Matinal SER (02/12/2018)

No hay resultados

Voz 1024 00:00 son las siete de la mañana seis en cada área

Voz 1 00:04 matinal redimirse

Voz 1024 00:13 hola qué tal buenos días nació hizo unas elecciones andaluzas las carracas un par de horas la campaña más bien Aparecida unas generales

Voz 2 00:21 lo más importante es que nadie se quede en casa el próximo día dos de diciembre necesitamos una mayoría rotunda

Voz 3 00:27 va para que no haya bloqueos y para que andaluz

Voz 1645 00:30 Díaz sigue avanzando de la mano de Susana haría que yo

Voz 4 00:32 los actos que estoy haciendo no sólo es para una campaña andaluza sino que también sirven para empezar a proyectar nuestros programas ideas de cara a las municipales y también en las próximas generales

Voz 0040 00:45 así que yo lo doy las gracias a todos esos socialistas que elevan a decir basta al Partido Socialista esa gente que se va a sumar a Ciudadanos pero también le quiero dar las gracias a los que ya no van a votar más al Partido Popular porque ya son suficientes fracasos en Andalucía

Voz 5 00:57 a eso reaccionarios centralistas que se llaman a sí mismos liberales que comprendan el significado de la palabra liberal en España allí en Andalucía y que comprendan lo que significa para la dignidad de la democracia española el viento federal que siempre sopló desde Andalucía

Voz 1024 01:14 traducía es la comunidad autónoma más poblada de España de esos ocho millones y medio de habitantes hoy están llamados a las urnas algo más de seis millones y medio la estadística revela que trescientos mil van a votar por primera vez en esos comicios y según los sondeos hay en torno a medio millón de indecisos de las urnas hoy van a salir

Voz 0070 01:32 ciento nueve diputados que según las encuestas

Voz 1024 01:35 tras ninguna formación política va a conseguir la mayoría absoluta los cincuenta y cinco es decir quien gane está abocado a pactar si quiere gobernar pero aquí también la llave el Palacio de San Telmo la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía no la tiene el votante en las últimas autonómicas por encima de cualquier partido ganó la abstención que alcanzó entonces el XXXVII con siete por ciento más noticias de la mañana en la SER con Carlos Sevilla Carlos buenos días

Voz 1645 02:04 tal buenos días los dirigentes independentistas encarcelados Jordi Sánchez Jordi Turull han comenzado una huelga de hambre contra el bloqueo del Tribunal Constitucional a sus recursos Pedro Sánchez dice que no hay justificación para lo que Quim Torra considera un gesto de honradez es evidente que no es una buena noticia

Voz 2 02:19 pero las razones que justifican esa acción no son ciertas van a tener un juicio justo en este gesto de honradez en este gesto que también es provoca Nos provoca una cierta angustia pero que sobre

Voz 1645 02:31 lo admiramos el coraje punto final a la cumbre el G20 en Buenos

Voz 0070 02:33 no termina con un acuerdo de los presidentes de China y EEUU para suspender la imposición de nuevos aranceles entre ambos países durante un plazo de noventa días en ese tiempo seguirán negociando una solución para el conflicto comercial que les enfrenta

Voz 1024 02:45 cerca de trescientos detenidos en las protestas de los chalecos amarillos en París los enfrentamientos entre ellos

Voz 0070 02:50 manifestantes y la policía dejaron también más de un centenar de heridos los disturbios se extendieron por buena parte del centro de la ciudad donde los bomberos tuvieron que apagar más de ciento ochenta incendio comió

Voz 1024 02:59 hola era López Obrador como presidente de México

Voz 0070 03:02 dirigente izquierdista tomó ayer posesión del cargo en un discurso en la plaza del Zócalo se comprometió a no mentir no robar no traicionar

Voz 6 03:08 estoy preparado para no fallarle

Voz 2 03:11 mi pueblo

Voz 6 03:12 ese es el compromiso que tengo con el pueblo no tengo derecho a fallar

Voz 0070 03:17 el pesquero español con once inmigrantes a bordo regresa a España la tripulación y los armadores del barco han decidido volver a Alicante después de once días bloqueados en aguas internacionales y a pesar de que el Gobierno les había instado a dirigirse al puerto más cercano pedirles es la armadora del barco

Voz 7 03:32 los víveres escasean la Morante de la circulación está ya por los suelos y así no se podía seguir más días no tenemos ninguna respuesta por parte del Gobierno

Voz 0070 03:41 la tripulación espera llegar a la costa alicantina en los próximos cuatro o cinco días

Voz 1024 03:45 en los deportes protagonista el fútbol femenino después de que la selección española ya conseguido ser por primera vez campeona del mundo José Antonio auguró buenos días

Voz 0882 03:53 hola qué tal buenos días sí es un hecho histórico para él

Voz 1022 03:55 deporte español por primera vez una selección femenina de fútbol es campeona del mundo lo consiguió ayer con dos goles de Claudio Chapín el combinado de Toño país que venció en Uruguay dos a uno a la selección de México lo dicho para marcar un hito histórico en el deporte español y además de esto la Liga nos dejó a última hora de ayer la vi teoría del Real Madrid dos a cero ante el Valencia y el domingo nos va a dejar el Betis Real Sociedad del mediodía el Girona Atlético a las cuatro y cuarto el Barça Villarreal de las seis y media el Alavés Sevilla el partido del líder a partir de las nueve menos cuarto y además de esto en unas horas desde el mediodía España va a conocer este domingo a sus rivales en el camino para la Eurocopa dos mil veinte

Voz 1024 04:40 que no lo activados los avisos por fenómenos costeros en A Coruña Lugo mapa del tiempo en Horta buenos días

Voz 8 04:45 buenos días este domingo vendrá marcado por el tiempo estable en buena parte de la península y temperaturas inusualmente altas pocas precipitaciones en general aunque la excepción la encontraremos en Galicia con cielos nubosos y lluvias de carácter débil y que podrían extenderse algunos puntos de Asturias la niebla será densa en los valles a Extremadura en ambas mesetas en el interior de Cataluña y el bien esto seguirá soplando con fuerza en el norte de Galicia donde está activada la alerta amarilla por fenómenos costeros en cuanto a las temperaturas aumentarán en buena parte del territorio valores por encima de la media para esta época del año en zonas del este y el sureste peninsular máximas que alcanzarán los veintiún grados en Alicante Valencia Almería o Asturias las mínimas quedarán hoy lejos de los cero grados en Canarias el viento también soplará con fuerza las temperaturas alcanzarán los veinte

Voz 1024 05:30 eh bueno cómo pasa el tiempo eso servidumbre hoy se cumplen treinta y cinco años del estreno del vídeo musical que revolucionó el mundo de los vídeos musicales

Voz 1 05:56 a lo mejor no yo he visto

Voz 1024 06:37 Pride fue más con vídeo eran catorce minutos el cortometraje que pretendía seguir la estela entonces de una película de la época de éxito que le encantaba Michael Jackson Un hombre lobo americano en Londres la estética el maquillaje los muertos vivientes bailando con el entonces rey del pop puesto marcó el ritmo cambió la imagen de los videoclips en la década de los ochenta esto es el año ochenta y tres hoy por hoy es la canción del siglo pasado más vista en la plataforma de vídeos Youtube con más de seiscientos millones de reproducciones la hacía cada Freeland hoy que perdemos un suspense electoral ya veremos qué candidato acaba esbozando una sonrisa

Voz 1 07:24 no sé

Voz 1024 07:25 José Antonio Piñero falta menos de dos horas para que abran los colegios electorales son las siete siete las seis y siete en Canarias del domingo 2D

Voz 9 07:35 elecciones andaluzas dos mil dieciocho

Voz 1024 07:52 la luz de los sondeos la clave está en si podrá gobernar quien gane estos comicios en este sentido escuchábamos ayer tarde a Pedro Sánchez al cierre de la cumbre del G20 enviada especial de la SER Argentina a nivel soy coche

Voz 10 08:03 el presidente del Gobierno desea que esta jornada electoral se desarrolle con normalidad según fuentes de su entorno lo que sí pidió ayer desde la cumbre del G20 es que el resultado electoral no lleve a un bloqueo político en Andalucía por eso pidió responsabilidad a todos los partidos que lo Cruz

Voz 2 08:19 que se respete la voluntad de los andaluces y que se permita gobernar a quién vayan a quién va a ganar las elecciones en el de además

Voz 10 08:26 una de las sorpresas de la noche electoral es la posible irrupción de Vox en el Parlamento andaluz Sánchez no habló directamente de este partido pero sí admitió que estaba preocupado por el discurso más extremista del PP y Ciudadanos muy alejados dijo de que suele caracterizar al centro derecha en España

Voz 1024 08:48 bueno pase lo que pase lo podrá seguir como siempre aquí en la SER abrimos líneas ya conoce redacción de Andalucía en Radio Sevilla está el jefe de Informativos del fin de semana Roberto Torija buenos días

Voz 1827 08:58 qué tal buenos días a partir de las ocho de la tarde empezarán a contarse los votos de los andaluces que acudan hoy a las urnas y hasta entonces el único elemento de análisis que tenemos sobre la mesa nos lo dan las encuestas publicadas estos días todas dibujan un escenario muy

Voz 0070 09:13 ha parecido el Partido Socialista ganará

Voz 1827 09:16 visiblemente las elecciones pero lejos de la mayoría absoluta del PP y Ciudadanos que están disputándose la hegemonía de la derecha no conseguirán los escaños necesarios para formar una alternativa de gobierno que ponga fin a treinta y seis años ininterrumpidos del socialismo en el poder aquí en Andalucía así las cosas Susana Díaz tendrá que pactar ya veremos el alcance de esos pactos si quiere seguir en el Palacio de San Telmo en la sede de la Presidencia de la Junta aquí a mi lado Almudena López sino buenos días buenos días campañas son las campañas y el toro que se utilizan ella suele ser diferente al tono que se utiliza después cuando hay que sentarse a negociar un gobierno pero demos lento lo que hemos oído hasta ahora ya vaticina que si gana Susana Díaz va a tenerlo muy difícil si todos los caminos conducen y pasan necesariamente por el PSOE tras una campaña muy plana Susana Díaz ha metido la quinta en la recta final pidiendo al electoral al electorado que que puede abstenerse que acudan a a evitar un gobierno de derechas Díaz metió a Vox en el debate a cuatro celebrado esta semana hasta en cuatro ocasiones preguntó a PP y Ciudadanos y piensan pactar con ese partido para desalojar a los socialistas del Gobierno andaluz después de treinta y seis años

Voz 1645 10:23 yo el día después si tengo una mayoría

Voz 11 10:25 los andaluces en las urnas o llamaré al otro dirigente para que no bloqueen Andalucía

Voz 1645 10:30 pero todos están dispuestos a pactar con Bono

Voz 11 10:33 para frenar al PSOE la cantina

Voz 1827 10:35 la de Adelante Andalucía Teresa Rodríguez ha asegurado varias veces que la confluencia que lideran no va a pactar nada con los socialistas y menos aún con Susana Díaz

Voz 12 10:43 no vamos a volcar toda este potencial de voluntad de cambio a cuarenta años de gobierno anquilosado como hicieron ellos Pau gobierno de Susana Díaz que que ni mi nieta

Voz 13 10:56 eh que nosotros somos la alternativa pistola que podemos estar en las priva de pero que nadie lo ordena que sea

Voz 1827 11:06 el candidato del PP Juanma Moreno Bonilla firmó ante notario que ni un solo voto de los que recibe el Partido Popular va a servir para que Díaz continúe en el poder y retó a Ciudadanos y Adelante Andalucía comprometerse a ello

Voz 1223 11:17 el reto hoy aquí al resto de fuerzas política a la señora Rodríguez candidata de Adelante Andalucía de manera muy especial reto al señor Marín a que vaya ante el notario a decir qué va a hacer exactamente lo mismo que he hecho y que dicho en el día de hoy

Voz 1827 11:34 desde Ciudadanos su candidato Juan Marín ha asegurado que no pactarán ni con PSOE ni con Podemos ya ha dejado la puerta abierta a una alianza con los populares

Voz 14 11:41 no llegaremos a acuerdos con Podemos estamos en una posición completamente antagónicas no vamos a llegar a acuerdos con el Partido Socialista porque ya depositamos nuestra confianza en un documento que han incumplido por lo tanto la confianza ha roto el mismo pues no hay posibilidad de que los votos de ciudadanos sirvan para que el Partido Socialista en la vía siga en el Gobierno de Lucia di pues además de eso lo que hemos dicho claramente que si lo fotos del Partido Popular quiere decir Arno suman lo suficiente para llevar a cabo ese cambio pues así lo haremos esa es nuestra posición

Voz 1827 12:14 en cualquier caso el PSOE lo tiene difícil para formar gobierno si se cumplen los pronósticos Díaz llega a las urnas con la pesada carga de los ERE y un aniversario que celebrar la próxima legislatura si revalida su triunfo electoral los cuarenta años del PSOE gobernando de forma ininterrumpida en Andalucía son porque estos comicios puede suponer la irrupción de la extrema derecha en un Parlamento autonómico es lo que decía por ejemplo la encuesta preelectoral del CIS Vox y las posibles alianzas con este partido de ultraderecha han sido también argumento recurrente durante estos quince días de campaña con PP y Ciudadanos coqueteando de forma abierta con la opción de sumarlos

Voz 15 12:45 habrá que preguntarle a los partidos que no van a tener los escaños que tenga el PP si ellos no quieren apoyar yo lo que puedo decir es que el partido de su te tienen la posibilidad es que no puedo contestar a esa pregunta lo que puedo decir es que el Partido Popular estará encantado de recibir los votos de aquellos que quieran

Voz 2 13:04 cambiar las cosas en Andalucía no colocan un arco ideológico en ningún sitio a Vox esos dejó ustedes de verdad que yo no eso

Voz 0040 13:13 una candidatura extraparlamentaria el de la que yo no he yo ustedes hablan de eso yo no hablo de eso yo me dedico a intentar ganar a Sánchez en las urnas intentar ganar las elecciones y hacer un cambio en Andalucía a partir de ahí yo entiendo que también que los los analistas y los periodistas y todo el mundo opina pero la realidad es que nosotros tenemos nueve escaños por ejemplo Andalucía y queremos sacar el doble el para un partido de extrema derecha bueno eso lo dejo para ustedes obra así que este dos de

Voz 1827 13:37 despierta a esta hora ya mirando al 3D al lunes que dicen en los cuarteles generales de los partidos sobre la política de pactos Almudena pues en el PP pueden llegar a un acuerdo con Vox si les salen las cuentas y suman para gobernar lo tienen claro porque lo importante según Génova es conseguir el cambio aunque apelan al voto útil recuerdan quiénes son los aliados de Vox en Europa Javier Maroto

Voz 1024 13:56 los socios de Vox en Europa son

Voz 0893 13:58 los eurodiputados de Flandes que llevan el afecto amarillo y que saludan a Puigdemont como un héroe aquellos eurodiputados de la extrema derecha europea que dicen que el referéndum en Cataluña es ilegal con esos está Vox y seguramente de esos lo obtiene financiación presuntamente siempre

Voz 1827 14:14 mientras en el PSOE Pedro Sánchez el no va a condicionar la política de alianzas de Susana Díaz aunque la alianza preferida de Ferraz es con Adelante Andalucía pero son conscientes de que el escenario es diferente al de Madrid de que Teresa Rodríguez supone mucho a la hora de diferenciar entre socialismo y sus al mismo en Ferraz temen un posible bloqueo y sus consecuencias en la política nacional especialmente en las relaciones con Unidos Podemos en el Congreso bloqueo porque ven difícil que Ciudadanos contamine su campaña a las generales apoyando otra vez a Susana Díaz todo lo fían a que el PSOE finalmente obtenga una diferencia sustancial de votos con sus rivales gracias Almudena aunque los andaluces voten pensando en sus problemas domésticos en el paro en la educación en las listas de espera en la sanidad pública el resultado las elecciones va a tener consecuencias en el tablero político a nivel nacional son los primeros comicios con Pedro Sánchez en La Moncloa el resultado que obtenga aquí el PSOE afectará también al calendario sobre el adelanto electoral son también las primeras elecciones con Pablo Casado al frente del PP este partido se arriesga a perder el liderazgo de una derecha por primera vez fragmentada conciudadanos a la espera de superarle con Vox arañando le algunos votos para Podemos estas elecciones servirán también para quitarse esa espinita de las generales donde la suma con Izquierda Unida no sumó todo esto se lo contaremos a partir de las dos en Hora catorce desde aquí desde Sevilla y a partir de las ocho y media de la tarde en un especial informativo con Pepa Bueno

Voz 9 15:36 en las elecciones andaluzas

Voz 1024 15:43 son las siete y cuarto de la mañana a las seis y cuarto de la mañana en Canarias sintonía de matinal Cadena Ser la crisis catalana atravesó estas elecciones autonómicas en Andalucía como durante la jornada de reflexión la foto de los independentistas presos sonriendo a cámara la Cáceres Lledoners en Barcelona la imagen con un anuncio al pie el inicio de una huelga de hambre de Jordi Sánchez Jordi Turull para condicionar dicen el inicio del juicio al proceso Radio Barcelona Aitor Álvarez

Voz 0070 16:07 el abogado de Turull y de Sánchez advierte de que en caso de que se resuelvan estos recursos ante el Tribunal Constitucional Ésta es su reivindicación la huelga no tendría por qué terminar mientras que el médico de ambos y presidente del Colegio de Médicos de Barcelona Jaume Padrós dice que ya les avisado de los riesgos a los que se exponen

Voz 2 16:24 la pérdida de masa muscular síntomas digestivos

Voz 16 16:28 alteración ya muy al principio de tal ritmo de sueño vigilia paradójicamente sepias de entonces el sentido también de la apetito Si bueno ese van perdiendo según como pues nutrientes que son esenciales con lo cual pueden aparecer pues síntomas sobre órganos vitales

Voz 0070 16:46 como es la huelga de hambre ya está en marcha y a partir de ahora les harán un seguimiento médico cada dos días o cada menos si hiciera falta si empeoran les llevaron al hospital penitenciario insistan en muy mal estado y un juez lo autoriza los alimentarán de manera forzada y tendrán que seguir cumpliendo con las normas de la cárcel que les obligan a estar presentes en el comedor durante las horas de las comidas por cierto que según ha podido saber la SER el abogado de Junquera así de Romeva les ha recomendado a sus defendidos que no hagan una protesta como esta porque dice que tienen que estar fuertes para el juicio que se celebrará dentro de pocas semanas

Voz 1024 17:20 como escuchaban en portada a Pedro Sánchez explicaba en Buenos Aires en rueda de prensa que no le parece una buena noticia y que no compartía las razones que les habían llevado a estos e independentistas a tomar esa decisión de la huelga de hambre porque los políticos presos subrayaba el presidente van a tener un juicio justo es sólo uno de los titulares que nos dejaba a esta cumbre el G20 porque hay más esta madrugada ser hemos contado en los titulares China Estados Unidos han acordado paralizar la imposición de nuevos aranceles durante un plazo de noventa días mientras ambos países llevan a cabo negociaciones comerciales como objetivo llegar a un acuerdo es decir ha comunicado la Casa Blanca tras la reunión que han mantenido Donald Trump Xi Jinping en Buenos Aires en las últimas horas del exterior Francia también el tercer sábado consecutivo disturbios convocados por saber los amarillos derivaba este fin de semana en una batalla campal sin precedentes en pleno centro de la capital corresponsal en París Carmen Vela

Voz 0390 18:15 buenos días París amanece asustada con signos de guerra tras una de las jornadas más violentas que se recuerdan doscientas ochenta y ocho personas fueron detenidas en la capital y más de un centenar resultaron heridas según el balance provisional del ministro del Interior Castanesa sesenta y cinco mil agentes fueron desplegados en todo el país cuatro mil en París una cifra que a todo la vista resultó insuficiente para enfrentar a los tres mil violentos en parte armados con hachas y explosivos identificados por las autoridades la guerrilla urbana puso en jaque a la policía y se extendió durante la tarde amplias zonas de la capital los jardines de tutorías opera la Madeleine incluso los grandes almacenes de Lafayette tuvieron que ser desalojados los hechos más graves con decenas de coches incendiados agencias bancarias tiendas de hoteles destrozados ocurrieron en las calles adyacentes a la plaza de Twal concretamente en la avenida que comunica el arco de triunfo con Trocadero el presidente Macron desde Buenos Aires declaró que no se tolerará la violencia

Voz 17 19:12 es culpa del Patterson opinan

Voz 1645 19:18 yo así Israel

Voz 0390 19:21 los culpables de esos disturbios no quieren cambios no queden mejorar sólo queden el caos ya sí traicionan las causas que pretenden servir los autores serán identificados y presentados ante la justicia dijo también el presidente que convocó para este domingo un consejo de ministros extraordinario cuando regresa a Argentina Se trata de hacer frente a esa inédita Revuelta que causan enormes daños económicos deja por los suelos la imagen de Francia

Voz 1024 19:46 si usamos llegando en matinal Cadena Ser a las siete y veinte de la mañana una hora menos en Canarias

Voz 1645 19:53 cadena SER los deportes hoy despunta la hazaña de nuestro fútbol femenino campeón de la categoría sub diecisiete José Antonio Duro buenos días hola qué tal buenos días si es un día histórico por primera vez una selección española femenina de fútbol es campeona del mundo lo ha conseguido el equipo de Toñi Ice que ayer venció a México dos a uno y que se proclamó en Uruguay insisto por primera vez para el fútbol femenino español campeón del mundo en categoría sub diecisiete

Voz 18 20:28 y así es como bienes de fin de semana con una gran noticia una victoria muy destacada no sólo para el fútbol sino también para el deporte español este Mundial Sub diecisiete que no deja de ser la antesala del Campeonato del Mundo Absoluto que se disputa en Francia el próximo verano los goles de Claudia opina la clave la jugadora del Barça anoche en El Larguero

Voz 19 20:47 vean nada mira a

Voz 20 20:49 no quería campeona del mundo todavía si bueno nos ha dado mucho para que llegar a este momento en las tres categorías a tres mundiales también y tengo la suerte de poder conseguirlo voy a hacer historia

Voz 18 21:04 esta victoria que pone en liza el gran trabajo y sobre todo la gran progresión que está llevando a cabo el fútbol femenino español y sobre todo lo que viene por delante así que enhorabuena para el equipo y enhorabuena para nuestro fútbol que lo dicho y lo pueden ver cada día vive un momento bastante bien dejando esto un lado vamos a la Liga porque el Real Madrid venció dos a cero en la visita del Valencia el Santiago Bernabéu flojo partido del conjunto de Marcelino la verdad ante un solvente Real Madrid en el primer tiempo y más apurado en el segundo acto marcaron vas en propia puerta dos mil

Voz 1645 21:34 Lucas Vázquez en un buen choque de Carvajal también de Marcos Llorente que volvió a ser titular y con participación de Isco desde el banquillo diez minutos ya con dos a cero en el marcador y además este que van a escuchar es Pablo Machín el técnico del equipo líder de la primera divisa

Voz 0804 21:47 John el ser líderes conlleva que al equipo al que te vas a enfrentar pues tiene una sobre motivación ir líderes quiere decir que hemos hecho muchísimas cosas bien no yo de cualquier forma siempre digo lo mismo no miro la clasificación hasta que queden ocho diez seis partidos el se

Voz 1645 22:05 Villa que va a jugar desde las nueve menos cuarto en Mendizorroza en Vitoria ante el Deportivo Alavés además el día nos deja para empezar el Betis Real Sociedad al mediodía el Girona Atlético a las cuatro y cuarto nunca ha ganado al Girona el conjunto de Simeone y el Barça Villarreal de las seis y media sin Luis Suárez entre los lesionados para el técnico Ernesto Valverde

Voz 2 22:25 lo único que que preocupa es ganar mañana si es que hay algo por lo demás poco más y postales Vigo la rueda de prensa

Voz 1645 22:38 que todo eso será hoy pendientes de lo que suceda con el Boca River en el Bernabéu de la próxima semana a ese partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores y además en España la jornada Nos dejó ayer el Celta dos Huesca cero el Valladolid dos Leganés cuatro con una victoria madrileña que hacía año y medio que no se conseguía fuera de casa Irán en la goleada del Geta tres a cero ante un Espanyol que suma tres derrotas consecutivas la segunda nos dejó el Córdoba uno Elche uno el Málaga cero Granada uno el Reus cero Mallorca dos además del Almería uno Extremadura uno y el Sporting dos Tenerife uno el líder Alcorcón juega hoy desde las seis en Albacete y el primer partido del día es a partir de las doce en el Cerro del Espino Rayo Majadahonda Deportivo de la Coruña fuera del fútbol balonmano la selección femenina debutó con victoria en el Europeo de Francia las guerreras ganaron veinticinco dieciocho a Croacia volverán a coger el lunes y además baloncesto en masculino no tenemos jornada ACB hay varios parte

Voz 18 23:36 dos amistosos y destacamos el de la selección española desde las seis en Tenerife esta tarde la clasificación para el Mundial ante Ucrania juegan los de Scariolo y seguro que hasta ahora también mucha gente está acudiendo la Maratón de Valencia que se va a disputar a lo largo de la mañana bate récord de participación este domingo veintidós mil participantes que van a estar en la cita de la ciudad del Turia desde las doce Se lo vamos a contar todo en Carrusel también los rivales de España en el camino a la Eurocopa dos mil veinte en fútbol se van a conocer este mediodía en un carrusel que nos va a llevar desde las doce y hasta la una y media de la madrugada siguen la sintonía de la SER les esperamos les contamos absolutamente todo lo que pasa en el mundo del deporte durante la jornada de este domingo

Voz 1645 24:18 buen día

