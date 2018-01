Punto de Fuga (01/01/2018)

igual que he tenido la mala fortuna de que fuera mi hija que nos podría haber pasado a cualquiera hay IT gracias a Dios nuestra sociedad en España tienen una respuesta hay cuidarme agradecimiento a los responsables políticos a y sobre todo al al equipo humano que ha trabajado por parte de la OCU en el esclarecimiento de estos hechos

o para lanzar armas nucleares es literal en Australia las autoridades han confirmado que cinco de las seis personas que fallecieron ayer en un accidente de hidroavión en Sidney eran turistas británicos entre ellos una niña de once años que iba con su padre a bordo del hidroavión que realizaba un viaje de unos veinte minutos cuando sufrió extra que este accidente por casa por causas que aún se están investigando además esta madrugada también hemos conocido que doce personas han muerto en Costa Rica al estrellarse la avioneta en que viajaban al sur del país todas las víctimas salvo los dos pilotos eran turistas aunque todavía no han trascendido sus nacionalidades de momento es todo tienen más información en nuestra web en Cadena Ser punto com dentro de una hora aquí en la SER

seis de mesa o la situación de las tiendas de campaña no es bueno y todavía no ha empezado el mal tiempo hay mucha arena hay en sitios inhóspito para los niños mes los primeros refugiados que llegaron tenían comida fresca yo no puedo decir eso

cada mañana muy temprano toca hacer un camino muy largo para recoger agua a veces tengo miedo de que algo malo me pasó lejos sino hay agua sucio no tengo con qué lavarme sólo quedamos salgo por la noche porque no podemos cocinar por la mañana porque es cuando vamos a por agua tenemos una letrina pero está casi llena así que no tenemos más opción que meternos entre los árboles

Sudán del Sur un infierno para la infancia como el resto de conflictos lo que pasa es que el debate internacional está centrado en amenazas potenciales como Corea del Norte y uno en problemas reales como estos conflictos contrato al frente de Estados Unidos habrá que esperar todavía más estas cosas de las que hablamos aquí punto de fuga desde luego que no son su prioridad ha terminado dos mil diecisiete diciendo que un poco de cambio climático no nos viene mal con el frío que hace fuera un absoluto desprecio al mayor problema al que se enfrenta el planeta su propia supervivencia pura

este árbol moda cuenta que tiene flores ahora como si fuera la primavera mira mira mira todo de porque no norma sabes que no normal claro Si no llueve y esto siga así o no van a tener que pedir está poniendo la cosa por suerte son de más

en el objetivo como hemos visto en el Tribunal para la ex Yugoslavia en la matanza de Seven echa otro motivo más para creer en este Año Nuevo los avances sociales avances que hemos visto en estos cuarenta años de democracia desde el divorcio hasta el matrimonio homosexual y ahora mismo con una corriente que se proyectan este dos mil dieciocho con fuerza esa ruptura del silencio de la Mujer contra el abuso

no hemos vuelto a entrar en cómo proteger a los niños en las estrategias de supervivencia en la lucha contra las hambrunas honestamente no creíamos que tuviéramos que estás en ministro pensábamos que íbamos a estar

yo no sirve la yo no la violencia y la veo cada día en la calle la violencia la veo cada día en la televisión la violencia la veo todos los días en productos audiovisuales que utilizan el cuerpo de la mujer para vender productos

añade esta forma incumple la Ley de Comercio de Armas que justo en estas fechas cumple diez años más de setecientos millones de euros en armas vendidas a Arabia Saudí de las que no hay ninguna seguridad sino todo lo contrario de que no estén siendo utilizadas para esos bombardeos sin para el conflicto en el propio Yemen

cada mañana muy temprano toca hacer un camino muy largo para recoger agua a veces tengo miedo de que algo malo me pasé lejos sino hay agua sucio y no tengo aunque lavarme sólo como hemos hablado con la noche porque no podemos cocinar por la mañana porque es cuando vamos a por agua tenemos una letrina pero está casi llena así que no tenemos más opción que meternos entre los árboles

en son hoy las cifras devastadoras no me puedes ayudar a a repasarlas hay casi tres millones de niños en Sudán del Sur en situación de grave inseguridad alimentaria en fin más casi casi dos millones y medio que se han visto obligados a huir de sus hogares

exacto porque Javier ya en clave en clave de la infancia que es lo que no nos interesa ese juntar en esta crisis y tres elementos pues muy preocupantes no para lo que es la la infancia es la violencia por un lado por otro lado la inseguridad alimentaria por otra parte la falta de acceso a la a la educación yo no sé si hay otra crisis en el mundo que reúna una una situación similar no con tantas amenazas para la infancia

ahora mismo vivimos dos conflictos que para nosotros son muy preocupantes y donde la violación continua de los derechos humanos es enorme y muy especialmente contra los niños es Sudan del Sur y es también Yemen estamos viviendo dos conflictos armados que pareciera que no tienen solución aunque ahora parece ser que en su donde el sur hay un alto al fuego que se alcanzado pero bueno alcanzó otro en dos mil quince que no tuvo demasiado éxito son lugares donde realmente han vivido atrocidades estamos muy preocupados por la situación la falta acceso a agua potable la falta de alimentación en los dos lugares tanto en Yemen como ciudades sur ni una escuela unificación no de esta situación de cuatro años de guerra son muchos días

es una crisis aparentemente olvidada también no Javier no parece estar Sudan del Sur en la agenda de los grandes líderes internacionales es que no interesa

es un es un lugar al ser un país tan joven también porque realmente tiene escasamente seis años de vida el país si pareciera que iba a haber un interés internacional por los pozos petrolíferos y el gas que tiene el país pero realmente la situación de guerra continua derivadas de conflictos étnicos y desde la propia descolonización ha echado raíces en el país y vemos una difícil situación pareciera que este alto el fuego que se ha concretado hace escasamente dos o tres días es una puerta de esperanza pero la verdad es que no somos tampoco muy optimistas ahora mismo la mayoría de las personas procuran salir del país hace poco leíamos también en los informes internos donde presuntamente dos mil personas abandonan el país todos los días fundamentalmente buscando protección en los países limítrofes y muy concretamente no gana

Estados suena muy frágiles tradicionalmente el tema de la descolonización en agilizar profundo porque se trazaron las fronteras con un con un cartabón y no pensando en las comunidades que vivían en cada uno de los países no o que realmente pues las élites políticas y no encuentran la balanza necesario para que el Gobierno sea estable y se puedan construir un país estable en este caso sino un país rico la verdad es que eso tampoco significa en la realidad que que eso se traslade a la población y se traslade también a un estado un poco más sólido para defender los derechos de todos

también de una manera que entendamos que son niños no porque eso no lo Podem

no oyen este primer punto de fuga de dos mil dieciocho que estamos estrenando nosotros estamos marcando temas en nuestra agenda no Javier yo sé que UNICEF está comprometida con la infancia global pero además de Sudan del Sur de Yemen que también os las citaba antes que otras crisis esos preocupan por por tanto su su cuya gravedad como por su evolución no en los próximos meses

parece mentira digo que estamos ya bien metidos en el siglo XXI Javier y que sigamos hablando de las mismas violaciones a la infancia no las que hablábamos hace décadas atrás si no sé si a falta o beige una falta de compromiso no para aislar a los niños de estos conflictos

el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria acaba de presentar junto a Médicos Sin Fronteras su análisis sobre el trabajo humanitario en estas crisis que que estamos apuntando desde el comienzo del programa usos abusos de sus usos del humanitarismo en el escenario internacional Francisco Rey es el codirector del ICAA buenas noches Francisco habla es de grandes dificultades para el despliegue de esa ayuda humanitaria no la ruptura de reglas de la guerra el riesgo que supone para los cooperantes en definitiva llegar hasta los damnificados porque bueno pues porque arriesgan su propia vida no habla de crisis de identidad

si en los últimos años se ha hecho más compleja la actuación de las organizaciones humanitarias en ciertos conflictos armados por esta nueva tipología de conflictos con actores eh que bueno no respetar el derecho internacional humanitario ni otras normas de la guerra lo que dificulta mucho el acceso a las organizaciones humanitarias que vivimos dos tipos de situaciones unas en las que apenas hay organizaciones humanitarias porque el coste de la logística y de la seguridad es muy elevado situaciones como Somalia como Yemen no hubo otras frente a situaciones más vinculadas con desastres naturales donde el problema de la acción humanitaria es el contrario una elevada presencia de actores pero ambos son un problema ahí en este informe queríamos poner sobre todo énfasis en el primero que tú te quitabas con la pregunta en las dificultades para trabajar en ciertos contextos

muy grande el acceso a muchas comunidades es cada vez más difícil y eso supone que muchas veces haya que pactar con los propios grupos armados informales que no nos engañemos ponen también en condiciones para la movilización de esa ayuda humanitaria pero hace que en muchas zonas el acceso que es un derecho fundamental recogido en el derecho internacional humanitario se vea dificultado y plantea muchas dificultades de todo tipo para las organizaciones humanitarias muchas de ellas están teniendo que trabajar en muchos casos sin personal expatriado lo que se suele llamar de Bono trabajar con mando a distancia trabajando básicamente con organizaciones locales en Irak o en Afganistán por ejemplo porque la movilización de expatriados con muchas veces pueden tener más competencia técnica es aumentar mucho la inseguridad y el riesgo de que sean secuestrados cuando no asesinados ese es un problema que muchas veces no se conoce chica está dificultando el trabajo humanitario en estas zonas en los últimos años

sólo se conoce cuando se produce no cuando se produce un secuestro así que se que trasciende a primera página pero no los riesgo no el riesgo de que atravesó

Nos contabas Francisco por parte de actores no oficiales involucrados en estos conflictos de grupos o colectivos estamos hablando me imagino que de grupos terroristas pero algo más no

un incumplimiento muy grande de el derecho internacional humanitario por parte de ejércitos de países desarrollados el caso más claro en el último año ha sido el de los bombardeos perpetrados por fuerzas de Arabia Saudí en Yemen muchas veces apoyados por recursos logísticos de países como el Reino Unido o los bombardeos esto ya fue hace dos tres años de hospitales de Médicos Sin Fronteras y de otras organizaciones en Afganistán por parte del ejército afgano con apoyo en aquel caso de Fuerzas de los Estados Unidos es decir las violaciones del derecho internacional humanitario lamentablemente no son sólo por grupos informales sino también por ejércitos convencionales que no decir el caso de la guerra de Siria actualmente en un proceso ya de finalización pero que ha contado con las violaciones más graves del derecho humanitario con el uso e incluso de armas prohibidas por parte dl las tropas oficiales del Gobierno sirio

hay otro motivo de preocupación que leo en en este estudio en este análisis es que realizáis junto a Médicos Sin Fronteras que los objetivos del trabajo humanitario lo marquen las agendas políticas eso no debería ser así no debería ser las necesidades de los damnificados que marcara ese esa agenda pero antes no

por supuesto el una especificidad de lo humanitario con respecto a otras formas de trabajo internacionales el que debe trabajar en torno a ciertos principios debe respetarse la independencia de los actores humanitarios si no ser manipulados por los actores políticos en los últimos años hemos visto que eso sea grabado también en lo que solemos llamar la secularización de la ayuda en algunas ocasiones la ayuda es manipulada por los donantes los gobiernos que eran fondos y eso está planteando nuevas dificultades para las organizaciones humanitarias que pugnan por su independencia no sólo ONG como Médicos Sin Fronteras Médicos del Mundo u otras sino también para algunas agencias de la ONU que tratan de trabajar como más independencia muchas veces topan con las limitaciones que los actores políticos ponen eso es algo muy grave hay bueno entendemos que debe ser conocido porque es eso

yo no sé si la crisis de los refugiados la llamada crisis de los refugiados puede ser un ejemplo de esto que estamos hablando francés no que son los políticos quienes marcan las prioridades y no lo las las necesidades de de ese colectivo no

claramente y en este caso además con cierta vergüenza llevamos ya en los tres últimos e informes constatando que el eh eh la mala respuesta de la Unión Europea ahí de muchos países en particular a la mal llamada crisis de los refugiados ha supuesto un mando un agravante bueno y una un incumplimiento claro de las normas aprobadas comente normalmente como uno en la Convención de Derechos de los refugiados de telarañas cincuenta y uno por parte de los países de la Unión y eso Bono creemos que es algo muy grave que hace además que muchas veces en otros contextos de la ayuda humanitaria pues eso no sea el no sea tan bien percibida o o actividad cuando la gente en países de Asia de África conoce perfectamente quién la feliz unión europea tampoco se cumplen estos instrumentos de derecho

Voz 1667

33:39

a mí me gustaría repasar contigo Francisco en esta agenda de retos de dos mil dieciocho que estamos estableciendo en el primer programa del año nuevo me gustaría repasar contigo la acción humanitaria en en las principales crisis del planeta ahora mismo no tres con riesgo de enquistarse si no lo han hecho ya en Irak por ejemplo cómo se están haciendo las cosas allí algunas cosas has contado pero la eh