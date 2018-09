Los Toros (17/09/2018)

Voz 1 00:00 los Toros dirige

Voz 1395 00:10 hola muy buenas noches buenas noches desde Radio Albacete de la Cadena Ser buenas noches a todos los que nos escucháis a través de la radio de la Cadena Ser los que no seguís en Radio Olé Cuén Caracol de Colombia pues la doble u de todo México Ecuador en Platinum o Radio Quito bienvenidos todos os espera una noche intensa y sobretodo soñando aquí buscando soluciones para un gran torero un excepcional ser humano Paco Ureña que está pasando unos momentos realmente grandes vamos con Pablo González en Madrid la técnica Antonio Rada en Radio Albacete María José Ruiz Carmen Peinado en la coordinación y la producción que la redacción estaba Gonzalo Bienvenida y aquí en el estudio de Radio Albacete está Javier Bocanegra Javier buenas noches hola buenas noches bienvenida buenas noches

Voz 0103 01:00 la noche hermanos y lógicamente está también

Voz 1395 01:02 el maestro Juan José Padilla Juan buenas noches buenas noches bueno pues hay muchos temas porque vamos a hablar fundamentalmente era el principio de del programa de algo que nos ocupa nos preocupa que es la situación de de Paco Ureña debo saber con las personas que están más cercanas a él Montes que que todo eso lógicamente quería decirte que había en las redes sociales a unos aficionados que decían de que dudaban de El parte médico de Guadalajara Juan que coincidía con el cambio de corrida una de de Peres Si seguir habías quitado sería la primera vez en tu vida bueno se se vio creo que muchas gracias

Voz 1678 01:42 Carmela Oporto

Voz 1395 01:43 no hay que explicar una cosa que los tienen bien vamos a ver por qué no estoy porque yo para sentar en Guadalajara no

Voz 1678 01:55 sí Manolo como todo como todo el mundo sabe en Valladolid tuve un volteretón de un toro fortísimo y en un par de banderillas eso lógicamente me habría causado una molestia de una dolencia fuerte ahí intentaba de recuperarme con fisios intentado recuperarme de alguna forma torear una corrida con muchísima molestia hay irónicamente en Salamanca hice un esfuerzo tremendo me di cuenta que después de de de torear hay matar al segundo toro casi no podía coger la vuelta Rodolfo casi no podía lo lo lo que me tiraba al ruedo oí paseara enfermería de ahí a que me fuera la enfermería dar al hospital a hacerme una revisión y una un estudio radiológico y evidentemente pues ahí está el estudio radiológico con la fisura los intercostal leí en el arco costal evidentemente toreando además unos compromisos como Logroño próximamente detrás traza me hubiese quedado en Guadalajara eh yo yo no yo no no sabía que la corrida ni me había preocupado porque de hecho puedo decir públicamente en mi trayectoria más de mil cuatrocientas corrida cuantos parte médico demandado yo te aguantas Plaza de toros de recuerdo me gustaría saber si estadístico que lo

Voz 1395 03:15 problema boca eso es pararlo y además ha cantado matar

Voz 1678 03:20 la del maestro porque es que esas horas

Voz 1395 03:23 a mí yo no no bueno pero nunca deberíamos una explicación porque el aficionado incluso aquellos que que pues puedan pensar mal o regular pues también tienen derecho que les contemos las cosas sí estamos abiertos lógicamente a todo no Juan esta noche manda al principio no la preocupación fíjate se queda más tiempo del estado y futuro de fueran torero hizo un gran ser humano llamado Paco Ureña ha que todos queremos mucho no y admiramos muchísimo que lógicamente luego jugaremos toda toda la actualidad no vamos a hablar con con los grandes protagonistas los hombres que ha estado muy cerca de él y lógicamente todo a la plaza de toros pasa muy cerca de ti borra el cabezazo el toro muy alto un toro muy grande él tira el capote rápidamente soy un salto felino no ha hasta el callejón hizo una palabra me hacía o lujo me ha vaciado los miraba hacía eso es la primera palabra no Pascual

Voz 3 04:22 sales más hermosa muy buenas noches se

Voz 1395 04:27 Pascual buenas noches hola qué tal buenas noches buenas noches bueno pues y en dónde estamos ahora en en la preocupación o recuperación de Paco Ureña Pascual

Voz 5 04:38 yo de lo que estamos en un momento en que probablemente podamos saber algo más ya sabéis que Guardiola echó con corticoides y enfermería avisamos hace claro preparados

Voz 1395 04:54 perfecto escuche Soros

Voz 5 04:57 entonces es que yo sí Edar pues bastante una grave lesión del interior el ojo que bueno pues que podía correr la visión que incluso talibán de hecho hemos conservado el ojo como o bueno al Consell rojo vive durante estos días esto intensivo con antibióticos inflamación todo lo posible y al mismo tiempo piensa también a las pruebas algo ligera para ver cómo está el ojo porque

Voz 1395 05:35 parece que vuelve Pascual parece que cameo habéis contado vosotros una remota posibilidad de que de que esa lesión tan fuerte que que el que ha hecho que que es posible que no pueda haber entre otras cosas podría regenerarse en algo te escucha o en el día de hoy hay ahí una posibilidad que no conocíamos antes

Voz 5 05:56 no hay una visión esto de verdad salvo lo voy yo a lo que dicen los especialistas es de tal buenos días yo yo desgraciadamente esa parte del cuerpo así es yo no las tuviera conocimiento de ello sino todo lo que tengo que ese muy a lo que dicen ellos e incluso en algunas eso era loco pues ha habido alguna recuperación sabes

Voz 6 06:24 sí ya lo dan todo en por lluvia

Voz 5 06:28 yo creo que se dice que muchas posibilidades pero bueno Segarra posibilidades que pudiera haber algún riesgo de hacer pues ya podemos decir algo más algo más si estos sobres iba a poder recuperar poder rock para la acción

Voz 1395 06:46 fue un momento angustioso no porque además estabais allí es tanto el anestesista Jesús Cuesta como tú estabas rápidamente la primera sensación que que tuviste es cuál fue Pasqual porque el ojo no

Voz 5 06:57 sí sí sí el párpado trató una inflamación si ascensor Ron yo me acuerdo que no porque él está conmocionado por eso cómo está pero no sabemos seguro si realmente es lo que yo lo hice fue lo que dice mírame como se a lo mejor lo sabemos era excesiva y no acabó no eso él decía que su hijo que no es bueno pues si no ve pues a lo mejor puede pueda renunciar a lo mejor la posibilidad de que se pueda recuperar pero bueno pues ya cuando vimos requería

Voz 7 07:36 a denunciar lo o

Voz 5 07:39 la hemorragia era rojo totalmente de una hemorragia que ya no voy a absolutamente nada hizo ya cuando celebramos el traslado

Voz 1395 07:46 lo espectaculares que que él fue capaz de volver a salir a la plaza de rematar al toro no y luego incluso pedir perdón porque no la había matado bien verdad boca cuando a los Lozano a lo largo de Rosarno les dijo perdón

Voz 8 08:01 el pleno ha podido matar bien que fíjate lo que tenía que ser Jesús Cuesta el intentó abrir el párpado

Voz 1678 08:06 bueno estaba al lado de don Pascual no sé si a Jesús Cuesta está ella comunicación

Voz 1395 08:12 al hablar vamos con eso

Voz 1678 08:14 Juan Gonzales se veía rojo rojo y ahí claro ya hay sesenta días dándose propone un poquito no

Voz 3 08:21 bueno estación

Voz 1395 08:25 que que hay que esperar un poquito no

Voz 5 08:29 yo que sino de actuación Super Bloque la coordinación tanto de enfermería como ha incluso Mir un pequeño que Gorriz porque tenemos dos ambulancias a perderse fuera de la plaza pueblo las tres de la plaza y casualmente ha habido un barrio muy ha recuperado hizo mi nosotros entonces absorberían hizo ambulancias se desplazó excepto para llevar a esa persona había volviera con o coger dijo la UVI móvil para el hospital y esos tres minutos clara es ambulancia en ese momento yo me me dice lo que todos lo sabían al ruedo y asumía riesgos a la son conmigo minutos tenemos una familia perfectamente dotada tenemos un material humano capaz de hacer lo que fuera pero lo importante era evacuada lo lo antes posible

Voz 1056 09:25 sí sí que la cual ponga negro oculto

Voz 5 09:28 sí sí bueno pues éstas

Voz 1395 09:30 la González uno de los médicos más prestigioso en el tema taurino Juan quería preguntarle algo a a al doctor

Voz 1208 09:40 Arilla no sobre todo no sobre sobre todo doctor he felicitado por por esa puerta

Voz 1678 09:46 venció oí la verdad es que hace que que Sevilla es decir evidentemente que estuvieron supera atento y en ese momento quizá el amor propio del torero de querer seguir en la plaza

Voz 1208 09:58 a lo mejor tres retrasar ha quedado Thor a lo mejor quizá algo pero bueno

Voz 5 10:03 no escucha provino Pinto ropa eso es una cosa que se ha comentado muchisimos y subido el torero ante nosotros cuando hablamos logia lo dijeron eso como entonces sí me pareció incluso en el impacto si pincharon en hueso que ha empezado yo lo no tiene nada que ver no

Voz 1678 10:35 no derivado el mensaje por la atención por quizá por por el riesgo que estaba corriendo Paco en ese momento claro por por qué

Voz 1395 10:45 la por esa por eso obliga

Voz 1678 10:47 yo por así decirlo en ese compromiso

Voz 5 10:50 cero Barcelona

Voz 1208 10:53 a él se fue no por Juan José el tuvo incluso que no no no hizo caso a Suu

Voz 1678 11:01 a podrá o a Diego no no notarán

Voz 1208 11:04 haberlo entrando poco a poco ir me lo dottore pero al contra un enfrentamiento golpeo

Voz 8 11:11 sí Juan claro porque digo que hubo un enfrentamiento Un empequeñeció con conato así de enfrentamiento con gestos así de Paco Ureña en contra con Juan Diego porque Juan Diego quería que se fuese a la enfermería y él decía que no que no que no que no que no pero suma pero no había que lo frenara no no no no no

Voz 9 11:28 no es la actuación ha sido el daño estaba hecho se ha sido perfecta de la gente de de la enfermería goza además a cosa Pascual muchísimas gracias Si

Voz 5 11:38 hombre siempre en que se hacían que a ver si se tengo a nombres

Voz 1395 11:47 eso era eran ese exista Jesús Cuesta que además lo vivió todo porque eso quiere dar ascendió al torero en la operación que ya fue entrada la noche ideológicamente vivió todo lo que pasó allí Jesús Cuesta buenas noches

Voz 10 12:02 muy buenas noches como sabéis bueno no sé cuál es la verdad aquí

Voz 1395 12:04 que estuviste hasta el final no practicamente

Voz 10 12:07 pues hombre lo afición te puede y sobre todo yo creo que como médico también Novo no nada en este caso a tu paciente más si es amigo y más si es un torero que tú ha vivido mejor que nadie sabe cómo ocurrió lo echó la plaza de hecho pues Cobo tuvo unas palabras hacia mí al al desertar lo también como diciéndome que muchas gracias por haber estado todo el rato con él porque era la única cara amiga que tenía o en esos momentos no bueno pues eso le pudo de reconfortar pobres de aquí yo pues agradezco mucho las palabras y lo hizo me salió así y lo volvería a hacer no lo nosotros no el tratamiento no sólo la plaza sino que nos acompañamos y procuramos estar con ellos también con la familia que desde aquí mandarle su fuerte ánimo porque están pasando algunos ratos regula

Voz 1395 12:52 y dónde estamos porque el lo que está claro es que la visión de momento no la tiene que queda una posibilidad de que recupere la visión porque el globo ocular si no hay no hay problema parece que está todo claro pero en en la recuperación de la visión donde estamos Jesús

Voz 10 13:13 sí es una incógnita Manuel ahora mismo obviamente es hubiese que hay hacer un pronóstico pues la verdad es que la la visión bastante a menudo el hablando y cambiando impresiones con muchos oftalmólogos incluso a de Sevilla que el llamado compañía pero es porque el modelo J no es una es una cuestión que nadie puede hacer un pronóstico a medio largo plazo porque muchas veces sorprende

Voz 1056 13:39 hombre que enseguida que no son nada puede

Voz 10 13:41 tal un ojo y al revés ojos romántico con una severa lo sorprendentemente pueden tener esa capacidad y nosotros no tenemos que verdad eso de momento se hizo lo que había que hacer que hablar y cómodo colar estaba pues permanecí hubiese ese mínimo posibilidad que suplidos regenerar todas esas estructuras internas que fueron tan severamente dañada

Voz 1395 14:02 hablas de un mínimo de posibilidad no de un mínima te posibilidad

Voz 11 14:05 siempre hay que tener posibilidad de agarrarse a eso no pero

Voz 1395 14:11 él en esa noche que pasasteis ahí la la operación de en la que tú la vista deberes exista pedía perdón prácticamente todo el mundo pedía perdón al actor que había molestado a todos la tremendo no tanto las bondades este hombre

Voz 10 14:28 el empezar tuvimos la conversación ahí estamos los dos Si yo le decía digo mira hoy por hoy veremos de anestésicos y fármacos que Sitting procura relajarte y soñar la soñando algo más hemos hecho a contarlo a la mañana siguiente pregunta y bueno al final con que soñar circo que soy una que es que era una figura el toreo que abre hoy en Jerez también el aquí decirle a Juan José Padilla que tuve ocasión de hablar con uno minutos antes de entrar a quirófano que le transmitió el mensaje que tú modifique Juan José también decirte que con la expresión de su cara fue muy reconfortante porque claro el mensaje venía de una persona como

Voz 1395 15:05 ha pasado esto

Voz 10 15:07 de acuerdo lo que te decía Juan José que voy

Voz 0171 15:10 mejor que tú que tú esto

Voz 10 15:13 pero de lo que es automatismo ocular todas las experiencia esquina pero somos reconfortante para Paco hoy

Voz 1678 15:19 muchas gracias a todos los parabienes pero ese es el deber es el de ver y eso es lo que en el momento de ser desgracia doctor por esa por eso momento que hablamos tan tan difícil de antes de de que usted entrar en el quirófano si estuviera tendría

Voz 1395 15:34 no lo gracias autor de una tesis a Jesús Cuesta equipo con una excelente y además un gran aficionado por cierto Juan e imagino que estuviste pendiente de todo no tú has pasado por tantas cosas ahora estamos con una especie de de esperanza difícil no fácil de que pueda recuperar eso que en un principio porque en un principio dijeron bien claro bueno que que el tema el tema de de la vista no estaba nada sencillo de que se pudiera solucionar no pero vamos a ver pues no que que hay la posibilidad de de poder de poder arreglarlo muy cerca de él está Juan Diego que es apoderado que lo acompaña Juan Diego que también quería no llevárselo rápidamente a la plaza no no no no no obedeció prácticamente nada Juan buenas noches

Voz 11 16:26 mhm fuera noches no hizo caso no hizo caso

Voz 1395 16:29 tenían muy claro su sentido personal de la responsabilidad no y él quería terminar de torear de matar incluso al final porque no mató como lo podía ni matar bien demasiado que lo mató no pedía disculpas a al empresario de haberlo matado bien no es una su personalidad y su forma de ser como forma de

Voz 11 16:47 para no él tiene un compromiso tremendo con su profesión y consumir hay con respecto que la china al animal ya he tenido en alguna ocasión más más discusiones entre comillas en este sentido por qué pasa mucho rayas el es una persona especial del toreo de esa manera Hinault no sabe hacerlo diferente no entregar todo lo que tienen en ese momento consideraba hubiera a por encima de un tanque no pero bueno independientemente de te lo que fue lo que demuestra es que que el que se ponen delante del toro son superhombres que son capaces de hacer cosas al alcance de muy pocos algunos de los rostros consultados me decían que que no comprendían cómo estaba de pie que lo normales

Voz 3 17:36 claro es un torero hubiera van partidos

Voz 11 17:40 sí bueno pues pues sobre todo no que que cuando una persona con con este accidente es capaz de matar un toro de ponerse delante incluso cosas buenos de de ser capaz de tener la conciencia la responsabilidad de lo que está haciendo y para quién para el público y animal qué debe tener la imagen real de lo que de lo que

Voz 3 18:03 en la cabeza por eso has podido hablar con él

Voz 11 18:07 sí sí eso eso es verdad

Voz 1395 18:10 hacia

Voz 11 18:11 el constantemente no antes de la operación la estaba totalmente consciente y ahí cuando salió la operación también ahí ha seguido mostrando pues lo que lo que dicen los dos

Voz 1395 18:22 que hay una remota posibilidad porque a veces pasa que se una en una regeneración de de lo que es lo que tiene el golpe que tiene en el ojo sobre todo la parte de abajo y bueno pues en principio que dejaban muy muy claro que que bueno pues que que era que sí logró burlarse pueden mantendría pero que que ver no podía haber ahora existe una posibilidad de cien no de que de que pueda haber ojalá ojalá que sea así no y hay que agarrarse a esa esperanza aunque es muy pequeñita Juan

Voz 11 18:58 obviamente lo que hay que esperar a que evolucione a tener todas las Toranzo en en todos los aspectos Moi y que haya un milagro que es que es un poco lo que yo que tiene que pasar porque realmente las buenas no pero no se puede perder eso es lo importante saber cómo evoluciona hay que ser tremendamente tú entras en todos los sentidos esperar que la operación no tenga ninguna complicación como así parece que está ahí que todo lo que se ha hecho está estable que ya da una gran noticia con respecto al al globo ocular ir tenemos a paciencia no paciencia y que siga estando fuerte como está es el que da a la gente de alrededor sí

Voz 3 19:40 sólo piensa que que en cobertura no se muchas

Voz 11 19:44 no está demostrado como como ha hecho astro que que es imposible y con el apoyo de todos no

Voz 1395 19:51 un abrazo fuerte de Juan Diego hace una pausa ahí seguimos

Voz 1395 20:16 Soto bueno pues yo quería preguntarte Juan porque tú te ha pasado por todo eso y por más no en un principio todas las esperanzas ya estaba cerradas España la mente no hay ninguna posibilidad de de que hubiera mojamos gente tan remota que que casi no existía se podía mantener el globo ocular de todas formas

Voz 3 20:40 yo creo que pase lo que pase el para volver Juan

Voz 12 20:45 sí no no eso lo tengo muy claro y de hecho

Voz 1395 20:50 tú lector escuchado todo lo que depende de la operación de la posibilidad de ver todo eso tú piensas que puedes recuperar

Voz 1678 20:56 independiente independientemente de Paul de poner en lo peor que es siempre de esperanza siempre está en pero no soy pesimista soy

Voz 1395 21:04 en principio depusieron de lo peor el principal dijeron que no que no tendría que el globo ocular se va a mantener pero que que la visión

Voz 12 21:12 no no la tenía de hecho rezamos tenemos la esperanza y creemos que todo sea factible eso por encima de todo no lo pero aún así

Voz 1678 21:26 creo también en las posibilidades y la capacidad de Paco creo como ha dicho también jugaron Juan Diego que siempre piensa en volver a torear

Voz 1395 21:35 no voy a tolerar otra vez un ojo si yo estoy seguro que va a volver a pelear por el esas marcas un poco el ejemplo de todo eso no debe ser fácil porque hay que adaptarse lo ha sido

Voz 1678 21:46 Maragall lo han marcado mucho muchos compañeros marcado no sólo yo

Voz 1395 21:50 muchos torero mucho la verdad que sí lo es un mundo aparte Juande

Voz 3 21:55 Juan si se quería rematar si no

Voz 11 21:59 no sólo decir creo que que es obligatorio y aparte que así lo quiero agradecer de corazón todas las muestras de cariño que ha tenido toda la gente estamos desbordados de de llamadas de demuestro apoyos de gente que pone todo lo que tiene posición a Paco también que en el hospital también lo han hecho todo muy fácil instrumentos así quién especial me pedía que le transmitiera un agradecimiento a al maestro Padilla porque estaba muy pendiente de él y bueno pues hasta agradecido y Ximo por portal ese cariño y apoyo que que de una manera muy especiales para él ahora reconfortante yo creo que eso lo estamos todos

Voz 1395 22:39 decididos de que sea lo que sea y ojalá que sea lo lo menos malo posible y ojalá que sea con un milagro que en un principio no creía nadie y ahora parece que hay siempre es bueno que siempre hay un halo de esperanza aunque sea muy muy pequeño no que conociéndole como es Juan a todos los dos Juanes Juan Diego y Juan José Padilla volver vuelve

Voz 11 23:00 la demostró tener una capacidad de superación tremenda Hay que entre todas las adversidades ya lo demostró matar la corrida de Madrid con dos vértebras todavía fracturadas con dolor tremendo que compartió hemos final no suele salva pero él sabía que tenía que torear y creemos todos los que esa voluntad lo va a llevar adelante no independientemente de eso creo que es el amor absoluto por su profesión iba a poner todo de su parte todo lo que tenga en su mano

Voz 1395 23:26 no estaba en un momento que estaba recogiendo el esfuerzo de tantos años en tiempo porque lleva años peleando luchando saturó Campuzano me apoderó en un principio porque le dio condiciones pero no no quedo no arrancaba incidía poco a poco y ahora cuando estaba feliz y empezaba a tener cartel en muchas plazas ya que la gente lo respetaba que la gente veía descubierto torero tremendamente puro no bueno vamos a ver pues yo creo que que los toros los toreros son tan capaces que esto no no le va no le va a parar juegan un abrazo muy fuerte

Voz 11 23:57 muchísimas gracias un abrazo y gracias a especial al maestro armero pues

Voz 1395 24:02 tengo hacia Diego San José Luis Ayllón José Luis buenas noches bueno este este es un tema muy muy muy muy peculiar que solamente solamente alguien del mundo del toro es capaz no ya de darle la vuelta a esto imagínate en otro espectáculo en cualquier cosa sería prácticamente imposible aguanta un segundo a hacer la pausa íbamos contigo

Voz 1395 24:50 José Luis estábamos hablando del tema de Paco Ureña tema lógicamente tratado

Voz 3 24:57 por todos los medios pero que que tiene punto es muy

Voz 1395 25:01 al no de de arte grandeza de la gente del mundo del toro el momentos límite como está pasando este torero José Luis hace una lectura muy particular que solamente puede pasar en este en este mundo controvertido del mundo de los toros pero que era una grandeza está muy especial incluso cuando estás aportes del abismo eh

Voz 11 25:18 bueno eso de

Voz 1056 25:22 siempre está latente en la fiesta de los toros no es prácticamente lo que le produjo un rango superior a cualquier otro arte era o cualquier otra expresión escénica no tiene ese aspecto todos tenemos asumido hablamos menos se lo hablamos es lo que tenemos que hablar bien poco no es el tema nadie quiere llamar a esa posibilidad o recordarla pero que está siempre latente ahí es definir quién definitiva forma parte de la propia fiesta demuestra pues la capacidad de sufrimiento de superación de esa ese punto de más que siempre decimos este es un torero o por eso es lo que sucede a los toreros no sucede en ninguna otra parte estamos en las situación ahora súper comprometida especialmente sensible todo el mundo con motivos y deseosos de que esa rendija cita de de posibilidad de que pueda haber en que la cosa se pueda resolver en bien pues nos agarramos a esa con toda la fe del mundo en Dios y en los hombres llegan los toreros no

Voz 1395 26:23 ha sido una jornada por otra parte brillante no al mismo tiempo que es al dolor por un lado ha sido una una jornada espectacular la alternativa de Toñete triunfal pero es que ha habido montó el día de hoy y que de repente ya ha roto las barreras no lo que Fulham ni tres tres y tres es la uno

Voz 9 26:41 la barbaridad no y cantidad de de de festejos que es muy dice

Voz 1395 26:46 es encontrar luego Pablo César Antonio Ferrera Juan amigo Juan Parera es un hombre que por las noches es muy difícil hablar con él no ha vuelto a dar una dimensión tremenda con un toro de Montalvo no estabas ahí Gonzalo no

Voz 1678 26:58 efectivamente más alto

Voz 0103 27:01 Montalvo hoy una actuación muy importante de

Voz 1678 27:03 Parker ha toreado sí señor de cualquier todos estamos hablando sí sí

Voz 1395 27:10 sí sí

Voz 1678 27:11 bueno es que un torero con una grandeza de una calidad hay un pomposo ahora mismo Manolo tremendo

Voz 1395 27:20 la magistrada un toro que además estaban raza blanca

Voz 1678 27:23 estaba libro toreó despacio y lo toreó a a un ritmo

Voz 1395 27:28 bueno fuera de lo normal estuvo cumple con ese toro carrera yo creo que en ese capítulo alto de de maestros ya no

Voz 1678 27:37 el maestro de absolutos de la Sagrada o no pero consagró por la veteranía perdona Mestre

Voz 14 27:44 perdona no no por Dios

Voz 11 27:47 qué tal mundo entonces tú uno o con otro

Voz 14 27:49 dominio de la técnica hay también darles

Voz 15 27:52 Mario fantástico yo creo que he encontrado se ha encontrado él a sí mismos Un punto menos de sesenta feliz el torero premio no basta ediciones es rotunda fantástica

Voz 9 28:06 y la boca

Voz 1395 28:09 sí es que aquí estuvo también

Voz 8 28:11 él muy bien yo creo que era para él y eso es lo importante de un torero no de decir bueno público evidentemente lo tengo ahí lo respeto al máximo pero seguro que lo que yo siento eso llega sin ningún tipo de dificultad de cuando uno torea para él pues es el momento clave y el culmen de de de de un torero no y en este caso Ferrera ya lo ha conseguido después de tanto tiempo de tanta lucha que también ha tenido una lucha importante

Voz 1395 28:33 si hay una alegría en todo esto es la recuperación de la galería de Montalvo no sí hombre yo creo que que es una muy buena noticia fue el toro fue tan tan bueno como como dicen a Gonzalo

Voz 0103 28:44 con tono muy importante Manolo pero no por tanto no la en la que el indulto fue excesivo en el primer toro que se lidiaba en toda la feria toro importante pero hoy salida adoptó de Garcigrande por ejemplo con otras condiciones ITA también en cuanto sale un toro bueno pues Seppi el indulto hoy por ejemplo apremió muy justamente con la vuelta al ruedo y la fe en A desde luego estuvo a la altura del toro fue una una obra importante ese vivió con mucha emoción pero ya te digo que que de indulto no

Voz 1395 29:11 de dónde Roca Rey de cómo sería

Voz 0103 29:13 viendo tremendo me han dado una tarde de toros sensacional y vamos a ciento quitarme veo decididos que titulado La Crónica El Mundo como un intratable Roca Rey abate a sus ídolos porque de verdad que ha ha pasado por encima de todo una tarde sensacional a corta cuatro orejas y dos orejas que esa sensación de de que está en su momento y que cuaja todos los toros pesa tener distintas

Voz 1395 29:43 Ediciones uno José Luis y con veintiuno años no con veintiuno años a la velocidad que se ha colocado este torero no hay yo no y al mismo tiempo es la tracción que supone para para la gente

Voz 16 29:56 no es un caso que que estábamos esperan lo peor

Voz 1056 30:01 entre todas la comunicación la al descaro de la juventud una técnica o un sitio en la plaza importantísimos parece que haya nadie capaz de frenarle mira algo y es algo que es como una medicina o una vitamina imprescindible en estos momentos que la gente el que hayamos encontrado un torero que atraiga a que interese a la gente a la plaza dos entradas para días de Roca Rey en estos momentos algo imprescindible no mantienen un pulso generacional como bien adicción fuego unos hablo no corrió con los maestros como un ordenador ni uno CD ni otro CD lo vimos

Voz 7 30:39 lo hemos visto muchas tardes a la última a la vez anterior

Voz 1056 30:42 ver en Albacete y fue lo que él está necesitando en este momento el toreo no sé si ese tipo de competencias tenemos la visión de más cercana de de en este caso de

Voz 1395 30:53 de nuestro torero Juan José Padilla no hago José está este personaje con tanta fuerza que de repente venido y ha conmovió ya ya ha removido y ahí ha sido bueno para la Fiesta que es lo que tiene este torero peruano que está consiguiendo tan pronto y tan joven y tan de repente con tanta rotundidad y fíjate parece fácil cuando todo algo a duras y dos orejas y rabo

Voz 1678 31:19 no todos los días no sólo lo que lo que tienes que decir que tienes una caja de sorpresas es que una caja de sorpresas de de que hace quites a ver si me no no ve todo en todo en todos los terreno es que se encuentra a gusto la cercanía en las distancia templando alargando los muletazo matando los toros de espacio sea un revulsivo

Voz 1208 31:45 desde que está para Montoro lo está viviendo lo está templando

Voz 1678 31:49 desde una distancia tremenda es yo no sé yo yo lo que he vivido cada tarde con el que han sido muchas y lo que veo en él es una ambición tremenda un revulsivo tremendo y una capacidad tremenda hacer cosas que que bueno que que son dificilísima pisar esos terrenos que está pensando Roca Rey

Voz 1395 32:07 pero ahora mismo fíjate que arriesga mucho boca sin embargo el fondo con los toros le cogen mucho menos toros no

Voz 8 32:15 quedan está respeta no es que yo creo que ha habido una técnica y ha adquirido bueno pues es a ese sitio donde sabe que torea que tiene calidad que pasa la raya que sorprende por eso no porque además es un toreo de cerca de lejos como dice José tiene el cúmulo de las grandes figuras en uno solo y eso es muy importante

Voz 1395 32:34 a de José Luis a venir algún día por aquí ya no ya no ya estamos terminando

Voz 3 32:38 bueno un día sí cuando me puedo herir no

Voz 1395 32:44 sí claro mañana ahí la corrida de Juan Pedro esa media verónica a finales de Matas ya es bueno

Voz 1056 32:50 más final vale

Voz 1395 32:54 a es que haya un abrazo muy fuerte que eso es un abrazo hablar de Lima

Voz 1056 32:59 un día de contar porque

Voz 1395 33:01 además a toda la clase toreros eh de porque una cosa es que ya preguntarte tengo a Toñete tengo Antoñete y que éste quiere montar los hoteles por su cuenta claro

Voz 3 33:14 entonces enhorabuena muchas gracias eh o no entiendo

Voz 12 33:24 ido no me gusta dar razón Abella dice que de eso no entiende si se lo quiere entender

Voz 1395 33:37 qué bonito que bonito no con con con los dos con Juli con bueno con poco con Ponce de padrino con Juli el discurso fue largo

Voz 7 33:45 sí sí es muy bonito no el maestro ha sido muy importante para mí me ha ayudado mucho mis inicios bueno que pues el discurso tenía que ser como poco emocionante y emotivo no muy largo también ya sabemos

Voz 1395 34:00 no

Voz 7 34:01 no tienen problema

Voz 1395 34:03 desde Ponce no

Voz 3 34:04 sí sí sí tiene que

Voz 1395 34:07 habría otro discurso de de Juli seguro

Voz 7 34:10 si no bueno la verdad es que la ceremonia fue fue muy bonita no que que que el maestro he vivido muchísimas todas a su lado me me me ha ayudado muchísimo el inicio inicios con ácido de las personas que desde el primer momento pues apostado por mí no oí que que luego él había sido el a la persona maestro que que me hallaba que me ha llevado la alternativa cosas y una cosa muy especial y bueno pues las palabras que eran para mí pero sin duda fueron muy especiales no

Voz 3 34:37 Ángel Calamardo buenas noches buenas noches Manuel

Voz 1395 34:41 aquí no tuvo suerte porque fue fue fue imposible no pero dudó de la alternativa fíjate cómo ha salido la cosa no

Voz 0171 34:50 sí sí no hoy aquí dio la cara era su última novillada en la había comentado por la mañana ha comentado el hacía mucha ilusión la despedida en Albacete la única pueden tomar la alternativa a fue me el esfuerzo tremendo pero a la vista podía ser más bonita más el serbio no la realidad de la o si los presentada pero bueno no dio el juego deseado y esperado pero el esfuerzo de Toñete hice puso de manifiesto aquí en esta plaza de toros de de Alba abrigo cerradísima con ese triunfo tan importante claro al fin hace peor

Voz 1395 35:25 de te pegarse un arrimón sorprenda pero si no sorprenderse no iba a llegar a ningún sitio para que no dijeran que que que no intentaba si además todo gaste

Voz 7 35:36 bueno la verdad que era una tarde que que yo la afrontamos con mucha ilusión y con muchas ganas porque algo primero por lo que significa Nafría Albacete no y la importancia que tiene la importancia que está viviendo también en la categoría que que tiene la feria no hiló por por ser mi última tarde como novillero oí para para mí era era una tarde muy importante y tenía ahí tenía que

Voz 0171 35:56 que dar la talla como bueno yo sabía que porque ese Robinho pues no me iba a dar

Voz 7 35:59 o pero pero por lo menos que propinó quedaran hoy también como algo personal no conmigo mismo que verme capaz que uno sepa que es animal quieres no te no te va a dar un triunfo real pero por lo menos de sentirte capaz disentir que te has jodido contra las dificultades

Voz 1395 36:16 bienvenido pues a dos al mundo del matador de toros de aquí hasta el final de temporada mucho o esperamos cómodo con otro de momento esperamos

Voz 7 36:24 verdad que que bueno es momento esperamos preparar

Voz 1395 36:27 lo próximo que iba a ser calentito no

Voz 7 36:30 sí la verdad que sí que bueno que el año próximo que yo lo que lo que no quiero es dar pasos en falso y quiero llevar a todos los sitios de acordar la categoría de las plazas está preparado para ello no entonces pues prefiere poco a poco no dar pasos en falso y que los pasos que dé la metano

Voz 3 36:47 muy sensato Juan José Padilla no eh sí señor sí señor esa zona si Manolo

Voz 1678 36:53 enhorabuena Toñete Aranda

Voz 17 36:56 Nadal antes de temporada de novillero admirable tremendo oí vuela arranca en el no

Voz 1395 37:02 tuvo un gran triunfo me alegro muchísimo el Barcelona

Voz 7 37:06 hacíamos dentro muchísimas gracias

Voz 1395 37:08 Ángel cómo está la feria mucha suerte la feria

Voz 0171 37:11 todavía no está a punto de vista porque mañana es una tarde importante

Voz 1395 37:17 ayer algunos ha corrido a una perra Talavante

Voz 0171 37:19 Pierre espectacular de la feria pero va apagando poco a poco han sido diez días intensos mañana se cierra la puerta de hierro yo me encuentro momentos imperial que perfectamente conos de la equipo de la mañana te hace radio en directo todos los días donde participa se dirige el equipo de la Cadena SER y estoy en ese recinto ante un grupo de amigos esta noche en este recinto y a punto a punto ya mañana

Voz 7 37:45 es que todo el año

Voz 0171 37:48 el alcalde echará el cierre pero el cierre definitivo de pediatra con la corrida de toros mañana por la tarde le queda

Voz 3 37:54 eh

Voz 0171 37:55 a esta feria que poco a poco va pagando pero no se va a Renault se apaga porque al final porque Dios

Voz 1395 38:03 qué haría

Voz 0171 38:04 de todos los días de feria diez días de recinto ferial porque este recinto que tú conoces los oyentes conocerán muchos un ratito único no entonces de es Nahar con el rabo de la parte del hacia adelante en lo que es el vaso no es evidencia espectacular a los que se vive quién está pedía

Voz 1395 38:26 eran Feria de Albacete sería sería además con el corro de plazo era la verdad tremendamente recomendable para cualquier aficionado un abrazo muy fuerte director un abrazo muy grande bueno pues hay que decir una cosa que ahora ahora que fíjate que no voy Ureña a la y además hay mucha expectación para esta Feria de Otoño en dos partes que salió del bombo no tenemos a Nacho Lloret y Nacho gerente de la venta de buenas noches Nacho

Voz 6 38:57 qué tal muy buenas noches bueno pues

Voz 1395 39:00 la temporada con pendientes muy pendientes de lo de Paco Ureña que también os pilla muy cerca es un mundo muy fuerte este es está muy valiente pero ha sido un espectacularmente doloroso no oí bueno pues vamos a ver cómo terminan las cosas y ojalá que haya un resquicio de

Voz 6 39:20 ojalá delante mismo cosas no sabemos todos no resquicios de tu dices pues de pronto una áspera ojo pueda volver a a ver lo que tenga que estar el tiempo que estar pero pero qué bueno que al final queda mucho sacar adelante

Voz 10 39:44 creo que

Voz 6 39:45 qué tendrá recompensa no todo ese sacrificio y todo pues todo lo que lo que se sufre no es lo que que traer a la lucha de un torero cada día el tipo de cosas pues es que seguro que llegará

Voz 1056 39:59 compensarlo estamos seguros que

Voz 1395 40:01 Villa también no que si no hay suerte del todo que va a seguir es con toda seguridad está funcionando muy bien la feria de de de otoño y a niveles cercanos o superiores a la Feria de San Isidro es verdad eso

Voz 6 40:18 pues sí sí sí sí nos vamos de pues que renovación de abonos cabo el viernes bueno se ha vendido abonos nuevo también desde el lunes diez estamos ya por encima del número de abonados que como en San Isidro cuáles una fantástica una la noticia porque porque yo creo que el que Madrid no solamente no tira abonados no veremos algo es un pulmón para para el toreo no es bueno quedan tres días quedan tres días para para vender a uno nuevo que sabes que siempre hay abonos que algunos abonados dejan pues si en algún que otra bueno muy apetecible y yo creo que es el momento para para conseguir esos abonos porque igual cuando llegue a la las entradas sueltas pero no sé lo que lo que uno quiere

Voz 1395 41:06 una cosa es quería decirte Nacho y el bombo se hizo así ahora hace falta que entre alguien lo normal te hablo de lo que piensa la gente lo que pienso que también es que es elijan tres o cuatro o los que sean candidatos y que sorteo también ese candidato sería lo normal no

Voz 3 41:26 bueno aquí estamos usando sobre la marcha no no es que si si todo todo ha sido la zona fuertes del bombo aquí a la gente le ha gustado sí ahora hay un sí

Voz 1395 41:35 eh tío pues a los tres o cuatro los que sean que están momento bueno decía cualquiera de ellos pues también tenía que haber un un para que siga todo igual no bombo para que para que se le tocará de los que no están pudiera pudieran entrar no

Voz 6 41:52 pues es algo que ahora no

Voz 2 41:58 claro por ahí no iría fundamental

Voz 1395 42:01 qué ha funcionado pero ahora

Voz 6 42:04 es incuestionable que desde todo el mundo

Voz 7 42:06 ha habido valorar

Voz 6 42:08 pues lo que han portado muy Illa

Voz 8 42:12 estas los datos

Voz 6 42:14 es lo que ha supuesto en cuanta ilusión que el aficionado ha acogido con con tanto entusiasmo no y al final pues se le pero creo que todos tenemos que aprender y evidentemente

Voz 1678 42:26 ser extremos

Voz 6 42:28 que estamos por encima de la ha sido puesta algo tendrá que ver

Voz 1395 42:32 es lo mejor

Voz 6 42:33 todo lo que sea formal de este último mes así que yo creo que se puede ser una fórmula vamos a estudiarlo

Voz 1395 42:38 preparan para no romper la idea no porque además ha gustado pues ahora hay tres o cuatro toreros que que podía estar ahí y lógicamente pues seguir la suerte la suerte la suerte la que tiene que estar funcionando hecho una obra

Voz 6 42:51 hola a todos

Voz 1395 42:54 de tenemos la voz

Voz 18 42:58 Cayetano Rivera Cayetano que no lo son Padilla no baches

Voz 1395 43:03 Juan Sebastian buenas noches

Cayetano Rivera Cayetano que no lo son Padilla no baches Juan Sebastian buenas noches a enhorabuena de verdad gracias a José María Manzanares a te traía muy buenas noches Enrique Ponce Enrique buenas noches buena hace mal Miguel Ángel Pérez Miguel Ángel buenas noches buenas noches nada buena entonces el Torío para los que la Cadena SER todos lo estoy

Voz 1395 43:27 inconsciente la Stokes y medio a madrugar una

Voz 18 43:29 hora menos en Canarias con Manuel Molés

Voz 1395 43:32 saludos muy buenas noches tiempo de toros en la Cadena Ser en España bueno todo México en la cadena Pajín un mil Radio Quito Ecuador en Caracol en toda Colombia los toros en la SER pasión global por la tauromaquia mi compañero que lo tengo aquí mi lado Javier Bocanegra lo ha visto y lo ha disfrutado y seguro que bueno payaso lo sabe todo el día de todo al minuto y bueno pero casi todos no no estoy sabe pues los pasos que damos es que estamos haciendo aquí pero sobre todo lo he gozado la bienvenida también sea sabrá enterado no muy encastado Diego Carreter sí sí contó en lo que de aquí de la tierra por ahí de que ello sí sí muy bajo que aquello que solamente había toreado una corrida que fue la alternativa que le dio Manzanares porque es lo vio yo dijo le gustó la idea de la ayudado alternativa en Alicante a finales de junio cortó tres orejas os acordáis no Hinault toreado nada hasta el día de anteayer fue no no ha estado sensacional ha estado sensacional cuántos ojos dos dos orejas son

Voz 8 44:50 primero todos los herederos del golf dos orejas otra

Voz 1395 44:52 por la puerta grande y y la verdad es que da gusto verlo Diego buenas noches

Voz 6 44:58 buenas noches

Voz 1395 45:01 qué va a pasar

Voz 6 45:02 bueno pues lo veremos no sé ahora mismo veo ojalá ahí que Bronte lo vean

Voz 1395 45:08 te va a hacer una una pregunta boca otra pregunta tras hacer bienvenida cómo te precisó tras preguntas ya te lo tengo como guía yo te lo te hacer el maestro

Voz 9 45:19 sí ya a la pregunta de

Voz 1395 45:21 bienvenida Moreno Diego cuéntanos

Voz 0103 45:24 un poco cómo ha sido esta preparación en estos dos meses entre un compromiso de otro después de la ilusión de la alternativa bueno pues ha sido muy dura porque si era nada puede estar entrenando día tras día corriendo y entrenando de salón

Voz 19 45:44 que se hacen muy largos a nada bueno pues ha sido muy intensa Hay sobre todo también hay una parte fundamental que sobre todo la fe en no perder la I y la paciencia a trabajar mucho la paciencia

Voz 1395 45:59 la abordo pan esté tiene en la barriga o un león y si esa

Voz 1678 46:06 ahora mi pregunta me voy a adelantar Manolo qué sensaciones en ese portón de cuadrillas después de tanto tiempo sin el vecino torear

Voz 19 46:13 buenas noches maestro

Voz 3 46:16 y nervioso estaba muy peligroso no lo creo no me lo creo

Voz 2 46:23 aquí estoy hablando de los gatos las tripas

Voz 12 46:26 o sea que está

Voz 1678 46:28 de lo que te permite en ese puerto donde cuadrilla

Voz 19 46:32 la habido eh que que cuando uno está ahí dice hay que hay que dejarse hay que dejarse la piel y

Voz 7 46:43 sí bueno y entregarse en su momento

Voz 19 46:46 de la plaza llena hay dos clases de Toledo

Voz 1678 46:50 eso te agradecí el toreo claro salvo asegurar el portón de cuadrillas después de tanto tiempo sin vestirme de torero y como decía Gonzalo Bienvenida ahí ahí hay muchas cosas almacenando en esos momentos

Voz 3 47:06 previo a era matar seis toros y que transmite

Voz 1678 47:08 para los oyentes

Voz 1395 47:11 no se cinco toros

Voz 2 47:13 y supongo que regalará sobrero pero el cinco pero eso yo

Voz 1395 47:19 el sobrero va regalos habrá que seguirlo eh eso dos ahí porque es la verdad de ahí para arriba pero recomiendo bienvenida

Voz 0103 47:29 la tomo nota mano Borgia tiene porque podría ser

Voz 1395 47:31 lo de las Familias sé que tú sabes va venir a estar eso eh

Voz 9 47:37 un gusto fue

Voz 1395 47:38 ahora de lo normal y es un bicho arrancó rarísimo tendrá una mirada que te da miedo un abrazo me

Voz 2 47:43 el torero muchas gracias un abrazo muchas horas

Voz 0103 47:46 a ver si tenemos a Emilio injusto había bebido

Voz 1395 47:50 la segunda ha estado tremendo lo hizo es

Voz 0103 47:54 te iba a contar que han cortado dos Octavio Chacón ha cortado dos orejas a un acuerdo de Victorino Martín muy importante Nimes en la triple confirmación confirma también Emilio justo ha cortado una oreja Pepe Moral cada una vuelta al ruedo y ha cortado una oreja ahí ha resultado herido calle

Voz 1395 48:09 a un espectáculo en la plaza tremendo pues la hacemos una pausa de nadas de segundos y vuelvo al Sevilla en mesones del Serranito

Voz 1395 48:46 el Serranito es el mejor sitio para ir a la Emilio de Justo Emilio buenas noches Manolo no paras macho que te temporal temporales que debamos eh

Voz 0103 48:58 la verdad es que sí eso muy contento muy feliz está haciendo una temporada yo creo que que es muy especial sobre todo con con triunfos en plazas de mucha categoría yo creo que que bueno estamos dando pasos importantes

Voz 1395 49:10 sí fíjate en principio no les daban demasiada cancha acumulando gana

Voz 12 49:14 cuando gatos en la barriga torería y ahora

Voz 1395 49:20 es un año de triunfos triunfos triunfos triunfos triunfos ahora no se pueden bajar de ahí iban a trabajar casi mundo cuenta o sea que es fantástico lo has conseguido eh

Voz 0103 49:33 la verdad que si no no muy bonito ni soñando podía pensar hace tres años que me podía encontrar ahora mismo en esta situación yo creo que está haciendo muy bonito no están haciendo

Voz 7 49:43 pasó y poco a poco

Voz 0103 49:46 pero muy muy firme Si bueno estoy muy feliz con lo que poco a poco consiguieron la verdad

Voz 1395 49:50 cuál es el secreto Emilio aparte de que ahora estás toreando de forma más habitual Noi lo complicados luego otro torear de de de vez en cuando oí Icon la corrida que sea no me imagino

Voz 0103 50:03 bueno al secreto ha sido el el tener mucha ficción mucha mucha vocación y mucho amor a tu profesión no aburrirme nunca es sobre todo creer en ti cuando cuando ya nadie casi creía Hay yo creía Mimi en mi forma de sentir el toreo y bueno otras como creo que que es año consiguiendo objetivos no

Voz 1395 50:21 porque estás ganado todo lo que ha pasado y lo que queda todavía no ha de aquí arriba no no baje la guardia eh

Voz 3 50:28 sí la verdad es que sí la verdad que hay que está mejor arriba que abajo eh

Voz 0171 50:34 la verdad es que giran mi cuando no

Voz 0103 50:36 aclarar en esta feria isótopo I cuando salen las cosas bien

Voz 1395 50:44 Emilio un abrazo muy fuerte enhorabuena hoy lo montado se hoy los tres toreros sí

Voz 8 50:50 presentaban por primera vez por eso

Voz 1395 50:53 triple confirmar tuvo como si fueran debutantes Emilio de Justo Antonio Chacón y luego otra vez aquí y moral seis tres que confirmará en Nimes padres que confirmaban

Voz 8 51:06 lo curioso el primero que daba la confirmación con otro todavía no ha confirmado

Voz 0103 51:13 tras los seis toros

Voz 1395 51:14 eso espero pero que el primero tampoco tampoco estaba

Voz 8 51:18 estaba dando la confirmación algo que que todavía no confirmado

Voz 1395 51:21 era porque no había otra gente que estaban es el premio a a toreros que que han escalado

Voz 0103 51:27 que nos lo cuente el director de lidia no que no lo cuento

Voz 1395 51:30 tenemos ahí un Ottavio te correr no sé qué tal buenas noches qué alegría no anoche eh Padilla está feliz y puesto está en los que se

Voz 2 51:43 sí la verdad es que es tu amigo celebro no lo tuyo lo remachó

Voz 4 51:51 es es buena

Voz 1395 51:53 no bueno por la tarde tan importante dime

Voz 1678 51:56 que con ese trazo largo a eso autor hoy esa capacidad de entendimiento de de profesionalidad bueno lo que toca estar metido siempre ahora tiene la oportunidad de de poderlo expresar no di con con todo tipo de toro practicamente pero parece tipo ganadería pues lógicamente reluce My en plazas como la deprime pues lentamente ha sido

Voz 1395 52:15 golpes fuertes muy fuertes para atormenta al al cambio buenas noches cómo cambia la vida no

Voz 3 52:20 buenas noches me no tardaba ETA después de tanta lucha

Voz 7 52:26 ha crecido como siempre ha dicho el maestro merece la pena no lucha voló Popolo fue año de uno

Voz 1395 52:31 pues mucha gente no lo sabe evoca llevabas peleando porque todo ha estado arrancado fundamentalmente bueno este año un poquito de la que pasado pero de este año

Voz 1678 52:39 eso Madrid además llevaba

Voz 1395 52:42 los esperando soñando sudando cuántos años

Voz 3 52:47 catorce y catorce años

Voz 7 52:51 está diciendo lo contrario para o por el amor tipo hoy tiene mucha afición por tener mucha fe no querer ver que de de la prospección que conseguí mi mi segunda oportunidad

Voz 3 53:02 a mí no me está llegando

Voz 1395 53:05 tú pensaste que no había futuro y que lo dejaba

Voz 3 53:10 jo si por supuesto no de pues he