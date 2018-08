Los Toros (27/08/2018 - Tramo de 02:30 a 03:30)

Voz 1 00:00 independientemente de aquello que tengamos entre las piernas

Voz 2 00:04 sí sexo

Voz 1 00:28 Manuel Molés

Voz 0684 00:29 es del ruedo de láser lo viera

Voz 1395 00:32 señoras señores muy buenas noches bienvenidos a los toros allá donde estén no pues saben que puede escucharlo a las doce está ahora en la Cadena SER no en el primero en Radio Olé después en la Cadena SER si están en Colombia ya lo saben de sobra porque lo hace siempre con Caracol en Méjico a la Dobleu en Ecuador en Platinum bien Radio Quito estamos con el equipo con Carlos al frente la técnica María José Ruiz en la coordinación en la producción y Gonzalo bien Unida aquí a mi derecha a Gonzalo buenas noches buenas noches el maestro Juan José Padilla que hoy ha toreado en Tomelloso verdad está durmiendo en un hotel que se llama

Voz 1208 01:07 el Violeta dijo ETA sea Violeta lloro maestro buenas noches buena lo bueno pues famosa rápidamente porque tenemos dos personajes muy importantes ese hablar con Roca Rey

Voz 1395 01:19 en otro de sus jugadores Bilbao y también con Diego Urdiales que ha pegado un zambombazo tremendo en esa plaza vamos a hablar primero con el torero peruano Andrés muy buenas noches hola buenas noches tremendo no

Voz 4 01:35 sí sí la verdad que que bonito el triunfo en Bilbao y bueno contento

Voz 1395 01:41 y además esa última faena que no se podía escapar la feria de Bilbao sobre todo con tu carácter con lobos la forma de ser y cómo estaba llevando la temporada no se podía ir de vacío sino que había que reventara que yo aunque aunque hubo que que jugársela de verdad

Voz 4 01:58 sí a la primera corrida pues no no mucha fuerte como los toros si viene el primer toro también del otro día cuesta tampoco no no tantas opciones en el segundo porque ya el toro se se movió un poco más si hay aunque cosa un poco trabajo pues la verdad que tenía muchísimas ganas de poder sentir esa plaza entregada hay que gracias a Dios pues se pudo conseguir ese triunfo

Voz 1395 02:27 ser una figura del toreo que vaya la gente debe ser una preciosidad además te exige riesgo responsabilidad entrega esfuerzo no puede dar un paso atrás etc etcétera un montón de cosas no que es muy bonito por aquí sí hay que pelear lo todos los días a todas las obras y no defraudar nunca no

Voz 4 02:44 sí sí es verdad tiene tiene el PSOE ese de de más que más que Vasquéz responsabilidad igual que presión yo creo que que que se convierte en una motivación no al ver pues como se dice no tanta tanta gente una plaza Si la gente joven no que que sigue pues se convierte son una motivación que que luego ayuda a sobreponerse no intentar pues expresarte como como más puros docientas

Voz 1395 03:19 al final el premio de la salida a hombros en la gente Feriz la gente joven y eso es muy importante es un torero muy joven que lleva gente joven lo cual de

Voz 1208 03:27 a la renovación por una tienda no

Voz 1395 03:30 que además no es fácil de lo que ha logrado no ese riesgo ya al tiempo esa alegría de llevar mucho público a las plazas digo una cosa fíjate que estos triunfaban emplazar muy importantes Madrid Sevilla Pamplona Bilbao etcétera como ese sonido de de Madrid el sonido de Sevilla sois de pamplonés hoy desde Bilbao el de Madrid como es

Voz 4 03:49 Madrid pues

Voz 5 03:52 imagino no Madrid

Voz 4 03:54 no rotundo como como lo hice creo que es una de las plazas que que más impacta

Voz 1123 04:01 cuando cuando está enfadado o también cuando

Voz 4 04:05 cuando cuando está contenta ahí apasionado claro que es una plaza que tiene los dos extremos por eso pues está tan importante no

Voz 1395 04:15 Sevilla

Voz 4 04:17 Sevilla pues yo creo que que les identifica con su silencio su respeto sumó y luego pues también se ha entregado a Pamplona con una faena Pamplona

Voz 1395 04:33 de lo contrario es distinta

Voz 4 04:36 bueno en Pamplona yo creo que que es una plaza especial para para todos los que los que los que toleramos ahí ahí bueno es un público

Voz 1123 04:49 tal totalmente diferente infierno así de

Voz 4 04:54 pregunté es un público que no tan especial que que merece la pena entregarse

Voz 1395 05:01 he estado con Matías Prats en Antena tres y además ha sido una entrevista francamente bonita es muy bueno porque además Gonzalo Bienvenida es el el propio telediario no sea que es otra barrera que rompe alguien que tiene interés más allá del mundo del toro para beneficiar al mundo es duro faltó ese paso se pasó a mi me parece fundamental al está a gusto no

Voz 4 05:22 sí la verdad que crecieron yo creo que es importante en el mundo del toro también yo creo que son un importantísimo no es la Fiesta Nacional de España es un mundo que que que mueve pasiones hay emociones hay cosas muy bonita sí es importante pues darla a conocer a a gente pues que no no ha tenido la oportunidad de ir a una corrida no que que poco a poco pues se se empiecen otra vez a a interesar fuertemente por por este mundo apasiona

Voz 1395 05:58 Andrés vaya lío lo de supuesto brindis al Victoria Federica que yo pero el brindis de verdad

Voz 4 06:07 el English de verdad bueno la verdad que yo a la Casa Real pues la tengo

Voz 1395 06:10 pues conocí hace tiempo no pero bueno pues conocido hace tiempo no

Voz 4 06:15 si la los conozco de desde desde el la primera vez que toreo en Sevilla de matar de Toro que ayer tuvo el Rey y bueno que toda la familia y bueno pues sí la verdad que que exagerar un poco diciendo buenas palabras aquí la formaran ellos yo lo que tengo muchísimo respeto por por la Casa Real y bueno pues esas palabras del brindis fueron que que gracias por venir a los toros

Voz 1395 06:45 poco por el futuro de la fiesta

Voz 4 06:47 sí bueno que era un placer para los toreros verlos verlos ahí a a ella y a toda su familia cada vez que iban

Voz 1395 06:55 contamos la interpretación equivocada hay después comentamos la saga la buena no ah fíjate has crecido con José Antonio Campuzano y en estos momentos se fíjate ya tan maduro habla seis solos miráis qué relación tenía

Voz 4 07:09 sí yo creo que que nos conocemos ya llevamos tiempo junto sí bueno creo que hay una cosa en este mundo que completamente verdad no hay hombres y nombre

Voz 5 07:25 sí bueno pues la verdad es que

Voz 4 07:28 que me ha aportado muchísimas cosas no a disciplina sacrificio la motivación y eso lo hago muchas cosas de este mundo si bueno pues está claro que es una persona importante en mi vida no

Voz 1395 07:47 mañana te veo en Colmenar Viejo pero te

Voz 5 07:49 bueno me te lo vas a ver allí pero te vas saludar

Voz 1395 07:52 el maestro Juan José Padilla Juan

Voz 1208 07:57 enhorabuena Andrés bueno por

Voz 4 07:59 es mi por tu temporada

Voz 1208 08:02 me alegro muchísimo de ese triunfo de Bilbao que seguir no

Voz 5 08:06 si no plaza que te queda por conquistar no

Voz 1208 08:08 ante una una gran temporada y me alegro mucho verte escuchado sobre todo que que creo que te gusta o lo que lleva la motivación a la plaza en cada compromiso y no el peso de figura el toreo que es como el que está consagrando no me gusta mucho cuidar te decir eso enhorabuena

Voz 5 08:25 pero no agrada dejarlo bueno mañana más

Voz 1208 08:29 mañana se encuentra no mañana encuentran en estábamos junto mañana contamos con que pone a Ponce no va va a llamar padre y ya está lógicamente Andrés Roca Rey Andrés un abrazo muy fuerte abrazo bueno pues

Voz 1395 08:47 de triunfar el otro jugador Juan y además se lo merece y además es fantástico no lo que ha pasado con con él es que está ahí abandonados durante todo dos verano primas era verano a esperar que llegue ya casi casi el otoño no Diego buenas noches llega supla plaza has llegado su plaza de su tiempo pero pero pero sí es Le Dana antes en en abril también va hombre claro vale

Voz 1208 09:17 enhorabuena porque porque de Bilbao fuera en el mes de marzo abril porque si va siempre una plaza talismán para es verdad lo que no puedan hacer tampoco

Voz 1395 09:26 co Juan es dejarlo sin torear hasta que tiene que es hasta

Voz 1208 09:31 bueno disgusto porque no hay motivo además emotiva

Voz 1395 09:36 no no hay motivo ninguno lo estamos siendo todo nosotros llevo pero lo otro

Voz 6 09:41 bueno soy vosotros lo que es decir yo

Voz 1395 09:44 pero que es una barbaridad porque me dice Jorge porque entonces un torero y que el momento determinado tienen niveles muy altos tiene lo de Bilbao esos niveles este alto no esté joder pasan días y pasan Ferias y pasan cosas que pasa eso no pasa dice que a final de temporada Bilbao con dos corridas de es en su tierra eh sin embargo llega allí hice entonces ha estado bien no más que una oreja no más importante no más tés y puerta grande no

Voz 5 10:14 Diego como se hacen estas cosas como hacen eso milagros bueno pues

Voz 0796 10:20 encerrando en mi toreo y lo que me hace feliz es bueno pues siempre lo he dicho no Navarro rebotes y a la muleta muy me lo que me me da fuerza me ha dado siempre muy bien día hacer mejor Torrero que qué es lo que busco soy yo y bueno pues feliz por por todo ha pasado por por ese maravilloso tarde otra vez en en esa maravillosa plaza que Bilbao se público que que bueno que tiene esa sensibilidad hacia una especial para para el terreno

Voz 1395 11:00 sensibilidad que ha perdido gente del mundillo el toro también es eso es verdad no pero bueno al final las cosas que llegan y se hace justicia el público está absolutamente feliz y la gente los aficionados por supuesto qué tal bien no y y yo me imagino que que tú los pasado en grande no porque lo de Bilbao día ya no es que ha estado bien ha cortado la oreja es que son tres orejas la rotundidad la felicidad de la gente los comentarios de después no porque todo eso tiene que compensar tanto que que lo mal trago que tiene que pasar para llegar aquí bueno ya ya ya llegar a otros tiempos no

Voz 0796 11:43 sí está claro que que bueno pues que con palabras lo que lo que pude sentir nuevamente en la plaza lo

Voz 7 11:54 que me hizo sentir en público como veía a la gente de emocionada de bueno pues

Voz 0796 12:05 esa esa ilusión por por verme torear por verme triunfar aquí sobrero por puedo hacerles sentir pues pues esa forma de interpretar que

Voz 4 12:20 qué le lleva más

Voz 1395 12:23 cuando cuando es bueno y es puro les llega hasta el que no entiende nada porque lo entiende todo ese lenguaje se entiende eh Gozalo totalmente a la perfección no yo no por eso los aficionados están están felices y ha dado una lección de toreo bueno todavía queda queda temporada y sobre todo hay una cosa muy curiosa hacer

Voz 5 12:42 todas pasar

Voz 1395 12:44 claro que hacer como que fue tú fuiste eh mira yo sabes hay me gustaría que te Talavante va a ser el primero que salgan bombo Talavante Urdiales y otro igual Paco Ureña ese cartel bonito pero pero hay carteles me bonitos y fíjate fíjate que hay gente en este caso tiene voy Juan Juan buenas noches amigos la buena

Voz 1208 13:10 sí bueno me alegro muchísimo muchísimo

Voz 6 13:15 pero si a los hombres si te lo merece por qué

Voz 1208 13:17 como decía Manolo cuando corrida en tu tierra hasta llegar a Bilbao son muchos meses muchos día hay una plaza como bueno con mucha sensibilidad pero mucho respeto y tras mucha responsabilidad llegar y estar harán Iberia apertura desde luego no es nada fácil Sol tras miramos mucho los toreros enhorabuena

Voz 5 13:36 el corazón de todo y todo

Voz 1395 13:41 el toreo Juan Diego puede ser un sentimiento que son sentimiento pero también os el oficio de los ojitos hay que practicarlo el mérito que cuál es el mérito de de Diego es que sí ser entrar en tu casa puede entrar en carretón por todo eso pero no sé igual no es lo mismo no sin embargo es capaz de aguantar esos meses de asueto de no parecer hidratante pegar un zambombazo mayor que el año pasado

Voz 1208 14:06 sí remontar de De Juana sólo grandes a Diego pues se mañana Diego mañana es el

Voz 1395 14:14 el bombo por la tarde no efectivamente asistimos a las siete y media de la tarde primero

Voz 1208 14:19 dar las dos de de Alejandro Talavante

Voz 1395 14:23 eh después después se entra todo y Diego a Hayes a ver cae no eh Talavante a dos vas tú que has ido primero quede que que se apuntó el primero que se apuntó y luego están también Ginés Marín está David Mora que tiene que respetar luego muchísimo de urdeales hemos hablado con él Román Paco Ureña Álvaro Lorenzo Ottavio Chacón fíjate hay una cosa que me alegra mucho y además me imagino que os pasa lo mismo a vosotros dos que que que estáis en en ferias importantes llevo hijo han no a mí me alegra muchísimo lo también Chacón imagino que ha que a que a Diego también no

Voz 0796 15:09 hombre por supuesto yo creo que

Voz 1208 15:11 por dónde vienen abriendo

Voz 7 15:14 camino y luchando oí de darle

Voz 0796 15:18 el sitio que merecen

Voz 1395 15:20 fue culpa de de parilla no que me dijo ese anda muy bien Emilio de Justo Juan pues bien

Voz 1208 15:28 cuando no decía porque son la revelación son la revelación de la temporada son dos toreros que que llevando tantos años de alternativa ahí estando en ese en ese banquillo que el maestro recordaron que cueste opuso de ahí o pero pero en este caso están se están remontando ahí están dando yo creo que dando una lesión importante a lo que es el amor y el respeto a la profesión y estar preparado ayer precisamente perdonan habló ayer tuvo la oportunidad de Octavio en esa corrida de Cayetano entrar en este cartel aprovechar esa oportunidad también haya pueda dar un empujón también su temporada como creo que está remontando una gran temporada O haciendo realizando una gran temporada igual que murió de justo

Voz 1395 16:11 pues la verdad que que que cada mes también está Fortes está más fuerte que nunca he por tanto el respeto máximo a todos los toros han apuntado que si esto sirve para algo pues ojalá que otro día no no tengan digamos que que pensar son demasiado para que entre otros tipo pero la el mundo del toreo la suerte eres tan sólo suerte no las suertes de de del sorteo la suerte de torear al suerte de capotes los quites la suerte de picar la suerte de banderillear torsos fuerte no es bueno pues en definitiva vamos a ver porque porque puede seguridad mañana siete y media no si hice en en la plaza de toros

Voz 8 16:49 en la plaza de toros en Las Ventas se pueda acudir de forma gratuita irán muchos de los protagonistas

Voz 1395 16:54 lo que hay que sacarlos para unos no estoy que te siguen

Voz 8 16:56 unas invitaciones que se recogen en el patio de arrastre pero se celebrará en el patio de cuál en el patio de cuadrillas

Voz 1208 17:02 caballos se celebran las ganaderías en las vamos a recordar la sabe

Voz 1395 17:07 de Diego Mateo Fuente Ymbro Adolfo el puerto veteranos del río

Voz 9 17:12 cualquier es buena y que sirve es verdad que te hagas

Voz 7 17:17 el la verdad que como dices que la suerte fundamental oí bueno pues hay que el sorteo y dos sí que se ha la lo que tenga que hacer después de caer en todo

Voz 0796 17:33 en vista

Voz 5 17:36 bueno eso sí o sea que yo tengo la sensación de que la va a tocar una con

Voz 1395 17:42 Talavante ojalá una de las dos de Talavante entra entrar

Voz 6 17:48 no en serio no no no al lado de de una máxima figura como alejan

Voz 7 17:53 el que tantísimos miro y que y que bueno que merecía

Voz 9 18:01 todo muy distinto aunque sí son totalmente de acuerdo

Voz 1395 18:06 me tú que ojalá tenga esta tarde en una tarde que que te permita estar como El estado en este fin de semana en en Bilbao y enhorabuena y enhorabuena porque Juan no es nada fácil le perdona cuando no está sin torear tienes que jugar un partido contra el Real Madrid contado por eso

Voz 1208 18:25 en ganar ganar ganar y ganar la forma no es fácil no es fácil para nada

Voz 1395 18:32 anda admiración máximo respeto y admiración Diego

Voz 0796 18:36 a sí

Voz 1395 18:38 es decir que por su importancia lo de lo de este torero Juan eh atareado como vuelvo a repetir

Voz 8 18:48 a a ni una en Arnedo y Alfaro en Arnedo con Padilla

Voz 1208 18:52 y en medio a principio de temporada estuve estuve allí

Voz 1395 18:56 Yvette Ivette a a Bilbao diarrea porque si no no no no no no las pruebas

Voz 8 19:02 esperamos zambombazo hacía además por la vía de del toreo bueno hay el toreo caro

Voz 1208 19:06 es sí claro calidad profundo como él no concepto suyo ha sido fiel siempre delante del noruego

Voz 1395 19:13 queda un minuto para que son más importante es el festejo luego pues seguir Mari

Voz 8 19:17 pues mira hoy salida de la corrida de Miura de Bilbao ha cerrado la feria en la que Octavio Chacón ha cortado una oreja a soldados ovaciones Pepe Moral y ha dado una vuelta al ruedo tras una buena faena que no remató con la espada saludo otra grabación igual da el cortó una oreja resultó herido al entrar a matar una cornada de quince centímetros en el muslo derecho e como decía ha concluido Bilbao Torrestrella sido la ganadería más completa y brava del ciclo para para la junta administrativa en Colmenar Viejo salida una corrida de López baja Miguel de Pablo palmas silencio y silencio Jesús Enrique Colombo ha dado la única vuelta al ruedo el festejo y Ángel Sánchez ha caído se ha caído herido con un puntazo en el pene bueno

Voz 10 19:57 es hacemos una pequeña pausa y vamos ya con más invitados en un mono

Voz 1395 20:02 Tito

Voz 0684 20:02 por la radio PM en la alegría suenan los clarines ya social sin ton ni a porque como lo divino y lo presenta a Manolo Molés tu amigo son chicos de Linares pero bueno nazis y vamos ya con

Voz 1208 20:44 con el programa ahí además con los invitados tras veremos muchísimos diputados y ahora el bombo hay que tocarlo no me claro no tocar el bombo

Voz 1395 20:54 más del bombo no he lógicamente vamos con el gerente de aplazado de Madrid con Nacho Lloret y con el director de Mestre Mestre traspasos José Luis Benítez

Voz 4 21:06 bueno y bonito y bueno ni es bueno

Voz 1395 21:10 la que no hemos juntado un montón de gente bueno de Alicante otro de Valencia y Castellón

Voz 1208 21:15 sí sí no no pocos esfuerzos a la Comunidad Valenciana ha la la comunidad co completa no que estaba hablando cuidado no está escuchando nada menos que Juan José

Voz 5 21:25 ya Juan buenas noches Mestre la noche Juan buenas noches Nacho buenas noches buenas noches

Voz 1395 21:38 bueno pues mañana mañana sale mañana sale lo del bombo yo supongo que hay mucha expectación sí y eso a las siete y media confirmado no Nacho

Voz 6 21:51 la arroja como no es el mismo para que vayan saliendo bolas

Voz 1395 21:56 las primeras dos bolas son para Talavante no

Voz 5 22:01 sí es queda raro porque

Voz 6 22:05 pero la circunstancia de que es

Voz 5 22:07 es una cosa que bar

Voz 6 22:08 soy pudiese quedar de los últimos en salir de la misma corrida lo cual sería bastante complicado entonces evidentemente para que para que colocado sin ningún problema después puesto sortea primero obra primero cuatro bolas que son las cuatro ganaderías que ese día en la feria

Voz 5 22:27 Adolfo Adolfo el puerto in vitro

Voz 6 22:29 el río y entonces yo sacaran dos bolas que es a las dos ganaderías cediera Alejandro Talavante a partir de ahí quedarán puestos de toreros por sortear con diez puestos de ganaderías de una siento sacando pues un torero

Voz 1395 22:49 sí sí

Voz 5 22:50 antes pues una exacta los cuatro esto es contó con tres torneos

Voz 1395 22:56 es es pues no es malo que haya novedades la fiesta aparte de que en la fiesta casi todos menos esto era pura suerte no eh

Voz 6 23:05 por suerte no pero la faltaba Nacho decir o no escuchó yo

Voz 0796 23:10 el suceso Fortea más fechas también

Voz 6 23:12 no las fechas es era decisión de de la empresa una vez conozcamos la los cuatro carteles pues se ubicará pues como creemos conveniente

Voz 5 23:23 lo mejor para la que combinan mejor no para que domine mejor y a lo mejor distribución de la feria el abonado creo que no

Voz 6 23:30 no no creo que tardemos cuando yo creo que mañana mismo eh después poco después de finalizar el sorteo pues lo comunicaremos y lo daremos a todos los Ladies a todos los aficionados

Voz 1395 23:42 la el abonado pues tienen que puede sacar a tres no dejar una idea también

Voz 1208 23:48 afuera de errejones espera de seis

Voz 1395 23:50 toros para Diego de Diego Ventura no

Voz 5 23:53 eso es lo lo vía a obliga te gustan donde marca el pliego la bueno básicos son

Voz 6 23:59 tres corridas de toros si la novillada y a partir de ahí pues puede elegir solamente las tres corridas de toros una novillada puede optar también por tener la cuarta corrige hay por supuesto la gesta y lanzar una aventura

Voz 1395 24:14 si no te puedes perder José Luis a la primera feria sortea eh que es que venía no no no es que venga a vivir aquí

Voz 11 24:22 bueno insisto situ que yo entre ellos son clientes de Madrid

Voz 6 24:26 a la vuelta de casa media esto eh

Voz 1208 24:31 es verdad no el AVE con el AVE

Voz 1395 24:34 eso bueno yo creo que que detenido Talavante ha sido bueno como lo he visto vistoso es

Voz 5 24:39 cero definitivo el tema y me gusta Gemma no

Voz 6 24:43 frente a lo que sí ha sorprenderme me parece

Voz 1395 24:46 cuántas que hubo un segundito porque resulta que hay que hacer una pausa

Voz 1395 25:16 no yo vemos Serveis que que la lista de toreros y el obviamente se podían haber apuntado figuras etcétera pero estando Talavante ahí es tanto toreros como quienes Marín como David Mora como Guti como triunfador de junto con sacar solo de de la Feria de Bilbao con Román con Paco Ureña con Álvaro Lorenzo con Octavio Chacón que apetece muchísimo uno con Emilio de Justo abolir David Adame conformes todos están justificados y sería casi casi injusto que no estuviera uno de ellos en en una feria como la de otoño no lo es

Voz 6 25:51 todos todos tienen derechos a todos son hecho méritos para estar

Voz 5 25:55 no hay ningún calzado vamos no hay ninguno vamos no es ningún enchufe Ryan como yo estoy seguro que era como son Pombo otra alguna

Voz 6 26:02 mira opción interesante no lo de Talavante comentabas yo creo que ha sido una extensión súper contundente una forma de reivindicarse decir yo estoy ahí voy a donde haga falta no

Voz 1395 26:13 sí sobre todo por una cosa muy clara no porque el triunfador de la Feria de Madrid se va torear menos que que claro sí eso no no puede ser que Juan te apetecía estar en el en el bombo no ya no te va a dar tiempo no por no se bajaron

Voz 1208 26:28 a tiempo pero siempre gusto estar en Madrid lo que siempre he dicho también muy claramente que hubiera ya en mayo fue muy bonito lo que sí ha creado una gran expectación este sorteo de ganadería ahí de torero oí cómo he dicho ahora mismo también yo corroboró que todos los toreros que tanto debuta en Madrid idea un momento extraordinario a ganadería pues igual saben todo tiene pinta bien esto no me no

Voz 8 26:53 también en los quedamos más escépticos con la idea de lo que pensábamos que iba a ser un una feria de perfil más bajo pues desde luego vamos Simón Casas le ha dado credibilidad a la feria al sistema puede abrirse una ventana y una posibilidad a que toreros como Octavio Chacón Emilio de Justo toreros que se han ganado ese ese puesto puedan torear la Corrida de la élite la de Victoriano del Río o cualquiera de los hierros que se anuncian pueden salir nuevas figuras del toreo desacelerado Toño

Voz 1395 27:21 m dos palabras

Voz 1208 27:24 yo he

Voz 1395 27:25 José Luis José no

Voz 1208 27:29 en casa con una buena parada de nombres aquí Jose

Voz 1395 27:36 que la feria de Bilbao y sobre todo la actuaciones de de dos toreros no de Diego al es que no había toreado más que dos corridas en su tierra que eso es un disparate y de ideas Roca Rey iré Padilla estrellas

Voz 6 27:52 como no lo de Roca Rey lo de Urdiales en el momento en que llegó nosotros hemos en la portada que como a lo así que acudieron al rescate de una feria que estaba su cierto mucho no no yo creo que Bilbao necesite un impacto pero la se sedes a travesía extrañísimo que ganaderías que tenían la obligación de vestir no vestía si los Juegos llegaron en un momento oportuno son dos toreros absolutamente distintos en sus trayectorias en todo esto hubo edad en su todo y en cambio los toreros que que el público ha sabido valorar no al mercado yo que yo diría que redondos y muy oportuno

Voz 1395 28:31 por que esas diferencias en este caso y les dan más importancia hay también más personalidad no va a estos dos toreros eh

Voz 6 28:46 por supuesto no y como decía pues él es una feria que lo necesitaba que que tenía que acabar como ha acabado con a lo alto porque es porque sirio pues la imagen de la feria se quedara muy muy pobre hay afortunadamente a estos dos triunfos que son absolutamente distintos pero que han conseguido emocionar aficionado y eso es lo lo principal no como también evidentemente no consiguió Juan José ahí yo creo esto lo grande de las plazas que han marcado su trayectoria pues las despedidas lo fue también por supuesto Pamplona como ojalá que los Saragoza pues pues que conforme no me parece no antes ayer en Sanlúcar en nuestra tierra

Voz 1208 29:33 la racha de forma de meterse con él llevamos una racha de una bonito

Voz 1395 29:40 yo creo que que el fíjate yo creo José Luis que el broche de la carrera de del maestro no de juego se le da un elevada más categoría a a esos veinte

Voz 13 29:55 que veinte años veinticinco años no XXV años de test

Voz 1395 30:01 de ellos dieciocho muy muy muy muy duros y de ellos siete u ocho los dos últimos muy gratificantes pero también dando la cara pasando por el quirófano día sí día también José Luis cuidado

Voz 6 30:14 bueno un mérito tremendo no

Voz 1208 30:17 el me pasado ni pasará eso ya más

Voz 6 30:20 que ha hecho un gran favor al correo no mire usted aquí hay héroes reales no al margen de que de los estilos se transforma en el toreo bueno este tiempo es un personaje que además tiene todos los ingredientes para ser uno de los héroes esta este tiempo no ha estado aparte pues a la cara los esconde en Bilbao mismo en Pamplona estabais hablando el Madrid bueno todos los días en plazas importantes en en plazas de gran responsabilidad

Voz 5 30:52 Manolo esta semana han salido

Voz 8 30:54 los carteles de los desafíos como cómo vamos a Nacho solamente para contar que durante el mes de septiembre se van a lidiar de estos desafíos no de bienes altillo en una novillada este dos de septiembre y luego en la corrida de toros Saltillo y Valdellán también toros de Escolar San Martín de Palha con Pallarés tres y tres décadas

Voz 1395 31:12 los toreros tenemos a Robleño

Voz 8 31:15 Benegas mucho mérito a Cristian Escribano Javier Castaño Ricardo Torres Arturo Macías en el último desafío a Sánchez Vara Javier Cortés hito más duro

Voz 1395 31:24 pues tienen buenos dientes esto se va a hago eso duro pues ese mañana a las siete y media el primer sorteo de de verdad un abrazo muy fuerte Nacho un abrazo

Voz 5 31:38 José Luis parados es un abrazo

Voz 1395 31:41 este Nacho ahora me pasa me pasaba unos días

Voz 5 31:44 S en Bilbao para encontradas de vista me volvía loco

Voz 1208 31:48 menos mal que que que han comprado aquí en Madrid la de la tengo pues si no

Voz 9 31:53 me faltaba algo faltaba algo importante redes

Voz 6 31:57 bien que te falta es una buena señal para nosotros

Voz 1395 31:59 yo ya lo tengo

Voz 6 32:01 cómo habría que decir un profesional como O'Toole un conocedor periodismo como tope no se eche en falta madre cómo sería

Voz 5 32:11 se aprende habrá un abrazo gracias buenas luego a Alicante y al de Valencia

Voz 1208 32:17 pero entonces moto toda la comunidad entera con personal

Voz 1395 32:20 sé que Juan que esa también a todos os respetamos dado no

Voz 1208 32:27 desde luego te lleva sombrío alguien aquí

Voz 1395 32:30 bueno pues no es que estamos hombro aunque sea de forma figura héroe nada más y nada menos que don Francisco

Voz 5 32:42 muy buenas noches lo era la buena fue la temporada muchas gracias quedaron ahí se queda rematar en Madrid

Voz 1123 32:51 sí bueno era muy quedan cositas bonitas a así lo día poco más durillos porque no estamos parados pero que quedan cosas muy bonitas

Voz 4 33:04 muy contento por la manera que

Voz 1123 33:07 llevó mi carrera Mi vida Hay cómo va la temporada que no puedo dejar soy un afortunado soy vídeo de acordarme todos lo días ahí y mira hacia atrás ahí

Voz 4 33:20 gracias a Dios todos los días Padilla Juan

Voz 9 33:25 ese buen torero muy buen torero

Voz 1208 33:28 pues ahí está en buen momento Paco enhorabuena

Voz 5 33:31 no es que no para

Voz 1208 33:35 hay que el momento es un momento bueno

Voz 1395 33:38 de Paco y Juan Si todos los estamos en directo para recordar hace un año eh hace un año de Dámaso González no tenemos lo que más que personaje qué categoría humana calidad humana que que importancia de Estado que no poca Alcobas ha dado y que pocos encomendada que pocos se decantó qué humildad y ahora saben muy cerquita de de la de la familia Paco eh yo creo que que el respeto el cariño la admiración de todo el mundo e personajes

Voz 1123 34:15 sí sí yo ahora mismo estamos aquí estoy aquí en su casa

Voz 14 34:26 sí estamos recordando los como

Voz 1123 34:29 están todos los temas recordando vosotros lo oí está siendo duro para para la familia no porque son de la persona que que no se va a volver a repetir en la vida creo que como persona es irrepetible y como torero igual porque ha marcado una filosofía hay una manera de torear como se todavía actualmente que ha sido el impulsor de

Voz 1208 34:56 adelantamientos pues eh

Voz 1123 34:58 tan cerca como lo hacen tanto y tanto actores ahora tan bueno no pero él fue el que el pionero en esto no me siento muy afortunado de parte de bueno de la familia Hay y sobre todo de de aprender unos valores que que cada día son más grande no entonces es lo que más sobre todo me me sorprende es que qué ha pasado un año oí hablar de el maestro lo que es muy difícil porque muchas personas que pasan por la vida en número se olvidan creo que basó pasarán los años y pasa eran los siglos

Voz 1208 35:41 creo que es algo muy bonito que que toda la afición de Madrid lo lo quiere que con motivos suficientes no yo he echado de menos se echa de menos yo soy muy partidario de ello también bien

Voz 4 35:56 de les sabía pero bueno a veces pero que

Voz 1123 36:00 hay que ser consciente que sea a ver qué camino elige uno el momento que está ahí y sobre todo sentirse respetado oí igual un poco las cosas no se dan pues hay que ha muy pesado sobre todo de la ficción porque al final lo que pagan una entrada solo

Voz 11 36:18 que ahora si quieren ver es costaleros sólo aficionado no hay solo

Voz 1123 36:21 qué mal lo sufre otra la Antonio

Voz 1395 36:24 el Guaje Juan eh sí sí sí la verdad es que si hoy además de Madrid y la torero de Madrid porque la afición así sí lo ha querido no

Voz 10 36:34 sí me yo yo que tengo la vida que te va a tocar Talavante

Voz 1123 36:39 pues mire alojará me haría muchísima ilusión

Voz 5 36:42 no sé qué otra cosa es que encantaría

Voz 1123 36:45 yo te quiero mucho

Voz 1208 36:47 si se tiene

Voz 5 36:52 volvería a repetirse y repetir el se repitió lo que yo pasaba gritó aquí ojalá yo yo no tengo

Voz 1395 37:01 el subconsciente no la agradaría me da igual fíjate fuente

Voz 5 37:03 es que él fue el puerto Los del río cuatro

Voz 1395 37:07 tiran los carteles al aire y que sea lo que Dios quiera

Voz 5 37:10 un abrazo muy fuerte de torero una hora y al maestro

Voz 1123 37:16 qué es lo mejor y que disfruten mucho que que has dejado y dejando sobre todo en la profesión una huella de que de que los chavales que vienen detrás o que los toreros que venimos detrás por supuesto

Voz 6 37:29 de aprender mucho pero que el Corán

Voz 1123 37:32 a las la superación y él se hizo lo que vivir Icex así que la sigan cogiendo todo eso el va

Voz 1395 37:43 tiene la humanidad de Pedro es bienvenida en verdad sí señor

Voz 1208 37:48 transmiten a Paco todo va carísima otro recuerdo un año de Dámaso

Voz 5 37:55 ya saldó Dámaso González adelante grande grande

Voz 0684 37:59 Pollock Kline Anguciana nada

Voz 1208 38:01 españa

Voz 0684 38:26 Elena los domingo por la noche me ponen dilas eh Vigo mano y bueno pues me temo que sí

Voz 1208 38:42 ha sido la educada amistad que tenía con Matilla porque algunos de esos movimientos Taurinos como la ruptura

Voz 1395 38:49 castigo a Talavante no me agradan cómo se han llevado a cabo tenía que haber defendido su torero Ador de San Isidro y con derecho a torear más que nadie ganar posiblemente como el que más y no fue así castigado y descabalgado de las ferias seguramente hay otros problemas personales que ni yo tengo una idea y que posiblemente ninguno sabemos sí pero será la primera vez que el triunfador de Madrid Toré menos que algunos que fracasaron en San Isidro aclarado esto hay que ponerse al lado de la empresa de Valladolid la misma casa empresarial ante la ruin sesgada gestión del alcalde donó Oscar Puente que ha ninguneado la fiesta de los toros la feria los miles de ciudadanos aficionados la ciudad los centenares que llegan de fuera y que van a los toros sí pero también consume ni benefician el turismo de esa bella ciudad en el programa de fiestas el alcalde han obviado los toros cierra el Museo del Toro retiran los Trofeos Taurinos de San Pedro Regalado elimina entre otras cosas la denominación de Valladolid ciudad taurina por narices por sentido dictatorial o sea que usted solo exalcalde de los que no les gustan los toros usted es socialista como Tierno Galván como tantos que gustan de la fiesta o por lo menos la respetan que es la obligación de todo mandatario sólo le digo una cosa señor Puente al que no tengo el gusto de conocer para decirle todo esto cara a cara usted no puede ser más papista que el Papa la fiesta de toros es un espectáculo legal sin ideología al que acuden millón es de personas y que pertenecen al pueblo conocido como patrimonio histórico cultural de España lavar de un alcalde está para cumplir la ley no para darle en los lomos aquellos que no comulgan con su idea e imponerle esa fea cosa para un gestor municipal en la época del franquismo peleábamos contra la dictadura con un lema prohibido prohibir se acuerda ahora que parece que estamos en democracia usted nos devuelve el ordeno y mando la empresa Matilla espero debe querellarse formalmente por limitar injustamente la promoción de la feria por cierto vicepresidente con el Carmen Calvo si su vicepresidenta es una gran aficionada a los toros muy aficionada qué hacemos entonces con ella ella cuando gobernaba Zapatero me llamó porque el Ejecutivo en pleno conocía mi trabajo y me concedió la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes si por escribir por hablar por televisar este espectáculo que usted ahora como alcalde de todos los vallisoletanos ningunea y quieren que desaparezca me gustaría perder el tiempo con usted para que al menos me dijera por qué diablos hemos vuelto a algo que parecía que ya no existía el prohibido prohibir se está equivocando alcance

Voz 0684 41:58 dela

Voz 1395 42:03 bueno pues Juan le ha quitado todos los símbolos taurinos no les va a ayudar en nada y además está a la contra Georgia no entiendo que porque coño te a hacer este tipo de cosas no tienen ningún fundamento sensato de Partido Socialista

Voz 1208 42:19 a ver es que una entrevista desgraciadamente no sentimos un apoyo generalizado por parte de de otros partido no desgraciadamente en este caso el PSOE ahí bueno pues verdad que es una pena que el cuarto nuestra libertad

Voz 1395 42:38 pero fíjate que ha quitado todo quitado esa hasta los premios ha quitado todo lo que es como si no existiese pues se decidirán como si fuera una catacumbas para cristianos parece

Voz 1208 42:49 no estoy de libertades de respeto y libertad

Voz 8 42:52 con ambientazo en San Pedro Regalado señalada plaza muy bueno a ver que pasaba en la feria no vayan a gobernar no si yo no puedo orinar bombo yo tengo que ir a sorteo de de Las Ventas tengo una coña

Voz 15 43:06 hombre venga Cayetano Rivera y Cayetano que no lo son Padilla no fuera

Voz 1208 43:13 dice Juan Sebastian buenas noches

Voz 15 43:16 a enhorabuena de verdad gracias José María Manzanares Lisa te traía muy buenas noches Enrique Ponce

Voz 1208 43:25 hay que buenas noches buena semana Miguelón

Voz 15 43:27 G el perito Miguel Ángel buenas noches buenas noches enhorabuena doce del Torío los estudios de la Cadena SER todos los domingos textiles

Voz 1208 43:38 dos y media de la madrugada una hora menos

Voz 15 43:40 Canarias con Manuel Molés saludos muy buena nota

Voz 1395 43:43 es tiempo de toros en la Cadena Ser en España

Voz 15 43:46 ya bueno todo México en la cadena Pacino y Radio Quito en Ecuador en Caracol en toda Colombia los toros en la SER Pasión por la tauromaquia

Voz 1395 43:57 bueno pero a las doce en punto tienes Radio Olé que al fin al cabo el mismo programa que después escuchará la que escuchar además esos otros tres países que Said rápidamente

Voz 8 44:06 sí muy rápido Manolo el empresario esperando pues ya ha habido una corrida de toros en Tomelloso San lidiador reses de Torrealba bellos sino Garcigrande Núñez del Cuvillo Juan José Padilla ha cortado dos orejas y ha saludado una ovación el Juli ha cortado cuatro orejas te Alejandro Talavante ha obtenido dos trofeos en su primer Tour

Voz 1208 44:23 nosotros somos nos trae si ya

Voz 8 44:26 la saludó una ovación en Antequera salida una corrida de Fermín Bohórquez tres otros tres de Garcigrande Morante de la Puebla cortó una oreja José María Manzanares ha cortado dos ya ha salido a hombros con Fortes que ha sustituido a Cayetano Aurelio ha sido una jornada de muchísimos festejos pero solamente contar eh vamos a hacer una sala sí ha habido una novillada en Mont de Marsan de diseño las ganaderías en la que ha destacado Ángel Téllez que estuvo muy bien el viernes en Madrid con la novedad de los maños a corta una oreja el triunfador de de esa novillada ha sido Dorian Cantón que ha cortado dos y Ángel Jiménez ha resultado silenciado invitado en su segundo turno y en Collado Mediano ha salido de la terna a hombros con una novillada evitarán el río ya han triunfado tanto Francisco de Manuel como Diego San Román y Manuel Dios le guarde

Voz 1395 45:10 bueno pues mañana cartel de fortísimo mientras se aquí estáis con el sorteo hay un cartel muy fuerte en Colmenar dijo que uno de los dos empresarios Kenneth María no Gimeno Jiménez Mariano buenas noches

Voz 9 45:24 claro que escucharte de mio

Voz 16 45:27 fue eso yo soy yo soy goloso

Voz 1395 45:30 por eso está bien

Voz 5 45:33 cuando el viendo buenas noches buena noche Mariano

Voz 16 45:39 me da mucha alegría en el tenis traza para mí es un honor un honor que sabes que siempre te admiro tanto inmiscuya siempre

Voz 1208 45:48 sí sí oí

Voz 16 45:51 la acción maravillosa y estoy muy orgulloso de que la desgracia de Cayetano pero no pensamos que ahora soy torero mejor que podía venir a con ese gran cartel a la altura de las circunstancias

Voz 1395 46:05 pues carteles importante yo yo sí lo siento de verdad

Voz 1208 46:10 por la perdona por la recuperación hombre que que no ha llegado a tampoco a Colmenar y desde aquí le mando un abrazo a Cayetano y una pronta recuperación por el que el hombre está luchando mucho con su con su percance y las molestia de las costillas cuando bueno me dieron la noticia que pueda diría Colmenar a despedirme de la afición de Colmenar con este cartel dame tan bonito tan rematado pues me llenó de lógicamente alegría iré y te agradezco profundamente quita ya que haya que haya encajado en el cartel

Voz 1395 46:40 estar con con mi compañero y con la afición de Colmenar muchas gracias hay cada vez más solidario que el mundo esto cuenta es cierto que nuestro es todo esto pasarle en otro mundo está absolutamente diferentes no eso es fantástico Mariano cómo está el ambiente me imagino que muy bien para mañana carteles Ponce Padilla Juan José Padilla Roca Rey fuerte no la verdad es que sí

Voz 16 47:01 la verdad que se está viviendo lo que bueno fue hace muchísimos años que por un momento delicado muy bueno tuvimos la fortuna de tener

Voz 1123 47:14 llegar a el uso que tú sabes que empezamos a hacer vale

Voz 16 47:16 nos sobre la primera plaza importante que nosotros entrábamos de segunda

Voz 14 47:22 IVE no hemos caído

Voz 16 47:24 tiene la fíjense ha crecido hemos subido algunos cada año en los cuales es el cuarto año estaba muy muy orgulloso hay una expectativa para mañana de lleno yo creo que va a hacer algo histórico para para corneado sobre todo para estos momentos donde una minoría pues pues eso es hacen ruido de alguna manera desleal

Voz 1395 47:47 es que Mariano Jiménez era muy amigos de Chenel eso sí siempre es un punto favorable el maestro verdad no mucho

Voz 5 47:56 yo soy mucho de maestro

Voz 16 47:58 de todo ese tipo de cosas me vino en un momento en que yo pasé un momento más difícil de mi vida otra decisión

Voz 17 48:08 eh

Voz 16 48:10 me ayudó a a parecía que tuvo momentos muy bonitos lo que tengo una cornada ya la ellos desistir pero sobre todo bueno lo que me siento muy orgulloso de de de participar en este momento hace el toreo de darle todo mi corazón toda nuestra entrega el equipo por eso todos los como Juan por ejemplo que que es que estaban Juan José que está ahí con con vosotros si escuchando estaba hablando me siento orgulloso y sobre todo que quiero desde aquí decir que para ese tipo de gente que que no comprende ni que tienen sensibilidad que no pueden tener Amauri entró en su vida porque es imposible común tío como como Juan lo castigado que está como a la vida tantas y tantas es es todo todo el toreo como todos los compañeros por supuesto pues que eso las lecciones de esto por eso lo admiro tanto

Voz 1123 49:02 aquí a mis compañeros a Enrique y a todo

Voz 16 49:05 no pero en especial y eso es lo que voy a decir Aguado querían muchas ganas que hicieron y me siento muy orgulloso y que cuando lo veo la piel de gallina

Voz 1395 49:15 bueno puede estar María Jiménez aparte de matador de toros empresario un gran tipo en la pena mañana recordemos de Moreno para Ponce Padilla Roca Rey ahí muy flojito en Colmenar

Voz 1395 50:00 bueno continuamos con todo el equipo con Carlos José en la producción con gozar aquí manos manos estamos todo el día con el maestro que dónde estás tú duermes hoy

Voz 1208 50:16 hoy me he estado en el hotel hacia el hotel el de Violet la Biolay no era era una cosa rara doy gran gran gran persona Mariano Jiménez matador de toros persona pues si nota un trabajador y una persona buena eh la tasa voy lo quería mucho y yo de de matador lo admiro muchísimo indica Letonía lo arreglado un toro el les sacó la hacha que me pasa Sevilla destrozado salido sin sin ropa sin taleguilla sí sí sí sí estoy metido torear lejos una negó todavía dan mucha mucha alegría

Voz 9 50:58 voy a Nicolás Octavio Chacón no tengo

Voz 1395 51:02 hay muchísima lésbico hola buenas noches y aquí estamos felices todos no porque te aquí todos somos partidarios bien ya te servidor Padilla si te está escuchando Juan

Voz 5 51:16 maestro buenas noches enhorabuena me dio una semana

Voz 1208 51:23 aquí ya tío compartirla Antonio también como estuvo con el cuarto con el quinto oí la tarde fue una tarde para mí ya sabe de de una de una gran emoción recuerdo por la despedida de Sanlúcar de mi tierra adoptiva ahí sobre todo compartirlo contigo te lo merecías

Voz 11 51:41 más allá o lo que es lo que viví lo tengo tan profunda y sentí tanto eso lo llevo en mi corazón que está usted que yo me fui y me falta me faltarían para palabra no para agradecerle todo todo hervía de tan bonito y tan emotivo también para mí no

Voz 1208 51:57 además me encanta la gente que tiene más obras que palabras me parece fantástico no enhorabuena enhorabuena por la olla cortar una oreja si quiera cuidado que se tienen suceso y ayer

Voz 8 52:08 al lado de Morante de Padilla toleraría una corrida

Voz 1208 52:11 es ahí ahí estaba feliz en otra Liga no esa Gonzalo o te puedo y Manolo te puedo decir que ayer estaba que parecía que no iba a seguir dentro de los toros Rosso algún perro por Octavio

Voz 1395 52:26 estás en el bombo

Voz 11 52:29 no que no vamos vamos camino ahora mismo en Burgos cenando puede Mi paso por Bilbao

Voz 5 52:35 distancias alguien pues me han dicho que estamos es territorio por

Voz 1395 52:41 eso eh

Voz 5 52:43 justamente notar maestro puedo hacer no hacer la furgoneta

Voz 1208 52:45 claro no tenemos tenemos ojo de halcón en todas partes me tiene que que enhorabuena Ottavio enhorabuena tanto para hablar más más tiempo en este espacio

Voz 1395 52:58 sí pero qué bien

Voz 1208 53:00 no has consiguiendo que los sueños se conviertan en realidad de de verdad

Voz 8 53:05 eh a esa persona que ha confiado tanto tiempo en él Antonio Caba no ese apoderado que ahora está defendiendo los intereses Octavio Chacón

Voz 1208 53:14 pues la verdad que sí no buen cuenta Juan creábamos ricos o ricos a aquella se de figura del toreo y sí sí sí te perdono la verdad acción de la temporada sí señor

Voz 1395 53:31 que que el futuro ahí es hoy qué futuro tiene a todo color distinto al que tenía antes por méritos propios hasta Vigo

Voz 5 53:39 pero también muchísimas muchísima gracia cuanto lo agradezco un abrazo muy fuerte

Voz 1395 53:43 bueno pues estado pues la verdad que que da gusto este tipo de de toro vamos a ir vamos a ir a temas que ir tenemos que ir rápido

Voz 9 53:53 la mente hasta hasta Colombia

Voz 1395 53:57 y allí tendremos la oportunidad hablar con Juan Bernardo Caicedo porque afortunadamente Juan ya la política ha dejado de dar la lata ya no hay problema con los demás de los toros

Voz 1208 54:09 ya hay vía libre si toma nota no tenían una argolla en el cuello bienvenida si sino desde luego y ahora han dicho que no que que que es un espectáculo que está autorizado no hay problema que no se queda ahí bueno pues si la clave ha sido que

Voz 8 54:27 la la la Corte Constitucional lo que lo que va a nuestro Tribunal Constitucional ha dicho ha anulado la sentencia que preveía la suspensión de las corridas para febrero dos mil diecinueve ya había una ley que decía que en dos años si va a poder regular el tema taurino en Colombia probablemente pues iba a hacer un roto muy fuerte en en la afición taurina colombiana gracias a esta decisión del alto tribunal pues sea sea bloqueado esa posible prohibición

Voz 1395 54:55 pues es muy buena noticia hay además bueno va va a suponer va suponer que las Ferias colombianas un problema sobre todo Cali Manizales Medellín en la capital no mira Santamaría de Bogotá funcionen bien de de verdad buena noticia Juan que en este tema de la política siempre lo contrario claro sí pues va a ser importante de de verdad vamos a ver tenemos también pendientes a Fernando Robleño están con Fernando Robleño y luego veremos cobran los Vicedo Fernando buenas noches

Voz 5 55:35 por muy buenas noches Manolo la buena cara indulta un toro con Juan de escolares escolar es de de de San Pedro no sea enhorabuena te verdad Fernando

Voz 1123 55:48 muchísimas gracias Manolo muchísimas lo hace mal

Voz 4 55:51 los agentes del calamar

Voz 5 55:53 el buenas noches qué tal buenos verles a todos los que un año sin Dámaso Ángel

Voz 0796 55:59 si no te lo recordaba Juan Paco Ureña un año ha pasado rápido pero nunca a quién se le recuerda haber Joy pues recordamos un veintiséis de agosto en el que se es de sentían multitudinario en las calles y en la de Albacete y que les recuerda en cada momento a nivel particular a nivel profesional incluso gente que no ha ido nunca a los toros pero con lo conocido sabes que ha sido una persona de sensacional recuerda con mucho

Voz 1208 56:27 así lo no soy muy grande

Voz 0796 56:29 el torero y como persona entonces nadie muere Sitel está recordando constantemente yo y la familia que no sigue pasando muy mal lo que decía Paco Peña me consta por parte de sus hijas por parte de su hijo proclama otro otro recuerdo si todavía no es sólo un año pasan momentos muy amargos

Voz 5 56:45 contigo te muchísimas cosas pero tengo a ver