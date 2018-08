Los Toros (20/08/2018 - Tramo de 02:30 a 03:30)

Voz 1 00:00 los Toros dirige

Voz 1395 00:30 Mayo adiós muy buenas noches bienvenidos a los toros en la Cadena Ser en Radio Olé bueno la verdad es que en cualquier sitio del mundo casi lo pueden escuchar de momento estamos en Radio Olé empezamos luego la Cadena Ser y luego ya saben que a todos aquellos aficionados que puedan sintonizar a través de las emisoras americano es pues en Colombia cara Kohl en México la Dobleu en Ecuador Platinum y Radio Quito por tanto Gonzalo buenas noches qué tal Manolo buenas noches en medio mundo y bueno al altar te ha tenido muchas muchas novedades y mucho interés no que primero el la corrida de de de Bilbao ayer hubo una de rejones es que es precisamente fuera la gravera el día Vicenç no mira si hoy en Málaga la ganadora de Vicenç con el vamos con con todo esto

Voz 1378 01:17 las hermosas Hermosa m si Fermoso Patrick Hermoso

Voz 1395 01:20 dijo tanto en Bilbao como como en Málaga no iría luego también ha habido un espectáculo hoy en queden tenía gran eco popular que ha sido el que tú has visto y el que Juan ha toreado efectiva ha sido lo de Cuenca no pero saludamos a Juan José José Juanjo se van José saludamos ya adiós buenas noches hola buenas noches Manolo qué bien se oye buena se con ese sistema que tampoco estoy José Porta preparados viajar este módulo sí sí es un estudio de perfecto fenomenal saltado cuenta cómo de bien cómo se moderniza a todo no

Voz 1056 01:57 bueno no el mundo no me parece

Voz 1395 02:02 hay que poner uno en casa

Voz 1056 02:04 está bien está bien pero los celos

Voz 1395 02:07 bueno pues primero vamos a hablar de de Bilbao con la corrida de Victorino lo que fue la floja entrada no José Luis

Voz 1056 02:15 sí eso sí eso sido triste no son una feria que no todo el mundo teníamos por lo menos el deseo no oí tantos deseo a lo mejor nos habíamos hecho unas esperanzas superlativas pero me ha sorprendido no que el cambiar tenía interés yo creo que era más a lo mejor rostro aficionado que era gran público hombre Victorinos en Bilbao ha sido santo y seña muchos años

Voz 1395 02:37 el por eso te digo no hay sorpresas esa no que no hay Vitorino con tres toreros hombre que tenía en su cartel en el caso de es bien conocido por la afición de de Bilbao y que además eh ha estado francamente bien Escribano que ha estado muy bien y dio una vuelta al ruedo no es también un torero muy reconocido en en Bilbao Lorenzo Queralt debutante pues se fue el que cortó la oreja no oí con mucho medido por tanto en líneas generales todo eso hacía suponer que podía ser una entrada muchísimo mejor inocentes si bien el tema de de la entrada hizo todo lo que pitó yo como dice José Luis ha significado en el mundo del toro no ojalá que ya hemos cómo que no que no hayamos llegado tarde para encontrar soluciones digo

Voz 1056 03:22 ah pero que no no no yo de la fiesta de los toros y lo generalmente cíclica no ha tenido altibajos muy muy pronunciados también es cierto que hasta ahora no habíamos encontrado una corriente de opinión de una de una tímida anti taurina tan activa como así Kane y tan mafia no como hasta ahora aunque también estas sensación que están bajando poquitos que son los antes siempre había tenido

Voz 1395 03:50 pero su labor lo han hecho ya sino no yo lo vivido ahora en en Gijón y la verdad es que no solamente sábanas anti sino que estaban también muchos políticos que apoyan de esos partidos que apoyan la anulación de la fiesta de los toros que había siempre están ahí en veinte treinta cuarenta no ha habido doscientos y pico personas y pico pero ha a un metro de la persona que estaba entrando en la plaza no asesinos asesinos lo más suave que decían lo más de todo no provocando y luego todo lo demás no yo lo que pensaba decir vamos a ver qué hubiera pasado esto en nuestro país que no fuera éste no pues que al día siguiente tenía que haber sido Si el doble cuatrocientos o quinientos con políticos también en la puerta de de de de la plaza animando a la gente ahí ahí tocando en Las Palmas porque por ir a los toros no es serio dar respuesta no pero ese ese ese es apuñalada de vinos la hemos recibido en Gijón José Luis sin embargo no hay una respuesta rápida no no somos rápidos para responder no sí

Voz 1056 04:53 yo creo porque no estábamos entrenados por decirlo de alguna forma nos va no habíamos tenido la la necesidad de hacerlo hasta ahora no pero yo creo que a todo eso acciones muy puntuales y muy positivas de la Fundación en estos casos también tendrían digamos que hay que atajarlo no porque va en contra más allá de la cultura contra los intereses económicos de este un sector no

Voz 1395 05:19 sí sí a nadie nadie se aguanta que se fue

Voz 1056 05:21 con en la puerta de su tienda porque eso es lo que vende no sea agradable horas era correcto o no le gusta a determinada gente no brote estaría ir a la mente el el propietario de la tienda en el negocio aquí hay una sumisión en ese aspecto absoluta en Valencia pasaba también lo mismo lo recordarán no afortunadamente ahora conseguidos

Voz 1395 05:41 se ha replicado distancia echo de menos la réplica José Luis la réplica de decir adiós te hace esto que tendrá todo el derecho pero relativo porque insultar y en la forma que insultan pasada Ryan hoy a lo mejor podría presentarse unas denuncias también es eso sería una labor importantísima presentar denuncias el día siguiente que eran doscientos quinientos quinientos y exaltando da Clos su categoría eso importancia limpieza no todo eso hay que hay que hacerlo no bueno pues a los sois al primer invitado que es Manuel Escribano Cuéntame qué te ha parecido Solís

Voz 1056 06:18 bueno pues eso no ha sido más afortunado en el sorteo de la mañana ha dado la partido el pecho literalmente con la buena suerte no la impresión importantes estragos hecho que no es noticia por otra parte no porque su actitud habitual en la plaza gastado muy bravo sensiblemente más bravo que supone por lo menos más bravo que su primero

Voz 1395 06:42 eh Manuel buenas noches

Voz 3 06:44 hola buenas noches complicada dura pero para estar orgulloso

Voz 4 06:49 sí la verdad es el segundo toro eh

Voz 5 06:52 los duros duro el Fulham

Voz 4 06:54 imperante así oí y la verdad es que bueno que lo bueno que se va a estar metido ha ido todo el peligro por lo menos me ha dejado desarrollar Boga faena de entrega total y de jugar porque la verdad que cada vez que pasaba por allí por debajo

Voz 1056 07:09 yo ya he

Voz 4 07:12 eh bueno de taquilla de de pone el Tea blanco negro pero bueno

Voz 1395 07:19 bueno pues un día más a día sino que arrear eh

Voz 4 07:26 bueno bien la verdad que que bueno que sé que te puedo decir que si se hace

Voz 1056 07:32 acertaron más importante de la temporada

Voz 4 07:34 atento que a él lo llevaba todo el año no hay ojalá

Voz 1056 07:39 suerte con los lotes

Voz 4 07:42 se evitar porque es que no me ha salido a este toro onza

Voz 1395 07:45 no es casual

Voz 4 07:48 pellejo se lo reconocen ya conocido cuando eres capaz de pegarle adelante y es que no me ha salido bien todos no tipo toro pago

Voz 1056 07:59 pocas no sirve para nada que sea claro que menos

Voz 4 08:02 ya no fuera un tipo toros como los veo y oye de todo preparada estando dispuesto estar final la entrega te

Voz 1395 08:09 hay bueno y así lo hasta aquí

Voz 4 08:11 de ahí así es así el todo escalón

Voz 1395 08:13 el acuerdo todos los lo han visto también el maestro Juan José Padilla Juan José ha sido como él ha dicho que no

Voz 1678 08:19 muchos si es enhorabuena y que suele ir a Juan sí pero lo que ha dicho me Trenor no poner nunca en duda nadie Manuel está muy preparado mentalizados sobre todas estas Ferias para es de la la responsabilidad Hay la repercusión que tiene este esfuerzo con este tipo de toro de Victorino pues lógicamente tiene un plus yo creo que un plus de de

Voz 1395 08:44 de de de recompensar es que sí bueno no enhorabuena muchas gracias José Luis

Voz 1056 08:53 bueno pues el darle la enhorabuena también comparto totalmente su visión que tienen es de su actuación no no segundo o es la única ha tenido que lo ha transmitido los hay mucho peligro que tenía no las virtudes de Marbella han sido los con los en ningún momento es buscar los capotes que no es habitual este tipo de Correa

Voz 1395 09:16 va a poder esconderse me gusta esa palabra imagina

Voz 3 09:19 un abrazo muy fuerte Manuel enhorabuena un gol

Voz 1395 09:24 te Ordes hasta Forte echándonos muy buena temporada yo creo que que tiene un mérito tremendo estamos de acuerdo todos jugando al estuvo

Voz 6 09:33 en la

Voz 1395 09:35 no dudo francamente bien con todos los días no todo todo el día Juan y esa eh

Voz 1378 09:39 en Madrid fue un impacto Aleix y desde luego sí

Voz 1678 09:43 hagan una pena de espada no funcionara sino a hubiera cortado otra oreja

Voz 1395 09:48 yo tengo una cosa ahora un poquito suerte que tengas tanto como está va a ser muy difícil que que le quiten el pan va a ser muy difícil

Voz 1056 09:56 con mucha más facilidad a de los toros

Voz 1395 09:59 a veces muy

Voz 1056 10:01 muy agobiado pues se resuelve

Voz 1395 10:03 la físicamente fenomenal aquí bueno hay interiormente

Voz 1056 10:08 me parece muy claras oralidad además si esto lo eso eso es muy importante hoy en día

Voz 1395 10:13 siempre por tres buenas noches buenas noches sus Tito pero hay que pasarlo todo no

Voz 7 10:20 once nada bueno nació nacional no yo ahí grande

Voz 1395 10:25 buena leche que dio no ha sido nada ganamos mí yo he visto la foto que lo necesita

Voz 8 10:30 sí van parte por encima de lo acordado no pero pero bueno que hay ahí

Voz 1395 10:38 te digo una cosa bienvenida no la verdad que que que el es grande lo de lo el torero Juan

Voz 9 10:49 muy grandes no era buena suerte

Voz 1678 10:53 a mí me vuelvo a repetir

Voz 10 10:55 aquí lo digo Jaén

Voz 1678 10:58 para todo el mundo sinceramente me no no no es que me sorprendiera porque acaba de decir ahora no ya no viene sorprendiendo marcando pero la tarde de Málaga ha sido para ti muy rotunda hay digo como torero la enhorabuena chapeau

Voz 7 11:12 es verdad que que la demanda fue vista su visita no a todas a las

Voz 11 11:18 era Ortega fue una actividad

Voz 1123 11:21 sí grandísima la verdad

Voz 1395 11:24 bueno pues hoy es este Stefan un momento fantástico Juan

Voz 1056 11:28 hombre que afortunadamente felizmente para todos no porque toreros

Voz 1395 11:33 tenemos que la cara del no votamos

Voz 1056 11:38 fundamental como es pasarse los toros cerca cabeza el dado por tanta que es no existía eso produce unos efectos increíbles en los tendidos ya estaba hecho un tío no no se ha cansado ya perseguido porque los toros no eran claro que en un principio había insistido acabado toreando con mucho gusto con mucha templanza muy bien

Voz 1395 11:57 vamos a acabar todos el volteretón

Voz 1056 12:00 es como si tal cosa después sí

Voz 9 12:06 la la la si no no hablo

Voz 8 12:09 y eso que que que que la tarde de hoy creo que suma complementa no a la tarde porque no era una corrida con operaciones en las que he tenido una claridad mental una colocación no que ya no no no no era la facilidad de oye pues mito

Voz 1395 12:27 por otra bien aunque sí creo que

Voz 4 12:30 que que se tenía otras dificultades no es bueno

Voz 1395 12:33 que complementa un abrazo muy fuerte de Fortes y enhorabuena de verdad

Voz 7 12:39 lo hace a sabéis un abrazo muy grande

Voz 1056 12:42 cobrarlo

Voz 1395 12:45 pues siempre aquí sí como Gemma ya está ahí que se ha marchado

Voz 1378 12:56 hombre sobre todo destacar la capacidad este torero de utiliza del valor para torear bien antes nos asustaba con con esos arrimón con esa forma de torear y ahora impacta por las ganas que tiene de hacer el toreo natural de torear bien

Voz 1395 13:11 no estábamos todos con el con el I no con el ahí la va a acoger cógelo a coger Inter trasmitía su seguridad era muy extraña transmitía inseguridad a los que estaba arriba no Juan Isern pasó todo lo contrario al revés resuelto les ves fresco leves ves bien en los movimientos en todo no

Voz 1678 13:28 siempre siempre ha tenido ya demostrado un valor muy frío en la plaza para una capacidad de tranquilidad hay pasan los toros muy cerca hay que sí pero ahora en estos momentos está toreando está dorando muy bien con unas distancia hay buenos resolviendo técnicamente francamente bien a la que sí

Voz 1395 13:49 bueno pues eso fue la actuación de de Fortes la actuación de Escribano con mucha mérito también llevaba Lorenzo que debutó y cortó la única oreja de de la tarde y a partir de ahí vamos a ir a Cuenca porque no tener a varios personajes pero estaba Ángel Calamardo allí Ángel buenas noches buenas noches Manuel no ha sido todo un acontecimiento no

Voz 0171 14:11 apoteosis en la tarde de Cuenca porque la plaza prácticamente se ha llenado era la vuelta a los ruedos aunque sea por unas tardes Yuri que era la despedida de Juan José Padilla que ha sido todo un acontecimiento ya sea reconocido el público quiera la presencia de Miguel Abellán que ha sucedido a Cayetano yo creo que ha sido una suscripción acertada también justa para el torero madrileño y una corrida de Sorando que ha tenido dos partes una parte mejor en los toros han embestido mejor y no ir por la parte de los toros han puesto el compromiso a los toreros el segundo de cuajo nepalí ha tenido sus complicaciones practicamente no lo saben

Voz 12 14:46 aunque pero la flota

Voz 0171 14:48 no es el último de Miguel Abellán que también ha tenido serias dificultades los tres han cortado dos orejas sus primeros toros han salido en hombros por la puerta grande el público se ha divertido ir

Voz 1056 15:00 hemos visto pues aún Jesulín

Voz 0171 15:02 Nico con oficios serio pausado bueno pues son Jesulín bien distinto y luego hay alguien que conforma tarde tras tarde como el Juan José Padilla que llega en eran sus amigos sus compañeros sus amigos de toda la tarde pero les ha dicho o subliminal mente os vais a Roses

Voz 1395 15:20 he dado la cara en todo momento Pepa el primer toro

Voz 0171 15:23 de rodillas largas cambiadas colaban

Voz 13 15:25 de ellas que espectacular pero todo lo que ha sido muy bueno era la ha estado muy a gusto porque toreando muy despacio muy para él muy para para el público que han sido dos orejas rotunda rotundo cortado Juan José Padilla y el estado una vez más caninos hicimos con él como recurre cuántas plazas quitándole torero torero cuando se despedía ya en el segundo y Miguel Abellán posa también mucho el público lo ha pasado hoy a rueda de prensa si te parece que

Voz 1395 15:52 uno o dos veremos a tan tardíamente a otros protagonistas Maximino buenas noches

Voz 9 15:56 hola muy buenas noches no ocurra gente cuidar tres plazas

Voz 1395 16:02 el inventor y me dice que pero siempre inventar intenta yo yo no yo no sé no queda ningún a de que reaparezca

Voz 1378 16:12 no no mira hoy comentaba un aficionado allí en la plaza de Cuenca dice el año pasado vimos al toro que es indultó hace no sé cuánto tiempo sí lo trajo Maximino para que lo hubiéramos no sé cuántos años después no digo eso solamente lo que podía ocurrir

Voz 1395 16:28 de ahí a mucha gente le pasa nos ha puesto desde no hay localidades no porque hay billetes metía siempre ponen hay billetes que hay eso sea lo queráis entrar entonces también hay que ver una cosa eh estamos Madrid vacío Cuenca medio vacío está todo el mundo veraneando a estas alturas no ha sido una entrada casi cercana lleno por tanto bueno pues ha estado francamente bien no Juan sí iría así ha sido

Voz 14 16:57 y ahí está no

Voz 15 16:59 se ha notado en Hesse hoy no me mucho es la ausencia afgano no

Voz 1678 17:04 era no para nada para nada que no sale han notado para nada

Voz 1395 17:08 es que hay que decir una cosa Juan Jesús Gil para una gente pues es un personaje que cantaba ató acto toda la familia y las mujeres pero yo no pero profesionalmente precisamente su

Voz 1678 17:18 FTR apuntaron capaz pero

Voz 1395 17:21 una técnica importante sino no ha podido torear estamos ante eh

Voz 1678 17:27 no nombre no digo yo que sea Rafael hay pero hay un gran conocimiento del toro hoy técnicamente sabía aplicarle las distancia al toro con la necesitaba se metía dentro lo pitones cuando veía la posibilidad mucha facilidad verdad maestro si hoy ha estado con una gran facilidad comenzaron a muchas yo he estado hablando con él incluso he permitido por la amistad que nos une desde niño ahí sin caballo que hemos tenido la oportunidad de compartir con el maestro Luis Parra jerezano pero acompaña en especial para la vuelta de pasado presente fue nuestro profesor en nuestro maestro de la escuela cuando he visto mucho mejor que el anterior reaparecieron pero mucho mejor en todo en todo lo que todos enteramente preparado concienzudamente

Voz 1395 18:16 sí sí claro

Voz 1678 18:17 sí se sabe preparado reflexionar todo no efectivamente bueno lo que sí está claro es que han acertado Maximino cierto enorme verdad para él estaba estaba Dívar a cierto porque él estaba muy muy no tenía muy claro soy digo acierto porque Maximino ha sido el deja el empujoncito que le hacía falta eso para reaparecer

Voz 1395 18:44 cómo cómo es de la crónica

Voz 1378 18:46 me mañana para el mundo triunfal y simpática reaparición de Jesulín

Voz 1395 18:50 no bueno pues tenemos que hacer una pequeña pausa hacemos ya aunque sea un minuto antes hacemos una pausa y hablamos con que suele

Voz 16 19:00 cuando vuelo captado Cayetano Rivera Cayetano que no lo son Padilla no

Voz 1395 19:06 el Juan Sebastián

Voz 16 19:08 las noches enhorabuena de verdad gracias a José María Manzanares te traía muy buenas noches que Enrique Ponce Enrique buenas noches base Manolo Miguel Ángel Pérez Miguel Ángel buenas noches buenas noches a la buena todo el Torío a los es que la Cadena SER todos los domingos desde las dos y media de la madrugada una hora menos en Canarias con Manuel Molés saludarme buenas noches tiempo de toros en la Cadena Ser en España todo México en la cadena Patino y Radio Quito en Ecuador en Caracol en toda Colombia los toros en la SER Pasión por la tauromaquia

Voz 1395 19:50 ahora me toca decir buenas noches que Jolín

Voz 11 19:53 bueno no sé Manolo ya que no me quedo ahí

Voz 3 19:56 si no lo bueno pues está cantando

Voz 1395 20:02 no es bienvenida de móviles alquilado hito compañero Padilla has vuelto mejor que la otra vez has hecho más seguro más firme si no me tira más peligroso

Voz 1123 20:16 bueno la verdad es que quizás

Voz 11 20:19 yo creo que últimamente lo decía no digo hablamos esto yo preparado aquí hace unos veinte años porque bueno hace veinte años común lo que buscaba era tiempo para poder descansar no toreaba tanto que lo que quería era buscar hueco para poder descansar cero no tiene nada que ver como si en el dos mil diez a cómo me ha ido preparando otro remedio que no sí bueno pues estoy muy muy emocionante con mucha ilusión con muchas ganas con una dijo sesión que hacía años que no no menoscaba con las ideas muy clara

Voz 1395 20:56 qué has sentido el bueno con nata sí

Voz 11 20:59 es sobre todo hombre de ocho días que tú en un pacto de cuadrilla feliz contento relajado que controla la situación no independientemente de que de que bueno que cuando estás delante del toro pues es Arenas de otro costal pero ya la la sensación de seguridad excavando la plaza de toros

Voz 1395 21:20 yo feliz contento echó como

Voz 11 21:22 este te anima que las cosas

Voz 1395 21:25 no pero es que tengo aquí a mi bienvenida particular Gonzalo es verdad lo que dice hombre desde luego

Voz 1378 21:31 yo por edad pues tampoco puede vivir los años de primitivo de de Jesulín no que a mí siempre me habían hablado de la técnica de la capacidad de Jesulín imam llamó la atención lo que le estaba comentando antes a a al maestro Juan José Padilla ya la facilidad que le he visto a Jesulín delante la cara del toro no me ha impresionado porque es algo que

Voz 1395 21:51 sí que es difícil es hoy ha habido dos lecturas y eso Juan José Padilla lo sabe no buena en la que piensa mucho que era muy mediático muy sabes otra que tenía que tener muy buena técnica de buen corte el conocimiento mucho temple tenía que para poder torear la cantidad de corridas que toreó que triunfos que consiguió que una cosa no tapaba la otra ni muchísimo menos no solamente va a ser para una iba escuchando muy si no está escuchando a todo el mundo

Voz 11 22:20 abrazo hacemos fuerte a conocer que el sigo me ha me ha gustado mucho no comparte cartel con él hacía mucho años no que no estoy oro además mira he tenido la gran suerte de de poder invitar a nuestro maestro Santos de fama sabe como mi opinión el maestro Luis Parra jerezano podrán hacer unas fotos de vez de recuerdos no si esta parte contento y muy bien no después pues bueno pues agradecer también al más temido que ha sido un tío el tendido donde ha dado la cara donde van a ha defendido su feria ha con Muniain diente Si bueno el que debería

Voz 1395 23:05 aprendes mucho eso sí toca My Machine no sólo ocho no trabaja trabaja las ferias el verdad Maximino trabajan las Ferias ese va a vivir a esos dos meses antes a a a la ciudad donde dar la corrida ir a trabajar ahí eso Juan y es por eso por eso trabajo siempre era eso está claro

Voz 7 23:30 sólo sólo quiero manifestar los y a todo el equipo pero sobre todo los dos maestros USA a nuestra padre y ahí a Jesulín exprimido agradecerle personalmente y de parte de esta maravillosa el lo que haya reaparecido aquí el otro que llamamos también la oportunidad de ver su última tarde en esta vez esta temporada como maestro Padilla y que los conquenses estamos todos ha agradecido de que todos los medios de comunicación la gente que ha salido tan feliz la disposición que han tenido la corrida sus dificultades dentro de la bravura porque a mí me ha gustado la corrida pero pero coptos esa dificultad hay algunos complicada no sí pero pero buena pero ya has estado ellos han estado a una altura tremenda muy bueno me me emocionaba en muchos momentos estado viendo la corrida con con la niña de De Juana estamos hablando

Voz 1395 24:28 a mí como es Paloma

Voz 7 24:32 muy bonito porque porque sé que aún uno Le voy a volver a ver al otro casi tampoco entonces y para todos los conquenses os transmito de parte de toda la ciudad a todos los aficionados que había ahí con todos los que he podido hablar posteriormente esa rueda de prensa ha quedado Jesús después de la corrida pesos por dólar el título a los toreros porque para Cuenca ha significado mucho suman siempre

Voz 1395 24:55 palabras de Maximino palabras importantes Maximino un abrazo muy fuerte pero continuamos no te vayas Jesulín que te vayas ninguno simplemente eh Maximino por esa cuestión

Voz 1395 25:35 bueno pues continuamos con todo el equipo Ángel muchísimas gracias hasta el pasado bien Ángeles eh a eh

Voz 0171 25:43 he disfrutado muchísimo hombre porque cuando se produce la noticia hay hay tres toreros que están fenomenal hubiera Juan José hasta no poder compartir cada noche de los domingos la radio con él Granta tarde de toros pues uno uno fuera dar una serie de particularidades hacen que tenga opciones

Voz 1395 26:04 un abrazo muy fuerte tiene claro

Voz 11 26:06 mató a todos en un abrazo

Voz 1395 26:09 Jesús mi ahora que nos ponemos el traje de civil esa acabó Tre que costaron Mondo eso no te has preparado alguna más no

Voz 11 26:21 no no yo he hecho lo hecho de una manera muy personal una decisión muy muy meditada me gustaba mi tiempo mi sacrificio y quería que cuando me vistiera de luces de torero estuviera a la altura de las circunstancias de mis compañeros que están en activo que están fino está preparado yo no quería hacer menos no entonces eso conlleva un sacrificio importante no esto no se ve y hay que hacerlo no sobre todo pero también con una edad los cuales yo me me a mi carrera con mi defecto Mis virtudes con muchísimas cosas que hacer así mismo ciclo triunfal creo que mi deber es están hecho no entonces no quiero ver a mi fíjate que que era un han que que ha sido una cosa que se me da muy controlada que saber controlar mis emociones que

Voz 1395 27:24 a que la gente lo conoces profesionalmente la responsable mucha gente no es profesional que mucha gente no conoce no has seriedad en el trabajo y en los en la profesión no uno puede ser más divertido o más mediático no tiene

Voz 11 27:40 que verlo pasar nadie por los profesionales una cosa

Voz 1395 27:43 muy diferente el hecho

Voz 11 27:45 hombre y uno ya con una edad una familia con tus hijos tienes que ser muy consciente de que este lunes su vida una delante de un toro once para que probar la suerte otra cosa es que bueno que lo he dicho en base a acciones no dentro de un par de años punto treinta años de alternativa

Voz 1395 28:03 hay que te gusta

Voz 11 28:05 veía pues poderes y volver a hacer algo bonito algo similar siempre y cuando se haga con la ilusión que yo lo he hecho con con la disposición que yo lo he hecho con la preparación de la más mínima duda juro por Dios no lo haría fíjate de hecho de hecho no ha tenido que bueno que por cierto me gustaría mandar da aquí también una pronta recuperación a Cayetano pero también me han llamado ya para para para coger alguna algunas de Cayetano pues les ya directamente ya había dicho que no que no muy fácil Fabio hubiese tenido Carmen París o voy buscando otros objetivos buscando el dinero o lo que fuera

Voz 1395 28:57 ha planteado no ácido

Voz 1123 28:59 y ha estado decidió ha subido todo muy bien gracias a Dios

Voz 11 29:04 yo un con con toda la ilusión con el mundo una cosa muy importante

Voz 1395 29:11 personal buena de de Jesús Juan es eso eso

Voz 1678 29:15 enhorabuena males grandes claros me encanta me encanta la plaza encantado tu actitud me encanta la preparación que ha llevado la seriedad que ha llevado

Voz 1395 29:24 claro y ahora me está encantando lo lo escucha

Voz 1678 29:27 enhorabuena Jesús se lo merece

Voz 1395 29:30 están escuchando desde España desde Colombia desde Méjico desde Ecuador mal mal no lo es un abrazo que tengo que decir con mire

Voz 11 29:38 a mandar un abrazo muy fuerte a Colombia a Pepe tú a México a Ecuador a cualquier rincón del mundo donde haya una corría con una espectacular última cosa que me

Voz 1395 29:52 encantado que has dicho que el que estar más cerca de la gente siguiente sin misticismo sin intermediarios

Voz 11 30:00 sí sí sí creo

Voz 1395 30:02 que la gente para ir a los toros

Voz 11 30:05 debe tomar nota porque no se puede pasar eso Toledo se debe a un público desde una clínica una crítica a uno de los críticos taurinos las ficciones y al público en general

Voz 1395 30:19 fíjate por eso me he vestido de torero y hecho

Voz 11 30:21 eh prensa justo cuando determinados saliéramos para reivindicar hace Manolo a los toros lo veo desde la barrera ya no te lo digo una exigiera como profesional

Voz 1395 30:32 cómo se como un único

Voz 11 30:35 como aficionado te lo digo como espectador me meto en el mundo de Estado así lo que uno escuche el bebé es que cada vez hay más barrera para hablar con cada vez más filtros pues no deja que la gente se acerca a un hombre éste no cuesta en trabajar sí ya sabemos que los deberes lo tiene que hacer uno delante de la plaza eso está más claro que el agua

Voz 1395 30:57 este es el auténtico profesional Jesulín de Ubrique nata de Florida tremendamente profesional un abrazo muy fuerte torero que escasa seguiremos hablando una plaza mirador

Voz 11 31:07 muchas gracias un abrazo muy fuerte suerte para todo torero que puedan terminada campaña con éxito

Voz 1395 31:15 un abrazo muy fuerte este es otro quedó este es un auténtico miedo

Voz 1378 31:17 de manos al apuntar la tarde espectacular de Jesulín también de Juan José Padilla pero ojo con las sería tarde cada dos Miguel Abellán nombre me ha gustado mucho

Voz 1395 31:28 te quiero muchísimo porque es Le quiero una barbaridad pero lo personal

Voz 1678 31:30 se diciendo profesional y que verdad maestro Gonzalo ha estado cumbre con ese toro que que se le quedó un poco ya defendió poquito separó y se metió entre los pitones no se dejó ganar la pelea y estuvo muy aeronaves en Toro hasta francamente bien

Voz 1395 31:45 mira una cosa Juan vamos a hacer escuchar una entrevista que hicimos hace muy poco tiempo Ángel ETI que falleció con noventa y cinco ellos decano pero el matador de toros nació en mil novecientos veintitrés y falleció el dos mil dieciocho hace unos meses aquí y el fue el decano de matadores de toros este Eugenio Fernández Sánchez que era más conocido como han Gelete no y el que tomó la alternativa en Barcelona el doce de octubre del cuarenta y tres de manos de Manolete Elsa confirmó en Las Ventas el catorce de mayo del cuarenta mil novecientos cuarenta y cuatro Familia Pepe Bienvenida se retiró de los ruedos en mil novecientos cincuenta sí desde la muerte de Pepe Luis Vázquez en el dos mil catorce han Gelete y se anunciaba en los carteles era el decano de los matadores de toros vamos a escuchar vista nueve nueve nueve minutos a entrevista con a Gelete que falleció hace muy poquitos días

Voz 0684 32:49 Kline Anguciana a España entera

Voz 1395 33:13 maestro buenas noches bueno maestros Ag7 aunque en realidad es Eugenio Eugenio Fernández si eso eso eso si el segundo Ángeles porque

Voz 18 33:27 yo soy un tío en la época en Joselito El Gallo que su para el padrino de alternativa que se llamaba de Algete que entonces me di cuenta de eso ha me han puesto me pusieron por delante al eje

Voz 1395 33:45 usted es de de Baños de Montemayor Montemayor o lo más bonito de España bueno eso está a ver si él me dijo si bien está en qué haces quitas de Salamanca no

Voz 18 33:54 si aireando Salamanca y luego ya viene Puerto de Béjar que ya lleva manjar

Voz 1395 34:01 en qué año nació

Voz 18 34:02 en la en el año mil novecientos veintitrés

Voz 1395 34:05 bueno osea que suele tomarlo solamente tiene noventa y cuatro años no además tenemos noventa y cuatro camino de no pero sí tiene una voz de chaval casi puede trabajar la radio

Voz 18 34:15 gracias a la cabeza que funciona pero son muchos años

Voz 1395 34:21 se puso el nombre te han Gelete por el día

Voz 18 34:25 se llamaba al que Fernande que pusieron al doblete como matador de toros para mí ha hecho le dio la alternativa Joselito el Gallo en Salamanca

Voz 1395 34:35 casi nadie no pero tampoco es mala la alternativa subía el dos no sé cuál es la dio en Barcelona

Voz 18 34:43 de hecho yo mi amigo oí hicieran torero Manolo Escudero

Voz 1395 34:48 ajá porque bien toreaba también con el capote de verdad

Voz 18 34:51 no estupendamente

Voz 1395 34:53 queda lo más bueno de de Ángeles capote la muleta la espada aquí

Voz 18 34:58 mira yo toreaba alguien como un capote formidable también como el que mejor luego con la muleta con la derecha toreaba muy ya que con la izquierda va un poco ido y luego matando pues el mundo es igual cuando enfermó Toral en caballo mataba estupendamente bien pero luego por las circunstancias pensaba que esa época pues matado uno y otro

Voz 11 35:23 no estaba

Voz 18 35:25 con esa es que yo el día que debuté madre de novillero cuando me puse a la cabeza de los novillero año ponen que quiere fue el que más torero el doce de octubre El día de El Pilar tome la alternativa en Barcelona

Voz 1395 35:41 pero antes se les toque la tomó en Barcelona y además se la tomo nada más y nada menos que de las manos de Manolete con él todos los hombre veros de Caridad Cobaleda exactamente Huff hable de Manuel

Voz 18 35:56 que cómo se hombre como torero bueno buenísimo pero luego tenía una actitud que no las tenemos ningún otro es que mataban alguien lo toro si eso ahora importantísimo y luego era un gran torero

Voz 1395 36:11 eso fue

Voz 18 36:12 particularmente me gustaba más Pepe Luis

Voz 1395 36:15 ah bueno sí que es el Pepa contaba Antonio iniciado de él si le impactó va Manolete no te lo que torea quien no solamente pie juntos decía sino cuando eche la pata p'alante es Pepe Luis no

Voz 18 36:30 sí sí eso era todo muy bueno ha sido el toro que yo tengo un librito que hablo de ellos no que pueda vale tú

Voz 1395 36:43 ah sí por Dios

Voz 18 36:46 que hable muy bien es muy bonito que The State States tú sí que que que Del Toro sí estaba pero que

Voz 1395 36:56 verdad

Voz 18 36:58 se ha muerto que se terrenos de guerra los Vita he quedado yo

Voz 1395 37:05 bueno de momento como veterano pero pero veterano con noventa y cuatro años y además con un sonido perfecto oí jovencísimo de de piernas como andamos sale a pasear ahí

Voz 18 37:17 era regular todo lo ando si esto lo de ahora

Voz 1395 37:23 que que vive con la familia con la mujer como

Voz 18 37:25 mimos ha ido sigo o que tengo lo mejor de España

Voz 1395 37:30 sí sí está pendiente de todo lo que va pasando en el mundo del toro sí sí sí yo no

Voz 18 37:36 a vivir está apuntado al Canal Plus me horas corrida ahora que no está tú que era fenómeno Fer pero también a veo todas claro

Voz 1123 37:46 vamos hijo está bien eso sí luego

Voz 18 37:49 estoy que veo todos los días vamos a todos los leía todas las semanas en aplauso también hay culto amoroso

Voz 1395 37:57 tiene que tiene que hoy la radio también ahora con lo de la

Voz 18 38:01 adiós

Voz 1395 38:01 lo de la radio y que yo me acuesto no bueno pero eso sí esté sistemas modernos ahora no hay problema ceso dice alguno los chavales que estén por ahí agradecerán el día siguiente cuando se despierta tocan botón sale todo comenzó todo por cierto confirmó la alternativa en Madrid el G además veintinueve y con tu vida no distan queda muy bueno banderilla o no

Voz 18 38:24 eh Pepote como era sobre todo una persona que luego como torero familia Bono lo banderilleó muy bien conforme la alternativa al año pero fuera primera vez que Madrid sido uno dos corridas de toros que fue la prolongación mía Dancing reactiva si luego al día siguiente tomó las las Luis Bienvenida sudó hermano

Voz 1395 38:53 el señor mira cosa que me que me gusta mucho y debe ser precioso usted viajó a Cuba en barco tardó veinte veintidós días veintidós y cada hasta Cuba con Manolete además no como no lo lleva

Voz 18 39:07 no te bajón poco antes de llegar a Puerto Rico que iba con su novia he se bajó ahí hizo es otro fuimos hasta Cuba y luego ya en Cuba como vimos el avión hay Game

Voz 1395 39:22 vaya viaje no me en él

Voz 18 39:27 Marqués de Comillas oye lo que no sabía

Voz 1395 39:29 yo es que además de toda esa carrera torero ha sido alcalde usted si veinticuatro baño

Voz 18 39:36 más no más porque no ha querido me fui ideas por quince años que lo hacía para acá un presidente de la Diputación hasta que en el mes de octubre que volvió a presentarme

Voz 1395 39:52 pero todo eso en su pueblo en en Baños no

Voz 18 39:55 sin baño pero bueno bueno

Voz 1395 39:57 por por algún partido especial no

Voz 18 40:01 pues mira primero lanzó lo lo nombraba gobernador sí que me nombró al que era cuál no la época de Franco no que luego la otra ya no que me fui soy vivo qué

Voz 1395 40:21 elegido elegido fue claro

Voz 18 40:23 pues ahora las siglas del PSOE

Voz 1395 40:25 a hacemos pero bueno vengo del PSOE pero hasta otro sitio pero libre que vamos que no que no era el PSOE aquí nada bueno pero veía que el PSOE está ahí como es un día suyo Ángeles cómo es un día se levanta por la mañana a qué hora

Voz 18 40:40 de hecho por la mañana a nueve

Voz 1395 40:43 me vea J

Voz 18 40:44 ha pasado ya a andar andar luego ya haciendo una vida tranquila Live vitro todo lo que hay de todo se leyendo

Voz 1395 40:56 la última te todas pues fue a Gelete

Voz 18 40:59 la última corrida con actores me parece que Cáceres

Voz 1395 41:05 hace no

Voz 18 41:06 si bien la tierra una una corrida de toros de Miura y la para mi en Madrid pero que fue la última semana

Voz 1395 41:18 Lima pues maestro enhorabuena por por el no vuelvas por ser el decano por estar tan joven noventa y cuatro años si por estar tan pendiente de lo que es el toreo sabes que eso hoy a ver si vienen aquí lo vemos lo del toro

Voz 18 41:36 eso yo será muy difícil

Voz 1395 41:38 vamos a verle ahí vale nada bueno es distinto yo no es que me voy para no hacerlo les hemos un acuerdo

Voz 18 41:44 bueno yo lo que quiero que sepas que siempre se ha mirado como crónica de Toro muchas gracias porque además de te mucho algo a los que empiezan a los que están más abajo

Voz 1395 41:56 por mucho tiro pues eso es un lujo maestro estar con ustedes bueno sin Gelete un abrazo muy muy fuerte igualmente que tenga mucha suerte muchísimas gracias un abrazo adiós maestro

Voz 1395 42:40 bueno pues se Juan José Padilla Juan sí impresionante cómo hablaba con con con noventa y cinco años y eso hace que te hace nueve meses que recuerdo

Voz 1678 42:56 no recuerdo que quede experiencia no y que de momento en aquella época yo me estaban trasladando aventuró evita me trasladaba esa época no hay qué maravilla

Voz 1395 43:05 la verdad es que forma bienvenidos si no

Voz 1378 43:09 es la que qué recuerdos que que ponga y qué bonito el sentido del toreo así después de tanto tiempo

Voz 1395 43:17 será el decano otro matador de toros sin bueno lamentablemente pues se ha ido con noventa y cinco años en este torneo que hay muchas cosas más que que comentar no hay yo creo que tenemos que montón de festejos tenemos que darnos también

Voz 1378 43:32 si además de los que hemos comentado en Bilbao Málaga y Cuenca San celebrado

Voz 1395 43:37 todos los porque Padilla tampoco lo escuchaba o sabía lo sabes todo

Voz 1678 43:41 no pues maestro déjame contarte que en Ciudad Real salida una corrida de Andilla bueno aseguró que ya sabes Moreno sí sí he enterado si Morante cuentan los oyentes vale buenamente has escuchado

Voz 1378 43:58 es una división de opiniones en su primer toro resultó aplaudida el cuarto Aníbal Ruiz que ha reaparecido ha hecho pleno ha cortado cuatro orejas José María Manzanares tres orejas en Alfaro celebrado un mano a mano entre los dos Diego Diego Ventura y Diego Urdiales han triunfado los dos con toros de Sánchez y Sánchez ir hermanos Cambra Enel para la lidia a pie

Voz 20 44:19 y luego en Francia en San Gil ha dicho no sentirse

Voz 1378 44:28 la salida de una corrida de uno escolar bueno le conocen no fue salida una corrida de Luis Algarra en la que se ha dado una vuelta al ruedo a dos toros distintos

Voz 1395 44:38 personaje que era Algarra afán te acuerdas señor Durán profesional a pasarle Gallo Luis un equipo que él o Antoñete se juntaron los dos en una plaza de toros de Valencia no me burladero Dios está quemando la plaza el doctor estaba al lado de de chiqueros uno coma siete el ganadero yo qué pasa ahí mira si me dicen pues en caladeros pues la han

Voz 1378 45:07 toreado Emilio de Justo que ha cortado cuatro orejas en Francia Tomás llover que ha resultado ovacionado y Andy Jones que ha cortado una oreja ya ha sido silencio

Voz 1395 45:17 bueno pues los hablar con lo que lo hemos tenido cuidado porque además cortó una oreja y además es una oreja importante en el día de la Paloma el día quince de este mes de de agosto en la plaza de toros de las Ventas por muchas que sean fácil cortar una oreja si además creo que es una oreja con su peso

Voz 1378 45:37 con todo el peso Manolo la verdad que consiguió hacer rugir a los tendidos de Las Ventas hubo momentos de una torería tremenda es un torero clásico muy de verdad que esa

Voz 20 45:50 Ana todas las papeletas para estar en la Feria de Otoño de de Madrid sevillano no es de Sevilla efectivamente

Voz 1395 45:56 buenas noches hola buenas noches Juan Ortega enhorabuena Juan esa oreja en Madrid el día D el día quince el día de la Paloma no yo no sé si sirve como debían de servir de todavía esas orejas en Madrid porque una oreja en Madrid siempre tuvo tuvo importancia tenía calado y servía para para torear no pasa que estamos en los tiempos han raros que yo no sé pero por lo menos en para tiene que servir para el mundo del toro también no

Voz 1123 46:27 pues bueno sólo todo lo primero para mí porque moralmente

Voz 7 46:35 y hay que confirma alternativa Madrid en el año dos mil dieciséis un par de años no había toreado mucho

Voz 1123 46:42 mi mi hombre aunque

Voz 7 46:47 la ficción sigue la ilusión pero pero el depósito es bueno rellena

Voz 1395 46:52 hombre yo al fin al cabo esto es un oficio también oficio hay que protegerlos pero claro por supuesto tú conoces el maestro Juan José Padilla se sí mejor maestro tenido la oportunidad de de alguna ocasión cuales pues bueno Juan pues ahora bueno Juan ha dado una oreja hay estuvo francamente bien Juan eh

Voz 1678 47:11 señor sí señor yo he dicho el Villa de mayo

Voz 14 47:14 sí la verdad es que me hable como como

Voz 1395 47:16 tú ni ni la voz ni la policía ve tantas cosas como

Voz 1678 47:21 no no no no no es que gusta seguir bajo compañero no tienen una una gran importancia a todo lo que está sucediendo y admiro profundamente sobre todo como tú ha dicho en Madrid en Madrid siempre no me gusta saber cómo tan sobre todo estos momentos que que necesita esta oportunidad de todos los como Juan no necesita de dar un golpe en la mesa así de esta forma una yo creo que el abre la puerta de quizá de la oportunidad de estar de nuevo otra en otoño es así desde luego el vídeo

Voz 1378 47:51 de de Juana Ortega el otro día en Madrid es para verlo tres o cuatro veces en forma de hecho ahora sí sí sí la verdad que que que bueno es un toreo que que tenemos que reivindicar vedad maestro porque hay con esos valores clásicos con esas ganas de hacer el toreo como como nos han hablado sí

Voz 15 48:07 hombre hay sin ningún tipo de afectación no tan natural tan tan sencillo y a veces tan difícil

Voz 1395 48:14 José Dani sevillanos en castellano con buen toreo buen no mira yo creo no tiene no tiene a no tener apodos Juani después de todo esto salió algo para la temporada

Voz 1056 48:26 bueno ahora mismo no está parado una ahí está la posibilidad de chance que la verdad que a corto plazo el ilusión

Voz 1395 48:37 hasta tal punto al bombo ojalá ojalá hay todo un ahora mismo Kaká no acaban de saberse porque puede pasar que hay hay un puñado en los que se lo merecen y son importantes no pero resulta que hay una disyuntiva y es que a ver si a ver si varía a lo mejor se tiene la solución Juan tú que lo sabes todo si cabe caben tres cosas que asesore

Voz 1678 49:04 una tarde en el bombo o dos tardes o ninguna pues yo hombre ya no se primero primero la ladera

Voz 1395 49:17 posición que piensa te lo piensas segunda piel piensa tener un segundo que tengo que hacer una pausa piensa no

Voz 1395 49:52 mandamos un abrazo Serranito Juan no

Voz 1678 49:55 por supuesto bueno este beneficio se lo he encantador tiene que va en la atención que se iban a entrar en la atención

Voz 1395 50:04 entonces Juan puede ser que Talavante toreó una

Voz 1678 50:09 en la SER Bombo dos Bombo o ninguna otra o ninguna pero es esa era ya una cuestión en en ese en ese punto estamos ahora

Voz 1378 50:20 el problema es que que en las dos bolas de Talabani en la misma corrida pero claro imagínate que bueno que participa con dos bolita no con que son dos puestos para charlar

Voz 1678 50:32 nunca hubiera nunca ha sido una cosa pues cuando el matador es un matador de otro cuatro coma dos por delante en el las

Voz 1395 50:40 ah no sabes algo no

Voz 1678 50:41 no creo no creo pues es decir algo o no puede decir nada en esa situación y no prefiero no decir nada

Voz 3 50:50 prefiero no decir maestro

Voz 1678 50:54 sí pero sí una interesante mira lo lo que es lo que sí lo es decir que sería muy interesante que Alejandro Talavante tuviera Madrid Nafría donde se debía muy interna entre

Voz 1395 51:03 el arte y además les daba la prealerta canteros Gamble daba importancia urgió a todos los demás eso está clarísimo y además yo sé que te digo una cosa si es Talavante muy bien porque puedo triunfador de Madrid pero si esos de las figuras tampoco pasa nada porque un par de reposo belgas ahí metidas le dan una categoría no ha por eso

Voz 1378 51:23 a la propia fiesta eh falta mucho esos abonos de Madrid en África hace falta muchos de abonados en Madrid

Voz 1678 51:29 el presidente se siente Alejandro muy siete de Madrid a Madrid para coger coja

Voz 1395 51:36 la que le encanta esa plaza

Voz 1678 51:38 y de esa forma tira también de de figura del toreo que también hacen falta en ese bombo yo vi de no

Voz 1395 51:43 bueno de hecho creo que el bombo

Voz 1678 51:46 es lo que tiene interés y lo que tiene era el digamos la la sorpresa hacer sería eso no que haya toreros que que encajen configurar el toreo que que como por ejemplo acabamos de pedía ahora mismo a juegan no se escucha todavía eh no si no está escuchando juegan Juan pues mira pues sería interesantísimo que encajara con dos corridas y ojalá entrara en ese bombo no figura perdón en este caso no que eso es el el la motivación que tiene ahora mismo todo todo torero que entren en el bombo que no que no tenga otro amor

Voz 1395 52:19 otra pregunta Juan pan tú conoces alguna figura que va a bombo

Voz 3 52:24 no me metan en el Boca Bobby una cosa si no tuviera respiro de Madrid es capaz de meterse en el bono a que si estamos poniendo la cabeza como un bombo encastado

Voz 1395 52:40 es una cosa igual ha hecho mi despedida divide en Madrid

Voz 1678 52:42 ha sido para mí muy rotunda de muy bonita Madrid con esa ovación me sacaron a los medios ya yo me sentidos y enfado de de de de mi carrera en Madrid

Voz 1395 52:53 vamos a ver qué pasa con el bombo pero todavía está en el aire no Juan quién te apodera si podrá volver a jugar Rodríguez y el maestro Pepe Luis Vargas a ABC Luis Suárez es cuando tiempo sin darle opción bueno pues mucha suerte Juanmi que te veamos en Madrid porque te lo mereces pero sí es posible en cinco seis siete ocho puntos más muchísimo mejor eh muchas gracias yo cuando el próximo llevando tales no me lo pierdo porque me partidos del día quince Impreza y aquí bienvenida no está dando a todos día con algo pero Juan señor tan bueno eh sí sí sí sí señor a Ankara

Voz 1678 53:38 torero que José muy amigos estoy eso

Voz 1395 53:40 no somos sinceros una cosa Ortega mirado muy bien un abrazo muy fuerte Ortega un fuerte abrazo a mar eso y ojalá pueda mucha suerte Hay donde está mi taxista hasta ahí a Bertolt Alberto Lamelas el matador de toros y además con con muy buenas maneras que Alberto buenas noches que ya me he enterado que estaba o tu primer viaje en Colombia eh

Voz 1123 54:11 sí joder además

Voz 1395 54:13 es un manto de o bien si sale la

Voz 1123 54:16 pasa bien era la primera vez que que saltaba el charco y como contento la verdad

Voz 1395 54:20 por qué te crees que tengo lleva veinte años siendo Colombia

Voz 1123 54:23 por eso es bueno claro

Voz 22 54:26 pues porque te tratan muy bien si no no llevaría veinte años oyendo ahora

Voz 1395 54:29 es una cosa que que lo que hay que hacer es has estado bien volver hicieron Fary volver un fallo porque es decir infames

Voz 1123 54:38 yo me la verdad que mandó a las cosas bastante bien por ahí yo creo que debamos hacer algunas corridas no entonces bueno pues contento contento porque la experiencia si yo eso bonita y sobre todo porque que dice ha triunfado de lo que se trata

Voz 1395 54:55 qué te lleva a Tomás Campuzano no sí sí sí sí Roberto Piles vamos

Voz 1123 55:00 entre se