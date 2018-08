Matinal SER (25/08/2018)

Voz 1 00:00 son las ocho de la mañana las siete en Canarias

Voz 1673 00:18 qué tal buenos días casi cuarenta y tres años después del entierro de Franco en el Valle de los Caídos y tras los sucesivos gobiernos de UCD Partido Socialista y Partido Popular el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado un decreto ley para iniciar el proceso de exhumación de los restos del dictador un proceso que el Ejecutivo espera completar antes de que termine el año que se pone en marcha por la vía de urgencia a Carmen Calvo vicepresidenta

Voz 0376 00:38 es urgente hacerlo porque vamos tarde es urgente escuchar lo que ha dicho las Cortes Generales de nuestro país en dos ocasiones Naciones Unidas los expertos que han indicado la preferencia en esta decisión que había de tomarse

Voz 1673 00:53 la urgencia es la principal crítica de la derecha del Partido Popular y Ciudadanos que acusan al Gobierno de desviar la atención de otros problemas de reabrir heridas o de evitar el consenso no importa que el traslado de los restos del dictador sea una exigencia de la ONU a España o que el Congreso de los Diputados pronunciar a favor sin ningún voto en contra parece que importan más las formas que el fondo aunque ese fondo sea algo tan básico para una democracia como sacar los restos del dictador del faraónico mausoleo que mandó construir para su honor y gloria sábado veinticinco de agosto repasamos otras noticias del día con Julio guerra buenos días qué tal buenos días las camareras de piso Las Kelly se han manifestado hoy en toda España por un trato y unas condiciones dignas bajo el lema La salud no se pisotea reivindican el fin de estar en el decepción la jubilación anticipada y la vinculación de la categoría los hoteles con el trabajo que se realizan ellos entre otras cosas una reivindicaciones de las que según explica Ángela Muñoz vicepresidenta de las que se pueden beneficiar otros sectores

Voz 3 01:48 nosotros cuando presentamos la ley Kelly donde dice que no se pueda externalizar el trabajo estructural no nos limitamos a los hoteles también se podían beneficiar otros trabajador

Voz 4 02:00 si Europa no logra un acuerdo sobre el reparto de migrantes

Voz 5 02:03 termina sin acuerdo la reunión para negociar un pacto para el reparto de los migrantes rescatados en el Mediterráneo que se encuentran

Voz 1673 02:08 en Italia en el buque de Coti y que han comenzado una huelga de hambre para exigir su desembarco en el Gobierno defiende la devolución a Marruecos de las ciento dieciséis personas que saltaron la valla de Ceuta este miércoles la vicepresidenta del Gobierno María Carmen Calvo ha señalado que no es lo mismo saltar la valla que llegar en patera y asegura que se han cumplido todas las grandes

Voz 0376 02:25 los atendidas jurídicamente una a una con todas las garantías propias de un Estado de derecho con la lectura y la información de sus derechos ICO la identificación

Voz 1673 02:41 dos alumnos del Máster de Cifuentes aprobaron el TCM antes de entregarlo uno de ellos ni siquiera llegó a hacer el trabajo fin de máster aunque tiene un sobresaliente en el de FM al igual que su compañero que sí hizo al trabajo aunque lo entregó un mes después de obtener el sobresaliente hoy en Madrid tocan cinco Bush

Voz 6 02:54 eh

Voz 7 03:01 la banda estadounidense actuará esta tarde en el cien Center y mañana en la sala Razzmatazz de Barcelona pero hay más citas musicales en Tavernes de Valldigna en Valencia se celebra el mediterránea festival en Vilanova de Sau en Barcelona el biorritmos aquí en Logroño el además Melendi arranca su nueva gira con un concierto en el Festival Starlite Marbella

Voz 1981 03:33 en los deportes ya está en marcha una segunda jornada de la Liga de Fútbol Héctor González buenos días hola qué tal muy buenas ayer se jugaron el Getafe dos Éibar cero y el Leganés dos Real Sociedad dos a este sábado nos va a dejar tres partidos a las seis y cuarto el Alavés Betis en Mendizorroza a las ocho y cuarto el Atlético Rayo en el Metropolitano desde las diez y cuarto cierran jornada ella el Valladolid y el Barça además en fútbol femenino España subcampeona del Mundo sub veinte tras caer derrotada ante Japón por tres goles a uno en la final del Mundial fuera del fútbol hoy comienza la Vuelta a España lo hace Málaga con una contrarreloj individual de ocho kilómetros y es también fin de semana de motor esta tarde se disputan las clasificaciones del Gran Premio de Bélgica de Fórmula uno y el del Reino Unido de motociclismo en cuanto al tiempo que nos espera este último sábado de agosto Ruth buenos

Voz 1509 04:26 las buenos días sol y nubes ligeras en la península con lluvias en el extremo norte temperaturas estables con treinta y cinco grados de máxima en Toledo Cuenca y Madrid sólo en el Levante con treinta grados en Castellón y Valencia y más calor en el sur y en el oeste donde llegarán a treinta y nueve grados de Sevilla y XXXVIII en Mérida en contraste cielos muy nubosos con tormentas localmente fuertes en Cataluña y Baleares en zonas del Cantábrico habrá también chubascos y máximas muy suaves de veinte grados en Vitoria hay veintidós en Santander y en Galicia sol y calor con treinta traga con treinta treinta grados en en en Ourense más fresco en las Rías Altas veintiún grados en A Coruña

Voz 1673 05:03 gracias Ruth escuchan Matinal SER con David Nieto y Carlos Ródenas en la técnica y julio guerra en la producción les habla Carlos Sevilla una pausa vamos con todo

Voz 4 06:03 dentro de una semana el próximo domingo entrará en vigor el decreto aprobado por el Gobierno para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos a partir de entonces comenzará un proceso que incluye un plazo de quince días para que la familia del dictador se pronuncie y que el Ejecutivo quiere tener listo antes de que termine el año repasamos el recorrido de este proceso con Adela Molina

Voz 0011 06:21 el inicio del procedimiento administrativo para exhumar a Franco se aprobará el próximo viernes treinta y uno de agosto en el Consejo de Ministros se abrirá entonces un plazo de quince días para que los interesados se puedan personar presentará alegaciones será en ese periodo también cuando la familia deberá comunicar al Gobierno si se hace cargo de los restos mortales del dictador ya donde quiere llevarlos también se ha previsto la posibilidad de que eso no ocurra Carmen Calvo vicepresidenta del Gobierno

Voz 0376 06:44 en el caso en el que la familia considere que no se pronuncia o discrepa o no plantea ningún lugar para la inhumación de Franco será también mediante este procedimiento el Gobierno quién decida a qué lugar digno irrespetuosos se trasladarán los restos mortales de Franco

Voz 0011 07:06 a partir de ahí se iniciará una fase más técnica de solicitud de permisos e informes tras la que habrá un nuevo periodo de alegaciones de diez días para los interesados será finalmente otro Consejo de Ministros el que autorizara la exhumación el decreto ley aprobado ayer da un plazo máximo de doce meses para realizar todo este proceso pero la vicepresidenta cree que estará terminado mucho antes antes de final de

Voz 0376 07:26 año habremos culminado todo el procedimiento administrativo que nos permite la exhumación de los restos de de Franco

Voz 0011 07:36 de forma paralela se iniciará la convalidación del decreto ley en el Congreso que debe hacerse como mucho en treinta días y su tramitación como proyecto de ley un procedimiento que permitirá introducir mejoras en la ley de Memoria Histórica y recibir las aportaciones de los grupos parlamentarios

Voz 4 07:49 los principales partidos de la oposición Jean Mons mostrado sus reticencias a los planes del Gobierno desde el Partido Popular acusan a Pedro Sánchez de quebrar la convivencia conseguida durante la transición mientras en ciudadano creen que esta es una chapuza más del Gobierno ambas formaciones critican además que no se haya buscado el consenso del resto de partidos que la exhumación de Franco se haga por la vía de urgencia a través de un decreto ley te escuchamos al diputado popular Guillermo Mariscal Secretario General del partido naranja José Manuel Villegas

Voz 9 08:14 notamos un afecto especial por el decreto ley ha batido el récord del mundo siete decretos ley en diez consejos de ministros una persona que ya en noviembre del dos mil quince anunciaba que había que limitar los decretos ley por ley y que además sería conveniente que no suele hurtar al Congreso es diputado el Senado los debates

Voz 10 08:31 que llame a los grupos parlamentarios a discutir y a consensuar una solución que cumpla con los requisitos que establecía el informe de expertos del dos mil once

Voz 4 08:43 la estrategia del PP también ha pasado las últimas semanas por restarle importancia a este asunto dicen que es una cortina de humo para desviar la atención sobre otros temas más importantes que sólo servirá para reabrir heridas aún así los conservadores tampoco quieren quedarse solos en su rechazo a la exhumación no descartan Avs abstenerse en el Congreso así lo explicaba a su secretario Javier Maroto en La Sexta

Voz 11 09:03 sí yo simplemente la exhumación de los restos de Franco y ese más ya le digo que nosotros no tenemos ningún problema con este debaten si no hay ninguna otra cuestionan este decreto Nos abstendremos

Voz 4 09:12 entre las asociaciones de jueces y fiscales hay división de opiniones aunque no entran a valorar políticamente el uso del decreto ley desde jueces y juezas para la democracia creen que era necesario cumplir un acuerdo del Parlamento que no se cumplía mientras en la Asociación Profesional de la Magistratura consideran que la urgencia no está justificada en este caso escuchamos a Ignacio González de la Asociación Progresista ya Celso Rodríguez de la conservado

Voz 12 09:33 no hay que cumplir un mandato del como esos diputados por el cual con ningún voto en contra debería debería de procederse a la exhumación de los restos del dictador del país de los Caídos y otra cosa distinta que puede plantear problemas de constitucionalidad es el uso del decreto ley

Voz 13 09:52 en este caso pues sólo veinte esa urgencia tremenda que el centro modo pues en fin altere lo que es el normal cauce de la elaboración legislativa

Voz 4 10:07 ya no y la abstención al margen de los procedimientos legales las víctimas del franquismo han recibido con esperanza el paso dado por el Gobierno además la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica pide al Gobierno la misma Urgell hacia para encontrar a los desaparecidos en fosas y afirma que el anuncio de la exhumación ha llevado a muchas familias que buscan a sus seres queridos a contactar con ellos Emilio Silva presidente además de las

Voz 13 10:30 de qué es simbólicamente que la democracia Le dar una orden dictador dictador vaya a tener que obedecer la no no simbólico luego tiene otros efectos y uno es el bastantes familias destinos están en muchos días para tratar de sabes

Voz 4 10:47 una de esas familias que siguen buscando en las fosas comunes es la familia la peña de Calatayud llevan dos años esperando poder recuperar los cuerpos de Manuel Antonio y ahora confían en que la exhumación de Franco sea un punto de inflexión en su lucha por conseguirlo Radio Zaragoza Pilar García

Voz 1470 11:01 aunque se trata de procesos diferentes Miguel Ángel Cappa AP marido de Purificación Lapeña presidente de Arico cree que la exhumación del dictador puede suponer un punto y aparte

Voz 14 11:12 debería porque son trabajos distintos pero bueno no sé si creemos que puede ser uno no se punto de inflexión y que así se sacar a Franco antes pues que de no seguir con los trabajos de de nuestros familiares

Voz 1470 11:28 en un primer momento patrimonio fijó el mes de julio como plazo para exhumar a Antonio Manuel por el momento las últimas noticias son la apertura de un hueco en la capilla para acceder a las cajas dónde están los cuerpos quedando pendiente la redacción de los últimos informes

Voz 15 11:43 antropológicos

Voz 2 11:46 vamos

Voz 4 11:47 más asuntos Pedro Sánchez se va a reunir hoy de manera informal con sus ministras y ministros en la finca estatal de Quintos de

Voz 1673 11:52 hora en Toledo Oscar García buenos días qué tal Carlos buenos días

Voz 4 11:55 un encuentro para preparar el nuevo curso político que tendrá dos prioridades sobre la mesa las políticas sociales y la estrategia hacia Catalunya

Voz 1645 12:01 si la reunión se celebra fuera de Madrid en concreto en esta finca situada entre las provincias de Ciudad Real y de Toledo porque el presidente del Gobierno quería buscar un entorno diferente al del Palacio de la Moncloa para preparar nos dicen la temporada política en concreto las fuentes del Gobierno consultadas nos explican que el encuentro de hoy servirá para poner a punto la maquinaria para establecer una agenda de prioridades sobre asuntos que no el Gobierno considera fundamentales uno de los que más faena le traerá será la implantación de la agenda social comprometida desde la moción de censura por el propio presidente en concreto el Ejecutivo tiene por delante y no menor reto de revertir los recortes llevados a cabo por el anterior gobierno del PP en materias como la sanidad la educación o los servicios sociales con especial atención a la ley de la dependencia pero el lo más inmediato el Ejecutivo de Sánchez también tendrá que definir qué estrategia quiere seguir de cara al otoño caliente que algunos miembros del Gobierno reconocen que el espera en relación a Cataluña los primeros presupuestos de la era Sánchez también están encima de la mesa a expensas de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria la inmigración el proyecto europeo o los retos demográficos sobretodo por el imparable envejecimiento de la población y lo que eso supone en el gasto sanitario independencia hay en pensiones también serán otras de las prioridades del Ejecutivo según fuentes de La Moncloa

Voz 4 13:13 gracias Óscar y para facilitar la aprobación de los presupuestos el PSOE Unidos Podemos Esquerra y Compromís han registrado juntos en el Congreso la reforma por la vía exprés de la Ley de Estabilidad la proposición de ley presentada pide el procedimiento de urgencia para eliminar cuanto antes la capacidad del PP de vetar la senda de estabilidad en el Senado informa Mar Ruiz

Voz 1441 13:30 apenas cuarenta y ocho horas han tardado PSOE y Unidos Podemos han registrará en el Congreso esa reforma acordada el miércoles para quitar la capacidad de veto al PP en el Senado es una proposición de ley de artículo único firmada también por Esquerra y Compromís que devuelve al Congreso la capacidad de aprobar definitivamente la senda de estabilidad mediante mayoría simple deshaciendo así el cambio que introdujo el Gobierno Rajoy en dos mil doce los firmantes coinciden en que este acuerdo acerca una posible aprobación de los presupuestos Txema Guijarro Unidos Podemos

Voz 16 13:58 con esta iniciativa nos acercamos más a la posibilidad de negociar unos presupuestos generales del Estado expansivos a quitarle ese último reducto de poder y que tiene ahora mismo el Partido Popular en el Senado a un proyecto de país progresista

Voz 1441 14:12 la reforma se tramitará por el procedimiento de urgencia en lectura única para agilizar plazos e intentar sortear maniobras dilatorias de PP y Ciudadanos que se oponen frontalmente Ignacio Cosidó José Manuel Villegas

Voz 17 14:24 todos cuantos instrumentos parlamentarios o jurídicos para oponernos a esta reforma que insisto camina hacia una bolivariano variación de la política española no

Voz 10 14:34 oiga sino sino Le gusta la composición del Senado a mí tampoco me gusta convoca elecciones

Voz 1441 14:39 Fuentes parlamentarias calculan un plazo de entre dos meses y medio y tres para culminar esta reforma

Voz 4 14:44 otro de los asuntos que abordará el Gobierno en su reunión de hoy será el de la inmigración y más después de la polémica por la devolución a Marruecos de las ciento dieciséis personas que saltaron esta semana la valla fronteriza con Melilla la portavoz del Gobierno defendió ayer esta decisión por la violencia que dicen emplearon los migrantes mientras las ONG's han firmado un manifiesto en contra en el que denuncian que no han respetado las garantías básicas Nicolás Castellano

Voz 1620 15:06 son organizaciones de las diversas orientaciones de de Sos Racismo Cáritas Andalucía Acoge o el servicios jesuita migrante alguna de ese medio centenar de ONG que se posiciona claramente contra la insólita de evolución practicada por el Gobierno conecta ciento dieciséis personas que llegaron el miércoles a Ceuta lo califican de devoluciones en caliente en diferido y cuestionan que se les haya identificado informado de sus derechos correctamente o que haya aplicado de manera fiel el acuerdo bilateral España Marruecos no sólo los trámites formales sino que dudan de que se pueda cumplir el artículo que establece que estas personas serán enviadas a sus países de origen Margarita Martínez Escamilla

Voz 18 15:41 desde luego el Gobierno del Partido Socialista en lamentablemente ha tardado muy poco en desvelar su auténtica política migratoria realmente el Gobierno socialistas está cubriendo de gloria en muy poco tiempo pero somos muchas las asociaciones y los colectivos de muy diferente inspiración que eh que denunciamos esta política migratoria porque es una política migratoria que no saber

Voz 19 16:09 pinza Ike consideramos que nos acerca a la barbarie

Voz 1620 16:13 califican la decisión del Gobierno de huida hacia adelante y un paso más en las políticas de externalización de fronteras exigen una política basada en el respeto a los derechos

Voz 4 16:22 sobre este asunto la decana del Colegio de Abogados de Ceuta ha denunciado en la SER que los letrados que se encargaban de la defensa de los migrantes que saltaron la valla se enteraron por la prensa de que habían sido devueltos a Marruecos Isabel al riberas anoche en Hora veinticinco

Voz 20 16:35 sabes lo que pasa es que ninguno de los letrados pensaba que se iba a materializar la expulsión de Marruecos que no se le informó que la expulsó perdón que la devolución iba a ser el sueco en lo que él explicaba antes lo habitual es que aunque ese trámite el expediente de evolución el extranjero se quede aquí y pueda tener contacto con su abogado tranquilamente porque no hay no se produce la devolución

Voz 4 16:56 más cosas las asociaciones de progres progresistas de jueces y fiscales se desmarcan de un comunicado conjunto del resto de organizaciones en el que muestran su estupor y acusan al Gobierno de dejación de funciones ante la demanda interpuesta por Carles Puigdemont y cuatro ex consellers contra el juez supremo del juez contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en Bélgica ampliamos con Julio Guerra sí se desmarcan de este comunicado en el que el resto de asociaciones señalan que el Ejecutivo tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar la defensa del juez Pablo Llarena en este caso concreto Raimundo Prado de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria que suscribe el acuerdo

Voz 21 17:32 entendemos que el dinero público no estar tocado defender pensiones privada pero insisto hay que ser muy cauto a lo mejor bajo la fórmula de decir que se realizó de manera privada lo que se quiere atacar la actuación jurisdiccional

Voz 4 17:43 en el comunicado solicitan al CGPJ que haga lo necesario para que se materialice la declaración de amparo que realizaron en defensa de la independencia del juez así hemos llegado a las ocho y dieciocho siete dieciocho en Canarias del exterior el Papa comienza hoy en Dublín una visita de dos días a Irlanda un país donde la Iglesia ha perdido influencia de popularidad por los abusos de menores y de mujeres cometidos por sacerdotes durante décadas corresponsal Begoña Arce

Voz 0273 18:19 Irlanda ha sido la más católica de las Naciones conservadora tradicional la Iglesia imponía su autoridad en escuelas hospitales servicios sociales dictaba las leyes y la política pero ya no es así

Voz 22 18:34 Hussein

Voz 4 18:35 al acto que el Papa

Voz 0273 18:38 Francisco llega hoy un país muy diferente los irlandeses han aprobado en referéndum el divorcio primero el matrimonio gay después en junio del año pasado con un sesenta y seis por ciento de votos la despenalización del aborto lo que el Vaticano prohibe ya no cuenta o cuenta menos sobre todo entre los jóvenes hace falta una nueva relación declaraba Sky News el primer ministro Leo Barakat un gay que vive con su pareja esta mañana recibe al Papa Francisco en Dublín donde arranca la visita de dos días

Voz 19 19:08 no pero quiero que es ocho in

Voz 0273 19:12 Podemos abrieron un nuevo capítulo en las relaciones entre el Estado irlandés y la Iglesia católica más igualitario más respetuoso moderno también por supuesto quiero hablar de los derechos humanos de asuntos relacionados con los abusos sexuales de menores y las instituciones que actuaron a menudo no lo olvidemos con la complicidad del Estado

Voz 19 19:30 todo esos esos extraído entrara no él agenda

Voz 0273 19:35 quizá al del Pontífice no figura ningún encuentro con las víctimas de los abusos aunque es muy probable que celebre alguna reunión en privado el motivo de la visita es participar en la Reunión Mundial de Familias la familia como pilar de la sociedad y la iglesia de la que están excluidos católicos divorciados parejas del mismo sexo madres y padres que no han pasado por el altar la Iglesia irlandesa lucha por encontrar un nuevo papel ha reconocido al arzobispo de Dublín en un país que en el pasado exportaba clérigos a todo el mundo y ahora tiene los seminarios vacíos

Voz 4 20:06 en Italia sigue el tira y afloja entre el Gobierno y la Comisión Europea que se reúne hoy a cuenta de la situación de los migrantes rescatados retenidos en Catania corresponsal en Italia Joan Soles

Voz 0946 20:16 la tensión por el bloqueo de los inmigrantes en la nave aquí en el puerto de Catania crece a la espera hoy de una solución de la Comisión Europea solución con advertencia por no decir amenaza del Gobierno italiano

Voz 0867 20:28 tal Lario de la Comisión Europea

Voz 0946 20:32 sí de la reunión de la Comisión Europea ha afirmado el vicepresidente Di Maggio no sale nada sobre la atribución de inmigrantes en la Unión Italia no para Guirado el presupuesto la aportación de veinte mil millones a la Unión Europea las últimas horas varios millares de manifestantes han reclamado en el puerto de Catania libertad

Voz 23 20:54 ahora los inmigrantes pero también han aparecido centenares de militantes de Fuerza Nueva y neofascistas que piden su devolución alivia entre unos y otros la policía italiana ha impedido que lleguen al enfrentamiento el ministro del Interior Salvini mantiene la prohibición

Voz 0946 21:11 desembarco en campaña electoral prometió expulsar a seiscientos mil inmigrantes en

Voz 15 21:16 sólo dos semanas han pasado más de dos meses en expulsión y no

Voz 0946 21:21 ha expulsado a ningún inmigrante porque era sólo propaganda ha dicho la ex presidenta de la Cámara Laura Bozzo Trini que ha subido a bordo de la nave y ha denunciado que al menos once mujeres necesitan asistencia médica no puede cumplir lo que prometió Trini Encarnita con los a los inmigrantes en el mar y cree que puede contrastar los ojos migratorios entre a las voces indignadas que sean lanzado destaca la del profesor de Filosofía Máximo Cacciari ex alcalde

Voz 24 21:54 Venecia avergüenzo ha dicho esto país en el puesto

Voz 0946 21:59 a este país de esta Europa incapaz de resolver el problema no se avergüenza de

Voz 24 22:05 en nada pues eso basta

Voz 4 22:13 los deportes en los deportes la selección española femenina Sub veinte subcampeona del mundo de fútbol Héctor González buenos días qué tal buenos días no pudo ser ya España se quedó con la miel en los labios tres uno perdió la final del Mundial de Francia ante Japón pero después de haber completado un campeonato histórico

Voz 1981 22:34 y es que el fútbol femenino está disfrutando de un crecimiento imparable ha conquistado el Europeo sub diecisiete y sub diecinueve en los últimos años que ayer se quedó a las puertas del Mundial sub veinte España jugó bien ante Japón pero las asiáticas impusieron su pegada con tres goles la gran estrella del torneo ha sido la española Patri Guijarro

Voz 25 22:50 sí ha sido muy duro nosotras hemos hecho sobre todo unos treinta minutos espectaculares que que tengamos el valor pero pero bueno a lo que tú no le gusta tener el balón nosotros yo creo que lo hemos tenido más sólo hace falta ver las estadísticas una apenas era era ser eficaces contra Japón porque si no te matan bueno así ha sido no ha faltado el gol y ponernos por delante el bono a una pena pero pero ya te digo muy muy contenta por el fuego sobre todo

Voz 1981 23:14 y el año que viene más también en Francia mundial en categoría absoluta en la Liga ya está en marcha la segunda jornada ayer Getafe dos cero con goles de Ángel y Jorge Molina y además Leganés Real Sociedad empataron a dos en la vuelta de Garitano a Butarque pero como entrenador del conjunto vasco Illarramendi Zurutuza adelantaron los txuri urdin es ya en la recta final empató el partido para el legal Garitano en El Larguero tras el choque en la vuelta a su casa

Voz 26 23:41 ese no lo considero así no bueno ya sabía de de de de la cercanía del respeto y el cariño que que me tiene la gente bis Mutu no yo soy uno más de aquí lo siento así y entonces pues bueno me falta Micah P que están contentos yo también de estar aquí de poder competir con ellos en primera división

Voz 1981 24:02 compartido por cierto en el que el bar mostró alguna de sus carencias al no ver una clara mano del defensa de la Real Zaldúa dentro del área veremos cómo actuaría el vídeo arbitraje los tres choques es previstos para este sábado a las seis y cuarto Alavés Betis ocho y cuarto Atlético Rayo Vallecano con Filipe Luis en la convocatoria a la espera de desbloquear su situación el Cholo Simeone

Voz 26 24:23 cuando pura no tuvo nada que comentar Ariño el modelo otros quiero lo mejor para él predominio lo cubra

Voz 1981 24:35 para las diez y cuarto Valladolid Barça se quedan en la ciudad Condal Rafinha de Paco Alcácer pendientes de su salida preocupa en el conjunto azulgrana el estado del césped de Zorrilla en su vuelta a Primera ya Valverde que se haya especulado acerca de una posible salida de iban Raquel

Voz 0867 24:49 yo soy el entrenador y lo que quiero es tener a los mejores jugadores para

Voz 27 24:54 para poder afrontar la temporada hay pienso que Rakitic es uno de los mejores

Voz 1981 24:57 porque no estamos aquí para hacer negocio con el jugador

Voz 27 24:59 pues aquí estamos para ganar partido

Voz 0867 25:01 así para que nuestra sala de trofeos grandes

Voz 1981 25:09 está viene cargado de acontecimientos polideportivos el fin de semana en Málaga arranca la setenta y tres edición de la Vuelta a España con una contrarreloj de ocho kilómetros en donde de cara a la general Alejandro Valverde David de la Cruz solos españoles con más opciones eso sí el día viene marcado por la muerte ayer del ex ciclista Javier Otxoa los cuarenta y tres años ganador de una etapa en el Tour del dos mil y que después de un grave accidente de coche consiguió varias medallas paralímpica además hay motos en Silverstone Inglaterra donde ayer Dovizioso dominó los entrenamientos libres con Viñales tercero en la categoría de Moto GP que tiene la clasificación a las tres y diez de la tarde ya esa misma hora hayas estará disputando la clasificación de Fórmula uno en Spa en Bélgica donde a priori por lo mostrado ayer los Ferrari parten como favoritos mientras que Fernando Alonso y Carlos Sainz tratarán de meterse entre los diez primeros de la parrilla el motor el ciclismo y por supuesto toda la jornada de liga la vivimos como siempre desde las cinco de la tarde con Dani Garrido de todo el equipo en Carrusel Deportivo

Voz 1673 26:24 y hoy cerramos el matinal en Ulloa Lugo ayer arrancó anoche la quinta edición del Festival agrupó una evento con el que se quiere reivindicar la diversidad sexual en el mundo rural Drake

Voz 1509 26:57 esto empezó ayer pero hoy es el día grande desde por la mañana habrá ferias bailes tradicionales y productos artesanales y al final del día ya la música de Laura patos que es esto que estamos escuchando más de Jaycee una ruta por los bares del pueblo agro es un evento que tiene motivaciones sociales y medioambientales

Voz 29 27:15 no queríamos reivindicar la diversidad sexual sino también aprovechar o unir la reivindicación pues de otras formas de vivir no de de la dimensión colectiva de la vida de la defensa del ecologismo de la defensa del feminismo no

Voz 1673 27:35 hasta aquí Matinal SER tienen un nuevo resumen informativo dentro de media hora en A vivir que son dos días con Lourdes Lancho hasta entonces se quedan con Elio Castro y La Script que pase un feliz

