Matinal SER (15/12/2018)

Voz 1024 00:10 ayer hola qué tal buenos días a estas alturas del sábado de la semana que viene estaremos entre dos aguas desde el punto de vista informativo ultimando los preparativos para la emisión del sorteo de Navidad de la Lotería contándoles en que quedó el viaje del Gobierno a Barcelona para celebrar el consejo de ministros del próximo viernes una cita que se ha convertido en la piedra angular del debate político en las últimas horas porque está en el aire una reunión formal protocolaria tradicional entre presidente President entre Pedro Sánchez

Voz 1 00:39 la generosidad diálogo responsabilidad y sentido de esta con

Voz 1024 00:43 esa receta Sánchez recuerda al en que hablará de los temas que preocupan a los catalanes y no sólo a los independentistas de entrada porque de producirse la cita no será una reunión entre iguales

Voz 2 00:54 esto no es una cumbre aclaraba la ministra

Voz 1024 00:57 desde La Moncloa Isabel Celaá recogía el guante su homóloga en el Estadi

Voz 3 01:02 esta es la sede de Gobierno desde hace seiscientos años en Cataluña más allá de esto entendemos que si si esta reunión se tiene que entrar en contenido

Voz 1024 01:12 este diálogo político abierto para tratar de abrir puertas al diálogo entre políticos no es sólo un rompecabezas un juego de palabras es la confirmación de que la situación en Catalunya sigue instalada en un remolino como dentro de un bombo de lotería tenemos toda la semana por delante para saber si acaba saliendo el gordo o la pedrea de momento también sigue abierto abiertos futuro político en Andalucía Carlos Sevilla buenos días

Voz 4 01:37 dar buenos días malestar en Ciudadanos por la reunión entre el Partido Popular andaluz y Vox fuentes de la formación naranja aseguran que los contactos incumplen lo pactado el lunes cuando acordaron no negociar con otros partidos Albert Rivera insistió ayer en que para formar un nuevo gobierno en Andalucía sólo pactará con el PP y volvió a calificar de populista Vox

Voz 1024 01:54 el Gobierno aprueba un decreto de medidas urgentes sobreviviendo y alquileres a partir del lunes los nuevos

Voz 4 01:59 contratos tendrán una duración mínima de tres años ampliable a cinco no se podrán exigir más de dos mensualidades de fianza al inquilino además el arrendador será quién haga se haga cargo de los gastos de gestión inmobiliaria de formalización del contrato la normativa incluye también medidas para reducir el impacto de los desahucios José Luis Ábalos ministro de Fomento

Voz 5 02:17 promover la coordinación con los servicios sociales dar un tiempo de paralización del desahucio para conseguir una alternativa habitacional al desahucio

Voz 4 02:27 el decreto eso sí no contempla intervenir en los precios del mercado

Voz 1024 02:30 el Consejo Europeo rechaza el plan de Theresa May para renegociar el Brexit

Voz 4 02:33 los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se niegan a reabrir el Tratado que aprobaron a finales de noviembre los Veintisiete exigen a la primera ministra británica que alcance un acuerdo en el Parlamento de Londres antes de proponer cambios en Bruselas

Voz 1024 02:45 más de un centenar de periodistas se manifiestan en apoyo a los redactores Europa Press Diario de Mallorca

Voz 4 02:53 sin periodismo no hay democracia hay secretos no se toca han gritado frente a la sede del Tribunal Supremo en Madrid denuncian la incautación de material de periodistas para acceder a sus fuentes en el marco de la investigación judicial el caso cursar

Voz 1024 03:05 les contaremos la decisión de un juez federal de Estados Unidos retumbar de nombrar con inconstitucional el de la reforma sanitaria de Obama el Obamacare y hablando de Sanidad Johnson and Johnson se ha hundido en las últimas horas en Bolsa tras publicarse la presunta presencia de amianto en su talco

Voz 4 03:20 la empresa farmacéutica ha caído un diez por ciento en su peor sesión en más de una década después de que la agencia Reuters revelara que la compañía sabía desde hacía décadas que sus polvos de talco estaban contaminados por amianto la empresa asegura que la información es falsa

Voz 1024 03:33 en los deportes graba dieciséis se liga a la espera de lo que haga mañana el Barça juega Madrid Atlético Aitor González buenos días

Voz 6 03:39 buenos días los rojiblancos a tres puntos de la cabeza visitan al Valladolid a las cuatro y cuarto con varias bajas destacadas para Simeone ya a las seis y media el conjunto blanco a cinco del liderato recibe al Rayo Vallecano en el Bernabéu con la ausencia de Gareth Bale y con las miradas puestas en Isco que puede ser titular con la baja de legales además Getafe Real Sociedad sala una Lleida Valencia a las nueve menos cuarto jugado y anoche el Celta cero Leganés cero en baloncesto triunfo en la Euroliga del Herbalife Gran Canaria noventa y cinco ochenta y cinco sobre el Buducnost de Montenegro que deja al conjunto canario con cinco victorias a una del playoff yen ciclismo el combinado nacional ya tiene nuevo seleccionador Pascual Montparnasse sustituye a Javier Mínguez

Voz 1024 04:17 hemos por delante un fin de semana que acabará pasado por agua en buena parte del país mapa del tiempo Irene adopta buenos días

Voz 0137 04:22 buenos días las lluvias serán las protagonistas este fin de semana a la entrada de un nuevo frente atlántico dejará precipitaciones especialmente fuertes en Galicia que se irán extendiendo hacia el este de la península aunque de manera más dispersa avisos de nivel amarillo en esta comunidad por vientos y lluvia hay también avisó pero de color naranja en la costa por fuerte oleaje en el resto del territorio en los cielos estarán más despejados a lo largo del día aunque el viento volverá a soplar con fuerza en la Cordillera Cantábrica y el litoral gallego en cuanto a las temperaturas seremos con heladas en la sierra del este peninsular puntos del centro y especialmente los Pirineos pero durante la jornada los valores máximos ascenderán llegando los y siete grados en Oviedo y Santander y alcanzando los veinte en el sur de la península y las islas Canarias y Baleares

Voz 0806 05:38 habrá censura previa porque el presidente opina que se puede hablar de todo dentro de la Constitución

Voz 1722 05:43 pero mire el tiempo que vaya a utilizar Elena hablar de la autodeterminación si finalmente nos reunimos yo lo voy a dedicar a hablar de la precariedad laboral y a ver cómo podemos reconstruir el Estado del bienestar que desgraciadamente durante estos años de crisis ha salido muy dañado en la sociedad catalana

Voz 0806 05:58 por respeto y aprecio a la sociedad catalana dijo Pedro Sánchez que el Consejo de Ministros va a reunirse allí la semana que viene y él está dispuesto a verse con Quim Torra aunque el Gobierno rechaza un formato que no sea una reunión a dos Isabel Cela es la portavoz corresponde

Voz 2 06:13 al anfitrión también comportarse según los usos y costumbres y el presidente del Gobierno ha dicho hay oportunidad de reunirse con el presidente de la Generalitat esto no es

Voz 0806 06:23 es una cumbre intentó ayer la portavoz revestir de normalidad la reunión de la semana que viene confió en el compromiso de su anfitrión del Govern con la seguridad y también en el trabajo profesional de los Mossos tanto que descartó absolutamente que en este momento estén pensando en la retirada de las competencias de seguridad a la Generalitat

Voz 1024 06:41 Cooper Karanka rechaza que una reunión Sánchez Torra se quede en una cuestión Cosmética el portavoz

Voz 3 06:47 más allá de una reunión protocolaria de una reunión incluso de demostrar de las instituciones catalanas de decir mira esta es la sede de Gobierno desde hace seiscientos años en Cataluña más allá de esto entendemos que sí en esta reunión se tiene que entrar en contenido porque estamos donde estamos y sobre todo cuáles son los mecanismos políticos fuera de la justicia para poder canalizar esta situación estos argumentos

Voz 1024 07:12 esta es la dialéctica que esgrimen Pablo Casado y Albert Rivera para rechazar las intenciones de Pedro Sánchez

Voz 7 07:18 va el señor Sánchez a dialogar con quién está planteando la solución eslovena es decir la guerra civil la confrontación en la calle el derramamiento de sangre

Voz 0040 07:29 como salida a la situación de Cataluña con Torra llamando a la violencia con Torra llamando a la vida eslovena que llamara la guerra de verdad que a ese señor en vez de aplicarle la Constitución o hacer un requerimiento lo que hace es pedir una reunión para hablar

Voz 1024 07:41 es la situación en Cataluña sobre Cataluña cuando se cumplen hoy dos semanas desde que varios líderes independentistas presos en la caza de llevo Nurse en Barcelona comenzaran como saben una huelga de hambre justo ayer el ex consejero Jordi Turull ingresaba en la enfermería de la prisión al presentar síntomas de agotamiento de Cataluña Andalucía casi dos semanas después de las autonómicas que otorgaron como les venimos contando una mayoría de votos a la derecha una brecha que necesariamente tendrá que pactar a tres bandas aunque como les venimos también contando es el jueves Ciudadanos está molesta ante la primera toma de contacto entre populares y los ultraderechistas de Vox Óscar García buenos días

Voz 1645 08:21 qué tal buenos días si los contactos entre PP y Vox están levantando los recelos en Ciudadanos porque como explican a esta redacción fuentes de la formación aunque se trate de una primera toma de contacto incumple con lo pactado es que PP y Ciudadanos acordaran en la reunión del lunes no verse con nadie más en ciudadanos dicen que lo están cumpliendo impiden al mismo tiempo explicaciones al PP en todo caso las negociaciones continúan no se dan por rotas mientras el presidente de Ciudadanos Albert Rivera cuestiona a Moreno Bonilla como futuro jefe del Ejecutivo sus declaraciones ayer en un desayuno informativo organizado por Radio Sevilla

Voz 0040 08:54 él se que ponemos en marcha el Gobierno Moreno Bonilla por la Kitchen por la Bárcenas por lo que sea pues lo hemos declarando en un juzgado hombre después de los de los ERE también sería tela no está el que estar pendiente de estar pendiente de la educación de la sanidad de la ley de dependencia

Voz 1645 09:10 a pesar de todo Rivera insiste en que su acuerdo será con el PP sólo con el PP en referencia a Vox formación a la que ha vuelto a calificar de populista situada en el extremo

Voz 1024 09:23 sintonía de matinal Cadena Ser el sábado a las siete diez de la mañana a seis y diez de la mañana en Canarias hoy en unos minutos debe publicar el Boletín Oficial del Estado el decreto ley aprobado este viernes en Consejo de Ministros en el que se amplía los plazos mínimos de los alquileres también pone límites al aval exigido no así a los precios lo ampliamos con Eladio Meizoso

Voz 0527 09:42 la duración mínima del contrato que obliga al propietario pasa de tres a cinco años y a siete años y el arrendadores una empresa y en ese tiempo el alquiler no puede subir más que el IPC o la referencia que se haya pactado terminado ese plazo si alguna parte en opta de forma expresa por no renovarlo el contrato se prolonga tres años más y no uno como sucede ahora las fianzas no podrán superar el importe de dos mensualidades irse promueve una mayor protección en caso de desahucio ha dicho el minuto

Voz 1 10:11 José Luis Ábalos promover la coordinación

Voz 5 10:14 con los servicios sociales dar un tiempo de paralización del desahucio para conseguir una alternativa habitacional Aldesa

Voz 0527 10:22 no se ponen topes máximos a los precios del alquiler como han exigido a asociaciones de inquilinos y también Unidos Podemos pero hay bonificaciones fiscales para los que alquilen a precio tasado trabas a las viviendas turísticas que se regularán como una actividad económica más y las juntas de propietarios de las fincas podrán ponerles condiciones si consiguen tres quintas partes de los votos

Voz 1024 10:43 vamos con las repercusiones primero para los consumidores Rubén Sánchez portavoz de Facua aquí en la SER

Voz 1853 10:48 desde luego beneficiar beneficiar al usuario evidentemente hay una serie de cambios mejor enmienda lo que hizo el Gobierno del PP con la ley de Arrendamientos esos tres años a los que se redujeron los plazos vuelven a cinco pues a todo eso bien el gran problema es es lo que comentabas precios que habla de precios la norma como mucho de los ayuntamientos que quieran pongan topes a las subidas pero no a los precios que es un gran error

Voz 1024 11:15 un extremo que también echa de menos Pablo Iglesias

Voz 8 11:17 habíamos acordado que las medidas de vivienda tenían que controlar el precio del alquiler para bajar los alquileres pactar banda Hay Si el Gobierno incumple el acuerdo nuestro voto será desfavorable esperamos que rectifiquen y podamos llegar a un acuerdo para sacar ese decreto adelante siempre y cuando tengan los mismos contenidos que acordamos en en el acuerdo de Presupuestos Generales del Estado

Voz 1024 11:37 todo por el ladrillo la burbuja inmobiliaria hizo estallar la Gran Recesión hace una década una crisis en la concesión de créditos e hipotecas que tuvo su origen en la crisis de Lehman Brothers y que los gobiernos del mundo tratan de evitar de una y mil maneras desde entonces la última propuesta en nuestro país es la creación de una autoridad macro prudencial que explicamos con empleo

Voz 0605 11:57 el Banco de España podrá limitar la exposición de los bancos al ladrillo restringir el crédito la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá exigir colchones para amortiguar la retirada masiva de fondos en momentos de tensión en el mercado también la Dirección General de Seguros tendrá potestad para poner barreras a las crisis Nadia Calviño ministra de Economía reforzar la capacidad

Voz 9 12:22 la de supervisión de nuestro sistema financiero prevenir crisis futuras y garantizar o contribuir a que el sistema financiero preste una contribución positiva

Voz 0605 12:34 pasos para la creación de la autoridad macro prudencial que se ha sometido hoy a audiencia pública un organismo que emitirá alertas y recomendaciones como la publicada este viernes por el Banco de España sobre la subida del salario mínimo que consideran negativa porque se perderá empleo

Voz 1024 12:52 matinal Cadena Ser Sala montamos en portada abrimos líneas con Estados Unidos donde la madrugada nos ha dejado el fuerte varapalo judicial a la que fuera una de las medidas estrella de la misión de Barack Obama la reforma sanitaria conocida como Obamacare que ahora el presidente Tran entonces también lo hacía prometía con derogar irremplazable si llegaba a la casa

Voz 10 13:14 que no haya de mosso con Dios

Voz 1024 13:17 wi fi Anhui

Voz 10 13:20 a dos años

Voz 1024 13:23 después de aquella campaña cerca de nueve de Obamacare un juez federal con tribunal en Texas ha declarado inconstitucional esta cobertura médica que ahora deja en el limbo a veinte millones de personas corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días

Voz 1510 13:36 buenos días el presidente de Estados Unidos ha anunciado la decisión del juez vía Twitter asegurando que son grandes noticias para América Donald Trump hizo de la abolición del Obamacare uno de sus ejes de campaña que ha intentado eliminar ya como presidente aunque el Congreso y la Justicia se lo han impedido la ha ido debilitando a través de pequeños cambios regulatorios uno de sus cambios fue en la ley tributaria que eliminó la multa a las personas que no tienen seguro médico como exige la Ley de Obamacare el juez de Texas entiende que al haber eliminado esta parte de la ley invalida la ley completamente es decir declara al Obamacare inconstitucional el fallo corresponde a una demanda presentada por un grupo de veinte gobernadores República Nos una coalición de Estados progresistas liderada por California ha dicho que va a apelar la decisión del juez inmediatamente y se espera que la disputa llegue al Tribunal Supremo en juego esta que veinte millones de personas de bajos recursos puedan tener acceso médico que ciento treinta y tres millones de estadounidenses con condiciones preexistentes es decir con enfermedades previas puedan tener una atención médica adecuada a su estado de salud y no al de su bolsillo ya que las aseguradoras podrían subir el precio de su cobertura según su enfermedad

Voz 1024 14:45 a ese lado del océano estamos llegando al final de la peor semana de mandato de la primera ministra británica como les adelantamos el pasado domingo aquí en matinal en la SER finalmente Theresa May retrasó la votación sobre el acuerdo del Brexit en el Parlamento de Londres porque tenía garantizada la derrota pretendía volver a Bruselas ganar tiempo y arañar mejores condiciones aunque ya saben que ese vuelve al Reino Unido de vacío corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 15:09 tres han ella ha intentado evitar la imagen de una mujer debilitada tras la terrible noche del jueves hacia el viernes que ha pasado en Bruselas pero las cámaras la han traicionado captando una conversación bastante tensa con Jean Claude Juncker y el presidente de la Comisión que dijo tras la reunión que la situación en el Reino Unido Le Parisien bastante N

Voz 1 15:29 los jueces Expo

Voz 0738 15:34 he mantenido una conversación robusta con Jean Claude Juncker creo que es el tipo de conversación que debes mantener cuanto

Voz 9 15:40 aquí buenas relaciones y claras dice que es Sarney

Voz 0738 15:45 en tras las cámaras demuestran que a Juncker le contaba cuando pensaba que nadie las escuchaba que él había dejado en una situación bastante confortable y es que a pesar de los riesgos de una salida sin pacto los Veintisiete exigen que si May quiere algo venga con un acuerdo previo del Parlamento británico

Voz 1024 16:07 es lo fundamental de una cumbre del Consejo Europeo que también ha servido para acordar cómo poner en marcha el primer presupuesto común de la zona euro un debate Griselda en el que puso el acento España

Voz 0738 16:19 no es habitual que alguien le diga no Angela Merkel inmensa los en una reunión de jefes de Gobierno pero Pedro Sánchez considera que la frase que la canciller quería introducir en un documento el de la reforma del euro entregaba más poder vigilante al nuevo mecanismo anticrisis europeo sin a cambio precisar un mecanismo de solidaridad fiscal por esto ha dicho nube el presidente del Gobierno español que puntualiza después en la rueda de prensa que la reforma que se ha aprobado aquí no es la reforma que habrían deseado los gobiernos que han sufrido el dictado europeo

Voz 1 16:56 los tiempos de crisis Se trata diamantes incompletos me estamos satisfechos a medias este Gobierno ha defendido propuestas fiscales mucho más ambiciosas para fortalecer la zona euro

Voz 0738 17:08 declaraciones de Pedro Sánchez al que sobre este tema no hemos podido preguntarle porque por prisas han limitado a cinco las preguntas en la rueda de prensa

Voz 11 17:27 sintonía de matinal Cadena

Voz 1024 17:28 la SER camino de las siete dieciocho de la mañana a las dieciocho de la mañana en Canarias su sábado más ya van cinco seguidos los chalecos amarillos han convocado en Francia concentraciones y manifestaciones por todo el país vecino un fin de semana más el Gobierno galo ha decidido cerrar monumentos museos de la capital ante la previsión de más disturbios está por ver si el ataque terrorista de esta semana en Estrasburgo con cuatro muertos altera de alguna forma el desarrollo de esa nueva jornada de protestas corresponsal en París Carmen Vela buenos días

Voz 0390 18:00 buenos días ni las concesiones sociales y económicas para salarios y pensiones más modestas por más de diez mil euros ni las exoneración impositiva así propuestas variadas para negociar ni siquiera un atentado terrorista con al menos cuatro muertos y trece heridos que han conmocionado de nuevo Francia tampoco los seis muertos en incidentes colaterales a las manifestaciones de chalecos amarillos nada convencen ni es excusa por ahora para algunos grupos de este movimiento difuso que anima de nuevo a acudir a París mezclados con grupos híper violentos de la extrema derecha extrema izquierda o sencillamente delincuentes ayer fue el presidente más con que impidió a los manifestantes una tregua

Voz 1 18:36 este continúe otro país necesita calma

Voz 0390 18:39 necesita orden y un funcionamiento normal

Voz 1 18:41 tal ocurrían anómala hemos respondido

Voz 0390 18:44 las demandas de los chalecos dijo ayer el presidente al que las protestas de este movimiento sin líderes ha hundido en la peor crisis desde su llegada al poder el diálogo no se hace con la ocupación del espacio público y con la violencia sino elaborando propuestas votando en elecciones añadió Manjón antes que él había sido el primer sindicato de Francia Mista CF GT con su secretario general Joan verle el que ha pedido a los chalecos que no vengan a París para no sobrecargar más a la policía el Gobierno anuncia de nuevo ocho mil agentes para contener a los extremistas París se prepara para otra jornada de protestas de los chalecos amarillos acompañada de actos vandálicos por doquier será el cuarto sábado consecutivo

Voz 11 19:24 en la capital la quinta gran movilización en el Hexágono de nuevo tiendas y restaurantes cerrados locales y fachadas pertrechadas pase lo que pase de podrán seguirlo en la cabeza

Voz 1024 19:37 la Ser también lo podrá leer en nuestra página web en Cadena Ser punto com en medio minuto los deportes

Voz 1024 20:26 matinal Cadena SER tres días después el batacazo en Champions el Real Madrid vuelve a jugar en el Bernabéu Héctor González buenos días

Voz 0760 20:33 qué tal buenos días viene el conjunto blanco de caer cero tres contra el CSKA de Moscú en Champions en un partido que dejó como una de las imágenes el enfrentamiento disco con parte de la grada hoy desde las seis y media partido liguero Real Madrid Rayo Vallecano choque en el que los de Solari tienen que ganar para alejarse más del liderato

Voz 14 20:59 es un hombre maduro es un profesional le ha dado un montón de cosas hace club con de alegría todos estamos seguros que se las va a seguir dando y tanto él como el resto de los jugadores trabajan día a día para estar al al máximo para darle lo mejor de sí para estar disponible para el siguiente partido

Voz 6 21:17 el técnico argentino apoyando Isco en la previa veremos si es titular en un once al que previsiblemente volverán Cross y Marcelo hoy del que se caerá Gareth Bale llega el Madrid IV con veintiséis puntos a cinco en la cabeza y Enfrente estará el Rayo Vallecano penúltimo a cuatro de la salvación además con las ausencias en ataque de Raúl de tomas de Óscar Trejo muchas urgencias por lo tanto para los de Míchel

Voz 1645 21:39 yo no está cuestionando dormí preocupado por el club no preocupa y sé que el Real Madrid de de mañana será difícil dónde pero bueno hemos intentado encontrar sus puntos débiles un partido de máxima dificultad más allá de que el miércoles tuvieran un partido malo sabemos las dificultades que nos vamos a encontrar y tenemos que estar preparados no

Voz 6 22:00 antes a las cuatro y cuarto el Atlético de Madrid tercero a tres del Barça visita en Zorrilla en Valladolid con veinte puntos que viene de ganar en Anoeta la pasada jornada Simeone recupera Filipe Luis pero han tenido que introducir a varios canteranos en la convocatoria ya que tiene Giménez Lucas Hernández Diego Costa Mar lesionados El Cholo en la previa

Voz 0501 22:18 hemos puesto al Atlético de Madrid que hoy el estar segundo no tan bueno sobre lo que eso es lo bueno paso fantástico que estar segundo genera más me gusta pero la exigencia subió con la responsabilidad que tenemos ser autocríticos

Voz 6 22:38 además a la una Getafe Real Sociedad duelo de mitad de la tabla ya las nueve menos cuarto Éibar Valencia necesitan ganar los che que están ahora mismo a la misma distancia de Europa que el descenso todo dentro de una jornada dieciséis que se abría anoche en Balaídos con el Celta cero Leganés cero el conjunto gallego dominó la posesión y tuvo más ocasiones pero el equipo madrileño supo sufrir y sacar un punto los técnicos Cardoso y Pellegrino

Voz 15 23:03 no estoy imputado pues que es claro que el para todo agente cambiarán el partido quizás sólo un equipo podría haber ganado compartirse

Voz 12 23:12 el por qué adjetivo Carlo depende de rendimiento pues yo creo que junto con la cantidad de situaciones que se han visto

Voz 6 23:19 para mañana el partido del líder Levante Barça hiel del segundo Sevilla Girona en la Euroliga de baloncesto jornada doce quinta victoria del Herbalife Gran Canaria en casa ante el Buducnost Montenegro por noventa y cinco ochenta y cinco en el que era el debut en casa en el banquillo de Víctor García uno de los hombres destacados fue Marcus Ericsson

Voz 0102 23:41 en el año pasado y todos los daños Granca siempre siempre están fuerte en casa oí es lo lo que tenemos que hacer estar fuertes en casa intentar ganar todos sus partidos en casa con el público oí también intentaron jugar bien fuera también

Voz 6 23:56 esta tarde arranca la jornada doce de Liga Endesa con cuatro partidos a las seis Iberostar Tenerife Colbert Baskonia hay San Pablo Burgos Valencia ya a partir de las veinte treinta Mora Banc Andorra del texto Guipúzcoa Inbursa Obradoiro Movistar Estudiantes

Voz 16 24:09 sí sí

Voz 6 24:11 además la selección española de ciclismo ya tiene un nuevo seleccionador Pascual sustituye a Javier Mínguez

Voz 4 24:18 en Lleida se disputa la Copa Asobal de balonmano

Voz 6 24:20 hoy se juega en las semifinales Bidasoa Irún Franklin Granollers Barça Ademar de León lo contamos todo en Carrusel Deportivo desde la una en ser más onda media de aplicaciones móviles desde las tres en todas las emisoras FM

Voz 1024 25:21 el sábado quince del doce a las siete XXV son las seis y veinticinco en Canarias tal día como hoy hace cinco años comenzaba en el corazón de África en Sudán del Sur una guerra civil la cifra de muertos y heridos en este conflicto abierto Se cuenta hoy por millones de los cientos de miles de refugiados la inmensa mayoría seis de cada diez son niños el siguiente reportaje lleva la firma de Nicolás Castellano

Voz 1620 25:48 muy dos esto son mi padre y mi madre no lo veo desde dos mil dieciséis este niño sudanés explica el dibujo con el que recuerda a sus padres a los que no ha vuelto a haber hace años por la guerra

Voz 4 26:01 Fred contrae muchos niños que se separar

Voz 1620 26:03 de sus padres a causa del conflicto de Sudán del Sur explica Simon Char cuyo trabajan Unicef consiste en volver a reunir a esos niños con sus familias como la descamisado la última vez que lo vi fue antes de irme a buscar leña el ataque me sorprendió fuera corrí regrese a casa pero ya no estaban camisa perdió a sus tres hijos en la en medio de un combate no sabía nada de ellos hasta ahora cinco años después este el sonido de la alegría del reencuentro de estos tres hijos con su madre camisa llegó a dudar de si sus hijos seguían vivos sonó catorce años dice que cuando llegaron huyendo a Juba la capital no sabías si su madre estaba viva o muerta que había muchos niños como nosotros que no sabían nada de sus padres cuando nos enteramos que mi madre seguía Viva nos quedamos impactados aún no me lo creo pero estoy feliz de estar de nuevo como en la guerra los separa durante cinco años los cinco que se cumplen hoy del inicio de la Guerra Civil en Sudán del Sur el país más joven del mundo escenario de una de las guerras también más olvidadas del planeta gracias a Unicef más de seis mil niños han sido ratificados con sus familias en este país donde aún hay más de quince mil menores que continúan desaparecidos separados de sus familias

Voz 1024 27:21 de la cruda realidad a la mejor dirección en dos minutos el comienza el cine en la SER con La Script con María Guerra y con Pepa Blanes cerrados matinal con Daniel Lara y Carlos Sevilla la producción Icon Ángel Cabrera Carlos Nicolás en la técnica actualizamos en media hora en A vivir que son dos días con Pino les habló Piñero que pasen una muy buena mañana

