Matinal SER (17/02/2018)

Voz 1 00:00 sí

Voz 2 00:06 mañana a las seis en Canarias

Voz 1643 00:23 buenos días comenzamos una muy buena noticia para el deporte español el madrileño Javier Fernández ha conseguido hace unos minutos la medalla de bronce en la prueba de patinaje artístico sobre hielo y logra así la primera medalla olímpica para el patinaje artístico español redacción de deportes Héctor González buenos días hola buenos días es la segunda medalla para España en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang Corea del Sur tras haber sido seis veces campeón de Europa y dos veces del mundo Javier Fernández acaba de conseguir el título más preciado que le faltaba en su palmarés la medalla olímpica hoy Fernández ha obtenido una puntuación de ciento noventa y ocho puntos en el programa largo terminando por detrás de los nipones Hong You y uno en la versión libre ha bailado sobre la pista con Don Quijote basando su ejercicio en la versión inglesa del musical de Broadway el hombre de La Mancha un ejercicio complejo de trece el puntos en los que ha combinado ocho saltos tres piruetas una secuencia de pasos yo otra coreográfica es la cuarta medalla de España en unos Juegos Olímpicos de invierno tras el bronce conseguido el pasado jueves por Regino Hernández en la prueba de snowboard Crouch tras las medallas de oro y bronce de Paquito y Blanca Fernández Ochoa en eslalon en los años setenta y dos y noventa y dos A respectivamente el madrileño Javier Fernández de veintiséis años ha hecho historia en un deporte que cuenta en nuestro país con no más de quinientos federados diecisiete pistas de hielo para toda España

Voz 2 01:43 político del sistema educativo en Catalunya entre entra de lleno en el laberinto independentista el Gobierno aprovecha el ciento cincuenta y cinco y ha prometido que garantizará a las familias que sus hijos puedan estudiar el veinticinco por ciento de las materias en castellano

Voz 0803 01:57 ha habido sentencias insisto del Tribunal Constitucional de Tribunal Superior de Justicia el Tribunal Supremo la diciendo cuál es la línea que hay que seguir eso es lo que vamos a hacer eso es lo que estamos estudiando repito para combinar la garantía del derecho con el funcionamiento normal del sistema educativo esto no es un cambio del modelo educativo que insisto solamente puede hacerse a través de un cambio de la ley el cambio de la ley sólo puede hacerlo el Parlamento de Cataluña

Voz 2 02:24 sobre la mesa esa modificación que llega con más dudas que certezas porque el Gobierno no aclara cómo lo va a hacer un planteamiento que ha sido recibido con el rechazo unánime de los independentistas que un gobierno ya en Catalunya que acabe con el ciento cincuenta y cinco mientras el remolino catalán sigue su curso el calendario empieza a correr si los soberanistas no forman gobierno en las próximas semanas el Ejecutivo tendrá que detallar su propuesta cuando los centros abran el periodo de preinscripción IS momento será a finales de marzo

Voz 1643 02:57 este sábado diecisiete de febrero Nos dejan más noticias que repasamos con Carlos Sevilla buenos días buenos días Javier empezamos en México donde la tierra ha vuelto a temblar un terremoto de siete coma dos grados ha sacudido el centro y sur del país sin dejar por el momento víctimas mortales ni daños materiales graves el seísmo ha tenido como epicentro en el estado de Oaxaca ya ha provocado hasta ciento cincuenta réplicas en la capital las sirenas han ido avisando a lo largo de la madrugada de los temores han a los supervivientes el tiroteo de Florida mientras el FBI reconoce errores en la investigación el presidente de Estados Unidos y su esposa han visitado uno de los hospitales en los que permanecen ingresados supervivientes del tiroteo que el pasado jueves que se saldó con diecisiete muertos en un instituto de la ciudad de Harlan la visita de Trump que también ha felicitado personalmente a los policías que detuvieron al autor de la masacre se produce después de que el FBI haya admitido un error tras ser alertado en enero del comportamiento agresivo del asesino los últimos

Voz 2 03:45 adiós en Italia la victoria coalición que lidera en la sombra Silvio

Voz 1643 03:48 Berlusconi a poco más de dos semanas de las elecciones generales en Italia las encuestas vaticinan una victoria de la coalición derechista de Forza Italia en la xenófoba Liga Norte que obtendría el treinta y ocho por ciento de los votos a un paso de la mayoría absoluta en ex presidente Silvio Berlusconi dirige la coalición pero no es candidato porque siguen habilitado por fraude fiscal

Voz 2 04:05 eso debates sus nuevos estatutos en un comité con

Voz 1643 04:07 ausencias destacadas en unas horas arranca el Comité Federal del PSOE en el que la formación debate sus nuevos estatutos el reglamento que desarrolla el modelo de partido aprobado en el último congreso aumenta el poder de las bases y su participación en la elaboración de las listas en la toma de decisiones importantes como las alianzas postelectorales a la cita

Voz 3 04:24 Debra Madrid no acudirán Ximo Puig Francina Armengol Susana Arias

Voz 1643 04:27 Cristina Cifuentes denuncia Francis coronados por su

Voz 2 04:29 declaración en la Audiencia Nacional la presidenta de la Comunidad

Voz 1643 04:32 en Madrid se ha querellado contra el ex presidente madrileño Francisco Granados por lo que dijo contra ella el pasado lunes en la Audiencia Nacional en su declaración ante el juez el ex número dos del PP de Madrid señaló a Cristina Cifuentes como la mano derecha de Ignacio González

Voz 2 04:44 Nos queda el tiempo la previsión Roberto de la Fuente buenos días

Voz 1643 04:47 qué tal buenos días hoy los cielos van a estar cubiertos en prácticamente todo el país sobre todo en el tercio norte allí las precisa estaciones van a ser las protagonistas irán avanzando hacia el Levante conforme llegue la tarde en Baleares también podremos encontrar chubascos en las últimas horas del día en la mitad sur cielo parcialmente cubierto severa algo más el sol situación muy similar en Canarias las temperaturas bajan el descenso será más acusado en el norte donde se quedarán con valores próximos a los cuatro grados el termómetro marcará valores más suaves a orillas del Mediterráneo y en las Islas Canarias donde superan los veinte grados eso sí hasta ahora hay heladas en Pirineos Sistema Central y en el interior

Voz 2 05:21 son las siete y cinco las ese cinco en Canarias escuchan Matinal SER con la dirección técnica de Ángel Cabrera en la producción de Roberto de la Fuente comenzamos el sistema educativo en Catalunya se ha colado en el laberinto catalán el Gobierno se compromete a garantizar el derecho a las familias a que sus hijos reciban en castellano las

Voz 1673 05:42 materias un mínimo del veinticinco por cien

Voz 2 05:45 aunque lo que no aclara el Ejecutivo es cómo piensa hacerlo insisten en que esto no significa el cambio de modelo educativo que actualmente hay en Catalunya Adela Molina

Voz 0011 05:54 el Gobierno ha confirmado que va a modificar la preinscripción escolar en Cataluña para garantizar a los alumnos que lo pidan más horas de castellano el ministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo ha reconocido que todavía no saben cómo van a hacerlo si atravesado una casilla o de otra forma

Voz 0803 06:06 cómo lo haremos con lo estamos estudiando no lo sé por lo tanto cualquier especulación sobre cómo se va a hacer es una especulación que creo que no tiene sentido IP desde luego de mis palabras no puede deducirse que esté a favor de una fórmula o de otro porque insisto estamos trabajando sobre ello pero lo haremos lo haremos quiero decir crearemos porque creemos que es el deber que tenemos de cumplir con ese con la garantía de ese derecho

Voz 0011 06:29 Méndez de Vigo ha recordado que su Ministerio ha recurrido en los últimos tres cursos la precisión en Cataluña y considera por tanto que lo coherente es cambiar la hora que tiene las competencias por la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco para que se cumple el derecho de elección del castellano como lengua vehicular en la proporción que fijan distintas sentencias judiciales

Voz 0803 06:45 es una sentencia importante el Tribunal Constitucional que entiende que Se cumple con ese requisito dando el veinticinco por ciento de las clases en castellano pidan pues ahí lo tiene usted por lo tanto eso es lo que esto es lo que es lo que estamos pensando lo que estamos estudiando Seventing

Voz 0011 07:02 cinco por ciento supone que se estudian castellano una asignatura troncal más de tres horas a la semana Méndez de Vigo ha negado que con esta medida se pretende cambiar el modelo educativo en Catalunya también ha dicho que es un globo sonda ni una forma de presionar a los independentistas para que aceleren la formación del Gobierno en Catalunya

Voz 2 07:17 si los independentistas lo forman gobierno el Ejecutivo central tendrá que detallar su propuesta a finales de marzo que es cuando se abre el plazo de preinscripción en los colegios los partidos independentistas han rechazado de plano esa decisión desde Esquerra han pedido ayuda per Catalunya formar Gobierno cuanto antes para acabar dicen con la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco los dos confían en llegar a un acuerdo con los republicanos en unas dos o tres semanas vamos a Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 07:41 los cambios anunciados en el sistema educativo han conseguido unir a socialistas y comunes con los independentistas todos ellos

Voz 1643 07:47 el rechazando de pleno la modificación bien

Voz 1673 07:49 seguramente lo más relevante son las distintas lecturas que ha habido entre los secesionistas mientras Esquerra y el PDeCAT urgen a formar gobierno ya para evitar que estos cambios pueda materializarse Jones para Cataluña pide calma y no vincular este tema con el debate de investidura a Eduard Pujol es su portavoz

Voz 4 08:05 pedimos que no se vincule lo que son unas negociaciones políticas a una amenaza con aquello que es lo más sagrado la lengua ir una cohesión social que se ha aprobado en las últimas décadas

Voz 1673 08:17 pero tras estas declaraciones tanto Esquerra como el presidente del Parlament Roger Torrent han querido reafirmarse en sus posiciones

Voz 0803 08:23 es sestean cubren Gubern

Voz 1673 08:27 pide urgentemente para acabar con el ciento cincuenta y cinco para defender los grandes consensos como por ejemplo dice el modelo educativo catalán y aunque no lo diga este guber urgente parece muy poco compatible con investir a Puigdemont

Voz 0803 08:40 es por ello que el líder de los Comunes

Voz 1673 08:42 Aena quiere celebrar un pleno en el Parlament la semana que viene o la próxima para instar a tu Rehn ya los independentistas a desbloquear la situación

Voz 2 08:49 desde el PSOE aseguran que la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco está donde tiene que estar pero no son partidarios de ir más allá opinión que comparten desde Unidos Podemos sólo Ciudadanos ha reclamado al Partido Popular que Garang

Voz 1673 08:59 dice la presencia del castellano y el catalán

Voz 2 09:02 es escuelas fiebre lo escuchamos a Carmen Calvo después a Pablo Echenique y Albert Rivera

Voz 5 09:06 el ciento cincuenta y cinco está justamente ubicado en el punto en el que lo defendimos en su momento cuando el Gobierno decida hacer algo no lo consultara o no decidiremos el español es una lengua cooficial en Cataluña de lo que se trata es de que los independentista tienen que conformar gobierno ya

Voz 6 09:24 creo que intentaban crear un problema con la lengua pues es una manera más de echar gasolina al conflicto catalán que seguramente pues tienen que ver con esa carrera entre el Partido Popular y Ciudadanos a ver quién es más irresponsable

Voz 1673 09:40 ojalá lo que ha hecho el señor Rajoy

Voz 7 09:43 la reunión privada lo cumplan lo que le viene ciudadanos es que el curso dos mil dieciocho dos mil diecinueve los catalanes tengan un sistema trilingüe implantado de manera legal en la educación pública concertada en Cataluña

Voz 2 09:54 por cierto que el Gobierno en aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco ha acordado abonar a los funcionarios el veinte por ciento de la

Voz 1673 10:00 paga extra que se dejó sin pagar a los

Voz 2 10:02 la dos públicos en Cataluña sobre las cuentas públicas no hay fecha para su aprobación el Gobierno ha reconocido que aún no tiene los apoyos necesarios para sacarlos adelante insisten en que están dispuestos a hablar impresiona al resto de grupos Íñigo Méndez ha salido

Voz 0803 10:16 el Gobierno está dispuesto a dialogar dispuesto a negociar dispuesto a llegar a acuerdos y aquellos que no quieran llegar a acuerdos aquellos que no quieran unos Presupuestos Generales del Estado que estimamos son positivos para la gente tendrán que explicar a los ciudadanos cómo es posible que se nieguen a ello cuando sería muy positivo que haya esos Presupuestos Generales del Estado si no hay una garantía de qué de qué vamos a llevarlo a buen puerto de usted aplicaría hemos aquella máxima de Ortega de que el esfuerzo inútil produce melancolía por lo tanto si no tenemos los apoyos antes es muy difícil pedir al Gobierno que lo presente porque perderíamos el tiempo y nosotros no estamos para perder el tiempo

Voz 2 11:02 los socialistas celebran hoy comité federal en el que se va a aprobar el nuevo reglamento interno del partido que pasa por una regulación de los procesos de democracia orgánica aumenta el poder de sus bases y la participación en la elaboración de las listas Inma Carretero buenos días

Voz 0806 11:16 buenos días es la segunda vez que se reúne el Comité Federal desde que Pedro Sánchez regresó a Ferraz y lo hace con el objetivo de desarrollar el modelo de partido del nuevo PSOE va a salir adelante sin contestación interna porque el secretario general tiene mayoría en este órgano desde que ganó las primarias en este nuevo esquema Se concede menos relevancia al Comité Federal donde están representadas todas las federaciones hice refuerza a la ejecutiva ya la militancia IS esto precisamente lo que quiere destacar Ferraz del nuevo reglamento socialista Carmen Calvo ex Secretaria de igual

Voz 9 11:51 la que responde a los principios en los que no como vimos en el XXXIX Congreso Federal donde la militancia quería sentirse dueña de su partido y su voto era determinante y creo que hemos puesto francamente el listón muy alto el listón

Voz 0806 12:07 no se mantiene en cualquier caso a la altura de lo que se aprobó en el XXXIX Congreso socialista los militantes van a tener la última palabra en la política de pactos van a votar las listas electorales aunque Ferraz se reserva poder en la confección de las candidaturas y deja fuera de este proceso a los simpatizantes a pesar de lo aprobado en el congreso del mes de junio

Voz 2 12:28 pues la cita de hoy se celebra con varias ausencias la de Susana Díaz la presidenta balear Francina Armengol y el que fuera presidente de la gestora Javier Fernández también el presidente de la Comunidad Valenciana Ximo Puig no va a acudir que anoche pasaba por los micrófonos de Hora veinticinco

Voz 10 12:41 no yo mire yo no soy de los estatutos simplemente yo me hice que Si se aprueban pues eso es lo que el partido quiere y por tanto sinceramente a mí lo que me preocupa fundamentalmente es como el partido conecta más y más con la sociedad y a eso me dedico yo creo que que que es elemento clave un partido abierto de los nunca antes pero mucho más que de los infantes

Voz 11 13:08 sí

Voz 12 13:13 los malos los oídos en fin la ejecutiva en el partido de señor las calles como digo hay cientos de testigos se jacta dirigir es la que manda pueblos de admisión Gonzalo

Voz 2 13:23 es uno de los fragmentos de la declaración ante el juez el pasado lunes de Francisco Granados el número dos Esperanza Aguirre declaración en la que además de apuntar hacia Cristina Cifuentes como una de las personas que conocía la financiación ilegal del partido en Madrid señalaba también a Rajoy como la persona que destapó la trama Miguel Ángel Campos

Voz 1673 13:40 Francisco Granados admitió la financiación ilegal del Partido Popular y responsabilizó a Aguirre González diez Cristina Cifuentes

Voz 12 13:47 a fin de Colsa que había una campaña paralela dirigida siempre en la primera de dos mil siete desde luego el señor González puentes con la señora Mariño campaña específica destacan

Voz 1673 14:00 las causas por las que a su juicio Cifuentes formó parte de ese núcleo de poder de González

Voz 12 14:05 que mantenía una relación sentimental conocida por todo el mundo con el que se convierte en la persona las malos hemos oído en fin la la ejecutiva en el partido de señor González que se jacta ella que es la banda pueblos de misión Gonzalo dejar que llevan ese partido no mandaba absolutamente nada

Voz 1673 14:26 una situación que según Granados duro entre dos mil cuatro y dos mil ocho

Voz 12 14:30 el Arsenal cuentes señor Gonzáles regañan sin en el dos mil ocho Entonces a partir de ese momento la relación Se rompe la relación la relación pasa a ser si se me permite fatal y desde entonces sus funciones fueron sí

Voz 1673 14:48 tituladas por Borja Sarasola e Isabel Gallego Granados también habló del caso Gürtel dijo que fue Rajoy quien la destapó al pedirle a Aguirre que parara las dos parcelas adjudicadas de forma irregular en Arganda Majadahonda

Voz 12 15:02 el señor Rajoy a la señora Aguirre para decirle que que esa parcela está salgan a concurso elegido por favor que lo indecible y que lo bueno ser bueno destapó Gürtel una una Burque lo estampó Mariano Rajoy

Voz 1673 15:21 los te quiero para Aguirre encargó a Ignacio González y Granados que detuvieran la operación según Granados Rajoy le dijo a Aguirre que no se fía de Ignacio González porque era un sinvergüenza

Voz 12 15:32 Señor Rajoy se de pueblo de el de modelo no sé si es que la

Voz 1673 15:42 bueno si estos hechos se remontan a dos mil ocho Entonces el sinvergüenza de González para Rajoy era vicepresidente a pesar de ello ascendió hasta la secretaría general del partido ya la presidenciales

Voz 1643 15:54 la Comunidad el sector pesquero español ha expresado

Voz 2 15:56 su inquietud ante la posible no renovación del acuerdo de pesca entre Marruecos y la Unión Europea en la Cumbre Hispano Marroquí celebrada en la ciudad saharaui de darla el sector asegurado que teme el efecto que esto pueda tener sobre la flota pesquera española y en concreto sobre Andalucía y Canarias enviada especial al Ángela Eva Adega

Voz 0806 16:12 Marruecos y España unen fuerzas en Dajla al sur del Sahara Occidental para demostrar su apoyo al acuerdo de pesca entre la Unión Europea y el Reino alauita a la Comisión del sector pesquero entre ambos países ahora incluirá otros estados europeos como Francia y Países Bajos que también faenan en aguas marroquís y saharauis Javier Garat secretario general de la Confederación Española de Pesca

Voz 13 16:35 el lector marroquí el sector europeo seguiremos trabajando y peleando por tener un acuerdo en el futuro y por seguir manteniendo relaciones empresariales que tenemos entre nosotros

Voz 0806 16:47 frente común ahora que el abogado general europeo considera no válido el acuerdo de pesca por incluir las aguas saharauis no respetar la libre determinación del Sahara Hinault garantizar que beneficia a su población a la espera de que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo dicte sentencia al respecto Llera bula Gil delegada para España del Frente Polisario confía en que les sea favorable

Voz 14 17:09 la sentencia es que no sepa pocos días y esperamos que actúen con sentido común no seguir este deslizando una situación insostenible para los saharauis para que ser humano

Voz 0806 17:30 está previsto que el Tribunal europeo se pronuncie el veintisiete de febrero

Voz 2 17:34 queremos asunto el Gobierno ha impuesto su criterio para el quinto Plan Director de Cooperación un plan que tiene el rechazo total de las administraciones las comunidades autónomas y los ayuntamientos que no son gobernados por el PP además ese plan ha recibido la contestación contraria de todas las ONGs y los agentes socio les critican que carece de un marco presupuestario ampliamos con Javier Carrera

Voz 1673 17:54 el enfrentamiento por este plan director viene de atrás varias CCAA lo rechazaron esta semana en la Comisión Interterritorial donde finalmente fue aprobado mientras que ONGs sindicatos y universidades lo critican por no contar con un marco estratégico que explique porqué es escogen determinadas metas por carecer de una visión a largo plazo que encaje en la agenda veinte treinta a los agentes sociales lamentan también la falta de un marco presupuestario claro Andrea es el presidente de la Coordinadora de Organizaciones de cooperación para el desarrollo

Voz 15 18:27 si no hay fondos para poder trabajar en en los objetivos que se marcan pues no sabemos bien que será poder hacer cuanto sea ponemos que se van a hacer tantos miles de kilómetros está muy claro Paco entendía que sea utilizada aquí no sabemos con qué fondos

Voz 16 18:42 a contar para tras

Voz 15 18:44 bajar esos dos objetivos que son marcas Lima

Voz 1673 18:47 Torme pasa ahora al Congreso y al Senado para ser debatido junto al propio Plan Director de la Cooperación Española es el paso previo para su aprobación en Consejo de Ministros

Voz 17 18:57 matinal

Voz 2 19:16 es es el sonido que han mantenido en alerta durante toda la noche a México donde se ha registrado un terremoto de siete coma cinco grados con epicentro en el estado de Oaxaca que ha llegado a sentirse la Ciudad de México el temblor no ha dejado por el momento víctimas mortales hola Roberto buenos días qué tal

Voz 18 19:32 los días tan sólo daños materiales algunas viviendas si han sido afectadas pero a esta hora Protección Civil Ciudad de México realiza revisiones en todos los inmuebles para evitar mayores complicaciones también se han producido fallos en las comunicaciones y cerca de un millón de hogares se han quedado sin electricidad más de ciento cincuenta réplicas se han sucedido en el país a las seis menos veinte de la tarde el miedo se apoderaba de las personas el temblor recordaba al vivido el pasado mes de septiembre que se cobró la vida de cerca de cuatrocientas setenta y una personas hemos hablado con una vecina de Ciudad de México que nos cuenta cómo lo ha sentido

Voz 19 20:03 no no por todos los daños grave fueron miedo tiene tanto miedo charlas la arma ese que se escucha ya la gente quizás actuar más rápido de todos se ha sido impuesta

Voz 15 20:18 que cuánto tendrán como puntos de bueno

Voz 18 20:21 el presidente del país Peña Nieto ya activado el protocolo de emergencias

Voz 2 20:24 en Estados Unidos el presidente Donald Trump ha llegado esta madrugada a Florida para visitar a los familiares de las catorce víctimas del tiroteo en un instituto al sur de ese de ese estado la investigación continúa para aclarar que llevo autor de la masacre a disparar de manera indiscriminada a sus compañeros el FBI admite creo que cometió errores que no siguió los protocolos oportunos cuando fue alertado del comportamiento agresivo de Nicolás Cruz corresponsal en Estados Unidos Marta del Vado

Voz 1510 20:49 el FBI ha reconocido que fracasó al no seguir una pista sobre el agresor de Parkland que cometió este miércoles la segunda peor masacre en una escuela en Estados Unidos una persona cercana al agresor llamó al FBI el cinco de enero para denunciar que Nikolas Cruz tenía el deseo de matar agentes según decía él mismo poseía armas de fuego ya había publicado dos perturbadoras en las redes sociales y temía además que cometiera un tiroteo en el instituto el FBI ha reconocido en un comunicado que los protocolos de investigación no se siguieron es la segunda pista que tenía la agencia sobre el peligro potencial que suponía Cruz la primera fue un comentario en una red social el septiembre pasado en el que dijo que quería convertirse en un tirador profesional de escuelas la agencia investigó la publicación pero asegura que no pudo identificar al autor el director del FBI reconoce que la información debió haber sido evaluada como una potencial amenaza a la vida y la oficina de Miami debió haber seguido el caso la agencia abierto ya una investigación interna para averiguar qué falló

Voz 0806 21:46 yo

Voz 2 21:48 y en Italia donde quedan poco más de dos semanas para las elecciones generales del país los últimos sondeos dan la victoria a la coalición que lidera en la sombra Silvio Berlusconi junto a la xenófoba Liga Norte la mayoría de sondeos coinciden en que no tendrían los votos suficientes para gobernar corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 22:04 las el cuatro de marzo próximo son las elecciones más ranas de la historia reciente de Italia sólo el partido que las ganaría según los últimos sondeos sin posibilidad de gobernar el Movimiento cinco Estrellas presenta un candidato a primer ministro Luigi de mayo que obtendría casi el veintiocho por ciento de los votos la coalición de izquierda con el Partido Democrático a la cabeza podría lanzar el veintisiete por ciento pero no se sabe siquiera quién será el candidato a presidente si el actual primer ministro Gentiloni o al anterior Matteo Renzi tampoco se sabe quién gobernaría de ganar la coalición derechista de Forza Italia con la Liga Norte y Fratelli d'Italia que obtendría el treinta y ocho por ciento a un paso de la mayoría absoluta Silvio Berlusconi dirige la colección pero no es candidato porque sigue inhabilitado por fraude fiscal tal me he comprometido ha dicho a no dar el nombre hasta el momento oportuno pero será ciertamente un candidato que tiene excelentes relaciones con todos los países europeos el candidato excelente no es ningún secreto Antonio Tajani actual presidente del Parlamento Europeo el delfín de Berlusconi las sedes el Adega aprende voto la Liga consigue un voto de más el candidato soy ha afirmado Salvini Si los electores prefieren a Tajani añadidos es que

Voz 3 23:18 ten for secretarias pero Pollán y Botero perfecta

Voz 17 23:21 matinal

Voz 3 23:24 ante Inverseguros buenos días el número premiado en el sorteo del Cuponazo celebrado ayer hasta diez mil doscientos setenta y nueve noventa y tres este número ha obtenido un premio de nueve millones de euros quince millones si ha jugado al Cuponazo XXL puedes consultar el resto de los números premiados en juegos once punto tienes una nueva oportunidad con el Sueldazo del fin de semana disfruta del día recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 20 24:09 los premios más prestigiosos del periodismo en español ya están aquí el País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo

Voz 1643 24:19 de presentación de trabajos finaliza el trece de marzo

Voz 20 24:22 toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El País

Voz 21 24:33 pero menos en una Barcelona

Voz 22 24:37 desde por digo Málaga Valencia tres Los goles del fútbol cinco Durex la emoción del deporte

Voz 1673 24:56 de de nace

Voz 3 25:03 que sólo en los carnavales de Cádiz podrías llegar a escucharlas sevillanas de González y Cifuentes la Rubio anunció una querella vuelve a ser lastre dice que Humboldt sale grupo lío que un hábil patrañas amoríos le va a meter a Granados un paquete la verdad que el escándalo promete que viva al desvarío Ariel

Voz 0803 25:26 dos días Mingo

Voz 23 25:29 son las doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 3 25:31 sí al deporte

Voz 2 25:40 bueno es sin duda la noticia de esta noche lo avanzamos en portada el patinaje artístico sobre ello el español ya tiene su primera medalla olímpica de la historia la conseguido esa madrugada Javier Fernández Héctor González buenos días

Voz 24 25:52 hola qué tal buenos días el patinador madrileño ya es historia del deporte español se ha colgado hace poco más de una hora la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang es la gran noticia de este sábado en una jornada en la que también se van a jugar cuatro partidos de Liga así como las semifinales de la Copa del Rey de baloncesto

Voz 3 26:10 no

Voz 1643 26:12 a las cinco cincuenta y uno hora española ha comenzado la actuación de Javier Fernández en el programa libre en un homenaje a Don Quijote con esta pieza musical que escuchamos perteneciente al musical de Broadway el hombre de la Mancha ha sido un ejercicio complejo de trece elementos en los que ha combinado ocho saltos tres piruetas una secuencia de pasos y otra coreográfica para obtener al final trescientos cinco coma veinticuatro puntos el oro ha sido para el japonés Hanyu y la plata para el también nipón uno tras haber finalizado cuarto en la cita olímpica hace cuatro años en Sochi Javier Fernández dos veces campeón del mundo hoy seis de Europa se quita la espina de conseguir una persona olímpica a sus veintiséis años es la segunda en estos Juegos para España después de la que conquistó el joven Regino Hernández en snowboard cross y la cuarta en la historia tras las conseguidas en mil novecientos tentados por Paco Fernández Ochoa en mil novecientos noventa y dos por su hermana Blanca es la principal noticia de un sábado que viene con varios puntos de interés en el deporte porque estamos inmersos a la jornada veinticuatro de Liga ayer se Montilivi con el Girona tres Leganés cero que deja los gerundenses en la octava plaza a dos puntos de Europa y que hoy tiene cuatro partidos destaca el del Barça que visita a Ipurúa a las cuatro y cuarto de la tarde como líder aunque con menor diferencia de la que gozaba hace un par de semanas siete puntos de ventaja sobre el Atlético no viajan a Éibar ni Dennis Andrés Gómez ni Alcácer Valverde podría dar descanso además a Messi o Luis Suárez pensando en el compromiso de Champions el martes contra el Chelsea el técnico azulgrana en sala de prensa puestos a

Voz 26 27:50 a ver partidos importantes evidentemente el del martes lo es pero el día de mañana todas las semanas que van a las que tiene su margen de cuatro días sea administrar bien las que tiene es un margen de tres días por ejemplo el Chelsea juega hoy este día además que tienen ellos bastantes

Voz 1643 28:10 es martes jugará el Barça y el miércoles lo hará el Sevilla ante el Manchester United antes los Damon tela juegan hoy a la una de la tarde en Las Palmas llegan los sevillistas sin Banega y Muriel y con la obligación de ganar para mantener ese en puestos europeos y lo hacen los canarios podrían salir del descenso al menos provisionalmente en el que puede ser el último partido de Jonathan Viera con el conjunto insular antes de marcharse a China a su entrenador Paco Jémez para Sevilla

Voz 27 28:34 estaba mi vida digan el aspecto de Puerto persa que luego yo los domingos no sé lo que voy a voy donde gastar ni el lunes ya veremos a ver dónde estamos

Voz 1643 28:42 dónde se completará jornada del sábado con el Alavés Deportivo a las seis y media con el Málaga Valencia a las nueve menos cuarto en baloncesto esta tarde se disputan en Las Palmas de Gran Canaria las semifinales de la Copa del Rey la primera las siete entre el Iberostar Tenerife y el Real Madrid y la segunda a las nueve y media entre el anfitrión el Herbalife Gran Canaria que ayer derrotó en cuartos de final ciento siete noventa y dos al Montakit Fuenlabrada el Barça que se impuso noventa y cuatro noventa Baskonia en un final de partido muy apretado el jugador azulgrana Víctor Claver en el larguero

Voz 28 29:13 hemos estado concentrados hemos defendido bien hasta el final y eso no solamente a favor también un minuto sabemos que es la Copa del Granca que tenían muchas ganas de jugar aquí enfrente de servicio pero intentaremos hacer un parto

Voz 1643 29:32 viviremos toda la actualidad como siempre en Carrusel Deportivo desde la una de la tarde en onda media hay dispositivos móviles desde las tres en FM los esperamos ya la información continúa en Cadena Ser punto com y a las ocho a las siete en Canarias en A vivir que son dos días con Javier del Pino que pasa una buena mañana