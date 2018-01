Punto de Fuga (29/01/2018)

Voz 1900 00:00 no creí que era un privilegio servir a la sociedad que me nutría participar en la protección de mis hogares el privado y el colectivo y ahora años después veo imágenes de Ahed Tamimi estoy lleno de tristeza por ella por los soldados que la confrontan y por nosotros así como por las mentiras que nos hicieron creer que la inmensa brecha entre este engaño y la realidad sobre el terreno el vídeo que ha llevado a esta menor a prisión Solomon

Voz 0861 00:29 otra a dos adolescentes en el patio de su casa

Voz 1900 00:32 la tratando de ahuyentar a dos soldados armados yo ocupantes están usando sus manos sus voces y sus teléfonos celulares hay alguna amenaza aquí para la existencia del Estado de Israel y su independencia no la misión de los soldados en ese día hay en todos los demás días fue a hacer cumplir la ocupación militar profundizar el control militar sobre las vidas de los palestinos esta misión que incluyó entrar en la casa de Tamimi es de hecho una misión continua e interminable la imagen de Ahed Tamimi confrontando los soldados es un recordatorio de que la nueva generación de palestinos no se someterá podemos debemos cerrar este capítulo y comenzar uno nuevo permitiendo a los jóvenes de ambas partes vivir en libertad dignidad y respeto

Voz 1900 01:35 Saúl ex comandante del Ejército de Israel

Voz 0861 01:40 este cartel se sincera y habla de la detención de la joven a ETA Mini tiene sólo dieciséis años ya sabe lo que es estar encerrada en una prisión israelí de máxima seguridad

Voz 1900 01:52 está acusada de haber abofetear a un soldado israelí su arresto ha dado la vuelta al mundo ya convertido Tamimi en un auténtico icono de la resistencia palestina contra la ocupación israelí hoy en Punto de Fuga hablaremos con su abogada

Voz 3 02:08 es intolerable pensar que de el pues que un una bofetada hoy unas patadas en contra

Voz 4 02:16 el soldado son son

Voz 3 02:19 ignoradas como como

Voz 5 02:21 como eh como actos este encontrarle la seguridad israelí por lo tanto

Voz 3 02:27 ah es es es una empresa de seguridad y eso quiere decir que no tiene teléfono que no puede que no tiene visita diariamente es de esperar fuera impuestos y muchas cosas

Voz 0861 02:43 la detección Tamimi no es la primera de un menor palestino de hecho organizaciones como Amnistía Internacional calculan que hay más de trescientos menores encerrados a la espera de un juicio menores que pueden ser detenidos desde los catorce años

Voz 3 02:57 ya es pues y por ser Palestina ahí porque este caso es de tal importancia que lo utiliza no para asustar a otros jóvenes palestinos

Voz 6 03:07 que no usen lo si flexiones

Voz 7 03:09 como las que a ella ha hecho encontró a ver soldados

Voz 0861 03:18 en la Cadena Ser con Javier Bañuelos cómo estáis bienvenidos a punto de fuga hoy viajaremos hasta Palestina no sólo para conocer las condiciones en las que se encuentra Tamimi también visitaremos uno de los campos de refugiados palestinos que están empezando a sufrir ya a las secuelas de la asfixia económica de Estados Unidos tras su decisión de retirar los fondos a la UNRWA la agencia de la ONU para la atención de los refugiados palestinos hemos estado en un colegio y la preocupación de sus profesores es máxima

Voz 1140 04:05 es una acción Diane fiesta

Voz 8 04:09 tenemos miedo por lo que pueda pasar miedo sobre todo por el futuro de los alumnos pero también de los

Voz 9 04:13 pues Oreste Ezker de todos los empleados si está escuela cierran sirvió a dónde irán se quedarán en sus casas a los padres están especialmente preocupados ayer mismo tuvimos una reunión con ellos para hablar de lo que está pasando tranquilizar los que Mead al modo a Umbral en el programa

Voz 0861 04:32 además hoy también no sólo realizamos con los compañeros de Save the Children conmocionados aún por el atentado que sufrieron esta semana hoy en su sede en Afganistán tristemente ese ataque no es el único que ha sufrido en todo el mundo sólo en dos mil diecisiete ojo fueron asesinados trescientos diecisiete activistas

Voz 3 04:55 el ochenta por ciento de los asesinatos se han dado en tan sólo cuatro países Brasil Colombia México

Voz 10 05:00 final la impunidad la que está generando de este clima de frecuentes asesinatos los defensores si esas horas de derechos humanos vienen denunciando como hay una insuficiencia crónica de protección

Voz 3 05:12 las autoridades y la policía no responden a sus solicitudes de actuación ante ante amenazas ante

Voz 0861 05:18 esto con la ayuda de la organización Front Fender conoceremos quién se esconde detrás de estas amenazas Equal es el mapa ahora mismo que recoge cada uno de los países donde ser activista es una auténtica dedicación de alto riesgo dinos iremos también hasta Colombia pendientes de cómo evoluciona el proceso de paz esta vez os hablaremos de un dato inédito la violencia sexual que han sufrido los hombres en Colombia y en especial

Voz 11 05:49 tal los niños y he tenido que ver casos terribles porque la violación en muchas veces no es su única es una violación colectiva

Voz 1140 06:00 en la que aún menor de edad lo obvio la viola no lo violan varios

Voz 11 06:04 a varios hombres no entonces eso ya de por sí médicamente físicamente causa unas unos traumas y unas heridas muy profundas

Voz 0861 06:15 la alerta que no llega desde Colombia sin duda merece ser escuchada y lo haremos porque este mundo también importa Punto de Fuga comienza hoy con Aitor Albizua en la producción Julio Hernández en la técnica

Voz 0861 06:37 las imágenes que se ven en el vídeo que estáis escuchando son las que han llevado entre rejas a la joven palestina Ahed Tamimi tiene sólo dieciséis años pero las bofetadas y las patadas que dio a un soldado israelí bado han sido motivo más que suficiente para detenerla llevarla a prisión uno su arresto ha convertido a Tamimi en un en una especie de icono en auténtico icono de la represión israelí idea la existencia de los jóvenes palestinos contra la ocupación una ocupación con la que tiene que vivir cada día como ella misma recuerda

Voz 1880 07:12 es una victoria

Voz 13 07:14 eh

Voz 1880 07:16 mi nombre es Ahed Tamimi tengo dieciséis años vivo en Nabi Saleh sólo tiene esta calle mi asignatura favorita es educación física si diera bajo la ocupación sería futbolista estamos rodeados de zonas ocupadas allí tenemos una base militar justo detrás de mí hay un check point por ahí se entra mi pueblo más de una vez me he quedado sin edad colegio porque ese paso estaba cerrada no puedo pensar mucho en mi futuro porque la ocupación que sufrimos me lo impide el como ahora mismo la injusticia y la ocupación se sufre en muchos rincones del planeta

Voz 13 08:07 a semana el Carmen más que sólo en Car

Voz 1880 08:14 me encantaría ir a Estados Unidos decirle al mundo entero que no tenemos miedo de Trump

Voz 13 08:20 está el título a culminar

Voz 1880 08:23 Israel cree que Sweet peligrosa o algo así todos debemos compartir nuestras luchas de ayudarnos entre todos para terminar con todas las injusticias que sufren en el mundo

Voz 13 08:37 a ver si

Voz 1880 08:43 todos somos víctimas de algún tipo de ocupación nosotros como palestinos que somos no dejaremos que nadie sufra sol

Voz 1880 08:59 animo a todos a que continúen con su resistencia las voces que reclaman justicia deben ser escuchadas

Voz 13 09:05 no

Voz 0861 09:13 lo grave aquí es la abogada de Ahed Tamimi bienvenida a punto de fuga cómo estás bien si acertamos Gabi lo primero cuántos días lleva también ni en prisión

Voz 14 09:26 pues eh fue arrestada el diecinueve de diciembre del año pasado entonces vencía ayer más de un mes

Voz 0861 09:34 es de conlleva cuando ha sido la última vez que que has estado con ella de cómo se encuentra irá está de ánimo

Voz 6 09:41 la última es que el aviso en la Corte pero a ese mantiene bien está estar fuerte y creo que todavía no sabe qué cuánta gente inclusión del mundo está interesado en su caso no no no no creo que todavía puedo el poder porque no tiene ahí todas las la posibilidad de entrar en en el Internet y ver este pues como en el mundo entero se están hablando de de hay cómo se vuelca en un icono como lo has dicho

Voz 0861 10:13 eh tú se lo contará Se lo vas a transmitir que Iker reacción esperas que tenga Tamimi cuando se lo cuentes

Voz 6 10:19 pues que es que yo creo que como hemos oído lo que le importa a es pues más bien y de lucha por la justicia y menos que ella se ha convertido en un símbolo de algo

Voz 0861 10:32 desde luego Gabi hemos escuchado las las imágenes no en la que en las que se puede ver a a Tamimi golpeando a a los soldados iraquíes armados no visitando su su propia casa sí que me gustaría eh antes de seguir con la entrevista que nos contextualiza que pasó aquel día fue lo que pasó ese mismo día

Voz 6 10:52 fuera de que nació ya en una realidad de ocupación y varios miembros de su familia han sido matados durante demostraciones de de la gente de su pueblo pues ese mismo día su primo de catorce años de disparado fundado común en la cabeza y fue llevado al hospital en estado de coma es su primo de catorce años después ese soldados encontrándose el dedo de de su casa en su patio pues sí la con la ansiedad de lo que había pasado antes pues ya es justamente los sacó de su casa en los entes fechado su casa y en ese momento decidí lo lo lo los los bocetos

Voz 0861 11:36 Gabi de cuantos cargos ese acusa a Ahed Tamimi en este momento ya que condena se podría enfrentar

Voz 6 11:44 bueno la la carta de cargos de de a él tiene doce cargos distintos unos de los cargos son cargos que he venido de se de dos dos años o a él era realmente pequeña Yes we pues obviamente nosotros podemos entender que la Procuraduría Militar quiere dejarla detrás de eh de en una celda de Kenitra pues lo más tiempo posible pues si se encontrara que cometió todos los cargos en el que de los que está acusada pues ellos quieren perdí mucho tiempo de de prisión para él aunque es una niña que tiene una joven que tiene solo dieciséis años esté muy que por el otro lado Si vemos los las mismas acciones por parte de colonos aunque sean mayores de edad pues ellos no los dejan en el detenidos este hasta el fin de de su juicio no ya a él pues por ser destina ahí porque este caso eh es de tal importancia que lo están utilizando para asustar a otros jóvenes palestinos que no usan los seis acciones como las que ha hecho en comprar soldada

Voz 0861 13:04 eh porque claro aclararlo una cosa Gabi porque si lo he entendido mal y me pareció entender que de alguna forma ella desde los catorce años cualquier palestino puede ser encerrado bajo la condición de detención preventiva sine die

Voz 3 13:19 sí muchos niños

Voz 6 13:22 eh menores de edad palestinos

Voz 3 13:24 este me con que fue acusado de de de tomar parte en en demostraciones desocupados o de pues sí de otros cargos como tiran piedras pegarle a alguien son detenidos muchas veces en medio de la noche son sacados de sus casas son llevados a la corte militar donde muchas veces los jueces los me tienen hasta defiende su juicio aún desean de menor y también niños de catorce quince años cuando esta manera

Voz 12 14:02 de la activista palestina de veintisiete años que vive en es una de lo cerca que ciento cincuenta niños Gemini palestino actualmente se hallan recluidos en cárceles y centros de detención israelíes

Voz 15 14:20 ella Amnistía Internacional estamos pidiendo su liberación inmediata de Amnistía Internacional estamos haciendo en ya amianto a la a la movilización de momento lo estamos haciendo a través de redes sociales hemos publicado hemos lanzado la Federación y tenemos

Voz 12 14:36 sí estamos uniendo a lo mensaje con él

Voz 15 14:39 hasta Free Ahed Tamimi libertad para hacer también

Voz 16 14:48 graves

Voz 0861 14:48 Amnistía Internacional ha denunciado en repetidas ocasiones que es completamente ilegal no que cientos de niños o de menores sean sean encerrados durante cuánto tiempo un menor puede estar entre rejas por ejemplo por tirar piedras

Voz 3 15:02 según una ley militar que suele que que ocupa vos es de una enorme da puede estar bastantes más es detenido por por un cardo de tirar piedras

Voz 0861 15:15 Gabi Isasa olvida a preguntarte ahora mismo exactamente dónde está encerrada en qué prisión cincuenta ahora mismo encarcelada

Voz 6 15:23 a él está enterrada en prisión se llama I la prisión a Solomon que es dentro el de dentro de del territorio veis será él y eso está en contra de la Comisión de la Cuarta Convención de Ginebra que dice que las personas que viven en detenidas en que viven en el territorio ocupado no pueden ser llevadas a una prisión dentro del territorio el pueblo ocupa dos pues si en este en este caso a él y su madre Nariman están en una prisión dentro de Israel y otra vez hizo él esa manera está comportando se encontró de de de lo que está dicho muy claro en la convenció en la IV Convención de Ginebra

Voz 0861 16:11 y en esa prisión por ejemplo conviven con con presos comunes entiendo de de Israel por ejemplo

Voz 6 16:16 no está en aunque sí de presos comunes en esa en esa prisión a es que está en el en el Monde en un lugar especial para presos de seguridad es intolerable pensar que este pues que

Voz 14 16:34 es un una bofetada hay unas patadas encontrar un soldado son son consideradas

Voz 6 16:41 como como en como actor encontrarle la seguridad israelí por lo tanto a él es es una empresa de seguridad y eso quiere decir que no tiene teléfonos que no puede que no tiene visita diariamente desde fuera y muchos otros este que son mucho más difíciles es que pues para un preso como

Voz 0861 17:06 como abogada y te pregunto Gabi cómo se puede luchar contra ese agujero en los derechos humanos tan flagrante como como tener encerrado a un menor de edad por ejemplo de sólo catorce años desde el punto de vista legal que herramientas por ejemplo tenéis ahí en Palestina para evitar que un joven con menor sea encarcelado

Voz 6 17:24 pues lo que nosotros estamos tratando de enseñarlo a la Corte es que si sí que tiene que haber una igualdad enfrente de la ley nada porque si hay colonos menores de dado mayores de edad que comiencen las mismas acciones en contra de soldados en un expositor los ocupados ellos son llevados a una corte civil dentro de Israel de ahí nunca van a ser detenidos lo esté el fin de de de su juicio y a sí mismo igual sus las penalidades que pueden recibir son menores entonces estamos enseñándoles a la corte que que tiene que haber esa igualdad enfrente de la ley y que no puede ver que no puede haber una distinción de de de ley pues dependiendo de de TUE quisiera no esté pues eso es lo que es la pasando aquí o fuera eso cómo lo presente también en la corte ellos tienen que estar basados también en la ley internacional y en la en las convenciones de derechos humanos convenciones de derechos de los niños que han sido infringidas en el caso vea él en muchos diferentes artículos y poesía es importante presentar

Voz 14 18:34 va a decir que ellos no

Voz 6 18:36 pueden portar de una manera que está en contra de las las como el de la ley internacional esté ilesos de esa manera estamos tratando de de llevar a cabo el juicio de de

Voz 0861 18:50 crees que de alguna forma Israel está usando el caso de Daesh como un escarmiento para el resto de jóvenes palestinos que que se resisten a esa ocupación

Voz 6 19:00 claro es importante notar que a él no fue detenida en el momento que pues que que pasó lo que lo que pasó en su casa no el fondo ofreció a los soldados no fue detenida y ni siquiera los soldados escribiera un reporte de lo que había sus de los acontecimientos de ese día no son no fue arrestado el próximo día día es solamente cuatro días después el incidente y claro eso puede porque después de que el video se hizo viral lo empezaron a ver de la sociedad dice la allí gente como el ministro de Educación y otras personas se sintieron humilladas que una niñita así esté echando a a los soldados de ICV y esa humillación la que causó

Voz 14 19:44 ir a a arrestar a ir a las cuatro de la mañana de su cama

Voz 6 19:50 y al mismo tiempo fue ese arresto fue en Libia lo tomaron video tanto el Ejército como la policía ya pasado

Voz 17 20:00 por ellos a la prensa es una cosa

Voz 6 20:03 terrible esté que que de esa manera el Ejército está pensando que de esa manera está humillando una niña de dieciséis años pero sí también tenemos que es importante decir que Israel tiene en la manera de combatir el terrorismo combatir la violencia ir pues estoy obviamente contenta que que lo puede hacer lo que hizo él no sabe hacer es cómo combatir la resistencia no violenta ocupación Isco eso no lo sabía hacer como tiene miedo de que otros jóvenes como a él se levanten en una resistencia contra la ocupación la resistencia no violenta pues lo que están haciendo es me tiene el tener a caer inmediatamente meterla en la cárcel tratar de dejarlo ahí cuánto tiempo posible para decirle a otros o enseñarle a otros jóvenes que piensan actuar como a él no lo hagan porque eso les va a pasar también a ustedes

Voz 0861 21:02 y tú crees que va a ocurrir crees que ese escarmiento no en qué busca Israel con el caso de Aemet va a calar entre los jóvenes palestinos amigos amigas por ejemplo de de de AEF van a temer que que puede pasar con ellos lo mismo que con ella o al contrario o crees que que puede provocar un efecto llamada y pude amplificarse esa resistencia pacífica no violenta en Palestina

Voz 6 21:24 pues las a las dos cosas son posibles esté el dos dos con son posibles que la gente sí puede ser desterrada pues no no lo haga y por otro lado de de es

Voz 14 21:36 este mismo caso puede salir un una pues una llamada una resistencia no violenta a terminar

Voz 6 21:44 la ocupación esté en las dos son son posibles pero sí creo que hice hizo él está utilizando el caso de hay también me para para para enseñar a los otros jóvenes que no vayan a tomar el camino de

Voz 0861 21:59 Gabi quizá muchos de nuestros oyentes no lo sepan pero comentabas hace un momento que en el caso de que va a ser juzgada no por una corte militar llama la atención porque una corte militar es quién tiene que juzgar en este caso a una persona Palestina

Voz 6 22:14 lealmente es es difícil de entender no pero ya pues cincuenta años y que que palestina esté ocupada por Israel desde la Guerra de los Seis Días de mil novecientos sesenta y siete por esa ocupación se han creado este cortes militares que son los que eligen los territorios ocupados todavía después de los Acuerdos de Oslo hizo él salió de alguna de las ciudades palestinas pero todavía todas las demás áreas son regidas por por el este régimen militar es israelí y por lo tanto los palestinos que viven en los territorios ocupados son juglar en estos cortes militares por clérigos palestinos no no actúan en un pues como la ley militar les dice que tienen que actuar no pues por eso Sofía es una es una situación de pues muy muy triste y muy difícil sobre todo yo también lo digo esto como hiciera allí porque pues yo creo que como los y como los judíos tienen derecho a su país los palestinos igual que ha hecho para para un país independiente viviendo juntos y diciendo vecinos el uno al otro pero mientras esto no pasa pues hay que defender los hechos

Voz 0861 23:40 sí sí humanos de toda la gente seis

Voz 6 23:43 Palestina llama no

Voz 0861 23:45 la de alguna forma reconforta no ver que tu siendo israelí estás defendiendo una causa tan tan importante a nivel mundial como la de la de la de ahí

Voz 6 23:53 pues yo creo que es imprescindible que que las personas que las pues buenos buenas personas con con oral que somos la mayoría tiene que levantar la voz decir hasta que de esa manera podemos pues la verdad pues no se esté cambiar el cambiar el mundo y ahora que tenemos a una joven que ha sido suficiente suficientemente valiente para resistir la ocupación con sus manos en contra de pues de de soldados que estaban ahí ahí armados tenemos que primero tenemos que también ha prohibido los soldados que no que no se portaron de una manera violenta contra él pero al mismo tiempo tenemos que reprochar el Gobierno de Israel que manda estos jóvenes Soldado

Voz 14 24:43 a a a estar

Voz 6 24:46 a llevar a cabo una ocupación en contra de una población civil entonces el de esa manera es que está ese cubierto está causando también fricciones de los derechos de los colectivos también está creando un me pues éste provocando también un una problemática Mora me veo muy profunda en la misma sociedad civil israelí

Voz 0861 25:12 Gaby Lasky pues abogada de de Ahed Tamimi de verdad gracias por atendernos seguiremos muy atentos desde España y en concreto desde punto de fuga el futuro de era de Tamimi Gaby gracias por estar con nosotros un abrazo al terreno

Voz 19 25:54 ah no podían días contamos con cinco coma tres millones de refugiados que necesitaban asistencia humanitaria pero también educación tenemos escuelas con medio millón de niños salud tenemos ciento cuarenta y tres clínicas trabajamos en cincuenta y ocho campos de refugiados en Oriente Medio y les prestamos todo tipo de asistencia social

Voz 1880 26:13 principalmente la educación de medio millón de niños

Voz 19 26:16 Se vería comprometida por esta situación la salud de los cinco millones de refugiados y la ayuda alimentaria que necesitamos para un millón de personas en Gaza y medio millón de personas a Siria

Voz 1880 26:26 ahora mismo con muchísima angustia porque no

Voz 19 26:29 hemos dinero para pagar a los profesores de nuestras escuelas que son aproximadamente unos veintidós

Voz 20 26:35 en tanto treinte no tienen ninguna duda ahora mismo en su voluntad de imponer su dictado vista utilizado todas las bazas que puede ya digo no puede ser denunciados puede ser criticado evidentemente pero deja en la medida que se tiene contribuyente deja en una situación de insostenibilidad absoluta viven absolutamente desesperanzada puesto

Voz 19 26:54 que este año entramos en el año número once de bloqueo y desde la última ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza en el año dos mil catorce prácticamente la franja no sea reconstruido en otros tramos todavía cincuenta mil personas desplazadas que lo hemos podido reconstruir sus viviendas por falta de financiación Gaza es el territorio con el mayor índice de paro

Voz 18 27:16 cuando

Voz 0861 27:20 Raquel Martí directora de la UNRWA en España Jesús Núñez Villaverde codirector del Instituto de Estudios sobre conflictos y acción humanitaria Nos remataban esta semana el desastre que va a provocar la decisión de Trump de bloquear la entrega de los sesenta y cinco millones de dólares que la agencia de la ONU dedicada a los refugiados que viven en los campos por ejemplo de Gaza Cisjordania Líbano o Siria es importante recordar que hasta ahora EEUU aportaba el treinta por ciento de todo el presupuesto de la UNRWA el impacto sin duda es asfixia económica no tardaremos en verlo de hecho ya se está notando nuestra corresponsal en Oriente Próximo Beatriz Merry ha visitado el campo de refugiados a su a Fat y esto es lo que se ha encontrado en ese campamento

Voz 21 28:11 sí

Voz 0101 28:18 de un campo de refugiados es siempre sinónimo de pobreza perdida de identidad exclusión en el mundo hay más de cinco millones de refugiados palestinos muchos viven en Líbano Jordania Siria y otros en puntos de Cisjordania Gaza a los que llegaron tras ser expulsados de sus casas el campo de refugiados de su afán a las afueras de los salen fue establecido por la UNRWA la agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en mil novecientos sesenta y cinco en aquel momento acogía algunas decenas de familias hoy más de veinte mil palestinos viven Enel la decisión de Estados Unidos de recortar fondos a la húngara y el discurso agresivo del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu contra la institución de la ONU han llenado de miedo a muchos habitantes de su Fat en una escuela de la ONU del campo dos jóvenes alumnas no esconden su temor a que el centro educativo cierre por falta de fondos algo

Voz 22 29:14 sí preocupada si quiero ser una mujer con responsabilidades en la comunidad pero esta situación no me ayuda esto es terrible para nosotros si los profesores se tienen que quedar en casa y los alumnos también

Voz 0101 29:25 en la Comunidad se destruye el año pasado Estados Unidos concedió trescientos cincuenta millones de dólares a la ONU para ayuda a Palestina este año ha anunciado una contribución de sólo sesenta millones la honra alerta de que está en juego la ida

Voz 1140 29:39 coacción de más de medio millón de niños y niñas

Voz 0101 29:42 en setecientas escuelas de la organización además de la asistencia sanitaria y alimentaria de miles y miles de personas yihad Mustapha dirige esta escuela de niñas en el campo de a Fat el centro abrió hace más de cuarenta años ya lleva veinticinco trabajando como docente es refugiada vivió muchos años en su a Fat antes de casarse e instalarse en otro barrio de Jerusalén Este para ella su trabajo es más que enseñar es entender la disposición de las familias e inculcar la dignidad y la esperanza en los niños el cierre momento vamos meter lo nombró a sí mismos

Voz 1140 30:16 es muy importante para los refugiados estar en una escuela como esta porque es gratuita ida apoyo de muchos tipos los refugiados palestinos necesitan que estas escuelas no pueden salir no es fácil para ellos debido al muro las fronteras no son libres y tienen estas escuelas que deben mantenerse abiertas necesariamente el germen de mala forma parte de Jerusalén pero está separado de la ciudad por el muro construido por Israel desde hace quince años la mayoría de sus habitantes tienen certificado de residencia en Jerusalén pero deben cruzar el muro de un retén militar para ir a trabajar a la universidad o al hospital las restricciones de movimiento hacen que las escuelas de la UNRWA sean todavía más necesarias explica ninja Carlotti profesora de inglés de este centro educativo es el líder del derbi situaciones muy difícil aquí los estudiantes no se puede mover libremente debido al muro el conflicto los retenes militares a veces tienen problemas para venir a la escuela temprano porque hay controles adicionales

Voz 12 31:15 ya este escándalo

Voz 23 31:19 Times

Voz 1140 31:24 embistió en el campo de su a FAC la honra tiene una clínica y tres escuelas en total más de mil cien niños reciben educación hasta los dieciséis años los profesores intentan mantener la rutina del centro pero la preocupación está en su mente y en la de los alumnos en acción quien gane fiesta

Voz 8 31:43 tenemos miedo por lo que pueda pasar miedo sobre todo por el futuro de los alumnos pero también de los que

Voz 9 31:48 pues de todos los empleados si esta escuela sirvió a adónde irán se quedarán en sus casas a los padres están especialmente preocupados ayer mismo tuvimos una reunión con ellos para hablar de lo que está pasando tranquilizar los que tú a acceder al andén

Voz 1140 32:06 la UNRWA ha lanzado una campaña de financiación internacional para recaudar los fondos que necesita para seguir dando apoyo a los refugiados palestinos desde su a Fat el llamamiento de yihad Mustapha es claro

Voz 11 32:17 sí

Voz 16 32:18 manda nos ocurrió no

Voz 1140 32:21 debería haber una reacción mayor de la comunidad internacional ante lo que está pasando de matorral el Daily tienen que apoyarnos leche a elixir vi el al flamante ni en países como Suecia Bélgica y Holanda ya anunciaron una donación a la UNRWA para compensar la reducción de fondos decidida por Washington

Voz 24 32:39 nada jo

Voz 25 33:09 desde el punto de fuga esta semana queremos transmitir todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo más sincero a los compañeros de Save the Children una organización todavía conmocionada por el atentado suicida que sufrió sucede en Afganistán una atentaba en el que murieron tres personas y otras veinte han resultado heridas merece Martín bienvenido a punto de fuga cómo estás

Voz 23 33:33 hola Palacios pertenece a este espacio bueno María está

Voz 0861 33:37 nosotros lo hemos invitado porque pertenece ese hará organización Front Line Enders en vuestro caso María os dedicáis a rastrear no sé cuántos activistas tristemente no han sido asesinados en todo en todo el mundo tenéis ya recientemente el último informe sobre dos mil diecisiete que dice ese informe

Voz 17 33:57 bueno el informe indica como bien dice es que las tendencias que hay de de represión y de Acciona activistas de derechos humanos venimos observando en los últimos años un aumento tanto de los asesinatos como de otro tipo de arte y ataques que tratan de obstaculizar e impedir el trabajo de Derechos Humanos de estas personas

Voz 0861 34:19 bueno lo comentábamos el atentado de contra Save the Children en Afganistán en eso ha conmocionado a todos este dos mil dieciocho comienza con con una mancha imborrable como fue dos mil diecisiete cuántas personas fueron asesinadas en todo

Voz 3 34:34 bueno no

Voz 17 34:34 nos decepcionado documentado el asesinato de trescientos doce personas de raza de derechos humanos Emily siete países el sesenta y siete por ciento de estas personas pues trabajaban en derecho a tierra el medio ambiente y de los pueblos indígenas por lo que indica que que la mayor conflictividad la mayor violencia serán en alrededor actividad extractiva de megaproyecto siete grandes empresas pero hay muchos otros casos como como el de the Children que que bueno la inestabilidad de los países y la falta de reacción de los estados genera situaciones

Voz 0861 35:08 dramática y eso te quería preguntar a teniendo presente no que ese sesenta y pico por ciento de los activistas asesinados serán principalmente activistas que luchaban por la defensa del medio ambiente situarnos en el mapa por ejemplo cuál es ahora mismo las zonas de mayor riesgo me imagino que casi en Latinoamérica seguro tenemos el caso tan tristemente de de Berta Cáceres y todos sus compañeros en en Guatemala El Salvador en Honduras donde estará mismo en este mapa que habéis dibujado tan tan triste tan negro de las activistas asesinados cuál es la de mayor

Voz 17 35:41 ahora mismo bueno el ochenta por ciento los asesinatos se han dado en tan sólo cuatro países Brasil Colombia México y Filipinas

Voz 6 35:49 Brasil y Colombia son recogen

Voz 17 35:51 que el me parece que son ciento cincuenta y seis de los asesinatos en América Latina donde se están dando más de este tipo tan radical de ataque contra esta entre sí defensoras es donde más hay estos conflictos que decíamos pues territoriales

Voz 3 36:07 el medio ambiente y relacionadas con actividad

Voz 17 36:09 industriales y corporativa luego

Voz 0861 36:12 me ayudaron tomaría en vuestro informe que me parece gravísimo aterrador destaca que sólo el doce por ciento de todos los casos de asesinato dieron como resultado el arresto de sospechosos entiende que con ese dato es muy obvio pensar que la impunidad de los verdugos es prácticamente total no

Voz 17 36:32 exacto y esa esa impunidad la que está generando de este clima de frecuentes asesinato los defensores de derechos humanos vienen denunciando como como hay una insuficiencia crónica insuficiencia crónica de protección que las autoridades y la policía no no responden a sus solicitudes de de actuación ante ante amenazas de acoso eh

Voz 6 36:54 ileso indica que

Voz 17 36:57 que hay muchas indicadores anteriores a los asesinatos que podrían hacer es es estos crímenes evitables pero que no hay no hay voluntad ni capacidades Ny en interés de de poner recursos por parte de los estados para evitar estás muerto

Voz 0861 37:10 de hecho no solo habláis de de activistas asesinados en este informe también destaca un relato muy minucioso del tipo de persecución de acoso que sufren todas estas personas en todo el mundo Nos pues poner algún ejemplo de esas campañas de acoso de persecución que sufren los activistas

Voz 17 37:28 hay muchas estrategias que eso

Voz 3 37:30 cuando acabó para impedir y obstaculizar el trabajo de entonces

Voz 17 37:33 es la más común es la criminalización ya da muchísima difamación y desprestigio también para aislar a defensores diez horas de sus redes de apoyo de sus contactos internacionales de del público en general por el que están trabajando los ataques físicos son frecuentes las amenazas las vigilancias en el entorno a digital sobre todo estamos atestiguó ahora mismo una ola de legislación

Voz 14 37:58 si ibas a a la a las actividades

Voz 17 38:01 Turquía civil así que hay un abanico muy amplio de estrategias que están utilizando contra y es este año dos mil dieciocho es el aniversario de la Declaración de Naciones Unidas sobre personas defensora esperamos que sea una nueva oportunidad para reconocer ese esa labor de de el del trabajo de derechos humanos en todo el mundo que que a pesar de todas la violencia sigue en aumento para que los esta

Voz 3 38:25 los respondan de sus de sus compromisos a nivel nacional dentro de su país

Voz 0861 38:30 pues no sumamos de verdad a ese a ese deseo para este dos mil dieciocho sin duda un deseo necesario importante María San Martín de From I defenderse gracias por estar con nosotros adiós

Voz 1880 38:42 gracias

Voz 27 39:03 los les la nuestro ventas que tendrían que no tener en contra a dura le esa divina porque después a penetrar que e Bay potente que aquí

Voz 0861 39:29 Colombia sigue caminando lentamente para recuperar la paz para construir la paz por eso hoy también en el programa hemos invitado a dos personas que conoce muy bien esa construcción de de de paz en Colombia hizo todo porque trabajan en ella saludamos en primer lugar a Rosario Vásquez rosario es representante de de la colectiva mujeres refugiadas bienvenida el problema cómo estás

Voz 11 39:52 hola muchas gracias pues muy bien y con muchos deseos de que compartamos

Voz 0861 39:57 también les acompañan Store Calvet autor de del informe que nos que nos trae aquí en el programa un informe centrado en la violencia sexual en el proceso de paz en Colombia en Store bienvenido cómo estás más tarde gracias Rosario E lo primero que te quería preguntar es que puede aportar una víctima de la vía densa sexual al proceso de paz en Colombia

Voz 11 40:20 pues y en general todas las víctimas han sido claves durante el proceso de paz mal lo comentábamos en otros espacios como las mujeres y en general las víctimas ya vienen de unos procesos muy fuertes organizativos llegar a la mesa se pasa la mesa de acuerdos es la culminación por decirlo así de un proceso que ya hace bienes de antes entonces las víctimas traen toda su experiencia no solamente por haber sufrido en carne propia

Voz 1140 40:56 las diversas violaciones de los

Voz 11 40:58 derechos humanos sino porque se organizan luz luchan exigen justicia

Voz 0861 41:04 no sin justicia no hay paz es él

Voz 11 41:06 en Sage que notan las víctimas Rosario

Voz 0861 41:09 se está escuchando a las mujeres ahora mismo en esa construcción de paz de la que estamos hablando de la que tanto llevamos arma aquí en el programa en Punto de Fuga

Voz 11 41:17 pues ha costado mucho ha costado porque yo creo que como ocurre en muchos países en los espacios de participación social las mujeres somos llamadas muchas veces para llenar un número para cumplir con una cuota y cuando se tomando las decisiones esa participación de las mujeres desaparece no en los en las instancias de poder estamos cada vez menos pero en la base las bases sociales en general son de mujeres y luego vamos desapareciendo pero seguiremos insistiendo porque porque este acuerdo de paz yo creo que es paradigmático para muchos otros que se están haciendo en el mundo por la participación de las mujeres y por el enfoque de género que ha tenido

Voz 0861 42:05 sí en esto me parece también importante situar en este momento en este punto cuando estamos hablando de vileza sexual no en este caso de de de Colombia hay un capón duró muy interesante en el informe que ver realizado que detalla la violencia sexual como estrategia de guerra me gustaría recordar o tocar un poco por encima al menos cuando detalles en el informe ese apoyo ese apartado no la estrategia de guerra utilizando esa violencia sexual de qué tipo como asilo

Voz 28 42:34 pues sí evidentemente pues la violencia sexual utilizada en el marco de conflicto armado tienes tiene muchas causas si se hace se lleva a cabo por diferentes cuestiones se utiliza a veces como estrategia de guerra en tanto que se entiende que las mujeres en una comunidad forman parte de un tejido social como lideresa no entonces

Voz 0861 42:57 el hecho de atacar a estas mujeres

Voz 28 42:59 dar un poco a la comunidad imponer no la la voluntad de El actor armado es decir atacar a las mujeres para controlar a la Comunidad a la población ya al tejido social que existe ahí

Voz 0861 43:13 y el informe en Store recordáis no que según el registro único de víctimas al mismo y en Colombia en este conflicto armado prácticamente el número de víctimas reparte casi a partes iguales entre hombres y mujeres hay un cuarenta y nueve y pico en el caso de hombres otro cuarenta y nueve y pico en el caso de de de las mujeres os pregunto también ha habido hombres que han sufrido por ejemplo esa violencia sexual de la que estamos hablando en este caso

Voz 28 43:44 por supuesto si estos datos que es nombrado desde el registro único de víctimas son las víctimas en general de todos los hechos optimiza antes que se recogen en la unidad de víctimas en cuanto a violencia sexual sí que nos encontramos que la mayor parte de evitemos son mujeres pero sí que hay una pequeña parte que son hombres que han sufrido este tipo de hechos víctima de lo que hemos observado por ejemplo el Centro Nacional de Memoria Histórica sacó un informe ahora en noviembre que recogió los datos que recogió es que los hombres víctimas de violencia sexual llegan a un ocho diez por seis dos por ciento pero se reparte por ejemplo diferente en cuanto a edades es decir en menores de edad en jóvenes menores las víctimas que son hombres y mujeres con niños y niñas se igualan bastante es bastante parecido número de víctimas luego en mayores de edad sí que son mucho más las mujeres pero entonces sí que se concentra mucho está victimización en niños sobre todo cuando se trata de de de optimizar a hombres

Voz 0861 44:47 el rosario de impacto ha tenido tú que conoce perfectamente la realidad en Colombia porque vives allí qué impacto ha tenido estéril dice por ejemplo sobre los los niños porque caben escuchando a a han queda claro que ese ocho por ciento siendo la minoría no respecto a la violencia sexual pero se ha concentrado principalmente la infancia qué impacto tiene servicio sexual suben los niños allí en Colombia

Voz 11 45:08 pues es un impacto enorme no porque porque afecta a toda la comunidad como bien lo decía Néstor pero además porque es una forma de dejar traumatizado a los menores de edad además es también una forma de castigo hacia las mujeres porque lo que en lo que quisiera insistir es que en la violencia sexual en el marco de los conflictos armados no tiene nada que ver con la violencia sexual que se ejerce en otros contextos allí es una forma de castigo de aniquilación es una forma de humillación y muchas de estas violaciones son violaciones públicas son violaciones para que todo una comunidad lo vea entonces es una forma de control desde el terror impresionante y con los niños obviamente es muy muy duro porque otra comunidad que sufre muchísimo en la comunidad LGBT no la violencia sexual contra esta comunidad es una forma también de castigo porque los actores armados son fundamentalistas en cuanto a las opciones sexuales no admiten otras opciones sexuales entonces la violencia de este tipo en las distintas edades y en los distintos grupos pro poblacionales es una forma de control de idea ejercer el terror sobre las común

Voz 0861 46:32 ex ir osario y qué secuelas deja toda esta violencia sexual sobre los hombres tanto en colectivos LGTBI como por ejemplo entre entre la propia infancia qué secuelas perduran a pesar de que Colombia sigue luchando aún por construir esa paz

Voz 11 46:48 pues de muchos tipo yo soy médica y he tenido que ver casos terribles porque

Voz 1140 46:55 la violación en muchas veces no

Voz 11 46:57 su única es una violación colectiva

Voz 1140 47:00 en la que aún menor de edad lo obvio la viola no lo violan varios

Voz 11 47:04 los varios hombres no entonces eso ya de por sí médicamente físicamente causa unas unos traumas y unas heridas muy profundas no lo otro es lo poco que podemos ofrecer en cuanto a la atención psicosocial la recuperación psicológica a la recuperación emocional porque apenas estamos construyendo protocolos de atención porque apenas Nos estamos pudiendo a ser cara además a un delito a un crimen de guerra que es muy poco denunciado y que se mantiene en la vergüenza entonces muchas de las víctimas no denuncian por vergüenza porque es un crimen en el cual la víctima muchas veces

Voz 1140 47:51 señalada socialmente con los niños

Voz 11 47:53 con los adolescentes peor

Voz 0861 47:56 Vásquez Néstor Calvet de verdad gracias a los dos pero está también con nosotros hoy en Punto de Fuga y aportar esa mirada tan tan necesaria del proceso de paz en Colombia gracias por estar con nosotros y un placer esta semana además se ha conmemorado el Día de la Memoria del Holocausto aprovechándose aniversario hoy nosotros bueno no vamos a echar la vista atrás al paso dado sino al futuro pero quizás sería más correcto esto decir al presente cómo ven los jóvenes de ahora esa atrocidad bueno la respuesta no lo vamos a dar nosotros os vamos a contar cómo ha sido el emotivo encuentro entre una superviviente del Holocausto y un grupo de estudiantes de un instituto madrileño ahí ha estado nuestra compañera Victoria García

Voz 30 48:46 el instituto público de la estrella hasta en el barrio del mismo nombre situado en la zona suroeste de Madrid a la entrada dos chicos del mismo sexo se abrazan cruzando el umbral Nos encontramos al profesor Adrián Suárez

Voz 1460 48:58 a ver quién se mueve nervioso haciendo los últimos preparativos de este gigante

Voz 31 49:03 eh

Voz 1460 49:05 porque ha sido él su tesón su interés y su ilusión los que ha movido los alumnos de primero y segundo de Bachillerato a los que da clases de geografía a investigar sobre el Holocausto

Voz 12 49:20 la suya

Voz 16 49:23 me gusta

Voz 1460 49:28 hoy es el Día de las Víctimas del Holocausto coincidiendo con la fecha en que las tropas soviéticas liberaron el campo de concentración y de exterminio nazi de Auschwitz Birkenau en la mesa está rodada casi nacida en el gueto de Varsovia superviviente que relataba su historia a su lado sentado David vender es un joven profesor del Instituto Americano Judío cuando contamos historias precisamente vinculada a la de su familia el aforo se vino abajo en un encendido aplauso de apoyo que se cara la emoción del momento

Voz 12 50:08 se eh

Voz 1460 50:21 los trabajos de estos chicos están colgados por los pasillos del colegio reflejan el interés que han puesto en indagar en el mayor genocidio de la historia los relatos del horror que se contaran durante los juicios de nieve Ander

Voz 12 50:34 claro como nada

Voz 1460 50:39 es la mayor masacre consentida hay permitida mientras el mundo observa lo os Carballeira has es uno de los estudiantes del instituto la estrella estos chavales ponen voz y sentimiento a esta gran tragedia piden respeto comprensión diálogo para evitar que se repitan

Voz 12 51:23 el alcalde de pueblo podría está condenarle

Voz 16 51:33 mi pueblo

Voz 1460 51:40 los nazis el dolor que causaron un pueblo lleno de rabia sus víctimas que lo son sin haber cometido delito alguno dice Marina

Voz 1140 51:48 Toledo

Voz 12 51:50 me negué a mí que la sua han sido Ayrault

Voz 1460 51:55 en esas víctimas miles de judíos gitanos gays intelectuales tiene eran afines al régimen todo un abanico de seres humanos lanzados al abismo del terror María García es otra de las estudiantes que han participado en este proyecto

Voz 32 52:20 el alta

Voz 2 52:24 ah

Voz 33 52:26 lo que han aprendido a estos chavales con este trabajo es a ser más tolerantes aprender lo que se hizo mal a tratar de no repetirlo a mirar a los demás sin la lupa critica a tender la mano

Voz 34 52:39 vale vale diríamos demostrar vemos como usted

Voz 12 52:50 fuga de la Cadena Ser con tiros fallidos