Matinal SER (10/02/2018)

Voz 1024 00:21 hola buenos días y bienvenidos a este primer fin de semana grande del carnaval al son de la comparsa catalana del nunca acabar el nunca acabar como la final del concurso de agrupaciones que se está celebrando todavía el Gran Teatro Falla de Cádiz es una final que comenzó a las ocho y media de la tarde de ayer que estamos retransmitiendo a través de nuestra página web Cadena Ser punto com Pero vamos al tema sobre Catalunya Moncloa valora que el secretario general del Parlament no ponga plazo para formar un nuevo Gobierno pero deje el balón en el tejado el presidente de la Cámara

Voz 0803 00:51 imagino que ahora el presidente del Parlamento a la vista del informe reunirá a los representantes de los grupos políticos propondrá un candidato que se mueva dentro de estas estos cauces establecidos por el Tribunal Constitucional que son Cauce es de sentido común además

Voz 1024 01:08 Méndez de Vigo añadió que ha llegado la hora de dejar de hacer el ridículo probando piruetas el panorama se complica ante el desencuentro de los partidos independentistas

Voz 2 01:17 hola Rosa son buenas nubes faltaría el portavoz

Voz 1024 01:21 el día Eduard Pujol ha defendido que las relaciones con Esquerra son buenas pero que la negociación está siendo excepcional como la situación de los republicanos no han apoyado la propuesta Bellcaire presidencia presentada por Yus para que Puigdemont sea investido a distancia más noticias de la mañana en la SER con Javier Mohedano Javier buenos días qué tal cosa

Voz 3 01:43 bueno buenos días el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley para ampliar los delitos en los que se les puede aplicar la prisión permanente revisable son cinco más entre ellos el secuestro con asesinato las violaciones en serie y la muerte por energía nuclear elementos radioactivos

Voz 1024 01:57 el Gobierno modifica los planes de pensiones aparte de los

Voz 3 02:00 dos mil veinticinco se podrán recuperar las inversiones hechas en dos mil quince ya no será necesario ser jubilado parado de larga duración o tener una enfermedad grave el Gobierno también ha aprobado una reducción de las comisiones por primera vez

Voz 1024 02:13 acción a Internet estará en la estrategia nacional contra las drogas

Voz 3 02:16 el Consejo de Ministros ha aprobado que el uso compulsivo de Internet sea considerado una adicción como lo puede ser un dependiente de la droga en España el dieciocho por ciento de los jóvenes entre catorce diecisiete años realiza un uso compulsivo de la red y uno de cada diez reconoce haber jugado dinero

Voz 1024 02:33 el dimite otro funcionario de la Casa Blanca ha acusado de maltrato

Voz 3 02:36 se trata de David Sorensen el encargado de redactar los discursos su mujer le ha acusado de maltrato físico y emocional durante el matrimonio según recoge el Washington Post la salida de este funcionario se produce después de la renuncia de otro funcionario estadounidense por la misma causa

Voz 1024 02:50 sábado de carnaval con fiestas en casi toda España

Voz 3 02:53 así Galicia Extremadura y Cádiz como no donde hasta ahora continúa celebrándose en el Gran Teatro Falla la final de su Carnaval dieciséis agrupaciones luchan por el premio que será esperamos sobre las nueve de la mañana y mucho color y fiesta también en

Voz 4 03:08 Canarias La Reina del Carnaval de Las Palmas

Voz 5 03:10 los de Gran Canaria dos mil dieciocho

Voz 6 03:20 se ha convertido en la red

Voz 3 03:24 una del Carnaval de Las Palmas dos mil dieciocho con esa lección comienzan en la isla días de fiesta por todos

Voz 1024 03:28 lo alto al tiempo este invierno sigue el frío y hay más nevadas

Voz 3 03:32 sí de hecho la cota será muy baja entre los seiscientos y los mil metros en la cordillera cantábrica el Pirineo catalán aragonés País Vasco Navarra y La Rioja así como en las Baleares en las zonas más altas del archipiélago canario y en Melilla Se esperan cielos nubosos con posibilidad de lluvias atención al mercurio que va a seguir siendo muy bajo así que si pieza salía de casa abrir

Voz 1024 03:52 el Madrid afronta hoy su último partido antes de la visita del París Saint Germain deporte José Antonio Duro buenos días

Voz 4 03:58 hola qué tal buenos días y esta semana vuelven las competiciones europeas con esa esperada visita del PS ya al Bernabéu pero antes vuelve la Liga jornada veintitrés que ya tiene como definitivo el Athletic de Bilbao cero Las Palmas cero de ayer y que hoy va a contar con un Villarreal Alavés para abrir jornada la una con el mal al Atlético a las cuatro y cuarto en Liga Éibar a las seis y media el Real Madrid Real Sociedad que cierra sábado a las nueve menos cuarto ayer también se disputó en Segunda el Granada uno Valladolid cero y además estamos pendientes de lo que suceda en los Juegos Olímpicos de invierno se disputan desde hoy la cita del día la tenemos en Eslovenia allí desde las nueve menos cuarto España y Portugal se medirán en la final del Campeonato de Europa

Voz 1024 04:47 sí despierta el sábado aunque nos consta que son miles los que han pasado esta noche en vela más de treinta y tres mil titulados universitarios en ciencias de la salud optan a una de las ocho mil cuarenta y dos plazas de formación sanitaria

Voz 9 05:00 especializada convocadas por el Ministerio de Sanidad para siete titulaciones de ellas vamos con datos concretos en seis mil quinientas trece son para médicos internos residentes suerte para todos los aspirantes al examen del MIR esta tarde a las cuatro tres en Canarias Laura Marcos buenos días

Voz 1 05:18 qué tal buenos días una plaza por cada cuatro examinados o lo que es lo mismo un tres y medio por ciento más de vacantes para setecientos aspirantes menos entre los catorce mil que buscan su residencia como médicos está Sandra su objetivo es medicina de familia

Voz 1628 05:32 bueno cansada empiezan a aparecer los nervios ya como que cunde en en las que al principio

Voz 1 05:37 en esa sensación de que nos Adeslas con ustedes todos

Voz 1628 05:40 está en tu cabeza todo lo has leído

Voz 1 05:42 presenta en Madrid la comunidad con más candidatos seguida de Andalucía y Cataluña es mujer como seis de cada diez aspirantes al MIR junto a los médicos hoy también se presentan a esta evaluación de acceso a la residencia once mil enfermeros cuatro mil psicólogos mil farmacéuticos y varios centenares de biólogos químicos Radio físicos a las cuatro de esta tarde veintiuna ciudades de toda España empezarán a contar las cinco horas que tienen los estudiantes para responder a doscientas veinticinco preguntas multi respuesta y luego toca esperar al resultado

Voz 1628 06:13 con un punto de nervios añadido el tema de que a la hora de elegir la plaza no sólo de depende de lo que has hecho tus minado lo que haya hecho al resto de la gente IS un entorno muy competitivo hay gente hay gente muy buena ahí a veces se

Voz 1 06:26 poco difícil este año si será más fácil para las personas con discapacidad porque se duplican las plazas reservadas a este colectivo

Voz 1024 06:39 bueno y en lo político tenemos un aspirante que tiene complicaba la plaza de presidente de Cataluña laberinto catalán está en pausa es la conclusión del informe presentado por el secretario general del Parlament al presidente de la Cámara hoy por hoy no están corriendo los plazos para investir president pero esta situación este bloqueo dice no puede ser permanente Radio Barcelona Pol Foradada

Voz 1749 07:05 es un documento que sólo firmó el secretario general del Parlament y en el que se apuesta por esperar a que el Constitución

Voz 4 07:10 al diga si admite o no a trámite

Voz 1749 07:13 curso del Gobierno español contra la investidura de Puigdemont hasta entonces los plazos quedan congelados pero el informe añade que esto bloqueo no puede eternizarse por eso plantea algunas soluciones como que pueda ser Roger Torrent presenta el Parlament quién Active cuando estime oportuno esa cuenta atrás de dos meses antes de la convocatoria automática de elecciones bastaría con que lo común Cara formalmente a la cámara durante esos dos meses obviamente aún habría tiempo para encontrar un candidato la investidura ahora Evian si transcurrido un tiempo razonable que tampoco se cuantifica Torrent no hiciera nada le informe abre la puerta que pudieran ser los grupos parlamentarios los que intentaran activar esa cuenta atrás eso sí de momento socialista Jordi Terrades cree que la pelota está en el tejado de Toni

Voz 10 07:56 instamos al presidente del Parlament de Cataluña a dar los pasos y dar paso a una sesión de investidura en condiciones

Voz 1749 08:06 también se exige a Torrent que inicie ya una nueva ronda de contactos

Voz 1024 08:10 pues políticos soberanistas siguen trabajando aunque no estén del todo de acuerdo el penúltimo desencuentro entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana ha estado motivado de nuevo por el empeño del partido de es Carles Puigdemont de conseguir su investidura a distancia Jones ha presentado una propuesta de reforma de ley que no ha contado con el apoyo de los republicanos Radio Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 08:30 las negociaciones entre Jones para Cataluña ya Esquerra siguen calladas llenas de dificultades básicamente quieren introducir por la vía rápida por lectura única la posibilidad primero de una investidura a distancia y segundo de hacer reuniones oficiales desde distintos lugares en definitiva de gobernar desde la distancia a pesar de las videntes discrepancias el portavoz de Jones para Cataluña Eduard Pujol afirma que las relaciones con Esquerra son buenas argumenta que es normal que en una situación excepcional las negociaciones sean excepcionales

Voz 2 09:00 va en una dirección muy clara que es el que tenemos prisa que tenemos la voluntad de impulsar de manera efectiva la la presidencia de jamón Ésta es la voluntad de las urnas Ésta es el compromiso que este es el compromiso que tenemos en esta cámara la ir lo queremos hacer de manera lo más rápido posible

Voz 1673 09:22 los republicanos insisten en que ellos no quieren pedazos sino un acuerdo global que permita dicen reconocer el guber en el exilio Jackie no es menor que hablen de reconocer pero no de investir segundo aprobar un plan de gobierno tercero investir ya quise que hablan de investir un guber operativo efectivo que residan Cataluña

Voz 1024 09:42 este panorama Moncloa repite su no es no a una investidura de Puigdemont sea cual fuere la fórmula

Voz 11 09:48 la elegida suele noche buenos días si buenos días

Voz 1916 09:51 como la de la doble presidencia para Catalunya es considerada en La Moncloa un auténtico disparate para el Gobierno central no tiene sentido alguno nombrar a un presidente o presidenta efectivo y a otro presidente que los independentistas llaman en el exilio

Voz 0803 10:03 está en el exilio está huido de la justicia pronto son piruetas yo creo que tenemos que dejar hacer bula en las instituciones y dejar de hacer el ridículo

Voz 1916 10:14 sobre la posibilidad de que la candidata de los independentistas a ser la presidenta efectiva de Catalunya sea Elsa Artadi sin comentarios

Voz 0391 10:21 a pesar de que usted pregunta

Voz 0803 10:23 el Gobierno no tiene ninguna opinión sobre ella ir al prevé al preguntado que suyo pues la verdad es que no la conozco no he tenido nunca ocasión de hablar con ella

Voz 0391 10:31 la Méndez de Vigo no entraba en el fondo del informe de

Voz 1916 10:34 los letrados del Parlament sobre cuándo debe producirse la investidura el Gobierno central repite que sea tendrá como prometió a lo que vayan diciendo los letrados en La Moncloa repiten de todos modos que no tienen especial prisa porque corran los plazos en Cataluña mientras allí no se pongan de acuerdo sigue en vigor el artículo ciento cincuenta y cinco por tanto sigue mandando Mariano Rajoy

Voz 1024 10:52 estaban al ministro portavoz a Méndez de Vigo en la rueda de prensa tras un Consejo de Ministros marcado por la acción de gobierno tras la inacción de los últimos meses por la controvertida situación política en Catalunya hablamos ahora de la prisión permanente revisable de la ampliación de la máxima pena privativa de libertad que contempla el Código Penal para delitos especialmente graves un debate a diez abierto sobretodo tras la resolución del asesinato de Diana cara informa Javier Álvarez

Voz 0689 11:18 el Gobierno amplía hasta doce los delitos a los que podría imponerse la prisión permanente revisable pero el ministro de Justicia niega el oportunismo político

Voz 1764 11:25 que nos son eh delitos muy singulares no entran ni en categorías sensibles o que puedan tener alguna lectura política coyuntural alguien ha hablado de que no es bueno legislar en caliente por supuesto no llevamos más de diez años hablando de

Voz 0689 11:42 esto se trata según el Gobierno de dar satisfacción a una demanda social

Voz 1764 11:45 ante entorno entre el setenta y tantos y el ochenta por ciento según la encuesta que siquiera coger en los últimos años han puesto de manifiesto que los españoles consideramos que es razonable que nuestro código penal para los delitos más graves más execrables exista una pena

Voz 0689 12:02 como la prisión permanente revisable el ministro de Justicia sostiene en contra de las críticas que no es una cadena perpetua

Voz 1764 12:09 es una pena eh la pena máxima de nuestra escala de penas pero es una pena me proporcionada a la gravedad del delito es una pena revisable como su propio nombre indica con un sistema de evaluación por lo tanto nada que ver con cadenas perpetuas otras denominaciones que pretenden desacreditar la

Voz 1024 12:27 es uno de los argumentos que esgrimen los contrarios a esta ampliación como decimos de la prisión permanente revisable resumen de Mar Ruiz

Voz 1441 12:35 el asunto divide al hemiciclo prácticamente en dos desde octubre pasado el Congreso tramita una proposición de ley del PNV respaldada por PSOE Unidos Podemos los partidos nacionalistas catalanes y Compromís para suprimir la prisión permanente revisable una pena que consideran una cadena perpetua encubierta que contraviene el principio de reinserción consagrado en la Constitución la iniciativa continúa en fase de prórroga de enmiendas de modo que su debate se va solapar con el del proyecto de ley del Gobierno que podría llegar a la Cámara antes de Semana Santa según fuentes parlamentarias que no saldrá adelante por un margen ajustado Si todo

Voz 1916 13:08 los partidos como parece mantienen sus posturas

Voz 1441 13:10 además del PP sólo ciudadanos apuesta por endurecer la prisión permanente revisable pero por la vía de dificultar el acceso al tercer grado y los permisos penitenciarios en este sentido ha presentado una enmienda a la totalidad para su debate en el Parlamento el asunto se ha convertido en nueva pugna entre PP y Ciudadanos por liderar esa bandera ideológica los populares reprochan a los naranjas sus bandazos en este tema y recuerdan que Rivera pactó hace dos años con Pedro Sánchez derogar la prisión permanente revisable

Voz 1024 13:36 hasta aquí de clave judicial del último Consejo de Ministros vamos con la económica que pasa por una modificación en los planes de pensiones así como por una rebaja de las comisiones Eladio Meizoso

Voz 0527 13:46 con la publicación en el BOE entrar ya en vigor el posible adelanto en el rescate de los planes de pensiones pero en realidad no se podrá aplicar hasta dos mil veinticinco Se de ese año cuando sin esperar a la jubilación se podrá retirar todo lo aportado hasta el año dos mil quince y así en los años sucesivos para las aportaciones con diez o más años de antigüedad las aportaciones hasta ocho mil euros al año siguen libres de impuestos pero cuando se rescate el dinero tributará como rendimiento del trabajo si retirase más más de sesenta mil euros por ejemplo en un año tendríamos que pagar un cuarenta y cinco por ciento el decreto rebaja el tope de comisión de los gestores hasta el cero coma ochenta y cinco por ciento en los planes de renta fija hasta el uno con tres en los mixtos pero se mantiene que el uno con cinco en los de renta variable pero toda esta segunda parte del decreto no entrará en vigor hasta dos meses después de su publicación en el

Voz 1024 14:35 voy para el PSOE el planteamiento del Gobierno es inviable por irreal Carmen Calvo

Voz 12 14:40 quién puede ahorrar fue lo que tengan sobresueldo o que se dediquen a las cosas que se dedican porque lo normales no podemos ahorrar vivimos unos mejor y otros peor otras muy mal algunos sin ninguna cobertura sin ninguna prestación de solidaridad

Voz 1024 14:55 cerramos este primer bloque de política judicial de económica y ahora social Internet el enganche de los adolescentes de los jóvenes a las pantallas el uso compulsivo de las redes sociales es la nueva adicción la nueva droga que el Gobierno pretende combatir es crónica de María Manjavacas

Voz 1444 15:11 adicción a las nuevas tecnologías al juego online ya los videojuegos por primera vez la Estrategia Nacional contra las Drogas que ha cambiado hasta el nombre ahora es de Adiciones incluirá este uso abusivo de Internet por parte de los menores el dato que ha servido para intervenir es este Francisco va a Bin delegado del Plan Nacional de Drogas

Voz 13 15:30 eh un dieciocho por ciento de los chicos y chicas de catorce a diecisiete años de edad realizan un uso compulsivo de Internet que no significa en modo alguno que hayan desarrollado una adicción a Internet pero si nos indica que son una población a Riesgo

Voz 11 15:45 a riesgo de entrar en adicciones que en esta edad padecen más las chicas

Voz 1444 15:49 el juego online es el otro frente con otro dato preocupante un diez por ciento de los menores ha jugado dinero en Internet en el último año y ante esto el Gobierno se propone limitar la publicidad del juego

Voz 1024 16:03 matinal será a las siete y cuarto seis y cuarto en Canarias dos apuntes en la crónica de tribunales la Fiscalía ha abierto diligencias contra la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra de Compromís por un posible fraccionamiento de contratos la Consejería de Igualdad informa Alberto Puchades

Voz 15 16:17 una denuncia que fue presentada y firmada por la secretaria general del Partido Popular Eva Ortiz hace unas semanas en relación a la división de contratos que se habrían dado en el servicio de limpieza de residencias que dependen de la Consejería de Igualdad y Políticas inclusiva contratos de servicios siempre por importes inferiores a los límites del contrato menor es decir los días sí ocho mil euros cantidades sin embargo que en total han superado los cuarenta millones de euros junto a Mónica Oltra la denuncia iría contra el resto de miembros del Consell porque esos contratos fueron aprobados en el pleno como órgano colegiado por su parte la Consejería de Igualdad y Políticas incluso Rivas señala en un comunicado en relación a la denuncia del PP que ninguno de los expedientes puede ser aprobado con informe negativo por la intervención dado que sin el informe favorable del órgano fiscalizador de la Generalitat NYSE contabiliza

Voz 1024 17:08 y un apunte del caso el juez que investiga el presunto chivatazo de este caso por parte de una magistrada al presidente de La Rozada Mauricio Casals ha pedido que se le investigue por obstrucción a la justicia le acusa de desobediencia a la autoridad judicial y también de falso testimonio lo ampliamos con Pilar Velasco

Voz 1743 17:23 tras haber tomado declaración a Mauricio Casals y celebrar un careo entre éste y el ex presidente de Madrid Ignacio González el magistrado de Plaza Castilla Ramiro García de Dios no ha dado credibilidad a la versión del presidente de la razón y solicita al decanato que es el investigue por dos delitos el de falso testimonio desobediencia a la autoridad el juez cree que ha obstruido la acción de la justicia al no revelar el nombre de la magistrada amiga de la casa que le avisó de que Ignacio González estaba siendo investigado en el caso Lezo el chivatazo está recogido en el sumario en una de las conversaciones intervenidas entre González y el ex ministro Eduardo Zaplana

Voz 1024 18:00 del exterior la poco habitual convulsa situación política en Alemanía con las críticas Angela Merkel por hacer encaje de bolillos para mantener la cancillería y también al todavía líder socialdemócrata Martin Schulz porque el entrar en el gobierno de gran coalición Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 18:14 en menos de veinticuatro horas el líder de los socialdemócratas alemanes Martin Schulz ha basada de alzarse vencedor en las negociaciones de gobierno con los conservadores anuncia su dimisión al frente del partido que renunciar a su deseo de ser ministro de Asuntos Exteriores en un gabinete encabezado por Merkel las fuertes críticas recibidas por las bases del SPD a sus promesas incumplidas sus cambios de parecer le han llevado a retirarse para que el debate sobre su persona desaparezca y los socialdemócratas se centran en el contenido de un contrato de gobierno en el que han conseguido los tres ministerios más importantes inversiones millonarias en políticas sociales el propio Schulz hará campaña para defenderlo somos optimistas de que podremos convencer a una amplia mayoría de los multa antes de nuestro partido para que den su aprobación el pacto de gobierno los más de cuatrocientos sesenta y tres mil militantes del Partido Socialdemócrata tienen en sus manos el futuro de Alemania pronto recibirán por correo el pacto de gobierno firmado con la CDU y la CSU bávara por correo deberán responder si permiten que se ejecute las juventudes del partido fuertemente movilizadas harán todo lo posible para que no sea así

Voz 1024 19:20 en también de ahí fuera el turbio asunto destapado por el diario The Times sobre orgías con prostitutas organizadas por miembros de la ONG Oxfam en Haití cuando se registró el terremoto de dos mil diez nos lo cuentas a la selva

Voz 1916 19:33 según cuenta el diario británico siete miembros de Oxfam Inlaterra contrataron prostitutas y organizaron orgías a cargo de la organización estaban en plena misión humanitaria en Haití en dos mil once después del terremoto que dejó casi trescientos mil muertos de esos siete tres renunciaron al cargo y otros cuatro fueron despedidos por conducta inapropiada entre los que renunciaron estaba el director de la ONG en Haití que según cuenta el periódico reconoció haber contratado a las prostitutas renunció sin que es el aplicaran medidas disciplinarias tampoco informó a las autoridades haitianas NYSE tomaron acciones legales The Times dice que la ONG ocultó lo que pasó pero Oxfam lo niega la entonces directo

Voz 16 20:08 hora de la organización en Reino Unido Barbara esto King como es ha dicho a la BBC que no lo ocultaron que abrieron una investigación en cuanto tuvieron constancia de las actuaciones que siempre fueron transparentes pero y fans fans en un comunicado que ha publicado la organización dicen que los comportamientos descubiertos en Haití son completamente inaceptables y contrarios a sus valores informan también de las

Voz 1916 20:28 las que tomaron como consecuencia entre las que está la creación de un equipo dedicado a prevenir el abuso sexual y la mala conducta entre el personal de la organización

Voz 1024 22:43 perder de vista la Liga hoy será protagonista el Fútbol sala José Antonio Duro buenos días

Voz 4 22:47 hola qué tal buenos días y lo hará seguro porque hoy la selección española juega en Eslovenia la final de este torneo los de José Venancio López que quieren volver a proclamarse campeones de Europa el torneo ha sido muy sufrido por lo que antes del con el fútbol hoy juega el Real Madrid también el Atlético antes del fútbol como digo empezamos por la pelota pequeña no va a ser fácil entre otras cosas porque el mejor jugador del mundo les sonará a Ricardinho están Portugal en el equipo contrario pero claro España tiene también jugadores destacados en esto del fútbol sala novena final para la selección ha por el VIII Campeonato de Europa que domina este deporte y que esta noche tendrá como referente al capitán puede ser de hecho su último partido Carlos Ortiz ante Portugal

Voz 21 23:33 los supongo que hace una final un hablar Esquerra fallar echar un marcador corto estrategia las doce nos muy bien entonces para pasar a todos pero sobre todo un partido

Voz 4 23:43 lo decía anoche en El Larguero Ortiz que tiene cuatro títulos europeos a las nueve menos cuarto el partido todo el mundo apoyando a esta selección en un torneo que España controla pero lo dicho Portugal Ricardinho que van a estar en frente y cambiando de asunto desde hoy también tendremos no enfrente sino al lado a los trece deportistas que ayer estuvieron en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Corea el primero en competir mañana por la mañana esquí de fondo Imanol rojo anoche en la SER

Voz 21 24:09 bien la verdad es que con muchas ganas y con un allá empezar ya ya empieza mañana vamos a ir a las pitar a probar

Voz 4 24:19 son dos de las citas del fin de semana pero tenemos en Primera la jornada veintitrés por ejemplo Izquierda jornada de sábado el Real Madrid y a las nueve menos cuarto reciben los blancos a la Real Sociedad en el Bernabéu los decían pensando en el choque del miércoles el esperado partido ante el pues selle otros temas que aparecen en la actualidad madridista que aparecían ayer la posible salida de Isco Zidane niega la mayor

Voz 22 24:42 yo quiero Risco izquierdos que se queda toda la vida aquí y eso no va a cambiar porque es un futbolista que que es muy bueno que quedó demostrada y que puede mostrar siempre

Voz 4 25:00 en el Madrid diecinueve puntos del Barça la gran duda el madridismo es el de hoy será el once por ejemplo del miércoles seguramente vaya a haber pequeños cambios y son obligados los cambios en el Atlético de Madrid sobre todo en defensa a saldrá en La Rosaleda ante el necesitado Málaga cuatro cuartos sin Godín Savic con los fichajes en los de José González Simeone y la titularidad de Vitolo

Voz 23 25:21 no muchas cosas importantes desde Gual en ese sin el equipo sobre todo transición buena de defensa ataque estado trabajando mucho tiempo el club en nosotros para poder contar con DJ ojalá que pueda responder en el

Voz 4 25:38 como él quiere hoy a la una abre el día el Villarreal Alavés y Leganés Éibar a las seis y media y ayer se jugaron en Segunda desgranado uno Valladolid cero hoy en Primera el Athletic sumó su quinto partido sin ganar cero a cero ante Las Palmas que sumó otro punto con Jémez en el banquillo de entrenadores no la cosa Ciganda tras el choque cuestionada

Voz 23 25:55 cuestionado si porque las cosas no están saliendo como quisiéramos y es normal aquí marcan lo mandan los resultados y los resultados no son los que los que quisiéramos que a partir de ahí asumiendo esta situación si me dio fortísima

Voz 4 26:10 con ganas afrontaremos hoy en Carrusel que tiene fútbol que tiene la final del fútbol sala además hoy se juegan tres choques de la jornada ACB ayer el Real Madrid perdió contra Olympiacos en Champions en definitiva contamos la jornada desde la una en onda media con el Villarreal Alavés y desde las tres encadena vamos a contar en la SER la actualidad deportiva de esta jornada buen fin de semana Chow

Voz 1024 27:18 vamos arrancando este primer fin de semana grande del Carnaval nos quedamos con la fiesta del nunca acabar esta madrugada en el Gran Teatro Falla de Cádiz allí siguen celebrando a esta hora la final del concurso de agrupaciones carnavalesca que comenzó a las ocho y media de la tarde de ayer y que puede seguir ahora si lo desean en directo a través en nuestra web de nuestra página web Cadena Ser punto com IVE nuestra aplicación para dispositivos móviles Nos quedamos parece con la presentación esta noche de una de las chirigotas favoritas en esta visión es el grupo de guasa el tipo el perfil del disfraz es político en primera línea de Izquierda haber hecha están Nicolás Maduro Vladimir Putin Donald Trump Angela Merkel y Kim

Voz 1024 29:19 con el Carnaval de Cádiz cerramos este Matinal SER que contó con la producción de Javier Mohedano hoy Alberto Puchades y con Ángel Cabrera de bisnieto al frente de la técnica ya están aquí María Guerra Pepa Blanes y todo el equipo del cine en la SER con las labores de noticias en media hora en A vivir que son dos días con Javier del Pino hasta entonces que pase una buena mañana