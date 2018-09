Matinal SER (08/09/2018)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana a seis en Canarias

Voz 1024 00:14 hola buenos días este fin de semana mañana cumple cien días como presidente Pedro Sánchez y la práctica demuestra lo difícil que es la tarea de gobernar el lunes les adelantamos aquí en la radio en la Cadena Ser que el Ministerio de Defensa iba a paralizar la venta a Arabia Saudí de cuatrocientos bombas de precisión que incluso se han iniciado los trámites para devolver al régimen de Riad los nueve millones de euros pagados ya por este material ahora el Gobierno de Sánchez se lo está pensando Isabel Celaá ministra portavoz

Voz 3 00:44 el Gobierno está trabajando en esta cuestión con el objetivo de mantener las buenas relaciones con Arabia Saudí y también de defender los contratos para la construcción de cinco corbetas en los astilleros de Navantia en calle

Voz 1024 00:57 Sage de calma a los más de seis mil trabajadores de la bahía gaditana que ayer un grupo de ellos numeroso costaba una de las autovía de acceso a la capital en señal de protesta Arabia Saudí participa activamente en la guerra de Yemen tratar de pedir un certificado de uso final a las armas que le venda España es legal pero es ingenuo porque las bombas van a ir a lo que van a ir a explotar ese dilema sobre el dinero y la moral Se lo planteamos anoche aquí en Hora Veinticinco a Jordi Calvo coordinador del Centro de Estudios por la Paz

Voz 4 01:28 imagínese usted pregunta que estuviéramos hablando de Aso a Bachar Al Asad distender cualquier tipo de álamos que creo que hasta gran parte de los trabajadores que que que que pudiera entonces ver con una parte del trabajo que tiene grandes suelen te dirían que lo tienen tan

Voz 1024 01:45 recordemos que el contrato firmado con Arabia Saudí cuando Morenés será ministro de Defensa allá por dos mil quince es de más de mil ochocientos millones de euros más noticias de la mañana en la SER un día vas y como todo el verano después de un gran trabajo aún sin vacaciones está Carlos Sevilla Carlos buenos días

Voz 5 02:12 tal José Antonio buenos días Ciudadanos ha roto el pacto de investidura con Susana Díaz y abre la puerta a un adelanto electoral en Andalucía la formación naranja argumenta que el Gobierno andaluz ha incumplido el acuerdo en materia de regeneración democrática y que se les ha agotado la paciencia Juan Marín líder de Ciudadanos anda

Voz 6 02:28 el Partido Socialista Obrero Español han agotado la paciencia será también la de ciudad pero sobre todo la paciencia de los camareros

Voz 5 02:39 Marín y el presidente de Ciudadanos Albert Rivera se reúnen hoy en Málaga en el comité ejecutivo del partido la justicia

Voz 1024 02:44 cierra la investigación al Rey Juan Carlos I Corinna el

Voz 5 02:47 juez insinúa que las acusaciones de Corinna contra el Rey Emérito pudieron producirse por resentimiento el magistrado si acepta que el Ministerio Público investigue de forma privada las supuestas comisiones millonarias por el AVE a La Meca

Voz 1024 02:57 caso máster la Delegación del Gobierno no puede acreditar que Cifuentes definiera su trabajo de fin de curso

Voz 5 03:03 eh ni el Ministerio de Hacienda ni la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid han podido confirmar que la ex presidenta madrileña estuviera el dos de julio de dos mil doce defendiendo su TCM la Universidad Rey Juan Carlos son los dos únicos organismos que podían confirmar la versión de Cifuentes

Voz 1024 03:16 primer ex miembro del equipo de Donald Trump condenado por la trama

Voz 5 03:19 Musa George Papadopoulos ex asesor de campaña del presidente estadounidense ha sido condenado a catorce días de prisión está acusado de mentir al FBI en las investigaciones sobre la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones de dos mil dieciséis

Voz 1024 03:29 sienta intercepta siete mil kilos de hachís en un velero en Cartagena

Voz 5 03:33 la Agencia Tributaria hallados siete toneladas de esta droga a bordo de un velero en aguas cercanas a la costa de Cartagena en Murcia este mediodía está previsto que se ofrezcan más detalles sobre emigración

Voz 1024 03:41 no llegan a España los cuerpos de las tres turistas fallecidas

Voz 5 03:44 en Tanzania a las doce y veinte del mediodía se espera que aterrice en el aeropuerto de Málaga el avión que traslada a los cadáveres de estas tres mujeres que murieron en un accidente de tráfico el pasado día dos cuando viajaban al parque nacerán del ser en Getty en Tanzania

Voz 1024 03:55 hacia Carlos vende a Arik en los deportes Rafa Nadal tuvo que abandonar anoche el US Open en la semifinal del torneo Héctor González buenos días

Voz 1643 04:03 hola buenos días una lesión en la rodilla derecha dejó al balear sin la opción de meterse en la final del US Open último Grand Slam de la temporada se resintió en la primera manga donde ya necesitó asistencia médica pero a pesar de ello Nadal aguantó dos sets en los que perdió siete seis y seis dos ante el argentino Del Potro este sábado se inicia la era Luis Enrique en el banquillo de la selección española desde las nueve menos cuarto bueno y frente a Inglaterra hay perteneciente a la nueva Liga de Naciones de la UEFA primer partido de la Roja después del varapalo del Mundial de Rusia además décimo cuarta etapa de la Vuelta con final en alto en Les para eres Asturias después de la victoria ayer de Óscar Rodríguez en la campeona y donde el conquense Jesús Herrada continúa como maillot rojo hoy en motociclismo desde las doce Díez clasificación del Gran Premio de San Marino en la categoría de Moto GP en la quemar Márquez llega como líder destacado del

Voz 1024 04:48 de ahí en cuanto al tiempo comienza a un fin de semana marcado por la gota fría Javier Corbacho buenos días

Voz 7 04:53 sí ha hoy chubascos y tormentas en amplias zonas de la Península especialmente en el sureste acompañados de un descenso notable de las temperaturas cielos nubosos activado el aviso naranja por lluvias en Málaga el amarillo en Jaén Granada y Córdoba tormentas fuertes en el sureste de Castilla La Mancha Levante y Melilla tendremos nubes que dejarán chubascos especialmente por la tarde en el interior Prieto hablar con la posibilidad de que vayan acompañados de granizo Se prevé que este temporal provocado por la gota fría dure una semana además esperan intervalos nubosos en Baleares y Canarias pero sin precipitaciones durante el día suben las temperaturas en el norte del país bajan en la mitad sur con un acusado descenso en el interior sureste cientos en Canarias en la costa norte gallega en el litoral sur del Levante y en Velilla viento flojo en el resto del país excepto en las zonas en tormenta con rachas fuertes antes

pues el verano a esta hora en la radio hay otra cuestión temporal al margen del debate europeo sobre el cambio de hora con inicio de la temporada radiofónica de la nueva hemos vuelto a nuestro horario habitual son las siete y cinco son las seis y cinco en Canarias hasta y media en punto noticias y abrimos el informativo este primer fin de semana de temporada con los ecos de la noticia que marcaba el lunes pasado el regreso de Hora veinticinco

Voz 8 06:10 hola buenas tardes empieza un nuevo curso en Hora Veinticinco y lo hace con una novedad que les cuenta a esta hora la el Ministerio de Defensa ha decidido rescindir un contrato de venta de armas a Arabia Saudí eran cientos de bombas que se iban a utilizar en la guerra de Yemen Pedro Jiménez afirma esta

Voz 9 06:25 emoción Pedro buenas tardes qué tal buenas tardes cuatrocientos

Voz 5 06:28 bombas del ejército español a cambio de nueve coma dos millones

Voz 9 06:30 euros para bombardear Yemen un contrapeso

Voz 1024 06:33 han oyendo bien eso ocurría como decimos el lunes por la tarde el Ministerio de Defensa había decidido ya entonces cómo están escuchando refundir un contrato de venta de armas a Arabia Saudí explicamos por qué jugamos ahora el verbo en pasado con Inma Carretero

Voz 0806 06:44 el Gobierno va a revisar la decisión del Ministerio de Defensa de paralizar la venta de bombas Arabia Saudí Lar rectificación se ha cocinado en las últimas veinticuatro horas después de que saltaran las alarmas tanto en la Junta de Andalucía como en la Moncloa ha habido contactos entre ambas administraciones a todos los niveles y se ha implicado el ministro Borrell para frenar la crisis diplomática y finalmente en la rueda de prensa del Consejo de Ministros el Ejecutivo ha rebajado el anuncio de Margarita Robles la portavoz Isabel Celaá ha derivado la decisión a una comisión interministerial

Voz 10 07:16 que se va a reunir para tratar todos estos asuntos y por lo tanto esa comisión interministerial llamara

Voz 0806 07:23 a resultados Se refería a la portavoz a la Junta Interministerial sobre el material de defensa pero su presidenta Susana Méndez en paralelo estaba en el Congreso desvincularse de la operación con Arabia Saudí

Voz 11 07:36 han trato a mí no me compete por tanto yo me referiría a las declaraciones que en su momento oportuno espero que desea que sean PGB realice el Ministerio de Defensa

Voz 0806 07:48 más allá del ámbito en el que se rectifique la voluntad del Gobierno es mantener la cooperación con Arabia ya asegurar los contratos de la Bahía de Cádiz desautorizan Asia Margarita Robles que el lunes comparece en el Senado

Voz 1024 08:01 en efecto el contrato de fabricación de cinco corbetas ha supuesto en los últimos tiempos un balón de oxígeno para la población de la Bahía de Cádiz donde los astilleros como saben suponen el motor económico de ahí la tensión las protestas de los trabajadores unos mil quinientos de la factoría San Fernando que ayer cortaban una de las autovías accesos a la capital a Radio Cádiz Julio Camacho

Voz 12 08:20 hoy la incertidumbre en la plantilla sobre el contrato de las corbetas era patente desde que se conociera que el Gobierno iba paralizar la venta de cuatrocientas bombas Arabia Saudí yeso unido a informaciones no oficiales que habían llegado hoy dos de los miembros del comité de empresa que ha provocado atascos kilométricos en una escena que hace tiempo que no protagonizaban los trabajadores de esta factoría Jesús Peralta es el presidente del comité de empresa

Voz 13 08:40 seguimos tiene una plantilla no el empeño íbamos a luchar con uñas

Voz 14 08:45 sí eso es todo yo no consigamos Muscaria

Voz 13 08:48 el trabajo y hasta que no consigamos que se mantenga se contrato

Voz 12 08:51 del astillero de San Fernando es de los tres de la Bahía de Cádiz el que iba a soportar la mayor parte de la construcción de las corbetas la planta está actualmente en su actividad este contrato con Arabia Saudí garantizaría cinco años de faena el pleno del comité de empresa se vuelve a reunir el lunes si no hay novedades este fin de semana decidirán entonces un nuevo calendario de movilizar

Voz 1024 09:09 el contrato con Arabia Saudí ese firmó recordamos en dos mil quince cuando el ministro de Defensa era Pedro Morenés y justo ayer el Consejo de Ministros acordaba el relevo de Morenés que hasta ahora era el embajador en EEUU Arabia Saudí participa como estamos contando activamente en la guerra civil que sufre el pueblo de Yemen de hace ya más de tres años como escuchaba que nuestra portada lo ampliamos ese asunto hemos hablado aquí en la radio anoche en Hora Veinticinco con Jordi Calvo que es coordinador del centro de las de Estudios por la Paz

Voz 14 09:38 tienes que siguen Cádiz o en Ferrol hace falta reconversión industrial no invertir para que haya mejores condiciones laborales yo me permite deliberar más a un lugar u otro imagínese usted es la pregunta que estuviéramos hablando de vender armas a Bachar al Asad entenderé cualquier tipo de armas yo creo que hasta la gran parte de los trabajadores que que que que que hubieran perder la parte del trabajo que que hubieran sido sí

Voz 1024 10:05 lo tienen un relato completo de esa noticia que les avanzaba la SER el contrato de armas que el Gobierno iba a romper y ahora no sabe si romperá en la portada de nuestra página web en Cadena Ser punto com lo que le faltaba Susana Díaz era un conflicto laboral abierto en los astilleros son el horizonte político que se avecina ya complicado ante la esperada decisión de Ciudadanos es romper tres años de pacto de legislatura ser Málaga Ignacio San Martín sí sí

Voz 1622 10:28 cumplido el guión previsto hoy por unanimidad la Comisión Ejecutiva nacional de Ciudadanos da por concluido el pacto de investidura firmado en dos mil quince con Susana Díaz lo hacen aseguran por los reiterados incumplimientos del PSOE en materia de regeneración democrática suprimir aforamientos limitar cargos de libre designación evitar puertas giratorias os reformar la ley electoral propuestas de la formación naranja a la que los socialistas han dado reiterados portazos han mantenido desde Ciudadanos no se les puede responsabilizar de esta ruptura ha dicho el líder de la formación en Andalucía Juan Mari porque no son ellos los que han incumplido sobre un poco Julia adelanto electoral aseguran que no hay motivo alguno más allá del miedo de Susana Díaz al calendario judicial en Andalucía señora había retira el miedo

Voz 6 11:08 a la justicia y a Raúl mal para justicia por los asuntos que estar pendiente como ya he dicho ya la urna porque si el voto de los andaluces validez es lo mismo probablemente acabaríamos con treinta y siete años de Gobierno socialista en Andalucía

Voz 1622 11:22 Ciudadanos mantiene que los socialistas han agotado la paciencia de los andaluces en materia de regeneración democrática no han cumplido ni el doce por ciento de los compromisos en esta materia

Voz 1024 11:31 más allá de de ese calendario judicial que decía Ignacio está por ver cómo quedará el calendario electoral porque las autonomía

Voz 0861 11:37 las estaban previstas para el año que viene ignorantes en Andalucía Mercedes Díaz

Voz 1541 11:42 la ruptura de Ciudadanos le va a proporcionar a Susana Díaz la excusa para disolver el Parlamento y para convocar elecciones en otoño cuatro meses antes de la fecha en la que expira la legislatura ya en estos días los dirigentes del PSOE andaluz y la propia Díaz han venido abonando la idea de que si Ciudadanos confirma la ruptura del acuerdo de investidura Andalucía se quedará sin la estabilidad de la que ha gozado en estos tres años a pesar de que tiene presupuestos hasta que finalice este año como le ha recordado la formación naranja pero el adelanto de elecciones que podrían ser en noviembre le interesan tanto a ciudadanos como al PSOE con las encuestas a favor

Voz 1024 12:18 partidos toman posiciones por lo que pueda pasar mientras el PP recortaba ayer uno de los últimos flecos de lo que fue el marianismo el adiós definitivo si emocionado de Dolores de Cospedal como presidenta del partido en Castilla La Mancha ser Toledo Daniel Rodríguez

Voz 0464 12:33 emocionada y agradecida así se ha mostrado María Dolores de Cospedal en su despedida como presidenta de los populares de Castilla La Mancha con la voz entrecortada en muchos momentos y con continuos aplausos de los suyos Cospedal ha defendido su gestión durante estos doce años al frente del partido especialmente en su época como presidenta de la Junta de Comunidades deja la presidencia pero dice que no se va

Voz 15 12:54 soy parte del Partido Popular y el Partido Popular es una parte fundan

Voz 0738 12:57 el de mi vida de miseria

Voz 16 12:59 por lo tanto no los puedo yo estoy aquí como estado siempre y cómo estáis todos y con vosotros tenéis y me tendréis

Voz 0464 13:11 una Cospedal que él no ha despejado la incógnita de si abandona definitivamente la política sigue siendo diputada en el Congreso sobre su sucesor en Castilla-La Mancha será proclamado el próximo siete de octubre de momento ya se ha postulado el alcalde de Almansa Francisco Núñez hombre de confianza de Cospedal de Pablo Casado ya que pertenece a la Ejecutiva nacional mientras el alcalde de Guadalajara Antonio Román y la vicepresidenta del Congreso Rosa Romero Se están pensando presentar su candidato

Voz 1024 13:35 amor antes de las primarias el PP antes de la moción de censura estuvimos el curso pasado muy liados con el caso máster de Cristina Cifuentes hasta que dimitió por el escándalo de las cremas de la retahíla de desmentidos a las explicaciones que fue dando la ex presidente de la Comunidad de Madrid la última que les hemos adelantado en la SER pasa por la famosa Agenda Digital que dijo haber consultado para saber lo que hizo el día que presuntamente defendió su trabajo fin de máster buenos resumiendo

Voz 0861 14:00 aquello fue técnicamente imposible Radio Madrid Javier Bañuelos versión que incluso defendió en sede judicial esto fue de hecho lo que dijo Cifuentes en julio cuando declaró como imputada ante la jueza Carmen Rodríguez

Voz 1024 14:12 Medel se que es secretaria guardada

Voz 17 14:15 todavía las anotaciones que habían la agenda electrónica electrónica efectivamente pues porque supongo que habrá algún te puedes de registro informático de la agenda todavía eso guardara supongo que se impulsen una pronunciada

Voz 0861 14:29 pues la jueza de hecho pidiese información ya tiene la respuesta a la cuarta de la expresidenta madrileña no se sostiene seis años después es importa por acceder a la agenda electrónica de Cifuentes de aquel dos de julio así se lo ha comunicado la Delegación del Gobierno en Madrid a la jueza del caso máster en un oficio incorporado ya al sumario los servidores y las copias de seguridad de la delegación se almacenan en el Ministerio de Hacienda según un informe al que hemos tenido acceso los técnicos de ese ministerio aclaran a la jueza que no es posible acceder a información básicamente porque la política el conservación de las copias de seguridad sólo dura

Voz 1024 15:03 dos meses cerramos esta crónica de tribunales con la decisión del juez de archivar la investigación sobre los audios que Corinna sobre Juan Carlos I anticorrupción pide el sobreseimiento provisional de la pieza separada sobre el Rey Emérito en el denominado caso Villarejo informa Miguel Ángel Campos

Voz 1552 15:17 el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea da carpetazo porque no ve indicios de delito Hacienda ha confirmado que Juan Carlos carece de cuentas en el extranjero desliza que la confesión de Corinna que es imprecisa y no aporta pruebas incriminatorias puede estar motivada por el resentimiento ya que cortaron su relación en dos mil nueve Diego de Egea recalca que en la multa Titus de documentos incautados a Villarejo no hay ningún dato que corrobore o de verosimilitud al testimonio de Corinna contra el Rey Emérito tampoco Corina aporta prueba alguna que ampare que el Rey la usó como testaferro dice el juez en su auto además como la Fiscalía el juez subraya que los hechos tuvieron lugar cuando el Rey era inviolable sus acciones no la van sujetas a responsabilidad penal el juez deja la puerta abierta a que se investigue una sola de las revelaciones de Corinna las supuestas comisiones de ochenta millones por el AVE a La Meca la Fiscalía abrirá una investigación interna de confirmarse los indicios según fuentes del caso presentará una querella que tampoco podría dirigirse contra Juan Carlos I

Voz 1024 16:18 por cierto hoy los Reyes Don Felipe Doña Letizia van a acompañar a la Princesa de Asturias en su primera visita oficial al Principado sólo siete

Voz 5 16:26 dieciséis una hora menos en Canarias

Voz 1024 16:30 matinal SER del sábado ocho del nueve la comunidad internacional sigue muy preocupada por la situación en Siria donde la guerra sigue enquistada no ha conseguido grandes avances más allá de las buenas intenciones la cumbre celebrada ayer en Teherán entre Irán Turquía y Rusia Staffan de Mistura es el enviado de Naciones Unidas para Siria

Voz 18 16:48 because we Believe dieciséis

Voz 19 16:51 la propia porque creemos que este es el momento

Voz 20 16:54 a de hacer esta reunión porque el foco está en Idlib porque lo que está pasando desde los últimos días nos tiene muy preocupados serán todos los ingredientes para una tormenta perfecta de devastadoras consecuencias a nivel humanitario y a otros niños

Voz 1024 17:08 el Tour tampoco logró despegar ayer el debate sobre la reforma de la eurozona en el debate como decimos que mantuvieron en bien a los ministros del Ecofin corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenos días

Voz 0738 17:19 buenos días el debate del euro también se encallaron otra vez Alemania pone sus peros a reforzar el proyecto de la Unión Monetaria primero exigiendo el control político para su parlamento de lo que se quería fuera un fondo de salvamento técnico puesto para perplejidad de otros muchos gobiernos europeos Erasmo

Voz 21 17:38 dentro de hacer estas reformas es ya que tenemos que tomar decisiones de aquí a final de año sino queremos en efecto encontrarnos con que no tenemos las estructuras suficientemente sólidas para la próxima crisis no es la mili

Voz 0738 17:51 otra Calviño que ayer pudo explicar directamente al ministro alemán que el nuevo equipo Sánchez cree que su giro sociales compatible con el control del déficit de los presupuestos del dos mil diecinueve la comisión y Francia avalan su discurso aunque ayer el ministro francés en

Voz 1552 18:09 aún representan que viene

Voz 0738 18:11 llega hasta hoy dicen para entender que Alemania apoya al menos el impuesto a las grandes empresas de Internet impuesto sobre el que el equipo Merkel también ha dado marcha atrás

Voz 1024 18:23 vamos con la otra patata caliente que tiene Bruselas encima de la mesa cómo afrontar la crisis migratoria

Voz 22 18:28 la inmigración gratuita incapacita si tienes

Voz 5 18:31 Louis el Real Unión en OT en Tokio un asunto del que

Voz 1024 18:34 la noche en Euronews el ministro de Exteriores Josep Borrell espera que a falta de consenso en la cura de Salzburgo en Austria sobre inmigración al menos nueve de los Veintisiete se pongan de acuerdo para lanzar dice una cooperación reforzada Borrell da por hecho que en ese grupo estarán de entrada España Portugal Francia y Alemania nos quedamos en el país germano donde los de inteligencia puesto ahora en duda que haya habido persecuciones a emigrantes en Cambridge al este del país corresponsal en Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 19:02 polémica en Alemania por las declaraciones del presidente de la inteligencia la llamada Oficina de Protección de la Constitución anterior Mazen quién ha puesto en duda la veracidad de las informaciones sobre la caza al refugiado en Cambridge en una entrevista al periódico Bild ha comentado que hay buenas razones para pensar que los vicios que circulan por Internet sea una desinformación deliberada los medios de comunicación no han tardado en exigir que aporte datos sólidos para sustentar las pues contradicen tanto en lo que se ve en los vídeos como el análisis que de ellos han hecho tanto los medios como los políticos incluida la canciller Angela Merkel los vídeos pueden ser parcialmente arrastre a dos en Internet y revelan que fueron filmados con teléfonos móviles por los propios extremistas de derecha incluso hay testigos presenciales en cualquier caso la Fiscalía de Dresde está investigando ciento veinte delitos tras los disturbios ocurridos en que ministras la muerte de un alemán a manos presuntamente de dos refugiados y los posteriores disturbios de la ultraderecha entre los delitos encuentra lesiones corporales insultos alteración del orden público y uso de signos anticonstitucionales

Voz 1024 20:04 así hemos llegado a las siete y veinte de la mañana seis y veinte de la mañana en Canarias en minuto y medio los deportes

Voz 1981 21:51 días venía el balear de completar un partido épico contra Time en cuartos de final y en la semifinal ante Del Potro la rodilla aguantó cuatro juegos del primer set Nadal llamó al médico y aguantó dos mangas perdió siete seis y seis dos ya no pudo más y se marchó entre los aplausos del público neoyorquino de Juan Martín del Potro

Voz 26 22:10 es una oportunidad estoy en Estados Unidos por parte de una manera que Siria que debo dirigirme no se tirándome pero bueno no no no creo que sea mucho siempre limitante es que los votantes me imposibilita competir

Voz 1643 22:29 a Nadal cierra los cuatro grandes con su undécimo Roland Garros pero con dos lesiones en Australia y Estados Unidos que de no haberse producido le podrían haber dado la oportunidad de firmar un año histórico veremos cuando vuelve a las pistas el manacorí este sábado España juega ante Inglaterra su primer partido desde la eliminación dolorosa en el Mundial de Roma ya contra la anfitriona choque oficial porque es el estreno de la liga de las naciones nueva competición de la UEFA para librar del calendario de partidos amistosos caras nuevas entre ellas la de Luis Enrique que inicia su andadura en el banquillo nacional un rival de entidad la Inglaterra semifinalista del último Mundial Llum marco incomparable el estadio de Wembley hasta la capital inglesa Nos vamos Javier Herráez qué tal buenos días

Voz 18 23:12 hola qué tal Store muy buenos días desde Londres aquí en Wembley un estadio histórico va a debutar Luis Enrique al frente de la selección española de fútbol en una nueva competición como es la Copa de las Naciones Inlaterra España al equipo de Harry Kane desde leal y dirigido por sus Getty enfrente en España

Voz 5 23:28 ya ya sin hombres como Iniesta Piqué

Voz 18 23:31 David Silva también dejó fuera a Luis Enrique en su primera convocatoria a futbolistas importantes como Koke Jordi Alba pero lo que cuenta son los que van a jugar en el día de hoy en principio David De Gea pase a su portero dijo ayer no lo nombró pero que tiene fe ciega en el cancerbero que vaya a jugar en el día de hoy va a ser el futbolista del United lateral derecho para Dani Carvajal por la izquierda Marcos Alonso centrales Sergio Ramos y casi seguro más Nacho en esa posición de central zurdo centro de campo para Busquets Sergi Roberto Isaac Íñiguez va a enganchar Isco y arriba dos futbolistas que se conoce muy bien uno del Real Madrid Asensio otro del Chelsea Álvaro Morata

Voz 1643 24:10 gracias Javi el fútbol de selecciones aparca este fin de semana la Liga en Primera pero no en Segunda se jugaron ayer en Las Palmas cuatro Nastic cero ya al Mallorca uno Cádiz cero dentro de la cuarta jornada hoy se disputan a las cuatro Osasuna Almería ya las seis Málaga Tenerife irreal Oviedo Zaragoza en la Vuelta a España ya ha llegado la montaña hay para quedarse al menos este fin de semana ayer primer capítulo en tierras leonesas en la CAM Perona donde contra pronóstico el navarro del Euskadi Murias Óscar Rodríguez se llevó la etapa tras estar en la fuga del día

Voz 27 24:42 tampoco ha sido un ataque ataque pues he ido a mi ritmo sigue jugando les ser rebasado depuesto un puntito más pero luego ya ha ido otra vez a mi ritmo y he conseguido aguantarlo hasta arriba mira para atrás si veía que llegaba ahí la verdad que increíble una agonía terrible no no pensaba tampoco en respirar bien no

Voz 1643 25:01 tremenda la alegría de este chaval de veintitrés años que pertenece además a un equipo debutante en una gran vuelta hoy final también en alto pero en Asturias Borja Cuadrado enviado especial buenos días

Voz 0871 25:10 buenos días hoy se va a disputar la décimo cuarta etapa de la Vuelta a España una jornada de ciento setenta y un kilómetros con final en Les para eres en territorio asturiano estamos hablando de una cima inédita de tan sólo cuatro kilómetros de longitud pero pendientes máximas de hasta el diecisiete por ciento una vuelta que sigue liderando Jesús Serrada pero que ha visto cómo su ventaja se ha reducido segundos Simon ya hecha uno cuarenta y dos tercero Nairo Quintana a uno cincuenta una etapa que llega el día después de que Óscar Rodríguez el corredor navarro de Burlada lograr esa histórica victoria para el conjunto Euskadi Murias a la cumbre de la campeona

Voz 1643 25:47 gracias Borja además la otra gran cita polideportiva es el Gran Premio de San Marino de motociclismo que viene caliente entre Rossi y Márquez y que tiene a su clasificación a las dos y diez de la tarde las motos la Vuelta y el Inglaterra España lo contamos en Carrusel con Dani Garrido de todo el equipo desde las cuatro de la tal

Voz 28 26:03 pero no aún en blando

Voz 1024 27:33 siete veintiocho de la mañana sesenta y ocho de la mañana en Canarias vamos a completar la primera Contra Portada de la temporada en matinal Cadena SER con música porque la noche nos ha dejado el adiós a una estrella fugaz del mundo del rap en Estados Unidos ha muerto Mc Miller tenía veintiséis años

Voz 2 27:53 el Calixto Bieito now Mohamed Amar sur en el Aaiún

Voz 1024 28:13 Matt Miller había nacido en el año mil novecientos noventa y dos en el estado norteamericano de Pittsburgh Miller llegó al mundo del hip hop con quince años dejaba los estudios para dedicarse a la música y en dos mil diez casi dos mil once daba el pelotazo con este rap dedicado por cierto al presidente ahora de Estados Unidos Donald Trump más allá de eso música el universo sobre todo juvenil conoce a Macron Miller porque durante casi dos años hasta el pasado mes de mayo era el novio de Ariana Grande

Voz 30 28:55 eh

Voz 22 29:00 tal y como ha con ella grabar

Voz 1024 29:03 más de un éxito de Ariana Grande como este My Fair paz y por eso sus nombres están juntos desde anoche tema de conversación Trending Topic en las redes sociales de todo el mundo también en España la noticia de la muerte de Mark Miller la adelantaba un portal de internet despreciado en noticias de famosos a página teme TMZ que apunta a una sobredosis como causa del fallecido esto

Voz 31 29:26 no veo

Voz 1024 29:29 si los vamos con Javier Corbacho en la producción y con Marta Galán y David Nieto al frente de la técnica es tiempo para el cine en la SER con La Script con María Guerra con Pepa Blanes a pocas horas de conocer el fallo del jurado de la Mostra de Venecia actualizamos en fracción dentro de media hora en A vivir que son dos días con Pino les habló Piñero pasen buena mañana

Voz 30 29:50 todo

Voz 28 29:54 el Cadena SER José Antón