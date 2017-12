Punto de Fuga (25/12/2017)

Voz 1 00:00 vicios informativos

Voz 1595 00:09 son las seis las cinco en Canarias desde la sala de audiencias del Palacio de la Zarzuela el Rey Felipe VI ha pronunciado su discurso navideño con la foto de la familia real detrás y un puesto de Carlos III ha sido un discurso de orgullo sobre lo que España ha conseguido como país en los últimos años y optimistas sobre el futuro que nos depara mostrando fe y confianza en las capacidades del país apelando al entendimiento y a la concordia el Rey se ha referido además a Catalunya reclamando al nuevo Parlamento que recupere la convivencia entre catalanes y el respeto a la pluralidad María Manjavacas en un discurso en el que el Rey ha hecho un llamamiento a los políticos elegidos en las urnas para que con responsabilidad afronten los problemas que afectan a todos los catalanes remarcaba respetando la pluralidad y pensando en el bien común un camino que no llueve de nuevo al enfrentamiento y a la exclusión decía una petición que hacían este mensaje para que no haya fractura social

Voz 2 00:59 el camino que en cambio sí debe conducir a que la convivencia en el seno de la sociedad catalana tan diversa y plural como es recupere la serenidad la estabilidad y el respeto mutuo de manera que las ideas no distancia ni separen a las familias y a los amigos

Voz 1595 01:16 además de Cataluña el Rey ha repasado los logros de cuarenta años de una democracia ya asentada Se refería a grandes problemas que todavía tiene en nuestro país como la violencia de género

Voz 2 01:26 pero esta noche no quiero olvidarme de las mujeres

Voz 1667 01:29 no silencio tantas veces impuesto por el miedo

Voz 2 01:31 yo sufren la violencia de género una lacra inadmisible que no diera nuestros sentimientos más profundos Nos avergüenza e indigna

Voz 1595 01:40 en lo económico pedía empleo estable y una lucha más comprometida contra el cambio climático

Voz 2 01:45 la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático no son problemas menores ni secundarios por la dimensión y los riesgos que acarrean que ya estamos sufriendo

Voz 1595 01:56 en total algo más de once minutos en los que el Rey ha reconocido que el dos mil diecisiete ha sido un año difícil en el que ha tenido un recuerdo especial para las víctimas de los atentados de Barcelona hay de Cambridge algunos líderes políticos han reaccionado ya el discurso del Rey a través de las redes sociales Albert Rivera se siente dice identificado con el orgullo de la democracia y la ambición de una España unida mostrada por Felipe VI el secretario de Organización de Podemos Pablo Echenique lamenta que el monarca no reconozca su fracaso en Cataluña y abrace los argumentos del Partido Popular

Voz 3 02:25 hemos visto incapaz con la sede del fracaso de su hoja de ruta de Cataluña y ahora usando del nuevo argumentario del partido conjurar la crisis ya ha pasado ya corrupción es un fenómeno meteorológico sin cadenas

Voz 1595 02:43 el Partido Popular finalmente tendrá cuatro escaños en el Parlament de Cataluña uno tres con el recuento del voto exterior que se ha hecho este domingo los populares recuperan el escaño perdido en Tarragona y Ciudadanos pierde uno aún falta un tercer recuento que puede modificar de nuevo el resultado Barcelona eh

Voz 0563 02:58 es el cabeza de lista del PP en Tarragona

Voz 1595 03:00 Jandro Fernández seguirá siendo diputado

Voz 0563 03:03 el Parlament con el recuento de votos que se ha hecho hoy incluyendo el voto exterior los populares ganan un escaño en Tarragona hay ciudadanos lo pierde con esto el PP se queda con cuatro diputados ciudadanos con treinta y seis aún así aún queda un tercer y último recuento y el partido no descarta que el resultado vuelva

Voz 1595 03:21 pero la Policía Nacional investiga como un presunto caso de violencia machista el choque de un coche contra una gasolinera en Benicassim en Castellón el suceso en el suceso ha muerto una joven de veinte años y un chico de veintinueve que tenía antecedentes por violencia de género redacción en Valencia Manuel Gil

Voz 1157 03:37 la Policía Nacional de Villarreal de donde eran los jóvenes está investigando este accidente como si fuera un caso de violencia de género ya que según fuentes consultadas por la SER Un testigo había presenciado cómo poco antes del accidente tras una discusión en la habría obligado a subir al coche para supuestamente secuestrarla ambos llevaban desde hace un mes separados después de que ella le denunciara por reiterados malos tratos el además tenía antecedentes por violencia machista de una relación anterior además la Guardia Civil investiga cómo se produjo este accidente que acabó con el vehículo empotrado contra una gasolinera y envuelto en llamas los empleados de la gasolinera evitaron con extintores que el fuego se extendiera pero no pudieron hacer nada por salvar la vida de los jóvenes que fallecieron en el acto

Voz 1595 04:22 el recién elegido canciller de Austria Sebastian Kurz ha pedido un cambio de rumbo en la política migratoria de Europa fundamentada hasta el momento en las cuotas en una entrevista en la prensa del país el conservador

Voz 1454 04:32 os defiende que cada uno elija

Voz 1595 04:35 tanto refugiados quiere acoger Mari Luz Marcos Sebas

Voz 4 04:37 en Kurtz considera que forzará a los Estados a aceptar refugiados no ayuda a Europa ya que asegura que si se continúan este camino sólo se conseguirá dividir aún más a la Unión Europea además cree que lo mejor sería que cada Estado miembro decida por sí mismo a cuantas personas quiere reciben en septiembre de dos mil quince los ministros de Interior de la Unión decidieron por primera vez distribuirá ciento veinte mil solicitantes de asilo antes cuando Kurt será ministro de Exteriores de Austria se mostró crítico con la política de refugiados de Angela Merkel durante meses la Unión Europea ha luchado contra la reforma del sistema existente en Dublín este método establece que los Estados tienen que ser responsables de los solicitantes de asilo pero el proyecto actualmente está estancado porque la distribución de refugiados por cuota está parada por los nuevos sistemas de Amparo

Voz 1595 05:19 se acaba de producir un atentado terrorista en Afganistán al menos siete personas han muerto y otra más ha resultado herida en Kabul después de que un suicida se haya inmolado con explosivos cerca de la agencia de inteligencia del país es todo por el momento más noticias a las siete las seis en Canarias y en Cadena Ser punto com

Voz 7 08:46 ah sí

Voz 1628 08:54 mi nombre es sus Marina Bernal soy una de las madres de Soacha madre de fallecieron un harto porros Bernal veinte de educación especial de veintiséis años desaparecido el ocho de enero del dos mil ocho en Ocaña Norte Santander conozco a tres las madres más a la señora blanca a la señora Elvira a la señora flor donde son de Soacha llevan cada uno la foto de su hijo yo digo creí que yo era la que había perdido a su hijo pero desafortunadamente no es así somos las madres emblema ticos que descubren una política sistemática de crímenes de Estado a lo largo y ancho del país cometidos por el Ejército Nacional de Colombia en el Gobierno de Juan Manuel Santos de Álvaro Uribe Vélez y el Ministerio de Juan Manuel Santos es eso bueno así se Se Se empieza a conformar primero cuatro madres después se suman otras cuatro de ya es pues somos once dieciséis y en la actualidad somos diecinueve

Voz 1667 10:04 Luz Marina recorre el mundo con la foto de su hijo Leonardo colgada al cuello es uno de los miles dejó quienes secuestrados y asesinados para engrosar los triunfos del Gobierno colombiano de Álvaro Uribe en su lucha contra las FARC no hace tanto tiempo

Voz 1628 10:17 ah el ocho de enero del dos mil ocho yo tuve que salir a las seis de la mañana ir mis cuatro hijos se quedaron en la casa pero cuando llegué a las cuatro de la tarde para mí era normal de que ninguno estuvieron en la casa porque cada uno se preocupaba por hacer sus cosas Leonardo a pesar de su discapacidad oí leí la dificultad de su brazo y pierna derecha Él era un chico que se preocupa mucho por prestarle un servicio social a la comunidad pues yo creí que él estaba ayudándole a alguien pero ya la una de la mañana cuando llego cuando llegó mi hijo mayor yo le pregunté que si sabía algo de Leonardo me dijo madre recibe una llamada a las doce del día ir donde él dijo patrón sito Joy hoy para ella no volvimos a saber nada de él luego se empieza la búsqueda de mi hijo donde pues desafortunadamente no tuvimos apoyos de la de los servidores públicos empiezo a mirar fotos de de las personas que se desaparecida no o accidentadas el veintitrés de septiembre es cuando ya me llaman para intentar en la foto de mi hijo y efectivamente estaba en Ocaña Norte de Santander en una fosa común como NN

Voz 9 11:35 Leonardo fue víctima de esa red crimen

Voz 1667 11:37 en al que acusaba a los jóvenes de falsos delitos

Voz 1628 11:40 descubro que mi hijo es sindicado de ser el jefe de una organización narcoterrorista IS mueble exhumación y me entregan unos restos donde realmente no estoy completamente segura de que sean de mi hijo pues porque en menos de ocho meses una persona no se puede desintegrar hizo hay yo hago una exhumación a los dos años y y con la Fiscalía que allí descubrimos que los restos que me entregaron no tiene no tiene brazos ni tiene piernas en y entonces creo que aún continuó con la búsqueda de mi hijo preguntar cuántos años más tengo que recorrer para encontrar a mí

Voz 1667 12:30 Leonardo era un chico de educación especial su desarrollo mental equivalía a los ocho años no sabía leer no sabía escribir y tenía medio cuerpo paralizado los errores de los asesinos fueron evidentes en el juicio y Luz Marina ha conseguido que la justicia otorgue el reconocimiento de crimen de lesa humanidad

Voz 10 12:47 pero donde empieza todo

Voz 1628 12:50 K precios a cada uno de los rangos de los guerrilleros que den den de baja así es la recompensa que reciben los militares donde empiezan a desaparecer personas indígenas campesinas Ray sales Palenque eras llega en el municipio de Soacha sacan una riendo en una en un apartamento y allí eh colocan una tienda

Voz 11 13:17 y empiezan a digamos a

Voz 1628 13:20 a engañar a los jóvenes más necesitados Illes ofrecen trabajos muy bien remunerados donde los chicos pues desafortunadamente en Colombia no es que el Gobierno se preocupe por la educación o la generalidad de de dar un empleo digno entonces los chicos con los grandes necesidades y la humildad que tienen se dejan convencer los llevan a veinte horas de distancia de su casa y allí son asesinados por el Ejército Nacional de Colombia donde son indocumentados ir los asesinan los hacen pasar por N personas pertenecientes a grupos insurgentes donde allí legalizan un un un combate pero es un combate falso ellos sabían que no eran guerrilleros

Voz 1667 14:10 estas

Voz 1628 14:11 porque los que los reclutaba en eran militares retirados pero como se pagaba de a millón millón quinientos por cada persona que el entregaban a los militares entonces eh y también eh Álvaro Uribe Vélez es les ofrecía cartas de felicitación ascensos medallas remuneración económica permisos a sus casas cursos al exterior entonces era como una presión que había directamente de los altos mandos dentro de ellos tenía tenemos vínculo dado al general Montoya e donde este general eh proclamaba dentro del Ejército diciendo que él no se conformaba con litros de sangre sino con ríos carro tanques de sangre los estadios llenos de muertos nuestros hijos son los que prestan el servicio militar dar son los que los llevan los preparan para ser máquinas asesinas para matar unos pobres matando a otros más pobres que ellos

Voz 9 15:12 ah

Voz 1667 15:30 sea de los Marina sigue pero se hace más llevadera sobre las tablas de un teatro

Voz 1628 15:35 no sirve a nosotros como una terapia física físico y psicosocial donde ese esa carga que sentimos y que tenemos que vivir diariamente la repartimos entre las personas asistentes

Voz 1667 15:50 esta mujer Se sube a los escenarios junto a otras dos madres de Soacha en la obra Antígona más Tribunal de mujeres recorre el mundo contando la historia de Leonardo del resto de falsos positivos y otros crímenes del conflicto colombiano

Voz 1628 16:03 salgo y me paro ante el público porque para nosotros el público es el Tribunal a los que ha donde nosotros asistimos y entonces digo señores del jurado ustedes creen que un joven de veintiséis años que no nunca aprendió a leer ni escribir de identificar el valor del dinero con una discapacidad en su brazo y pierna derecha podrían llegar a ser el jefe de una organización narcoterrorista no mis Pachamama como te han regado con sangre de inocentes pero ustedes señores del Tribunal pueden ayudar para que mi país no hayan más violaciones a los derechos humanos y en este momento tan coyotes Dural de un proceso de paz en Colombia pueden ustedes ayudármelo para qué haya justicia el veinticinco de septiembre del dos mil ocho cuando fue la primera exhumación de mi hijo solamente me entregaron una parte de sus restos cuántos años más tengo que recorrer mi país para que me entreguen la otra parte es que me hace falta de mí

Voz 2 17:32 Punto de Fuga

Voz 1667 17:35 de Colombia saltamos a Siria las mujeres de la guerra merecen un homenaje recorren miles de kilómetros para salvar a sus hijos del trauma de las bombas aunque no siempre es

Voz 14 17:45 al en Convent Heil mano anule

Voz 1454 17:54 yo quería traer a mis hijos aquí para llevarlos lejos de todas aquellas escenas escenas de guerra de armas de violencia castigos en plazas públicas en los que traen a un chico ido de capital cosas absolutamente terribles si no puedo soportar ver esas escenas como la va a soportar mi hijo cómo lo va a soportar mi hija por supuesto que si esos castigos se realizan bajo el control del ISIS es obligatorio que todo el mundo lo vea da igual lo que estés haciendo en la plaza está prohibido que nadie se mueva de todos tienen que mirar el castigo es obligatorio incluso los niños aunque este este paseo con tus hijos tienes que parar Teinver ver el castigo en la escuela cuando aprenden matemáticas

Voz 15 18:35 no cuentan cuatro manzanas más dos manzanas es igual a seis manzanas ellos cuentan que cuatro bombas más dos bombas es igual a seis bombas cuando ella está mal psicológicamente y se pone triste llora expresa sus sentimientos se saca lo que tiene dentro llorando como yo pero mi hijo se pone violento a veces pega su hermana nada no sé

Voz 14 19:15 esto eh

Voz 15 19:19 siento que he visto cosas horribles he visto castigos castigo reales como cortar la cabeza a alguien o apedrear lo eso me ha afectado cuando te pasan esas cosas eres pequeño te va a marcar para el resto de tu vida pero deseo de corazón que Siria sea libre y que Siria esté bien es así

Voz 16 19:37 como lo soporto y pienso que voy a ver a mi padre que volveremos a estar juntos sonrío pero pienso que mi padre llora

Voz 15 19:45 intento ser fuerte pero rompe a llorar cuando veo que alguien le da un beso a su hija o alguien besa a su familia no puedo sonreír rompe a llorar INE voy mi hermano también está afectado más que yo

Voz 16 19:59 a él le ha impactado mucho la guerra mucho

Voz 15 20:02 quiero que mis hermanos puedan llegar a conseguir lo que quieran en la vida no quiero que estén tan afectados como lo estoy yo lo que vi es suficiente y sigue en mi cabeza pero lo sacaré de ella y tengo esperanza en que será así

Voz 14 20:17 a mí sino

Voz 1667 20:24 David del Campo director de Cooperación de Save the Children España buenas noches buenas noches acabamos de escuchar el testimonio de Saint Abi de su madre de una que contaba también cómo responde su otro hijo al trauma de la guerra que impacto exactamente está teniendo la guerra en la infancia desplazan en Siria y cómo lo expresan los pequeños David el impacto de la guerra y se convierte en algo sencillo

Voz 1549 20:46 tender cuando la banda sonora diaria cuando la Melody día de que los niños escuchan a diario son las bombas es el al fuego de artillería es el que las casas se derrumban por tanto eso va va va calando iba haciendo daño en la salud mental en su equilibrio psicológico que lógicamente es Nour o no y sobre todo cuando la prórroga está muchos tiempo prorrogado prolongado a ese estado de situación de guerra

Voz 1667 21:08 tiene muchas formas de expresar ese ese estrés no lo escuchábamos ahora con Sabina bella llora para para expresar sus sentimientos pero su hermano no su hermano tienen comportamientos violentos en ocasiones no contaba su madre hay muchas formas de expresar eso

Voz 1549 21:22 Trauma los traumas vinculados a los conflictos tienen varias formas de expresarse una es lógicamente esa agresividad esos digamos reacciones violentas hay otras que son el silencio el que pierde en el habla y otras como que niños de catorce o quince años empiezan a hacerse pis en la cama otros que no pueden dormir de noche y tienen que dormir de día por tanto les golpea su vida diaria es un daño que la guerra no se mide que no se cuantifica no salen las tablas estadísticas pero estamos diciendo hay mucho en cientos de miles de niños que están bajo este impacto de salud mental y por tanto pensar en la paz en Siria pasa en primer lugar por poner luz sobre este daño que se está produciendo desde hace seis años

Voz 1667 21:58 en Siria de hecho este informe de Save the Children es el más completo que se ha hecho hasta ahora el de mayor envergadura sobre el impacto psicológico de la guerra en los críos cada día que pasa decís el trauma que sufren estos pequeños es más complicado de revertir por el estrés tóxico al que se ven sometidos es un término que acuña Ice en en este estudio en este informe al que referirse exactamente de David S esa continua exposición a

Voz 1549 22:21 los ataques a las bombas si después de cuatrocientas cincuenta de hecho entrevistas con niños de dentro de Siria y con sus familias y con especialistas hemos encontrado un espacio definición que es una un tipo de estrés que es casi que puede ser irreversible decir que son daños que no vamos a poder recuperar y por tanto el coste de en esos niños en en en en convivencia es muy muy alto por tanto queremos digamos poner la luz la señal de alarma de mucha preocupación sobre sobre la que está ocurriendo sobre que hay que poner medios pensamos en contamos las bombas y los muertos Kay pero no estamos poniendo la luz

Voz 1 22:52 el daño psicológico de los niños

Voz 17 23:01 el caímos como si fuéramos a morir en cualquier momento y estábamos preparados para ello pero el horror que sentimos no se puede comparar al horror que sintieron nuestros hijos y esposas ellos veían todo lo que nos estaba pasando pero no podían hacer nada nuestras mujeres nos contaron que habían perdido toda esperanza de que pudiéramos volver con ellos todavía estamos vivos gracias a Dios pero nuestros hijos todavía están pagando el precio todavía están enfermos por el horror vivieron y sintieron cambio después del incidente era más juguetona antes no necesitabas animarle para que se pusiera jugar la alegría que tenía entonces no es como

Voz 19 23:51 vale

Voz 20 23:53 eh ahora cuando volvimos no podía dormir dormía media hora seguida como mucho siempre que dormía se ponía a llorar decía por favor señor no dispare es que aterrorizado gracias a Dios estamos siendo muy cuidadosos en atenderlo estamos siendo cariñosos porque sentimos que está afectado psicológicamente como su hermana pasó por lo mismo y ahora va a la escuela estamos intentando mantenerla ocupada creemos que tiene depresión de pequeña era efecto más

Voz 14 24:26 puedo ir es introvertida

Voz 20 24:28 no sientes que sea como el resto de los niños siempre está acostada en su cama y no habla con nadie tiene algo psicológico y deseamos encontrar en medio para resolverlo

Voz 14 24:39 las

Voz 1667 24:48 ese daño psicológico a los críos lo habéis estudiado en este en este informe con todas esas entrevistas tanto a niños como adultos que que me decías fuera de lo que es la ayuda aún

Voz 1549 24:57 sanitaria en sería no queda nada te pongo un ejemplo para un país con doce millones de personas que no viven en su casa de origen su no en su hogar porque han tenido que huir están desplazados internos no hablo de los refugiados de unos internos en Siria en este momento sería difícil de poder contar o contabilizar al menos setenta psiquiatras psicólogos especializados en este tipo de enfermedad en todo el país en todo el país es decir es imposible abarcar es decir no hay hay un problema lógicamente de de de de abastecimiento de profesional es decir imagínate setenta profesionales para atender a más de tres millones de niños de los cuales al menos sumisos

Voz 1 25:29 medio está en en esta situación

Voz 14 25:37 con ellos

Voz 17 25:39 el niño fue sacrificado frente a mi hijo y empezó a soñar que alguien iba a venir a sacrificarlo a él también empieza a tener miedo y salta de la cama cuando eres un niño y ves como de capitán a alguien como no vas a tener miedo a eso la tensión afecta a los niños por supuesto mi hijo tiene miedo por las noches se despierta duerme durante el día queremos que permanezca despierto durante el día duerma por la noche pero mi hijo se despierta aterrorizado por las noches se despierta gritando así es cómo afecta todo esto a los niños hay una generación entera destruida sin educación sin nada ellos han crecido en medio del terror y la violencia

Voz 14 26:21 y él quedan me la la talan tal Mascó

Voz 2 26:36 Punto de Fuga

Voz 1667 26:39 de Siria a Birmania para hablar de otra mujer que fue un icono mundial de la paz no hace muchos años pero que hoy es señalada como responsable de la crisis de los rojilla es la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi presente incluso en giras mundiales de grandes grupos Music

Voz 21 27:10 son está con una mujer que que al igual que el doctor Kings Mike Nelson Mandela y al igual que los héroes de las calles tiramos si está luchando por la igualdad sin violencia Fauzi está luchando por la libertad y la igualdad ella fue ni ha vivido buena parte de los últimos veinte años bajo arresto domiciliario en su Birmania natal su único delito es querer ser libre se Face presentarse si va a las elecciones y ganarlas

Voz 14 27:58 es su único crimen

Voz 21 28:01 así que esta noche le cantamos Aung San Suu Kyi

Voz 1667 28:12 su causa fue conocida a nivel internacional incluso U2 les regaló dedicatorias como esta en una de sus giras hace casi diez años fue premio Sajarov Premio Nobel de la Paz recibió la Medalla Presidencial de la Libertad la más alta condecoración de EEUU hoy ya en el poder de Birmania Aung San Suu Kyi guarda silencio sobre la limpieza étnica contra los rojilla

Voz 21 28:40 uno de los días los militares entraron De Gaulle

Voz 17 28:43 P a nuestra ciudad y comenzaron a prender fuego a todas las casas mientras unos militares quemaban las casas otros las saque a Van también raptado asesinaban a quiénes se encontraban sólo desde octubre han destruido más de mil quinientas casas

Voz 1667 29:06 Rosa María Calaf buenas noches

Voz 22 29:08 hola muy buenas noches fíjate este sonidos de hace diez

Voz 1667 29:11 daños cuando incluso U2 cantaba en sus giras a favor de la liberación de Aung San Suu Kyi lo cual nos da una idea no de su proyección pacifista en todo el mundo le debieron todos los reconocimientos

Voz 22 29:21 sí absolutamente bueno de ipso muchas veces recuerdo aunque se la llamaba la Mandela asiática no sobre todo pues bueno cuando ya supo las últimas elecciones y todo eso se esperaba día realmente muchísimo y es verdad que tu vida el mono fue tremendamente sacrificada hablo porque efectivamente pues estuvo eso en la cárcel estuvo después pues en el en detención domiciliaria muchísimo tiempo de hecho yo cuando estuve ahí no la pude saludar pues como todo el mundo poca pues a través de la verja del jardín no ya de la dejaban asomarse al porche y eso era todo lo más realmente si hay el el símbolo no

Voz 1667 30:02 representaba lo mismo allí en Asia

Voz 22 30:04 sí sin ninguna duda AENA en aquel momento era absolutamente vamos un no un icono de la lucha por los derechos humanos los de la resistencia del sacrificio personal porque ya realmente sacrificó su su vida personal es decir su marido en Inglaterra y murió ya no pudo ir ni siquiera pues a estar con él en los últimos días en sus últimos días sea es decir que fue un ejemplo no en por esos vez ahora duele más el hecho pues de que que haya tanta tanta crítica ID que es hubo actitud no sea tal vez la que se esperaba no

Voz 1667 30:41 claro por eso te iba a preguntar qué ha pasado desde entonces de diez años para qué ha pasado con ella para que ahora se le acuse de amparar la limpieza étnica de los Rocinha

Voz 22 30:50 sí de todas maneras dentro del país no es tan así es decir que todavía mantiene mucho prestigio y también creo que los bonos al verse exagera un poco es decir que no se tiene en cuenta la situación en la que ya está porque es cierto que que Myanmar o Birmania o Burma cómo sería si conoce el país eh bueno pues digamos que ha tenido unas elecciones que efectivamente esa junta militar pues parece que se ha suavizado que ha habido un presidente civil todo eso pero siguen teniendo un poder enorme sí bueno pues no han abandonado no sea para nada su posición entonces ella digamos una figura representativa pero con un margen de maniobra muy limitado y además hay que tener en cuenta que el nacionalismo budista LTU la religión como sabéis pues principal no muy radical tremendamente fuerte yo recuerdo con ellos entrevistado uno de los líderes un monje budista pero cuando hablabas con él el mono era de un extremismo esa autoría tú islamofobia total que te sorprendía no porque no es una imagen que uno tienen pues desde el del budismo no entonces yo tiene que moverse en ese panorama ir además también hay que decir una cosa cuando por ejemplo yo recuerdo que yo no estuve allí pues a principios del dos de los dos mil no recuerdo había hablando con su mano derecha Borgia digo con ella no pudo hablar directamente les pregunté sobre el tema de su posición respecto a las minorías porque sobre todo a los rojillos pues no es una cosa de ahora no viene de muy lejos no son ni siquiera considerados racionales birmanos no no vota no son apátridas en en su en su propio país lo están en la lista es hizo en el ochenta y dos de de grupos étnicos autóctonos no como llaman ellos es decir que estuvieran allí antes de la colonización importante ya era un problema recuerdo que le pregunte siempre las respuestas ambiguas e con respeto

Voz 1667 32:52 junto al acoso que al hablar

Voz 22 32:55 al opte a la verán sometidos por parte de la Junta militar no sea que hizo no es algo nuevo creo que hay que ponerlo en ese contexto en el contexto de de de la enorme influencia de China porque China está jugando ahí pues un papel también muy importante conseguir que realmente pues un Birmania no entre en la órbita occidental es decir y que se mantenga en fin con con prioridad de de de contacto y en intereses con con respecto a China pues le conviene muchísimo hasta que no lo tiene nada fácil claro

Voz 1667 33:30 pero ahí hay muy poco margen de maniobra no estamos hablando de una dictadura militar hasta hace bien poco

Voz 22 33:34 exactamente y que realmente no ha perdido en absoluto su fuerza es decir que se ha lavado un poco la cara no en fin viendo y mirando hacia el exterior viendo que necesitaba no de alguna manera pues incorporarse no a la globalización etcétera pero digo en el interior pues siguen teniendo una enorme fuerza y luego sobre todo ya digo que que que hay ayuno otros intereses exteriores fundamentalmente China ya digo india también pero pero fundamentalmente China que que apoyan esa esa mano dura de la de la Junta ahí que están encantados con que realmente puso un frente ahora digamos un poco a Occidente y no aún no sigan aumentando el grado de amistad

Voz 1667 34:17 y es curioso rosó porque ella no es presidenta pese a liderar su partido la Constitución del país lo prohibe

Voz 22 34:22 claro claro pero ahí está por eso digo que es muy está muy agarrado con alfileres no es todo muy de más de apariencia que de que de realidad es cierto que ha habido un avance no porque bueno pues las hacia el poquísimo pues efectivamente ya no no sólo no podía siquiera salir de casa no irá desde luego no no la habían matado porque es lo que hubiera sido lo habitual en esos casos en situaciones similares por la la el papel simbólico que tenía de haber sido pues hija del que el del padre de la independencia de un personaje pues muy respetado y luego pues bueno tuvo esa esa repercusión internacional inmediata que hizo que en fin que la Junta se contuviera un poco no

Voz 1667 35:08 pero esa fue la única razón por la que lo la mirada

Voz 22 35:11 con físicamente que es como suelen acabar los problemas en esos lugares

Voz 1667 35:15 pero fíjate incluso la ciudad de Oxford no la ciudad en la que conoció a su marido Aung San Suu Kyi dio luz exacto la máxima distinción que le dieron no

Voz 22 35:24 sí sí sí de todas maneras insisto ya te digo entre todo esto siempre hay que verlo en los juegos de intereses internacionales e que cuando uno tiene la mala suerte de convertirse en peón de esos de esos juegos pues acaba siempre pagando probablemente mucho más de lo que a lo mejor debería no realmente esto es un poco lo que lo que está ocurriendo ahora con con ella y con lo que está sucediendo en en bien bien Birmania no ecología porque Bono al final pues los los más perjudicados evidentemente como siempre los más vulnerables y las víctimas absolutas no de tropas está sin razón pues está claro que son los los pobres rojilla que están abandonados de fin absolutamente por todo el mundo no porque incluso Bangladesh que más o menos es acogía porque de hecho proceden inicialmente de lo que cuando salieron de allí no era Bangladesh todavía no pero digamos que geográficamente pertenecen a esa zona ya también están poniendo muchos problemas porque están interfiriendo en la política interna también de de los dos grandes partidos de en Bangladesh no sea que siempre pues lo terrible es eso no que que use juega con estas esos intereses realmente pues las temas son siempre los más vulnerables

Voz 1667 36:40 tú que has podido acercarte a ella que has podido estar cerca de su entorno que crees que se le puede estar pasando por la cabeza en San Suu Kyi viendo estas imágenes que todo el mundo está viendo

Voz 22 36:48 yo creo que ya debe estar sufriendo profundamente eh porque evidentemente pues seguramente que preferiría no poder tener una una una actitud más activa pero también te digo que claro que hay que ponerse en en el en el contexto local eh bueno pues esa apreciación son muy instalada de que no son qué les del país no sino que bueno pues esa es otra consecuencia más el tema del oro hirió a otras minorías pero sobre todo los fines de la la descolonización no osa que son todos esos temas no resueltos de la descolonización así que bueno pues se quedan esos problemas enquistados y ahí van pues un avanzando a trancas y a barrancas pero ríe brotan a la menor ocasión ella pues es obvio que tampoco por mucho que tenga una personalidad de declara no

Voz 23 37:48 luchar contra las desigualdades y la pobreza ahí por la libertad etcétera puso su manera de ver a esos a esas esos grupos pues no es la misma que tenemos nosotros no

Voz 24 38:20 todo bien conviene

Voz 1667 39:29 seguimos nuestra próxima parada es África en ese continente apasionante encontramos mujeres como Casia Nava quesera es de Uganda el país que aprobó la Ley de Caza al homosexual ella sabe bien de lo que estamos hablando que es la editora de la única publicación gay de toda África y ella misma ha tenido que afrontar la violencia en las calles de los intolerantes

Voz 2 39:49 su casa

Voz 1667 39:52 cómo vive la comunidad LGTB de Uganda después de que esa Ley de Caza homosexual se haya suspendido

Voz 25 39:59 puedo decir que Lorbek y pinta muy grandes

Voz 1454 40:06 bueno la situación ha cambiado mucho porque el daño ya está hecho con la aprobación de esa ley sí que estamos viendo una bajada en el número de agresiones porque la gente se está dando cuenta que el Tribunal Constitucional la declaró ilegal desafortunadamente anunció que iban a aprobar una nueva ley anti homosexual esa es nuestra principal preocupación hoy en día que se apruebe una nueva ley Nos tememos que vuelvan a suceder cosas como las que pasaron con la anterior ley nos preocupa que puedan aprobar otra

Voz 25 40:32 se ha visto dejan de Annecy que lo voy a dentro el vídeo u otras que planteaba la anterior ley en concreto homosexuales Duan si estafa chafaras los spots a su aspectos

Voz 1454 40:52 la anterior ley proponía la pena de muerte para los homosexuales planteaba la obligación de denunciar a cualquiera así sabría es que era homosexual bajo amenaza de cárcel sino lo hacían también planteaba la prohibición de alquilar una casa a cualquier sospechoso de pertenecer al movimiento LGTB y también estaba prohibido hablar hacer esto que estamos haciendo en la calle estaba prohibido podría ir a la cárcel por ello eso lo que intentaba esta ley era acabar con nuestra existencia en el país Nos prohibían seguir reuniéndonos y organizando talleres el simple hecho de decir que eres gay era ilegal es por todo esto que luchamos duramente para que esa ley no entrará en vigor porque iba a complicar mucho nuestras

Voz 25 41:29 tiras ojalá Chumy Chúmez sexual Dax de oídas nos con de instruir Lights Leroy dificultades

Voz 1667 41:39 así que con esa ley no podrías llevar ese brazalete multicolor que luce en la muñeca

Voz 25 41:43 a ver si sí

Voz 1454 41:46 la Falete Arcoiris exactamente estaba prohibido todo aquello que promoviera la homosexualidad y quizás este brazalete podría ser considerado promoción del colectivo podría enfrentarme a la cárcel por ello afortunadamente fuimos capaces de luchar contra la ley y esperamos ser capaces de luchar también contra cualquier otra ley que propongan en ese sentido

Voz 1667 42:04 has veinticuatro goles han sido las consecuencias de la entrada en vigor de aquella no

Voz 25 42:08 como son Ben Foster en todos

Voz 1454 42:14 hemos visto por ejemplo cómo muchos miembros de nuestra comunidad se han ido del país en calidad de refugiados a otros países del mundo en este momento calculamos que hay cuatrocientos cincuenta y siete miembros de nuestra comunidad considerados refugiados por su homosexualidad que están viviendo en los campos de Puma en los suburbios de Nairobi la prensa ha expuesto a esas personas públicamente y sus familias reniegan de ellos pierden sus trabajos los atacan los efectos de la línea ha sido terribles absolutamente terrible

Voz 25 42:43 el ataque de Society and Bailey efectúa vivo

Voz 1454 42:50 hemos visto cómo han arrestado a gente como él han encarcelado hay personas encarceladas en Uganda por su condición sexual todo eso está pasando todavía

Voz 25 42:59 en el caso de Fecsa sitio happening

Voz 1667 43:03 otras de que es lo peor que te ha tocado Berlín

Voz 25 43:07 hoscos los en el cole en las jugadas ha visto dentro de él

Voz 1454 43:13 sin atender a un compañero a uno de mis mejores amigos fue apaleado hasta la muerte hemos visto a gente obligada a ejercer la prostitución porque no tienen trabajo son personas sin techo que viven en la calle y la prostitución les expone al contagio del VIH hay un alto porcentaje de contagios en la Comunidad

Voz 25 43:29 lo sentí poco también hemos visto mucha gente

Voz 1454 43:31 que intenta suicidarse porque las condiciones son muy duras e insoportables para ellos

Voz 25 43:36 Andrea Pozo de

Voz 1667 43:37 han Dubai yo pero porque apalearon a tu amigo

Voz 25 43:42 cosas Fis sexual por su condición sexual como la sexualidad de tu amigo de Expo

Voz 1454 43:49 porque la prensa en los expuso públicamente publicaron nuestras fotos en la portada de un diario diciendo que había que colgar a los homosexuales

Voz 25 43:56 su cara aparecía en una de esas fotos

Voz 1454 43:58 sí que le pusieron en riesgo de hincha

Voz 26 44:01 y set tipo hablas de gente que piensa en el suicidio de qué edades estamos hablando de de cinta

Voz 25 44:08 de ellos because bien expedir Fons convenio para uso digitalmente jóvenes

Voz 1454 44:16 porque son expulsados de las escuelas sus padres le repudia se conviertan

Voz 25 44:20 como les así que pierden toda esperanza

Voz 1454 44:23 tiene familia no tienen trabajo no pueden seguir con su educación y esa situación se vuelve insoportable

Voz 25 44:28 a ellos sí han convenio de even nosotros hemos y

Voz 1454 44:38 capaces de consolar a muchos de ellos pero hay casos muy diversos hemos visto algunos morir en los campos de refugiados porque la situación en Kenia es la misma que en Uganda la única esperanza que tienen es poder llegar a Europa o Norteamérica

Voz 25 44:50 Eto'o en Europa o así a ellos quizás también son marginados por los otros refugiados Schröder

Voz 1454 45:03 los ataques hemos ataques cada semana por parte de los otros refugiados porque cuando se dan cuenta que vienen de Uganda piensan que es probable que sean homosexuales Uganda es el único país de la región que no tiene un conflicto abierto en marcha lo que significa cielo a refugiados de Uganda están en los campos han escapado de la ley on anti homosexual a ETA ahí ataques de otros refugiados

Voz 25 45:24 a tu What People think

Voz 1667 45:27 entre en Uganda porque una cosa es lo que dicen los políticos y hay otros lo que piensa la opinión pública

Voz 25 45:31 el of Cosmen equipo de mi esposo el dicho anís que DVB rol de Cosmos tomadas politizar creo que no

Voz 1454 45:41 mucha gente en contra el esa ley pero la religión está jugando un papel muy importante en todo esto muchos de nuestros políticos son también líderes espirituales en sus comunidades líderes cristianos estamos viendo que no hay separación entre el Estado y la Iglesia definitivamente la religión está jugando un papel muy importante en todo esto cuando acudes a una Eucaristía el sacerdote pide a la gente que lucha contra la homosexualidad y eso influye en lo que la gente piensa interior también vemos pequeños cambios antes había miedo a hablar de la homosexualidad y ahora comienza a hablarse de ello

Voz 25 46:12 a Sam Cheney de ida en Police ha suecas subía sí sí

Voz 1454 46:22 estamos viendo también pequeños cambios en la política en la sanidad pero en todo caso hay que tener cuidado porque cualquiera puede atacar

Voz 25 46:29 Pekín tu de bautismo sección de soy Viqueira full

Voz 1667 46:33 cuestión que ellos es la última pregunta casa tiene relación con tu trabajo en la revista la única revista LGTB y de toda África que diagnóstico haces de la situación de la comunidad homosexual en el continente

Voz 25 46:47 Maef deja el mucha nítrico viste el Javier extrajeron las a juicio

Voz 1454 46:56 es que todavía nos queda un largo camino por recorrer todavía nos queda lucha que afrontar pero se van consiguiendo avances como la creación de una comisión para los derechos fundamentales de las personas hay otra comisión de lesbianas que acaba de Recio mire el estatus legal pero todavía hay peligros que afrontar en todo el continente tan sólo Sudáfrica tiene leyes que protegen al colectivo leyes progresistas aunque comprobamos que no son suficientes porque sigue habiendo mucho odio y agresiones al colectivo estamos viendo violaciones colectivas asesinatos no se trata sólo de cambiar leyes sino también de cambiar actitudes así que si no largo camino para cambiar la mentalidad de la gente

Voz 27 47:34 no va a ser duro cambiar la mentalidad de los africanos y convencerles de que somos tan africanos como eh

Voz 25 47:40 la afectan

Voz 14 47:43 en esta disputa Tino Morán

Voz 1667 47:48 íbamos a terminar viaje un poco más al sur en Malawi desde allí la historia de una heroína que está consiguiendo erradicar los matrimonios forzados de su comunidad Teresa cacheo da moto es todo un referente para los suyos y también para nosotros

Voz 26 48:15 eh aquí la fosa primaria because of dispare

Voz 1454 48:31 las niñas no se pueden casar hasta que tienen los dieciocho años pero en ocasiones las familias acuerdan los matrimonios antes de esa edad negocian el intercambio de ovejas vacas de cosas que necesitan para la casa a cambio de ese matrimonio es algo común en Malawi estamos satisfechos porque hemos conseguido que el matrimonio se legalice a partir de los dieciocho años y estamos consiguiendo que cada vez más gente piense así en Malawi somos felices por haberlo conseguido pero estamos pidiendo retrasar la edad legal hasta los veinte años porque estas niñas deben ir a la universidad

Voz 1667 49:07 eh pero ajedrez negocian las familias el matrimonio de sus hijas

Voz 11 49:12 a IU le

Voz 26 49:17 tenías que unidad entorno a los virus años a los once

Voz 1454 49:26 a los doce y eso es muy malo porque las niñas son muy jóvenes no saben todavía nada de la vida se cazan sin ninguna formación ni siquiera saben lo que es el matrimonio llegó un momento en el que dijimos bueno no ya está bien dejemos que estas niñas puedan tener una educación deben ir a la escuela claro que hay padres que dicen que son pobres que no tienen nada en casa que es mejor que la niña se comprometa con un chico porque eso traerá riqueza a casa

Voz 26 49:56 nosotros les contamos que si esas

Voz 1454 49:58 niñas reciben una educación podrán cuidar de ellos en el futuro aunque seis pobres estas niñas podrán cuidar de vosotros matrimonio puede esperar dejemos que las niñas reciban educación

Voz 1667 50:12 fin intentaron sus padres acordar su matrimonio

Voz 26 50:18 no

Voz 1628 50:22 al

Voz 29 50:25 ante la feroz

Voz 30 50:28 pues creo que o dos o no ánimo con prix

Voz 1454 50:36 el mio cuore no no no a mis padres me dieron educación soy la más pequeña de doce hermanos somos siete chicos y cinco chicas de todos ellos soy la única que complete la escuela aunque no pude ir a la universidad mi padre murió antes de que empezara la universidad empecé a trabajar como secretaria en una oficina y mientras trabajaba comencé a estudiar las asignaturas de la universidad aprendí informática empecé a colaborar en la vida universitaria me ofrecieron ser secretaria del campus y lo acepte y a eso me he dedicado los últimos veintisiete años

Voz 1667 51:11 Teresa consiguió que su comunidad se fijara en ella a su ejemplo Illa eligiera líder su empeño por acabar con los matrimonios infantiles en Malawi comenzó con una imagen

Voz 26 51:20 en que vio en la calle buena idea fue pone muy Week o sea Tuset Hurtado

Voz 1454 51:35 fue cuando volvía a casa como líder tribal yo iba de vez en cuando para visitar a mi familia pero no estaba el tiempo suficiente para saber lo que pasaba cuando volvía a establecer me allí fue cuando me di cuenta un día vi una niña por la calle con un bebé Ile pregunté quién era la madre me respondió que a ella le pregunté queda tenía y me dijo que tenía doce años le pregunté quién era el padre señala un chico al que pedí que se acercara pregunté si era el padre me dijo que si le pregunté por la edad y me dijo que tenía cuarenta años y que fueron los padres de su mujer los que habían arreglado el matrimonio fue en ese momento en el que me di cuenta que no podía ser líder tribal en una comunidad en la que los niños se casaban tan pronto reunía a las familias y les pregunté si me habían elegido para tolerar la existencia de ese tipo de matrimonios en nuestra comunidad hubo un silencio larguísimo de cinco minutos terminaron pidiéndome que luchará contra este tipo de cosas y ahí comenzó nuestra misión hablamos con todo el mundo las familias los demás líderes tribales gente del Gobierno creamos un comité local para dialogar sobre todas estas cosas la Comunidad lo agradeció mucho porque me llegaron a reconocer que tenían miedo de hablar con el líder tribal hasta querido

Voz 17 52:58 aquello me dijeron que conmigo podían hablar

Voz 1454 53:02 lo que yo les dije es que si me quería debían ayudarme a luchar contra estos matrimonios forzados teniente iré a casa cuidar de sus bienes pero sobretodo cuidar de sus hijos y puedo decirte que a día de hoy ya no existen matrimonios forzados en esa área de Malawi seguido que los líderes tribales se niegan a aceptar matrimonios de niñas que no hayan cumplido los dieciocho años también hemos conseguido que los pastores de las iglesias rechacen los matrimonios de niñas invertir cinco meses en recorrer los pueblos cercanos de mi región en Malaui para hablar con los líderes tribales primero y después con las familias hablaba con todos ellos para convencerles de que es mejor permitir que las niñas completen su educación no siempre ha sido fácil en algunas comunidades me rechazaban no querían que fuera a hablar allí de todas estas cosas las cosas están cambiando pero lentamente siempre que vuelvo a mi pueblo sigo esforzando por cambiar esta mentalidad del pasado lo bueno es que las cosas están cambiando los que pensamos diferente tenemos cada vez más poder

Voz 1667 54:15 o It's hard súper Sweet People así que resulta difícil cambiar la mentalidad de la gente

Voz 26 54:21 Txelis Pippo ticos sea callejas viene te da

Voz 14 54:29 o se cae

Voz 26 54:32 de Scott Foster que yo espero veros chupa de cuero

Voz 2 54:37 el

Voz 26 54:39 a héroe sí

Voz 1454 54:44 claro que seguro esta cultura tiene muchos años cambiarlo en tan poco tiempo es complicado hay gente que piensa que soy una líder cruel de hecho me lo dicen creen que soy una líder cruel yo les pregunto si creen que soy cruel por creer que las niñas reciban educación que es posible que la única solución que vean para sobrevivir a su pobreza sea casar a sus hijos pero les digo que educando a esos niños y niñas cualquier cosa puede ser posible también para ellos Parla padres ellos les ayudará a ellos harán algo por sus familias es cuidarán que el matrimonio puede esperar hasta que ellos terminen su educación

Voz 26 55:22 a el mar chica Nouvel Uncle de que You Tube Games Sam

Voz 1667 55:33 ha dicho usted ha luchado contra la existencia de campamentos donde se realizan algunos rituales de iniciación al matrimonio rituales dirigidos para las niñas que ocurren esos City

Voz 26 55:42 los Sam cachas cachas de A tu because emitió

Voz 1454 55:57 Day dos culturas en mi región que no son buenas para los niños sobre todo ahora que hay una epidemia de H en toda la zona eso momento se llaman Hainan las dirige a un hombre que puede mantener sexo con cinco niñas a las que puede contagiar el VIH puede que ese hombre no sepa que tiene el virus pero sí puede ir a esa Hainan tener relaciones con cinco diez o veinte niños todos ellos resultan infectados yo no quiero esto me comunicó bueno yo no quiero que esta cultura permanezca en mi Comunidad por más tiempo trato de esforzarme al máximo para acabar con este tipo de prácticas en mi comunidad son prácticas que lleva muchos años haciéndose en mi comunidad así que llevará tiempo acabar con ellas pero yo me esfuerzo al máximo para que sea posible pero por suerte hemos creado comités de padres y madres que son mis ojos en la comunidad hemos creado estos comités en todos los pueblos de manera que se alguno ve algo sospechoso me llaman para contarme lo son mis espías suele ocurrir que me llaman cuando ven algo en un hogar yo me presento pregunto dónde está la niña el cuando habló con ella se sienten libres y seguras de contarme cómo sus padres han arreglado su matrimonio con otro chico y que lo único que quieren es ir a la escuela estuvo vida

Voz 1667 57:12 del think about otro o qué piensan las mujeres de estos cambios la apoyan

Voz 26 57:18 a me dan de sí al en Perú Haniya

Voz 1454 57:30 hay mujeres que están muy contentas porque las comunidades de Malawi siguen siendo muy patriarcales eres no suelen poder decidir el destino de sus hijas cuando los padres deciden casar las afortunadamente cada vez hay menos diferencia entre los hombres y las mujeres en estos pueblos cada vez hay más madres que se oponen a que sus hijas hagan determinadas cosas el problema sigue siendo el mismo cómo resolvemos la alta de recursos de las familias que les llevan a concertar estos matrimonios forzados de sus hijas

Voz 26 58:00 entonces estamos hablando de una lucha contra la pobreza de una cinta The Wall

Voz 1454 58:08 claro que lo es hacen estas cosas porque no tienen nada en sus casas

Punto de Fuga Cadena SER

Voz 1667 58:26 no ah pues éstas son las mujeres del cambio en este otro mundo que también importa hay que seguiremos recorriendo aquí en Punto de Fuga en el nuevo año nos escuchamos el domingo de la semana

Voz 21 58:48 viene feliz Navidad delito dieciocho ató