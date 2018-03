Voz 1 00:00 las seis las cinco en Canarias primera parada en Barcelona está en marcha la manifestación a favor de los miembros del Govern destituido y de los líderes soberanistas encarcelados a esta hora estaba previsto que comenzasen las intervenciones de los vicepresidentes de la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Emma Miguel buenas tardes han empezado ya a los discursos

Voz 2 00:26 buenas tardes uno a uno a la manifestación ha arrancado con algo de retraso y avanza lentamente por la calle Marina y tres kilómetros de calle llenos de manifestantes en la cabecera sigue esta pancarta en la que se le el Libertad presos políticos el mismo cántico que repiten sin parar los manifestantes unos manifestantes que dicen estar hartos de la actitud del Gobierno español porque estoy en

Voz 3 00:48 de la abuso de poder que se está ejerciendo desde España ir eh es increíble que el partido con más corruptos que ha habido en la historia me venga a hablar de democracia de justicia rango

Voz 2 01:04 pero en cuanto la cabecera llega al cruce de Marina con la avenida Icaria empezarán estos discursos los primeros en subir al escenario serán y familiares de los miembros del Govern encarcelados que el eran cartas que los mismos expulsarles han escrito desde la cárcel luego proyectarán vídeos que han mandado los miembros del Govern que están en Bruselas habrá uno de Carles Puigdemont cerrarán los parlamentos los convocantes de esta protesta los vicepresidentes de la ANC y Omnium Agustí Alcoberro inmutarse Almagro

Voz 1 01:32 gracias Emma cambiamos de asunto son ya ciento noventa y cinco los migrantes rescatados en las costas de Andalucía en lo que llevamos de día la última embarcación la cuarta de este sábado ha sido localizada cerca de Málaga con cincuenta y cuatro personas a bordo Mariluz Marcos

Voz 1951 01:44 la última patera ha sido localizada por Salvamento Marítimo frente las costas de Málaga todos sus ocupantes están siendo trasladados al puerto de la ciudad allí Cruz Roja ha preparado un dispositivo para atender a las más de ciento sesenta personas que van a llegar procedentes de tres embarcaciones diferentes espera que la primera patera que llega al puerto sea encontrada en el Mar de Alborán en la que viajaban cincuenta y tres personas la segunda embarcación en llegar al puerto malagueño será la última localizada con cincuenta y cuatro personas y la tercera es la encontrada entre la costa de Granada y Málaga en la que viajaban cincuenta y seis inmigrantes entre ellos seis mujeres mientras hay una cuarta embarcación auxiliada hoy con treinta y dos personas a bordo que ha sido trasladada a Almería el dispositivo de búsqueda creado por Salvamento Marítimo continúa en busca de una quinta patera que podría estar cerca de la isla de Alborán

Voz 1842 02:24 detenido el conductor de un camión por atropellar mortal

Voz 1 02:26 mente a un adolescente de quince años en Tarragona el menor circulaba con su bicicleta cerca del municipio de Roquetes el arrestado ha dado positivo en drogas Javier Carrera

Voz 0866 02:34 según ha informado la Conselleria de Interior los Mossos d'Esquadra han detenido a este conductor que ha dado positivo en la prueba de drogas acusados de un delito de homicidio imprudente El accidente se ha producido a las dos menos cuarto de este mediodía cuando por motivos que se investigan el camión ha atropellado mortalmente al menor que iba en bicicleta a la altura del punto kilométrico XXV de la TV tres mil cuatrocientos veintiuno a la altura de Roque

Voz 4 02:58 vamos ya con la información del deporte Jacobo Castro

Voz 1 03:00 buenas tardes buenas tardes en fútbol esta noche

Voz 4 03:02 destrozo de la selección española a las nueve y media recibirá a Costa Rica en el estadio de La Rosaleda de Málaga también tenemos partidos de clasificación al Mundial Dinamarca Irlanda Costa de Marfil Marruecos Congo Guinea entre otros en motos Gran Premio de la Comunidad Valenciana a Marc Márquez ha logrado la pole en Moto GP mientras que su rival por el título Andrea Dovizioso saldrá mañana noveno si Márquez acaba undécimo será campeón mañana a las dos de la tarde la carrera en Fórmula uno Gran Premio de Brasil en marzo clasificación Hamilton se ha quedado fuera por un accidente Alonso y Sáenz está en la Q3 en el clásico del fútbol sala nacional terminó Movistar Inter cuatro Pozo de Murcia

Voz 1 03:37 es todo siguen en la compañía de la Ser más información dentro de una hora ya saben que siempre actualizada en nuestra página web Cadena Ser punto com

Voz 1842 03:47 servicios informativos ah sobre un Lucía por los orígenes en primera persona

Voz 8 04:25 yo siempre decía cuando le preguntaban eh decía siempre tú qué quieres ser de mayor y entonces decía yo exploradora porque me gustaba mucho leer gracias a mi padre que era un extraordinario lector y que me empezó a leer desde muy pequeña recuerdo y empecé a leer con él no hay los primeros libros probablemente no fue el primero no pero sin duda no lo fue pero el que el que yo recuerdo pues como muy

Voz 1842 04:51 la claramente fue una odisea que me fascinaba totalmente no leerlo con él me fascinaba la mitología griega etcétera no

Voz 10 05:11 esa niña lectora con ganas de viajar a otros mundos ha llegado a ser una de las corresponsales con más prestigio en este país conocida por sus crónicas irónicas y profundas y también por su mechón plateado en medio de su pelo rojo Rosa María Calaf ha puesto cara y voz a las noticias que ocurrían en medio mundo

Voz 0564 05:30 durante casi cuarenta años de carrera ha estado en ciento sesenta países ha sido corresponsal para Televisión Española en Nueva York Moscú Buenos Aires Roma Viena Hong Kong Pekín su último trabajo como corresponsal fue la retransmisión de los Juegos Olímpicos de Pekín en dos mil ocho hoy está jubilada pero Activa imparte conferencias y cursos en los que

Voz 11 05:51 coja por el periodismo comprometido todo eso empezó en un barrio de Barcelona cuando una niña que entonces era rubia jugaba a contar historias sobre lo que veía

Voz 10 06:01 una niña que a través de los viajes de su abuelo ya intuía que afuera había cosas que le gustaban más que lo que tenía cerca es una historia que merece ser contada empezando por el principio

Voz 1842 06:12 por el principio por el principio por el principio en casa porque entonces se nacía en casa pero asistida por el personal de la clínica Dexeus que era entonces en Barcelona era por supuesto el padre y abuelo de ahora no bueno era el ginecólogo en fin así como de confianza no no fue muy bien y además siempre me decían que nací como muy así con carita son rosada curiosamente luego Efeel el pelo se me fue creciendo no pues que empecé a hablar

Voz 12 07:07 muy pronto antes de de un año ya

Voz 1842 07:10 aquí no entendía mucho o casi nada pero como que ya trataba de de jugamos en casa jugada bueno con una nave finitas de el piso de arriba

Voz 12 07:29 sí ID y otro de abajo y si os luego en verano los veranos que no veraneaba en la Costa Brava en San Feliú de Guixols

Voz 1842 07:40 por eso sí lo recuerda no en la playa lo recuerdo más que la playa sea más exterior no por la tarde pues merendar en las Pineda que estaban pues por ahí cerca en las fuentes esas que había una fuente de agua picante no la obra al afán pican ibamos pues lo excursiones etcétera no muy hay mucho de libre el esfuerzo de su hija

Voz 13 08:03 es el indicado para obsequiar con una muñeca deseada todos se les deseaba porque anda mueve la cabeza Ipar Haizea una niña de verdad muñecas se cuando compré Spike y Kepa nietas que ves que se llama tumbe lo que mueve solitos parece de verdad y no funciona mecánicamente Fanny es su linda amiguita un benigno y Fali fabricados por Industria

Voz 15 08:46 ya

Voz 12 08:47 bueno me gusta me gusta jugar jugara magnate en aquella época no tenía

Voz 1842 08:52 todas las muñecas que entonces no había mucho así que había una por año que salía el modelo de de de muñeca pero mis padres es viajaban y mi abuelo sobre todo viajaba mucho todos metralla a veces pues juguetes de juega Gide pero no tenía una gran una gran afición a eso ir a más

Voz 12 09:10 bueno pues de montar por situaciones y hacer ver pues que íbamos de compras que íbamos a algún sitio pero son más que nada porque

Voz 16 09:19 me lo han contado no no tanto porque yo lo recuerda

Voz 1842 09:21 claro

Voz 17 09:31 no

Voz 10 09:42 Calaf nació en una familia adinerada ahí viajera en la que la figura de su abuelo materno fue una referencia durante toda su infancia le hablaba como si fuera una adulta la llevaba al cine le contaba historias que hoy no ha olvidado

Voz 1842 09:56 está está claro que mi familia era una familia viajera Ibiza y abuelo con mi abuelo materno empezó a viajar no pues desde finales del XIX es besar a principios del XX pues ya se fue a la India tenía negocios en Cuba claro entonces ya es entorno en donde eh claramente el el el exterior estará muy presente no entonces ese abuelo materno es muy joven serial yo creo que dice oro sería lo que ahora llamamos el famoso emprendedor porque bueno él procedía de un mundo rural en el que había tenido la fortuna de poder estudiar pero claro estamos hablando de unas épocas en donde no todo el mundo tenía suerte hoy pero él enseguida también ese fue no y entonces se fue a intentar pues su montar empresas pequeños negocios

Voz 20 10:56 a una fiesta a la que asisten personalidades relevantes del mundo diplomático y político y con la intervención de un grupo de los coros y se inaugura en La Habana el nuevo edificio de la embajada de España el embajador Don Juan Pablo lo envió saludos a los invitados al acto asisten el presidente de Cuba general Fulgencio Batista hizo esposa que son saludados por los marqueses de Belvís el gran cardenal Arteaga bendice el nuevo edificio

Voz 18 11:37 la dictadura de Batista había empobrecido el país y alentado el juego a gran escala se concedían licencias de juego alguien invirtiera un millón de dólares en un hotel se daban fondos públicos exenciones fiscales en los cincuenta La Habana estaba llena de casinos y de tráfico de drogas controlado por grupos criminales estadounidenses las relaciones con los empresarios españoles pasaban por un buen momento muchos invertían

Voz 1842 12:00 aquí en Cuba tenía distintas cosas es decir no no sólo eso y después si tenía no recuerdo exactamente ex quién las tiendas o lo que fuera no recuerdo exactamente de qué eran pero sí que tenía una fábrica por ejemplo de refrescos que eso pues se mantuvo hasta la llegada de Fidel

Voz 21 12:26 por la presente solicito a las autoridades sanitarias del Gobierno cubano todos los permisos necesarios para elaborar y comercializar extracto de azafrán dicho extracto tiene como finalidad añadir sabor a sopas y caldos cumple con todos los requisitos de salubridad es junto los documentos requeridos para dicha petición

Voz 1842 12:57 firma Rosendo no importó llevó desde la India a Cuba el azafrán para Tariq comercializar azafrán en en Cuba desde la India de hecho tengo unos documentos en donde solicitaba a las autoridades sanitarias de Cuba en la posibilidad de hacer un extracto de de azafrán por un proceso químico en fin no sé no tengo mucha idea para que luego con ese extracto debería hacer lo del caldito pues él con ese extracto poder luego pues a hacer paellas lo hacer ETA es decir era extraordinariamente pionero y extraordinariamente imaginativo no y probablemente también extraordinariamente capaz de de copiar aquello que le parecía que que el por ya existían Estados Unidos no por tanto entonces como de incorporarlo en en otras sociedades que no habían llegado a a todo eso eh entonces montó varios negocios en Cuba después viajar mucho a Estados Unidos montó la primera creo que en aquel momento sólo había dos firmas en Barcelona con la idea de cadena os a la norteamericana no es decir la gente entonces tenía una tienda la tienda familiar negocio pero no tenía una cadena con la misma mismo nombre eh en fin los mismos productos en distintas partes de la ciudad no y eso fue lo que lo lo que monto Mi abuelo en Barcelona pese a esas tiendas no era enseñaban la vajilla SA que los más mayores que nos estén escuchando probablemente la recuerdan porque hasta cierto hasta hace relativamente poco estuvieron todavía funcionando hasta que en fin las generaciones posteriores dejamos de ser comerciales pasamos a otra cosa

Voz 23 16:10 eh

Voz 1842 16:17 y recuerdo cartas que el recibía eh porque claro entonces recibían cartas y me he ido es me leía trozos de hecho estas cartas están algunas todavía en casa y han perdido muchísimas no lo típico de los cambios etcétera pero en la cartas de la India el filial tartas puso de Cuba y me contaba me contaba historias de de personas reales que que a mí me podían parecer a lo mejor en aquel momento cuentos y leyendas y lo que tú quieras no pero no lo eran no importa mucho que quieras percibe esa diferencia supongo de alguna forma

Voz 23 16:59 no no

Voz 1842 17:17 el cámara te está muy bien papá no es muy grande pero suficiente

Voz 25 17:22 se ruega a los visitantes que no sean pasajeros que abandonen el barco las tenemos que más o menos dame la mano que nos damos

Voz 26 17:31 vemos plantado hija inquina cuida mucho

Voz 25 17:34 tu madre

Voz 26 17:35 te escribiré desde Nueva York cuando vuelva iremos un diecinueve venga Chaos que el barco está

Voz 21 17:42 a zarpar

Voz 1842 18:01 yo recuerdo haber acompañado a mi abuelo al al muelle al puerto de Barcelona para despedirle para irse a Nueva York porque eso es lo normal era ir el transatlántico no en avión no entonces pues bueno subirá al barco en fin todo ese proceso de las películas no ve que visitaba el camarote entonces lo había a eso que decían no de pasajero los que no sean pasajeros visitantes que bajen del barco pública sería llenas esa Toto todo está todo ese es esa quística no de de del de los viajes en barco

Voz 27 18:36 este día

Voz 1842 18:43 recuerdo una vez que cuando viendo la película de Fellini E a marcó creo que era que hay un fin una secuencia maravillosa en la que se ve un barco entre la niebla un trasatlántico entre la niebla que sale y ahí el todo el pueblo entero va a la playa para ver

Voz 28 19:01 cómo pasa el transatlántico no

Voz 18 19:05 papá

Voz 15 19:07 el riesgo para mí amaina

Voz 23 19:19 viaja a Italia

Voz 1842 19:31 y entonces cuando dice hizo buenos a imagen Dios que me llevó totalmente a mi infancia bueno que corte y entonces me dijo bonos que realmente Josep Pla no lo puse por un recuerdo de infancia también porque había acompañado a unos fama Villares al puerto de Civitavecchia que iban a Estados Unidos también también tenía esa misma e imagen de de entre fantasía y realidad no

Voz 10 20:14 las dos ramas de la familia de Calaf son de Tarragona la materna esa del abuelo viajero era de las tierras del Ebro GS abuelos se casó en Cuba con una mujer catalana y allí nacieron sus hijos mayores pero la menor Rosa María Solé Pijuan la madre de Calaf ya nació con la familia instalada de vuelta en Barcelona mientras el abuelo iba y venía para llevar sus negocios

Voz 18 20:38 familia paterna de Rosa es del Bajo Penedés que es donde se mantiene la casa familiar a día de hoy este vuelo tenía viñedos y sus dos hijos mayores se dedicaron a ello el menor Josep Calaf ventosa que es el padre de Rosa fue Barcelona estudiar allí conocía a la que sería su esposa

Voz 1842 20:55 mi padre estudios de lo que entonces se llamaba María Administración de Empresas osea fin contabilidad tener libros no sé que todas las partes de que no sé no sé muy bien cómo cómo cómo se llamaba no hay idea hecho por su intención a ver su intención era llevar probablemente no siempre lo decía bueno pues probablemente volver a la casa llevar toda la parte del del del del negocio de una manera ya más moderna cuando hablan de entonces pero ya como bueno como Jack se caso con mi madre como mi abuelo tenía empresas materno pues ya se quedó en Barcelona y entonces ya se quedó en el en el negocio con con vamos llevando los intereses de mi madre en el negocio familiar de mi de mi abuelo bueno yo he tenido una suerte extraordinaria os siempre digo que si dos tan afortunada por todos pero fundamentalmente para empezar por la familia en la que nací porque efectivamente claro no sólo es que bueno pudieran permitirse mandarme fuera a estudiar desde muy pequeña tenía la la la mentalidad no hay idea de esa apertura de veinte tiene en esa época no era tan común para nada no y entonces imagínate eso que en los cincuenta porque estamos hablando de unos cincuenta pues ya con trece años el verano de los trece catorce porque como los cumplo en junio ya me mandaron a estudiar la sola a Francia no para el francés instarle a la Escuela Internacional de Vichy y ahí yo me quiero decir que me fui no

Voz 29 22:52 oye quieres algo a deber

Voz 25 22:54 gracias así que

Voz 30 22:57 los a María va ir este verano a Francia a la escuela francesa de Vichy la única condición que le puse fue que es el organizar a todo a ella me ideas que cada verano a un sitio diferente para practicar un idioma

Voz 1842 23:09 te da miedo que viaje sola siendo además una niña

Voz 30 23:11 no ella ya tiene la suficiente para saber lo que hace y si no es así es que en algo hemos fallado como Patrice

Voz 23 23:20 todo

Voz 1842 23:21 este tipo de da posibilidades de hacer deber no yo creo que eso era muy insólito en aquel momento porque era para una niña una niña en esa época en aquella España tan tan tan represora tan anticuada ya digo en Zintan oscurantista y tan machista donde eso era algo prácticamente impensable

Voz 15 23:57 sí

Voz 31 24:09 no

Voz 1842 24:24 Amy Amis padre les gusta mucho viajar viajaba procedimiento menos de lo que hubieran querido pero viajaban hay sometían cosas etcétera todo eso yo creo que fue fue creando esa idea de del conocerlo lo lo lo lo de fuera y esa esa voluntad de explorar de ir realmente pues también vuelve es curioso no la vida porque al final piensas pues fíjate como un poco pues acabas siendo eso no después recuerdo perfectamente también la primera vez que acompañó a mis padres al aeropuerto que se iban a París en avión claro era también otra historia increíble esos aviones

Voz 32 25:13 bueno nada que ver con los de ahora no

Voz 1842 25:25 siempre comentaba la diferencia de viajar en avión entonces a viajar ahora porque recuerdo que entonces era vamos el vestirse como si fuera vamos al acontecimiento total no eh por supuesto mejor par piel es el famoso neceser la la la la la la mala Tita esa cuadrada tan tremendamente incómodo entonces y que todavía está en casa la estoy después esas maletas que tenían todos los fresquitos y todo eso eso todavía lo tengo lo lo lo conservo no

Voz 18 26:19 en mil novecientos treinta y cinco el químico norteamericano Wallace caro inventó el nailon al que definió como una nueva CEDA hecha con fibra sintética empezó a anunciarse la llegada de unas medias resistentes que no se romperían en mil novecientos

Voz 10 26:34 venta al fin se pusieron a la venta y fueron

Voz 18 26:37 boom instantáneo en cuatro días se vendieron cinco millones de pares de medias en los grandes almacenes de Estados Unidos los soldados las trajeron a Europa ese mismo año aunque al empezar la segunda guerra mundial en el cuarenta y cinco Se paralizó el uso del nailon para la confección de medias y su producción fue declarada de uso exclusivo para la fabricación de paracaídas y otros materiales de guerra durante esa época las medias eran tan escasas que se vendían a precios desorbitados

Voz 1842 27:03 a Mi abuelo inicialmente llame traía buenos regalos de fuera que yo recuerdo pues el primer vestido de nailon que claro era horrible visto ahora cuando ve las fotos parece una lámpara pero pero realmente o esas esa especie de de enaguas también de nailon muy rígidas que después ya llegaron llegaron aquí cientos yo cuando iba a pasar unos días a casa de hijos de amigos no de amigas del colegio que veraneaban en la montaña no en zonas que no estaban tan en contacto con lo que llegaba pues recuerdo que cuando llegaba su sitios llegaba con esos vestidos eso sal y los bailes que entonces había siempre era pues que si el rock que si el Madison que si osea es decir cada eso entonces enseñaba bordó una caja del de lápices de colores andas que que también me no recuerdo sobre la trajeron mis padres o fue en un viaje de estos que lo la con pre yo no me acuerdo pero creo que más bien me la trajeron cuando aquí pues lo que tenías eran unas cajitas con pues un lápiz rojo una Marine I verde uno azul y acabó no no toda veinte vamos cinco gamas de verde Ringo a más de entonces todo eso eh está claro que que que bueno que eh cuando yo aparecía con todo esto porque era era algo diferente no ha elaborado un poco después esa idea de que pasión por los viajes inmensa vocación de de salir hacia fuera ahí es esa esa voluntad de de humilde lo lo que lo que yo veía en el exterior que en muchas cosas me gustaban más otras no pero pero muchas me gustaban más y me parecía que eso había que de alguna manera pararlo y por eso creo que en principio pues decidí hacer Derecho para hacer carrera diplomática después cuando vi que el periodismo iba a dar más oportunidades de poder en fin ser más yo misma menos menos jerarquía sea menos que así es etcétera y entonces ya dedicarme al periodismo pero eso es yo creo que es una elaboración poco posterior saquen en aquel momento yo no era muy no era muy consciente

Voz 36 30:17 en la plaza de Oriente se concentran miles de almas para rendir a la Argentina en persona doña María Eva homenaje fervoroso el amplio espacio de la monumental plaza se llena por completo doña María Eva recibe de manos del Generalísimo las insignias de la Gran Cruz de Isabel la Católica que le ha sido

Voz 25 30:35 con

Voz 36 30:41 a la muchedumbre que han seguido el desarrollo de la ceremonia por medio de los altavoces esta Radio Nacional reclama la presencia de Franco y de la esposa del presidente Perón que salen al balcón central de Palha ains Isabel guía Cruz sin admite que hoy día abruma sobre el corazón del el mundo que alumbraron maternales entrañar Iker ahí el pueblo español que Hoyos Atta dijo Blanco

Voz 24 31:24 la filial cambio de estabilizando mi pueblo pleito mensaje de amor es sólida manda El abrazo cariñoso es un pueblo grande a otro pueblo pobre baño quinientas y con el que está fuera culpa alquila con vosotros con nuestra sólida prisión de Becky

Voz 29 31:56 hijo y eh

Voz 18 32:01 Eva Duarte de Perón fue la mujer de Juan Domingo Perón presidente de Argentina de mil novecientos cuarenta y siete a mil novecientos cincuenta y dos Eva provenía de un extracto social bajo Llera actriz se hizo extraordinariamente popular

Voz 10 32:14 por sus discursos abogando por los derechos sociales

Voz 18 32:17 laborales de los descamisados su personaje evita tiene una lo más cinematográfico que político el hecho de que muriera muy joven contribuyó a su leyenda y veneración que ha inspirado películas canciones y musicales en mil novecientos cuarenta y siete Eva Perón visitó España llegó en un avión enviado por Franco que la recibió en Barajas la había invitado para intentar que Argentina paliará el hambre que asolaba al país por la sequía ayer bloqueo internacional España y Argentina firmaron un tratado comercial por el que se concedía a España un crédito de trescientos cincuenta millones de dólares a bajo interés que aseguraba el suministro de trigo maíz carne enlatada Argentina obtuvo la concesión de zonas francas en puertos españoles para dar salida a sus productos en Europa

Voz 1842 33:02 de muy pequeña ya eso pues año y medio fin cuando también dos años en fin chapurrea eh llegó Evita Perón a Barcelona en el viaje oficial entonces bueno pues yo tenía la costumbre de cuando terminaba de de almorzar me hacían era preciso primera hija única nieta única sobrina en fin así como todo el mundo atento a ver qué hacía no fatales e oro una atención desmesurada

Voz 37 33:38 todo

Voz 1842 33:39 ha sido una de las cosas ir a que me llame hacían levantar después de comer en la sillita esa de niño en Cataluña yo no sé si se llama a la sede las patas altas y tal contar contaba lo que había hecho y entonces ese día bueno ellos no sabían dónde había ido a pasear y empecé a contar ya insistir en ruidos policías turcos en la cabeza y bueno pues en fin hasta que la trata que me llevaba por ahí dijo no es que hemos coincidido con la llegada de Eva Perón que venían un coche descubierto desde el aeropuerto por la Gran Via de Barcelona y claro evidentemente llevaba efectivamente un sombrero Flores qué ciudad llevaba al parecer un sombrero con Fini flores y un tul de esos entonces se iba cubriendo parte de la de la cara entonces eso me hace mucha gracia no porque digo pues estaba retransmitiendo

Voz 10 34:41 evita recorrió el país durante dos semanas recibida por multitudes que le aclamaban en las calles en su periplo se incluyó un discurso desde el balcón del Palacio de Oriente en Madrid y una visita a Barcelona

Voz 19 35:01 sí

Voz 35 35:14 sí

Voz 28 35:37 si la familia colapso le optó por una educación abierta y progresista para sus hijos Rosa pudo asistir desde muy pequeña un colegio con niñas y niños algo muy poco

Voz 1842 35:46 en la época sólo había que yo sepa dos colegios mixtos en en Barcelona en aquella época años cincuenta uno era el Liceo francés y el otro era el colector halle Tana que era sistema Montes y eso sin los que también sepan lo recordarán y los que no pusiera un sistema muy avanzado de enseñanza en el que realmente se se trabajaba mucho la personalidad hice trabajaba mucho de ahí en la independencia y la capacidad crítica Hay el pensamiento no no era una cotorras un loro repetidor sí había era muy diferente el tipo de de enseñanza y entonces claro cuando yo ya la facultad mi relación con mis compañeros hombres era muy fluida porque era de igual a igual porque yo había estado siempre en un en un en una situación de de igual a igual durante pues llegar mi etapa escolar tenías las clases de Religión en donde nos que se hablara de las religiones que son me parece importantísimo porque es obvio que a lo largo de la historia de la humanidad tiene una extraordinaria importancia pero no el adoctrinamiento en una en una religión entonces pusiera sólo que imperaba en cambio por ejemplo en ese colegio teníamos religión era obligatorio tener una asignatura de religión pero sin embargo pues en fin era un tipo de enseñanza mucho más suave suavizado no sobretodo yo recuerdo que había una cosa muy importante viera que había unas clases que podías medio no ir

Voz 41 37:51 no

Voz 10 37:59 durante las décadas de los años cincuenta y sesenta Barcelona atrajo oleadas de inmigración que provenía sobretodo de Extremadura y Andalucía se llegó a doblar el número de habitantes provocó un crecimiento caótico y especulativo de la ciudad

Voz 18 38:14 se urbanizado casi toda la superficie del municipio el metro se extendió y la red de ferrocarriles se hizo más densa para llegar a nuevos barrios obreros en los que se escuchaba rumba

Voz 1842 38:24 ah pues está claro que que que irá sin una ciudad de hasta cierto punto de aluvión en en muchos casos en muchos momentos pero que bueno pues eso se se lograba más o menos integrar de alguna de alguna manera no quiero decir con eso que no hubiera grandes diferencias entre unos barrios y otros que no hubiera mucha gente que estuviera viviendo unas condiciones es muy lamentables ante la sociedad catalana sea una sociedad pues bastante cerrada en algunos momentos pero siempre había esa es había que traspasar una barrera una vez traspasaba esa barrera de contacto

Voz 12 39:04 ya luego pues no

Voz 1842 39:11 Barcelona claro es una ciudad de grandes transformaciones lo que siempre había temido era precisamente esa extraordinaria capacidad que tienen las ciudades cosmopolitas cine en general no de de de bueno de atraer y al mismo tiempo pues de incorporar no lamentablemente en las últimas etapas pues ya todas esas ciudades quieran atasco tan cosmopolitas e lo están haciendo bastante peor todo esto no

Voz 18 39:53 en los años sesenta en los comercios eran negocios familiares que daban y en las que el propietario era a quién atendía al público estaban muy lejos los tiempos de Inditex y las franquicias de comida rápida que han hecho y los centros de las ciudades europeas ya han acabado con el comercio tradicional libre

Voz 10 40:09 días farmacias sastrería o colmados que por la especulación la falta de sucesores y la desprotección por parte de los ayuntamientos ha tenido que cerrar la entrada en vigor de la Ley de Arrendamientos Urbanos hace tres años permitió a los propietarios de los inmuebles de renta antigua actualizar los alquileres a precios de hoy que ha supuesto multiplicar hasta por cincuenta veces lo que pagaban hasta ahora ya condenado al cierre de muchos negocios todo tenía común

Voz 1842 40:36 un lugar no sea el alias las Mer la de los temas de mercería los temas de de tal todo eso yo recuerdo ir con mi madre no recuerde con mi madre comprar flores de vez en cuando a las Ramblas no es que hubiera o no hubiera floristas en el en el barrio pepero era bueno tradicionales y bueno pues esta tarde vamos te voy hacer recibía del cole y vamos a comprar flores a las Ramblas no mi madre le gustaba mucho callejear y entonces pues íbamos yo qué sé a comprar los quesos a unos un sirio que está cercó cerca del Mercado Central de lo que es ahora el Born sí había ahí pues caigan tipo de ambiente completamente diferente Enric Ruiz llevamos la juguetería pusiéramos uno gente herida que estaba también la parte antigua en el barrio Gótico arreglar

Voz 25 41:30 eh juguetes página de arreglar juguetes pues también buenos días que desea buenos días traemos este cochecito de muñeca que se ha roto las ruedas delanteras no giran bien déjeme ver Mena no toques eso que lo vas a romper tiene fácil arreglo tilde parece si vienen dos tíos a recogerlo muy bien un momento que a punto sus señas

Voz 44 42:16 sí

Voz 5 42:19 eh

Voz 18 42:19 durante el franquismo el catalán el euskera y el gallego se convirtieron en lenguas acorraladas a las que se intentó reducir a folclore había que hablar como hablaba a Franco en español la lengua del Imperio en Cataluña se persiguió de manera sistemática la lengua y la cultura catalanas en la esfera pública el catalán quedó reducido al uso familiar y vecinal el castellano pasó a ser la única lengua en la Administración los medios de comunicación la enseñanza la señalización en las calles y en general en toda manifestación pública

Voz 1842 42:48 hablamos simultáneamente los dos siempre porque siempre dijeron los padres eso no hay que eh saber hablar y eso te prepara además para para otros idiomas te da una cierta facilidad no a parte de la que puedas tener ya de de talento natural no que hay personas que tienen más y otros y otras menos entonces en casa siempre desde pequeños mi madre nos hablaba en castellano y mi padre no se hablaba en catalán en Barcelona en general yo creo que el recuerdo que tengo era más bien en castellano excepto en algunos lugares donde supongo yo porque ya mi madre pues pedía la relación yo que sé pues de tiempo o lo que fuera no lo sé que hablaban catalán y entonces bueno pues les en catalán lo ellos le hablaban en catalán y entonces yo también pero era realmente los menos eso sí que es la en fin yo que sé pues cualquier tipo de contacto el transporte público pedir una información etcétera Es verdad que fundamentalmente era en castellano eh

Voz 18 44:20 en los años cincuenta la dictadura franquista vio en los turistas extranjeros una solución a la escasez en las arcas del Estado

Voz 47 44:26 pero también un peligro para la moralidad

Voz 18 44:29 en mil novecientos cincuenta y uno se celebró el congreso de moralidad en playas y piscinas estaba a punto de eclosión hasta el boom turístico en España en mil novecientos sesenta llegaron seis millones de turistas y ahí empezó la construcción de apartamentos y hoteles y la urbanización desmedida de los litorales que llega hasta hoy en la que la especulación y la falta de protección y planificación

Voz 1842 44:50 se han acabado con las playas agrestes

Voz 18 44:53 de niña conoció Calaf yo recuerdo que aún muchísimas Pla

Voz 1842 44:55 a ellas a las que Modi acceso por coche que íbamos con el coche determinado punto hoy ha pues caminaba un poquito nosotros normalmente vamos a la playa de San Feliú de guisos que entonces se podía ir pese a ser puerto y que había una flota pesquera bastante importante con lo cual no era

Voz 47 45:13 una playa ideal pero tenía una

Voz 1842 45:15 aparte que había los baños había esas casetas en fin de Madeira etcétera y entonces era socio ideal eso está un poquito más cuidado

Voz 29 45:28 realmente pues la gente vivía pues no tanto para el turismo

Voz 1842 45:32 no sino ya Inter pesca el corcho era una industria muy potente porque había en fin alcornoques alrededor había una una infraestructura de talleres no que hacían tapones etcétera que yo recuerde además el marido de una prima hermana y madre tenía una una fábrica de tapones y a mí me fascinaba ir cuando era pequeña ahí algo salían los los tapones nuevo cómo cómo iban eh en los bosques en fin como discurre chaval no es decir como sabes acaban la corteza de de de los árboles y todo este tipo de cosas

Voz 25 46:10 Miguel Rosa será a Palamós a visitar a sus primos llega a cuentas para entretenerse por el camino la ir a buscarla calmen a la parada cuando lleguen hola Rosa que mayor está sí tiene cinco años cambian mucho de un verano a otra hija de la Mireya por ahí sentados junto a qué bien así las estábamos cortó el viaje pero Nena nómada estéis a Miguel le no se preocupe qué tal está su madre pues batirán los huesos tienen poca solución de la saludos de mi arte que se recupere de su parte

Voz 35 46:43 la un verso Elena

Voz 1842 47:01 pues no teníamos amigos de mis padres y mis primos etcétera que estaban en en Palamós en pueblos muy cercanos no iba a veces pues llevamos familia madre etc pero pero muchas veces pues no eso es lo que hace es que me ponían en el autobús y entonces me esperaban en el otro lado le decían al al conductor pues ahí va me sentaban en la en la yo soy yo me acuerdo porque eso ya no era tan pequeña no me acuerdo que me iba con un con una un vivo no libros de cuentos eh el yo pues con mis trastos pasaba a lo mejor un par de días con ellos y después porque me venían a buscarlo tú siempre lo cuento eso porque era un poco lo de lo de mil millones Cage sola así que que que entonces se podía torear mucho más complicado diciendo mucho más mayor es decir ahora han mejorado obviamente no la la el control la seguridad etcétera pero hemos perdido esa esa espontaneidad y sobre todo la posibilidad de relacionar con con las demás personas sin estar en un estado de permanente desconfianza sí eso creo que era francamente maravilloso

Voz 35 48:36 allí le exige de vivir en El Pireo pues yo Oprah España que está

Voz 18 48:52 el concepto de las dos Españas proviene de un debate intelectual que surgió a finales del siglo XIX se utiliza a día de hoy normalmente para referirse a la división y el enfrentamiento ideológico durante la Segunda República la Guerra Civil y la dictadura franquista Antonio Machado empleó la expresión en su poema españolito

Voz 1842 49:11 en mi familia era el ejemplo clásico de las dos Españas porque la familia materna era una familia muy de derechas y es decir este este abuelo tan viajero pero tan emprendedor todo esto ponemos era una persona muy conservadora pero muy conservadora pero muy respetuosa no tiene nada que ver una cosa con la otra tenemos una gran tendencia etiquetar osea ya etiquetar siempre estereotipado no igual estos malo yo estos bueno bueno pues todo tiene algo que está bien y algo que está mal ir en fin va hay que relativizar

Voz 48 49:48 claro

Voz 1842 49:52 en cambio la familia de mi padre y sobre todo mi padre pues era todo lo contrario no era era extraordinariamente progresista y entonces lo que diríamos pues absolutamente de izquierda bueno sin embargo ahí hubo una una convivencia en lo que yo jamás o escuche una una discusión mi padre estuvo la cárcel después de la guerra ibamos a un republicano oír e también creo que eso ha sido un aún una gran suerte porque el el ver que se puede convivir no hay respeto por las personas y por las opiniones es distintas hipótesis por lograr consensos

Voz 49 50:38 perdón

Voz 1842 50:40 no

Voz 49 50:44 en medio de la Expo

Voz 18 50:45 ya cerrada y represora de las mujeres esa niña recibía la idea de que fuera de las fronteras había un mundo diferente su padre era un gran lector que iba a buscar libros a Perpiñán

Voz 1842 50:56 podría una persona muy silenciosa y curiosamente le pues era muy Weller de escuchar música hoy melómano y bueno sobre todo pues ya digo desde muy hacia dentro mi madre era todo lo contrario extraordinariamente Strawberry vida entonces yo creo que salido evidentemente mi padre en gran parte y Mi hermano salido mucho a mi hermano que es es ya digo el economista etcétera siempre y cuando comentaban cuando éramos más joven eso es curioso no tu hermana sea fin tan parlanchín Aitán hacia fuera etcétera hay que tú seas entrar y entonces él siempre decía algunos que yo nunca tuve la ocasión de hablar

Voz 10 51:53 Rosa María Calaf se lleva seis años con su hermano Juan Ramón que ha continuado la tradición viajera de la familia ya ha desarrollado una carrera diplomática en la actualidad ambos mantienen una relación cómplice

Voz 1842 52:05 Cana yo me acuerdo perfectamente de claro de cuándo nació y me acuerdo de que no me caía muy bien

Voz 32 52:11 pero irá un poco ahí la la la Reina destronado no yo

Voz 29 52:20 Kalaje insisto

Voz 0564 52:21 de una y otra vez en la suerte que tuvo al nacer en una familia que además de posibilidades económicas le transmitió valores progresistas y la apertura mental para dedicarse a lo que le gustaba sus padres le inculcaron que una mujer una niña entonces podía hacer cualquier cosa y dejaron siempre decidir lo que quería y eso le permitió perseguir sus deseos y animó a conocer mundo literalmente

Voz 1842 52:45 siempre me dijeron tú tienes que hacer lo que tú quieras hacer no hay cuestión niño cuestión niña es una persona vida igual entonces pero siempre añadía esto tú tu libertad es no tiene ningún límite excepto las de los demás no igual que siempre también tenía una una frase pero sí muchísimo más pequeños no que siempre nos decía cuando no soy pase una cosa está bien o mal que vayas a hacer se refería generalmente que te comía las trufas que estaban en la nevera y luego despistadas y esas cosas no porque no lo has dicho ahí no se pensaba que tal entonces era cuando no esté seguros y esto qué vas a hacer esto vino mal piensas y lo vas a poder contar

Voz 50 53:32 estáis una insólita exprés

Voz 1842 53:33 John del resentimiento tibetano en Gansu

Voz 50 53:36 una de las tres provincias con comunidades original

Voz 25 53:39 los unas remotas a las que no se ha llegado todavía el régimen militar ha hecho de Birmania un país de millones de pobres vete muchas Lila subieran

Voz 1951 53:47 bien tal como se suponía los padres

Voz 51 53:49 de golpe cuando con sus bebés en los hospitales y esperan ansiosos los resultados de los análisis de las ecografías

Voz 18 54:02 con idea de conocer esos mundos de fuera Calaf estudió Derecho para hacer la carrera diplomática hacía un programa de radio con compañeros de facultad se matriculó en la primera escuela de periodismo que abrió en Barcelona en un piso de las Ramblas un día llamaron a la escuela para pedir una reportera y ella fue la primera mujer que transmitió desde una unidad móvil es feminista pelea contra el sexismo en el periodismo hoy en todos los ámbitos Calabria no trabaja como corresponsal pero sigue activa impartiendo cursos y conferencias en los que habla de periodismo denuncia que se informa de lo que impacta y no de lo que importa y que una información deteriorada crea una ciudadanía indefensa y manipulable para ella lo peor de esta época es no hacernos preguntas esa defensora del periodismo comprometido que es ya parte de la memoria visual de los españoles empezó a dibujarse escuchando los relatos de un abuelo viajero allá

Voz 1842 54:56 el principio entonces yo creo que estas enseñanzas del el día a día no a mí esos hizo importantísimo importantísimo vamos lo agradezco pero mucho mucho ir y sobre todo fundamentalmente de digo el interés por lo diferente Israel no tenerle miedo a lo a lo distinto sino rechazarlo entrada es decir esa idea de que hay que conocer eh para saber porque cuando ya conoces entonces comprendes si te cierras no conoces de lo que es igual pues no aprendas nada no evidente

Voz 19 55:33 eso es una enseñanza que tiene un valor extraordinario

Voz 26 55:48 por el principio Rosa María Calaf dirección producción realización guión montaje y locuciones Doña Medina y Ángeles Oliva interpretación Emma Cifuentes Antonio Alfonso Hernández y Carlos Piñeiro y Carlos J Pere

Voz 54 56:23 en

Voz 19 56:30 dice eh

Voz 25 56:56 este fin de semana

Voz 0295 57:00 desde las ocho una hora menos en Canarias

Voz 25 57:05 carrera

Voz 0295 57:06 desde el estadio de La Rosaleda a España a Costa Rica con Alfredo Relaño Andoni Luis Suárez Álvaro Benito y rebufo alcohol con nuestros votos con la previa del Gran Premio de Cheste esperando a que Marc Márquez campeón pero Marc Márquez con la Fórmula uno desde Interlagos y la jornada de la Liga un dos tres con todos los goles y toda la emoción de Roussel deportivo el de l'Any Gerry Óscar Ozores escopeta en aquí

Voz 55 57:42 los vamos a escuchar

Voz 25 57:54 este fin de semana juega

Voz 0295 57:58 sábado desde las ocho una hora menos

Voz 25 58:01 en España en carrera

Voz 0295 58:05 desde el estadio de La Rosaleda a España a Costa Rica con Alfredo Relaño Andoni Luis Suárez Álvaro Benito y rebufo alcohol con nuestros e Iturralde González tarde Carrusel deportivo con la previa del Gran Premio de Cheste esperando a que Marc Márquez campeón ganar me el mundo Marc Márquez con la Fórmula uno desde Interlagos y la jornada de la Liga un dos tres con todos los goles toda la emoción de Reus deportivo el de l'Any Gerry os quiero sobre escopeta cárcel

Voz 55 58:41 nos vamos a escuchar la Cadena Ser

Voz 1842 58:48 escuchas la SER Caine tu rabia en tu móvil notable en tu ordenador y ahora también en la TDT de tu televisor

Voz 35 58:56 Bandrés sintoniza luego tendrás sin tu mano toda la programación de la cadena de radio líder en España tira de mando si escucha tu radio preferirá la Cadena Ser Plane Tour del escolta la Ligue expropiar

Voz 56 59:13 este domingo en Ser Consumidor atentos hay calefactores peligrosa nueva polémica por unos cursos oficiales de medicinas alternativas hablaremos también de la guerra contra los ilegales novecientos dos de algunos servicios de atención al cliente

Voz 25 59:28 Ama el novecientos dos se porque yo no quiero pasar por el Punto pelota

Voz 56 59:32 hablaremos de un lugar para comprar productos éticos sin trampas y en el test de consumo esta semana Celia Blanco directora de Contigo Dentro

Voz 35 59:40 SER Consumidor los domingos a las seis de la mañana hora menos en Canarias con Jesús Soria síguenos también en SER Consumidor punto es descarga de nuestro podcast cuando quieras