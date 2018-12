Matinal SER (09/12/2018)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana seis en Canarias maletín al

Voz 1024 00:12 hola buenos días hace medio siglo de la juventud francesa alzó la voz contra el sistema capitalista exportó al resto del mundo la mayor huelga general de la historia del país vecino aquel mayo de sesenta y ocho medio siglo después se queja de no llegar a fin de mes ahora se citan en las calles plazas y rotondas a través de redes sociales se enfundan un chaleco amarillo gritan que la culpa de todo la tiene el Gobierno

Voz 2 00:46 Macron dimisión mayores y niños después

Voz 1024 00:49 hay cuatro sábados en manifestaciones por toda Francia han acabado pidiendo la cabeza política del presidente de la República Emmanuel Macron espera aguantar el golpe de momento el despliegue policial consiguió amortiguar la batalla campal enseguida abrimos líneas con París en una mañana en la que estaremos muy pendientes de las noticias que nos llegan desde Londres Javier Carrera buenos días

Voz 0866 01:10 qué tal buenos días la primera ministra británica Theresa May tendría previsto anunciar hoy según publica la edición dominical del diario The Times que retrasa la votación parlamentaria sobre el acuerdo del Brexit prevista para el martes el periódico que cita a consejeros y ministros cercanos a la mandataria asegura que May querría volver esta semana a Bruselas para renegociar las condiciones ante la posibilidad de que la actual tratado no sea apoyado por el PAR lamer

Voz 1024 01:34 dieciséis millones de personas en Yemen se encuentran ya en estado de hambruna

Voz 0866 01:38 a los revela un nuevo informe de la ONU que alerta de las inmensas debilidades económicas del país donde el acceso pagado a alimentos es casi imposible además dos millones de niños padecen desnutrición aguda cuatrocientos mil en su forma más

Voz 1024 01:52 B doscientos setenta y dos personas rescatadas este sábado frente a las costas andaluzas

Voz 0866 01:56 la mayoría hasta doscientos treinta y nueve han sido localizadas por Salvamento Marítimo en cuatro pateras que navegaban por el mar de Alborán otras treinta y tres personas eran auxiliada a bordo de cuatro embarcaciones dos de ellas de tipo kayak en aguas del Estrecho de Gibraltar

Voz 1024 02:11 ya al menos sesenta y seis puentes presentan graves problemas de seguridad en nuestro país

Voz 0866 02:16 según detalla hoy el diario El País las estructuras muestran deterioros que necesitan reparaciones urgentes de acuerdo a las bases de datos del Ministerio de Fomento Cádiz y Málaga con nueve de estos puentes cada una son las provincias más afectadas aunque según las administraciones no habría peligro de después

Voz 1024 02:34 estamos emitiendo matinal Cadena SER desde la Gran Vía de Madrid desee esta planta ocho tenemos una panorámica de lujo para confirmarle es un año más que este ha sido el puente festivo de más afluencia de turistas en la capital a los cientos de miles de que han venido de todo el mundo hay que sumarles decenas de miles de argentinos que estar aquí para ver un partido su clásico Boca River en la controvertida final de la Copa Libertadores

Voz 4 02:58 cuando los nervios Si y esperar

Voz 5 03:01 ahora ahora que empieza a cantar gritar sobrar fiesta fiesta hasta

Voz 4 03:04 que ganemos ciudad de Madrid

Voz 6 03:07 sensibilizados a pesar de que no han visto cosas buenas

Voz 4 03:11 la ultimamente son los menos son unos pocos

Voz 6 03:14 bueno se prevé que asistan unos veinticinco

Voz 1024 03:16 a mis seguidores el Boca Juniors otros tantos de River Plate José Antonio Duro buenos días

Voz 4 03:20 hola qué tal buenos días si hoy se mezcla la jornada de liga la quince en primera división con el super clásico que tiene hoy su día sobre todo en Madrid con el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores entre River Plate Boca Juniors con un gran ambiente de argentinos durante todo el fin de semana en las calles a Madrid y evidentemente con ese dispositivo especial con grandes medidas de seguridad para este domingo será a las ocho y media en el Bernabéu pero el día tiene jornada de Liga tras la goleada cero cuatro Ayer del Barça en Cornellà y además partidos importantes por supuesto durante todo el día en Carrusel el Eibar Levante del medio día el Huesca Real Madrid de las cuatro y cuarto el Real Sociedad Valladolid a las seis y media y el Betis Rayo Vallecano de las nueve menos cuarto

Voz 1024 03:57 no es tiempo para volver en el coche escuchando Carrusel la operación retorno del puente de la Inmaculada Constitución va a ser soleada y con subida generalizada de las temperaturas mapa del tiempo tiene aborta buenos días

Voz 7 04:08 hola buenos días el tiempo será estable en general con cielos bastante despejados e intervalos de nubes altas cielos que estarán algo más cubiertos en el norte sobre todo en el Cantábrico oriental y en los Pirineos en la primera mitad del día no se descartan lluvias débiles y la niebla continuará siendo persistente en ambas mesetas en Extremadura en el interior de Cataluña y atentos a la situación marítima que se intensificará por el viento con avisos de nivel amarillo en las costas de Girona Hay de A Coruña además a partir de la tarde estos avisos pasaron a ser de nivel naranja en las cosas que el mar Cantábrico también viento intenso en puntos del Pirineo en Huesca Lleida el interior de Castellón y el sur de Tarragona donde se activará el nivel amarillo por la tarde por rachas que podrán superar los ochenta kilómetros por hora ascensos los termómetros generalizados superando nuevamente los veinte grados en Andalucía y Canarias

Voz 1024 04:56 sí despierta este domingo nueve de diciembre a las siete y cinco en punto son las seis y cinco en punto en Canarias hasta y media en punto noticias

Voz 3 05:06 José Antonio Piñero

Voz 1024 05:12 el día después estos son los titulares de portada de la prensa francesa Le Figaro Macron desea reconstruir la unidad nacional le pregunta por las raíces de una crisis social inédita Le Parisien el presidente de la República recuerda nuestras demandas vamos con el resumen del acto cuatro de los chalecos amarillos corresponsal en París Carmen Vela buenos días buenos días aunque

Voz 0390 05:34 acciones fueron menos caóticas los estallidos de violencia durante este sábado se multiplicaron en todo el país con coches quemados y barricadas que provocaron ciento cincuenta heridos las llamadas a la calma ya no acudir a la capital no han tenido mucho efecto unas ocho mil personas se reunieron en París unas ciento veinticinco mil personas en toda Francia mil cuatrocientas detenciones casi mil de ellas en la capital ni la lluvia ni los gases lacrimógenos les asustan los chalecos amarillos siguen determinados a mostrar su hartazgo como recalcan hora

Voz 8 06:07 ni a manifestarnos nos guía sean éstas me cuarta manifestación en París y vamos a continuar

Voz 0390 06:16 Carlos descendiente de español viene de las afueras de la capital

Voz 9 06:19 la vida es cara todo lo que los niños

Voz 8 06:26 escuela escuela tiene son whisky de impuestos

Voz 0390 06:34 estos son la gota que han desbordado el vaso además de los problemas para llegar a fin de mes los chalecos amarillos coinciden en sentirse menospreciados por las élites por París por los diputados el Gobierno y sobre todo por el presidente más con el primer ministro Edouard Philippe

Voz 10 06:49 señaló que la como se supo

Voz 0390 06:51 este diálogo ha comenzado tiene que proseguir para buscar entre todos soluciones Philippe ha señalado que el presidente Makoun se dirigirá a la nación al comenzar la semana

Voz 1024 07:02 bueno al final del sábado Macron tuiteó a todas las fuerzas del orden inmovilizadas gracias por el coraje y la profesionalidad excepcional que han mostrado cierra en Comillas estuve tuitear en vez de comparecer es muy devora el Trump que en las últimas horas también ha hecho lo propio nos lo cuenta José María Patiño

Voz 1108 07:17 el Acuerdo de París no está funcionando demasiado bien hay protestas y disturbios en toda Francia la gente no quiere pagar sumas enormes de dinero en muchos casos a países del Tercer Mundo para quizá proteger el medioambiente Ésta es una vez más la peculiar visión de las cosas segundo en al tran en su cuenta de Twitter mientras en Bélgica su antiguo jefe de campaña este Banon también explicaba aunque de otra manera la revuelta de los chalecos amarillos

Voz 1024 07:42 el uno dic

Voz 11 07:44 se hay muchos tipos droga usted

Voz 1108 07:47 tan sólo los chalecos amarillos son exactamente el mismo tipo de gente que eligió a Donald Trump la misma gente que votó a favor del Brexit ha dicho para ambos la debilidad de Macron también supone la debilidad de la Unión Europea ya sea en el cambio climático de cara a las elecciones al Parlamento Europeo Tram no obstante también tiene problemas en casa ante los periodistas anunció la salida de su jefe de gabinete el general John Kelly que había ordenado la Casa Blanca pero en los últimos meses discrepaba de la política exterior del presidente en especial de sus ataques a la OTAN

Voz 1024 08:19 nos quedamos con esa comparación de Banon sobre los chalecos amarillos los mismos que votaron a Trump como presidente en Estados Unidos la misma gente que

Voz 12 08:28 hay por tiempo tentadores sua Baixa

Voz 1024 08:31 bueno como les hemos contado ya en portada hoy la prensa británica avanza importantes novedades sobre lo que puede pasar esta semana con la votación prevista para el martes en el Parlamento

Voz 13 08:40 la verdad es que no es rehenes

Voz 1024 08:43 la primera ministra británica Theresa May lleva meses esquivando la posibilidad de que se repita el referéndum sobre el Brexit la última vez el pasado jueves en la emisora de radio BBC cuatro

Voz 0738 08:52 al otro tipo de una el Florent

Voz 13 08:55 cuanta de que esta es una onza hayan sin exhibir

Voz 1024 08:59 may mucha gente reclama un segundo referéndum porque desea que salga una respuesta diferente no creo que eso sea cierto lo que parece tener claro Theresa May es que a día de hoy tiene perdida la votación en el Parlamento así que tiene previsto anunciar hoy que retrasa la votación para volver a Bruselas y conseguir aún mejores condiciones lo publica la edición dominical del Times lo ampliamos con Daniel Lara según

Voz 0744 09:22 el rotativo inglés el entorno de Theresa May espera que la primera ministra anuncie este domingo el aplazamiento de la votación el acuerdo del Brexit que estaba programada para el martes en su lugar May viajaría esta semana a Bruselas para renegociar el acuerdo de salida de Reino Unido con nuevos términos que le garanticen el apoyo de los parlamentarios ingleses por el momento todo apunta que la votación del martes no aprobaría el acuerdo actual hace unas horas el comité de de de legislaciones de legisladores británicos encargados de analizar el pacto con Bruselas ha criticado el documento por ser un gran paso hacia lo desconocido las consecuencias de que la votación no salga adelante preocupan a muchos parlamentarios del Partido Conservador The Sunday Times asegura que al menos tres ministros del Gobierno de May podrían dimitir si la votación se retrasa mientras que otros se plantean un segundo referéndum sobre la permanencia de Reino Unido en la en enero en la Unión

Voz 1024 10:03 pero sobre el Brexit centró ayer el discurso del holandés Frans Timerman proclamado este fin de semana candidato socialdemócrata europeo a relevar a Jean Claude Juncker al frente de la comisión enviada especial a Lisboa Griselda Pastor buenos días

Voz 0738 10:16 buenos días no sólo normal en los discursos europeos de estos últimos tiempos pero así ha querido abrir su campaña France Timerman el nuevo candidato socialista

Voz 14 10:27 y afecta que espero poder hablar en nombre de todos vosotros el Reino Unido será siempre muy bienvenido si decirse quedarse en la familia

Voz 0738 10:37 esta es la opción de los Socialistas Europeos confiar que el no del martes en el Parlamento británico conducirá hacia un drama que podría terminar en otro referéndum una opción complicada de gestionar pero que de momento puede evitar el caos inicial mientras calendario en la mano empiezan a buscarse alternativas por si el Reino Unido repartiera su marcha

Voz 1024 11:00 el remate del Congreso del Partido Socialista Europeo celebrado este fin de semana en la capital lusa y con presencia también con participación con discurso del presidente del Gobierno Pedro Sánchez Griselda alertó hay también del auge de la extrema derecha Sánchez

Voz 0738 11:13 citado a Vox pero sí ha asegurado que no se puede ser europeísta pactar con la nueva derecha autoritaria en las regiones de España como dando por hecho que la realidad pondrá las cosas en su sitio

Voz 12 11:25 nosotros lo tenemos muy claro otros partidos en España no no se puede ser preeuropeo y apoyarse en fuerzas anti europeístas para poder gobernar

Voz 0738 11:33 yo desde desde París un argumento con el que ha defendido la Constitución como instrumento contra el franquismo aunque a pesar de Vox pase lo que pase en Andalucía Sánchez se ha pronunciado contra el frentismo lo que implica que a nivel europeo los socialistas están dispuestos a pactos con populares y liberales dependiendo claro de lo que digan los ciudadanos con su voto

Voz 1024 11:57 los andaluces votaron hace justo una semana y el resultado de las autonómicas supuso la entrada de Vox en el Parlamento regional mañana se sienten a negociar PP y Ciudadanos para pactar una coalición de gobierno ella que de entrada no se espera que participe la extrema derecha aunque el candidato popular afirma hoy en el diario El País que su única línea roja esta Presidencia de la Junta Juanma Moreno

Voz 15 12:18 no espero que a lo largo de la semana que viene quedando semana largo de la semana que viene la siguiente podamos ir cerrando pero la clave cerrarlo todo evidentemente no podemos está negociando de cerrar la mesa el Parlamento y el Gobierno de la Comunidad Autónoma y después ciudadano tendrá que decidir

Voz 4 12:33 sugiere un acuerdo de investidura

Voz 15 12:36 Yllera un acuerdo de legislatura o quiere un acuerdo de gobierno

Voz 16 12:40 la sintonía de matinal Cadena Ser a las siete y doce de la mañana a seis y doce de la mañana en Canarias de Andalucía a Cataluña Elías

Voz 1024 12:49 unas quince horas estuvo cortada ayer la AP siete en Tarragona por miembros en los sede remeros Comités de Defensa de la República apoyando como decían aquí a los independentistas presos en huelga de hambre algunos y como señal de protesta también después de las cargas de los Mossos del pasado jueves mossos que ayer como es esperemos contando no impidieron el corte la autopista Radio Barcelona Adrià Tardi hace esto veinticuatro horas los primeros manifestantes empezaban a cortar en L'Ampolla en Tarragona el tráfico de esta vía principal que cruza Cataluña de norte a sur los vehículos tuvieron que desviarse por una carretera alternativa y hacia el mediodía los CDR anunciaban que se quedarían allí de forma indefinida llamaban a la movilización en el resto del territorio aunque sólo en Barcelona hubo una pequeña manifestación improvisada por el centro de la ciudad todo bajo la atenta mirada de los Mossos d'Esquadra que se mantuvieron a distancia sin intención de actuar tampoco cuando algunos de los conductores afectados se enfrentaron a los manifestantes

Voz 10 13:39 los Mossos en la reina a famosos lo que tenían café ahora acreditan bolsos y lo fue hasta última

Voz 1024 13:47 hora de la tarde cuando interlocutores de la policía catalana negociaron con los convocantes no intervenir si desalojaban la autopista antes de la medianoche como acabó ocurriendo después de quince horas de corte esta pasividad de los Mossos fue muy criticada y se suma a la crisis abierta en el departamento de interior por las cargas policiales del pasado jueves en Girona y en Tarrasa de hechos espera que hoy Quim Torra y el conseller de Interior Miquel Book acuerden cambios inmediatos al menos en cuanto a protocolos tal como exigió el presidente pese a dar cosas reclaman al Gobierno que recupere la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco en Catalunya la Albert Rivera lo escribía ayer en Twitter Pablo Casado lo repetía ante los medios en Murcia

Voz 17 14:22 cataluña Se les ha ido de las manos al Partido Socialista de Cataluña se le ha ido de la mano también al propio Torra por eso desde el Partido Popular le vuelvo a decir al Gobierno

Voz 4 14:30 no que aplique ya el artículo ciento cincuenta y cinco

Voz 17 14:32 que tome el control de los Mossos d'Esquadra yo hasta ahora lo decía para seguridad de los catalanes ahora lo digo también para seguridad de los propios Mossos d'Esquadra sin el apoyo de sus mandos políticos de su conseller de Interior y sin el apoyo del presidente de la Generalitat esto es muy grave

Voz 1024 14:50 moral bajen de la crónica política vamos con la economía que afecta a una inmensa mayoría de oyentes según datos publicados este fin de semana por el Instituto la de Estadística las hipotecas firmadas en Madrid Baleares que se revisen ahora con el último dato del Euribor el dato de noviembre serán las que más suban de media en España justo ayer se reunía en la Comunidad Valenciana la Plataforma de Afectados por las Hipotecas sepan que en dos mil dieciocho este año va a cerrar con unas setenta mil personas desahuciadas Radio Valencia el García

Voz 0137 15:19 la Plataforma de Afectados por la Hipoteca denuncia que el Partido Popular y Ciudadanos están bloqueando continuamente que salga adelante la Ley de Vivienda propuesta por la paz una norma que pretende reducir el número de desahucios que siguen produciéndose hasta el punto que este año se superarán los setenta mil desahucios en España los peores datos de la historia Paco Morote portavoz de la lapa asegura que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez tampoco está haciendo nada para erradicar esta injusticia

Voz 18 15:44 el conjunto de los poderes políticos poderes judiciales e poderes represivos del Estado sean puesto a disposición ya la protección un reiterada de la banca en contra de las personas

Voz 0808 15:57 además hacen un llamamiento a la ciudadanía para el uso

Voz 0137 15:59 o por el derecho a la vivienda y afirman que intensificarán sus movilizaciones a partir de enero

Voz 1024 16:04 esa es la pescadilla que se muerde la cola jóvenes que no pueden comprar una casa siguen viviendo con los padres porque acaban los estudios y no encuentran trabajo el fin de semana que el BOE ha publicado el nuevo plan de empleo juvenil del Gobierno hemos hablado con jóvenes de sus tumbos en el mundo laboral precario Julio guerra buenos días

Voz 1108 16:22 buenos días según datos de Eurostat España se encontraba el año pasado los primeros puestos del ranking de desempleo juvenil tan sólo Grecia tiene una tasa de desempleo tan alta como la española es el caso por ejemplo de Alex veintiocho años periodista hasta hace muy poco era uno de los responsables de deportes de un periódico gallego entró con un contrato en prácticas aunque realmente hacia una sustituta son dos años después le dieron ese contrato de sustitución pero una vez la persona a la que sustituía le dieron la incapacidad Se terminó

Voz 19 16:49 las dejaron otra persona a la que podía entrar como todos los años para poder ir otra vez rotando y seguir con la rueda de dos años años sino contentar a nadie

Voz 10 16:59 porque las empresas parece ser que tienen mucho miedo definida gente jóvenes formado

Voz 1108 17:03 los con experiencia pero no les contratan no les queda otra que trabajar de lo que sea eso os seguir dependiendo de sus familias Elena tiene veintiséis años desde que empezó sus estudios decidió que

Voz 4 17:14 quería ser independiente a lo largo de

Voz 20 17:16 pero los cinco años de carrera estuve trabajando paralelamente estoy trabajando de todo mandona que estoy trabajando tiendas de ropa cines tiendas de cuesta

Voz 1108 17:29 graduada en biotecnología con cuatro idiomas un máster y otro que está estudiando ahora Elena siguen el paro otro de los problemas a los que se enfrentan los jóvenes es el de la temporalidad según el Instituto Nacional de Estadística más del setenta y tres por ciento de los contratos que firmaron los menores de veinticinco el año pasado eran temporales encadenando este tipo de contratos lleva tiempo Marta enfermera de veinticinco años

Voz 21 17:51 Ángel Maté en lo que hacía era que me rondaba había sueltos a a residencias e claro empezabas cada viajero a lo cual están sólo durante un turno estabas mejor durante el turno de noche y estaba sola y claro no confiarnos pacientes no conocías la dinámica no conocía al resto de trabajadores era un poco pues a la aventura total

Voz 1108 18:14 el Plan de Empleo aprobado por el Gobierno se plantea varios objetivos entre ellos la reducción de la tasa de paro juvenil en diez puntos antes del año dos mil veintiuno así hemos llegado

Voz 1024 18:23 lo estamos llegando a las siete y veinte de la mañana hora menos en Canarias en un minuto los deportes

Voz 23 18:40 sí Tepco a la selección de hombre de bases nada Labraza

Voz 0882 18:53 no podemos perder de vista porque estamos en esta situación ha echado porque se PP tóxico Fame nos ha provocado el mayor desastre electoral

Voz 23 19:06 ya poco la pero Decathlon y lo pagaremos

Voz 7 19:13 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 24 19:26 eh aunque a luchar está el acuerdo será mala

Voz 1024 19:38 vamos a esperar que el clásico argentino que ese vino a la capital vamos a estará que es Boca River de esa noche acabe en fiesta

Voz 16 19:45 y que nadie dé el cante como pasó en Buenos Aires Radio Madrid Paul Asensio

Voz 0808 19:49 garantizar la seguridad de la final de la Copa Libertadores habrá alrededor de cuatro mil efectivos más de dos mil agentes serán de Policía Nacional la mitad de ellos llegados desde otras provincias también habrá ciento cincuenta policías municipales mil setecientos vigilantes de seguridad del Real Madrid y efectivos de Samur Cruz Roja Protección Civil y la Federación Española de Fútbol se han habilitado zonas para los de los clubes argentinos a cientos de metros de distancia River Plate estará entre la Plaza de Castilla y Cuzco Boca Juniors junto a la sede del Ministerio de Fomento para celebrar la victoria Boca Juniors esos aficionados irían a la plaza de Colón y los del River a la Puerta del Sol el delegado de Gobierno madrileño José Manuel Rodríguez ha estimado que el coste del dispositivo igualará al menos los y ciento cincuenta mil euros sólo en Policía Nacional que ha supuesto en otras ocasiones la final de la Champions

Voz 1024 20:33 bueno pase lo que pase lo contaremos en Carrusel Deportivo

Voz 25 20:35 José Antonio Duro buenas ideas hola qué tal muy buenas hoy es un día muy especial para el deporte de este país porque dejando a un lado los problemas que puede haber y esos datos del dispositivo de seguridad se disputa en España el River Plate Boca Juniors un partido histórico la final de la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu

Voz 26 20:57 Buenos Aires Argentina veinte horas escala en Bolivia pues prueba cuanto sabido gastado cien pesos argentinos aquí

Voz 4 21:13 cuando trabajando medio mundo se han recorrido gran parte de las aficiones de Boca Juniors y de River Plate ya desde esta hora se dejan sentir lo han hecho durante todo el fin de semana en las calles de Madrid es un gran acontecimiento deportivo que se disputa en el Santiago Bernabéu y que va a paralizar la ciudad lo está haciendo ya durante en las próximas horas ocho y media es la hora del partido el polémico choque que se juega fuera del continente latinoamericano Santiago Solari el entrenador del Real Madrid argentino decía esto sobre el choque de esta tarde

Voz 27 21:42 el Bernabéu es un honor ante todo recibir este partido hubiera sido mejor que no lo tengamos que recibir porque si se hubiera significado que las cosas hubieran dado de manera normal y natural es una pena que se tenga que jugar tan lejos de de Buenos Aires pero sea que está aquí es un honor que lo reciba un estadio como el nuestro con tantas copas ir con tanta historia de finales y de iré trofeos ojalá que el cierre puede hacer puedo hacer un cierre digno para semejante partido

Voz 4 22:09 es un partido especial con un montón de desplazados con los argentinos por supuesto como protagonistas pero la Liga no para no lo hizo ayer y tampoco lo va a hacer durante este domingo por ejemplo el Real Madrid juega hoy lo hace en Huesca ante el colista en El Alcoraz desde las cuatro y cuarto de esta tarde ya ayer otra argentino Leo Messi volvió a firmar una exhibición en el derbi catalán entre el Espanyol y el Barça que se terminaron llamando los azulgrana líderes por cero goles a cuatro en Cornellà con dos goles de falta directa de Leo Messi que hablaba al final del partido

Voz 1293 22:41 bueno en un poco e intentando seguir siguieron un ritual cuando sale bien intentando de de hacerlo en la misma manera no cambiar nada para para que vuelva a salir bien hoy por suerte de su lado ocasiones muchas veces de tiro montón de falta no no no estoy hoy tuve suerte de meterlo seguir

Voz 4 23:04 cero cuatro ganó el Barça en Cornellà el fútbol no para con esa final de la Copa Libertadores y no lo hace tampoco en la Liga la de hoy nos va a deparar en Carrusel una iba Levante al mediodía a las cuatro y cuarto ese Huesca Real Madrid del que hablábamos a las seis y media al Real Sociedad Real Valladolid a las nueve menos cuarto el Real Betis Rayo Vallecano y siendo el día que es tenemos que escuchar a otro argentino más al Cholo Simeone tras esa victoria solvente tres a cero del Atlético ayer en el Metropolitan ante el Deportivo Alavés no eso no

Voz 28 23:36 hemos en tres y catorce chico eso muy muy bien inmediatamente no pasa en el tiene que ganar volver a ganar iniciado Luis volver a ganar otra vez

Voz 10 23:47 están ahí sigue el Atlético veintiocho puntos tres

Voz 4 23:50 por detrás del Barça en la clasificación y los mismos que el Sevilla que ayer estuvo a punto de ganar en Valencia salvó esta situación muy al final eso sí un gol del día que Javi en el descuento de ese Valencia uno Sevilla uno que se jugó en Mestalla y que terminó con gran pitada por parte de la afición valencianista también se jugó ayer el Villarreal dos Celta tres en El Madrigal con goleada inicial de los gallegos estirón final por parte de un Villarreal que no está en su mejor momento ni mucho menos me queda añadir que desde el mediodía todos los partidos en la SER también la segunda juega el líder al mediodía Alcorcón Reus también es es súper clásico que se juega en el Bernabéu del que vamos a contar por supuesto todo lo que suceda en la previa en el partido en las celebraciones desde las doce empezáramos les contamos todo el deporte con Dani Garrido en la SER

Voz 10 24:58 con ocho años encontró a su madre llorando no tenía con qué darles de comer y su padre les había vuelto a abandonar en ese momento decidió que haría todo lo posible para que su madre estuviera orgullosa de

Voz 29 25:15 atentos en Argentina con lo que no imaginaba iraquí acabaría estándolo todo todo un par a este domingo a partir de la una de la tarde el lanzador de jabalina Brian Toledo el orgullo de Argentina en acento Robinson el lado humano del deporte con Michael Robinson

Voz 10 25:41 el Cadena SER el domingo a las siete veinticinco de la mañana

Voz 1024 25:45 las seis y veinticinco de la mañana en Canarias

Voz 30 25:47 más completamos Contra Portada conciencia con Gregory Javier buenos días buenos días reciclar tu viejo móvil puede salvar gorilas es nuestra noticia científica positiva de la SER

Voz 31 25:58 la supernova

Voz 0882 26:00 los pocos gorilas de montaña que quedan en la República Democrática del Congo están ahora en peligro de extinción debido precisamente a la extracción de los metales especiales que se necesitan para fabricar los millones de nuevos teléfonos móviles que se venden cada año en el mundo el año pasado se dejaron de usar cuatrocientos millones de móviles viejos pues bien si estos aparatos hubieran reciclado se podrían haber salvado centenares de gorilas en uno de los pocos paraísos donde viven según un informe que acaba de publicar un grupo de investigadores de la Universidad de Australia del Sur para impedir la desaparición de esta emblemática especie este centro universitario

Voz 1024 26:36 lógicos australianos han puesto en marcha un amigo

Voz 0882 26:39 nuestro programa de reciclaje de teléfonos móviles usados en la fabricación de estos dispositivos electrónicos se emplean metales muy valiosos como el oro el coltán Ivor cada cuarenta aparatos reciclados se puede recuperar hasta un gramo de oro sin la necesidad de destruir como hasta ahora más selva donde viven las últimas poblaciones de gorilas de montaña además este negocio no suele está ahora destruyendo los hábitats de los gorilas en África sino que también sirve para financiar guerras en el continente africano

Voz 1024 27:19 a punto seguido la información no descansa tampoco sirva de puente puentes tiempo para la cultura aquí en La Ser en dos minutos comienza la Hora extra con Javier Torres pero cerramos matinal con Daniel Lara Icon Javier Carrera en la producción y con Carlos Higueras y David Nieto al frente de la técnica actualizamos dentro de media hora en A vivir que son dos días con Pino les habló Piñero que pase una muy buena mañana

Voz 10 27:52 matinal Cadena SER José Antonio Piñero

Voz 33 28:00 las redes sociales en Twitter arroba la guión bajo en Facebook Ser

Voz 34 28:09 las nuevas grabaciones del comisario Villarejo incriminan a una de las estrellas de A vivir que son dos días el pianista James

Voz 23 28:15 pero no puedo soportar gran dos de ellas españolas estos tarados creen que puede comer en nuestros paisajes se sin presión

Voz 2 28:28 bueno ahora mentira las grabaciones de Villarejo acreditan que James float detesta España detesta la música está aquí para asegurarse de que nunca recuperemos Gibraltar

Voz 23 28:36 es X es muy en que la música es extraordinaria Guaro añado a mí nunca espera a los españoles les ha hecho creer que baje es maravilloso sabidas una mujer

Voz 2 28:48 a tal levantaron primero fue Delgado luego Cospedal y ahora James Ross en las grabaciones de Villarejo

Voz 1024 28:54 a vivir que son dos días sábados y domingos

Voz 10 28:56 ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 35 29:01 Carlos

Voz 10 29:02 el Deportivo quiere ser Yes un programa cercano familiar cariñoso con el oyente pero sin perder de vista la emoción del deporte la pasión por el juego la adrenalina de la competición porque cuando llega ese punto cuando llegue ese punto Carrusel deportivo se convierte en una

Voz 36 29:16 en una montaña rusa de agitación de aceleración tienen previsto

Voz 10 29:19 sí

Voz 36 29:20 pero de castas de tan haces de polémica

Voz 4 29:24 no

Voz 10 29:28 y finalmente análisis pasó del día ya nos retiramos a dormir y es un poquito lo estudiaría

Voz 37 29:37 el Deportivo de la vida que han Roussel

Voz 10 29:40 Deportivo Dani Garrido

Voz 38 29:49 cuenta con las