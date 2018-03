Matinal SER (17/03/2018)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana seis en cada

Voz 1024 00:22 hola buenos días hoy es en diecisiete m los pensionistas vuelven a tomar las calles porque les falta para llegar a fin de mes Ilyasova los motivos para manifestarse

Voz 2 00:33 las FARC todo espero cada Jomeini extraiga diez veinte cincuenta

Voz 3 00:39 su porvenir también está en juego claro que se una a toda la gente joven el sábado que esto lo tenemos que petardo de mierda que te con siete menos unos sesenta no te digo nada seiscientos y pico con venir por el por eso estoy en rabia da en contraer

Voz 2 00:54 los que vienen detrás van a sufrir pero no están pisoteando encima que ellos saben que muchos bayoneta estamos todavía manteniendo mucha casa de ello porque ellos tienen la culpa porque lo tiene en casa sin trabajo

Voz 4 01:07 la presión no es un negocio la pensión es un derecho fundamental que tiene que estar al alcance de todas las personas que han dedicado su vida

Voz 2 01:16 la trabajar hay una cuestión de de

Voz 5 01:19 eh digamos intergeneracional que hay que respetar también si nos empeñamos en en negar que ese déficit está ahí y que va no sólo va a mantener sino aumentar pues eh la la la integración no va a poder no poder o no poder asumir iba pagar unas pensiones que ellos jamás

Voz 1024 01:37 además cobrarán enseguida hacemos números y les contamos el mapa de protestas más de cien convocadas por todo el país para darles voz a los pensionistas en contra de la subida del cero coma veinticinco por ciento de las pensiones aprobada por el Gobierno de Rajoy manifestaciones que les vamos a contar en directo en la radio a partir de las once diez en Canarias en A vivir que son dos días con Javier del Pino noticias será mañana en la SER con Carlos Sevilla Carlos buenos días

Voz 6 02:03 buenos días dos mil quinientas personas se concentraron ayer en el madrileño barrio de Lavapiés por la muerte del ciudadano senegalés Mamen valle el Ayuntamiento anunció una investigación y niega que el fallecimiento se produjera tras una persecución de la policía de Zara forrado de la Escuela de Buen Gobierno del PSOE la secretaria de Igualdad socialista Carmen Calvo y el portavoz de la Asamblea de Madrid Ángel Gabilondo intervienen hoy en este evento del PSOE donde ayer el mi ex ministro Javier Solana mostró su descontento

Voz 7 02:26 no no estoy contento con mi partidos me he dicho este partido tiene que estar unido este partido tiene que estar comprometido con la sociedad todas las de Dios

Voz 1024 02:35 pequeño ignorar Merkel y Macron preparan su refundación de Europa

Voz 6 02:40 lo anunció ayer el presidente francés tras reunirse con la canciller alemana en París los dos dirigentes trabajaran en una hoja de ruta que podría estar lista en junio miles de desplazados

Voz 1024 02:47 las bombas en Siria dieciséis personas han muerto por bombardeos

Voz 6 02:50 los turcos en la ciudad de Afrín mientras miles de civiles continúan huyendo de las ofensivas aéreas en distintos puntos del país y un joven ha muerto esta noche en una reyerta en Madrid ha sucedido esta madrugada en un bar de copas del distrito de Usera el suceso se ha saldado con una persona muerta y cuatro heridas dos de ellas graves

Voz 1024 03:03 en los deportes la vigésimo novena jornada de Liga Se abrió anoche Héctor González buenos días

Voz 1680 03:08 qué tal buenos días con la victoria del Levante dos uno sobre el Eibar que deja al conjunto granota siete puntos por encima de la zona de descenso hoy cuatro partidos más a la una en Riazor Deportivo Las Palmas el que pierda va a tener muy complicada la permanencia cuatro y cuarto Valencia Alavés seis y media Real Sociedad Getafe nueve menos cuarto Betis Espanyol quedan para mañana los partidos del Real Madrid Barça Sevilla o Athletic con en la Euroliga de baloncesto derrota noche del Unicaja contra Panathinaikos y hoy se abre la jornada veintitrés de la Liga Endesa con el técnico Zaragoza Real Madrid y el Joventut Obradoiro en Qatar ya está en marcha el primer gran premio de motociclismo de la temporada hoy en el circuito de Losail sesiones de clasificación en las tres categorías y en fútbol sala esta tarde se disputan las semifinales de la Copa del Rey que se está disputando en Madrid Palma Futsal Movistar Inter Jaén Ríos Renovables de Zaragoza

Voz 1024 03:53 en cuanto al tiempo el invierno se resiste a marcharse aunque sólo le queda ese fin de semana que la primavera comienza oficialmente el próximo martes Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 04:01 buenos días a lo largo del fin de semana en la situación meteorológica más complicada la tendremos en el sur de la península donde van a coincidir lluvias intensas con viento muy fuerte a lo largo de la mañana la lluvia afectará al centro de la península se extenderá por gran parte de la Comunidad de Madrid Extremadura y Castilla La Mancha durante la tarde irá mejorando pero en cambio la lluvia ganará protagonismo en Andalucía hasta mañana por la mañana de noche volverá a llover en Extremadura también sur de Castilla La Mancha Murcia y sur de la Comunidad Valenciana donde más en Andalucía especialmente en su parte más oriental en las montañas nieve a partir de mil metros de altura y vientos muy fuertes sobre todo en la zona del Estrecho donde el poniente puede superar los cien kilómetros por hora con marcado oleaje y mañana irá mejorando pero durante la tarde chubascos que de nuevo afectaran cualquier punto de la península y temperaturas cada vez más bajas el lunes incluso ambiente plenamente invernal en todo el país

Voz 1024 04:50 si amanece este sábado diecisiete de marzo a las siete y cinco son las seis y cinco en Canarias

Voz 8 05:01 los pensionistas merecen el respeto de todos ellos significa que no deben ser engañados y utilizados en la confrontación política partidista sino que es responsabilidad de todos compartida encauzar las soluciones a decía ministra portavoz

Voz 1024 05:17 desde Vigo no lo ven así los colectivos de pensionistas y las fuerzas sindicales que tres días después asistir a lo que fue el debate en el Congreso hoy vuelven a salir a las calles prácticamente en todo el país en defensa de unas pensiones dignas el grueso de las protestas están convocadas por la Coordinadora Estatal por la defensa del sistema público de pensiones informa Rafa Bernardo

Voz 1762 05:37 entre los colectivos que constituyen la coordinadora una organización descentralizada y sensiblemente a la izquierda en el espectro político hay muchos que rechazan a los sindicatos mayoritarios a los que acusan de querer capitalizar el descontento de los pensionistas UGT y Comisiones rechazan esa acusación y recuerdan que llevan meses organizando protestas como las marchas de pensionistas que recorrieron el país a principios de octubre aunque su impacto inmediato eso fue muy pequeño porque coincide en el tiempo con el referéndum en Cataluña del uno y sus consecuencias es en todo caso esta falta de entendimiento la que ha llevado a que en varios lugares haya previstas dos protestas en lugar de una en Madrid por ejemplo hay una manifestación por la mañana convocada por la Mesa Estatal por el blindaje de las pensiones y por UGT y Comisiones y otra por la tarde a la que llama la coordinadora en Barcelona las protestas coinciden en la plaza Urquinaona pero la de los sindicatos y la de la plataforma de personas mayores empieza a las diez y media de la marea pensionista a la Coordinadora media hora después en total hay más de cien manifestaciones concentraciones y protestas convocadas en toda España para este año

Voz 1024 06:33 bueno una jornada que van a poder seguir el Antena de la SER con una cobertura especial desde las once en A Vivir con Javier del Pino a las dos en Hora catorce por la tarde en Carrusel además como siempre en nuestra página web en Cadena Ser punto com ese diecisiete m es el colofón así que vamos a recordar cómo hemos llegado hasta aquí con Julio Guerra

Voz 1084 06:50 lunes quince de enero los pensionistas de Euskadi decide movilizarse semanalmente para protestar por la pérdida de poder adquisitivo en suspensiones algo que la ministra de Empleo Fátima Báñez niega

Voz 9 07:01 las pensiones han mantenido su poder adquisitivo desde el inicio de la crisis

Voz 0259 07:05 mientras tanto Rajoy pide ahorrar un ahorro

Voz 10 07:08 en un horizonte temporal prolongado que sirva como complemento de la pensión

Voz 1084 07:12 Public las concentraciones semanales continúan en Euskadi culminan el veintidós de febrero los jubilados de las principales ciudades de España se unen a las movilizaciones Madrid Barcelona Valencia Bilbao allí se reúne en treinta y cinco mil personas

Voz 2 07:27 la primera respuesta política las movilizaciones es la de la ministra Báñez López

Voz 11 07:32 esta han sido lo que han estado más protegidos por nuestra

Voz 0806 07:36 el sistema de bienestar otros jubilados vascos siguen móviles

Voz 1084 07:38 echándose cada lunes el ministro de Economía y Hacienda Cristóbal Montoro anuncia deducciones fiscales en el IRPF para los jubilados que cobran pensiones medias o altas pero los manifestantes dicen que no quieren zanahorias llenan de nuevo las calles de toda España el jueves uno de marzo

Voz 3 07:52 otro de tomadura de pelo una vez más saldrán beneficiados las pensiones más altas

Voz 1084 07:57 ese mismo día Rajoy advierte de que no se pueden subir las pensiones el siguiente lunes el cinco de marzo los jubilados de Badajoz reciben a Rajoy con una gran pitada

Voz 12 08:08 y así llegamos a este pasado lunes día doce los pensionistas Bilbao calientan motores para las movilizaciones de este sábado en toda España

Voz 1024 08:20 para entender un poco más los argumentos estas protestas consecutivas de pensionistas vamos con los datos según la Asociación de Técnicos de Hacienda una de cada tres pensiones no llega al umbral de la pobreza lo ampliamos con Eladio Meizoso

Voz 0527 08:33 tres millones cien mil pensionistas un tercio del total cobra menos de ocho mil doscientos euros al año según los datos de la Agencia Tributaria están por debajo del umbral de la pobreza gesta ve urgente aumentar las pensiones mínimas para no agravar el déficit de la Seguridad Social sugiere financiarlo con las bonificaciones en el IRPF a los planes privados de pensiones suponen dos mil millones de euros para las arcas del Estado suficiente para que los nueve millones de pensiones pudiesen subir como el IPC de dos mil diecisiete no perder poder adquisitivo sería redistributivo dice su portavoz José María Mollinedo porque las bonificaciones a las pensiones privadas van sobre todo a los contribuyentes de más renta

Voz 13 09:11 un tres coma cinco por ciento de los declarantes que superan los sesenta mil euros anuales se están beneficiando de más del cuarenta por ciento de esos dos mil millones que nos cuesta a los planes privados de pensiones

Voz 1024 09:23 planes privados de los que también tiran en el extranjero vamos a repasar el mapa de pensiones en el resto de Europa con Roberto de la Fuente aunque en Alemania la mayoría de los trabajadores combina la pensión con un plan privado una nueva ley aprobada el año pasado permite otras opciones de jubilación cómo obtener la cuota máxima a la edad de sesenta y tres si se han cotizado al menos cuarenta y tres años por su parte en Reino Unido un país donde mujeres y hombres no se jubilaron a la misma edad ahora ya sí a equiparación en este sentido desde jóvenes con veintidós años quedan inscritos en un sistema de capitalización donde parte de su sueldo junto con una ayuda de la empresa alimentan el plan de pensiones en Italia este pasado enero las pensiones han crecido un uno coma uno por ciento hasta situarse en dos mil dieciocho euros mensuales de media un país donde residen dieciocho millones de pensionistas cotiza en otros veintidós millones de trabajadores en Francia donde la reforma llevada a cabo bajo el mandato de Sarkozy eleva la edad de jubilación a los sesenta y siete años esto es un país en el que para cobrar la pensión completa hay que haber cotizado al menos cuarenta y un años y medio reciben mil ochenta y seis euros al mes además de un complemento obligatorio E e incluso en algunas situaciones otro facultativo hice Ramos la ronda internacional en Portugal donde el sistema de pensiones se financia a través de la tasa social única que descuenta el once por ciento del salario bruto mensual de cada trabajador se reparte en catorce pagas alcanzando de media de los cuatrocientos treinta y cuatro euros mensuales aunque generalmente la cuota que finalmente perciben es inferior como dato positivo este año los pensiones del dos coma ocho millones de portugueses han crecido entre tres y cincuenta y cinco euros esta cadena de manifestaciones en defensa de las pensiones hoy hay que sumar la treintena de marchas convocadas por todo el país en contra de la ley mordaza de hecho en Madrid esta tarde van a compartir un tramo del recorrido con los pensionistas Mónica Hidalgo es portavoz de la Plataforma No somos delito

Voz 14 11:14 nosotros queremos hacer la manifestación por bloques con feministas estudiantes sindicalistas ecologistas todas estas personas que están también afectadas por las leyes mordaza yo se están viendo afectados estaba viendo identificaciones de muchos pensionistas en sus acciones de protesta por o unas pensiones dignas y este es uno de los motivos por los cuales acuden acuden a nosotras para intentar coordinarnos y hacerlo hacemos la manifestación todos juntos

Voz 1024 11:42 colectivos de juristas así proderechos humanos critican que la normativa aprobó hace tres años límite derechos amparados por la Constitución como la libertad de reunión de expresión o de información Ignacio González es portavoz de Jueces para la Democracia

Voz 15 11:54 existe una panoplia de delitos que tratan de limitar al máximo la libertad de expresión no solamente porque se trata de tipos penales abiertos donde los cuales caben interpretaciones judiciales incluso contradictorias sino también por las penas que son desproporcionadas donde establecen penas de prisión cuando en su caso gasto desistir de una infracción penal deberían de estar castigados con una pena económica

Voz 1024 12:41 son los ecos de la manifestación convocada ayer tarde en Lavapiés en Madrid tras la muerte el jueves de un senegalés que trabajaba de mantero tenía treinta y cinco años y falleció yo de un paro cardiaco antes es recordar la controversia damos a dibujar el perfil de My con Mariana Loureiro

Voz 0259 12:57 han by tenía XXXV años llegó a España en cayuco desde su pequeño pueblo al oeste de Senegal llevaba trece años en nuestro país y no tenía papeles intentó dos veces regularizar su situación pero las dos veces las autoridades le denegaron el permiso la razón tenía multas y antecedentes por vender ilegalmente en la calle porque con la reforma del Código Penal del PP el top manta es delito castigado con penas de hasta dos años de cárcel Bombay vendía bolsos zapatos abanicos bufandas gorros se sacaba como mucho como dicen ellos

Voz 0738 13:28 quince pavos al día su vida en Madrid consiste

Voz 0259 13:30 a sobrevivir compartía piso con otros manteros en Lavapiés los que lo conocieron nos cuentan que era un buen amigo su sueño regresar a Senegal hace dos años murieron sus padres no los volvió a ver desde que los dejó buscando una vida mejor

Voz 1024 13:44 sus compañeros editaron el jueves por la calle queman by había muerto tras una persecución policial de sol es un extremo que desmentía en estos términos el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid Javier Barbero

Voz 8 13:55 a mí en el momento Don t el de la parada cardiorrespiratoria mía en los minutos anteriores hubo ningún tipo de intervención policial frente a él lo o con él sino que iban andando hacia insisto hacia la zona donde ellos donde ellos viven una versión

Voz 1024 14:15 especial que no se cree Malik miembro de la asociación sin papeles en Madrid que conocían lo que pasaba anoche por los micrófonos de Hora Veinticinco

Voz 16 14:24 el incremento que he visto a mi entiendo llevan tres años vienen diciendo todo esto lo saben porque los vecinos Flandes y ellos saben que la policiales que seguido los chicos de su vida cotidiana estas percepciones que hay es que el amor es un caso aislado estas eso llevamos tres años denunciando estos agresiones estos oficios esas percepciones

Voz 1024 14:50 noticias en matinal en la SER a las siete y cuarto seis y cuarto de la mañana en Canarias sin duda va a ser un fin de semana marcado por las manifestaciones porque el debate sobre la prisión permanente revisable también sale a las calles de casi una treintena de ciudades todas las hacer mañana la principal en Huelva salvo la de Madrid que está convocada para hoy para este mediodía en la Puerta del Sol es la respuesta social a la división política que vimos y les contamos el jueves en el Congreso así valoraban en las últimas horas este viernes Íñigo Méndez de Vigo Albert Rivera Susana Díaz

Voz 8 15:18 me gustaría que en la tramitación de esa proposición de ley los grupos reconsiderara su postura muchas veces oímos que hay que escuchar a la calle que la escuchen también en esta ocasión

Voz 17 15:28 que no comenzamos el PSOE no podemos cambiar esto así que yo le pido al PSOE una reflexión me consta insisto que hay militantes votantes incluso dirigentes del PSOE que preferirían haber esperado y haberse abstenido ayer Ferraz decidió lo contrario y Le pido al Partido Socialista que recapacite si ahora callamos

Voz 18 15:43 enterrado el pequeño Gabriel aunque reconoce que todavía conmocionada horrorizada de las cosas más duras y difíciles que he vivido entre ocho años yo creo que este país no se merecía del debate que presenciamos ayer y que y que hecho ayer se debatiera esta madre

Voz 1024 16:00 hablando de falta unidad en esa misma intervención ante los medios la presidenta andaluza confirmaba que no va a asistir hoy a la Escuela de Buen Gobierno del PSOE Inma Carretero buenos días

Voz 0806 16:10 buenos días el plato fuerte de hoy en la Escuela de Gobierno del PSOE va a ser el debate entre los presidentes autonómicos sólo van a estar Guillermo Fernández Vara Javier Lambán Emiliano García Page Francina Armengol porque ayer a veinticuatro horas de la convocatoria Susana Díaz confirmó su ausencia

Voz 18 16:26 creo que como Yoma ayuda al PSOE que haciendo mi trabajo y que el gobierna Andalucía demuestre que se gobierna de otra manera eso echó vivo el carísima que hay es la mejor manera que tengo de ayuda mi compañero y ello lo van a hacer bien SWE escuela

Voz 0806 16:38 quizá porque se ha frustrado la foto de unidad que perseguía Pedro Sánchez ayer hubo un nuevo llamamiento a la reconciliación socialista lo hizo el exsecretario general de la OTAN Javier Solana que confesó su tristeza cuando mira al partido

Voz 7 16:52 no no estoy contento con mi partidos lo he dicho vosotros tampoco está del despojos tu partido y tenemos que hacer lo posible por restar todos contentos con nuestro partido este partido tiene que estar unido este partido dice estar comprometido con la sociedad

Voz 0806 17:05 el descontento de Javier Solana tiene que ver también con algunas decisiones de Pedro Sánchez como el abandono del pacto educativo lamentó además que el PSOE perdiera así lo dijo el debate en el Congreso sobre la prisión permanente revisable

Voz 1024 17:22 del exterior vamos con los detalles en la última cumbre franco germana con Macron y con Merkel determinados a emprender una profunda reforma de la Unión Europea prácticamente una refundación París Carmen Vela el presente

Voz 0390 17:34 considera indispensable que Francia y Alemania construyan una nueva ambición sobre la Eurozona sobre inmigración defensa y comercio también sobre investigación educación los gobiernos de ambos países elaborar una hoja de ruta muy detallada de aquí a junio para refundar Europa el trabajo será arduo ha admitido el jefe del Estado francés en un contexto ha dicho profundamente trastocado por el Brexit y por la elección italiana que ha visto aumentar los extremos la canciller Angela Merkel ha expresado su determinación hacia las reformas propuestas por París no tengo para empezar siempre la misma opinión pero Alemania y Francia históricamente han aportado muchas cosas juntos y tenemos la voluntad yo tengo la firme voluntad de conseguirlo podemos conseguirlo los dos mandatarios se han mostrado solidarios con el Reino Unido porque todos los indicios apuntan han dicho a una Gerencia de Rusia también se ha pronunciado por la libertad de comercio dentro de las reglas internacionales de reciprocidad

Voz 1024 18:31 entre las reglas el comercio o la Unión Europea está preparada para el penúltimo pulso con Trump y su decisión de aplicar aranceles a las importaciones acero y Alemania corresponsal comunitaria sola Pastor buenos días

Voz 0738 18:41 buenos días con Estados Unidos y el acero Bruselas no quiere correr riesgos osea que mantiene que ha de tener apuntó sus sanciones incluso si el Gobierno de tramo ofreciera algún gesto y es que los europeos están dispuestos a comunicar ya a la OMC su lista de productos a los que aplicar un aumento de aranceles tienes folios un total dicen de dos mil ochocientos millones para empezar que incluyen desde los zumos de naranja hasta motocicletas pasando por barcos tabaco whisky o el famoso arroz bomba en fin una lista exhaustiva cuya segunda parte afectará también a la importación de coches aunque esto no impide que esta semana próxima se mantengan abiertas las negociaciones

Voz 1024 19:31 el mapa mundi no ceja más protagonistas que repasamos con Sergio Soto Sergio buenos días buenos días ya de silencio hoy en Rusia nombre que recibe allí la jornada reflexión antes en la más que probable reelección de Putin en las elecciones de

Voz 19 19:42 la previa al silencio question una foto

Voz 1680 19:47 harto

Voz 19 19:49 Price

Voz 1258 19:51 la voz de Vladímir Putin que ha dirigido un mensaje a los ciudadanos para animarles a acudir a las urnas si lo hacen con normalidad y los sondeos no yerran por completo Putin renovaría su mandato con en torno al setenta por ciento de los apoyos a pesar de que compite con siete candidatos más en China

Voz 20 20:07 a que el PP ha sido reelegido Unanue

Voz 1024 20:10 Memento y entre aplausos para conducir una nueva era

Voz 1258 20:13 ningún voto en contra ninguna abstención en la Asamblea Nacional sí estará cinco años más al frente del Gobierno chino y podrá continuar a partir de dos mil veintitrés gracias a la reforma constitucional aprobada hace unos días el Congreso también ha aprobado por unanimidad incluir sus planteamientos sobre el socialismo con características chinas junto a los de Mao Tse Tung opina

Voz 1024 20:30 el fiscal general de Estados Unidos Jeff Sessions ha despedido al número dos del FBI de faltaban veintiséis horas para jubilarse Andrew MacCain abandona el FBI acusado de filtrar información no autorizada la prensa aunque él asegura que se trata de una persecución por seis sus investigaciones sobre la trama rusa así hemos llegado a las siete y veinte seis y veinte de la mañana en Canarias en menos un minuto los deportes

Voz 1024 21:51 pero el fin de semana liguero Héctor González buenos días

Voz 21 21:53 buenos días es la última fecha antes del último parón de selecciones antes del Mundial que tendrá lugar la semana que viene hoy cuatro partidos pero anoche tuvimos el primer capítulo en el Ciudad de Valencia donde el Levante dio un paso importante camino la permanencia en Primera

Voz 2 22:13 le ganó dos

Voz 1680 22:14 es uno al Eibar en un partido apretado en el que los granotas resolvieron con goles de Roger de Boateng y que sirve para que el Levante Estella siete puntos por encima el descenso era el segundo partido de Paco López en el banquillo y fue la segunda victoria del entrenador se pasaba por el larguero

Voz 22 22:28 esto es el fútbol a veces ocurren estas cosas que llevas mucho tiempo sin ganar y bueno pues en dos semanas tienes dos victorias consecutivas yo uno de los mensajes que transmitía el Vestuario era que quería un equipo que íbamos a demostrar que podíamos ganar a cualquier rival

Voz 1680 22:43 yes encuentro de anoche en el Ciudad de Valencia condiciona aún más si cabe el primero que se disputa este sábado a la una de la tarde en Riazor Deportivo Las Palmas los gallegos penúltimos ocho puntos de la salvación los canarios antepenúltimos a siete a ninguno le vale el empate el que pierda tendrá un pie y medio en Segunda División más tranquilos afrontan el partido de las cuatro y cuarto Valencia Alavés aunque en el conjunto che la previa la ha marcado la fractura en el tendón de Aquiles del mediocentro francés con que Lem que se pierde lo que resta de temporada el Alavés tiene margen once sobre la zona de peligro misma diferencia que los de Marcelino sobre la quinta plaza pese a tener la Champions asegurada el entrenador asturiano pide prudencia

Voz 23 23:20 sí que me preocupa dónde puede preocupar la excesiva euforia al considerar que ya somos equipo Champions cuando realmente no lo somos por lo tanto tenemos que que intentar calmar esa euforia centrado la atención en el partido

Voz 1680 23:40 a las seis y media Real Sociedad y Getafe ambos en tierra de nadie en la clasificación se miden en Anoeta ya las nueve menos cuarto cierra el sábado el Betis Español en el Villamarín los de Setién siguen peleando por volver a Europa llegan con la baja de Joaquín pero con la vuelta de Andrés Guardado Jordi Amat ahora verdiblanco doce años Perico protagonista anoche en El Larguero

Voz 24 23:59 tenemos en la cabeza que hay que ir partido a partido esto quedan dos jornadas tenemos cuarenta puntos tenemos a problema de oro para seguir a su mando y seguir ahí arriba kilo que es muy bonito pues ganar partidos para intentar poseer el objetivo que es que llama

Voz 1680 24:17 mañana juegan todos los equipos que continúan precisamente en competiciones europeas y que ayer conocieron a sus rivales Juventus Real Madrid balsas Roma hay Sevilla Bayern en cuartos de la Champions y Atlético Sporting de Portugal en los cuartos de la Europa League ayer el lateral rojiblanco Filipe Luis fue operado de la fractura de peroné que sufrió el jueves en Moscú y que le va a mantener fuera de los terrenos de juego dos meses como mínimo fuera del fútbol en la Euroliga de baloncesto el Unicaja perdió ayer no sólo su partido ante Panathinaikos setenta y nueve noventa sino que también casi todas las posibilidades de avanzar a los cuartos de final de la competición en la Liga Endesa hoy da comienzo la jornada veintitrés con el técnico Zaragoza Real Madrid y el divina seguros Joventut Monbus Obradoiro en motociclismo más

Voz 1024 25:00 mañana primera carrera del Mundial en Qatar

Voz 1680 25:02 a lo largo del día se disputan las sesiones de clasificación la de Moto GP es a las cinco de la tarde en fútbol sala Se está disputando la Copa de España en Madrid esta tarde se disputan las semifinales Movistar Inter Palma Futsal Jaén Ríos Renovables de Zaragoza así que todo lo que ocurra durante el día lo iremos contando en Carrusel Deportivo desde la una en onda media web y aplicaciones móviles desde las tres en todas las emisoras de FM

Voz 1024 26:24 las siete XXVI de la mañana seis y veintiséis de la mañana en Canarias el sábado que marca el inicio de un fin de semana festivo grande y largo porque hacen puente puente de Fallas Radio Valencia Santi Botella

Voz 1680 26:36 quedan tres días intensos de rayas y en Valencia este sábado lo pasamos mirando al cielo y esperando que no llueva desde ayer

Voz 0344 26:43 los casi setecientos monumentos falleros ya están plantados y se pueden disfrutar y así seguirán hasta el lunes diecinueve de marzo cuando en la noche de la cremà serán pasto de las llamas pero hasta ese día hoy y mañana ofrenda de flores donde llegaron a desfilar hasta cien mil falleros y falleras y todos los días a las dos de la tarde mascletaes en la Plaza del Ayuntamiento este año con nuevo dispositivo de seguridad más riguroso con más vías de evacuación y por tanto con menos capacidad de público en primera línea ocupación hotelera rozando el cien por cien técnico en unas fiestas que celebran su según

Voz 1680 27:12 mundo año con el título de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

Voz 1024 27:17 el diecisiete de marzo sábado también está marcado en verde en el calendario en verde por una fiesta nacional natural de Irlanda donde el día de su patrón se celebra en todo el mundo hoy es San Patricio corresponsal Begoña Arce

Voz 0273 27:38 pues sí hoy es el Día de San Patricio Paddy para los amigos el patrón de Irlanda el santo varón que llegó a la isla en el siglo quinto desde Britannia para convencer a los irlandeses paganos ellos de que la

Voz 2 27:52 lo mejor de lo mejor

Voz 0273 27:53 lo que ha ocurrido después con la cristiandad y el catolicismo en Irlanda bueno eso es otra cosa en su honor en el de San Patricio arranca un largo fin de semana de festejos carnavalesco en medio mundo porque los irlandeses inmigrantes forzosos durante muchos siglos han llevado a su santo allí donde fuere en Estados Unidos es una enorme una gigantesca celebración en Nueva York la más importa ante del mundo le sigue la de Dublín donde el desfile en el centro de la ciudad comienza hoy a las once de la mañana aquí en Londres ese desfile será el domingo habrá también bailes comida callejera en la plaza de Trafalgar donde se esperan unas ciento veinticinco mil y qué hace falta para apuntarse a la fiesta con propiedad agua vestirse de verde llevan en la solapa en el sombrero o en cualquier lugar un trébol el símbolo de Irlanda hay por supuesto beber unas cuantas pintas de Guinness en honor del santo de la primavera que ya apunta en el horizonte

Voz 1024 28:58 claro que si bien temprano todavía para hacerlo le por el Día de San Patricio que pasó a la Historia del cine cerrado tal día como hoy hace veinticinco años el diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y tres el desfile sirve como escenario real para que Harrison Ford consiga escapar una vez más de Tommy Lee Jones es un rodaje que se hizo sin previo aviso y tuvieron que parar cuando el público empezó a reconocer a estos actores el material grabados fue suficiente y forma parte tal cual de la película El fugitivo nadie se escapa seguimos trabajando pero cerramos edición con Sergio Soto en la producción Icon Ángel Cabrera en la parte técnica más cine hará más actual desde ahora con María Guerra y Pepa Blanes en los Heat actualizamos en media hora en A Vivir con Javier del Pino hasta entonces qué pasa en una muy buena mañana

