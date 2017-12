Matinal SER (23/12/2017)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana las seis

Voz 2 00:02 en Canarias matinal Cadena SER qué tal esta buenos días continúa la resaca electoral dos días después de las elecciones catalanas el presidente del Gobierno pretende convencer a los suyos de que los malos resultados de su partido en Cataluña no son extrapolables en próximas elecciones Mariano Rajoy ha anunciado que hablará con quién sea investido presidente pero insiste en que dentro de la ley a pesar de la pérdida de siete escaños en el Parlament Rajoy defiende el artículo ciento cincuenta y cinco Hinault cree que su aplicación este relacionada con los malos resultados

Voz 3 00:46 yo creo que fundamentalmente ha sido la concentración del voto en una fuerza política que ya lideraba la oposición eso pues sin duda alguna ha dado lugar a que mucha gente dijera en esta ocasión voy a dar el respaldo a esta persona que puede tener más posibilidades

Voz 2 01:05 mientras tanto Carles Puigdemont confía en volver a ser president de la Generalitat asegura que el veintiuno D ha sido la segunda vuelta del uno de octubre sigue fugado en Bruselas mientras decide si vuelva a España que desafía al Ejecutivo le pide una reunión en cualquier país europeo pero sin con dice

Voz 0315 01:21 sería inaceptable que lo que han decidido las urnas no pudiera ser llevado a la práctica sin digo que estoy dispuesto a reunirme con el sea Rajoy excepto la estas pues que hoy por hoy todo sabemos que hoy en el Estado español a los resultados

Voz 4 01:36 es aún no se han aceptado

Voz 0315 01:38 y ante no no no conozco cuál es la posición del presidente Rajoy pero evidentemente no tiene ningún problema si las garantías de Verve también en La Moncloa boom problema

lo que quieren son soluciones Entre tanto el calendario empieza a correr ya hay dos fechas marcadas el nuevo Parlament tiene que quedar constituido antes del próximo veintitrés de enero hice agotan todos los plazos el primer debate de investidura tiene que celebrarse el seis de febrero es sábado veintitrés de diciembre repasamos otras noticias insulares con Ángel Villaescusa buenos días buenos días Javier el juez

Voz 4 02:10 el Supremo Pablo Llarena instructor de la causa abierta por rebelión contra los miembros del ex Govern catalán investigará también al preside el ex president de la Generalitat Artur Mas ya las secretarias generales de Esquerra Republicana del PDeCAT Marta Rovira y Marta Pascal

Voz 2 02:23 el Constitucional anula la millonaria indemnización para las empresas

Voz 4 02:27 el proyecto Castor una indemnización de mil trescientos cincuenta millones de euros que el Gobierno aprobó en dos mil catorce para compensar a las promotoras del proyecto Castor tras su paralización después de provocar varios seísmos frente a las costas valencianas el consejo

Voz 2 02:39 Seguridad de la ONU aprueba nuevas sanciones contra Corea del Norte

Voz 4 02:42 desde el organismo lo ha acordado por unanimidad con el voto favorable de los quince miembros las sanciones incluyen límites a la importación de petróleo vetos a sus exportaciones en varios sectores la embajadora de EEUU ante la ONU Nikki Haley

Voz 5 02:54 seré estas de Chan Chan Han en una así

Voz 4 02:59 ha destacado que por primera vez el Consejo de Seguridad se une contra un régimen norcoreano que rechaza la vía de la paz noventa

Voz 2 03:06 muertos y decenas de desaparecidos tras el paso de una tormenta

Voz 4 03:08 filipina la tormenta tropical también ha provocado inundaciones y corrimientos de tierra en el sur del país y generado vientos de más de noventa y cinco kilómetros por hora las autoridades filipinas alertan de que hay mil doscientos desplazados por la tormenta

Voz 2 03:21 me ensaya el segundo día de la operación especial de Navidad de la Dirección General

Voz 4 03:25 tráfico espera más de diecisiete millones de desplazamientos por carretera el operativo navideño se desarrolla en tres fases la primera comenzó este viernes termina el veinticinco por la tarde se intensifican los controles de alcohol y drogas sobretodo en tramos peligrosos

Voz 2 03:37 en los deportes duelo decisivo para la Liga entre Madrid y Barcelona pagó Hernández buenos días

Voz 6 03:42 qué tal buenos días el clásico empieza en seis horas blancos y culés se enfrentan en el Santiago Bernabéu a partir de la una de la tarde gran parte de la Liga en juego el Barcelona tiene once puntos de ventaja yp podría ampliar esa diferencia por su parte el Real Madrid tendrá una de las grandes oportunidades para recortar puntos sobre todo teniendo en cuenta que los de Zidane han jugado un partido menos el técnico francés tendrá toda su plantilla disponible Cristiano será titular a pesar de sus molestias durante la semana Bale esperará en el banquillo en el Barça no estará Umtiti pero sí podrá jugar Jordi Alba además la jornada se completa con el Valencia Villarreal y el Deportivo Celta ayer Betis cero Athletic de Bilbao dos Espanyol no Atlético de Madrid cero también de fútbol el ayer se hizo oficial la destitución de Berizzo como técnico del Sevilla desde ayer Ángel María Villar ya no es presidente de la Federación el TAD decidió ayer destituirle por influir en el la neutralidad de las pasadas elecciones Villa recurrirá ahora esta decisión pero tendrá que hacerlo por la justicia ordinaria no por la Deportiva mientras tanto Juan Luis Larrea pasa a ser presidente de la Junta Gestora que convocará unas uvas

selecciones después ampliamos el deporte nos queda el tiempo la previsión Estefanía Salvatierra buenos días

Voz 1600 04:50 buenos días para hoy cielos despejados en prácticamente todo el país durante la primera mitad del día se esperan lluvias débiles en en Cantabria y País Vasco la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activos los avisos amarillos por niebla en el

Voz 4 05:04 sur de Huesca Lleida y por vientos costeros

Voz 1600 05:06 en Girona y Menorca y las temperaturas más que agradables para este fin de semana en A Coruña se esperan hasta quince grados de máxima tiene el centro peninsular se rondarán los doce donde iban a poder disfrutar de unas buenas temperaturas va a ser en el sur y especialmente en Canarias donde llegarán a los veintiún grados

Voz 3 05:37 pero no creo que nos hayan castigado por poner en marcha el mecanismo artículo ciento cincuenta y cinco porque quién ha ganado las elecciones apoyó el artículo ciento cincuenta y cinco por tanto esa no fue la razón yo creo que fundamentalmente ha sido una a la concentración del voto en una fuerza política que ya lideraba la oposición desde el año dos mil quince era el primer partido de oposición y eso pues sin duda alguna ha dado lugar a que mucha gente dijera en esta ocasión voy a dar el respaldo a esta persona que puede tener más posibilidades eh que otras fuerzas políticas yo creo que esa es la explicación que dice el sentido común

Voz 2 06:19 eran las palabras del presidente del Gobierno que por sorpresa comparecía este viernes en el Palacio de la Moncloa donde como han escuchado aseguraba que no cree que la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco sea la causa de la derrota de su partido en las elecciones catalanas Mariano Rajoy ha reconocido que el resultado de su partido es malo para el bloque constitucionalista ha ofrecido diálogo al próximo presidente catalán pero eso

Voz 1916 06:40 sí siempre sometido al imperio de la ley

Voz 2 06:43 Isaías Sonia Sánchez buenos días hola buenos días María

Voz 1916 06:45 no Rajoy no tiene intención de reunirse por ahora con Carles Puigdemont esto respondía cuando se le preguntaba por esa posibilidad

Voz 3 06:51 no con quién tendría que sentarme es con quién ha ganado las elecciones que es la señora Arrimadas

Voz 1916 06:56 sí está dispuesto a sentarse con quién sea elegido nuevo presidente pero para eso falta un tiempo dispuesto a sentarse y también

Voz 1600 07:02 a dialogar pero siempre que cumpla la ley

Voz 7 07:04 aceptaré que se salte la Constitución española ni el Estatuto de Cataluña ni la ley

Voz 1916 07:09 sí que lo haga queda claro que volverá a impulsar el ciento cincuenta y cinco si se producen nuevas ilegalidades respecto al batacazo en las elecciones admite que en el PP no están contentos pero desvinculan la derrota de la aplicación de ciento cincuenta y cinco cree que no ha sido un castigo sino una mera concentración de voto en quién tenía más posibilidades por lo que no ve el resultado tampoco extrapolable a futuras elecciones asegura además que la derrota en Catalunya no cambia su calendario

Voz 3 07:33 en este momento después de todo lo que está pasando en España creo que ya lo que nos faltaba era convocar elecciones generales intentaré entre que la legislatura termine cuando toque que esa mitad del año dos mil veinte

Voz 1916 07:44 según él todo lo que le pasa al PP es cosa suya así que también asume como propio el mal resultado en Cataluña

Voz 2 07:49 el Partido Popular precisamente que pierde siete escaños hay preocupación tanto es así que en las últimas horas se ha especulado un poco con la dimisión del líder del PP catalán Xavier García Albiol aunque públicamente la dicho que no se marchará preocupación que también extrapolan a las próximas elecciones generales por si el resultado en Catalunya podría influir en el ámbito nacional María Jesús menos buenos días

Voz 1461 08:10 buenos días en el PP están abatidos pesimistas por la situación de Cataluña la de España y la de su formación que se ha dado un batacazo en toda regla pero a pesar

Voz 1600 08:18 de ello Rajoy ayer en Génova ante los suyos incluso

Voz 1461 08:21 a puerta cerrada evitó la autocrítica muchos populares creen que lo mejor sería convocar generales pero el cerros aporta además comentó que el triunfo de Ciudadanos no es extrapolable al resto del país todo para tranquilizar a los que cuestionan su estrategia quienes comentaron también que el presidente haya mostrado muy cariñoso con Albiol quien recibió un aplauso de sus compañeros todos deben ya de salida pero líder del PP catalán dijo que por el momento no Saba

Voz 8 08:44 para mí lo más fácil lo más cómodo sería dimitir pero a mi me parece que en estos momentos Si Si yo dimito estaría siendo me estaría seguramente favoreciendo a título personal pero estaría dejando el partido en una situación muy delicada

Voz 1461 09:00 la cuestión es que hay que buscar un relevo dejarte se enfría algo la situación en la dirección nacional conservadora esperan que el tiempo entierre las críticas internas porque algunos dirigentes ya en privado exigen que se haga una profunda reflexión pero los que rodean a Rajoy no quieren ruido tratan de blindar

Voz 1916 09:15 liderazgo argumentando que ahora al final

Voz 1461 09:18 gracias a él la ley se cumple y mientras tanto los

Voz 2 09:20 el de la Generalitat sigue fugado en Bruselas a la espera de contactos y de cómo preparar su eventual regreso a Catalunya aunque Carles Puigdemont no lo ha aclarado después de que su formación haya sido la segunda fuerza recordamos más votada eso sí desafía al Gobierno le pide una reunión sin condiciones corresponsal comunitaria la pasta

Voz 0738 09:38 por el discurso pensado si para avalar su demanda de Reunión dirigido a Rajoy pero muy meditado para ser escuchado en Europa porque Puigdemont sabe que sus bazas pasan por reivindica respeto han resultado que le permite ser nuevamente investigó lo escucha

Voz 0315 09:52 más el inaceptable que lo que han decidido las urnas no pudiera ser llevado a la práctica así digo que estoy dispuesto a reunirme conexión Rajoy es cierto a estas pues que hoy por hoy todo sabemos que hoy en el Estado español a los resultados de las elecciones aún no se han aceptado y ante no no no conozco cuál es la posición del presidente Rajoy pero evidentemente en ningún problema si las garantías The Verve también en La Moncloa Bud problema

Voz 0738 10:18 lo que quiero son soluciones con una reunión sin condiciones ha dicho tras explicar que con el resultado la CUP ya no es imprescindible porque sus escaños con los de Esquerra suman más que los de las tres fuerzas que han apoyado el ciento cincuenta y cinco un detalle importante su objetivo es salir de la unilateralidad para intentar el referéndum legal que empieza a dibujarse como su auténtica vía

Voz 2 10:38 el conjunto de las formaciones han analizado los resultados la ganadora esos comicios Inés Arrimadas no ha descartado un gobierno constitucionalista aunque asegura que prefiere esperar los movimientos de los independentistas por su parte el líder del PSC ha lamentado por los resultados que ha sacado su partido Miquel Iceta aseguraba anoche en Hora Veinticinco que no se esperaban esos resultados aunque insisten en que conciudadanos no será suficiente pide diálogo entre todas las fuerzas

Voz 9 11:03 no recibo muchísimo pero veníamos diciendo que un crecimiento de Ciudadanos no garantizaba romper la mayoría independentista que no basta con decir que no que hay que ofrecer un proyecto mejor encima que no hemos convencido convencido lo suficiente cerró la prueba es que magnífico resultado de ciudadanos pero los independentistas siguen siendo mayoría

Voz 2 11:26 y un apunte más relacionado con Catalunya el juez del Supremo Pablo Llarena ampliado la causa por un presunto delito de rebelión e imputa al ex president de la Generalitat Artur Mas la secretaria general de Esquerra Marta Rovira y la que fuera portavoz parlamentaria de la CUP Anna Gabriel entre otros cargos además la Fiscalía le ha pedido que asuma la investigación sobre el ex mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero y les imputan a él como al ex número dos de Juncker as en la causa por rebelión informa Alberto Pozas la nómina de

Voz 0055 11:51 imputados asciende hasta veintiocho la macro causa del Tribunal Supremo y la investigación ya no afecta sólo al Govern destituido de Puigdemont también a los partidos políticos independentistas los nuevos imputados son Marta Rovira de Esquerra Marta Pascal del PDeCAT Mireia Boya ya Anna Gabriel la más de la CUP también al ex president Mas y la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia Neus y obreras todos dice el juez basándose en un informe de la Guardia Civil contribuyeron decisivamente en el desarrollo del proceso independentista están imputados que todavía no tienen fecha para declarar quién si la tienes Oriol Junqueras cabeza de lista de Esquerra hace unos días que el jueves cuatro de enero volverá al Tribunal Supremo para pedir su excarcelación ante la Sala de lo Penal los jueces no son los únicos que han movido ficha en las últimas horas la Fiscalía ha pedido al juez que impute también al ex mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero por entender que sus agentes no hicieran nada por ejemplo para impedir el referéndum ilegal del uno de octubre preguntando también que porque ese día los Mossos comunicaron todo lo que tenían que decir por teléfono móvil y no por los canales habituales

Voz 2 12:50 son las siete doce las seis y doce en Canarias el jefe del Gabinete de la Presidencia del Gobierno Jorge Moragas pasa ser embajador de España ante Naciones Unidas tras su aprobación por el Consejo de Ministros según el propio Moragas acordó con Mariano Rajoy que tras las elecciones catalanas retomaría su carrera diplomática aún se desconoce quién le va a sustituir Ana María Martínez

Voz 10 13:10 la mano derecha de Rajoy abandonó su puesto junto al presidente del Gobierno para ser el nuevo embajador de España ante la ONU y aunque el anuncio justo un día después del fracaso electoral del PP en Cataluña tanto Jorge Moragas como el presidente desvinculan su marcha del resultado de las elecciones catalanas aseguran que lo acordaron hace un año y que pactaron que su traslado a Nueva York fuera efectivo a finales de dos mil diecisiete

Voz 3 13:33 si me hacen caso a mí que algún conocimiento de causa tengo al menos este asunto no busquen ninguna motivación de tipo político que quería dar un giro a su vida es una embajada que él conoce bien

Voz 10 13:47 dice moradas que la vida pasa las cosas cambian y que estaba decidido abandonar la política para seguir con su carrera diplomática trajo ha preferido no desvelar el nombre de su sustituto para ocupar uno de los cargos con más peso en la Moncloa

Voz 2 14:01 el Tribunal Constitucional anulado el pago de la indemnización multimillonaria aprobada por el Gobierno en dos mil catorce por el cierre temporal de Castor el almacén subterráneo de gas situado frente a las costas de Castellón el alto tribunal considera que el Ejecutivo se equivocó al elegir la fórmula para aprobar ese pagó informa Javier Álvarez

Voz 0689 14:19 el Tribunal Constitucional considera que el Gobierno no tenía razón al aplicar razones de urgencia para el pago de la indemnización de mil trescientos millones de euros en la paralización de las obras como consecuencia de los movimientos sísmicos por lo que ha anulado esa indemnización a la sociedad encargada de los trabajos sin embargo este uso abusivo del decreto ley según el portavoz de Energía del Grupo Parlamentario Socialista Hugo Morán se traduce en algunas incógnitas sobre si el contribuyente seguirá pagando en su recibo del gas esta indemnización

Voz 11 14:46 esa es la incógnita que sea abrir ahora mismo y que probablemente tengan que resolver los tribunales porque yo vamos creo que ni Enagas ni en este caso Excal van a renunciar a sus derechos por más que una sentencia del Tribunal Constitucional haya dicho que el Gobierno no ha actuado correctamente el procedimiento para gestionar el expediente

Voz 0689 15:09 el Tribunal en cambio sí dan la razón al Gobierno al aplicar razones de urgencia para paralizar las obras para la hibernación de esas instalaciones porque la compleja situación técnica que se produjo según el tribunal al inyectar gas con una serie de movimientos sísmicos que causaron una notable alarma social justificaba la paralización de las obras

Voz 2 15:27 les hablamos ahora del caso Lezo porque hay novedades en la investigación de la compra de la filial colombiana y NASA por parte del Canal de Isabel Segunda en Madrid la Fiscalía quiere que el juez reclame la identificación de todos los miembros del gobierno de Alberto Ruiz Gallardón que firmaron la compra de la filial colombiana información de Pilar Velasco

Voz 1916 15:44 en un escrito remitido al juez de la Audiencia Manuel Sánchez Castejón Anticorrupción detalla un cúmulo de irregularidades en el desembarco del Canal Latino América con la compra de la filial en Colombia en dos mil uno Según Anticorrupción se hizo sin cobertura legal de autorización con claros indicios de sobrevaloración del precio al pagar setenta y tres millones de dólares y utilizan una compleja red de empresas en paraísos fiscales como pan y Uruguay todo aprobado por el Consejo de Gobierno de Madrid con Alberto Ruiz Gallardón al frente la Fiscalía coloca por tanto al ex ministro en el acuerdo que autorizó la adquisición impide la completa identificación de los miembros de su Gobierno que firmaron la compra además de la cita como imputados de catorce personas entre ellos exaltos cargos cercanas a Gallardón como Pedro Calvo o Juan Bravo además pide a la Comunidad de Madrid al canal nueva documentación que debe entregar de manera urgente en una investigación que califica de extrema complejidad

Voz 2 18:12 siete dieciocho seis y dieciocho en Canarias el Consejo de Seguridad de la ONU ha acordado por unanimidad de imponer nuevas sanciones contra Corea del Norte por sus pruebas nucleares es la décima vez que el órgano de la ONU emite una resolución contra Pyongyang en los últimos años por su carrera armamentística Ángel Villaescusa buenos días

Voz 4 18:29 buenos días y las sanciones limitan el acceso del país

Voz 2 18:32 productos petroleros hasta en un ochenta y nueve por ciento según

Voz 4 18:35 una Estados Unidos veta sus exportaciones a varios sectores

Voz 2 18:38 el hijo obliga a regresar al país a ciudadanos que trabajan en el extranjero envía real y envía

Voz 4 18:43 en remesas al Estado comunista la embajadora de EEUU ante la ONU dice que Kim Jon Un se lo ha ganado a pulso

Voz 5 18:50 hoy queda en insten a usted

Voz 4 18:55 hacia y sus hostilidades han llevado al país a una senda destructiva por décima vez el Consejo de Seguridad se une contra un régimen norcoreano que rechaza la vía pacífica las primeras sanciones por las pruebas nucleares contra Pyongyang se establecieron en dos mil seis cuando todavía gobernaba Kin Jong-il

Voz 2 19:19 no vamos a repasar ahora otras noticias al ámbito internacional de forma más breve con Estefanía Salvaterra buenos días esto

Voz 1600 19:25 buenos días el presidente de Perú llevará a cabo una evaluación de los primeros meses de su mandato para aplicar los cambios oportunos después de que parte de la oposición presentará una propuesta para destituirlo del cargo el presidente aceptó esta petición al reconocer que una empresa suya asesoró a una constructora brasileña entre dos mil cuatro dos mil siete el Congreso rechazó la propuesta al no contar con los apoyos necesarios que establecen las leyes del país

Voz 2 19:49 en Honduras crece la tensión política después de que Estados Unidos haya reconocido a Juan Orlando Hernández como ganador de los comicios que se celebraron el pasado veintiséis de nota

Voz 1600 19:58 hombre a pesar de que el Observatorio Electoral de Honduras considera imposible determinar un ganador en las elecciones por el cúmulo de irregulares irregularidades países como Estados Unidos Colombia y Canadá ya han reconocido la victoria del conservador Juan Orlando Hernández el líder de la Alianza de Oposición Salvador Nasralla denuncia que Estados Unidos no dio importancia al informe de la Organización de Estados Americanos en el que denunciaban graben graves deficiencias en el recuento de votos

Voz 12 20:25 los hubo que reconvierta elecciones porque el resultado actual y reconstruibles

Voz 2 20:32 el tribunal de Nueva York ha declarado culpables por corrupción a dos ex dirigentes del fútbol en Latinoamérica por el caso

Voz 1600 20:38 se trata del paraguayo Juan Ángel Palomo UTI del brasileño José María Marín ambos se han declarado inocentes de las acusaciones que presentó en su contra la fiscalía por corrupción por beneficiarse de la venta de los derechos televisivos de competiciones de la FIFA como la Copa América

Voz 2 20:54 vamos ya con el deporte cita importante es día de clásico Paco Hernández buenos días

Voz 6 20:57 a qué tal buenos días Real Madrid y Barcelona se ven las caras en menos de seis horas gran parte de la Liga en juego en esta última jornada del año allí

Voz 18 21:06 los dos partidos disputados Betis cero Athletic dos Espanyol uno Atlético de Madrid cero

Voz 19 21:12 M

Voz 12 21:22 a partir de la una de la tarde el Santiago Bernabéu acoge el último clásico del año ahora mismo once puntos de diferencia entre ambos equipos aunque el Real Madrid tiene un partido menos última hora del equipo decidan Antón Meana buenos días buenos días descansando en Atlanta

Voz 21 21:37 ya del Real Madrid y preparados para escuchar la alineación que va a confirmar Zinedine Zidane el once de gala con Keylor Navas en la portería Marcelo Ramos Varane y Carvajal en la defensa con casi

Voz 18 21:46 Miro Kroos Modric Isco en el medio y arriba Karim Benzema y Cristiano Ronaldo piensa Zidane que aunque pierdan hoy la Liga no estaría acabada

Voz 1994 21:56 para nada pase lo que pase mañana nosotros vamos a seguir trabajando vamos a seguir pensando que que esto es muy largo mañana es un partido más son tres puntos más sabemos la importancia que para nosotros de de de hacer un buen partido para intentar ganar eso sí

Voz 22 22:13 pero

Voz 1994 22:13 no no va a cambiar nada en lo que en lo que va a pasar mañana a partir

Voz 12 22:19 Vallejo Llorente Ceballos a Rafa Mayoral fuera de la convocatoria se espera mucho movimiento en el estadio ya hay riesgo de muchas entradas falsas vendidas por Internet en la reventa gracias Antón por su parte el Barça llega a Madrid con la oportunidad de alejarse más todavía de los blancos novedades Adriá Albets buenos días buenos días el Barça quiere cerrar el año con una victoria hoy en el clásico frente al Madrid que les dejaría

Voz 0017 22:42 a catorce puntos del equipo de Zidane en la clasificación de forma provisional Valverde prepara un once en principio sin muchos cambios un cuatro cuatro dos con Paulinho en el centro del campo y Sergi Roberto en el lateral derecho recordemos que se han quedado en Barcelona Gerard Deulofeu y Rafinha pese a que ayer recibieron el alta médica también Arda Turan y los lesionados den velé Tití Paco Alcácer Valverde dice que ganar hoy no les va a servir para sentenciar la Liga pero sí les serviría para quitarse la espina de la Supercopa de España

Voz 17 23:14 estamos desilusionados con este partido desde luego porque es una gran oportunidad para nosotros para bueno pues para rezar

Voz 15 23:20 que no supongo de lo que ocurrió en la Supercopa también

Voz 23 23:23 el presidente del Barça Josep Maria Bartomeu estará esta mañana

Voz 2 23:26 en el almuerzo de directivas que se celebrará

Voz 23 23:29 en el Santiago Bernabéu gracias Adrià el partido

Voz 24 23:31 comienza a la una de la tarde y lo contamos en Carrusel Deportivo desde las doce del mediodía la jornada se completa hoy con otros dos partidos Valencia Villarreal a las cuatro y cuarto de la tarde y el derbi gallego Deportivo de la Coruña Celta de Vigo a las seis y media también de primera en el Sevilla se hizo ayer oficial la destitución de Berizzo como entrenador

Voz 6 23:52 de la primera plantilla además también de ayer Ángel María Villar ya no es presidente de la Federación el TAD decidió ayer destituirle por influir en la neutralidad de las elecciones de la Federación Villar recurrirá ahora la decisión pero tendrá que hacerlo por la justicia ordinaria no por la Deportiva mientras tanto Juan Luis Larrea pasa a ser presidente de la Junta Gestora que convocará unas nuevas

Voz 0259 26:21 la menor contó la misma versión a las tres amigas y a la psicóloga de la Fundación Anar así se desprende de las comparecencias de las cuatro que ofrecieron datos coincidentes en su declaración judicial por lo tanto con firmaron la denuncia de la víctima de que fue forzada sexualmente sometida e intimidada por los tres jugadores de la Arandina es lo que han contado el abogado de la menor el de la acusación popular que han reiterado que se van a oponer a la solicitud de la defensa para que la jueza ponga en libertad a los futbolistas al considerar que ya han desaparecido los motivos que dieron lugar al auto de prisión sin fianza la instrucción contra los acusados se va prolongado durante varias jornadas más sean establecido más fechas para practicar nuevas diligencias a partir de enero

