Matinal SER (03/03/2018)

Voz 2 00:19 tal tantos días la situación política en Cataluña sigue bloqueada principalmente por las discrepancias entre los partidos independentistas para formar un nuevo Gobierno cuando parecía que la decisión de Carles Puigdemont de dar un paso al lado

Voz 0931 00:30 hoy proponer a Jordi Sanchez como candidato podía fácil

Voz 2 00:33 dar el proceso Esquerra reivindica a quién fue su cabeza de lista en las elecciones Oriol Junqueras Sergi Sabrià es portavoz de la formación

Voz 0931 00:40 corresponde y que éste le corresponde claramente en esta línea de legitimidad a Oriol Junqueras la propuesta ayer fue otra nuestra voluntad es llegar siempre a acuerdos hoy mismo hay más reuniones para llegar a la mejor de las soluciones poner fecha y poder Presen dar un acuerdo global que siempre hemos reclamado que sea cuanto antes mejor para ponernos a trabajar

Voz 2 01:00 con la investidura de de Jordi Sanchez es complicada porque igual que Juncker as el ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana permanece en prisión preventiva y ante ese escenario el Gobierno central toma posiciones Íñigo Méndez de Vigo portavoz Gobierno pero estaba dispuesto a ti

Voz 3 01:15 esperar ninguna farsa en este tema es que estamos hablando del Parlamento de Cataluña en una comunidad autónoma estamos hablando de gobernar pero esto le llegó a tiempo parcial porque uno está en prisión no está en en otro país fugado de la justicia que eso no se sostiene en pie

Voz 2 01:31 la falta de entendimiento inquieta a parte del independentismo la Asamblea Nacional Catalana ha emitido un comunicado en el que deplora dicen el espectáculo de las últimas semanas entre los partidos y hoy la CUP analizara la situación en su Consejo Político el sábado tres de marzo el día deja otras noticias que repasamos con

Voz 0931 01:50 el Villaescusa buenos días buenos días jornada de reflexión en Italia tras una larga campaña electoral centrada en la inmigración y en el futuro de los jóvenes los sondeos dan la victoria al Movimiento Cinco Estrellas que va a tener difícil gobernar el mejor posicionado para ello es la coalición de derechas de Silvio Berlusconi que tendrá que buscar socios para una coalición detenido un empresario por el asesinato de

Voz 2 02:07 activista medioambiental Berta Cáceres justo

Voz 0931 02:10 el día en que se cumplen dos años de su muerte Se trata de Roberto del Castillo presidente ejecutivo de empresa Desarrollos Energéticos una compañía hondureña que desarrollaba un proyecto hidroeléctrico al que se oponía Cáceres antes de la detención la hija de la activista pedía que se investigase a esa empresa

Voz 4 02:24 estamos exigiendo que se ordene la captura de la junta directiva de Vectra porque está en una sociedad anónima pero tiene una junta directiva entonces eso es lo que hemos venido exigir y por supuesto la anulación de los contratos que tiene el Estado hondureño con la empresa Desarrollos Energéticos

Voz 0931 02:43 esta mañana se reanudan las tareas de búsqueda del menor desafiar

Voz 2 02:46 ha sido en Almería unas quinientas personas participaron el la

Voz 0931 02:48 la de ayer en la búsqueda del niño de ocho años peinando un área interior en el radio de ochocientos metros en el que se cree que pudo desaparecer las batidas están realizando también cerca de la localidad donde reside el hombre detenido por quebrantar la orden de alejamiento contra la madre del menor hoy se celebra el Día Mundial de la audición la Confederación de Personas Sordas exige a los poderes públicos que se impliquen en la prevención en el día son

Voz 1762 03:09 Nos Tiko precoz de problemas auditivos según la

Voz 0931 03:11 Pons uno de cada diez personas en el mundo puede tener una pérdida auditiva antes de dos mil cincuenta

Voz 2 03:16 Bush ha recibido el premio César por su trayectoria y la actriz

Voz 0931 03:19 madrileña fue una de las protagonistas de la noche del cine francés que se celebró ayer en París

Voz 5 03:23 la fans el tuyo al techo de cómo

Voz 0931 03:28 el galardón le fue otorgado por la actriz francesa Marion Cotillard y por el cineasta manchego Pedro Almodóvar la gran ganadora de los premios César fue la película ciento veinte pulsaciones por minuto con seis galardones entre otros el de mejor película

Voz 2 03:40 aquí ya llegan los deportes los deportes perdón siguen llegan a las siete y veinte hoy con la atención puesta en la jornada veintisiete de director González buenos días

Voz 1680 03:48 hola buenos días a la espera del decisivo Barcelona Atlético Madrid de mañana con cinco puntos de separación entre ambos en la clasificación hoy cinco partidos a lo largo del día a la una Villarreal Girona a las cuatro y cuarto Sevilla Athletic seis y media Deportivo Éibar Leganés Málaga ya las nueve menos cuarto Real Madrid Getafe con la vuelta de Marcelo en el conjunto blanco pero aún con las ausencias de cross Modric a tres días de visitara al PSG en la Champions en baloncesto derrotas ayer en la Euroliga de Unicaja en Belgrado en la cancha del Estrella Roja del Real Madrid en casa contra el Fenerbahce esta tarde después de tres semanas vuelve la Liga Endesa las nueve UCA Murcia Barcelona y Rafa Nadal anunció ayer que tras su retirada esta semana de Acapulco sus problemas físicos le van a impedir también participar en los Master mil de Indian Wells Miami nos queda el tiempo

Voz 2 04:32 previsiones la trae Roberto de la Fuente buenos días día

Voz 0760 04:35 las veintinueve provincias se encuentran hoy en alerta por lluvia nieve viento y oleaje en Galicia mucha precaución en zonas de costa especialmente en A Coruña donde las olas pueden alcanzar los siete metros de altura las

Voz 1762 04:46 Devia seguirán siéndolo hoy las protagonistas toda la Penya

Voz 0760 04:49 la espera cielos cubiertos y precipitaciones salvo a orillas del Mediterráneo donde verán el sol y el viento que seguirá creciendo con fuerza en zonas de interior Levante Baleares en Canarias situación muy similar lluvias en prácticamente todas las islas con viento soplando el sur especial atención en La Palma hay alerta amarilla las rachas pueden superar los setenta kilómetros por hora las temperaturas suben en el tercio este peninsular un ascenso de hasta ocho grados que deja a los termómetros por encima de los veinticuatro valores similares en Canarias y en el resto el mercurio rondará los dieciséis gran

Voz 1762 06:15 de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana siguen en su particular tira y afloja para formar un nuevo Gobierno mientras Carles Puigdemont propone a Jordi Sanchez como candidato a presidir la Generalitat desde Esquerra creen que el cargo debería ocuparlo Oriol Junqueras vamos a Radio Barcelona Claudia Ramos

Voz 1278 06:31 en una entrevista en uno Carles Puyol Ramón reitera que su candidato es sólo uno Jordi Sanchez descarta rotundamente la propuesta de Esquerra que el president sea Junqueras dice que presentarse a las elecciones por separado fue decisión de los republicanos y que ahora tienen que asumir la victoria de Junts per Cataluña Verds Damon advierte también al Estado legalmente dice no pueden impedir la investidura de Sanchez

Voz 6 06:54 para los casos en consejo que hoy al Gobierno español con sus abusos porque todo vuelve el señor Jordi Sanchez no hay ley en la mano que pueda impedir su elección si lo impiden es que la democracia en España es de bajísima calidad español esto inmaculado

Voz 1278 07:08 por su parte el portavoz de Esquerra Republicana Sergi Sabrià celebra que se aparte del camino que deje paso a un nuevo president pero se resiste a que éste sea Sánchez el objetivo de los independentistas de restituir el Gobierno sabría dice que para conseguir lo más lógico sería que el anterior vicepresidente Oriol Junqueras fuera el candidato ocupar el primer cargo

Voz 0931 07:27 el corresponde que que le correspondería en esta línea de legitimidad es claramente a Oriol Junqueras la propuesta de ayer fue otra base uno

Voz 1278 07:37 cortemos que ayer Puigdemont propuso investir a Sánchez pero dejó claro que su renuncia era sólo provisional y que en un futuro quiere volver a presidir la Generalitat

Voz 1762 07:45 el Gobierno de Mariano Rajoy ya ha criticado los planes de los independentistas y aunque reconoce que no puede interferir en la elección del nuevo president el Ejecutivo recuerda que el artículo ciento cincuenta y cinco le permitiría invalidar la propuesta en el Parlamento catalán informa son Sánchez buenos días

Voz 1916 07:59 sí buenos días el Gobierno es consciente de que no está entre sus funciones elegir al candidato a la Generalitat pero avisa quién tiene que designar lo al Parlament de Cataluña de que está bajo vigilancia no se va a tolerar repiten desde La Moncloa ningún acto que se salte la ley en cualquier caso la opinión del Ejecutivo sobre un candidato con causas pendientes como Jordi Sanchez es bastante

Voz 3 08:18 el Gobierno no está dispuesto a tolerar ninguna farsa en este tema esto de que jugará a tiempo parcial porque uno está en prisión no está en en otro país fugado de la justicia que eso no se sostiene en pie eso decía Méndez de Vigo el Gobierno

Voz 1916 08:31 tenía además dudas sobre si lo aprobado el jueves en el Parlament era o no recurrible Se encargó un informe a la Abogacía del Estado y su respuesta es que no como explica el ministro Rafael Catalá

Voz 1804 08:41 la Asociación al Estado no ha hecho un informe que diga que lo que se aprobó finalmente tenga ningún rasgo de ilegalidad y efectos frente a terceros susceptible de ser impugna hable

Voz 1916 08:51 el Gobierno además confirma que está investigando de dónde procede el dinero con el que vive en Bruselas Carles Puigdemont estamos investigando lo sabremos aseguran fuentes de La Moncloa

Voz 1762 09:00 y sobre Cataluña también se ha pronunciado la ministra de Defensa para Mario Dolores de Cospedal el presidente de la Generalitat no será elegido en y telemáticamente ni por delegación palabras de Cospedal en la Escuela de Invierno del PP en la que hoy participará Mariano Rajoy desde Radio Club Tenerife informa Eric Pestano

Voz 7 09:14 si Cospedal ha dedicado parte de su intervención a ciudadanos son dice que frente al partido de Rivera el aval avala la gestión al Partido Popular no podemos

Voz 8 09:22 caer en el cortoplacismo y en el ventajismo en el

Voz 9 09:26 están otros nuestra necesidad de ser responsables con España y con los españoles es mucho mayor

Voz 7 09:33 Cospedal también ha señalado a los independentistas catalanes y mensaje claro dedicado a la posibilidad de un presidente de distancia

Voz 9 09:40 ni hay ni puede haber presidentes en el extranjero ni presidentes por delegación en Cataluña tiene que haber presidentes de la Generalitat que estén

Voz 8 09:50 Cataluña en el Parlamento de Cataluña como todos los diputados

Voz 7 09:53 los sobre pensiones ha reprochado a PSOE y Podemos que se deben cuenta ahora dicho de que existen nueve millones de pensionistas en el país y asegura que el sostenimiento del sistema sólo es válido si se crea empleo

Voz 1762 10:07 más cosas el paro ha bajado en seis mil personas durante el mes de febrero que se ha cerrado con ochenta mil cotizantes más a las figuras social que en el mes anterior tras conocer los datos el Gobierno habla de estabilidad y los sindicatos deberes heredar informa Rafa Bernardo con la bajada del paro y el aumento de la afiliación conocidos hoy el total de desempleados registrados se sitúa en tres millones cuatrocientos setenta mil afiliados en dieciocho millones trescientos sesenta y tres mil el aumento de la contratación ha sido especialmente marcado en la indefinida un quince por ciento aunque el porcentaje de estos contratos en relación con el total es del once por ciento el Gobierno destaca que aumenta la estabilidad los sindicatos enfatizan que la precariedad sigue siendo la norma Juan Pablo Riesgo secretario de Estado de Empleo Unai Sordo CCOO

Voz 10 10:46 esta reducción del desempleo habría acompañada por el mayor registro de contratos indefinidos en un mes de febrero de la última década

Voz 11 10:54 España sigue siendo el país de Europa de la Unión Europea con mayor tasa de temporalidad esto es una característica propia del mercado laboral en España que hay que corregir cuanto antes

Voz 1762 11:05 la bajada del paro y el aumento de la afiliación han sido en febrero equilibradas entre hombres y mujeres aunque en las cifras globales de desempleos evidencia la brecha hay un millón cuatrocientos setenta mil parados y dos millones de P nada seguimos enclave laboral Comisiones Obreras ha confirmado que denunciará ante la Audiencia Nacional los servicios mínimos fijados por el Gobierno en aeropuertos y trenes para la huelga feminista convocada el próximo jueves desde el sindicato los consideran abusivos y un intento de boicot el Ejecutivo a las movilizan movilizaciones previstas con motivo de la huelga ampliamos la información con Nieves Goicoechea

Voz 1468 11:35 los servicios mínimos para transporte aéreo ferroviario y por carretera han llegado sin la preceptiva reunión con los sindicatos convocantes según denuncia Comisiones Obreras que además los ve abusivos por ser muy superiores

Voz 1916 11:46 a los de huelgas anteriores por ejemplo el Cercanías

Voz 1468 11:48 pasaría del treinta treinta y cinco por ciento de servicios mínimos en dos mil doce al cincuenta setenta y cinco por ciento en este año y los autobuses de un treinta y tres por ciento a un cincuenta Raúl Olmos Comisiones Obreras

Voz 12 12:00 ha presentado ante la Audiencia Nacional una petición de anulación de las correspondientes órdenes de servicio mínimos con petición de medidas cautelares de suspensión de las resoluciones de de servicios mínimos que tiene precedentes judiciales en huelgas generales anteriores

Voz 1468 12:15 en el transporte aéreo los vuelos peninsulares enmarcan entre el XXXVI y el cincuenta y seis por ciento y las conexiones con Canarias Ceuta y Melilla se garantizan al cien por cien los recorridos de trenes de Media Distancia funcionarán al sesenta y cinco por ciento y en Alta Velocidad Larga Distancia se garantizan en el setenta y dos por ciento comisiones opina que el Gobierno rompe el espíritu que informa a los servicios mínimos de transporte desde mil novecientos noventa y cuatro una señal clara dicen de que el Ejecutivo quiere boicotear y prohibir el derecho a la huelga

Voz 1762 12:48 son las siete y doce las seis y doce en Canarias la Audiencia Nacional ha condenado a dos años y un día de prisión al rapero Pablo Jassé por el contenido de algunos de sus mensajes en las redes sociales por la letra de una de sus canciones la sentencia que le atribuye un delito de enaltecimiento del terrorismo injurias a la Corona ha contado con el voto particular de una juez más datos con Miguel Ángel Campos

Voz 1552 13:05 son dos años y un día y multas de veinticuatro mil trescientos euros por enaltecimiento del terrorismo con el agravante de reincidencia e injurias y calumnias a la Corona por sesenta y cuatro tuits y una canción en Youtube en la que llamaba canalla borracho o tirano al rey emérito llegaba desear la guillotina para la Infanta Cristina en sus mensajes en Twitter acusaba de torturadores a las fuerzas de seguridad y apoyaba a los atentados contra ellos de grupos terroristas como el GRAPO la sentencia del Tribunal presidido por Concepción Espejel no ha sido unánime ha contado con el voto particular de la magistrada Manuela Fernández de Prado quien considera que Pablo Hazel debió ser absuelto al entender que su actuación encaja con la libertad de expresión de Prado desde que los mensajes dejase dejasen tampoco suponen una manifestación del discurso del odio ni intentó alentar una situación de riesgo para aquellos a los que iban dirigidos esta magistrada dice que los comentarios dejas el contra la Corona debieron entenderse como una crítica ácida que a su juicio no superan los límites de la libertad de expresión si el Supremo confirma esta sentencia el rapero tendrá que ingresar en la cárcel y cumplir cuatro años pues ya tiene una condena firme anterior

Voz 1762 14:13 cambiamos de asunto la DGT ha denunciado a mil cuatrocientos dieciséis autobuses escolares por irregularidades en tan sólo una semana de los tres mil quinientos autobuses controlados más de mil no contaban con la autorización necesaria para transportar escolares y cinco conductores dieron positivo por drogas la informaciones de María Manjavacas

Voz 1916 14:28 en cinco días más de tres mil quinientos vehículos controlados y el resultado preocupante más de dos mil trescientas denuncias con casos tan llamativos como el de cinco conductores que dan positivo en drogas nueve conduciendo a más velocidad de la permitida treinta por no llevar a bordo una persona encargada del cuidado de menores cuando así procedía con todo las irregularidades administrativas solas más numerosas y más de mil vehículos han sido denunciados por no tener autorización especial para realizar el transporte escolar incluso dieciséis no tenían en regla ni la ITV veinticuatro no llevaban el dispositivo luminoso con señal de emergencia en dos mil dieciséis el último año con datos oficiales los autobuses escolares se vieron implicados en XXXII accidentes con diecisiete ocupantes heridos a la vista de estos datos la DGT incrementará los controles al transporte escolar

Voz 1762 15:20 pero avanzábamos en titulares Italia vive hoy la jornada de reflexión previa a las elecciones presidenciales de mañana las encuestas dan una victoria el momento cinco Estrellas aunque sin apoyos suficientes para gobernar y todo después de una campaña electoral marcada por las protestas en las calles en las salidas de tono de los candidatos nos vamos a Roma Joan Solés

Voz 0946 15:36 este sábado se ha impuesto el silencio en Italia tras una larga campaña electoral tensa conflictiva disparatada hasta el último minuto a ello ha contribuido la reaparición de sirvió Berlusconi a sus ochenta y un años inhabilitado por fraude fiscal pero portavoz de la coalición con las derechistas Liga de Salvini Celoni anoche en televisión desveló finalmente

Voz 3 15:57 sus listas serie director dijo desde fuera del Gobierno doctor gratuitamente y lo haré sobre gratuitamente el partido que más votos obtendría mañana según los sondeos serían los

Voz 0946 16:09 cinco Estrellas pero difícilmente podrían gobernar porque parece imposible que consigan el apoyo parlamentario necesario

Voz 13 16:17 en el mitin de final de campaña en Roma el cómico Chris dos hijas de que el movimiento empezara como un experimento hemos conseguido añadió que todos los partidos aceleraran su disolución en unas especies

Voz 14 16:34 bien bien bien yo llamo del Valle oficial

Voz 15 16:39 sobre todo con un lenguaje los chatines de los cinco Estrellas replicó poco después Matteo Renzi desde Florencia fácil después de tantos insultos pronosticó no conseguirán los votos de los ciudadanos del partido para el partido de Malgrat señalando

Voz 0946 16:56 dos Por último el esperpento registrado en el final de campaña del Partido de Izquierda Libres e Iguales se presentó un conocido general Antonio Palau ex jefe del Estado Mayor del cuerpo de Carabineros e interrumpió el discurso de Laura Boldrini presidenta de la Cámara de los tipos

Voz 16 17:11 dado luz pretende iba ya restar min once o que estamos pretendido arriesgarme presionado tanto en grupo como preguntándose si se trataba de un control control

Voz 1762 17:23 en la primera ministra británica ha reconocido que la salida del Reino Unido en la de la Unión Europea será un camino difícil en un discurso pronunciado tras conocerse el borrador europeo para el Brexit Theresa May ha asegurado que el divorcio entre Londres y Bruselas tendrá consecuencias negativas para las dos partes corresponsal Begoña

Voz 0273 17:39 pese a las promesas fantásticas quisieron los defensores del Brexit les ha llegado la hora de la cruda realidad ayer Theresa May advirtió por primera vez de las consecuencias negativas que acarreará la salida de la Unión Europea negativas para el resto de Europa si para el Reino Unido debemos reconocer que esto es una negociación in nadie puede tener todo lo que quiere afirmó la primera ministra ha sido más honesta que en ocasiones anteriores como tú dices

Voz 11 18:07 seis cinco

Voz 0273 18:08 de sobre quiero decirle a la gente las cosas claramente la realidad es que todos tenemos que afrontar hechos duros estamos abandonando el Mercado Único la vida será diferente

Voz 11 18:18 en Guadix sí

Voz 0273 18:20 cómodo el acceso al mercado de cada uno va a ser menor que el que era hasta ahora a pesar de las grandes diferencias entre el Reino Unido y Bruselas May cree posible un acuerdo sin precedentes lo más amplio y profundo posible dijo el mayor existente en cualquier otro país del mundo y además reivindicó el derecho a que el Reino Unido obtenga un acuerdo a la medida algo a lo que se opone desde el primer momento la Unión Europea el problema de la frontera con Irlanda sigue ahí la primera ministra ha pedido a los comunitarios trabajar juntos para buscar una solución

Voz 1762 18:54 sí todavía en el exterior el presidente de la Comisión Europea ha asegurado que la UE tomará medidas para defenderse de los aranceles a las importaciones de acero y aluminio anunciados por Estados Unidos a las críticas a los planes estadounidenses han sumado en las últimas horas Japón el Fondo Monetario Internacional ICA nada informa Victoria García buenos días

Voz 1460 19:11 hola buenos días la Comisión Europea analizará el próximo miércoles las posibles represalias comerciales como respuesta a los aranceles que Estados Unidos quiere imponer sobre el acero y el aluminio que vengan de fuera en Bruselas está preparando una batería de productos norteamericanos que será objeto de gravámenes para su entrada dentro del territorio comunitario el presidente de la Comisión Jean Claude Juncker por boca de su portavoz anunciaba una acción proporcional

Voz 0882 19:37 reaccionaremos de modo firme rápido y proporcional teniendo como punto de partida las reglas que están en funcionamiento acordadas por todos los socios internacionales la Organización Mundial del Comercio

Voz 1460 19:49 el primer ministro de Canadá califica esas medidas de inaceptable si dice que así se lo ha dicho ya Donald Trump Brasil uno de los grandes productores dice estar muy preocupado por la situación baste recordar que ya hubo una situación similar en el año dos mil tres con George Bush en el poder que terminó retirando los aranceles dos años después de anunciarlo

Voz 1762 20:07 así hemos llegado a las siete y veinte seis y veinte en Canarias en un minuto los deportes

Voz 1762 20:59 en primera división la jornada veintisiete arranca con cinco partidos este sábado Héctor González buenos días qué tal

Voz 19 21:04 los días no ha habido en esta ocasión el ya habitual partido de los viernes mañana se juega el encuentro más decisivo de lo que va de Liga Barça Atlético de Madrid pero hoy tenemos cinco partidos entre los que está el Real Madrid Getafe último choque de los de Zidane antes de visitar al PSC

Voz 20 21:19 no

Voz 1680 21:24 a las nueve menos cuarto en el Bernabéu se juega ese Real Madrid Getafe con la Liga quince puntos hoy Zidane va a introducir novedades en el once como puede ser el caso de Dani Ceballos en la convocatoria está Marcelo con la intención de probarse en el segundo tiempo de cara al partido del martes en el Parque de los Príncipes un partido para el que todavía no se sabe en qué estado de forma llegarán Toni Kroos y Luka Modric así respondía Zidane ayer en rueda de prensa sobre los jugadores lesionados

Voz 21 21:48 ante que que este mañana más cero con nosotros yo el primero y luego veremos día a día porque no te puedo decir nada yo te digo que mañana el partido del martes nos veremos vio a día

Voz 1680 22:02 el Getafe llega con la tranquilidad de saberse X con el objetivo de la permanencia casi cumplido y sabiendo que el partido clave de su rival es el de Champions aún así el técnico azulón José Bordalás no se fía

Voz 22 22:13 el Real Madrid es el mejor equipo del mundo de los mejores del mundo lo ha demostrado que históricamente y por lo tanto del hacer algún tipo de comparaciones en sería tener muy poquita humildad debemos rozar la perfección si queremos sacar un buen resultado

Voz 1680 22:32 a la una de la tarde se abre esta jornada veintisiete con el Villarreal Girona sexto contrastado a las cuatro y cuarto buen partido en el Pizjuán Sevilla Athletic ya las seis y media dos encuentros con equipos involucrados en el descenso en Riazor Deportivo Eibar Sidor todavía no ha conseguido su primera victoria como entrenador de los gallegos pero aún así están a sólo dos puntos de la salvación ya en Butarque quién sabe si la última oportunidad del Málaga para aferrarse a la permanencia visitan a un Leganés que atraviesa una mala racha y tienen que sacar un triunfo para recortar la diferencia con el Levante que es ahora de siete puntos a todo eso hoy mañana a las cuatro y cuarto en el Camp Nou el partido que puede decidir el título cinco puntos separan a Barça y Atlético que mañana se enfrentan para dilucidar si hay campeonato o no hoy ambos equipos van a completar su última sesión de entrenamiento después Valverde y Simeone atenderán a los medios el que de ayer fue Thomas Party mediocentro colchonero en su acto de renovación hasta dos mil veintitrés que se mostraba optimista

Voz 1804 23:31 competir con jugadores

Voz 1680 23:46 más allá del fútbol ayer derrotas españolas en la Euroliga de baloncesto el Unicaja cayó en Belgrado contra el Estrella Roja ochenta setenta y seis y se queda a dos victorias de los puestos de playoff que el Real Madrid perdió en casa ante el Fenerbahçe ochenta y tres ochenta y seis los de Laso se quedan quintos en la tabla además hoy vuelve la Liga Endesa tras tres semanas me parón por la Copa y los partidos de selección con un UCAM Murcia Barcelona a las nueve de la noche en tenis mala noticia la que nos daba ayer Rafa Nadal tras retirarse esta semana en Acapulco Se va a perder los Master mil de Miami e Indian Wells pues los problemas musculares que le llevan acompañando desde el Open de Australia mejores noticias nos pueden llegar desde el campeonato del mundo de pista cubierta atletismo de Birmingham donde Óscar Husillos ese ya opción esta tarde a las nueve y veinte de medalla en los cuatrocientos metros así que como siempre todo lo que ocurra en el mundo del deporte lo viviremos en Carrusel Deportivo desde la una en onda media web dispositivos móviles desde las tres en todas las emisoras en FM

Voz 0882 26:36 si las mujeres embarazadas tomarán una simple píldora aceite de pescado al día se podrían reducir los casos de alergias alimentarias en sus hijos según concluye un estudio realizado por científicos británicos en concreto en esta investigación han participado quince mil voluntarios ha detectado por ejemplo una reducción del treinta por ciento en el riesgo de alergia al huevo en el primer año de vida de los bebes y el secreto está en el alto contenido de omega tres que tiene un efecto protector y antiinflamatorio los casos de alergias en niños son un problema importante explica también el doctor Robert Boyle del Imperial College de Londres

Voz 2 27:09 sí porque afectan a uno de cada veinte niños

Voz 0882 27:12 alimentos como nueces huevos leche o trigo y además este problema de salud está aumentando

Voz 5 27:23 les recogida por las cámaras sus acólitos

