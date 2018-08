Los Toros (27/08/2018 - Tramo de 03:30 a 04:00)

Voz 0360 00:00 ojalá que que se haga justicia una vez más un abrazo muy fuerte Fernando sabes que te te respetamos Si te queremos muchísimo un abrazo muy grande

Voz 1 00:09 muchísimas gracias igualmente para todo el equipo se nos vemos

Voz 2 00:13 el eh

Voz 3 00:16 que además no como eh

Voz 2 00:19 sí

Voz 2 01:28 que se abre la puerta a que por ella va pasa hora nada coma le le la venta a una empresa o fórmula

Voz 0360 02:07 el programa tiene muchísimas voces algunas de ellas para la escuchan pero no para de trabajar como Juan María José Ruiz y bueno escuchar más la de maestro Padilla de bienvenida al de Manolo Molés de los colaboradores pero la verdad es que hay un personaje Juan José Padilla por supuesto está en el número el número One pero hay un personaje que que no falla nunca bonito que pone la música el que pone la alegría verdad Juan

Voz 3 02:46 y además tuvimos cerca Manolo Sanlúcar de Barrameda no lo sé lo sé por eso por eso llamado José Félix Sanz generoso como siempre no te regalo un jamón haga torero eh no me digas ya torero y uno buen hombre bueno bueno bueno tan espléndido si a mí no me de tiempo abierta pero bueno sería si viene de la mano de Serrano está Serranito otro

Voz 9 03:13 buenas noches como era una como era

Voz 0360 03:16 los los jamones

Voz 9 03:19 bueno vamos los de lo más importante lo vamos a ver si te lo disfrute yo si me permite la izquierda las gracia a los maestros conoce parrilla yo estoy componiendo oye me hicieron persona tarde verdad inolvidable fue muy emotiva muy emotiva y la verdad es que yo creo que es repetible debe libre yo toco temas de Valladolid es cómo es posible allí había en la plaza de todos aquellos una preciosidad de doce mil personas dos sensacional en un emotivo Juan le brindó un toro noble sacó aquí yo qué sé Scaramella placas yo todo lo que él sólo comentar como su amigo la gente después corredor por la calle toreando yo creo que eso es verdad soy yo creo que va a ser inolvidable el sería tan bonito eso cabales a las fiestas con mujeres que quieren quitar los marcar de este caso de Valladolid quiere nuca a loca que era un pueblo pequeñito con el mundo estábamos diga que no se cabía cómo pueden ser que está hecho pero extremos profesor otra vez engordó hay gente para todo ahí en plena disputa mucha juega un pelotazo de putas eso no Luca a importante importantes de está viendo como todo acceso a Xavier sacó como todo Morante estado la leche y esto lo hemos disfrutado ya no disfruta y hace que seamos felices a ver al avión obligándolo toro a la gente en fue pasando calle tener abarata un precio como como una plaza de primera pero bueno ahora estoy co con

Voz 0360 04:57 que se estuvo llena la plaza eh

Voz 0697 04:59 yo lo que me llena

Voz 9 05:06 pero bueno Armero cómo trabajan estas familias que están llevo espero disfrutar de verdad

Voz 0360 05:13 cuéntame cómo Cuéntame cómo estuvo como estuvo eran tres era

Voz 3 05:17 a Morante siendo si para una palabra te cada uno Morante

Voz 9 05:25 bueno Morante sirvió pegó un llorando abrazando a mano maestro sí sí sí

Voz 3 05:35 si hay que hablar de tu lágrima

Voz 9 05:41 tuve la suerte de estar mucho tiempo los padres no en el callejón el padre los luego nervioso soy imam y la verdad es que disfrutamos Bongo sirvió los liga estamos viéndonos sólo en la tele

Voz 0697 05:54 canción refuerzo no voy a la tradición hace montones bien por contra se Pamplona Paraguay por supuesto

Voz 9 06:01 pues yo me quedaba quedado enganchado en San Sebastián verdad es que estoy otra vez ilusión porque empezó acusando esporas de Valladolid con el tema

Voz 0697 06:11 fichan vetando de todo lo cómodo aunque tan nosotros mismos pues los rejoneadores

Voz 3 06:15 así está palabrotas palabrotas no no nave porque éste es que la

Voz 9 06:20 ya

Voz 3 06:22 pero claro la radio a la manera de repente y escuché digo no te digo una cosa que

Voz 0360 06:30 tengo tengo a Paco García esperando se está muriendo de risa Paco Paco buenas noches

Voz 3 06:34 hola buenas noches has estado donde Antequera en Antequera la goyesca de Antequera la vieja Tavera

Voz 0697 06:44 yo estoy bajo Morante Manzanares

Voz 3 06:47 sí

Voz 0697 06:48 hicimos mejor tres que es el lugar de Cayetano

Voz 3 06:51 sí la verdad es que sabe una tarde de toros muy interesante

Voz 0697 06:53 en cortar Manolo cuando las pueden Fred el empresario de Jorge Buendía porque no podemos olvidar que estamos lejos pero sí es verdad que estaban Antequera entrada pegó las tantas a después de las ferias de mayo de finales de mayo a mes y medio de la feria de agosto pues Antequera estamos sin empresario supla fue toro tomó el testigo Jorge Buendía bueno ayer una plaza que seis mil ciento cincuenta localidades dos tercios de entrada para la corrida de rejones en la que un pro Andy Cartagena Diego Ventura Ia Andrés Romero y hoy pues tres cuartos de entrada largo ahora habrá corrida bueno que ha perdido tres toros de Garcigrande le Fermín Bouza que aliviado uno de Caballero los los toreros Morante ha empezado gol de Garcigrande una faena muy entonada casi yo creo que al revés el cuarto toro de la tarde ya con la tarde para avanzado después de la merienda que en Antequera copiosa lo hubiera sólo nos oreja en uno de Morante antes de Fermín Bohórquez para por mucho que lo intentó el torero de conseguir nada Manzanares al revés primero el de Fermín Bohórquez amigo auténtico marmolillo que no les ha permitido lucirse el quinto otro de Garcigrande buen toro un gran toro de Garcigrande que ya realizó una faena completísima Ronson Anne muy bien con la espada me ha cortado las dos orejas si esa llamamos a mí es muy bueno de Fermín Bohórquez el tercer lugar es aún Jiménez la que ha estado muy templado al principio de la faena

Voz 3 08:26 bueno pues muy valiente el tramo final

Voz 0697 08:29 con el hecho de Domingo Hernández Domingo Hernández tanto destemplado mito del toreo al final también muy valiente ha cortado otra oreja vaya acompañado en la salida a hombros a Ammán Faber

Voz 0360 08:42 me gusto escuchar a Paco García I no es Semana Santa y no es la Feria de Abril de Sevilla un abrazo muy grande abra mensaje a José Luis

Voz 9 08:51 sí me dijo que bueno que no me he tomado unas

Voz 0360 08:55 damos una tila no te no que tengo tu amigo Calamardo que me está esperando tras no te vaya hombre angel o no que dicen de la feria esa sociedad que se ha convertido una esas mujeres Ferias de de septiembre y claro para que todo el mundo sepa cuántos festejos tienen la feria de de Albacete

Voz 3 09:15 vi siete corridas de toros rojo de rejones ido con Juan Diego es espectáculo se consolida importan diez siempre no es ninguna tontería eh y dos novilladas más dicho no

Voz 0360 09:29 una Torrejón

Voz 3 09:31 una de rejones hice corrida de toros y el toro es todo lo que sale sí

Voz 0697 09:37 muchos abonados o no porque si quieres aportó otros datos se acaban de renovar los abonos practicamente el cien por cien San pues todos los nuevos mantiene los cuatro mil quinientos abonados la feria los estoy con lo cual fíjate qué número que es que prácticamente la mitad de la el azar abonada no y el ambiente los carteles han caído muy bien no que no puede ser mejor es ambiente que ya ahí ya ya está pregonero para el día cuatro de septiembre el Ayuntamiento y su alcalde Manuel Sarro nosotros el acierto o no de elegir Mariano de la Viña es cuál torno a la torre de que sea el pregonero este año sobre todo para rendir también homenaje y reconocimiento a los buenos que muchos subalterno que ha dado Albacete Mariano de la Viña que es el más notable

Voz 3 10:22 el más conocido tanto el año no tanto si va a ser el pregonero de la Feria de todo lo taurino de la Feria el cuatro de septiembre en el Teatro Circo mañana Nos vemos Ángels mañana estamos ahí a Diarra sí señor Toledo Cuenca hay alguien que que para recoger de la Mancha un abrazo muy fuerte Ángel

Voz 0697 10:41 es un cartel muy bueno de de Linares el martes veintiocho Toros de Jandilla para Curro Díaz Linares José María Manzanares y Andrés Roca Rey que los vatios lo a Juan Reverte

Voz 0360 10:55 la corrida otro vale vale vale está bien el cartel es una una hacía muchos años que no es mucho Juan Linares

Voz 3 11:06 yo esto lo peor

Voz 10 11:10 los años pero he toreado de torear José Tomás recuerdo Natalia como José Tomás fue una bonita eh Linares toreado hemos toreado mucho dinero de una plaza que que he ido

Voz 0360 11:22 te la feria era más larga también había más gente

Voz 3 11:25 yo me encantaría eh

Voz 0360 11:27 sí que ha quedado muy reducida pero antes había celebrado más espectáculo corría yo hago yo pasé una feria de de Linares estoy cinco días que digamos de Gerard de Almería veníamos de haberle dado sí claro cuatro cinco días ahí ahí la verdad es una una gracias un abrazo muy fuerte

Voz 11 11:46 Hell un abrazo a todos buenas noches buenas noches eso

Voz 0697 11:51 es verdad camino de Toledo venía ha estado en el Ruiz que me estaba relatando lo que estaba sucediendo

Voz 3 11:58 todo es que se produjo una fuga pues ya no

Voz 0360 12:06 mira que me Serranito tú fumas puro no

Voz 9 12:10 dime que sólo logró esa que te hace ya veinte veintiocho admitió no vale

Voz 0360 12:17 sí pero es como mejor todavía

Voz 9 12:20 yo no lo a de ronco

Voz 0360 12:25 no pero cuidado cantar canta como como nadie fíjate te pongo una las que tengo yo tienes una voz de de de de este muchacho de dieciocho años

Voz 9 12:38 además tenemos a mano que ya tienen aquí me dio a sacó me sorprendió bastante otros no tuvo la oferta y la verdad me me me impactó ir con los otros de niños en Bilbao oí tienen unos mérito lo de veladas hay que arreglarlo ya pasan los chavales los a la figura de otro tienen que seguir siendo Quezada tienen que estar porque esa también no se lo hacían mis uno pero hay que darle cuartel hombre que estaba hay un problema problema que el momento que se vayan las figuras del toreo en hombres que sigan como de seguir en cuarteles alguno tu gran que decir

Voz 3 13:20 hay gente que tenga interés decida efectivamente

Voz 0360 13:24 abrazarles por te da para ti para para tu mujer que es la que vale la casa un abrazo

Voz 9 13:29 es una gracia sigo repitiendo los mismos que de verdad o de la grasa afección de la cosa toro por supuesto al de lo que montó otro corredor en Utrera

Voz 3 13:39 señor queda menos pelo fabes no va que Pablo para Carmelita ocho debutó en que debutó de novillero pena sal Juan si se nos dice no pero es que yo de verdad yo lo que quiero Carmelo es si si es así no

Voz 9 13:54 bueno Aguado uno de los nuevos las pues también Utrera

Voz 0360 13:57 bueno fíjate hay que hay que tiene mérito tendría

Voz 9 14:00 eso es

Voz 11 14:02 un abrazo muy fuerte abrazo voy a decir ser hoy

Voz 3 14:07 no nos podamos ve te cuentan cosas que para ella tiene la línea

Voz 0360 16:04 bueno pues estamos ya en la recta final tenemos un personaje además me apetecía mucho tenerlo siempre tenemos a alguien que que mira al futuro Guillermo García Gozalo quien le conoce bien porque además está en esa en esa pelea de de novilleros que es una especie de escalera que te lleve a la gloria sobre todo la fama no conocimiento de la gente que se llama camino hacia las ventas no sé que si un poquito camino hacia los sueños de de los toreros no

Voz 1646 16:33 pues sí Manolo es un certamen que organiza plaza uno el la empresa de Madrid en el que se celebra durante todo el verano se recorren ocho municipios de la Comunidad de Madrid y luego la finales el catorce de octubre en en la plaza de toros de Las Ventas hoy mismo ha habido una novillada Nadal Pardo de José Escolar en la que en la que ha estado presente porque formo parte jurado hemos recorrido distintos pueblos a lo largo del verano y hace unos días me llamó la atención Guillermo García es de este chico de la Escuela de Tauromaquia de Madrid de la escuela José Cubero Yiyo que entrena en en la plaza de Las Ventas fíjate que no sólo me llamó la atención sino que se ha posicionado como el primero en la clasificación general Easy mantiene esta nota o parecida en en su segunda actuación puede llevar

Voz 0360 17:16 a atención después ha puesto el primero

Voz 3 17:19 pero lo bueno verdad Padilla eh

Voz 0360 17:21 eso es lo lo bueno sobre si el sorteo le llamó la atención primero primero está muy bien déjame que te cuento en alguna cosa rápidamente y y no sé si lo conocía bienvenido es muy jovencito pero esas noticias ya te acuerdas de de Pepe Martín es banderillero y qué fue de Santiago López Juan Valera bueno yo son sirvieron sirvieron las fotos sí me acordaría si lo escucho Si bien como la cosa acordaría seguro seguro de él no escucha lo escuchas eso mucho tiempo Corona no llegue no les llega conocen hubo una persona personalmente sirviendo la foto sí bueno pues sí sí sí sí nos damos un abrazo a toda la familia doblemente todas las ocasión un hombre muy tal todos lo sea posiblemente no ha traspasado fronteras de Valencia aunque pertenecía a ese grupo de de todos los valencianos anteriores valencianos que han tenido mucha mucha fama no te y que escuela no sí sí sí sí bueno fíjate desde Honrubia Honrubia no a Montoliu de la entrada de la Escuela de Honrubia la escuela de un rubios

Voz 1646 18:30 se día antes de la fama la tenía hablan que no he leído sí señora Valenciano Rayo

Voz 0360 18:39 fíjate hay gravemente a a a Urrutia uno de mi pueblo aquel enseñar a torear si me lo encuentro de mi pueblo tres meses después indicó una cara muy larga y le que ha pasado esto no pasa nada no pasó nada cero has dicho choque de devueltas a Alonso y hasta aquí cuando han de torero me enseñará de actores hasta que lo tenía Art eso girando mira iba a hacerse fotos que bueno que que si no andaban torero pues claro Guillermo García Guillermo buenas noches hola qué tal

Voz 1 19:12 buenas noches digo vaya vaya apoderado que tienes

Voz 0360 19:15 se ha apoderado o no bueno pero digamos que dice que tiene ese partidazo

Voz 1 19:22 esa sí luego la visto no bueno poner es mismo yo soy un pueblo de Toledo de Castilla yo no lo conozco de Castillo de Bayuela eso está cerca de que me Talavera

Voz 0360 19:37 o eso es la parte de arriba no ahí lo más cerca caería aunque en toros era no si esas ganaderías y la las fincas de los Dominguín no costaría un poquito más redondo va para adelante p'alante sea lo más cercano que que tienes ahí dos toros que es

Voz 1 19:56 pues a la ganadería de piedra inscrita lo de Fernando Peña uno si también también claro claro

Voz 0360 20:05 pero es verdad que se metiera de Castellón claro no

Voz 1646 20:08 Manolo como te contaba se ha posicionado el primero de de esta clasificación general a continuación esta Isaac Fonseca que es de la escuela de Colmenar después Juanjo sevillista de la misma escuela que Guillermo de la Escuela de Madrid que bueno es de momento es el cartel que toree haría en la en la esta novillada en la final de las ventas quedan varias novilladas todavía como viene el Álamo en Hoyo de Manzanares en Los Molinos y en Humanes de Madrid que bueno entonces después de estas novilladas los tres que se hayan mantenido en ese pódium

Voz 0360 20:39 a el día catorce Juan pues te mira te digo una cosa Guillermo el maestro Juan José Padilla eh

Voz 1 20:48 más tarde

Voz 10 20:50 Guillermo muchísima suerte mucha suerte

Voz 0360 20:52 es un sueño muy bonito sueño muy bonito

Voz 10 20:55 yo en esto inicio y fíjate que tengan la oportunidad que sea en la plaza en la plaza de Las Ventas la plaza que en la que todo el mundo sueña no tocar el cielo saliendo por esa puerta grande que os iba mucho

Voz 0360 21:08 muchas gracias de qué color es el sueño otros toreros en esa época hecho esto es maestro que me imagino que que azul no soñando AIS acuerda usted cuando cuando estaba soñando con torear sin caballos con caballos

Voz 10 21:24 me acuerdo mucho de mi inicio porque eso se vive muy intensamente mano esa esa es el principio de tu carrera yo tuve la oportunidad tuve la oportunidad viajar muchas veces con el maestro Rafael Horta

Voz 15 21:35 dado que maravilla Hay de esos viajes

Voz 10 21:39 de Alicante Albacete Salamanca donde toreaba es yo me muchísimo y lo viví muy intensamente que fue muy bonitos son inicio vestirse de torero montar tu capilla el tener la silla montada pues está todo eso son uno sueño maravilloso ahí siempre Corena le lo Granero importantísimo ahí siempre la cabeza de descenso bueno de convertirse en matador de toros porque creo que es el primer sueño que quiere conseguir el matador de toros luego pues hay muchos pasos por dar pero principalmente es un inicio siempre bajo van van enfocado y buscando siempre el tomar una alternativa

Voz 0360 22:22 te a hacer una pregunta Gonzalo Bienvenida tu protector descubridor no pero he hablado Rafael Ortega no te pierdas de vista ver vídeos de de Guillermo y gordito era no muy alto pero de una pureza fuera de lo normal Guillermo sobre todo no no no son los todas las paradas también

Voz 3 22:45 pero ha eclipsado la tengo que decir a quién calcó

Voz 0360 22:51 toreando a ti Colo Colo tu cuerpo porque el cuerpo era dice diferente pero a quién calcó y a quién copio de que bebió y al final me lo confesó haya acallado Rafael Ortega no mira luego a parte de la estocada Guillermo es un buen consejo

Voz 1646 23:11 si Guillermo para el otro día en Cenicienta usted vimos pues muy reunido muy templado sobretodo en esas novilladas sin caballos en las que hay tanto movimiento cuando ve a un chico que se asienta como como lo hizo du en común insiste tú eh pues pues da gusto no se lo agradecerá aficionado que que corte de torero es el tuyo y en quién te fijas

Voz 1 23:32 bueno pues pues yo intento fijarme un poco de todo pero pero bueno me me da siempre por por José Tomás Talavante Miguel Ángel Perera ha dado últimamente también Roca Rey

Voz 1646 23:46 y otra cosa me acuerdo que las primeras veces que te bien alguna becerrada en Vistalegre este invierno te anunciabas como Guillermo Plasencia y ahora Guillermo García

Voz 0360 23:55 pues la Plasencia

Voz 1646 23:58 más no por lo menos es distinta no aparecieron

Voz 3 24:00 me bonita eh por qué porque venimos has cambiado el el apodo

Voz 1 24:04 bueno es un tema poco familiar así

Voz 16 24:08 bueno no no buscado

Voz 1 24:10 Anelka que fuera no bonita en la feo no simplemente que me gusta más así como sobre todo

Voz 0360 24:16 bueno vamos a estar muy pendientes de él y ojalá que aquí mira te esos vídeos eh que te van a cuestas con toda seguridad que tengan mucha suerte es un abrazo muy muy grande torero y entonces hay que llamarle Guillermo García y punto

Voz 1646 24:30 no se puede torear el catorce de octubre en las ventas a ver si se lo ha ganado una atrás

Voz 0360 24:36 sí bueno pues no no no es mala fecha catorce de octubre mira si triunfa ahí está a gusto que invierno más bueno no me bueno un abrazo muy fuerte Guillermo muchas gracias a ustedes un abrazo bueno maestro un abrazo muy grande esta noche es dormirá en labios violeta en avioneta labios eso mañana cartel bonito se mañana a voz se que va por delante

Voz 17 25:01 eh eh Fons se Padilla

Voz 0360 25:03 ya

Voz 17 25:04 Roca Rey

Voz 0360 25:07 el se ve en cartel único es muy bonito estar Colmenar privilegio y además ojalá mañana estaremos ahí y ahora me voy a acercar a a ver carteles lo que te hace mucho Colmenar estoy mucho recuerdos y es una plaza exigente pero bueno es importante que que se de bien no siempre

Voz 1646 25:29 en la segunda en Madrid no después de Vistalegre empatada con San Sebastián de los Reyes una plaza muy importante

Voz 0360 25:36 ese es el nombre con la tercera no pero es una plaza importante ha sido sido presa de Madrid al dejar Don ir a una plaza importante edificado el cartel de mañana en el parque para Juan José Porto delante Padilla ante de Padilla Ponce

Voz 15 25:51 sí sin mira para atrás

Voz 0360 25:53 la Roja Rey osea que que mejor era Palmira Plá o el que está complicado Pan un abrazo muy fuerte y esto compañía Manolo domingo más con todos los oyentes porque ya lo hacía todas las pertenencias a ellos también a los oyentes gracias al equipo y a todos los oyentes Manolo muchas gracias que es lo importante un abrazo muy grande Juan José Padilla ya ya no estemos

Voz 1646 26:15 a pesar no se lo último para rematar hemos dicho que la mejor corrida de Bilbao se da a Torrestrella junta administrativa el mejor quite la feria de parte de la Peña Taurina bilbaína ha sido para Urdiales el mejor de par de banderillas para Villar Martín la verdad del toreo un trofeo con el nombre Iván Fandiño quedan las peñas a Juan Leal triunfador de la feria Urdiales y la mejor faena Roca Rey por parte del hotel

Voz 0360 26:39 decía Carlos Juan se despide María José Ruiz también la música la música este José Luis Serranito hubiese lo va a dedicar a las cuadrillas no porque también hemos hablado poquito esta noche pero no habría toreros sino que era cuadrillas

Voz 18 26:57 la avenida también eran

Voz 2 26:59 a ver

Voz 0360 27:04 bueno sobre todo el equipo muchísimas gracias por estar ahí en la SER que que bonitos bien me apellido bienvenida verdad eh porque no no pesaba tiene que aquí no bienvenida bienvenida muchas gracias a ustedes también muchísimas gracias por estar ahí gracias

Voz 2 28:42 aquí la fama aunque él más y a Europa podemos recuerdan su nombre su vamos a veces comentario para aquí

