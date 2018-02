Matinal SER (03/02/2018)

Voz 1024 00:00 son las siete de la mañana seis en Canarias matinal Cadena SER

el invierno comenzó hace mes y medio pero ya está aquí lo peor del invierno el tiempo irá complicando a medida que avance el fin de semana será el prólogo de una semana gélida pero a esta hora el mapa de avisos por nieve viento bajas temperaturas y fenómenos costeros en más de una treintena de provincias no se poner en situación sobre todo si tienen previsto emprender viaje por carretera vamos por partes primero dibujamos el mapa del tiempo para las próximas horas Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 00:47 buenos días el tiempo muy frío no sólo el fin de semana sino como mínimo toda la semana que viene mucha tensión a las distintas situaciones que tendremos de nieve en cotas medias y bajas hoy en el Cantábrico Pirineos Sistema Central y también en la Ibérica sobre todo en los valles que miran hacia el norte nevada muy intensa en muchos momentos en el Cantábrico a ratos bajando hasta los trescientos metros de alto era él por debajo de esa cota lluvia también en muchos momentos intensa mucho más suelen el resto del país pero con frío todo el día ahora heladas fuertes en gran parte del interior y el viento acentuará la sensación de frío que a partir de esta madrugada la nevada se extenderá a todo el centro y sur de Aragón también al este sur de Castilla y León toda Castilla La Mancha la Comunidad de Madrid zonas de montaña de Extremadura también de la parte más oriental de Andalucía y el domingo a última hora chubascos y alguna tormenta que puede

después el pronóstico la fotografía del tráfico a esta hora Maalouf Marcos buenos días

con todo repetimos está elevando lo habrán notado Si salieron a la calle en el interior de la península localizamos mínimas de seis grados bajo cero en El Espinar en Riaza en la provincia de Segovia atención por tanto a las placas de hielo que se han podido formar durante la madrugada sobre la calzada no bajen la guardia sean prudentes no la radio porque aquí haremos todo el tiempo la situación nevada mientras avanzamos ya los principales argumentos este Matinal SER el tres el dos con Javier Mohedano Javier buenos días

Esquerra Republicana de Catalunya no va a apoyar la investidura de Puigdemont si eso conlleva dicen consecuencias penales para sus diputados y piden ayuda a Catalunya que aclaren si tienen un plan para investigarle como president el Gobierno insiste en que la investidura distancias imposible impide a Unidos Podemos y Ciudadanos que promuevan un candidato alternas

el ex conseller de Interior Joaquim Forn seguirá en prisión

Voz 4 03:16 es la decisión del juez Llarena días después de que forme renunciase a su acta de diputado hoy cuando se cumplen tres meses de su entrada en prisión acusado de rebelión entre otros delitos el juez del Supremo ve indicios de reiteración delictiva

nueve militares están siendo investigados por violar presuntamente a una soldado

Voz 4 03:33 si los hechos han ocurrido en el cuartel aéreo de Antequera en Málaga el Instituto de Toxicología de Sevilla está analizando ya muestras de ADN de los nueve soldados del destacamento para cotejar los con los restos de semen localizados en la ropa de la víctima que está de baja con tratamiento psicológico España

a presentará candidato a la vicepresidencia del Banco Central Europeo

Voz 5 03:52 sí aunque lo que no traerá el Gobierno es y será

Voz 4 03:55 no Luis de Guindos escuchamos a Íñigo Méndez

Voz 6 03:57 yo creo que si algún miembro del Gobierno saliera eso no suponía una crisis del Gobierno sino esto se llamaría yo llamaría sustitución si se produjera que como diría el presidente del Gobierno puede suceder o no

Voz 4 04:12 el próximo día siete es la fecha límite para presentar candidaturas a la vacante al menos noventa inmigrantes desaparecidos han Libia al naufragar la patera en la que viajaban que estaba comandada por traficantes sí que ha dejado además diez muertos sólo hay tres supervivientes que han llegado a nado a la costa Trump repite que quiere un muro real en Méjico el presidente de Estados Unidos quiere que el Congreso se lo permita hacer además ha amenazado con imponer sanciones y aranceles aquellos países que no acepten acoger a Ciudadanos es una acción que hayan sido deportados por Estados Unidos entre los que se encuentran China

en los deportes hoy también juega la borrasca José Antonio Duro buenos días

Voz 3 04:46 hola qué tal buenos días sí porque hay muchos partidos sobre todo en categorías inferiores que podrían aplazarse este fin de semana ayer en el Osasuna uno Rayo Vallecano uno vimos una gran nevada en el segundo tiempo y podría haber grandes precipitaciones sobre todo en los partidos de la zona norte como en Vitoria hoy el derbi asturiano o el partido que mañana se tiene que jugar en Soria la jornada de ayer Pérez nos dejó en Primera el Real Sociedad cinco Depor cero y hoy se juegan el Eibar Sevilla de la una el Betis Villarreal de las cuatro y cuarto el Alavés y Celta de Vigo de las seis y media que mencionábamos en Mendizorroza o el Levante Real Madrid que cierra jornada en Valencia a las nueve menos cuarto en este fin de semana amargada por la Copa Davis en Marbella uno a uno entre España y Reino Unido y la Super Bowl que se disputa mañana en Minnesota y que por supuesto vamos a contar en Carrusel así despierte al primer

usado el mes en la radio a las siete y cinco son las seis y cinco en Canarias

Voz 1 05:39 el José Antonio Piñero

ya acceden a nuestra página web Cadena Ser punto com la situación política del momento la tenemos englobada con el título El laberinto catalán lo sigue siendo porque lo que nadie ve la salida aunque ya se vislumbra que los jugadores soberanistas no van todos a una cuanto más tiempo pasa sin investidura la vista más enteros pierde Puigdemont como candidato Radio Barcelona palos a John

Voz 1673 06:05 poco a poco Esquerra va decantando la balanza en su particular disyuntiva entre no quedar como unos traidores no arriesgarse a llevar más dirigentes ante el juez o a que los que están en libertad provisional vuelvan a prisión tal y como venimos con tanto estos días los republicanos no acaban de encontrar sentido a investir a Puigdemont para que automáticamente esta investidura quede suspendida sólo haya servido para que dirigentes como Roger Torrent se arriesguen a una causa penal hasta ahora Esquerra son no defendía estas tesis en privado pero poco a poco Balza dando la voz con declaraciones como ésta de Marta Rovira la Agència Catalana que viene a decir lo mismo pero con otras palabras para es fundamental para

Voz 7 06:39 nosotros es fundamental que la investidura no implica e improvisaciones que no se haga sin garantías que sea efectiva hay que no implique consecuencias penales para hay muchísima gente implique por mutis

Voz 1673 06:52 todo esto mientras Jones para Catalunya insiste en que no hacer presiden apunta Ramón sería una insensatez

Voz 5 06:58 el Papa no es feliz hay que estos osas no

Voz 1673 07:01 en Radio cuatro su portavoz Eduard Pujol réplica Rubira que ya tienen pensado un plan para que Puigdemont pueda por ejemplo firmar decretos designar Sallés a pesar de que su nombramiento acabara suspendido pero que de momento no van a contarlo ahora bien el PSC cree que en realidad lo que pasa entre Esquerra en Cataluña es otra cosa

Voz 8 07:19 es lo que están trasladando los líderes independentistas es esa división que tienen dentro es una manera diferente de hablar de un paso al lado parecería que lo que están haciendo es envolverla para regalo la salida a escena de Carles Puigdemont

Voz 1673 07:33 su portavoz parlamentaria Eva Granados

el Gobierno le pone el mismo lazo de siempre al regalo sobre la inviabilidad de que Puigdemont repita como presidente Sonia Sánchez si el Gobierno vuelve

Voz 1916 07:44 será la misma petición al presidente del Parlament un candidato sin causas pendientes en la Moncloa creen que está claro que Puigdemont no va a venir a España

Voz 5 07:52 está en manos del presidente del Parlamento de proponer un candidato

Voz 9 07:55 esto que no tenga cuentas pendientes

Voz 5 07:57 con la justicia también hay petición del Gobierno

Voz 1916 08:00 no a Inés Arrimadas como candidata más votada le pide que haga algo para entender el portavoz del Ejecutivo recordemos que suele llamar CS a ciudadanos Juppé ha Unidos Podemos

Voz 10 08:09 he leído en la prensa hoy que CSIT UP han llegado a hacer a un acuerdo para reformar el sistema electoral bueno sería bueno que cese también hablará con Pe en Cataluña a ver si puede desbloquear la situación

Voz 1916 08:20 mientras el Gobierno central sino se vulnera la ley no tiene previsto hacer nada más no va a pedir ningún informe jurídico sobre cómo y cuándo deben correr los plazos de la investidura en Cataluña asumirá el calendario que marquen los letrados del Parlament

desde el mismo martes por la mañana va secretos renta plazo que no desconvocó la sesión de investidura de Puigdemont el PP apremió Inés Arrimadas ha presentar una candidatura para que corrieran los plazos la presidenta de CS en Catalunya como vería Méndez de Vigo la catalana de ciudadanos apuntó entonces que no le dan los números José Manuel Villegas señalaba ayer que los números no han cambiado

Voz 11 08:52 es verdad que se está produciendo enfrentamientos en el bloque separatista y que se está seguramente pues es está abriendo allí un debate pero lo que tenemos claro es que los setenta votos separatistas sí que estarían de acuerdo a votar no a Inés Arrimadas y por tanto creemos que eso no ha cambiado

tampoco cambia para la justicia la situación de quién fuera consejero catalán de Interior Joaquim Forn el juez Pablo Llarena ha rechazado dejar en libertad porque persiste dice el riesgo de reiteración delictiva Fórum lleva recordemos tres meses en la prisión de Estremera informó Alberto Pozas

Voz 1673 09:23 en su auto el juez explica que no está convencido que las explicaciones de Joaquim Forn es cierto que ha dejado su acta pero dice Si le deja en libertad todavía podría ser conseller de Interior y repetir precisamente lo mismo que le ha llevado a prisión utilizar a los Mossos en su búsqueda de la independencia de Cataluña el magistrado se hace eco de la declaración como testigo del coronel Pérez de los Cobos hace dos días para acusar a on de haber ordenado los Mossos no sólo que no impidiese un referéndum ilegal del uno de octubre sino incluso que vigila hidratarse a Policía Guardia Civil el jueves Llarena también se fijan la situación política catalana para explicar que ahora mismo no hay ninguna certeza de que la voluntad política mayoritaria sea respetar el orden legal y por tanto dice el riesgo de reiteración delictiva sigue vivo la ideología de Fórum sigue el juez coexiste con sectores que defienden explícitamente que la independencia debe conseguirse de manera inmediata perseverando en el mecanismo contrario a las normas

el juez ha decidido ignorar los presuntos derechos parlamentarios alegados por el ex presidente a principios de esta semana han de ser reclamar nada recuerda el juez tiene la obligación de rendir cuentas a la altura

Voz 1673 10:26 tras el magistrado del Tribunal Supremo es claro conciso y contestaba a Puigdemont en un solo párrafo mientras siga huido y fuera del alcance de la justicia española no podrá personas en esta causa hay por tanto no podrá participar en el procedimiento sólo tiene dos opciones para poder hacerlo entregarse au ser detenido así ha despachado el juez Llarena un escrito que la representación legal del ex president catalán envío al Tribunal Supremo explicando que es diputado electo del Parlament desde los comicios del veintiuno de diciembre con todo lo que eso conlleva según el Estatut el reglamento de la Cámara catalana entre otras cosas la inmunidad parlamentaria el juez devuelve sin más el escrito con unos argumentos que podrán aplicarse por ejemplo a una futura petición de poder y dar Parlament a ser investido si sigue fugado en Bélgica

Voz 1024 11:05 apuntamos una valoración política sobre Foro impulse montas exención judicial la que dejaba anoche en Hora Veinticinco la alcaldesa de Hospitalet Núria Marín del PSC

Voz 12 11:15 las medidas no que por parte de los jueces ha tomado como medidas cautelares son unas medidas extremas pero entendiendo que esas son las que existen bueno pues las razones tendrá para para tomar esa decisión pero creo que aportaría bastante más normalidad a ir mejor clima en Cataluña no que esos personas pudieran estar en libertad hasta que fueran juzgados de forma definitiva

las consecuencias económicas de la situación en Cataluña nos detenemos en un contraste en el beneficio histórico que ha conseguido Caixabank durante el año que es que trasladó su sede social a Valencia el año pasado más datos con Eva Vega

Voz 0605 12:01 los vaivenes de depósitos en Caixabank por la crisis política en Cataluña están totalmente superados pero han dejado una salida neta de recursos de setecientos millones en el último trimestre de dos mil diecisiete el consejero de la dado de la entidad Gonzalo Gortázar ha defendido que esa salida se compensa con el aumento de diez mil seiscientos millones en el conjunto del año

Voz 13 12:24 en el mes de octubre tuvimos unas salidas moderadas de recursos de clientes en su conjunto una pequeña caída de los recursos de clientes al cuarto trimestre del año setecientos millones que en el conjunto del año comparado con los diez mil seiscientos de crecimiento pues se vuelve absolutamente inmaterial

Voz 0605 12:41 el presidente de Caixa Bank Jordi Gual ha dicho que confía en que los políticos encuentren camino de acuerdo para alcanzar la estabilidad en Cataluña el banco ganado casi mil setecientos millones al año pasado un sesenta por ciento más que el anterior en los que son los mejores resultados de su historia han recibido cerca de cien mil reclamaciones de clientes por las cláusulas suelo ir dando la razón a la mitad han devuelto en total doscientos cuarenta y un billones de euros

a sur de Valencia en Elche durante la celebración del medio siglo del aeropuerto alicantino Rajoy anunciaba

Voz 6 13:14 nosotros habíamos fijado nuestra previsión de crecimiento en el dos coma tres pero en las próximas fechas lo vamos a actualizar la vamos a situar al menos en el dos coma cinco

Voz 9 13:25 con por ciento el crecimiento para el año que va

Voz 6 13:27 tiene dos mil dieciocho en el conjunto del país

corte de sonido del presidente de ayer aunque se refería como han escuchado al año corrientes mil dieciocho como el que viene después de que ya hace poco más de un mes a Rajoy un feliz año dos mil dieciséis no son los únicos números que les fallaron ayer al Gobierno del PP recordamos en este punto que el paro subió en enero informa Rafa Bernardo

Voz 1762 13:48 enero que siempre es un mes malo por el final de la campaña navideña esta vez ha sido peor que el del año pasado ha dejado sesenta y tres mil desempleados más ciento setenta y ocho mil afiliados menos con una destrucción de empleo especialmente notable en los sectores más vinculados a esa campaña hostelería y comercio el Gobierno en todo caso hace una valoración positiva porque hay menos parados sin más empleo que hace un año mientras que los agentes sociales tienen visiones distintas

Voz 1673 14:09 las Mari Carmen Barrera UGT Jordi García Viña

Voz 1762 14:12 CEOE hará que se sigue perdiendo calidad

Voz 14 14:14 Clinton sólo un seis coma dos por ciento de los contrato firmado son indefinidos a tiempo completo

Voz 15 14:20 lo que tenemos que hacer es introducir medidas importantes en el mercado de trabajo que permitan acelerar la recuperación económica porque si no no vamos a ser capaces de crear los puestos de trabajo y sacar a la gente que el desempleo desde hace tanto tiempo

Voz 1762 14:33 en protección social el porcentaje de parados con acceso a prestaciones subsidios subido hasta el cincuenta y ocho por ciento y en contratación aunque ha subido la indefinida sigue representando menos del nueve coma nueve por ciento del total de contra

sobre los contratos el PSOE ha anunciado dos proposiciones de ley para avanzar en la lucha contra la discriminación salarial y la desigualdad entre hombres y mujeres los socialistas se plantean por ejemplo sancionar a las empresas que paguen menos a sus trabajadoras con respeto a ellos lo ampliamos con Inma Carretero

Voz 0806 15:00 el PSOE quiere implantar un régimen sancionador para corregir la brecha salarial entre hombres y mujeres lo va a incluir en una de las dos proposiciones de ley que ultiman los socialistas para intervenir en el mercado laboral Carmen Calvo ex secretaria de Igualdad del PSOE

Voz 16 15:15 no vamos simplemente a hacer una recomendación lo que nosotros vamos a proponer es una verdadera reforma e intervención en esta realidad la presencia de las mujeres en los puestos de decisión laborales tenía que ser

Voz 0806 15:27 nada en esa ley contra la brecha salarial el PSOE quiere obligar a que se publiquen los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras para que queden claras las diferencias pretende además reforzar las inspecciones de trabajo y poner en marcha una agencia pública que entre otras competencias y se encargue de la arbitraje entre empresa y empleados los socialistas trabajan además en una segunda ley que aborda todo el circuito laboral entre otros objetivos para corregir el importante desequilibrio en la cuantía de las pensiones masculinas y femeninas

Voz 17 15:58 sí

será el sábado a las siete y cuarto seis y cuarto de la mañana en Canarias vamos con las novedades la denuncia presentada por una militar por una presunta violación en grupo por parte de sus compañeros se está investigando a nueve soldados a partir de los restos de semen que han encontrado en la ropa de ella pues enough fue en este caso la primera vez que habrían cometido están en lista ser Málaga Jesús Sánchez

Voz 9 16:22 denuncias por dos posibles agresiones sexuales cometidas por compañeros este acuartelamiento del Ejército del Aire en Bobadilla en Antequera el primero de estos ataques fue en septiembre tendría un único autor que fue detenido y quedó después en libertad en el segundo en diciembre pudieron participar varios agresores hizo sospecha que entre ellos estaría el compañero investigado dos mil es antes la soldado recuerda que la cerveza que tomó esa noche la del diez de diciembre con sus compañeros les había amarga no le dio importancia tuvo una laguna mental pero cuando se despertó en su habitación del cuartel sufrió un fuerte dolor de cabeza sospechó que había sido Henar cotizada un test de barbitúricos dio positivo además tenía un moratón en un pecho le dolía la cadera de algún golpe con el paso de las horas empezaba a recordar IU denunció ante la Policía tras destaparse el caso se coteja ahora el ADN de hasta nueve militares con los restos de semen hallados en el pijama de ella en sus medias Javier Rincón es el abogado de la soldado

Voz 18 17:17 pues se encuentra muy afectada muy apesadumbrada a verse bicho forzada y abordada por sus compañeros pues tiene sometida a una profunda situación de pena

Voz 9 17:28 esta actualmente de baja por una fuerte depresión bajo tratamiento psiquiátrico y fuera del acuartelamiento el caso se investiga tanto por lo civil con por lo militar su defensa lamenta que el Ejército no haya tomado ninguna medida contra los presuntos agresores dos meses después de denunciar lo ocurrido

Voz 5 17:44 matinal

Voz 1 17:47 venga

del exterior hace veinticuatro horas cuando se cumplía un año del acuerdo firmado entre Italia y Libia para frenar la llegada de migrantes por la ruta del Mediterráneo se registraba una nueva tragedia oro naufragio en el que perdió la vida al menos noventa personas Roma igual Monzón

Voz 0831 18:03 cuando pasan más de veinticuatro horas de naufragios son pocas las posibilidades de encontrar más supervivientes en la embarcación iba un centenar de migrantes según el testimonio de los tres que consiguieron salir con vida por lo que noventa personas continúan desaparecidas tras volcar un bote frente a las costas de Libia desde Túnez por teléfono Olivia Girón de la Organización Mundial de las Migraciones

Voz 19 18:23 más de la mitad que diez cuerpos llegaron sin vida a la playa ocho paquistaníes y dos libios

Voz 0831 18:31 mismamente de Pakistán se piensa que procedían la mayor parte de los inmigrantes que naufragaron en lo que llevamos de año doscientos cuarenta y tres personas han muerto intentando cruzar el Mediterráneo según datos de las Naciones Unidas cerca de una treintena en aguas españolas y el resto al intentar llegar a Italia precisamente este viernes ONGs como Oxfam y Amnistía Internacional condenaban los acuerdos entre Italia Libia por los que muchos de estos migrantes se ven abocados a permanecer en campos de detención libios la intención es que no llegan a Europa pero cuando lo intentan siguen muriendo en el mar

de esas erosión que siguen padeciendo decenas Emilio sede personas hablaremos a partir de las ocho ya en el tiempo dejado

Voz 1673 19:07 desde el pino con Óscar Camps fundador irreal

se hable de la ONG Pro Activa Open Arms que está operando en la zona hablando de inmigración Donald Trump que el presidente estadounidense ha amenazado en las últimas horas con imponer sanciones económicas a los países que no acojan a los emigrantes deportados pues administración son canciones eh Trump antes de volar a Florida donde tiene previsto pasar el fin de semana tras la publicación del controvertido informe contra el FBI Washington Marta del Vado buenos días

Voz 1510 19:33 buenos días el informe desclasificado redactado por los republicanos del Comité de Inteligencia de la Cámara acusa a altos funcionarios del FBI del Departamento de Justicia de ocultar datos al juez para obtener una orden de espionaje a Carter Page uno de los asesores de campaña de Donald Trump ante la sospecha de que había actuado como agente ruso el documento apunta entre otros al ex director del FBI James Comey ya al actual número dos del Departamento de Justicia Rod Rosenstein de manipular esta información por razones partidistas

Voz 6 20:02 para el presidente Apeninos alcanzó

Voz 1510 20:06 lo que está pasando en este país es una desgracia en Twitter ha acusado al FBI y el Departamento de Justicia de politizar la investigación para favorecer a los demócratas Tram justificándose con este polémico informe está pensando si despedir a Rosenstein encargado de vigilar la investigación sobre la trama rusa que cada vez se estrecha más en torno a Donald Trump que podría ser llamado a declarar próximamente

hemos llegado a las siete y veinte seis y veinte en Canarias en minuto y medio los deportes

lo peor del temporal de nieve se espera para mañana hoy el mundo del fútbol se despierta mirando al cielo José Antonio Duro buenos días

Voz 1621 22:02 hola qué tal buenos días sí porque en jornadas como la de estos días el frío siempre está presente también la nieve lo que puede hacer que muchos partidos de este fin de semana se suspendan Se aplacen y sobre todo por los desplazamientos de los aficionados a los diferentes choques no dejen de mirar la previsión si su equipo juega en el norte el partido de hoy el que se juega en Vitoria los de mañana en Soria en Asturias ese Oviedo Sporting y el mejor ejemplo lo tenemos ayer con el Osasuna uno Rayo uno que abrió la jornada en Segunda División Ike terminó con una nevada espectacular sobre el césped del Sadar

Voz 3 22:39 a pesar de todos a la veremos problemas en Segunda B y Tercera así que todos mirando al cielo durante la noche de este sábado hubo que estará en Valencia allí seguro que no nieva ya que el Real Madrid visita al Levante en el Ciudad diecinueve puntos separan al Barça y al conjunto de Zidane esta es la previsión decidan el futuro en la previa de este Levante Real Madrid a las nueve menos cuarto

Voz 22 22:57 estás Cluj hablando de la Liga está sentenciada bueno yo no lo creo en el fútbol no nunca nunca se puede decir nada en coches lo que vamos a hacer nosotros seguir trabajando intentar ganar nuestros partidos que tenemos por delante y luego la Champions claro con la máxima ilusión que es una competición que no coma setenta

Voz 3 23:20 para para eso piensa el francés que además hoy va a poder contar con Cristiano con Isco también con Sergio Ramos ante un Levante que acumula nueve choques ya sin ganar el conjunto de Muñiz era la jornada veintidós comenzó con el Real Sociedad cinco Depor cero que refuerza Eusebio y que deja en mala situación la verdad a Cristóbal Parralo el día nos va a dejar el Eibar Sevilla desde la una el Betis Villarreal desde las cuatro y cuarto el Deportivo Alavés Celta de Vigo desde las seis y media en Mendizorroza lo dicho mirando al cielo mañana destacan dos derbis el que se va a jugar a las doce Getafe Leganés en el Coliseum y evidentemente el Espanyol Barça de las cuatro y cuarto que ha traído polémica toda la semana ayer el perico Gerard Moreno orgulloso de su equipo Eden lugar donde juega

Voz 23 24:02 nosotros estamos muy orgullosos de mejor en Cornellà El Prat que nosotros cuando todo el mundo también sabe dónde Segundo nuestro grupo al que tenga dudas que mira el escudo te lo pone bien clarito

Voz 3 24:12 es Espanyol Barça mañana también lo será el Atlético de Madrid Valencia del nuevo metropolitano que cierra el día de domingo uno de los temas de la semana ha sido el traspaso a última hora de Iñigo Martínez el central de la Real que dejaba Donosti y se marchaba Bilbao Asaja en San Sebastián algo así a ser de un héroe y un villano ya es jugador del Athletic de Bilbao mañana podrá estar en el Girona Athletic de las seis y media y anoche en El Larguero pedimos opinión a dos jugadores Lekue del Athletic nuevo compañero Elustondo excompañero que ayer marcado con la Real tras la victoria anoche en Anoeta cosas

Voz 24 24:49 el no ha otro anillo Emilio y esperando esperando que que no ayuda mucho está claro que que es arma más revuelo pues vecinos por las élites pero bueno yo creo que que tampoco aunque con muchos más votos

Voz 25 25:03 son palo muy duro a nadie se lo esperaba pero nosotros también estamos dolidos no al final que un jugador como Iñigo pues tenía mucho mucho peso en el equipo y ya te digo que es un palo muy duro

Voz 3 25:14 además en fútbol en segundo y se juega aún Valladolid cultural para los interesados es un derbi además del fútbol Jon Rahm estará en la tercera jornada eh Fénix buena segunda jornada para el de Barrika además prosigue la Copa Davis en Marbella ayer España uno Reino Unido uno tienen que mejorar los resultados los ex tenistas españoles y comienza la jornada ACB la diecisiete hoy con un Mora Banc Andorra Real Madrid y un Iberostar Tenerife San Pablo Burgos y en definitiva este domingo al vamos a hacer a centrar en la Super Bowl el gran partido de fútbol americano que mañana juegan England Patriots y Filadelfia Eagles sí que desde las once y media en día domingo les vamos a contar en Carrusel también en Carrusel hoy desde la una en onda media con el Eibar Sevilla desde las tres ya encadena vamos a contar en la SER la actualidad deportiva de esta jornada buen fin de semana chao

Voz 5 27:32 matinal

Voz 31 28:44 qué Trisha ah bueno torero

este primer sábado del mes de febrero nos deja un protagonista más ha muerto Dennis Edwards lo ha adelantado en Estados Unidos la cadena de televisión Zypries ha fallecido un día antes Edwards que cumpliera hoy hoy sábado los setenta y cinco años este Toluca y Father canción publicada en mil novecientos ochenta y cuatro fue su mayor éxito en solitario pero la carrera musical de Dennis Edwards estuvo íntimamente ligada siempre desde el sesenta y ocho a una de las bandas de soul de la Motown más importantes de todos los tiempos

