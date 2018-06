Matinal SER (16/06/2018)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana seis en Canarias matinal Cadena Ser

Voz 1024 00:21 hola buenos días la inmigración en portada en vísperas de que llegue mañana Valencia la más de seiscientas personas rescatadas hace una semana por el barco Aquarius en aguas del Mediterráneo la crisis de los refugiados en primer término después de cuarenta y ocho horas en las que han sido rescatadas cerca de mil personas frente a las costas andaluzas las que han aparecido al menos cuatro cadáveres en aguas del Estrecho queda claro que la inmigración como estamos tratando a los que vienen a nuestro país buscando ayuda persiguiendo un futuro también encabeza la lista de preocupaciones el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez Isabel Celaá ministra portavoz

Voz 1479 00:56 se ha abierto un proceso dialogado con comunidades autónomas y sociedad civil para devolver el derecho a la protección a la salud a todas las personas en el Estado a todas las personas en España

vuelve así el concepto de sanidad universal que suspendió el Partido Popular en dos mil doce para combatir la crisis dijo volverán a un plazo de mes y medio Se trata dijo la ministra Cela de una cuestión de decencia política bueno pues además de todo el mundo habla del partido del estreno de la selección en el Mundial el primero en comentarlo en la antena de la SER Hoy el Rey Felipe VI desde Nueva Orleans primera parada de su gira por Estados Unidos que va a acabar recordemos el martes con Trump en la Casa Blanca no importa nos metió tres goles pero fueron los mismos que nos encajó Cristiano Ronaldo Héctor González buenos días

Voz 1643 02:04 buenos días un tres tres con dos goles de Diego Costa y otro de Nacho que después del terremoto esta semana no deja un mal sabor de boca en el que fue el debut en el banquillo además de Fernando Hierro Ike cerró la segunda jornada del Mundial Francisco José Delgado Moscú buenos días

Voz 0699 02:18 hola actor muy buenos días el día que dejamos atrás en titulares escribe así en el Mundial una España que duda tras pero convence delante empata a tres contra Portugal Cristiano además se convierte en el primer jugador de la historia en hacer un hat trick a España en todo un campeonato del mundo además Irán gana en nuestro grupo Marruecos cero uno y es el inesperado líder tras la primera jornada en el cruce Uruguay lo pasó fatal para vencer a Egipto sin Salah en el partido que enfrentó en la mañana a estos dos equipos sólo un gol en la recta final del Atlético Jiménez hace que los charrúas amanezca hoy felices precisamente hoy debuta la Argentina de Messi lo hace la Francia de Griezmann la Croacia de raquitismo Driss todo en un día en dónde quedan los ecos del bar que aquí empezamos a dudar si en la primera jornada fue usado con b o con v

Voz 1643 03:01 gracias Pacojó además fuera de toda la vorágine del Mundial hoy conoceremos quién acompaña a Huesca y Rayo en su viaje a primera a las ocho y media Valladolid Numancia en Zorrilla con un tres cero favorable a los vitorianos del partido de ida el Real Madrid igualó anoche la final de la Liga Endesa ACB al ganarle en casa noventa y ocho noventa y uno al Baskonia ahora las series en marcha uno uno a Vitoria desde las tres de la tarde Fernando Alonso tiene una cita con la historia ya que sale desde la pole junto a su equipo en las míticas veinticuatro horas de Le Mans

a última hora del Mundial de Rusia todo el deporte a partir de veinte hasta entonces noticias

Voz 1024 03:41 días del dieciséis el seis ahora con Carlos Sevilla Carlos buenos días

Voz 0070 03:44 qué tal buenos días el PSOE ha anunciado que presentará una modificación de la Ley de Memoria Histórica que permita sacar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos la reforma plantea también que las exhumaciones sean una política pública que los juicios del franquismo sean nulos de pleno derecho Mariano

Voz 1024 03:58 a Rajoy renuncia a su acta de diputado el ex presidente

Voz 0070 04:01 el Gobierno ha dejado su escaño por Madrid se reincorporará al Cuerpo de Registradores de la Propiedad así se refería ayer el popular Javier Maroto a la marcha de Rajoy

Voz 3 04:09 lo que ha hecho es un gesto de grandeza que no tiene precedentes en la política nacional y que aún político de Estados en la en mide o rescisiones tan difíciles como las que lo ha tomado en su vida personal y política en las últimas semanas

Voz 0070 04:21 prisión Rajoy deja de estar aforado y podría ser llamado a declarar en el caso de la caja B del PP uso profesores

Voz 1024 04:26 esta madrugada han muerto por disparos en las fiestas de Parla

Voz 0070 04:29 Madrid el fallecido es un feriante que recibió varios disparos en la zona del Recinto Ferial del municipio madrileño que este fin de semana celebra las fiestas del agua los hechos ocurrieron a última hora de ayer y el hombre murió tras ingresar en el hospital

Voz 1024 04:39 si el Parlamento de Portugal legaliza el uso del cannabis para fines medicinales

Voz 0070 04:43 no se podrá acceder a estos tratamientos cuando el paciente no responda a los medicamentos convencionales se necesitará una receta especial para adquirir el producto la posibilidad de auto cultivo ha quedado finalmente fuera de la legislación por la oposición de la comunidad médica

Voz 1024 04:56 sí está amaneciendo este último sábado de la primavera en fin como si ya fuera verano

Voz 1024 05:09 bueno este clásico en la radio emitirá Radio Futura cuando al fin se han alcanzado eso los treinta y siete grados en el valle va a describir en Córdoba en las últimas horas y para hoy la historia se va a repetir los termómetros no van a bajar de los treinta grados desde mediodía en toda la mitad sur de la península a ver algunas nubes en el norte con posibilidad de que caigan cuatro gotas como mucho en Navarra así comienza como decíamos hace dieciséis de junio después de una quincena informativa francamente inolvidable

Voz 4 05:39 quince días de junio para la Historia si el PP condenado por corrupción

Voz 1552 05:43 entre el grupo corre y el Partido Popular se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional

Voz 0070 05:50 para el debate de la moción de censura presentada por el PSOE contra el Gobierno de Mariano Rajoy

Voz 2 05:55 de no seguir el próximo año

Voz 5 05:58 entrenador del Real Madrid Pedro Sánchez Pérez Castejón se considera investido de la confianza de la Cámara prometo por mi conciencia del honor

Voz 6 06:06 cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente obviamente vomita distancia se menor cumplir fielmente las obligaciones del consejo de ministros y ministras fue el consejo de ministras que me destaca el ahora piensa

Voz 4 06:20 eso que ha llegado el momento de poner el punto final a esta tanta

Voz 1552 06:25 el fallo considera probado que el PP de Camps se financió de forma ilegal

Voz 7 06:29 sí que será el nuevo entrenador del Real Madrid el Gobierno español ha decidido acoger a los seiscientos veintinueve inmigrantes que viajan a bordo del boom

Voz 8 06:38 qué ha ocurrido cinco años y dos meses de prisión es la condena definitiva firme de Iñaki Urdangarin de cuñado del rey Felipe

Voz 4 06:53 me voy para que el ruido de esa jauría ministro muy buenas noches hola buenas noches

Voz 10 06:59 un ministro dimitido seleccionador cesado el cuñado del Rey contando los días para ingresar en prisión

Voz 11 07:07 once días de junio para la historia si algo pasa

Voz 1024 07:20 en la mejoría del tiempo de la que hablábamos hace un par de minutos al cierre de nuestra portada así como el final del Ramadán mes sagrado para los musulmanes son dos de los factores que están detrás de la importante llegada de pateras que esa registrado en las costas andaluzas en las últimas cuarenta y ocho horas con cerca de un millar de inmigrantes rescatados la mayoría frente al litoral de Cádiz cerca de un millar que lo han conseguido porque en las últimas horas recordemos también ha aparecido cuatro personas ahogadas en el estrecho es el remate T A la semana de la odisea del barco Aquarius cuando nos encontramos en pleno compás espera de la llegada en principio mañana al puerto de Valencia de tres embarcaciones con seiscientas veintinueve personas a bordo a personas recorremos cuyo desembarco rechazó el Gobierno italiano siendo el más próximo rechazados porque fueron rescatados dicen por una ONG internacional corresponsal en Roma Joan Sales

Voz 0946 08:12 el ministro del Interior Matteo Salvini mantiene el bloqueo de los puertos italianos al desembarco de inmigrantes pero por primera vez en las dos semanas desde su toma de posesión CD precisa que el cierre afecta sólo a las organizaciones no gubernamental

Voz 13 08:27 Aleix allí no son las ONG's extranjeras financiados por desconocidos extranjeros con bandera extranjera deciden quién desembarcó en Italia hacia Cibeles ha terminado la fiesta

Voz 0946 08:44 de hecho el ministro ha autorizado el transbordo en alta mar a una unidad de la Guardia de Costas italiana de los cuarenta y uno inmigrantes rescatados por una nave militar estadounidense tras cinco días abordó a la espera en vano de que ese autorizase su entrada en un puerto italiano también el envío de equipos de salvamento para socorrer unos quinientos inmigrantes de cuatro barcazas a la deriva ya confirmado la llegada a Valencia el domingo por la mañana de los seiscientos veintinueve inmigrantes que trasladan el Aquarius y dos naves de la Armada italiana lo ha dicho como en casi todas sus últimas referencias a España con tono de voz

Voz 13 09:18 la espero ha comentado que les acojan triunfal vendavales dos peor

Voz 1024 09:25 trigo de la tono aparte de la Guardia Costera italiana acudía al auxilio ayer de unos quinientos migrantes abandonados a su suerte en alta mar frente a la costa libia para hablar de esta crisis de los refugiados Emmanuel Macron recibió ayer en París a Giuseppe Conte

Voz 1 09:41 el presidente francés

Voz 1024 09:43 pero italiano van a proponer en la próxima cumbre europea del día veintinueve la creación de centros de retención de inmigrantes en sus países de origen así como una refundación del Frontex al sistema de protección de fronteras exteriores de la Unión dicen que con más recursos económicos enseguida hablamos de nuestra política pero al hilo de la inmigración de las fronteras y de construir muros en las últimas horas hemos sabido que Estados Unidos separó en mes y medio de mediados de abril a finales de mayo acerca de dos mil menores de sus familias en la frontera con México en otro requiebro político Donald Trump ha culpado a la oposición demócrata de estas separaciones en niños en la frontera sur cuando fue su Gobierno recordemos que impulsaba esta medida con su denominada política de tolerancia cero como les decía que estamos en otra órbita con la atención a los inmigrantes en el primer plano de interés para el Gobierno de Pedro Sánchez en un plazo de mes y medio el Ejecutivo tiene previsto recuperar la sonido universal para los sin papeles Sergio Soto buenos días

Voz 14 10:42 buenos días qué debemos poner freno a un gasto sin control

Voz 15 10:45 por el que acaba convirtiéndose en dispendio mientras paradójicamente los proveedores dejan

Voz 14 10:50 un dispendio en Sanidad decidió entonces la ministra Ana Mato para argumentar la reformas que vendrían el copago farmacéutico y la restricción de la sanidad de las personas que viven en España sin documentación sin papeles con la medida que ayer anunció el Gobierno de nuevo todos los residentes sin excepción tendrán acceso a todos los servicios de la sanidad pública el nuevo Ejecutivo justifica la decisión como una necesidad moral y jurídica Isabel Celaá portavoz del Gobierno

Voz 1479 11:14 es una cuestión de decencia política pero no sólo de decencia política esta protección a la salud es además afortunadamente un mandato de todos los organismos internacionales

Voz 14 11:28 desde dos mil doce las personas en situación irregular sólo tienen acceso a la atención de urgencias servicios de maternidad a menores el Gobierno de Sánchez emitirá un decreto ley que enmendará a la reforma de Rajoy por la que unas ochocientos ochocientas mil personas perdieron la tarjeta sanitaria y regresó el modelo del franquismo previo a la ley de General de Sanidad de mil novecientos ochenta y seis José Miguel Morales de la ONG Andalucía Acoge recuerda que se trata de proteger la vida

Voz 16 11:54 supone también reconocer que hay

Voz 17 11:57 una contribución de la población migrante a los impuestos públicos en cualquier caso Ike esa contribución exige que también se les devuelvan unos servicios mínimos como es el derecho a la sanidad universal au en otras condiciones del derecho educación

Voz 14 12:11 el copago figura en el mismo decreto que planea tumbar Sánchez también podría caer pero sobre esto el Ejecutivo al menos de momento no ha movido ficha

Voz 1024 12:19 el Gobierno eleva a la atención a los inmigrantes sin olvidar el debate territorial y la estación en Catalunya tras el que fue el segundo consejo de ministras y ministros plagado de nuevos nombramientos destaca el de la propuesta como nueva fiscal general del Estado María José Segarra fiscal jefe de Sevilla que se refería así desde la capital hispalense a la situación judicial de los dirigentes catalanes que siguen en prisión

Voz 18 12:40 yo tengo una plena confianza en los fiscales que están trabajando desde el primer momento en ese y en todos los procedimientos en toda España conozco a muchos de los profesionales que lo están haciendo y tengo plena confianza en que lo están haciendo con sometimiento al principio de legalidad y que así va a seguir siendo

Voz 1024 12:55 el agenda autonómica del presidente ayer supimos que Pero Sánchez asevera antes con el Cary Iñigo Urkullu que con el presidente catalán Quim Torra van más allá del calendario el Gobierno espera que el encuentro con el jefe de volver en conlleve al restablecimiento de la confianza son declaraciones de la ministra de Política Territorial Meritxell Batet durante la clausura del encuentro empresarial celebrado en La Seu d'Urgell radio Lleida Marcel Marx

Voz 19 13:20 no hay aún fecha para la reunión de los dos presidentes pero Batet que juntamente con la consellera Art Hardy preparan el encuentro insta al gobierno catalán no sólo a pedir dialogó sino caminar hacia un entorno institucional estable para restablecer la paz

Voz 1444 13:33 confianza cree que las Eva Restauració exige unas

Voz 1922 13:37 creo que eso restauración exige un esfuerzo por parte de todas las instituciones participantes que se concreta no solo reclamando diálogo sino avanzando de forma efectiva para conseguirlo y sobre todo para orientarla a conseguir acuerdos concretos si parciales incluso cuando subsisten las diferencias políticas

Voz 19 13:53 las diferencias punitivas bate destaca que hay margen de llegar a acuerdos con el Gobierno catalán como por ejemplo las inversiones en infraestructuras y igual que ha dicho Torra confía en que haya más de una reunión que pasa por la consecución de la normalidad institucional de las dos administraciones y que suponga el cambio de rumbo de los últimos años en este conflicto

Voz 1024 14:14 tienen más tareas pendientes el Gobierno de Sánchez contentar a los grupos parlamentarios que le apoyaron la moción el primero Podemos que este viernes reunía a su Consejo Ciudadano Estatal del que salía un paquete de veinte medidas a las que debe comprometerse el Gobierno el presidente socialista para construir un pacto de legislatura la Rubio

Voz 20 14:34 así Iglesias lanzaba este mensaje a Sánchez aunque dimos nuestro apoyo a la moción sin ninguna condición previa el nuevo presidente tendrá que ganarse nuestros apoyos venideros en función de sus hechos de gobierno de su capacidad de acuerdo

Voz 1450 14:47 el líder de Podemos planteaba veinte medidas sobre las que dialogar con Sánchez

Voz 20 14:51 veinte medidas prioritarias para nosotros que queremos discutir con el Partido Socialista para implementarlas en esta legislatura

Voz 1450 14:58 que pasan por elevar las pensiones de acuerdo al IPC el Salario Mínimo Interprofesional a mil euros reformar la ley electoral cerrar los Cíes o la recuperación del dinero del rescate bancario pero no hay en ninguna de estas veinte medidas ninguna mención a Cataluña o a la cuestión territorial

Voz 20 15:13 queremos pedir al nuevo presidente que mire a su izquierda y sobre todo que mire por la gente por su pueblo

Voz 1450 15:20 también volvía insistir Iglesias en la derogación de las dos últimas reformas laborales la del PP Illa del PSOE

Voz 1024 15:25 cómo ha cambiado el mapa medio mes de infarto en el que hemos sido testigos el adiós definitivo de la política de Mariano Rajoy definitivo porque no le veremos más en el Parlamento María Jesús Güemes buenos días

Voz 1461 15:36 buenos días Rajoy renuncia ayer a su acta de diputado por Madrid y solicitó su reingreso al Cuerpo de Registradores de la Propiedad de ese modo deja de ser aforado podría recuperar esa condición si formará parte del Consejo de Estado pero según Génova es algo ya incompatible ahora la historia es ver qué plaza obtiene la suya estaban en Santa Pola allí ingresó en septiembre de mil doscientos setenta y ocho pero en su partido no creen que a sus sesenta y tres años regrese a ese lugar piensan que acceder a otro destino porque están los puestos más altos del escalafón además en las filas conservadoras dan por hecho que Rajoy será nombrado en un futuro presidente de honor del PP consideran que es lo mejor después de que dejará vacante el puesto José María Aznar algunos populares dicen que eso serviría para reconocer la labor de su jefe en estos últimos años hice ruedas y ya de paso la boca al presidente de FAES

Voz 2 16:24 cada

Voz 22 16:36 consejos las expresiones vulgares se prohiben las obscenas blasfemias nunca deben utilizarse palabras o frases

Voz 2 16:43 Zulte inofensivas para una comunidad infantil

Voz 1024 17:02 Doña de matinal del sábado a las siete diecisiete una hora menos en Canarias los Reyes de España Don Felipe y Doña Letizia están de gira hasta el martes en Estados Unidos cuando serán recibidos recordemos por el presidente Trump primera parada en Nueva Orleans enviada especial de la Cadena SER María Manjavacas

Voz 1444 17:17 Nueva Orleans ha señalado los reyes lo mejor que tiene su historia y su música que puso a bailar hasta la mismísima alcaldesa en el recibimiento oficial nunca antes se ha visto un recibimiento tampoco protocolario tan divertido de momento es la parte de celebración que conmemora la presencia poco conocida de España no

Voz 5 17:38 Orleans en mil ochocientos tres Nueva Orleans todavía haya convertido definitivamente en una urbe integradora mestiza han confluido experiencia juventud y dinamismo empresarial y patrimonio cultural

Voz 0125 18:06 la ciudad la pasearon a pie los reyes entre medidas de seguridad entre cientos de vecinos curiosos y turistas que le preguntaron la pregunta del millón llegará a España la final respuesta del Rey es complicado de momento solo es un partido pero hay madera el arroja tiene posibilidades de ganar aunque lo primero empatar

Voz 1024 18:25 así hemos llegado a las siete dieciocho y dieciocho en Canarias en dos minutos nos vamos a Rusia

Voz 1024 20:03 aunque no está mal empatar para empezar Héctor González buenos días

Voz 30 20:06 qué tal buenos días fue un gran partido el mejor de los cuatro que ya han jugado en este Mundial en el que España demostró que tiene gol y que los jugadores han superado la convulsa semana vivida en la selección

Voz 1643 20:32 ese tres tres con goles de Nacho hoy de Diego Costa por partida doble que Cristiano se encargó de nivelar no es un mal resultado teniendo en cuenta el rival que había enfrente después de todo lo ocurrido con el cambio en el banquillo del pasado miércoles nos vamos a Krasnodar donde la expedición ha llegado hace unas horas para ver cómo amanece la concentración de la selección Javier Herráez qué tal buenos días

Voz 0567 20:51 hola qué tal estos muy buenos días pues una sensación de que la selección española de fútbol ha salvado más Ball el partido se ve complicado muchísimo el primer gol de Portugal el penalti la tarjeta amarilla a Busquets tuvieron el segundo el equipo dirigido por Fernando Santos pero afortunadamente Diego Costa sacó de la nada un golazo el empate puso las tablas la mala suerte con ese fallo fallo gordo de David De Gea que ponía el uno dos hizo el empate maravillosa otra vez de Diego Costa para conseguir más tarde Nacho su primer gol con un zapatazo pierna derecha poner el tres a dos que al final quedó eclipsado por ese también gran gol en falta directa de Cristiano Ronaldo la selección española de fútbol que se va con un buen sabor de boca después del partido eso todo porque de inicio titubeante del equipo dirigido por Fernando Hierro que supo intercambios con Thiago con Yago Aspas y con Lucas

Voz 1643 21:45 que la sensación de que con Costa tenemos ya delantero referencia para este Mundial de Rusia dos mil dieciocho gracias Javi si Diego Costa fue uno de los grandes protagonistas el delantero hizo su mejor actuación desde que viste la roja

Voz 0494 21:57 yo tengo que trabajar Hay como he dicho Fayyad bocas pero bueno pues en un partido que me salen las cosas estoy muy feliz estaba como he dicho antes que ella estaba cada vez más acostumbrado a la gente es uno de ellos los a que muy buen empezase hace no podemos cada uno pleno partido no puede haber ganaron

Voz 1643 22:17 Diego Costa fue la cara de un equipo en el que los mayores problemas los vimos tras Portugal creo varias ocasiones Gemma Jones señalado falló en el segundo gol fue guardameta David De Gea

Voz 31 22:26 incluso me gusta que a esas críticas al hombre sí vamos a por un fallo vamos a cambiar al jugador que falle yo estoy muy tranquilos así un fallo convivido toda mi vida con ello una crítica que hubo hace hace tiempo que que que no me gustó cómo se me trató

Voz 1643 22:41 pero ayer todas las miradas apuntaban a Fernando Hierro al malagueño cogió al equipo el miércoles después de la destitución de Julen Lopetegui

Voz 2 22:48 la conclusión que sacamos muy difícil levantarse como nos lo hemos levantado dos veces en circunstancias especiales el equipo ha mostrado confianza el equipo atrevido

Voz 1643 22:57 a punto estuvo de llegar la victoria en su estreno pero Cristiano Ronaldo hizo un partidazo marcando un hat trick

Voz 32 23:03 asco empate sus dotes most of mirarse España te puedo control grupos jugaba nada se está Vicenç contra equipos favorites series que ser multiplica Of My Doom

Voz 1643 23:17 más optimista Cristiano de cara al resto del Mundial España Portugal se quedan con un punto en el grupo B liderado por Irán con tres puntos el miércoles en Kazán próximo compromiso Irán España

Voz 34 23:31 sí

Voz 1643 23:34 los otros dos partidos del día de ayer también se decidieron en el tramo final el Irán uno Marruecos cero con un gol en propia puerta de Woods y el Uruguay uno Egipto cero con un tanto de cabeza del Atlético Jiménez

Voz 5 23:49 para esto de un sueño junto a la Familia

Voz 1643 23:54 es el agradecido con goles del uruguayo y Rusia se quedan al frente del grupo A con tres puntos Joyce se ponen en marcha más selecciones favoritas por ejemplo Francia Bruno Alemany Moscú buenos días

Voz 0301 24:10 qué tal buenos días en el grupo C dos partidos Francia austral ya al mediodía a las doce en teoría con una de las delanteras más temibles de del campeonato la francesa titular con Griezmann de falso nueve velé embate algo pedidos a las bandas y a las seis de la tarde un partido que en teoría debería ser decisivos enfrentan Perú Dinamarca en teoría son las dos selecciones que tienen opciones de ser segunda generación grupo hace treinta y seis años que no juega Perú hunde al desde España ochenta y dos que los sudamericanos no está en una gran cita mundo

Voz 2 24:43 a ver si también Bruno sale a escena la Argentina

Voz 1643 24:45 de Leo Messi la cita el día evidentemente es el

Voz 0301 24:48 debut de la selección argentina alguna novedad en el once Finalmente Willy Caballero va a ser el portero el Kun Agüero ya recuperado va a ser la referencia ofensiva lo confirmó todo ayer Sampaoli y el centro del campo sorprende pero va a estar formado finalmente por Mascherano vigilia a las nueve de la noche el otro encuentro del grupo con hacia Nigeria con los croatas dirigidos por los madridistas y barcelonistas respectivas

Voz 2 25:11 de Modric y RACC gracias Bruno la tercera jornada del mar

Voz 1643 25:15 dial desde las tres en Carrusel

Voz 2 25:25 hay más noticias fuera

Voz 1643 25:26 del Mundial todavía colea por ejemplo el anuncio de Griezmann a través de un documental de quedarse en el Atlético no fichar por el Barça Gerard Piqué

Voz 2 25:34 me ha llamado el presidente y habló con él y él estaba bueno estaba ojo porque al final pues querían fichar al jugador pero pero bueno nada más es decir hay que quitarle hierro al asunto yo creo que el club pensiones mucho más grande que cualquier jugador del Fútbol Club Barcelona está por encima de todo esto

Voz 1643 25:48 en la segunda división desde las ocho y media hoy tenemos la final del play off de ascenso entre Valladolid y Numancia los pucelanos tienen en su mano el ascenso ya que tienen un cero tres favorable del partido de ida en la Liga Endesa ACB el Real madrid igualó ayer la final ganando en casa al Baskonia por noventa y ocho noventa y uno por lo que las series se marcha ahora Soria con uno uno y dos citas de motor la primera las veinticuatro Horas de Le Mans donde el equipo de Fernando Alonso sale desde la pole la carrera arranca a las tres y la segunda en Montmeló donde se disputan las clasificaciones del Gran Premio de Cataluña de motociclismo la de Moto GP es a las dos y diez

Voz 1024 26:28 gracias compañeros siete XXVI una hora menos en Canarias a punto de llegar a y media al cierre de este Matinal SER el musical más popular de todos los tiempos

Voz 35 26:35 en goles

Voz 4 26:40 la hay

Voz 1024 26:48 una banda sonora eterna para adaptación cinematográfica del musical Grease que dio la vuelta al mundo desde tal día como hoy hace cuarenta años el dieciséis de junio de mil novecientos setenta y ocho el estreno en Los Ángeles estaba a reventar porque estaba de moda el protagonista de la película la estrella entonces de Fiebre del sábado noche John Travolta

Voz 4 27:10 como he venido jugando and roll es bueno

es a esta semana Travolta ha explicado en el show de Jimmy Fallon que para el final de gris apostaron por el paso de las cuatro esquinas cómo estamos en la radio se quieren verlo acabamos de publicarlo en nuestra página de Facebook en Informativos fin de semana Cadena SER cuatro córners para acabar el primer matinal del Mundial con Sergio Soto en la producción Icon Ángel Cabrera Borja González al centro de la técnica arranca el cine en la SER con las CRIT actualizamos en media hora en A vivir con Javier del Pino que pase una buena mañana

