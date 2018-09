Matinal SER (29/09/2018)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana seis en Canarias el IRS

Voz 1024 00:12 hola buenos días hoy se conmemora en todo el mundo el día del corazón jornada que en España cierra una semana de infarto para acabar un mes cardiaco para Gobierno de Pedro Sánchez que se defiende así de una estrategia quedó denomina cacería

Voz 2 00:24 el PP es el Partido Popular ahora en connivencia con una nueva derecha la de los ciudadanos está realizando una campaña de acoso al Gobierno incomparable en democracia

Voz 1024 00:35 Kosovo tal y personal como añadió la ministra portavoz Isabel Cela en cinco minutos repasamos el pliego de reacciones políticas a la extensa crónica de tribunales esta semana que acaba con dos titulares con la Audiencia Nacional reclamando al portal Moncloa punto com las grabaciones de la comida del ex comisario Villarejo con la ahora ministra de Dolores Delgado el Tribunal Supremo rechazando investigar a Pablo Casado aunque reconozca que haya indicios de trato de favor en su máster de la Universidad Rey Juan Carlos la decisión del alto Tribunal da alas a Casado para hacer lo propio para ejercer de líder de la oposición

Voz 3 01:08 el Gobierno se cae a trozos no aguanta más ya es la orquesta del Titanic es intentar que suene la música mientras entra más agua mientras el iceberg es más grande usar ya no hay remedio

Voz 1024 01:22 aunque de esa Fine aunque nunca veamos los trabajos el máster de Pablo Casado nunca es tarde para que fluya la transparencia política Carlos Sevilla bueno sí a buenos

Voz 4 01:30 días esta mañana está previsto que el Boletín Oficial del Estado publique el patrimonio de todos los miembros de los gobiernos desde el año dos mil catorce Se trata de las declaraciones de unos mil quinientos altos cargos incluyendo las de los miembros de los ejecutivos de Rajoy que están pendientes de ser publica

Voz 1024 01:44 Donald Trump Moreno al FBI investigar al juez que ha propuesto para el Tribunal Supremo

Voz 4 01:48 Brett Kavanaugh está acusado de abusos sexuales por parte de tres mujeres el Senado estadounidense avaló este viernes su nominación al cargo en el Supremo pero solicitó una investigación antes de confirmar a Kavanaugh en la votación final

Voz 5 01:59 a veces vi a Bill salió adelante gracias al republicano Jeff que se sumaba a la oposición y solicitó solicitaba al FBI abrir una investigación limitada sobre las denuncias de aves abuso sexual contra el magistrado

Voz 1024 02:13 Nicolás Maduro reitera su disposición a reunirse con Trump

Voz 4 02:16 la dicho esta madrugada en Caracas tras participar en Nueva York en la Asamblea General de la ONU

Voz 6 02:21 mi tía la decisión y el coraje para reunirme con el presidente a saludar y establecer un diálogo del cura porque yo creo en la diplomacia de la palabra

Voz 1024 02:36 pero en la diplomacia de la paz y en Indonesia al menos cuarenta y ocho muertos más de trescientos cincuenta heridos por el tsunami

Voz 4 02:43 la ola ha de hasta tres metros la edad a la provocado un terremoto de magnitud siete coma cinco que asado ha acudido este viernes el norte de las islas Célebes que permanecen prácticamente incomunicadas por otro lado más de cuatrocientos vuelos han sido cancelados en el sur de Japón ante la llegada del tifón trámite que se espera que toque tierra esta mañana

Voz 1024 02:59 esta madrugada hemos conocido que el fallecido Martí Beilin miembro fundador de una de las míticas bancas bandas de rock psicodélico de sobremesa de los setenta Jefferson el pleno la Marty Beilin guitarra y coros en este clásico obtuvo un premio Grammy en reconocimiento a su carrera musical irse hace dos años arrastraba

Voz 1 03:32 problemas de corazón por sus tenía setenta y seis años

Voz 1024 04:02 la Jefferson empleen el Antena de Matinal SER vamos a avanzar los deportes el sábado hoy tenemos derbi madrileño Real Madrid Athletic desde las nueve menos cuarto en el Bernabéu Héctor González buenos días

Voz 7 04:11 qué tal buenos días llegan los blancos colíderes y los rojiblancos a dos puntos de la cabeza en el Real Madrid son bajas Isco y Marcelo hoy parece que llega tiempo Carvajal mientras que Jiménez está recuperado para un Simeone que presentará su once de gala en el Bernabéu el derbi es el plato fuerte de la séptima jornada de Liga antes a la una Real Sociedad Valencia cuatro y cuarto Barça Athletic Club de Bilbao seis y media Éibar Sevilla además jugado ayer Rayo Vallecano dos Español dos La selección española femenina de baloncesto derrotó en los cuartos de final del Mundial a Canadá por sesenta y ocho cincuenta y tres Llesta noche en Tenerife desde las nueve jugará la semifinal ante Australia en una hora arranca la segunda jornada de la Ryder Cup de golf en Paris donde de momento Europas está imponiendo cinco tres a los Estados Unidos

Voz 1024 04:56 completamos portada con el mapa del tiempo en Horta buenos días

Voz 1628 04:59 buenos días el último fin de semana de septiembre estará marcado por el veranillo de San Miguel cielos soleados en prácticamente todo el país y temperaturas altas para esta época del año superarán los treinta grados en Extremadura Andalucía y la zona centro de España nubes bajas en Galicia y el resto el Cantábrico conforme avance el días esperan algunas tormentazo chubascos en algunas zonas de Cataluña Baleares Pirineos en Canarias lluvias débiles y chubascos en las islas de mayor relieve

Voz 1024 05:28 Si amanece en efecto decía Irene este último sábado el mes estamos a veintinueve el nueve son las siete y cinco seis cinco en Canarias hasta y media en punto noticias en ese tiñeron Carmen Montón Dolores Delgado Pedro Duque el Gobierno está llegando a a fin de mes con la sensación de que septiembre ha sido el mes en el que los partidos en la derecha los que engloba a PP y Ciudadanos se han tomado la revancha por haber perdido el poder en la moción de censura hay pretenden así acortar esta duodécima legislatura es la crónica de Inma Carretero

Voz 0806 05:58 el Gobierno este viernes ha pasado a la ofensiva

Voz 2 06:00 los partidos de la oposición han iniciado un ataque personal que no político a los miembros del Gobierno este brutal acoso al Gobierno ha empezado a ser ya más que evidente ante esta cacería no vamos a parar de trabajar no nos van a parar

Voz 0806 06:21 continuamos en la brecha no vamos a parar en esos términos se ha pronunciado la portavoz Isabel Celaá que se ha deshecho en halagos a los ministros cuestionados esta semana Dolores Delgado Pedro Duque ha denunciado el bochorno democrático que les produce el uso que está haciendo el Partido Popular y Ciudadanos de la Mesa del Congreso y por último ha terminado desafiando al ex comisario Villarejo

Voz 2 06:41 nosotros no atendemos a las extorsiones tengo corrupta

Voz 0806 06:45 Fuentes del Gobierno aseguran que son conscientes de que hay un dossier sobre cada ministro y que la presión va a ser muy dura pero también avisan cuidado dicen que lo que pueden provocar es que el Gobierno aparezca como una víctima y que termine saliendo beneficiado

Voz 1024 06:58 el ejemplo más claro esta campaña de acoso es según el bueno el serial sonoro de la comida del comisario José Villarejo con entre otros la entonces fiscal ahora ministra de Justicia do Dolores Delgado el juez Baltasar Garzón el magistrado ha presentado una denuncia por descubrimiento y revelación de secretos contra dos digitales contra el confidencial y contra Moncloa punto com la Audiencia Nacional reclama a este último portal de Internet para antes el lunes toda la grabación Miguel Ángel Campos

Voz 1552 07:24 los agentes entregaron una providencia del juez De Gea en la que advierten a los responsables de la página web que tienen hasta el lunes para entregar todos los audios que tengan relación con la comida que Villarejo y otros policías mantuvieron en dos mil nueve con la entonces fiscal Dolores Delgado el juez Baltasar Garzón en el escrito también se reclama al portal Internet que entregue cualquier otra grabación en la que haya participado el ex comisario Villarejo que pueda afectar al caso ésta es sólo la primera diligencia de la investigación a Moncloa punto com avanzada por La Ser debido a las supuestas vinculaciones societarias del portal con el excomisario el juzgado ha abierto una pieza separada secreta para investigar el caso y no descarta nuevas actuaciones en próximos días

Voz 1024 08:08 hasta tres copias en las grabaciones tendría Villarejo según revela en su edición de hoy sábado el diario El País también se refería a la ministra portavoz Isabel Celaá al caso de Pedro Duque y el chalé en Jávea a nombre de una sociedad instrumental para pagar menos impuestos desde Bruselas el ministro de Ciencia descartaba dimitir aunque quizá reconocía se haya equivocado

Voz 9 08:27 vamos a ver cuáles son las cuales han sido los errores de contabilidad o de lo que sea ha ido vamos a subsanar en cualquier casos se trata quizás de a lo mejor errores civil intencionalidad ninguno

Voz 1024 08:41 Flores como que alguno de los ingresos no aparezcan reflejados en las cuentas

Voz 9 08:44 usted mantiene que para un auto alquiler en el tipo que ha vivido en esa casa para uno tu alquiler a precio de mercado perdóname que no hable las cosas que no es entiendo

Voz 1024 08:59 eh esto es eh ayer viernes vamos a recuperar del día anterior del jueves el momento de la rueda de prensa en el que Duque si hablaba de lo que todos entendían

Voz 0888 09:06 sí que sí que hacemos el auto alquiler lo que pasa es que claro si somos nosotros mismos pues lógicamente pues tiene una formalidad diferente no hay que hacer la mínima o sea no hay que tener un contra otro registraron por el estilo

Voz 1024 09:23 con la semana también nos deja como decía en portada un caso cerrado el del Master de Pablo Casado el Supremo rechaza investigar al líder de la oposición aunque pudiera haber un trato de favor por parte de la Universidad Rey Juan Carlos lo ampliamos con Alberto Pozas

Voz 7 09:37 es sin duda un argumento que al menos el resto de alumnos imputados tienen a su favor no Cristina Cifuentes pero sí otros alumnos beat de la universidad el Supremo investigará a Pablo Casado porque explica en su caso como mucho lo que hubo fue un trato de favor pero no un delito no hay pruebas de que el presidente del Partido Popular trazas una estrategia con sus profesores y responsables del máster de la Rey Juan Carlos por obtener el título sin hacer nada y por tanto dicen no hay caso convalidar cuarenta créditos de golpe o sacar buenas notas sin pasar por clase reconocen puede ser una irregularidad pero en todo caso achacable a los responsables del Master no ha casado el Supremo toma esta decisión haciendo suyos los argumentos de la Fiscalía el mismo día en que otro tribunal la Audiencia de Madrid ha decidido dar su apoyo a la investigación que un juzgado de la capital lleva en torno al resto de másteres senyera archivar el caso contra el responsable del Instituto de Derecho Público de la Universidad donde acusaron todos contradice a la Fiscalía esto no es una causa general

Voz 1024 10:27 dice ahora que son las siete diez de la mañana seis y diez de la mañana en Canarias ahora que igual están despertando madrugado este sábado el PP reconoce fuera de micro que se acabó la pesadilla resumen de raciones con María Jesús Güemes

Voz 1461 10:39 casado se siente feliz y los cargos territoriales respiran aliviados el PP suelta lastre Se acabó el caso máster así que ahora toca hacer oposición a Sánchez y concentrarse en las próximas elecciones en Génova dicen que la verdad siempre se abre paso que se ha hecho justicia y esperan que ya nadie vuelva a utilizar este tema para hacer daño a su líder es más les gustaría que los socialistas le pidieran perdón así

Voz 0231 11:00 dijo ayer Teodoro García Egea podrían aprovechar

Voz 8 11:03 señora vicepresidenta yo señor presidente del Gobierno

Voz 0314 11:06 para el pedirle disculpas a una persona intachable humana y profesionalmente como Pablo Casado al que han estado cuestionando durante todo este tiempo podría ser una un gesto de humildad idea aceptar lo que todo el mundo sabe que es que Pablo Casado es una persona de amistad ha sido injustamente acusada por esos cobardes que utilizan la mentira para

Voz 1461 11:28 el equipo de Casado insiste en que él siempre ha dado la cara aunque al final no hemos leído sus trabajos ni lo haremos porque los que le rodean dan por cerrado este asunto resaltan que no existe ningún indicio de delito por eso despejado el camino hacia

Voz 8 11:41 no va

Voz 1024 11:44 hace un año y un día después de la aprobación del pacto de Estado contra la Violencia de Género después de una semana negra con tres mujeres y dos menores dos menores asesinadas el Tribunal Supremo ha sentado las bases para que se pueda imponer más pena cuando el agresor domina a la víctima lo explicamos con Javi SER Álvarez los jueces han interpretado por primera

Voz 1552 12:03 vez en qué casos se deben aplicar la agravante de género ya condenado a seis años y medio de prisión a un hombre que acuchilló e intentó asfixiar a su pareja sentimental mientras le decía Si no eres mía no eres de nadie los magistrados consideran que está acreditado el intento de dominación del acusado sobre la víctima en esta sentencia pionera la fiscalía había solicitado que se aumentará la condena porque el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León entendió que no hubo tal desprecio o la discriminación a la víctima por el sólo hecho de ser mujer de hecho rebajó la pena hasta tres años pero ahora el Tribunal Supremo sienta las bases jurídicas para que esto no vuelva a suceder desde hoy la dominación pasa a ser una agravante los delitos de violencia la mujer porque hechos así concluye los magistrados hacen que la mujer se convierta en un ser incapaz de tomar decisiones sobre los aspectos más personales e íntimos de su vida que pudiera merecer alguna clase de respeto bueno

Voz 1024 12:54 es fuera en Estados Unidos el candidato de Donald Trump para el Tribunal Supremo Brett Kavanaugh será finalmente investigado por el FBI de las acusaciones de abusos sexuales que pesan contra él desde Washington informa para la SER Carlos Pérez Cruz Allen

Voz 5 13:06 Asturias les sobran páginas invocados en su nombre pero lo que estoy viviendo en Estados Unidos esta semana va camino de inscribirse en letra indeleble el proceso de confirmación del juez Brett Kavanaugh vivió ayer otro capítulo a medias entre el drama y el thriller

Voz 10 13:19 yo yo mira depende ahora vence mi yo volvemos

Voz 5 13:25 de camino al Comité Judicial del Senado el senador por Arizona Jeff Lake fue reprendido por dos mujeres supervivientes de acoso sexual María Gallagher y Ana María Arcila enfrentaban al saber que había anunciado su voto favorable a Kavanaugh sin embargo la votación se fue retrasando senadores que entraban y salían de la sala rumores de negociación tienes media hora después de lo previsto Fleck aparecía con una petición el de Arizona pedía que Senado retrasará la votación de confirmación de Cabanes una semana y que el FBI abriendo investigación limitada en alcance y tiempo sobre las denuncias de acoso sexual contra el juez el Comité Judicial votó y aprobó por once diez proponer como candidato al Supremo en el Senado acertó después el retraso de una semana Donald Trump que no ha pensado ni un solo segundo en cambiar de candidato el Supremo ordenó más tarde una investigación que ahora enfrenta una extremada limitación de tiempo todo esto

Voz 1024 14:23 fuera del huracán político de Estados Unidos mientras en Indonesia

Voz 11 14:32 la isla de Célebes la tierra tembló en un terremoto de siete con cinco grados

Voz 1024 14:36 dos en la escala abierta de Richter el epicentro estaba en alta mar y el tsunami ha acabado con la vida de cerca de medio centenar de personas Belén de la Peña buenos días

Voz 1461 14:45 buenos días tras el temblor un tsunami ideas

Voz 1473 14:47 a tres metros de altura ha golpeado la ciudad de Palma capital de la provincia de Célebes hasta el momento son cuarenta y ocho las víctimas mortales trescientos cincuenta y seis los heridos el seísmo han destrozado las comunidades y la red eléctrica en la zona las cuales continúan sin ser restablecidas el terremoto este viernes estuvo precedido tres horas antes por otro de seis grados de magnitud que provocó la muerte de una persona a Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico una zona de gran actividad sísmica volcánica en la que cada año se registran unos siete mil terremotos la mayoría moderados

Voz 1024 15:20 el próximo deja atrás otra jornada de protestas masivas con al menos siete muertos en la Franja de Gaza por disparos israelíes corresponsal en Jerusalén Beatriz según Berriz

Voz 12 15:29 más de veinte mil palestinos de Gaza protestaron ayer en la frontera entre la franja e Israel los nazaríes llevan meses manifestándose para pedir el fin del bloqueo israelí que les aísla y les empobrece desde hace once años y el retorno a las tierras de sus abuelos que hoy pertenecen a Israel desde finales de marzo casi doscientos palestinos han muerto y centenares han resultado heridos entre los fallecidos de ayer hay al menos dos menores de edad que murieron tiroteados por soldados israelíes apostados al otro lado de la frontera también se registraron unos quinientos heridos noventa de ellos de bala según cifras del Ministerio de la salud palestino el Ejército israelí explicó que los militares recibieron granadas y otros artefactos explosivos sobretodo en el norte de la franja de Gaza lo que les obligó a lanzar dos ataques aéreos contra objetivos del movimiento islamista Hamás que gobierna en la franja los habitantes de Gaza insisten en que estas manifestaciones no están organizadas por Hamás sino que son un movimiento pacífico y apolítico

Voz 1024 16:30 mientras en Tetuán cientos de jóvenes se manifestaron anoche en protesta por la muerte de la joven abatida por la Marina Real marroquí esta semana cuando viajaba en una patera hacia la costa española protesta que acabó como decimos anoche con disturbios desde Rabat informó para la SER Sonia Moreno

Voz 13 16:46 la muerte de la joven estudiante de diecinueve años tiroteada por la Marina Real marroquí cuando viajaba en una embarcación camino de España ha despertado la indignación de los marroquíes con banderas de España haya gritos de El pueblo renunció a la nacionalidad marroquí salieron a manifestarse en las calles cientos de ciudadanos más de tres mil personas coreaban

Voz 8 17:10 está vida nuestra sangre para condenar la muerte de haya

Voz 13 17:13 para Mohamed Benaissa presidente del Observatorio del norte de derechos humanos está claro luego en Marruecos vive la verdadera primavera árabe ahora porque en el dos mil doce no tenía lo exige la manifestación estaba prohibida para eludir la los jóvenes la convocaron la misma mañana en las redes sociales que utilizarán una celebración de un partido de fútbol del equipo local para hacer un homenaje a quien consideran ya mártir de la inmigración

Voz 1024 17:37 dice Ramos el mapamundi en Italia con la penúltima salida de pata de banco del Gobierno italiano en esta ocasión en boca de suministro de cultura que ha comparado a los inmigrantes con las plantas dice que necesitan tiempo para aclimatarse o de lo contrario desencadenan una infracción que traducido resulta una invasión que perjudica al resto corresponsal en Roma Joan Sales

Voz 0946 17:58 no es la primera declaración desafortunada del ministro italiano de bienes culturales Alberto Bonis Oli en agosto anunció la cancelación del día gratuito al mes en los museos italianos que ante las protestas este septiembre ampliado la gratuidad a la primera semana de cada mes de octubre a marzo ahora ha comparado los inmigrantes a plantas que llegan del exterior

Voz 14 18:22 que

Voz 0946 18:24 cuando una planta llega de fuera un necesita un tiempo para aclimatarse ha dicho no estoy seguro que en Italia este tiempo sea suficiente la cultura puede ser una forma para acelerar la aclimatación añadido

Voz 15 18:37 cuando llegan estas especies de fuera sino sea claro

Voz 0946 18:39 matan se produce una infección el ministro italiano de Cultura conoce perfectamente el significado de infiltración además que los inmigrantes italianos millares en los últimos ciento cincuenta años superan hoy los sesenta y cinco millones a la población de Italia son actualmente más de ochenta millones en el exterior y nadie diría que han infestado del mundo

Voz 1024 19:06 también del exterior de Los Ángeles el presidente del Gobierno Pedro Sánchez se ha puesto hoy como ejemplo ante jóvenes universitarios californianos para resistir ha dicho los momentos de duda au Soledad que puedan tener en este sentido Sánchez les ha recomendado a ellos no rendirse ni tirar la toalla nunca levantarse y seguir luchando porque al final merece la pena pero sí les ha lanzado este mensaje como decimos durante una conferencia que ha ofrecido en Los Ángeles en la Universidad del Sur de California en la que es la penúltima jornada de su viaje a Canadá y EEUU así estamos llegando a las siete y veinte de la mañana seis y veinte de la mañana en Canarias en un minuto los deportes

Voz 8 19:48 buenos días el número premiado en el sorteo del Cuponazo celebrado ayer ha sido sesenta y seis mil setecientos cuarenta y uno este número ha obtenido un premio de nueve millones de euros quince millones si se ha jugado al Cuponazo XXL puedes consultar el resto de los números premiados en juegos once punto tienes una nueva oportunidad con el sueldo lazo del fin de semana disfruta del día y recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 16 20:25 en cristal Hawks hacemos que reparar la luna de tu coche seguida muy sencillos para que sea aún más sencillo nos encargamos de todos los trámites con tu compañías de seguros en cristal y estamos para ayudarte por el XXV aniversario de cristal BOC sustituyes el parabrisas te llevas una cámara deportivas 4k llama al novecientos veintiséis veintiséis cero cero o cristal google punto es

Voz 1024 20:49 vamos con la previa del segundo derbi madrileño de la temporada Héctor González buenos días

Voz 7 20:53 qué tal buenos días el primero fue el de la Supercopa de Europa y esta noche en el Bernabéu Real Madrid Atlético vuelven a verse las caras mes y medio después los blancos llegan como colíderes de la Liga pero después del tropiezo del Pizjuán y los colchoneros a dos puntos de la cabeza tras encadenar tres victorias consecutivas

Voz 9 21:18 aún derbi todo es importante tiene un componente emocional también al margen tenemos que llegar preparados a todos los niveles futbolísticos y emocionales porque un derbi es un partido más a la forma de llegan cada equipo mucha importancia porque son partidos emociones ya que obviamente pueda jugar en este lío

Voz 7 21:42 el de Julen Lopetegui antes su primer derbi en el Bernabéu el Cholo Simeone que lleva sin perder en el estadio blanco en Liga desde dos mil doce será el primer derbi sin Cristiano o Fernando Torres con toda la portería blanca enfrentándose a sus ex o de reencuentro entre Sergio Ramos Griezmann después del cruce de declaraciones entre ambos a raíz de que el francés se colocase a la altura futbolística de Messi Ronaldo mucho morbo como siempre y sólo dos puntos de diferencia en la clasificación entre ambos última hora del Real Madrid Antón Meana buenos días qué tal bueno

Voz 0231 22:12 días al filo de las doce del mediodía conoceremos la lista de convocados del Real Madrid para el partido contra el Atlético ayer Lopetegui estaba serio consciente de lo que se juega esta noche en el Bernabéu y con una baja importante la de Marcelo que se pierde los próximos tres partidos como mínimo recupera a Carvajal para el lateral derecho y se esperan en el centro jueguen Casemiro Kroos y Modric

Voz 7 22:31 gracias Antón tendrá por lo tanto Lopetegui que introducir novedades en el once en un Madrid que ha dominado los últimos derbis de Copa y sobretodo de Champions pero que en los enfrentamientos ligueros está viendo superado por el Atlético desde hace años Pedro Fullana qué tal buenos días

Voz 15 22:44 hola buenos días el Atlético de Madrid afronta el partido con el respaldo de cinco años consecutivos sin perder en el Santiago Bernabéu en Liga con la clara mejoría en su juego en las últimas semanas se lo deportivo José María Giménez está en condiciones y será titular en defensa y Diego Pablo Simeone pondrá el once de gala aunque manejados dudas Tomás que podría jugar de inicio en lugar de Rodrigo y Ángel Correa Savic es baja por lesión Illes Martins también arrastra un golpe en la rodilla el técnico argentino concentrará a la plantilla este

Voz 7 23:17 mediodía gracias Pedro el partido a las nueve menos cuarto arbitrado por Martínez Munuera sobre el césped por González González desde el bar más allá del derbi a las cuatro y cuarto Barça Athletic en el Camp Nou con la baja de un Tití por lesión en un conjunto azulgrana que necesita ganar después de perder cinco puntos en las últimas dos jornadas Ernesto Valverde

Voz 8 23:38 tú crees tres que quitamos los puntos tú crees que hay alguien que no los necesite mejor dicho raro acreditaban los puntos el Athletic necesita los puntos claro que las la tesitura el Girona el español Iker equipo necesita los votos unos más porque cada vez que desafiar a Rato

Voz 7 23:55 pues claro que sí además otros dos buenos partidos para este sábado a la una de la tarde Real Sociedad Valencia ya las seis y media Éibar Sevilla anoche Se abrió la jornada en Vallecas con el Rayo dos Espanyol dos fuera del fútbol la selección española de baloncesto femenino ya es semifinalista del Mundial de Tenerife después de ganar sesenta y ocho cincuenta y tres a Canadá partido sufrido hasta que en el último cuarto el recital en defensa de las de Mondelo puso en bandeja el pase a la lucha por las medallas una de las protagonistas de la victoria al Laura Gil en el larguero

Voz 17 24:30 bueno yo creo que que ahí está saliendo todo todo robados en ataque hemos tenido ahí nuestros nuestros fallos pero bueno al final las defensas siempre está ahí no oí es lo que nosotros poco ahí también el el empuje

Voz 7 24:42 para tirar adelante desde las nueve de la noche hora peninsular en el Santiago Martín de Tenerife la semifinal ante Australia dos apuntes más en París está disputando la Ryder Cup de golf en la que de momento Europa va por delante cinco tres de Estados Unidos y que no un rato tiene su nuevo día de competición al igual ayer con duelos de parejas compiten esta mañana aunque por separado Sergio García Jon Rahm además hay Fórmula uno en Rusia desde las dos de la tarde en la clasificación después de un viernes en el que dominaron los Mercedes lo contamos todo en Carrusel Deportivo desde la una en onda media aplicaciones móviles desde las tres en todas las emisoras FM

Voz 18 25:20 este fin de semana queremos que

Voz 8 25:23 seis cruces de Carrusel Deportivo desde las tres una hora menos en Canarias y Fútbol Club Barcelona

Voz 19 25:40 con las semifinales del Mundial femenino de basket lo mejor es coches

Voz 8 25:57 Carrusel deportivo con Dani Garrido más grande que nunca la Cadena Ser

Voz 20 26:05 primero fue hablarporhablar la obra de teatro

Voz 7 26:10 ahora llega por fin también por gentileza de laca

Voz 11 26:12 de nacer los corresponsales y también viñetitas os Ture hoy te más elitistas sin y muy buenas y bueno

Voz 8 26:36 del otro el bis

Voz 11 26:39 a vivir el musical con coreografía de Lourdes Lancho Javier

Voz 1628 26:48 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 8 26:55 en el mundo existen súper héroes de carne y hueso

Voz 18 27:01 pero para mí persones con una vida normal y una historia increíble que contar

Voz 8 27:09 historias de una vida intrincada al Depor al esfuerzo y la superación imagino que todo deportista tienes a Pepín clavaron hace más de lo que ha hecho canoso y como su hermana Maya decir que sea ella la que operan porque lo super héroes sueños que cumplir

Voz 21 27:28 los años que tiene cada uno que no los abandonen jamás hay que luchar la

Voz 7 27:32 vida todo pero pero

Voz 21 27:34 te quieres cosas

Voz 8 27:37 veinte Robin la tu mano del deporte a partir de la una de la tarde una hora menos en Canarias con Michael Robinson síguenos también en acento Robinson punto de K

Voz 1024 27:55 en la Cadena SER llegamos a la contraportada del sábado a dos minutos de las siete y media de la mañana las seis y media de la mañana en Canarias Facebook es la red social por definición con cerca de dos mil quinientos millones de usuarios activos en todo el mundo y no hace

Voz 1461 28:14 tantos amigos sin tener un buen puñado de enemigos la compañía fundada por

Voz 1024 28:18 Barça que ver hace catorce años y medio a sufrió esta semana el mayor pirateo de su historia

Voz 1461 28:24 hacemos números con María Manjavacas cincuenta millones de usuarios de Facebook en este momento están a merced de los hacker que podrían haber obtenido información privada al acceder a sus cuentas como si fueran los propios usuarios es como si tuviera la llave de acceso y esto permite no sólo robar datos sino también manipularlos y como ha pasado cuál ha sido la brecha de seguridad según ha reconocido Facebook en un comunicado los piratas han explotado una vulnerabilidad en el código en la pestaña ver cómo una habilidad que permite a los usuarios ver su perfil como si fuesen otra gente ya se ha abierto una investigación Facebook dice que se lo toma muy en serio pero todavía no se sabe quién está detrás de este ciberataque que está teniendo repercusión en la Bolsa

Voz 1024 29:04 en la Bolsa de Nueva York en el Nasdaq Facebook cedía anoche un dos con cincuenta y nueve por ciento al final hasta los ciento sesenta y cuatro dólares con cuarenta y seis centavos

Voz 8 29:13 sí

Voz 1024 29:21 veremos cómo acaba este episodio en el día en el que estaremos pendientes de otro final del palmarés que conoceremos esta noche del Festival de Cine de San Sebastián abrimos líneas ya con Donostia donde en un minuto en medio minuto arranca el cine en la SER con las fin matinal de María Guerra y Pepa Blanes cerramos edición con Belén de la Peña y Carlos Sevilla en la producción y con Carlos Higueras al frente de la parte técnica actualizamos en media hora en A vivir que son dos días con Pino les habló Piñero que va a ser una muy buena mañana

Voz 23 29:50 tú