Los Toros (20/08/2018 - Tramo de 03:30 a 04:00)

Voz 1395 01:17 no fue la noche tenemos una y media en el primero ya saben ustedes que después en la Cadena SER se están en Colombia por están en México otra vez la Dobleu estar en Ecuador en platino humo en Radio Quito se que pueden hasta elegir y estamos hablando con Alberto Lamelas y vamos a hablar con otros tenemos que es Juan Leal que ha cortado tres orejas en Béziers esta semana con toros de Pedraza ya yo siempre me tengo esa imagen cuando estás por ahí verdad sí sí sí sí te acuerdas no sé si la televisión de San Isidro el Juan Leal de espantado con un toro contará con mirándole a la cara al toro no

Voz 5 01:57 sí con una serenidad tremenda bueno pues pasa ha ido afinando sí

Voz 1395 02:02 ese triunfo de tres orejas en Béziers pues no es fácil no con la de Pedraza Juan

Voz 6 02:08 pero los que admirable aquella tarde aquella tarde admirables

Voz 1395 02:11 a mi se me ha quedado esa imagen de seis

Voz 6 02:14 Ellos lo cual es un un momento un momento avanzada la faena si eh dice aquí me meto dentro de los pitones no tiene que pasar algo y le había eh yo recuerdo perfectamente el momento en el que tiró la moneda al aire y se metió entre los pitones fue impactante la recuerda

Voz 7 02:32 sí por supuesto y un torero con un valor tremendo hay que merece un sitio también Manolo

Voz 1395 02:38 pues parece que además de valor ahora está funcionando el triunfo ha sido importante en Béziers Juan Leal buenas noches es para buenas noches que aquella imagen All

Voz 5 02:48 ha olvidado a nadie ni a Juan José Padilla a bienvenida Dani servidor eh

Voz 8 02:54 fue muchísimas gracias y la verdad es que con la tarde importante fue el día de la compra de mi mi alternativa Hay ya que hace dos años y ahora pues poco a poco como como puliendo puliendo cosas vida no sí bueno pues el toreando por uno va evolucionando poco a poco no ir a la casualidad de que el otro día en Francia puede también puede de Pedro advierte la corrida que igual que que aquel día

Voz 9 03:24 información cuando pues una una de Viena que no no recuerdo haber eso sí sí sí

Voz 1395 03:30 sí está el marcado bien con los dirigentes pero fíjate para para bien fue aquello y para mejor ha sido esto no cortadas tres orejas y eso bueno yo supongo que siendo porque tú eres francés francés no

Voz 8 03:44 sí sí yo nací en la influencia muy bien en Francia sin que lo él

Voz 1395 03:49 mirarles ganarles una tierra una plaza justa mirarles la serie esa pero es importante buen tiempo Moon tiempo Juan lo sabe Juan José Padilla que hubo un tiempo que que Arles era más importante que que el que Nimes que había dos plazas importantes en aquel lado CECA Arles Bayona aquí estelar guardado Juan general es que tenían más más fuerza de todo la gran repercusión de de Francia en Annecy efectivamente Arles

Voz 0888 04:19 no

Voz 1395 04:20 ni mi Bayón para tío Padilla sido asientos los franceses que que más a gusto de Estado que malas triunfado y te ves a triunfar en muchas eh

Voz 6 04:28 sí yo he tenido la suerte de Manolo Saiz esas Praza de primera me ha dado siempre un sitio no

Voz 1395 04:37 época último

Voz 6 04:39 la época dura con una época de la zona que me me abrió las puerta ordinario Torre mucho oí aquello fue un relevo bueno en cuanto a mi respeto un relevo sino yo tuve muchos años con el Fundi profundo tenía una gran fuerza allí en Francia es que si se sube la oportunidad de de competir muchísimas veces con el maestro hay bueno por Mario

Voz 0888 04:58 Arles Mont de Marsan recuerdo muchas ganas de de de

Voz 6 05:03 hola de Vitorino si esas son han sido la plaza para mí

Voz 1395 05:07 me imagino que ya lo iba también la más suave que mataría porque a través de todo yo

Voz 6 05:13 bueno fue cuando cuando triunfaba un fado en esa plaza

Voz 0888 05:17 la cura Valverde o con la de Aitana

Voz 10 05:19 la mujer el fraile en fin malo

Voz 1395 05:24 complicado pero fue Satty Se nos fue el sonido con

Voz 7 05:29 ha empezado vence a la esas ganaderías Insider torero

Voz 1395 05:32 supongo que tenemos a Juan Leal Juan es ahí sí sí sigo aquí con lo has perdido todo maestro que que llevaba todos los aparatos para ver llevara emisora de radio dentro que en está Padilla que grandes se pierde minuto ni un segundo fadista Juan

Voz 11 05:54 el jugador dio no es maestra

Voz 1395 05:58 maestros don Juan

Voz 11 05:59 claro que esto

Voz 1395 06:02 sirva para para torear mucho más no ahí supongo que te te habrán salido muchos contratos porque Francia premia no

Voz 8 06:08 sí bueno premia sobre todo lo que llame bueno pues la de también un par de semana cortamos Traore a también a emite la corrida de cura de Valverde la semana pasada también en Montemarta en con la de Aguirre pues salieron me las cosas ahí bueno pues extremo que en Francia por lo menos puede haber dejado un ambiente positivo que viene ir el domingo hipódromos bueno puerto pero que también en un pues claro la correr

Voz 0888 06:39 la de mimbre a Juan Matas en Bilbao importante importante además tuvo también muy bien el año pasado con la de Miura

Voz 1395 06:47 de todas formas Juan Juan Leal cuando cuando piensas en la importancia que tiene matar un toro de Miura en en en Bilbao piensa que el maestro con el que estás hablando mató seis toros de Miura en Bilbao

Voz 8 06:58 sí ha habido una plaza no sé que la migración que que tengo al maestro pues la verdad que vamos yo al lado suyo poco con una corrida de Miura en Bilbao

Voz 0660 07:11 el poco no aunque la carrera de de un torero pues significa significado mucho

Voz 1395 07:17 muy bien un abrazo fuerte torero y enhorabuena tenemos a Aitor Darío Gallo que toreado Hani El San Miguel Abellán pero es que Miguel entra y sale tu tu amigo y compañero y hermano Juan

Voz 0888 07:31 Miguel Abellán aparecido ha aparecido aparecidos dónde estaría tramo donde imaginar hasta el día

Voz 1168 07:39 estábamos cenando en el Hotel tampoco desconectada porque y la verdad

Voz 1395 07:43 estaba a toda es ahora que estás triunfando todos los días estás toreando te dejas el móvil en casa maldita se eh

Voz 1168 07:52 bueno como usted que este umbral que son poco muy contento por haber estado tratar de al lado del pacto Juan José nuestros que Sylvie canta una garantía esa tarde de todos y les ponen acompañar pues una tarde no

Voz 1395 08:09 bueno ahí ha espabilado esto no y Sonia tres corridas seguidas he triunfando y estando bien y viendo la profesión de cerca disfrutando hoy saliendo de de de esa tristeza que te que digas lo que digas la la tenías encima porque por todos lo lo mal casan Porta contigo a algunos empresarios

Voz 5 08:28 que sí

Voz 1395 08:30 o por las cosas desde el mundo del toro también por tu honestidad no porque donde no

Voz 1168 08:36 cobramos no más que ya pasa

Voz 1395 08:37 bastante con los que no pagan

Voz 1168 08:40 sí bueno las circunstancias harto el toreo no visto poco obligado a tomar decisiones poco cortado el Estado o mi voluntad sino la Castro que que me pongo o con contra ver esa circunstancia pero bueno como muy bien dices también al lado de El maestro Juan José de firmas toro Fandini pues también salida en hombros de producto ha fallado que tratar de Bioy en una tarde en la que ha cogido también la sustitución tu compañero al que le deseo una pronta recuperación como Cayetano pues he podido través de expresarme y estar a la altura de figurón protector como como Jesulín encantado y el maestro Juan José Padilla entrada una gran pieza tarde me lo ha puesto muy difícil porque parecían M de que esto se retiraba Juanjo se en otro que es volví a otros perros y es en en el minuto uno lleva cuatro cero sea que es que

Voz 9 09:42 a remontar a poner la pela revotar

Voz 1395 09:45 bueno pues nada

Voz 6 09:47 además empatado en el número en el minuto uno

Voz 9 09:50 sí no sí sí sí la verdad que yo digo que desde en el minuto uno

Voz 1168 09:57 hay que arrimarse hay que arrimarse porque como digo estar tonos Mato Juan José se y la verdad es que me encanta de Mazo hacerlo pero canta una gran tarde de toros con lo los dos primeros toros han rascado una altura estacionaria además disfrutando pero con Juan José disfrutando de la profesión de empatar los toros porque hacerlo

Voz 0660 10:23 tiene bonitos a ver si me tengo el bombo

Voz 1168 10:28 yo estoy en la profesión me llame

Voz 1395 10:31 no no es que me textos la bola en el bombo

Voz 0660 10:35 yo me Game voy

Voz 1395 10:38 qué arte tiene cuántas llevamos seguidas

Voz 12 10:43 como es natural

Voz 1395 10:48 pero tiene que acarrear verdad Juan porque es una pena que eso no tiene casta tiene raza a cobra ha cobrado mucha cobrado mucho

Voz 5 11:00 sí eso toleró

Voz 0888 11:03 que tiene derecho a veto que se gana o se ha ganado tarde a tarde con sudor sangre con esfuerzo se merece mucho respeto Miguel Abellán y luego sabe torear gracias al además de verdad por supuesto los órganos

Voz 6 11:16 día a día editará tarde hay un torero que que que es muy importante que admira sobre todo de respetarlo al esfuerzo alcanzar en la plaza hay bueno ya lo hemos hablado muchas veces que la situación esté como está en que lo que ha estado en todas la feria hay que que han tenido una una vuelta tuvo una vuelta impresionante como estuvo en Madrid y en Valencia

Voz 1395 11:40 con la cara Gonzalo y que siempre claro y que te da muchas cornadas

Voz 7 11:47 si nadie ha regalado nada no han regalado claro el comentábamos antes Manolo que dentro de de lo lo lo bonita casi de la tarde de hoy esa actitud tan seria que ha tenido delante de sus los toros en sexto ha sido el más bronco quizá el el el más complicado así también suprime no no de esas ganas de torear bien por encima de todo un abrazo

Voz 1168 12:06 el fuerte un abrazo muy grande para el maestro Juan José Padilla que tengo mucho que agradecer eh

Voz 1395 12:13 cómo está cómo está mi dejado volverá donde está claro

Voz 10 12:24 no sabe el paradero de su hermano si se resolver sabía dónde estaría donde

Voz 7 12:32 y hoy se ha inaugurado la la escultura en recuerda Iván Fandiño en Bilbao luego Héctor en la explanada de la puerta a puerta grande de Bilbao ese monumento que que se dedica a Iván Fandiño se ha inaugurado esta tarde esta tarde a esta mañana y luego también recordar que el viernes en esto en la novillada de Madrid eran los de Dolores Aguirre que fue una novia muy importante ideó una vuelta al ruedo el novillero catalán Abel Robles Galán

Voz 1395 13:02 póster Emérito e emérito en allí verás tú no

Voz 6 13:06 a mí y en Cuenca hemos tenido perdóname hemos tenido peñas taurinas de Palma de Mallorca buenas grandes espera o larga

Voz 1395 13:14 Juan por todo sitio de una bicho

Voz 7 13:17 es verdad maestros se me había olvidado en una

Voz 6 13:19 es de admirar en la

Voz 7 13:22 pancartas y la bandera hablando es otro comentabamos

Voz 1395 13:24 a Juan que nos no no no replicar con como hay que hacerlo no el día yo quisiera podía en en en en Gijón y en ciento y pico es con con siete con cuatro o cinco políticos también no de los partidos que te imaginas no he llamando asesino al asesino se ha sido vecinos coño al día siguiente ya cuatrocientos taurinos y con políticos también que todo lo contrario no alabando la fiesta de los toros no nos hemos replicar no sabemos

Voz 6 13:58 claro no una pena que no que no hayamos tampoco respondido sobre todo me centro en en Palma Mallorca en Baleares donde es donde no la verdad es que han luchado tan por ahí desgraciadamente pues esa ley aprobada pueden ha hecho bueno pues se ha hecho que no con oponernos

Voz 1395 14:19 país fue pero todo es política habrá que acertar en política no claro que habrá que que aprovechar también no si si te atacan habrá que defenderse devolverle sobre todo con razones y con argumentos y con educación pero con firmeza y con fuerza yo siempre digo eso sí ese día había ciento y pico y políticos también al día siguiente tenía que haber cuatrocientos taurinos y políticos también apoyando la manifestación y entonces se lo pensaría no poquito ahora han ganado y así nos va

Voz 0888 15:20 bueno bueno

Voz 1395 15:22 a esta algo que que tiene mucha gracia hay que contarlo no han rectificado han rectificado en el mola pero es que en el olas salió el prime Zipi o primeros han salido el brindis de Roca Rey Agapito in a Victoria Federica eh

Voz 7 15:41 mala en Málaga no hice así

Voz 1395 15:43 Juan que había dicho esto brindo por un futuro juntos eres la reina de mis ojos me quedé espantajo han rectificado que eso no lo puedo decir yo nunca he Roca Rey brindo por un futuro juntos es la reina de Mis ojos lo que le dijo de verdad es lindo por el futuro de la fiesta de los toros Hypo la institución que representas porque podamos ver los toros mucho tiempo ni juntos ni es que no he dicho bueno pues que quede claro ya ya rectificado el Hola que habían puesto eso brindo por por un futuro juntos es de mis ojos no no dijo lo otro

Voz 9 16:27 a dedica si por Aitor Darío oiga yo buenas noches hola buenas noches fíjate del brindis de lo que dijeron en principio lo que después no

Voz 1168 16:41 bueno ya sabemos cómo cómo funciona ese tipo de cosas

Voz 1395 16:46 han Padilla

Voz 10 16:48 no sé si has oído no que se equivocaron eh

Voz 0888 16:52 yo le he puesto que el el brindis ya poniendo por por un futuro juntos en las de mis ojos Zabala Bello bello era brindo por el rostro de la fiesta de los toros por la institución que representa así porque podamos ver los toros mucho tiempo

Voz 1395 17:06 ya han rectificado no

Voz 9 17:10 bueno alternativa en Cuenca y Aitor hola hola

Voz 1168 17:16 buenas noches primero pues saludar ni dar las gracias por por contar conmigo en este programa no oí verla buena también Juan José Padilla por la tarde de hoy

Voz 9 17:27 en la Feria de San Julián de Cuenca tabla Aitor Juan clase Aitor tres se mucha suerte Alternativa Sí Se muchas gracias

Voz 1395 17:34 bueno ya de momento matador de toros con la corrida de Cebada o con la corrida de Cebada Gago bueno no no debe

Voz 7 17:41 es fácil cortó una oreja la única del festejo sí dio la cara no ante sus paisanos le brindó su primer toro no a la Infanta así no a su abuelo que es la persona que ha estado con él desde el principio

Voz 1395 17:53 los abuelos son importantes en los abuelos son muy importantes que yo me acuerdo que que que vivía ese maleficio o fuiste a Valencia torear yo te recuerdo de novillero en Valencia hacía un tiempo no

Voz 0660 18:05 he vuelto a Ferrer

Voz 9 18:12 se le veía muy mal hay que pelo fue fue para abajo

Voz 1395 18:16 mamá haya para arribar bajos y que iba iba si venía todos los días iban la Escuela Taurina iba y venía no Aitor que te deseamos la mayor suerte del mundo no te aburre burdas tira p'alante hay ejemplos importantes en principio está complicada pero luego se puede subir la montaña Aitor Darío El Gallo ya es matador de toros comenzaban a cargo que ha cortado una oreja un abrazo muy fuerte Aitor no salías desconectado el tema no vamos a hablar con un chaval que lleva Antonio Chacón Juan que sea mal Trujillo este mexicano sin caballos y el día veintiocho de octubre en Lima que todavía con picadores

Voz 5 18:53 aquí hablan muy bien de él

Voz 1395 18:56 de él no se conoce Antonio Chacón es el que ayer lo ayuda

Voz 6 18:59 sí sí sí claro Gili banderilleros sí sí

Voz 0888 19:03 lo conozco también lo conozco pues como que no pues no hay nada que puedas tirar no renuncia a Padilla Mundo mundo increíble no sé qué comer lo tiene bien decía Manolo si no no no no no

Voz 1395 19:20 me ha gustado mucho lo de lo dejes fan que reivindica la las la perla la cercanía de los toreros tras la empresa y que hay que quitar el pie los filtros es el filtros pues filtros o esto se acaba cuidado con lo que con lo que ha dicho lo que ha dicho tiene un pero he hablado con mucha sensatez esta noche no pueda razón con muchísimas sensatez Arturo Gili buenas noches las duro

Voz 0660 19:48 hola buenas noches tú eres mexicano donde Torreón Coahuila Padilla o no

Voz 1395 19:55 esa Torreón Coahuila

Voz 14 19:58 sí sí sí

Voz 0888 20:02 ya hay ahora mismo en la red de la República quería decirte en el mapa donde ahora en donde está Arturo

Voz 1168 20:12 he jugado más cerca no que pueda conocer en Monterrey

Voz 1395 20:17 ah sí ahí sí sí Monterrey donde Rey bueno está sin caballo si vas a ibas a Antonia con picadores de votar en el veintiocho de octubre en Lima

Voz 0660 20:30 sí y me vine a vivir a España hasta hace pocos años estoy sin caballos bueno debutó este año en Lima con caballo por poder Antonio Chacón no si me frontones Chacón que bueno no

Voz 1395 20:45 cómo eres qué estilo que cosa que forma

Voz 9 20:50 bueno pues

Voz 1395 20:52 craso acá aunque no sea lo mismo para para hacer una idea no Aloy cábalas nos por ejemplo para o el visto a ser capaces de de de jovencito Juan es impresionante era un bicho que hubo

Voz 0888 21:03 Ebony aquí cardíaco sí sí sí señor se da maravilla porque forma que forma de torear ahí descaro con el que variedad variedad no adelante la cara al novillo sí

Voz 1395 21:17 Gili o a quién te pareces es así un poquito de los que conocemos

Voz 0660 21:21 bueno pues no sabría decirte pero pero bueno yo creo que que a un novillero que se fuera pedí las ganas no aquí la entrega allí

Voz 1168 21:31 de cada tarde que que salvó torear

Voz 7 21:35 está bien visto eso ha hablado Arturo eh que que antecedentes taurinos en tu casa tu padre fue torero

Voz 0660 21:41 sí mi padre de matador de toros y ahora mismo empresario de Torreón en Mérida hay Puebla

Voz 7 21:49 sí claro hice llamó igual que tú nos anunciaba Arturo Gil yo también

Voz 10 21:53 si Arturo exilio así

Voz 7 21:57 bueno el año pasado sí que recuerdo que corta dos orejas en Francia en Bayona en la parece en Bayona tiene importancia no ha servido no has vuelto a Francia

Voz 0660 22:08 pues vuelvo este año el uno de septiembre de Arles así fue soy toreando más en Francia

Voz 1395 22:19 estaremos pendientes todo eso sin caballos todavía no

Voz 0660 22:22 sí sin caballos ya la última que toreo se en el siete de octubre ya debutó en Lima es el BM y ocho el veintiocho

Voz 1395 22:32 de octubre bueno forma parte de de lo que es la temporada limeña no que esperan sean cuatro cinco corridas de toros aquí a este festejo que sin caballos no no contaba con picadores AIS el debut con picadores además hoy es si es el debut con picadores bueno pues bueno es no es buena plaza es a la de Lima Juan se despide del maestro el precisamente sí bueno bonita plaza para debutar complicado

Voz 0888 23:00 no sería la de hacho sí señor

Voz 1395 23:05 entonces no sabe no sabemos nada de después de Zaragoza que no Juan

Voz 6 23:12 después de Zaragoza que bueno pues vamos a Lima María de Lima Joan

Voz 7 23:17 o sea el dieciocho de noviembre sí

Voz 6 23:21 el dieciocho de países como Méjico también algunas corrida México que ya ha

Voz 0888 23:27 estaban organizando alguna una feria importante de México la casi seguro la despedida en el la plaza más grande del mundo si yo pido creo que se está dando todo

Voz 6 23:42 la me parece todas las cartas para que hay para los me ilusiona mucho email se que sean México México tiene para mí que en general todas la República pero en la Monumental a significado hace preparación mucho y me gustaría creo que la plaza

Voz 1395 24:02 ahí perdió estaba pasando Despeñaperros sí bueno aunque lleva todos unos aparatos enormes hizo muy bien puesto pues es difícil Gili o muchísima suerte

Voz 0660 24:12 muchas gracias y de nubes

Voz 1395 24:14 sí ha pesado menos bienvenida si si sí la vivienda yo si el Madrid por España aparte queda alguna novillada o no ocho novillada sin caballos si te quedas

Voz 0888 24:28 había no sé si así hasta siete de octubre

Voz 1395 24:30 vamos a ver si lo vemos si se llama Healy yo eh ese mexicano forma parte del futuro si este Arturo Gili va a debutar con caballos el veintiocho de octubre en la plaza de toros de Lima que tiene historia ya es una preciosidad fan no pero no pensemos en el todavía queda mucho por dejar claro día a día no vamos a exportar día a día eh

Voz 0888 24:57 sí efectivamente es en la próxima estándolo mucho la próxima cuál es Bilbao pido como Bilbao mío

Voz 1395 25:06 va a las seis de eso hay en tu casa y pasa por debajo de los seis libras tiene ahí está pasando Despeñaperros y Se nota que se va señora estás ahí Juan todavía no la desconexión se nos fue con la desconexión

Voz 7 25:25 están a punto de salir los carteles de Cali creo que es la primera semana de septiembre cuando a presentar

Voz 1395 25:31 bueno vamos a ver

Voz 10 25:33 pasan eso quiere decir que este año también vienesa es deseando

Voz 1395 25:38 si tienes un misterio tiene su encanto hoy aquí hay mucha afición no fue la feria más importante de América en número de festejos no ya no está restringida no pero empezaba el XXVI más o menos Bellón empezaba

Voz 7 25:55 el pasado el fin de año con cuatro o cinco también pero no poquito

Voz 1395 26:01 poco vamos a ver si es capaz de recuperarse en nombre de todo el equipo en nombre de de Carlos Juana la técnica gracias Carlos María José Ruiz esa cargado y sola toda la producción y la coordinación de Gonzalo Bienvenida aquí a mi derecha a hacer el paseíllo maestro Juan José Padilla que no falla ningún momentos solamente pasar que pase por Despeñaperros y no había cobertura pero está despidiéndose aunque no se oiga la voz a pesar de esta noche es bien no

Voz 0888 26:30 hace no podía desmayada nunca falla nunca falta

Voz 1395 26:35 nunca está por defecto

Voz 0888 26:37 si no por Despeñaperros se nota musical lo lo se nota la cobertura mucho ese tema

