Punto de Fuga (12/02/2018)

son las cuatro las tres en Canarias es el fiscal general de Nueva York ha interpuesto una demanda contra el productor de cine Harvey Weinstein contra su hermano contra la empresa que dirigía juntos por nuevas acusaciones de maltrato acoso sexual e intimidación esta acción legal suspende de momento la negociación iniciada hace casi dos meses para vender la productora a un grupo de inversores Rafa Muñoz buenas noches

Voz 0861 00:31 buenas noches el fiscal asegura en su escrito que cualquier

Voz 1772 00:33 venta de la productora de Weinstein debe garantizar que las víctimas sean compensadas económicamente lo que cierra de facto las puertas a la venta de la compañía ya que quien se hiciera con ella tendría que hacer frente a los doscientos cincuenta mil dólares de indemnización por cada víctima la demanda contra el productor de cine llega tras cuatro meses de pesquisas en las que se han tenido en cuenta los testimonios de las setenta víctimas que acusaron a Weinstein de acoso sexual y violación dice el fiscal que el productor llevó a cabo maltrato despiadado contra ellas en la demanda se señala también a la compañía por silenciar y ocultar las denuncias de varias empleadas ISE aportan nuevos detalles como que Weinstein contaba con un grupo de empleadas que le acompañaban a todos los eventos para facilitar sus conquistas sexuales se puede leer en el texto del fiscal los trabajadas las trabajadoras enseñaban

Voz 0861 01:21 el resto de asistentas como asistentes

Voz 1772 01:24 a los eventos como tenían que vestirse Oper fumarse para ser más atractivas para Weinstein se puede leer en esa demanda el productor sigue en libertad aunque se podría

Voz 0861 01:32 enfrentar a veinticinco años de cárcel II

Voz 1772 01:35 los expertos legales consultados por medios estadounidenses

Voz 0127 01:37 pues también hay en Estados Unidos el vicepresidente del Gobierno Mike Pence ha dicho esta madrugada al Washington Post que su país está dispuesto a iniciar conversaciones con Corea del no

Voz 0861 01:45 arte siempre cuando Corea del Sur lidere

Voz 0127 01:48 el proceso al comienzo es lo que ha acordado con el presidente surcoreano este fin de semana en una reunión que han mantenido con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos de invierno en Rusia las autoridades sólo han podido recuperar hasta el momento una de las dos cajas negras que había en el avión siniestrado este domingo cerca de Moscú este lunes ha decretado un día de luto por la setenta y una personas que iban a bordo que han muerto en el accidente corresponsal en Moscú Rodrigo Fernández

Voz 2 02:12 los equipos de búsqueda y rescate continúan peinando la zona donde se estrelló el avión An ciento cuarenta y ocho con el fin de contar todos los restos de las setenta personas que iban a bordo el aparato de la compañía aérea a Togo desaparecieron

Voz 1812 02:25 tres cuatro minutos después de despegar cuando

Voz 2 02:27 Moscú era un poco más de las doce en medio de la tarde en la ciento cuarenta y ocho se dirigía Horus la provincia de Hamburgo al sur de los Urales y la gran mayoría de los pasajeros más de ese centro de los sesenta y cinco que viajaban eran de esa región algunos testigos del accidente afirman haber visto una explosión bajo las alas antes de que el avión se precipitara a tierra expertos explican que yo pudo haberse debido al fallo del sistema que impide el congelamiento del motor pero nadie habla de la posibilidad de un atentado Hamburgo ha declarado el lunes día de duelo junto con la provincia de Moscú ha prometido dar una compensación suplementaria de un millón de robos a los familiares de las

Voz 0127 03:05 aquí en España cientos de vecinos de Herencia Ciudad Real se han concentrado esta tarde para condenar la muerte violenta de un joven del municipio al que han asesinado de una paliza en plenas fiestas de Carnaval

Voz 3 03:18 el Ayuntamiento ha suspendido los actos del Carnaval y ha decretado

Voz 0127 03:21 tras tres días de luto hay tres personas detenidas informa desde Alcázar de San Juan Carlos saben gozar

Voz 4 03:26 los detenidos propietarios de unas atracciones de feria que ya han sido retiradas del Palacio de carnaval se encuentran en las dependencias de la Guardia Civil en Tomelloso tras una discusión que finalizó de forma violenta el fallecido fue golpeado con un objeto de hierro resultando mortal Sergio García Navas alcalde de herencia hasta

Voz 5 03:38 ahora sólo se conoce que hay tres detenidos en relación al fallecimiento de Gonzalo que tenía que ver con algunas de las atracciones instaladas en la feria que están tenidos pero poco se sabe aún de los motivos exactos con los que tuvo lugar el fallecimiento Gonzalo a esperas de que se le practiquen otros

Voz 0861 03:58 pero este Carnaval estrenaba este año su condición de fiesta

Voz 4 04:01 tres turístico nacional este lunes también luto

Voz 0127 04:03 sí al en Cullera en Valencia por el atropello mortal a una joven de diecinueve años en las últimas horas se ha entregado a la policía el supuesto autor estaban cerca de una zona de discotecas según las primeras investigaciones el arrolló con un todo terreno se dio a la fuga se investiga si el conductor había consumido drogas en los deportes resultados de este domingo en primera división Sevilla uno Girona cero Valencia A tres Levante uno Celta dos Español dos Barcelona cero Getafe cero declaraciones de Ernesto Valverde al final del partido el técnico del Getafe Pepe Bordalás que esta noche ha estado en el larguero

Voz 0861 04:33 venimos de un mes ajetreado Nos salvamos

Voz 6 04:36 clasifica para una final bueno la lógica dice que lo vas a ganar todos los partidos en ibas a tener una regularidad el regularidad absoluta ganando todos los partidos con la trayectoria que llevamos

Voz 7 04:46 yo creo que hemos hecho un grandísimo partido

Voz 8 04:48 han sabido tratar igual no hemos tenido gastos ocasiones si yo creo que el resultado es justo

de momento es todo más información dentro de una hora y en nuestra página web en Cadena Ser punto com

Voz 1812 04:58 en la Cadena SER

Voz 0861 05:10 hoy hablaremos de Alberto Fujimori un dictador indultado un presidente condenado a veinticinco años de cárcel por crímenes de lesa humanidad

Voz 11 05:36 ha recibido un indulto que en Perú nadie quiere no entienden cómo después de diez años encerrado puede salir de la cárcel a alguien que también está marcado pues

Voz 1812 05:47 otra atrocidad mujeres quechua hablantes indígenas nativas que no sabían leer ni escribir fueron llevadas con engaños por el personal de médico digamos por la enfermera Xosé tristes para poder cumplir ella su cuota que imponía el Estado estando Alberto Fujimori en ese periodo de gobierno eh a las mujeres pues las engañaban diciendo que éste les iban a poner vitaminas y en realidad les Puntallana inyección de anestesia para des después este ligar las forzosamente ya no estaban mientras la las mujeres que están en situ ción de extrema pobreza que viven una situación muy precaria pues digamos les decían si ustedes quieren entrar al programa social de alimentos va al programa social que las puede ayudar a mejorar su situación primero tienen que esterilizar o Si las que ya está van desde tiempos y no quieren salir del programa ahora pues tienen que esterilizar

Voz 12 06:44 es más ancho

Voz 1812 06:57 pues no ahora mismo las víctimas están muy pero muy indignadas que la persona que estuvo a cargo de esta política de Estado demandar las esterilizar como si fueran ganado

Voz 13 07:08 pues que este libro

qué tal cómo estáis bienvenidos a punto de fuga hoy os hablaremos de la pesadilla que sufrieron cerca de trescientas mil mujeres peruanas una auténtica pesadilla que todavía hoy son incapaces de olvidar porque esa secuelas son muy pero que muy profundas un grito de ayuda un SOS que también nos llega desde Siria la región y Prim al noreste del país está sufriendo la última gran ofensiva esos bombardeos han llevado a Unicef a cancelar sus programas de protección infantil hay un sistema ya de por sí muy dañado Unicef de hecho no es un dato muy triste que demuestra la falta de implicación internacional de los fondos comprometidos para ayudar a Siria esta agencia de la ONU en dos mil diecisiete sólo recibió el cincuenta por ciento las consecuencias os podéis imaginar son terribles

Voz 15 08:24 es importante un ejemplo completamente residente en el tú sabes que que el frío esto es es muy intensamente Siria nosotros describimos el kick este invierno con la chaqueta Alan Ladd los cucos para los para los niños impuesto las ver sería desafortunadamente por falta de dinero en Siria hay ciento fin

Voz 16 08:42 cuentan niños que no han podido recibir

Voz 15 08:44 es que te invierno en Líbano Turquía y Jordania hay casi ochocientos mil niños que no han podido recibirte sus versos que Cipriano evidentemente esto pone a niños tal estado sosteniendo un desplazamiento el hundimiento la falta de una alimentación Duran que durante años en algunos casos hace dos semanas una familia entera cruzando desde serias taliban falleció de frío incluyendo todos los niños

Voz 0861 09:10 charlaremos con Fran Equiza responsable de UNICEF en Siria porque la situación del infancia en este país sigue siendo pésima en el programa viendo a raíz del escándalo que se ha generado con los experimentos de Volkswagen con monos nos hemos preguntado si algo así podría ocurrir también aquí en España

Voz 7 09:29 en en España y en Europa en general tenemos las legislaciones más restrictivas en todo el mundo y la verdad es que es una legislación moderna restrictiva y muy exigente en España

Voz 17 09:40 a día de hoy que todo uso de animales de contar con la evaluación ética de un comité más la la aprobación de la autoridad competente

Voz 0861 09:51 el sistema funciona pero no sólo hay luz el sistema de ensayos con animales también tiene sus sombras o mejor dicho algunos ángulos muertos por ejemplo existe el riesgo de que se oculte a los comités éticos quién financia los ensayos es decir Se desconoce que buscan realmente quién está detrás de las investigaciones en las que se usan a los animales en unos minutos hablaremos con los expertos sobre este asunto y también nos iremos hasta Guatemala os acordáis de Bernardo Cal temo mucho que ocurra

Voz 18 10:19 pero conmigo lo mismo que sucedió con Berta casa

Voz 19 10:22 pues aún hace unos meses este activista guantes

Voz 0861 10:25 a unos confesó aquí en Punto de Fuga su miedo a ser asesinado igual que ocurrió con Berta Cáceres pues bien Bernardo Cal ha sido arrestado y su vida corre peligro en prisión esa la alerta que ha lanzado la ONG Alianza por la solidaridad escucharemos es el mensaje de auxilio porque este

Voz 11 10:42 eso también importa ponemos en marcha Punto de fuga hoy con Aitor Albizua en la producción

Voz 20 10:55 dado de que pretendemos tras una reciente ley que permite la voluntaria voluntaria vasectomía la ligadura de trompas imponer mutilaciones y querer matar pobres

Voz 13 11:10 sí alguna

Voz 21 11:14 el presidente Fujimori fue el único precedente Baró que has hecho esa conferencia sin embargo tenía como serias dudas en relación a su compromiso con los derechos humanos

Voz 20 11:28 para difundir a fondo todo es tome planificación familiar no para instaurar ningún poder maléfico

Voz 1812 11:38 qué había detrás de todo eso por qué porque lo que propagandista era pero de una manera tan bien hecha que difundían

Voz 20 11:47 por las radios por todos los lugares llevará adelante

Voz 1812 11:56 de pronto comenzaron a llegar las primeras denuncias

Voz 23 12:04 qué

Voz 1812 12:07 me trajeron

Voz 24 12:09 claro aquí cuarenta años y no podemos tener más familias que muchas familias eran

Voz 25 12:17 el de este descubrí el plan no le vamos a dar alimentos porque están llenando hace de mis hijos cómodas conejos no

Voz 0861 12:26 Jerez hacérselo llegar el sufrimiento y la pesadilla de trescientas mil crees peruana obligadas a exteriorizar se engañadas a la fuerza es una violación atroz de los derechos humanos un abuso por el que siguen sin haber sentado en el banquillo a su máximo responsable Alberto Fujimori en la década de los noventa decidió esterilizar a miles de mujeres muchas de ellas por no decir la gran mayoría eran

Voz 9 12:58 Diez indígenas

Voz 0861 12:59 después de veinte años estas víctimas han sido silenciadas irse les ha negado justicia afortunadamente el proyecto Kipur ha rescatado el testimonio de estas mujeres acabamos de escuchar un fragmento de ese documental gracias al cual se ha recogido la voz de cientos de mujeres peruanas que ha sufrido esa esterilización forzosa en pero sigue habiendo organizaciones que luchan cada día para exigir justicia y hoy hemos invitado a una de ellas es Raquel Reinoso aquel pertenece al equipo de Manos Unidas en Perú Raquel bienvenida al programa cómo estás

Voz 1812 13:34 ya sea por la invitación

Voz 0861 13:35 bueno en lo primero es Raquel quién ha sido para vosotros Alberto Fujimori

Voz 1812 13:41 Alberto Fujimori además de haber sido un presidente que estuvo gobernando que nosotros para nosotros ido en dictadura después de que tomó cinco de abril del noventa y dos el Congreso pues ha sido el presidente que en su periodo implementó nuevamente las ligadura de trompas realizaciones dentro del Programa Nacional de Planificación Familiar sin embargo este programa lejos de proteger a las mujeres lo que hizo fue más bien violentar la sin vulnerar sus derechos porque miles de mujeres en total han participado en el programa trescientas mil personas la mayoría de ellas pues ha sido esterilizada sin su consentimiento mujeres quechua hablantes indígenas son nativas que no sabían leer ni escribir fueron llevadas con engaños por el personal de media como digamos por enfermeras obstetricia es para poder cumplir ella su cuota que imponía el Estado estando Alberto Fujimori en ese periodo de gobierno a a las mujeres pues las engañaban diciendo que les iban a dar alimentos hoy ya que éste les iban a poner vitaminas y en realidad la expulsión de la inyección de anestesia para des después este ligar las forzosamente ya no estaban ni entradas o las hacían asustar también diciendo que las iban a demandar porque ya muchos hijos etc etcétera como unas secuelas impresionantes hasta hoy no sólo en términos de la salud precaria que ellas tiene muchas dolencias inflamaciones Dolores etc sino todo el trauma también que ha significado para ellas que las hayan hecho contra su voluntad y a la fuerza

Voz 0861 15:18 era aquel todo eso ocurrió si no me equivoco en el año noventa y seis un programa casi macabro no que duró unos cuatro años ante todas estas mujeres que como comentas ahora mismo que fueron Bío alentadas engañadas que han conseguido algo han conseguido recuperar o de alguna forma hacer que sus verdugos que las personas que las engañaron y que las dijeron de forma forzosa hayan pagado por todo aquello

Voz 1812 15:44 pues no lamentablemente no lo peor de todo es que una y otra vez siguen siendo vulnerados en sus derechos para comentar te así muy rápidamente la secuencia el año noventa y cinco afines se aprueba que se incorpore la esterilización forzada el noventa y seis empiece implementar durante más o menos cuatro años ha sido digamos de todos los métodos por las estadísticas y además que se muestren el informe de la Defensoría dobló el método más utilizado fue el de la esterilización qué coincidencia que justamente sean mujeres que están ubicadas en zonas rurales y nativas que no tenían contacto entre sí y que ahora tú le preguntas si tiene el mismo testimonio de Koeman soy de paradas pero no sólo eso sino que han habido comisiones investigadoras desde el Congreso de la República ya sea de él el congresista achuchón en su momento y otras más que han habido sin embargo todas han sido archivadas porque han señalado que no han encontrado responsabilidad mediatas ni del presidente ni de los médicos quienes entonces estaban como ministros de Salud pero entonces como uno se explica los testimonios también que han dado muchos médicos que estarán operando que señalaban que si les han exigido cuotas que tenían que cumplir en términos de esterilización es ya no te digo de todos los métodos anticonceptivos en general sino de esterilización

Voz 0861 17:02 de cuotas les exigían por ejemplo que tenían

Voz 1812 17:04 que cumplir un número determinado según las postas de salud por decir pues nada en este centro de salud que está en tal distrito tal provincia pues al mes me tienen que traer cien externalizaciones entonces era una cosa pues de ir de campaña a buscar a donde esté en la mujeres indígenas llevarlas a la a la posta con engaño para que pueda esterilizar las y cumplir así sus sus cuotas

Voz 0861 17:29 esto ocurrió en en todo Perú

Voz 1812 17:32 pues de lo que estamos nosotros percatando nos casi en porque era un Programa Nacional de Planificación y no cierto familiar era un programa nacional pero donde más han sido implementado ha sido justamente en las zonas rurales vamos tiene sean al norte en Piura al sur desde curso con el centro en Ayacucho en Waziristán

Voz 0861 17:53 en en entendido que las zonas más vulnerables no al menos que al menos medios menos recursos tenían obtendrían en en en en aquel momento para poder a frenar ese engaño no

Voz 1812 18:04 lo que te digo es que no solamente en hasta ahora no consiguen justicia sino que de tanta exigencia y presión que se ha tenido las propias víctimas que se han organizado con apoyo de todo el movimiento de derechos humanos a la cual también pertenezco es que finalmente sea aprobado es una norma que crea de interés nacional la atención prioritaria a víctima estéril lesiones forzadas entonces tú dices o qué maravilla finalmente lo que pasa es que ese crea un registro de víctimas de esterilización forzadas donde las mujeres tienen que ir a las capitales de provincias de regiones a registrarse mujeres que no tienen recursos para terminar de una buena alimentación entonces cómo van a ellas con su pasaje bajar hasta las Tales de región para registrarse cifras

Voz 0861 18:52 el y quizás también entiendo era aquel perdona que te interrumpa y quizás también el miedo o la vergüenza de tener que que de alguna forma acreditar que fue víctima de ese tipo de de de esterilización forzosa entiendo

Voz 1812 19:03 exactamente eso es lo que pasa al número uno incluso mucha mujeres ni siquiera están entradas que existe esa posibilidad de hacer este registro número dos que cuando estalla entradas no tienen los recursos en número tres aún tendría recursos aún logrando llegar ahí pues te das con la sorpresa que muchas de estas in situ acciones no hablan su idioma local no las puedan entender atender bien incluso muchos funcionarios y funcionarias pues dice usted señora ha afirmado el papel es dicen si hay pues para usted no es pero no les preguntan bajo qué circunstancias han firmado haciéndoles creer que cosas han firmado entonces ahí es otra vulneración de su derecho después encima a muchas mujeres que por estar un poco subidas de peso o algo no se les nota mucho la cicatriz les van a decir pues nada ahora va usted dice sacó una ecografía y me trae para probar que fue esterilizada eso es eso es terrible porque una y otra vez van vulnerando sus derechos rondas

Voz 0861 20:00 desde luego que su sistema especialmente perverso perverso

Voz 1812 20:03 además les disculpa que te corta pero además es que es indignante lo que pasa incluso algunas mujeres que ya lograron registrarse van al seguro integral de salud y la funcionaria que está ahí atendiendo en el le dice no aquello no no no puedo tendrá no porque no me han dicho nada será posible una mujer que está hace años mostrando una dolencia una inflamación unos dolores de cintura espalda cómo es posible que aún tendiendo la acreditación de víctimas de esterilización forzada no la puedan atender

Voz 0861 20:30 o sea que lo decíamos antes formas parte de del grupo de organizaciones que lleváis tiempo no muchos años buscando justicia para estas víctimas para estas mujeres que os cuentan después de tanto tiempo como vive en ellas esta lucha Iker relato pues hacen

Voz 1812 20:46 pues no ahora mismo las víctimas están muy pero muy indignadas que la persona que estuvo a cargo de esta política de Estado demandar las esterilizar como si fueran ganado pues que esté libre y el encima que este acto el presidente en campaña utilizando las mujeres que haya ofrecido nunca indultar ya hay ofrecido repararlas en ninguna de las dos cosas ha hecho eso realmente es indignante por las cuales la mujeres están vamos no saben ya qué hacer a qué instancia recurrir han estado pidiendo también a cesiones entre la Comisión Interamericana de desarrollo de derecho los humanos perdón y ahora pues van a ojalá que les den audiencia también para aquellas mismas cuenten porque claro las personas que son aliadas del fujimorismo y y siempre están con ese discurso pues no han sido unas cuantas mujeres han sido un exceso pero que de ninguna manera sido una política de Estado entonces con ese argumento ellos tratan de decir que son unas cuantas mujeres que han sufrido y que bueno eso siempre sucede allí errores pero es que más de cien mil mujeres no puede ser un error más decisivo que lo eres esterilizada Si con mayor

Voz 0861 21:57 mujer las que hasta ahora Raquel Yeclano aclara una duda es cierto que la etapa de Fujimori

Voz 9 22:02 se llegó va a amenazar

Voz 0861 22:04 con esas acciones forzosas a cambio de poder acceder a programas de ayuda o alimentos

Voz 1812 22:10 por supuesto la las mujeres que están en situación de extrema pobreza que viven una situación muy precaria pues digamos les decían si ustedes quieren entrar al programa social de alimentos al programa social que las puede ayudar a mejorar su situación primero tienen que estar Marsé o Si las que ya estaban les decían pues si no quieren salir del programa ahora pues tienen que esterilizar se entonces las mujeres que no estaban porque además no les explicaban todas las implicancias que significaba una esterilización que iba a ser definitivo para toda la vida pues han se han sometido a eso entonces han sido presionadas cuestionadas y eso no puede ser

Voz 0861 22:53 hablamos de mujeres que he llegado a leer que que que han tenido que escuchar a los médicos justifica esa esterilización forzosa bajo el argumento de que tenían hijos como conejos y que no podía seguir teniendo hijos de

Voz 1812 23:07 a ver quién es son las otras personas para que nos digan a las mujeres a cualquier mujer bajo cualquier circunstancia que esté los hijos que pueda tener lo decide cada mujer quién puede digamos decidir por ti por tu cuerpo nadie no somos GTRES somos seres humanos y estas mujeres los o no tenían por qué bajo ninguna circunstancias pues esterilizar las forzosamente no yo creo que es es una justificación realmente terrible inválida porque no va contra la dignidad del ser humano va contra la dignidad de toda mujer

Voz 0861 23:44 Raquel se podía indultar a alguien que ha sido condenado por crímenes de lesa humanidad

Voz 1812 23:49 nosotros consideramos que no injustamente todo el movimiento de derechos humanos con la corredora de Derechos Humanos y todas las organizaciones feministas y las organizaciones de víctimas de lesiones forzadas estamos exigiendo y estamos esperando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde dos de febrero pueda dar su su comunicado vamos señalando porque para nosotros ha sido un indulto regular a ver como seres humanos no estamos en contra de un indulto humanitario si es que realmente el reo está en una situación muy vulnerable pues que ya va a dejar este mundo y que necesita tener una calidad de vida el final de sus último dos días pero esa ese caso no es el de Alberto Fujimori número dos han habido muchas irregularidades de las normativo la reglamentación por ejemplo que el médico que fue su médico de cabecera digamos que la estado viendo también ha participado en la comisión que evalúe el indulto que recomiende el indulto como puede ser entonces no no nos explicamos como así ha podido darse un indulto sobretodo además su mando lo de gracia presidencial esos más indignante todavía porque limita los procesos judiciales que se puedan tener con Alberto Fujimori en otros o casos de violaciones de derechos humanos

Voz 0861 25:05 desde luego que ese ese indulto Raquel y ha incomodado muchísimo no a a la sociedad civil hallen en Perú y de hecho hemos visto en muchos sitios como las calles de Lima llevan semanas no llenándose de de ciudadanos que que aman contra ese indulto incluso aquí en Europa el Parlamento Europeo se ha opuesto a esa excarcelación yo no sé si también estáis percibiendo un poco ese apoyo internacional contra este indulto

Voz 1812 25:27 por supuesto y realmente estamos muy muy agradecidos por todas los los los los precios y las manifestaciones de solidaridad para con las víctimas no solamente ya de las esterilización sino también de las múltiples violaciones de derechos humanos durante el periodo en que estuvo Alberto Fujimori no hizo hemos recibido todas esas cartas esos comunicaciones que se agradece que ayuda de alguna manera todo el proceso de incidencia para de alguna manera revertir esta situación

Voz 0861 25:54 pero ya antes de terminar Raquel no quería desaprovecharla la la ocasión y la oportunidad de hablar contigo de del conflicto armado interno que tenéis en en Ayacucho creo que es uno de los departamentos más castigados y más golpeados en en Perú exactamente por qué

Voz 1812 26:11 bueno Ayacucho en Ayacucho fue que nació digamos el conflicto armado interno justo cuando Perú regresaba a la vida democrática entonces como el grupo armado Sendero Luminoso estaba en contra de un sistema democrático pues no tuvo mejor idea que irrumpir en un proceso que iniciamos en la vida electoral al porque había mucha población digamos que estaba en situación de pobreza pobreza extrema porque nuestro país lamentablemente todavía había mucha discriminación hay mucha discriminación y racismo entonces esta gente como que a los que están en la capital en el poder pues no les interesa esta gente dejaron pasar dejaron que se cometan

Voz 0861 26:54 dio el acciones terribles terribles

Voz 1812 26:57 de asesinatos matanzas en fin todo lo demás y hasta que no llegó a Lima no se dieron cuenta que el problema ya estaba muy crecido y ahora mismo digamos que no haya como en esos tiempos obviamente en Perú pero hay todavía remanentes en la parte de la selva del Valle

Voz 0861 27:13 digo Apurímac y Ene dice tengo que preguntar qué secuelas ha dejado todo ese conflicto en el día de hoy

Voz 1812 27:18 de las muchas muchos secuelas para empezar a los niños que en ese entonces durante el conflicto del ochenta el dos mil eran niños y que ahora han crecido en padres que han crecido a lo mejor con ese trauma que van repitiendo si una y otra vez como han visto que han volado a sus padres como han visto que asesinó a su madre eso que han violado las hermanas es decir son sucesos muy muy dolorosos sin muy gruesos que mucha gente no recibir un acompañamiento psicológico porque no está afiliada en ningún programa social o algún seguro de salud que el Estado le pueda garantizar hay un programa integral de reparaciones crea está empezando o ha empezado ya de hace varios años o el tema de reparaciones económicas pero cuánto les ha dado digamos por familia o por afectado de una familia son cinco miembros la madre que quedó viuda y tres hijos digamos les toca diez mil son les esos diez mil soles cinco mil para la viuda y los otros cinco mil se dividen entre los entre los hermanos es que al final no les tocan en en y cien dólares a cada hermano por la reparación y además eso que reparan repara la vida repara todo lo perdido repara lo que han dejado de estudiar

Voz 0032 28:39 desde luego que que no entonces de secuela

Voz 1812 28:41 las hay muchísimas porque se ha roto también toda la estructura social de las comunidades que ahora nos está costando través recomponer

Voz 0861 28:49 pues confiemos que que poco a poco Perú y en concreto esa zona de Ayacucho bueno pues luche consiga recuperar todo lo perdido y superar todas esas secuelas que no es comentado ahora mismo Raquel Reinoso de a Raquel Reinoso de verdad ha sido todo un placer tenerle con nosotros en el programa un abrazo muy fuerte de España hay mucha suerte en el futuro vale

Voz 1812 29:09 he visto muchas gracias por la acogida Punto de Fuga

Voz 1913 29:42 Unicef ha lanzado un SOS ante la situación que viven cuarenta y ocho millones de niños en el mundo y ha puesto en marcha la mayor recogida de fondos de toda su historia el objetivo es conseguir cerca de tres mil millones de euros con donaciones de particulares agua potable alimentos educación y sanidad son las prioridades del programa humanitario según esta organización humanitaria Siria es hoy

Voz 0861 30:03 el peor país del mundo para ser útil a mi lado

Voz 26 30:07 mira mira fue de matarlos o la mina puede mutilar los que estos niños es familias llevan soportando la falta de buena alimentación la falta de buena salud médica por lo tanto el frío acaba acaba con las empresas que les queda

Voz 1913 30:19 escuelas y hospitales bombardeados impiden o complican el acceso a la sanidad y la educación UNICEF denuncia también que las partes involucradas en los conflictos muestran cada vez más una indiferencia total por las vidas y las necesidades de los pequeños

Voz 0861 30:43 sin duda tal y como los apuntaba a nuestra compañera Sonia Ballesteros Siria es ahora mismo uno de los peores rincones del planeta para los niños para recoger ese Cristo de ayuda el SOS inspiración que les llega desde esta organización hemos invitado al representante de UNICEF en Siria es Fran Equiza Fran cómo estás bienvenido programa Dati en lo primero una pregunta que se hace demasiado duro cuando la escuchamos pero la había planteado vosotros mismos de desde DVD habéis planteado vosotros mismos desde Unicef Se está haciendo el mundo insensible al asesinato de los niños

Voz 27 31:19 es una reflexión legítima vemos cómo lo subir son se mire Mascó imputa nadie y no pasa absolutamente nada en todo caso yo creo que no es real que la gente se ha hecho Gentile escuchar que las cuchillas tampoco dormida son muchos años de de excelente y escuchar horrores y supongo que la gente está un poco más caro impuestos en deflación pero yo quiero pensar que no está sólo un poco menos partidismo

Voz 0861 31:52 Fran en los últimos y demoledor es terrible los datos que que que destaca is hables de informaciones alarmantes centrándonos en el caso de Siria enfríe a noreste de de del país de Siria que está ocurriendo allí

Voz 27 32:06 en qué acaba de empezar aquellos días prácticamente la que ocupa la gente lo puedes sabes ya sé vamos no no hay yo les Francia en paso humano fue el el paso hacia hacia Alepo fue evidentemente quizá vigilando bomba ha mucho promover carpintería y eso nos preocupa

Voz 7 32:27 ya decíamos que debido a ellos

Voz 27 32:30 cortos entre otras muchas se víctimas ante

Voz 0861 32:32 ahora mismo los servicios de protección infantil apoyados por por Unicef en en la zona creo que están de alguna forma en no sé si en peligro pero estará menos suspendidos esto porque es Britney prestando para la protección infantil ese cierran

Voz 9 32:46 con con los niños en Siria

Voz 15 32:49 sí de hecho enfermos un Farmer que estaba trabajando en la zona transformación pero desafortunadamente con la situación de de de bombardeo de de guerra para las listas de tenido que dejar de trabajar porque evidentemente ponía en peligro su propio su propio equipo entonces es lo que están pendientes de un convoy para con ayuda para cien mil personas que Tommaso Padoa en Alepo para entrar en Afrin tan pronto como el gobierno nos da luz verde para entrar a mí sin nada de esto funciona y bueno yo creo que esto funciona la ofensiva hace que es ir en marcha vamos a cambiar ahora mismo embarazos fisios otros se espera para lo que hago

Voz 0861 33:27 Fran e hablábamos antes de de esa cierta insensibilidad de alguna forma de de la sociedad también te quiero preguntar un poco por la pasividad internacional yo no sé si en ante hechos tan evidentes como los que nos estáis ahora mismo mesa en un relato estremecedor sobre la la la infancia Siria la pasividad internacional en cuanto a la donación de fondos en cuanto a la capacidad de atender en la zona en no sé si a vosotros que estáis en el día a día tú en concreto además como representante de UNICEF en Siria no sé si te frustra de alguna forma esa pasividad internacional al yo creo que

Voz 27 34:02 aquí deciden que es así Encarnación final supo

Voz 15 34:05 poco a poco demasiado humilde que necesitamos más fondos definitivamente en esto es flanco preferencial prácticamente la mitad de los fondos que necesitábamos unas si conseguimos no yo creo que es ser constantes también que más gobiernos están de alguna manera reduciendo sus esos fondos y al mismo tiempo las que se están aumentando tenemos más crisis que afectan a los niños en más países más complicadas por lo tanto yo creo que más que pasividad es falta de de hacer más de lo que pueda Gerión bueno apeló a todos los que nos oyen nos escuchan a decirle a sus gobiernos que hay un hay un montón de niños en este caso Siria sufriendo invasión citan el apoyo

Voz 0861 34:44 que que quizás no hablar de de pasividad de una forma general o total es algo quizás exagerado pero lo cierto es que Bono con el dato que acabas de sobremesa Fran de de de los fondos comprometidos que sólo haya recibido el cincuenta por ciento en el caso de de Siria sí evidencia que de alguna forma bueno está fluyendo como debería el a la ayuda no los fondos comprometidos es si te pregunto al menos ya no por la pasividad pero por el impacto que tiene son vuestro trabajo en en Siria se ha decidido la mitad de lo comprometido habéis tenido por ejemplo que renunciar algunos proyectos eso ha dificultado vosotros bajo la zona

Voz 15 35:16 evidentemente menos menos dinero implica que lo podemos hacer todo lo que necesitamos hacer por darte un ejemplo completamente reciente en estos sabes que que el frío es muy intenso en Siria nosotros destruimos equipo invierno con la chaqueta Alan Ladd cucos parados para los niños en Siria en también en donde los refugiados sirios están en Líbano y Jordania y Turquía desafortunadamente por falta de dinero en Siria hay ciento cincuenta niños que no han podido recibir escrito invierno y en Líbano Turquía y Jordania hay casi ochocientos mil niños que no han podido recibir sus esos que enviarnos evidentemente esto ponía niños que han estado sufriendo desplazamiento el movimiento la falta de una alimentación durante durante en años en algunos casos en los pone en riesgo enorme de puede fallecer hace dos semanas una familia entera cruzando desde Siria hasta Líbano falleció de frío

Voz 27 36:11 lo todos los niños lo que es terrible escucha

Voz 0861 36:14 caso casos tan concretos como este que nos pones Fran ya para terminar en los gustó muy poco aquí en el programa hacer futuribles au augurios pero viendo cómo ha ido dos mil diecisiete acabamos de estrenar dos mil dieciocho tú que estás en contacto directo con con el terreno con la situación en Siria

Voz 9 36:33 miras para este dos mil dieciocho ahí en el en el país en Siria

Voz 27 36:38 piden que esté eso que pasar auxiliar yo querría que el conflicto dejará de existir otros muy dentro lo que existieron es muy claro es que los niños no se hay el precio a pagar por el que y que no tiene como como rehén la noción disparados porque no tiene ninguna posibilidad porque él tiene que dieron eligieron donde están y que están hacía es culpa porque si las afiliadas de continuar del río que el libre paso para que nuestra escuela de vacunas

Voz 0861 37:20 pues Fran Equiza responsable de de UNICEF en en Siria desde Bruselas con ciertas dificultades en esa comunicación pero desde luego que te te agradecemos muchísimo que estés con nosotros enhorabuena por el trabajo y mucha suerte sobre todo para los meses que que se esperan allí en en el terreno para así como bien decías la situación se resuelva lo primero y segundo en todo caso que no perjudique que no siga castigando a los a los más pequeños que sigue siendo los más vulnerables Fran un placer gracias

Voz 0861 38:23 el revuelo y la polémica que han generado los experimentos de Volkswagen con monos han cuestionado los últimos días los límites sobre la investigación con primates investigación por el bien de nuestra salud o por el bien empresarial de algunas compañías bueno somos Javier Guillén Javier S director de Europa y Latinoamérica de Alá internacional qué tal bienvenido al programa cómo estás

Voz 7 38:46 si no muchas gracias gracias por vuestra pues SFOR gustos intereses usted es majo

Voz 0861 38:50 desde luego Javier Bueno perteneces a una asociación si no me equivoco que se dedica a evaluar y acreditar programas de de cuidado y uso de de animales de experimentación te pregunto lo primero en seis con primates como el que Volkswagen ha hecho en en Alemania podríamos haber visto aquí en España son legales

Voz 7 39:07 vamos a ver en utilizar primates hizo monos en experimentaciones legal tanto en Estados Unidos como en Europa por supuesto en España que el tema fundamental es la evaluación ética de ese protocolo proyectó en particular todos los protocolos proyectos nuevamente en Estados Unidos deseaban protocolos aquí en Europa la palabra más oficiales proyecto están sujetos a una evaluación en el caso de Estados Unidos por un comité institucional de compuesto fundamentalmente por miedo desde la propia institución aunque también tiene que haber un representante como mínimo de la sociedad y en España en concreto por lo que llamó un órgano habilitado que en la mayor parte de los casos en España es un comité ético también institucional

Voz 0861 39:55 entonces una cosa es que busque ligero

Voz 7 39:58 monos en estudios seamos toxicológicos que quizás podría ser lo más similar a este caso sea legal y otra cosa es que un experimento en concreto sea éticamente correcto

Voz 0861 40:09 eso te quería preguntar es Javier claro entiendo que también la la línea de que delimita no hay que proyecto como bien decías ahora mismo es o no ético es muy fina no

Voz 7 40:20 bien nosotros nuestro trabajo no evaluamos proyectos en concreto sino que evaluamos que haya los instrumentos que necesarios y correctos en cada institución para que las cosas se hagan bien y que sobre el terreno de también pero en el caso concreto de cómo se evalúa un proyecto un protocolo eso lo realiza ese Comité Ético de acuerdo a lo que primero tiene que hacer es evaluar lo que se llama el daño beneficio es decir que el daño que se vaya a producir algo que potencialmente se prevé producir a los animales en los que se experimenta que se utilizan para ese proyecto es menor que vemos la balanza que el beneficio para personas normalmente pero incluso también para animales incluso en medio ambiente ese pueda obtener de ese protocolo y ese es un poquito el kilo ético de la cuestión esa especie de balance daño beneficio como bien dices las entidades puede ser difusa y está sujeta a mucha subjetividad es decir eh

Voz 27 41:21 también depende de cómo se presente un estudio

Voz 7 41:24 no yo no sé cómo se presentó ese estudio a ese comité que se encargó de hacer esa evaluación

Voz 0861 41:31 cómo es posible que es posible simplemente me mal

Voz 7 41:34 sino que es posible que los miembros del comité quizás no supiesen quiere que era el sponsor o quién pagaba llamémosle ese estudio y los fines reales del estudio

Voz 0861 41:45 era preguntar Javier quién financie los proyectos de alguna forma puede condicionar por ejemplo que se utilicen o no Animales en en los ensayos

Voz 7 41:54 no en teoría eso no es eh el el el motivo para el que se usen animales o no es decir el uso de animales que si nos atenemos a la ley y por supuesto los criterios éticos se debe hacer cuando no existe un método alternativo para lograr esos mismos objetivos ir más concretamente si ya nos vamos dentro de útero de la utilización de animales a la utilización de primates que es la especie o de son las especies más controladas que en en este sentido las que más quizás esa balanza puede pesar el daño que a los animales en ese es el punto más importantes es decir no te dice el sponsor el que eso tenga usar animales o no te lo tiene que decir la ciencia si de verdad necesario utilizar esos animales porque no ya a otros métodos alternativos y al usar primates además tienes que justificar que no haya otra especie de menor sensibilidad

Voz 30 42:52 verlo así

Voz 7 42:54 a partir de la cual pudieses también obtener esos mismos resulta

Voz 0861 42:57 claro pero también en digo Javier que hablando de la financiación evidentemente quién financie en dote puede no alguna forma condicional lo empujara que ese utilicen o no animales pero la financiación sí que también puede condicionar cuál es el objeto final de esa investigación de ese ensayo no

Voz 7 43:11 claro ahí está un poquito el el tema de duda al menos la mía particular de cómo se presentó este estudio al comité que aprobó la ejecución de ese estudio porque no es lo mismo yo creo sinceramente que si simplemente fue un tema tan claro de que yo soy una compañía que fabrica si quiero que me ha las este estudio para decirle a la gente que yo no contaminó probablemente si es algo hubiese sido la premisa la justificación del estudio tan sencilla como eso la respuesta del comité había sido negativa eso es lo que yo entiendo por lo cual existe la posibilidad y lo desconozco pero es una suposición mía que quizás cómo se presenta el estudio al Comité fuese de otra manera más en la línea de un experimento de toxicología

Voz 0861 43:56 por inhalación entrará el detalle concreto de de lo que ha ocurrido con paguen pero escuchando desde ahora Javier cabe la duda de decir por ejemplo algunas algunos ensayos que han podía estar financiados por un sponsor X realmente los comités éticos no sólo aquí en España o en Europa o en Estados Unidos se les puede de alguna forma o camuflar ese tipo de de información que que que que nos deja un poco a ciegas a la hora de de poder evaluar correctamente las garantías de estos ensayos

Voz 7 44:26 pues podría ser el caso no lo dolorido es decir no hay en los protocolos éticos en los formularios de alguna manera no hay un requerimiento en el cual se incluya se deba incluir el quién es quién paga ese estudio en la mayor parte de los casos se sabe de alguna manera en muchos casos lo normal es que se sepa por qué el Comité Ético de una institución normalmente conoce a los grupos investigadores que trabajan imaginémonos una universidad sabe que normalmente pues de donde se esas financiación pero podría existir el caso de que en eso no sé

Voz 27 45:05 un comunicado de la manera apropiada

Voz 7 45:07 lo en el estudio se realizó en Estados Unidos y que yo sepa no existe el requerimiento de que en un formó en un protocolo ético se ponga quién financia este estudio por eso digo por eso digo que es posible que esa información no hubiese sido manifiesta o puesto de manifiesto

Voz 0861 45:28 Javier si tuviese es que hay que definir ahora mismo cómo funciona la legislación aquí en España en cuanto a a la protección no a las garantías de los animales que que se utilizan en en ensayos como lo definirías cree que eso es una una ley tendrá que jurar

Voz 7 45:43 en en España y en Europa en general tenemos las legislaciones más restrictivas en todo el mundo en el año dos mil diez que la Comisión Europea publicó la última directiva al respecto sobre la protección de los animales utilizados para fines para fines científicos activa como todas tras ponerse en el ordenamiento jurídico español y esta directiva se otras puso a otra mediante un real decreto en el año dos mil trece que era el decreto pues básicamente es casi traspone y casi literalmente no literalmente pero muy similar mente esa directiva Illa o es que es una legislación moderna que buena restrictiva y muy exigente de alguna manera en el uso de animales de experimentación y es la que por ejemplo requiere evaluación ética de todo proyecto que utilice animales y además la aprobación posterior por parte de la autoridad competente de ese estudios es decir en España a día de hoy que todo uso de animales debe contar con la evaluación ética de un comité más la la aprobación de la autoridad competente

Voz 0861 46:52 que ya para terminar Javier perdona EMI mi ignorancia en esta en esta materia pero he leído que los primates son los animales más protegidos por la actual legislación española y europea por qué por qué en este caso los primates gozan de esa protección adicional al respecto al resto de animales

Voz 7 47:09 sí es cierto recomendábamos antes y en efecto e incluso la legislación es el Real Decreto y la directiva tiene culos específicos para las condiciones en las cuales los primates se pueden utilizar que son más exigentes que para el resto de especias y eso realiza o se ejecuta de esa manera Osés piensa hice legisla de esa manera aplican la realidad porque si asume que los primates son más cercanos en la Scala desfiló genética a los seres humanos Ikea el pueden ser susceptibles aún mayor grado de sufrimiento es por ello por lo cual él la legislación es más restrictiva define más específicamente aquellas circunstancias su proyecto a unos cuáles pueden utilizar

Voz 0861 47:50 pues Javier Guillén gracias lo primero por ayudarnos a entender esta situación no es el tema de los ensayos en en animales Si tenerte aquí en el programa un abrazo gracias Clara muchas gracias a vosotros gracias

Voz 0032 48:05 a empezar ese repaso otros noticias con la detención el martes en Guatemala de Bernardo Cal el líder indígena que hace unas semanas ya entrevistamos en este programa que está siendo criminalizado por luchar contra la construcción de mega proyectos hidroeléctricos que amenazan el río carbón y también a las comunidades que viven cerca de uno de esos proyectos forma parte la española ACS Bernardo ya entonces nos confesó que temía por su vida

Voz 32 48:29 yo he iniciado si yo yo tengo hostil por por voy a pasar algo a Joaquín Ramos tres tango ante un monstruo es mío

Voz 0032 48:39 las últimas horas hemos hablado con Almudena Moreno que es responsable de la campaña Tierra por las inversiones responsables de la organización Alianza por la solidaridad Bernardo está pendiente de pasar mañana lunes a disposición judicial y es que acaba de conocer los delitos que se le imputan

Voz 16 48:54 justamente ahora bueno pues la notificada hace muy poco al abogado los delitos que ahora le acusan que son de robo agravado quieren tener intención de delinquir esteta Hay bueno hasta hace muy poco ha conocido los delitos que ahora nuevamente me imputan no

Voz 0032 49:12 delitos que sin embargo como en otros casos de líderes indígenas perseguidos no se corresponden asegura Almudena con la realidad

Voz 16 49:19 por desgracia como me ocurre muchas veces con los defensores de derechos humanos se esa labor de defender los derechos no puede ser acusado no no que es el acusando otras tres delitos no por las cuales son perseguidos amenazados si quieren

Voz 0032 49:32 desde Greenpeace si Alianza por la solidaridad han empezado una campaña para visibilizar este y otros casos

Voz 16 49:39 es una campaña que sea nuestra página web que esa alianza por la solidaridad con todo RG e en la que estamos viviendo a través de la de la Delegación del Estado de Guatemala en España es decir de la embajada de de Guatemala en España que a eh a establecer los mecanismos legales tanto para liberar como la protección de los defensores

Voz 0032 50:02 porque el de Bernardo no es el único caso Almudena nos hablaba del caso de Chávez también del de Berta Cáceres según un informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales las ONGs las entidades sociales sus responsables también sufren un patrón de amenazas y presiones por todo el mundo y también en Europa esta semana ha sido la tercera vez que la defensora de los derechos humanos Helena Maleno ha comparecido ante el magistrado de Tánger acusada de un supuesto delito de tráfico de personas por advertir la presencia de embarcaciones de inmigrantes con destino a España que pudieran encontrarse en dificultades una declaración de casi una hora centrada sobre todo esta vez en las llamadas a Salvamento Marítimo descritas en el informe policial español que consta en las actuaciones es el mismo informe que la Fiscalía de la Audiencia Nacional española archivó directamente al no apreciar ningún indicio de delito lo que lleva a Maleno a subrayar esta contradicción y también apuntar al Gobierno español son declaraciones a las

Voz 33 50:59 que si de nuevo interrogada por unos hechos que ya han sido archivados por la justicia española así que esto me genera una doble indefensión ya que todas las acusaciones provienen de España yp todos los documentos testigos grabaciones de llamadas a Salvamento también están en España por decir que las autoridades españolas no me lo están poniendo fácil pero ante todo esa persecución sí que puedo decir que se alza la voz de la solidaridad de muchos miles de personas anónimos de instituciones y de colectivos que saben fehacientemente que salvar vidas no es delito

Voz 0032 51:32 bueno Moreno hizo entrega de la documentación que le había reclamado el juez que tendrá que decidir en los próximos días sobre si sigue adelante

Voz 31 51:39 con la causa o la archiva

Voz 0032 51:42 más cosas Reporteros Sin Fronteras ha hecho público su informe anual sobre la libertad de prensa datos que nos va a resumir Sara selva

Voz 3 51:49 en este informe que elabora Reporteros Sin Fronteras para dar a conocer cómo está en el mundo la libertad de información son mayoría los datos negativos uno de los países que más preocupa es Turquía donde hay más de ciento cincuenta periodistas encarcelados víctimas de la purga de Erdogan el editor NEC Maxine y salió de allí hace casi dos

Voz 34 52:05 en Turquía no hay ningún canales televisión ni a Dios ni un periódico que puede criticar abiertamente o de lo que ha dicho el Gobierno turco

Voz 3 52:17 siguen preocupando También China Rusia o Cuba en Siria es donde más periodistas han sido asesinados le siguen México y África dice el presidente de Reporteros sin Fronteras Alfonso Armada que este dos mil diecisiete ha vuelto a ser un agujero negro para el

Voz 35 52:30 de los propios periodistas africanos muchos de ellos se vean obligados a cambiar de profesión por el riesgo inherente a ejercer el oficio el caso más terribles el desastre a Criteria vuelve a ser otra vez en un país en África donde trabajar de periodista es literalmente un paso a la cárcel o a la muerte

Voz 3 52:47 también menciona el informe la libertad de información en países como Francia Alemania o Reino Unido donde se están aprobando leyes que con el pretexto de la seguridad afectan al Ejército

Voz 35 52:56 desde del periodismo que al final se debe a las fuerzas de seguridad armas que dejan en entredicho la propia libertad de información Nos preocupa especialmente sobre todo porque socialmente parece que esto no preocupa demasiado no estamos como dispuesto a sáquennos expiden por nuestro propio bien por proteger la seguridad de estamos en libertad sin darnos cuenta de que si perdemos libertad la propia esencia democrática queda en entredicho

Voz 3 53:18 este año cincuenta y cuatro periodistas han sido asesinados en el mundo diez son mujer