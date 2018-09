Matinal SER (09/09/2018)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana seis en Canarias al carriles eh

Voz 1024 00:13 hola qué tal buenos días Manuela Carmena quiere repetir como alcaldesa de Madrid y tiene la intención de presentarse a la reelección por el momento el Ayuntamiento de la capital ni confirma ni desmiente a la Cadena Ser en la noticia que adelantaba anoche el diario El País que da por hecho que competirá por un segundo mandato pero ya no al frente de un partido político que ahora madre mis o de una coalición sino liderando una agrupación de electores una lista a la que podrían sumarse personas que pertenezcan a distintas formaciones políticas la decisión de Carmena no solamente marca la agenda del resto de partidos en la capital sino que rompe con el estilo marcado por la propia regidora de setenta y cuatro años de que le arrebatara la Alcaldía al PP en dos mil quince van a escuchar a Carmena aquí en la radio en la Ser en La Ventana de Madrid hace poco más de un año respondiendo a las preguntas en nuestro compañero Javier Casal

Voz 0070 01:04 usted asegura que no va a repetir como candidata este compromiso lo sostienen hoy pesar han ir también en todas las encuestas esta que se va a hacer cambiar Ana sus el nada la sonrisa al año

Voz 1024 01:14 no pasamos al quizás bueno más

Voz 1410 01:17 con quizás aún no hablemos de esto parecía que lo único que importaba era la cuestión electoral no

pero faltaba Carmena ahora sí que podemos decir que estamos cerrando la primera semana de un curso político marcado por una larga larga precampaña

Voz 2 01:32 sí

Voz 1024 01:41 además de la política hay más noticias en la mañana en la SER que repasamos con Carlos Sevilla Carlos buenos días

Voz 0070 01:47 buenos días mañana está previsto que se le practique la autopsia al cadáver de la mujer hallada sin vida el viernes en una vivienda de Borriol en Castellón la mujer de treinta y cinco años llevaba varios días muerta es su pareja sentimental con antecedentes por maltrato en una relación anterior está desaparecida por otro lado en Andalucía la Junta ha anunciado una investigación exhaustiva del caso de una ambulancia que tardó tres horas en atender a una mujer que había sufrido un ictus la paciente falleció después en el hospital

Voz 1024 02:10 pese al Gobierno de unos comicios marcados

Voz 0070 02:12 Gebre la extrema derecha las encuestas arrojan una distancia de algo más de un punto entre el bloque gubernamental de centro izquierda y el de centro derecha y colocan al xenófobo Demócratas de Suecia en la pelea por el segundo puesto el Partido Socialdemócrata aparece como ganador con un veinticinco por ciento de los votos aunque éstos serían los peores resultados de su historia

Voz 1024 02:28 Donald Trump se reunió con militares de Venezuela para derrocar a Maduro

Voz 0070 02:31 según The New York Times el presidente de Estados Unidos mantuvo varios encuentros secretos con militares contrarios al presidente de Venezuela que les solicitaron apoyo logístico para intervenir en la crisis que atraviesa el país el equipo de Tram descartó respaldar una acción armada por considerar que los militares no estaban suficientemente preparados la Casa Blanca no desmentido esta información

Voz 1024 02:48 Luis Enrique se estreno en el banquillo de la selección con una victoria Aitor González buenos días

Voz 1643 02:52 hola buenos días uno dos en Wembley frente Inglaterra en un partido en el que España tuvo que remontar el tanto inicial de Radford con goles de Saúl y Rodrigo en el que David De Gea tuvo muy buenas intervenciones en el tramo final del encuentro tres puntos para empezar la Liga de Naciones el próximo partido para los de Luis Enrique el martes en Elche frente a Croacia además este domingo Vuelta a España con la décimo quinta etapa con final en los míticos Lagos de Covadonga a los que el británico Simon James llega como nuevo líder con Valverde segundo en la general a veinte segundos motociclismo en San Marino con Jorge Lorenzo en la pole de Moto GP Viñales tercero y Márquez quinto en una carrera que arranca a las dos de la tarde y por la noche al final el jueves Open de tenis entre Novak Djokovic Juan Martín del Potro en cuanto al tiempo vamos

Voz 1024 03:33 los estragos de la gota fría que tenemos encima Javier Carrera

Voz 0866 03:36 en Toledo en la localidad de cebolla de las precipitaciones y el desbordamiento de un arroyo han provocado corrientes de agua de más de un metro de altura por las calles llevándose por delante todo tipo de vehículos inundando casas

Voz 1410 03:48 yo originando estrenos como esta que recogió en nuestros

Voz 0866 03:51 compañeros de la voz de alta ahí ahí ahí

Voz 3 03:59 las lluvias torrenciales han afectado a buena parte del país

Voz 0866 04:02 por ejemplo en Motril Granada sea inundado el nuevo Centro de Atención Temporal a extranjeros instalado en el puerto mientras que La Rioja las tormentas han provocado desprendimientos de tierra y piedras así como el cierre de dos carreteras autonómicas por la mañana el agua afectaba a la red vial de Cuenca provocando el corte de otra carretera en las Islas Baleares no se ha llegado el cierre pero las lluvias sí han provocado que los vuelos del aeropuerto de Palma tuvieran que espaciar se este domingo hasta diecisiete provincias permanecerán aún en riesgo amarillo por lluvias

no es además recordar por cierto otra vez las que haga falta de que huyen los que llamamos refugiados vamos con último parte de guerra en Siria informa Irene Dorta

Voz 0070 04:57 usted asegura que no va a repetir como candidata este compromiso lo sostienen a pesar de salir también en todas las encuestas que se nadie va a hacer cambiar

Voz 4 05:04 Ana nada porque es una manera mía de entender la política ayer lo explicaba muchas veces para mí la política no es profesional es una responsabilidad

Voz 1410 05:13 ya ha asumido un un contrato con los ciudadanos

Voz 4 05:18 sí de cuatro años si eso es lo que voy a hacer es es mi manera de entender la vida

Voz 1410 05:22 crítica un año responde es abismal Carmina nos explicaba que

Voz 1024 05:24 dos Se trataba de una estrategia

Voz 1410 05:26 no más que aún quizás aún no hablemos de esto prefiero que no hablemos de esto porque me di cuenta que sabía intoxicado el trabajo que estábamos haciendo el Ayuntamiento con todo una perspectiva de que parecía que lo único que importaba era la cuestión electoral no me parece que eso es como una especie de virus malo que se introduce en una política de gestión del Ayuntamiento y decidí aislar ese virus la exclusiva

Voz 1024 05:55 acaba a medianoche el diario El País se vuelve

Voz 1410 05:58 el virus malo al libro político y lo tiene

Voz 1024 06:00 como de precampaña por las municipales la titular de portada por ciertos Carmena se presentará de nuevo el Alcaldía jefes de contenidos de Madrid Javier Casal buenos días bueno

Voz 0867 06:10 días el ayuntamiento asegura que Manuela Carmena no ha despojado todavía la margarita y evita confirmar el titular que ofrece este domingo el diario El País la decisión de Manuela Carmena de optar a la reelección como alcaldesa de Madrid una posibilidad que recordemos negó durante los dos primeros años de legislatura tal y como ha venido contando la SER durante toda la semana la presión sobre Manuela Carmena ha ido aumentando ante la proximidad de la cita electoral de mayo también la necesidad de fijar estrategias preparar un plan B en caso de que Carmena dijera no el anuncio de Carmena estaba previsto para este mes de septiembre hice iba a realizar previsiblemente antes durante el debate sobre el estado de la ciudad que se celebra en quince días en los últimos días además concejalas de su equipo como Inés Sabanés au Rita Maestre habían deslizado la día de que ya iba tocando y que la decisión no se podía demorar mucho más Carmina recordemos quiere liderar una agrupación de electores no un partido dice el país y ahora queda por saber cuáles serán sus compañeros de viaje seguramente muchos los que más problemas le han acarreado en este tiempo o no seguirán o no podrán tener el mismo protagonismo lo que es seguro es que el sí de Carmina va a condicionar la elección de candidatos en el resto de formaciones políticas donde sólo parece clara la figura de Begoña Villacís al frente de Ciudadanos ni el PSOE ni el Partido Popular han designado a los suyos aunque para el Bloque de Izquierdas el sí de Carmena alienta el optimismo en un escenario en el que uno de la actual alcaldesa hubiese puesto las cosas son muy complicadas ahora Madrid y al PSOE

Voz 1024 07:29 después de leer más sobre el deseo de Carmena de repetir como alcaldesa de la edición de hoy del diario El País y en nuestra página web en Cadena Ser punto com más de la prensa dominical a dos días de la Diada El Periódico de Catalunya entrevista al presidente de la Generalitat afirma a Quim Torra que el mandato de la consulta del uno de octubre irá adelante Si España no negocia y añade

Voz 0019 07:49 nosotros partiendo obra ideada para nosotros partimos el uno de octubre de la declaración de independencia del veintisiete de octubre ahora hacemos una propuesta al Gobierno español porque nosotros vamos a negociar claro que si la propuesta es nosotros intercambiamos el uno y el veintisiete por un referéndum acordado legal vinculante y reconocido internacionalmente internacionalmente

Voz 1024 08:09 para Pablo Casado ya hay motivos para reactivar el artículo ciento cincuenta y cinco insistía si el presidente el PP tras su primera reunión de la junta directiva nacional del partido celebrada justo allí en la capital catalana Ràdio Barcelona Aitor Álvarez

Voz 5 08:21 con un tono muy duro con el independentismo y también con el Gobierno de Pedro Sánchez Casado asegura que los partidarios de la unidad de España son superiores

Voz 6 08:30 pero el verdadero problema son ellos el verdadero problema no tienen ellos son ellos los que tienen que cambiar no vamos a cambiar los demás pero sobre todo no tenemos por qué porque somos mejores porque tenemos la razón democrática de nuestro lado se pueden hacer todo tipo de complicados análisis político sobre Cataluña pero eso nunca debe oscurecer lo elemental una minoría violenta

Voz 0070 08:56 contraria al Estado de derecho pretende expulsar

Voz 6 08:59 eh a una mayoría pacífica de su propia tierra privarles de sus derechos más elementales

Voz 5 09:05 el líder del PP compara la derrota de ETA con el proceso independentista también cree que ya se dan las condiciones para aplicar el ciento cincuenta y cinco de nuevo en Cataluña hay además critica al Gobierno de Pedro Sánchez por hablar con el Govern Torra dicen que a los independentistas sólo se les puede decir

Voz 1024 09:20 para cuando sólo han pasado cien días ese que Pedro Sánchez convirtieran el inquilino del Palacio de la Moncloa con el presidente del Gobierno ha decidido agotara la legislatura da la impresión de que todos los caminos conducen a una precampaña electoral en Andalucía es evidente tras la ruptura del pacto de gobierno entre Habanos y el PSOE es la crónica de Sergio Soto

Voz 0019 09:39 todavía no hay fecha para colocar las urnas pero en Andalucía todos toman posición unos para reforzar y justificar sus decisiones Albert Rivera de hecho la regeneración o la falta de regeneración

Voz 7 09:50 es lo que ha hecho que el Partido Socialista incumpla su palabra incumpla con los andaluces incumpla esos acuerdos yo estoy muy orgulloso Juan del trabajo que estáis haciendo que habéis hecho no era nada fácil pero era lo correcto

Voz 0019 10:02 otros para calificar Laso descalificar las como el líder del PP andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla un patético show

Voz 8 10:09 está participando la señora y el señor Rivera para precisamente construir un relato sobre un adelanto electoral que es claramente innecesario cuyo única motivación son intereses puramente electoral

Voz 0019 10:22 tanto se escenifican ya las distancias como en una precampaña que se vuelven incluso geográficas porque desde Málaga Rivera clamaba ayer que para gobernar en España hay que ganara en Andalucía que acabará con los de trazos para impulsar la regeneración que se rompió con el PSOE fue porque Ciudadanos no admite ser comparsa desde Barcelona Moreno Bonilla aseguraba que la disolución del pacto se firmó el mismo día que el pacto que todo estaba calculado de momento sigue la especulación de fechas a la espera de que Díaz haga la precampaña oficial

Voz 1024 10:51 no parece inminente al menos ayer era hoy después de escuchar la de canciones a días en Canal Sur

Voz 9 10:56 una semana en la que el señor Rivera ha estado muy nervioso que si los ultimátum los plazos de vencimiento la ruptura a plazos también yo creo que esa no es la prioridad de los andaluces y evidentemente Si Rivera atiende una carrera con Casado y le interesa las elecciones antes o después

Voz 1410 11:14 sí bueno pues habrá siete once seis y doce

Voz 1024 11:17 en Canarias más propicios el domingo en matinal Cadena Ser que es jornada electoral en Suecia donde los centros de votación abren en cuarenta y nueve minutos después de una campaña marcada por el rechazo a la llegada de refugiados y el consiguiente auge de el partido de extrema derecha de este país informó a Vitoria García

Voz 1460 11:37 los con el votan este domingo en lo que se anticipa como una de las elecciones más importantes de la historia moderna de este país mientras que el apoyo actual al primer ministro Stefan lo ven su partido de centro izquierda los socialdemócratas ha caído en los últimos años los demócratas suecos que es la extrema derecha han subido como la espuma y las encuestas más optimistas le dan el diecinueve por ciento de intención de voto ya Cole Van der es politólogos sueco ya habla de nuevas salían

Voz 1457 12:05 no nos vamos encontrando una mayoría para poco

Voz 10 12:07 el Gobierno hacerla pero si eso significa que vamos a que para para formar gobierno para para va a hacer falta estaban muchas al mucho más cooperación

Voz 1643 12:18 tras la extrema derecha basado

Voz 1460 12:21 su campaña en agitar a los suecos de los peligros de la inmigración ilegal migrantes que llegan a aquel país y quitan los derechos de los suecos minando el Estado de bienestar de Van der dice que esa no es la principal preocupación de la ciudadanía

Voz 1643 12:35 hoy creo que el tema

Voz 10 12:37 de la de Medio Ambiente de clima eso es el han llegado a ser el el tema que más preocupa al electorado

Voz 1460 12:46 el partido del actual primer ministro y candidato Love en espera mantenerse en el poder con la ayuda de miembros de la alianza de centro derecha que está compuesta por partidos de centro liberales

Voz 1024 12:57 no es además recordar por cierto otra vez las que haga falta de que huyen los que llamamos refugiados vamos con último parte de guerra en Siria informa Irene Dorta

Voz 1410 13:05 continúan los enfrentamientos entre las tropas de ala Daza y el ejército kurdo los combates han tenido lugar en la provincia saca en el noroeste de Siria ya han dejado varias víctimas mortales según un comunicado del cuerpo de seguridad kurdo una patrulla de tres vehículos de las fuerzas del régimen sirio entro en la ciudad de Camilo me atacó al grupo kurdo este enfrentamiento se produce el mismo día que aviones de combate rusos y sirio han atacado la provincia de Idlib testigos y miembros del equipo de rescate aseguran que están producido cerca de sesenta ataques aéreos contra la aldea ciudades esta provincia los bombardeos de este sábado son lo más intensos en el norte de Siria desde que el ataque del pasado diez de agosto en Oregón kurda dejar al menos cincuenta y tres muertos cuarenta y uno de los cuales civiles

Voz 1024 13:53 Europa hizo un reparto de refugiados por países de la Unión hace tres años que nunca se cumplió de las asignaturas pendientes comunitarias la última reunión del Eurogrupo ni siquiera se ha puesto de acuerdo en la aplicación de la denominada tasa tecnológica enviada especial a Viena Griselda Pastor Griselda buenos días

Voz 0738 14:09 buenos días dos días de reunión confirman en Villena que agrupa del euro tampoco sabe cómo resolver sus problemas porque los instrumentos que deben evitar crisis futuras no cuentan con consenso y cosas más concretas como el impuesto a las grandes compañías Internet tampoco consiguen prosperar un problema para el Gobierno español que necesita contar con este ingreso para el giro social que ha anunciado ya igual que el italiano que aplicará la medida

Voz 1410 14:39 de forma unilateral nosotros probablemente tengamos que avanzar a nivel nacional un tema que

Voz 0070 14:44 es absolutamente comprendido por todos los interlocutores con los que ha hablado

Voz 0738 14:47 estos días son las declaraciones en Villena de la ministra española Nadia Calvino

Voz 1024 14:52 Estados Unidos estamos cerrando la semana marcada por lo publicado en el New York Times Se inédito artículo editorial anónimo que pone acá lo al presidente que está que se lo llevan los demonios buscando al traidor hay tute anda bueno pues uso New York Times publicaba en las últimas horas que Donald Trump planeó un golpe contra el presidente de Venezuela Nicolás Maduro lo ampliamos con José María Patiño

Voz 1108 15:13 la Administración Trump mantuvo al menos tres contactos secretos con militares rebeldes venezolanos que estaban dispuestos a dar un golpe de Estado contra Nicolás Maduro según el New York Times que cita a funcionarios estadounidenses ya un ex comandante militar venezolano una información no desmentida por la Casa Blanca que ha precisado al diario que era necesario participar en un diálogo con todos los venezolanos que expresan el deseo de restablecer la democracia los contactos e iniciaron en agosto del año pasado cuando trama aseguró que existía una opción militar para intervenir en la crisis venezolana los militares rebeldes consideraron que la nueva administración podría salir del no que habían recibido de la de Obama según la información les pidieron apoyo logístico como radios encriptada es la administración Trump sacó la conclusión de que no estaban lo suficientemente preparados y descartó el apoyo aunque endureció las medidas de presión contra el régimen de Madrid

Voz 1024 16:06 bueno más de Trump que afecta en este caso Oriente Próximo después de la decisión del presidente republicano de cancelar la ayuda de más de veinte millones euros que iba destinado hospitales palestinos corresponsal de la Ser en Jerusalén batirse con berrea

Voz 12 16:18 una decisión vergonzosa y un chantaje político una falta de decencia los líderes palestinos no han escatimado críticas al Gobierno de Donald Trump tras la confirmación de un nuevo recorte en ayuda humanitaria esta vez a los hospitales de Jerusalén Este la parte palestina de la ciudad que dejarán de recibir unos veinte millones de euros de Washington así no se construye la paz ha dicho a Hamás Shame portavoz del primer ministro palestino Rami Janda ala para la dirigente de la Organización para la Liberación de Palestina Hanan a Oui esta decisión que se suma a otros dolorosos recortes de ayuda estadounidense sobre todo a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos la UNRWA socava el Estado de Derecho su credibilidad y prestigio todo ello en total impunidad ha dicho los responsables palestinos han instado a la comunidad internacional a asumir sus responsabilidades repudiar la decisión de Trump otorgando a los hospitales palestinos de Jerusalén los fondos que Estados Unidos les va a retirar

Voz 1024 17:19 al sur en Egipto la justicia ha cerrado la macro causa abierta por la masacre de la plaza de erraba a la David Villa en agosto de dos mil trece con la confirmación de la condena a muerte de setenta y cinco islamistas El Cairo Nuria Tesón

Voz 13 17:32 pues a San Feliz Shami empieza a reclamar los nombres de los acusados que resuena en los altavoces de la Corte Criminal del Cairo entre los primeros está el de Mahmoud use It's all can desde ese momento los minutos harán interminables hasta que por fin se conozca la sentencia de este fotoperiodista que fue detenido cuando cubría el desalojo de la plaza erraba en El Cairo allí protestaban miles de personas después de que el Ejército apea del poder al presidente islamista Mohamed Mursi aquel catorce de agosto de dos mil trece se hacía fotos para la Agencia Francesa de mots acabó en un furgón policial durante la lectura del veredicto el perfil de nariz Aguilera de Shaukat miraba al suelo acababa de terminar uno de la larga decena de cigarrillos que ha fumado durante la vista sus manos y los pies y las piernas en juntos tan delgado que parecía que fuera romperse pero cuando mira hacia dónde están los cámaras sus compañeros sonríe cuando se oye las palabras cinco años se pone en pie un abrazo a los que les rodean en la jaula de los acusados después mirando a los fotógrafos hace el signo de la victoria y simula sostener una cámara de fotos su abogado Karim del Radi explica que está feliz porque al haber cumplido ya la pena Shaukat será liberado pero tendrá que acudir a comisaría cada día al anochecer piensa ya en la apelación para conseguir que se le declara inocente a las afueras del juzgado a su hermano Mohamed le cuesta contener las lágrimas y la risa dice que en casa su madre sólo quiere abrazar a Kant y cocinar para él su plato favorito

Voz 1024 18:55 sintonía de matinal Cadena Ser a las siete diecinueve de la mañana seis y sino de la mañana en Canarias la semana que está acabando nos deja una confirmación más la determinación del Papa para combatir casos de abusos de pederastia en el seno de la Iglesia le pongan como se pongan en el seno de la Iglesia corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 19:13 Francisco ha evitado responder a las aves acusaciones de tolerancia con religiosos acusados de pedofilia o pederastia hechas hace una semana por el que fuera nuncio apostólico en los Estados Unidos el arzobispo pagó razón por la cual éste pidió la dimisión del Pontífice sin embargo el Papa si ha dicho algo de forma indirecta sin citar al arzobispo acusador

Voz 6 19:35 gente que decide de acosando oleadas hay gente que vive vea acusando a los demás nunca pienso en acusarse ella misma en los últimos días de la residencia vaticana Santa Marta es eso luego cuando se confiesa prosiguió el Papa la LOCE como los Papagayo se propaga decir habla habla habla fatos cuesta puesto cuesta mucho esto lo otro habilidad en la cosmética van allí a hacer cosmética para salir guapos pero no han sido capaces de acusarse a sí mismos alguna señal que una persona no sabe acusarse asimismo a según Francisco S que acusa a los demás habla mal de los demás y mete las narices en asuntos de los otros nada dista astro y lo citó al ganó pero parece evidente que el Papa se refería también al arzobispo cuyo entorno ultraconservador respondió de inmediato que Francisco deje de hacer el Papagayo empiece a acusarse asimismo emplean dicho

Papagayo informa la Cadena SER en medio minuto los deportes

Voz 6 21:31 cadena SER con los deportes y el triunfo con mayor

Voz 1024 21:34 Moscú la sede de la selección española anoche en Wembley Aitor González buenos días

Voz 1643 21:37 qué tal buenos días sí notable partido de España en el debut de Luis Enrique uno dos ante Inglaterra en su casa en la primera jornada de la liga de las naciones y además remontando el partido

Voz 1024 21:47 no

Voz 18 21:51 no empezó bien

Voz 1643 21:52 entró hoy es que en la primera aproximación con peligro de los ingleses Ras for transformó un gol en un contragolpe España reaccionó rápido Isaac hizo llegando desde atrás el empate tras una gran jugada de Rodrigo el delantero del Valencia marcó el uno dos definitivo en una jugada a balón parado

Voz 1896 22:06 ya tiene que picar al primer palo pero bueno el cuadro que el balón fue justo ahí ellos también no no en ningún momento tiraron hacia atrás y lo bueno que Sergio también quiero ir ahí el segundo padre boca habilitó a todos y bueno creo que con el gol de la victoria más en el escenario un modesto sabía más

Voz 1643 22:23 el con ese gol Se mantuvo el marcador hasta el final gracias entre otros a David De Gea que con dos grandes intervenciones salvo aguardó la victoria de España venía el portero con dudas a sus espaldas después de su actuación en el Mundial Luis Enrique la verdad

Voz 1336 22:36 estoy especialmente contento por el rendimiento de De Gea pero yo no he tenido nunca ninguna duda tenemos uno de los mejores porteros a nivel mundial ha demostrado durante muchos años en la Premier League evidentemente todos los jugadores pueden tener o pasar por altas y bajas pero los errores sirven para mejorar para de intentar cambiar situaciones para madurar en ese sentido estoy muy tranquilo con con dormir evidentemente también me gusta mucho que país y Pau López pero estamos hablando de un jugador de

Voz 1643 23:05 para mí fue De Gea uno de los hombres por los que se decidió el técnico asturiano en su primer choque en el banquillo español apostó por Carvajal Ramos Nacho y Marcos Alonso en Defensa Busquets Thiago en el centro del campo y Aspas Rodrigo e Isco en ataque empieza la era Luis Enrique después del mal papel de España en el Mundial Sergio Ramos

Voz 1896 23:23 hay que mirar al futuro no al pasado eso ya pasó y ahora como bien dices empezamos una una nueva era con con un nuevo entrenador que que tiene muchísima experiencia que ha ganado prácticamente todo y ojalá no sea el camino de de una época muy buena brillante con nuestra selección oí hoy puede ser un partido complicado ante una grandísima selección semifinalista del Mundial sí que mejor manera que empezar que ganando aquí en Wembley

Voz 1643 23:44 tres puntos para España en su grupo de la Liga de esta Copa de Naciones el próximo encuentro ante Croacia el próximo martes en el Martínez Valero de Elche mientras tanto se está disputando la cuarta jornada en Segunda División jugados ayer Osasuna tres Almería uno Oviedo cero Zaragoza cuatro y el Málaga uno Tenerife cero que deja a los andaluces líderes con pleno de victorias hasta el momento para hoy Reus Albacete Numancia Elche Extremadura Granada Córdoba Alcorcón Deportivo Sporting de Gijón este domingo también va a tener un etapón en la Vuelta a España en uno de esos finales más emblemáticos Borja Cuadrado buenos días

Voz 19 24:24 buenos días la Vuelta a España llegará hoy a los míticos Lagos de Covadonga desenlace de la décimo quinta etapa la última del tríptico astur leonés que tiene de momento como líder a Simon Yates el británico del Michel Tony Scott que se impuso en la cumbre del es para eres Ike de momento manda con veinte segundos de ventaja sobre Alejandro Valverde que ha ascendido a la segunda posición yp veinticinco sobre el Nairo Quintana el colombiano de Movistar un día el de ayer en el cual Jesús Herrada que se dejó nueve minutos por el camino cedió el maillot rojo de líder

Voz 1643 24:56 gracias Borja ganó Yeats en esa llegada inédita al exprese segundo fue Alejandro Valverde que podía haberse llevado la etapa bueno marginadas ha escapado

Voz 20 25:04 puntada no conocer la eh besa que era más dura la parte final ha aguantado aguantado claro cuando quería cambiar el ritmo ya era muy distinto

Voz 1643 25:12 veremos si hoy tiene mejor suerte el murciano illes un domingo para estar pendientes también del motociclismo en el Gran Premio de San Marino Jorge Lorenzo sale desde la pole tras marcarse una gran vuelta en la clasificación

Voz 2 25:23 de vuelta y vuelta eh nunca hay que tirar la toalla porque estos buenos momentos siempre siempre llegan sí1 si uno se empeña en en seguir trabajando bueno ha sido la verdad es que un califa en espectacular uno de uno de los mejores de la temporada Hay ni uno de los muy buenos de toda mi carrera

Voz 1643 25:38 la pole para Lorenzo en esa carrera que arranca las dos en Misano con Viñales tercero Márquez quinto ya a las diez de la noche final del US Open de tenis entre Djokovic y Del Potro después de que Osaka se llevase el título en el cuadro femenino ante Serena Williams lo contamos todo desde las cuatro de la tarde en Carrusel

Voz 6 27:19 se cree que siete de la mañana seis veintisiete

Voz 1024 27:22 mañana en Canarias el domingo contraportada de matinal Cadena SER con el palmarés de la Mostra de Cine de Venecia que conocíamos ayer y que confirma una doble victoria de las películas en español íbera plataforma Netflix que va a estrenar la película galardonada con el León de Oro enviada especial del cine en las en la SER con la escrita Venecia María Guerra

Voz 1457 27:41 el presidente del jurado Guillermo del Toro su paisano y amigo leyó su nombre entre risas

Voz 6 27:47 la cifra de correcto

Voz 20 27:50 Alfonso Cuarón por Roma

Voz 1457 27:53 sí puedo pronunciarlo dijo Del Toro que el año pasado ganó también en Venecia y ayer repetía la hazaña Cuarón director de Gravity que diecisiete años después de hacer cine en Hollywood ha vuelto a rodar a su México natal Roma es el barrio de su infancia en la película recrea su casa familiar centrándose en Libia la empleada del hogar a quién dedicó la película y que ayer cumplía años

Voz 21 28:17 decantaría las mañana pero no hubo Center los olvidos en miles de gentes esta película es el producto de inmenso amor aquí a mi familia a mi país México

Voz 1457 28:29 este León de Oro tiene un significado importantísimo para el cine es una producción de Netflix se estrenará en salas en algunos países podría por tanto aspirar al Oscar el resto del palmarés fue muy anglosajón el segundo premio para la favorita del griego Yorgos la altísimos una barroca incursión en la corte Diana Estuardo que también consiguió el premio a mejor actriz para Olivia Colman mejor actor William Dafoe por el papel de Van Gogh mejor director para el francés Jacques Audiard por un western de vaqueros sensibles que quieren dejar la violencia terminó ayer así un certamen que normaliza el cine de las plataformas y pone en la cumbre a una generación de directores mexicanos superdotados

Voz 20 29:16 muchos más

ahora seguimos con más cultura aquí en la SER a ahora comienza la Hora extra con Javier Torres así nos vamos con Javier Corbacho la producción y con David Nieto y Felipe Sánchez al frente de la parte técnica actualizamos lo que está pasando dentro de media hora en A vivir que son dos días con Pino les habló Piñero que pasen buena mañana

Voz 22 29:48 esperemos que

