Matinal SER (08/12/2018)

Voz 1024 00:12 hola qué tal buenos días esta madrugada en Oseja una tragedia en Italia

Voz 2 00:17 yo también quiso no pues Ciço no sea Elegy Times uno tout y minorar y cuatro Braga cite Due

Voz 1024 00:24 al menos seis los muertos en cinco menores y una mujer la madre una de las fallecidas hay más de cien heridos de los que al menos doce se encuentran en estado crítico ha ocurrido en una discoteca durante un concierto víctimas de una avalancha humana

Voz 1 00:39 Mario en evita lo

Voz 1024 00:42 veros la policía están investigando que desencadenó esta estampida los testigos el avalancha están contando a los medios de comunicación que sintieron un fuerte olor a ácido que algún sujeto pudo dispersar un spray de pimienta en el transcurso de una pelea y que cuando corrieron a las puertas emergencias del local Sebas encontraron cerradas y bloqueadas hizo no

Voz 2 01:04 la puerta principal

Voz 1024 01:08 P se ha librado de morir para aplazamiento los que estaban más cerca de la puerta principal de la discoteca La linterna azul en el municipio de orinando en la provincia de Ancona al este de Italia otra vez una discoteca otra vez una avalancha como la que hace seis años pasó aquí en una Macron fiesta de Halloween en el Madrid Arena que acabó como saben con la vida de cinco jóvenes enseguida conectamos con nuestro corresponsal en Italia con Joan Soles hoy pendientes esta tragedia en Italia que acaba de ocurrir que no pase nada en Francia Javier Carrera buenos días

Voz 0866 01:43 tal buenos días noventa mil policías ocho mil de ellos en París están ya desplegados en toda Francia ante los posibles incidentes que puedan darse en la nueva jornada de protestas de los denominados chalecos amarillos por el alza del coste de la vida a los comerciantes del centro de la capital han reforzado las medidas de seguridad ya han cerrado atracciones como la torre Eiffel para tratar de evitar las imágenes de caos del pasado fin de semana

Voz 1024 02:05 aplazada la vista para la posible puesta en libertad de la directiva de Hawai

Voz 0866 02:08 el tribunal canadiense resolverá el lunes la petición de menguan su que solicita su libertad bajo fianza mientras se decide sobre su extradición a Estados Unidos la hija del fabricante chino se encuentra bajo arresto acusada de fraude para violar las sanciones

Voz 1024 02:21 pero los fiscales en la trama rusa revelan las mentiras el que fuera abogado jefe de campaña de Donald Trump

Voz 0866 02:26 el Ministerio Público que pide para el letrado hasta sesenta y tres meses de cárcel considera que Michael Cohen trató de influir en las elecciones presidenciales desde la sombra y que llegó a hablar con una persona de confianza del del Kremlin para establecer sinergias con la campaña Trump en el caso de Paul Manafort los fiscales creen que mintió sobre pagos y contactos con funcionarios

Voz 1024 02:45 el Gobierno pide un cordón sanitario para que Vox no llegue al Gobierno andaluz

Voz 0866 02:49 es el mensaje de tras el Consejo de Ministros de la portavoz del Ejecutivo Isabel Celaá ante un posible acuerdo de la formación ultraderechista con el PP y Ciudadanos cederla afea además ambos partidos que quieran formalizar un pacto de perdedores según Cela Susana Díaz está legitimada para optar a la Presidencia de la Junta

Voz 1024 03:07 sin ha lanzado con éxito su sonda a la luna en el país

Voz 0866 03:09 ese digo trata de lograr el primer aterrizaje jamás realizado en la cara oculta de la Luna la sonda fue lanzada a primeras horas de este sábado y la misión busca llevar a cabo tareas de observación astronómica análisis del terreno del revienta

Voz 1024 03:22 este fin de semana se juega un partido de fútbol en Madrid en el Santiago Bernabéu inédito en nuestro país una final de la Copa Libertadores que ha volado desde Argentina a estas alturas de la controversia debería limitarse a meterle un gol o los que hagan falta a la violencia en el fútbol para que las hinchadas pueda disfrutar de la fiesta del fútbol solamente

Voz 3 03:42 digan a River van a Sol Easy a la Puerta del Sol cerca de los hoy El Madroño sigan a Boca se van a la plaza de Colón pero yo confío en el mensaje de las peñas también ha sido un mensaje mensaje positivo la armonía de recordar que es no podemos perderlo de vista que se trata de un partido de fútbol son rivales pero no enemigos no

Voz 1024 04:03 así a lo deseaba el delegado del Gobierno en Madrid José Manuel Rodríguez Uribes es la cita deportiva que prácticamente está eclipsando nuestro propio fin de semana liguero José Antonio Duro buenos días

Voz 1621 04:12 hola qué tal buenos días y la verdad es que llama la atención y se va a llevar gran parte de las miradas ese River Boca partido de vuelta de la final que mañana desde las ocho y media Se va a jugar en el Santiago Bernabéu hoy entrenan ambos equipos a puerta cerrada desde ya sobre todo en Madrid van a notar el ambiente de los aficionados argentinos además en liga comenzó ayer la jornada a quince Leganés uno Getafe uno este sábado Nos va a dejar desde la una en Carrusel el Atlético Alavés el Valencia Sevilla de las cuatro y cuarto el Villarreal Celta de las seis y media y el Espanyol Barça el derbi catalán que va a cerrar día de sábado desde las nueve menos cuarto

Voz 1024 04:43 mi bajaron las temperaturas pero sin duda acertaron los que salieron de viaje por la península en este puente con todo atención hoy al viento en el Levante mapa del tiempo Irene aporta buenos días buenos días atención al lado

Voz 1280 04:54 quiso de nivel naranja que está activado hoy por viento de fuerza en Tarragona y Girona y que provocará oleaje en la costa el viento afectará también a la situación marítima de las Islas Baleares la costa de A Coruña Asturias Cantabria y País Vasco los cielos estarán despejados en el interior y el sur peninsular aunque destacan algunas nieblas persistentes en las provincias Zamora Valladolid Badajoz donde está activo el aviso amarillo por baja visibilidad durante este sábado se esperan lluvias débiles en puntos del Cantábrico País Vasco norte de Navarra y Galicia las temperaturas mínimas subirán de forma ligera en áreas del norte peninsular mientras que las máximas bajarán pero poco serán niveles elevados para un mes de diciembre superando los veinte grados en zonas de Andalucía Mediterráneo Islas Canarias

Voz 1024 05:40 en este sábado ocho de diciembre ocho de doce a las ocho y seis son las siete y seis en Canarias

Voz 4 05:49 sino que buena sera John Lennon para unir no demasiado les dan buena pero quite pero

Voz 5 06:05 eh yo horas eh no darles tiempo a las eh

Voz 1024 06:23 estamos estamos seguros de que más de un oyentes está preguntando si son más de las ocho de la mañana siete en Canarias en la Cadena Ser donde está Ángel del Pino quitó su equipo bueno pues dos vividores están ultimando están inmaculado el programa de hoy que siendo festivo nacional comienza en cincuenta y cuatro minutos a las nueve de la mañana ocho en Canarias A vivir que son dos días justo después de la edición matinal de La Script María Guerra con Pepa Blanes hasta entonces hasta y media en punto hay noticias en ese corsé Antonio Piñero efecto primero la actualidad la tragedia que localizamos esta mañana en Italia otra vez en una discoteca otra vez cundió el pánico otra avalancha hay al menos seis muertos del centenar de heridos al menos doce se encuentran en estado crítico última hora corresponsal Joan Solés adelante primera hora de esta mañana los equipos sanitarios habían

Voz 0946 07:13 evacuado los cuerpos sin vida de cinco adolescentes y de una madre que acompañaba a su hija ciento veinte heridos casi todos menores de edad doce de ellos en estado grave según una primera hipótesis se habría desencadenado una avalancha en la discoteca otras momentos de pánico creado con algún spray picante durante la actuación del rapero esfera cae basta según algunos testigos las puertas de emergencia de la discoteca de Ancona estaban bloqueadas y las víctimas quedaron atrapadas en la estampida desesperada del millar de personas que asistían al concierto

Voz 1024 07:43 esto en Italia gracias Joan mientras a esta hora el Gobierno francés quiere evitar a toda costa que el movimiento de los chalecos amarillos derive en otro sábado aún más negro

Voz 6 08:01 allí y ese don Jesús doblaje

Voz 1024 08:05 la banda sonora del principal informativo de la televisión privada en el país vecino en Francia abriendo edición con el dispositivo de seguridad sin precedentes en Francia sobre todo en la capital en París que se ha blindado para tratar de esquivar el golpe de otra batalla campal se han movilizado cerca de noventa mil agentes en todo el país ocho mil en París

Voz 6 08:24 que tope les abrimos línea

Voz 1024 08:27 las código París en calma antes de la tormenta corresponsal Carmen Vela buenos días

Voz 0390 08:32 buenos días pese a las llamadas a la calma del Gobierno alcaldes sindicatos e incluso de alguno chalecos moderados las autoridades inquietan ante un nuevo sábado negro en Francia de dimensiones más caóticas que el anterior el ministro del Interior Christophe Castañer apunta que la movilización es menor pero más violenta

Voz 7 08:50 civiles también no es el puedes no es Francia es una pequeña minoría entre ellos hay gente pacífica pero también gente que sea radicalizado que han franqueado los límites de la legalidad republicana personas violentas y que han caído en el odio que están siendo manipuladas por grupos extremistas

Voz 0390 09:09 la Cadena SER ha visitado una de la rotonda símbolo de las protestas en Bretaña Stephen uno de los chalecos que protesta desde el diecisiete de noviembre dice que las concesiones del Gobierno han llegado tarde son pequeñas que sí han reaccionado a la violencia que decir que esta función

Voz 8 09:24 a la gente está harta y tiene derecho de manifestar no yo no soy violento pero entiendo que si es la buena manera funciona pues adelante ser que quemar Paris para que algo cambie pues tema haremos París no es nuestro objetivo somos pacifistas no

Voz 0390 09:40 el ministro del Interior ha señalado que entre los que apelan a asaltar París y el Elíseo sea detenido a gente con armas su ministerio ha previsto un despliegue excepcional con ochenta y nueve mil policías en todo el país ochomil en la capital buena

Voz 1280 09:53 no yo por vez primera de veinticinco tanquetas blindadas

Voz 0390 09:55 de la Gendarmería los monumentos más emblemáticos como la Torre Eiffel y una docena de museos permanecerán cerrados comercios y restaurantes en amplias zonas de la ciudad no abrirán locales de todo tipo fachadas amanecen con los escaparates tapiado algunos edificios e incluso con hormigón y planchas de acero de varios metros de alto

Voz 1024 10:14 hablando de disturbios aquí la semana no cejó el jueves el día de la Constitución las cargas de los Mossos en Catalunya

Voz 1 10:23 cargas para reprimir las

Voz 1024 10:25 estas convocadas contra actos organizados por los ultraderechistas e Vox una intervención policial cuestionada por el presidente catalán Quim Torra

Voz 1673 10:33 en la revista tenemos que revisar a fondo todos los protocolos de actuación en estas concentraciones lamento los hechos de ayer en Girona Terrassa dos seguimos desde el primer momento con

Voz 1050 10:42 con se llevó los dos acordamos reunirnos

Voz 1673 10:45 izar a fondo qué había pasado y hacer los cambios necesarios asesar Isabel

Voz 1024 10:49 Pío conseller de Interior Miquel Buch quien reconocía irregularidades en algunas de las actuaciones de los Mossos mossos que reconocen estar descolocados con esta reacción política Inma Viudes portavoz del sindicato mayoritario de los Mossos SAP anoche aquí en Hora veinticinco

Voz 10 11:06 podemos entender ciertas reacciones por parte del conseller por ejemplo no algunos de nuestros compañeros pues se sienten desamparados unas fijen cuando vamos a ver les hacemos visitas las dicen que no se sienten reconocidos no por por por este conseller entonces creemos que eran

Voz 11 11:21 es una manera pues se está poniendo en tela de

Voz 10 11:24 juicio cara actuación del cuerpo de Mossos d'Esquadra

Voz 1024 11:26 Mossos Esquadra que ayer recibían además un duro comunicado del Consejo General del Poder Judicial comunicado reprimenda por no estar investigando dice el texto los ataques a jueces en Catalunya Nacho Palomo

Voz 1050 11:37 por ello reclama a la Fiscalía General del Estado que supervise el trabajo de los Mossos en la investigación y persecución de estos ataques y además le pide al Ministerio Público que realice sus propias pesquisas por lo ocurrido según explica el Poder Judicial quieren descartar que se produzcan fallos que luego pueda dar lugar a la exigencia de responsabilidades esta decisión de la Comisión llega después de que varias sedes judiciales en Cataluña apareciese encubiertas con estiércol además de pintadas realizadas por los CDR que incluían fundamentalmente mensajes de odio insultos y amenazas a los jueces ataques de protesta por las últimas resoluciones de la justicia relacionadas con el proceso por todo ello el Consejo General del Poder Judicial ha solicitado al ministro Marlaska ya la Conselleria d'Interior catalana un Plan Integral de Protección de jueces y magistrados que prestan servicio en Catalunya

Voz 1024 12:27 este es el análisis de la situación para el líder de la oposición para Pablo Casado

Voz 1119 12:30 Cataluña está completamente fuera de sí su Gobierno no controla la situación de las CUP de los CDR de los de A Ram no podemos estar en manos de la kale borroka independentista aunque les duela mucho decirlo el Gobierno es cómplice si no pone las medidas para que se cumpla la ley en todos los territorios de España y ahora mismo no se está cumpliendo la ley en Cataluña hay por tanto el Gobierno de España tiene también su responsabilidad

Voz 1024 12:58 bueno como decía el presidente del Gobierno hace una semana Moncloa espera que en Catalunya no se pierda la formas que Torra acabe manteniendo una encuentro con Sánchez dentro de dos semanas cuando se celebre en Barcelona el Consejo de Ministros pero sobre este episodio de violencia en concreto Isabel Celaá

Voz 12 13:13 nosotros estamos muy en contra como usted sabe del Gobierno de manifestaciones concentraciones violentas en relación a los protocolos e obviamente las autoridades competentes tendrán que observar los protocolos que se correspondan con los hechos no estamos aquí para juzgar si han sido excesivos o no eso tendrá que es de otra instancia

Voz 1024 13:37 todo esto todo esto decíamos para cerrar la semana en la que Vox alcanzó una docena de escaños en el Parlamento andaluz la ministra portavoz no perdía ayer la ocasión para dejarle este recado a quienes pretenden gobernar en coalición PP y Ciudadanos

Voz 12 13:52 los países en prácticamente casi todos los países establecido un cordón sanitario entrecomilla la mente en el sentido de que las derechas no quieren conectar con la ultraderecha precisamente para no blanquear la Hinault radicalizada

me llamó Daniel pongo toda mi pasión en conseguir educación y una alimentación básica para doscientos setenta niños en Etiopía

Voz 1024 14:24 a Daniel tiene gran cosa

Voz 14 14:26 la pena cuidarlo y por eso se creó una fundación para luchar contra las enfermedades cardiovasculares cuidar mejor el corazón de Daniel Fundación Pro CNIC al corazón de este país le queda mucha vida

Voz 1024 14:42 de de vuelta al exterior la crónica política de las últimas horas nos deja un relevo un nuevo rostro una nueva voz para CDU alemana el partido de Angela Merkel que está en fase de retirada Merkel su influencia no se resiente después de dieciocho años al frente del partido porque ganó su favorita a la sucesión suya crónica desde Berlín de Carmen Viñas

Voz 0391 15:02 la favorita de Merkel a Negredo en Bagua asumirá las riendas de la CDU los cristiano-demócratas tampoco dados a los experimentos se han decantado por una mirada nueva pero sin rupturas traumáticas al elegir como líder a su secretaria general la votación fue tan reñida que hubo que llegar a la segunda vuelta con déficit Merz exlíder del grupo Canario como candidatos tras descolgarse en primera votación el ministro de Sanidad en sus pan casada con tres hijos la nueva presidenta Se ha ganado el partido con un combativo discurso Él que ha exigido la CDU más coraje para mirar a derecha izquierda sin miedo también ha querido dejar claro que ella no es una recién llegada ni una mini Merkel como le critican algunos

Voz 15 15:42 de Guía Mota afónica de quién dandi sexo aquí como madre de tres niños que conoce bien las dificultades para conciliar familia y trabajo represento como antiguo ministro del Interior Educación Asuntos Sociales y como presidenta de Hollande a cuyos habitantes intentado servir

Voz 0391 16:01 Merkel por su parte se ha despedido de la CDU con una apelación clara la unidad del partido a continuar en la vía del centrismo algo que sin embargo se antoja difícil pues a parte de posiciones más conservadoras

Voz 1024 16:13 bueno el finalista a ese congreso de la CDU alemana en Hamburgo hoy también llega el cierre en el cónclave de los socialdemócratas europeos en Lisboa inicio de la precampaña de las elecciones de mayo es una cita marcada por el recorrido del acuerdo sobre el Brexit que esta semana el martes recordemos debe votar el Parlamento británico enviada especial de la Cadena SER a la capital lusa Griselda Pastor buenos días

Voz 0738 16:33 no días Pedro Sánchez llega esta mañana al Congreso de los socialistas europeos ante los que el laborista Corbijn ha confirmado que votarán en contra de los pactos de Theresa May con las instituciones europeas

Voz 16 16:45 a este instante Clayton

Voz 1621 16:48 eh

Voz 16 16:50 Onetti votaremos no al acuerdo

Voz 17 16:52 lo de Salida del Brexit el martes día once les dice Yeremi Corbijn entró

Voz 0738 16:57 el aplauso de los Socialistas Europeos que puestos en pie han apoyado su estrategia Un gesto que puede parecer contradictorio hay mucho con la posición europea aunque fuera de micro aquí afirman que confían en que esta estrategia laborista permita el Reino Unido Oasis se justifican convocar un nuevo referéndum

Voz 1024 17:18 Estados Unidos la madrugada nos deja un nuevo episodio del culebrón de la presunta injerencia rusa en la campaña que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca un escrito de la Fiscalía señala que quién fuera abogado del presidente actuó fuera de la ley cuando formaba parte hace un par de años de la dirección del entonces candidato republicano corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 17:37 los fiscales federales piden para Michael Cohen entre cuatro y cinco años de cárcel por dos cargos separados uno relacionado con fraude fiscal durante la campaña electoral y el otro por mentir al Congreso sobre sus contactos con el Kremlin que según la investigación se remontan a noviembre de dos mil quince por un lado según el informe del fiscal especial Robert Mueller detalla que Cohen habla o con una persona de confianza en la Federación Rusa que ofrecía una reunión para establecer sinergias políticas con la campaña de Donald Trump una reunión que según el informe nunca sucedió por otro lado según este documento Donald Trump ordenó pagos ilegales a dos mujeres para evitar un posible escándalo sexual que le pudiera perjudicar en la campaña Toral en dos mil dieciséis unos pagos que ejecutó Cohen el informe de Müller implica directamente al presidente asegurando que Cohen actuó en coordinación bajo la dirección de Trump en un caso separado los fiscales acusan a Paul Manafort el que fuera director de la campaña de Trump de mentir sobre sus contactos con funcionarios de la Administración y la inteligencia rusa Manafort había sido ya condenado por fraude fiscal aún así la portavoz de la Casa Blanca ha dicho que el informe de Müller no dice absolutamente nada que implique al presidente y que esto es otro intento de la prensa de crear noticias donde

Voz 0273 18:49 las ahí

Voz 1024 18:51 V único sintonía de matinal Cadena Ser camino de las ocho y veinte de la mañana siete y veinte de la mañana en Canarias cerramos mapamundi en Egipto con una noticia que a ese lado del Mediterráneo en el año de la igualdad de las mujeres el año Be Too suena intolerable desde El Cairo informa Nuria Tesón

Voz 0273 19:09 las actrices egipcias tendrán que ajustarse a un código de vestimenta de ahora en adelante la Unión de Actores de Egipto ha anunciado que está redactando una normativa promete investigar y castigar a aquellos miembros que no respeten las tradiciones valores y ética de la sociedad la decisión llega después de que la actriz Rania Youssef se paseará por la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de El Cairo con un vestido cuya falda transparente dejaba ver sus piernas y lo que parecía un bañador negro un grupo de abogados denunciaron a la actitud ante la Fiscalía acusándola de obscenidad e incitación al libertinaje finalmente la presión social forzó a Rania Youssef a disculparse a través de su cuenta de Twitter algo que hizo también en televisión donde aparece humillada de cabizbaja tratando de mantener el tipo mientras el presentador leerle la cartilla Yusef ha tratado de explicar que no pretendía ofender a nadie y que respeta los valores morales de la sociedad egipcia que es un Estado laico que gobierna el ex general Abdel Fatah al Sisi su arrepentimiento público nueve evitado que tuviera que declarar ante la Fiscalía durante cuatro horas también tendrá que presentarse ante el juez el doce de enero a pesar de que los abogados que iniciaron los cargos ya los han retirado el juicio público sin embargo ya lo dictado Illes de culpabilidad como muestra la decisión de la Unión de Actores de elaborar ese código de conducta para las actrices pero queda por avanzar en un minuto los deportes

Voz 1024 21:25 matinal Cadena SER Éste será el fin de semana que recordaremos por la final de la Copa Libertadores fuera de Argentina José Antonio Duro buenos días

Voz 1621 21:33 hola qué tal muy buena así se juega mañana en Madrid en el Santiago Bernabéu y esa ese River Boca partido de vuelta del torneo a donde se dirigen todos los focos de atención del planeta fútbol a pesar de todo tenemos jornada de Liga es la quince que ya comenzó ayer con el Leganés uno Getafe uno en el derbi del sur de Madrid reparto de puntos en Butarque con ese una uno que habría fin de semana futbolístico anoche es el primero de la jornada en un sábado que hoy nos va a dejar el Atlético Alavés de la una de la tarde el primero de Liga sin Diego Costa en los rojiblancos también un Valencia Sevilla en Mestalla que va a marcar el futuro por ejemplo de Marcelino al frente de los valencianistas además del Villarreal C en el Madrigal programado para las seis y media de la tarde son grandes partidos comenzando con ese del metropolitano por ejemplo pero hoy destaca el derbi catalán entre Espanyol y Barça en Cornellà un derbi que tiene a Suárez como protagonista a Luis Suárez con su vuelta en el que Valverde espera a un gran Espanyol ir Rubi aún Piqué más deportivo que en otros derbis el año pasado

Voz 18 22:33 quizá el Espanyol un equipo más hace más eh

Voz 1621 22:36 contra Mas

Voz 18 22:39 la mente este este año

Voz 1 22:41 es un equipo que trata de ir a buscarte que tratar de tener la pelota

Voz 19 22:45 desde aquí nuestro talante va a ser puramente deportivo esperemos que él también lo tenga es lo único que pedimos pero nuestro talante va ser deportivo de máxima competividad pero siempre desde la deportividad él

Voz 1621 22:56 tengo que que va a cerrar la jornada a la espera de los cuatro del domingo entre los que por ejemplo está en El Alcoraz el Huesca Real Madrid y también el choque quedó queda para el lunes que es el Athletic Girona en San Mamés en Segunda el primero del día sala una Deportivo de la Coruña Numancia en Riazor Si gana en los coruñeses van a arrebatar el primer puesto al Alcorcón todo esto después del Tenerife cero Extremadura cero que abrió ayer jornada la diecisiete En la categoría en el Heliodoro he dicho cual vamos a por el super clásico con el fin de semana tiene un partido que se juega en Madrid y que ya se ha llevado el protagonismo de estos días es ese River Boca choque de vuelta de la Copa Libertadores de la final que se juega mañana domingo en el Santiago Bernabéu es a las ocho y media desde hoy ya no estarán en Madrid sobre todo el gran ambiente de seguidores argentinos que se respira estos días en la capital aquí en la SER escuchábamos por ejemplo ayer a uno de los clásicos del fútbol argentino César Luis Menotti con la opinión

Voz 11 23:51 los datos del paro es otro ridículo no por el escenario pero el fútbol se aleja y esa relación afectiva que el futbolista está obligado a sostener quería defender con su gente con su hinchas se ve destruida el partido se debía de haber jugado el mismo día que se va a jugar en el estadio de River como corresponde en un reglamento

Voz 1621 24:14 seis River que evidentemente están en Madrid volverán a entrenar este sábado en Valdebebas también en la Ciudad del Fútbol de las Rozas ambos a puerta cerrada y veremos si podemos escuchar al entrenador de River a Gallardo ayer ya escuchábamos al técnico de Boca Guillermo Barros escalones

Voz 20 24:29 y es ingrese nuestra forma de sentir en nuestra forma de jugar una final quizá no sea con base en otros lado donde uno va a ir a ver el espectáculo de pudo para ver dos equipo que uno quiere ganar el otro va no creo que vaya a ser un partido muy atractivo visual

Voz 1621 24:44 ese partido mañana a las ocho y media en el Santiago Bernabéu y fuera de esto ayer el día nos dejó la derrota de las guerreras en el Europeo de balonmano veintitrés veintinueve ante Alemania nada en juego ya para las de Carlos Viver a falta de dos partidos y en Euroliga buenas noticias con victorias de Real Madrid en Turquía una gran remontada ante Anadolu y también de Vasconia que ganó siete seis siete tres en Vitoria a CSKA eso nos dejó la semana hoy vamos a comentar absolutamente todo lo que suceda en el mundo del deporte desde la una de la tarde con ese Atlético Alavés en el Wanda Metropolitano en un carrusel con Dani Garrido que nos va a llevar hasta la una de la mañana así que allí les esperamos buen fin de semana Zhao

veinte José Antonio tocayo vamos con más propuestas para el resto de El puente en cuatro minutos después de la publicidad llega el cine en la SER Collective matinal con María Guerra con Pepa Blanes cerramos edición informativa con Daniel y Carlos Sevilla en la producción Icon Ángel Cabrera al frente de la técnica también con Javier Carrera actualizamos dentro de media hora en A vivir que son dos días con Pino les habló Piñero base a una muy buena mañana de fiesta

Voz 1621 25:55 matinal Cadena SER José Antonio Piñero

Voz 21 26:08 Vine en la SER con la esgrime María Guerra y Pepa Blanes

Voz 1457 26:22 Alberto Sanjuán adapta su obra de teatro el Rey al cine donde reflexiona sobre las luces y sombras de la monarquía en nuestro país con Luis Bermejo en el papel del monarca emérito

Voz 22 26:33 el miedo ayudó a olvidar los sueños de la calle

Voz 1621 26:36 Mac cambio de el más grande

Voz 22 26:39 estuvo años la democracia

Voz 1463 26:41 por fin ha llegado a los cines la película del año Roma adecuar honesta en cinco salas hasta su llegada a Netflix rodada en blanco y negro es una historia íntima biográfica del director mexicano que le permite hacerlo

Voz 6 26:52 fresco de la desigualdad social

Voz 1463 27:03 que el número mil la llegada de Blockbuster a la taquilla no para ahora es el turno de Robin Hood la enésima adaptación del mito de este héroe que robaba los ricos para dárselo a los pobres Tarongers Norton es el protagonista

Voz 1457 27:14 desvelaremos el erario organiza una reunión con los que nos apoyen que es nuestra oportunidad este es el plan en televisión se estrena la segunda temporada de la comedia la maravillosa señora Meis el nosotras hemos entrevistado a los creadores los paladino sobre esta pionera del feminismo inconsciente

Voz 23 27:35 a este su tuviera una tila preparar la guía

Voz 24 27:42 decidí irme y hoy dio la niñas de paredes

Voz 23 27:47 además a luchar pegar

Voz 1 27:50 no

Voz 26 28:01 aquí

Voz 25 28:12 fuego

Voz 26 28:20 es más eh

Voz 1457 28:34 hola qué tal muy buenos días bienvenidos a La Script Pepa Blanes que es nuestra greens favorita buenos días hola qué tal buenos días más que no se greens pero es que es es muy pesado

Voz 17 28:44 con la Navidad Veja de quejarte porque tengo una sorpresa vamos a empezar un programa eh este programa que es una película que seguro que ha despertado tu espíritu navideño y nueve Roma empezábamos a hablar después es el Rey de Alberto San Juan para que te alegres

Voz 20 29:02 en el que de tan alta mi amigo queda sea les no tu a diestra a su esto más la Legio

Voz 27 29:29 todo mundo

Voz 20 29:33 qué papel ha jugado la Monarquía en España

Voz 1463 29:34 en los últimos cuarenta años a qué fines ha servido cuáles son sus objetivos en las próximas décadas solar reflexiones a las que invita el Rey la película que dirige Alberto San Juan y que antes fue una hora del Teatro del Barrio de Madrid y que llega a los cines ahora cuando vuelve el debate sobre qué modelo de país no sirve para el futuro