Los Toros (24/09/2018)

Voz 3 00:51 la sonrisa es bienvenida a la mantienes has quitado no los quiero estar para torear bien bueno de momento para escribís ponen escribiré no no hay ningún problema José Ruiz y Carmen Peinado no tienen problema están bien Padilla tampoco Padilla cuidado Padilla puede ser el próximo presidente de Portugal sea como antes

Voz 4 01:09 sí sí sí bueno darle forma a la que ha forman

Voz 3 01:11 Portugal y hoy ha estado en vez de Vera estado en Vera y además que de sino a dos toros pero el el suyo sin ningún problema y ha salido a hombros los los tres no no han querido o no han querido sabido

Voz 4 01:26 Francia pero desde luego ha cortado dos orejas si luego contaremos bien lo que ha ocurrido en Vera bueno pues ese juego

Voz 3 01:31 pese Padilla maestro buenas noches agua no lo tenemos todavía vaya lo tendremos no que pues vamos a continuar porque vamos a buscar al primer plano es una G en la preocupación que todos tenemos lo de Paco Ureña no Paco Ureña esa gran dolor de la temporada un torero que ha peleado una barbaridad desde un principio ha luchado ha bregado a espera no si al final al final afortunadamente al final afortunada de bueno pues está bien atendido y dentro bendito hablaremos con el doctor Pascual González para para ver cómo va evolucionando no de momento no va a peor pero este tipo de cosas que son muy delicadas íbamos a ver por dónde tirar no dentro cometió será que no tenemos a Juan José Padilla Juan buenas noches

Voz 5 02:19 noche Manolo bueno enhorabuena por lo de Portugal

Voz 3 02:22 el porque en el llamado frente de Portugal en ferias y se presenta a la política en Portugal es capaz de ganar es ver es curioso no porque lo de a pie es verdad que hay unas limitaciones señor toreado de a pie

Voz 6 02:36 pero lo de

Voz 3 02:38 lo de Portugal leído allí es muy importante

Voz 7 02:43 lo que sea bueno pues un revulsivo cabido no de la afición

Voz 8 02:48 tiene ya sabes qué es lo que tiene tirón y y la cultura del caballo en la que la que trascienden en Isaza no estaba un poco a poco la cosa pero yo realmente he disfrutado mucho todo esta tarde estaban tan noches las que podio comparecer en la plaza de campos de Kenia en otras muchas plazas de Portugal porque a raíz de de de presentación pequeño

Voz 9 03:12 no

Voz 8 03:12 pues pues su lideró muchas muchos contratos de distintas clases del país y toreado mucho en Portugal esta despedida ha sido muy emotiva muy emocionante

Voz 7 03:23 aplastó a la plaza estaba preciosa repletas

Voz 5 03:27 es muy bonito jugar en la conoce ya cuál va a ser muy bonito es una plaza muy claro

Voz 3 03:32 antes en el centro mismo de la verdad es es más la plaza que luce muchísimo y la plaza que curioso Gonzalo que abajo de la plaza está llena de de de comercios y locales o sea que tienen una vida tremenda no la aceptación del toreo español con las circunstancias que utilizar en Portugal la verdad es que cada Un paso adelante aquí los de Padilla en Portugal en cuanto quiere se puede al filial a allí que no tiene ningún problema no Juan que estamos preocupados por lo de Ureña querer

Voz 5 04:06 hemos con con Pascual González por supuesto por supuesto que revolution encartados que además es una garantía escucharlo por tanta tantas cosas no hay paz

Voz 3 04:16 muy buenos cirujanos taurinos que hay algunos que transmiten confianza seguridad y que además te cuentan las cosas como son como son no son Pascual González buenas noches de pillo descansando

Voz 10 04:31 no perdón me hacen Bardot ecos sonoros allí acabó la feria si me quedo pues ya dijo ya el trabajo aunque coger el consumo el sábado tiene sonido es espectacular que es estos días

Voz 5 04:49 tampoco ni una operación y media yo eh

Voz 1056 04:53 a gusto

Voz 5 04:55 estamos preocupados por el estado de de Paco Ureña

Voz 3 04:59 o fue muy muy espectacular acogida fue muy dura donde estamos en qué punto estamos Pascual

Voz 10 05:06 no la última con el jueves es el ocio es lo Lynne Cooke de la verdad es que soy bastante animal estaba un poco de bajón estaba muy cojo juez escude ver la exploración que lo hicieron unos los otros Talgo incluso me dejaron ver el fondo dejó y la verdad es que bueno eh soy el que no quiera cansancio esto es lo mejor que hay bueno casi desértico cojo pues eso vivimos perfectamente la inflamación de El Pardo se había

Voz 8 05:37 es qué

Voz 10 05:39 los párpados funciona bien la posibilidad de los párpados tiran utilidad el ojo que se iba perfectamente bien tomaron la atención ocular que iban global con lo cual podemos decir que el ojo está establecer el día cuando somos mucho porque ya no lo vio toda la Cámara algo día color rojo todavía con el hematoma que concesiones para que no baje hasta esas ejercen la toma cuerpo en realidad a las secuelas que pueden correr yo creo que es una detenido que lonja como Murcia elenco tuvo ocular con todo en pasamos creer que sí ojo pues ahí lo menos lo que es la conservación loco pues parece ser que ya de es si no de nadie porque doce la cosa venció no uno en la dura como todo lo que sólo todo lo que sí puedo andar no lo que es lo hicieron pasar muchas veces no esfuerzo no Serra sobre totalmente prohibido que a pesar de que es lo que se ha ido y que se tal y como está como ha quedado de piedra

Voz 3 07:07 con esa escuchando en este caso también Juan José Padilla yo la pregunta sería en el mejor de los casos el mantendría el globo ocular

Voz 6 07:15 sí pero podría haber o

Voz 3 07:19 oiga oiga sería pedir demasiado au si es posible doctor

Voz 10 07:24 el globo ocular con lo dejen pasaba catorce

Voz 11 07:29 de ahí finés me dirías que nadie

Voz 10 07:31 pues no porque te libre de alguien piensa así que el otro Bogotá perfectamente bien porque a ni de los que algún tipo de lesiones si lo podía hacerlo para el otro o ellos vi el jueves ellos al cien de los juega perfecta de en diciembre os lo ordena las el avión frías de los ojo para verla disfrazada perfectamente bien dicho tienen lo que sale rozando los con jugamos muy mete bien las cosas para que no se pudiera conservar y como las cosas no tiene mucho dolor totalmente controlado yo pienso que en ese sentido que separan el Parador el que pueda reservar el ojo

Voz 3 08:10 con ser conservar sería una cosa Iber es otra

Voz 10 08:13 totalmente incremente son formas cogía veinte ahí está Padilla que es es que creo que ha sufrido porque no sé yo qué tal Pavía excepto los días contados olla alabar la similiar los vados

Voz 5 08:31 claro es la experiencia que tuvo por eso cuál es la especie que estuvieron es lo que está

Voz 3 08:36 contando el doctor en que se puede parecer porque es verdad que que fuiste rápidamente a Oviedo pero el doctor lo que es el nervio óptico sabía dado hasta el punto de que no pasaba de la luz por y a partir de ahí a lo mejor podía saber más

Voz 6 08:50 he tenido el ojo o no

Voz 7 08:54 claro nosotros tuvimos nosotros tuvimos tory los oyentes tuvimos ese proceso rápido de de ser trasladado

Voz 8 09:03 al y llegan las familias llegaron después estuve atendido Ossa de de recordará muy de la mano de hecho amigo de bueno de los usuarios en la puerta intentó aún con el nervio en honrados e intentó desarbolar evidentemente pues en el ojo el ojo pero era imposible muy difícil porque porque bueno no mandarlos es dialogado pues atrofiado doctor el suyo mismo con el paso del tiempo el que con el dolor pues por mucho tratamiento que hicieron de plan bueno mucho tratamiento que se pudieron hacer intervenciones no se pudo salvar el ojo porque estaba totalmente atrofiado era una situación muy diferente y a la de Paco gracias a Dios gracias a Dios

Voz 5 09:57 Museum de esto porque acabo de escuchar

Voz 8 09:59 eso son bueno pues en ese acciones para entrenadora excelente y ojalá sea

Voz 1056 10:05 hoy sale Bellavista es porque se están dando

Voz 8 10:08 son muy positivo en ese aspecto en en el mio pues ha remitido todo ahí de repente pues la lucha pagó todavía no daba información óptico

Voz 7 10:19 un proceso tiempo pero poco a poco

Voz 8 10:21 en realizando poco a poco veinte en que sería pues es inútil esfuerzo

Voz 3 10:26 el doctor Pascual Osa esperamos unos días Javier no

Voz 10 10:30 si me en vida yo que el juez antes de viaje mañana exploración es posible que a lo mejor estoy incluso recuerdan desde el auto

Voz 7 10:39 el tienen información que tenía

Voz 10 10:41 Nos tienen elecciones exploración ayer sábado

Voz 8 10:44 me voy a poner

Voz 10 10:47 llegó a todos los horas yo sí que me quiero ir por la a si Alá a Sofía se le puede acompañar unos tiene un principio días que mantienen a lo mejor pudiera residió

Voz 3 10:59 todos sabemos muy muy encima ahí estaremos una vez más Pascual González

Voz 12 11:04 es un equipo excelente a los que además de ser

Voz 3 11:07 los que son muy buenos además son son son a grandes si son comunicadores que como el caso de pescado y gozar que además ha operado a la mitad de la gente de de Albacete Albacete y además la ópera hoy en todo el mundo también un abrazo muy fuerte Pascual mucho

Voz 13 11:23 ha con todo no

Voz 3 11:26 bueno pues en recemos para que sea lo mejor posible Juan no sé lo que lo que podamos

Voz 5 11:32 esto es mano de grandes profesionales y con una gran calidad

Voz 12 11:38 sí sí bueno sobre todo Paco

Voz 8 11:41 es una persona que está demostrando sus fuerzas hombría en su capacidad de de querer volver de Louis de ganar esta batalla

Voz 3 11:48 antes de hacer una burrada te puede pedir permiso siempre di porque ayer y que de repente recuperar la voz no me desperté llamé a medianoche tenían una ser tremenda me Pío me bebí un trago larguísimo de ellos estaba aislado muy frío ya está bueno con un dossier por los pulmones de de de la garganta no sea yo tengo alguna cosa al doctor Padilla que se está acabando esto que va que se va se muy rápido no

Voz 5 12:17 ya ya llevamos con la recta final vez entre la recta final echado estamos ya cuatro Corrida de

Voz 3 12:23 no ha pasado nada nada

Voz 8 12:26 no es que lo llevamos muy bien lo llevó no bueno ha habido muy momento que me ha flaquea la hacienda pero quizás no de físicos sino con las emociones que he vivido ha habido momentos que que bueno es tanto después del paseíllo el último por la por la Casa Chopera que hicieron entrega de un recuerdo como monumento precioso en Logroño

Voz 12 12:46 vi logro

Voz 8 12:48 algo que ver con con gran cariño a mí

Voz 1056 12:51 me emociono muchísimo eso salir

Voz 8 12:54 años por ejemplo hipotecan la plaza de Campo Pequeño entrega SIMA con esas cuadro vuelta ruedo sea ya en la vuelta el paseíllo ya como que hay un compromiso como que existe

Voz 5 13:06 es una implicación por por

Voz 8 13:09 es el mejor recuerdo son los momentos por el momento los que los que sienten algunos se siente buenos deseos a lo ves siempre es el sector de esos temblores porque son momentos de mucha audiencia hay mucha muchas sensaciones de de entrega pasión pero la vez de orgullo y de felicidad

Voz 5 13:31 viviendo un momento muy quieto

Voz 3 13:34 fíjate no para el mes de lo que es es la recompensa a toda esa lucha

Voz 4 13:39 Hay el reconocimiento de toda la afición alguna cosa

Voz 3 13:42 no lo conozca es muy aficionado la empresario en no sé qué pero que te pues el público en general sí claro es sol de sombra de arriba de eso eso al final tiene que llenar de orgullo que ha pasado en el en el planeta taurino buena mano

Voz 4 13:57 no pues en Madrid se ha celebrado el tercero de los desafíos ganaderos hoy ha sido con la ganadería de Pallarés ir de Hoyo de la Gitana que ha sustituido a la de pala y ha destacado es que no sabe yo no habitualmente además así es muy interesante la corrida como los tres desafíos y esta vez de Santa Coloma ha destacado Tomás dijo que ha cortado una oreja ir entre las dos ganaderías la de Pallarés se ha llevado la palma Sánchez Vara ha resultado ovacionado en el primer todo y silenciado en el cuarto Javier Cortes a saludar una ovación en el quinto hito más dijo como te contaba corta una oreja en el tercer toro de la tarde

Voz 3 14:32 no tenemos ahí tomando fotos Tomás

Voz 5 14:35 buenas noches buenas noches no sé es qué bueno qué bueno

Voz 3 14:40 dentro español quién es de dónde eres tú Tomás

Voz 5 14:43 el francés Claude que una cosa de monte Massa no lo saben

Voz 14 14:50 muy bien y oreja el Madrid que debe dar una alegría tremenda no

Voz 8 14:56 es una pérdida tremenda porque como he encontrado ya yo vine aquí en Madrid en el con la idea de la primera foto en España porque Europa no

Voz 0697 15:07 pero orando sobre todo a sí

Voz 8 15:10 aquí en Francia y la verdad es que viene con una idea de verdad de poder arrime esas puertas que que están me hace falta hay también quiero pues les dio muy grande de haber podido cortar esa oreja yo estoy en Madrid

Voz 3 15:28 me Gonzalo Bienvenida explica le ha dado mundial porque a cortar oreja Madrid bueno méritos

Voz 4 15:34 pues esto más Duffy ha cortado esa oreja lo primero por lo firme ha dado toda la tarde ante los toros han mostrado un valor tremendo en ese tercero en el primero de Pallarés y en el primero de su lote ha sido una sorpresa no verle tan seguro podían pidiendo a los toros por abajo y ha habido un momento en el que el toros en la parado a mitad de muletazo aguanta el tirón ya terminado de pero ese derechazo luego ha habido una tanda con la mano izquierda toreando muy espacio y estando muy asentado y luego manos sobre todo eh ha sobrecogido aplazar con la forma en la que ha entrado a matar satinado completamente encima de los pitones le ha aprendido toro por la zona del pecho por la zona ancha de Quillo ha sido momentos de muchísima preocupación gracias a Dios la libra una cornada el toro ha caído con una estocada en todo lo alto

Voz 3 16:21 me acuerdo de los los principios si tiene buenas maneras Si poquito a poco voy madurando que un abrazo muy fuerte Padilla para Botafogo que lleva peleando tiempo

Voz 15 16:31 eh sí sí Hidalgo a la cara eh

Voz 7 16:34 pero dando bueno pues tanto un poquito a poco está abriéndose paso en corridas duras

Voz 8 16:42 la carrera nada fácil pero pero está dando paso enhorabuena tomada al Madrid más error agradezco muchísimo

Voz 5 16:51 Tomás que

Voz 3 16:53 que que sean muchas tardes de de felicidad de triunfo aquí en Francia y en donde haga falta de los ocho países taurinos

Voz 5 17:01 totalmente totalmente exactamente qué bienes español está abrazo

Voz 3 17:06 estamos de fiesta ahí montaba una

Voz 5 17:09 es una verbena ahí que decía estaba cenando con mi cuadrilla El camino eh

Voz 3 17:15 me encontré toda la cuadrilla también son franceses son españoles o mezclado francesas

Voz 5 17:19 todos mita mita mita mita mita mita mira raza española fue un abrazo grande muchísimas gracias

Voz 3 17:28 bueno pues en no he dicho principio que buenas noches no con desde horario pero escuchando no porque pueden escucharlo por donde quiera en La Ser en Radio Olé en Caracol en Colombia lo estarán siguiendo en la Dobleu de todo México en Ecuador a través de platino muy de Radio Quito por tanto bienvenida la todos porque espera una noche intensa es sobre todo soñando y buscando soluciones para un gran torero

Voz 1395 17:54 el ser humano que se llama Paco Ureña no porque además es buen tío Juan

Voz 16 17:59 el buen tío es un tío de verdad

Voz 3 18:03 estaba yo creo que entienden no

Voz 2 18:05 ahora con la voz pero quería contar esto la editorial muy a lo presentan actúa lo haremos bebo porque antes tengo que saludar y tenemos a

Voz 3 18:21 a Luisito que es mi compañero y amigo

Voz 6 18:24 de de justo si apoderado

Voz 3 18:26 también forma parte del aparcamiento de de de justo al matador de toros pero también Luisito buenas noches buenas noches Manolo bueno dime cómo está el de justo oí bueno así un día te sirve no porque la Laleh la acogida el padre quede que falleció ha tenido que entrar al padre bueno

Voz 13 18:43 son dos días con pondría muy difíciles muy difíciles de de

Voz 17 18:48 en la madrugada del sábado pero nos enteramos que que bueno que era hermana del torero llamaron lo llamaron para anunciarle que había fallecido su su padre

Voz 3 18:58 no pueden veía Moha

Voz 17 19:00 el primero a las cinco menos cuarto de la mañana del tirón pues ya lo de Eli muy claro momentos es muy duro estar lejos de los Puyo bueno yo soy de lo suyo pero no soy Henman animar M fue uno intentar hacer el papel que le toca en ese momento yo desde el primer momento pues yo le abrirá mano por lo menos las vías de decir a la empresa demostraron que que por las circunstancias que mira se tiene a que su padre Si tiene ese momento de la mirada de Millo fue fue a mí me desgarró

Voz 12 19:37 jo

Voz 17 19:37 no será nada que cara de que ésta corre la mató yo por mi padre

Voz 3 19:41 pues es triunfo cogida padre que fallece Dexter

Voz 17 19:45 algo duro miran lo yo llevo con Emilio tres años estamos uno uno junto soy Juan José lo sabe estamos aquí en Sanlúcar lo los dos yo tengo mucha comunicación con Emilio tanto visual que oral y talento durante una corrida de toros ahí él no tenía acceso a ellos ayer yo estaba en otro mundo

Voz 13 20:11 claro que es el mundo que

Voz 17 20:13 de perder mi padres que que sufrió tanto con el esos años de que juré sacrificio Emilio sin pues el hombre que que hombres ha ido bien lo que su hijo estaba consiguiendo que fue niño

Voz 13 20:30 pues aquí Emilio pues da una una una buena muestra de hombría ahí me me choca hablar de eso después de de lo que está pasando con Alcoy Juan José lo que ha vivido

Voz 3 20:40 sí pero pero de verdad Juan por supuesto esa jornada el padre p'alante p'alante p'alante

Voz 17 20:49 yo mirado yo soy más barato toro y torero con Juan pero yo sé porque me he quitado soy oír

Voz 5 20:54 pues como ellos

Voz 18 20:56 la realidad estas cuando es

Voz 17 20:59 y en Ilion en en que en la enfermería que hagan están abriendo el traje para para operarle por lo menos de las trayectorias que haría y que dice que aquí no tocarme nada que yo ese toro lo mató por mi padre índice elevado

Voz 13 21:14 cuenta con una venda se ponga tan by yo digo bueno pues eso grande pero yo ya no puedo más

Voz 5 21:24 soy un humano si ellos son

Voz 13 21:26 frente un abrazo me pongo Luisito

Voz 5 21:29 una buena bueno Duran bueno no te manda enhorabuena aquí grande verdad

Voz 17 21:34 pese a que Milioi incluso unas dentro para para para nosotros no los Estados Unidos

Voz 7 21:43 a su padre mandamos un fuerte abrazo a la familia y también reconocemos el esfuerzo que ha hecho ante Antesa corrida de Victorino era una pronta recuperación toda la Familia ahí bueno verle narrando

Voz 17 21:56 ya la verdad Juan la noticia son son bastante buena porque

Voz 3 21:59 a la cola

Voz 17 22:01 hemos viajado hoy es lo recogió a las ocho de la mañana desde el hospital no fui corriendo en Cáceres Si a las nueve estará en manos del doctor Barragán de la agencia un eco doppler

Voz 13 22:20 que los otros son jurarle son menores de lo esperado lo Monty Python Ramiro uno más no más grande

Voz 3 22:27 los más grandes requisitos que como sabéis así como sois va a torear en Madrid iban a ser así sois sabes ejemplar

Voz 13 22:34 es un abrazo muy fuerte muy grande y un poquito me nos voy muy vitoreado

Voz 2 22:41 el mundo ya

Voz 1395 22:51 vamos a ver yo en principio y de verdad le digo yo no tengo nada personal en contra de Pablo Iglesias si tengo a favor de la libertad aquellos tiempos duros con Remón peleando por la libertad en una España demasiado oscura que afortunadamente cambió hasta llegar la democracia a tauromaquia genera más de mil seiscientos millones de euros al año a Tauromaquia reúne tres grupos de valores ecológicos culturales y económicos festejos

Voz 3 23:22 populares en Valencia en Castellón ocho mil dos cien

Voz 1395 23:25 a pesar de las que pone Compromís la fiesta genera doscientos mil puestos de trabajo cotizaciones sociales de profesionales taurinos doce millones y pico sumando el IVA más de cincuenta y seis millones al año al Estado has corrida de toros financiando administración no al revés somos más renta hables para el país que algunos partidos políticos yo le digo una cosa hablo con todo mi respeto yo tengo mucho a favor de la libertad aquellos años tiempos duros con Ramón peleando por la libertad en una España demasiado oscura que afortunadamente cambió hasta llegar a la democracia pero bueno si te encuentras cosas que son poco lógica vamos a ver en principio nada tengo en contra de Pablo Iglesias ni mucho menos al contrario bienvenidos todas las ideas y todas las tendencias la pluralidad respetuosa Hay ganada es muy buena hasta que se les ocurra un disparate como el de hacer un referéndum para ver si permitimos sobrevivimos la fiesta de los toros otra vez la dictadura no sí hay ocho millones de aficionados son más todo el país se a Pablo Iglesias y le han aplicado ya explicado bien Vitorino Martín Junior que la fiesta no se puede dinamitar por un capricho o una subasta a ver quiénes son más los menos aficionados vamos a dejar la fiesta en paz de momento hay más aficionados a los toros que afiliados a podemos ir esto de hacer una de hacer un referéndum a ver si hay mayoría para la fiesta mira Pablo Si un espectáculo o asociación no tiene mayoría absoluta acabaría con casi todo incluido tu partido que de cuatro sea el PSOE de PP de Podemos Ciudadanos es el cuarto y último o con esas propuestas que son como eran yo nunca lo haría la fiesta es un gran espectáculo que a veces también falla faltaría más seamos diariamente por su pureza y por su verdad Un toro bravo no es como cordero cuando quieras vamos al campo a esa de esa donde junto al toro hay todo maravilloso hábitat natural de especies y lo compruebas la casta es un antídoto al dolor un toro bravo no pega brincos embiste con fiereza o temple pero sin signos externos de dolor de templanza pero yo sé que esto no lo vas a creer Hinault deseáis comprobarlo en el campo da igual ocho millones de aficionados que pagan su entrada es mucho más que muchos partidos políticos incluso más que el tuyo y te digo esto desde el respeto y desde la cercanía porque tu rebelión la tuya la tuyo también en tiempos de Franco que no fácil era mucho más jodido te digo una cosa toros antitaurinos que están organizados sean asustado de tus palabras de que quieras un referéndum no lo van a permitir ellos saben que son una minoría muy activa pero minoría organizada ir remunerada ellos no lo van a permitir pues están mucho más cómodas así porque son minoría la fiesta de los toros es legal y fantástica si se hace bien date una vuelta por Francia pregunta informó ocho países donde se celebra una cosa más la fiesta contó Vitorino lo admite todo extraño sueño de un referéndum referéndum aquí es

Voz 3 26:41 diario en los llenos de las plazas y en las seis

Voz 1395 26:44 días podemos es el cuarto en número de abonados de los partidos políticos fiesta posiblemente sea uno de las el fútbol en que acude más gente que pedía nunca que por ser menor en votos lo prohibieran nunca lo pediría pues de eso tienes que preocuparte ocho señoras de aficionados no es un mal partido en una plaza hay ciudadanos de todas las tendencias políticas posiblemente también de Podemos

Voz 2 27:22 cada domingo Pedro

Voz 19 27:26 las eh

Voz 2 27:29 el altercado dos las

Voz 4 27:47 no nos ganamos festejos de fuera de Madrid no si en Vera precisamente contábamos antes que ha ocurrido un caso extraño Nos lo puede contar bien Juan José Padilla verdad federal

Voz 9 27:59 se

Voz 3 28:00 has matado a los dos dos tuyos pero los compañeros se han quedado con uno y uno no

Voz 7 28:04 no no no sobre si ha matado ha matado el sobrero porque el primer toro su sea el sí por su primer toro

Voz 8 28:12 pues había había salido

Voz 7 28:15 el animado poco descoordinado oí una también o la bolsa de pronto Totanés

Voz 5 28:20 yo pero bueno ese toro esa vía

Voz 7 28:22 echar para atrás todos lo David patoso el sobrero

Voz 5 28:26 de que se ha quedado sin toro ha sido

Voz 7 28:29 López Simón porque también el tercero ha sido también devuelto a los corrales por los por ahí pues ya

Voz 5 28:36 pues llevaba pues se ha aplicado el reglamento

Voz 7 28:38 esto en plazas de tercera dice que si todos los seis toros y el sobrero

Voz 5 28:44 consciente

Voz 7 28:45 aún así que la empresa había ocho

Voz 5 28:48 yo vi que algo haré yo la empresa

Voz 7 28:51 pues tenía un toro más un tono más pero el reglamento Isla Presidencial pues no lo ha permitido

Voz 9 28:57 porque decía que había sido rechazado Portilla

Voz 7 29:00 hago por bueno por todo lo que fuera pero bueno nosotros y esto lo digo también el nombre de mi compañero queríamos seguir adelante porque teníamos toros los chiqueros hice podría haber cumplido la corrida

Voz 5 29:13 perfectamente pero bueno practicamos reglamento esta circunstancia el que sufre es el capaz

Voz 4 29:19 sí eso es aun así pese lo ocurrido maestro dos orejas en el esportón El Fandi tres y Alberto López Simón que ha sustituido a Paco Ureña otras dos orejas

Voz 3 29:29 el único que mató por tanto pueden

Voz 7 29:31 claro claro que lo traemos salir en hombros por respeto a la afición al público

Voz 5 29:36 Saif Saeed a pie verá maestro perdón pero modo hemos hemos desistido

Voz 3 29:40 la de salida en hombros

Voz 5 29:43 por este motivo de respeto a la afición

Voz 3 29:46 que tenemos a Alfonso Cadaval que va a tomar la alternativa en la Feria de San Miguel Miguel está ahí Paquito García que están Mestre José Luis vendió Alfonso Cadaval Alfonso buenas noches de ahí que que cerquita hasta alcanzar dicho mayor eh sí sí a la verdad es que está llegar ha vuelto a Paco García Paco buenas noches para que hay ahí la Feria San Miguel a todo que tú estaba esperando San Miguel San Miguel puede ya lo tienes ahí a la vuelta aquí además

Voz 0697 30:15 el ambiente es uno comentario has visto en las redes sociales esta tarde

Voz 13 30:20 sí bueno me hacen pensar

Voz 0697 30:22 vamos a tener una feria dado déjame que él bastante buena cuenta presencia de público en la plaza de toros

Voz 3 30:28 yo estoy convencido que va a estar por lo menos lo va a ver el Mestre José Luis Voronin

Voz 1056 30:35 no era noche no no es

Voz 3 30:37 digamos que un fin de carrera la feria de de otoño de de Sevilla no tienen tienen poquito algo más no

Voz 1056 30:44 eh en la Feria de San Miguel de Sevilla fue la gran crisis pero todavía tiene la hay lacra activo de cerrar la temporada en los escenarios más fantástico cae en el toreo

Voz 13 30:58 sí hay carteles ahí

Voz 3 31:00 eh Paco para hacer cuentos

Voz 13 31:03 en la harina el viernes con una novillada triunfadores se anuncian novillos de Talavante iba a estar el el novillero mexicano que bueno fue normal

Voz 0697 31:13 está con las novilladas de los bonos en Sevilla con una actuación muy serias de le hace repetir ahora en las fresas Miguel completan el cartel Juan Silva Juanito Casio

Voz 5 31:24 el portugués no usara

Voz 0697 31:26 el portugués efectivamente ir Francisco Manuel que va a ser su presentación pesadilla él todavía no lo hemos visto lo me así que se presenta el próximo viernes aquí no vuelvas

Voz 4 31:37 sí sí en Madrid ha destacado ha estado a punto de abrir la puerta grande ahora está cogido seguramente reaparezca esta semana en Messi

Voz 3 31:45 luego hay dos corridas de toros son las dos en las que participan Morante de la Puebla eh no yo creo que es en Jose Luis las dos primeras hizo dos últimas en plazas de primera no restó ha sido Tom

Voz 1056 32:00 en esta segunda sois bueno en principio sí creo recordar que es así no

Voz 5 32:05 el Córdoba Córdoba Córdoba buenos sí

Voz 3 32:10 ahí Córdoba con lo que fue Paco con lo que fue esa plaza no nunca fue fácil de de Gerard esa plaza José Luis eh eh eh hablan de de de Manolete que hasta le costó trabajo a llenar la plaza de su tierra en la en los Tejares sí

Voz 1056 32:27 bueno pobladas los que Havel

Voz 20 32:30 el coreó flojo salud Benito no están las imágenes de Alternatives tantos y tantos si no en la época de fino se llena la Plaza Nueva de Córdoba

Voz 3 32:39 por qué iban en aviones a a al extranjero o México y pusieron duró tres sabes a España no se ha vuelto abuelo tú abuelo en participó en el alternativa de El Cordobés abuelo

Voz 1056 32:54 claro el abuelo de sí sí sí

Voz 3 32:56 Marino de Silvio evite José María Moreno sí señor que que está muy bien está igual lo encontrar otro día Sevilla igual de alto igual de de de buen humor igual de buena persona no porque una persona

Voz 5 33:07 sí es es más que nunca porque más alto alto muy alto Santos Santos por qué por qué por qué

Voz 1056 33:13 porque es un hombre due absolutamente atípico y fantástico

Voz 3 33:18 durante mucho tiempo fue el corresponsal de la Cadena SER en en Córdoba así como allí mucho tiempo más un poquito después de de dejar a la actividad taurina no que a Paco lo conoces no Paco

Voz 13 33:33 sí sí separé Montella pero hemos tenido mucha época

Voz 3 33:36 así Simón un hombre

Voz 13 33:39 no es buena gente los carteles son

Voz 3 33:41 a ver para que queden claros eh Paco

Voz 0697 33:44 si el sábado cuando la novillada del viernes como te decía

Voz 5 33:47 les hasta que él estaba no valen

Voz 21 33:50 muy de Juan José Padilla Morante además Manuel Blanco y Roca Rey Yllanes

Voz 0697 33:57 torno ese cartel lo que te comentaba anteriormente esta tarde algunos comentarios en redes sociales de que estaba a punto de colgarse el cartel si no te gusta

Voz 13 34:05 ha muerto hoy billete piquetes hay que te sabe lo que no hay nada de

Voz 3 34:10 es justamente lo que fuma

Voz 0697 34:13 el comentario y después hubo uno que ilógicos son mucho más fino decía sólo quedaban dos el trabajo

Voz 3 34:20 para ese día

Voz 0697 34:22 de billete garantizado

Voz 3 34:25 tiene la subasta opaco e que no tocabas no te lo vas a aprender eso no

Voz 1056 34:33 poner en principio sí claro no fue muy larga

Voz 5 34:36 se sabe que son dos corridas de toros no

Voz 4 34:39 eso es un organismo caerá a la cama

Voz 0697 34:42 Morante de la Puebla José María Manzanares iba el nativa hotel que tenía por teléfono foso clavado

Voz 3 34:48 no pues sí que sí que es un bueno no ha provocado que que además va a tomar la la la alternativa claro por lo tenemos ahí sí sí seguiremos ahí Alfonso buenas noches

Voz 22 34:58 no era la noche Manuel qué tal se hasta la vuelta a las que

Voz 3 35:01 se puede cosa si además todo todo todo el mundo que aquí los que estamos aquí vamos no podemos escapar no podemos escapar no no no porque tenemos la Feria de Otoño en Madrid lo que desea que el año

Voz 16 35:13 a la Feria otoño él eso es pero pero no José Luis

Voz 1056 35:18 bueno ya pudieron obvia que la coincidencia en una u otra o Aspar segundo

Voz 3 35:23 tienes que sale no lo sé

Voz 1056 35:26 a esta el cartel

Voz 3 35:28 Eva es Alfonso

Voz 12 35:30 pues el maestro Morante el maestro se a haré

Voz 16 35:34 muy fuerte eh

Voz 5 35:37 que la fuerte pero tiene que ser así

Voz 16 35:39 no tiene que ser así ir vestido nuevo sí

Voz 5 35:43 sí sí vestido no clásico clásico

Voz 11 35:47 sí claro el

Voz 9 35:49 sí tiene algo de especial porque bueno va bordado

Voz 23 35:52 bordado del Cristo de

Voz 9 35:54 en en Quito del Soberano Poder de San Gonzalo de la hermandad y también de cero después

Voz 24 35:59 será será cargado si el color

Voz 0697 36:02 que lo reservo para la plaza pero

Voz 5 36:04 el novillero

Voz 3 36:07 qué bonito fíjate un montón de chavales jóvenes que hay alternativa Toñete ha tomado ya

Voz 14 36:12 y un cártel también fuerte Nîmes

Voz 3 36:15 es otro Carter fuerte con el tuyo Alfonso bueno

Voz 16 36:20 eso ya te periodismo no verdad consenso

Voz 23 36:23 sí bueno llevo años tengo daño probado pero me quedaba

Voz 5 36:26 dos se voy poco

Voz 6 36:29 poco Paco examinan

Voz 3 36:31 a ver cómo anda periodista

Voz 13 36:34 no es seguro que el hombre se seguro que

Voz 0697 36:37 ahora que está centrado en lo que tiene que está centrado en tomar la alternativa Iker triunfo el domingo y si lo del periodismo lo tiene que aparcar unos años porque este triunfar todos los Palazuelo

Voz 3 36:46 mejor mejor Juan José Padilla seguro que que es echarle una bendición a Alfonso

Voz 7 36:52 por supuesto pero tampoco con el traje que lleva de San Gonzalo Boye lleva la detención es tomada sobre todo cuando se lleva los deberes hechos Manolo cuando está prepara ilusionado desde luego eso hacer el paseíllo en la Maestranza para tomar la alternativa es es un regalo de Dios y lo va a disfrutado mucho oí ojalá ayude

Voz 5 37:12 para que quede bonito recuerdo ese día me estoy y muchas gracias maestro un metro que bonito queda en ella no

Voz 3 37:18 el texto fuertes chavales nuevos que van a Tamada relativa esa ilusión junto a a toreros almacén a los tan conocido está tan tan arraigados en su profesión no eh

Voz 1056 37:29 es como tiene que ser el proceso natural no hay que darle cabida hayan pagar oí acogida respaldo mucho tiempo a los chavales para que por cierto no es fácil en este momento en que parece que todo otras figuras se amontonan pelotones en un cartel pero hombre así ha sido siempre las figuras hagan no han cedido el paso ya o han permitido que acceda no hablo de los jóvenes las alternativas de lujo zona chicos tienen su riesgo es son muy bonitas pero tienen su riesgo que que que que se pongan solitos los padrinos y fuerte en Siria a enterar usted quiénes seguirá adelante no

Voz 3 38:08 fíjate que además ahora pregunta todos no es todo más rápido que antes no ante ese fíjate Paco Gento tardó unos cuantos años en de Ortega Cano tardó subastar Espartaco Tablón se contrarios en funcional en las Ferias no ahora pregunto todo la José Luis Bellow Paco García ahora es todo mucho más rápido no hemos is

Voz 1056 38:27 pues no lo sé

Voz 3 38:29 son los rápido parece que ha perdido no obstante se había más más paciencia eh

Voz 1056 38:34 bueno entonces estábamos hablando hay que hemos hablado de los poderosos esta costaba uno

Voz 5 38:37 ocho nueve años digo el ocho uno

Voz 1056 38:40 Baños vais a ver estamos hablando de que estaba en un momento fantástico niña o Paco Ureña no sólo no es eso de como una alternativa incorporarse a los primeros puestos son esos milagros sobre milagro sobre el agresor que fue decisivo

Voz 4 38:56 no yo los últimos Rocard amante quizá no de Oscar

Voz 3 39:00 además han apretado no rápido sobre

Voz 0697 39:02 todo Manolo entre los novilleros no hay tampoco vía gasto y que los chavales bien en cuanto que la oportunidad pues repicando antes quiero

Voz 5 39:10 el IVA no estamos por lo deseamos lo mejor de Alfonso Cadaval Alfonso

Voz 3 39:15 yo la fecha definitiva es para que aún ustedes y dudando y queda ir a Sevilla día treinta de septiembre treinta de septiembre

Voz 4 39:24 veré el domingo que viene conmigo que bien en un poco de suerte le llamamos porque cuanto a la seguridad

Voz 3 39:29 por la noche y da seguridad

Voz 4 39:31 a un abrazo a al jefe vale

Voz 5 39:34 muchísimas como algo quién quién pasa

Voz 3 39:36 más más más nerviosa padre hutu

Voz 16 39:40 el padre padre bueno Paco nos esperan que no lo cuentes

Voz 0697 39:47 sí déjame comentarte Manolo Plana yo la las serio son Miguel no va a ser el cierre de abrirme paso

Voz 3 39:52 verdad que en festivo

Voz 0697 39:55 al octubre no hubo festejo el año pasado pusieron un espectáculo ecuestre el día anterior el monje octubre pero este año hay gran festival que eso gusta recorte del seguro que lo conoce y yo no me gusta especialmente porque bueno va a ser el cartel Pepe Luis Vázquez que vuelve a la plaza de toros de Sevilla hijo completan Francisco Rivera para sí Ree Camila Miura Morante de la Puebla lidiar un novillo de Miura José María Manzanares Andrés Roca Rey hicieran carteles novillero Manolo más nieto

Voz 21 40:26 señor Saul Bass que Large

Voz 0697 40:29 que para presentarse a Sevilla treinta y cinco años después de que su abuelo lo escribiera mano a mano con Antonio

Voz 3 40:36 eso es el día para octubre pues no no está mal y doce de octubre

Voz 5 40:42 un abrazo muy mal Un festival Manolo

Voz 0697 40:44 que no se dicen que ha organizado mi hermandad de la Macarena con lo que bueno las cofradías

Voz 16 40:49 hermandad del Suárez el hombre José Luis mañana sale no

Voz 1056 40:56 mañana sale yo tengo que decir también bueno tenemos tiempo pues bueno como no para va para adelante con ocho nueve de octubre en Valencia también hay un festival fantástico

Voz 5 41:04 es verdad en tarde por la mañana

Voz 1056 41:06 el histórico Aitor doce Adolfo de Partido de Resina de Saltillo tipo la tarde pues o temas de Roca Rey tal avances

Voz 5 41:17 a mí lo estamos algo es el día

Voz 12 41:20 el día vuelve lo celebré eh

Voz 3 41:23 que caen en marzo

Voz 1056 41:25 ves esos días digamos a patria de la Comunidad mi eso no con una doble sesión en la que una vez más en este caso la situación pero especialmente la gente el toro en la calle puesto venteño y ha puesto como objetivo volver a jugar una gran jornada de toros y de revisión

Voz 5 41:45 el tiempo pues no se compartimos patria pero compartimos tierra por lo menos eso es muy importante

Voz 4 41:50 el frío también como aunque como decía en beneficio de la Fundación toro de lidia también a Fundación de Hematología Infantil que dirige el doctor Luis Madero aquí en el Hospital Niño Jesús de Madrid un así es

Voz 5 42:03 luego una parte de la recaudación la funda un abrazo muy fuerte de Mestre un abrazo a todos hacia él verdad es tres

Voz 16 42:40 bueno pues esa es la meta en España es Zaragoza Juan cuánto tiempo y cuánto tiempo ha pasado han pasado seis años Juan eh

Voz 3 42:51 sí soñábamos algún día que que la final sería en Zaragoza el doce

Voz 5 42:56 el catorce autor se dirima la última de estaremos aceptar el cartel de viene atractivo no Juan puede ser maravillosa hay que

Voz 3 43:10 se nos va tu sonidos porque eso es que no no que no que el despedido tras doce el catorce perdón cobertura maravillosa ahora sí Juan

Voz 1395 43:20 el catorce no

Voz 3 43:23 Juana todavía no pues vamos a al nuevo protagonista si sabemos Zaragoza pues Zaragoza ser el el Carlos Zuñiga del empresario Carlos buenas noches

Voz 5 43:35 Manolo buenas noches se cortaba

Voz 3 43:38 que yo no sé si acordamos que no quería hablar de de Juan José Padilla no cobra las cosas en en en en Zaragoza me dicen que muy animado a la gente no

Voz 12 43:50 pues adelante como como todos estamos esperando porque tanto movimiento negativo pues parece que las tornas han cambiado y el ambiente es magnífico en todos los aspectos Bono Bono una vez no muy animada de muy igualados los del año pasado y esperemos que estos días hasta el día veintiséis empiezo las entradas fuertes pues incluso superemos no

Voz 3 44:14 claro la gente tenía miedo de que no hubiera problemas y otros se complicó tanto broca respiraba o no cuando después ha visto que si además ha visto los carteles una un pedazo de feria no hay bueno aquí sobre todo si alguien faltas porque ya no va a estar no porque no las quiero contratar que quede bien claro eso no como el caso de Rosa caso de Roca Rey ha terminado temporada antes de de la feria ese va para América y por tanto no nos que no haya querido hacer sino que ha decidido que no estaría en España

Voz 12 44:43 pues sí muchas gracias ambos por el tiro poder de la feria de creo que ha sido unánime en toda la prensa especializada efectivamente y me han puesto en contacto con todos los hijos el toreo muy influido Morante Roca Rey que por decisión propia pues han de acudir a un ante desde

Voz 3 45:04 bueno yo creo que son muy aplace de segunda únicamente penoso las menos Sevilla que la nuca se Córdoba

Voz 12 45:12 bueno pero lo de Morante no tampoco un poco por por una plaza de primera sino porque en su planteamiento era de Jerez a Sevilla hay deben tener claro que él quería despedirse os acortar el año con las dos través de Sevilla cosas que anunció al principio y parón por supuesto no rockera bueno pues es un poco algo personal una decisión profesional o personal él porque estaba ya completamente cerrada la negociación con sus apoderados y bueno pues hay que respetarla y sin duda que bueno pues contaremos con él

Voz 5 45:45 no sé es una pregunta complicada

Voz 3 45:48 después responder con como quieras eh eh explicando los problemas de echando balones fuera ávidos represalia

Voz 12 45:59 pues yo te digo que puedo asegurar que el noventa por ciento no yo no sé si es un uno por ciento es lo que se juega la duda no pero he la contratación de todos todos los días todos están anunciados ha sido super cordial con los típicos tiro esa flojas el tema de Carter que compañeros otros horarios o ganaderías como puede ser lógico pero con preparación coordinación ha sido por más noventa

Voz 9 46:27 nueve por ciento y aquí me encima

Voz 12 46:30 de todos los toros anunciados por ciento Ese lo dejó dejó la duda no

Voz 3 46:34 fundamental es que que funcionan las corridas en Zaragoza una plaza que es importantísimo toro estás ahí

Voz 1056 46:40 buenos y ahora si tú entre

Voz 3 46:42 salario de tú te tú adiós despedida de tu de tu todo tantas cosas no Zaragoza Juan hiciera Hesperia hiciéramos todo

Voz 7 46:55 pues como dice personalmente que me haya facilitado no

Voz 1056 47:04 la oportunidad de despedirme en Zaragoza el cartel rematado con una ganadería caigo

Voz 5 47:10 o sea que todo el mundo soy estar Cubillo no

Voz 1056 47:13 para encontrar un momento sobre todo porque bueno pues también aquí no son con ella Hay con un cartel ya te vuelvo a repetir como siempre a los oyentes un cartel soñado también por por el respeto y la admiración que tengo aquí los compañeros

Voz 5 47:27 necesita el pase un día de muchísimas emociones muchas gracias

Voz 12 47:35 juegan podíamos no este es un placer para para nosotros todo lo mismo que Buffon como una empresa te poder quedar gusto entre comillas si ese día

Voz 16 47:44 os pido eso no lo multitud dijo bueno dejarme que os cuente las la feria que me acaba de entregar bienvenidas ferias de

Voz 3 47:52 de Zaragoza el día seis Toros de Montalvo para Juan Bautista Garrido y Álvaro Lorenzo el día siete y es la corrida de rejones Fermí Fernández Cartagena y Diego Ventura el día ocho

Voz 14 48:05 Ana El día nueve también y el día diez

Voz 5 48:09 nosotros ocho ocurrió todo el día ocho de ocho guardias aragonesa

Voz 16 48:13 bueno hay cuál es es dar vida

Voz 12 48:18 Ricardo estar Tarno no locales Ricardo Ricardo Torres y Alberto Álvarez Imanol Sánchez Santiago

Voz 3 48:24 Imanol Imanol no sé que esto no se está ya retirado negó viene a la vez Ginés López Simón y Ginés Marín si no me equivoco la te Adolfo el once Ferrera

Voz 26 48:36 R Perera Fortes

Voz 3 48:39 el doce el puerto Ponce Urdiales Perera

Voz 26 48:43 y del trece

Voz 3 48:45 es varias ganaderías no con el Juli los seis toros están entre ellas Garcigrande Parla de Alcurrucén Puerto los maños me olvido uno de Alcurrucén no costarán dicho y Alcurrucén Garcigrande Parladé los maños no los maños también por esto

Voz 5 49:06 Núñez del Cuvillo Ésa es Cubillo en la primera

Voz 3 49:09 el catorce Padilla Manzanares Talavante Juan

Voz 16 49:14 eh

Voz 1056 49:15 que bonito que a Dios no se carteras que invita que consta de cemento de de sentir porque siempre la verdad es que lo digo sinceramente es que todos acababa de que el siete de octubre de dos mil once

Voz 5 49:33 exacto sí y no por vivir

Voz 1056 49:36 lo decía la feria siguiente yo volví de puede bien percance sentir sensaciones con la plaza batía Hay que a veces hay bueno acordar un momento Jorge que anotó pasan por la cabeza que necesitamos a ver sentí Irene absorbía siguiente ya triunfó y la soy alpijo Arili ahí la verdad que ha habido un incremento entre las prisión entre el donde

Voz 3 50:04 te esperamos esperamos que me lo cuánto sabes

Voz 1395 50:08 eh

Voz 2 50:09 bueno pues lo captó Cayetano Rivera Cayetano dice Juan

Voz 3 50:15 si Sebastian buenas noches

Voz 2 50:18 a la ausencia enhorabuena de verdad gracias a José María Manzanares ante traía muy buenas noches Enrique Ponce

Voz 3 50:26 de ahí que buenas noches

Voz 2 50:28 Ángel Perera Miguel Ángel buenas noches buenas noches enhorabuena

Voz 27 50:33 entonces las estrellas del Torío Arlen para los toda la Cadena SER todos los domingos desde las dos y media de la madrugada una hora menos

Voz 2 50:41 ingenierías como Manuel Molés saludos muy buenas noches tiempo de toros en la Cadena Ser en España ningún todo México en la cadena Patino Mi Radio Quito en Ecuador en Caracol en toda Colombia los toros

Voz 27 50:54 los en la SER

Voz 2 50:55 pasión por la tauromaquia

Voz 3 50:58 acabo de recuperar la voz es no hay mejor qué cosa hay que trabajar claro ahora arriba sin poder hablar Juan y se va a ser un día fantástico vamos todos allí pasé muchas emociones demasiadas tratamiento que tengo lo Caicedo el empresario de la plaza Cardeña que va avanzando y además con carteles muy importante si va a lanzar otra vez la que fue la gran feria taurina de América que las conocido pero que no en su esplendor bienvenida es cierto esplendor fue desde el veintiséis hasta el cuatro o el cinco de enero algún día lo recuperaremos fan lo sabe

Voz 5 51:34 lo vivió un festival incluido el festival incluido este año va a esta cuatro corridas de toros un festival y una novillada

Voz 3 51:43 de Juan Bernardo Caicedo Juan Bernardo buenas noches

Voz 1056 51:47 Manolo buenas noches para aquí para todos

Voz 8 51:49 sus compañeros de tu mesa al maestro Padilla

Voz 1056 51:52 ya importante en el mundo entero

Voz 3 51:54 pues trabajando y fuerte porque ya en este momento se puede decir que tenemos parte de esos seis festejos dos coordinada cuatro cuerdo de toros un festival Hyun no habrá novillada no del veintiséis al incluidas no

Voz 28 52:10 sí señor la Feria de Cali empiece el día veintiséis vamos con el tema hasta el día treinta lleno el día veintinueve Un gran grandioso festival nocturno que iniciará a las siete y media de la noche que la cual está las figuras máximas del toreo en la Feria de Cali

Voz 3 52:25 hasta el momento no hay varios toreros contratados que lo tengo apuntado insistió no sé dónde está a ver si os recuerdo que son Rafael Roca

Voz 26 52:35 a Rey es

Voz 3 52:38 Ponce Ponce me parece que Talavante situada Talavante el torero de la tierra en Bolívar Bolívar y ese es el los cuatro que están del momento pero me imagino que faltarán como cuántos

Voz 5 52:55 faltan cuatro toreros toreros

Voz 3 52:58 de su más sí

Voz 9 53:00 es decir para completar hizo saber dónde nacionales

Voz 3 53:03 sí sería en cinco minutos

Voz 9 53:06 suena frenarle porque hasta que ya está Luis Bolívar

Voz 3 53:09 está eso cuatro corridas de toros

Voz 9 53:12 cómo está ahí están contra cómo lo dices tú destacó tratados el maestro Enrique Ponce Sebastián Castella y Alejandro Talavante Roca Rey y Luis Bolívar

Voz 3 53:20 cinco figuras y ahora falta rematar todo eso y más extranjeros faltan todavía o ya está completo

Voz 9 53:28 no faltan algunos los extranjeros estábamos buscando un perro mexicano importante que nos acompañe para un carisma también Colombo mexicano ya que la empresa pues también tiene un socio mexicano entonces queremos darle un matiz de México Idol la historia de los españoles para completar un elenco de lujo de lujo que estará en Cali con con con una feria es muy importante que esperamos que sea del agrado de todos los Calais ellos y de todos los colombianos y el mundo entero

Voz 3 53:58 dígame si me equivoco Diego Silveti

Voz 9 54:03 está trabajando nada no estar entre Silveti el Payo nada Somalia

Voz 3 54:09 no puede ser no Juan te queda así en la Feria de Cali

Voz 12 54:14 bueno la verdad que yo agradezco siempre este

Voz 7 54:19 puede haber estado tantos años pero pero bueno no adelantamos nada