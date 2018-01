Matinal SER (27/01/2018)

No hay resultados

Voz 1024 00:00 son las siete de la mañana seis en Canarias

Voz 1 00:04 matinal Cadena SER es con José Antonio Piñero

Voz 1024 00:21 hola buenos días en seis horas a la una de la tarde en Madrid se reúne de más era extraordinaria el pleno del Tribunal Constitución al para estudiar si suspende la investidura de Carles Puigdemont eso el objetivo final del recurso presentado por el Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría la vicepresidenta

Voz 2 00:36 como Gobierno tenemos que utilizar todos los instrumentos que la ley y la Constitución nos dan para evitar que alguien que está huido voluntariamente de la justicia que se ha sustraído a la ley a los tribunales pueda de forma ilegítima ser investido hoy ponerse al frente de un Gobierno autónomo

Voz 1024 00:55 presidente del Parlamento autonómico de Cataluña mantiene pleno de investidura para el martes y candidato elegido no porel recuerda sino por los grupos con mayoría en la cama

Voz 3 01:04 da para Roger Torrent es un fraude de ley que atenta contra los dos al actos de Cataluña sumó

Voz 1024 01:12 fraude de ley dice que atenta contra los electores de Cataluña como les viene contando además la Cadena SER puse Mon tiene la intención de volver a España y comparecer personalmente en el pleno de investidura hay más noticias de la mañana en la SER con Javier Moreno Javier buenos días

Voz 4 01:31 qué tal buenos días José Antonio el Gobierno ha declarado persona non grata al embajador venezolano en España después de que el Gobierno de Maduro anunciara el pasado jueves la expulsión de nuestro embajador en la capital venezolana el Ejecutivo aplica el principio de reciprocidad Íñigo Méndez de Vigo

Voz 1 01:45 el Gobierno responde de forma proporcional y por ello ha decidido en estricta aplicación del principio de reciprocidad declarar persona non grata al embajador de Venezuela en España

Voz 4 01:55 el embajador español en Caracas ha calificado de insólita de un acto de torpeza la decisión del Gobierno de Nicolás

Voz 1024 02:00 Trump reafirma en Davos América primero pero no solamente

Voz 3 02:05 de nada

Voz 4 02:10 añadía el presidente estadounidense que no lo hará en solitario en un intento de reconciliar el interés nacional que defiende con un sistema global en su discurso ha apoyado el comercio libre y ha hecho gala de la

Voz 1673 02:20 los pérdida económica de Estados Unidos sobre inmigración

Voz 4 02:23 dice que el sistema actual está anticuado y que hay que seleccionar a las personas que entran

Voz 1024 02:28 el país dos turistas españolas agredía sexualmente en Senegal

Voz 4 02:32 el suceso ocurrió el jueves al sur de Senegal cuando un grupo armado asaltó el coche en el que viajaban cuatro españoles entre ellos tres chicas que fueron agredidas sexualmente posteriormente los atacantes les robaron todo el dinero que llevaban ahora las autoridades senegalesas buscan a los autores del crimen

Voz 1024 02:47 hoy se conmemora el Día del Holocausto con varios

Voz 4 02:50 dos a nivel internacional aquí en Madrid una exposición en Canal muestra el horror nazi en dos mil quinientos metros cuadrados y además a las seis de la tarde la asociación Acrópolis ha convocado una concentración en recuerdo de las víctimas LGTBI recordamos que al menos cinco millones de personas murieron aunque resulta muy complicado cifrar cuántas vidas humanas dejó el mayor genocidio de nuestro mundo en París

Voz 1024 03:10 París alerta ante la crecida del río Sena Silas

Voz 4 03:13 previsiones son buenas eso sí porque se prevé que los niveles no alcance los temidos seis con diez metros registrados en dos mil dieciséis Pese a esta previsión el Ayuntamiento parisino mantiene en alerta ante los posibles daños que pueda provocar las inundaciones cerca del río que ya ha alcanzado los cinco coma sesenta metros en nuestro país el fin de semana

Voz 1024 03:30 con avisos por nieve en el norte y un desplome generalizado de las temperaturas Roberto de la Fuente buenos días

Voz 5 03:36 qué tal buenos días cielos cubiertos en prácticamente todo el país que van a dejar nevadas copiosas en la cordillera cantábrica en los Pirineos de hecho la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo para hoy el aviso amarillo en estas zonas lluvias en el Cantábrico también en el Levante en Baleares aquí serán más intensas según vaya avanzando el día en Canarias donde también hay alerta por fuertes rachas de viento de hasta ochenta kilómetros por hora y olas que alcanzarán los seis metros de altura temperaturas sin grandes cambios con respecto a la jornada de ayer entorno a los diez grados en la mitad sur peninsular algo más cálidos en el Levante a orillas del Mediterráneo y valores más frescos eso sí en el Sistema Central y en el Ibérico de los termómetros apenas rondarán los cuatro grados

Voz 1024 04:15 hoy vuelve la Liga de fútbol pero todo el mundo habla de balonmano deporte José Antonio Duro buenos días

Voz 1269 04:20 hola qué tal buenos días sí porque los hispanos a la selección de balonmano ganó a Francia en las semifinales del Europeo de Croacia los de Jordi Ribera que vencieron a la que es su bestia negra Francia ir mañana a las ocho y media semana enfrentar en la final de Zagreb a Suecia España que nunca ha ganado el Europeo y que va a tener la oportunidad de hacer historia durante este fin de semana además la jornada veintiuno de Liga comenzó ayer lo hizo con un Athletic de Bilbao uno Éibar uno en este sábado en el que va a destacar el Valencia Real Madrid esta tarde a las cuatro y cuarto en Mestalla y fuera del fútbol vamos a estar pendientes de las veinticuatro Horas de Daytona por qué esta tarde Fernando Alonso vuelve a la competición el Asturias

Voz 1673 05:00 no competirá en esta carrera

Voz 1269 05:02 americana

esta es la banda sonora elegida para el vídeo difundido este fin de semana acceso a la veinte siete horas por la Casa del Rey con motivo del quincuagésimo cumpleaños de Felipe VI celebra los cincuenta años el martes un día en familia durante el almuerzo con la familia o con el monarca al volante llevando a las hijas al colegio esta es la crónica de María Manjavacas

Voz 6 05:49 nunca antes se ha visto este tipo de imágenes en lo que es la nueva estrategia de Zarzuela para acercar la figura del Rey en su cincuenta cumpleaños por primera vez se ha visto y oído no el mensaje de Navidad sino cómo se grabó en presencia de sus hijas de la Reina Letizia se ve todo el montaje de televisión se el atrezzo como sus hijas acercan a besarle y cómo Leonor la un masaje para quitarle el estrés pensando equivocadamente que son Sandy los se ve también como los reyes llevan a Leonor y Sofía al colegio repasando la tabla periódica con algún olvido sobre la hora exacta

Voz 7 06:27 no quienes son exámenes

Voz 6 06:37 ahora otra imagen inédita es una comida en la Zarzuela una sopa que sirve la reina Letizia con la que se quema Leonor hablando entre plato y plato de deberes del tiempo y de lo bien que viene la lluvia en una hora y media de grabación se repasan los actos oficiales más destacados del año la entrega de los premios de Cultura la visita al cero dieciséis que atiende a las víctimas de violencia de género y las dos visitas de Estado a Japón y al Reino Unido

Voz 1024 07:05 bueno pueden ver el vídeo nada más entrar en nuestra página web en Cadena Ser punto com

Voz 1 07:10 matinal Cadena SER kosher

Voz 1024 07:16 es inusual que el pleno del Tribunal Constitucional se reúna un fin de semana sábado desde la una de la tarde los magistrados el alto tribunal estudian el recurso presentado por el Gobierno para impedir la investidura de Carles Puigdemont así como el escrito presentado por los diputados Catalunya incluido el expresident para que ese tribunal para que el Constitucional rechace el recurso del Ejecutivo es más cómodo venimos contando aquí en la SER Puigdemont tiene la intención de comparecer en el pleno del Parlament el próximo martes informa Javier Álvarez

Voz 0689 07:45 el Tribunal Constitucional tiene ya en sus manos al recurso del Gobierno y la petición de puse Mon para poder opinar en este procedimiento y hoy a la una tendrán el debate sobre si debe admitirse a trámite o rechazarse esta impugnación el Constitucional como siempre buscará la unanimidad pero si alguno de los magistrados no estuviera de acuerdo con que se admita el recurso puede mostrar su discrepancia a través de votos particulares aunque no parece probable que éstos puedan frenar la decisión mayoritaria del bloque conservador el tribunal de garantías Puigdemont por su parte quiere ser parte del proceso en el escrito que ha presentado sugiere al Tribunal Constitucional que va a acudir al Parlament el escrito de personación de Puigdemont sostiene que tiene intención de comparecer porque para eso ha renunciado a delegar su voto todo esto claro en clave de su abogado lo dicen su nombre el documento califica la actitud de Rajoy como un abuso de derecho desproporcionado excesivo y contrario la reglas de la buena fe procesal personación de pus de pon en esta fase de de admisión a trámite puede tener algún problema para ser aceptada aunque esta mañana después de resuelta sí sí podría aceptar su presencia para que aleguen lo que le convenga como hizo con Carme Forcadell Puigdemont recuerda que si se anula el pleno de investidura supondría una perturbación grave del derecho fundamental de todos los ciudadanos de Catalunya porque les impediría participar en los asuntos públicos a través de sus representantes en unas condiciones de igualdad sin perturbaciones ilegítima

Voz 1024 09:03 han está por ver que la decisión del Constitucional sea unánime como de costumbre en todo lo que se refiere al proceso porque puede haber magistrados contrarios al recurso en la línea del criterio fijado por el Consejo de Estado Javier

Voz 0689 09:16 el Consejo de Estado le hace notar al Gobierno la diferencia que hay jurídicamente entre que sea verdad la previsión de que Puigdemont será investido y la certeza de que esto se cumpla por tanto la propuesta de que sea candidato o la convocatoria para la celebración de un pleno de investidura no puede considerarse contraria al orden constitucional el órgano asesor del Gobierno contesta también a las interrogantes sobre cómo debe celebrarse el pleno o la asistencia al mismo concluye Joan que primero el candidato propuesto a la presión hacia de la Generalitat tiene el deber constitucional de comparecer personal y presencialmente a la sesión de investidura Hinault cabe delegar su discurso en una persona interpuesta segundo si el Parlament autoriza una intervención en la investidura de forma telemática sería contrario a la Constitución tercero los diputados ausentes del territorio español no pueden delegar el voto

Voz 1024 10:01 con todo repetimos Moncloa está decidida a evitar lo que entiende como

Voz 1916 10:04 un mal mayor que puse Montes repita como presidente

Voz 1024 10:07 Sánchez buenos días si buenos días lo que piden

Voz 1916 10:09 el el constitucionales que suspenda la candidatura de Puigdemont y la celebración del pleno de investidura siempre que el candidato sea él el Ejecutivo solicita también al alto tribunal que notifique al presidente del Parlament y a todos los miembros de la mesa las consecuencias penales que puede tener para ellos cualquier decisión que se salte la suspensión Ike ayude a que se celebre un pleno en el que Puigdemont sea candidato en la Moncloa subrayan que hay argumentos jurídicos que soportan su decisión pero sobretodo admiten que los motivos son políticos

Voz 8 10:35 el Gobierno considera que tiene argumentos legales suficientes para asumir el compromiso político de utilizar todos los instrumentos legales respetando los procedimientos para evitar que el señor Puigdemont pueda continuar con este desafío al Estado de Derecho y a la legalidad

Voz 1916 10:55 la vicepresidenta recordaba que si el pleno se convoca para investir a otro candidato no tiene porqué haber impugnación animando a los independentistas a que eviten que un prófugo de la justicia y acusado de graves delitos pueda aspirar a la presidencia de la Generalitat

Voz 1024 11:07 eso es ciudadanos apoyan al Gobierno pero con matices la socialista Carmen Calvo recordaba anoche aquí en La Ser en Hora Veinticinco que pesa la amenaza independentista sobre el informe del Consejo de Estado no vinculante en contra de la impugnación preventiva

Voz 9 11:19 es una situación de una gira absoluta sobre lo que dice lo que hacen y cómo se contradice y luego no seré yo quien tenga que al Gobierno sino todo lo contrario es nuestro a político claramente determinado pero no es comparable con legislar contra la Constitución con su propio Estatuto de autonomía que un informe que hasta donde ha estado saliendo pone pegas fundamentalmente en los que no

Voz 1024 11:50 en la misma línea leer de ciudadanos respalda pero añade Albert Rivera

Voz 10 11:54 pregúntele a la señora Soraya Sáenz de Santamaría como han hecho el escrito y como han argumentado escrito esos no nos corresponde a nosotros yo si hubiera sido presente Gobierno hubiera buscado apoyos de todos los partidos hubiera intentado consensuar que lo importante es España no cada partido de cada uno en este caso lo importante es sumar esfuerzos más que nosotros a diferencia del PP o del PSOE no vemos en esto un debate partidista vemos en esto un problema para España hay una oportunidad también de unir fuerzas

Voz 1024 12:18 vamos ahora con las impresiones sobre Catalunya desde Cataluña donde el nuevo presidente del Parlament han escuchado en portada vamos vamos a repetirlo ahora tacha de fraude de ley la impugnación de la candidatura de Puigdemont abuso de Roger Torrent el Gobierno está impugnando el voto de los catalanes Radio Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 12:35 en un tono duro tu Rehn reprocha a Rajoy que haya reaccionado segunda la su petición sincera de diálogo con amenazas y acudiendo a los tribunales asegura que la impugnación de la investidura no tiene ninguna base jurídica e insta al Gobierno central a respetar el resultado electoral ya no querer ganar en el constitucional lo que no consiguió las urnas la impunes

Voz 11 12:54 es un fraude de ley

Voz 1673 12:56 en habla de fraude de ley que atenta contra los derechos de los selectos

Voz 4 12:59 desde los diputados y contra los cimientos básicos

Voz 1673 13:02 sistema democrático lance este recado a Soraya Sáenz de Santamaría

Voz 11 13:06 sí yo sí debería saberlo también la vicepresidenta del Gobierno español yo no propongo candidatos a mi voluntad personal sino recogiendo las mayorías parlamentarias y en este sentido ya anuncié que el único candidato propuesto era el señor Puigdemont

Voz 1673 13:28 el presidente del Parlament afirma que mantiene la sesión de investidura de jamón para este martes pero cuando se le pregunta si esto va a mantenerse también si hay suspensión por parte del Constitucional se limitó a decir que la respuesta política ya vendrá cuando esto se produzca de momento sí ha pedido a los letrados del Parlament que estudien cuál debe ser la respuesta jurídica

Voz 1024 13:47 ahí vamos si salir de ese ámbito parlamentario tratará que el Estado Mayor de esta Cámara autonómica tampoco leve recorrido a la impugnación de la candidatura son declaraciones de Antoni Bayona

Voz 12 13:56 yo creo que esto jurídicamente no no tiene ningún tipo de de recorrido porque una cosa es la situación que sabemos que se da en la persona del candidato pero otra cosa es el análisis jurídico la situación no está inhabilitado en principio para el cargo

Voz 1 14:12 es un recurso que sería preventivo sumamos una

Voz 1024 14:16 pidió más sobre la primera noticia del sábado que les estamos contando en la radio anoche pasada por Hora Veinticinco una voz autorizada la de quien fuera vicepresidente del Tribunal Constitucional y miembro del Consejo de Estado Eugeni Gay

Voz 13 14:28 el Gobierno ha presentado el recurso es bueno que el Alser reúna inmediatamente pique intentar resolver el primero a un análisis de formalidad del te el recurso Si cumple los requisitos formales pues naturalmente esto lo tendrán que aceptar ir entrará en funcionamiento de manera inmediata porque no cabe otra opción que lo previsto en el artículo ciento sesenta y uno dos de la de la Constitución pero la resolución tiene que ser también inmediata

Voz 1024 14:59 no lo dejamos aquí pero volveremos tienen toda la información actualizada al minuto de este laberinto catalán en nuestra página web en Cadena Ser punto com

Voz 1 15:07 matinal

Voz 1024 15:10 el sábado veintisiete a las siete y cuarto seis y cuarto de la mañana en Canarias dos apuntes en la crónica de tribunales primero del juicio por el caso Gürtel con el testimonio de que fuera tesorera del Partido Popular en Valencia para no tirar de la manta informa Alberto Pozas

Voz 1673 15:24 la ex diputada Yes tesorera del PP valenciano no ha seguido la estrategia de Ricardo Costa y los empresarios y ayer negó tajantemente los hechos

Voz 14 15:31 quería dejar muy claro que yo en ningún momento he hablado con ningún empresario no los conozco de un sistema de de de algo de financiación no consideran diferente al legal yo nunca he sabido nada

Voz 1673 15:44 la gente no sabía nada de la financiación ilegal y por no saber reconoció que no se sabía ni los estatutos debería

Voz 15 15:53 debería conocer lo que quiere decir que si los estatutos debería saber

Voz 6 15:56 menos pero no solo no sabía nada

Voz 1673 15:58 poco tenía competencias en la financiación de la formación conservadora una combinación que al juez que preside el tribunal que juzga esta pieza del caso Gürtel le ha parecido la auténtica Dhanga laboral

Voz 14 16:07 yo no tenía que supervisar a la señora he bañado la recuerdo no tenían funciones

Voz 1673 16:16 la Fiscalía pide para ella seis meses de cárcel por un delito electoral

Voz 1024 16:21 el viernes en los tribunales caminos dejaba la imagen y el sonido de Mario Conde presentando la Audiencia Nacional la documentación que según el ex presidente de Banesto confirma que los millones que trajo a España no procedían del botín del banco Pilar Velasco

Voz 6 16:34 tras su última declaración judicial en dos mil dieciséis año en que arrancó la conocida como Operación Fénix y tras pasar dos meses en prisión Mario Conde asegura ante el juez Santiago Pedraz que se comprometía a aportar documentos para demostrar que los trece millones de euros repatriados a España tenían origen lícito nada tenía que ver con Banesto así lo ha explicado a la salida de la Audiencia

Voz 16 16:51 el puesto encima de la mesa todos los documentos que demuestran la falsedad y que demuestran que ese dinero no tenía que ver absolutamente nada con Banes por tanto lo que cuenta son los papeles hice acabó el delito de blanqueo

Voz 6 17:05 los investigadores la acusan de haber blanqueado esos trece millones de euros desde el año mil novecientos noventa y nueve dos mil catorce dos coma dos millones en efectivo y más de diez millones de euros en transferencias al extranjero en el entramado de blanqueo el juez implicó a su entorno próximo y envió a prisión al que entonces era su abogado Francisco Javier De la Vega e imputó a sus hijos como colaboradores necesarios la red de sociedades en el extranjero se extendía por Reino Unido Países Bajos Luxemburgo hasta Emiratos Árabes

Voz 17 17:30 sí

Voz 1024 17:33 matinal SER del exterior la tensa relación diploma ética entre España y Venezuela quizá la más tensa en al menos dos décadas y lo que entiende ahora Moncloa como respuesta proporcionada a la expulsión de su embajador de embajador de España en Caracas Rafa Panadero

Voz 0689 17:46 España cumplido la regla habitual en diplomacia ya ha respondido con medidas equivalentes a las anunciadas desde Caracas así que el actual embajador en Madrid Mario Isea es ya persona non grata en España igual que lo es en Venezuela el embajador español Jesús Silva que en declaraciones a la W de Prisa Radio mostraba su comprensión por la decisión del Gobierno de Rajoy por aquello de la reciprocidad y explicaba lo injusta que considera su expulsión

Voz 18 18:11 en España nunca se ha notado en los asuntos internos pero no es cierto lo contrario sí lo es es decir desde hace muchos años el problema viene opinando insultando a los dirigentes españoles y lo único que ha hecho es opinar sobre cosas eh no sólo tiene el derecho sino la obligación todos los países opinar no

Voz 0689 18:32 la Unión Europea ha condenado firmemente la decisión de Venezuela ya ha mostrado su plena solidaridad con esto

Voz 1024 18:37 la también del exterior recordamos lo fundamental del discurso de el drama al cierre del Foro Económico Mundial celebrado en Davos resumen de la selva

Voz 19 18:44 si trampa ha insistido en su a América primero ah pero adecuando su discurso al contexto del Foro de Davos ha añadido eso de pero no en solitario aun así ha habido mucho de esa América primero sobre inmigración dice que el sistema actual está anticuado y que que reemplazarlo por uno que selecciona a las personas que entran al país en base a sus habilidades para contribuir a la economía

Voz 1916 19:10 a una economía que dice que está en su mejor no

Voz 19 19:13 dentro por eso haciendo gala de ese crecimiento ha invitado a todos a invertir y atraer negocios a Estados Unidos pero mientras hablaba han publicado los datos

Voz 1916 19:23 último trimestre que dicen que la economía creció en dos mil diecisiete un dos con tres por ciento algo lejos del tres por ciento que sabía ha propuesto Trump intentando conciliar esas dos posturas la del interés nacional la del sistema global que representa Davos Trump ha dicho que apoya el comercio libre pero sólo si es justo recíproco porque éste no puede existir Se algunos países explotan el sistema a costa de otro

Voz 1024 19:45 ya al filo de veinte cerramos el mapamundi con el ejemplo que están dando una vez más los colegas de la radio televisión pública británica visitó esta sintonía de informativos con el ánimo de abrir brecha reducir la diferencia salarial entre hombres y mujeres media docena de presentadores de la BBC han decidido bajarse el sueldo Londres Begoña Arce

Voz 0273 20:14 son ya seis los periodistas y presentadores de la BBC que han optado por recortar sus salarios se trata de profesionales de gran talla bien conocidos mejor pagados mejor desde luego que sus colegas del sexo femenino que hacen el mismo trabajo Jeremy Vine presentador en radio dos que venía ganando más de ochocientos mil euros brutos al año cree justificado el recortar su salario

Voz 20 20:37 sí quiero una historia sobre la además creo que hay que solucionarlo todo a mis colegas mujeres que con todo el derecho dicen que les paguen lo mismo cuando están haciendo el mismo trabajo tu es algo obvio que no ha sido un problema para mí

Voz 0273 20:51 la medida se adopta semanas después de la dimisión de Cary creéis como responsable de la oficina de la BBC en China la delegada Se marchó hoy retornó a la central en Londres debido a la diferencia salarial con sus colegas masculinos en EEUU y Oriente Medio gays acusó a la cadena pública de llevar a cabo una cultura salarial secreta e ilegal la periodista comparecerá la próxima semana en una comisión del Parlamento también lo hará el director de la BBC Town Hall que ha prometido acabar con la brecha salarial en la Corporación para el año dos mil veinte

Voz 1024 22:31 deporte ha llegado la hora de los hispanos José Antonio Duro buenos días

Voz 1269 22:35 hola qué tal buenos días y la selección española de balonmano protagonista en el Europeo de Croacia los de Jordi Ribera ganaban ayer de cuatro veintitrés veintisiete al mejor equipo del mundo a Francia y mañana desde las ocho y media jugarán ante Suecia la final del torneo en busca del primer europeo para el balonmano español seguiremos con la jornada de Liga pero la victoria España ayer ante Francia dejó claro que el relevo generacional en parte esa llevada a cabo en el balonmano español los hispanos vencieron a Francia con Raúl Entrerríos como mejor efectivo y con una gran defensa en Zagreb en Croacia jugarán la final ante Suecia mañana que ganó la otra semifinal en el tiempo extra ante Dinamarca por el Larguero pasaba ayer Viran Morros antes de la quinta final europea para España

Voz 23 23:21 creo que son cuatro finales europeas han perdido y la verdad que es es el reto no es lo que le falta a esta sección que algún día tendrá que llegar y espero que sea este domingo tenemos otra oportunidad y tenemos que coger la como sea una medalla de oro José ganada no se gana cada día final están para ganarlas así que vamos a por morir

Voz 1269 23:40 yen ha llegado a esta selección de hecho llegaba horas antes del partido a Croacia es Arpad Sterbik el meta que no estaba en el torneo pero que sustituye a Gonzalo Pérez de Vargas el toledano está lesionado y Rodrigo Corrales portero titular que tiene un nuevo compañero Sterbik que este fin de semana tenía pensado lo contaba ayer en El Larguero Vera

Voz 4 23:57 su hijo en otro al Torneo de Balonmano dos

Voz 24 23:59 meses de pedido este torneo de de este fin de semana no puedo estar ahí es lo todo en serio

Voz 25 24:10 y que hay que ver el tope de hoy

Voz 24 24:12 de de todas

Voz 1269 24:14 el deporte y el balonmano que nos van a tener todo el fin de semana pendientes de estos jugadores pero este fin de semana tiene otros protagonistas y no salen fútbol el primer nombre el de Jon Rahm que está en San Diego disputando el Farmer es que ya ganó el año pasado se vuelva a ganar en Le Barrika serán número uno del mundo en gol Rahm que acabó la segunda jornada a un golpe del líder estaremos forzando pendientes de su tarjeta en este tercer día ahí el otro nombre propio del fin de semana es el de Fernando Alonso que esta noche en Daytona en Florida vuelve a la competición nueve menos cuarto de esta noche veinticuatro horas con funk Adela Molina y Antonio García todos ellos compiten hoy todos españoles dicho lo cual vamos al fútbol el comenzará la jornada veintiuno en primera división lo hizo con el Athletic de Bilbao uno Éibar uno y con decisiones el entrenador local de Cuco Ziganda muy discutidas en Bilbao durante ese uno uno en el que marcaron Iñaki Williams y Kike García hoy el primero del día es el Deportivo Levante duelo decisivo en la parte de abajo sin los coruñeses el partido en Riazor a la una este sábado Nos va a dejar el Valencia Real Madrid en Mestalla desde las cuatro y cuarto el Real Madrid tras la eliminación en de Copa visita a uno de sus estadios digamos más difíciles Mestalla donde espero en Valencia tercero cinco puntos por encima se lo pierden en los blancos tanto disco como Sergio Ramos ambos de alguna forma tocados Zidane en la previa

Voz 26 25:37 sí me va a quitar a mi es la ilusión de seguir trabajando hasta el último día y los jugadores igual yo creo que que están decepcionado pero la culpa no la tiene ellos ha sentido que es de actitud se dejan once le da igual la situación a ellos pero hay muchas hay muchas cosas solos no solo

Voz 1269 26:05 la jornada veintiuno que este sábado nos deja el Málaga Girona a las seis y media con Míchel en la cuerda floja en el banquillo local el Villarreal Real Sociedad que va a cerrar jornada aquí a sucedió quién está en entredicho en Donosti por cierto ayer se sortearán ya las semifinales de Copa que nos han dejado el Leganés Sevilla para el miércoles y el Barça Valencia el jueves con los partidos de vuelta la próxima semana de todas formas este fin de semana nos vamos a centrar en la Liga sobre todo también en en la final este Europeo de Croacia en definitiva en Carrusel donde este sábado es es de la una en onda media con el Depor Levante y desde las tres ya encadena vamos a contar en la SER la actualidad deportiva de esta jornada buen fin de semana chao

Voz 1 27:49 matinal

Voz 1024 27:53 siete veintiocho de la mañana seis y ocho de la mañana en Canarias llegamos al cierre recordando lo que fue noticia tal día como hoy hace veinticinco años el veintisiete de enero de mil novecientos noventa y tres llegaba el dramático desenlace de las desaparecidas entonces hasta entonces durante dos meses y medio Míriam Toñi y Desirée las niñas de Alcàsser Radio Valencia Manuel Gil buenos días

Voz 29 28:17 buenos días toda España llevaba setenta y cinco días buscando a Miriam Toñi Desirée las tres niñas de Alcàsser que habían desaparecido mientras hacían autostop para ir a una discoteca a donde nunca llegaron una búsqueda que concluyó el veintisiete de enero de mil novecientos noventa y tres cuando dos apicultores encontraron sus cadáveres así conocía el padre de Toñi la noticia

Voz 30 28:37 me llamo el capitán saben toda épicas diciendo que habían encontrado el cadáver

Voz 1269 28:43 ella esa misma noche las televisiones

Voz 29 28:46 claro en sus platós Alcàsser Easy mediática había sido la búsqueda de las niñas mucho más lo fue la caza de Antonio Anglés el autor material de los crímenes que nunca pudo ser juzgado y que sigue en paradero desconocido un juicio televisado también donde su compinche Miguel Ricart fue condenado a ciento setenta años de prisión aunque está en libertad desde hace cuatro años

Voz 1024 29:21 Ramos edición hasta aquí este Matinal sede contó con la producción de Roberto de la Fuente Javier Mohedano con Ángel Cabrera Carlos Higueras al frente de la técnica ya están aquí María Guerra Pepa Blanes y todo el equipo del cine en la SER con La Script luego resumen de noticias en media hora a vivir que son dos días con el pino hasta entonces que pasen una muy buena

Voz 1 29:49 matinal Cadena SER