Matinal SER (23/09/2018)

Voz 0451 00:00 son las siete de la mañana seis en Canarias

Voz 2 00:14 hola buenos días a esta hora

Voz 1024 00:16 ya nada es lo que parece porque desde hace tres horas y seis minutos ya es otoño aunque no lo parezca estamos dejando atrás anoche más cálida de todo el mes de septiembre con temperaturas que no han bajado de los veinte grados en buena parte del país y con la amenaza de que van a rondar los cuarenta y los cuarenta grados esta tarde en el sur de la península aunque ya sea otoño no sabemos cuándo acabará este epílogo del verano y en clave política no sabemos cuándo habrá elecciones porque tampoco sabemos si habrá Presupuestos este otoño

Voz 1 00:48 sí

Voz 1024 00:49 una cosa no quita la otra como explica esa mañana la vicepresidenta Carmen Calvo en La Vanguardia

Voz 3 00:53 sentimos una presión grande constante pero estamos haciendo nuestro trabajo estilo estamos haciendo en la dirección que queremos por lo tanto no tenemos ninguna prisa ni ningún ritmo para convocar elecciones que por cierto es la competencia personal del presidente del Gobierno hasta que consideremos que se han producido los cambios que venía masacres

Voz 1024 01:12 es más optimista eventual socio de gobierno de los socialistas Pablo Iglesias hoy en el país política

Voz 4 01:17 los difíciles estuviésemos como estos pero seguro que habrá elecciones en dos mil veinte quién tiene la competencia para convocar elecciones es todos los Sánchez

Voz 1024 01:27 bueno por alusiones recordamos lo que decía el propio presidente del Gobierno hace justo una semana en la entrevista a Ana Pastor en La Sexta

Voz 5 01:34 he aprendido algún política Ana ese que adaptarnos los dedos lo justo sobre todo cuando estamos hablando de una convocatoria electoral era mucho más pero

Voz 1024 01:42 entre Pedro Sánchez a sabiendas de que casi todo depende del acuerdo de presupuestos y a día de hoy todavía es mucho presuponer Pérez suponemos que casi todo también depende de lo que pasa en Cataluña Carlos Sevilla buenos días

Voz 6 01:56 los días críticas a las declaraciones de la delegada del Gobierno en Cataluña en las que se mostraba partidaria de indultar a los dirigentes independentistas presos si son condenados por el Tribunal Supremo que el Partido Popular y Ciudadanos consideran que el Ejecutivo es rehén de los nacionalistas escuchamos a Pablo Casado ya Inés Arrimadas

Voz 7 02:11 eso es muy grave no puede ser que el ministro de Asuntos Exteriores que la ministra de Política Territorial Ike la delegada del Gobierno extendiendo contra lo que hacen los jueces

Voz 8 02:20 ni aforamientos mil indultos a políticos que han dado un golpe de Estado mil pactos con los nacionalistas mientras mira hacia otro lado

Voz 6 02:28 así de las ministras de de de Política Territorial se han desmarcado de las declaraciones de Teresa Cunillera que después ha emitido un comunicado para matizar

Voz 1024 02:36 en sus palabras los pensionistas vuelven a manifestarse en Madrid por una jubilación

Voz 6 02:40 la denuncian que han perdido poder adquisitivo en tres de los últimos siete años y exigen que su pensión suba por ley lo mismo que el coste de la vida

Voz 9 02:47 han ido rebajando las pensiones y cada día cobramos menos así de sencillo y además no los esperanza de que no puedan estamos luchando porque no suban con el IPC que es lo normal

Voz 6 03:00 por cierto que el Gobierno ha confirmado este sábado que no estudia modificar ni eliminar la reducción fiscal de la que se benefician quienes contratan un plan de pensiones de equipo

Voz 1024 03:08 no de Theresa May en el Reino Unido está preparando un plan ante unas posibles elecciones anticipadas en noviembre

Voz 6 03:13 según publica hoy The Sunday Times al menos dos miembros del gabinete de la primera ministra británica habría han comenzado a preparar la campaña electoral por si los comicios adelantan al otoño el objetivo sería volver a conseguir el apoyo de la opinión pública tras las críticas que ha recibido su plan para el Brexit en la cumbre europea de Salzburgo

Voz 1024 03:28 sí rescatadas en las últimas veinticuatro horas cuatrocientas veinticuatro personas en aguas del Estrecho del el mar de Alborán

Voz 6 03:34 dejaban en diez embarcaciones y Salvamento Marítimo les ha llevado a puertos de las costas andaluzas entre los rescatados había hay tres mujeres embarazadas que tal y como establece el protocolo han sido trasladadas esta noche al hospital de Motril para someterse a una revisión rutinaria

Voz 0451 03:47 en la Liga el Real Madrid de Lopetegui

Voz 1024 03:49 binario sigue en racha Iván Álvarez buenos días

Voz 0451 03:52 hola qué tal José Antonio buenos días el Real Madrid amanece en primera posición tras ganar uno cero al Espanyol gracias al tanto de Marco Asensio partido en el que el bar fue protagonista al validar el gol del balear después de que el árbitro lo anulase por un fuera de juego que nunca existió sí que fue real la victoria del Atlético de Madrid que se impuso cero dos al Getafe hoy domingo se disputa otro partidos más en la Liga a las doce del mediodía Levante Sevilla cuatro y cuarto Villarreal Valencia ocho de la tarde Betis Athletic y a las nueve menos cuarto Barça Girona para cerrar la quinta jornada en primera división del césped al parquet el Real Madrid se ha proclamado campeón de la Supercopa de España de baloncesto tras imponerse a Baskonia por ochenta setenta y tres debut con victoria de la selección española en el Mundial femenino por siete uno ocho cuatro ante Japón esta noche a las nueve segundo partido ante Puerto Rico antes desde las once de la mañana tenemos una cita con el Gran Premio de Aragón de motociclismo Moto3 Moto2 y Moto GP con Jorge Lorenzo que saldrá a las dos de la tarde desde la pole en el circuito de Motorland

Voz 1024 04:49 quizá Ramos forzada con esa noticia de apertura porque

Voz 0451 04:52 ya es otoño aunque parezca verano mapa desde

Voz 1024 04:55 Javier Corbacho buenos días buenos y José Antonio este

Voz 10 04:57 tenemos otoño sin decirle adiós al calor avisos por altas temperaturas en siete provincias Cádiz Huelva Jaén Sevilla en Las Palmas Córdoba Badajoz estas dos últimas con máximas que rondarán los cuarenta grados en el resto del país bajan los termómetros en el área cantábrica suben en Canarias el este de Baleares el noreste y al sureste de la península cielos claros sin apenas nubes en casi toda España aunque en el Cantábrico y alto Ebro se esperan lluvias débiles y dispersas al final del día los vientos alisios en Canarias y débiles en el resto del país salvo rachas fuertes en el Levante el litoral de Alborán y el Estrecho

Voz 1024 05:30 así amanece este veintitrés de septiembre a las siete y cinco son las seis y cinco en Canarias hasta y media en punto noticias José Antonio Piñero gobierne quien gobierne las pensiones se defienden bajo este lema se manifestaron ayer tarde miles de personas por el centro de Madrid familias enteras mayores y también jóvenes que exigen a Pedro Sánchez que cumpla lo que acordó con Mariano Rajoy cuando los pensionistas comenzaron a tomar la calle hace medio año subir revalorizar las pensiones conforme al IPC el índice de precios al consumo es la crónica de Sergio Soto

Voz 10 06:02 vuelven a la calle

Voz 11 06:05 ha vivido

Voz 12 06:09 para reclamar a gritos pensiones dignas eso dicen porque las que tienen ahora el les han hecho perder poder adquisitivo en tres de los últimos siete años así que los pensionistas exigen que en la fórmula para el cálculo futuro de su prestación se fije por ley una subida ligada al coste de la vida al IPC los pensionistas y los hijos y nietos que salieron con ellos a la calle

Voz 13 06:30 que llevamos varios años ya con las pensiones al cero veinticinco Ya está bien

Voz 1024 06:35 simplemente pedimos el IPC que no que no corre

Voz 0946 06:37 dónde porque todos estos dineros no

Voz 14 06:40 probada de nuestra hucha que la mostraba que la hemos currado nosotros cuarenta y dos años está cotizan

Voz 15 06:46 no lo tenemos edad pero la tendremos algún día su lucha es también a nuestro sistema de bienestar es cuestión de atender al pueblo antes que yo que sea los bancos o cualquiera de ellos tenemos que estar aquí luchando y arrimando el hombro

Voz 12 06:56 Sánchez defendió desde la oposición la subida vinculada al IPC pero ahora el Ejecutivo se resiste porque dice que antes quiere volver al modelo del consenso entre partidos para cualquier reforma de las pensiones que el cálculo para las próximas décadas se acordado entre todos Hinault una política unilateral como ocurrió en dos mil trece cuando se estableció la fórmula del cero veinticinco

Voz 1024 07:16 todo el mismo día en el que sabíamos que el Gobierno descarta una de las medidas solicitadas por Podemos en la negociación fiscal de los presupuestos que dejaran de desgravar las aportaciones a los planes de pensiones informa Javier Carrera

Voz 0866 07:28 una propuesta con la que la formación morada calculaba que se podrían ingresar unos dos mil millones de euros pero Hacienda no se plantea su modificación confirman fuentes del ministerio a la agencia Efe ni mucho menos su eliminación actualmente las aportaciones a fondos de pensiones privados gozan de exenciones de hasta ocho mil euros anuales pero son considera las las regresivas por algunos colectivos como el de los técnicos de Hacienda el ministerio insiste según estas mismas fuentes en que el único alza del IRPF que podría aprobarse es el que afecta a las rentas superiores a los ciento cuarenta mil euros al año queda por tanto descartada una de las condiciones que Unidos Podemos había planteado de cara a su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado

Voz 1024 08:12 como les contábamos en portada Pablo Iglesias afirma en una entrevista que publica hoy el diario El País que el Gobierno de Pedro Sánchez llegará a dos mil veinte que será más fácil agotar la legislatura se acuerdan los presupuestos

Voz 4 08:23 nosotros creemos tener un acuerdo con el Gobierno antes de que el Gobierno presente un esbozo de impuestos a Bruselas otros vamos a valorar de manera global los acuerdos a los que hemos en fiscalidad para que nuestro país se acerca a la media europea en justicia fiscal estamos ocho puntos pero complicaciones rendirse antes de hacer la pelea o que está diciendo el Gobierno o no vamos a consumir a un acuerdo con el PNV con el PDeCAT cuando siento primero

Voz 1024 08:45 es una idea en la que abunda la vicepresidente del Gobierno en las páginas de La Vanguardia Carmen Calvo descarta en todo caso un adelanto electoral sino hubiera cuentas públicas y añade este Govern solo quiere hacer

Voz 0376 08:56 lo que dice la Constitución que le toca un presupuesto para que se vea lo que queremos para este país vamos a pelear todas las posibilidades legales y constitucionales no tendríamos que hacerlo Ciudadanos y el Partido Popular están impidiendo ni siquiera hacer política creo que tiene un comportamiento egoísta con su país

Voz 1024 09:13 bueno sobre la situación de los líderes independentistas presos SAC casi un año Carmen Calvo considera que no sería lógico alargar la la prisión preventiva Si el juicio tarda recordando así por ciento las palabras del ex presidente Felipe González que estén en prisión no ayuda para el presidente del Parlament de Cataluña la pelota está en el tejado de Pedro Sánchez son declaraciones de Roger Torrent al periódico

Voz 10 09:36 nunca Ang sin problema política sino quiere resolver el problema político en Cataluña está enquistado conflicto se sienta a hablar está reforzando la democracia esto lo elige Sánchez más allá de la aritmética quién ocupa ahora mismo la Moncloa es el presidente Sánchez y por tanto quién ha de decidir si quiere ser Rajoy o Cameron es el nadie más Cameron

Voz 1024 09:57 en el famoso aquí a las siete diez veces y diez en Canarias en la sintonía de matinal Cadena Ser el repaso al mentideros político catalán después de que la delegada del Gobierno en Catalunya se verá obligada a precisar lo que sonó como defensa del indulto a los líderes del proceso en declaraciones de Teresa Cunillera a Catalunya Ràdio siguen

Voz 1457 10:16 man el Intur yo soy partidaria aclara

Voz 1024 10:18 en el año alemana y bueno Cunillera partidaria de indulto siempre y cuando los procesados así lo pidieran repasamos el revuelo que se montó con José Luis García Íñiguez

Voz 1061 10:27 a lo largo de la mañana hasta dos ministras rectifica van a Cunillera la titular de Política Territorial Meritxell Batet matizaba que el Gobierno respeta los procedimientos judiciales no anticipa escenarios a ministra de Hacienda María Jesús Montero tampoco veía razones para hablar de indultos

Voz 16 10:42 es que no tenga lugar en este momento ningún planteamiento de esas características se respetan siempre todas las opiniones pero que el Gobierno de España por lo que está es por el diálogo está evidentemente respetando las actuaciones de jueces fiscales que evidentemente tienen que aplicar la ley y que por tanto se tendría que hacer en Cataluña pero también en el resto de callando

Voz 1061 11:01 así que la delegada del Gobierno en Cataluña por la tarde se rectificaba asimismo en un comunicado puntualizaba que cualquier especulación sobre lo que suceda cuando haya sentencia sobre el pluses es prematura pero a lo largo del día se han ido sucediendo las reacciones a sus declaraciones originales el consejero catalán de Acción Exterior Ernest Maragall ha dicho que le parece inaceptable cualquier cosa que pase por aceptar hipótesis de culpabilidad sobre los políticos encausados Illa había criticado desde Ciudadanos Inés Arrimadas y el líder del PP por último Pablo Casado ha anunciado en Twitter que el lunes su partido va a registrar una proposición de ley para prohibir los indultos a condenados por sedición y rebelión

Voz 1024 11:38 el sábado darnos dejó una polémica además en este caso sobre la renovación del consejo de administración de Radio Televisión Española uno de los noventa y dos candidatos admitidos no cumple con los requisitos establecidos en el reglamento del concursado es una información de Orio

Voz 0259 11:53 se trata de José Manuel Peñalosa que fue diputado y senador del PP y también consejero de Radio Televisión Española a propuesta del mismo partido carece de titulación superior uno de los requisitos que exige en las bases del concurso para presentarse sin embargo ha sido admitido diez de los diecisiete miembros del comité de expertos que evalúan a los aspirantes han firmado una queja en la que muestran su disconformidad uno de ellos es José María Noguerol que ha hablado para la Cadena SER

Voz 17 12:18 creamos que sienta un precedente que no es nada bueno para la marcha de este concurso público pionero y tan importante para el futuro de de la Corporación Radiotelevisión Española puede crear una situación de agravio comparativo para aquellas personas que en su momento dieron las condiciones del concurso Ino decidieron presentarse porque no se ajustaban a las condiciones a las cláusulas que se le a los requisitos que se pedían para poderse

Voz 1024 12:45 en la protesta esta dirigida a la Comisión de Control

Voz 0259 12:47 el parlamentario de Radio Televisión Española después de que las mesas del Congreso y del Senado hayan aceptado a Peñalosa alegan que los letrados del Congreso dicen que la carencia del título se puede suplir con el reconocimiento de méritos el PSOE se ha opuesto a esta excepción pero el PP ha presionado para que Peñalosa pueda participar en el concurso

Voz 1024 13:08 las últimas horas se han sucedido los a dos repulsa después del último asesinato por violencia machista concentraciones tanto en Arahal en Sevilla atender a la víctima como en Úbeda en Jaén donde se perpetró el crimen Radio Úbeda Pablo Montes

Voz 18 13:20 buenos días en torno a trescientas personas se concentraron ayer frente al Ayuntamiento de Ubeda para mostrar su rechazo por la muerte violenta de una mujer el viernes presuntamente asesinada por su pareja que fue detenido como autor de los hechos se llamaba María Ángeles será de la localidad sevillana de hará Dalí tenía cuarenta y un años aunque no se ha confirmado de forma oficial que se trate de violencia de género todo apunta esto es la delegada del Gobierno de la Junta en Jaén Ana Cobos

Voz 19 13:49 es un caso que aunque está bajo secreto de sumario y no hay confirmación en un caso que estadísticamente se en estudio hay otros casos que todavía están en estudio y después se confirmará pero lo cierto es que una mujer ha sido asesinada

Voz 20 13:59 el que su pareja en diferentes momentos

Voz 19 14:03 mira la relación está detenido todo apunta que será un nuevo caso de violencia de género que como digo estará por confirmados por esto nuestra repulsa por eso están manifestó

Voz 18 14:10 recordemos que fue el hombre el que acudió herido a las urgencias de un centro médico cercano y comentó que su mujer con la que había mantenido una fuerte discusión podía estar muerta se decretó secreto de sumario aunque según ha podido saber la Cadena SER la mujer estaba incumpliendo una orden de alejamiento que le impedía acercarse a menos de cien metros de sus hijos y de su ex pareja que tenía la custodia de los menores ideas que lleva separados desde dos mil dieciséis ambos no obstante llevaban viéndose ahora un mes desde que la mujer había regresado a Úbeda una de las hijas mayores de la mujer ha asegurado que la justicia ha ignorado a su madre durante mucho tiempo sólo hubo una denuncia según ha relatado que fue desestimada

Voz 21 14:46 yo lo que pido calla muchísimas que la mujer pasando lo mismo que no se callen quince manifiesten que este un han que pidan ayuda que no pueda haber ni una ni una más

Voz 18 14:57 el Instituto Andaluz de la Mujer activado el servicio de apoyo psicológico para atender a los menores de catorce de cuatro años el nombre pasará hoy o mañana a disposición judicial este es el segundo de los tres días de luto oficial decretados por el Ayuntamiento

Voz 1024 15:10 mientras en La Rioja al municipio de Cenicero un hombre disparaba su mujer con una escopeta explicaba los hechos el alcalde Pedro Frías a Radio Rioja

Voz 22 15:18 parece ser que sobre las ocho de la mañana la da un tiro en el en el en un brazo eh y otro tiro en la muñeca en el otro brazo según han comentado no reviste gravedad

Voz 23 15:30 y en la de la mujer

Voz 22 15:33 eh pero sí que parece que tío de la muñeca pues puede tener a lo mejor pues rotura de muñeca ahí de estas cosas

Voz 1024 15:40 el teléfono contra el maltrato en nuestro país es el cero dieciséis es el cero uno seis es gratuito y confidencial no aparece en la factura pero hay que borrarlo de la lista de llamadas pendientes el teléfono en Marruecos este mes ha entrado una nueva ley contra la violencia machista que ya ha llevado al calabozo a un preso punto agresor lo ampliamos a lo presionó

Voz 24 16:00 la nueva norma llevado a la cárcel a un hombre de sesenta años que fue denunciado por una mujer a la que acosó sexualmente en una céntrica calle de la ciudad de Fez la víctima se amparó en la ley que había entrado en vigor en el mes de septiembre su testimonio fue apoyado por varios testigos que habían presenciado los hechos lo que posibilitó la detención del acosador la norma establece penas de hasta seis meses de cárcel y multas de novecientos euros para quienes acogen a una mujer en espacios públicos

Voz 1024 16:24 hablando de Marruecos el Gobierno de Rabat ha comenzado a deportar a los migrantes arrastrado arrestados en redadas para alejarlos de la frontera con España desde Tánger informa para la Ser Sonia Moreno

Voz 0259 16:34 el primer grupo de migrantes subsaharianos expulsados de marras

Voz 25 16:36 pues desde el aeropuerto de Casablanca ya aterrizó en Costa de Marfil la madrugada del viernes allí les esperaba la policía y los servicios secretos para interrogarles algunos quedaron en libertad y otros siguen detenidos según explica a la SER este marfileño deportado Tune tuvo divino

Voz 14 16:51 claro según nos dijo la Policía todos los ciudadanos de Costa de Marfil que no tienen documentación en regla eh Marruecos van a ser repatriados desde la sombra

Voz 25 17:00 las deportaciones están consensuadas por las autoridades marroquíes y los representantes de las embajadas de estos países de Marruecos según denunció la Asociación Marroquí de Derechos Humanos de Nador a redadas y las detenciones que comenzaron en el norte Se extienden a otras ciudades del país desde Rabat dos migrantes denunciaban a la Ser detenciones en el barrio de Jaenada el sábado y traslados a las embajadas de diferentes países donde se han solicitado la documentación en regla para vivir en Marruecos

Voz 1024 17:24 en las últimas veinticuatro horas recordemos que más de cuatrocientas personas cuatrocientos veinticuatro han sido rescatados en alta mar cuando trataban de alcanzar la costa andaluza el que DNS del exterior el Sunday Times publica hoy las estrategias el gabinete de Theresa May ante la posibilidad de que se convoquen elecciones anticipadas en noviembre es una precampaña pensada para conservar el puesto de primera ministra también su plan para el Brexit informa José María Patiño

Voz 1108 17:50 el margen de maniobra con el que cuenta Theresa May para sacar adelante un acuerdo sobre el Brexit con la Unión Europea Se estrecha dentro y fuera del Reino Unido los tabloides conservadores anuncian incluso para la semana que viene la rebelión de una parte de su gabinete contra la oferta hecha a Bruselas y los conservadores norirlandeses que la mantienen en el Gobierno advierten que no aceptarán un compromiso que aleje a Irlanda del Norte del resto del Reino uno de los aún fieles a May el nuevo ministro de Asuntos Exteriores Jeremy Hunt vaticinó en la BBC que la Unión Europea caerá al abismo si rechaza la propuesta de May pero desde el otro lado del Canal de la Mancha la ministra francesa de Asuntos Europeos Nathalie lo asó

Voz 26 18:31 se topa excluir consumen padezco al aforo

Voz 10 18:35 invito a que los Estados miembros se vayan preparando

Voz 1108 18:40 la idea de un plan B S dibuja en el Partido Conservador británico un acuerdo comercial menos ambicioso semejante al firmado entre los Veintisiete

Voz 1024 18:48 te Ica nada más de la prensa dominical de L'Osservatore Romano el periódico de la Ciudad del Vaticano titula armonizar las diferencias el artículo en el que se explica la firma del histórico acuerdo provisional entre China y la Santa Sede para el nombramiento de obispos corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 27 19:05 no voy a China a más y curo Domanes deseo

Voz 0946 19:10 ir a China seguro mañana mismo ha afirmado Francisco en varias ocasiones pero el Papa deberá esperar porque la China maoísta como también la Rusia pos soviética impide la entrada de los pontífices a estos países cierto el encuentro sin precedentes hace tres años con el patriarca ortodoxo ruso Kiril en La Habana y ahora él cuerdo provisional con las autoridades chinas en el nombramiento de obispos supone un deshielo importante para la Iglesia católica el Vaticano podrá designar en un futuro los obispos chinos Si bien el Gobierno de Pekín se reserva el derecho de presentarle los candidatos de momento el Papa Francisco de viaje apostólico este fin de semana en los países bálticos admitido la plena comunión eclesial la ocho obispos católicos nombrados por el Gobierno chino en vez de ex comulgar los como les había advertido falta por saber ahora la situación de los llamados obispos clandestinos es decir aquellos designados por Roma hay perseguidos por Pekín algunos actualmente en prisión principalmente el restablecimiento de relaciones diplomáticas suspendidas desde mil novecientos cincuenta y uno o el intercambio de embajadores sólo entonces Francisco podrá cumplir su deseo de ir a China

Voz 1024 20:23 estrabismo o Rohaní hablando en la televisión iraní en Irán el régimen de Teherán ha convocado a los embajadores de Países Bajos en Dinamarca también al encargado de negocios el Reino Unido en la capital de Irán para denunciar los presuntos supuestos vínculos con esos países de los terroristas así los llaman que atentaron este sábado al este del país acabando con la vida de una treintena de personas Belén de la Peña

Voz 28 20:46 Nuestro es el sonido de los disparos que han tenido lugar durante un desfile militar en la ciudad de Ahmad al suroeste de Irán este sábado son veintinueve las víctimas mortales sesenta los heridos

Voz 1457 20:58 tanto el autoproclamado Estado islámico como el móvil

Voz 28 21:00 miento separatista árabe a las vacíe se han atribuido la autoría del atentado pero ninguno de los dos ha proporcionado pruebas demostrando su implicación cuatro hombres armados con trajes militares han abierto fuego indiscriminadamente contra los asistentes las fuerzas de seguridad han matado a tres de los atacantes mientras que el cuarto ha muerto en el hospital el ayatolá Ali Jamenei ha denunciado que el ataque es una continuación de las conspiraciones de los regímenes respaldados por Estados Unidos aludiendo a Arabia Saudí ya los estados del Golfo pero

Voz 1024 21:31 así estamos llegando a las siete veintidós de la mañana ACS veintidós será mañana en Canarias en medio minuto los aportes

Voz 1024 22:04 el Real Madrid despierta como líder provisional de la Liga a la espera de lo que haga hoy el Barça Iván Álvarez buenos días

Voz 0451 22:09 hola qué tal José Antonio buenos días el Real Madrid se impuso por un gol a cero al Espanyol el Atlético venció cero dos en Getafe mientras que el Barça recibe esta noche al Girona en el campo un solitario tanto de Marco Asensio le bastó el Madrid para conseguir una sufrida victoria ante el Espanyol en un partido en el que el bar fue clave corrigiéndole visión de Mateu Lahoz que había anulado el gol por un inexistente fuera de juego rotaciones de Lopetegui que dio descanso a Carvajal y Marcelo Kroos y Bale y apostó por Courtois en la portería protagonista el goleador Marco Asensio

Voz 0430 22:41 ponerme las piedras que Grass para para eso estoy sí sí es cuando tengo la oportunidad de salir de inicio e intento pues aporta lo máximo seis con goles con asistente como pues mejor y yo creo que cada vez pues puede tener más peso en el equipo es el más importante y eso también para crecer como como jugador y me ayudará también aportar más en el equipo

Voz 0451 23:03 el madridismo estará hoy muy atento a la Asamblea de Socios en la que se votará la reforma propuesta para el estadio Santiago Bernabéu en lo deportivo el Madrid es líder con trece puntos cinco más que un Atlético de Madrid que también hizo los deberes ganando cero dos en Getafe con un tanto en propia meta de David Soria Illa Diana de Thomas le mar uno de los pesos pesados Juanfran Torres envió un aviso a navegantes tras la victoria

Voz 14 23:23 yo no estaba nada nervioso cuando los empezaron a criticar hace dos semanas como se te estuviese todo perdido y como si estuviésemos muertos ni ahora somos los mejores del mundo yo tener tranquilidad nuestra gente nuestra afición tiene que saber que está Atlético Madrid siempre va a dar la cara a los resultados este sector pues bueno estar nervioso porque se transmite

Voz 0451 23:44 el resto de resultados el sábado Rayo uno Alavés cinco el bar uno Leganés cero Celta tres Valladolid tres hoy se cierra la quinta jornada en primera división con cuatro partidos el domingo comienza con el duelo de de Valencia a las doce del mediodía entre el Levante y el Sevilla ya por la tarde a las cuatro y cuarto Villarreal y Valencia se enfrentan en un derbi regional entre dos conjuntos en horas bajas después a las ocho de la tarde Betis Athletic en el Benito Villamarín Illa jornada llegará a su fin en el Camp Nou veinte cuarenta y cinco de la noche Barça Girona los azulgrana quieren seguir con su pleno de victorias para recuperar el liderato ante un Girona que encadena dos triunfos consecutivos Ernesto Valverde y Eusebio Sacristán

Voz 30 24:22 de estamos ganar intentamos jugar bien esto no es tan sencillo como la gente piensa la la exigencia que hay aquí los equipos grandes que juegas ochenta hay siete minutos muy bien hay tres minutos en los que quizá el ha hecho una ocasión Icex es que hay habido tres minutos que las dominado bueno pues si el contrario de hecho

Voz 5 24:40 lo afrontamos con con determinación y con la ilusión de pensar que es la posibilidad de conseguir puntos lo mejor que podemos hacer para evitar que el Barça los esté atacando continuamente es que nosotros tengamos el balón dejamos el fútbol hablamos de baloncesto

Voz 0451 25:00 tenemos campeón de la Supercopa de España el Real Madrid que se ha impuesto por ochenta setenta y Teresa Baskonia el equipo de Pablo Laso ha conquistado el primer título oficial de la temporada su quinta Supercopa de España escuchamos a Felipe Reyes en la sintonía de Carrusel deportivo mejor forma

Voz 0621 25:13 eh empezar una temporada de da mucha fuerza y mucha confianza Hay nada somos los actuales campeones de Liga y Euroliga no entonces es normal que que ahora mismo los los equipos a nosotros como objetivo como equipo batir pero me vamos contentos porque llevábamos mucho tiempo en conseguir este título y sin ganar un partido de Supercopa así que

Voz 0451 25:35 ahora disfrutar a celebrarlo celebra el Madrid también la selección española que se ha estrenado con buen pie en el Mundial Femenino que se está disputando en Tenerife Japón siete uno España ocho cuatro esta noche a las nueve segundo compromiso mundialista ante Puerto Rico más destacadas del domingo Gran Premio de Aragón de motociclismo a las once la carrera de Moto3 a las doce y veinte la de Moto2 y a las dos de la tarde turno para Moto GP donde Jorge Lorenzo ha marcado la pole Andrea Dovizioso y Mar Márquez completan la primera línea de salida en el circuito Motorland de Alcañiz la carrera a las dos de la tarde antes estaremos muy pendientes de Carolina Marín que en menos de una hora buscara uno de los pocos títulos que le faltan el Abierto de China ante el anfitriona You Faye en todo el deporte con Dani Garrido y todo el equipo desde las tres de la tarde en Carrusel Deportivo Pola

Voz 1024 27:18 el que debe ser la Contra Portada este domingo veintitrés el nueve es para el primer fin de semana del Festival de Cine de San Sebastián certamen comprometido en el año del movimiento mi tú con la igualdad entre hombres y mujeres en la industria cinematográfica como enviada especial a Donostia está La Script de la Ser María Guerra

Voz 1457 27:35 hoy a las doce de la mañana la vicepresidenta Carmen Calvo presidirá la firma de esta carta por la paridad según la cual los grandes festivales se comprometen a publicar los nombres de los programadores es decir las personas que eligen las películas que compiten mayoritariamente hombres hasta ahora y también las cifras de participación por género anualmente San Sebastián es de los certámenes internacionales que más mujeres ha incluido este año en esta edición de dieciocho películas a concurso cinco son obra de directoras

Voz 32 28:08 ah bueno

Voz 1457 28:10 y precisamente Icíar Bollaín presenta hoy su último trabajo Julie es la historia del bailarín cubano Carlos Acosta primer bailarín negro que triunfó en el Ballet de Londres otro director español Rodrigo Soro quien presentó ayer el Reino un thriller que retrata la huida hacia adelante y las traiciones de un político corrupto muy parecido a Bárcenas y que interpreta Antonio de la Torre que defendió la importancia de que no sea el retrato literal de un partido

Voz 33 28:40 pero para mí sobre todo lo que insistir que el Reino no

Voz 18 28:43 este trato parecido ponente de la sobre otros detalles

Voz 33 28:45 la sociedad

Voz 1457 28:46 a través de un político que sólo romper el Reino fue muy bien acogida pero quién se llevó a los donostiarras de Calle fue Danny De Vito que recogió anoche el premio Donostia a toda su carrera

Voz 27 29:07 los lectores a tu vida tienes que ir con

Voz 1024 29:20 el esquema para la cultura en la Cadena SER no ha hecho más que empezar aquí comienza la Hora extra con Javier Torres cerramos edición con Javier Corbacho y Carlos Sevilla la producción y con Carlos Higueras y Felipe Sánchez al frente de la parte técnica actualizamos lo que está pasando en media hora en A vivir que son dos días

Voz 5 29:38 con Pino les hablo Piñero que pasen buena muy buena mañana