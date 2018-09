Matinal SER (22/09/2018)

Voz 1 00:00 en a6 en Canarias

Voz 1024 00:11 hola qué tal buenos días a falta de que salga todavía el sol va a faltar poder arrojar luz luz y taquígrafos sobre el máster de Pablo Casado después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo haya rechazado abrir una investigación y por tanto poder imputar al presidente del PP en cinco minutos vamos a repasar todos los argumentos jurídicos porque de los políticos cabe precisar alguno de los que está presumiendo ya el principal partido de la oposición porque lo que sigue estando en duda aquí es en pocas palabras sí ha casado le regalaron o no un máster en la Universidad Rey Juan Carlos qué es lo que está investigando ya una jueza de Madrid que no pudo imputar a Casado por su condición de aforado

Voz 2 00:50 en España nadie hace público su trabajo Teodoro García Egea el secretario general de los populares sólo queda esperar que la misma diligencia la misma transparencia la misma disposición que se ha tenido desde el Partido Popular pues también la tenga el señor Sánchez bueno vamos

Voz 1024 01:06 García Egea reclamando al presidente del Gobierno explicaciones sobre su tesis en sede parlamentaria cuando Pablo Casado se niega en redondo a que veamos la calidad de los trabajos con los que aprobó su máster por eso cabe precisar aquí

Voz 2 01:19 ella misma diligencia la misma transparencia la misma disposición

Voz 1024 01:22 decir esto no es un plagio sino una errata porque justo el aforamiento de Casado Lescaut legalmente aquí lo diligente lo transparente ese Casado estuviera dispuesto a enseñar su sobresalientes trabajos de máster además la noche del viernes nos ha dejado lo que todo parece indicar que se trata de un nuevo caso de violencia machista una mujer ha sido asesinada a manos de su ex pareja la víctima ha sido degollada en presencia de sus hijos ambos menores de cuatro y trece años a Radio Úbeda Pablo Montes buenos días buenos

Voz 3 01:54 tras los hechos se produjeron en domicilios de su expareja donde se encontraban los dos menores que vivían actualmente con el padre y el hombre ha sido detenido en las inmediaciones de la vivienda como presunto autor del homicidio ha sido él mismo el que ha comunicado a los médicos de urgencias de un centro de salud cercano que la mujer con quién había mantenido una fuerte discusión no podía estar muerta según ha podido saber la Cadena SER la mujer de treinta y ocho años en la localidad sevillana de Arahal tenía una orden de alejamiento sobre los menores aunque llevaba un mes viviendo en era una mujer también había interpuesto denuncias previas por maltrato contra su expareja la juez ha decretado secreto de sumario esta mañana se ha convocado una concentración a las doce y media en la plaza del Ayuntamiento

Voz 1024 02:32 les recordamos el teléfono de atención a las víctimas de los malos tratos en nuestro país es el cero dieciséis cero uno seis es gratuito y confidencial no aparece en la factura telefónica pero hay que borrarlo del registro de llamadas por lo demás seguimos pendientes de la crisis migratoria en el Mediterráneo Carlos Sevilla buenos días

Voz 4 02:49 buenos días el barco acuarios sigue buscando puerto tras la negativa del ministro del Interior italiano Matteo Salvini a que atraque en un puerto de su país el barco de las ONG Médicos Sin Fronteras y esos mediterráneo traslada once inmigrantes libios rescatados de una embarcación a la deriva entre ellos un menor la ONU al

Voz 1024 03:04 harta de que Yemen está perdiendo la batalla contra el hambre

Voz 4 03:07 Toumani Mario de Naciones Unidas ha asegurado esta madrugada que Yemen se está acercando a un punto de no retorno y que más allá del cual será imposible evitar una gran pérdida de vidas la ONU calcula que tres millones y medio de personas podrían sumarse a los ocho millones que ya se encuentran en situación de inseguridad alimentaria severa en el país

Voz 1024 03:23 Donald Trump amenaza con más despidos en el departamento de Justicia y en el FBI

Voz 4 03:27 ha dicho esta madrugada en un mitin en Missouri

Voz 1 03:30 también yo a nube de edad

Voz 4 03:33 dice Tram que el objetivo de los despidos es eliminar el hedor que todavía queda en el departamento de Justicia y la Agencia Federal palabras del presidente después de que el New York Times revelara que el vice Fritz el vicefiscal general propuso grabar en secreto a Trump y reclutar a miembros de su equipo para embocar una enmienda constitucional que permite que permitiera destituirle

Voz 1024 03:51 ha devuelto a nuestro país cuatro mil personas con discapacidad intelectual se examinan hoy para acceder a plazas se ordenó

Voz 4 03:56 las pruebas se desarrollan en Madrid y los candidatos optan a una de las doscientas setenta y nueve plazas de ayudante de gestión y servicios comunes de la Administración General del Estado en toda España el sindicato CSIF denuncia que esta oferta de empleo público llega tarde al acumularse los puestos correspondientes a dos mil diecisiete y dos mil dieciocho

Voz 1024 04:13 bueno y cae en sábado pero hoy se celebra el Día sin Coches ciento setenta y cinco

Voz 4 04:17 municipios españoles ponen fin este sábado la Semana Europea de la Movilidad una iniciativa que este año se ha desarrollado bajo el lema combina mueve harté según los datos de la Escuela Nacional de Sanidad dependiente de los ministerios de Economía hay de Sanidad unas nueve mil trescientas personas mueren cada año de forma prematura en España por culpa de las emisiones de los coches en las ciudades

Voz 1024 04:34 los deportes fútbol hoy se juegan cinco partidos de Liga Gonzales buenos días

Voz 0019 04:38 buenos días a la una Rayo Alavés cuatro y cuarto Aibar Leganés y Celta Valladolid después los dos platos principales del día Getafe Atlético de Madrid a las seis y media de Real Madrid Español a las nueve menos cuarto jugado ya el Huesca cero Real Sociedad uno triunfo txuri urdin gracias a un gol de Mikel Merino y piensa que el conjunto donostiarra terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Juanmi Theo Hernández mientras tanto continúa la guerra Liga Federación por el Girona Barça del mes de enero en Miami que cada vez está más lejos de disputarse ayer Luis Rubiales envió una carta a la Liga y los dos clubes poniendo en entredicho que el partido pueda jugarse en Estados Unidos además dos citas con el baloncesto este sábado la final de la Supercopa entre Baskonia Real Madrid y el debut de España en el Mundial Femenino de Tenerife frente a la selección de Japón

Voz 1024 05:20 cuento al tiempo lo que estamos viviendo es conocido popularmente como veranillo de San Miguel Irene Dorta buenos días

Voz 5 05:25 buenos días último sábado de verano con más calor de lo habitual en esta fecha cielos claros prácticamente en todo el país con algunas nubes y bancos de niebla a primera hora de la mañana en el extremo norte y en el sureste de España las temperaturas ascenderán en el norte peninsular llegando a máximas de treinta grados en el País Vasco máximas calurosas también en el entorno del Guadiana y el Valle del Guadalquivir en Canarias aumentó en ligeros de valores de hasta veintinueve grados en la isla de Fuerteventura

Voz 1024 05:52 EFE este veintidós de septiembre a las siete y seis seis y seis en Canarias hasta y media en punto noticias SER Piñero van a escuchar a la fiscal general del Estado María José Segarra sobre la petición de la jueza Carmen Rodríguez Medel de elevar el caso máster al Supremo ante la condición de aforado de Pablo

Voz 6 06:09 la magistrada enlazaba este delito con una prevaricación y ahí es donde sentimos de esa exposición motivada porque a la vista de los propios indicios expuestos por la magistrada instructora consideramos que no ha establecido la relación de causalidad entre la conducta de la persona del aforado con eh con la realización de la prevaricación por tanto hemos considerado que no procedía asumir la investigación Par Par del Tribunal Supremo

Voz 1024 06:32 asumiendo que no ampliamos esa negativa con Alberto Pozas

Voz 0055 06:35 el Ministerio Público dice que la jueza de Plaza de Castilla sólo maneja sospechas y conjeturas y que no hay ningún dato que avale sus acusaciones de prevaricación contra el presidente del Partido Popular sobre el delito de cohecho es decir la posibilidad de que a Casado le regalas en el máster por ser político la Fiscalía reconoce que puede haber indicios pero que los hechos han prescrito sólo hay un antecedente similar en los archivos del Supremo los jueces condenaron a un profesor y una funcionaria de la Universidad de Granada por regalar un sobresaliente la alumna fue absuelta

Voz 1024 07:02 en el caso del máster de Casado la decisión de la Fiscalía del Supremo no es vinculante pero lo habitual es que el alto tribunal lo acabe teniendo en cuenta no investigue el curso presuntamente realizado por la actual presidente del PP eso como decimos en el Supremo porque hay otro tribunal la magistrada del Juzgado de Instrucción número cincuenta y uno de Madrid mantiene imputadas a tres compañeras de máster de Casado que será de ellas y ahora que Alfonso Ojea

Voz 0089 07:27 pues la magistrada quiere saber la estrategia de la Fiscalía a partir de ahora porque la decisión del Supremo condiciona la investigación sobre estas tres compañeras de Pablo Casado que han cursado el mismo máster que el líder popular el propio Ministerio Público jamás en Plaza de Castilla ha presentado ningún recurso contra las decisiones de la magistrada incluida su exposición razonada al Supremo por tanto la final Thalía ha demostrado en este asunto que no tiene unidad de criterio que en Plaza de Castilla hace dice una cosa y ante el Alto Tribunal hace dice otra pero sobre todo la Fiscalía tiene ahora un grave problema una de estas tres compañeras de Casado María Dolores Cancio reconoció en el interrogatorio que le habían regalado el título es decir que asumió su culpa que se dejó querer que prevaricó curso usted es más no

Voz 7 08:12 la Copa eh me matriculé porque así como Álvarez Conde pero realmente no le preguntas Enrique que arrasa cuando empezábamos y me dice que vaya a clase usted no hizo ningún trabajo ni ningún mérito académico para ser calificadas de aclararse creen que no encontraba nada

Voz 0089 08:33 las tres están bajo las pesquisas de la justicia por los mismos delitos por los que se solicitaba investigar a Casado además estas tres compañeras han prestado declaración ante la jueza por lo que existen unas diligencias ya practicadas algo que nunca ha sucedido y que desde luego no va a suceder con el líder conservador

Voz 1024 08:51 tienen todos los sonidos del caso las grabaciones que demuestran el trato preferente a Pablo Casado nada más entrar en nuestra página web en Cadena Ser punto com aquí la Ser en Hora Veinticinco perdíamos la opinión de un experto también en este caso el juez decano de Guadalajara Jesús Villegas nos recordaba que la justicia es igual para todos

Voz 8 09:08 sí sí le ha tomado declaración algunos de los investigados sean los nosotros no hay objetivamente hay una desigualdad porque lo desconocemos la Fiscalía debería hacer un esfuerzo para ilustrarlo explicar no sólo que no pensemos mal porque claro la Fiscalía tiene una dimensión pública y lo que no puede generar son sospechas de que hay un trato discriminatorio necesitamos transparencia necesitamos claridad

Voz 1024 09:33 el viernes se alinearon los astros a favor de Pablo Casado porque ayer también conocíamos la decisión de la Universidad Rey Juan Carlos de archivar la investigación sobre su licenciatura no sobre el máster informa Vera Molina

Voz 0011 09:44 la Universidad Rey Juan Carlos abrió de oficio esta investigación sobre la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas de Pablo Casado después de que la Complutense hiciera lo mismo con la de Derecho finalmente la archivado porque no ha encontrado ninguna irregularidad Casado se matriculó en la Rey Juan Carlos en dos mil siete justo después de aprobar derecho en el centro privado Cardenal Cisneros la mitad de la carrera en sólo cuatro meses mil ocho mientras estudiaba de hizo también en la Rey Juan Carlos el máster en Derecho Público del Estado autonómico que investiga la justicia acabó la licenciatura en dos mil catorce Casado consiguió sacarse dos carreras un máster compaginando sus estudios con varios cargos políticos durante ese tiempo fue asesor del ex consejero madrileño Alfredo Prada diputado autonómico presidente de Nuevas Generaciones jefe de gabinete de Aznar diputado nacional

Voz 1024 10:25 en las últimas horas Pablo Casado era un hombre pegado a su sonrisa a la luz de las imágenes distribuidas por los compañeros gráficos en la sede popular ante la calle Génova el caso Maassen estaba siendo francamente un lastre para el despegue político líder de la oposición y él sabe que se ha quitado un peso de encima es la crónica de Jesús Güemes Génova respiran aliviados

Voz 1461 10:46 celebran la decisión de la Fiscalía dicen que su líder es el más grande hablan de su autoridad y uno habilidad quieren que aquellos que le acusaron difamar One insultaron pidan perdón casado no enseñará sus trabajos y en el PP dan por hecho que el Supremo para archivar el caso ahora se sienten ya libres para ir contra Sánchez Teodoro García Egea

Voz 2 11:05 sólo queda esperar que la misma diligencia la misma transparencia la misma disposición que sea tenido desde el Partido Popular pues también la tenga el señor Sánchez que de las mismas aplicaciones Ike por favor no sea por burofax que dé la cara ante los medios ante la ciudadanía en el Parlamento

Voz 1461 11:23 los populares dicen que es el jefe del Ejecutivo sale ellos retirará su petición de comparecencia en el Senado creen que Sánchez está escondido y le piden que comparezca aunque sea por plasma bueno de comparecieron

Voz 1024 11:33 si añadimos a la carpeta de documentación la noticia que publica en portada el diario ABC según este periódico Pedro Sánchez plagió en su libro Un mismo párrafo dos veces en la imagen de de primera deportada se puede apreciar como cortó hoy pegó en la misma página una frase literal incita de una respuesta parlamentaria viernes de Zapatero al PP en dos mil diez todo eso siempre aportado por el diario ABC de las reacciones sobre el máster de Casado el Gobierno presume de separación de poderes Isabel Celaá ministro aportó

Voz 9 12:02 los en todo momento este Gobierno ha afirmado que no da instrucciones a la Fiscalía y que naturalmente la Fiscalía es un poder autor

Voz 1024 12:12 el Gobierno también respeta que la jueza que instruye el caso máster también esa investigando el título de la ex ministra Carmen Montón que no está aforada como Casado de hecho justo ayer el Consejo de Ministros encargaba al Consejo de Estado la reforma anunciada esta semana por Pedro Sánchez para eliminar aforamientos la ampliamos con Inma Carretero

Voz 0806 12:30 el Gobierno ha estado trabajando en distintas fórmulas para encauzar la reforma constitucional pero finalmente ha optado por trasladar sus criterios políticos al Consejo de Estado y pedir que sea este máximo órgano consultivo el que diga cómo hacerlo la portavoz Isabel Celaá ha confiado en que así sea más fácil el consenso

Voz 1 12:47 las reformas sólo sólo se refiere a los aforamientos de parlamentarios y miembros del Gobierno tendremos que la elaboración de la propuesta por el Consejo de Estado a partir de las directrices establecidas por el Gobierno puede favorecer el logro del consenso

Voz 0806 13:03 ha explicado Isabel Celaá que el objetivo político del Ejecutivo es que no se mantengan los aforamientos para los casos de corrupción pero precisamente es ahí donde más dificultades ha encontrado el Ejecutivo en su trabajo de estos días en cómo delimitar estos casos lo que tienen claro en La Moncloa y es que a pesar de la presión de Podemos la reforma no puede afectar al jefe del Estado ha sentenciado la portavoz que es importante que el Rey siga siendo inviolable

Voz 1024 13:33 matinal Cadena Ser el sábado camino de las siete y cuarto se Segorbe en Canarias extirpado corruptelas el viernes dejó también la dimisión del concejal del PP en Torrelodones Ángel Viñas un día después de que la SER revelase las grabaciones en las que intentaba chantajear a la alcaldesa de este municipio madrileño jefe de contenidos de Radio Madrid Javier Casal

Voz 0867 13:50 la dirección del Partido Popular celebra la salida de viñas con la renuncia voluntaria del concejal evitan el mal trago de perder el acta o tener que forzar su salida la semana que viene Ángel Viñas Se marcha pero su conversación con la alcaldesa de Torrelodones y con otro ex edil del Partido Popular deja abierto otro agujero Jorge García antiguo concejal del Partido Popular asegura en existió un amaño de votos en las primarias locales con la ayuda de un promotor local se infló el censo y según dice García de esos militantes sólo queda un dos o un tres por ciento el culo los hechos fueron supuestamente comunicados a la dirección del PP en Madrid que dice no tener conocimiento de ninguna denuncia el Partido Popular de Madrid no ha sido categórico ante las acusaciones pero la dirección del partido en Torrelodones dice que son acusaciones absolutamente falsas

Voz 1024 14:50 tenemos novedades sobre el caso Púnica después de la declaración de este verano ante el juez del presunto conseguidor de la trama David Marjaliza confiesa que que fuera secretario general del PP madrileño Paco Granados la aseguró que tenía treinta millones de euros ocultos en dos fundaciones informa Miguel Ángel Campos

Voz 1552 15:07 Marjaliza afirma que el propio Granados se lo confesó en la prisión cuando ambos fueron encarcelados como líderes de la Púnica asegura que Granados le dijo mortis no te preocupes que a mí los treinta millones números van a pillar nunca los tengo en dos fundaciones el dinero procedente de mordidas como los doce millones que según el propio Marjaliza le pagó a cambio de obras Granados dice que todos falso

Voz 1024 15:40 un apunte de la lucha antiterrorista sobre el empeño de interior para impedir la venta de productos que puedan derivar en compuestos útiles para cometer atentados Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 15:50 buenos días interior ha distribuido una instrucción entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para tratar de dificultar la venta de precursores de explosivos estos precursores se pueden comprar en tiendas y comercios y mezclados con diferentes componentes pueden ser utilizados para atentados terroristas era uno de los vacíos legales que se plantearon en la reuniones de crisis que se celo duraron tras los atentados de Cataluña el pasado año interior que entonces dirigía el ex ministro feudo propuso reforzar estos controles tanto en el pacto anti yihadista como en diferentes reuniones que han celebrado en Europa estos productos se venden en farmacias en ferreterías Se también en tiendas de jardinería la instrucción pretende identificar de una forma rápida a compradores sospechosos a partir de ahora todos los comercios que vendan productos como la acetona el ácido sulfúrico u otros nitratos deberán registrar el nombre del comprador

Voz 1024 16:37 sobre Cataluña Josep Borrell ha subrayado que España está por delante de Bélgica en la lista de democracias entre las veinte más desarrolladas desde el punto de vista de la independencia judicial y la calidad democrática Saba defendiendo así la imagen de nuestro país frente al proceso soberanista catalán sus políticos huidos al país belga son como decimos de relaciones el ministro de Exteriores en un foro organizado por la Cámara de Comercio Española el diario El País en Nueva York y que están en truncado esta mañana con los datos publicados este viernes por el Real Instituto Elcano José María Patiño

Voz 1108 17:07 el conflicto que se vive en Cataluña no ha distorsionado la imagen internacional que tiene España pese a las campañas de desprestigio en el exterior y a la sensación de debilidad del Estado que se puede transmitir el estudio que anualmente encarga la Fundación Elcano sitúa nuestro país entre los catorce primeros por delante de Alemania y Francia porque la imagen del país serio y democrático se mantiene Carmen González es la directora del Barómetro de L'Osservatore Cannes ha

Voz 11 17:32 claro es que la imagen de España no ha sufrido por el conflicto catalán ni en el conjunto del GEO

Voz 1 17:38 si quieres en amerizar

Voz 4 17:41 las clases medias de los países del G8

Voz 1108 17:43 qué solas consultadas para el estudio siguen viendo a España no obstante como un país que es bueno para vivir Hinault tanto para trabajar el turismo y la oferta cultural y gastronómica pesan más que nuestra competencia en servicios educación es sondeos y refleja que estamos saliendo de la crisis de autoestima la que nos llevó la situación económica no obstante a diferencia de otros países la valoración que los españoles tenemos de España es peor a la de cómo nos ven influye la cuestión de ética relacionadas con la corrupción

Voz 1024 18:16 del exterior el callejón sin salida para la salida del Reino Unido de la Unión Europea la primera ministra británica Theresa May reclama a Bruselas no sólo problema sino también solución para desbloquear el break para desbloquear el Brexit Londres Begoña Arce

Voz 0806 18:30 Theresa May acusó ayer a la Unión Europea del paro de la negociación y en tono desafiante Le pidió respeto explicaciones propuestas suba

Voz 12 18:40 durante todo

Voz 0806 18:41 este proceso de la Unión Europea con respeto el Reino Unido esperan lo mismo de ello depende una buena relación a final de este proceso

Voz 9 18:49 cruce sobre la Exxon ser a esas

Voz 0806 18:52 no es aceptable dijo May que a estas alturas de las negociaciones los líderes europeos rechacen sus planes sin ofrecer una alternativa comercio y la frontera en Irlanda del Norte son los dos grandes obstáculos sin resolver pero según la primera ministra aceptar las soluciones que propone Bruselas cedía reírse de lo que los británicos votaron es romper la unidad del país West feo todo lo que no respeta el resultado del referéndum o que divida de hecho a nuestro país en dos sería un mal acuerdo y como he dicho siempre es mejor que no haya acuerdo a uno malo pero el plan de Chequers ha sido rechazado sin contemplaciones por los líderes europeos email no está pensando en ningún otro OS o la ruptura sin más los euroescépticos Conservadores parecían ayer satisfechos con el rumbo que toma el Brexit y el tono indignado de May un tono que en este momento de gran debilidad puede reforzar su liderazgo de cara a la conferencia anual del partido a finales

Voz 1024 19:48 este mes el Mediterráneo la historia se repite porque seguimos teniendo al buque Aquarius buscando un puerto para desembarcar a una decena de personas rescatadas frente a la costa libia Javier Corbacho buenos días

Voz 13 19:58 buenos días de la llegada del Aquarius a Italia se complica dice Matteo Salvini que la gente le paga el sueldo de ministro para reducir el desembarco de inmigrantes y aumentar las expulsiones y asegura que eso es lo que hará el barco de Médicos Sin Fronteras y esos mediterránea son ahora a once náufragos libios diez adultos y un menor rescatados cuando viajaban a la deriva y otro frente abierto el Aquarius tiene bandera panameña hay ese país Panama ha anunciado esta madrugada que cancelará el registro del buque por desobedecer los procedimientos jurídicos en materia de inmigrantes por no cesar las actividades de rescate como le exige la Autoridad Marítima de Gibraltar

Voz 1024 20:32 más cerca estamos siendo testigos de cómo ha intensificado Marruecos su política de detenciones y deportaciones de inmigrantes a sus países de origen informa para la SER desde Rabat Sonia Moreno

Voz 14 20:41 las autoridades marroquíes han iniciado la expulsión de un grupo de inmigrantes subsaharianos a sus países de origen a través de vuelos en coordinación con los representantes de las embajadas de estos países la primera deportación fue el jueves por la noche alrededor de cuarenta inmigrantes fueron trasladados desde Tánger al aeropuerto de Mohamed V de Casablanca desde donde fueron expulsados de Marruecos en avión cara lo de Malí lo contaba en Tánger al hacer

Voz 15 21:05 igual cogieron el número de personas en el barrio de la escena los en última que tenemos es que les

Voz 1 21:11 Amén Costa Marfil porque es que te marca

Voz 15 21:13 con el grupo

Voz 14 21:15 por ellos mismos enviaron un vídeo explicando que ya estaban en el país el control policial en el barrio de mes Nana en Tánger donde se concentran gran parte de los migrantes subsaharianos aumentó en las últimas horas según un vídeo publicado en Facebook por Helena Maleno de la ONG Caminando Fronteras los otros migrantes detenidos se manifestaron en las dependencias policiales al enterarse de las deportaciones

Voz 1024 21:35 mientras el insidia la oposición ha movilizado a miles de personas en Idlib al aparque Rusia y Turquía anunciaban un acuerdo sobre las fronteras de esa futura zona desmilitarizada destinada a evitar una ofensiva ahí en esa provincia del norte del país informa para la SER desde Beirut Oriol Andrés

Voz 12 21:54 Siria será un país libre dice esta canción que sonaba a todo volumen en la localidad de en el clip evocando espíritu de las protestas con que en dos mil once se inició la revuelta en Siria miles de ciudadanos se manifestaron en varias poblaciones de la provincia rebelde para reclamar la marcha de Bachar al Asad entre otras demandas las protestas daban continuidad a las iniciadas unas semanas antes contra una posible ofensiva de las fuerzas del régimen en la región pero tras el reciente acuerdo entre Turquía es Rusia que ha puesto final amenaza las manifestaciones han tomado un carácter más simbólico como explica la activista NIDA la la Mary had been se han convertido en una manera de reafirmar los grandes valores y demandas de la revolución en contraposición con el escenario o algo aún con la guerra perdida estos valores dieron sentía los habitantes de Kazán Bell para echar de su manifestación a los extremistas que a su vez tiran a la población de Idlib milicianos vinculados a Al Qaeda que de momento y hasta que se aplique el acuerdo de alto el fuego controlan buena parte del territorio rebelde

así hemos llegado a las siete y veintitrés seis veintitrés será mañana en Canarias en un minuto los deportes

Voz 1024 23:58 bueno ya está en marcha la quinta jornada de Liga Aitor González buenas ideas

Voz 0019 24:02 qué tal buenos días con cinco partidos hoy juegan Real Madrid Atlético pero noches abría la jornada con el Huesca cero Real Sociedad uno segundo triunfo txuri urdin en lo que va de Liga sufrió el conjunto donostiarra que acabó con nueve pero un gol de Mikel Merino al inicio del segundo tiempo les coloca con siete puntos mientras que el Huesca encadena ya su tercera derrota consecutiva la cara negativa en la Real las expulsiones de Juanmi por protestar y en especial la de Theo Hernández por propinarle un bofetón a mostrar su entrenador Asier Garitano

Voz 17 24:33 es un chico que que que tiene que estar más centrado en esas situaciones viendo el equipo además con uno menos el no tienes que dar ninguna opción de poder hablar con la otro jugador menos parte de la experiencia porque no deja de ser un chico de de diecinueve años que espero que todo esto le ayude a ser mejor futbolista

Voz 0019 24:54 mirando hasta el sábado esta noche en el Bernabéu a las nueve menos cuarto el Real Madrid recibe a una de las sensaciones de este inicio liguero el Espanyol de Rubi cuarto en la clasificación Lopetegui planea rotaciones Courtois volverá a la portería Odriozola entrará en el lateral derecho y ojo porque Vinicius está dentro de la convocatoria de veinte jugadores todo después partido del miércoles en Champions ante la Roma donde los blancos cuajaron una de sus mejores actuaciones de los últimos años está el Madrid a dos puntos del líder el Barça ir más lejos a siete de la cabeza el Atlético de Madrid no han empezado bien el curso los rojiblancos desde las seis y media visitan además uno de los campos más complicados de la categoría el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe de un club azulón que ya lleva siete puntos Simeone Bordalás

Voz 18 25:37 como siempre es un rival difícil duro peleón de obviamente Tura muy sólida la intensidad

Voz 17 25:50 bueno llevamos cuatro jornadas únicamente estoy convencido que el Atlético no basta peleando como viene haciéndolo las últimas temporadas a tanto Barça como el Real Madrid no ha sumado los puntos que temporadas atrás pero que es un equipo que se va a recuperar se va estar peleando al final entre los mejores

Voz 0019 26:08 antes a la una Rayo Vallecano Alavés finalmente en Vallecas Icon público después de que lo aprobase la Comunidad de Madrid ya las cuatro y cuarto Celta Valladolid y Éibar Leganés para mañana domingo que da el partido del líder Barça Girona un duelo cuyo encuentro de la segunda vuelta sigue dando que hablar y es que ayer la Federación española le notificó mediante una carta tanto a la Liga como las dos clubes implicados que el derbi catalán del próximo mes de enero no se puede jugar en Miami el acuerdo es recordemos necesario entre todas las partes implicadas que cada uno sigue en sus trece la Liga en boca de Javier Tebas por jugar en Estados Unidos y la Federación en voz de Luis Rubiales porque el partido se dispute en Girona

Voz 19 26:46 desde la liga ya anticipo no lo estar que no tengan no se nos vamos a seguir trabajando

Voz 20 26:50 claro que nos ampare donde sea que porque en derecho y en el propio derecho deportivo de las propias instituciones en la propia historial de las decisiones que han tomado este

Voz 19 26:59 la razón y el partido se jugar en Miami veintiséis de

Voz 21 27:02 no solamente somos nosotros estamos en contacto con el resto de instituciones que tiene que decidir si estamos todo jaleados en que no es posible sacar un partido con una sede de local fuera de

Voz 0019 27:18 fuera del fútbol día de baloncesto en Tenerife arranca el Mundial femenino en el cual España aspira a medalla J a las nueve de la noche hora peninsular ante Japón y en Santiago se juega a las siete y cuarto la final de la Supercopa entre el Baskonia allí el Real Madrid después de que los vitorianos eliminase en al Barça y los blancos al anfitrión el Monbus Obradoiro en las semifinales además en Alcañiz se disputa la clasificación del Gran Premio de Motociclismo de Aragón donde en Moto GP a las dos de la tarde Márquez que gobernó los entrenamientos libres puede asestarle el golpe definitivo al Mundial este fin de semana las motos el basket y la jornada de liga lo vivimos en Carrusel Deportivo desde la una en onda media y aplicaciones móviles es de las tres en todas las emisoras FM

Voz 1 28:03 oye Sarabia

Voz 22 28:05 que tienen el SAS de las si te llamada que de España os han llegado a bombas inteligentes se debe decir que sabe si a Gandhi

Voz 1024 28:14 el Gobierno sacada Margaret Roberts el salarial

Voz 22 28:16 otro dato el gobierno con el presidente cabeza si también está el sí a quién les ha restado posibilidades a los socialistas de que les crea cuando dicen que defiende los derechos humanos ha de la gente de dos muy apelando que están dando está dando una adúltera venga te dejo

Voz 23 28:53 estamos cerrando

Voz 1024 28:55 edición de estación de verano con Javier Corbacho y con Carlos Sevilla en la producción y con Carlos Higueras al frente de la parte técnica ya está llegando a la antena de la SER en tan solo minuto de las Script matinal del Festival de Cine de San Sebastián que hoy por cierto entrega el premio Donostia al actor y al cineasta grande entre los grandes Danny De Vito actualizamos lo que está pasando este sábado veintidós de septiembre en media hora el A vivir que son dos días con Pino les habló Piñero que pasen una muy buena mañana