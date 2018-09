Los Toros (10/09/2018)

Voz 1 00:00 toros

Voz 1078 00:20 la noches te saludamos desde la emisora de Radio Albacete les prometo una cosa que aunque la voz se extraña es mi voz lo que pasa es que no ha caído el diluvio universal encima yo voy a hacer la prueba con con algunos compañeros que están aquí pocas Bocanegra buenas noches entonces de voz se sabía el tú a que el calamar tras los ha caído todos voy puedan dejar el tela marinera lo que ha caído en Albacete en el cuarto toro que además ha sido una barbaridad la han abierto los cielos y de ellos la gente estaba abraza absolutamente llena y se ha vaciado en un segundo Juan buenas noches buena noche Manuel aquí hemos salido el señor Preston recordarán ese apellido de un grandísimo fotógrafo normalmente lo encontramos siempre en La Rioja aunque también tenía familia

Voz 1395 01:16 en Andalucía está todo el equipo preparados Carlos Juan quien está en Madrid estamos aquí con Boccanegra con Ángel Calamardo con esto aquí que con con el culto al resto de la gente de de la emisora aquí tenemos también en Madrid de María José Ruiz y Carmen Peinado en la coordinación en la producción Gonzalo Bienvenida que está preparando cocinando todo lo que es el programa Gonzalo buenas buenas noches

Voz 3 01:44 buenas noches nadado y Antonio Rueda para representar

Voz 1395 01:47 un día Antonio había que al final porque Antonio Roldán no para el postre perfecto para dejar una noche de de de como la va a hacer es la la de esta noche que además hay muchísimas cosas que contar y muchísimas cosas muy muy interesantes no Gozalo todo bien

Voz 3 02:02 muy en Manolo una tarde muy interesante en Las Ventas Si bueno

Voz 1395 02:06 no no lo encuentras porque han pasado cosas importantes eh

Voz 1395 02:23 mira pues te voy a contar ante saludar a Juan José Padilla es la nota que me manda él y preocupado por lo que había pasado en Valladolid por la voltereta solamente esto lo puede contar alguien tan personal como Padilla no dice Manolo Solo una voltereta y la caída fea eso sí la salida a hombros suple los dolores hermano un abrazo enorme lo contaremos cómo lo hemos vivido esta esta tarde en Aranda de Duero gracias de corazón seguido Fall ante el plante de de un personaje como Padilla que de que de verdad eres un genio

Voz 1824 02:55 Juan pero lo bueno lo único de verdad una Voltaire

Voz 1395 03:00 ETA no más la caída se así la salida a hombros supo en todos los dolores eh

Voz 1208 03:05 por supuesto es el objetivo

Voz 1824 03:08 que lo pudiendo estar

Voz 1208 03:10 hay que poner voluntad el paso hacia adelante

Voz 1395 03:15 ya estamos casi en la recta final Juan

Voz 1208 03:17 sí sí hoy hemos toreado en Aranda hay dos queda alguna feria importante próximamente hay seguida de Salamanca

Voz 1824 03:27 sí bueno tenemos unas cuantas

Voz 1395 03:31 y luego viene Zaragoza la última de la Feria de Zaragoza con Carter muy bonito y un día fantástico y además es una caja de sorpresas cada Marto con gente lo tiene todo previsto todo lo tiene previsto no piensan todo no lo tienes todo organizado me han dicho no y además baje congregar vas a congregar a un montón de de de personas que han sido fundamentales en tu vida en tu carrera hay en todo lo que he venido para bien no como para duro no los médicos amigos los familiares el equipo gente de otros países y por supuesto lo más importante que son Lidia Paloma Martín esos son los capitanes generales de la casa no

Voz 1395 04:16 los actores y las principales protagonistas que han sido de son de de todo esto no y además fíjate en vamos a hacer el programa desde desde Radio Zaragoza las últimas palabras que dice Juan José Padilla para que lo colocaba hizo un poquito más dice bueno como sabes nos falla haré en un día tan especial para todos y cuanto menos podré estar el mayor tiempo posible con nuestra audiencia bueno excepto si son personaje totalmente especial diferente a todos la obligación que de no falla nunca en la en las cosas no van aquí ha caído yo lo veo universal han suspendido en el cuarto toro

Voz 1824 04:55 no me recordaba para los es un hablabais

Voz 1208 04:57 la corrida que torean algunos hoy Ángel Carlos Pardo acordará la dura que también se sorprendió en el cuarto toro de acuerdo

Voz 1938 05:04 sí sí me acuerdo

Voz 1208 05:06 pero Manolo manolos Manolo Sánchez sí sí ahora que lo recuerda el cartel fue Manolo Sánchez ahí creo que me acuerdo de Génova cualificar el mexicano hombre que tuvo con nosotros mucho tiempo

Voz 1395 05:22 hoy ha caído lo que luego

Voz 1824 05:24 cuando no les va ha caído todos

Voz 1395 05:27 que quedaba del diluvio universal pero lo que quedaba se vengan abajo allá y la verdad que ha sido tremendo porque la gente se ha ido corriendo hoy ha habido claro claro que la gente no cabía en los pasillos porque no podían abrir las puertas porque estaba acarreando en la calle no y bueno de verdad que que ha sido tremendo y esperemos que era ciclogénesis explosiva que viene un un aire frío y caliente chocan les como si toca Rada contra contra la boca una ciclogénesis explosiva no hay tengo tengo un personaje al que todos todos admiramos todos queremos estoy seguro que si es José Antonio Campuzano José Antonio Campuzano es yo creo que lo conocemos todos no de desde su época de de matador de toros yo creo que aparte de de todo yo tengo motivos personales también para malo yo respeto con él admire mucho desde desde siempre desde que se vestía de luces una carrera impecable y que más pagó su precio un año fue el líder de de la temporada y además ha sido una persona muy positiva para para la fiesta en también dejó un gran sabor de boca en tiempo con televisión desde desde América ahí cada palabra que decía era una palabra que que que podías meditar sobre ella porque tenía totalmente razón y además es una persona que ha hecho crecer a toreros muy importantes que el caso de Castella está ahí por ejemplo que además a si sabe concejales y sabe encontrar pulió en los últimos tiempos aún gallo que se ha hecho dueño del gallinero y sí que lleva gente a las plazas y además hay que ver cómo ha crecido Iker todo no y que además ataca siempre por el sistema que ha conseguido que la gente vaya a la plaza esa como el convertido posiblemente sin posiblemente no les torero más taquillero del momento no ir tirando de del carro de todas formas yo pienso una cosa ahí teatro defiende el Boca que es el mundo del toro con el mundo de Juana el monto del del fútbol no en el mundo de de del fútbol y los entrenadores entrenar que ver lo que ganan no fíjate lo que supone lo que lo que José Antonio Campuzano ahora de primero buscar encontrar a una persona que puede llegar a ser lo que allegados en este caso Roca Rey no y esto es el trabajo ese trabajo callado de conocimiento de esfuerzo y a mí me parecen más importante de lo que hacen los entrenadores no muchísimo más importante y además conocerlo él buscó el encontró el ayudó a crecer la cuajado al torero que hacía falta para la fiesta no y eso no debe ser nada fácil pero es un error de José Antonio

Voz 4 08:13 costara buenas noches San José Antonio muchísimas gracias por todo lo que Túnez

Voz 1395 08:19 estoy seguro que no dicho ni una mentira

Voz 5 08:22 si alguien que ese está

Voz 1395 08:24 claro nada que objetar nada no no podía ni tampoco ese más que hacer una exposición de de lo que ha sido tu vida no sea como torero es que el croata visto no sabe cómo era Antonio notas de Madrid con como de Vitorino estuvo sensacional un año fue el líder de de de la de la temporada número esos con una cornada tremenda también al final o sea que que tiene el sabor y el dolor y el amor de de lo que es la fiesta de los toros no has conseguido algo que forma parte de tu sueño es no pero puede estar bien feliz me imagino que estás estás muy feliz no por lo que ha pasado y cómo va la temporada no

Voz 4 09:03 hombre qué duda cabe estoy muy y estoy orgulloso de lo que he conseguido porque no es fácil nos así en este mundo el toro tu sabes contra una figura muy muy muy muy difícil

Voz 6 09:18 sí yo pues afortunadamente es

Voz 4 09:20 se nombres de mucha suerte encontrado los dos torero asombroso hizo de todo Andrés Roca Rey que ahora mismo pues imagínate en en la en el escalafón ahí arriba ya lo vemos crecer día a día no tiene techo ahora mismo afortunadamente dieron torero que que bueno que que que está todo el mundo muy ilusionado y que conecta muchísimo y que va el cien por cien viario y eso es eso para mí me hace sentirme orgulloso y me sienta pletórico como si lo estuviese haciéndolo

Voz 1395 09:58 es una cosa no no lo encontraste lo buscase buscaba su hubo un torero con vista a un crío y lo he visto además en un en un pueblo que ya no me acuerdo cómo se llama

Voz 1078 10:08 en un pueblo de Van Gaal

Voz 1395 10:11 Perú Bamba marca no fíjate sabes

Voz 4 10:13 sí sí sí sí sí la feria con Paco Ureña en fin Txiki yo he salido por delante matando un becerro

Voz 7 10:22 no estoy se esté

Voz 1395 10:26 creo que tengamos que tenía especial para que dijera este es y además acertar que que dista especial

Voz 4 10:34 pues no lo sé ella es la la verdad es que yo le yo fue fue eso es una intuición una corazonada que te da el arma y te Vince tú este porque leve unas condiciones veo una cosa distinta a los demás y entonces pues te pone a lucha con toda la fe del mundo y contó tu arma así vive como aquellos que tú crees en el va creciendo día a día se va siguen viviendo una realidad yo diría pues ahí está no figurón del toreo con esa capacidad de esa forma que estamos viendo no

Voz 1395 11:13 fíjate con lo joven que es ascenso son XXI supongo que estudiantes a veintidós años veintiún años no no le ha empezado la temporada en absoluto el no a la responsabilidad ha rodeado con con todo el mundo cuando hay tiene dos orejas quiere dos más sea es tiene ese punto de demás no yo no sé si si todo eso lo lo habéis sido cociendo o forma parte de de de sus genes ahí

Voz 1056 11:38 yo

Voz 4 11:39 eso eso sin duda forma parte de eso porque este año no ha pasado dos veces dos veces nada más Manolo el en el número de Correa que es muy importante que llevan no ha pasado dos veces de no haber podido y los compañeros han cortado Correa tras la furgoneta la huerta pararlo pero bueno no había quién le hablase

Voz 1824 12:02 sí que es un figurón del toreo

Voz 4 12:05 y eso es de un hombre con mucha ambición

Voz 1056 12:09 Corina con mucha delicadeza ICO

Voz 4 12:11 sí bueno una persona que que tiene el día a día y quiere siendo se leí nada no

Voz 1824 12:18 apoyo que sois os día había había que

Voz 4 12:20 había que para su lapa cualquiera le pedía nada en ese momento

Voz 1824 12:26 ahora lo veo

Voz 1395 12:28 creo yo que que que eso lo llevaba dentro que crecer no pero ese Henry del orgullo

Voz 4 12:38 lo importante lo importante es encontrar esa semilla de fue hay que la que Regàs la hay que cultivar Lage hay que llevarla pues buen camino para que crezca con toda la frondosidad que que que él ha crecido no porque qué que ahora mismo que lo importante es el que va creciendo y el que día a día no se conforma con nada quiere más quiere estarme no me ahorren todo no aunque tiene como torero eh

Voz 1395 13:14 sería curioso grabar esas esa conversación esas reacciones después de las corridas no pues me imagino que que que aunque hace falta hablar menos no pero pero seguro que que sacáis eh los datos positivos y un vídeo negativo de de cada tarde no yo lo matizó y si lo masticar habláis no

Voz 4 13:34 claro en cuando cuando el siente una sensación rara o que el mataba al Arturo aquel cree que esta esa tarde y sensacional el todavía pide más sí sin duda la moda pregunta porque cuál puede ser motivo porque en una cosa u otra Si eso porque él siendo ahora mismo y teniendo la capacidad que tiene pues todavía tiene que ser más como torero en la plaza

Voz 1824 14:06 tú les llamo así como les llama salir cuando las jóvenes

Voz 4 14:10 no yo yo le llamo y bueno yo le digo torero porque final se me escapa de

Voz 1824 14:16 mi nombre y apellido no Tortolero

Voz 4 14:19 la heroína

Voz 1824 14:22 piel con piel como te Giamatti por nombre y apellido o maestro

Voz 4 14:26 a mi a mi a veces me dice maestro además que de una forma que con deben con mucho muchísimo respeto a que a lo mejor tuviese un poco de Maeso

Voz 1824 14:39 pero bueno eso es bueno muchísimo respeto mantenga esa educación no como ese Roca Rey en la en la distancia corta en la intimidad

Voz 1395 14:50 hasta que ese día que no salió la cosa ahí ese día que si sale el digamos la euforia la alegría también en el dolor de ese día que no les salió lo que él quería

Voz 4 15:01 sí es un hombre muy delicado sus frutos el día que no les sale sin duda como les graban la corrida que hoy es tan fácil con lo que me todas las corridas grabada en todos los momentos de la actuación no les sale las cosas la repasara intereses las mira la riqueza ahí y al día siguiente está entregando inmediatamente a ver qué sucedía que yo porque no salió lo que él quería no el guía que está eufórico pues también lo mira todo también lo mira todo con qué cree que posiblemente fartóns todo Argo también ese día que todos estamos contentísimos de comarcal pero lo suele revisar todo porque cree que todavía puede apoyó incluso tamén oye eso por eso es esa forma de que Sevilla habría no

Voz 1824 15:53 mira únicamente para para el toro o de cuando en cuando

Voz 1395 15:56 la fiesta

Voz 1824 15:57 que salgan pues no no nombre que uno

Voz 4 15:59 hombre que vive parto nombre que vive ahora mismo no piensa más que en el toro no te digo que que aún cuando por ello está por ejemplo en mi casa y seguros el talud Mendo también su casa pero qué hombre que como humano que también de vez en cuando tiene que que desconectados día o Un día no porque es lógico porque así no sería de locos no pero pero la verdad es que está entregado a su profesión al cien por cien empezaba quieto

Voz 1395 16:29 mira vais a Zaragoza pero en terminales antes la temporada no

Voz 7 16:33 sí el no

Voz 4 16:35 yo conversaciones Zaragoza pero pero bueno hemos hecho un esfuerzo muy grande este año en todos lados un torero que ahora mismo la figura están sobre él y lógicamente sale en todos los día a intenta pues como asegurar la figura de que se siente en ese asiento que tienen medio salen todos los días a darle el sale todos los días no veas dar estaba sin uno Alfonso muy grande y entonces no por favor hombre que él y después de del esfuerzo de desfase temporal qué tal lo que le gustaría terminar serviría para relajarse poco si está unos día por lo menos con su familia tranquilo relajado pasa vienen bien no me imagino nombre el torero es humano y hay que entenderlo bueno

Voz 1395 17:33 también no que desconecte alguna vez un poquito no

Voz 4 17:35 exactamente con este veinte días antes de empezar en América

Voz 3 17:40 hay que tener temporada América importante también

Voz 4 17:43 sí tenemos importantes sirvió Pierre el dos de noviembre estamos en Morelia el tren juntillas de fuerza cuatro hay conversaciones para médico después iremos a Colombia si Dios quiere en Cali iremos a mano inflable Si todo va como como The Daily y así fue pero que que va a ser una temporada también en América bastante importantes lo que quiera por lo menos veinte día desconectan foco no

Voz 1395 18:18 qué te vas a un amigo Juan José Padilla maestro

Voz 1824 18:21 tú sabes lo que pienso pienso jugaban que los entrenadores de fútbol al lado de este eso no es

Voz 4 18:31 no

Voz 1824 18:34 el sueldo lo corroboró lo corroboró maestros pues nada a hacer unos disfrutarlo más

Voz 4 18:42 sí pero pero hay hay una cosa también que que lógicamente de Mokhtar estamos toreando juntó mucho hoy ya cayó agua Juan pienso que que que un hombre de otra Xfera porque con los suele pasó como todos los días se pone ahí a darlo todo desde luego es único como tú bien dicha creencia al programa Manolo Bueno José Padilla es único en su forma y en todas sus formas de pensar y de Fergie en las plazas y en tono

Voz 1824 19:15 tras pasar por las lonjas me miran todo lo ha hecho porque es un ejemplo a seguir

Voz 1208 19:21 tras mucha gracia pero para ahora

Voz 8 19:23 el el de dentro

Voz 4 19:26 de verdad no

Voz 1395 19:30 me gustaría que que antes de que se fuera a dormir tengo yo he José Luis Borau

Voz 1056 19:37 Rumanía

Voz 1395 19:39 de un personaje que ha sido fundamental en algo tan bonito no como lo que es lo que está pasando con con Roca Rey José Antonio Campuzano me gustaría que antes de que cerraran la tienda hicieron un par parte preguntas

Voz 3 19:53 Manolo qué te parece si lo hacemos después de la pausa va a me parece bien

Voz 1395 19:57 sí lo hizo bienvenida al hombre de a pie

Voz 1938 20:02 el nombre en muy tarde

Voz 2 20:05 ahí hay un programa en la radio la alegría cuando suenan los clarines ya expresó su sintonía de lo divino y lo presenta Manolo Molés tu amigo Berlinale Manolo Molés que puede traerle Lardero

Voz 1078 20:39 pues digamos somete Manolo Molés se está todo el mundo y todo el equipo que da Augusto y estamos en esta en radio algo así

Voz 1395 20:44 este forma parte

Voz 1078 20:45 de tu vida Ángel también por supuesto además

Voz 1395 20:49 durante su amor por las cosas bueno pues ya tenemos a al maestro Juan José Padilla Juan

Voz 1208 20:57 a la gente

Voz 1395 20:59 tanto tiempo ha pasado siete años ya siete siete siete

Voz 1208 21:06 desde el día bueno debe ser percance fue el di ha reaparecido el nivel y el cuatro dos

Voz 1824 21:13 de más de mil doce Marta Domingo cuatro de marzo de la reaparición Sonia temporal

Voz 1395 21:26 ahí está cerca el final de España y eso va a ser muy emocionante no

Voz 1208 21:32 pues sí la verdad que estoy estoy viviendo un momento muy muy emotivo muy intenso de cada tarde con los compañero

Voz 1395 21:39 para quedarte aquel yo estoy

Voz 1208 21:41 esto ha no sólo a la afición que en el callejón el patio cuadrilla noto como el compañerismo siempre hay unas palabras de de de de admiración de recuerdo oí la verdad es que me llena me llena de orgullo no de este respeto por parte de de los compañeros eso eso para mí

Voz 1824 22:01 no se sabe de la fuerza

Voz 1208 22:03 las que me llena hoy por ejemplo abriendo a un toro José Garrido oí todas las tardes los compañeros me eso de bueno solamente simplemente con una foto conmigo para recuerdo oí tener unas palabras de aliento no son merecido desde luego fenómeno recibo con muchísimo muchísimo

Voz 1395 22:21 pues yo te lo va a dar el abrazo José Antonio antes de conocer conocer a Padillas conocer a un personaje que ha sido pero desde otro planeta con una Amorós otro brutal pues Antonio

Voz 4 22:40 el único único porque la fuerza de voluntad que tiene la afición la vocación ese día a día en lo que llevan encima eso sí eso es horas de dolor y de esa noche intensa que que los demás no la hemos vivido hemos la hemos visto el lo que lo que es lo que duele fue tiene muchísimo muchísimo mérito sí dio adquiere nosotros incluso en América él ya regresamos junto si Dios quiere Méjico

Voz 1824 23:21 muy bueno

Voz 4 23:22 estamos casi todos los días junto a mí eso me da muchísima alegría

Voz 7 23:27 un vídeo como disfraz

Voz 4 23:30 a la gente cómo cómo lo vive con él no eso antes

Voz 1824 23:34 un abrazo muy fuerte José Antonio paro por tantas cosas eh son un abrazo

Voz 1395 23:42 el secreto de de José no Campuzano porque hay un secreto su vida

Voz 1938 23:46 que está la cosa pero no está claro si que me More cocinas del mundo

Voz 7 23:53 es verdad pero eso no

Voz 4 23:55 también grande

Voz 7 23:57 José Luis

Voz 1824 24:00 vendió un abrazo un abrazo

Voz 1395 24:07 que ver la importancia que le dan a un entrenador en el fútbol no era un caso como el de José Antonio Campuzano tenía que tener otro premio

Voz 1056 24:16 es el caso de los a unos pocos los toros de José Antonio mucho más que un ex senador no

Voz 1824 24:24 no nos mucho más ilusión

Voz 1056 24:26 sí bueno claro a colaboró prácticamente en la formación personados de los chico Javier ha estado con ellos en el día a día familiar practicamente eran unos niños acompañado hasta la cima de una profesión hasta la madurez personal una poderosa muy muy muy importante sí apoderados del estilo tan directo y tan personal

Voz 4 24:49 José Antonio que subió un poco podemos bien

Voz 1056 24:51 cinco de toda la vida

Voz 1395 24:54 pues la verdad es que que es como un personaje ahí lo de Roca Rey ha sido bueno para él por supuesto pero estoy muy positivo para la para la fiesta

Voz 3 25:04 posiblemente el que más gente ha llevado si Manolo cada vez que hablas con él Mestre y tengo que cortar porque tenemos que volver a atrapados a dar os pido perdón a volver a hablar con el eh

Voz 1938 25:15 no es verdad

Voz 1395 25:45 yo creo que yo creo que todos tenemos que darle un abrazo Alberto Aguilar dice adiós iban no esta corrida monstruo que daremos dentro momentito el cuarto nombre porque al final eran tres ahora son cuatro lo vamos a contar ante momentito pero se va un pedazo de profesional no quieres Alberto Aguilar al que todos queremos muchísimo Alberto

Voz 1824 26:05 las noches todo viene en gran parte

Voz 1395 26:09 te por aquella cornada de Cali no todo no me lo creo un problema muy muy grande yo creo que que que Ángel se va un torero muy honrado según torero muy honesto según torero junto a como que que que ha dado mucho

Voz 1938 26:28 incluso más de lo que recibí si todo tiene un final no como nos decía el partido en estos momentos llegó momento que hay que poner fin a una carrera hay tan importantes comenzarla como terminar la viene yo creo que Alberto

Voz 1395 26:41 te va en plenitud un momento un momento bueno donde ha dado todo por la profesión por tanto nada que objetar robando hace de esa forma no José Luis Bello máximo máxima admiración no

Voz 1056 26:55 y sobre todo mucho respeto no porque ha sido un toro estupendo con muchas cualidades raras sino también un nombre pues muy honorable y ha defendido su posición con mucha entereza no yo creo que ingrato recuerdo que todo mundo el primero una tormenta hubiese deseado tener mucha más suerte mayor recompensa su mucho esfuerzo pero la tocado yo creo que una retirada prematura y precipitada tengo de pedirle que se puede ser muy contento y muy satisfecho aunque es una decisión muy personal de eso todo lo que tenían encuentra que dejó muchos amigos que a lo mejor no son cortijos y finca pero asuntos Oro fantástico

Voz 1395 27:39 me gustaría sabes que esta está abierta siempre para para lo que quieras Padilla está deseando decirte algo Juan José Padilla Juan Alberto se marcha un punto cero Empoli tono quede que no vamos no le puedes buscar

Voz 1824 27:56 nada nuevo es lo nunca ha vuelto a la carga ningún

Voz 1208 28:00 tipo de corrida Hay una feria por impago por por

Voz 1056 28:05 pues repercusión por fuerte yo creo que

Voz 1208 28:07 es que de los toreros compañero que toreado de muchísima estaban ese tipo de corridas Si fuera con muchos compañero Alberto me ha demostrado siempre un gran amor propio ahí siempre una gran voluntad y yo le tengo muchísimo respeto sabes que hemos matado junto de dichas deja siempre una gran operación

Voz 1395 28:32 no no les vamos a olvidar nunca hay debamos seguir

Voz 3 28:34 hombre desde luego Manolo además es un torero de Madrid un torero muy querido por la afición de Las Ventas y ahora que hablábamos con José Antonio Campuzano recuerdo que que el maestro también apostó por Alberto Aguilar que en los años mejores de Alberto estuvo acompañado por el maestro que ahora en su amor a la fiesta sigue entregando su granito de arena siendo profesor de la Escuela Taurina de Navas del Rey y apoyando a a la cantera desde luego torero honrado un torero de Madrid de un torero muy querido que despedir hemos por supuesto en en Illescas con esa corrida de Victorino Martín Javier Bocanegra que tal vez

Voz 1824 29:10 pues yo creo que además es un toro

Voz 1938 29:12 pero ya lo he dicho de todos no de honradez éxito y además

Voz 10 29:15 Se un torero muy respetado por sus compañeros

Voz 11 29:18 lo que eso es lo más torero y lo mejor que también que se puede llevar a parte del cariño de la afición que ya lo tiene pero ser respetado por su compañero que es tan complicado dentro de esta profes

Voz 1395 29:26 ya sabes que ha ido creciendo al ver todo la la la la corrida la cualidad total no que no nos además a entrar enseguida no te vayas Daniel Herrero lo debo tener por ahí Daniel qué tal buenas noches bueno la corrida sigue creciendo todo lo que hay que ser bueno no aquí lo mal que se achica hay esa Korrika no

Voz 12 29:48 tenemos ya es teníamos un cartel de tres que eran

Voz 1056 29:52 ah vale Alberto Aguilar

Voz 12 29:55 no molesta lo está con abriendo cuartel Alberto Aguilar Martín Escudero

Voz 1395 30:01 es más si Escudero estuvo aquí un novillero ello aquí en esta entrevista vamos obligará española en esa ciudad

Voz 5 30:09 de voz Albacete

Voz 1395 30:12 estuvo sensacional natural maravillosamente lo más difícil de todo que fue la entrevista la entrevista la entrevista dura veintiún minuto

Voz 13 30:21 Padilla dio minutos

Voz 1395 30:24 nueve y medio

Voz 13 30:25 yo me está contento

Voz 1395 30:28 me dijo si así es haya yo la si es pero

Voz 1078 30:31 para hablar con la muleta

Voz 14 30:34 no no pero eso sólo estuvo sensacional estuvo sensacional ya está

Voz 1395 30:38 Bandrés tres pero hay un cuarto que se anuncia que hay en cuarto pero todavía no sabemos quiénes hilo

Voz 1824 30:44 vamos a ver ahora mismo Daniel Herrero en esa creía que se va a celebrar el día el día trece de octubre octubre sábado en la plaza de toros de Illescas plaza cubierta por tanto lo vamos a dar el viento ni la lluvia no sabemos nada

Voz 1395 30:57 bueno pues el cuarto hombres el cuarto

Voz 15 30:59 hombre es Cristian Escribano que ha cortado esta tarde una una alternativa Iker ha cerrado hace apenas unos minutos su contratación

Voz 1395 31:08 hay una cosa muy buena en todo esto he José Luis Bello es que está apareciendo el futuro no toreros que estaban con las puertas cerradas empiezan a interesar también no y eso en los tiempos últimos no se daba con tanta asiduidad como ahora ahí eso es bueno José Luis no

Voz 1056 31:28 pues llega en un momento fundamental y clave porque cuanto más necesitamos gente que novedosa que despierte curiosidad e interés en este momento para la fiesta es vida yo futuro posiblemente en estos momentos lo escribió en Las Provincias Jos por una serie de circunstancia muchas pues realmente todas a la vez se esté retrasando el lanzamiento de los toreros no caso de Roca Rey que practicamente fue figura del día siguen alternativa cada vez son más extraño necesitan un tiempo de cocción lento de formación bueno

Voz 1824 32:02 la paciencia en el banquillo

Voz 1056 32:05 puerta con más facilidad que el público entienda que solamente a las estrellas no son las que pueden interesar mucho pero es muy importante que aparezca gente joven cuanto grandes toreros en la historia El Litri mismo que se retiró por otra vez el toreo seis siete años el matador tanto nunca le llevó a quemarse en ese aspecto

Voz 1395 32:28 mañana sale mañana sale aplauso si estaremos muy pendientes aquí aquí cuando llega

Voz 1824 32:35 mañana mañana yo si nos te lo vas a venir va a venir hombre sí

Voz 1056 32:42 claro pero sí Albacete Albacete

Voz 5 32:46 sí sí ya que

Voz 1056 32:50 pues anda que hombre hilos en lo que ha necesitado aceite también de Valencia para lanzar a sus torero regresar

Voz 1395 32:57 ahora Dámaso Dámaso sobre todo en julio en julio era tremendo se Padilla como no con con otros les pidas antes de dormir

Voz 1056 33:06 donde nunca mejor de lo tengo siempre soy decente la voz vaya hombre si el tío estaba viendo es de la Vuelta a España que hubieran el puerto digo mira acabo de esto

Voz 1938 33:22 a un abrazo Mestre

Voz 1824 33:26 bueno eso me acuerdo Prou

Voz 1395 33:28 Annie Daniel Daniel Herrero y bueno pues pinta bien no la corrida de los toros son B

Voz 12 33:34 de Victorino Martín si yo creo que una gorrilla con muchos alicientes para los aficionados esperemos que salga todo bien

Voz 1395 33:41 recordamos a cartel

Voz 12 33:43 Octavio Chacón alertaba vive Martín Escudero

Voz 15 33:48 Cristian Escribano que ha cortado esta misma tarde una oreja en Las Ventas su confirmación

Voz 1824 33:52 me alternativa el trece de octubre Emilio escaso y esta semana vayan a la plaza

Voz 1395 33:59 además la plaza cubierta que no tengo ningún problema estupendo aparcamiento hay unas obras

Voz 1824 34:04 dónde

Voz 1938 34:06 y hay que ir a verlo pero quita de Madrid cerca de Toledo vas a ir en Mérida no hombre claro y el trece ahí es casi el catorce en Zaragoza tenemos a

Voz 1395 34:18 Alberto Aguilar que le mandamos un abrazo muy fuerte Alberto muchas gracias estaremos estaba ese día todos un abrazo muy fuerte además la vida con la vida continúa ahí hay mil cosas que hacer en la vida hay seguro que se muy feliz

Voz 16 34:30 te iba a decir que dentro de poco parece haber apuntado apuntados un nombre también Lalo de María Rosa María nos está no apoderados o no pero yo trabajo como tú bien sabes trabajo con con los que con los que tienen condiciones más ahora con la escuela

Voz 1824 34:47 qué tío mi forma parte de la Escuela de Navas del Rey pero vamos yo

Voz 17 34:52 loco no encima de un bolo o en todo es igual a la lo tiene tiene condiciones hay

Voz 1824 34:59 me gusta o ajusta dentro de poco voy se escucha habla en casa

Voz 1395 35:04 ante la pena que que lo cuenta la gente nos llama a su casa vale

Voz 1824 35:10 bueno el diluvio

Voz 14 35:14 que no nos tomo nota de todo no no no sabéis cómo Chaparro

Voz 1395 35:20 como Gonzalo Gonzalo es casi el hombre perfecto no pasa ahora ha quedado sagrados aquí cabe es vestido de de su tío

Voz 1938 35:31 pues me preguntó boca hoy estoy cómodo Gonzalo Bienvenida digo no yo conozco a Gonzalo diferida durante los conocimos la plaza de toros de prensa es hoy lo que pasa es que tuvimos no

Voz 1395 35:42 no trato se eh vamos ahora a este Ojo tenemos a Pepín Liria hombre que cual pues cuando es tu amigo Pepín

Voz 1824 35:53 bueno Murcia y un ensayista aquí en el campo pero bueno ya lo fue porque

Voz 4 36:04 sí

Voz 1395 36:05 pero no no te vayas quédate

Voz 1824 36:08 no no fue cómo te va

Voz 1395 36:11 a ser la última pues pues me asusto

Voz 1824 36:14 va Varane también llevarán al nuevo con Juli Juli Juli pero la la Varane después pues promoción

Voz 1395 36:23 esta es la penúltima pero lo que pasa es que que esta es la capital para cambiar la capital iría donde ha cortado dos orejas y tres rabos y es donde hay en cuanto estrofas indultado en Murcia

Voz 18 36:38 tengo indultado a morir estaba que me gallinero y hacerlo descendía yo también ambiente esta otra bebida pero el apretando lo que tengo el martes voy yo que te que te que ha tenido especial Pepín

Voz 1208 36:52 bueno como Ekin era hueso duro de Rueda de Manolo condición al Pepi

Voz 1824 36:56 eran el cante

Voz 1208 36:59 de bastante pero yo recuerdo lo propio desde aquí en ese momento las que mataba cosas corrida de extremada de Dolores Aguirre para bueno es el otro de esa ahí no es sentido o todas las a a defender ese puesto Duran toreo porque cuando yo ah es ya

Voz 19 37:19 en ese en entrar en esa feria ya

Voz 1208 37:22 llevaba varios años en figura en todas las ferias

Voz 1824 37:26 están matando de todos estaba mal estaba entendiendo

Voz 1208 37:29 me decía se ha no

Voz 1824 37:34 se dejaba no se pelea Pekín tiene mucho amor propio no se mira esto son dos bichos eh

Voz 1078 37:40 juntos vamos dándonos guión verdad

Voz 1395 37:43 es mordieron a la yugular de manos

Voz 3 37:46 el el último cartel de Murcia es con El Fandi Roca Rey y una corrida de Victoriano del Río sea ojo también esa tarde lo que puede pasar allí no

Voz 1395 37:54 que es que tenga suerte verdad Juan pero que que arrugarse

Voz 1208 37:58 no no lo saluda a de sudar más siempre hay desnudo de su identidad Hay

Voz 1938 38:05 amor propia que el Sevilla con el Tato Tato eso bueno bueno bueno pero él no te vayas tan lejos y hace poco estuvo en Pamplona otra vez Rafa a pesar de aquella voltereta otra vez tan fea bueno ya que ya última tarde en Sevilla que Fernando Casanova se tiró encima del toro

Voz 1395 38:20 pero que tienen un un peligro este tipo de toreros es que a las llamadas del Toro les puede no yo no sé si volverá o no Pepín se vuelve o no

Voz 12 38:33 no lo sé no no la vale pero también lo dije hace diez años si decido pasado diez hicieron han pasado a día y lo único que lo he dicho lo dije y ahora él

Voz 1056 38:45 el otro día que que fue muy bonito lo del pregón de Murcia

Voz 1824 38:49 mes me salté

Voz 1056 38:51 me he saltado esa promesa que hice de no volver a torear sólo en Murcia para los Murciano verdad exaltado por ese pequeño homenaje que quería rendir a la figura de Víctor Barrio Iván Fandiño y conmemora los veinticinco años alternativa toreando una alguna corrida más pero siempre también todo el mundo sabe que son poco Espartaco y ahora tengo muy claro lo que sé que mi papel lo desempeñó hasta el último día he sido consecuente en esta reaparición de que tenía que se o intentar seguir lo Liria voy a intentar hacerlo el martes lo voy a intentar hacer el jueves pero hay un punto y final no volvería a hacerlo si realmente lo necesita o realmente tampoco me necesita mi tierra que Dios quiera que que no pase ninguna ninguna desgracia es que era señal de que de que uno no tiene que vuelve para esa cosa no yo lo tengo muy claro tengo respeto por la profesión

Voz 1824 39:39 seguiremos ahí lo estoy

Voz 1395 39:41 dice Padilla Padilla dice algo que quiere que torear contigo si si Juan tiene te está escuchando parida tiene algún problema tiene algún problema

Voz 1938 39:51 coral el temporal no

Voz 1395 39:53 cuando el módulo un módulo el monstruo

Voz 1078 39:56 pero muchos lo móvil

Voz 1938 39:59 oí portagayola hice un modo unos muy bien va Duero a portagayola sí

Voz 1056 40:06 no hemos puesto el nombre nuestra casa a también a yo era por algo será

Voz 1938 40:13 de rodillas delante chiqueros que vine

Voz 1824 40:17 pero provecho también llegó a Murcia ahora

Voz 1395 40:20 de lo que habéis hecho un esfuerzo tan grande toda la vida al final

Voz 1824 40:28 sí estoy muy feliz con todo lo conseguido oí

Voz 1056 40:31 no me he bajada lo que sí sé que eso es consecuente con con con mi nombre enólogos y no lo voy a estropear en una corrida y tengo muy claro que en Murcia para mi ha sido lo más importante y era el pilar principal donde yo me apoyaba para porque hay temporada yo ahora mismo estoy reviviendo todo lo que yo tengo no ni lo que tenía hace diez años cuando era la base una feria tiraba del abono tres tardes tengo la misma

Voz 1938 40:56 el saberlo antes como un novillero nosotros gente inmóvil Ángeles Liria yo

Voz 1056 41:03 me preocupa pero si no no me hubiese metido en este lío no hubiese dicho sí yo supe lo que no voy a ser padre ese Liria

Voz 1824 41:12 de que la gente que se vaya preparando que van a ver

Voz 1056 41:14 Liria con del año más pero Liria

Voz 1824 41:17 nos quitamos el sombrero me me los cascos lo poco que tan grande pero bueno grande grande

Voz 1395 41:22 nada es gratis cuando un tío hace lo que han hecho estos

Voz 1824 41:26 ante un abrazo muy fuerte de Erazo vi esas tu casa para lo que quieras suerte

Voz 1078 41:32 ah ya pareció por un momento

Voz 1056 41:35 un abrazo forma tengo una cosa que ayer estaba mal es bueno que esto ha pasado en el campo con explotar esos que que organizó el viaje pasa contigo en Zaragoza

Voz 1824 41:45 más allá de todo el mundo vaya a usuarios

Voz 1056 41:51 yo soy costalero ese día

Voz 1078 41:54 pero la decía él no ha sido decía que sacarlo a Manzanares

Voz 1395 41:59 porque lo primero que se pero ahí

Voz 1078 42:02 vamos porque tenemos ya

Voz 3 42:04 más personajes Szeemann vamos a saludar a Fernando Robleño que ha estado cumbre en Madrid esta tarde pero después de la pausa

Voz 1078 42:12 por no lo Cayetano Padilla no

Voz 1824 42:18 a Sebastian buenas noches

Voz 1078 42:20 a enhorabuena verdad gracias Jose María Teresa te traía muy buenas noches Enrique Enrique buenas noches bueno noches Manolo Miguel Ángel Pérez Miguel Ángel buenas noches buenas noches buena

Voz 1395 43:02 bueno pues espectáculo hoy bienvenida importante el Madrid eh

Voz 3 43:05 muy importante Manolo tanto los toros de Saltillo como los de Valdellán así

Voz 1395 43:09 ya les antes de Saltillo ha habido

Voz 3 43:11 no con mucha clase y vamos al principio me ha resultado insólito pero de verdad que lo digo un toro extraordinario

Voz 1395 43:18 en algún momento se abre las puertas a que entre otro aire también

Voz 3 43:21 sí efectivamente ganadería seguido por los de Valdellán queda el debut en Las Ventas una una ganadería leonesa de origen Santa Coloma por la vía de Pilar Población y la verdad que ese toro tan encastado como ha sido el quinto que algo ha cuajado el cuarto perdón que lo ha cuajado Fernando

Voz 1395 43:39 robleño acosado Gobierno horas también ha costado Cristian Escribano de Fernando alegre es una barbaridad porque además no hay nadie que se prepare como Fernando que sienta la pasión que siente Padilla siempre me escucha lo sabe y ha matado de todo no me extraña que había estado tremendo el Madrid se ha tenido la oportunidad Fernando buenas es

Voz 12 43:59 Manolo buenas noches enhorabuena torero

Voz 1824 44:01 eso

Voz 12 44:02 muchísimas gracias gracias

Voz 1824 44:05 contento feliz hacía falta un golpe fue

Voz 1395 44:07 además en la Catedral no

Voz 7 44:10 pues sí sí la verdad que que Macía

Voz 12 44:13 a esta falta hay bueno ya está haciendo una temporada que gracias a Dios un lo que lo que estoy toreando pues bueno estoy viviendo cosas muy bonita muy especiales y yo me voy a andar de dura no notable dura sobre el papel pues hombre pues todos sabemos no pronunciarse con con una ganadería Saltillo el debut de Valdellán pues son pues te mucha responsabilidad no pero sí es verdad que el hombre que la fe lo único que lo último que hay que perder y yo tiene confianza en mi vida hay gracias a Dios pues pues me han ayudado ese ese cuarto toro creación toro

Voz 4 44:49 tan muy exigente pero bueno

Voz 12 44:51 entonces dos maravillosos

Voz 1395 44:54 si además no sabíamos íbamos a conseguir

Voz 3 44:57 pactar con él porque estaba anunciado ya toreado en un festival nocturno después de torear en Las Ventas

Voz 1395 45:03 si después de triunfar en las ventas a hacer lo que sea a lo que haga falta los en cuanto cuando sale bien la cosa pero Fernando además está preparadísimo físicamente vive para esto vive de verdad para esto yo no he visto a nadie que que entrene tanto que tenga tanta ilusión y al final tiene que salir porque además tiene tiene capacidad ahí tiene calidad este es otro Padilla que se merece lo que lo que está pasando en el día de hoy

Voz 1208 45:26 sí sí la verdad ha mencionado la preparación aquí de hecho como

Voz 1824 45:32 todos eh dos somos conscientes de su preparación

Voz 1208 45:35 no la profesionalidad delante el tipo de toro que mata

Voz 1824 45:38 otra alta lo demuestra es verdad que

Voz 1208 45:42 que como dice con esa fe con esa preparación la mentalización que tiene

Voz 8 45:46 no no creo que hubiese ido a

Voz 1208 45:49 el Madrid se ha dentro de las reforma

Voz 19 45:52 vida que conlleva pero yo creo que quería como decir

Voz 1824 45:54 por qué mérito Juan oreja fuera no a ver si donde donde fue Fernando darles buen o en Nimes

Voz 1395 46:06 a mí me vea más cabrón del mundo no es malo malo malo malo comer no imagino que te quería que toda la cabeza parrilla bajo el micrófono después Houdini digno no pudo a lo que se puede pues es al que se podía poder no le dije te quiero decir algo a los espectadores eh que ellos también ser torear esto quieres te alivia

Voz 1824 46:27 sí él a demostrar en Madrid y Manolo de verdad y además es verdad y además

Voz 1395 46:30 se prepara una muchísimo como avisó

Voz 1824 46:33 ha habido momentos que la plaza

Voz 1056 46:36 el núcleo fuerte Hay eso

Voz 4 46:38 pues realmente algo muy especial

Voz 12 46:41 sí sobre todo que le pincharon noveno lo mismo si lo hubiera matado a la primera no sobre la gente estaba muy bien conmigo me emociona ahí yo me he vivido una tarde muy estamos enhorabuena

Voz 1824 46:52 estamos ahí

Voz 1395 46:53 sí la verdad que yo que es una cosa muy buena es que el coche arrancado en marzo había cortado nos deja Madrid luego vendrá luego otro pero pero ese arranque demora de moral y esto es decir no los miro pasar por Madrid y una ganadería desconocida repararon una oreja con mucha fuerza en dar muchísima moral coño no me he equivocado

Voz 1824 47:14 así Manolo él puso una foto la eso sí

Voz 1938 47:16 en el mes de agosto quince de agosto sentado en la plaza de toros de la que preguntar es esto es que no tengo nada en el menú degustación

Voz 1824 47:24 sí y ahora fija que se ha sido algo duro la verdad lo he pasado

Voz 7 47:29 hace un año este

Voz 12 47:32 me da miedo la verdad así no me muy duro para mí muy duro porque no sólo contrato

Voz 1208 47:40 muy bueno pues claro

Voz 1056 47:42 a compañeros torear

Voz 12 47:45 y entrenando pasando calores y sufriendo como yo misma me salió una sustitución en San Pedro multe Un toro de Escolar

Voz 1208 47:59 no contamos

Voz 1824 48:00 sí a partir de ahí la verdad ya estaba allí

Voz 12 48:02 mira eh

Voz 1395 48:03 enderezado y más que sepa enderezar un abrazo

Voz 1824 48:08 muy bien un abrazo maestro

Voz 19 48:10 sí sí suerte que se

Voz 1824 48:13 o al torero un abrazo un abrazo

Voz 1078 48:18 bueno ahora dejarle tanto

Voz 1395 48:55 hay que era serranito hombre yo dijo voy

Voz 1938 48:58 otro que que

Voz 1395 49:00 la triunfado cortado una oreja y que además tiene condiciones que las ha marcado durante mucho tiempo pero ha habido una época que estaban ubicando a demasiados todo esto puertas y aparecen nombres que conociese donde estaba estaba preparándose nos han aburrido habían tirado p'alante no con todo a la oreja que ha cortado Fernando Robleño y exactamente va a dar alegría Juan otro trofeo para que escribano Juan y también

Voz 1208 49:28 eso sí una ganadería como ha dicho también Fernando Puras

Voz 1824 49:33 para el toreando tanto elevando poco oí que

Voz 1208 49:36 se presenten como con la responsabilidad de Madrid

Voz 19 49:39 se hizo con el PSOE

Voz 1208 49:43 de esa responsabilidad sobre todo además ganadería que requieren muchísima técnica la verdad es que me alegra muchísimo uno que torero

Voz 1056 49:51 que abriéndose paso triunfa la plaza no

Voz 1824 49:54 lo más importante y un existe Ana Juan

Voz 3 49:56 pues sí perdona una estocada de premio dice llegase en San Isidro la estocada de la feria

Voz 1824 50:04 hola Manolo buenas noches enhorabuena no

Voz 1395 50:07 lo que hay que pelear lo que hay que luchar pero no hay que aburrirse nunca porque a veces está demasiado la oportunidad no pero las

Voz 1824 50:15 exactamente exactamente y la verdad es que las Cosío

Voz 1056 50:19 yo llevaba ya sin venir al Madrid siete años Si bueno otra confirmación pero pero varios junto muchas cosas así

Voz 22 50:30 yo creo que hemos dado Morgado

Voz 1056 50:32 tanto Fernando como como yo hemos creo tenemos una gran tarde de toros

Voz 1395 50:36 hombre hay que tomar nota no porque no ha sido en mi pueblo ha sido en la plaza de toros de Las Ventas y con la ganaderías de de de muchísimo muchísimo respeto no ahí esto tienes que darte moral para para que las cosas continúen hoy que venir te arriba hay yo creo que el camino si hay que volver a y más tarde se vuelve y el año que viene esto tiene que servir no me imagino que que esto hacía mucha falta

Voz 1056 51:01 me da a mí sinceramente no hacía mucha falta algo sobre todo para veinte interiormente para mí no podrá ser y con ilusión porque esos son muchos años de esperando oí y momentos muy duros de de los que uno no sabe lo que hacer no la verdad es que bueno que feliz decisivos hubiera estado mucho más feliz hubieran matado a ese sexto toro que que creo que oye que las cosas hubieran sido hubieran sido distintas

Voz 1395 51:29 bueno momento tiene las puertas abiertas Si yo creo que además es habéis juntado un montón de toreros a mucha gente le aparecerán nuevos no escaso tuyo no es nuevo pero el caso por ejemplo de muchos Octavio Chacón de de toreros que están funcionando han pasado muchísimos más tiempo a la espera no pero de repente hay una resurrección de buenos profesionales a los que no se hizo caso en su momento que están aportando curiosamente aire nuevo y aire fresco además de la frescura de la juventud y el conocimiento

Voz 5 52:03 qué sabe que lo ficho lo tiene lo tiene la mano no tanto

Voz 1395 52:07 pero yo creo que que es muy buena señal que me parece muy buena noticia bienvenida

Voz 3 52:12 ese desde luego noticia

Voz 1395 52:15 ACS matar

Voz 1938 52:17 además tanto la de Núñez de Cuvillo la nueva pues voy a matar a cualquiera pero

Voz 1395 52:23 Matas lo que sea estar bien y además tienen buen concepto y además saben torear que eso es lo importante no un abrazo muy fuerte Cristiani ahí ahí arriba eh

Voz 1056 52:33 muchísimas gracias vamos poquito a poco a ver si somos capaces de de coger el camino que uno

Voz 1824 52:37 de momento hasta también Illescas eh no no cabe que de momento entrado de momento

Voz 7 52:43 feliz de poder eso es lo he corrido para yo creo que tome un importante Sevilla hay seguramente que que bueno que salgan las cosas bien oí que todo empiece a caminar otro de de nuevo

Voz 1395 52:55 todo lo que pasa en Madrid al final ha acabado alterando un abrazo

Voz 1056 52:58 de muchísimos un abrazo a todos los como un abrazo macho al género

Voz 1824 53:03 esa hacia

Voz 1395 53:04 tenemos a Jesús Pérez sí de Villacarrillo lo saben todos los os lo sabe Padilla que es lo único que sabe todo yo me entero ahora Padilla Jesús Pérez es el nombre de Villacarrillo que no se daba prácticamente nada y ya montan acudido compartido de resina con con con Ventura con Pepe Moral con Fortes y hace encierros te espectáculos todos los día en el pueblo y la gente se lo está pasando en grande donde resulta que hay espectáculos prácticamente cada a cada momento Jesús Pérez

Voz 1824 53:39 sus buenas noches buenas noches Manolo Bueno que ha revolucionado Un pueblo que

Voz 1938 53:44 lamentablemente la habían abandonado en el tema taurino no

Voz 23 53:47 no no bueno el pueblo lo que pasa es que yo no vengo el momento lo toda la vida mamando además Vitorino de somos la relación que dura con ellos familiares aquí y la verdad es que no soy empresario taurino me echó por primera vez en este pueblo porque llevo una empresa que se dedica a un poquito a A

Voz 1056 54:05 conocer que el toro trascienda en la vida de las personas

Voz 23 54:08 empezó como un juego yo esa convertida en una empresa de futuro y firme Si bueno por ilusión el Ayuntamiento me pidió que les echara una mano