Matinal SER (30/12/2017)

Voz 1 00:17 qué tal están buenos días último fin de semana del año de muchos desplazamientos por carretera por lo que se prevé una jornada complicada en seguida vamos a actualizar la situación pero este sábado viene marcado políticamente por el balance del año de Mariano Rajoy mensaje muy positivo en lo económico derrochando optimismo el presidente del Gobierno asegura que la recuperación ya se nota que ella ha llegado con una única sombra Catalunya

Voz 2 00:41 si esto se resuelve será seguridad incertidumbre si todos se someten al imperio de la ley creo que el año que viene podemos estar creando otra vez quinientos mil puestos de trabajo en España que es lo que se necesita a Cataluña en el conjunto de España y por eso yo espero que todo el mundo actúe en consecuencia

Voz 1 01:03 el presidente del Gobierno califica de absurdo que Puigdemont quiera ser presidente desde Bruselas asegura que va a dialogar con el nuevo Uber pero insiste siempre dentro de la ley marca una nueva fecha en el calendario el próximo diecisiete de

Voz 0931 01:16 pero

Voz 2 01:16 les anuncio que voy a convocar la sesión constitutiva del Parlamento de Cataluña para el próximo día diecisiete de enero después de hablar con los diferentes grupos políticos él

Voz 1 01:29 que logra la investidura ya está en marcha pero de momento pocos movimientos en los independentistas pues Demon siguen Bruselas hizo su partido pida al Parlament que sea investido president al considerarlo el gran vencedor de las elecciones de momento como si no hubiera sido cesado Opus de Montse dirige esta misma noche a los catalanes en un mensaje navideño desde la capital comunitaria es sábado treinta de diciembre repasamos otras noticias entre

Voz 0931 01:59 Ares con Ángel Villaescusa buenos días buenos días Javier el Gobierno aprueba la subida de las pensiones que entrará en vigor el uno de enero el aumento es del cero coma veinticinco por ciento el mínimo previsto por la ley y es el quinto año consecutivo que aumenta estas cifra Un jubilado que perciba la mínima cobrará ahora dos euros más al mes el tribunal

Voz 1 02:14 cuenta señala ciudadanos como el partido con más irregularidades

Voz 0931 02:18 contables de las cuatro principales formación la formación naranja no declaró un millón de euros en dos mil quince ya acumula numerosas incorrecciones en la clasificación de su deuda malos resultados también para Izquierda Unida y el PNV el detenido

Voz 1 02:28 por la desaparición de Diana Quer pasa su primera noche en dependencias

Voz 0931 02:31 la Guardia Civil se trata de un hombre de cuarenta y un años de edad y natural de Rianxo el hombre que ya había sido investigado por la desaparición de la joven madrileña en agosto de dos mil dieciséis El

Voz 1 02:40 sabes Islámico reivindica el atentado contra una iglesia copta N

Voz 0931 02:42 Egipto en el ataque fallecieron once personas las fuerzas de seguridad les requisaron el fusil y munición y un artefacto explosivo que pretendía hacer estallar en el interior del templo gafado

Voz 1 02:51 decidido el actor teatral Pedro sin nada a los ochenta

Voz 0931 02:54 hay un años en Madrid o sin haga trabajó en Estudio uno de Televisión Española Nola y en los escenarios protagonizó la obra Sé infiel y no mires con quién durante más de catorce años y que vieron ocho millones de personas en deportes al Real Madrid

Voz 1 03:06 agresión los enfrentamiento a los entrenamientos sector Gonzales buenos días qué tal buenos días

Voz 1450 03:11 esta tarde primer entrenamiento a puerta abierta en Valdebebas de los de Zidane después de la dura derrota en el clásico contra el Barcelona por su parte el Atlético de Madrid juega un amistoso en Egipto ante el Al Ahly han viajado con el equipo ni Vietto ni Gaitán que están a la espera de encontrar una salida ni tampoco Diego Costa evitó lo que no podrán jugar hasta la próxima semana además Vince son Montella aterrizó anoche en Sevilla donde este mediodía va a ser presentado como nuevo entrenador del club hispalense una liga de fútbol pero sí de baloncesto seis partidos en la tarde de hoy Betis técnico Zaragoza Valencia Basket Joventut Iberostar Tenerife Herbalife Gran Canaria Obradoiro Mora Banc Andorra Bilbao Basket Unicaja San Pablo Burgos Guipúzcoa además anoche a la Euroliga el Barcelona ganó en la cancha el Khimki peor suerte para el Baskonia que cayó en casa ante el CSKA de Moscú estaba

Voz 1 03:56 los frentes a la situación de las carreteras sigue en marcha la segunda fase de la operación especial de tráfico por el fin de año Ángel cómo se circula

Voz 0931 04:01 ahora pues eh permanecen cerrados los puertos de Lunada en Burgos y de Ochaga había en Navarra en Cataluña hay retenciones en la N trescientos cuarenta a la altura de Villafranca del Penedés en Barcelona en Granada la carretera A cuatro mil veinticinco a la altura de de Sierra Nevada está totalmente cortada por la nieve y en Toledo cerca de Madrid hay retenciones a causa de un accidente

Voz 3 04:20 tiempo la previsión Roberto de la Fuente hasta ahora

Voz 4 04:22 las brumas y bancos de niebla en la meseta central y en las depresiones del nordeste heladas en Pirineos y en otras zonas de montaña del norte del Este para hoy se esperan temperaturas con valores por encima de la media para esta época del año en el norte del país y en Baleares por ejemplo en Bilbao en Barcelona Se van a rondar los veinte grados de máxima suben también los termómetros en Andalucía sin cambios significativos en el resto del país cielos cubiertos con lluvias débiles en las costas gallegas en el tercio norte peninsular situación similar aunque las nubes irán abriendo a lo largo del día en el resto de la península cielos despejados con nubes altas mismo panorama en Ceuta y en Melilla tan sólo cabe destacar la posibilidad de calima en Canal

ya son las ocho y cinco las siete y cinco en Canarias

Voz 1487 05:13 si esto se resuelve será seguridad incertidumbre y todos se someten al imperio de la ley creo que el año que viene podemos estar creando otra vez quinientos mil puestos de trabajo en España que es lo que se necesita Cataluña ya en el conjunto de España y por eso yo espero que todo el mundo actúe en consecuencia eh

Voz 3 05:34 era la previsión positiva el presidente del Gobierno sobre la economía en su balance del año la única sombra decía a Catalunya un mensaje que Mariano Rajoy ha centrado en el desafío independentista hay en la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco insiste en que el próximo Gobierno de la Generalitat tiene que estar en el cumplimiento de la ley ya ha marcado una nueva fecha en el calendario el diecisiete de enero María Jesús Güemes buenos

Voz 1450 05:56 ya ya sabemos cuándo se va a constituir el Parla

Voz 1461 05:58 así lo decidió ayer Rajoy en virtud del ciento cincuenta y cinco en la Moncloa nos contaron que Sáenz de Santamaría había hablado con todos los partidos catalanes salvo la CUP y así es como el Gobierno puso fecha

Voz 1487 06:09 qué les anuncio que voy a convocar la sesión constitutiva del Parlamento de Cataluña para el próximo día diecisiete de enero después de hablar con los diferentes grupos políticos

Voz 1461 06:22 pendiente de la formación del Govern el jefe del Ejecutivo exigió de nuevo a los independentistas que cumpla la ley dijo que quería que en Cataluña se abriera una nueva etapa basada en el diálogo de paso calificó así las pretensiones de pulmón

Voz 1487 06:33 es absurdo ser eh pretender ser presidente de una Comunidad eh viviendo en el extranjero y mucho más absurdo todavía el pretender ejercer como presidente de una comunidad pues estando en el extranjero fíjese usted que yo estuviera ubicado en Lisboa es decir creo que es algo que no tiene el más mínimo sentido

Voz 1461 06:51 además el presidente del Gobierno no quiso hacer como su formación que no deja de presionar a ciudadanos exigiendo que Arrimadas mueva ficha recordó los pasos que él dio en dos mil quince y consideró que cada uno hace lo que estima oportuno a su juicio el triunfo de la formación de Rivera no es extrapolable al resto de España

Voz 3 07:06 ni rastro de corrupción en su mensaje ha evitado pronunciarse sobre los casos que afectan a su partido de descarta cualquier remodelación del Gobierno tras los malos resultados obtenidos en Cataluña Gómez volvemos contigo

Voz 1461 07:17 Rajoy dejó claro que el batacazo electoral del PP en Cataluña no condicionará su estrategia el presidente sigue sin hacer autocrítica por los resultados responde que no habrá crisis de Gobierno a todos aquellos que le piden cambios es más ayer con su explicación de forma implícita quiso salvar a la vicepresidenta de las críticas

Voz 1487 07:34 no voy a hacer una remodelación del Gobierno porque creo que el Gobierno está cumpliendo con con su obligación si no lo creyera así pues efectivamente lo haría pero insisto no es el caso

Voz 1461 07:46 el jefe del Ejecutivo también comentó que aún no tiene decidido quién va a sustituir a su jefe de gabinete a Moragas dijo que no iba a precipitarse a la hora de cambiar Albiol no quiso siquiera abordar la posibilidad de que Guindos se vaya al Banco Central Europeo eso para cuando toque

Voz 3 08:00 y como se esperaba además de Cataluña Rajoy ha centrado el eje de su intervención en la economía ha destacado el crecimiento económico la reducción de la tasa de paro asuntos que para el presidente del Gobierno han sido lo más destacado de este año que ya termina aunque ha condicionado el buen ritmo de la economía a la estabilidad en Cataluña todo ello tras la aprobación del salario mínimo que ha presentado esta misma semana Eladio Meizoso

Voz 0527 08:22 al menos el presidente ha rectificado los términos en julio decía que España había recuperado la riqueza de antes de la crisis y consciente de las críticas de oposición y sindicatos de que la recuperación no está llegando a todos

Voz 1487 08:33 esa recuperación económica se está trasladando ya a la gente incluso a las personas más desfavorecidos a medida que avanza la creación de empleo va disminuyendo cada vez más el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social

Voz 0527 08:49 y mencionó el índice a pie de pobreza que ha mejorado un cero con siete por ciento en el último año destacaba lícito la subida del salario mínimo prórroga del Plan Prepara cotizaciones de autónomos bono social eléctrico financiación de la dependencia Oferta Pública de Empleo o las iniciativas frente a desahucios y cláusula suelo para dos mil dieciocho la previsión es que el crecimiento se modere al dos coma tres por ciento del PIB pero puede ser más y crearse medio millón de empleos decía Si todos se someten al imperio de la ley en Cataluña

Voz 3 09:19 el pacto por la violencia de género también ha sido parte del discurso de Rajoy hasta en cinco ocasiones ha hecho referencia al presidente del Gobierno y ha tenido unas palabras para las víctimas de la violencia machista sobre Educación Sanidad ha habido poca referían

Voz 0259 09:31 eso sí Mariola laureado ha sido un trabajo y un acuerdo de los grupos parlamentarios pero Rajoy ha presentado el pacto de Estado como uno de sus grandes logros que demuestra el compromiso firme y rotundo de su Gobierno contra la Violencia de

Voz 1487 09:43 enero es el mejor mensaje que podemos enviar a todas esas mujeres que viven el drama de ser maltratadas por quienes más deberían cuidarlas les estamos diciendo el Gobierno todos los partidos políticos todas las administraciones públicas que no están solas que existe una salida a su situación y que la sociedad española está decidida a defenderlas y a protegerlas

Voz 0259 10:10 inició su discurso con el recuerdo a las víctimas primero a las del terrorismo y seguidamente a las cuarenta y ocho de la violencia machista que no son cuarenta y ocho como dijo Rajoy son cincuenta y cuatro según la Fiscalía General del Estado recordó también a los Veintisiete niños que se han quedado huérfanos ya los ocho menores también asesinados hasta en cinco ocasiones citó el pacto de Estado en su discurso poco más de temas sociales no dijo nada de Sanidad sobre el otro pacto educativo pasó muy de puntillas para señalar un simple pretendemos avanzado

Voz 3 10:40 los partidos de la oposición también han hecho balance del año el PSOE se ha centrado en Mariano Rajoy ha criticado su gestión en la crisis catalana aunque no son partidarios de un adelanto electoral el secretario de Organización José Luis Ábalos también ha puesto de manifiesto el lista

Voz 1 10:53 cimiento del PSOE con Podemos José Luis

Voz 3 10:56 entre el PSOE atribuye a Rajoy el fracasó territorial

Voz 1071 10:58 social de España les reprocha la corrupción el riesgo en el modelo económico que incumpla su acuerdo con Ciudadanos llega decir Ábalos que Rajoy sólo sabe imponer no sabe acordar y por tanto no gobierna que está en funciones pero para el PSOE no es el momento de pedir un adelanto elector

Voz 5 11:12 es decir en un momento en que el la integridad territorial de España la convivencia en España lo que vamos a estar pidiendo elecciones ya les he dicho cuál es nuestro nivel de responsabilidad

Voz 1071 11:21 lo que también queda claro de la comparecencia de Ávalos es el evidente distanciamiento con Podemos de quiénes dijeron en el PSOE que eran sus socios preferentes y ahora ya no lo dicen

Voz 5 11:30 es decir que no tenemos ninguna sociedad esto intentando repasar además hemos tenido algún problema porque en Barcelona Nos expulsaron del gobierno municipal

Voz 1071 11:37 diferencias también conciudadanos de quiénes dice Ábalos que por querer ser tan exclusivos se quedaran solos de momento son sostiene los socios de Mariano Rajoy

Voz 3 11:45 los mucho más duro y como es habitual desde Podemos la formación de Pablo Iglesias ha calificado este dos mil diecisiete como el año de la corrupción del Partido Popular recordando las causas abiertas que tiene el partido los casos Gürtel Púnica ileso críticas a la monarquía al PSOE y a la gestión del PP en Qatar

Voz 1450 12:01 Doña Mariela Rubio buenos días sí para Podemos dos mil diecisiete fue el año de la trama de la imputación del PP teléfono de púnica el año de la moción de censura donde se evidenció aseguran que el PP no tiene modelo de país es el año en el que Podemos dice haberse quedado solo en la oposición cuando el PSOE sea entregado a un PP que no ha comprendido la necesidad de diálogo en la crisis catalana Rafa Mayoral ex secretario de relación con la sociedad civil de Podemos dos mil diecisiete

Voz 6 12:26 es también el año en el que la monarquía como institución antidemocrática machista mostró su cara más autoritaria pidiendo mano dura en vez de diálogo tres el año en el que la necesidad de una visión plurinacional del Estado se hace más necesaria para la articulación de la fraternidad frente a las visiones nacionales que nos llevan a un callejón sin salida y que son

Voz 2 12:45 incapaces de entender la pluralidad de identidades

Voz 1450 12:47 Nuestro pool para Podemos dos mil diecisiete ha sido también el año en el que el PP ha pasado de estar contra las cuerdas por la corrupción han encontrado la cuestión de la compra

Voz 6 12:57 la acción de las identidades nacionales un marco en el que se sienten

Voz 1450 13:00 algo más cómodos queremos un dos mil diez

Voz 3 13:03 sí ocho para la construcción de una alternativa democrática decía Mayoral que aseguraba que harán balance sobre los malos resultados conseguidos en Cataluña a la vuelta de vacaciones Ciudadanos ha hecho un balance muy positivo en cuanto a la gestión de su formación se refiere Albert Rivera ha hecho un repaso de los logros económicos así sociales e insiste en que el fin del bipartidismo es una realidad además han vuelto a pedir una reforma de la ley electoral Guillermo Lerma

Voz 0743 13:26 Rivera se siente reforzado por el resultado del veintiuno

Voz 7 13:29 de diciembre e insiste en que es

Voz 0743 13:31 las elecciones demuestran que PP y PSOE están acabando un ciclo político en Cataluña y en toda España el líder de Ciudadanos habla del agotamiento del bipartidismo que espera le permita ganar las próximas elecciones

Voz 8 13:44 estamos acercándonos a un fin de ciclo del bipartidismo esta legislatura Nos guste o no es una legislatura transitoria es una legislatura entre lo viejo lo que está por venir lo que tenemos que hacer ahora en esta legislatura Transitoria es ser una oposición útil pero que tenga un proyecto propio para que los españoles la próxima vez que vayan a votar puedan votar

Voz 1450 14:05 con ilusión mensajes de Rivera a Sánchez pero es

Voz 0743 14:07 a Rajoy al que a pesar de lanzar estas advertencias no se plantea retirar el apoyo ciudadano en este momento un adelanto electoral en el partido dan por hecho su respaldo a los Presupuestos si el Ejecutivo respeta el preacuerdo ya firmado para el próximo año los de Rivera se marcan como retos aprobar una reforma electoral un nuevo sistema de financiación o suprimir los aforamientos políticos

Voz 3 14:29 entre tanto esa noche el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont dará un discurso de fin de año como si estuviera en funciones un gesto con el que pus de Mohn pretende seguir reivindicando que es presidente legítimo después de que su partido haya distrito pido un argumentario en el que reivindica la presidencia de la Generalitat para él se trata de un nuevo movimiento dentro del bloque independentista Pablo Tallón

Voz 1673 14:51 aunque Rajoy tenía hasta el veintitrés de enero para convocar la sesión constitutiva del Parlament los independentistas día trabajaban con la hipótesis de que el presidente español no iba a apurar los plazos y la fijaría más o menos para mediados de mes este calendario aseguran las fuentes consultadas no es malo para sus intereses porque les permitirá llegar al inicio de legislatura sabiendo Surio Junquera de Joaquim Forn Jordi Sánchez todos ellos diputados son no puestos en libertad algo que no es un asunto menor porque por un lado en función de lo que decida la justicia Junts per Catalunya y Esquerra deberán pedir al

Voz 3 15:22 uno de los exconsellers en Bruselas a los encarcelados

Voz 1673 15:24 que renuncien a sus escaños para no perder la mayoría por otro en función de si Junqueras eso no puesto en libertad los republicanos se van a ver con legitimidad para pedir la presidencia del Govern esto es importante porque recordemos que los de Marta Rovira no quieren hablar de quién debe presidir el Parlament ni de cómo debe ser la mesa hasta no tener claro cómo queda definido el nuevo Govern empezando por la Presidencia pues bien en esa línea hoy Cataluña difundido un argumentario en el que defiende que Carles Puigdemont si au si será investido el Estado no podrá hacer nada por impedirlo eso sí sigue sin aclarar cómo va a conseguir esta investidura que de hecho es la gran pregunta que todavía hoy se hace Esquerra por eso otro de los puntos de este argumentario parece un nuevo Puñal hacia los republicanos concretamente la lista del ex president esgrime que aquellos que no desean que el repita en el cargo son aquellos que no creen en la demora

Voz 2 16:45 ayer ha sido cuarenta y cuatro mil quinientos una serie cincuenta y seis

Voz 3 17:23 son las ocho y diecisiete las siete diecisiete en Canarias hay novedades en el caso de Diana este viernes ha sido detenido el principal sospechoso de su desaparición en agosto de dos mil dieciséis en A Pobra do Caramiñal en A Coruña este hombre que tiene antecedentes por agresiones sexuales fue denunciado Pruna chica a la que intentó agredir y que no sólo logró escapar sino que además ha dado detalles de mucha relevancia sobre su aspecto el vehículo que conducía Ana Terradillos buenos días

Voz 1461 17:48 qué tal buenos días los detenidos van a pasar al menos setenta y dos horas en dependencias policiales en la Comandancia de la Guardia Civil de Coruña las líneas de investigación siguen abiertas pero los operativos de la Guardia Civil están prácticamente convencidos de que el detenido está estrechamente vinculado con la desaparición de Diana Care de hecho ya se le tomó declaración al principio del caso durante estos dieciséis meses ha estado bajo la mirada de los investigadores vivía muy cerca de la ría donde se encontró el móvil de Diana y trabajo habitualmente de albañil tiene antecedentes por delitos de tráfico de drogas y de agresión sexual ya ayer se le detuvo por intentar secuestrar a una joven de la localidad coruñesa de Boiro según la denuncia de esta joven en las dependencias de la Benemérita el detenido le intentó robar el móvil la amenazó con un cuchillo trató de introducirla en el maletero el presunto raptor huyó pero las características físicas que detalló la joven de Boiro coinciden con la descripción física que tenía la Guardia Civil del principal sospechoso de la desaparición Diana Acker su mujer también ha sido detenida se la acusa de un posible delito de encubrimiento la Guardia Civil ha hecho al menos dos registros y los dos siguen todavía en dependencias policial

Voz 3 18:53 el Tribunal de Cuentas ha publicado la fiscalización de los partidos políticos en los años dos mil catorce dos mil quince ciudadanos es el que encabeza la lista de irregularidades el órgano denuncia la opacidad de partidos para identificar a sus donantes Pilar Velasco de los treinta partidos fiscalizados

Voz 1743 19:08 Tribunal reprocha a siete en dos mil catorce y nueve en dos mil quince no reflejar la realidad de sus cuentas entre ellos ciudadanos Convergencia Izquierda Unida y Compromís la formación naranja no declaró un millón de euros en dos mil quince ya acumula numerosas deficiencias en la clasificación de su deuda de Izquierda Unida el organismo denuncia a ciento cincuenta mil euros pagados en metálico en la época de Cayo Lara incumpliendo así la Ley contra el fraude fiscal tampoco aprueba el PNV por la actividad de los batzokis calificados como actividades mercantiles paralelas general opacidad de los partidos al no identificar a sus donantes aumenta el endeudamiento que pasa de ciento noventa y tres millones de euros en dos mil catorce a doscientos treinta y tres millones de euros en un año y seis oraciones están en quiebra a la cabeza tres catalanas Unió CIU e Iniciativa per Cataluña

Voz 13 20:19 se un treinta ni una quinta parte de quede aprobada Ter seta

Voz 1450 20:25 el a la red

Voz 14 20:28 las

Voz 15 20:29 el guarda empotrarse en una injuria la basada

Voz 16 20:34 según Clavero estonio hasta que llegó la

Voz 17 20:40 este proceso de primarias es el kilómetro cero de algo mucho

Voz 9 20:43 importan vi que todo lo que se refería a mí era absolutamente falso trescientos sesenta y cinco días en cincuenta y un minutos este treinta y uno de diciembre a las ocho de la mañana dos mil diecisiete un año al límite con Ana Martínez Concejo Cadena SER

Voz 18 21:02 sí

Voz 3 21:07 el Estado Islámico de reivindicado el atentado este viernes contra una iglesia copta en Egipto en el que han muerto once personas el terrorista trató de acceder al templo de Mar Mina al sur de El Cairo montado en una motocicleta y armado con un arma automática Ángel hola

Voz 0931 21:20 de nuevo hola qué tal y si el grupo terrorista ha reivindicado a través de su agencia de noticias entre los once fallecidos hay varios soldados y policías además de varios feligreses que asistían en ese momento a mis ayunos comerciantes locales contra los que el terrorista atacó antes de dirigirse a esa iglesia aunque en un principio las autoridades egipcias comunicaron que habían sido dos los At antes finalmente se ha descartado y señala a un único terrorista que permanece detenido las fuerzas de seguridad del país habían reforzado los controles en muchas iglesias cortas estos días de cara a las Navidades porque los coptos suelen ser blanco de los ataques del Daesh hay más de diez millones de cristianos coptos en Egipto son la minoría más importante del país y una de las más hostigados

Voz 13 22:03 matinal Cadena SER

Voz 1 22:08 como ahora asumir ahora un par de apuntes de la crónica internacional con Roberto de la Fuente buenos días

Voz 4 22:12 qué tal buenos días en Irán hay más de cincuenta detenidos en las protestas que por segundo día consecutivo han organizado cientos de personas en las calles contra el Gobierno de Hasán Rohaní y sus políticas económicas al grito de Muerte al dictador los manifestantes han recorrido el centro de las principales ciudades de la misma forma expresan su rechazo al Casto que destina al régimen iraní a varias zonas de la región mientras la población sufre graves dificultades económicas

Voz 1 22:40 también protestas en Perú el indulto a Fujimori está provocando una ola de rechazo a esta decisión tomada por el actual presidente del país Pedro Pablo couché

Voz 4 22:47 el esquí a los miles de manifestantes que copan estos días las calles se suman los nombres de más de doscientos treinta intelectuales y escritores escritores como Mario Vargas Llosa que han redactado un escrito para protestar por esta decisión recordamos que el indulto le fue concedido a Fujimori el pasado veinticuatro de diciembre tras haber cumplido diez de los veinticinco años a los que fue condenado en dos mil nueve por delitos de lesa humanidad por corrupción

Voz 1 23:07 en Estados Unidos el colectivo transgénero podrá acceder al ejército a partir de este lunes el Pentágono lo ha hecho público acatando la sentencia de una jueza federal y vamos ya con el deporte Héctor González buenos días

Voz 3 23:21 tal buenos días ahí jornada en Inglaterra y en Italia pero no en nuestro país eso sí tenemos liga de baloncesto algún amistoso y la vuelta al trabajo del Real Madrid tras la dolorosa derrota en el clásico de hace una semana

Voz 20 23:50 va a ser la primera vez que se verán las caras los jugadores blancos tras el cero tres del pasado sábado el reencuentro tendrá lugar en Valdebebas a las cinco en una sesión abierta de cara al público donde Zidane además va a poder contar con toda la plantilla disponible a la espera de la que será la única incorporación en el mercado invernal el portero del Athletic Kepa Arrizabalaga el Atlético de Madrid por su parte están Egipto a las siete de la tarde tiene un compromiso amistoso contra el Al Ahly se han quedado en Madrid Gaitán y Vietto que están esperando solucionar su salida del club Filipe Luis que sufre unas molestias musculares Diego Costa evitó lo que no pueden jugar hasta la próxima semana en Sevilla este mediodía Vincenzo Montella va a ser presentado como nuevo entrenador del club hispalense después de que Berizzo fuese destituido ID que el técnico italiano rescindiera su contrato con el Milán así ve Montelfo en Sky Italia su llegada Nervión

Voz 2 24:42 bueno estoy entusiasmado feliz y sorprendido por esta nueva experiencia tampoco lo esperaba esta posibilidad surgió de repente y debo decir que estoy muy emocionado de venir a España a un gran equipo con una afición maravillosa estoy muy entusiasmado por eso no lo cubrió también en Sevilla pero en él

Voz 20 25:03 Betis Joaquín Se pasaba anoche por el larguero tras anunciar su renovación con el club de su vida hasta el dos mil veinte

Voz 21 25:10 sí de poder continuar no ha sido una ilusión tremenda pero escrutando el fútbol cada día hay Thibaut en equipo que nos lo dio todo pues estoy y me siento un afortunado no

Voz 20 25:23 no hay Liga en España pero sin él es en el extranjero en Italia por ejemplo donde ayer se jugó y ganó el líder el Nápoles cero uno ante el protones saca ahora a cuatro puntos a la Juventus que visita esta tarde alertas Verona en la Premier tenemos hoy un Chelsea Stone Liberpul Leicester o Manchester United Southampton todos muy lejos en la tabla del invicto Manchester City de Guardiola que juega mañana contra el Crystal Palace en baloncesto esta tarde tenemos seis partidos de la jornada catorce de la Liga Endesa Betis técnico Zaragoza Valencia Basket Joventut Iberostar Tenerife Herbalife Gran Canaria Obradoiro Mora Banc Andorra Bilbao Basket Unicaja y San Pablo Burgos Guipúzcoa en la Euroliga ayer el Barça ganó en cancha del Khimki ruso sesenta y cinco setenta y nueve después de seis derrotas consecutivas el Baskonia sin embargo cayó en casa ochenta y uno noventa ante el líder de la competición el CSKA de Moscú liderado por el Chacho Rodríguez que atendía los micros Nos del Larguero

Voz 22 26:17 están jugando muy bien sobre todo aquí eso a su casa venían de una derrota en Milán es difícil y sabíamos que iban a salir con mucha energía como si ha sido así que bueno

Voz 20 26:37 por último en tenis en el torneo de exhibición de Abu Dhabi Roberto Bautista juega la final contra Kevin Anderson a las cuatro de la tarde tenía que jugar ayer contra Novak Djokovic en las semifinales pero por una lesión en el codo el ex número uno serbio se tuvo que retirar del torneo Yes seria duda su presencia en el Open de Australia que comienza a mediados de enero graves

con deportes nos despedimos llega ya a La Script la información continua en Cadena Ser punto com nueva actualización de noticias a las nueve las ocho en Canarias

