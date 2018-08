Matinal SER (18/08/2018)

No hay resultados

Voz 1 00:00 son las ocho de la mañana las siete en Canarias qué tal buenos días esta madrugada se ha cumplido un año del atentado de Cambrils en Tarragona que se saldó con una persona muerta Hi5 heridas tras un atropello masivo en el paseo marítimo de la localidad allí vecinos y autoridades van a recordarles en un acto que tendrá lugar esta mañana y al que asistirán el presidente de la Generalitat y las ministras de Política Territorial y de Industria en Cambrils Se puso fin a una jornada trágica que había comenzado por la mañana con el atentado de Barcelona ayer partidos políticos y representantes públicos dejaron a un lado sus diferencias políticas para rendir homenaje a las víctimas y a sus familiares una imagen de unidad institucional que agradecía la ministra de Justicia Dolores Delgado anoche en la SER

Voz 3 00:53 yo creo que las instituciones hemos estado pues donde había que estar

Voz 4 00:56 sí en ese acto

Voz 3 00:59 pues simbólico de conmemoración de recuerdo ir acompañamiento porque ese ese fijan una de las reivindicaciones de las víctimas es que necesitaban sentirse acompañadas

Voz 1 01:11 por la mañana el protagonismo fue para las víctimas por la tarde las reivindicaciones políticas se colaron en el acto convocado las entidades independentistas ante la prisión de Lledoners donde se encuentra preso el exconseller de Interior Joaquim Forn allí el ex president de la Generalitat recordó a las víctimas ya los cuerpos de seguridad y emergencias que trabajaron durante los atentados pero no dejó pasar la oportunidad para insistir en su enfrentamiento con el Estado español mil esta Campalans miles Dakar

Voz 5 01:36 miles de catalanes miles de catalanes los que han estado o están siendo investigados procesados que han sido encausados que han sido perseguidos en esta gran causa contra el independentismo que ha construido esta farsa que ha construido el Estado español es contra esto contra lo que nos enfrentamos palabra

Voz 1 01:55 hace quinto rebajen no empañaron unos homenajes a las víctimas que continúan hoy en el paseo marítimo de Cambrils sábado dieciocho de agosto amanece con más noticias la repasamos con Sergio Soto buenos días buenos días sin Lula da Silva de nuevo protagonista en Brasil nuevo

Voz 6 02:12 pues sin estar presente

Voz 7 02:18 lugar Pepa

Voz 6 02:21 el candidato del Partido de los Trabajadores sigue en prisión y no ha podido asistir al debate electoral celebrado esta noche es favorito en los sondeos ha ocupado parte del discurso de sus rivales que también han hablado del aborto o el matrimonio homosexual diecisiete personas de un centenar pasan el corte para Radio Televisión Española es el número que ha pasado el corte para dirigir es la corporación algunos de los Candy estos no lo han superado este primer filtro por motivos como no presentar su DNI o el título universitario más de cuatro millones y medio de desplazamientos por carretera estima la Dirección General de Tráfico para este fin de semana uno de los más concurridos de todo el año por eso la DGT desplegará un dispositivo especial y pide los conductores planificar con tiempo su viaje y respetar los descansos parar al menos cada dos horas salvo

Voz 1 03:02 de Bilbao toma el relevo de las fiestas de San Sebastián hoy comienza el Aste Nagusia con Pregón chupinazo y fuegos artificiales finaliza la Semana Grande de Donosti donde cientos de mujeres han salido a la calle en repulsa contra la agresión sexual que ha denunciado una menor Eneko Goia ex alcalde de San Sebastián una denuncia prohibió

Voz 8 03:21 la investigación sigue su curso todavía faltan algunos informes que hasta que tengamos la investigación completada yo prefiero saber

Voz 1 03:31 hay ya tres detenidos dos de ellos son menores de edad cien Melo en el Asuán en Pontevedra hoy segunda jornada del festival reventadas la banda madrileña tremenda House

Voz 6 03:52 sí aquí en estamos escuchando es una de las más destacadas de esta segunda jornada del reventadas que termina mañana hay otras citas musicales como el Festival Munilla en La Rioja allí actúa esta noche uno de los trompetista es más importantes del jazz europeo el franco catalán reina el culo

Voz 1509 04:09 no

Voz 1 04:15 esta vez los deportes fútbol la temporada de ya está en marcha hoy se juegan tres partidos Marta Casas buenos días

Voz 1509 04:22 qué tal muy buenas entre ellos el estreno del vigente campeón del Fútbol Club Barcelona de Ernesto Valverde que afronta su primer compromiso liguero desde las diez y cuarto frente al Alavés antes otros dos encuentros a partir de las seis y cuarto Celta Espanyol en Balaídos con el debut de Mohamed Alí de rubias los banquillos y a partir de las ocho y cuarto Villarreal Real Sociedad de los blanquiazules estrena Asier Garitano partidos de una primera jornada de Liga que comenzaba anoche con el empate sin goles entre Girona allí el Valladolid con la victoria del Levante frente al Betis por cero a tres con los tantos de Roger autor del primer gol de la temporada y el doblete de José Luis Morales los granotas quema dicen en lo más alto de la clasificación más allá de nuestras fronteras en el plano internacional este fin de semana también comienza la serie la liga en Italia esta tarde desde las seis primer partido de Cristiano Ronaldo con la camiseta de la Juventus de Turín será contra el quiero y fuera del fútbol un nombre propio el de Juan Carlos Navarro continúan sucediéndose las reacciones tras la noticia que conocíamos ayer su adiós a las pistas tras más de veinte años en la élite del hombre hasta

Voz 10 05:25 calor nadie está leal clara pollito todo apóstol mal de amores bailando

Voz 1 05:34 en cuanto al tiempo que nos espera este sábado buenos días buenos días pues tiempo estable en la península con cielos nubosos con chubascos en el Levante tormenta

Voz 1047 05:42 estas en el este de Cataluña y Baleares donde pueden ser localmente fuertes en la primera mitad del día y con temperaturas por debajo de los treinta grados las tormentas van a ir por la tarde hacia el sureste al golfo de Valencia y al litoral sudeste peninsular nubes bajas en Canarias con probabilidad de lluvias débiles temperaturas en torno a los veintiséis grados cielos nubosos pero sin lluvias en el norte con veintitrés grados en Santander San Sebastián y en el resto del país tiempo estable en acorde con las temperaturas normales a estas alturas del año en el centro entre treinta y treinta y tres grados y en Extremadura y Andalucía hará algo más de calor llegando a los XXXVII en Badajoz y algunas zonas de Huelva graves

Voz 1 06:17 la escuchan Matinal SER con Carlos Higueras y Borja González en la técnica y Sergio Soto en la producción les habla Carlos Sevilla una pausa íbamos con todo

Voz 2 07:21 yo sí

Voz 12 07:22 ya es nula hasta y el muerto en el suelo mira tío llevaban explosivos tío dos y el sonido del momento en el que los Mossos d'Esquadra abajo

Voz 0325 07:30 han a los cinco terroristas que acababan de atropellar con un coche a varias personas en el paseo marítimo de Cambrils una de ellas Ana María Suárez de sesenta y un años moría días después como consecuencia de las heridas hoy un año después se les rendirá homenaje en el mismo lugar donde se produjeron los ataques redacción en Cataluña Susana Ruiz

Voz 1922 07:46 el acto de homenaje comenzará a las diez y media en el paseo marítimo de Cambrils frente al Club Náutico se va a inaugurar un memorial por la paz un elemento sencillo y de recuerdo a las víctimas que quedará permanentemente en el paseo un violinista interpretará tres piezas musicales después habrá ofrendas florales entre las autoridades que han confirmado su asistencia a este acto figuran el president de la Generalitat Quim Torra y varios con Sallés dos ministros del Gobierno español autoridades de la Diputación de Tarragona la alcaldesa de Cambrils y otros representantes del mundo local

Voz 0325 08:17 los homenajes a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils comenzaron este viernes en la capital catalana las quince víctimas mortales y los heridos que dejó el atropello en Las Ramblas fueron los protagonistas en unos actos en los que la política quedó a un lado Susana

Voz 1922 08:29 sin parlamentos políticos con las víctimas y sus familias en primera fila y así fue como Barcelona rindió homenaje a las dieciséis personas que perdieron la vida a las ciento cincuenta que resultaron heridas en los atentados de hace un año queremos la paz sino la indiferencia dijo la periodista Gemma Nierga que hizo las funciones de presentadora del acto central de la jornada de homenaje reclamó la atención de las administraciones para los familiares de las víctimas dibujó una Barcelona de profundas convicciones pacifistas

Voz 13 08:57 bienvenidos a Barcelona Barça

Voz 1509 09:00 lona cinta da Pau

Voz 1922 09:03 el homenaje estuvo presidido por el silencio sólo roto por algunos de los asistentes que gritaron consignas a favor del Rey y en contra de Gemma Nierga por hacer su intervención en catalán antes de este acto hubo una ofrenda floral en La Rambla en el mosaico de Joan Miró el punto donde la furgoneta de los yihadistas frenó tras el atropello amianto masivo desde ayer un monolito de mármol en Vilafranca es recuerda a Pau Pérez la única víctima que no murió en la Rambla ni en Cambrils este joven fue apuñalado por el terrorista que les robó el coche para huir

Voz 0325 09:33 las entidades independentistas habían rechazado participar en los homenajes a los que asistiera al Rey por eso convocaron su propio acto frente a la cárcel de Lledoners donde está preso el ex conseller Forn la concentración sirvió para recordar a las víctimas ya los cuerpos de seguridad y de emergencias por su trabajo durante los atentados

Voz 1 09:49 pero también para reivindicar la república catalana

Voz 0325 09:51 la liberación de los políticos encarcelados Laura Marcos buenos días

Voz 1915 09:54 qué tal buenos días y la de anoche fue sin duda la nota discordante a un día de homenajes a políticos y respetuosos con las víctimas

Voz 1509 10:00 las miles de personas se desplazaron hasta las

Voz 1915 10:03 puertas de la prisión de Lledoners con esteladas carteles de Llibertat para los presos políticos y consignas como estas

Voz 14 10:12 plana

Voz 1 10:15 también vimos a muchos líderes independentistas desde Joan Tardà de Esquerra hasta el presidente de la asociación

Voz 1915 10:19 de municipios independentistas pasando por los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural y también se sumó a última hora el president Quim Torra quien después de visitar a Joaquim Forn en prisión subió al atril entre aplausos para describir Le como el gran protagonista de la operación policial que desarticuló la célula yihadista en apenas setenta y dos horas no perdía Torra la oportunidad de reivindicar la ruptura con España Iria amenazar con pasar a la acción

Voz 1 10:47 nosotras no nosotros no nos tenemos que defender tenemos que atacar a este Estado español injusto

Voz 7 10:54 no nos tenemos que defender de nada de nada porque Europa nos ha dado la razón a Alemania

Voz 1 11:00 Bélgica Escocia Suiza Europa nos ha dado la razón Europa juzga de una determinada manera y España juzga de la contraria quién es quién tiene el problema quien proclama como

Voz 1915 11:11 una noche oscura describía Torra los meses bajo la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco y mencionaba a Puigdemont quien dice vive en el exilio a pesar de que la justicia europea les ha dado la razón

Voz 0325 11:22 por este acto el Partido Popular y Ciudadanos acusan a los independentistas de intentar apropiarse de los homenajes a las víctimas escuchamos a Pablo Casado y Albert Rivera tras asistir al acto central en Barcelona

Voz 15 11:32 intentar aprovechar el homenaje a las víctimas del terrorismo para hacer un uso torticero de un proceso independentista que además ha sido un fracaso una ruina económica de una quiebra la convivencia de la concordia la sociedad es sencillamente indignante yo creo que han intentado

Voz 16 11:48 Arnau por esa pancarta con algunas proclamas con algunos antes que la realizar durante el día pero no lo van a conseguir yo creo que somos muchos más los demócratas que estamos sumidos independientemente

Voz 0325 11:58 desde el Gobierno lamentan que la oposición entre en el rifirrafe político aunque creen que el respeto al dolor y la memoria de las víctimas se impuso en los homenajes de este viernes Óscar García buenos días hola buenos días en La Moncloa destacan el respeto de los actos de ayer y también la buena organización gracias a la cual explican se consiguió finalmente que los protagonistas fuesen las víctimas y sus familias sin embargo en el Ejecutivo si están molestos por el despliegue de la pancarta contra el Rey porque creen que fue una incursión contra las víctimas en cualquier caso en el Ejecutivo califican este hecho como un tema secundario porque subrayan el acto de ayer cumplió con su objetivo y todas las instituciones allí representadas apoyaron Gerona las víctimas Por otro lado el Gobierno mantiene el mensaje después de escuchar a los presidentes de PP y de Ciudadanos Pablo Casado y Albert Rivera ayer no era el día ni se daban las circunstancias para hacer declaraciones públicas insisten en la Moncloa y por eso no las hizo el presidente salta los atentados de Barcelona y Cambrils fueron ejecutados por seis jóvenes de entre dieciocho siete y veinticuatro aros veinticuatro años que se habían radicalizado en los últimos meses uno de ellos había nacido en Catalunya y el resto habían llegado nuestro país siendo muy pequeños para evitar nuevos casos como éste la ministra de Justicia Dolores Delgado considera necesarias medidas que vayan más allá de la acción de las Fuerzas de Seguridad y la Justicia así lo explicaba anoche en Hora veinticinco

Voz 0506 13:10 de lo que tenemos que hacer es llenar esa mente de algo diferente a la violencia qué pasa pues por la educación pasa por la integración pasa por llenar cabeza de derechos humanos se me ocurren muchas cosas pero bueno quiero decir una política integrales no solamente medidas preventivas no sólo medidas represivas sino también medidas integradoras

Voz 1 13:33 cambiamos de asunto aunque no dejamos Cataluña ni la Entrevías

Voz 0325 13:35 con Dolores Delgado en la SER porque la ministra de Justicia ha anunciado que el Gobierno facilitará a la defensa del juez Pablo Llarena en Bélgica el magistrado que instruye la causa del es fue citado por un magistrado belga tras la demanda presentada por Puigdemont el resto de exconsellers en Bruselas por la vulneración de derechos procesales a la presunción de inocencia Llarena pidió amparo al Consejo General del Poder Judicial y ahora Dolores Delgado confirma que el gobierno contratará a abogados para representar al juez en su citación prevista para el cuatro de septiembre en la capital belga

Voz 0506 14:03 a nosotros lo que bueno lo que se ha hecho ha sido un análisis de la forma en la que se va a

Voz 17 14:10 trabajar en la defensa de la

Voz 0506 14:12 es soberanía de jurisdicción y esto pasa por el Ministerio de Justicia no tanto por la Abogacía del Estado porque nosotros no tenemos competencia en ese sentido sino por el pues en su caso contratar pues abogados que nos representen en en este caso en Bélgica en el ante los tribunales

Voz 0325 14:35 ya en León el sumario del caso enredaderas revelado un auténtico manual del empresario José Luis Ulibarri para sortear los pinchazos policiales a su teléfono maniobras con las que pretendía evitar que se conocieran sus contactos con cargos del Partido Popular en la comarca del Bierzo Radio León Oscar González

Voz 1825 14:51 el sumario de la Operación enredaderas deja al descubierto las artimañas utilizadas por Ulibarri y algunos políticos locales para liberarse de las escuchas policiales queda patente por ejemplo en una conversación que el empresario mantiene con el presidente del PP en el Bierzo Raúl Valcarce en ella Ulibarri le manifiesta interés por hacerse con una obra de más de cuatrocientos mil euros

Voz 0325 15:09 los está teledirigido les llega a Praga

Voz 1825 15:11 claro Ulibarri Valcarce sabedor de que la conversación podría comprometer le intenta zafarse y termina diciendo ya hablamos mejor déjalo así gracias a una conversación posterior del empresario con su hija sabemos que ambos político y empresario terminaron quedando pocas horas después en una nave industrial y que el político ya había pasado detalles sobre ese contrato parece que librarse de indiscreciones era una práctica habitual para Ulibarri por ejemplo a la alcaldesa de Ponferrada le propuso una comida en un lugar donde no nos vea nadie estas precauciones extras parecen coincidir en el tiempo con el momento en el que un ex concejal del PP de León avisó a Ulibarri de que tenía el teléfono pinchado

Voz 0325 15:47 más cosas el precio de la luz ha subido un veintiocho por ciento en el mercado mayorista en lo que llevamos de mes a pesar de la abundancia de agua en los embalses España y Portugal quieren cambios en ese mercado pero el máximo responsable del Gobierno en Matt en materia de energía reconoce a la Ser que no se podrá hacer mucho a corto plazo informa Eladio Meizoso

Voz 0527 16:04 no se pueden esperar milagros pronto para hacer bajar los precios en el mercado eléctrico mayorista nos lo dice el secretario de Estado de Energía José Domínguez Abascal

Voz 18 16:12 es difícil encontrar una solución llamemos milagros a corto plazo

Voz 0527 16:17 la luz esta cara porque ha subido el gas natural y los derechos de emisión de CO2 también reconoce porque es está vendiendo la energía hidroeléctrica barata de producir al precio de la más costosa

Voz 18 16:28 eso es cierto obedece a una reglas de un mercado que está diseñado de acuerdo con una reglas de la Unión Europea y que por lo tanto no podemos codificar a corto plazo

Voz 0527 16:43 no es que no puedo volver a bajar la luz pero a medio plazo dice Nos esperan fuertes vaivenes

Voz 18 16:48 nos tendremos que conformar con precios y oscilante no va a estar siempre alto pero sí van a ser unos precios que van a mantener subidas constantes

Voz 0527 17:02 la intención de los gobiernos de España y Portugal es aprovechar el margen que deja Europa escaso dice para regular un mercado eléctrico en que un pequeño grupo de empresas dice también produce y comercializa casi toda la energía

Voz 0325 17:14 ha conocido sobre todo en el papel creciente

Voz 0527 17:17 las renovables hasta que no configure

Voz 18 17:19 hemos el mercado de manera diferente y la mezcla de energías renovables difícilmente se podemos hacer grandes cambios

Voz 0325 17:29 el y la deuda pública española ha vuelto a dispararse en junio y se aproxima aún más al cien por cien del Producto Interior Bruto según los datos del Banco de España el Estado debe ya más de mil ciento sesenta billones con b de euros Nieves Goicoechea

Voz 1468 17:41 la deuda pública lleva más de cuatro años por encima del billón de euros también sube mes a mes aumentó más de siete mil millones de euros en junio respecto a mayo Si nos fijamos en los últimos semestres enero a junio de dos mil dieciocho se comportó peor que en el mismo tramo del año pasado globalmente las administraciones deben veintisiete mil millones más en dos mil diez de hecho el más endeudado es el Estado aunque la cuenta pendiente de cobro sube en todas las administraciones el Estado sí han dudado en diez mil millones de euros más en junio mientras que la Seguridad Social supera por primera vez los treinta mil millones de deuda los Ayuntamientos y las comunidades también aumentan su deuda con nuevos compromisos un año antes de que se celebren las elecciones municipales y autonómicas el año pasado España ya incumplió su compromiso con Bruselas en esta materia

Voz 0325 18:27 sí este viernes el voy ha publicado los nombres de los diecisiete candidatos que han pasado el corte para la renovación del consejo de administración de Radio Española entre ellos hay alguna cara conocida también las hay entre las ochenta y seis personas que han quedado excluidas por no cumplir con algún requisito informa María Manjavacas

Voz 1444 18:42 la lista es provisional y el primer corte lo han pasado diecisiete candidatos a presidir Radiotelevisión Española ya formar parte de su consejo de administración entre ellos concepción Cascajos a el director de Informe Semanal Jenaro Castro Manuel Ventero Antonio Casado Juan Luis Manfredi o Paco Lobatón entre los ochenta y seis excluidos está Eladio Jareño era el director de televisión hasta el nombramiento de Rosa María Mateo y Elena Sánchez Caballero elegida para ocupar el puesto de secretaria general corporativa la lista están también históricos de la casa como Alicia Gómez Montano la periodista deportiva Paloma del Río la directora de proyectos internacionales Anna Maria Bordas son Miguel Ángel Sacaluga junto a los nombres los motivos de exclusión el más frecuente la falta de acreditación para demostrar la compatibilidad algunos están descartados porque no han presentado el DNI o pasaporte y el título universitario de grado o Doctor desde mañana hay siete días para reclamar la exclusión podría haber resolución a finales de agosto

Voz 0325 19:37 así hemos llegado a las ocho y veinte siete y veinte en Canarias

Voz 1 19:43 abrimos crónica internacional en Italia los equipos de rescate

Voz 0325 19:46 siguen trabajando entre los escombros del viaducto de Génova cuyo derrumbe ha dejado por el momento XXXVIII víctimas mortales diecisiete de las familias de los fallecidos han rechazado participar en el funeral de Estado de hoy por considerarlo una farsa de los políticos todo mientras continúa la investigación sobre lo ocurrido corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 20:03 la prensa la radio y las televisiones italianas han dado a conocer el perfil de las treinta y ocho vidas sesgadas en el hundimiento del puente Morandi de Génova pero sus familiares han permanecido todos estos días en silencio y sólo detrás de cámaras y micrófonos han expresado su malestar ante lo que ha llamado pasarela de políticos enzarzados unos en atribuir todas las funcionalidad de la tragedia a la falta de control de autopistas de Italia y otros a la ineptitud del Ministerio italiano de Infraestructuras que en su millar de inspecciones anuales no detectó anomalías en el puente en silencio al menos veinte familias de los treinta y ocho fallecidos han optado por entierros privados rechazando la invitación del Gobierno al funeral de Estado que se celebrará este mediodía en el recinto ferial de la capital Libor la fiscalía italiana ha ordenado el secuestro de toda la estructura del puente y considera probable que una ruptura de los tirantes desencadenara el desplome en plena circulación de vehículo nos hacen uso o no de Le Mans y hay testigos de imágenes que lo confirma han firmado el experto del Consejo Superior de Obras Públicas Antonio predecesor Madison una hipótesis la seria mientras que otras la esta Lago hago todo el peso las fantasías con las que no vale la pena desperté al tiempo tú te hipótesis antes ya descuido valenciana hacer deporte el Gobierno italiano asegura que ha iniciado el proceso para revocar la adjudicación autopistas de Italia en el escrito el Ejecutivo otorga a la concesionaria un plazo de quince días para que presente alegaciones

Voz 0325 21:35 ya en Gaza dos palestinos han muerto por disparos de soldados israelíes y otros cincuenta han resultado heridos este viernes en la frontera de la Franja con Israel una nueva jornada de protestas que coincide con las conversaciones para lograr una tregua de larga duración entre Israel y el grupo islamista Hamas corresponsal en Jerusalén Beatriz legumbre Berry

Voz 19 21:51 mientras en El Cairo se negocia entre bastidores y con mucha dificultad una tregua duradera entre Israel

Voz 20 21:56 y el movimiento islamista palestino Hamás en Gaza los palestinos siguen manifestándose para pedir el fin del bloqueo y el retorno a las tierras que eran suyas antes del año cuarenta y ocho cuando se creó el Estado de Israel ayer viernes dos palestinos murieron tiroteados por soldados israelíes y más de doscientos resultaron heridos en una nueva jornada la de protestas pese a las críticas internacionales que le reprochan un uso excesivo de la fuerza ante manifestantes desarmados el ejército israelí sigue usando munición real y gases lacrimógenos para alejar a los Gaza es de la valla de separación el alto el fuego permanente que se negocia en Egipto quiere ser más amplio que el logrado en dos mil catorce e incluir cuestiones espinosas como maneras concretas de aliviar el bloqueo de Gaza o también un intercambio de presos palestinos por los cadáveres de dos soldados israelíes retenidos por los movimientos armados Gaza es desde hace cuatro años

Voz 8 22:51 no

Voz 1 22:51 los deportes en los deportes acabo la cuenta atrás ya está en marcha la Liga de fútbol Marta Casas buenos días

Voz 1509 22:57 qué tal buenos días después de un verano de mundial y con las Supercopas de España y de Europa como antesala el telón de la nueva temporada oficial de fútbol en nuestro país se ha alzado y lo ha hecho con dos partidos empate sin goles entre Girona y Valladolid Victoria del Levante a domicilio frente al Betis por cero a tres los granotas son los primeros líderes de la temporada ya esto ya no para hoy se juegan otros tres encuentros

Voz 17 23:25 su para qué ha servido

Voz 21 23:36 y maniobra de careta

Voz 22 23:42 venga

Voz 24 23:55 pues ya está aquí se ha acabado la espera ley

Voz 1509 23:57 la dieciocho diecinueve ha comenzado ya y hoy es el día del debut de una de los principales candidatos al título el Barcelona de Ernesto Valverde que se mide desde las diez y cuarto al Alavés los blaugranas que van a intentar revalidar la Liga sin olvidarse de la Champions

Voz 25 24:10 eh desde luego es una competición de los hace mucha ilusión pero también sabemos que el camino que tenemos que seguir para

Voz 1509 24:18 poder optar a ganar la Champions ganar la Liga el partido del Camp Nou que va a cerrar esta jornada de sábado ante van a jugar otros dos encuentros el primero de ellos a las seis y cuarto de la tarde en Balaídos en donde el Celta en el que debuta Antonio Mohamed en el banquillo recibe al Espanyol de Rubi que ha dejado grandes sensaciones en la pretemporada hablan los dos entrenadores

Voz 26 24:36 tenemos un gran partido no es como el apoyo de la gente y también sabemos que necesitamos mandar energía de adentro hacia afuera para que la gente crea nosotros

Voz 7 24:44 a día de hoy la situación del español

Voz 27 24:47 muy buena para incluso empezar bien la Liga y por porque no ya a estar en la jornada uno con tres puntos vamos a ir a por todas

Voz 1509 24:54 y a partir de las ocho y cuarto turno para el Villarreal la nueva Real Sociedad en la que debuta en el banquillo Asier Garitano en los amarillos está de vuelta a Santi Cazorla en las últimas horas se ha cerrado el regreso de Carlos Bacca y la salida de Samu Castillejo Éste es el menú de una primera jornada del campeonato liguero que arrancaba anoche con el empate sin goles entre Girona y Valladolid ICO la victoria del Levante por cero a tres contra el Betis el bigoleador José Luis Morales protagonista en El Larguero

Voz 28 25:20 muy contento de lo personal también en en cuanto al esfuerzo que ha hecho todo el equipo que que ha sido descomunal y el equipo ha estado muy entero durante los noventa minutos

Voz 1509 25:29 comenzó el fútbol en Primera y también en la categoría de plata

Voz 29 25:34 hola Ana apenas

Voz 1509 25:37 sí lo hizo con la victoria del Cádiz por uno a cero frente al Almería allí el empate a uno entre el Albacete y el Deportivo de La Coruña para esta tarde cuatro partidos desde las siete Elche Granada a las siete y media Lugo Málaga a partir de las ocho y media Alcorcón Sporting de Gijón desde las diez de la noche Córdoba Numan además en el plano internacional este fin de semana también comienza la serie a la liga en Italia ya esta tarde desde las seis Se va a jugar el primer partido de la Juventus de Turín con Cristiano Ronaldo en sus filas será desde las seis como digo contra el cambio y en página polideportiva el nombre propio de las últimas horas es el de Juan Carlos Navarro después de confirmarse que tras veinte años en la ACB se va a retirar de las canchas Roger Grimau es uno de los que ha compartido momentos y minutos con él

Voz 30 26:26 feliz personalmente compartido con él triste como espectador por no seguir no poder seguir disfrutando deben nuestros que todos con una sonrisa cuando hablamos de él con todo lo que ha hecho disfrutar

Voz 1509 26:37 aquí en atletismo pendientes de la Diamond League que se disputa en Birmingham donde van a estar entre otros Fernando Carro ir Orlando Ortega plata y bronce en el pasado Europeo de Berlín todo lo que ocurre en el mundo del deporte lo contaremos en Carrusel deportivo con Dani Garrido y con todo el equipo desde las tres de la tarde

Voz 1 26:54 al acto de hoy cerramos este Matinal SER con música

Voz 1047 27:05 Ricky africano y nuevas tendencias del del hall en el cartel figuran grupos como Català ains Romain Vigo IVAC vial ya quién estamos escuchando Atica en ya Alfacón Coli conocido por sus denuncias de la corrupción en África también habrá poesía Si debate medioambiental pero el Rototom no solamente música cultas allí atraviesa todas sus artes lleva detrás todo un componente social una historia una narrativa del deseo del pueblo africano o qué

Voz 1 27:31 hasta aquí Matinal SER tienen un nuevo resumen de noticias a las nueve las ocho en Canarias en A vivir que son dos días con Lourdes Lancho

Voz 7 27:36 la visión del Dakar

Voz 1 27:41 matinal

