Matinal SER (01/12/2018)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana seis en Canarias

Voz 3 00:05 carriles S

Voz 2 00:12 hola buenos días ha muerto George Bush padre quién fuera el presidente número cuarenta y uno Estados Unidos entre mil novecientos ochenta y nueve y mil novecientos noventa y tres lances

Voz 4 00:21 los un millón cien de acción

Voz 2 00:25 la voz de hecho Bush alabando la versión de su hijo George W Bush también como presidente de Estados Unidos el fallecimiento de Bush padre ha sido comunicado hace poco más de una hora por un portavoz de la familia con este texto George Walker Bush aviador naval durante la segunda guerra mundial pionero del petróleo en Texas deja cinco hijos ocho nietos diecisiete bisnietos Bush padre liberó el final de la guerra fría la primera guerra del Golfo también la invasión de Panamá mientras la Unión Soviética se derrumbaba ya Alemania reunificada ha muerto a los noventa y cuatro años enfermo de Parkinson ocho meses después del fallecimiento de su esposa Barbara el sábado uno de diciembre jornada de reflexión en Andalucía aunque bien parecen estas elecciones unas generales el cierre de campaña ha estado marcado por la presencia de líderes políticos nacionales sólo faltó presidente Sánchez que está en la Cumbre G20 en Argentina

Voz 5 01:22 a eso reaccionarios centralistas que se llaman a sí mismos liberales que comprendan el significado de la palabra liberal en España allí en Andalucía y que comprendan lo que significa para la dignidad de la democracia española el viento federal que siempre sopló desde Andalucía

Voz 6 01:40 tan los de la izquierda como locos llamando el fantasma de la derecha los de la derecha diciendo que el único problema es que sean de izquierdas no no el problema es que no gestionan bien el Gobierno el pruebas que cuarenta años robando

Voz 2 01:51 me quiero dirigir a los que se fueron

Voz 5 01:54 Cara al PP pueda negro encontraron ni lo encontrarán este es el único PP

Voz 7 02:01 el único partido que sirve a España cese eficaz servicio a España

Voz 2 02:08 todos como han escuchado todos contra todos todos contra Vox pero sobre todo todos contra la candidata a la reelección Susana Díaz enseguida la escuchamos como al resto de protagonistas de la mañana en la SER Carlos Sevilla buenos días

Voz 8 02:19 tal buenos días los siete dirigentes independentistas encarcelados por el ex han mostrado su unidad en una fotografía tomada difundida después en el interior de la cárcel de De Generes en Barcelona según algunas informaciones los peros se plantean acciones para denunciar su situación y exigir al Tribunal Constitucional que contesta sus recursos

Voz 2 02:35 termina esa cumbre el G20 en Argentina en la agenda hoy está

Voz 8 02:37 he visto que se aborden las propuestas de Francia en materia de lucha contra el cambio climático y las de España sobre política migratoria la cumbre arrancó ayer con los primeros encuentros a puerta cerrada hay una manifestación de rechazo que transcurrió sin

Voz 2 02:48 es una vez era emigrante sigue esperando puerto seguro que el Mediterrani

Voz 8 02:51 los rescató un barco pesquero alicantino hace nueve días y ayer recibieron la ayuda humanitaria de la ONG Pro Activa Open Arms uno de ellos fue trasladado a un hospital de Malta tras sufrir una deshidratación grave desde ACNUR piden soluciones urgentes María Jesús Vega es su portavoz

Voz 2 03:04 desde ACNUR nos hemos puesto a disposición de

Voz 1464 03:06 las autoridades españolas los socios europeos para buscar pues lo que es una solución alternativa

Voz 4 03:13 que sea segura y rápida

Voz 1464 03:15 Ike podría pasar por negociar con con algún país el desembarco y posterior ubicación de los rescatados como ha hecho en otras ocasiones

Voz 2 03:22 en los deportes ya está en marcha la décimo cuarta jornada de Liga en Primera Aitor González buenos días

Voz 1680 03:27 buenos días anoche Se jugaban Vallecas el Rayo uno Eibar cero para hoy a la una Celta Huesca las cuatro y cuarto Valladolid Leganés a las seis y media Getafe Español ya las nueve menos cuarto el gran encuentro de la jornada Real Madrid Valencia con las bajas de Nacho Casemiro en el conjunto blanco y la de Rodrigo Moreno en el equipo ché en un choque en el que los madridistas quieren recortar diferencias con el liderato ahora seis puntos misma distancia que separa los valencianistas de la zona de Champions en el Bernabéu también se jugará la final de la Copa Libertadores entre River y Boca la semana que viene ya se conoce el reparto del cupo de las entradas treinta mil para cada club y trece mil para los aficionados neutrales españoles además dos citas hoy importantes para el deporte femenino a las once de la noche final del Mundial sub diecisiete de fútbol entre España y Colombia ya las seis de la tarde el debut de la selección de Balonmano en el Europeo frente a la selección de Croacia

Voz 2 04:21 meteorología mantiene activados los avisos por fenómenos costeros en cuatro provincias a esta hora Menorca Girona Lugo A Coruña es ahí en Galicia donde se esperan lluvias este fin de semana mapa del tiempo Irene aborta buenos días

Voz 0605 04:32 buenos días comenzamos la mañana con brumas y nieblas así que precaución hasta ahora en Extremadura la meseta norte y depresiones del noreste peninsular a lo largo de la jornada cielos nubosos en Galicia litoral cantábrico y Pirineos con lloviznas dispersas a primeras horas del día también habrá chubascos en el este de las islas Baleares y vientos con rachas fuertes en el resto de la Península pero en intervalos de nubes medias y altas las temperaturas mínimas serán bajas a primera hora destacando los cinco grados bajo cero que se alcanzará en Teruel por lo que volverán a darse las heladas en zonas de montaña a medida que avance el día sin embargo los termómetros subirán de forma generalizada llegando los y siete grados en Santander A Coruña hay gran parte de Andalucía máximas altas también en Canarias y Baleares

Voz 2 05:15 las madrugadas no están dejando acontecimientos eh diarios inéditos en nuestro país en la medianoche del jueves al viernes recordemos la entrada en vigor de Madrid Central condiciones al tráfico en el centro de la capital para reducir los niveles de contaminación no está además como decimos recordárselo por si es fuera de Madrid viene a la ciudad pasar ese fin de semana o quizá el puente de la semana que viene pero eso fue la pasada madrugada esta madrugada esta desde medianoche es la primera vez en la historia de nuestro país que una autopista de peaje deja de serlo después de cuarenta años cobrando circular por la AP uno entre Burgos y Vitoria ya es gratuito doce euros que se a ahorrar los veinte mil conductores que cada día de media toman esa recorrido lo ampliamos son Eladio Meizoso

buenas y despierta este primero de mes uno de diciembre de dos mil dieciocho a las siete siete son las seis y siete en Canarias

José Antonio Piñero hoy es jornada de reflexión elecciones andaluzas dos mil dieciocho

Voz 2 07:27 menos Pedro Sánchez que estaba como decimos en Argentina a la cumbre del G20 los líderes políticos nacionales han echado el resto para apoyar a sus candidatos han escuchado en portada porque se juega mucho en el resort El país porque se trata de la primera cita con las urnas después de la moción de censura por qué estas andaluzas se han convertido en el ensayo general de las próximas generales sean cuando sean mañana por la noche sabremos si hay sorpasso de Ciudadanos al PP honor Juan Marín

Voz 6 07:52 a acabar el chollo los que llevan cuarenta años viviendo de los andaluces que estamos avergonzado de todos los casos de corrupción que cada día nos desayunamos en nuestra tierra

Voz 2 08:01 también será clave el nivel de participación porque aún queda mucho voto indeciso por decantarse Teresa Rodríguez es de Adelante Andalucía

Voz 10 08:09 nada está cerrado no estamos jugando en torno a siete ocho diputado lo recto Iker hay que apretar hasta el final para que nadie deje de participar en estas elecciones

Voz 2 08:19 tras quedan quince días de campaña Juanma Moreno Partido Popular

Voz 11 08:22 muy buena campaña yo diría que hemos hecho una campaña primero creativa una campaña propositiva y una campaña innovadora y hemos sido el centro de la campaña electoral andaluza

Voz 2 08:33 todos quieren arrebatarle el poder a la candidata a la reelección Susana

Voz 12 08:37 Díaz de que esta tierra sea el dique de contención de una derecha y una extrema derecha que quieren volvernos atrás llano al año dos mil doce de los recortes sino otra etapa que afortunadamente superamos en la historia

Voz 2 08:55 el PSOE PP y Ciudadanos Podemos todos pendientes de la posible entrada de Vox en el Parlamento andaluz pase lo que pase se lo contaremos desde primera hora durante toda la jornada electoral de mañana y al cierre de los colegios programación especial desde las ocho y media de la tarde siempre antes en Canarias con Pepa Bueno desde Sevilla

Voz 2 09:25 bueno pues sí incluso el remate de las elecciones andaluzas suena a eterna precampaña de cara a unas generales

Voz 13 09:31 cero enunciaron es que el Gobierno va a peor

Voz 2 09:34 poner a la Cámara una reforma del acusado

Voz 13 09:36 emoción para

Voz 2 09:37 acabar con los aforamientos lo anunciaba el presidente Sánchez a mediados de septiembre medida estrella que en las últimas horas era aprobada en Consejo de Ministros con todo faltan apoyos en el Parlamento informa Inma Carretero

Voz 0806 09:49 el anteproyecto prácticamente calca la propuesta que le hizo el Consejo de Estado ya acota el aforamiento de los miembros del Gobierno diputados y será

Voz 0376 09:57 Doris pero entendemos que esto es un listón de ética muy alto que va a ser un efecto evidentemente de revisión y de armonización para que todo nuestro sistema político constitucional esté en este nivel de exigencia

Voz 0806 10:10 Carmen Calvo la vicepresidenta considera que a partir de esta reforma las comunidades autónomas seguirán el camino para que salga adelante en las Cortes necesita una mayoría de tres quintos y para ello Pedro Sánchez va a hacer la semana que viene una ronda de contacto con los grupos Si Unidos Podemos pide un referéndum no parece que vaya a ser un impedimento

Voz 0376 10:29 nosotros no le podemos decir a ningún grupo de la Cámara que con su fuerza cuantitativa pueda tener el diez por ciento para exigir la convocatoria de un referéndum que no lo haga evidentemente ni podemos ni debemos

Voz 0806 10:43 Fuentes del Gobierno aseguran a la Cadena Ser que esa consulta si la pide Unidos Podemos se podría celebrar coincidiendo con las elecciones europeas o generales

Voz 2 10:52 la crónica política Aisa ahora la imagen el día está en las portadas en la prensa catalana en la foto aparecen juntos los siete dirigentes independentistas presos en la cárcel de Lledoners en Barcelona imagen de unidad de la que yunquera silos Jordi como el resto aparecen sonrientes instantánea difundida la pasada madrugada por Omnium Cultural contexto en el que se anuncia que van a emprender acciones de protesta entre ellas ir a la huelga de hambre Radio Barcelona Adrià Tardi

Voz 14 11:17 en la imagen realizada durante el mes de noviembre y que esta mañana aparece publicada en las portadas del periódico La Vanguardia El Punt Avui y ahora se ve Junqueras Ford Rull Turull Romeva Sánchez escuchar juntos en una zona descubierta del centro penitenciario se les ve sonrientes y algunos visiblemente más delgados que cuando entraron en la cárcel hace ya más de un año el objetivo es transmitir un mensaje de unidad aunque los propios internos reconocen que tienen estrategias distintas y que todos van a respetar

Voz 2 11:44 en este sentido el ex presidente de la ANC

Voz 14 11:45 hoy Jordi Sánchez tendría decidido iniciar una huelga de hambre según La Vanguardia también Jordi Turull sólo estaría planteando el resto optarían por otras opciones para denunciar dicen la injusticia de este proceso judicial y en concreto la demora del tribunal constitucional a la hora de resolver sus recursos algo que les permitiría elevar el caso a la justicia europea en el mismo escrito los presos también reconocen y lamentan la invisibilidad que sufren las dos mujeres también encarceladas la exconsellera Dolors Bassa y la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell que se encuentran en otras dos cárceles distinta

Voz 2 12:14 según el diario Gara hoy se podrían conocer

Voz 14 12:16 las medidas de protesta de cada uno de ellos sobre el juicio

Voz 2 12:19 cuál es el magistrado del Tribunal Supremo que va a presidir el Tribunal ha presentado este viernes su escrito de alegaciones frente a la petición de las partes se que ese aparte por lo considerarle parcial tras la polémica como saben por los Whats App del portavoz popular en el Senado Ignacio Cosidó crónica de Javier Álvarez

Voz 0689 12:34 Manuel Marchena ha defendido su independencia al tiempo que censura el nuevo intento de las defensas por torpedear el juicio recuerda el presidente de esta vista oral todavía sin fecha de inicio que es la séptima vez que las defensas cuestiona la imparcialidad de magistrados del Supremo tanto a los que les van a enjuiciar como a los instructores del proceso y todas han terminado fracasando Manuel Marchena asegura que carece de cualquier interés directo o indirecto en este procedimiento y eso implica su absoluta independencia en el tratamiento del caso entre otras cosas Marchena cuestiona que les recurren por el hecho de que España elija al Parlamento los miembros del Poder Judicial porque sería tanto como descalificar a otras Justicia de otros países europeos

Voz 2 13:14 matinal Cadena Ser a la serie trece ese ese trece de la mañana en Canarias son las tres de la madrugada y trece minutos en Argentina donde los dirigentes el G20 a esta hora descansan tras errar el primer día de la cumbre en Buenos Aires según espectáculo patrio del país suramericano que ha provocado que saltarán las lágrimas aprobó presidente del país anfitrión en teatro a Mauricio Macri hoy la fiesta diplomática va a continuar enviada especial a Buenos Aires Nieves Goicoechea

Voz 1468 13:40 el G20 deberá elaborar hoy unas conclusiones que no sean papel mojado sino que sean útiles para los ciudadanos es

Voz 1680 13:46 una de las preocupaciones del líder francés Macron

Voz 1468 13:48 que coordinan las propuestas sobre cambio climático mientras que España trabaja en las conclusiones sobre políticas migratorias otro de los problemas globales las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y cómo afectan a Europa se deben abordar desde el acuerdo de todos desde el multilateralismo era anfitrión Macri señaló este camino

Voz 4 14:06 con la mejor solución por eso quiero invitarnos aquí

Voz 15 14:09 trabajemos juntos para aprovechar los mecanismos que hoy tenemos a nuestro alcance debata Moss debate a Moscú y otros mecanismos podemos necesitar para seguir dando respuestas coordinadas

Voz 1468 14:22 la soledad el príncipe Mohamed bin Salman en la foto de familia su efusivo apretón de manos con Putin y la cancelación de la entrevista entre el líder ruso y Trump ocuparon otros momentos de la primera sesión de esta cumbre el fútbol con la decisión de celebrar en España el encuentro River Boca salió también en la conversación entre Pedro Sánchez y Mauricio Macri según fuentes oficiales españolas el presidente argentino se limitó a decir que le parece bien que se celebre en Madrid deja en manos de los organizadores todos los detalles del partido

Voz 2 14:52 como les hemos contado en portada de este matinal Cadena Ser en plena madrugada ha sonado el teléfono al presidente Donald Trump para informarle de fallecimiento en uno de sus antecesores en el cargo quién fue el presidente número cuarenta y uno de los Estados Unidos ha muerto quién conocemos en todo el mundo como George Bush padre que lideró la guerra del Golfo padre de George Bush de las guerras de Afganistán Irak Bush padre ha muerto a los noventa y cuatro años vamos a recordar los fundamental su presidencia con Daniel Lara

Voz 16 15:19 buenos días Nacido el doce de julio de mil novecientos cuarenta euros George W Bush luchó en la Segunda Guerra Mundial y fue elegido miembro de la Cámara de Representantes en mil novecientos sesenta y seis durante dos legislaturas desde mil novecientos sesenta y uno y hasta mil novecientos ochenta y nueve será vicepresidente de Ronald Reagan contra quien perdió las primarias por los republicanos

Voz 2 15:37 ahí

Voz 3 15:40 no

Voz 5 15:43 mis labios no hay nuevos impuestos

Voz 16 15:45 con esta frase cacería finalmente su ansiada presidencia mil novecientos ochenta y nueve tras derrotar al demócrata Michael maquis los dos mandatos del cuarenta y uno y cuarenta y tres presidente de los Estados Unidos estuvieron marcados por su política exterior fue testigo de la disolución de la Unión Soviética a comienzos de los años noventa respondió con contundencia la invasión de Kuwait por parte de Sadam Husein el entonces presidente de Irak

Voz 17 16:07 huy qué es o qué aunque entre aire despistado Uxue

Voz 1680 16:17 el dos de agosto y sin provocación previa el ejercito iraquí

Voz 16 16:19 sí invadía Kuwait así daba paso el entonces presidente a lo que sería la guerra del Golfo que comenzaría en agosto de mil novecientos noventa Hydro haría tres años tras dos presidencias y dejar el legado que dejaría la presidencia a su hijo de dos mil uno a dos mil nueve George Herbert Walker Bush ha fallecido esta madrugada a los noventa y cuatro años

Voz 2 16:40 noticia sonidos de ese uno de diciembre y lo hicimos un lazo rojo en la solapa de este matinal Cadena Ser con motivo de la conmemoración del Día del Sida justo este viernes el Gobierno acordaba eliminar con motivo de exclusión para ceder a cualquier empleo público de nuestro país la sequía la diabetes o el VIH lo ampliamos con Laura Marcos

Voz 1468 16:59 desde mil novecientos ochenta y ocho que se dice pronto estos colectivos no podían optar a una plaza pública de policía militar funcionario de prisiones su agente de aduanas

Voz 18 17:07 con millones y millones de mujeres y de hombres que por el simple diagnóstico ven reducidas sus posibilidades a obtener un trato de igualdad

Voz 1468 17:14 al menos siete millones de personas se van a beneficiar sobre todo los diabéticos que son cinco millones y medio en España y los infectados por VIH tal vez el colectivo más estigmatizado Ramón espacios presidente de CSIF

Voz 4 17:26 que ya no existían ningunas

Voz 19 17:28 clínicas médicas que justificaran esta situación de exclusión que mejora la calidad democrática y los derechos humanos en nuestro país

Voz 1468 17:36 el Gobierno sigue así los pasos de la Comunitat Valenciana que el mes pasado se convirtió en la primera autonomía en levantar este veto

Voz 2 17:43 efecto lo citaba Laura CE sida es la Coordinadora Estatal de VIH Sida esta es la banda sonora de su última campaña

Voz 20 17:51 sabes tu grupos sabes dejar la pasta

Voz 21 17:57 sabes que los cuarto no son las campanadas

Voz 20 18:00 ver si tiene VIH

Voz 2 18:03 es el mejor consejo que podemos radial en forma de noticias que estén informados que sepan que se estima que viven en España unas ciento setenta mil personas con infección por el VIH dos de cada diez no están diagnostica hasta el año pasado cerca de nueve millones y medio de personas con VIH no sabían que estaban infectados en dos mil diecisiete se notificaron cerca de tres mil cuatrocientos nuevos casos sí que no pierda el tiempo que ya hemos llegado a las siete diecinueve una hora antes en Canarias en un minuto los deportes

Voz 2 19:43 matinal Cadena SER Real Madrid Valencia sea el partido del día de la décimo cuarta jornada de Liga Héctor González buenos días

Voz 1680 19:49 qué tal buenos días no está siendo para ambos una buena temporada el Madrid es sexto a seis puntos del liderato mientras que el Valencia va acercándose poco a poco a los puestos europeos aunque esta semana ha quedado eliminado de la Champions sea como sea el gran encuentro de esta jornada Se juega a las veinte cuarenta y cinco en el Bernabéu en el conjunto blanco son bajas Nacho y Casemiro pero el nombre propio de la semana sigue siendo el de Isco en malagueño se quedó en la grada en el partido de Roma de Champions y veremos si hoy tiene minutos Santiago Solari

Voz 0527 20:21 creo que es un tema que no

Voz 24 20:22 es decir el otro día refundir dijo que son decisiones decisiones puntuales consideró que este Maite no no da más de sí que ustedes comprenderán que yo no no puedo estar pendiente todo el tiempo de las especulaciones veinticuatro profesionales todos trabajan en nosotros estamos aquí para jugar

Voz 1680 20:40 la decisión el equipo valencianista por su parte viaja a Madrid sin Rodrigo Moreno pero con la ambición de llevarse una victoria del Bernabéu que se le resiste desde hace diez años Marcelino García Toral

Voz 1814 20:50 dependiente en mente de que estemos a tres puntos no no la intención del Valencia es ganar allí con esa intención vamos sabemos que es un equipo con un grandísimo potencial que se está comportando de forma irregular tenemos que intentar por todos los medios que no logre su máximo rendimiento como pues en algunos

Voz 4 21:07 partidos Suttles

Voz 1680 21:10 ah además se juegan tres partidos más a la una Celta Huesca las cuatro y cuarto Valladolid Leganés ya a las seis y media Getafe Espanyol todo dentro de una jornada catorce en primera que se abrió anoche en Vallecas con el Rayo uno Eibar cero los franjirrojo se quedan a tres puntos de la salvación con la primera victoria en casa de la temporada gracias a un gol de Embarba que Se paseaba por el larguero por desgracia no

Voz 25 21:30 José sido ninguna victoria hoy era el día venía rival de ganar tres a unos al Real Madrid en su casa Hay creo que creo han partido de vital importancia hemos incidido mucho en dejar la portería a cero toda la semana lo hemos conseguido

Voz 1680 21:47 en cuanto a la final de la Copa Libertadores entre River y Boca que se disputará el próximo domingo día nueve en el Bernabéu poco a poco se van conociendo los detalles el dispositivo de seguridad ya está en marcha porque se esperan treinta mil aficionados de cada equipo Madrid a la que ambos equipos llegarán a comienzos de la semana bocas entrenarán la Federación de Fútbol en Las Rozas y River en la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas eso sí desde Argentina sigue habiendo voces discordantes desde ambos clubes en el caso de River en cuanto a que el partido se celebre la capital española y en el caso de boca en cuanto a aquel encuentro se juegue sea donde sea tras los incidentes ocurridos el pasado sábado en el Monumental este sábado tiene varios eventos importantes es el caso de la final del Mundial sub diecisiete femenino de fútbol de Uruguay en el que España se enfrenta Colombia desde las once de la noche sería el primer título mundial de la categoría en un dos mil dieciocho repleto de éxitos para el fútbol femenino español Hannah Fernández es lateral derecho del combinado nacional

Voz 26 22:44 pero que está siendo un año increíble por todo el fútbol femenino por todo lo que a ver si eso puede acabar de la mejor manera posible con un oro encontradas más seamos más apoyo sentiremos desde el campo oí y la verdad que muy contenta y muy agradecida por todo el apoyo que se le está dando

Voz 1680 23:01 además arranca el Europeo de balonmano femenino en Francia las guerreras debutan a las seis de la tarde contra la selección de Croacia mientras que en baloncesto no hay jornada de Liga Endesa por el parón internacional en la Euroliga Baskonia hay Barça cayeron ayer ante el Anadolu Efes y el Fenerbahce respectivamente toda la actualidad del deporte la disfrutamos la contamos como cada fin de semana en Carrusel hoy desde la una de la tarde en ser más onda media y aplicaciones móviles desde las tres en todas las emisoras FM

Voz 4 23:31 las ocho las siete en Canarias es el momento centrarnos en el era sólo cuestión de tiempo abrimos mesa de tertulias sin venidos

Voz 2 23:39 Alfaro uno de los grandes partidos de la temporada

Voz 21 23:41 pero estos Carlos del Deportivo y vamos con enjambre cuenten que haciendo caso Mohamed uno

Voz 29 24:37 español

Voz 2 24:40 no

Voz 30 24:50 no voy a Pedro que de Pedro en dio dos hombres Live del Gobierno Dodi y el Bayern Berger que nunca debe volver a ser el vive enredar

Voz 3 25:07 le

Voz 20 25:19 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 2 25:30 cadena SER a las siete y veinticinco de la mañana veinticinco de la mañana en Canarias en aras de la libertad de expresión y porque nunca hay que perder el sentido del humor era intolerable que la presión de una minoría de ultraderecha acabara saboteado el espectáculo satírico Mongolia sobre hielo en Valencia a la Delegación de Gobierno allí está garantizando la seguridad de la representación Radio Valencia Toni Jiménez

Voz 31 25:52 la dirección de la Rambla ETA no cede ante las amenazas de grupos de extrema derecha recula y mantiene las dos funciones previstas para este fin de semana del espectáculo Mongolia sobre hielo la empresa que gestiona ese centro cultural de titularidad municipal ha tomado esta decisión tras una reunión urgente con miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado tres el compromiso de la Delegación del Gobierno de garantizar la seguridad de público artistas y empleados tanto en el exterior como en el interior de la sala en declaraciones a la SER el humorista Edu Galán uno de los componentes de Mongolia asegura que es un triunfo de los demócratas de la libertad de expresión

Voz 32 26:24 no lo pude permitir Valencia ni ninguna ciudad española que un grupo de matones decidan que se pone aunque no se pone porque sino esto es el lejano Oeste

Voz 31 26:34 dice Galán que es alucinante que por segunda vez se haya tenido que vivir una situación de amenaza y chantaje como ahí está tras la cancelación hace unas semanas del espectáculo en la ciudad el también humorista Dani Mateo esta vez como la anterior el Ayuntamiento de Valencia ha ofrecido sus espacios para que se pudiera llevar a cabo el espectáculo por suerte no va a hacer falta

Voz 9 26:57 al cierre

Voz 2 26:58 del del recordamos la noticia con la que hemos abierto este informativo ha muerto George Bush padre quién fuera el presidente número cuarenta y uno de los Estados Unidos entre los años ochenta y nueve y noventa y tres ha muerto a los noventa y cuatro años George Bush padre enfermo de Parkinson ocho meses después del fallecimiento su esposa Bárbara hasta aquí la información ahora llega el cine a la radio a la SER con las TIC matinal con María Guerra comprueba Blanes cerramos matinal en la SER con Daniel Lara y con Carlos Sevilla la producción ICO Ángel Cabrera al frente de la técnica actualizamos en media hora en la vivir que son dos días hoy desde Valencia con Pino les habló Piñero que pasen buena mañana

Voz 33 27:53 sí

