Los Toros (18/06/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 1915 00:10 las dos la una en Canarias el candidato izquierdista a la presidencia de Colombia Gustavo Petro ha reconocido la victoria del conservador ni Iván Duque el discípulo del ex presidente Alvaro Uribe que ha ganado las elecciones con casi el cincuenta y cuatro por ciento de los votos Petro ha conseguido el cuarenta y dos por ciento Carolina Gómez

Voz 0821 00:25 a la espera de la intervención del ganador de las elecciones el candidato izquierdista Gustavo Petro acaba de comparecer ante sus seguidores ha reconocido como dices la victoria de su rival aunque ha celebrado igualmente el resultado ha conseguido ocho millones de votos el doble que en la primera vuelta

Voz 2 00:38 sus historias y dentro de sus ocho millones de diez millones de votos nosotros

Voz 0821 00:50 el derechista Iván Duque delfín político del ex mandatario Álvaro Uribe logra la victoria con diez millones de votos es el más votado en la historia de Colombia tarea también serán el mandatario más joven en ser elegido desde mil ochocientos setenta y dos tiene cuarenta y un años uno de los retos de su Gobierno será gestionar el acuerdo de paz con las FARC que consiguió el presidente saliente Santos Duque Promete modificar ese pacto que desarmó a la ex guerrilla y endurecer las condiciones para el diálogo

Voz 1915 01:13 los seiscientos veintinueve migrantes del Aquarius están pasando su primera noche en Valencia ahora tendrán la oportunidad de pedir formalmente asilo en España o en Francia que se ha acogido también se ha ofrecido también a acogerlos de momento cuentan con un permiso de cuarenta y cinco días por razones humanitarias varias comunidades se han ofrecido a acoger a personas que iban a bordo una de ellas Galicia donde el alcalde de Vigo Abel Caballero ha asegurado que la acogida será fácil y asequible

Voz 3 01:37 la asimilación de este número de de inmigrantes refugiados va a ser sencilla porque en tanto tanta oferta hay tanta solidaridad en España pues al acoger dos cinco veinte por ejemplo Madrid hablaba de cien inmigrantes pues es relativamente asequible en términos de receptividad social según ciudades de veinte mil cien mil trescientos mil o tres millones de habitantes

Voz 1915 02:04 el Ayuntamiento de Granada ha convocado una concentración este lunes por la muerte de una mujer a manos de su marido el hombre le asestó dos tiros el pasado sábado y de momento permanece detenido con ella ya son catorce las mujeres asesinadas por sus parejas ex parejas en lo que va de año el cero dieciséis es el número atención a las víctimas de la violencia machista es gratuito no deja rastro en la factura aunque que borrarlo del registro de llamadas de momento es todo más información a las cuatro las tres en Canarias y en nuestra página web en Cadena Ser punto com

Voz 1395 02:53 es del modelo de la Ser lo hubiera sabemos muy buenas noches bienvenidos sean los toros en un montón de países porque tenemos a las doce ojo Cadena Ser a las dos en punto Caracol dentro de un rato en toda Colombia Doble U dentro de un rato en toda mágico Radio Quito dentro de un rato también en todo Ecuador a través de la cadena Platinum por tanto preparados porque además hay una muy muy muy buena noticia muy buena noticia viene desde Colombia eran elecciones presidenciales ha ganado quién tenía que ganar ha ganado en este caso el nuevo presidente eh que es partidario de de los toros Duque sea más de apellido es el nuevo presidente con él estaba en su en su pelea con con Petr Petrov es el que Roland la Monumental la Santamaría no y él es partidario de los toros por tanto los toros en con toda tranquilidad a dar apoyo en Colombia noticia que normanda que llevemos Rodríguez desde Colombia una vez que se ha hecho recuento de los próximos tiempos como presidente la ser afortunadamente éste sí que no tiene nada en contra del mundo del toro no sé si tenemos una noticia pero antes cuentan en los festejos de la jornada que tal Manolo buenas noches

Voz 4 04:15 eh esto hoy se ha celebrado en Madrid una corrida de toros de Fermín Bohórquez muy decepcionante han acudido unas ocho mil ochocientas personas según ha informado la empresa Fortes estrelló con el peor lote ya ha sido silenciado Álvaro Lorenzo también ha sido silenciado Galdós saludó la única ovación

Voz 1395 04:30 es que maestro Ponce Enrique buenas noches

Voz 5 04:35 buenas noches Manolo entre otros romance ahora

Voz 1395 04:37 el ex capitán general en ristre lo están pasando en grande no

Voz 0581 04:43 sí bueno muy muy bonito no lo de estrés pero ya llevo unos años como aquí la verdad que sí entiendo no de una manera muy especial la afición exquisita no no de Francia yo diría que soy junta un poquito pues la la creen no de aquí de esta preciosa zona no de mesa Arlés bueno la verdad que que tanto el otro día como como hoy he podido trabajar dos tardes bonitas muy importantes y sobre todo pues pues sí entiendo no entiendo el toreo de una manera muy especial

Voz 1395 05:28 claro que además ha ido creciendo poquito a poco en una ciudad que no es grande siempre es una buena plaza de todos los que han ido creciendo en espectáculo será en en presencia en en forasteros que llegan a la ciudad halló creando una personalidad muy muy grande Itu de meter es culpa de todo eso sí

Voz 0581 05:45 bueno pues bueno poquito no ve colaboradora gente sobre todo pues cuando se torea soy todo pues aquella tarde en donde los seis toros que yo creo que que fue algo que bueno pues no hable no el que todavía se recuerda hay que marcan no y que bueno yo creo que a raíz de ahí también el digamos que es esa comunión de la afición en esta zona no lo comido pues creció no durante no en este año pues el año pasado también pero este año debería dos tardes una primera tarde con la corrida de Adolfo Martín yo y con la corrida de Juan Pedro pues pues era de alguna manera pase no de esta feria y bueno pues eso ha sido ha sido muy bonito no volverá tras pues con una afición que se te han entregado no de una manera mágica y que que he podido sentir no sobre todo pues eso no ese ese calor ese esa entrega no absoluta no yo creo que es recíproco no porque

Voz 1395 06:52 por eso yo

Voz 6 06:53 que es que la la ambición a mataron

Voz 1395 06:56 de matar corridas que no son habituales en ese tipo de vos al no hacer gesto gratuito no podía devolver cariño no devolver respeto devolver todo no

Voz 6 07:11 si tienen

Voz 0581 07:12 tengo un sí me encanta tengo pues pues eso no un cariño muy especial sobre todo torneo porque lo residuo no es muy bonito no ver cómo cómo la gente pues como me un co cómo se entrega de esa manera como pues ha sido él el viernes y hoy domingo y bueno con dos encastes tan diferentes extinta no para de Adolfo Martín y yo y bueno pues pues en ambas he podido sentirse lo mismo no la verdad que

Voz 1395 07:47 entonces Adolfo sí

Voz 0581 07:49 hasta de de del toro de Adolfo otro toro muy muy agusto no fue muy importante y yo y bueno hoy ha sido puede acariciar de sentir de torear Bergós también con con ese alma no que que tengo llena la pregunta es

Voz 6 08:06 a dónde vamos

Voz 0581 08:09 bueno ahora para Madrid

Voz 6 08:12 tú sabes lo que porque yo creo yo te he visto

Voz 1395 08:15 he visto vamos a ver ha sido feliz es siempre no porque si es imposible diez años de cien tío corridas es imposible y luego todo lo demás y Luis cosa que han pasado no pero es que ahora hay hay hay un poso una alegría felicidad masticar cada tarde un sentir cada tarde que que que si hay como como una vocal

Voz 7 08:34 la de de de de aire de debida

Voz 1395 08:37 ilusión de futuro no cada cada tarde no

Voz 0581 08:40 sí sí sí no es algo muy especial no la verdad que estoy sintiendo del torneo de una manera muy especial y estoy toreando como siempre soñó no no no pues lo puro lo tuvo realizar la verdad que te toro y a parte dudamos de interior con la parte más interna de suena como raro pero de verdad no yo siento que torneo con poniendo el alma no en cada momento no sintiendo es que estoy viviendo pues a un alguna etapa ganó en estos tres años y sobre todo pues realmente

Voz 8 09:21 los que buen el de una manera muy especial

Voz 1395 09:24 enhorabuena una vez más si buen bien más

Voz 6 09:30 muchas gracias muchas gracias Manolo

Voz 1395 09:33 curioso lo de una curioso lo de Don Enrique Juan eh sal tremenda no es porque se disfruta de verdad

Voz 1208 09:40 que hable la de la del maestro

Voz 6 09:42 pues qué final London dos al final Juan

Voz 1208 09:45 el techo de unos no se sabe si mi él mismo no como él dice sorprende asimismo porque está viviendo una etapa fabulosa ahí

Voz 6 09:53 me disfrutando

Voz 9 09:56 creando y en una década después

Voz 1208 09:58 no es que me sorprende

Voz 9 10:01 de él pues fíjate nosotros

Voz 8 10:04 ah pues ha

Voz 6 10:06 por una trayectoria tan miserable habla Juan José Padilla y todo tipo de toro la verdad rematar Martín

Voz 1395 10:14 corrió la gente se enteró de cuarenta y nueve de de evitando cuando el cincuenta y no pasa absolutamente nada no Gonzalo Bienvenida buenas noches buena Pablo González buenas noches Pablo Bravo se Ruíz buenas noches Carmen Peinado pues estamos ya dato autor equipo y además hoy es un día muy muy especial pues muchas cosas no yo me acuerdo ahí van hoy hace un año cuando hace un año se nos fue Fandiño en uno de esos lances que parece que no tienen importancia sin embargo en pocos minutos se te va la vida hice fue hace un año vasco de origen gallego curtido en las capillas de la Alcarria profunda luchador un tío la cabeza a los pies ganador de la mano de de Néstor su hermano de vida fue libre independiente claro y por derecho en la profesión respetaba yacía respetar en Madrid en las tardes de toros

Voz 6 11:16 miraba al infinito

Voz 1395 11:19 es que ese punto de Gloria también desde ese punto final justo ahí donde se ponía toda la vida apurando el último cigarro birmano Cheney fontaneros grande y un hombre libre sólo se apoyaba en su fe en su raza en su capote en su muleta en su espada hice hacía falta sin muleta abrazado por los pitones esté donde esté admirar es siempre igual que cuando vivía Emilia su mujer Cayetana su hija Mara amigo Padilla sea Hermanos de sangre Store y muchos de los que amamos los toros te agradeceremos siempre su pasión por la fiesta es un negocio por el sentido de la libertad Nos queda su ejemplo tu ejemplo Iván que rápido pasatiempo

Voz 10 12:21 a cada domingo Pedro en el ruedo

Voz 1 12:24 el ataque

Voz 1395 12:34 qué buena noticia a la que nos llega desde Colombia Antonio Ferrera buenas noches maestro buenas noches bueno la noticia que llega de de Colombia es que ha habido elecciones presidenciales y ha ganado bueno pues un representante de de lo que sería al final todo el mundo de los toros lo lo tenía en su proyecto hoy por tanto el toso problemas como ha pasado en la capital en Bogotá etcétera etcétera A partir de ese momento vía libre a hacer las cosas bien a ser posible del mundo entró en otro cachito más de de ese planeta de de Mondo bueno Antonio como tiene que ser

Voz 11 13:10 pero más Colombia siempre siempre ha sido la Historia

Voz 0581 13:13 el torero Pilar fundó un pilar fundamental

Voz 11 13:16 al no en el mundo del toro no

Voz 1395 13:19 por esto funcionó Ponce y Padilla puede pasar sin habrá con Ponce no pasa nada pero si hablar con Ferrera se me enfada siempre

Voz 12 13:29 no quieto como camarera

Voz 8 13:33 que igualmente

Voz 1208 13:36 en el es buena por tuvo buena temporada que está realizando y lo mucho que llega campaña como la lleva

Voz 6 13:42 Juan qué que madurez que también torería no que torería que guste

Voz 1208 13:47 lo que sí es verdad

Voz 6 13:49 tenía mis cuánto cuánto eso loca

Voz 1208 13:52 ah bueno tal prácticamente todo el toreo pero el porque lleva una gran trayectoria lo pero ahora mismo yo creo que la tauromaquia bajón ahora mismo están adquiriendo una en fin Antonio está viviendo yo creo que una fuente una fuente de profesionalidad de responsabilidad de seriedad en la plaza

Voz 6 14:09 yo creo que está está demostrando decía tremendo dando Juan Antonio

Voz 11 14:16 bueno más que disfrutado sintiendo no entonces

Voz 1056 14:19 es el toreo pues se siente no solo

Voz 11 14:21 agosto en cosas bonitas a veces qué pasa sino tiene su parte de dureza de verdad que que que bueno que tiene sus entresijos también pero como bueno sobre todo cuando tu alma está por encima de todos a cosa ir vocación pues en la que te hace ilusión arte en seguir andando un camino y seguía

Voz 8 14:46 siguió avanzando Plasencia feliz no tierra

Voz 11 14:51 como la de muy bonita no la de la tarde pero muy muy redonda no tanto por la corrida poder

Voz 6 15:00 público por la tarde que que

Voz 11 15:02 pero no tan bonita

Voz 1395 15:05 hemos apoderado seguimos sí

Voz 11 15:08 no lo creo que este año está inmediata al final de temporada acompañar a un amigo de confianza que Carlo Ballestero de no no comprometerme con con alguien no

Voz 1395 15:21 pero te hubiera tienes que va a poder ante nadie no tiene sueños e ilusiones para para seguir no para el próximo año sólo han usado como dice él es de solo o en compañía de eh

Voz 0581 15:34 en esta vida el toreo y un día

Voz 11 15:37 sí especial

Voz 6 15:38 oye muy muy especial

Voz 11 15:41 lo que hace un año que no dejó

Voz 6 15:44 en grande con honor y un torero con honor señor

Voz 11 15:47 en este mundo hay una palabra que es la que engrandece también mucho que todo y previsible desde la verdad y aparte jugarnos la vida nos jugamos nuestro no no es persona un público no entonces no sé el sabe yo sé que todo el sábado en la bajo tierra y a partir de ahí después del domingo

Voz 1395 16:11 ahora una vez más tener razón además tiene razón ojalá que pase lo que tenga que pasar que sea sea lo que soñar no hay bueno y que la temporada siga siendo feliz no pero si sientes una cosa que es el respeto y el cariño de la afición lo sientes

Voz 11 16:27 es muy bonito de los compañeros de los torero de las personas que sienten esta profesión desde un alma pura y eso como persona y como torero yo creo que no pero privilegio más bonito no que un alumno pueda pueda vivir en ese aspecto me siento un privilegiado porque si siento el cariño y el afecto de toda la persona que ama en el mundo del toro

Voz 1395 16:56 abierto el programa con una buena noticia y es que el nuevo presidente de Colombia o y ha habido elecciones en Colombia Duque es el el digamos que el presidente y además muy afectado los toros no poner ninguna pega ninguna traba se Colombia puede volver a abrir las puertas al mundo del toro como lo ha hecho siempre es un pasito más no pero es un pasito positivo yo

Voz 11 17:18 sí como debe de ser muy duro de calumnias naturalidad a la cosa que

Voz 1395 17:23 la libertad una y otra vez lamentablemente no

Voz 11 17:26 pero hay cosas que son de sentido común Columbia un pilar mucho antes con fundamental en el toreo ni un siempre ha sido un caldo de cultivo muy importante también para los toreros no que siempre hemos vivido Colombia muy a flor de piel lo que no han servido mucho también para hacer no para evolucionar y para hacernos poder no y yo creo que lo increíble hijo político que dominen lo intereses nunca deben estar por encima de la cultura del todo forma persona que informa lo que es un legado de la historia no

Voz 1395 18:05 en cuanto al maestro Ferrera tengo aquí a Gonzalo Bienvenida mi derecha y abuelo abuelo hubiera ha dicho que así se saca de un toro del caballo no sí es algo que que había perdido con el tiempo no y que afortunadamente se ha recuperado en en ese segundo tan personal de el sentimiento no de de Ferrera no citar al toro del caballo es hacer un quite quitar el toro del caballo es quitar es un quite no parece tan sencillo pero qué bueno es que estas cosas se queden creen claro pero no

Voz 11 18:40 sí bueno se intenta hacerlo artísticamente

Voz 8 18:44 a sí

Voz 11 18:48 en la plaza en lo que dura una corrida yo creo de la libertad de la artista nos tienen que dejar no ahí palo en el toreo como ese por ejemplo pues que que le da mucho sentido también no lo que la lidia no aunque para mí lo lo importante no que Torrero tienen la capacidad de día

Voz 6 19:11 el toro que sale por chiqueros

Voz 11 19:13 los que les ves tú vivías de dominarlo y intentar después de su dominio inquietantes porque era de su creación

Voz 1395 19:22 Antonio muchísimas gracias por por lo queremos aplaza por las charlas contigo en la noche

Voz 6 19:28 tú has has callado a Padilla que es rarísimo que parecía no diga nada que quiere déjame que os diga una cosa me gusto escuchando una noticia y Juan que

Voz 1395 19:41 intenten preocupara seguro una cornada fuerte en este caso para Luis la vida dame vienen camino de Francia con César Pérez en un coche de atrás íbamos a intentar saber cómo cómo esta del torero que cortó dos orejas creo después tiene una cornada dicta una cornada cortó tres orejas orejas no piensa que podría llevar a alguna cosa más iba camino de Barcelona todavía está en carrera que vamos a intentar hablar hablar con él Antonio un abrazo muy fuerte en horas no

Voz 6 20:08 un abrazo gracia un abrazo Juanito es sea

Voz 4 20:13 Manolo han sido otras parejas las que ha cortado esta mañana Luis granizada estrés el la cornada fue entrando a matar joe parece que ha sido una cornada limpia

Voz 1395 20:21 porque vaya que lleva algo más extensa es muy

Voz 4 20:24 extensa pero de momento lo que han dicho en la operación que eran hecho en la plaza es que es

Voz 1395 20:29 muscular creo que antes muscular mira tenemos se va en coche camino de Barcelona y Luis habita Damme viaja con él a su hombre de confianza que es César Pérez no pensar que recordarás nombre de plata un gran personaje

Voz 6 20:43 sorera pretende acotar a J con así

Voz 1395 20:46 señor pero aún mucho que no cesa pero tengo mucho cariño César buenas noches

Voz 8 20:51 hola buenas noches cómo van las cosas buenas noches a estado que de Barcelona

Voz 14 20:58 pues sí había salido un poquito antes va va por delante Si iba ya camino de Madrid bastante

Voz 6 21:07 Madrid

Voz 14 21:10 la puesto calmante y eso y bueno pues va un poquito más obvia como polo Colón calmante y bueno pues esperando a ver mañana quiero que lo vea Máximo García Padrós si a ver que no evita a la operación bien de en la en la plaza igual principios y una cornada limpia que luego no lo ha tocado ningún ningún avena ni nada importante pero sí que claramente hecho bastante pero todavía bastante empezara cornada no

Voz 1395 21:44 por tanto asegurarnos de que la cosa no vaya más no

Voz 14 21:50 pues sino pues la verdad que se duele bastante sobre todo de El lado contrario casi que la llegaba la cadera no entonces

Voz 6 21:59 no obstante ese tema

Voz 14 22:02 eh porque porque se duele bastante no ya desde que entró en la enfermería sigue con el mismo dolor no entonces no preocupa que no sea más de la cuenta de porque llevamos la metido todo el pitón no se veía como como como la metió el pitón hasta dentro y ha girado por el pitón y y la verdad que ha sido alarmante no la la comida no

Voz 1395 22:25 a un también segundo banda ocho

Voz 15 22:27 el Sevilla en mesones El Serranito estamos de celebración llevamos XXXV años disfrutando de nuestra clientela gastronomía de las mejores tertulias taurinas en nuestros mesones así mismo felicitamos a todo el universo taurino ahora que la temporada está en pleno auge en mesones del Serranito estamos deseosos de recibirles que disfruten de nuestra Carta de celebrar nuestro XXXV aniversario en Sevilla desde el Serranito donde la buena comida se hunde con las mejores tertulias

Voz 1395 22:59 por tanto a Madrid supongo que va a Don Máximo no y cuando lleguéis a un hospital

Voz 14 23:09 sino va directamente al hospital y si nada esperando la visita de Don Massimo esperemos que que que hay que no sé lo que creemos pero

Voz 16 23:22 están más preocupados por eso no ocurre

Voz 14 23:25 lo que detiene porque es que yo creo que llevamos la atravesaba con plenamente el mulo no

Voz 1395 23:33 me gusta mucho ese torero eh pues sí sí

Voz 1208 23:35 que que ya desde novillero marcaba

Voz 6 23:39 recaba una y una una profesionalidad hay una verdad que a me gusta mucho es Juan

Voz 1395 23:45 es lo que dice en este caso en el Lozano José Luis no

Voz 6 23:51 sabes que son de entre lo que dice me gusta mucho porque además

Voz 1395 23:53 torea muy español muy español

Voz 6 23:56 a ver si es verdad no tiene ese punto no tiene mucho cuajo judicializado no no me Tauromaquia muy muy Nuet se entonces ojalá que salga todo bien a rodar buenas noches

Voz 14 24:15 desde ese cada una dimensión oye desde que empezó la temporada que claro pero hay sí

Voz 6 24:21 quería yo el Rivas nada para esa esa esa anécdota no que también lo cogió un toro en Olivenza entrando a matar pero bueno son la forma tan

Voz 1208 24:29 viene cuando tiene un murió forma Montoro David doctores al mismo saben que tiene en la mano en la forma dentro de eso paga también pero bueno esperemos que que no llegue tampoco a amar es decir que que tenga mañana una buena noticia con el doctor García Padrós

Voz 1395 24:46 un abrazo y gracias por por un día más en tu casa abrazo grande

Voz 14 24:51 pues

Voz 16 24:52 muchas gracias a vosotros sí sobre todo por el marcador bueno pues también

Voz 4 25:00 si viene Gonzalo sí bueno vamos a ver porque es importante no que conocer el alcance de esa cornada que como decimos ha sido entrando a matar en mis tres

Voz 7 25:10 la otra noticia bonita hombre que está empezando a la feria de de de de Alicante no no Alacant las jovenes tampoco tampoco arroz de Alicante tampoco tampoco hay que venir

Voz 1395 25:23 ir a ver a Nacho Lloret gerente de la plaza de Alicante buenas noches Nacho

Voz 6 25:33 esta noche de ese dice ven aquí bienvenida

Voz 1395 25:36 tuvo una mala experiencia amorosa en Alicante se tendrá que ver eso con con la comida con los toros

Voz 1425 25:42 no creo por eso verdad

Voz 1395 25:44 eh eh de vamos a por ti Alicante hay que darle otra oportunidad que quiera Alicante

Voz 1425 25:49 que debe devolver porque creo que en Alicante se pongan juntar dos experiencias negativas que no salió el amoroso

Voz 1395 25:57 claro que estábamos estábamos yo que no se va a perder Alicante porque me yo es donde tiene que ir me esperes bonito

Voz 6 26:05 organiza Alicante siempre hombre

Voz 1056 26:09 en cuanto a mi tierra no tu tierra

Voz 6 26:11 ese es Reino de Valencia arroba con exacto toda la comida de tu tierra Castellón gracias no no pero esos hechos siempre bien sus tres serios delante

Voz 1395 26:24 la Comunidad no falla nunca

Voz 6 26:27 y luego en Madrid tu vida

Voz 8 26:29 bajo tu Ferias

Voz 6 26:33 Sevilla Sevilla sí

Voz 1395 26:35 bajo tira mucho para abajo tiene nombre

Voz 4 26:39 el mes tres más de Cali

Voz 1395 26:41 no él me no es de Cali por cierto Nacho buena noticia la de la de Colombia eh ganó Duque que es el el bueno el candidato que que defienda la fiesta de los toros y se va a notar en en en Colombia

Voz 1425 26:57 no consta está francamente bien Ci porque

Voz 6 27:00 casi siempre hace la que ganemos una vez

Voz 1425 27:04 tanto en Colombia como en España como en cualquier parte desgraciadamente foso en el mundo del toro dependemos tantas cosas ir veces una decisión pues de de las urnas no en marca el futuro y afortunadamente parece ser que en Colombia ese futuro está más claro por por el resultado de las elecciones no ojalá ojalá llega algún ya que el mundo del toro ese algo pues tienen usted en el juego político no y que sea

Voz 8 27:31 la algo evidente su bonito

Voz 17 27:35 el vuelo captado Cayetano Rivera es Cayetano que no lo son Padilla no

Voz 7 27:40 pero si es bastión que esté Sebastian buenas noches

Voz 17 27:43 a la ausencia enhorabuena de verdad gracias Jose María Manzanares te traía muy buenas noches que Enrique Enrique buenas noches base Manolo Miguel Ángel Pérez Miguel Ángel buenas noches buenas noches enhorabuena muchas gracias

Voz 1395 28:25 bueno pues continuamos estamos con Nacho Lloret Nacho la feria empieza al día

Voz 8 28:30 hoy algo errejones una de rejones

Voz 1395 28:33 ya pero tiene luego este es un festejo que va separado no porque el bloque de corrida de toros empieza

Voz 1425 28:39 bueno pero tenemos que tener en cuenta que aquí tenemos siempre festejos en apoyo a la Escuela Taurina tanto mañana como pasado mañana tenemos una clase práctica con ojos pasado con erales de El para Alejo y además que tiene muy buen ambiente solamente cuatro-cinco mil personas en la plaza y es una voz para ver ver el ambiente que se crea el único día realmente que no Editores el miércoles porque juega España a las ocho y es

Voz 6 29:05 sí esa canta como gran cosa competir con el fútbol no

Voz 1425 29:08 y ahí bueno pues entonces desde hoy hasta hasta el domingo que viene a partir de los jueves ya son corridas de toros pues Llorens Salvi domingo pues tenemos todos todos los días y hoy además con muy buen ambiente porque ha habido tres cuarto Si la plaza ha visto pues francamente con un gran aspecto y ha sido una corrida

Voz 7 29:29 la salido a hombros Andy Cartagena y Lea Vicens y hermosa de Mendoza una oreja José Luis tú que vas a las tres plazas de de de el Reino de Valencia en catalán

Voz 1395 29:41 no sé qué diferencia hay entre ponen una palabra acá acá a cada lugar a Castellón Valencia y Alicante

Voz 1056 29:50 muy diferentes cada una tiene

Voz 6 29:52 es verdad tú su personalidad

Voz 1056 29:55 ya el Castellón tiene una voluntad evidente de a pie al no dentro de lo que es una plaza de Segunda que tampoco sí sí si se traiciona ese espíritu pero sí tienen muy a gala puede ser concepto concita más sí sí yo no digo que salga el toro más grande pero no pero sí hay uno

Voz 19 30:18 cuando conoció y unos yo mi espíritu que que habla del toro

Voz 1056 30:22 es una con el toro Alicante Palencia

Voz 6 30:25 no es la primera vez primero no bueno

Voz 0581 30:28 sí sí

Voz 1056 30:30 a fuerza peor el calendario por la capitalidad o la digamos por la categoría administrativa por historia y Alicante es una feria que llega en un momento como muy interesante público festivo que tiene le pone categoría lo que podía ser una feria de verano eh podemos ver un ambiente turístico pero no por eso en el sentido peyorativo son menos

Voz 1395 30:53 la feria con mucha influencia de Madrid no está muy cercana a Madrid evita llegan triunfadores perdedores no no pero si te llegan triunfadores de de Madrid no

Voz 19 31:03 pero sí he digamos que de Alicante en sí mismos una ciudad que ha tenido los de la CRUE

Voz 1056 31:10 a la gente de partía mucha a turísticamente en verano no tienen un espíritu en ese aspecto un madrileño Festival me parece muy bien cómo cómo ha sido su todo ha tenido más virtudes torero grandioso con lo cual no tiene que tener en mal gusto las yo en eso no salen aislarle por partida doble competencia en otra vez tocaron bien es una historia no

Voz 1395 31:38 para el Valencia en Alicante si vamos a las mujeres no compraban en la tendera fuera era de un torero era de otro un lío tremendo no te digo una cosa que no discutimos de las paellas de Castellón de Valencia y de Alicante

Voz 1056 31:55 no nos paella entre los los arrozales

Voz 1425 31:58 Sampe

Voz 6 31:59 no sé si es que vengas a Castellón

Voz 1395 32:01 pidiendo una buena paella te a enterar

Voz 6 32:04 el nombre es yo voy a Nules una falla

Voz 1395 32:07 sí

Voz 6 32:10 eso quería hacer unos melones también fantástico

Voz 1395 32:14 sí pero no es sí

Voz 6 32:18 se sintiese mejor si se me lo en ese sí

Voz 1395 32:20 duda eh sin duda Nacho la feria para que la gente que es lo que queda lejos empieza ya de forma continuada los festejos importantes es de vamos todo los carteles de de la feria

Voz 1425 32:35 pues el jueves tenemos la corrida de Algarra con la reaparición de Palazón que sabes que ha estado

Voz 6 32:41 pero la tierra ser muy enfermizo

Voz 1425 32:43 estos últimos años que afortunadamente pues se ha recuperado gracias a Dios pues lo tenemos otras dispuesto a hacer el paseíllo no hay Ludeña Paco Ureña hay Román el viernes un cartel como decíais no de de esos que se revaloriza después de el paso que San Isidro pues con dos triunfadores máximo de San Isidro como son Castella Talavante y con con una de las máximas figuras actuales como Roca Rey el sábado la alternativa de Diego carnicero con nada menos que Morante y Manzanares el lo mismo pues otra yo creo que también muy rematado con Ponce El Juli y Cayetano

Voz 6 33:26 a otras preguntas a a los dos

Voz 1395 33:30 Nacho y yo una te acuerdas José Luis hablando de Algarra era una corrida en Valencia en un burladero al lado de chiqueros con Chenel de repente era para manos bomberos un humo fumaban los dos y uno dos que más han fumado unos acuerdos ese día no podía que Manzanares salió a hombros padre

Voz 6 33:50 sí

Voz 1395 33:51 te a Algarra te acuerdas además como

Voz 1056 33:54 fenomenal era una buena corrida de modo muy fuerte

Voz 1395 33:57 sí sí sí muy fuerte muy fuerte estaban juntos en un algo que está al lado de chiqueros eh no no miraría España con una maleta entre los dos Felipe Juan fumando una cosa tremenda no

Voz 1056 34:10 eran dos personajes de una dimensión si sí si lo extraordinario no Luis León lo hizo también un tipo un gran aficionado

Voz 1395 34:20 el también hablaba y hablaba con que la apetecía e también cómo se gestionan los dos cuáles eran los dos iguales bueno pues todo el fin de semana y el domingo cerramos no

Voz 1425 34:33 sí sí sí el que cerráramos el día de San Juan el día grande aquí con con Ponce El Juli Cayetano con toros de Garcigrande así que bueno yo creo que les espera una semana antes además afortunadamente tanto a nivel de abonos como en entradas sueltas pero que en Alicante ha respondido a la afrenta que ese cometido este otoño no donde se plantea incluso o el que no hubiera toros eh pues de este año adelante no sí sí creo que

Voz 6 35:06 a cambiar no y Xavi

Voz 1425 35:09 está visto afortunadamente y el resto del viaje querido acabar con los toros en Alicante pues están muy equivocados Si que estaba bien no encontrar en su propia ciudad porque la ciudad cuando en una semana de toros pues vamos a vender más de cuarenta mil entradas quiere decirse que no teniendo en torno a mí es que

Voz 6 35:32 qué van a encontrar eso a encontrar la progresiva abrazos partes Nacho fría de Alicante

Voz 1056 35:37 ya hecho una actualización Nacho hay puede ayuda tanto el dato de la gran entrada de hoy como la escasa ha entrado o la escasa capacidad de convocatoria de los análisis sí

Voz 6 35:48 sí

Voz 1425 35:49 ya ya había veinte creo que eran en la puerta casa era realmente es es lamentable no así lo más lamentarlo toda vez que tuvieron claro

Voz 6 35:59 ese es el líder Kravis allí cuando

Voz 1425 36:02 ya había ocho mil personas en la plaza he para un cartel de rejones no bueno pero eso estamos acostumbrados desgraciadamente creo que tenemos que ponernos más en valor no el mundo del toro lo que somos capaces de convocar lo que son capaces de convocar ellos no están ridícula la la comparación que parece mentira que el eco luego los medios se atan

Voz 6 36:24 es compensado abraza por detrás eso no se vaya así porqué para que lo quiere decir

Voz 1056 36:30 el hecho es que no se vaya vivo Nacho que no tiene que dar alguna noticia de Valencia

Voz 6 36:36 bueno bueno bueno espera duda que Julio te vale

Voz 1395 36:40 verdad

Voz 1425 36:41 primero estamos en Alicante luego ya no obra

Voz 7 36:45 bueno pues dejan a nosotros de Alicante y de Valencia

Voz 4 36:48 le eleva a poner ya la muleta con otro tema a ver si no

Voz 1395 36:51 a ver la Nacho ETA

Voz 4 36:53 esta semana hemos conocido que la Malagueta finalmente la va a gestionar esta temporada José Luis Martín Lorca José Carlos Escribano después de que la temporada a todos los socios oyera hay Simón Casas Manuel Martínez Erice Ramón Venecia y Matilla que ha pasado hoy porque esa toma esta decisión

Voz 1425 37:12 y a José Carlos Escribano ha sido oferentes tanto el año pasado como este este año pues seguramente va a todo el mayor protagonismo pero la empresa es la misma y al final pues yo creo que todos van a seguir participando en mayor o menor medida en la confección de la feria

Voz 4 37:31 osada informaciones que la la empresa toros del Mediterráneo va a empezar a estar controlada al cien por cien por José Luis Martín Lorca

Voz 1425 37:39 sí bueno pero a su vez que la implicación del resto de socios no desaparece por completo sino

Voz 19 37:45 todos ellos están

Voz 1425 37:47 es que no se digamos no se va a quedar solo

Voz 1395 37:50 en la retaguardia

Voz 1425 37:52 de hecho ya el año pasado el gerente como tal es el y Carlos estival hoy es lo que va a seguir sucediendo pero bueno estoy en este caso con mayor protagonismo

Voz 4 38:02 fue mala experiencia de todos juntos al frente de la mala venta

Voz 6 38:05 cómo fue la experiencia de de todos

Voz 4 38:08 juntos al frente de La Malagueta

Voz 1425 38:11 bueno no es que haya sido mala leche no existen en ninguna divergencia entre los socios ni mucho menos pero yo creo que venció en Málaga el año pasado que creo que son bastantes discutibles y que bueno han llevado a una situación nueva Hay cien pero que no tiene porque ir en contra de lo que tenga que ser la año

Voz 1395 38:32 José Luis Bello que te quedas sin saber ningún cartel de Valencia Diego sabrá si sí

Voz 6 38:36 no hombre hombre pues sí venga dale dale uno M este hombre un cartel venga lo digo porque habrá mucha gente va a ver cómo

Voz 1056 38:47 Ureña Román manos manos no lo decimos nosotros con la corrida de EE

Voz 1395 38:52 ahora Ray Romano Gareth Bale hay I más I my uno de tres junio fuerte no

Voz 4 38:57 ha hecho que haya Arellano ha observado

Voz 6 39:00 podría alcanzar el Moscú lo tenían que haber regateado dos si uno más Nacho no pasa nada

Voz 1425 39:10 no yo no sé a mí me bueno eso que me gusta pero

Voz 6 39:14 ah claro dice primero con el valenciano Nacho lo arrastra Nacho hablaremos gravoso esos baremos de Alicante para pasar un rato eh

Voz 1395 39:29 dónde estás gordo

Voz 6 39:34 recuperarlo anda no

Voz 1395 39:36 vamos a ir mientras tanto saludamos idea nada Nacho lo despedimos también íbamos a ir hasta Gijón plaza

Voz 7 39:45 conoces bien o no si el río vivía envío esa plaza te Nadine sabor y además espera que vale la la feria de cómo se come en Gijón Manolo sí

Voz 4 39:57 las de sí

Voz 1395 40:00 lugar muy especial en donde vamos habitualmente donde sigue estando las mesas de saber el puerto has ido nunca nos planeta planeta Planeta que hay hay mucho planetas pero en Gijón solamente hay un planeta donde más paletilla es no gran llega buenas noches qué tal bueno ya estás pensando bueno lo primero que vienes

Voz 8 40:27 Zamora Zamora Zamora encontramos

Voz 6 40:30 ya tenemos una una buena

Voz 20 40:32 si un hombre tenemos un cartel alzó el el viernes ventiló un Juli Talavante y Roca Rey y logró el domingo día uno uno

Voz 1056 40:41 el también con Andy Cartagena Ventura

Voz 1395 40:45 de lleno en el primero yo no

Voz 6 40:47 vamos a empezar eso nos empezamos a fin de semana

Voz 20 40:50 con la venta de abonos parece que muy buen ritmo muy bueno esta semana a base de tan continuaba de abonos aparte de la suma de la semana siguiente

Voz 6 40:58 en el cartel de multas pues de repente me lo que no me he quedado con El Juli Talavante Roca Rey y los toros de El Pilar pilas más eso funciona una de rejones en la que va en el que reventó Madrid no

Voz 20 41:11 el que Rodrigo de rabo cinco eres un rabo demostró Diego Ventura junto a Andy Cartagena

Voz 1395 41:17 muy bonito ese cartel también ya sea en la Feria de Zamora pero luego vendrá una feria que es un emblema vuestro aquella feria que que echa por primera vez por ese muchacho que elige los toros quién es porque de The xx xx nuevo XXX Toro no solamente dejaron de vestir uno y medio tuvo que presentarle a a Zúñiga que para este año

Voz 20 41:51 bueno puede repite Garcigrande que que todo mejoró gracias a Dios

Voz 6 41:56 así extraordinarios vuelve a ser exagerado

Voz 1395 41:59 en figura será con Juli con

Voz 6 42:01 Juli diez catorce

Voz 1395 42:03 yo

Voz 6 42:04 entonces el remozado luego el

Voz 20 42:08 sábado día once la corrida de Montalvo que vuelve después de los otros años la Motta en la despedida de la plaza

Voz 6 42:15 según Padilla Juande si estamos sacando bueno se muestra ahora nutrir Lázaro tiene pobre gente ante Roca Rey Juan muy bonito que siempre eso sí

Voz 1208 42:29 Davis dijo siempre tengo un feeling el fenómeno cola

Voz 6 42:33 aficionó enseguida te gusta una oreja más que cada uno de ellos e mucho esa tan quedo muchas siempre siempre siempre era que siempre

Voz 1208 42:42 añade he disfrutado mucho pero mucho

Voz 6 42:45 está cortado mi más tres orejas que que los demás no no vale de agosto cuatro eso de las cuatro

Voz 20 42:54 es un cartel creo que es martes muy bonito bonito muy acorde a muy acorde a la despedida de

Voz 6 42:59 de Juan que hay más carteles más

Voz 1395 43:03 teles

Voz 20 43:04 sí sí hemos carteles también el día el día quince nunca arte muy rematado también con la corrida de del friso de de julio que se presenta en Gijón incurría todos los después de su exitazo con la novia de del año pasado la matan Ferrera Perera Cayetano y luego una ganadería un día una vela

Voz 7 43:22 lo vivió allí no existen un cartel tremendo en Asturias

Voz 6 43:26 Sergio de Begoña dio muy pronto

Voz 1395 43:28 que era vivió vivió es una plaza con sorera lleva una feria muy muy muy agradable en la que el que va es muy complicado que que no vuelvan y luego hay un problema grande en Tueni en Gijón eh elegir restaurante pues ojito sitios en la mañana son fantásticas en la playa el ambiente en la plaza está al lado de de de todo y luego o lo que es la

Voz 6 43:58 no Gijón días del del diez al quince de agosto vayan haciendo una pata ahí

Voz 1395 44:05 pero para ir a Gijón un abrazo muy fuerte

Voz 6 44:08 el torero un abrazo no abrazo claro yo

Voz 1395 44:13 has Gijón

Voz 1056 44:16 pues es una feria que me gustaría eh

Voz 6 44:18 yo creo que debí de ir

Voz 1395 44:21 además es que tiene todos los sabores

Voz 6 44:23 en lo gastronómico nuestra ponemos no y luego te digo de verdad es una plaza con ese sabor

Voz 1395 44:30 lamentablemente ya no quedan España esa plaza que es mayor mayor ceda hay algunos sitios en los asientos hacen una especie de ola no pero siempre a la última fila

Voz 7 44:44 pegadito a la barandilla de de

Voz 1395 44:47 los palcos ceder perfectamente además ha atendido no es muy grande no ir a la plaza tiene tiene un sabor de historia que debe ataque que da gusto luego luego está el restaurante donde iban maestro Si vienes estaremos en la mesa de dónde iba a Chanel verás que hay una una silla que no lo puedo ocupar nadie porque hay un capote sea capaz de deshacer al resto si caemos tres eh sea que yo creo que hay motivos suficientes para que te vengas te va a gustar yo suelo es el sabor no sabor de verdad tienen tienen punto muy especial

Voz 8 45:25 y yo ahora aquí te lo recordaré

Voz 6 45:30 ahora sale muy bien

Voz 1056 45:33 eso sí con mis tres como argumento fundamental en portada no una un momento de vista preciosa con Pepe Moral torero hay que mantenerlo naturalidad pero que se ha abierto a los nuevos valores

Voz 1395 45:45 sí señor eso ha abierto las puertas y además por méritos propios maestro

Voz 6 45:50 es un abrazo muy fuerte abrazo a todos

Voz 1395 45:54 el discutimos juegan la mejor es la de

Voz 12 45:57 un arroz es algo no

Voz 1395 46:00 sí luego claro si arroz roce roce sí

Voz 6 46:04 en Alicante se come el fenómeno

Voz 1056 46:05 ha hablado con el arroz uno a otra parte

Voz 1395 46:08 pero también está muy bien

Voz 6 46:10 ella jura ahí lejana en Castellón

Voz 1056 46:14 Castellón hay muchos sonidos mucha gente cariñosa con el que ya están

Voz 6 46:22 el caso Palma Sanlúcar maître actuaremos volvió mano más nombres

Voz 1395 46:33 saber mano mal vosotros me me quedo como hasta ahora

Voz 1395 47:05 pues tampoco se come mal y tampoco está más en la Feria de de José de Juan Manuel Delgado Osama

Voz 6 47:11 lleva en Bilbao Juan Bilbao por favor Juanma Juan buenas noches buena que es a la vez pues cocaína varía no muy bien muy agradecido siempre que corrida Matas sea yo

Voz 19 47:29 la de darse grandes miercoles en el Juli con Manzanares

Voz 6 47:34 pero bueno Juan hombre lujo lujo

Voz 1208 47:37 ahora que la trayectoria de una de las plazas que creo que marcará en historia hay en mi carrera en mi trayectoria es marcara toda la vida

Voz 7 47:46 que tengo mi bienvenida a que al lado

Voz 1395 47:49 sí mató seis miuras miuras

Voz 6 47:52 aparte de muchas cosas ha habido una etapa si mucho digan nada

Voz 1395 47:59 dentro de Mallorca ahora mismo

Voz 19 48:04 entonces muy querido en el no ha tenido gran era

Voz 6 48:09 ahí ahí ahí se hizo mayor de edad ahí ahí compró la finca Bilbao me dio una categoría tremenda para para bueno pues para la

Voz 7 48:21 qué día es

Voz 6 48:23 Juan Manuel con el veintidós de agosto miércoles veintidós no aversión aquella cara este año eh

Voz 19 48:30 sí sí sí debo no el principio el concepto es el sábado rejones domingos que digamos las ganaderías un poco torista Victorino desterrar con Mihura luego el lunes luego de martes a sábado pues con tal las figuras

Voz 6 48:47 el Juli

Voz 19 48:50 Manzanares todas aquí no pasa de Roca Rey luego pues viene Cayetano Castella a ver a Ginés Marín y luego pues también hay nuevos valores como Forte Salvadó que por fin Carretero Petén moral Juan Leal romanas Escribano vamos un poco la base son las de cuarto de figuras que doblan luego pues Luchani intentado matar

Voz 6 49:24 el ERE Juan Manuel Salgado está preparado para Juan eh memorizado todo lo que eso sí le pregunto Madame de Boris a precio de las localidades me dice la gente que va todos los no no no no no no está fenomenal

Voz 19 49:39 lo sabemos y no lo saben ustedes pero pero

Voz 1395 49:41 espero esperemos que sí no esperemos que vaya mucha gente no

Voz 1208 49:44 la expectación ha puesto carteles montan muy

Voz 6 49:48 no

Voz 19 49:49 además hubo el sábado a algún festival taurino

Voz 6 49:52 sí señor no un ambiental

Voz 19 49:55 más bonitos de la plaza es que había mucha gente joven no eso no

Voz 6 49:58 a ver si los Devices gira

Voz 5 50:02 no

Voz 6 50:03 sí sí lo está ahí no vemos y lo hablamos un abrazo Manuel muchas gracias buenas noches se va a ir a meter ya hemos hablado

Voz 1395 50:13 con con el con el hombre de de Pamplona con Mariano Pascal están Crespo por por terminado pero bueno creen que ponga a la ponemos mani bueno dentro momentito no aguantamos Un minuto

Voz 4 50:28 no pues Manolo yo sigo contando festejos que ha habido hoy estaremos aquí en ese de que en el que Luis David Adame ha resultado ha debido ha cortado tres orejas también autora de Antonio Ferrera con el que hemos hablado hasta esta noche cada una vuelta al ruedo con Sebastián Castella que ha cortado tres orejas

Voz 7 50:44 sí eran los la la matinal

Voz 4 50:47 toros de Jandilla y una corrida de Borja Domecq por la tarde y que se ha colgado el grafitero recibiría

Voz 1395 50:53 estaba sido Padilla

Voz 6 50:55 siempre

Voz 4 50:56 por la tarde en la ha puesto al cartel de billetes con una corrida de Juan Pedro Domecq

Voz 7 51:00 sí hay billetes no hay localidades

Voz 1395 51:03 donde clientes muchas cuando ponen es que hay muchas billete

Voz 7 51:06 y entonces él ha dado la vuelta al rueda esa

Voz 4 51:08 el mundo toro Enrique Ponce ha cortado tres orejas Juan Bautista ha cortado un rabo a ese toro de la vuelta al ruedo y Ginés Marín ha resultado silenciado

Voz 1395 51:16 tengo ya a Mariano Pascal Mariano buenas noches ya están preparados todos los toros la cosa así

Voz 5 51:23 bueno pues esperemos si llevan metidos en el mes de junio lo tenemos preparadas mal vamos mañana comienza la renovación del abono en Pamplona al que tenemos que tener todos

Voz 1395 51:32 mañana empieza la renovación del abono en por no tanto pueden empezar a renovarlo ahora te digo que que que quemar también estos de de que quemaron ahí los corrales si sigue amenazando eh

Voz 8 51:45 bueno tratemos con ellos sí

Voz 5 51:47 pues pues hay que darle vueltas al asunto pero tampoco tenemos los taurinos que más

Voz 0581 51:53 volvemos pues lógicamente

Voz 5 51:56 yo pero sólo puede ser catalogada como terrorismo pero bueno

Voz 1395 51:58 pero tampoco polvos la espalda eh

Voz 5 52:01 no le puedo dar la espalda a aquel que que la fuerza que tiene en Pamplona todo el mundo del toro la feria es todos a mantiene absolutamente quizás esto les ha servido más a la gente al láser para sacar para intentar sacar algún tipo de nociones

Voz 1395 52:18 sí pero no no digan de verdad con cosas tan tan entre comillas importantes como son en en en Navarra ITA tan respetables co cómo son no porque ese encierro es modélico espectáculos son son fenomenales que aguantamos segundo yo espero que que no haya más problemas

Voz 18 52:34 cuando salta al ruedo global de la Cadena SER porque si te gustan los toros aquí tienes tu programa preferido como a Manu Carreño Los Toros habló dando mucha Gran los a mí me encanta Manolo Molés que lo que me enseña los todo todos los domingos desde las dos y media de la madrugada una hora menos en Canarias los toros en la SER que dirige Manuel Molés Sálvame buenas noches tiempo de toros en Olé en la Cadena Ser en España la Dobleu en todo México en la cadena Platinum y Rayo Quito Ecuador en Caracol en toda con los toros en la SER pasión global por la tauromaquia

Voz 1395 53:12 la buena noticia que comentaremos más tarde de Colombia no ha ganado candidato Duque Isabel una cosa Mariano que es el único que estaba dispuesto a no poner ninguna traba en el mundo de los toros es que en Colombia ganó lo hacía

Voz 6 53:30 no sé yo con lo iba a hacer puñetas yo estoy de Pedro

Voz 1395 53:33 los dejó todo toda toda la capital llena de agujeros baches

Voz 7 53:37 sí bueno se viene de la guerrilla pues en

Voz 1395 53:41 y hay muchas cosas por resolver por tanto Petro Petro afortunadamente no va a estar María no

Voz 1056 53:47 pues es una buena noticia

Voz 1395 53:50 entonces me me parece muy bien no me gusta que no tenga ese temor a lo que vaya a pasar porque de repente el periódico joder que que amenazaban con un montón de cosas no con un montón de de de Historias para tener un cigarro al encierro

Voz 6 54:03 hombre con los sentimientos animalistas

Voz 5 54:06 pero una vez que empieza la fiesta en Pamplona no tienen nada que hacer porque les pasa por encima entonces pues viene salen estos descerebrados practicando la práctica del terrorismo a través del sabotaje

Voz 0581 54:16 y luego está en estos otros que los al

Voz 5 54:19 siento animalista en Pamplona y Antitaurino son trece personas

Voz 6 54:22 me siento veto a

Voz 5 54:24 si te parece que va a haber mucho que parece que la cosa porque saben que el cinco de julio va a salir el novillo por chiqueros ellos ahora en hecho alguna Performance ante el seis de julio era una de rejones y el siete de julio el encierro en la calle Lotina

Voz 1395 54:36 pero si son tan borrico sino no saben ni siquiera que el el objetivo del dinero que se saca por los sanfermines claro no se o no sean allí porque la mayor parte de los abuelos de de Navarra que hacen falta que secarán sin familia que necesitan una atención están atendidos gracias a la que Sánchez cordial una una labor de toda la vida ejemplar no el dinero es apto ahí la parte de la gente que está

Voz 7 55:03 ya en la cúpula de de la Feria de