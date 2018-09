Matinal SER (15/09/2018)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana seis en Canarias

Voz 2 00:04 y carriles

Voz 1024 00:13 hola buenos días en la mañana en la que seguimos pendientes entre las consecuencias el tifón en Filipinas el huracán Florence en Estados Unidos aquel ciclón político acabó dándole vueltas al torneo sin uno de los formas informáticos que ha servido para dar por zanjada la integridad de la tesis doctoral del presidente del Gobierno Pedro Sanz Isabel Celaá ministra

Voz 3 00:33 estamos todo su caso ha sido un caso para montar ruido para abatir al Gobierno en definitiva Quique nada tiene que ver con la verdad

Voz 1024 00:44 montaje orquestado a juicio de Moncloa por PP y Ciudadanos Albert Rivera lanzó la pregunta parlamentaria el miércoles ir es entonces ha tenido que cambiar dos incorrecciones de su currículo y Pablo Casado recordemos sigue sin querer enseñar sus trabajos de máster de la Universidad Rey Juan Carlos

Voz 4 01:00 ni tengo TCM tengo tesina ni tengo te sus tengo trabajos de asignaturas cuando los demás políticos presenten trabajos de asignaturas de su carrera de su bachiller o de sus cursos de doctorado que es lo que es lo mío

Voz 1024 01:15 podremos hablar esta es la falta de tesis Ésta es la hipótesis que lanza casado pero debe recordar Casado que el terreno de las hipótesis se alimenta de incógnitas y esa es la primera que está engordando el propio Casado si el presidente del Gobierno ha publicado su tesis que tiene que esconder de aquellos trabajos el aspirante a presidente más noticias de la mañana en la SER con Carlos Sevilla Carlos buenos días

Voz 5 01:39 dos días más de trescientos cincuenta inmigrantes han sido rescatados este viernes en aguas españolas los últimos once fueron localizados anoche a bordo de una patera frente a la costa de Cartagena en Murcia a ellos se suman los trescientos cuarenta y tres migrantes rescatados a lo largo del día en aguas andaluzas del mar de Alborán él

Voz 1024 01:54 trecho María Marcos primera mujer al frente de la seguridad en la Moncloa

Voz 5 01:57 el Gobierno ha nombrado a la comisaria principal de la policía María Marcos nueva responsable de la protección del personal de la presidencia en Hora veinticinco le preguntamos por la poca presencia de mujeres en los puestos de responsabilidad de la policía

Voz 6 02:08 en el caso de de Policía Nacional les puerta por más antiguo con casi doscientos años y nosotras llevamos apenas cuarenta

Voz 1024 02:16 el secretario general de la Organización de Estados Americanos no descarta una intervención militar contra Nicolás Maduro

Voz 5 02:22 lo ha dicho esta madrugada en Colombia durante una visita a la ciudad fronteriza de Cúcuta por donde estas semanas pasan miles de venezolanos que migran de su país Luis Almagro

Voz 7 02:30 el régimen de Nicolás Maduro lo que está perpetrando en materia crímenes de lesa humanidad contra su población en violación de derechos humanos el sufrimiento de la gente el éxodo inducido que está impulsando así que las acciones diplomáticas en primer lugar pero no vamos descartar ninguna acción

Voz 1024 02:48 el ministro de Exteriores de Luxemburgo lo van a escuchar mandó a la mierda al titular de Interior Matteo Salvini

Voz 5 02:54 ha sido durante una cumbre sobre Migraciones en Austria estará al momento

Voz 8 02:58 allí Lacy lapso como son

Voz 5 03:02 el luxemburgués ha explotado contra el ministro del Interior italiano después de que éste dijera que el descenso de la natalidad en Europa no justifica la llegada de miles de migrantes a Europa

Voz 1024 03:10 que fuera jefe de campaña de Donald Trump colaborará con el fiscal de la trama

Voz 5 03:14 Musa mana Força declarado culpable de fraude e intento de obstrucción a la justicia haya aceptado cooperar en la investigación de la supuesta injerencia rusa en las elecciones de dos mil dieciséis de la treintena de imputados por el fiscal mana Fortes el que tiene los lazos más estrechos entre el entorno de Trump y Moscú

Voz 1024 03:28 dice así el quince de septiembre hoy se conmemora el Día Mundial del donante de médula osea

Voz 5 03:33 según datos de la Organización Nacional de Trasplantes si continúa el ritmo actual de España alcanzará los cuatrocientos mil donantes a finales de dos mil dieciocho el jefe de Hematología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid Jorge Gayoso destacan la SER la importancia de los donantes más jóvenes

Voz 9 03:46 los donantes más jóvenes son los que producen mejores resultados clínicos en los pacientes que reciben el trasplante quiso a los que demandan los centros de trasplante

Voz 1024 03:55 después del parón de selecciones vuelve la Liga Aitor González buenos días hola buenos días

Voz 0760 03:59 egresó de la Champions a la vuelta de la esquina se adelantan al sábado cuatro partidos Atlético Aibar al a una Real Sociedad Barça las cuatro y cuarto Valencia Betis a las seis y media hay Athletic Club Real Madrid a las nueve menos cuarto jugado ayer Huesca cero Rayo uno en el estreno de El Alcoraz estadio local en primera división además hoy se decide la Vuelta a España con una etapa en Andorra con seis puertos a la que el británico Simon Jets llega como líder con casi dos minutos de ventaja sobre Alejandro Valverde y el holandés Chris Vic en la Copa Davis España tiene que ganar el dobles ante Francia para seguir con opciones de meterse en la final ya que va dos cero abajo tras las derrotas de Carreño el bautista en baloncesto España cayó ante Ucrania en partido clasificatorio para el Mundial setenta y seis sesenta y cinco aunque es la primera derrota después de siete encuentros y en Fórmula uno desde las tres Clasificación del Gran Premio de ya

Voz 1024 04:45 voz en el Extremo Oriente nos quedamos pendientes como decíamos en portada las consecuencias el tifón van Gogh después haber tocado tierra en el norte de Filipinas con rachas de viento que alcanzan los doscientos ochenta y cinco kilómetros hora Sun ciclón de máxima categoría categoría cinco que está previsto que acabe afectando en total a más de cinco millones de filipinos la mayoría niños como advierte aquí en la SER Lorena Cobas responsable de Emergencias Unicef de España

Voz 10 05:11 los niños son siempre los que se llevan la peor parte en este tipo de desastres y cuando hay desplazamientos importantes porque pierden sus casa pueden perder sus familias todos los dejarles protegidos que lo primero que se ocupa o que se veja Un poco de la educación lo cual también les deja desprotegidos y no podían beber agua sin no tienen acceso a comida España en riesgo de tener enfermedades

Voz 1024 05:38 pendientes del tifón en Filipinas rumbo a Hong Kong mientras la tormenta tropical Flores sigue peinando la costa de las Carolinas en Estados Unidos después de haber dejado a su paso al menos cinco muertos Javier Corbacho buenos días buenos días entre

Voz 11 05:52 las cinco víctimas mortales una madre y su bebé fallecidos al caer un árbol sobre su vivienda Florensa ha rebajado su categoría a la de tormenta tropical al haber reducido sus vientos a ciento diez kilómetros por hora y se espera que se debilite a lo largo del fin de semana por el momento se mueve lentamente por el sureste de Carolina del Norte donde ha desbordado ríos ha causado catastróficas inundaciones dejando sin luz a medio millón de hogares el gobernador de ese estado

Voz 12 06:16 iban Reyes

Voz 11 06:18 afirma que Florensa ha perdido potencia aunque asegura que los equipos de emergencia seguirán trabajando para poner a salvo a los afectados desde la Casa Blanca ya han anunciado que el presidente Trump acudirá a la zona la próxima semana

Voz 1024 06:30 que estamos llegando a mitad de mes con tormenta sobre todo en el sur mapa del tiempo Elena Dorta buenos días

Voz 0605 06:35 Nos días este último fin de semana de verano el tiempo será irregular en toda la península las lluvias afectarán este sábado Andalucía especialmente a las provincias del sur a Murcia la Comunidad Valenciana y las zonas próximas como el este de Castilla La Mancha y el sur de Aragón además las precipitaciones llegarán acompañadas de un descenso en las temperaturas por el contrario cielos poco nubosos en el norte peninsular y temperaturas que superarán incluso los treinta grados en Galicia y Castilla y León

Voz 1024 07:00 hemos llegado a las siete y siete de la mañana seis y siete de la mañana en Canarias hasta y media en punto noticias por ser Piñero después el caso del máster de Cifuentes la semana que dimitió la ministra Montón por su otro máster el día que el presidente publica su tesis para demostrar que no copió

Voz 13 07:18 Pablo Casado sigue echando balones fuera yo lo tengo yo no tengo trabajo fin de máster

Voz 4 07:23 ni tesis ni tesina lo mío son trabajos para aprobar cuatro asignaturas de un curso de doctorado que yo no he visto que publiquen ningún otro político también podríamos pedir a lo mejor un poco algún político que publican los trabajos de sus carreras o los trabajos de bachiller ya que hay políticos que sólo tienen Bachiller y que están criticando a los que tenemos varias titulaciones superiores entoces como yo esos trabajos que no son ni defiende más ver mi tesina ni tesis los presente ante sesenta periodistas durante dos horas que pudieron consultarlos IVE hecho si ustedes revisan bueno pues debe revisen ustedes la hemeroteca porque haya algún medio de comunicación que hasta publicó el número de páginas publicó algún autor se toda la bibliografía público incluso alguna parte de su contenido

Voz 1024 08:09 para todo lo que acaban de escuchar de Pablo Casado no se ajusta a la verdad empezando por lo último porque los compañeros periodistas en el caso de la Ser Adela Molina que fueron aquel famoso briefing no tuvieron ocasión de tener en su mano

Voz 14 08:19 nos aquellos trabajos trabajos de los que sí presumía aquí

Voz 1024 08:24 y en la radio en Hora Veinticinco el pasado nueve de abril

Voz 15 08:27 algunos ojos investigaciones que guarda uno muy voluminoso de sesenta páginas que se corresponde con el itinerario de Derecho Autonómico que en ese trabajo debido en ese trabajo lo tiene indicaron que no y además a todos los compañeros que en Sevilla me han preguntado por él lo que les he dicho es que que por supuesto podían compañeros de del país también yo por ahora lo que que no que no voy a hacer es empezar a circular documento de porque al final oye me acusa de nada no hay ningún pantallas porque ninguna irregularidad que yo tengo dice que hay una investigación abierta por este trabajo sí vamos vamos yo no sé en una rueda prensa ya de un briefing pero y todos los que tengo Sagi además algunos de ellos El curioso porque el derecho constitucional está muy de actualidad en cuanto al estudio de autonomía catalán

Voz 1024 09:10 después de de que el briefing en la sede del PP la calle Génova ya en rueda de prensa subrayó casado de nuevo que eran importantes trabajos de investigación que conservaba

Voz 13 09:18 en un viejo ordenador he tenido que acceder al ordenador portátil que yo tenía poniendo

Voz 4 09:21 entonces ahí estaban es lo que facilitado a todo el mundo son trabajos

Voz 1024 09:26 de investigación yo creo que que importantes entonces hace casi medio año eran importantes estés casado ayer

Voz 4 09:32 pero creo que es muy positivo y que estoy seguro que ustedes me van a ayudar como medios de comunicación a diferenciar las cuestiones Johnny tengo TCM ni tengo tesina ni tengo tesis tengo trabajos de asignaturas cuando los demás políticos presenten trabajos de asignaturas de su carrera de su Bachiller o de sus cursos de doctorado que es lo que es lo mío podremos hablar aún así transparencia como la mía por ahora no lo he visto en ningún otro político

Voz 1024 09:58 la transparencia es publicar los trabajos como hizo ayer finalmente Pedro Sánchez con su tesis a título personal Sánchez ha enviado un burofax a los medios de comunicación que esta semana han puesto en duda la legitimidad de su trabajo universitario eso fue por las tarde a medio día estará la defensa cerrada de la ministra portavoz del Gobierno esta crónica de Inma Carretero

Voz 0806 10:19 el Gobierno está convencido de que todas las informaciones relacionadas con la tesis doctoral de Pedro Sánchez forman parte de una estrategia conjunta de la derecha para boicotearle profunda

Voz 3 10:30 la convicción de que todo su caso ha sido para montar ruido para abatir al Gobierno en definitiva y que nada tiene que ver con la verdad

Voz 0806 10:40 la portavoz Isabel Celaá entiende que las pruebas anti plagio demuestran la falsedad de las informaciones sobre el trabajo de Pedro Sánchez así que el Gobierno exige a ABC que rectifique ya al Partido Popular y a ciudadanos que pidan perdón no va a comparecer el presidente en el Congreso ha dicho Isabel Celaá que Pedro Sánchez esta fuerte y firme al igual que su Gobierno a pesar de que en estos primeros cien días ha habido dos

Voz 12 11:02 misiones Éste es un Gobierno lleno de energía que se han encontrado mesas vacías que se han encontrado cajones con documentos retrasados Ike Ike resiste cualquier comparación con cualquier otro Gobierno en los cien días

Voz 0806 11:21 satisfechos por tanto del balance del Gobierno en La Moncloa no ven razones para sopesar un adelanto electoral

Voz 1024 11:28 a Albert Rivera que en cambió su pregunta parlamentaria en la sesión de control el miércoles sigue originó esta polvareda entorno a la tesis doctoral del presidente y al mirar con lupa el curriculum vitae del Liber de Ciudadanos la formación naranja se ha visto obligada a modificar ya dos centradas en dos días informa Óscar García

Voz 5 11:45 en Ciudadanos y se han visto obligados a realizar esta segunda

Voz 1645 11:48 codificación esta vez en el currículum de la web oficial del partido porque figura que Rivera es doctorando en derecho constitucional por la Universidad Autónoma de Barcelona sin embargo la Universidad ha desmentido que sea doctorando porque eso implica estar matriculado Rivera no lo está así que en ciudadanos reconocen el error de nomenclatura dicen fuentes del partido confirman que ese cambiará para poner que cursó estudios de doctorado cuando terminó la carrera aunque luego los dejó porque entró en la vida política Ésta es la segunda modificación que hace Ciudadanos en menos de veinticuatro horas del currículum de su líder

Voz 1024 12:19 bueno Éstas son las réplicas del terremoto el verdadero epicentro sigue estando en el Instituto de Derecho Público la investigación abierta ha destapado el funcionamiento descontrolado de este organismo defenestrado ya por la Universidad Rey Juan Carlos vamos con más detalle el sumario al que ha tenido acceso la Cadena SER informa Adela Molina

Voz 0011 12:35 el actual responsable del Instituto de Derecho Público el profesor Pablo Acosta contó ante la juez como el centro funcionaba por su cuenta y sin ningún control ni fiscalización a preguntas del fiscal cuando declaró como testigo el tres de agosto Acosta explicó que el Instituto contaba con su propio NIF para facturar y hacer contratos al margen de la Universidad sin rendir cuentas sanas

Voz 16 12:52 el describisteis dos facturaba firmaba convenios y contratos con total autonomía de la Universidad allí a partir del año dos mil seis que se entregaron por el Instituto las últimas cuentas a al rector funcionaba con una absoluta falta de supervisión

Voz 0011 13:09 la declaración de Pablo Acosta está incluida en el sumario del caso al que ha tenido acceso la serie durante ella dijo también que ese funcionamiento del Instituto no era normal que su figura jurídica era controvertida y que nunca debió permitirse que opera por su cuenta el Instituto de Derecho Público fue creado en dos mil uno pero se puso en marcha en dos mil cinco bajo el mandato de Pedro González Trevijano ahora magistrado del Constitucional que fue rector de la Universidad Rey Juan Carlos entre dos mil dos y dos mil trece pudo empezar a funcionar después de que la Comunidad de Madrid que entonces gobernaba Esperanza Aguirre le diera la autorización

Voz 1024 13:38 la Ser también les estamos ofreciendo otra parte de la declaración ante la juez ante una de las disciplinas de Álvarez Conde el artífice del presunto entramado de favores Radio Madrid Enrique García

Voz 0464 13:48 lo ha explicado en sede judicial la ex becaria de Álvarez Conde María Dolores Cancio ella y las tres profesoras imputadas por las falsificaciones de actas Cecilia Rosado Alicia López de los Mozos y clara Souto eran sus discípulos hicieron carrera académica bajo su protección a cambio de lealtad

Voz 17 14:05 estaba montar congresos hacia publicaciones para que hiciésemos Aguilera no podrán obtener el tendrán nos protegieron con respecto a José al resto del departamento de la universidad en ese entorno

Voz 0464 14:24 lo hicieron méritos hasta el punto de que Conde dirigió las tesis doctorales de esos discípula Souto rosado y López de los Mozos las tres imputadas en los tres casos además quién presidió la comisión que evaluaba esa tesis fue el rector y ahora magistrado del Constitucional Pedro González Trevijano como él mismo recoge en su curriculum vitae que aparece en la web del tribunal

Voz 1024 14:49 bueno más allá de la controversia universitaria ahora que estamos llegando a las siete y cuarto de la mañana del sábado seis y cuarto de la mañana en Canarias la página nacional nos deja la decisión de la Fiscalía de investigar la propaganda independentista difundida por la megafonía lo recordarán del ayuntamiento de Vic Radio Barcelona Albert Prat la alcaldesa

Voz 18 15:07 dedican a Diarra dice a la Cadena Ser que no ve necesario llevar al Pleno municipal una iniciativa de estas características con la utilización de los altavoces del propio Ayuntamiento

Voz 19 15:15 es una cosa es un acuerdo verbal a nosotros nos pareció bien esta iniciativa por eso la echamos adelante no pasó por ningún pleno del Ayuntamiento y otra de las cosas que les preocupa ni dinero ni funcionarios ni ningún tipo de gasto económico porque ella está dentro del Ayuntamiento no lo hemos montado expresamente para esto que no ver montar los cometas

Voz 18 15:35 recordemos que la Fiscalía de Cataluña investiga si se utilizó dinero de las arcas públicas algo que ha negado la misma alcaldesa el escrito del Ministerio Público parte de un informe policial a raíz de la denuncia de un particular sobre esta acción que hace tres meses impulsaron conjunta

Voz 0738 15:49 ante el ayuntamiento de Vicky las entidades independentistas el mensajes emitió cada día hasta el once de septiembre por los altavoces de la plaza recordando que hay

Voz 18 16:02 políticos encarcelados y en el extranjero

Voz 0738 16:04 siendo la independencia de Catalunya

Voz 1024 16:13 matinal Cadena Ser del sábado quince de septiembre Donald Trump tiene encima otro ojo de huracán además el ciclón Florens después de que quien fuera su jefe de campaña Paul mana Ford haya aceptado cooperar con la Fiscalía que investiga la trama rusa corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 16:27 hasta ahora Ford se había negado a cooperar con el fiscal especial Robert Muller incluso treinte Le alabado por ello en varias ocasiones y el ex jefe de campaña se declara culpable de dos crímenes de los siete de los que se acusa cometidos antes de formar parte de la campaña de Donald Trump se declara culpable de conspirar para defraudar a Estados Unidos y culpable de conspirar para obstruir a la justicia van a Fort es una pieza clave de la investigación por haber sido mano derecha de Donald Trump y por lo que puede revelar de los contactos entre el entorno del presidente y los funcionarios rusos durante la campaña para las presidenciales de dos mil dieciséis según su abogado mana Ford acepta cooperar a cambio de que la condena que le impongan no supere los diez años de prisión con el son cuatro los ex asesores de Donald Trump que colaboran ahora con Müller en la investigación de la trama rusa

Voz 1024 17:11 en Europa en el seno de la Unión en sede comunitaria no es habitual que seamos testigos de una bronca entre ministros no suele grabarse echando la vuelta al mundo el momento del debate migratorio en el que el ministro de Exteriores de Luxemburgo manda a la mierda al ministro del Interior de Italia que es el ultraderechista Matteo Salvini

Voz 14 17:28 anda mira tal cual ustedes perdonen Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 17:32 muy pocas veces que el equipo de un ministro europeo filme una reunión interna sin avisar a nadie pero estas imágenes sirven para entender la impotencia de muchos anti el discurso populista de Salvini y es que el luxemburgués que había defendido que Europa necesita inmigración le Gal ha perdido los nervios llegando a recordar al italiano que no hace tantos años son muchos los que dejaron su país buscando su entrada en Bilbao junto el enfrentamiento de la complicar la reunión de jefes de Gobierno de este próximo jueves a la que Austria llevará una propuesta para exigir que se identifique a quiénes tienen el derecho al asilo sin bajar de los fans

Voz 1024 18:12 cocinando de solicitar el perdón hoy el Papa viaja a Sicilia para recordar al sacerdote Pino publica asesinado por la mafia hace un cuarto de siglo corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 18:22 Francisco viaja Sicilia hoy sábado en el XXV aniversario de la muerte por la mafia de Pino pudiese sacerdote que durante años rescató a jóvenes atrapados en ambientes mafiosos viaja cuatro años después que la mafia la amenaza de muerte tras ordenar Jorge Mario Bergoglio la excomunión de todo mafioso amenaza que puso en alerta a los fiscales el sur de Italia porque segó las interceptaciones algunos capos consideraban que Francisco era peor que un carabinero todo ello en unos momentos en los que diversos clanes mantienen amenazas contra decenas de sacerdotes en Sicilia en estas condiciones el despliegue policial y militar en la isla es impresionante miles de agentes y soldados para garantizar la integridad del Pontífice a lo largo de los diecisiete kilómetros que recorrerá en vínculo parapetos contra francotiradores casi cuatrocientos tiradores de élite de los cuerpos de seguridad controles en las carreteras escáneres de metales en los accesos a los actos del Papa

Voz 0738 19:19 a los forzado de todos los vehículos de las zonas cercanas e qué lectura Palermo si bien es cierto que esta no es la Palermo de los años ochenta y noventa ha recordado Franco Gabrielli director general de la Policía italiana y jefe de seguridad pública hoy es una ciudad en la que no debemos bajar la guardia de guardia así hemos llegado al

Voz 1024 19:42 las siete veinte de la mañana seis y veinte de la mañana en Canarias en minuto y medio a los deportes

Voz 1024 20:54 querida

Voz 0738 21:15 cadena SER vuelve la liga juegan los grandes

Voz 1024 21:18 de buenos días qué tal buenos días Real Madrid Éibar

Voz 0760 21:21 sal líderes de Primera División con nueve puntos tienen salidas difíciles en el País Vasco los blancos visitan Bilbao y los azulgranas San Sebastián

Voz 24 21:28 en ese

Voz 0760 21:31 a las nueve menos cuarto uno de los clásicos de nuestro fútbol en San Mamés Athletic Club Real Madrid llegan los de Lopetegui con nueve de nueve puntos posibles en la tabla y encabeza por diferencia de goles sin ninguna baja con el debut de Courtois fuera del Bernabéu con Isco y Asensio apuntando a la titularidad por lo que parece que Kroos Modric empezarán desde el banquillo en el Athletic las grandes novedades sola vuelta de Aduriz Íñigo Martínez los leones sólo le han ganado al Madrid uno de sus últimos ocho partidos en la Catedral el Toto Berizzo

Voz 25 22:00 tras quedar queda el rival te exige estar a la altura y para eso necesitas creer en lo que haces y para eso necesita ser valiente la valentía es una cualidad que se vuelve imprescindible porque sino no puedes mostrar otra cuando tú dominas al al Real Madrid casi que es el momento más peligroso para Time porque cuando la pierdes disparan hacia adelante con mucha velocidad

Voz 0760 22:26 a cien kilómetros y un ratito antes a las cuatro y cuarto de la tarde Real Sociedad Barça el césped de Anoeta está en condiciones después de varias obras de remodelación en el estadio que se estrena esta temporada Garitano tiene varias bajas reseñables Willian José Diego Llorente o Llanos ahí en el Barça con pleno de victorias hasta la fecha Valverde deja la ciudad Condal a dos de los fichajes Malcolm y Arthur podría hacer rotaciones el martes empieza la Champions

Voz 26 22:50 lo tengo en cuenta porque tenemos un partido en tres días porque jugadores que viene de lejos porque jugadores que fuegos los partidos porque él alguna molestia si ese tipo de cosas las tenemos que tener en cuenta evidentemente para nosotros es un partido difícil históricamente difícil el año pasado ganamos óptimos ese maleficio de tanto tiempo sin ganar

Voz 27 23:08 pero nos costó mucho

Voz 8 23:11 no

Voz 0760 23:13 sábado de encuentros de equipos Champions a la una de la tarde Atlético Eibar con el posible regreso de Juanfran al lateral derecho rojiblanco pero sin áreas Savic Vitolo y Calin es han empezado bien la Liga los de Simeone tiene en cuatro puntos y tampoco lo ha hecho de la mejor manera el Valencia con tan sólo dos en su casillero y que desde las seis y media tiene una difícil visita Mestalla el Betis de Quique Setién eso sí Marcelino cuenta desde hoy con Gonzalo Guedes una de las sensaciones de la pasada temporada la anoche sabría la cuarta jornada con el primer partido de la historia en Primera en el Alcoraz el estadio del Huesca que vio como su equipo cayó ante el Rayo Vallecano con un golazo de bula uno de los fichajes de la franja de este verano fuera del fútbol hoy termina por decidirse la Vuelta Ciclista a España con su última etapa de montaña Borja Cuadrado Andorra buenos días bueno

Voz 29 24:06 días llega la hora de la verdad a la Vuelta Ciclista a España penúltima etapa hoy en Andorra noventa y siete kilómetros con desenlace en el Coll de la Gallina seis puertos en menos de cien kilómetros van a ser jueces de una carrera que de momento lidera el británico Simon Yates que ayer en la primera etapa andorrana dio un golpe de efecto Ike ha aumentado su ventaja sobre el segundo Alejandro Valverde a uno XXXVIII y ahora el tercero que es el neerlandés Craig a uno cincuenta y ocho desplazando al balear Enric Mas cuarto a dos quince de la cabeza en la jornada

Voz 0760 24:38 ayer gracias Borja segundo triunfo de etapa en esta Vuelta para el francés Pinot eso sí Valverde cedió más de un minuto ante el líder Simon James De Gea paró

Voz 27 24:46 Prado

Voz 30 24:47 hoy poquito hoy bueno a han estado mejor ya está seco conseguir pues seguramente comido bien por cuestiones no responde igual y está claro que ahora ponen está más difícil pero

Voz 31 24:59 que esta mañana pero bueno no que hacemos

Voz 0760 25:03 en la Copa Davis toca remontar ante Francia en la semifinal que se está disputando en Lille España va dos cero abajo tras las derrotas de Pablo Carreño Roberto Bautista Feliciano López y Marcel Granollers tienen que ganarle a Benneteau y Mahut en el dobles para evitar que los franceses se metan en la final llegar comida a la jornada del domingo tampoco fue el de ayer la selección de baloncesto que perdió su partido de clasificación para el Mundial de dos mil vecinos debe contra Ucrania por setenta y seis sesenta y cinco aunque aquí España tiene margen de mejora es su primera derrota continúa al frente de su grupo de clasificación además este sábado a las tres de la tarde cita con el automovilismo clasificación del Gran Premio de Singapur

Voz 32 25:46 hoy jornada mi pero la de este fin de semana es

Voz 0738 25:51 es un bocado mes

Voz 32 25:53 todo desde la estrés una hora menos en Canarias por la tiene si estás en Madrid bajo en las aplicaciones de Cadena Ser y Carrusel deportivo Cadena Ser punto com

Voz 8 26:02 la diabetes radio para el resto de España crítico de Madrid desde las tres a las dos en Canarias tu habitual el So Foot Ball Club Barcelona Valencia Betis porque iba a deportivo más grande que nunca Dani García

Voz 32 26:37 cadena SER

Voz 8 26:42 cada

Voz 0738 26:43 la SER completamos a las siete veintiséis veintiséis

Voz 1024 26:45 esta mañana en Canarias nuestra Contra Portada de hoy sábado con lo que fue noticia tal día como hoy hace diez años cuando Javier del Pino era nuestro corresponsal en Estados Unidos

Voz 0874 26:54 buenos días se conoce ya como el huracán inmobiliario la última víctima este grupo de inversiones Lehman Brothers la cuarta institución bancaria de Estados Unidos está al borde de la bancarrota ha perdido el noventa y cinco por ciento de su valor en Bolsa porque estaba excesivamente en el mercado

Voz 8 27:12 recortar esterillas y los recortar restaría

Voz 1 27:16 era lunes era quince de S

Voz 1024 27:19 timbre de dos mil ocho Se cumple una década del primer crack mundial de la bolsa en este siglo que siglo XXI fue el inicio de la crisis que cambió el mundo de su repercusión hablamos ya ayer largo y tendido en la cuarta ahora de de Hoy por hoy con Pepa Bueno posicionen escucharla en nuestra página web en Cadena Ser punto com

Voz 14 27:35 porque si quieren revivir el inicio de aquel caos financiero hay películas

Voz 32 27:39 sí señor vivimos con efectos especiales

Voz 33 27:42 Detroit instrumentos como usted debe saber muy la mayor parte de la plantilla Baby

Voz 8 27:52 que estaba trabajando algo pero no me han dejado acabar Siqueiros

Voz 1024 28:00 de todas se lleva la palma la que están escuchando margen Coll son una producción de Hollywood robada en dos mil once con un importante elenco de actores Kevin Spacey Paul veta ni Jeremy Irons y estuvo nominada al Oscar por su guión original esta película explica al detalle cómo comenzó aquel engaño masivo

Voz 8 28:19 si esos activos disminuye sólo un veinticinco por cien Lapentti las sería mayor que la capitalización de mercado actual de toda la compañía cuánto tiempo tardaría tu el sacar esos activos de nuestros libros lo puedes hacer lo que estás pensando bajo Peter lo vas a vender algo que sabes muy bien que lo vale para que nosotros podamos sobrevivir hay tres godos de ganarse la vida en este negocio siendo los primeros los vas listo son engañó

Voz 1024 28:51 Lehman Brothers aquel sí que fue un engaño a tamaño Master in hallada más rincón es para volver a verla este fin de semana la próxima media hora ya no hablamos de películas antiguas la dedicamos al cine de estreno está llegando ya en tan solo cincuenta y cinco segundos la sesión matinal de La Script con María Guerra con Pepa Blanes estamos cerrando edición de Matinal SER como cada fin de semana con Javier Corbacho y Carlos Sevilla la producción y hoy con Marta Galán y con Carlos Ródenas al frente de la parte técnica analizamos todo lo que está pasando sobre todo pendientes de las consecuencias de la ya convertida en tormenta tropical Florence a Estados Unidos pero sobre todo del impacto en el Extremo Oriente Filipinas de la ciclón mantuvo en media hora en A vivir que son dos días con Pino les habló Piñero que pasen una muy buena mañana

