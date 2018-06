Los Toros (18/06/2018 - Tramo de 03:00 a 03:30)

Voz 1 00:00 bien

que se a la muerto que va Balza cobra más Omaha Garcés le iba bien

Voz 1395 01:26 Pablo Almazán las ante la tele y Carmen Peinado con Gonzalo Bienvenida con el maestro Padilla o que cuenta que la gente acepte la realidades no lo gente triste hecho tras se que triunfador en Madrid que triunfal el Madrid sí Talavante

Voz 6 01:45 esa que debe ganar quince mil euros más en Pamplona en Pamplona y Bilbao que los demás porque acaba de triunfar bueno es una idea y no hay que respetarla le han dicho que no en un sitio y en otro que se sepa una cosa

Voz 1395 02:03 después llegó la gente hasta que sacará conclusiones porqué no está ponemos bueno yo no la verdad

Voz 6 02:09 pero esto triunfador en Madrid pidió lo otro ya han dicho que nones que no

Voz 1395 02:16 tengo a alguien que que si les han abierto las puertas eso merece otra vez sacó nota que buenas noches hola buenos no paras no ya ya ha subido datillo subir la moral un montón no es la moral la seguridad la puerta habrán pasado las dudas que alzó has podido tener sea te cambia la vida

Voz 7 02:35 yo me la responsabilidad no está nada no me entero de verdad es que la incertidumbre veto pues la verdad es que me denuncien ahora mismo la oportunidad que me con contando la verdad es que es muy contento

Voz 1395 02:49 te te gano no son tanto bueno pues sí

Voz 7 02:52 vamos que no poco el reconocimiento de la afición que no conoce que tanto luchando

Voz 1395 02:57 hay una persona que se alegra mucho de los dio Juan

Voz 8 03:01 sí bueno más que Padilla

Voz 1395 03:35 pero Juan lo sabía estoy cuatro más no porque la verdad es que pasado un montón de años que no había forma de salir de de ese hoyo pero no elusión no no perder la ilusión ahí bueno pues de momento el domingo va con la de Montalvo a a Madrid no lo va a Pamplona pues fue para Cebada Gago luego va a Bilbao vale con la temible y más cosas no es no es lo mismo en no ver el futuro es decir que sí que sí ver el horizonte abierto Octavio no eh

Voz 7 04:04 también es la incertidumbre de no saber cuándo puede llamar a ningún puesto pueden ahora mismo la ilusión la isla no donde gana yo tengo unos poderme sitúa en el sitio donde tanto al Mis evolucionando no nos en la parrilla porque gracias al maestro Padilla

Voz 11 04:23 bueno yo aún sigo vivo no y todo

Voz 7 04:26 he tenido conversaciones ponen maestro Padilla ha he pedido muchos favores y la verdad que ha sido una de las personas que me tengo que estar muy agradecido

Voz 1395 04:33 no porque tengas queda Juana aquí con nosotros porque nadie sabe cómo es de verdad mucho mejor de lo que la gente se conoce no fíjate qué cosa me ha vuelto a Juan tiene una corrida de Montalvo el Madrid si hay ahí pagan en Pamplona hay pagan en Bilbao hay claro también cambia todo

Voz 9 04:51 sí sobre todo que que ya colocando esos carteles bueno lo pie ya unas empresas lo piensan para ser más contrataciones hay ya puntuando en esta feria la hierba la boca con Lance da de de abrirse camino hoy con un con su futuro oí cumbre además

Voz 12 05:07 aquí no aquí no haber perdido se esa ilusión en diez y ocho años cada o Miami viendo la alternativa eso ya fue en febrero del dos mil cuatro El Puerto de Santamaría esa estamos hablando de de un caso extraordinario

Voz 13 05:19 la hiló estuvo siete ocho temporadas no estoy seguro toreando en Perú cuál

Voz 1395 05:25 ya nada pero pero pero Perú Ottavio es la parte de las montañas de esas que era más peligroso con un autobús que de un toro

Voz 14 05:34 bueno también gracias a Perú

Voz 11 05:37 aquí en España los primeros años

Voz 7 05:40 he matado de Toro pues me tuve que migrar a Perú adquirirlo trae lo tenía acordado por megafonía no allí por lo que el Perú Profundo

Voz 8 05:48 cómo son los autobuses esa carretera cómo eran pues ahora mismo bono nuevamente antes antes bodegas

Voz 7 05:54 va no igual también puede ahora mismo estoy deseando ver con la mente tengo palabras de agradecimiento pero bueno

Voz 1395 06:00 sí sí además verdad que que ahí hay una gente que con una presión tremenda no hablamos de la capital pero hablamos de del toreo profundo donde hay mucho espectáculo mucho torneo español que no tiene la fortuna de tener aquí te has salido a allí

Voz 9 06:14 es decir deben porque como yo notas parado y está mentalizado hoy duro la carretera los caminos los camiones autobuses lo todos los todo esto es muy duro y luego bueno ante el toro pero quizás sea más duro pienso yo estará aquí viviendo que está lodo

Voz 8 06:31 tengo al maestro y hermano Calamardo Ángel

Voz 1395 06:35 sí buenas noches qué bonito la Historia de Octavio eh

Voz 0171 06:38 es muy bonito porque eso es el forjarse equipo Xavi perseguir lo que uno desea va a empezar a saborearlo al piel de deberse los carteles y eso le ha dado mucha moral iba a ser importante para él yo creo que que la busca lo consigue al final ahora hay que perseverar no hay que aguantar mucho

Voz 1395 06:55 que sirve va a hacer unos programas de todos los han reclamado en Castilla La Mancha mañana tiene tres invitados sabes que son quién a ver en te lo cuente Ángel tres invitarán hay uno que es casi imposible yo no podemos seguir a veces pero es casi imposible y otro que vale la pena quién va mañana

Voz 15 07:18 pues grito que más José Lozano que más Caballero que Mas Joana Bonet

Voz 1395 07:27 Juan daba carpetazo a la cosa de ahí no

Voz 0171 07:33 podemos correr Juan José Padilla tienes que se que que la fecha

Voz 8 07:37 claro es que hubo endeudado para el programa carta Ángel Carter no a Chacón de la que da mala cualquier día Octavio mucha suerte el domingo en Madrid y mucha suerte

Voz 7 07:51 muchas gracias a una pronta recuperación a todos los toreros que están interna no rastro para todos

Voz 1395 07:56 sí es Maison más me más preocupadas fíjate amé que va camino de Francia hasta Madrid para que lo vea es el doctor Si

Voz 13 08:08 no pinta bien porque la pitón entero en Le dio la vuelta no en una jornada muy extensa entrando a matar muy bueno vamos a ver

Voz 12 08:16 mañana sabremos algo desalojaba

Voz 9 08:18 no sobre todo sobre todo en la trayectoria esto

Voz 12 08:21 bien limpio que llegaran bueno

Voz 1395 08:23 a la que se Padrós sin ninguna excepción Fabio un abrazo muy fuerte y mucha suerte Octavio si ya ya les claro bueno pues se tengo tengo un mi otro yo digo Chanel y Padilla

Voz 1293 08:36 estamos Antoñete Antoñete vamos ya mérito tiene reciente que leído que va a tomar alternativa de todo si a ver si es verdad Toñete de tal dice maestro que ha leído que se reactiva

Voz 9 08:50 sí bueno ahí está estamos ahí que yo creo que si digo una cosa

Voz 1395 08:55 como se descuide es para hacerlo porque no

Voz 8 08:58 el espera con EB por eso he dicho cuando iba a la llegamos a tiempo Toñete

Voz 9 09:03 bueno la verdad que abrieron por la cumbre de cariño que le tengo la verdad que es un sueño nada que para mí también es de la trayectoria tuya desde que vamos a coger la muletilla de acuerdo y lo primero paso bueno pues tuve la oportunidad conocerte siendo muy ya ya está en un camino camino aún muy serio

Voz 1395 09:23 Ángel del mérito que tiene los detalles que podría tener ahora mismo se cargarse de un montón de hoteles

Voz 8 09:30 a mí una gran mano lo que de eso yo no tengo mucha idea eh

Voz 12 09:36 has hecho bien de una aprenderlo si no no una duda te hubiera sido no me da si no no me la vocación Manolo es caprichosa y yo creo que el que no es nada caprichoso lo tiene claro es Toñete

Voz 13 09:49 que está demostrando que quiere ser torero de verdad la mejor

Voz 12 09:51 ojalá que puede vengarse vida

Voz 8 09:53 pues la verdad es que no

Voz 0171 09:55 estamos en momento en el que no había novillero con fuerza y con nombre

Voz 14 09:59 estos son una fuerza tremenda alternativa padece

Voz 12 10:05 el caso es que todo yo te tiene hambre Ángel se habla de que la alternativa puede ser en Nimes iba pues él les gran padrino

Voz 1395 10:13 el padrino dos héroes siempre pues él no no estoy perdemos mucho va a ser en Nimes con Ponce de padrino de padrino

Voz 8 10:24 el cartel plana lleva no no no si yo sigo ya te no

Voz 14 10:29 pero la verdad es que bueno que sí que que ahí estamos un poco pues en el camino hablándonos a ver si se encuadra todo pero bueno la verdad que eso es la cuento

Voz 1395 10:40 que quieras la verdad es la verdad que dé

Voz 14 10:42 sé que Juan Flores y los tiros pero de verdad que que había poderoso no lo que es nuestro Manolo de tampoco me cuenta mucho tiene que te de momento centrar en lo que queda en Pamplona y tal pero yo poco bueno va contando Kitoko

Voz 12 10:57 no es la del pincha la novia del del cinco de julio eso va a barrer

Voz 1395 11:02 vale pues de las dos que te imaginas una de las dos más cosas sobre ahí que no sea el tercero lo sabe Calamardo

Voz 8 11:11 no no sabe Juan del cero poco lo contaremos cuando triunfa en Pamplona

Voz 1395 11:19 dice que esto no es francés

Voz 8 11:23 el que perdón el tercero francés pues voy a darle pero la verdad es la verdad es que me tengo que voy yo no tenía una bien

Voz 1395 11:37 el maestro trabado la alternativa Enrique Ponce con francés importante Toñete la corrida buena

Voz 8 11:48 si el día pero no había bueno no lo vaya sueño para que bonito

Voz 1395 11:56 que Juan es muy difícil y Ángel es muy difícil tener tenerlo todo en la mano es decir no la carrera y la vida me la hago eh

Voz 9 12:05 claro

Voz 8 12:06 si en el mundo

Voz 1395 12:09 es la más difícil del mundo

Voz 8 12:11 pero meritorio que quede claro que todos tiramos tampoco te cambia por nadie en el mundo cuando Juan nada la verdad esta esta profesión

Voz 9 12:19 se digna de mucha verdad hay bueno se de tanta verdad que fíjate hoy estamos recordando que con la muerte estábamos recordando a nuestro compañero rival pero pero también se digna de de esas tardes de gloria en las que tiene tiene la posibilidad de triunfar y de cortar una oreja gozaría hombro y no te cambias por nadie vamos más

Voz 1395 12:41 cuéntame Toñete lo que tiene razón Padilla de lo que no

Voz 8 12:44 sí

Voz 14 12:45 no no totalmente el maestro vamos tiene toda la razón el más he pues yo no es verdad es que bueno que que que mi situación pues es verdad que que he podido elegir otro camino que rojiza sino a yo jamás en la vida he tenido sensoriales tan bonitas como un como la plaza no cuando IU triunfo cuando ha habido cuál es que son tantas emociones hondas las claves que al final uno no se cambia por nadie no yo creo que que después de de estar en esto de llevar tiempo estoy conocer la profesión ahora mismo yo seré no de sentarme una oficinas Jorge me aburriría mucho la verdad que que esta es la bonita que hay y como dice el maestro no que hay momentos en uno no se cambia nipón vamos ni porros Superman

Voz 1395 13:28 pues enhorabuena enhorabuena todos sabemos pendientes de la temporada y de la alternativa futuro mucho gracias un abrazo

Voz 9 13:36 sí

Voz 14 13:37 es menuda nada sobre todo

Voz 8 13:40 no veo mañana no hay que no estamos ahí prontito no cuatro cuatro y media el primer contacto cuatro estamos ahí contigo

Voz 12 13:52 ayer fue la corrida de Asprona en unas pocas

Voz 9 13:56 el de media

Voz 0171 13:57 Plaza un horror cortaron una oreja Cayetano y López Simón los dos todo todos los no cuestionada dos remolques muy buenas que hubo quien Pablo Hermoso estuvo muy bien muy bien con los dos toros pero los pinchó y no pudo cortar nada pero falló en público ayer comedia Plaza hizo sólo una oreja a cada uno

Voz 12 14:16 me he leído Ángel que es han definido las ganaderías y efectivamente de Albacete

Voz 0171 14:23 como novedades están tan dura y la quinta en obra sobre todo

Voz 14 14:27 eh Torrestrella venía a la feria hace Albacete lo serán estropea

Voz 0171 14:30 a los toros y no puede venir de Garcigrande parlante

Voz 1395 14:37 Torrealta acudió pues pues un abrazo muy fuerte y Ángel porque tenemos ya Guillermo Rodríguez la buena noticia la buena noticia que ha ganado Duque que es el de el candidato que que sí que los toros y que si no hay ningún problema con él por lo tanto lo hablaremos con él ahora mismo después esa poza

Voz 16 15:01 y eh

Voz 17 15:07 naturaleza

Voz 18 15:10 Ciudad de Lara Artes

Voz 17 15:14 la noticia

Voz 1395 15:39 Guillermo Rodríguez Bogotá buenas noches compañero

Voz 11 15:43 buenas noches pues sí pero muy buenas noticias al Duque presidente un joven de cuarenta y dos años no lo más importante es que ahí está al lado del uno

Voz 1395 15:54 ahí hemos perdido esa señal estar pendientes vamos a decirle lo más en por delante si Guillerme ahora sí sí quién está a su lado que hayan ya que decía

Voz 11 16:06 que si te escucho perfectamente escuchado todo el programa ahí sólo podría denegar que hay gente muy cercana bache que está en el entorno de Luque que seguramente intentos prohibicionistas y no faltarán no va a haber problema de manera que esto es un problema menos para mundial mañana mi querido Manuel se firma el contrato con el operador Juanpe negro fallido con quién hablar el domingo pasado

Voz 8 16:32 para vamos a no

Voz 11 16:35 aquí no pudiera ser desde desde Colombia es la tranquilidad que hay en este país asolado por tantas cosas yo creo que eso es bastante bueno un dato sólo puedo te lo pero se dan seiscientos festejos al año en tauromaquia en la República del cero por eso pueden torear toreros que en España no tienen opción de hacer

Voz 1395 16:57 esto porque aquí en España tenemos muchos problemas últimamente bueno máximo vuelta de repente antitaurino no sé que tuvo que dimitir luego ha venido el nuevo el nuevo presidente no eso amigo José Guirao bueno muy animalista no principio decía una cosa afortunadamente la final

Voz 13 17:17 es ese corte que no va crear ningún problema no

Voz 1395 17:20 pero ahí tenemos el corte que vamos a escuchar luego escucha momento Guillermo

Voz 1395 17:44 ah bueno escuchando esto se nos puso los pelos de punta no y luego cuando ya que quedó nombrado Guillermo como ministro este caso de cultura y por tanto el tema de toros a joe el guión ya ha dicho que era ha estado nuestros miles de veces Mi abuelo paterno era taurino Mi padre también luego cuando tuve uso de razón pues fue el fui yendo menos ahora hace mucho que no voy pero no quisiera generar ningún tipo de polémica desde el punto de vista personal soy un defensor de los animales aunque una una lista radical pero como ministro de Cultura tengo que entender y valorar la Tauromaquia y el mundo de los toros es una contradicción como otras muchas que tendré pero desde luego voy a intentar ser equilibrado bueno bueno pues he visto que al final la cosa funcionó lo dejamos a una cosa aquí apuntado no digo vale vale lo que ha dicho el exministro lo dejamos ahí pero le digo una cosa no me olvido de todo lo que dijo antes

Voz 8 18:46 no está claro si donde dije digo digo Diego bueno Pia pero lo dijo no lo dijo pero de momento se ha venido ha venido abajo que es buena noticia Juan la que tenemos de de podrás despedirte en la última en Cali

Voz 9 19:04 es el Joker estaremos en arreglo muchísimo sobre todo por el futuro de la fiesta no lo que no caiga en manos del peligro de ese poder tener esas trabas no

Voz 1395 19:16 déjame que le pregunta la cosa a Guillermo Guillermo Negrete es el que está cerca de presidente

Voz 11 19:22 no no no no no es Guillermo Echeverri que rejoneador es un joven muy joven fue rejoneador pues ya no está en eso sí Negrete que va muy amigo Duque Ia y no vale el problema

Voz 1395 19:35 Negrete que vayamos a visitar oye Juan

Voz 11 19:37 se quiere invitar a a al maestro Padilla

Voz 8 19:41 a Rosa apoyado en el valle pero no por llevar Guillermo muy bien un abrazo muy fuerte contento

Voz 1395 19:49 hay motivos para estar contento eh vamos a terminar con un torero que ha triunfado el río eh que ha triunfado en la premiemos si te anti Ventura no veíamos La Puebla sabes cómo se daba Juan Ricky

Voz 12 20:05 Piqué formado un lío Daniele De la Fuente

Voz 13 20:10 a ver si el jueves debutó con picadores en Sevilla Manolo ya hablamos el verano pasado con él porque pues el triunfador de las nocturnas de de Sevilla como novilleros sin picadores a la Maestranza pues bueno vio cómo debutaba con picadores el pasado jueves con una novillada de López que baja dio una vuelta al ruedo tras una fuerte petición pero por encima de eso en la creo que uno tiene mucha pureza quiere hacerlo todo de forma muy pura a veces les sale y otras veces hay que incluirlo como como pasó en muchos momentos de faena pero es muy personal es un torero que que yo creo que va a interesar de aquí

Voz 1293 20:46 buenas noches malo no sé de dónde eres pues de La Puebla de esas colas como Cardoso cordobés

Voz 12 20:57 Juan Manuel Benítez no

Voz 1395 21:00 no me Palma de Palma esto en La Puebla del Río entonces que como ante como aventura no eh

Voz 13 21:05 claro juego apostólica

Voz 19 21:09 bueno pues un apodo familiar de mi padre y ahí la verdad es que mucha gente me conoce poco

Voz 1395 21:15 yo no veo bien antes había muchos muchos apodo verá Juan si no queda mal si luego se queda quieto

Voz 13 21:22 hombre claro el ganado que que veinticuatro horas antes de su debut con picadores hubo una auténtica oleada de mensajes en en las redes sociales que decía yo soy del líquido intereses a padecían vídeos pero de muchísima gente de Sevilla

Voz 12 21:36 no es fácil de terrazas otra cosa fue si no era en apoyo no y fue mucha gente a la Maestranza apoyar ese como

Voz 1395 21:46 tenemos eh fotos aquí

Voz 19 21:48 pues mira la verdad que muy muy ilusionante no el tema de la novillada está complicado pero pero bueno ya hay varias cosas cerraba en Francia hay un pueblo de Francia Carcasona

Voz 1395 21:59 sí sí sí sí sí

Voz 19 22:01 bueno pues la verdad que hay están Rambo Così al no pero la verdad que muy ilusionada hoy Pardo deseando ya que llegue la próxima agua pago de Sonia

Voz 1395 22:10 hemos estar pendiente pero tú puedes llevar aquí cuando que era elegí ahí nos cuentas lo que lo que lo que hay bares y se me olvida que no seguridad está estaba Gozalo Padilla que tener una memoria de elefante pero sí que lo todo lo que sea se va la olla Tula tú no pero una llamada líquida eh

Voz 19 22:27 perfecto no no no

Voz 1293 22:30 el teléfono ahora ya lo tengo lo tengo apuntado pues no no te pierdas un abrazo muy fuerte que semana a semana

Voz 13 22:41 bueno mandando pues pues mira contar que hoy también ha habido todos los en Torrejón de Ardoz que casi han llenado la plaza con una corrida de Luis Algarra que ha salido de la terna hondos Cayetano ha cortado dos orejas José Garrido también ha cortado dos Roca Rey ha cortado tres llena es desolador eh bueno pues se ha celebrado esa corrida homenaje a Iván Fandiño en un año después eh ha habido tres cuartos de plaza lidiado una corrida de Joselito en la que Manuel

Voz 12 23:08 Escribano ha resultado silenciado Thomas

Voz 13 23:10 tu foto a saludar una ovación Juan del Alamo ha saludado salvaciones siendo el toleró más destacado de la jornada

Voz 1395 23:17 bueno pues aunque parezca mentira hemos cumplido con con los tiempos increíble hemos contado prácticamente todo lo que ha pasado lo más triste de todo el adiós a a un torero no un año después un torero ejemplar pues muchísimas cosas si un toro al que al que hemos querido mucho Juan

Voz 8 23:35 digamos creerlo Manolo tú mantiene

Voz 1395 23:37 pues en tu foto en tu teléfono manteros es la foto

Voz 8 23:40 dos de los dos en Croacia vendidas lo llevo en mi corazón tapas que se no se os llevo en mi corazón también

Voz 1395 23:45 que también aquí lo llevo mi corazón

Voz 9 23:48 luego hay aún no llegó a creer muchas veces que van no no esté con nosotros pero bueno con con mucha raza para darle grandeza al toreo

Voz 20 23:58 sí pero tienen raza en el en la progresión y en la vida eh hombre que lo que ha querido querido de lo que ha caído no lo ha querido sea que

Voz 1395 24:07 no sabía lo que costaba

Voz 8 24:09 días así siempre lo sabía tras la verdad es que sí no importa

Voz 9 24:13 pagado con la vida porque lo lo sabía que de toda la vida todas las tardes

Voz 1395 24:17 esto se acaba se nos queda todo esa mirada se ponía el sitio de Antoñete no no la mía la mirada perdida en la en la plaza

Voz 9 24:24 sí porque siempre se colocaba hay prácticamente antes que nosotros siempre y se colocaba colocaban ese sitio siempre está ahí a la izquierda de la entrada esa ahí íbamos a saludarlo el tenía una cara Hay de de de de eso de compromiso y a la vez de Guerrero de luchador

Voz 1395 24:41 sabía que no les regalaban nada que te ha que tirar p'alante que sobre todo después de lo que pasa en Madrid con seis toros no tuvo que luchar a echar abierto y tirar p'alante y a veces tirarse de cabeza sin muleta si era preciso no estamos ya en los límites Juan un abrazo muy muy fuerte

Voz 13 24:58 que bueno pues sólo las manos

Voz 12 25:02 un fuerte abrazo maestro

Voz 13 25:04 bueno pues por contar algunas otras cosas la actualidad esta semana hemos sabido que en Zaragoza continúan en la polémica hay sabe todos los recursos e por por la concesión de la plaza hizo bueno pues nos ha celebrado en la Feria de San Jorge que que normalmente se celebran en abril todavía estamos pendientes de saber qué pasa con con la plaza porque bueno

Voz 1395 25:24 si no sé que se lo queda Zuñiga hijo no queda ahí en problema pero parece que se va a resolver dentro de de de

Voz 13 25:32 esto ojalá el cordobés Manuel Díaz ha tenido que cortar la temporada eh porque tiene que basta

Voz 12 25:40 bueno bueno sí sí sí les

Voz 13 25:42 es de cadera y bueno pues ha cortado la temporada queda eh creo que la número veinticinco de

Voz 1395 25:49 aportó el el concierto se quedó mudo no pudo o no pudo continuar Joaquín Sabina que son cosas pero la gente

Voz 21 26:00 es aplaudió preguntas Él lo niega todo profeta del vicio negro en las parrillas sentimiento talento recupera pronto precisa el prólogo del libro que escribí para orquesta de eso es la recuperación de de humo y de las ni rojo de salón Dios contó la pasión y la verdad te maratón a pedir a mí hace Ramos la tierra mira si es para hacer metros m con Bildu para empezar un libro abierto claro con más películas de amor bella de los bares que ama once Cid y una vez Latín venció la es cierto