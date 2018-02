Matinal SER (24/02/2018)

No hay resultados

Voz 1762 00:17 qué tal están buenos días en laberinto catalán sigue su camino aunque se vislumbre algo de luz porque el próximo jueves uno de marzo Se va a celebrar el primer pleno de esta legislatura un pleno que llega forzado por los grupos no independentistas para intentar acabar con la actual situación de bloqueo y un anuncio de pleno que llega con los independentistas divididos buscando definirse ante una investidura buscando un pacto in extremis IN esa división los después Demon insisten en oposición pulsión continúa siendo el candidato de Cataluña el candidato

Voz 2 00:49 de las fuerzas y que ganaron estas elecciones que suman mayoría en este Parlament Ésta es la la situación en la que nos encontramos y que queda reflejado en el documento que vamos a discutir en el clero

Voz 3 01:04 es un pleno que llega con el apoyo independentista más bajo de los últimos cuatro meses según el CIS catalán el apoyo a la independencia cae ocho puntos tras la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco y tras la huida de Puigdemont y un dato más la vía autonomista se impone a la independentista algo que no pasaba desde el inicio del proceso

Voz 1762 01:27 es sábado veinticuatro de febrero repasamos el resto de la actualidad con Carlos Sevilla buenos de hace unos días Javier la al juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dejado en libertad al ex mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero acusado de un delito de sedición por ordenar a los agentes no actuar durante el referéndum del uno de octubre la magistrada rechazado imponerle una fianza de cincuenta mil euros tal y como pedía la fiscal

Voz 3 01:46 ya Ermua despide al ertzaina muerto durante los disturbios previos al partido entre el Athletic de Bilbao

Voz 1762 01:51 Spartak de Moscú el funeral se oficiará a las siete de esta tarde en la iglesia de Santiago Apóstol de la localidad vizcaína además hoy hay convocados varios actos públicos en Bilbao para recordar al agente fallecido de un infarto cuando intervenían los altercados entre multas de fútbol que tuvieron lugar en las inmediaciones del estadio San Mamés interceptada

Voz 3 02:06 las dos pateras que intentaban llegar a la costa española

Voz 1762 02:09 ha sido localizada esta madrugada por la Marina Real marroquí en aguas del Estrecho y se dirigía al puerto de Cádiz con nueve inmigrantes de origen magrebí a bordo ayer Salvamento Marítimo rescató a veintitrés inmigrantes subsaharianos que viajaban en una embarcación a dos millas del sureste de la isla de Alborán

Voz 3 02:22 Estados Unidos adelanta la apertura de su embajada en Gerona

Voz 1762 02:25 en del departamento de Estado estadounidense ha confirmado que abrirá su nueva embajada en Jerusalén el próximo mes de mayo GP anuncio supone un adelanto en los plazos previstos ya que en enero el vicepresidente de Estados Unidos fijó el traslado para finales de dos mil diecinueve y sobre Corea del Norte épico instituciones que ha ido ha resumido toma impostor las sanciones más duras que se han aplicado nunca a un país y en Italia estamos ya en la última semana de campaña electoral recta final marcada por las protestas en las calles hoy coincidirán cinco manifestaciones antifascistas en el centro de Roma y una marcha de la derechista Liga Norte en Milán desde que se comprara sacó desde que se convocaron las elecciones se han registrado hasta setenta episodios de violencia política en diferentes puntos del

Voz 1264 03:04 a las seis de deportes que hoy pasa por la disputa de la jornada

Voz 3 03:07 en cinco de Liga Héctor González buenos días qué tal buenas

Voz 1264 03:10 días abrió ayer con el Deportivo cero Espanyol cero que deja los gallegos todavía en zona de descenso hoy cuatro partidos destaca el derbi catalán en el Camp Nou Barça Girona a las nueve menos cuarto para el que Valverde podría dar descanso a alguno de los jugadores importantes del equipo que sigue siete puntos por encima del Atlético de Madrid a las cuatro y cuarto en el Bernabéu Real Madrid alavés con varias bajas a la defensa llena centro del campo de los blancos ya además a la una Celta Éibar ya a las seis y media Leganés Las Palmas en baloncesto la selección consiguió ayer su tercera victoria del clasificatorio para el Mundial del año que viene ganando en Bielorrusia ochenta y dos ochenta y cuatro el Real Madrid en la Euroliga se tomó la revancha de la final de Copa del Rey del pasado domingo imponiéndose al Barça setenta y cuatro ciento uno en el

Voz 3 03:50 la UE erosionar el tiempo la previsión Sergio Soto buenos días

Voz 1882 03:54 bueno días es tiempo estable en general en la península suben las temperaturas diurnas pero todavía no nos despedimos del frío los termómetros volverán a caer tenemos de hecho aviso amarillo por temperaturas mínimas en todas las provincias de Castilla y León en las de Aragón en Albacete Guadalajara Ciudad Real Toledo y en general en todas las provincias del interior peninsular en las que se esperan heladas los cielos estarán poco nubosos o despejados en la mayor parte del país tan sólo se esperan algunas precipitaciones débiles y ocasionales en el sur de Levante el litoral andaluz y Baleares donde las nubes traerán más actividad será en Canarias las islas occidentales registrarán hoy las primeras tormentas que Jen que llegan con un frente atlántico de fuertes precipitaciones y vientos de hasta noventa kilómetros por hora que podría extenderse a lo largo del fin de semana la península y Baleares vientos de componente sur en Canarias del este en la costa cantábrica gallega y andaluza

Voz 1487 04:53 en cuanto antes el lunes no ya le digo que no les voy a dar fechas porque no hay fechas en este momento es decir cuando se produzca el nombramiento de nuevo ministro pues lo conocerán ustedes tengan ustedes la total y absoluta certeza

Voz 3 05:08 con el presidente del Gobierno desde Bruselas no ha querido aclarar cuándo dará a conocer el nombre del nuevo ministro de Economía en sustitución de Luis de Guindos que va a ocupar la vicepresidencia al Banco Central Europeo declaraciones de Rajoy tras la reunión informal de los líderes de la Unión donde sea tratado el futuro presupuesto comunitario tras la salida del Reino Unido vamos a Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 05:27 a pesar de que De Guindos dijo que su sustitución era inminente el presidente parece convencido que Luis de Guindos puede comparecer ante los eurodiputados este próximo lunes siendo todavía ministro

Voz 1487 05:40 esto y entonces ya estuvo en el Parlamento vuelve al Parlamento no es decir no no hay ninguna norma escrita ni tiene ningún sentido que se critique a una persona por haberse dedicado a la actividad política

Voz 0738 05:52 osea que pocas pistas sobre la sustitución en economía la única quizás las características que a detener a la persona que sustituya a De Guindos

Voz 1487 06:02 el requisito fundamental es competencia y capacidad de trabajo punto es decir el suministro que conozca el tema que se lo sepa que no tenga que estudiarse los asuntos que se va a encontrar encima de la mesa que tenga capacidad de trabajo y que tenga ilusión es decir eso de fundamentalmente competencia capacidad de trabajo e ilusión

Voz 0738 06:25 declaraciones del presidente del Gobierno tras una cumbre la primera dedicada a hablar de la Europa post Brexit en la que queda claro que nadie quiere pagar los costes económicos de esta salida si en la que por primera vez Alemania y Francia advierten a los países del Este que la qué

Voz 5 06:43 cohesión no puede quedar condicionada

Voz 0738 06:46 cumplimiento de los derechos fundamentales un tema que a Rajoy no le ha agradado negando incluso la sala de prensa que nadie lo hubiera planteado

Voz 3 06:55 en Cataluña sólo avanzábamos en portada ya hay fecha en el calendario para el primer pleno del Parlament de Catalunya tras las elecciones será el jueves uno de marzo llega por la presión de los grupos de la oposición con el fin de terminar con la situación de bloqueo en Catalunya denuncia la ilegalidad de la destitución del Gobierno de de Món la legitimidad de su presidencia vamos a Barcelona Pablo Tallón en un gesto para presionar

Voz 1673 07:15 la Esquerra en la recta final de negociaciones Jones para Cataluña registra en solitario esta iniciativa que con una formulación pretendidamente ambigua quiere legitimar a Puigdemont sin que esto suponga desobedecer al Constitucional por un lado el texto califica de ilegal e ilegítima la destitución del ex president se compromete a restaurar la institución de la Presidencia que no es lo mismo que a hacerle president y constata que en el bueno hay una mayoría que estaría dispuesta a ratificar su confianza en el que no es lo mismo que decir que el pleno ratifica la confianza en Puig Ramón como president escuchamos a Eduard Pujol de Cataluña

Voz 6 07:47 pero una reflexión que esta sociedad debe sentirse reflejada en este texto hemos decidido entrar la de manera rápida para que pueda ser debatida en en este pleno al margen de las negociaciones con Esquerra que insisto llegarán a buen puerto

Voz 1673 08:04 pero por si acaso este acuerdo no llega la oposición también va a llevar al pleno del jueves varias propuestas de desbloqueo como por ejemplo algunas que piden que el reloj empiece a correr hacia la convocatoria de elecciones

Voz 3 08:15 es el caso del PSC que el plantea que el Parlament abra el plazo de dos meses para nombrar un nuevo presidente si no se logran convocar elecciones Ciudadanos quiere acabar con el bloqueo actual e incluso plantean evitar que se debata la propuesta Cataluña lo decía anoche en Hora Veinticinco el vice presidentes

Voz 7 08:30 segundo de la Mesa del Parlament José María Espejo Saavedra antes juegos presente en una petición de reconsideración a la Mesa del Parlament Fernando porque nosotros pensemos perdón que esa propuesta no podía ser admitida por la misa por ser contra la resolución del Tribunal Constitucional que actualmente está en vigor sino porque han sido los propios letrados del Parlament los que en la reunión de la Mesa han advertido a todos los miembros de la Mesa que esa resolución tenía pues problemas vivirá porque el Tribunal Constitucional ha dictado unas medidas

Voz 3 09:07 claro el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya el fiscal superior han plantado este viernes al presidente del Parlament Roger Torrent después de que se refiriera a los independentistas en prisión preventiva como presos políticos ha sido durante un acto de celebración de la festividad de la abogacía en el que ha estado Aitor Álvarez

Voz 8 09:24 la dedicado casi todo el discurso a acusar al Estado de no gozar de separación de poderes y para ejemplificar lo ha dicho que el ministro de Justicia Rafael Catalá que estaba presente y la escuchaba en ese momento avanza a los medios de comunicación decisiones judiciales antes de que se produzcan ha llegado el momento ha dicho que en España hay presos políticos por delitos inexistentes

Voz 1673 09:44 caos

Voz 9 09:47 acusa de rebelión sedición delitos inexistentes sobre qué pum caos destacados Manices de sentará

Voz 8 10:06 en medio de este aplauso a Torrent que escuchábamos de una parte de la sala solamente el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el fiscal superior de Cataluña máximas autoridades judiciales en la Comunidad se levantaban de su asiento se han ausentado hasta que Torrent que llevaba el lazo amarillo en la solapa ha terminado ya han vuelto para escuchar a Catalá el ministro ha respondido así

Voz 10 10:28 protagonistas de una etapa de plenitud democrática de plenitud de libertades de plenitud del Estado de Derecho entorno a la Constitución en torno al Estatuto de Autonomía entorno a la consolidación de las libertades como nunca en la historia de España Se había conocido

Voz 8 10:46 la primera vez que coincidía con un ministro en un acto público un acto al que normalmente asisten el presidente de la Generalitat y el conseller de Justicia dos cargos que ahora mismo nadie ostenta por la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución

Voz 3 11:00 en toda esta maraña catalana con la fecha del nuevo pleno en el calendario se topa con el apoyo al independentismo más bajo de los últimos cuatro meses según el último sondeo del Centro de Estudios de Opinión de Catalunya es el equivalente al CIS el apoyo ciencia cae ocho puntos y aumenta si el número de catalanes que apoya el modelo autonómico actual la encuesta se realizó a finales de enero tras la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco después de las elecciones ampliamos con Claudia Ramos

Voz 1 11:26 a la pregunta sobre el futuro de Cataluña sólo cuatro de cada diez encuestados apuesta por la independencia ese porcentaje más bajo desde que empezó el proceso el apoyo a esta opción ha pasado de un cuarenta y ocho a un cuarenta por ciento respecto a la última encuesta del CEO realizada el pasado mes de octubre casi un veinte por ciento apuesta por que Cataluña se convierta en un Estado dentro de una España federal y un treinta y seis coma tres por ciento quiere seguir siendo una comunidad autónoma según este sondeo si mañana hubiera elecciones en el Parlament Esquerra Republicana se llevaría un veinte por ciento de los votos se convertiría en primera fuerza por delante de ciudadanos con diecisiete coma dos por ciento Jones Per Cataluña con un doce y medio por ciento de los apoyos aunque baja el apoyo a la independencia suben los votos a los partidos independentistas que podrían obtener una mayoría parlamentaria de setenta y cuatro escaños más cómoda que la que tienen ahora mismo en la Cambra el presidente

Voz 3 12:18 bueno ha valorado positivamente los datos de esta encuesta y espera que se pueda volver a la normalidad decía tono

Voz 1487 12:24 de por tanto muy positivo que baje el número de personas que se declaran independentistas y ahora lo necesario es que volvamos a la normalidad nos pongamos todos a a lo nuestro e intentemos construir algo y desde luego por parte del Gobierno habrá plena disposición para intentar construir algo razonable

Voz 3 12:43 el ex mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero ha quedado este viernes en libertad tras declarar en la Audiencia Nacional ha acusado de un delito de sedición se le acusa de ordenar a los agentes no actuar durante el referéndum del uno de octubre la juez Carmen Lamela rechazado imponerle una fianza de cincuenta mil euros tal y como pedía la Fiscalía informan a Punset

Voz 0196 13:01 la juez Carmen Lamela ha dejado en libertad a Trapero porque dice que cumple escrupulosamente con las medidas impuestas en otoño retirada de pasaporte prohibición de salir de España y presentaciones periódicas en los juzgados y que además no puede destruir pruebas Trapero ha querido hoy ante la juez y también ante la Fiscalía dejar muy claro que los Mossos se desmarcaron del proceso unilateral de dependencia que incluso criticaron a los políticos por hacer declaraciones públicas que los comprometían como cuando decían que los Mossos iban a garantizar que se pudiera votar y que en dos reuniones previas al uno de octubre en el Palau de la Generalitat advirtieron apunta Mona Fornés Junqueras que estaban preocupados por la seguridad del uno de octubre y que ellos iban a cumplir estrictamente con el mandato judicial de impedir el uno de octubre la Fiscalía dice que tras pero advirtió de que el referéndum podía provocar problemas de orden público pero que no hizo nada para evitarlo ha pedido fianza de cincuenta mil euros con el argumento de que Trapero ha ocultado las reuniones hasta hoy pero su defensa dice que en diciembre presentaron un escrito para que fueran expresamente a declarar sobre estos encuentros Ike entonces el Ministerio Público lo rechazó

Voz 3 14:08 como nos decía edad unos minutos Mariano Rajoy desde Bruselas ha hablado también de pensiones ha pedido al resto de partidos no hacer política con este asunto en la misma línea se ha referido el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo tras el Consejo de Ministros que aseguraba que las pensiones están garantizadas Sonia Sánchez buenos días

Voz 1510 14:25 buenos días el presidente Rajoy explicaba desde Bruselas que sufrimos una crisis porque gastamos más de lo que ingresamos por eso su mensaje da pocas esperanzas a las personas ya los partidos que reclaman una subida de las pensiones

Voz 1487 14:37 las obligado a pedirle a las fuerzas políticas que no hagan política de este asunto porque eso es el Pacto de Toledo porque es muy fácil decir suban las pensiones cuánto lo que quieran pero si luego no hay recursos para pagarlo pues es lo que estaremos es tomándole el pelo a la gente

Voz 1510 14:54 no parece por tanto que puedan subir las pensiones pero al menos están garantizadas ese venía a ser el mensaje del portavoz del Gobierno Íñigo Méndez de Vigo

Voz 11 15:01 yo lanzar un mensaje de tranquilidad a los pensionistas las pensiones en España están garantizadas con el crecimiento económico y con la creación de empleo esa seguridad en estos momentos es total

Voz 1510 15:12 mensajes de tranquilidad en un momento en el que las manifestaciones de jubilados han hecho saltar las alarmas en el PP es un terreno peligroso para el caladero de votos de personas de más de cincuenta y cinco años de edad mayoritarias entre quienes respaldaron al partido de Rajoy por lo que varios dirigentes populares reclaman a Génova que no provoque más desafectos que puedan traducirse

Voz 1762 15:30 en pérdida de votos los partidos de la oposición han apoyo

Voz 3 15:33 dado las movilizaciones de los pensionistas y coinciden en mejorar el sistema de pensiones el PSOE ha anunciado que va a registrar una proposición de ley en la que las pensiones se revalorizan según el IPC de Unidos Podemos aseguran que no se puede confiar en un Gobierno que ha agotado la hucha de las pensiones desde ciudadanos apuestan por soluciones no sólo protestas dicen primero vamos a escuchar Adriana Lastra PSOE Irene Montero podemos Toni Roldán Ciudadanos

Voz 12 15:56 digamos que las movilizaciones también en que lo de ayer sólo sea el inicio de una gran movilización social en defensa de nuestro Estado del bienestar

Voz 13 16:06 la solución para que haya unas pensiones dignas en este país la decían ayer los millones de pensionistas que con toda la dignidad del mundo llenaban las calles de nuestro país que con Mariano Corleone decían ellos nos van a robar las pensiones

Voz 14 16:17 conocemos que es un problema muy grave en el Congreso llevamos mucho tiempo trabajando en el Pacto de Toledo para ofrecer un modelo de futuro para las para para ofrecer un modelo sostenible que garantice el poder adquisitivo de los pensionistas y que al mismo tiempo se pueda financiar

Voz 4 16:32 matinal Cadena Ser

Voz 5 16:57 la fecha elegida por Washington el catorce de mayo no es fruto del azar el catorce de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho Israel proclamaba su independencia y la fundación de su estado coincidiendo con esa fecha a los palestinos celebran la Nakba o catástrofe es decir la destrucción de decenas de pueblos y el éxodo forzado de miles de personas para permitir la instalar son del Estado de Israel la embajada comenzará a operar en un edificio propiedad de Estados Unidos en el oeste de la ciudad donde ya se llevan a cabo tareas consulares y el plan es construir en el futuro una verdadera embajada probablemente en este mismo lugar el embajador estadounidense que reside en Tel Aviv vendrá algunos días a este nuevo despacho en el edificio trabajar un pequeño equipo la apertura de la embajada apareciera portando un poco improvisada Yoko

Voz 1 17:41 mucho antes de lo previsto el vicepresidente

Voz 5 17:43 de Mike Pence que visitó Jerusalén en enero aseguró que la embajada abriría antes de finales del dos mil diecinueve tras conocerse la noticia a los palestinos consideraron que la decisión de Washington de trasladar su embajada y elegir justamente esta fecha tan simbólica es una provocación y una violación de la ley internacional además de otro golpe mortal a la solución de dos estados

Voz 3 18:03 y seguimos en Estados Unidos porque el número dos de la campaña electoral de Donald Trump ha decidido confesar ante el fiscal general que sí hubo injerencia rusa en las pasadas elecciones estadounidenses este giro aumenta la presión sobrepone a Ford el ex director de campaña de Trump y exsocio de Gates quien continúa negando los cargos corresponsable de EEUU Marta del Vado buenos días

Voz 1510 18:23 buenos días el que fuera número dos de la campaña de Donald Trump Rick Gates sea declarado culpable de los delitos de conspiración contra Estados Unidos por fraude de perjurio esto quiere decir que Gates ha aceptado cooperar con la investigación sobre la trama rusa que dirige el fiscal especial Robert Mueller en concreto está dispuesta a dar información sobre el funcionamiento interno campaña sobre Paul mana Ford el ex jefe de campaña de Trump humana Ford está acusado de más de cuarenta delitos federales entre ellos de trabajar como agente para el presidente de Ucrania en dos mil trece Víctor Yanukóvich entonces hombre de confianza de Vladimir Putin mana Fort ha reiterado su inocencia en un comunicado la confesión de Gates se va a sumar a las de otros dos ex asesores imputados que también colaboran comió leer Michael Flynn el ex consejero de Seguridad Nacional George Papadopoulos que intentó organizar un encuentro entre trampilla

Voz 3 19:12 en Italia queda poco más de una semana para las elecciones legislativas han con una fractura social evidente cada día en las calles en lo que va de campaña se han contabilizado y hasta setenta episodios de violencia entre fascistas y antifascistas para hoy hay convocadas María manifestaciones en Roma contra el fascismo en Milán a favor de la Liga Norte es la capital italiana informa nuestro corresponsal Joan Solés

Voz 0946 19:34 en el centro de Roma coincidieran cinco manifestaciones antifascistas bajo el lema Nunca más fascismo en Milán en la plaza del Duomo de la derechista Liga Norte de la coalición de Berlusconi con Ahora o nunca además de las generales el próximo cuatro de marzo se vota en regionales en el Lazio Lombardía la policía ha reforzado su presencia principalmente en la capital italiana para evitar una confrontación directa con grupos fascistas muy activos durante toda la campaña electoral desde la convocatoria de las elecciones se han registrado en todo el país setenta incidentes de violencia política los últimos ayer mismo en el centro histórico de Turín a una semana de las elecciones en un clima de mucha tensión el ministro del Interior Meetic compareció anoche en televisión informó que no se prohibirá ninguna manifestación ni fascista ni antifascista que la policía garantizará el derecho a manifestarse eh pero no tolerará ningún acto de violencia

Voz 3 20:32 lo avanzamos en titulares a Marina Real marroquí ha interceptado esta madrugada en aguas del Estrecho de Gibraltar una patera que se dirigía a la costa española con nueve personas

Voz 1882 20:41 a bordo no es la única embarcación localizada este viernes Sergio Soto los efectivos marroquíes han trasladado a los nueve inmigrantes todos varones al puerto de Tánger su patera ha sido interceptada cuando se disponía a poner rumbo al puerto de Cádiz sin que haya llegado a intervenir la Guardia Civil el buen clima ha favorecido las travesías durante toda la jornada en la tarde de ayer Salvamento Marítimo rescataba también a veintitrés subsaharianos a dos millas al sureste de la isla de Alborán los migrantes fueron trasladados después al puerto de Motril en buenas condiciones de salud

Voz 3 21:09 según los servicios de rescate permanecerán

Voz 1882 21:11 en su centro de acogida temporal durante las próximas setenta y dos horas que el dispositivo de búsqueda se iniciaba a primera hora de la mañana del viernes tras el aviso de una ONG por la salida de una embarcación en una playa cercana a cambio

Voz 3 21:23 los asunto la familia de Ángel Nieto ha pedido a la Audiencia de Palma que reabra la investigación de su muerte el recurso al que ha tenido acceso la Cadena Ser señala que el accidente de tráfico se debió a una desatención

Voz 1 21:34 con imperdonable información de Pedro Jiménez

Voz 1712 21:37 la familia de Ángel Nieto ha recurrido ante la Audiencia de Palma el archivo de la investigación por la muerte del campeón del mundo de motociclismo acordada por un juzgado de Ibiza el escrito de veinticinco páginas al que ha tenido acceso la SER señala que la ciudadana alemana que chocó por detrás contra el quad de Nieto conducía de forma absolutamente negligente y que incurrió en una desatención imperdonable porque ambos vehículos circulaban en el mismo en la marcha en un tramo con perfecta visibilidad con condiciones atmosféricas favorables entender lo contrario advierte supone enviar un mensaje a la sociedad de banalización despreocupación absoluta impunidad de este tipo de conductas la familia del campeón del mundo también insiste en que no hay prueba objetiva de que la víctima llevar el casco desabrochada abrochado como señala el informe de la Guardia Civil

Voz 3 22:18 en el casco según apuntan pudo salir de

Voz 1712 22:20 pedido como consecuencia del impacto y es que esta ha sido la clave que ha llevado a la juez que investiga este accidente archivar las actuaciones a su juicio la ciudadana alemana cometió únicamente una culpa

Voz 1 22:30 debe el motivo del fallecimiento fue el hecho de que Ángel Nieto no llevar el casco abrochado

Voz 3 22:36 justicia ha decidido absolver a tres hombres acusados de intentar estafar a un matrimonio suizo vendiendo les un cofre lleno de dinero falsificado los magistrados creen que no hay pruebas suficientes entre otras cosas porque las supuestas víctimas no vinieron a Madrid para el juicio Alberto Pozas

Voz 0055 22:52 sucedían en junio de dos mil dieciséis en la localidad madrileña de Móstoles los policías se escondieron en el trastero de al lado para escuchar lo que estaba pasando según dijeron tres ciudadanos de Liberia intentaban hacer creer a un matrimonio suizo que acababan de heredar mucho dinero pero que no podían sacarlo del país y que sólo darían en un cofre a cambio de ocho mil euros un cofre lleno de dinero falso espuma folios en blanco en un primer momento los tres fueron condenados a cinco meses de prisión por un delito de estafa pero ahora les absorbe la Audiencia Provincial no hay pruebas suficientes para demostrar que los hechos sucedieran así destacando que el matrimonio suizo ni siquiera vino a Madrid para el juicio

Voz 1 25:38 el la Liga Barça y Real Madrid afrontan hoy sus

Voz 3 25:41 efectivos partidos Héctor González buenos días hola buenos días sí derbi catalán en el Camp Nou donde los azulgrana quiere mantener como mínimo la distancia al frente de la Liga irreal Madrid alavés en el Bernabéu con numerosas bajas en los de Zidane pero la jornada veinticinco sabría anoche en Riazor

Voz 1264 26:00 Deportivo y Espanyol empataron a cero en un choque en el que los coruñeses estrellaron dos balones en el palo donde Diego López le detuvo un penalti a Lucas Pérez los gallegos se quedan a dos puntos de la salvación sin que Seedorf haya conseguido aún su primera victoria como técnico deportivista

Voz 4 26:15 pero vamos a sacar mucho moral mucha fuerza para seguir trabajando para los chicos que se importantes bueno solamente sigue creando porque lo que hemos visto en campo pesado muy claro

Voz 19 26:25 claro

Voz 1264 26:29 mira Android ya lo de hoy a las nueve menos cuarto juega al líder el Barça que tiene siete puntos de margen sobre el Atlético en el Camp Nou frente al Girona después de una semana en la que el empate en Champions contra el Chelsea no dejó las mejores sensaciones así llega el equipo para Ernesto Valverde estamos bien y además sabemos que ahora mismo estamos en ese

Voz 2 26:46 proceso en el que los partidos ya son más definitivos que antes los puntos de mayo

Voz 1264 26:52 Ana empiezan a contar un poco más ha dejado fuera de la convocatoria Alcácer Denis Suárez Jerry mina ya André Gomes veremos si de inicio da descanso a Messi o Luis Suárez sobre esa posibilidad hablaba Marc Muniesa jugador del Girona que llega en la zona cómoda de la tabla y que está rindiendo a alto nivel contra los grandes de la Liga anoche en El Larguero

Voz 20 27:11 pero hemos de y Rotten que nosotros les digamos europea que que no tengan su día tenemos que mirar un poco gol el espejo dejó de el Alavés el Getafe con por allí que han hecho ha sido muy completos

Voz 1264 27:27 ya a las cuatro y cuarto en el Bernabéu Real Madrid Alavés varias bajas en los blancos Ramos por sanción y Marcelo Kroos y Modric por lesión además la duda de Marco Asensio que ayer no pudo entrenarse con sus compañeros se prevén así varias novedades de inicio en los decidan incluida una nueva suplencia de Gareth Bale al que el francés todavía no ve en su mejor forma

Voz 2 27:47 pero es que ver a al acaba está a cien por cien no no quiero no quiero perder otra vez con con todos los Who

Voz 1487 27:54 poderes mirando

Voz 21 27:57 todos la forma cómo está

Voz 1264 27:59 Madrid es tercero a catorce puntos del liderato y el Alavés llega en su mejor momento de la temporada pero sí Munir el jugador más decisivo de los vitorianos además a la una tenemos un Celta Éibar ya las seis y media un Leganés Las Palmas para mañana queda el partido con mejor cartel de la jornada el Sevilla Atlético de Madrid el baloncesto fue también el gran protagonista del viernes en la Euroliga se repetía la final de Copa del pasado domingo clásico Barça Madrid llevó revancha contundente para los de Pablo Laso ganaron setenta y cuatro

Voz 3 28:32 punto uno en el Palau el capitán madridista Felipe Reyes Se pasaba por el larguero

Voz 22 28:36 qué tal de copas en el pero el que hoy saliéramos con otra actitud no porque eso nos vamos contentos porque hemos hecho un partido muy completo los ponen también de todos pero ahora lo tiene que hacer es de todos los días

Voz 1264 28:51 la selección española sin jugadores obviamente que juegan Euroliga que compiten en la NBA está inmersa en la clasificación para el Mundial del año que viene ayer victoria sufrida domicilio en Bielorrusia ochenta y dos ochenta y cuatro para sumar la tercera victoria en tres partidos el lunes reciben en Zaragoza a Montenegro como siempre viviremos toda la emoción de este sábado en Carrusel Deportivo desde la una de la tarde en la web dispositivos móviles y medio desde las tres en FM

Voz 19 29:20 sí sí