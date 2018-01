Matinal SER (13/01/2018)

Voz 1024 00:00 siete de la mañana seis en Canarias

Voz 1024 00:20 hola qué tal buenos días para hoy se esperan más nevadas en el norte del país lo normal pensarán algunos centro en cuenta que estamos a trece de enero estamos en pleno invierno pero para avanzarles algunos datos la nevada que se espera sobre todo en las provincias de León de Palencia a partir de los ochocientos metros puede acumular en las próximas horas hasta diez centímetros Chaos prevenidos con esa nueva nevada como decimos porque hoy se cumple una semana de la que atrapó a más de cuatro mil vehículos en la autopista de peaje AP seis Un fracaso de gestión no

Voz 3 00:52 Díez ha entonado el mea culpa en todo ese tiempo

Voz 1024 00:54 son más de mil los afectados que ya se han puesto en contacto en manos de varios colectivos de consumidores para reclamar una indemnización enseguida conectamos con la DGT y repasamos el pronóstico de tiempo a la espera de que hoy como decimos no se desate otra tormenta perfecta esto será en dos minutos antes repasamos el resto de noticias de la mañana en la SER con Javier Mohedano Javier buenos días

Voz 3 01:19 qué tal buenos ya José Antonio los partidos independentistas se reúnen este sábado para decidir cómo va a ser la sesión constitutiva del Parlament a cinco días para que se celebre después de que el juez de arena mantenga en prisión a Oriol Junqueras a Joaquim Forn a los Jordi por riesgo de reiteración delictiva Junts Cataluña no renuncia a la investidura telemática el Gobierno y ha dicho que va a recurrir cualquier intento de posesión que se haga distancia Ésta no

Voz 1024 01:42 noche de hemos sabido que ha dimitido el embajador de Estados Unidos en Ana más según la NBC John Phillip deja el qué

Voz 3 01:47 ergo por su desacuerdo con las políticas después de que el mandatario estadounidense llamará países de mierda a El Salvador o Haití entre otros Naciones Unidas ha calificado de sorprendente racistas sus palabras también la cancillería de Cuba que las califica de denigrantes y grosera cinco años el cárcel para Juan arriba es la petición de la fiscalía de Granada por los delitos de sustracción de menores el escrito al que ha tenido acceso la SER señala que Rivas tuvo la voluntad consciente de incumplir resoluciones judiciales al permanecer oculta con sus hijos

Voz 1024 02:15 estamos contando nuevo posible caso de violencia de género

Voz 3 02:18 sí ha ocurrido en Avilés la Policía Nacional busca un hombre con antecedentes acusado de clavar una navaja su pareja en presencia de sus hijos menores de edad aunque la víctima no quiso presentar denuncia el juez ha conseguido de oficio una orden de alejamiento de quinientos metros sobre la mujer en los cinco años

Voz 1024 02:32 Francia confirma un caso de salmonela en Spa

Voz 3 02:35 tenía en un bebé que fue ingresado en el hospital de Cruces y que ya ha sido dado de alta después de consumir leche infantil producida por la empresa Lactalis el Gobierno de Macron ha ordenado la retirada de todos los productos elaborados en una planta que la marca tiene en la localidad de fueron al oeste del país

Voz 1024 02:49 la semana en Bolsa acabó con un triple récord para Wall Street

Voz 3 02:51 sí es la sexta en lo poco que llevamos de año y que ha llevado al Dow Jones a escalar hasta los doscientos veintiocho puntos esta subida se debe principalmente al sector energético a la subida del crudo que en el caso del petróleo de Texas no lograba esos niveles desde hace José Antonio tres años

Voz 1024 03:08 hacía Xavier en los deportes vuelve la liga vuelve el Real Madrid al Bernabéu José Antonio Duro buenos días

Voz 4 03:14 hola qué tal buenos días y lo hace con el conjunto blanco a dieciséis puntos del Barça hoy visita Madrid el Villarreal es el primer partido de la tarde a partir de las cuatro y cuarto antes a la una se jugará el Girona Las Palmas y después a las seis y media libra Atlético y cierra jornada de sábado el Depor Valencia en Riazor ayer abrió la jornada diecinueve el Getafe uno Málaga cero lo que deja a Michel y al conjunto blanquiazul muy en entredicho muy en descenso muy lejos de los puestos de salvación además el sorteo de Copa del Rey cuartos de final ha dejado muchos cambios en los horarios de las dos próximas semanas baloncesto hoy tenemos dos partidos ACB en Valencia y en Santiago pero en Euroliga ayer victorias de Real Madrid en Rusia idea Baskonia ante Olympiacos perdió Unicaja ante el conjunto lituano del Zalgiris

Voz 1024 04:08 Juan o al tiempo y sus consecuencias del Exterior dato que hemos conocido esta madrugada en la costa de California son al menos dieciocho las personas que han perdido la vida a causa de las lluvias torrenciales que han caído estos últimos días aquí en casa en el País Vasco no hay que lamentar daños personales pero el diluvio que cayó en Vizcaya el jueves dejó cuantiosos daños materiales los meteorólogos reconocen que no activaron ningún aviso porque no vieron venir la tromba que afectó sobre todo a los municipios de musica de Guernica bueno para hoy no Paradis estamos más que avisados Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 04:40 buenos días empieza a nevar ya en las provincias más occidentales

Voz 1 04:44 el León comunidad que hoy a lo largo del día irá bien

Voz 0978 04:47 no como en prácticamente todas las provincias en las más orientales durante la tarde también durante la tarde la nieve alcanzará La Rioja la provincia de Guadalajara o gran parte de la Comunidad de Madrid incluso en la misma ciudad de Madrid llegarán nevar aunque las cotas más bajas en principio no será problemática nevada que puede acumular entre cinco centímetros en la mayor parte de Castilla y León más copiosa en la Cordillera Cantábrica Sistema Central también en los Pirineos en gran parte del país la lluvia viajando de oeste a este ida descargando tormentas fuertes en la costa atlántica de Galicia también la próxima noche en el País Vasco se irá debilitando a medida que se acerque el Mediterráneo pero en Cataluña la próxima madrugada gran parte de mañana tormentas que en su mitad oeste pueden descargar de manera torrencial también la próxima madrugada lloverá en Canarias y el fin de semana se presenta en todo el país con ambiente plenamente invernal temperaturas más bajas que los últimos días

Voz 1024 05:34 gracias Jordi antes el panorama una semana después el monumental atasco en la AP seis sepamos cómo se circula a esta hora por las carreteras DGT Antonio Ayuso buenos días

Voz 5 05:44 buenos días pendientes del accidente de un camión en la AP seis en Segovia en el kilómetro ochenta y cuatro que corta la autopista a la altura de Villacastín en sentido A Coruña tienen la salida obligatoria en el kilómetro ochenta y uno en Catalunya dos alcances complican la circulación hasta ahora el primero en Barcelona lados de San Feliú de Llobregat hacia Lleida y el segundo Íñigo mirón al hace doscientos sesenta en Castelló d'Empúries en Huelva continúa cortada la A cincuenta cincuenta y cuatro en Isla Cristina por una avería en cuanto incidencias por inclemencias meteorológicas hay XXXVII vías afectadas en todo el país decirles que tan solo hay una carretera de la red principal afectada es la A52 en Zamora en la que sea

Voz 0978 06:24 prohibido ahora mismo el paso a camiones articulados

Voz 5 06:26 entre Puebla de Sanabria Illa separada

Voz 1024 06:29 gracias Antonio Silván a viajar en las próximas horas están haciendo ya una primera cosa bien escuchar la radio para estar informados hay más consejos en la crónica de Sonia Ballesteros

Voz 1913 06:38 informar sino salir de viaje se puede evitar eso primero que los expertos aconsejan cuando la previsión anuncia nevadas pero si no queda otra la primera medida pasa por cambiar la forma de conducir

Voz 6 06:48 tenemos que saber que el conducir en las condiciones climatológicas adversas como hemos visto que es el hielo y la nieve y la falta de visibilidad nos obligan a adaptarnos que ha conducción alargar la distancia entre unos vehículos y otros dos y sobretodo conducir más despacio sal

Voz 1913 07:04 Antonio García Infanzones responsable de Seguridad Vial de Mapfre señala también la importancia de tener en cuenta que anochece antes y la necesidad de llevar por lo menos las cadenas el chaleco reflectante y los triángulos de señalización le pregunto por el kit que propone la DGT y en su opinión lo mejor de ese kit es que nos está haciendo reflexionar

Voz 6 07:22 de momento es lo que digo es que estamos todos hablando de ese equipo que a lo mejor es necesario o no es necesario porque estamos hablando de las necesidades que vamos a tener viajes estamos ya todos hablando este fin de semana que va a nevar más bueno pues ya lo estamos teniendo en cuenta yo eso también es importante

Voz 1913 07:36 lo es llenar el depósito de combustible cargará inmóvil llevar ropa de abrigo

Voz 1024 07:40 gracias Sonia ya sea coche o moto su medio de transporte un año más no hay pronóstico del tiempo que hacha ante a los protagonistas de la primera concentración dónde moteros el año este fin de semana de los Pinos menos Radio Valladolid Manuel Rodríguez buenos días

Voz 1402 07:53 buenos días este fin de semana se espera en Valladolid a más de treinta mil moteros a medio día de hoy se va a proceder a la celebración de la tradicional excursión en la capital vallisoletana del desfile de banderas la zona de acampada está situada en un espacio muy cercano a la capital de Valladolid opinar conocido como el Pinar de Antequera con todos los servicios necesarios para atender a los moteros las tiendas de campaña a las hogueras y el ya conocido como caldo Pingüinos son ya tradicionales en esta concentración que acoge a visitantes de toda Europa

Voz 7 08:22 la vida al cero Penguin Group pero tengo eras eres Beck bueno por eso motero mayormente que nos encanta estar

Voz 1402 08:32 esta tarde en las instalaciones es antigua Hípica Militar se va a celebrar los primeros conciertos que amenizarán la concentración Pingüinos

Voz 1024 08:39 el dos mil dieciocho gracias Manuel al calor de los Pingüinos así despierta este sábado trece de enero a las siete y nueve son las seis y nueve en Canarias

Voz 1024 08:54 llegamos a otro fin de semana en el que seguiremos hablando velas la opción política en Catalunya el próximo miércoles arranca la constitución del nuevo Parlament que salió de las urnas el veintiuno de diciembre una sesión la legislatura que basar marcada por las incógnitas la primera que será de los diputados electos que están presos o fugados de entrada a los presos no irán por orden judicial informó Alberto

Voz 0055 09:13 las Nexus One for ni Sunset podrán ir a votar al Parlament durante los plenos ni tampoco podrán ir el próximo diecisiete de enero a la sesión de constitución de la Cámara catalana el jueves Llarena explicaba ayer que el riesgo de reiteración delictiva sigue vivo y que dejarles salir aunque sea de forma controlada y durante un día sigue abriendo la posibilidad por ejemplo de que se produzcan concentraciones enfrentamientos ciudadanos de los Cresa hoy de forma incondicional por tanto les impide hacer acto de presencia en el Parlament mientras sigan en prisión y les insta a delegar el voto excluyendo expresamente la posibilidad de hacer uso del voto telemático desde Estremera hay Soto del Real eso sí tienen derecho a ser diputados es tarea del Parlament dice el juez conseguir que tomen posesión sin tener que salir de la prisión además el magistrado rechaza la petición de Junqueras de ser trasladado a la cárcel de Brians uno en Barcelona la más cercana a su domicilio pero instándole a solicitarlo ante Instituciones Penitenciarias

Voz 1024 09:59 gracias Alberto ha aclarado este punto queda por saber si Carles Puigdemont podrá intervenir a distancia en ese pleno de investidura Radio Barcelona Pol Foradada

Voz 1749 10:07 Jones para Cataluña cree que el reglamento del Parlament da distintas opciones para que Puigdemont pueda ser investido a distancia aunque de momento guarda las cartas no dice por qué opción se decanta Si la vía telemática o que un diputado presente en nombre de Ramón el programa de jugar de hecho ni siquiera se ha querido valorar el hecho de que los letrados del Parlament se opongan a esta opción el mensaje que se quería mandar es que Puigdemont puede ser elegido Edward Pujol portavoz de la candidatura

Voz 0116 10:34 Jané a acabar este enero terminará bien porque haremos las cosas bien hechas aplicando el Reglamento como se ha hecho toda la vida y estamos convencidos que el veintinueve el treinta o el treinta y uno de enero el president Puigdemont será el presidente de todos los catalanes

Voz 1749 10:46 tots els catalans reunión en Bruselas del grupo parlamentario que ha servido básicamente para preparar el pleno de la semana que viene en el que se va a constituir el Parlament para explicar a los nuevos que son la mayoría cómo es la vida parlamentaria faltaban obviamente los que siguen en prisión ya los que el juez no deja salir del Estado no se han querido dar pistas tampoco de ese alguno de ellos acabará renunciando al acta de diputado para garantizar la mayoría independentista si los que siguen en prisión finalmente puede delegar su voto puede ser que no haga falta

Voz 1024 11:16 es Paul veremos si revela algo más hoy el P de Cat que reúne en Barcelona a su Consell Nacional el último de Artur Mas tras su dimisión como presidente del partido desde Moncloa el Gobierno deja claro que no consentirá una investidura telemática de Puigdemont

Voz 1916 11:28 suena Sánchez buenos días si buenos días el Gobierno se apoya en los argumentos del informe jurídico elaborado por La Moncloa y que concluye que no cabe la posibilidad de una investidura telemática el reglamento del Parlamento obliga que el candidato esté físicamente presente eso dicen los servicios jurídicos de la Moncloa y por tanto si se intenta esa investidura a distancia el Gobierno recurrirá lo anunciaba el portavoz Méndez de Vigo es una falacia

Voz 1 11:50 es una pretensión irrealizable que va contra los textos jurídicos está todo va contra sentido común no le quepa la menor duda que el Gobierno recurriría inmediatamente cualquier añagaza dirigirá a ese fin

Voz 1916 12:05 el Gobierno insiste en pedir a Puigdemont que cumple la ley a los dirigentes políticos catalanes que dejen de preocuparse por los problemas de un prófugo de la justicia y se ocupen de los problemas de la gente

Voz 1024 12:14 acaso sea el principal partido de la oposición también considera absurdo que puse Montes pretenda gobernar Cataluña desde Bruselas José Luis Ábalos secretario de Organización del PSOE anoche en Hora veinticinco

Voz 8 12:25 los dirigentes en este caso presidente tiene que está gente tiene que estar despachando había tenido de los problemas de la ciudadanía no puede hacerlo desde fuera muchos tanto como despreciar lo que la gestión de los problemas de los intereses de la ciudadanía ningún sentido estar Xunta entre absurdo no

Voz 1024 12:44 el otoño catalán alteró el político también a nivel nacional recordamos el titular que deja sobre la mesa la portada del diario El País Ciudadanos rentabiliza al máximo su victoria en las autonómicas se convierte en el partido más votado de España por encima por este orden de PP PSOE Podemos todos según la última encuesta elaborada por Metroscopia es un sondeo que confirma la sangría de votos de la formación que lidera el desaparecido Pablo Iglesias que hoy reaparece en el Consejo Ciudadano que se celebra en Madrid manera rubia adelante

Voz 1450 13:15 así es el partido ha justificado la ausencia de iglesias de la esfera pública durante tres semanas alegando que trabaja en el informe que presentará hoy en el Consejo Ciudadano el máximo órgano de dirección del partido una hoja de ruta sobre cómo afrontar el dos mil dieciocho las candidaturas para las elecciones municipales y autonómicas de dos mil diecinueve Iglesias tratará hacer de revulsivo ante el pesimismo que se ha colado en un Podemos que lleva desde el veintiuno D en shock y que ahora no tiene más remedio que comenzar a pensar en las municipales y autonómicas Izquierda Unida consciente de que la marca morada no cotiza tan alto como en dos mil quince pedía condiciones para un pacto de coalición que lleva meses negociándose de cara a los comicios de dos mil diecinueve Izquierda Unida busca un acuerdo marco para las municipales pero en Podemos a excepción de en Madrid y Barcelona de momento no descartan concurrir con marca

Voz 0116 14:04 propia Luque aseguran fuentes de la dirección es que libres

Voz 1450 14:06 de Podemos este sábado apostará por ampliar el espacio del cambio por sumar a todos los actores posibles eso sí hasta dentro de varios meses reconocen no se decidirá si hay o no coalición general con Izquierda Unida hay en qué términos

Voz 1024 14:21 exacto gracias Mariela hoy también se reúne el Consejo Político de Izquierda Unida que va a debatir su futuro en esa coalición de Unidos Podemos Mar Ruiz

Voz 1441 14:29 Izquierda Unida abre hoy el debate interno sobre la confluencia con Podemos de cara a las municipales y autonómicas con un informe en el que Alberto Garzón alerta sobre el desgaste de la formación de Pablo Iglesias en el que plantea negociar cuanto antes las condiciones de una alianza en la que reclama más visibilidad para la coalición también primarias conjuntas como fórmula para elegir a los candidatos ayuntamientos y comunidades un acuerdo marco para todo el país Hinault pactos a la carta en cada ayuntamiento

Voz 9 14:54 acuerdos marco quiere decir que nosotros no concebimos que la situación entre Madrid Barcelona grandes ciudades sea sustancialmente diferente sino que nosotros tenemos un proyecto político de país en ese sentido pues nosotros aspiramos a que las confluencias se produzcan en ti

Voz 1441 15:10 todo el país Garzón cree que el contexto político ha cambiado y eso requiere transformaciones en la confluencia para recuperar al millón y medio de votantes progresistas desmovilizados un desgaste que achaca esencialmente a Podemos pone entre otras razones una estrategia errónea en el debate territorial de Cataluña latina

Voz 1024 15:28 en este material del sábado a las siete y cuarto seis y cuarto la mañana en Canarias el contraste político lo encontramos en el exterior en Alemania donde se allana el terreno para reeditar una gran coalición de Gobierno Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 15:41 el acuerdo alcanzado entre conservadores y socialdemócratas supone un gran avance en el camino para formar gobierno en Alemania tras cuatro días de intensas negociaciones los líderes de la CDU la CSU bávara y los socialdemócratas del SPD han pactado un documento de veintiocho páginas que recoge sus intenciones de cara al futuro de Alemania inversiones en infraestructuras ayudas a la infancia y la familia mejoras en la educación superior en las universidades son algunos de los acuerdos del documento que también apuesta por una mayor aportación de fondos alemana al proceso de reforma europea y un tope máximo la acogida de refugiados Merkel lo ha resumido del siguiente modo

Voz 10 16:15 estás aquí es bazofia dudas

Voz 5 16:19 de U2 el documento en el que hemos trabajado me su documento

Voz 11 16:22 superficial sino que expresa que estamos trabajando seriamente hoy en este periodo legislativo para crear las condiciones necesarias que nos permitan también vivir bien en nuestro país dentro de diez o quince años

Voz 10 16:33 son eh

Voz 0391 16:35 el líder del SPD Martín Schulz también ha mostrado satisfecho con el resultado que plasmó una parte del espíritu de la socialdemocracia alemana pedirá su partido en el congreso especial que tendrá lugar el veintiuno de enero que le den luz verde para afrontar la fase de negociaciones

Voz 1024 16:49 gracias Carmen es el horizonte que asomaba este viernes en el motor económico europeo que ve con buenos ojos la capital política comunitaria corresponsal Griselda Pastor

Voz 0738 16:57 en las instituciones esperan impacientes a este nuevo gobierno de gran coalición así ha definido la situación el nuevo presidente de turno de la Unión el jefe del Gobierno de Bulgaria curiosamente con un pacto el con la ultra derecha desde Bulgaria el presidente Juncker ha seguido estas negociaciones al detalle siempre en contacto estrecho con su amigo el socialista alemán Martín Schulz he leído la parte europea del borrador de acuerdo y me siento feliz porque el pacto logrado constituye todo un giro europeo un giro positivo muy positivo ha dicho Jean Claude Juncker y es que sin Berlín con un gobierno fuerte no hay nada que se mueva en la Unión Europea y este es un momento clave pero además los populares necesitan ver que hay para ello dos otro futuro como opción de derecha que no pase por pactos con los neo nacionalistas radicales y cómo han tenido que cerrar en Bulgaria y en Austria

Voz 1024 17:58 Donald Trump goza de un excelente estado de salud a sus setenta y uno años el presidente de Estados Unidos ha superado con éxito el primer examen médico de su mandato la Casa Blanca recordaba esta semana que este chequeo no incluye ningún tipo de prueba psiquiátrica así que de momento no podemos saber en qué estaba pensando Trump cuando se refirió a los inmigrantes con graves insultos racistas corresponsal en Washington Marta Delgado buenos días

Voz 1510 18:21 buenos días Donald Trump anegado en Twitter haberse referido a Haití El Salvador y varios países africanos como países de mierda el senador Dick Durbin que estuvo presente en esa

Voz 12 18:30 reunión en el Despacho Oval pues asegura que el presidente sí utilizo esos términos miles racistas y llenas de odio preguntas porque Estados Unidos

Voz 1510 18:42 de que aceptara migrantes de esos países de mierda no de países como Noruega las condenas eso es palabras racistas han llegado de todos los frentes de la Unión Africana de Haití del Salvador de Naciones Unidas ya que en casa de demócratas y algunos republicanos pero más allá de la polémica por las formas en el fondo está que Trump rechazó en esa reunión un plan bipartidista para regularizar a los ochocientos mil Dreamers y el presidente quiere vincular su regularización migratoria con la construcción del muro con México y para esto los congresistas deben incluir en los presupuestos de este año una partida de treinta y tres mil millones de dólares para levantar el muro es reforzar la seguridad en la frontera hasta el momento los congresistas se han negado a financiar el muro ahora tienen hasta el viernes que viene para presentar los nuevos presupuestos que tiene que avalar el presidente para evitar un cierre de gobierno

Voz 1024 19:32 gracias Marta según informa la cadena de televisión estadounidense The Invisible el embajador de Estados Unidos en Panamá John Phillips ha renunciado al cargo por su desacuerdo con las políticas el presidente Trump pero hay más reacciones en lo vamos en la sede de la diplomacia internacional en Naciones Unidas informa Álvaro Zamarreño

Voz 0116 19:48 en la oficina de derechos humanos piden que no se trate como un exabrupto más como un mero problema de la vulgaridad de Donald Trump sino como lo que es el portavoz de esa oficina Col el dice vengan lo califica de y de Arganza ante lo siento mucho problema de esto es nuevo autobús cónclave pero no puedo más que definirlo como el racismo no se puede despreciar a países enteros porque es urgente no es blanca no hizo comentario positivo hacia los noruegos deja claro el fondo ideológico lo que estamos hablando racismo que luego tiene consecuencias sobre la vida de la gente que lo sufre una de las responsables del partido de gobierno en Sudáfrica el Congreso Nacional Africano es decir el partido de Nelson Mandela responde dolida que

Voz 1 20:32 se traduzcan China o India

Voz 0116 20:36 si el suyo es un país de mierda ni lo son Haití o cualquier otro es muy ofensivo hablar así de países quiénes están en vías de desarrollo tienen problemas que no son pocos pero Estados Unidos no está exenta con millones de desempleados o gente sin seguro médico así nunca nos haríamos a decir algo tan ofensivo sobre un país con este tipo de problema

Voz 1024 20:58 gracias salvará así hemos llegado a las siete y veintiuno seis veintiuno de la mañana en Canarias en dos mil

Voz 13 21:11 buenos días

Voz 14 22:59 eh

Voz 1024 23:00 el Real Madrid juega en casa a dieciséis puntos en Liber José Antonio Duro buenos días hola qué tal buenos días si el conjunto blanco que está muy lejos de ese Barça salido líder

Voz 20 23:08 en una jornada que ya comenzado que es la diecinueve la última de la primera vuelta y que ayer nos dejó ya al Getafe uno Málaga cero contamos las previas del día hay además atención aficionados a las consecuencias en forma de cambio de horarios que ha tenido el sorteo de ayer de los cuartos de la Copa del Rey

Voz 4 23:29 hoy tenemos fútbol ayer el Málaga de Míchel volvió a pinchar uno a cero en el Coliseum ante el Getafe con un gol de Juan Cala Michel no se rinde lo dijo en sala de prensa la jornada de hoy tiene partidos desde la una es el caso de ese Girona Las Palmas se multiplica Después Bale principal novedad del Real Madrid para la visita el Villarreal a las cuatro y cuarto al Santiago Bernabéu esto tras el empate blanco en Vigo tras el empate en Copa ante el Numancia a bastantes puntos del líder y en el peor momento quizá del Real Madrid en los últimos años en la Champions y de la Copa el enfado de Zidane en la sala de prensa ayer en la previa de este Real Madrid

Voz 21 24:03 yo estoy cansado de eso pero bueno esto no lo voy a cambiar o que esto vosotros estáis allí para hablar hay esto no lo voy a no quiero cambiar yo yo lo que puedo hacer es ver lo positivo de mi equipo porque es fácil decir que todo está mal fácil muy fácil que no es así que no hay todo negativo

Voz 4 24:21 se queda con lo positivo de este Real Madrid y el presidente castellonense Fernando Roig que anoche pasaba por El Larguero se queda con lo que sucede en su equipo en su casa en el Villarreal

Voz 22 24:31 nosotros lo que efectivamente reparar morirme a nuestra casa no nos preocupamos por grupos contrarios hay que vivirlo desde dentro no para saber lo que pasa cada equipo es muy Virgil valorarlas donde donde la verdad es que la menor

Voz 14 24:44 tras de nuestras preocupaciones deseos

Voz 4 24:46 el Real Madrid Villarreal jornada de tarde después el Atlético visita Ipurua visita al Eibar un campo efectivo para los de Simeone pero difíciles

Voz 23 24:55 habrá lleno ha tocado ganar pero siempre hemos sufrido mucho eleva tiene una entra inteligente nos encontraremos no partido importante difícil y que tendremos que llevarlo al lugar donde nosotros

Voz 4 25:07 a Diego Costa sancionado no ha viajado con el conjunto madrileño ahí el cuarto partido del día es un clásico de fútbol nacional el Deportivo Valencia se juega a las nueve menos cuarto en Riazor precisamente a los aficionados coruñeses les interesa la siguiente información se sortearon los cuartos al final de la Copa del Rey el sorteo

Voz 14 25:28 Nos dejó el Leganés Real Madrid

Voz 4 25:30 ayer el Barça los derbis Atlético de Madrid Sevilla y también el Valencia Alavés ideas la próxima semana vueltas la siguiente antes de nada la reacción de Marcelino ante el Valencia Alavés ha sido

Voz 14 25:42 un sorteo que cual no hemos salido muy perjudicados puede ser uno de los equipos que a priori hubiéramos elegido el sorteo no lo vi en directo pero escuché algunos gritos cercanos puesto cuando salió el enfrentamiento al Sevilla Atlético de Madrid que eso día propicia sabíamos se el rival que nos tocaba ha sentado regular nada más

Voz 4 26:06 estuvo en los horarios no los de Copa el miércoles cuartos excepto el derbi madrileño sino la influencia de estos en los horarios de Liga partido de los blancos contra el Deportivo de la jornada veinte previsto en principio para el sábado a las cuatro y cuarto se retrasa al domingo veintiuno a la misma hora eso sí el encuentro programado para esa hora el Atlético Girona pasa a disputarse el sábado sin cambio horario así que ojo los aficionados de Girona de A Coruña que vayan a viajar también habrá cambios en los horarios de la XXI en Leganés Espanyol se va a disputar el domingo por la mañana y el Deportivo Levante el sábado a la cambian horario estamos además de esto tenemos jornada ACB este sábado Valencia técnico y Monbus Obradoiro

Voz 3 26:45 el técnico ambos a las siete ayer ganaron

Voz 4 26:47 la Euroliga Baskonia Olympiacos irreal Madrid Maxim híper de Unicaja ante Zalgiris en Lituania desde la una en onda media antes las tres ya encadena saben que todo lo que pasa en el mundo del deporte Se lo cuenta en Carrusel Dani

Voz 1 27:00 en el equipo de deportes destaca sale la Cadena Ser Juan fin de semana chao

