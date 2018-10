Los Toros (01/10/2018)

Voz 1 00:00 los Toros dirige

Voz 1395 00:16 Manuel Molés des del ruedo de láser saludos muy buenas noches bienvenidos a los toros yo estoy dije que además hay cosas muy interesantes que les voy a contar estamos aquí con todo el equipo con el frente la técnica María José Luis González bienvenida Carmen Peinado el maestro Juan José Padilla que debe estar ya en el módulo de algún sitio porque ha toreado esta tarde en la plaza de toros de hubiera cortado dos orejas con la petición de rabo pero da estar viajando me imagino hacia su tierra y su casa o hacia Madrid vete a saber dónde está Juan primero enhorabuena dónde estás

Voz 2 00:47 muchas gracias Manolo buenas noches a todos viajando de vuelta a casa ganarlo

Voz 1395 00:50 de vuelta a casa no está está siendo precioso el fin de temporada no todavía quedan todavía queda te va a dar una una pieza yo no estaba el día uno de enero

Voz 3 01:01 sí sí sí pues totalmente y la verdad es que llenan emoción cada tarde pero bueno sigo no no no

Voz 2 01:11 doy marcha atrás sino con el convencimiento de que la decisión tomada es la acertada

Voz 3 01:16 sí

Voz 2 01:16 estoy súper orgulloso super emocionado por el respeto y el cariño que demuestran cada tarde para que entonces Sevilla lo es si ha sido brutal lo que hubo que destacar el carisma de Sevilla

Voz 4 01:26 sí para mí ha sido

Voz 3 01:29 bueno por todas las partes no desde una salida medio que persigue a los medios por recibir el abrazo de todos como ese respeto por parte de la banda de música en el segundo autónoma del tipo que mataba a que sonar esos acordes en el segundo muletazo eso para mí es profusamente ha sido

Voz 2 01:47 muy emocionante muy emotivo a pesar de la de Madrid

Voz 1395 01:50 de que voy a regañar un día pero al final fue muy hermoso y yo creo que no hay despedir mejor que la que estábamos bien no puede ser nada mejor no la ciudad soñada yo creo que soñada si realizadas lo difícil que se realiza Keith le

Voz 3 02:05 sí pero no fíjate diseñada sin techo de de es es de que bueno se pusieron de acuerdo tantísima principalmente las empresas alguna forma bueno habido muchos años pero tuviera cabida

Voz 1395 02:22 es que la gente acude a la gente que agradecer otra cosa es que la gente va a ver dentro de los sitios e la gente disfruta la gente te está feliz y una despedida son preciosas es verdad que que que color pero lo has oído va

Voz 5 02:37 temporada tarde tras tarde

Voz 3 02:40 bueno está lo que llevamos ha sido Rakitic ha sido muy bueno y he sido bueno influir pues sentida Hay

Voz 1395 02:47 sí lo que queda y lo que queda todavía se ha quedado claro a Zaragoza que no hay no hay una entrada ya yo lo ha vendido todo pero bueno es ahí noticia también en en tu casa que se esta no nace una nueva cadena de FM que ella FM pero nace una nueva cadena que se llama ser más ser con un cruce cita que ser más porque somos más y además a los toros a partir de de la semana que viene los van a escuchar perfectamente en esta obra recordé que viene muy bien de doce a una y media pero entramos ya como ya hace tiempo no hacíamos entraremos en ese ser más saga porque hoy en día Chaves que los coches Si lo todo tiene no tiene la onda media sino que es todo todo ya es FM no ahí entraremos y bueno pues detrás de Manu Carreño en los deportes justito pegadito detrás ponen media también como fue siempre cómo fue toda la vida este este programa la una y media termina a él y a la una y media nos da sí el paso a nosotros portando recuperamos horas no perdemos la esta obra tan buena sí sí somos más que es lo bonito de esta de este profesión y por tanto lo el oyente va a estar muchísimo más feliz Antonio le como en la Cadena Ser y sobre todo en esa nueva cadena de FM que se llama eh justamente así más porque ser más es porque somos más Ángel Calamardo buenas noches director bueno y el noches Manuel Castilla La Mancha qué qué bonitos ver nacer algo tan ilusionante como como ser más no he esa esa nueva cadena de de de FM que tiene una pinta fantástica eh sí es lo que estaba comentando no Albacete Toledo Madrid Valencia Cádiz Eden mal hay que estar más cerca de la gente y hay que ofrecerle toda la alternativa y por eso puso a través de dos frecuencias en cada ciudad a la que me encuentro de todo momentos en Toledo a partir de mañana a las doce y veinte para poder escuchar la programación de la cadena SER en dos frecuencia han modulado su coche les saldrá en dos frecuencias para nuevos en se le eche si aquí en aquí nada

Voz 6 04:55 en en Toledo por ejemplo

Voz 1395 04:57 es decir la pregunta noventa y tres puntos es la ciudad llena lo acepte el ciento uno punto cero roces es abarcar más que va que va a proporcionar hecho estaba pidiendo no entonces pues iban a escuchar los programas de la SER de toda la vida doméstica programa Los Toros que estarán es el más pero más contenidos de la ciudad

Voz 2 05:17 la regionales más deporte local pues una hacer más para cada cada

Voz 7 05:22 ya empezar mucho más cerca de la gente y atender esas demandas estar en ser más estar en la SER

Voz 1395 05:28 la diva no si ahora que las cuestiones que además está aumentando porque bueno no hay un montón de emisoras eh te puedo decir algunas no es Málaga Ale ciento dos punto cuatro Granada ciento tres punto tres Zaragoza en noventa y ocho punto seis k dicen noventa y tres punto dos sea que que están multiplicándose Ivanova no veintiséis puntos cinco si creen que lo hace más Adri ciento cuatro punto tres pueden avistar al ser más es una barbaridad Eneko por la noche les noche podrás escuchar la grabación de las ser anormal o la duración de ser más pero que es una frecuencia modulada también con contenidos de la Cadena SER y permitirá pues permitirá programar profesionales locales que todo tipo de eventos y lo grandes programas de toda la vida y lo bonito que bonito donde también Ángel es que bueno los esté más modernos en los coches en los móviles lo que lo que tienes es FM sí a una va cambiando el tiempo en hoy entonces lo vas a tener en cualquier sistema moderno vas a tener a estos programas se lo cual es yo creo que es una evolución y sobre todo una revolución no una más no hay que toma la Cadena SER no Iker además yo creo que que con Daniel Gavela que ha sido el director general que ha puesto en marcha todo esto aquí y es un paso más en la mayor audiencia de destacas

Voz 2 06:51 lo acaba de decir con con la llegada del diputado general de con con Daniel Gavela se pone en marcha este nuevo digamos producto ser es para estar más con la gente hacer más cosas para la gente y para los oyentes la SER este en todos sitios y que pueda permitirse esa alternativa no porque puedes encontrarte una tarde

Voz 8 07:09 en una noche que haya Carrusel deportivo porque hay un partido

Voz 2 07:12 no tantísimo un Real Madrid Barcelona pero por ser más o al revés que estar escuchando hora25 osea o te vas

Voz 1395 07:18 a perder nada escuchando

Voz 2 07:21 en una en la FM que tú lo decía también medias prácticamente están cayendo en todos y dio porque pierde pues no tiene ahí

Voz 1395 07:27 acalorados los sistemas modernos tampoco la ponen no claro por eso los teléfonos este pasa en los en los coches no te coches moderno te ponen la la FM

Voz 2 07:36 la frecuencia modulada en lo que hay entonces ahí habrá dos canales en los que la Cadena SER pues se ha propuesto en este caso podría decirse eso de Un paso por delante pues aquí se están adelantando en la Cadena SER

Voz 1395 07:47 pero dicen y que iba para estar con la gente como tenemos una buena noticia para empezar es la cerramos también esta noche juntitos acuerdo de acuerdo veremos después al final de año

Voz 9 07:57 drama porque en aquí está la nueva cadena ser más porque somos más

Voz 1395 08:07 bueno pues a la alegría de hoy no Juan este enfado pero el Madrid Madrid se ha hecho justicia John sueñas ha convertido en realidad porque porque tiene teniente entiendes lo que tenía que tener para para para hacer un tú pero azotaron Emilio de Justo de acostado de trabajaba espera o les llegó ya remató una temporada tremenda con verdad con torería estaba perfecto padre falleció muy poquitos días Juan la cornada hace muy poquitos días y todo eso se ha sonado en un momento y un pedazo de torero y la puerta grande de verdad con ese sueño que que es una maravilla lo tenemos ya que es debe ser un hombre feliz ha pasado el tiempo justo con él porque estará Can sadismo y Fes hizo también Emilio de Justo Emilio buenas noches

Voz 1056 08:51 hola muy buenas noches Manolo yo enhorabuena

Voz 1395 08:53 que de verdad no hay nadie a poner un pero va a ser algo muy recordado hay unas imágenes de la salida a hombros de noche en el que brilla tufo tu casa tu puerto figura ahí ahí es el sueño que tantas veces habrás tenido Ike parecidas que no llegaba llevó porque las Curra currado las merecido y además ha estado sensacional toda la tarde

Voz 10 09:14 muchísimas gracias Manolo la verdad es que han sido momentos de muchas emociones estos días atrás sí es cierto que bueno pues basado mal por porque esto como digo

Voz 1056 09:24 pero bueno

Voz 10 09:24 no era el mejor año excusas no para no no entregarme al cien por cien en el Madrid no que Madrid no bueno pues si es que como tú bien dices no era el sueño de vivir

Voz 6 09:32 que era un niño desde que empecé a hacer es es torero

Voz 10 09:35 y poder estar en Madrid la puerta grande de Las Ventas algún día pues pues era lo que es lo que soñaba ahí lo que me hacían seguir cada día me esta profesión sacrifican porque nunca de verdad o no voy he salido con ella que con tanto lo sé la verdad es una mezcla de sensaciones tan fuerte que en las puedo explicar ahora pero la verdad es que cuando me temo

Voz 1395 09:57 todo Madrid tiene un consenso como el de hoy Clio es muy muy muy difícil le he que llegar a ese consenso total de esa felicidad total que cerca de veinte mil personas que había en la plaza estén todas las felices y de acuerdo de que de que es justo es merecido es es bonito hoy es bueno para para la fiesta para ti y para el futuro yo creo que que que es el sueño que tenían los toreros pero un día se cumpla al cien por cien no es fácil que hoy has conseguido tardó llegó a estar muy satisfecho de verdad Emilio

Voz 10 10:29 pues sí la verdad es que estoy muy feliz muy emocionado

Voz 6 10:32 creo que ha sido un premio no ha

Voz 10 10:34 un premio una recompensa muchísimos años de lucha

Voz 1395 10:39 pero en el técnico

Voz 10 10:41 todo cuando casi nadie confiaba y luego también un premio a creo una portada que yo creo que es muy bonita muy especial para mí muy importante como Torrero bueno poder haberlo rematado en en en Madrid contra Puerta Grande yo creo que que bueno que es el mío de mi vida ir a los que me lo dicen no a principio de temporada gente que no soñando lo podía paisaje

Voz 1395 11:02 a todos los sabores los dulces y los amargos no la muerte del padre tan cercana tan importante en tu vida en tu carrera es la cornada tan cercana tan tan dura toda la vida o no dado el triunfo pero tragar saliva es superarlo todo Juan que la grandeza esa eh bueno

Voz 4 11:23 genio siempre eh

Voz 2 11:25 la zona alta vino por su confianza enhorabuena te todos los medios de amigos ganarle al Madrid a igualmente a usted sería se

Voz 4 11:34 yo me alegro enormemente sabes que que seguir

Voz 3 11:36 lo muy exiguos muy tú que no tu tu temporada injusto justo pues fíjate valga la redundancia de tu te Tavío justo ha sido el premio porque sé que ha sido mucho sacrificio lluvia viento y nieve tú has echado

Voz 2 11:54 el entrenando preparando mentalizando

Voz 3 11:56 sólo campo tentadero y eso tiene sus frutos dijo ahí eres un ejemplo ahora mismo para muchos chavales muchos toreros que pueden ocurrir y está dando un motivo de ejemplo hacia esos toreros que que están también los creo que prueba de ello está dando el motivo hoy para paradas para para crear hay ilusión ir no de fallezca ninguno enhorabuena porque tan emocionado muchísimo cuando me he enterado

Voz 1395 12:21 cuenta además ha dicho justo Torres que eras era justo que llegará un momento

Voz 2 12:28 eso Emilio de Justo te hubiera

Voz 1395 12:30 convenza Emilio sé que es una noche muy especial hablaremos contigo el próximo domingo me refiero que ahora te tienes llamaras por todas partes gente que hacía tiempo no la llamada no es atender

Voz 10 12:43 no no yo me acuerdo también de los momentos difíciles de mi carrera hay duros también siempre me acordada

Voz 1395 12:49 ha estado siempre un hueco para

Voz 10 12:51 para mí tampoco olvida no por lo tanto

Voz 1395 12:54 yo que siempre siempre es claro viendo largas torea poco pero además bien Piqué

Voz 10 12:59 pero no no no no fuiste un poquito no pero por eso te digo que en estos momentos tan difíciles duro también os acordáis de mí en este monje en esta noche tan especial y tan feliz para mí pues también

Voz 1395 13:10 es una nunca nunca nunca te una esté tu forma de entender el toreo eh y eso fue muy importante crecía ante la verdad aquello que elegir

Voz 6 13:17 te Mino yo sé que era muy difícil no puede

Voz 10 13:19 de la circunstancia luego también me coge una época muy difícil en el toreo una crisis muy grande había muy poquito festejos pero bueno poco a poco sin aburrirme seguir creyendo en mí me fui a Colombia que me abrieron las puertas

Voz 1395 13:29 sueño con muchísimo cariño

Voz 10 13:32 luego gracias a Francia también no que creo que poquito a poco antes que como torero pues nunca nunca hay que arrojar la toalla ahí poco a poco pues bueno hasta llegar hasta el día de hoy que ha sido una felicidad tremenda

Voz 2 13:43 en este Emilio si Million favor Million públicamente no te va desde luego no está

Voz 4 13:50 ahora ya no no

Voz 2 13:51 ha demostrado muchas horas

Voz 4 13:54 no es que

Voz 2 13:55 que cuesta mucho llegar pero vez es muy difícil al suelo y ahora cuando empiezas

Voz 10 14:01 realmente lo sabe todo no te bueno esos digo del dentro

Voz 2 14:04 ahora me dieron dos sitios que que claro como Madrid

Voz 1395 14:07 bueno pues a la obligación de Revilla

Voz 2 14:09 es lo que creo que es justo que no tiene tiene los poderes justo Juan

Voz 1395 14:16 a Emilio que le demos un abrazo del tenemos al torero con la podrá se tenemos a hago José Coutinho que es la podrá ver Ginés Marín también ha estado francamente siempre aquí y al final ha tenido una herida ya en la cara que parece ser que forzó por fortuna mantener buen remedio no pero también hay que mandarle un abrazo muy fuerte porque había toreado francamente viene además que Madrid todavía muchas veces y que lo seguirá haciendo no José muy buenas noches José aprobó buenas noches cómo está la cómo está chaval Iggy que es lo que qué es lo que hay que hacer

Voz 11 14:50 bueno pues afortunadamente como ha hecho bien el porque el suelo la pegado a la cara y la verdad es que tenía mucha sangre la boca llegaba enfermería la verdad que qué muy asustados seguramente lo que tienen una cornada en la cara nada han opinado Finnan atendió muy bien y tiene gol que por todo cuerpo le duele mucho nos vamos a ir mañana al hospital mañana y esperemos que no sea nada pero vamos gracias adiós Paco para los no no ha habido nada

Voz 8 15:29 bueno los codos

Voz 11 15:30 he tenido ha pasado pero también estamos contentos con cada fase

Voz 2 15:33 más

Voz 8 15:34 algún y eso plaza también

Voz 1395 15:37 bien ha triunfado y la gente lo entiende y lo quiere y afortunadamente creo que podía haber sido un susto grande va a quedar ahí no me imagino que que estábamos hablando con Emilio de Justo y con Juan José Padilla que esta es como sabe siempre en el programa Los los dos y como no les dé paso a hablar para ver si yo he Emilio por delante que ha salido a hombros hoy en Madrid Emilio de pudo

Voz 2 16:00 venga a darle un abrazo muy grande a mandar un abrazo a

Voz 10 16:03 Martínez por supuesto que él aspiro muchísimo como torero además en mi paisano oí como digo Le tengo mucho una admiración y verdad que tenía no

Voz 1395 16:11 no me años es verdad

Voz 10 16:12 todos los portavoces del rock

Voz 1395 16:16 eh

Voz 4 16:16 queda bueno Forero cogí la verdad es que tiene es también uno además de de mí

Voz 2 16:21 Herrero Juan muchas gracias un abrazo de lo que se maestro que estado enhorabuena enhorabuena enhorabuena al para tratar de muchas de la temporada sobre todo

Voz 3 16:34 de ese brindis que me hizo que une Logroño fue un brindis en ese sentido yo Umbría

Voz 2 16:39 llevan una faena de dos orejas que ha cortado sino

Voz 3 16:42 ya ha sido de las tardes redonda he visto llegó a cine me imagino que que ha sido muy motivado muy entregada

Voz 5 16:49 sí pero pero es que yo lo he dicho

Voz 3 16:52 con muy pudimos metido donde con esa correa Zalduendo fuera de Logroño van a parte y una pronta recuperación no sé cómo

Voz 1395 17:00 pero igual que vías fue fue muy bien

Voz 3 17:02 ninguno tenía a cien proclame sede dárselos

Voz 11 17:05 porque el torear al contiguo en una corrida de la verdad que como tú bien bizcochos muy bonito

Voz 2 17:10 ya dijimos cuando sale

Voz 5 17:13 un torero de cara al lado

Voz 1395 17:17 ardilla que que el primero fue escrutinio eh la vuelta a la vuelta fue allí en Olivenza

Voz 2 17:24 fue el primero propugna primero propuso que la primera propuesta que tuve fue la hubieseis no

Voz 3 17:29 no no pensamos acertada

Voz 2 17:32 el cambio de todo el muy bien le puedo decir

Voz 1395 17:34 yo lo que me dijiste Juan a ver si te hay suerte hoy pudiera torear veinticinco corridas Isaí me sentiría feliz sí ir realizado

Voz 2 17:47 así es así

Voz 1395 17:49 este sueño eh

Voz 11 17:51 es una de las tardes más emotiva que yo no he dicho nada bueno he vivido fue tan bonita ahí manifestaciones tal

Voz 10 18:00 tan importante importantes la verdad que fue inolvidable

Voz 2 18:03 por ahí para

Voz 10 18:04 para la historia de Olivenza no y lo que me alegro también para el precio de las Herrero termina o en este último paseo por la importante que ha terminado Juan E Hachette

Voz 3 18:17 ahora para muchos toreros se para muchos torero ha sido quizá una plaza en la que hemos sentido ese primer compromiso de de temporada reapareció Si se ha convertido en una

Voz 2 18:33 claro que impulsa rusa bueno

Voz 1395 18:35 la una cosa igual es un invento de un señor que la trabaja no existía usados no te has confesado que aquí las cosas como son hay cosas que están hechas que algunos mantienen yo yo tras las destrozan sí pero hay cosas que no están hechas y alguno arriba y eso es mérito de trabajo o eso eh pero de mucha gente de mucha ayuda mucho a la vez veo la él el Ayuntamiento de unos político allí

Voz 0697 19:02 minera ha entrado denunciando

Voz 1395 19:04 hay mucha gente que arrime el hombro no hay nada bueno hace un abrazo muy fuerte a todos

Voz 2 19:10 muy bien gracias

Voz 1395 19:12 Carla yo tengo a a Gaza al triunfador de hoy en Sevilla Juan es quién va a ser José María Manzanares está María Manzanares y María me ha dicho nada José Mari buenas noches qué tal algún noche de enhorabuena tú Sevilla otra vez tu plaza la gente tu sapos estoy responsabiliza a la Historia tu sentimiento tú Sevilla no sí

Voz 6 19:35 soy yo llego tarde muy muy muy la moción al muy muy bonito muy bonito porque yo soy Si yo creo que se ha visto lo que significa para mí es una relación muy especial la que tengo con esta ciudad conducta pueda estar ahí bueno la verdad que registren

Voz 8 19:59 lo triste por haber podido

Voz 6 20:02 con esos otra faena como me hubiese gustado pero a la vez que va a poner orden si no pero a la vez feliz por por haber vuelto a sentir ese amor ese cariño y esa sensibilidad que

Voz 4 20:20 tan especial que es la que yo siempre

Voz 6 20:23 pero aquí no entonces bueno no del todo feliz pero satisfecho por cómo no he encontrado con un sentido y cómo

Voz 1395 20:34 ha transcurrido data de es casi como como el reencuentro con con un amor con un deseo con una cosa que te encuentras bien no porque además ese clamor tan especial que tiene Sevilla contigo no esa complicidad con uno ese duplicar el apellido tuya en Sevilla porque has visto implicado no yo pero mando saberlo

Voz 8 20:51 qué pasa que

Voz 4 20:53 yo soy consciente de de de

Voz 6 20:56 lo que se exige aquí sobre todo aquí en Sevilla no porque no veo

Voz 4 21:01 tarde muy bonitas las que he podido vivir

Voz 6 21:05 estos últimos años

Voz 4 21:08 tardes de de un nivel muy alto de Un

Voz 6 21:13 entonces está claro que que bueno que la gente cuando bien Abel

Voz 4 21:17 me da exigencia es grande

Voz 6 21:21 muy alta no entonces oí

Voz 4 21:25 no he podido disfrutar y olvidar nunca

Voz 6 21:31 poco de esa presión que tenemos los toreros cuando cuando sabemos que que la exigencia que tenemos es

Voz 1395 21:38 en total tan alta no

Voz 6 21:41 tan tan alegrarme entonces bueno intentado disfrutar de de Sevilla como lo cómo cómo lo he hecho tantos años he intentado disfrutar de esa sensibilidad ese cariño y inolvidable de de todo lo demás intentado simplemente sentir muy hice yo delante del toro no

Voz 1395 22:03 quede pero lo que yo bien que luego se cumplen mensaje no que es el el duplicar el apellido en Sevilla no una una vez más no ese orgullo de ser hijo de un torero tan diferente tan cercano pero tan diferentes los dos no

Voz 4 22:17 lo que pasa Manolo que mira a mi el el sentimiento poco

Voz 6 22:21 porque yo con por la siga por la plaza de Sevilla me ha transmitido mi padre cuando yo era un niño cuando yo era un niño y aún no había tenido la oportunidad de experimentar por mí por mi mismo lo que lo que era poder torear en Sevilla no

Voz 1395 22:38 debate ahora

Voz 6 22:40 yo sentí eso luego tuve la gran suerte de poder después de experimentar lo que lo que eh poder expresarte en una plaza como como es una plaza tan tan especial y tan sensible como es sevillano pero también Alavés Sevilla tiene Suu sus sumó sus exigencias no

Voz 1395 23:03 esto

Voz 6 23:04 Sun no sea no no es fácil no no es nada fácil llegar a Sevilla eh porque la gente espera espera de tilo lo

Voz 7 23:14 no una espera de ti que que que pase lo lo lo que ha podido pasar a lo mejor estos años atrás no que ha sido

Voz 6 23:23 grandes faenas grandes triunfos Si Si uno siempre llevas a los ha llevado a esa vara de medir muy alta muy alta y la presión es muy grande entonces uno llega llega a Sevilla sabiendo que hay que hay esa sensibilidad pero pero sabiendo que

Voz 1395 23:42 exigencias día que la exigencia

Voz 6 23:44 muy grande a mi me parece que es muy difícil afrontar es muy difícil afrontar una tarde en Sevilla así es muy difícil es muy difícil y uno fondo tiene que olvidarse de Le de muchas cosas de intentar

Voz 4 24:02 he ser uno mismo intentar

Voz 6 24:06 sentir como unos siente y olvidarse de todo lo demás realmente no sé si me entenderéis pero es difícil llegar a a olvidarse de todo aquí simplemente expresarlo con uno siente como todas yo a veces no

Voz 1395 24:20 entendidos de todo pero desde el día que entre revisamos la ocurría juntos entiendo todo como es José Mari Manzanares y además es una cosa que que que me me gusta mucho no he y es que que los herederos en lugar de lapidar y borrar escriban nuevas páginas y creen nuevas emociones con personalidad propia no me parece fantástico porque ese es esa ese bueno esa obligación que tenía estuvo con el pasado y además de S esa capacidad de decidir oiga eh sí soy Manzanares el hijo de gran torero Manzanares pero con personalidad propia no y en lugar de de de de mucha gente hace lapidarla herencia no no labor no laborales ni nada pero es una página nueva no y eso es muy grande

Voz 4 25:03 mira mira yo podría ser diferente porque está claro que que soy diferente a la manera de pensar de mi padre pero de toque

Voz 6 25:12 que sea una cosa y es que yo soy como soy

Voz 2 25:15 me siento como cierto soy como

Voz 6 25:17 pero como soy gracias a mi padre sea gracias a lo que él me ha transmitido gracias a lo que me han enseñado gracias a lo que él me ha hecho sentir asco por el mundo del toro entonces claro está que que yo soy una persona totalmente diferente a mi padre tenemos las mismas los mismos pilares desde el concepto del toreo que eso no quiere decir vale lo expresaba de una manera yo los pero eso de otra pero

Voz 4 25:45 el el lo que es

Voz 6 25:48 en los pilares son los mismos entonces yo soy muy feliz porque ya no está con nosotros no pero yo no debo todo a él nos ha

Voz 7 26:01 yo soy como soy como persona como torero por todo lo que él me enseña o me han permitido me ha me ha hecho ver cómo cómo

Voz 6 26:09 para este mundo me han hecho valorar tantas cosas entonces yo nunca voy a renegar de eso sí

Voz 7 26:14 yo pues realmente Manolo soy como soy gracias

Voz 6 26:17 gracias a mi padre entonces yo todos los días me acuerdo de bueno

Voz 7 26:22 es algo que se mueve porque gracias a Dios por por haber tenido el padre que he tenido

Voz 1395 26:27 dicen los hijos de del padre El padre estuvo ahora que dicen los niña

Voz 6 26:32 sí bueno me niños son Moon chiquititos y me quieren y me da muchísimo cariño y me ayuda a sobrellevar con todas las temporadas aquí cuando esté tanto tiempo fuera de casa y vuelvo a casa pues el Mégane ese amor y ese cariño que todos los toreros necesitamos no cuando estamos tantos tiempo tanto tiempo fuera de casa Hay bueno en definitiva no lo más importante que necesitamos los trofeos que es el cariño y el amor para para poder seguir adelante no

Voz 1395 27:08 pues enhorabuena porque ese amor y ese cariño se ha vuelto a repetir en en tu plaza en la plaza de toros de Sevilla enhorabuena torero un abrazo muy delante gracias a vosotros a Juana

Voz 2 27:21 no no nombre debe saludas no Arilla

Voz 1395 27:23 hombre por Dios sí sí sí sí no no estaba rematando a la media verónica pero

Voz 4 27:28 pero bueno no es que le quiero le mira hay una cosa muy

Voz 1395 27:34 en Olivenza estabais eh el primer día sabe juntos sabe y yo llevo envió pero bueno

Voz 3 27:39 el timo

Voz 1395 27:42 yo le quiero mucho a jugar

Voz 6 27:43 le quiero mucho y les tengo muchísima admiración y yo tengo mucho mucho amor porque es es una peso

Voz 4 27:51 Ana que que se ACB querer que es pura y que el bonito

Voz 6 27:55 pero no entonces no sé si sabré que yo

Voz 12 27:58 llevo muchos años

Voz 11 28:01 sí

Voz 12 28:02 sí a Zaragoza once Si son seis

Voz 6 28:05 siete años aquí tengo una ilusión muy especial alcalde hay reniega se salir eso para mí yo quería para mí es un perdóname Juan he sido un tremendo orgullo es un tremendo

Voz 7 28:21 me siento bonito por por poder estar ese día al lado de

Voz 6 28:27 de Grandes vaya juegan es grande detalle

Voz 4 28:29 supuesto yo no no no yo soy muy feliz

Voz 6 28:32 yo soy muy feliz por estar ese día con él

Voz 4 28:34 que se que que eh

Voz 6 28:37 alguien muy especial ya no sólo para el mundo del toro que lo es para todos sino para la sociedad en general no entonces eh jugar lo sabe ya se lo he dicho por mensajes cuando de hablar con él pero

Voz 4 28:51 pero no todo el mundo sepa que que es una

Voz 6 28:53 persona muy especial la que

Voz 4 28:56 la que se vivía en el mundo

Voz 6 28:59 Del Toro que no se va a despedir para basta con nosotros pero va a ser un día tan especial que bueno ya cuentan los días

Voz 7 29:06 sólo para que se ahí puedes disfrutar de todo el amor que les va a dar todo el mundo oí que sin duda se lo merece

Voz 1395 29:13 ahí ya estaban muy Manzanares eh Juan sí que por cierto por cierto hay una foto de Manzanares padre sacándolo a hombros al Sevilla de Juan sí sí sí sí

Voz 4 29:23 es lo que me tuve la suerte de de vivir

Voz 2 29:29 tantas tantas cosas tanta cosa maravillosa tanto tanto tanto maravilla

Voz 4 29:34 de de desde el campo y en él

Voz 5 29:37 la venta cuando para ver cuando cuando comentaba la cuenta de enero

Voz 2 29:42 eso sí siempre el delito ha estado muy cercano a la familia la urna

Voz 6 29:45 al grito de todo el amparo

Voz 2 29:47 ah mira papá no conocía desde muy chiquitín

Voz 4 29:50 el PP también hice

Voz 6 29:53 se me encontraba muchas muchas anécdotas como él hizo bueno luego gracias a Dios con los años eh permitido que tengamos una relación muy bonito muy especial aquí

Voz 4 30:05 por eso tragará además Juanes una

Voz 6 30:08 persona que tienes que querer vivir entonces

Voz 1395 30:11 yo te lo agradezco pero no torpemente

Voz 4 30:14 eso hay que que bueno que quiere estar en Zaragoza por cumplir también para mí no yo es un año más guión poder y poder estar

Voz 1395 30:22 eh a tu lado ese día me bonito

Voz 2 30:24 es bonito que únicamente te lo agradezco y te lo he dicho a ocasione que pues ha hablado personalmente sé que ya sabes que para mí desde cerca

Voz 5 30:34 a día maravilloso

Voz 2 30:37 yo sé que no me tiro a la verdad que no

Voz 7 30:39 es un orgullo es uno de continuas averías

Voz 1395 30:42 Juanito estabas en él él estaba en el día de de tu vuelta aquí yo lo basar en el día de tu despedida

Voz 3 30:51 la verdad es que no lo queremos mucho momento bonito

Voz 4 30:55 dale tipo de torero de amigo eh me lleno de orgullo

Voz 13 31:01 en Vigo

Voz 4 31:02 no sé si sentirme cercano la familia porque ahí está muy bonita que yo este año cuando tocó en Sanlúcar de Barrameda yo nunca en mi vida

Voz 6 31:12 estío en casa de nadie porque yo soy muy especial

Voz 2 31:15 para eso soy el único sitio donde me he vestido así

Voz 6 31:17 yo en mi casa en mi tierra en Alicante no

Voz 1395 31:20 señor si el día en Sanlúcar

Voz 4 31:23 eh fui por la mañana a Juan los cinco con él villanos

Voz 6 31:27 joe irme me estuvo él y me duele decirlo en su casa con con niños con sus familias en su habitación

Voz 4 31:37 en mi vida aquí bueno para mi hijo

Voz 8 31:41 lo social raro porque nunca lo había hecho pero pero muy bonita

Voz 7 31:46 yo creo que todos conocéis a jugar no y sabéis no

Voz 6 31:50 en el del corazón que tiene

Voz 1395 31:52 conocía lo justo y sin embargo cuando pasó lo que pasó en Zaragoza y le dijo que la radio y si de algo puede tirar p'alante aquello empezó con un poquito de lo pasado de Zaragoza no gracias a Dios ha sido siete años es sin parar de encontrar mucha felicidad Juande de feliz de ahí Zubiri son las montañas

Voz 4 32:15 a la gente es todo lo que ha vivido que ha sido muy duro

Voz 7 32:21 el afán de superación Plaça don

Voz 1395 32:23 día no saca tejido ha sido tan grande

Voz 7 32:26 eh pero lo más importante de Juan sobre todo es es es

Voz 6 32:31 el IVA el y el ser

Voz 7 32:34 el pimiento que tiene hacia la sensibilidad la sensibilidad que tiene hacia hacia todo no habrá gente

Voz 6 32:40 qué le gusta más o menos como todos no habrá gente que yo le gusta más Le gusta menos pero hay una cosa muy importante que los seres humanos que es el corazón de las personas no Prazeres y está Juan sólo hay que querer si es sólo te lo tienes que verlo entonces

Voz 5 32:59 hombre con la palabra

Voz 1395 33:04 no es que tiene razón os a todo a todo el mundo no también es verdad como San José Mari que no te falla no te falla nunca eh

Voz 6 33:12 sólo por eso te decía cuál es el corazón de minar al corazón de de Juanes están tan bonito y tan tan puro y tan grande que es que Chaves que siempre lo sabe y no sabe que siempre lo tienes ahí eso es muy importante para un ser humano el saber que siempre te ves a una persona que en que está contigo tanto en los buenos como lo hizo todo que te entiendan oí y sobre todo el de de lo que ha vivido el de que toda su entrega porque lo más importante de Juan el mundo del toro ha sido

Voz 7 33:45 la entrega he tenido sea la capacidad de compromiso con que ha tenido con con El mundo el toro que no la capa la capacidad de sobreponerse a a muchas cosas que la mayoría de nosotros no nos hubiéramos repuesto pues esa es la palabra te lo orgulloso un orgullo estar contigo Juan

Voz 2 34:04 ese día Dios quiera que todo salga bien tengamos suelo

Voz 7 34:07 sí hizo la todo bien y estoy feliz por estar ese día

Voz 1395 34:12 qué qué bonito va a ser eje en los últimos años estaban Zaragoza va a estar porque estuvo el día de la Vuelta va a estar en el día de la despedida de un abrazo muy fuerte José Mari

Voz 7 34:22 enhorabuena un abrazo fuerte Manolo Un besito gran mi Juan yo soy un genio

Voz 1395 34:27 la esperando personaje importante

Voz 14 34:31 está Serranito podrá disfrutar de la esencia de la tauromaquia en todos los rincones de sus mesones donde la buena comida se unen con las mejores tertulias síganos en Facebook en Mesón Serranito

Voz 1395 34:57 bueno pues me estaba perdiendo y estaba a la espera José Luis ven lloc de desde Valencia pero que ahora a estas fieras José Luis Manzanares

Voz 1056 35:08 hay que queda significando en cualquier caso Castro escucharle soy vale la pena

Voz 1395 35:13 te hablan corazones ahí José Luis esa la vida de unos la vida de otros muchos años muchos miedos y hacía es verdad que no te no toreaba en Zaragoza en los últimos años va torear para despedirse de un amigo

Voz 1056 35:26 bueno es una correspondencia o un culto a la amistad admiración personal me consta que José Mari conoce a Juan desde que José María era muy chico aquella tierra en Jerez y que el sitio al maestro pues él tenía mucho cariño juegan también no entonces acosadas esos valores y esas relaciones hay que conservarlas potenciarla con lo máximo

Voz 1395 35:52 tenemos me parece muy bien a

Voz 1056 35:54 disfrutamos mucho y la verdad que son

Voz 1395 35:57 dos personajes no me vino uno está camino de estas cerquita de casa Juan

Voz 5 36:01 sí ya estamos estamos no hemos toreado

Voz 3 36:05 he aquí

Voz 1395 36:07 si hubiera hay cerquita ya todo muy cerquita Sevilla cuando sino que de a Sevilla

Voz 3 36:15 no he emocionado en el hotel vocero de lotería pues sí

Voz 2 36:21 la corrida empezó muy temprano ya empiezan a las cinco horas

Voz 3 36:24 es que José Luis

Voz 1395 36:26 estamos ya te tenemos radios nuevo eh

Voz 1056 36:29 sí sí por qué no era estamos al día ya se veía a vernos

Voz 1395 36:34 ahí sabes que tenemos emisora nueva en Valencia en Alicante también claro que los no venta punto cero en Alicante y el noventa y cinco

Voz 1056 36:43 dos puntos siete en Valencia nueve cinco puntos es que grande grande en

Voz 1395 36:48 ya me levantan alguna más pues se va a Murcia si vas a Murcia la noventa y uno puntos seis en Madrid a ciento cuatro punto tres es en Valladolid la ciento uno punto nueve en Bilbao habla ciento siete punto cero no bueno pues luego la noventa punto esta nueva el noventa y tres puntos lo sabes dijo

Voz 2 37:08 está claro lo que es un peligro

Voz 1395 37:11 no no tengo mirando un papel porque me lo han puesto el tío eso sale Zaragoza noventa y ocho punto seis pues que dentro adiós así muchísimas más no sobre todo porque es una cadena nueva yo es verdad no que si estamos modernos en los coches y en otros sitios te ponen la FM no te ponen lo dando otro más no creo que me cuente una cosa muy importante José sí porque aparte todo José Luis que bien hasta lo de Emilio de Justo y tanto esfuerzo para que un día llegue el éxito que ha llegado importa parte en todos tenemos eh respeto y amistad en el caso de tuyo más que con Fuente Ymbro dos toros muy importante es jurista para el recuerdo para pieza contento del trabajo eh

Voz 1056 37:55 sí a mí me gustó mucho la novillada yo la vi por la tele y la verdad es que duele

Voz 1395 38:00 nota media fue muy alta por pero doce salieron de la nota de ellos fue fue eh

Voz 1056 38:05 el jurista ese juego con un toro claramente bueno no

Voz 1395 38:08 pues además el bando Villaba

Voz 1056 38:11 la lo ya era una corrida de toros digamos que la proporción que exige Madrid fue lo que se exige hoy en día no no era exagerada era agradable y además era muy importante embistió para que cogiese decidiesen hacerse organismo pues tu desean recompensa o no

Voz 1395 38:32 pues cuéntanos una cosa que que que mucha gente no recordamos un torero valenciano eh que que ha muerto en París se llama Manuel Herrero y que sólo conocía muy muy de cerca no pero mucha gente se nos escapa un poco de quién fue Manolo Herrero

Voz 1056 38:49 yo no lo conoce muy de cerca en su época de ese activo en esa época lo que sí

Voz 2 38:54 que era un gran admirador de Manolete

Voz 1056 38:56 porque era un torero joven tácticamente era un prodigio el suyo el sumo esto no cuando salió que tenía muchas cualidades yo siempre escucha es decir a los mayores que tenía muchas más cualidades que vocación por lo cual al final se fue desaprovechado pero fíjate que lo que cambian los tiempos Diego al que sin ser la gran figura llegó a torear veintidós tardes como novillero en Valencia

Voz 1395 39:22 XXII tardes Pin Quirós tardes

Voz 1056 39:25 bueno en la época de del venir después tuvo una etapa más breve como matador El día que estuvo fue Cela algo Regina quiero recordar que cortó un montón de orejas y rabos de todo el mundo ha estado con forma no Lynn dijo hasta aquí hemos llegado me voy se fue el caso de los niños por cierto muy muy aficionada así y que ha tenido la relación con Valencia no el ex cuñado de Key que murió recientemente al que le teníamos mucho cariño que era

Voz 1395 39:58 un banderillero de la tierra ostentaba

Voz 1056 40:01 la esencia de Valencia no en el hablar valenciano bacterias denominados que viene también quiero darle recuerdos que en su momento lo hicimos una necrológica un recuerdo al maestro Pepe Martí que bonito

Voz 1395 40:14 la Mestre eh torero ponerla Padilla yo vengo

Voz 2 40:19 no no no hombre hombre ella tema escuchando escuchando

Voz 1395 40:28 o sea una es tres veces se sabes

Voz 3 40:32 a escuchar lógicamente y lo lo que él ha hecho por cierto además hablando de corrida de Fuente Ymbro y ha lidiado la corrida de Fuente Ymbro aquí en Úbeda y ha salido ha salido tres cuarto toro servido de hecho la corrida

Voz 1395 40:49 pues si queréis escuchar el canal de FM en Valencia al Mestre está en el noventa y cinco punto siete sea que es ser más compito

Voz 2 40:59 sí sí prontito y prontito es

Voz 1395 41:02 de ser más con una cruz ser más porque somos más

Voz 15 41:05 qué

Voz 1395 41:14 Manuel Caballero buenas noches Manuel buenas noches Manolo fíjate el trío como es Padilla aquí

Voz 5 41:20 bueno pues ya

Voz 4 41:23 buenas noches

Voz 1395 41:26 sí que a José Luis no hizo nada buenas noches Manuel

Voz 2 41:32 buenas noches a todos con estáis muy bien el otro día me mandó Manuel

Voz 1056 41:38 la foto tiempo atrás brindando en una Becerra cuando

Voz 2 41:40 llamamos a ocho

Voz 1395 41:43 sí sí sí sí sí hay pasar es verdad lo de Picallo algún día hay que contarlo José Luis eh empezamos bueno es una otra historia más bonitas imágenes conocidas de de el esfuerzo que se hizo con los chavales que de ahí salieron fíjate salió Ponce salió Caballero y alguno más no

Voz 1056 42:01 no empezamos con Ponce acabamos con el Caballero Carrión ha opinado

Voz 1395 42:08 por este Río Carrión montó una en Madrid y un día tremendo eh entonces eh

Voz 2 42:13 cuál era sí

Voz 1395 42:16 si un equipo tiene aquella en aquel

Voz 2 42:18 en época perdóname autorizó también alguna novillada sin picadores Manolo lo encuentras

Voz 7 42:23 sí sí sí claro van bien también aquella Juan diseños

Voz 1395 42:28 sí sí Padilla si siete iba de sino Rey de cien caballos Un día iba a viajar no para no sé dónde hipertensa la vaca que estaba entre otros tras tuviese cayeron la kárate era llamó a la radio Nación se encontró

Voz 2 42:42 porque Manolo que ya te digo recuerdo a caer cuando venía contado paso pero el macho Dámaso aquí a los tentadero la quinta en aquellos principio recuerda Manuel Chaves al menos memoria tremenda

Voz 1395 42:56 cuando el segundo opera

Voz 16 42:59 el mundo nada para Toni seto nosotros

Voz 1395 43:10 lo bueno es que todo eso cambia porque seguimos a la hora de buena que es al doce en Radio Olé pero a partir de esta nueva cadena de de FM que se llama ser más estaremos íbamos dándoles los datos donde encontrar en cada provincia estaremos después del deporte pegadizos como siempre hemos estado terminal deporte y empezar los toros sea que tendremos que tendrán muchas posibilidades si mejores tiempos Manuel se ha quedado con una un torero no lo has visto hemos Luis Jaime Molina no sé si Padilla diga también lo he visto como siga así como sigue así con el con el Reus con el bueno estuvo sensacional con el regular sensacional y que no que no que no se tuerza Manuel porque tiene todas las condiciones del mundo todas eh todas

Voz 7 43:58 sí sí sí la verdad es que José

Voz 8 44:00 Manuel Molina bueno yo ya de sin caballos me llevaba llevaba del gasto el rastro cogido

Voz 4 44:08 así en la Feria de Albacete

Voz 8 44:10 tuvo estuvo sensacional sensacional como tú dices con un novillo muy bueno de de Juan Manuel Criado

Voz 1395 44:18 no gol fenomenal sí sí qué tiempo para prepararlo y el año que viene volveremos no te comento

Voz 4 44:25 el hombre es un proyecto muy bonito yo siempre a Pérez que yo y en Albacete como

Voz 8 44:31 pesar porque yo siempre he dicho que que para mí yo no siento

Voz 10 44:34 Albacete te simplemente soy de Albacete me gusta esas plazas en mi plaza

Voz 8 44:40 bueno pues quería llevar la ayuda de los hermanos Lozano jugador llevarla donde yo creo que siempre ha estado tiene que estar Albacete y siempre dije que mi ilusión era pues sacar un torero de Albacete no que que establece que estaba un poco pues huérfano de una aseguradora veo aunque hay muchos toreros en Albacete pero falta un empujón

Voz 1395 45:00 es todo todo bueno bueno Escuela Taurina salvo Hanaval

Voz 8 45:02 bueno sí sí santo ya la incorporación de Sergio Martínez y Gonzalo

Voz 1056 45:08 es las Square ha cogido una cojera

Voz 8 45:11 empujón fuerte este muy bonito a mí me hace mucha ilusión porque creo en este chaval muchísimo

Voz 1395 45:17 puede ser un gallo para el próximo año y otro gallo más eh

Voz 8 45:20 además te haga está muy sentada muy maduro es un torneo muy bueno con un valor que creo bastante bueno oye imagínate de luego lo difícil que es esto no tampoco todas me hace mucha ilusión me hace mucha ilusión porque yo ahora en la sombra y bueno pues ahora lo único que digo bueno pues oye pues porque más tarde

Voz 1395 45:37 a la sombra que hasta donde hay que rematar la faena sí señor un abrazo muy fuerte Manuel que te queremos mucho todos igual

Voz 8 45:46 va todos y arriba

Voz 1395 45:49 Mestre aquí en Valencia te vienes para Madrid o qué

Voz 1056 45:52 si no y ha sido en Valencia veía bueno y al fin de semana Madrid pero yo tengo que dar aquí también habéis hablado de de Molina en Hoy armas Oliva aquí así en Algemesí un niño que se llama Polop lo digo siempre

Voz 1395 46:08 se llama López fíjate si tiene Pato Lope hemos hablado ya con Lope no me quedo con que además te gracias a llamase por lo Juan nuestro gentío o que es hay que verlo la semana que viene la llamamos te parece bien me

Voz 1056 46:23 parece muy bien bueno y imputaron también los valencianos de mano

Voz 1395 46:27 si Borja

Voz 1056 46:30 Collado que debutó con picadores y muy delito iba a acabar un papel sí fue una novillada

Voz 2 46:36 justamente valenciano un rejoneador Rocamora

Voz 6 46:39 Miguelito hijo Borja

Voz 1056 46:41 es una novillada de Borriol que bueno es lo que cepilla además de Danny Ramos

Voz 1395 46:46 sí ponernos en pie que viene un tipo que tiene mucho mérito Diego Ventura a matar a otro seis sólo en Madrid formó un lío tremendo lo único Ramos ha cortado después de la guerra Madrid ojo con lo que puede con lo que puede pasar Diego buenas noches buenas noches de está está está Padilla que no falla nunca ahí está Josip yo eh fan tu pregunta para

Voz 2 47:12 no digo bueno nuestros abuelos Diego pues diez sobre todo mucha gracia pregunta yo creo que felicitarlo por la aportación tan importante y con este reto

Voz 3 47:25 a mí Tiko no cualquier corridas con un reto

Voz 2 47:30 yo creo que su cabeza con pues siempre dando

Voz 3 47:33 paso más y con un toro de Miura que soy mucho de leyes

Voz 2 47:37 no por siempre algo más a la afición sobre todo a la Catedral

Voz 1395 47:41 es tener una una pregunta seguro para la aventura

Voz 6 47:44 sí yo lo que quería preguntar qué tiene de todo

Voz 2 47:47 planteamiento profesional abstención de protestas de reivindicación Iker satisfacción personal de gustazo el anunciarse con seis toros en Madrid

Voz 17 47:59 bueno serio yo creo que en estos momentos no tengo nada que demostrar y tengo mucho que demostrar quiero decir

Voz 1395 48:07 con esto

Voz 17 48:08 creo que después de veinte años de alternativa ahí de llevar una vida pues bueno de de mucha lucha iré mucho sacrificio pues creo que era el momento de dar las gracias a Madrid que quien en un primer lugar en la la plaza que que me apretó la plaza que

Voz 4 48:26 que me hace pues luchar

Voz 17 48:29 estando ahí y en segundo lugar pues bueno satisfacción personal de cumplir veinte años ahí arriba y sobre todo en el poder

Voz 2 48:40 en una tarde histórica si la pena todo esto

Voz 1395 48:42 no José Luis también que es que que no se encuentre el el Madrid con el Barcelona no es que ahora mismo se se han formado dos Ligas del mundo del toreo a caballo aquí me imagino que que que sería precioso no sería justo que de dos gallos en se se emitieran que se me diera no ayudó a preguntar a armó un día de estos juega para ver qué pasa pero pero cuando se pregunta hermosa me dice que no quiere hablar del tema incluso ha encallado y eso no es bueno para la Fiesta Diego eh

Voz 4 49:13 bueno la verdad que es que está perdiendo mucho no hizo una de mi implicación en estos seis toros pues el dejar que el rejoneo no muera no veo que

Voz 8 49:26 si cada uno a nuestro lado

Voz 17 49:29 no pensamos en el aficionado no pensamos es el bien Zalayeta y sobre todo la corrida

Voz 1395 49:34 sí

Voz 17 49:35 pues yo creo que acabaremos con ella no ya en muchas ferias está acabando no yo creo que por eso mismo llevo una lucha constante de abrir en de de matar a otro tipo de ganaderías de de hacer carteles con con mucha competividad con mucha emoción y llevo varios años luchándolo y poquito a poco lo voy consiguiendo no me está costando mucho trabajo mucho esfuerzo

Voz 8 50:00 pero poco a poco pues lo que contiene no por eso

Voz 17 50:02 también el el este año a ver me acuerdo en Espartinas seis toro de diversas ganadería encaste

Voz 4 50:08 el ahora en Madrid llevar dos toros de Miura

Voz 17 50:11 pero creo que el dar un pasito y ayudar un poco al rejoneo y sobre todo a la aficionada al rejoneo

Voz 1395 50:16 yo una cosa José Luis es injusto que que porque él no no dijo nunca nada en contra de de Bohórquez no no les salió buena el año anterior salió francamente mala no quería para asegurar el éxito que es la cambiarán por una vez en Sevilla nuevos que la eliminada no se encuentra que si no quieres que es lo mismo tres tazas no Castellón Valencia Hay que Sevilla era eso una figura de a pie les cuesta más trabajado hacerlo y me parece que que ha sido muy muy injusto no

Voz 1056 50:47 todos lo mejor que ha tenido eso que haya podido con todo Diego

Voz 1395 50:50 sí por eso pero que tenido que hacer un esfuerzo en solitario

Voz 1056 50:53 según el segundo claro

Voz 1395 50:55 eh con contenidos sin tele