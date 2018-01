Matinal SER (06/01/2018)

Voz 1024 00:00 son las ocho de la mañana siete en Canarias

Voz 1024 00:21 hola a todos gracias por acompañarnos después una larga noche feliz día de Reyes un año más la magia ha permitido que Sus Majestades de Oriente Melchor Gaspar y Baltasar hayan cumplido con las previsiones y hayan podido llevar la ilusión a millones de hogares ha sido acaba de confirmar a la ser uno de los portavoces del Rey Melchor

Voz 2 00:40 pues sí la noche ha sido un poco la verdad que complicada debido a la lluvia y la nieve era esta ahora Podemos

Voz 1024 00:45 es que casi el noventa y ocho por ciento de los regalos tan

Voz 2 00:47 bregado lo único que nos queda es llega por algunas casas de algunos abuelos tíos primos acabaremos en los próximos minutos seguramente sumagestades agradecen a todo niño costaban tan pronto que recuerdan que tiene que portarse bien durante todo el año y empezando

Voz 1024 01:02 desde hoy aquí en la radio si es que no hemos sido buenos a hemos tenido que hacer bien porqué esa madrugada hemos recibido el apoyo solidario de miles oyentes de Catalunya de todos los que han participado en el tradicional maratón radiofónico Cap nen sense Ningún niño sin juguete Radio Barcelona Pau rumbo muy buenos días

Voz 2 01:22 qué tal muy bon día edición número cincuenta y uno de este maratón radiofónico hoy después de nueve horas a las cuatro de la madrugada hemos cerrado contadores sumando exactamente veintiocho mil setecientos cuarenta y cinco euros para llegar así a más de once mil niños y niñas de Barcelona se han subastado objetos de deportistas como Marc Márquez Garbiñe Muguruza o Pau Gasol otros relacionados con la actualidad catalana del último año como los atentados de agosto el cierre de la modelo fue el cuarto de siglo de los Juegos seiscientos El récord los tres mil cien euros que se han pagado por las botas de Leo Messi un clásico pues los piques entre oyentes para quedarse con ese objeto tan anhelado llore ochocientos cincuenta mil ochocientos cincuenta Antoni mil la cita continúa quizás con la parte más importante porque a partir de las nueve de la mañana el tándem organizan su cabalgata particular para repartir todos estos regalos entre los niños y menores

Voz 1024 02:18 gracias Pablo escucharemos aquí en directo porque es ahora a las nueve arranca en la radio A vivir que son dos días con luz enganche con todo su equipo que hoy tenemos programación especial con motivo de este seis de enero mientras salto noticias en la SER con Javier Mohedano Javier buenos días

Voz 3 02:31 pero bueno sea a José Antonio a mediodía el Rey Felipe VI va a presidir la tradicional ceremonia de la Pascua Militar en el Palacio Real de Madrid como novedad este año estará acompañado por su padre el Rey Juan Carlos que no acudía a la ceremonia desde el dos mil catorce este año lo hace junto a la Reina Sofía para conmemorar su ochenta cumpleaños como es habitual la ceremonia también asisten el presidente del Gobierno la ministra de Defensa María Dolores de Cospedal y el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido

Voz 1024 02:57 los independentistas rechazan que Oriol Junqueras siga en prisión

Voz 3 03:00 tras la decisión del Supremo de mantenerle encarcelado el alto tribunal considera que el líder de Esquerra no ha dejado la vía unilateral y que hay riesgo de reiteración delictiva el bloque independentista no cesa en sus críticas a la justicia llama carceleros a los tres jueces del Supremo que han tomado esta decisión Esquerra Republicana por su parte ya ha anunciado la presentación de un recurso

Voz 1024 03:20 Europa quince mil millones euros para el muro con México

Voz 3 03:23 es la cifra que ha pedido a la Casa Blanca al Congreso como una de las condiciones en la negociación para dar una solución a los jóvenes indocumentados el programa DACA Donald Trump ha asegurado que cualquier solución para los llamados Dreamers debe ir acompañada de fondos para el muro y todo un día después de la publicación del libro sobre el presidente estadounidense en el que se destapan las miserias el mandatario por cierto José Antonio que el libro

Voz 1024 03:46 yo ya está agotadas han perdido más de uno por Reyes también aquí en nuestro país de puede ese día después de los Reyes hoy es el niño el que reparte ilusión

Voz 3 03:54 en total setecientos millones de euros en premios para los que insiste en que es el lema de este sorteo extraordinario que para los que no tuvieron la suerte de hacerse millonarios con el Gordo de la Navidad lo pueden hacer ahora en total se han emitido cincuenta series de cien mil billetes cada una este año el sorteo se celebra en Ávila y no en Madrid como suele ser habitual así que mucha suerte

a toda suerte también como los reyes para ti también Javier Mohedano o hacia los que trabajamos de noche ahora volvemos a casa

Voz 1 04:21 creemos que tenemos efectivamente

Voz 0451 04:24 hoy vuelve por cierto Carrusel hay Liga tenemos otro derbi en Madrid

Voz 1024 04:29 Dani Álvarez buenos días qué tal buenos días si es él

Voz 0451 04:31 ardido más atractivo de esta jornada de sábado que arranca la una del mediodía donde los aficionados del Atlético de Madrid van a dar la bienvenida a su particular regalo de Reyes con Diego Costa en el partido ante el Getafe y muy pendiente de este partido estará el Valencia porque podría recuperar la segunda plaza si vencen al Girona en casa y los colchoneros pinchan en el derbi madrileño además a las seis y media se mide en Las Palmas y Éibar en el debut de Paco Jémez en Liga en el banquillo ganar y para cerrar el día el duelo Genal entre Sevilla y Betis donde también habrá estreno en el banquillo local monté la dirigirá su primer partido liguero además fuera del fútbol victoria del Real Madrid en Euroliga ante el Maccabi derrota del Baskonia ante el Fenerbahce y la otra gran cita polideportiva del día la tenemos en el motor

Voz 1024 05:17 por porque hoy arranca la nueva edición del rally Dakar con salida en Perú y que pasará además por Bolivia Argentina Iron de los grandes esperanzas españolas estarán puestas en Carlos Sainz Nani Roma Joan Barreda

Voz 1024 05:37 son las ocho y cinco de la mañana siete cinco de la mañana en Canarias estamos entrando en el primer fin de semana de enero la Virgen de la Cueva tampoco va a perderse este día de reyes de hecho prestan atención al pronóstico del tiempo porque estamos convencidos de que en breve tendrán que salir de casa muy abrigados Mariluz Marcos buenos días

Voz 1276 05:54 buenos días para hoy esperamos nevadas que serán

Voz 0159 05:57 esas en Navarra y La Rioja y La Rioja donde la Agencia Estatal de Meteorología ya activado el aviso rojo en aviso naranja Asturias Cantabria Guipúzcoa Vizcaya Álava Huesca Zaragoza Burgos Burgos Segovia Soria Ávila Granada hija en la cota de nieve bajará hasta los quinientos ochocientos metros en la mitad norte de la península y entre los ochocientos ó cien ó mil cien metros en el esto también esperamos lluvias que serán persistentes en el Cantábrico Cataluña y Andalucía y precipitaciones especialmente abundantes en el alto Ebro y los Pirineos Denzel descenso generalizado de las temperaturas sobre todo en la mitad norte peninsular mínimas por debajo de los cero grados en Lugo Teruel Segovia Granada Ávila atención también al viento que azotaba con fuerza a Galicia puntos del norte del país también se esperan rachas intensas en zonas altas de las islas Canarias en Andalucía

Voz 1024 06:42 gracias Mariluz nada comparable en todo caso a la fuerte buenos saques afectando al Centro Europa con al menos cinco muertos en el país vecino decía y a la bomba ciclónica que sigue afectando a Estados Unidos con temperaturas récord que han superado que han bajado de los veinte grados negativos en los veinte grados bajo cero un fuerte temporal que se ha cobrado la vida al menos allí de diecinueve personas informa el corresponsal de Caracol Radio en Estados Unidos al Vázquez

Voz 4 07:08 el frío llegó para quedarse y lo peor está por venir así lo están informando de comunicación en EEUU de hecho está cayendo nieve hasta en el sur de Texas

Voz 5 07:16 la frontera con México así lo expresan sus ciudadanos en redes sociales

Voz 4 07:26 pero la preocupación se ha centrado en las personas que no tienen hogar y que normalmente tienen que dormir en las calles al respecto la alcaldesa de Washington Boston llamó a los residentes avisar a las autoridades y Millán a gente en la calle y es que el problema de los habitantes de calle en las ciudades de Estados Unidos es grandísimo dos de los cuatro muertos que hasta ahora se registran no tenían dónde refugiarse del frío espera además las temperaturas más bajas se presenten mañana en la madrugada al respecto las autoridades estadounidenses están preparándose para evitar la muerte por hipotermia de sus ciudadanos que viven en las calles

Voz 1024 08:02 gracias estado Valdés en Caracol Radio que Estados Unidos sabiendas de que muchos esta noche en nuestro país no han podido dormir por los nervios así despierta este sábado a las ocho de ocho siete y ocho en Canarias qué hacías un año más por un día vuelta la infancia hoy en la radio les estamos bien parte de la magia de esta mañana fue el papel de regalos reflejan los ojos de los más pequeños en la casa porque saben que así lo suficientemente buenos como para que los reyes les hayan dejado todo lo que habían pedido esta hora compartimos con ustedes esta ilusión porque ya tenemos una edad pero hoy somos un poco niños grandes de hecho cuanto más mal

Voz 5 09:11 llores más niños somos

Voz 1 09:14 sabemos que ese día no se olvida nunca me regalaron cava que desde juguetes

Voz 8 09:21 cuando era pequeñito como me gustaba mucho pintar pues Cuadernos para quitar ir el corte hayan recortar muñecas y los vestiditos me encantaba

Voz 1 09:32 una naranja me la quitaban porque no te llaman

Voz 9 09:37 los Reyes y lánguida

Voz 1 09:40 cuando la mejor

Voz 10 09:42 a lo que recibiendo Reyes fue un libro de Robinson Crusoe ese fue mi mejor regalo

Voz 1024 09:50 un libro que te llevaría a una isla desierta a cuál es el libro que le puede cambiar la vida sus ojalá los Reyes hayan repartido hoy mucha cultura pero nos podemos imaginar por dónde van los tiros esta mañana un año más desertor juguetero hace su agosto en enero que los datos Estefanía Salvatierra en dos mil

Voz 0270 10:08 dieciséis la producción de juguetes facturó en nuestro país más

Voz 1024 10:11 de un millón y medio de euros en dos mil diez

Voz 0270 10:13 siete hubo un aumento del nueve por ciento en la provincia de Alicante encontramos el treinta por ciento de las empresas dedicadas a este sector aunque muchos de los procesos de producción se realizan en otros países José Antonio Pastor ex presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes

Voz 11 10:29 el sector del juguete tiene que subcontratar muchos procesos de producción o dos motivos una por la estacionalidad del mercado español por la cantidad de procesos industriales que se necesitan para finalizar el encuentro que está recibidas lo que permite tener un sector que ocupa de forma directa más de cuatro mil quinientas personas al año de forma indirecta más de veinte mil

Voz 0270 10:51 los juguetes que interactúan con los niños a través de la tecnología van ganando terreno a los tradicionales y los fabricantes ya demandan nuevos perfiles profesionales

Voz 11 10:59 hemos incorporado ya actualizado perfiles de profesionales en todas las áreas nuevos productos temas pedagógicos en expertos en nuevas tecnologías me marketing en redes sociales y comes siempre manteniendo los puestos de trabajos tradicionales

Voz 0270 11:12 España aporta el cuarenta por ciento de su facturación en juguetes y entre los países que más demandan estos productos están Portugal a la cabeza Francia Rusia Alemania pero también Estados Unidos y Latinoamérica

Voz 1024 11:25 trajes de Estefanía los tiempos han cambiado y las nuevas tecnologías ya son más que una moda atención padres porque hay riesgos añadidos a la integración de los más pequeños a través de las redes sociales o con los sistemas de juego el línea informa Carlos Sevilla

Voz 1153 11:40 como cualquier teléfono móvil o tableta los juguetes que utilizan Internet son susceptibles de ser interceptados por una tercera persona que podría acceder a la información que maneja el dispositivo e incluso controlarlo la Organización de Consumidores y Usuarios ha denunciado la venta de dos robots con wifi propia a la que es posible conectarse sin contraseña esto permitiría un hacker mover el robot hacer fotografías y hasta grabar sonidos en el entorno del menor por ello los expertos en ciberseguridad recomiendan a padres ya madres que acompañan a sus hijos cuando utilicen este tipo de juguetes José Rosell es socio director de la empresa de seguridad informática ese dos

Voz 12 12:11 evidentemente yo creo que los niños tenemos cien Carles educarles en el entorno al que están no deben compartir información que no deben tener ese tipo de juguetes encendidos cuando no cuando no los usan creo Peres insisto que yo creo que no fundamentales acompañarme solicitan educarlos conforme van usando ese tipo herramientas igual que antaño jugábamos con ellos para montarlo sin castillos hoy tenemos que jugar con ellos para acompañarles en su viaje digital sobre todo los más pequeños

Voz 1153 12:39 además los especialistas coinciden en la necesidad de que los fabricantes mejoren la seguridad de estos dispositivos y que las autoridades se impliquen más en su control

Voz 1024 12:47 gracias Carlos lo que está fuera de control hasta mañana es el consumo de dulces típicos navideños este fin de semana llegamos a la última curva desayunando comiendo merendar cenando rosco la fabricación aumenta cada año esta primera semana del año ha sido frenética es la clínica a nivel

Voz 1468 13:03 o sea las ventas suben impulsadas por la tendencia a comer roscón antes de las fechas navideñas los pasteleros panaderos han recibido este año muchas más peticiones que otros para servir este pastel desde el puente de la Inmaculada Concepción el ocho de diciembre Felipe Ruano es presidente de la asociación que agrupa a estos comercios a semanas

Voz 11 13:20 las han estado comercializando a lo largo de todo el mes de diciembre eso creemos que eso va a influir en el crecimiento de eso de cuatro cinco por ciento sobre las becas del año anterior

Voz 1468 13:30 el roscón de nata acapara la mitad de las ventas y otra tendencia que se consolida vender roscón relleno de dinero nueve mil euros en los pasteles de su precursor la confitería Conrado en La Bañeza León mil pepitas de oro tres onzas en los de El Corte Inglés

Voz 1024 13:46 es hacia Nieves suerte para todos para el resto de los consumidores de roscones recuerde que pagase le toca el regalo pagan todos hoy menos el niño el niño me parte el Niño reparte hoy setecientos millones de euros en premios para el sorteo de este año han emitido cincuenta series de cien mil billetes cada una al precio habitual veinte euros por décimo el sorteo desde Ávila que podrá seguir en directo en la antena de la SER a partir de las doce del mediodía de las once en Canarias con Chevy con José Vicente hora

Voz 5 14:23 será el remate

Voz 1024 14:24 Toño el colofón sonoro a este día de Reyes en el que también se obra la magia cuando le preguntamos a nuestros mayores que le piden ahora a Sus Majestades de Oriente y todos los niños cuando somos grandes qué coincidencia es un poco mágico pedimos lo mismo

Voz 1 14:38 les deseo de todo corazón a los Reyes Magos y ahora lo he pedido salud

Voz 13 14:49 yo el salvo mis hijos

Voz 1024 14:58 ocho y cuarto siete y cuarto en Canarias matinal SER salud para todos lo que no les toca en suerte para este año un gran paso el brote de gripe adelantado este dos mil dieciocho estadística en mano sepan que han duplicado las muertes por gripe en España respecto a hace un año según los datos oficiales los últimos en todo dos mil diecisiete murieron cuarenta y ocho personas por gripe un año antes no llegaban a la veintena y las defunciones eran casi inexistentes cuadro baños anteriores vamos ampliarlo con Laura Marcos

Voz 1276 15:26 eso hay que ser prudentes porque queda mucha temporada por delante pero los contagios por gripe prácticamente se duplicaron en la última semana del año al pasar de los ciento veinte a los doscientos ocho casos por cada cien mil habitantes hasta el treinta y uno de diciembre habían fallecido cuarenta y ocho personas mientras que un año antes eran menos de la mitad diecinueve dos mil quince y en dos mil catorce Se registraron una hay dos muertes aisladas respectivamente también se han disparado por encima del medio millar los hospitalizados graves en todas las comunidades salvo Baleares Canarias y Ceuta los expertos lo achacan a que este año la epidemia sea adelantado varias semanas la vacuna no está siendo tan efectiva frente a la cepa de tipo B Ángela Domínguez es catedrática de Medicina Preventiva de la Universidad de Barcelona

Voz 11 16:11 las cepas que haremos probó

Voz 15 16:13 en una mayor gravedad en personas de edad avanzada o que tienen enfermedades sepa está circulando más este año por lo tanto puede haber cierta diferencia entre las cepas que hay en la vacuna y las que luego realmente circula

Voz 1276 16:28 la vacuna sigue siendo no obstante el mecanismo de prevención más eficaz un sesenta por ciento de los casos más graves y de las muertes son de personas que no se vacunaron

Voz 16 16:38 matinal

Voz 1024 16:43 Zarzuela quiere celebrar todo el año que el Rey emérito cumplía ayer los ochenta y el primer acto oficial será hoy con motivo de la Pascua Militar una cita a la que Don Juan Carlos no acudía desde hace cuatro años hoy volverá a estar con su hijo con el Rey Felipe VI María Manjavacas buenos días

Voz 1444 16:57 buenos días la Pascua Militar se convierte esta mañana en el primer homenaje al Rey Juan Carlos en su ochenta cumpleaños que ayer celebró en privado es la primera vez que los padres del Rey asisten a esta celebración desde el relevo en la Corona allí es una de las pocas veces en las que podrá verse a los cuatro Reyes juntos en un acto oficial y lo que ha venido siendo una estrategia de Zarzuela para no resta le protagonismo al Rey Felipe de hecho cuando se celebraron los cuarenta años de las primeras elecciones democráticas echó en falta a Don Juan Carlos ausente de la celebración del Congreso por una decisión de zarzuela que al Rey emérito molestó hoy casi con toda seguridad en el discurso que pronunciará su hijo ante el presidente del Gobierno que ante la cúpula de los tres Ejércitos tendrá una mención especial a su padre en una fecha tan significada Ésta es la cita con la que tradicionalmente los Reyes abren la agenda oficial en un acto solemne con honores militares con condecoraciones que comienza como todos los años a mediodía en el Palacio Real

Voz 1024 17:54 al María Manjavacas donde seguro que se hablará en los corrillos gracias María del reinicio del curso político hidratación en Catalunya a once días del pleno de investidura ve en el Parlament fecha marcada recordemos el presidente Rajoy con los líderes independentistas en una situación complicada para ejercer la presidencia de la Generalitat con uno Carles Puigdemont en Bruselas y el otro Oriol Junqueras en la cárcel donde seguirá porque no renuncia a la vía unilateral de independencia según el Tribunal Supremo crónica Alberto Pozas

Voz 0055 18:23 el discurso de paz y diálogo de Junqueras no ha convencido a los tres jueces de la Sala de Apelaciones haber sido elegido en las urnas el veintiuno de diciembre dicen no sólo no es una garantía de que no volver a delinquir sino que ahora ocupa de nuevo un puesto dicen preponderante candidato a president desde el que tomar decisiones clave en el proceso yunquera seguirá por tanto en la cárcel de Estremera con la vista puesta en volver a pedir su libertad al juez Llarena en su perfil de Twitter su abogado Andreu bandera Eden lamentaba que la presunción de inocencia cotice a la baja desde la acusación popular de Vox no podían contener su satisfacción

Voz 17 18:53 sí la verdad es que ha sido una satisfacción ha sido el mejor regalo

Voz 18 18:56 de Reyes para la democracia y para el Estado de Derecho

Voz 0055 18:58 además los jueces apuntalan la acusación por delito de rebelión reconociendo que Juncker no participó activamente en los altercados violentos por ejemplo del veinte de septiembre pero también le acusan de no hacer nada para evitar los unos disturbios que su hoja de ruta contemplada por último los jueces le dicen a Oriol Junqueras que no es un preso político nadie es perseguido dicen por defender una idea

Voz 1024 19:17 gracias Alberto si estamos llegando a las ocho y veinte siete vende en Canarias en minuto y medio los aportes

Voz 2 20:56 los deportes hoy ver en damos roscón

Voz 0451 20:58 con balón Dani Álvarez buenos días hola qué tal buenos días si vuelve la Liga después de la jornada copera el campeonato nacional recupera la norma

Voz 1024 21:06 Díaz y lo hace hoy con cuatro partidos entre los que veremos el debut de Diego Costa en el Wanda y un derbi

Voz 0451 21:11 sevillano

Voz 1 21:18 el primero de ellos

Voz 0451 21:19 dentro de sólo unas horas en el Wanda Metropolitano a la una del mediodía donde el Atlético de Madrid recupera acoge ya a Diego Costa precisamente para enfrentarse al Getafe de Diego Costa también de su recuperación de lo que puede aportar el delantero el equipo habla el Cholo Simeone

Voz 26 21:35 de oro como ya hace mucho tiempo su coraje pasión por cada balón se tramite en cada jugada y bueno es

Voz 0451 21:46 estas también hoy turno para el Valencia que recibe a las cuatro y cuarto de la tarde al Girona y seguido en Las Palmas Eibar a las seis y media con el debut en Liga de Paco Jémez al frente del equipo canario aunque el gran partido del día seguramente lo vivamos en Sevilla el derbi regional que llegará a las nueve menos cuarto de la noche en el Sánchez Pizjuán con ligero favoritismo para los locales por eso de que juegan en casa pide que estrenan también técnico en el banquillo en Liga en los derbis el italiano Montelfo Por su parte los béticos tampoco renuncian a ganar esto lo decía anoche en El Larguero el presidente del Betis Ángel Haro

Voz 27 22:19 es un partido difícil de prever además pues nunca sabe uno si es bueno que venga un entrenador nuevo no no empezaba ese ese momento revulsivo uno de los jugadores cuando llega un jugador nuevo es verdad que bueno que el Sevilla es un equipo que un presupuesto que nos triplica ahí estamos hablando de Liga tiene jugadores

Voz 2 22:40 lo importante es verdad que hay que tenerle respeto

Voz 27 22:43 pero pero miedo Benasque fría

Voz 0451 22:52 tampoco para la competición fuera de España en Inglaterra jugaba anoche el Manchester United de Mourinho en la FA Cup nada pasaba de ronda de dieciseisavos de final de la FA Cup igual que el Liverpool de Coutinho sin Coutinho eso sí también ha ganado al Ewerthon por dos goles a uno y fuera del fútbol en baloncesto también tenemos noticia porque el dos equipos españoles se jugaban anoche partido de la Euroliga derrota del Baskonia en Turquía ante el Fenerbahce mientras que el Real Madrid sí que ganaba en casa al Maccabi de Tel Aviv su hijo también muy pendientes del Rally Dakar que arranca hoy edición número cuarenta la décima en Sudamérica con más de quinientos participantes XXXIII de ellos españoles y entre ellos también se basaba anoche por el larguero uno de los protagonistas una de las grandes esperanzas españoles el motorista Joan Barreda

Voz 11 23:48 no ganar porque es verdad que que la cumbre les gusta mucho pero por otro lado es tanto el trabajo está hecho tanto editor lo que buscaba que yo creo que antes de de talar aún quedan unos años pero por lo menos uno uno hay que ganarlo

Voz 0451 24:12 suerte para Yoani para todos los españoles la etapa inicial hoy la más corta de la aventura apenas penas XXXI kilómetros con salida en la capital peruana en Lima

Voz 1024 25:28 contraportada celebrando los ochenta años de otros Rey estés italiana Adriano Celentano alejados de Ventana cumple este dos mil dieciocho además sesenta años de carrera profesional como cineasta actor y cantante Se atribuye el que fuera el primer día de su país compuesto en el setenta y dos

Voz 1 26:00 jugar que eh

Voz 1024 26:02 eran otros tiempos con absurdo triunfo primero a su país con este seudo rap llegó incluso al víbora americano mientras en España como eran los tiempos su canción más conocida era una adaptación Celentano versionada al estén by ni de Beni Kim primero en italiano se pregonero y después lo gana escuchar en castellano fue en el año mil novecientos sesenta y tres Celentano refresco

Voz 31 26:28 diré por qué este tu amor

Voz 1024 26:36 cerramos este Matinal SER con la producción de Mariluz Marco si Borja González y Carlos Higueras acerca de la técnica actualizamos en media hora en A Vivir con Lourdes Lancho que pasen buena mañana de regalos

Voz 32 26:46 aquí

