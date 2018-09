Matinal SER (30/09/2018)

No hay resultados

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana seis en Canarias

Voz 2 00:04 matinal S

Voz 3 00:16 la policía haciendo ver que que un aumento de sueldo pero en realidad lo que quieren o premia claro reivindicar la violencia que

Voz 4 00:25 no hubo contra la población no hombre bueno porque hay que apoyarlo el año pasado aquí se pasó muy mal solamente se está viendo lo malo no se está viviendo la Guardia Civil a la policía que fue mucho daño asustó almorzó comandos

Voz 1024 00:37 aniversario de la consulta ilegal del uno de octubre reviviendo la división en Cataluña la imagen sonora de este día están los independentistas radicales que trataron de reventar y algunos agredieron a los agentes que participaban de esa concentración convocada por un sindicato policial el president Quim Torra condenaba anoche en TV3 cualquier tipo de violencia

Voz 5 00:56 que lo condena toda la violencia no la feria dimitido consigue book

Voz 1024 00:59 a la par creencias que alzaba la Cámara escuchar que tenga la intención de cesar a su conseller de Interior por ese episodio bayers de ese Madrid preguntado por la situación en Cataluña el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska insiste en una entrevista al diario El País en la separación de poderes

Voz 6 01:14 una cuestión es el ámbito judicial y la relevancia judicial en su caso de otra cosa es el ámbito político ni en el ámbito político hay que trabajar y trabajar por generar confianza en el conjunto de la sociedad catalana idea el resto de la español cada uno tiene su ámbito de actuación su ámbito de aplicación lo que debe quedar claro es que tienen que ir por caminos distintos paralelos nunca a cruzarse

Voz 1024 01:42 sobre la decisión de excarcelar a políticos el proceso Grande Marlaska insiste en que es competencia exclusiva de los jueces del exterior seguimos atentos a la magnitud de la tragedia en Indonesia Carlos Sevilla buenos días qué tal

Voz 5 01:58 buenos días en Indonesia los equipos de rescate siguen buscando supervivientes del terremoto y el tsunami que sacudieron la isla de Célebes el viernes las autoridades cifran en cuatrocientos veinte el número de muertos y en miles los desaparecidos aunque advierten de que las víctimas podrían aumentar a medida que se vayan accediendo las zonas afectadas todavía muy incomunicadas

Voz 1024 02:15 Donald Trump sigue defendían a su candidato supremo

Voz 5 02:18 entre estadounidense ha asegurado que el juez Brett Kavanaugh que está siendo investigado por abusos abusos sexuales ha sufrido la mezquindad y la ira del Partido Demócrata lo ha dicho en un mitin en el estado de West Virginia

Voz 7 02:28 control Chicken Fran Jackson queda pero no son dos sectores

Voz 5 02:33 todo para confirmar al juez Cahn Canadá es un voto para confirmar una de los mayores expertos legales de nuestra época es un jurista reconocido por su dedicados al ser su dedicación al servicio público de hecho Donald Trump quien también ha afirmado que el FBI tiene mano libre para investigar al magistrado

Voz 1024 02:47 el domingo de oposiciones en Correos

Voz 5 02:50 ciento dieciséis mil personas examinan hoy para obtener una de las casi dos mil trescientas plazas de empleos fijos que se ofrecen el examen comienza dentro de tres horas a las diez y se realizará simultáneamente en treinta ciudades es la segunda oferta de empleo estatal convocada en Correos en los últimos diez años ya

Voz 1024 03:04 además entrará en vigor la nueva regulación para las V trece

Voz 5 03:06 en el decreto de Ley aprobado por el Gobierno da competencias a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para regular la actividad de los vehículos de alquiler con conductor las administraciones tendrán un plazo de cuatro años para adaptarse a la nueva legislación Imus

Voz 1024 03:19 abandona la presidencia de Tesla el empresario al

Voz 5 03:21 pasado un acuerdo con el organismo regulador de la Bolsa estadounidense dos días después de que le acusara de fraude por confundir a los inversores con un mensaje en Twitter más que seguirá siendo consejero delegado de Tesla tendrá que pagar además una sanción de veinte millones de dólares que se suma a los otros veinte millones que abonará la acompaña

Voz 1024 03:37 en esta madrugada hemos conocido además la muerte del autor del musical Cabaret

Voz 8 03:42 sí

Voz 7 03:47 aparece el musical de Broadway que se estrenó a mediados de los años sesenta llega a la cita

Voz 1024 03:52 la de Joe Master of autor del libreto de esta obra universal que ganó un Tony al mejor musical la versión cinematográfica desde mil novecientos setenta y dos y se llevó ocho premios Oscar Joe más torero fallecido en Nueva Jersey él tenía noventa y ocho años

Voz 9 04:08 cuando él Amberes de

Voz 1024 04:25 anoche otro espectáculo en la capital acabó sin goles de buenos días

Voz 10 04:30 qué tal buenos días el derbi madrileño terminó con empate a cero ni Real Madrid ni Atlético de Madrid consiguieron acertar de cara a gol este empate deja al Real Madrid con catorce puntos y al Atlético con doce ninguno de los dos equipos madrileños aprovechó el tercer pinchazo consecutivo del Barcelona en Liga el conjunto de Ernesto Valverde también empató ante el Athletic uno uno en un partido en el que Busquets y Leo Messi fueron suplentes y salieron en la segunda parte a pesar de no ganar el partido el Barcelona se queda como líder con catorce puntos cero es el Sevilla ganó uno tres al Eibar en un encuentro que quedó empañado por un incidente en la grada a catorce personas diez de ellas hospitalizadas resultaron heridas leves pues de que una valla de la grada cediera en las celebraciones de uno de los goles por parte de la afición visitante en el otro partido del sábado el Valencia derrotó por cero uno a la Real Sociedad y al margen del fútbol mundial femenino de baloncesto la selección española cayó derrotada ante Australia tendrá que buscar hoy el bronce ante la selección de Bélgica a partir de las seis y media en ciclismo hoy se disputa la prueba masculina del Mundial en golf última jornada de la Ryder con ventaja para Europa de momento

Voz 11 05:37 en cuanto al tiempo septiembre se despide como sea

Voz 1024 05:39 era verano Irene Horta buenos días buenos días

Voz 11 05:41 es un día más lucirá el sol en buena parte del país con valores por encima de la media intervalos de nubes un poco más abundante en el norte de Cataluña donde incluso se esperan algunos chubascos también cielos nubosos en el Cantábrico en el norte de las islas Baleares y en el norte de las islas Canarias en cuanto a las temperaturas contrastes térmicos en provincias como León Teruel donde habrá nueve grados durante la madrugada pero en el día SAR se alcanzarán los Veintiocho ambientes frescos en todo el Cantábrico imprescindible una chaqueta y temperaturas más cálidas en el este y el sur peninsular con máximas en torno a los treinta y dos y treinta y cuatro grados también en Canarias a rozarán los treinta grados a las islas más occidentales

Voz 1024 06:18 así hemos llegado a fin de mes treinta del nueve a las siete seis seis y seis en Canarias hasta y media en punto noticias las cámaras de televisión el audio de las cámaras dejaron constancia del grado de violencia que perpetraron los radicales que abordaron a policías y aborda civiles que se habían concentrado en la sede de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona al parecer los independentistas pretenden mantener este grabo de protesta en las calles es al próximo miércoles les conoce cumple un año del discurso del Rey tras el referéndum ilegal fallido del uno de octubre Radio Barcelona Miguel los Mossos d'Esquadra lograron evitar que

Voz 0563 07:03 la manifestación policial Illa independentistas se cruzaran pero hubo incidentes la policía catalana tuvo que cargar varias veces contra algunos manifestantes independentistas que querían romper el cordón policial y alcanzar la otra protesta hay seis detenidos y otra persona imputada todos por atentar contra la autoridad veinticuatro heridos ninguno de ellos graves según la Guardia Urbana en la manifestación independentista participaron seis mil personas y la policía

Voz 11 07:35 al tres mil el conseller catalán dentro Joseba Mikel

Voz 1024 07:38 si los extremos el arco parlamentario pedían por la mañana su dimisión escuchamos encadena a cada Sirera Xavier García Albiol del PP

Voz 11 07:46 tenemos que pedir con contundencia

Voz 12 07:48 con rotundidad la dimisión del conseller como máximo responsable de esta violencia policial inaceptable el

Voz 13 07:55 de Interior como máximo responsable de haber permitido esta situación y por tanto vamos a feos su comparecencia muy probablemente la dimisión por inepto y por incapaz

Voz 1024 08:05 una dimisión que descartaba anoche lo escuchaban en portada al president Quim Torra en TV tres

Voz 5 08:09 no no he dimitido con sede EEUU parqué insiste hecho ALCA Jordan lo temblores

Voz 1024 08:14 que a Torra que no hará dimitir al conseller Buch que los Mossos han tenido en las últimas horas un papel complicadísimo que el Departamento de Interior catalán tiene el encargo de analizar si el operativo policial se ha desarrollado acorde al protocolo y que él es el primero en condenar la violencia que el proceso es pacífico democrático pero desobediente cuando hace falta del operativo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegado en Catalunya con motivo del aniversario mañana del uno de octubre también se ha referido el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska en la entrevista que hoy publica el diario El País

Voz 6 08:46 los Mossos d'Esquadra el tienen una competencia concreta en materia de sanidad pública son los primeros los que tienen la primera por así decirlo actuación en materia de seguridad pública y nosotros a lo que me dices vamos a estar simplemente con el ámbito de poder cooperar y colaborar en caso de que surja ningún incidente

Voz 1024 09:09 entrevista a El País Grande Marlaska considera además que la decisión de excarcelar a líderes el proceso compete exclusivamente a los jueces

Voz 6 09:16 el la prisión provisional es una medida cautelar excepcional poder incluso decir excepcionales sino algo obvio en un Estado de Derecho quién tiene que decidir y resolver esa materia es el tribunal competente

Voz 1024 09:31 a uno de los políticos presos es Oriol Junqueras el presidente de Esquerra Republicana ha anunciado que se presentará por cierto como cabeza de lista de su partido a las elecciones europeas del año que viene Radio Barcelona Adrià Tardi

Voz 0866 09:45 el ex vicepresidente cree que es momento de darlo todo

Voz 0027 09:47 que su candidatura es la mejor forma de denunciar lo que califica de retroceso democrático y represión

Voz 11 09:52 del Estado español una carta a la que ha puesto voz su sucesor en el Gobierno aragonés

Voz 0027 09:57 puertas de la cárcel donde Junqueras cumple prisión preventiva defensa con hilo de octubre defender el derecho a votar como ocurrió el uno de octubre denunciaron juicio que no será justo y mostrar a Europa las vergüenzas y debilidades del Reino de España es más importante que nunca ha dicho Juncker a través de Aragonés Junqueras que ya encabezó las listas de Esquerra al Parlamento Europeo en dos mil nueve fue eurodiputado hasta dos mil doce pero ahora hay que ver cómo encaja esta nueva candidatura con el calendario judicial que le afecta y con su propia situación personal recordemos que está suspendido como diputado por el supremo hasta que se celebre el juicio del proceso no estará

Voz 1024 10:31 a última conexión Price según Cataluña a esta hora recoge una noticia que acabamos de conocer la muerte de un histórico dirigente de Convergència Macià Alavedra hombre clave de los gobiernos de Pujol Radio Barcelona Susana Ruiz

Voz 11 10:43 Masia Alavedra estuvo en prácticamente todos los gobiernos de Jordi Pujol ocupando de forma correlativa las consejerías de Gobernación Industria y Economía en mil novecientos noventa y siete tras negociar el llamado Pacto del Majestic que sirvió para investir a José María Aznar Se retiró de la política activa para pasar a presidir la empresa pública autopistas de Cataluña en dos mil nueve fue tenido por su implicación en un caso de cobro de comisiones ilegales y otros delitos de corrupción admitió su culpabilidad pagó una multa de más de tres millones de euros que le permitió eludir la prisión y la condena fue leve este escándalo lo hizo desaparecer del debate político público aunque siempre sigue conectado con la actualidad ayer murió en el Hospital Clínic de Barcelona tenía ochenta y cuatro años

Voz 1024 11:28 más nuestro país en matinal Cadena SER llevamos casi veinticuatro horas contándoles las cuentas de los políticos que nos gobierna un ejercicio de transparencia que no veíamos en nuestro país desde dos mil catorce cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta el Boletín Oficial del Estado hacía público ayer sábado el listado de cuentas presentadas por más hay altos cargos empezando por el actual Gobierno Javier Carrera

Voz 0866 11:50 el patrimonio del presidente se reparte entre los más de ciento ochenta mil euros que declara en bienes inmuebles los veintiun mil de su cuenta corriente además de acciones y otros bienes eso sí Sánchez mantiene un pasivo es decir hipotecas y créditos por valor de ciento noventa y dos mil euros entre los miembros del Consejo de Ministros Josep Borrell que acumula una mayor Fortún con más de dos millones setecientos mil euros tras el titular de Exteriores Se sitúa Isabel Celaá con un millón seiscientos mil euros de patrimonio mientras que en último lugar encontramos a la ministra de Hacienda María Jesús Montero con poco más de cien mil euros en activos destaca también la declaración del ministro de Ciencia y Universidades Pedro Duque cuestionando esta semana por la compra de una vivienda a través de una sociedad Duque cuenta con un millón quinientos veinte mil euros en activos de ellos tan solo treinta y siete mil euros en inmuebles

Voz 1024 12:39 el listado Javier que refleja que el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy declaró un patrimonio de diez veces superior al de Pedro Sánchez

Voz 0866 12:46 Rajoy declaraba en dos mil doce un patrimonio de un millón doscientos sesenta mil euros tras su cese el ex presidente cuenta con más de un millón seiscientos mil Además la ministra con mayor capital de su gabinete era Isabel García Tejerina con más de tres millones de euros en activos y un dato más que llama la atención en las publicaciones del BOE el que fuera jefe de gabinete de Mariano Rajoy Jorge Moragas declara un patrimonio de apenas cuatro mil euros sin embargo cuenta con un pasivo con deudas por valor de trescientos treinta y cuatro mil euros

Voz 1024 13:16 el fin de semana también nos está dejando el escrito de alegaciones que han presentado en el ante el Ministerio de Justicia los nietos de Francisco Franco si finalmente se procede al exhumación del cadáver de que se encuentra Galayo los Caídos la familia quiere enterrar al dictador en pleno centro de Madrid en la catedral de la Almudena informa Sergio Soto

Voz 14 13:34 los nietos de Franco afirman que sólo a ellos les corresponde decidir dónde deben reposar los restos de su abuelo Easy el Gobierno les obliga a sacarlos de dónde estan del Valle irán a parar a la cripta familiar en La Almudena ahí está enterrada ya desde diciembre la única hija del dictador Carmen Franco el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Emilio Silva ha advertido de que la Iglesia está en su derecho de hacerlo pero si lo acepta quedará retratada

Voz 15 14:00 si la Iglesia católica o la jerarquía católica quiere hacerse ese retrato de acoger los restos del dictador que causó un enorme sufrimiento a esta sociedad pues es una forma de de retratarse alguna consecuencia de alguna manera de la estrecha relación que tuvo el dictador gracias a vosotros

Voz 14 14:19 lo cierto es que el Vaticano se opone enterrar dentro de Iglesias por escrito desde los años ochenta pero la familia de Franco posee la cripta desde antes Illa Almudena no ha detenido esta práctica es decir a priori no hay impedimentos para que el cuerpo del dictador vaya a parar a una cripta del céntrico templo madrileño pegado al Palacio Real que recibe cada año la visita de miles de turistas esto si finalmente abandona el valle porque dicen los nietos del dictador que el decreto del Gobierno vulnera la Constitución porque no cumple los requisitos de urgente necesidad que marca la doctrina porque lesiona su derecho a la intimidad personal y a la libertad religiosa

Voz 1024 14:53 el Gobierno considera lógica la decisión de los Franco María Jesús Montero es la ministra de Hacienda

Voz 16 14:58 ha decidido finalmente hacerse cargo de los restos del dictador yo me alegro porque en un primer momento había manifestado otra otra cuestión parece lógico que sea la familia la que se haga cargo de esos restos que dos entierre en aquel lugar donde considere conveniente

Voz 1024 15:15 siete y cuarto seis y cuarto en Canarias

Voz 2 15:20 cadena SER Indonesia se prevé

Voz 1024 15:22 ahora para una segunda oleada tan dramática como el potente tsunami que el viernes golpeaba a la isla de Célebes en después el terremoto de siete con cinco grados en la escala abierta Ritcher las víctimas mortales se cuentan por cientos por miles los desaparecidos mientras los responsables del país están preguntando cómo pudo fallar la alerta por maremoto Belén de la Penya bueno

Voz 11 15:43 buenos días lo abordan es el portavoz de la Agencia hay uno en esa para el manejo de sal

Voz 1473 15:48 tres su topo purgó no mejoro quién ha dicho hoy que la cifra de víctimas sigue subiendo de momento son más de cuatrocientos los muertos matiza que los esfuerzos de de evacuación sean reducido debido a la falta de equipos pesados personal la escasez la escasez de personal médico y el derrumbe de hospitales también ha provocado que decenas de heridos todavía no hayan recibido trató miento las autoridades han advertido que las víctimas podrían aumentar notablemente según se vaya teniendo acceso a las zonas afectadas todavía muy incomunicadas la Agencia Meteorológica del país emitió el viernes una alerta de tsunami tras el primer seísmo de seis grados que se produjo aproximadamente a las diecisiete hora local el aviso se canceló media hora después esta rapidez la que se levantó la alerta ha sido criticada por la opinión pública especialmente porque las autoridades tardaron tres horas en confirmar que en confirmar que el tsunami había ocurrido mientras que los vídeos de los destrozos provocados por las horas las olas llevaban tiempo convirtiéndose en las redes sociales la agencia sostiene que el maremoto llegó a la costa antes de que la alerta fuera desactivada la ayuda se traslada desde Yakarta pero con el aeropuerto de Palma cerrado a los trabajadores de socorro no les queda otra que ir a la ciudad por carretera desde el aeropuerto más cercano son alrededor de diez y doce horas

Voz 1024 16:59 más al norte el tifón tatami continúa peinando Japón de sur a norte es una potente tormenta que arrasa rachas de viento de más de doscientos kilómetros hora hay que se espera que hoy pueda tocar tierra Eliza dejó su tuviese encuentra la capital de Japón cincuenta Tokio por el momento el ciclón ya ha dejado una veintena de heridos cerca de mil vuelos cancelados en el archipiélago nipón aquí en Europa mientras a este lado del Met del Mediterrani no estamos disfrutando este veranillo de San Miguel el oeste de Turquía es el siguiente en sufrir el azote del ciclón vas con lluvias torrenciales y vientos de hasta cien kilómetros hora que en Grecia sólo ha provocado por fortuna daños materiales aunque hoy Grecia tiene huracán político en la frontera con el Norte en Macedonia deciden referéndum si cambia de nombre José María Patiño

Voz 0866 17:44 los colegios electorales llevan desde las siete de esta mañana abiertos en la antigua república yugoslava de Macedonia para votar en el referéndum en el que los casi dos millones de ciudadanos no sólo decidirá en el cambio de nombre de su país sino también su futuro respecto a su integración en la Unión Europea y la OTAN el pasado mes de junio los ministros de Exteriores macedonio y griego firmaron un acuerdo por el que el país balcánico dejaría su nombre provisional tras independizarse de Yugoslavia para denominarse República de Macedonia del Norte de esta manera se ponía fin a una disputa entre ambos países que impedía la posibilidad de integrarse en Europa la alianza el ministro español de Asuntos Exteriores Josep Borrell difundió el viernes un vídeo en Twitter

Voz 17 18:24 en todo tuyo

Voz 0866 18:27 en el que animaba a los macedonios a dar un sí que en realidad Stuart porque algunos ciudadanos aseguran estar de acuerdo con entrar en la Unión Europea pero no en la OTAN de hecho los sondeos auguran una participación por debajo del cincuenta por ciento en una consulta que no es vinculante aunque el primer ministro sí ha condicionado su permanencia a un resultado positivo

Voz 1024 18:48 el Reino Unido también votó en referéndum por la permanencia en ese caso en la Unión Europea hígados del Brexit ahora esa operación salida es el principal motivo de divorcio en el inicio de la conferencia anual del Partido Conservador que celebran los tories desde hoy en Birmingham hasta el miércoles allí se encuentra la enviada especial de la Cadena SER Begoña Arce

Voz 0273 19:06 la portada esta mañana del Sunday Times resume el ambiente con el que hoy arranca la conferencia anual del

Voz 5 19:11 Partido Conservador en Birmingham Boris

Voz 0273 19:14 contra May ahora es la guerra dice el titular del dominical que publica dos entrevistas una con la primera ministra y otra con Boris Johnson el aspirante no oficial aún al liderazgo de los tories de guerra es efectivamente la atmósfera de la reunión que se prolongará hasta el miércoles las divisiones sobre el Brexit están llevando los tories a la autodestrucción en el Sunday Times May

Voz 5 19:35 acusa a los que critican su plan de jugar

Voz 0273 19:37 politiqueo con el futuro del Reino Unido y en contra de los intereses nacionales Johnson por su parte califica de completamente absurdo el plan de Chequers al que se aferra a Johnson tiene previsto intervenir el martes en un acto en Birmingham la víspera precisamente el discurso de May con el que concluirá a la conferencia las disputas sobre el Brexit pueden acabar conduciendo a unas elecciones anticipadas abriendo la puerta de Downing Street Jeremy Corbijn tras el congreso laborista de la pasada semana que fue relativamente bien aumenta la presión sobre May para frenar el impulso populista de Corbijn convertido en una amenaza real en las urnas

Voz 1024 20:15 el eterno conflicto en Oriente Próximo los palestinos han enviado ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya el caso del traslado de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén lo consideran una violación dicen de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas corresponsal en Jerusalén Beatriz de cumbre

Voz 18 20:32 desde hace varios años los dirigentes palestinos se concentran en buscar reconocimiento y solidaridad ante organismos multilaterales en calidad de Estado observador de la ONU Palestina acaba de solicitar directamente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que ordene a Estados Unidos que cierre su recién estrenada embajada en Jerusalén la vuelva a trasladar a Tel Aviv los palestinos según una nota de la corte de La Haya argumentan que el traslado de la embajada inaugurada el pasado mayo viola la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas este texto firmado en el año sesenta y uno establece que las misiones diplomáticas Se establecen en territorio del Estado receptor hizo Lou salen según el derecho internacional es una ciudad ocupada cuyo estatus se definirá después de un acuerdo entre israelíes y palestinos no es la primera vez que Palestina recurre a la corte de La Haya en dos mil cuatro en este mismo tribunal declaró que el muro que Israel estaba construyendo en torno a Cisjordania era ilegal e instó a Israel a desmantelarlo una recomendación que Israel desoye hasta hoy

Voz 1024 22:39 uno de los dos consiguió aprovechar el empate del contrario Paco Hernández buenos días

Voz 10 22:43 qué tal buenos días Real Madrid y Atlético de Madrid se repartieron los puntos en el estadio Santiago Bernabéu en un partido que terminó sin goles con empate a cero el Barcelona empató a uno en casa ante el Athletic pero sigue líder con catorce puntos los mismos que el Real Madrid las paradas de Thibaut Courtois en la primera parte y el acierto defensivo de José María Giménez en la segunda fueron culpables de que el derbi entre Real Madrid y Atlético terminase con empate a cero cada equipo dominó una parte pero ninguno tuvo acierto de cara a gol el cuarto derbi en Liga que termina con reparto de puntos tras el partido el análisis de Carvajal y de Goiri cuando un equipo de no todo no

Voz 21 23:25 eh perder tiempo es la satisfecho con el empate sino que para ellos un empate del Bernabéu es eso está clarísimo no pero sí que Borbón como poco los

Voz 10 23:36 los saques es un equipo que está bien organizado

Voz 21 23:38 las cada uno fue la maniquí no voy a criticar que pierdan tiempo ni mucho menos

Voz 0503 23:41 no contento porque nosotros lo veníamos a ganar pero bueno sumamos un punto que que no refuerza hicimos un grandísimo partido defendiendo bien cerrando Fazio contra golpeando teniendo el balón creando ocasiones un posible penalti manos se puede hacer

Voz 10 23:55 la peor noticia del partido para el Real Madrid fue la lesión de Bale que se retiró en el descanso por problemas musculares en el Camp Nou por tercera jornada consecutiva el Fútbol Club Barcelona no consiguió ganar el equipo de Ernesto Valverde empató a uno ante el Athletic el técnico azulgrana hizo rotaciones y Messi y Busquets se quedaron en el banquillo escuchamos al diez argentino tras el partido hablando sobre su suplencia

Voz 1293 24:17 pero que tenemos plantilla para poder ser con gran gran equipo en conjunto fuerte y no depender de de ninguno como fue siempre no es ese el Barcelona tenemos jugadores de sobra como para poder tener que depender de un jugador así que es una lástima es todo resultado pero

Voz 2 24:34 está tranquilo consciente de que esto muy largo

Voz 10 24:37 el mejor jugador en el Athletic fue Óscar de Marcos catorce temporadas después su gol permitía al Athletic puntuar en el campo del Barcelona luego se pasó porque Rosell

Voz 22 24:45 le estoy muy contento bueno

Voz 23 24:48 porque el equipo poco contó porque bueno antes de Gata oye usted expreso

Voz 5 24:55 la mejor

Voz 10 24:55 nada de ayer se completaba con otros dos partidos el Sevilla ganó uno tres al Eibar en Ipurúa pero el momento más preocupante del partido llegó en la celebración de uno de los tantos sevillistas cuando las vallas de la grada cedieron provocando la caída de varios aficionados al terreno de juego el incidente se saldó con catorce heridos leves diez de ellos tuvieron que pasar por el hospital la gerente del Eibar Patricia Rodríguez explicaba lo ocurrido tras el encuentro

Voz 5 25:18 hasta hace más o menos con las personas

Voz 24 25:20 de las cuales aproximadamente la mitad han necesitado ser trasladado al hospital de Mendaro lo importante es que esta gente estaba todos todos también

Voz 10 25:29 en el partido que abría la jornada del sábado el Valencia derrotó cero uno a la Real Sociedad gracias al gol de Kevin Gameiro para hoy otros cuatro partidos Huesca Girona Villarreal Valladolid Levante Alavés Betis Leganés al margen del fútbol mundial femenino de baloncesto la selección española cayó derrotada ante Australia por sesenta y seis a setenta y dos y tendrá que buscar hoy el bronce ante la selección de Bélgica a partir de las seis y media de la tarde también mundial en ciclismo ayer la prueba femenina sin medallas para las españolas hoy turno para la prueba masculina Borja Cuadrado buenos

Voz 25 26:02 días Alejandro Valverde es uno de los principales eh favoritos para proclamarse campeón del mundo de ciclismo aquí en Innsbruck y el murciano al margen de Enric Mas tendrán que enfrentarse a rivales como los franceses a la Philippe opinó también el italiano Nibali los británicos Simon Yates o el polaco cuida Cox que a eso de las cinco de la tarde sabremos quiénes campeón del mundo en territorios triatlón

Voz 10 26:25 gracias Borja y terminamos con Golfo última jornada de la Ryder Cup Europa llega con ventaja de diez a seis hoy se disputan los doce duelos individuales definitivos destacan el de Sergio García ante Fuller y el de Jon Rahm ante Tiger Woods

Voz 2 27:18 matinal Cadena Ser así de veintisiete

Voz 1024 27:20 desde veintisiete en Canarias completamos nuestra Contra Portada dominical con un cierre de película

Voz 27 27:27 el jurado decide con unanimidad total entregar la Concha de Oro a una película que invita al espectador a experimentar de manera íntima sumamente verosímil la vida el mundo del protagonista logrando así un compasivo retrato social entre dos aguas del saque

Voz 1024 28:02 es la historia de supervivencia de dos hermanos de la isla de San Fernando una historia localizada en la bahía de Cádiz que ha liberado el palmarés del Festival de Cine de San Sebastián enviada especial a Donostia la escribe La Ser María Guerra

Voz 5 28:14 Isaki Lacuesta ha conseguido esta noche su segunda Concha de Oro tras los pasos dobles de dos mil once con un pseudo documental Entre dos aguas en el que recupera a los protagonistas de su opera prima La leyenda del tiempo dos hermanos gitanos de la Bahía de Cádiz y su lucha contra la marginación y la pobreza doce años después el director pedía trabajo para uno de ellos es pero que

Voz 28 28:38 como último con Israel yo hace una película cada diez doce años Cézanne que espero que los directores y productores esta país durante los próximos doce años hasta que lo haga otra con el explota todo lo que podáis Diego es corta como actor para debían

Voz 1457 28:50 la cuesta se une así al club de los cineastas con dos Conchas de Oro como Imanol Uribe Arturo Ripstein Gutiérrez Aragón el iraní llegó David o Francis Ford Coppola el jurado presidido por Alexander Payne ha otorgado el premio a mejor director y actor protagonista para rojo un desasosegante retrato de la sociedad argentina anterior al golpe militar mejor guión lo ha conseguido Paul Laverty por Giuly biopic del bailarín cubano Carlos Acosta Se cierra así un festival poblado de estrellas de Hollywood con una sección oficial que no ha levantado pasiones

Voz 5 29:22 pero que sí ha reflejado una mirada compasiva sobre los desfavorecidos

Voz 1024 29:29 dejamos el tiempo de la cultura en la SER les dejamos ya con la Hora Extra de Javier Torres cerramos edición con Belén Peña hay Carlos Sevilla la producción y con Carlos Higueras de ida bisnieto al frente de la técnica actualizamos en media hora en A vivir que son dos días con Pino les habló Piñero que Rosa en buena mañana

Voz 29 29:50 esto