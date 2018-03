Matinal SER (10/03/2018)

Voz 1024 00:00 son las siete de la mañana seis en Canarias

Voz 1024 00:20 hola buenos días esta vez tenemos por delante a lo más que otro fin de semana pasado por agua asoma por Galicia Félix nombre con el que han bautizado los meteorólogos a la que en las previsiones anuncian como la peor borrasca del invierno menos en la cosa mediterránea para hoy se esperan lluvias prácticamente en todo el país la peor parte ya se alza llevando la costa cantábrica donde están activados los avisos de color naranja riesgo importante sobre todo por viento en Galicia en Asturias en Cantabria y en el norte de Castilla y León mapa de tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 00:49 buenos días mucha precaución durante todo el fin de semana ya que el viento va a soplar con fuerza en todo el país sobre todo del suroeste además provocará marcado oleaje en las Rías Baixas en Galicia olas a lo largo de hoy de más de ocho metros de altura durante la madrugada el viento ha soplado con fuerza en Galicia perderá fuerza transitoriamente entre esta tarde y la próxima madrugada es cuándo alcanzaremos

Voz 2 01:10 las rachas máximas de nuevo más de cien kilómetros

Voz 0978 01:13 en Galicia en los principales sistemas montañosos de la península en las cumbres rachas de más de ciento cincuenta kilómetros

Voz 2 01:19 hora de manera que mejor abstenerse de hacer actividades

Voz 0978 01:21 de alta montaña a esto hay que añadir la lluvia que o la una pausa irá cayendo en muchos momentos de manera torrencial y con tormenta en Galicia las dos Castillas la Comunidad de Madrid y Andalucía más sol en general durante todo el fin de semana en Canarias el Cantábrico y el Mediterráneo allí donde luzca el sol ambiente muy suave máximas de veinte a veinticinco grados

Voz 1024 01:42 por lo demás Cataluña y la situación política que continúa empantanada Carlos Sevilla buenos días

Voz 2 01:47 buenos días el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena denegado a Jordi Sanchez su salida de prisión para asistir al pleno de investidura que el Parlamento catalán tenía previsto el próximo lunes Sánchez ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el presidente del Parlament ha decidido aplazar el pleno hasta conocer el pronunciamiento de Estrasburgo

Voz 1024 02:03 el Gobierno y los sindicatos pactan una subida salarial de la función

Voz 2 02:06 pública el Ministerio de Hacienda alcanzado un acuerdo a tres años con CCOO UGT y CSIF para subir el sueldo de los funcionarios hasta un ocho coma ocho por ciento un acuerdo del que deberían tomar nota en el sector privado según Cristóbal Montoro

Voz 3 02:17 Ike ahora el sector privado debería tomar buena nota de lo que estamos haciendo en la tarde de hoy aquí precisamente cuando todavía está pendiente el cierre de esa negociación colectiva en el ámbito de nuestras empresas

Voz 2 02:33 el Consejo de Ministros alumbra al nuevo plan de vivienda un plan que contempla subvenciones estatales por importe de mil cuatrocientos millones de euros hasta dos mil veintiuno un sesenta y dos coma cinco por ciento más que el anterior el Ministerio de Fomento espera entregar quinientas cincuenta y siete mil ayudas y calcula que las actuaciones contempladas permitirán crear sesenta mil puestos de trabajo llevamos

Voz 1024 02:50 ese días continúa la búsqueda del menor desaparecido

Voz 2 02:53 en Almería esta mañana se retoman los trabajos de búsqueda de Gabriel el niño de ocho años cuyo rastro se perdió el veintisiete de febrero en Níjar por otro lado en Navia en Asturias la Guardia Civil ha detenido a un hombre por su presunta relación con la muerte violenta de una de las tres mujeres desaparecidas en esta comunidad

Voz 1024 03:06 Fran rebaja las expectativas de un encuentro con el líder norcoreano

Voz 2 03:09 el presidente de Estados Unidos ha asegurado en Twitter que todavía no se ha decidido el lugar y la fecha de su reunión con el presidente de Corea del Norte el pronunciamiento de Trump llega después de que un portavoz del Gobierno de Corea del Sur anunciara una reunión entre los dos dirigentes el próximo mes de mayo

Voz 1024 03:22 deportes ya está en marcha la jornada número veintiocho en primera Store Gonzales buenos días

Voz 4 03:26 qué tal buenos días que anoche sabría con el Girona dos Deportivo cero y que deja los gerundenses provisionalmente en posiciones europeas y en descenso al cuadro gallego hoy continúa la jornada desde la una Eibar Real Madrid con varias novedades en el once de Zidane tras el partido en París del pasado martes a las cuatro y cuarto Sevilla Valencia duelo por la cuarta plaza de Champions en el Pizjuán a las seis y media Paco López se estrena en el banquillo del Levante en Getafe ya a las nueve menos cuarto el Barça visita al Málaga con ocho puntos de ventaja al frente de la Liga pero con la ausencia de Andrés Iniesta en los azulgrana en la Euroliga de baloncesto el Unicaja cayó Moscú contra el CSKA y el Barça ganó en el Palau al Estrella Roja en la Eurocup el Herbalife Gran Canaria cayó eliminado tras perder en casa ante el Lokomotiv Cuban en ciclismo hoy penúltima etapa de la París Niza con final en alto donde el murciano Luis León Sánchez defenderá el liderato

Voz 1024 04:17 sintonía de Matinal SER a las siete y cinco de la mañana cinco de la mañana en Canarias hemos abierto este informativo con la previsión del tiempo ante la llegada del temporal Félix a nuestro país temporal sobre todo de viento en las próximas horas rachas que pueden alcanzar recordemos los ciento cincuenta kilómetros hora en las cumbres viento en todo caso que va a servir para limpiar el ambiente la contaminación es perjudicial para la salud incluso para los que aún no han nacido no cuenta Javier Gregori

Voz 0882 04:44 un estudio realizado por científicos españoles y holandeses demuestra por primera vez que existe una clara relación entre las posición durante el embarazo a la contaminación del aire y el deterioro cognitivo de los bebés que puede provocar además daños en el cerebro a largo plazo como un bajo rendimiento

Voz 0527 05:00 colar

Voz 0882 05:00 esta investigación pionera ha analizado la evolución de setecientos ochenta y tres niños y puede servir al menos para poner en marcha medidas de prevención de la contaminación en las ciudades como explica la doctora Mónica Oaks en el Instituto de Salud Global de Barcelona

Voz 5 05:13 hay paramentos factores que han afectado Malena

Voz 1743 05:16 pues lo más preocupante de todo este

Voz 0882 05:19 me demuestra que estas alteraciones cerebral ese niño se producen incluso en niveles de contaminación atmosférica que hasta ahora se consideraban seguros el cerebro del feto es muy vulnerable porque aún no ha desarrollado los mecanismos necesarios para poder eliminar las toxinas de vertidas al medio ambiente

Voz 1024 05:34 pero ojalá Félix esa borrasca limpie de contaminación los cielos aunque sea temporalmente es tiempo de noticias en la radio para despertar ese sábado

Voz 3 05:42 diez de marzo

Voz 1024 05:50 somos nuevo primero al laberinto catalán de nunca acabar con el pleno de investidura en Estambul en suspenso después de que el Supremo denegara ayer la petición del candidato Jordi Sanchez para asistir como decimos a ese pleno a esa cita de investidura que en todo caso tampoco contaba con el apoyo de la CUP para salir adelante probamos primero con la crónica judicial de Javier Álvarez

Voz 0689 06:09 el magistrado basa su decisión en el riesgo de reiteración delictiva al subrayar que los delitos que está investigando se desplegaron precisamente desde actuaciones legislativas y ejecutivas que eran claramente ilegales desatendida de manera flagrante los controles tanto constitucionales como judiciales lo que se hizo dice el juez en una aplicación de una táctica que hoy en día no ha sido excluida sigue respaldando dándose el juez concluye que aunque cualquier ciudadano tiene el reconocimiento de optar por una investidura democrática y representativa esta facultad no desactiva la obligación del juez de velar porque no se pongan en riesgo otros valores de mayor relevancia el magistrado no ha esperado al lunes y pese a que le faltaba los informes de Vox la coincidencia con el fiscales absoluta ya resuelta de forma categórica cualquier posibilidad de salida de prisión del candidato ni libertad ni permiso eventual de salida para la investidura una vez constatada concluye el magistrado la gravedad de la conducta el juez considera que no se han desvanecido los elementos objetivos que configuran ese riesgo de que Sánchez persevera en alcanzar su objetivo siguiendo una estrategia contraria a la

Voz 1024 07:11 ay bueno el abogado de Sánchez ya ha anunciado que acudirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos anoche en Hora Veinticinco el profesor de Derecho Penal Internacional de la Complutense de Madrid Manuel Ollé no se explicaba en la radio el recorrido que puede tener en la petición de Jordi Sanchez

Voz 6 07:24 sí a Estrasburgo sigue el criterio que ha seguido hasta ahora en toda la historia de El tribunal yo digo un recorrido muy corto por no decir nulo no Estrasburgo sólo y exclusivamente accede a conceder medidas cautelares o al peticionario está en peligro de muerte o cuando puede ser torturado sufrir malos tratos

Voz 1024 07:44 a sabiendas de este panorama hay para no desobedecer a la justicia española como les contábamos en portaba el presidente del Parlament decidió a última hora de anoche suspender el pleno convocado para el lunes hasta nuevo aviso osea hasta que decida dice influir Torrent el Tribunal de Estrasburgo Radio Barcelona Susana Ruiz

Voz 1922 08:01 Roger Torrent aplaza el pleno de investidura de Jordi Sanchez a la espera de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resuelva el recurso que el abogado del diputado presentará el mismo lunes a primera hora de la mañana con este gesto avalado por Esquerra Republicana Torrent quiere dar cumplimiento a su promesa de garantizar los derechos políticos de todos los diputados y muy especialmente del candidato vestido oficialmente Junts per Catalunya comparte el aplazamiento aunque en privado algunos de sus dirigentes defendían que era mejor mantener la sesión plenaria para reventar aún más las costuras del Estado poner en evidencia que la justicia española de nuevo intenta impedir la investidura de un diputado electo que con la ley en la mano conserva todos sus derechos a través de las redes sociales dirigentes de Cataluña Esquerra Republicana idea la CUP se mostraron muy críticos con el juez Llarena a quien acusan de haber tomado una decisión política que vulnera derechos fundamentales

Voz 1024 08:54 seguir así sacaban agotando los plazos los catalanes volverían a las urnas lo apuntaba en una entrevista a El Punt Avui el ex president Puigdemont

Voz 1743 09:02 dos Cup tragedia no es ninguna tragedia que haya

Voz 7 09:05 acciones no es la prioridad no es lo que desea nadie al menos nosotros no lo deseamos

Voz 8 09:09 pero cuando el mecanismo legal prevé que pueda haber elecciones es porque no es ninguna tragedia que pueda pasar cree hecho el Estado español tuvo que repetir unas elecciones acción

Voz 1024 09:19 Nos queda un fleco judicial más el viernes sobre Catalunya la decisión de la jueza Lamela de dejar en libertad con medidas cautelares a quién fuera el director de los Mossos jefe de Trapero también al exsecretario de Interior catalán para la magistrada ambos tenían como finalidad inmediata facilitar la celebración de la consulta ilegal del uno de octubre informa Pilar Velasco

Voz 1743 09:38 en su interrogatorio ante la jueza Carmen Lamela según fuentes judiciales el ex jefe político de Trapero opera Soler ha reconocido la manipulación de las actas que redactaron los Mossos desplegados durante la consulta ilegal del uno de octubre tal y como apuntaba los últimos informes de la Guardia Civil que llegaron a cuantificar en XXXIII las actas falsificadas sobre supuestos intentos de impedir votaciones cuando en realidad había sido al revés eso sí Soler se ha escudado en que no tenía competencias para dirigir operativos policiales Carmen Lamela ha decretado libertad con cautelares para Pere Soler y también para César Puig mano derecha del ex conseller encarcelado Joaquim Forn ambos no podrán salir de España tendrán que comparecer cada quince días además de estar localizados por teléfono y domicilio la jueza ha rechazado la petición de cien mil euros de fianza de la Fiscalía también para ambos el doble que a Trapero por su papel activo en el referéndum en el boicot a los registros en la Consejería de Economía el Ministerio Público ha hecho esta petición porque considera que hay riesgo de fuga y reiteración delictiva al pretender perpetuar el proceso investir un presidente encarcelado

Voz 1024 10:33 escuchamos la voz de un consejero más de Puigdemont Santi Vila anoche aquí en La Ser en Hora Veinticinco presentando el libro Héroes y traidores sobre los días más convulsos pluses

Voz 9 10:44 yo estoy convencido que dos mil dieciocho debería ser el año de la rectificación no de la ratificación de los propios errores y dos errores extraños no y en este sentido pues veo que no les está costando muchísimo muchísimo muchísimo es salir de esta situación pues tan tan enconada en la que está

Voz 1024 11:05 y un apunte que ha enconado todavía más el Ibero político en Catalunya en las últimas horas tras la difusión de una conversación telefónica privada de Lluís Salvadó ahora diputado de Esquerra y ex número doce Junqueras y el alcalde de San Carlos de la Rápita del mismo partido ambos intercambian comentarios

Voz 10 11:22 es muy machistas

Voz 1024 11:24 además conoceros ambos se han pedido disculpas han anunciado que van a actuar además judicialmente por esa filtración mientras las Estambul triplicando las voces de aquellos que piden su dimisión como Ada Colau au Xavier Domènech siete y CSS once de la mañana en Canarias sintonía de Matinal SER noticias en la radio el fin de semana ya con buenas económicas para los empleados en la función pública después de que los sindicatos CCOO UGT y CSIF hayan cerrado un pacto con Hacienda para mejorar salarios recuperar puestos de trabajo y ampliar la negociación colectiva redondeando más de tres millones de funcionarios van a ver como su sueldo aumenta en tres años hacemos números con Rafa Bernardo

Voz 1762 12:03 según los términos del acuerdo para dos mil veinte los empleados públicos ganarán como poco un seis coma uno por ciento unos setenta y cinco por ciento este año dos con veinticinco por ciento que viene dos por ciento el otro pero si la economía crece por encima del dos y medio por ciento hice cumplen los objetivos de déficit la subida podría alcanzar el ocho coma ocho por ciento En total para el ministro de Hacienda un camino que debería seguir las empresas privadas Cristóbal Montoro

Voz 0447 12:25 es que hay crecimiento económico y de momento efectivamente de que ese crecimiento económico cada vez revierta hacia quiénes están protagonizando ese servicio que son los funcionarios públicos en el ámbito del servicio público y que son también los trabajadores en nuestro país en las grandes empresas las medianas empresas lleguen las pequeñas y medianas empresas

Voz 1762 12:50 para los sindicatos un primer paso en la recuperación salarial y de derechos en un acuerdo que también incluye creación de empleo público este año que abre la puerta a negociar de nuevo en cada administración cuestiones como la jornada a la retribución durante las bajas Ike mejora los mecanismos de conciliación

Voz 1024 13:04 añadía Montoro que el sector privado debería tomar buena nota de este acuerdo ahora que esa pendiente el cierre de la negociación colectiva le respondía anoche en Hora Veinticinco el secretario general de Comisiones un aislada

Voz 9 13:15 queda muy bien lo que ha dicho Montoro yo lo comparto en eso que ha dicho pero gran parte de los problemas que estamos teniendo en el sector privado para garantizar mejoras salariales en el entorno del tres por ciento que es lo que estamos pidiendo tienen que ver con una legislación laboral con una reforma laboral que a día de hoy es como un cepo en las piernas de la negociación colectiva iba a ser mucho más complicado hacer lo que este país necesita que recuperar salarios por justicia redistributiva eficacia económica sino se modifica la actual

Voz 1024 13:45 en Azziman oral luego está ganan lo suficiente para poder comprar o alquilar una casa el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un nuevo plan de vivienda que pretende destinar más en mil millones de euros mil millones en ayudas lo ampliamos con Eladio Meizoso

Voz 0527 14:00 se destinan mil cuatrocientos cuarenta y tres millones en cuatro años a subvenciones a razón de trescientos sesenta millones anuales de media se centran sobre todo en el apoyo al alquiler a los que ingresen menos de mil quinientos euros brutos al mes para viviendas que tengan menos de seiscientos euros de renta o novecientos en algunos casos va a recibir el cincuenta por cien los menores de veinticinco años y mayores de sesenta y cinco y el cuarenta por ciento el resto un máximo de tres años pueden alcanzar el cien por cien hasta cuatrocientos euros de ayuda los desahuciados en viviendas que se destinan a ese fin las ayudas a la compra van a ser sólo para los menores de treinta y cinco años también con rentas bajas en municipios de menos de cinco mil habitantes no en todo el territorio como se decía antes hay quién ha alegado que esto iría en contra de la filosofía general de potenciar el alquiler Hinault la compra sea suprimido dice el ministro de la Serna salvo para combatir el despoblamiento rural

Voz 1024 14:53 el linier nos dejó la imagen que cierra la última crisis de Gobierno el relevo al frente de la cartera de Economía Industria y Competitividad trama de seis años en Luisa Guindos llega Román Escolano estoy convencido Arman

Voz 11 15:05 que tú vas a ser el ministro en cuyo tiempo de España saldrá definitivamente de la crisis económica

Voz 12 15:11 si la labor que Luis ha desarrollado al frente de ese ministerio durante los últimos seis años el trabajo al que yo ahora me enfrento sería muy diferente

Voz 1024 15:20 no es lo único que llamaba la atención ayer de ese Consejo de Ministros esa foto del nuevo titular de Economía destacaba el aplauso del Gobierno al histórico ocho de marzo en España como ejemplo para mujeres y para hombres del resto del mundo son a Sánchez buenos días

Voz 1743 15:35 sí buenos días al Gobierno le parece una buena noticia eso es literal la protesta que llenó el jueves las calles de muchas ciudades y pueblos de España en La Moncloa creen que refuerza lo que ya está haciendo Mariano Rajoy en la lucha por la igualdad

Voz 13 15:46 estamos satisfechos vamos a continuar viendo ahora el respaldo y la sensibilización que existe pero este Gobierno la igualdad es una de sus prioridades cree en ella participan ella insisto lo ha demostrado con hechos

Voz 1743 16:00 esto dicen ahora los populares en una evidente evolución desde ese argumentario de hace tan sólo quince días que decía que la huelga era elitista que buscaba enfrentar a hombres y mujeres e incluso romper el modelo de civilización occidental el PP escuchábamos aquí recordaréis en la SER a la ministra Montserrat ha venido huyendo del término feminismo por considerarlo una etiqueta de izquierdas pero ya no estés Rafael Hernando hoy

Voz 13 16:22 hacía era feministas hacemos bueno desde el punto de vista de feminista es una persona preocupada por las mujeres sí soy feminista

Voz 1743 16:28 también Cristina Cifuentes que anunció que haría huelga a la japonesa dice ahora que esa era una mera expresión porque ella hace ese tipo de huelga todos los días ya que trabaja muchas horas a posibles a todos

Voz 1024 16:38 soporta unos políticos o explícitamente no apoyar

Voz 1743 16:40 con un perfil ante la como

Voz 1024 16:43 notoria de la hora exitoso ocho de marzo más opiniones a favor y en contra escuchamos ahora las de Núñez Feijóo Robles Rivera hay Montero

Voz 0053 16:51 pensar que esto ha sido la manifestación política en mi opinión es una falta de respeto hacia las mujeres que con distintas ideologías y con distintos pensamientos pues nos han dicho que todavía no considero la igualdad que la conciliación no solamente es una política sino que es una actitud y que los hombres lo podemos pensar que esto es una manifestación politica esto sería un grave error una falta de respeto hacia las mujeres

Voz 1743 17:20 que es imprescindible es que el Gobierno en España escuche la llamada de las mujeres no puede ser que sigamos en esta situación como si no hubiera pasado nada no vale que el señor Rajoy se ponga un lazo morado y luego se lo quite porque es imprescindible que se tome medidas contra la brecha salarial contra la desigualdad laboral estamos todavía que esperando que el Gobierno los doscientos millones de euros que corresponden a la lucha contra la violencia de género de este año todavía no ha habido ni el más mínimo gesto en este sentido

Voz 0040 17:55 creo que lo que ayer demostró esta manifestación esta movilización es que el movimiento el feminismo no es sólo una causa de una ideología y sobre todo no sólo una causa sólo de las mujeres había también muchos hombres también apoyamos estancados así que ahora nos toca hacer política para poner ya la linda digamos a esa movilización ahora sería muy bueno que los Presupuestos General del Estado llevaran más permisos de paternidad y apoyo a esa educación infantil

Voz 14 18:19 el Partido Popular decía que era mejor hacer una huelga a la japonesa hemos visto a ciudadanos cuestionar también las decisiones del movimiento feminista que ayer el movimiento feminista le dio una lección al conjunto de nuestro país

Voz 1024 18:33 de la página de sucesos de Matinal SER dos casos que continúa abiertos al norte la detención de un hombre por su presunta relación con el hallazgo del cadáver de una mujer en un embalse Radio Asturias María José Loché

Voz 1464 18:44 el detenido como presunto autor de la muerte de Paz Fernández sigue proclamando su inocencia tras prestar declaración ante el Juzgado de Luarca sin embargo la Guardia Civil le condujo a primera hora de la tarde de retorno su domicilio en Coaña para llevar a cabo un segundo registro en busca de restos biológicos de la víctima las diligencias se encuentran bajo secreto de sumario y esta detención ha tenido su impacto sobre los familiares de las otras dos mujeres que permanecen desaparecidas lo juez Martínez Paunero que instruye la causa de la mujer desaparecida en Castrillón pedía que se ponga coto a la rumorología tampoco existe fundamento para acudir a moros

Voz 15 19:18 cogía inventarse situación

Voz 4 19:21 con eso complots que sitio no hay ninguno

Voz 1464 19:23 porque en los destino bueno la víctima de navía habría muerto estrangulada pero antes según la autopsia intentó defenderse de la agresión con todas sus fuerzas

Voz 1024 19:32 sí al sur se sigue buscando a Gabriel Cruz el niño desaparecido hace once días en Níjar más de ocho mil personas han arropado a los padres que piden más apoyo más ayuda también policial para encontrar a su pequeño será Almería Rosa Ortiz

Voz 0433 19:45 Patricia que en se ha roto en varias ocasiones en un llanto amargo que ha conmovido a los miles de asistentes a esta concentración ha pedido la gente que siga con ellos porque es la única manera posible ha dicho de que el gas

Voz 16 19:56 Ariel aparezca la única manera posible es sacarlo bueno y las personas con el amor que les estamos dando hoy estamos demostrando que es verdad que muchas personas buenas ese hablando en los corazones de los que puedan

Voz 0433 20:14 se lo hayan pedido los padres de Gabriel han agradecido de un modo especial la presencia de los padres también de Sandra Palo de Antonio el padre de Marta del Castillo

Voz 17 20:26 en SER Houghton me Kim Yo voy a Jaime Hindu cloro a veces

Voz 1024 20:35 bueno sólo a material diplomáticos sensibles de veinticuatro horas el anuncio no están escuchando de jefe de seguridad nacional surcoreano y la comunidad internacional aplaude el gesto y mira fijamente a la decisión del presidente Trump de reunirse con Kim Jon Un siempre que ayer norcoreano cumpla su palabra suspenda los ensayos con misiles balísticos todo eso está para Julia Guerra buenos días

Voz 1762 20:55 tal buenos días Donald Trump aseguraba hace unas horas a través de un tuit que el Gobierno estadounidense está trabajando en llegar a un acuerdo con Corea del Norte un acuerdo que dice será muy bueno para el mundo y asegura que la fecha y lugar de la reunión están aún por determinar aunque el director de Seguridad Nacional de Corea del Sur SICA fechado el encuentro para el mes de mayo por parte de Corea del Norte sigue sin haber ningún tipo de confirmación de la reunión los medios del régimen no han hecho ninguna referencia al asunto y continúan cargando contra el Gobierno estadounidense el principal el principal diario norcoreano asegura esta mañana un editorial que el país no se doblegara a la presión impuesta por Washington el vicepresidente de Estados Unidos ha asegurado que si el encuentro se termina realizando no será gracias a la estrategia de aislamiento del régimen llevada a cabo por Trump si la reunión se produce será el primer encuentro entre los líderes de ambos Paul de ambos países tras casi setenta años de enfrentamientos

Voz 1024 21:44 hemos crónica internacional con una noticia que nos remite a los tiempos de la Guerra Fría al Ejército británico sigue peinando la zona en la que presuntamente ha sido envenenado un antiguo espía ruso allí en el Reino Unido corresponsal en Londres Begoña Arce casi

Voz 0273 21:57 doscientos miembros de las Fuerzas Armadas se hallan desde ayer viernes en las calles de sol y las tropas desplegadas han llegado para reforzar a los equipos de la Policía que investigan el ataque con un agente nervioso sufrido el domingo por un antiguo espía ruso Sergei Skripal y su hija ambos siguen en estado crítico un policía que les atendió eh haya también en estado grave sólo murió una ciudad tranquila apacible en el suroeste de Inglaterra principalmente conocida por su catedral vea ahora en sus calles a soldados especialistas en explosivos marines de la Fuerza Aérea real y expertos en armas químicas las autoridades británicas insisten en que la población no corre peligro equipos forenses se hayan trabajando en distintos puntos relacionados con el espía ruso el nuevo centro de atención es el cementerio local donde están enterrados los restos de la esposa de Skripal y su hijo varias tiendas de campaña de los forenses cubren la tumba de Luismi la Skripal y el monumento dedicado a su hijo

Voz 1743 22:55 Sander ambos murieron recientemente

Voz 0273 22:57 hasta ahora se creía que por causas naturales

Voz 1804 24:11 el deporte con la agenda del sábado

Voz 20 24:14 a la Liga Aitor González buenos días qué tal buenos días con varios partidos interesantes el Barça en la antesala del partido de Champions contra el Chelsea visita al Málaga el Real Madrid hace lo propio Ipurua frente al Eibar y Sevilla y Valencia se enfrentan en el Pizjuán con la cuarta plaza en juego

Voz 4 24:33 pero la jornada veintiocho sobre anoche en Montilivi donde el Girona volvió a ganar en casa dos cero ante el Depor con goles de Stuani hijo ANPE tras dos jugadas a balón parado los catalanes son sextos de manera provisional a falta de lo que haga mañana el Villarreal mientras que el conjunto coruñés continúa penúltimo Issing que Seedorf haya conseguido aún una victoria como técnico deportivista ya lleva seis partidos en el banquillo eso ayer hoy el primer plato fuerte lo tenemos a la una de la tarde porque el Real Madrid visitan impuro a un Éibar que sigue peleando por dar la sorpresa y meterse en Europa los blancos tienen la Liga prácticamente imposible después del choque del martes contra el PSG se prevén varias novedades en el once inicial como pueden ser las de Kroos Modric Isco en el centro del campo o la de Bale en la delantera sobre el galés cada vez más cuestión todo Zidane ayer en rueda de prensa a vosotros

Voz 13 25:22 lo que queréis es buscar un problema pero no hay problema yo creo que tengo que hacer es cada tres días es un equipo para mí es importante pero hay otros jugadores que también que son importantes

Voz 4 25:37 a las nueve menos cuarto juega el líder el Barça que ya tiene media Liga en el bolsillo tras la victoria de la semana pasada contra el Atlético y lo hace visitando Málaga que es colista y que no gana desde diciembre Iniestas ha quedado fuera de la convocatoria pendiente de si va a llegar el próximo miércoles contra el Chelsea un partido que puede marcar la temporada y por ello Valverde era preguntando en sala de prensa Si el de esta noche podría ser utilizado para hacer pruebas de cara a la Champions

Voz 7 26:00 no me lo planteo de esa manera a priori a lo que me planteó un partido para hacer pruebas para ganar cualquier caso y no es un partido de prueba no quiero mirar lo de esa manera ni que nadie lo mi de esa manera

Voz 4 26:14 otro que la próxima semana tiene Champions es el Sevilla pero antes se juega hoy las opciones de clasificarse para la próxima edición contra el Valencia ambos enfrentan en el Pizjuán a las cuatro y cuarto con ocho puntos de ventaja para los che a pesar de ello Marcelino García Toral no firma el empate no

Voz 13 26:28 no vamos a ganar porque queremos competir al alto nivel jugamos contra un equipo Champions nosotros queremos serlo ellos lo son

Voz 1 26:38 el partido es bonito que nuestra intención es ir allí a ganarlo

Voz 4 26:43 el sábado se completa con el Getafe Levante de las seis y media en el que va a ser el estreno en el banquillo granota de Paco López que ha cogido al equipo con sólo un punto de distancia sobre la zona de descenso

Voz 7 26:52 eso

Voz 4 26:55 en baloncesto ayer en la Euroliga el Unicaja cayó en Moscú ante el líder de la competición el CSKA por ciento uno setenta y seis mejor le fueron las cosas al Barça que ganó en casa al Estrella Roja ochenta y ocho cincuenta y cuatro en la Eurocup el Herbalife Gran Canaria cayó eliminado de la competición tras perder el segundo partido de la eliminatoria de cuartos ante el Lokomotiv Cuban la jornada veintidós de la Liga Endesa se abre esta tarde con un Montakit Fuenlabrada Movistar Estudiantes mañana en el Palau clásico Barça Madrid y en ciclismo hoy penúltima etapa de la París Niza etapa de montaña con final en alto donde Luis León Sánchez continúa como maillot amarillo con veintidós segundos sobre el francés Philippe en la Tirreno Adriático tercera etapa con Mikel Landa como mejor español A44 Nos del líder el británico síntomas así que todo lo que dé de sí este sábado en el mundo del deporte lo contaremos en Carrusel Deportivo hoy edición especial desde la una de la tarde

Voz 1024 27:55 no estamos cerrando dicción pero no queríamos marcharnos sin hacernos eco de nuevo el espíritu del ocho de marzo que inundó las calles de un clamor por la igualdad hablamos de la gran mujer que hay detrás es una gran novela justo este fin de semana se cumplen dos siglos doscientos años de la publicación de Frankestein Hombra cumbre obra cumbre de la escritora británica Mary Shelley

Voz 21 28:16 los escalones

