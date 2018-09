Los Toros (03/09/2018)

Voz 1 00:00 los Toros dirige

Voz 2 00:22 hola muy buenas noches bueno pues desde el ruido de la cadena

Voz 1395 00:24 él como estamos siempre María José Ruiz si Carmen Peinado que lamentablemente no ha podido estar hoy Carlos Juan al frente de la técnica Gonzalo buenas noches buena no

Voz 2 00:34 bueno vaya en la semana

Voz 1395 00:36 nada no de repente nos llegó una oleada de ataques fundamentalmente a al alcalde de Valladolid Oscar pues pueden puente igual los portales de toros los compañeros las llamaradas de afiliados en Valladolid todo el mundo quejándose ir todos llegan con la misma historia no que había cuatro eliminaciones como desaires censuras caprichos castigos unos contra el alcalde y otros contra este caso cuenta matiza y en primeras decían que cierra el Museo del toro

Voz 1395 01:02 cosa que retira los Trofeos Taurinos de San Pedro Regalado que además el patrón de los toreros tristes que va a eliminar la denominación de Valladolid Ciudad Taurina horror el parto era desaparecer la feria de entre el programa de fiestas no aparecen los toros por ningún sitio no a partir de ahí la la noche se puso caliente hay lógicamente en yo hice un un un un comentario en un comentario en el que dije que tal es toda la verdad la que tenía es que bueno se habían ninguneado a al alcalde que el alcalde a los aficionados a los toros no sí eso no es un insulto sino todo lo contrario ningunear quiere decir en la RAE lo puedes ver en menospreciar a una persona o o no tenerle la consideración que se merece merecen estamos todo el tema taurino no iban lógicamente la que el todo quedaba en el aire todo quedaba a medias aquí lo hemos invitado y además es justo oye lo acertado rapidísimamente que les ha ofrecido el alcalde de Valladolid porque siempre dos partes de la historia no es bueno que se conozca todo ese don Oscar Puente que que debe estar de fiesta no de en Valladolid o de de recogida escándalo la llamada que conozca

Voz 4 02:19 sí es muy buenas noches Manolo en de fiesta

Voz 1395 02:23 lo en casa tranquilo

Voz 5 02:25 ahora mismo estoy en el Ayuntamiento de la Plaza Mayor de Valladolid pero con Rafael sonando de fondo porque tiene ahora mismo

Voz 0841 02:32 las cerca de treinta mil personas en la Plaza Mayor

Voz 5 02:34 el escuchando sus canciones estoy

Voz 4 02:37 a unos metros de dos este lío que que en

Voz 1395 02:39 no sé porque es pues ya usted cree que al menos el tema del programa está sí aparece dicen que no hombre lo de faralaes museo de retirarle los Trofeos Taurinos Sampe regalados la eliminación de Valladolid Ciudad Taurina si tiene un fondo o triste para cualquier aficionado visto así no

Voz 5 02:58 bueno todo lo primero yo quiero decirte que que a mí me hubiera gustado salir el domingo anterior el domingo pasado no hoy no porque yo que he sido y soy eh un aficionado taurino de toda la vida desde que desde que tengo uso de razón

Voz 1395 03:12 he visto las fotos oye y un oyente de tu programa

Voz 5 03:15 de de de toda la vida yo me he dormido contigo muchas noches de domingo

Voz 4 03:19 no pues le dolió especialmente

Voz 5 03:21 el trato que que que recibió el domingo pasado sobre todo porque no se me proporcionó una oportunidad de de de dar mi verdadera no la vuelta los toros es los es son una fiesta de la verdad y a mí me hubiera gustado dar mi verdad antes de que alguien emitirá un juicio no luego cada uno sacará las conclusiones que que era para eso está el público y está obviamente el programa

Voz 4 03:43 pero a mí me hubiera gustado que a favor y la tengo

Voz 0841 03:47 oye todos los días por la casa quiero aprovechar los efectos no

Voz 1395 03:51 a mí me gracias a primero no cosa Óscar y que de todas formas aquí hay gato encerrado no aunque hay una segunda parte no porque después he visto fotos que claro se nos quedamos que la impresión de que no te gustaban los toros de que no se antes de vista fotos con la familia he visto he cercanía en el mundo de del Toro y lo que sí he visto después es que lo que no hay es una buena relación entre la empresa y el alcalde

Voz 4 04:15 no no nos vamos a ver si esto yo lo quiero dejar claro yo yo no sé ahora mismo Kieran confiesa que gestiona la plaza no hay ni buena ni mala relación no no tengo nada contra ellos yo sí que me gustaría explicar es hoy manera bastante objetiva dejando claro algo que por otro lado creo que la ciudad de Valladolid conoce sobradamente es que yo soy un aficionado a los toros el uso de razón yo yo tengo mis toreros

Voz 5 04:36 de cuando era mínimo de El Viti era torero de de de

Voz 4 04:40 Francia yo he tenido en mi

Voz 5 04:43 capota que va Capote perdón mi traje de luces ni ni montera en fin yo yo los toros no los unos de los amos

Voz 4 04:53 y me gusta esto lo quiero dejar bien claro no lo que pasa es que yo cuando entró por la puerta del Ayuntamiento mis aficiones la suelo dejar fuera

Voz 5 05:01 me dedico a gobernar para la ciudad

Voz 4 05:03 tratando de buscar un poco de recibiendo todos no vamos a ver en el análisis que el otro día hacía hay sí yo creo que hay que ir por partes lo primero que hablabais era por ejemplo de que el programa de de de toros lo estaba el programa de festejos de la ciudad que no figuraba en el programa que se ponía en ciento sesenta mil hogares de Valladolid no y eso directamente es una falsedad programa taurino está en el programa de fiestas del Ayuntamiento de Valladolid a pesar de que la feria de la Virgen de San Lorenzo la feria de septiembre no es ni ha sido nunca una feria que haya contado con ningún tipo de ayuda municipal Najerilla siempre discurrió por sus propios cauces indica contó con ayuda municipal Inuncat fue organizada por el Ayuntamiento pero siempre fue la actividad que el Ayuntamiento difundía a través de canales de como lección nosotros no quisimos no hemos querido ser menos y a pesar de que ir como luego explicaré suprimir la subvención que recibía la empresa para hacer la feria de San Pedro Regalado que es la Feria del mes de mayo nosotros siempre hemos querido difundir la feria de septiembre que la feria está taurina está en el programa de fiestas del Ayuntamiento de Valladolid lo es lo es a pesar de la propia empresa puesto que yo lo puedo acreditar yo he requerido sí en varias ocasiones a la empresa para que proporciona el programa a difundirlo a través del programa oficial y no ha recibido ningún tipo de respuesta yo he tenido que tomar de la prensa cuando se hace público el programa ese programa para difundirlo a través del programa de oficial del Ayuntamiento de Valladolid y tengo que decirte una cosa lo he hecho a pesar de que mi socios de gobierno no estaban de acuerdo eso votaron en contra en la Comisión de Cultura de que una actividad no organizada

Voz 0841 06:41 el Ayuntamiento y más ellos entienden con su

Voz 4 06:43 con toda su libertad que es una actividad que no es inclusiva que lo es representativa de todos estuvieran en el programa de las Ferias pues bien a pesar de todo está en el programa de fiestas y ferias del Ayuntamiento de Valladolid por tanto primera afirmación falsa el Ayuntamiento de Valladolid difunde la feria taurina de septiembre como una actividad propia

Voz 6 07:03 Ferias y Fiestas de la Virgen Dolorosa ahí queda

Voz 4 07:07 eso eso es lo primero la segunda es el tema del Museo del todo

Voz 6 07:10 todo

Voz 4 07:11 vamos a ver el museo el toro leer una noticia de febrero del año de dos en dos mil quince el alcalde no descarta cerrar el toro por falta división

Voz 1395 07:22 pero alcaldes Óscar no

Voz 4 07:25 no no entonces muy en febrero de dos mil quince yo no era alcalde de Valladolid era el alcalde de Valladolid Francisco Javier León de la Riva reconoció ayer que los números no cuadran en el Museo del toro el regidor vallisoletano reconoció ayer en la Cadena Ser medio que habrá que replantearse el funcionamiento de estas dependencias Taurinas a lo que adelanto en los próximos días hablaremos con gente del mundo del toro para ver qué hacemos yo no era alcalde en dos mil quince ya el alcalde del Partido Popular reconocido taurino también de hecho el es una habitual de El callejón de los toros es nuestra plaza ya decía que el Museo del Toro no descartaba Ferrari porque decía esto porque los números del Museo del Toro eran absolutamente inasumibles para el año dos mil quince hubo un visitante de media en el Museo del Toro de Miami

Voz 0841 08:11 bonito para que te hagas una idea en el mes edición

Voz 4 08:14 hombre el año dos mil quince que fue el último año que estuvo

Voz 0841 08:16 ha abierto hubo doce visitante

Voz 4 08:19 al deseo del torero y el toro de de Valladolid no se cierra que el alcalde Antitaurino porque haya un gobierno antitaurino en Valladolid se cierra porque es un museo absolutamente falso e insostenible si no hay visitantes no

Voz 1395 08:33 entonces bueno digamos más apetecible para el público y mejorar luego vamos a ver el museo

Voz 4 08:40 llevaba ocho años Xavier in hace mal porque nace con el propósito de contar con una colección que finalmente no consigue no podrán a su contenido no no tiene el suficiente interés no se podía haber hecho más atractivo es posible que ese hubiera que se ha podido encontrar esa esa esa opción pero lo que nadie puede reprochar no es que sea yo realmente el artífice del cierre cuando hubo un gobierno antes que yo que tuvo siete años abierto el Museo del Toro no fue capaz de encontrar una fórmula para que el museo tuviera más visitas yo creo que estas ciudades y las sociedades son lo que son más allá de lo que nosotros en las califica que hemos y lo cierto es que el museo en Valladolid toda una idea pues pues con buena fe

Voz 5 09:23 se debe darse con con un buen propósito

Voz 4 09:26 pero que no tuvo en ningún momento acogida y las cosas no están para tener un centro

Voz 5 09:32 yo abierto municipal sea museos

Voz 4 09:34 o sea con con unas cifras tan tan pobres y con una rentabilidad tan sumamente

Voz 1395 09:39 pero claro de repente alcalde viene todo seguido no El Museo lo San Pedro Regalado lo de Valladolid Ciudad Taurina

Voz 0841 09:48 todo vale para seguir avanzando en el análisis no

Voz 4 09:53 San Pedro Regalado vamos a ver la Feria de San Pedro Regalado contaba con una subvención del Ayuntamiento de Valladolid que llegó a estar en el entorno de doscientos mil euros y nadie puede sorprenderse de que el gobierno municipal

Voz 0841 10:05 no está mal para una tarde sí

Voz 4 10:09 una tarde eh vamos a ver nadie puede sorprenderse de que el el Gobierno actual Gobierno municipal lo suprimiera porque yo estando en la oposición siendo aficionó como soy a los toros ya defendía retirada de esa de esa subvención nuestro me parecía que en estos tiempos eran una cifra absoluta

Voz 6 10:26 proporcionar era un despropósito

Voz 4 10:29 esto Manolo yo te invito a que como otras cuál es la situación del resto de capitales de provincia de España hoy la única capital de provincia de España que subvenciona festejos taurinos es Murcia no hay ni una sola ciudad de señala que quede Suecia Santander los ha suprimido este mandato es decir nosotros somos diferentes eso somos distintos

Voz 0841 10:53 es una ciudad estaría bien si estás

Voz 1395 10:55 si está justificado o no sea así es un apoyo y lo y es bueno para la ciudad es bueno para eso y me parece que

Voz 0841 11:01 sí que se puede subvencionar no a lo mejor con los colegios pero cuál es

Voz 4 11:06 la habíamos a la realidad la realidad es que el primer año después de la supresión de la de la subvención de San Pedro Regalado la corrida las ferias lo suprimió en septiembre tuvimos el mejor cartel de toda la historia José Tomás vino dos tardes

Voz 5 11:19 yo dije hoy porque no habremos retirado

Voz 4 11:21 la subvención antes porque fíjate hemos conseguido que hay en septiembre como reacción haya el mejor cartel que jamás ha tenido en la historia de la Feria de Valladolid pero al año siguiente la Feria de San Pedro Regalado retomó su curso normal yo hoy se sigue celebrando quiere decir esto que realmente la subvención era innecesaria porque los los aficionados al toro que gana la plaza la tarde siguen pagando su localidad exactamente igual no se les rebajaba el precio es decir entonces la subvención hubiera servido para que la fiesta hubiera sido más popular para que los precios subieron trabajado para que ese hubieran dado entradas gratis a los jóvenes para que fueran a los toros pues podría tener algún tipo de justificación pero la realidad y el tiempo entrado ya han pasado tres años eh por eso mi esta polémica hoy me parece tan artificial no en la realidad ha demostrado que la fiesta no necesitaba esa subvención que la fiesta sigue existiendo que la feria de San Pedro Regalado sigue existiendo que la gente va a la feria de San Pedro Regalado igual que siempre lo único que ahora no hay doscientos mil euros de dinero público que vayan directamente que al bolsillo de la empresa y si me permites hay ahí es donde no porque esta polémica hoy cuando el Museo del Toro hacerlo hace dos años cuando la subvención se suprimió en el año dos mil dieciséis porque esta polémica

Voz 0841 12:35 no lo de Valladolid los Taurina

Voz 4 12:38 a ver Valladolid Ciudad Taurina vamos a ver yo voté en contra de la de la declaración de Valladolid ciudad taurina por qué se se propone esa etiqueta a la ciudad de Valladolid y en qué momento se impone el Partido Popular trae al pleno del Ayuntamiento de Valladolid esa moción Justo las después de que se prohiban los toros en Barcelona es decir a una ciudad como Valladolid que jamás ha tenido ninguna polémica entorno a la cuestión taurina en la que jamás se ha planteado prohibición alguna no se plantea que quede bien claro yo soy con dio a la prohibición de los toros no se los trae esa cuestión de manera por turista dándole el abrazo del oso como hace reservar el hecho de que el país a la fiesta de los toros no teníamos ninguna necesidad de esa polémica Valladolid es una ciudad de teatro y de cine en Semana Santa y a nadie se le ha ocurrido ponerle que que siga Valladolid Ciudad de cine tenemos uno de los festivales más antiguos de Europa Valladolid Ciudad de Arturo tenemos una ciudad con seis teatros abiertos que probablemente sea la que tiene la ratio más alta teatros por habitante de España

Voz 0841 13:44 Irán lo hizo marinado

Voz 4 13:47 la orina también indudablemente y a nadie se le ha ocurrido el Salamanca Salamanca no es ciudad taurina es decir a nadie se le ha ocurrido poner esa esa etiqueta porque se le pone esa etiqueta porque se utiliza a los toros de manera oportunista para hacer política yo voté en contra de esa declaración que curiosamente tuvo lugar en plena feria de septiembre y esa tarde me fui a los toros para que todo el mundo entienda que una cosa es son la las aficiones que uno defiende y otra cosa es las instituciones y lo que identifica a toda una ciudad no bueno pues esa declaración se hizo con quince votos a favor del Partido Popular exclusivamente con su mayoría absoluta catorce en otros en con esa etiqueta sea retirado con diecisiete votos a favor el pleno doce votos en contra y cinco grupos políticos contrarios a esa a esa declaración no es que seamos antitaurinos es que somos muchas cosas somos taurinos somos gente de teatro somos gentes define somos gente de Semana Santa esta actividad muchas cosas pero no necesita que se le ponga una etiqueta para confrontar para utilizar a los toros olímpica

Voz 0841 14:56 eso es lo que es la relación con Matilla

Voz 1395 14:58 a mí por lo menos yo veo que yo no les conozco no yo estoy que no me gustan hay como dardos entre Ella

Voz 0841 15:06 no yo yo yo yo lo verás ninguno por mi parte yo no había visto una cosa

Voz 1395 15:10 estoy si hay incluso que no porque yo pensaba que era el menos aficionados aunque de yo soy recuerdo que Iván y de repente visto en fotos suyas en el en la plaza con el ambiente

Voz 0841 15:24 yo estoy yo de Luis Galán plazas al callejón

Voz 4 15:26 yo siempre he ido a mi localidad siempre

Voz 0841 15:29 soy un aficionado y nadie me lo puede negar algo que

Voz 1395 15:33 tiene haciéndolo no no lo voy no voy a la plaza

Voz 4 15:35 porque digo porque yo voy a la plaza a pasar un buen rato

Voz 0841 15:39 sí yo iba a los toros siempre disfrutar

Voz 4 15:42 porque entiendo les entiendo como arte también entiendo a los que creen que el maltrato e también entiendo que quién no considera que sea una manifestación artística a quién no lo sienta que no lo perciba vea al maltrato lo entiendo yo no entiendo la incomunicación entre los dos mundos no entiendo que haya gente que sólo considerará que es maltrato y no no reflexione sobre el contenido artístico la propia historia de los toros demuestra que son los toros y tampoco entiendo al aficionado a los toros que no entiende al al al al al al sujeto que que no ve el arte Isidre el maltrato yo entiendo los dos mundos yo yo soy un aficionado ciento percibo el arte

Voz 2 16:20 lo vivo

Voz 4 16:21 disfruto con medios pero yo no voy a los toros a pasando mal rato como como como todo se tergiversa cómo cómo se intoxico

Voz 0841 16:29 de dónde viene Devin Davis porque de repente

Voz 1395 16:32 y además yo yo leo los los tú dices que que que ahí en en en la ciudad no unos contra otros

Voz 4 16:38 pues eso es a lo que yo te iba cuando hablábamos de la subvención en mayo de dos mil diecinueve y elección el único partido que hoy sostiene que hay que seguir poniendo doscientos mil euros Corona tardes de toros el partido

Voz 6 16:51 estamos hablando de la cuestión

Voz 4 16:52 la mente económica es decir que la interesa al empresario de la plaza que bueno que defiende que hay que poner ciento ochenta mil doscientos mil para que haya una tarde torso San Pedro Regalado y eso así de fácil es legítimo es decir defienden sus intereses económicos yo en mi posición defiendan los intereses de todos y mi afición a los toros esa pues no me la quita nadie indica seguiré siendo he sido un aficionado a los toros pero como alcalde de Valladolid y con el dinero público yo y el resto de grupos porque no he sido yo sólo ha insisto han sido diecisiete concejales nueve en el Ayuntamiento de Valladolid de cinco grupos políticos distintos pues han decidido que esa subvención no tienes

Voz 0841 17:30 pido que en el momento que vivimos

Voz 4 17:33 masones de todo tipo económicas de crisis económica es otra cosa habría que suprimirla eso es ser antitaurino pues eso es una simplificación que es la que a mí me produce problemas y la que me ella la que hoy nace no ir a los toros también te digo una cosa yo tengo invitaciones de muchos aficionados alcalde vente conmigo a los toros pero impondría hacerlo pero no quiero que que una persona o dos que son capaces de distinguir el grano la paja pues nada han pasado más rato por eso dejado la plaza muy a mi pesar porque me encantaría verá a Roca Rey este año cuando me hubiera encantado ver a a José

Voz 1395 18:08 bueno hay que volver porque volver a Padilla que se despide este año ya hay que volver porque además hay que pasa por encima de esas cosas alcalde sí que es verdad yo creo en todo lo que dice la forma de pensar que tiene usted Ivano y me parece que que que tienen su razón porqué no ir porque la Fiesta está por encima de de que uno está esperando su mención de de un político o de otro no yo creo que que sería un gesto bonito y además se que se pondría a un punto a favor ojalá que lo haga en remate de la foto cuando vaya a la plaza eh

Voz 0841 18:41 pues mira yo yo desde luego no lo no pero desde luego una canción que

Voz 5 18:46 eh estoy seguro de que volveré

Voz 1395 18:49 me

Voz 0841 18:49 pues me alegro de que sea así un abrazo

Voz 1395 18:51 muy fuerte entre Aldea un abrazo

Voz 0841 18:54 gracias por la oportunidad de de explicarme

Voz 2 18:56 entonces lo que yo he estado repasando la página web oficial de Valladolid todo el toda la publicación sale la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo in en contra absolutamente nada de los toros en toda la página web en toda programación aparecen todos los conciertos que sí que subvencionan Iglesia ofrecen gratis a la ciudad no hay ni una palabra con respecto a la feria taurina que empieza esta semana pues que en la página web

Voz 1395 19:21 la letra pequeña ver si seguro que no formas ya ya está en con el tema eh yo lo que al final lo que he visto que hay ahí

Voz 2 19:26 hombre Alicia de este hombre pues es el agradece muy mucho dadas las buenas palabra ese tono y a favor de la fiesta pero pero bueno él no acudirá a una plaza de toros es un complejo y en este caso yo creo que la el alcanzaron

Voz 1395 19:41 yo sí prometió que si vamos a ver si es mejor que se arregla buenas no que que que se pueda funcionar no hay que no sea es que el tema ya se ha convertido en política echarle más que venga Un partido que venga otro que no se que no sé cuantos y esa es la pena porque en esa plaza también se va a despedir Padilla

Voz 2 19:58 hombre claro Padilla

Voz 1395 20:00 es que para salir a hombros todos los días Juan va camino de

Voz 2 20:11 luego el miércoles el miércoles toree en Melilla el sábado ya no tengo

Voz 1395 20:17 los datos de mamas más sólido que es el trabajo y los doctores cirujanos esta semana ha sido tremendo no ha sido tremendo todo a buenas noches

Voz 0841 20:28 el mejor que puedas buenas noches bueno doctor que es podemos tener también por ahí no tengo si buenas noches sería buenas noches luego basa al Manuel Escribano y también con Tomás llover pero que Pasqual primero que nada

Voz 1395 20:43 y de todo lo que ha pasado que sacamos en claro y que hay que hacer

Voz 0841 20:48 yo digo que lo que podemos sacar en claro es lo que llevó los españoles se aguanta por segunda aguanta segundo hay

Voz 1 20:57 la radio BM Nava cuando suenan los clarines sintonía que lo presenta tú a mí son chicos de Linate Manolo molestias Pascual perderá que tiene que hacer

Voz 1395 21:29 una poquita porque eso también para unos países que tú quieres mucho que imagino México Colombia Ecuador los conoces Pascual

Voz 5 21:37 México si yo estaba en la Monumental donde la primera salida o Manuel Caballero

Voz 1395 21:42 por eso sí señor

Voz 5 21:45 por todos estos esos esas y la verdad es que esos respecto al que depresivo es impresionante son las esculturas que hay recordar todos todos somos todos los célebres México no ver ese es uno que hay allí lo que dice que es donde está asentada la plaza de toros de Méjico es realmente impresiona

Voz 1395 22:05 sí yo sé que te va a dar pero a decir que has hecho lo que tenías que hacer no pero afortunadamente hasta los que después tan un montón de ellos que finalmente y lo arreglan todo pero ahí estamos cayendo siempre lo mismo Pascual que te lo que le ha podido pasar a Escribano

Voz 0841 22:23 fíjate si eso sí bueno mira os puedo

Voz 1395 22:26 la tercera con nadie sino es por decir que la vida de una persona que cuidarla ahí intentar llevarla a buen puerto no

Voz 5 22:34 sí efectivamente en todas las entrevistas que me han hecho pues la verdad esto a mí es la primera vez que pasan vivida y creo que a mis compañeros dijo e insistió en un plazo de quince días a usted dio cuatro heridas por asta de todo lo que haya habido que se conoce la de Manuel Escribano se conoce de la de David Mora uno una colada tremendamente grande que era banderillero el Niño del Barrio y luego una cornada internas de un novillero que precisamente que es

Voz 0841 23:04 bueno está ultima podemos decir

Voz 5 23:07 qué puede pasar si incluso algunos algunos les puede pasar esa a la voy a dejar aparte las cornadas tremendas son tremendas

Voz 4 23:18 yo me siento de vistas

Voz 5 23:20 lo primero que quiero hacer es decir que los profesionales sino pueden ser muy buenos profesionales es la actualidad normal pero que han demostrado un desconocimiento de la realidad porque porque muy específico y por eso es por lo que nosotros para comenzamos una reglamentación única ayuda de acreditación para que todo seguir combatiendo la plaza de toros ser equipos médicos totalmente acreditados

Voz 1395 23:47 ahora que es la vida de verdad

Voz 5 23:49 hagamos cursos de formación y en condiciones para que no pasen estas cosas y bueno la verdad es que es una cosa es patente yo yo estaba el otro día yo no vi no obliga corrida pero bueno pero vamos luego si quería reportajes y cómodo esto es el pitón perfectamente cada vez se piensa el pistón perpendiculares hay una fotografía El Mundo Toro que se comenta el pitón perfectamente yo otra que salió ayer el mundo en la que el pistón tiene la parte negra aparte astifino sino la parte negra sobre perfectamente en la foto de la acogida la parte constaba dentro del bulo entonces bueno no se puede decir que esto es una herida superficial

Voz 0841 24:33 claro que no tuve conocimiento de la ayuda porque estás tú

Voz 5 24:36 de que es ese pitón ha entrado dentro de las que ya tenía una trayectoria que no sirvió en ese momento entonces y luego a parte incluso cómo sería que hasta el mismo comentarista que está en la tensión usted

Voz 2 24:53 Óscar Aranda Oscar sí

Voz 5 24:56 es una por una herida superficial y entonces fenómeno es que tenía en la cabeza y que sangraba mucho manifestó tenemos que por el bien de la fiesta por el equipo profesional se eso que pueden ser

Voz 1395 25:13 yo postrada

Voz 0841 25:16 que lo que está haciendo altamente gente

Voz 1395 25:18 eh como como vosotros no una pausa que vamos a hablar ya con Escribano con lo que Expo con todos los protocolos

Voz 0841 25:57 no él se va camino de Ariel Casas casa porque hoy hoy ahí un ruido por todos lados debe ser Pagès Juan que también por otro lado que Juan buenas noches buenas noches Manuel que tengo más seguro

Voz 9 26:17 ahora mucho

Voz 1395 26:19 muchas más cosas

Voz 9 26:21 no la verdad que sí

Voz 1395 26:24 lo que puedo decir un toro que has pasado la que has pasado tú a una pasa

Voz 9 26:27 hasta que de repente se ha hecho lo que tenía que hacer a las palabras

Voz 10 26:33 o es que bueno soluciona problemas

Voz 9 26:36 más que para nosotros con vitales y bueno fíjate que no se confía

Voz 10 26:44 a todo ello hay que que haya adoptar así que creo que son capaz de resolver cualquier tipo de problema en cualquier momento pues la verdad que la única y mejor palabra gracias ahí porque siempre

Voz 1395 26:57 bueno pues si no

Voz 2 26:59 creo que fue fundamental mandando también la decisión de El Tato apoderado de Escribano como debe decidir llevárselo inmediatamente a las manos del doctor Massague

Voz 1395 27:07 vale que el Tato es un profesional y sabe de qué va la cosa no doctor Crespo buenas noches

Voz 0841 27:11 qué tal buenas noches bueno de Se pasa de susto y susto en la felicidad cuando cuando

Voz 1395 27:17 cosas salen bien no susto llegas

Voz 9 27:20 sí sí sí el susto el sur

Voz 0580 27:24 toda la tragedia alarido llegado en cualquier momento si eso y eso es una cosa que tenemos que tener asumida los cirujanos de las plazas de toros no que en cualquier momento en cualquier plaza pues puede surgir esto estas cosas que están pasando que que es inherente a la propia fiesta de los toros y por eso nosotros como hace Pascual que pues hay que estar preparados y sobre todo una cosa que quiera Yasir inscriben imagino que Pascual me está oyendo yo siempre digo que la vocación de cirujano taurino pues comprende el conocimiento indudablemente pero sobre todo el compromiso el compromiso con con los heridos con la es que tenemos que dar a su disposición sea la hora que sea ahí eso es lo que ha demostrado Pascual González cosa estos días que desgraciadamente Atenea cooperar el compromiso que tiene con la Cirugía Taurina Itu Pascual bien que lo sabe si date saludado y te mando un abrazo muy fuerte maestro

Voz 5 28:17 igualmente Enrique y un abrazo grande para Manuel Escribano hoy el diario día viene llamado El Tato porque ayer rotura en la corrida goyesca para todavía por rota para que nos fuéramos a comer iba dando las gracias también por haber atendido a su torero sí la verdad es que no hay nadie que que

Voz 1395 28:37 yo era más a a los cirujanos taurinos buenos que Padilla que lo tengo ahí Padilla Juan está más hasta que después está todo amigos que iban

Voz 0841 28:45 bueno pues suerte tener dos grandes profesionales

Voz 5 28:49 Hay de todo a un compañero herido ya recuperado oración a adiós sea que felicito normalmente a los doctores

Voz 0841 28:58 y agradezco siempre echaba Dios esos profesionales de la cirugía que tanto necesitamos doctores buena dottore y enhorabuena torero

Voz 0580 29:06 a gracias velocidad

Voz 1395 29:09 Manuel cuando cuando vuelves

Voz 9 29:11 pero bueno ahí oye visita al fisio para para empezar a darle caña ya porque bueno

Voz 10 29:18 no cabía echar para la semana que viene

Voz 4 29:20 ya siete ocho fue la primera fecha que

Voz 10 29:23 pero bueno que podían ser más posible y bueno esperemos a ver qué te pueda Hay que el objetivo no es que yo creo yo creo que sí que vamos a mantener reposo críticamente pues todos estos días izquierda este damos podamos torear si todo trabajo beneficios que es bueno o no que lo que ahora mismo quiero empezar a hacer ahí bueno a ver si puede ser

Voz 0841 29:49 pues estaba echamos con me encuentro bien para estos días te deseamos lo mejor al Manuel un abrazo muy fuerte

Voz 10 29:54 gracias a todos los doctor leer Max a toda la acera adiós

Voz 1395 30:00 bueno gracias gracias y ojalá que que haya mucho como como ellos no luego veremos de Tomás yo tengo que ir

Voz 2 30:09 sí sí sí a lo mejor lo podríamos comentar con el doctor Crespo que se está unido de de de de uno de los doctores de Bayona verdad autor

Voz 0580 30:18 sí lo del doctor Jean Michel Diouf Fran ida Oliver es que oye

Voz 0841 30:23 esa misma entrada ahora que había tenido otro

Voz 0580 30:25 eh

Voz 11 30:26 a ha en Bayona no lo sabía lo he visto ahora con él muy extensa pero sí una cornada

Voz 0580 30:33 TI desgraciadamente que mañana iba a torear un mono mono con Paco Ureña Iggy al lado de Madrid que está el cirujano hoy ya habíamos quedado con Roma varada vernos y desgraciadamente pues no va a poder torear y yo creo que me vas a perdonar yo creo que esto que ha pasado en Bayona también es para reivindicar por lo menos ese equipo médico de la plaza de toros de Bayona que es uno de los más completos que existen no sólo en Francia también en España diga yo quiero me he acordado estos días pero ayer dio el doctor Fran ni idea los hombres que ayer la labor hicieron pues al la extraordinaria estoy no quiero decirlo porque hay toreros que me estará escuchando esperaba en cualquier otro sitio de Francia lo que poseo posiblemente hubiera tenido unas consecuencias fatales porque la cornada fue tremenda

Voz 1395 31:18 tenemos a Jesús Benito que es el apoderado justamente de Tomás Jesús buenas noches

Voz 0841 31:24 buenas noches te hace mayor bien

Voz 1395 31:26 entonces el torero no es bueno

Voz 0580 31:28 yo ahora mismo no es que aprobamos en Bayona en bueno pues él está él está bastante bien ha sido muy positivo que que no tenido fiebre Ikea el riego el riego de la pierna es positivo también entonces son dos

Voz 5 31:43 dos factores muy positivos

Voz 2 31:46 que fue una gravísima cornada perdió dos litros de Sanders en el trayecto de Callejón que recorrió muy fue un arranca miento de la arteria femoral de veinte centímetros

Voz 1395 31:55 lo que lo que es una un tabaco que te salvas

Voz 11 31:59 fundamentalmente me perdone Gonzalo no sólo tú arrancaba arteria eh tenía mantenía un desgarro importante la vena femoral Andor lesiones gravísimas se gravísima y no

Voz 1395 32:09 no le pillas a tiempo pero tremendo no estaremos Jesús muy pendientes y darle un abrazo muy fuerte mucho

Voz 0580 32:16 la habilidad de verdad

Voz 1395 32:21 no es grande bueno pues todos que está está

Voz 2 32:26 mes tremendo final de mes ha sido comentaba ahora el doctor que es pues la cornada Román

Voz 1395 32:32 bueno pues vamos a ir hasta hasta hasta Zaragoza a Juan tu Zaragoza

Voz 12 32:37 eh

Voz 1395 32:40 ahí ahí estábamos espérate que se nos ha cortado la comunicación y aparte todo eso tenemos también es festivo se hoy

Voz 2 32:48 sí claro pues precisamente en Bayona ha celebrado la última corrida de la Feria del Atlántico con casi tres cuartos de plaza salida una corrida de La Quinta en las que se ha dado la vuelta al ruedo segundo toro Juan Bautista ha saludó una ovación Javier Daniel Luque cada una importante Tarde de toros ha cortado dos orejas y ha salido a hombros Román a saludar una ovación en el único que mató resultó herido de una cornada de tres trayectorias en el gemelo treinta y cinco veinticinco y quince centímetros una cornada muy extensa que sólo vamos afecto a destrozos musculares Innova vasos

Voz 1395 33:23 Samir de todas formas más sitio no Juan eh

Voz 13 33:28 sí ahí

Voz 1395 33:31 la también la

Voz 13 33:33 recuperamos si no sé no sé

Voz 2 33:37 escucha sí sí

Voz 13 33:39 no

Voz 0841 33:40 sí perdóname lo escuchara pregunta no

Voz 1395 33:43 que estábamos comentando lo de Román no que parece que decidió bastante importante

Voz 0841 33:49 si cada más como usted escuchó decir que a Gonzalo por las ciudades la me lo hizo que luego ahora que por fin se basaba

Voz 1395 34:01 era maestro por dónde vas

Voz 0841 34:03 yo no sé

Voz 6 34:05 eh

Voz 0841 34:06 me perro vamos rápido siempre y cuando no de perros no no no aparecen

Voz 2 34:11 pasar pero a ver si si lo que remata me sí bueno en Madrid ha habido una novillada de Saltillo en la que ha destacado Jesús Díez que has saludado ovaciones por fallar con la espada ha debutado también Alberto Pozo y Manuel

Voz 1395 34:25 dime gran feria la temporada cuál es Valladolid que adornan Zaragoza Zaragoza Zaragoza estaba preparando ya algo el nuevo empresario Carlos Zuñiga Carlos buenas noches

Voz 0841 34:36 yo estoy ya ya ya huele a pilares eh

Voz 14 34:40 pues sí que preparaba está prácticamente prematuro es hizo que la feria que quieras y eso Dios podemos presentar el próximo

Voz 0841 34:49 el miércoles está todo cerrado

Voz 14 34:52 sí ahora mismo Amin ahora mismo está cerrado al noventa y nueve por ciento que sigo ninguna orden en estos días me mandaremos

Voz 0841 35:03 si tiene ganas de visión de robarle el papel verdad José este bonito hola bueno ido buenas noches paganos

Voz 1395 35:10 pero para el papelito eso lo llevan noventa y nueve por ciento eh

Voz 0841 35:13 bueno pues no te lo puedo adelantar porque es un buen amigo no

Voz 1395 35:17 yo creo que vamos a ser otra seguidas no la sonrisa estás contento

Voz 0841 35:24 si no me hubiera gustado condicional

Voz 1395 35:28 sí sí sí

Voz 14 35:29 si no estén muy contentos Alfredo primero plazas muchas Hoffa peso lo primero tener el privilegio de dirigir a los mandos de una plaza

Voz 0841 35:40 primera junta quizás no tuvo más que no

Voz 14 35:43 sí estoy contento estímulo tanto pero bueno siempre unos espera más no quizás la que de alguna ausencia de alguna al toreo como como Morante pues que le gana la pena no hemos intentado pero bueno

Voz 1395 35:56 el resto van casi todo no el resto prácticamente todos

Voz 14 35:59 si el resto practicamente todos hemos puesto el mono son fue segundo con todos el momento por ciento ha cedido

Voz 1395 36:07 que Morante está Matas de segunda menos las dos de de Sevilla de Sevilla

Voz 0841 36:13 a ampliar por lo demás todo eso

Voz 1395 36:15 de segundo bajarle la corrobora concurren

Voz 0841 36:18 Miro

Voz 1395 36:19 sí sí es verdad es verdad tienes una cosa yo quiero mucha Córdoba pero es que es una primera que está muy abandonada

Voz 2 36:26 yo estoy visto a punto de contratarle para Zamora me parece que no finalmente no sin embargo en Gijón sí que conseguirse contratará Morante

Voz 14 36:35 sí en Gijón además tuvo una tarde magnífico no de primer toros tu segundo también bueno juego por circunstancias valoro demostrar pues no cuajó aquello pero pero bueno las sin polígono Eli bueno

Voz 2 36:48 tú has encontrado vacío por parte de los empresarios y tras ese pacto de no querer presentarse a Zaragoza

Voz 1395 36:54 final todo

Voz 14 36:56 pues mira yo es decir todos los empresarios además son apoderado muchos de ellos el tratarse cordial

Voz 0841 37:02 es recibido con los brazos abiertos que yo vengo pasa

Voz 1395 37:05 pues vamos a poderoso dos te imaginas a la feria Luis

Voz 0841 37:10 sí me la imagino seguro que sí

Voz 1395 37:13 nunca fallaba

Voz 0841 37:15 en eh

Voz 1395 37:18 está allí está está pasado esto ya perros Padilla

Voz 0841 37:21 sí bueno yo escucho rememora

Voz 1395 37:24 ahora si no

Voz 0841 37:26 tengo un para ganarme que tengo al lado

Voz 6 37:30 hay sí

Voz 0841 37:33 cayó con el así pero no se entiende no

Voz 1395 37:41 que van pasando por los perros y error Pelé

Voz 0841 37:44 en la corrida de despedidos de Padilla como eres

Voz 6 37:49 bueno pues el próximo

Voz 14 37:51 catorce de octubre no lo haría se defiende fiesta de la traca final sino que se hundió muy muy muy emotivo para todos pero sobre todo para Juan que creo que por lo que significa Zaragoza para él para todos no creo que hemos sentido un momento muy duro sí esperemos que sería un momento de alegría sirve para bien para todos

Voz 1395 38:13 querían piensa que quería terminar la feria

Voz 14 38:15 pues mira el veintinueve de septiembre y el treinta por suerte lejos por decirlo así de prefería ser como novillero con picadores el tradicional concurso de ganaderías como tú bien sabes se debe abrir por San Jorge eso será el aperitivo y luego el ciclo continuado del viernes cinco al domingo catorce de octubre

Voz 1395 38:36 José Luis ha preguntado Ana

Voz 14 38:39 a que no hubiese a contratar no ha podido contratar a última hora bueno a última hora no último ahora no yo estoy en el última hora

Voz 0841 38:51 me preocupa ahí no estrés

Voz 14 38:56 pero al final porque si no tener toda la prensa local un poquito pendientes pero bueno sí desde luego digo que Morante que adelanta ahora por desgracia para mí bueno otra figura también va a faltar por decisión propia hay personal de del matador oí bueno pues los demás muy a estar todos los una feria muy bonita

Voz 1395 39:17 ha ganado

Voz 14 39:18 eh sí Renaud prácticamente está definido no vamos a ver una corrida puedo decirlo así como nunca de hacer turista pero para mí la mejor de las mejores de de de cicloturista como Leo fue Martín luego por la presencia físicamente los ciento noventa por ciento de ganaderías de salmantinas con un Portu San Lorenzo Montalvo el Pila Sánchez para rejones donde Núñez del Cuvillo han obviado el Parra Alejo bueno creo que va a haber bastantes cosas interesantes incluso todo pero bombazos creo a la afición la va a gustar y que espero que todos va casi todos porque a todos es practicamente imposible

Voz 0841 40:04 pues estaremos pendientes un abrazo muy fuerte pero es el empresario sabía alguna cosa un abrazo buenas noches voy algo sabe sabe todo lo ha dicho que hay que dejarlo

Voz 1056 40:23 por favor no no debe aparte hay un gran acontecimiento que están pues de todos que tampoco la comparecencia de Juli con seis toros en todas las redes tampoco creo que tradición hemos a un hombre a Carlos diciendo no

Voz 1395 40:43 a veces el primero de fíjate yo me alegro porque es la única plaza en la que si no esa primera puedes optar a ser empresario de primera ya desde pequeño siempre son los ánimos para poder está ahí no que no está escuchando Toñete no yo le he visto tres veces mm me llama muchísimo la atención además a ronda no ha salido a hombros Toñete buenas noches torero

Voz 0841 41:09 buenas noches esto es siempre estaba fresco y este mes

Voz 1395 41:12 me alegré

Voz 0841 41:14 pues sí la verdad es que especial no

Voz 1395 41:18 José Luis Hamilton

Voz 1056 41:21 en un novillero que tiene muy buenas maneras que estoy deseando que sarta de ese de esa cuota cero que parten todos los novilleros a partir de ahora les alternativa próxima Roca hecho no vale tiene que ganárselo color de nuevo pero de esa misma plaza soltaron toreros a una velocidad increíble

Voz 1395 41:41 Juli mismo acabamos de Jamal rozarán ahora qué cosa que cosa más más curiosa la alternativa o la tomas en en Valencia habla Thomas en Nimes Nimes lo que parece y así a tope y atípico y Castellón también alguna verdad pero lo de Nimes eso sí lo consiguió

Voz 1056 42:01 sí sí no lo mejor lo lo consiguió Ximo no en un momento dado esplendor económico de aquella célula indicó que empezó con la alternativa de Litri Camino que fue un auténtico acontecimiento taurino y social no lo fue tanto aviones y uso para llegar a aquella siempre me acordaré de todos los que estuvimos ahí tener éxito los chicos pero sobre todo de venir a los maestros va camino Litri

Voz 0841 42:29 cuando vamos una categoría sí

Voz 1395 42:33 y no levantando el palo caña a los niños al final todo el mundo hombro no pero la verdad que que peleó una buena Barbal

Voz 2 42:42 sí es la alternativa de juego yate

Voz 0841 42:46 el Juli salió figuraba también el esto

Voz 1395 42:50 de novillero en ese despido en Albacete tomó la alternativa en Nimes

Voz 0841 42:54 bueno estamos dando pistola tendentes a hacer ahora lo tiene muy claro no Toñete eh

Voz 9 42:59 sí la verdad es que no siempre se enmarca son objetivos si es lo que uno no se quiere

Voz 0841 43:05 pero es cuestión y no no hay nada que es lo que debemos hacer

Voz 9 43:10 ya si así lo lo trabajo y así y así estoy procurando que sean todos los días

Voz 1395 43:15 sabe lo que me gusta más de cuarenta que es que está tieso

Voz 0841 43:19 porque además es una persona que no el dos como el toro nunca nunca me lo preguntaba

Voz 1395 43:26 por eso la enhorabuena de verdad TNT

Voz 15 43:30 bueno pues Longo en Ribera es Cayetano que no lo son Padilla no fueran baches

Voz 1395 43:36 en ese Juan Sebastian buenas noches

Voz 15 43:39 ah enhorabuena de verdad gracias José María Manzanares haría muy buenas noches Enrique Enrique buenas noches y Miguel Ángel Perera Miguel Ángel buenas noches buenas noches enhorabuena Muchas gracias entonces las estrellas del Torío Arlen para los este la Cadena Ser todos desde las dos y media de la madrugada una hora menos en Canarias

Voz 1395 44:20 o sea que va a ser en Nimes como siempre no en cartel perfecto no

Voz 2 44:27 ya hay que tener valor para Ponce Juli tres toros de Victoriano del Río y tres de Garcigrande

Voz 1395 44:32 esta preguntan aquí la parte femeninas que el vestido ya estaba hecho

Voz 0841 44:39 sí sí la verdad es que no tengo encargado pero bueno el clásico el de siempre hubo algo nuevo

Voz 16 44:44 bueno he yo

Voz 9 44:46 lo intentó sobre todo lo que me gusta y yo creo que que tira más a lo clásico fueros que sinceramente echo lo que lo que ajustado no el vestido que más que más con el que mejor me sentí allí con el que creo que que más Agustí bastar para tomar la alternativa o no que es un día muy especial y que tiene que ser lo que a uno le guste luego una leyenda no

Voz 1395 45:04 estaremos muy pendientes alternativa matador de toros dentro de poco

Voz 2 45:08 quince de septiembre de septiembre no América o no

Voz 1395 45:10 no el próximo año como pasa el tiempo José Luis eh

Voz 1056 45:14 pues sí y sobre todo si se aprovecha así no hace larguísimos estás ahí quería otro queriendo quería hacer eso ya te dar la verdad

Voz 1395 45:22 a mí me gusta además tiene tiene frescura ahí tiene posibilidades y ojo ojo porque va a pasar ojalá que vaya todo muy bien un abrazo muy fuerte Toñete que tengo tengo a Román herido vamos a enterarnos de de como hasta un abrazo Fran Vázquez hace cómo está el torero valenciano

Voz 6 45:43 buenas noches pues para lo que podía haber sido está muy bien gracias a Dios

Voz 13 45:50 José Luis sí

Voz 1056 45:52 sí lo lamento muchísimo no porque está siendo una temporada especialmente cruenta para Román en una época hombre la jornada un caso perdidas no pero en una época en que está despegando que estos de la confianza es fundamental para acabar a dar el paso adelante pues son todavía más sino Oporto

Voz 1395 46:13 sí además arriesgando no y les llega

Voz 0841 46:15 aún no hay Bayern muchísimos releído tejido no

Voz 1395 46:22 y cómo ha sido

Voz 2 46:23 a la quinta como como la acogido

Voz 6 46:26 ha ha llevando a su segundo toro el sexto al caballo a se ha resbalado el toro le ha hecho hilo el ha rodado muy bien

Voz 4 46:36 lo quitaba el toro con los

Voz 6 46:38 con los capotes de todos de los matadores y los banderilleros pero el proceso se ha revuelto sancionado con Eli acogido muy feo para que os hagáis una idea nos hemos asustado mucho porque hasta le ha atravesado la chaquetilla yo tengo una de esas en el suelo pues pues gemelo derecho la tengo una cornada él quería seguir pero bueno hemos convencido oí ha llegado la enfermería aquí en Francia es diferente a España aquí les estabilizan

Voz 0841 47:05 cuando el hospital para Opel

Voz 6 47:08 darle la verdad que el equipo médico de aquí estoy que ayer hizo un trabajo encomiable con todo a llover han hecho muy buen trabajo no nos han dado un parte todavía porque igual aquí no rodaban a dar mañana por la mañana nos han dicho que tiene con cornada fuerte de tres trayectorias una muy fuerte de treinta y cinco centímetros pero que gracias a Dios y milagrosamente no afecta ni al paquete vascular ni a ningún parque que nervioso no

Voz 1395 47:33 a es

Voz 0841 47:35 si el músculo tu hijo que

Voz 6 47:37 esta que dentro de la gravedad que está que está bien

Voz 1395 47:40 pues recupere pronto porque está haciendo una buena temporada ahí porque además se arrima se lo está mereciendo todos los contratos que tiene igualdad corridas duras he corrido anormales y la verdad es que que ojalá que vaya todo bien Fran un abrazo muy fuerte que salga la relamente bien José Luis si es verdad que está pasan pasando factura eh

Voz 1056 48:02 sí que es una ley de probabilidad de no si esto siempre pagan las

Voz 0841 48:07 a ver siempre Stoner la previsión de cualquier tarde nadie quiere que pase pero pero pasó por todos los sabemos que puede pasar los frente eso sí

Voz 1395 48:15 a finales de este mes no y los principios de octubre

Voz 1056 48:20 los toros tienen más edad

Voz 17 48:21 con más fuerza en muchas cosas

Voz 1056 48:24 no es una una ley que es el punto de todos los años ni fortuna

Voz 2 48:30 como incidentes Mestre una temporada espera especialmente cruenta sobre todo por Román cayó herido en Valencia aparecido y enseguida volvió a caer herido en Sevilla ahora esta cornada

Voz 1395 48:40 a finales del mes por devolver casi igual no que no le ha afectado porque antiguamente ha pasado ya a aquello que decían que ha notado la cornada ahí tienen que recuperarse dos tres semanas en los chavales son así un abrazo me fue mañana sale no

Voz 1056 48:56 pues claro que sí

Voz 0841 48:59 eso es un es un fenómeno natural

Voz 1056 49:01 algo todo lo que a veces pero no el día

Voz 1395 49:03 que nazca también en Madrid el lunes

Voz 1056 49:07 bueno empero tus Madrid afortunadamente

Voz 0841 49:10 pues yo sí sé que que me tiene preocupado uno esté motoras sí sí sí un abrazo muy fuerte pero alguna película canónica hoy de Requena a si era muy cariñosa puesto un abrazo muy grande con un abrazo

Voz 1395 49:25 mira pues tengo a Emilio de Justo y además hay que hacer una cosa amén fatal de tiempo bien

Voz 1395 50:03 bueno para salir a hombros los dos oye yo creo que estarán contentos ha sido en Daimiel la haciendo

Voz 2 50:09 hay que tenerlo Emilio de Justo

Voz 1395 50:11 qué

Voz 2 50:12 en este caso también Padilla el novillero Carlos Aranda han cortado tres orejas cada uno

Voz 1395 50:16 señor Emilio

Voz 0841 50:18 la noches hola buenas noches enhorabuena vaya racha que llevas eh

Voz 20 50:22 sí sí más gracias a la verdad que empieza a ser una temporada muy bonito muy especial

Voz 0841 50:27 muy contento las da la vuelta a la temporada los da la vuelta