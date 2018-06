Voz 1 00:00 el Elíseo su formativos son las seis las cinco en Canarias este domingo está previsto que lleguen a Singapur los líderes de Estados Unidos Donald Trump

Voz 2 00:25 los países que podría truncar sede después de

Voz 0866 00:27 el presidente estadounidense diera la orden de no suscribir el acuerdo al escuchar las palabras finales del primer ministro canadiense Julia

Voz 2 00:35 perra si la última hora de la noche el primer ministro canadiense Justin Trudeau anunciaba la firma de una declaración conjunta de todos los países que conforman el G siete declaraciones en las que Trudeau Se refería a los aranceles entre Estados Unidos y Canadá a su Pere Avs será con pena pero con firmeza a partir del uno de julio aplicaremos aranceles equivalentes a los que los Estados Unidos nos han aplicado a nosotros de manera injusta fue dejado claro al presidente Trump que no es algo que no sé qué hacer pero es algo que haremos porque los canadienses somos educados somos razonables pero tampoco nos dejamos empujar ha sido estas declaraciones de Trudeau las que han hecho cambiar de opinión a trampa a través de Twitter ha calificado al primer ministro de deshonesto idea ha anunciado que Estados Unidos finalmente no firmará la declaración conjunta del G7 no está claro si la orden de retirada de Trump tendrá consecuencias practicas debido a que el comunicado ya está firmado

Voz 0866 01:27 en nuestro país dos encuestas dos encuestas auguran este domingo al avance del Partido Socialista en unas posibles elecciones generales tras la moción de censura en el sondeo elaborado por el diario ABC el PSOE sería el partido más votado con hasta ciento dieciocho escaños mientras que en el muestreo de Pep del periódico La Razón el partido de Pedro Sánchez se quedaría a seis décimas de los populares que seguirían ganando las elecciones todo veinticuatro horas después del nuevo gesto del Gobierno para normalizar la situación en Cataluña ayer Meritxell Batet ministra de Política Territorial abría la puerta a una reforma de la Constitución y también a recuperar parte del Estatut de autonomía

Voz 0779 02:05 en esa reforma de la Constitución para los

Voz 3 02:08 socialistas tendría que ir hacia un modelo federal lo hemos dicho siempre pero ahora en estos momentos lo importante es que en la comisión eh que está constituida en el Congreso de los Diputados y que en estos momentos no participan muchas fuerzas políticas sería importante que participaran

Voz 0866 02:25 desde la Generalitat el president Quim Torra da la bienvenida a la propuesta de Batet aunque asegura que el punto de partida está en el referéndum declarado ilegal del uno de octubre mientras Ciudadanos y el Partido Popular piden que vuelva la supervisión de las cuentas en Cataluña hay desde Podemos se alegran de que el Gobierno empiece a transitar dicen el camino que ellos propusieron escuchamos a Javier Maroto Inés Arrimadas Pablo Echenique

Voz 5 03:03 ya sabemos a cambio de que los partidos separatistas votaron a favor del señor Sánchez aquí

Voz 6 03:07 cambio de que les dejaran volver a las andadas de que les dieran vía libre para gastarse el dinero de todos los catalanes otra vez en el proceso

Voz 0927 03:15 empezando a transitar el camino que nosotros ya

Voz 7 03:17 vamos diciendo un año aunque hay que transitaba que el de hace bajar la tensión territorial recuperar el autogobierno de Cataluña y el de dialogar

Voz 0866 03:26 y un apunte más al margen de la política doscientas treinta y tres personas fueron rescatadas durante este sábado en aguas andaluzas en total Salvamento Marítimo ha interceptado seis embarcaciones que han sido derivadas a los puertos de Almería Barbate en Cádiz en a los deportes Rafa Nadal disputa este domingo la final de Roland Garros frente al austriaco Dominic Thiem Un partido que podrán seguir a partir de las tres de la tarde en Cannes

Voz 0866 03:52 consumidor con Jesús Soria más información en cadenaser punto com y dentro de una hora cuando sean las siete las seis en Canarias en tiempo de Matinal SER con K

Voz 0927 04:00 los Sevilla

Voz 10 04:26 la competencia en beneficio del consumidor quizá tenga algo que ver su paso por OCU hace años pero es obvio que hay mucho que mejorar mucho que cambia mucho que hacer para proteger de verdad a los consumidores pero sobretodo falta mucha voluntad política frente a tantos abusos estafas desalmados porque señor Sánchez señora montón nos afecta a todos sin exclusión

Voz 0779 04:49 pues ya llevamos demasiados años en los que han primado sobre todo la defensa de los intereses de las grandes empresas frente a los propios consumidores empezamos con nombres

siento bien Martel los se pegan me salen las tortillas redondita en perfecta el frío es abrazar más sin la casa también sus quién no vamos

la música me inspiran tu voz dormida habrá una poesía de toda la gente cantando la vuelta del sólo le creando en mis hombres cambia la vida hoy tuvo lotería no voy a ser yo

Voz 0779 05:35 he venido gracias como siempre estará ahí un placer en la producción Sergio Díez a los mandos técnicos Juan Carlos Ingelmo Sergio que tal como está muy bien Jesús buenos días cuéntanos ya lo has preparado para lo que es lo que hemos preparado empieza el Mundial de fútbol y la locura por los televisores con el Mundial qué tipo de televisión nos compramos la pregunta

Voz 13 05:58 de qué tamaño quiere esto televisar porque cada vez queremos pantallas más grandes la elección eso sí está en la tecnología LED

Voz 0779 06:04 Soler aprovechando el Mundial hablaremos

Voz 0779 06:13 este Rusia pues no lo había pensado pero creo que no

Voz 14 06:17 hablaremos del nuevo Gobierno que le piden consumidores ecologistas agricultores Carta abierta a las energías renovables adiós al impuesto al sol precios más baratos en la luz

Voz 15 06:27 el Gobierno tiene por delante el reto de cambiar radicalmente las posturas anteriores en cuanto al cierre de centrales nucleares cierre de centrales de carbón permitir la producción de energía sin el famoso impuestas surge y los consumidores cambios le piden al nuevo Gobierno agencia de consumo a la italiana que puede imponer sanciones ejemplarizantes

Voz 14 06:46 hablaremos también de una que mide la huella ecológica de cada uno de nosotros en nuestras compras

Voz 16 06:49 lo que se dice es cuántos planetas tendríamos que tener de lo

Voz 17 06:53 lo que tenemos si todo el mundo tuviera el tren de vida que yo

Voz 16 06:56 has to conversaremos con José Miguel Mulet de comida

Voz 18 06:58 las sanas de eso va su nuevo libro como siempre las consultas y denuncias de los oyentes revisando mis facturas de teléfono

Voz 19 07:06 veo que tengo una factura demasiado alta cuál es mi sorpresa que estoy dado de alta no hablamos más

Voz 0927 07:13 de este caso con nuestro asesor jurídico y por supuesto la guinda con el humor de El Mundo Today

Voz 18 07:23 Pizza Hut crea una pizza metida dentro de un neumático que se reparte sola el neumático también es comestible aclara a la empresa

Voz 22 07:49 impresionante entonces realmente para para consumir un modelito o cada fin de semana cada mes han quitamos eh destrozar el planeta y ávida de seres humanos incluso de personas porque existe mucho maltrato animal también en el sector textil vasto pude que es verdad que estoy preparando una OPA hostil contra eh

Voz 0927 08:05 ea

Voz 0779 08:07 es un rumor de Bilbo piloto

Voz 23 08:10 en total inglés el consumo

Voz 0927 08:32 día de nuestros publicaciones por cierto recuerdan las denuncias aquí en este programa por el uso del logotipo de la Asociación Española pediatría en alimentos no precisamente muy saludables para los niños hemos preguntado muchas veces como Julio Basulto o como Juan Revenga que hay detrás de todo esto nos lo imaginábamos pero el dato dado hace unos días el digital el salto este es el dato han cobrado dos coma tres millones de euros entre dos mil trece dos mil diecisiete su dulce ya saben en bollería en dulces los productos más saludables para los niños en muchos casos no cargados súper cargados de azúcar como he dicho una y mil veces una vergüenza hablaremos de este asunto porque no me veo olvidar del

Voz 12 09:36 bueno esta semana ya saben que comienza el Mundial de fútbol una de las muchas locuras que hacemos o no es comprar televisores y como locos y sobretodo grandes muy grandes pero sabemos de verdad comprar ahora mismo qué es lo que tenemos que compra LED o Led

Voz 0779 09:51 de verdad hay que comprarse televisores gigantes planos imponen frente a los de las pantallas curvas vamos a intentar darles las claves para que si tienen que comprar compren con cabeza

Voz 20 10:04 enganchados a las nuevas tecnologías no gigas la

Voz 0927 10:07 trabajó muy buenos días hola buenos días periodista experta en tecnología colaboradora del país del escaparate haber hecho lo primero de un estudio hace sólo unos días que publicado de cinco modelo a unos seis son los más vendidos pero de las marcas más conocidas que os ha salido cuéntanos así los resultados

Voz 1480 10:25 sí bueno han sido he mostrado soy modelo de las marcas más conocidas que no cumplían dos características una pantalla igual o inferior a cincuenta y cinco pulgadas al final los han salido de cuarenta y nueve el cincuenta y cinco si un precio inferior ahora mismo as a mil quinientos euros vale bueno que ahora también hay ofertas y tal entonces bueno más o menos me cumplía entonces una serie de características y lo que hemos visto es una clara tendencia a los televisores LED vale que son los más populares hasta ahora en el mercado también los más económicos que bueno son perfeccionando poco a poco sobre todo para hacer frente al televisor es como el que ha resultado ganador de nuestra comparativa que es un televisor con pantalla o Let

Voz 26 11:11 si eso eso está tanto yo pues bueno

Voz 1480 11:13 forman la imagen de una forma completamente diferente al es si hacemos así un repaso

Voz 26 11:18 pues muy rápido las pantalla

Voz 0927 11:21 a haber dinos la diferencia porque yo creo que la gran diferencia de los consumidores es cuando vas a un centro hoy preguntas es LED o Let que es lo más que es lo mejor ahora mismo es oler mejor imagen el Let

Voz 1480 11:32 claro cada uno tiene sus pros y sus contras los fines la diferencia está en como forma la imagen en un panel LED lo que hace que tiene una retro iluminación mal unas luces que van iluminando los píxeles allí en un panel Oleg esos píxeles son orgánicos iluminen y pagan por sí mismos entonces para conseguir negros de verdad hace falta que sea o Let vale porque cuando hay unas luces ahí iluminando al final hay un poquito de contaminación lumínica si os dais cuenta cuando miráis una tele y salen imágenes

Voz 26 12:04 puras parece como que se ve azul marino que

Voz 1480 12:06 qué más que negro pero por el contrario las tres Soler son mucho más caras a menos que encontremos una oferta como te esa tele que hemos probado de modelos de años anteriores o algo así no podemos encontrar un modelo por menos de dos mil euros

Voz 0927 12:21 ya ya hoy en las que llevan la acude delante y Glez es LED eso LED yo creo que eso confunde un poco a los consumidores

Voz 1480 12:28 sí esas son le le va bien al final

Voz 0927 12:31 cuando hay trampear un poquito o Led que lo más moderno imponen la cubo ahí delante para despistar o no

Voz 1480 12:38 poquito lo que pasa que son cosas distintas porque como te decía al final el culé una tecnología de Samsung vale que está metiendo en sus teles es una evolución de Let precisamente para poder competir un poquito con con el olé ya lo que hacen es que aparte de un panel eh vale como los que vemos en cualquier marca ir a una tecnología que hace que los esa iluminación LED ilumine los píxeles de forma individual y no por zonas entonces la contaminación lumínica es inferior sigue habiendo un poquito vale entonces bueno no es exactamente lo mismo

Voz 0927 13:13 hoy Laura entonces ahora entiendo que unas marcas apuestan por el LED con evoluciones hacia el LED y otras han apostado definitivamente por boleto sea que que no podemos encontrar oulet en algunas marcas sólo podemos encontrar Let en otras no tenemos que apostar

Voz 1480 13:27 les doy Enthoven todas vale les vayan todas es es lo que se ve por todas partes al final es la tecnología más consolidada la que ofrece también mayores garantías en cuanto a la durabilidad ahí tiene mayor vida útil

Voz 0927 13:39 ahora

Voz 1480 13:40 también son mucho más baratas claro

Voz 0927 13:42 cuando de precio a ver cuando vamos a la tienda podemos encontrarnos un televisor LED o un televisor LED de precios más o menos asequibles y otros que son aparentemente lo mismo en tamaño pero que valen no más muchísimo más sea en mil y pico seis mil y pico seiscientos dos mil y pico euros aquí dónde está la diferencia

Voz 1480 14:01 pues la diferencia es muy grande en televisores quinientos euros de diferencia supone un mundo maleza y pueden tener el mismo tamaño pero el panel no será igual si son bueno ya hemos dicho olé por debajo dos mil euros es imposible pero un panel le por ejemplo de una tele de quinientos euros con una de mil doscientos o mil quinientos no se parecen en nada sobre todo hay para que os hagáis una idea él L también tiene varias variaciones le esas las luces que comentaba que iluminan los píxeles para crear las imágenes puede están sólo en el borde o puedan estar en toda la parte trasera del panel que es mucho mejor

Voz 0927 14:40 ya ya ya bueno bueno vale pantalla curva pantalla plana porque ahora ya se ven cada vez pantallas curvas pero hay gente que no tú cómo lo ves

Voz 1480 14:47 pues yo veo que me quedó con la pantalla plana de toda la vida vale porque la la plantilla curvas muy buenos si solamente hay una única persona viendo la tele estás justo sentado en el once

Voz 0927 14:57 si estás muy centrado no porque si no ya se complica las cosas

Voz 1480 15:00 claro porque lo que buscan este tipo de pantallas es que habíamos la tele de forma más natural más como nuestro ojo ve la realidad es que cada parte de la imagen está así a misma distancia del ojo pero en cuanto te colocas en un borde varias personas pero si pierde muchísima calidad

Voz 0927 15:16 pues imagínate si ya nos peleamos por el mandos ya nos empezamos a poner va a pelear por ponerlos en la mejor situación ya podemos tener lío oye una cosita que hablaba el otro día contigo lo del tamaño digo ya pero ahora la la manía de comprar televisores tan grandes cuando no tenemos los salones tan grande antes se decía es que hay que guardar una distancia en función del tamaño ahora ya no es tan importante no

Voz 1480 15:34 si sigue teniendo que guarda una distancia pero a distancias muy inferior antes se solía decir que había que multiplicar la Diagonal de la pantalla Portrait

Voz 0927 15:43 eso para que pudiéramos estar al

Voz 1480 15:45 estancia adecuada al ver la tele esa suponía que era una diagonal de una plantilla de cuarenta y dos pulgadas que es un metro vale habría que estar a tres metros claro esto ya no es así con las nuevas tecnologías sobre todo con la resolución 4k ya de esas instancias disminuye mucho que hacemos por ejemplo un par de ejemplos de debía citar por ejemplo la marca de televisores Loewe lo que hace es decir que por cada metro Diagonal es el doble entonces ya cuarenta y dos pulgadas serían solo dos metros y no sólo tres más si por ejemplo citamos pero hay más grandes tiene esa última de cincuenta y cinco pulgadas a dos coma tres metros es suficiente dice ya estamos a más de tres este hasta de setenta y cinco

Voz 0927 16:25 bueno pues veremos el Mundial fíjate que decíamos el otro día el dato se van a vender creo que de seiscientos mil televisores gigantes ahora pensando en el Mundial que empieza esta semana así que

Voz 1480 16:36 además el digamos bien eh si cada vez lo queremos mucho más grande y a la media está por encima de cuarenta y cinco pulgadas consigue Grecia

Voz 0927 16:44 la madre mía Laura bajo el periodista experta en tecnología muchísimas gracias hasta la próxima un beso haría dos

Voz 27 16:51 y quieres denunciar algo contarnos tu caso

Voz 20 16:54 plantearnos una duda si no sabes por dónde tirar nuestros expertos y asesores jurídicos de ayudarán

Voz 28 17:08 SER Consumidor

Voz 0927 17:10 hablando del Mundial y vamos a hablar de la ensaladilla rusa bueno es una broma permitan nos que nos relajemos un poquito nosotros hemos Orio profundizar sobre este plato que tanto gusta a los españoles que es uno de los preferidos pues tanto para comer como para los aperitivos para la cervecita y hemos preguntado a varios restaurantes que tienen fama precisamente por sus buenas ensaladilla que lleva exactamente la ensaladilla rusa todas son iguales pues no

Voz 29 17:39 de héroe

Voz 30 17:42 fue el esquí enfrente en Madrid Rosa Macías cocinera de Bar FM

Voz 14 17:48 Granada Sergio bastar de La Casona del Judío Santander Quique cocinero de trencadís Valencia como preparáis vosotros la ensaladilla rusa

Voz 31 17:55 bueno pues mira yo la para vamos de la forma más tradicional posible usamos una muy buena patata huevo cocido un poquito de aceituna para darle un toque ácido ventresca de bonito y un poquito de zanahoria y luego por supuesto la mano en esa siempre procuró dar fruto muy especial en la parte de arriba Iglesias que Pombo huevas de trucha otra vez hago zapping con otra pongo un amigo entonces una patata zanahoria si ambas cosas más la patata en casco y luego charlamos con él Cannavaro

Voz 17 18:27 bueno nosotros hacemos una ensaladilla bastante al uso y lo que hacemos es conocer los irreverentes por separado lo que es la que se la patata lo que es la zanahoria en este caso también metemos y luego metemos muy poquitas de langostino irónicamente la metemos en la mayonesa yo lo cabo escojo la sexta de freír vale situadas la vuelta de TV a regía donde tiene un cuadrado bares no muy grande por ahí es por donde pasamos fuese pregunta mis

Voz 32 18:55 y hemos huevos patata lo que hacemos es nuestro digamos truco es traerlo todo bien pepinillos también intentamos hacer una de Pinillos y darle esa

Voz 31 19:11 jurado preparáis la mayonesa vosotros si utilizamos Oliva un poquito de cifrado por porque no se puede usar algo fresco él no habla la mayonesa le aconsejamos hecha como no cobramos en salud lavado

Voz 17 19:26 Conesa es diferente porque lo que hacemos previamente es curar una salmodia a que no hayan eventos

Voz 32 19:32 no buscamos bastantes en esas hasta que dimos con la que nos unía muy bien

Voz 0779 19:37 el saque la ensaladilla viene de Rusia de verdad pero bueno

Voz 31 19:40 yo creo que mucha gente piensa que efectivamente viene de Rusia en Rusia hay una de maravilla lo que pasa que no tiene nada que ver con la qué hacemos aquí

Voz 17 19:48 no tengo que deben no más o menos vienen por ahí aunque fue yo creo que fue un cocido francés

Voz 30 19:57 pero esto qué es

Voz 17 19:58 los nombre en parte

Voz 30 20:01 ha

Voz 12 20:03 esta tolerados que la ensaladilla rusa efectivamente es de Rusia eh que pasa que nació en

Voz 0779 20:11 un restaurante ermitas de Moscú de un cocinero francobelga que creó una cosa parecida luciendo Oliver en mil ochocientos sesenta y cuatro una receta que llevaba verduras cocidas Faisán caviar una gelatina de mayonesa que no tiene nada que ver con lo de ahora ha ido evolucionando lo han ido evolucionando y hemos terminado la nuestra por cierto me ha sorprendido José vosotros y preguntando yo aceitunas yo siempre hace eh verdad Juan Carlos Ingelmo dice sí sí aceitunas sea que que bueno no se atún efectivamente sólo ha dicho uno que bueno a ver que Sergio estaba inquieto con esto de las ensaladilla esta semana también ha salido a la calle ya ha preguntado a la gente por la ensaladilla ahí sí creen que es de Rusia te gustan ensaladilla rusa sí sí me gusta si os ha para el verano pues depende esta esa con mayonesa de bote que es con leche no porque es alérgica

Voz 0159 21:04 bueno me gusta la sala de ella rusa pero la que me lleva mayonesa me gusta la mayonesa pero no me gusta con los ingredientes todo mezclado no lo está ensaladilla rusa

Voz 33 21:13 porque tuve una experiencia mala con la mayor

Voz 0779 21:16 desde ese momento todos los

Voz 33 21:18 bien mayonesa me produce cierto rechazo

Voz 0159 21:20 te fijas de pedirlo en los barrios más la casera la caseta en la que será mi padre tu padre la ACB si él hace muy patatas la mayonesa que él hace él casera a tú una actitud unas palitos de cangrejo la canciller Pedro que ya patata

Voz 0779 21:35 en zanahoria guisantes así verduras no muy duras pero sí como cocidas citan pues patata mayonesa mayonesa un montón de que llevar aceitunas eh pimiento no bonito

Voz 0159 21:49 pues yo creo que cuando llegas a pepinillos ya te tienes que retirar al capaz las sardinas igual me parece una cosa

Voz 30 21:56 si tú crees que de verdad viene de Rusia o algo

Voz 0779 21:59 bueno pues no tengo ni idea pero no creo que venga de Rusia pues no lo había pensado pero creo que no crees que ahora lo va a comer más gente de cara al Mundial de fútbol que se en Rusia hay en verano pues probablemente probablemente pues las digan hombre que mejor yo no ensaladilla rusa no pues el mundial

Voz 20 22:16 sin aditivos sin azúcares añadidos no va sin sin efectos secundarios SER Consumidor Conget

Voz 34 22:42 pues yo creo que no y te COI Vents hechada Tate Pierre feo ante quién no

Voz 12 23:01 origen en un restaurante ruso y que luego ido evolucionando bueno todo el mundo

Voz 0779 23:05 con su ensaladilla y seguro que cada uno de nosotros la hacemos genial bueno enseguida vamos a hablar con José Miguel Mulet el investigador y colaborador habitual este programa porque esta semana ha presentado un nuevo libro que es comer sano y estará aquí con nosotros en unos minutos pero antes como decían típicos vamos a hablar del Gobierno qué le piden al nuevo Ejecutivo colectivos que tienen mucho o casi todo que ver con el consumo fraudes bancarios precios de la luz impuesto al sol precios de los alimentos diferencia entre lo que cobran los agricultores y lo que luego pagamos nosotros ronda de llamadas y consultas porque por lo menos ahora algo ya se ha conseguido ahora es Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social

Voz 12 23:50 cada uno a lo suyo

Voz 0927 23:51 ah y Rubén Sánchez portavoz de Facua Rubén cómo estás buenos días qué tal muy bueno oye por lo menos hemos conseguido se ha conseguido que vuelva otra vez la palabra Consumo Sanidad y Consumo está bien no

Voz 1853 24:04 sí pero es un gesto se había perdido esa denominación en los tiempos de Zapatero y bueno me es difícil hacer las cosas mejor que en la legislatura anterior estado totalmente muertas las el de consumo yo creo que sólo ha habido dos hitos en la etapa Rajoy en políticas de consumo uno de Ausbanc al registro de asociaciones de consumidores y les dieron dinero otra a nosotros nos amenazaron con ilegalizarlo por criticar los recortes en materia de sanidad pública educación pública a la subida del IVA así que por poco que sea haga ya son ahora bien aunque lentamente nosotros no ponemos el listón tan bajo queremos grandes actuaciones en defensa del consumidor desde el Ministerio

Voz 0927 24:41 a ver dime unas cuantas pinceladas que tenemos una ronda de consultas

Voz 1853 24:46 bueno creo creemos que hay un gran problema con las clínicas privadas sobre todo clínicas dentales están cerrando en toda España de establecimientos en tal antes lo hicieron otros hay que mejorar la normativa que regula este tipo de centro sanitario ya lo hemos pedido a la ministra Carme montó que habría que afinar la legislación habría que obligar a estos establecimientos por ejemplo a tener seguros de responsabilidad civil que respondan de los cierres no solamente de perjuicios causados a los usuarios eso en ese ámbito luego en el ámbito de las telecomunicaciones creemos que es esencial que haga cumplir de una vez la sentencia europea que dice que los nueve cero dos son ilegales que esa línea no se pueden utilizar en líneas de atención al cliente el Ministerio de Sanidad de la etapa Rajoy ha boicoteado todas las denuncias que hemos puesto en Facua ante las como

Voz 26 25:32 veo de autónomos ha recomendado a la día

Voz 1853 25:35 más que no multará a nadie ha hecho una interpretación un tanto extraña lo que decía esa sentencia

Voz 0927 25:40 tú crees que de verdad para terminar que va a cambiar la cosa que semana acabar muchos de los fraudes habituales no sé si se va a dar tiempo

Voz 1853 25:46 no yo confío en que algo se va a hacer yo creo que la actividad de la ministra en Comunidad Valenciana la precede el positivo al menos en el ámbito sanitario en su discurso de investidura es bueno pues ya ha hablado de que va a defender los intereses de los consumidores en menos como es lógico pero ha introducido es elemento de luz a la contra los fraudes le tomamos la palabra nosotros vamos a empezar a darle peticiones de iniciativas en ese sentido ahora que hay un giro radical en la política y haya realmente acciones contundentes no no contundente mismas contra los fraudes masivos de la banca las Pelé con la él Etihad tenemos serias dudas pero de entrada vamos a dar unas cuantas semanas para a esto es arte por lo menos días

Voz 0927 26:28 pronunció con algo que aquí llevamos denunciando mucho tiempo quererla pseudo ciencias le homeopatía y otras muchas cosas que son en muchos casos auténticas estafas Rubén Sánchez portavoz de Facua muchísimas gracias Sastre seguiremos hablando el Gobierno por supuesto claro Manuel Pardos presidente Adicae muy buenos días

Voz 1853 26:45 buenos días cómo está ahí estamos haciendo muy

Voz 0927 26:47 pero haciendo haciendo una ronda aquí con mucha gente rápida para ver qué es lo que le piden al nuevo Gobierno en este caso al al responsable de de Sanidad y Consumo que le piden desde Adicae

Voz 1853 26:58 bueno yo creo que nos han pedido ellos más bien

Voz 0927 27:01 vale pues entonces que le han pedido que va a nacer

Voz 1853 27:04 el Pedro Sánchez al que conocemos perfectamente con el que hemos presentado nada menos que una ley de las que están y que supongo que ahora se aprobarán la Ley de Transparencia de los contratos que puede resolver todos estos conflictos tan importante es que han habido eh pues bien coronel presentamos la ley radica eh

Voz 26 27:30 no lo puedo ocultar viendo

Voz 1853 27:33 ahora que en el el discurso de censura nombra a los consumidores los organismos supervisores que son los de servicios financieros aunque hay también los de telecomunicaciones completamente reitera incidir cambiarlos revisarlo labor que lleva Adicae desde hace muchos años que eh dice vamos a revisar esto para defensa de los consumidores en la la toma de posesión de carteras de la nueva ministra Carmen Montón ha nombrado especialmente como tarea prioritaria la defensa de los consumidores frente a los grandes fraudes que hemos oído

Voz 0927 28:18 es un paso es sin duda usted cree señor Pardos que va a cambiar mucho la situación con respecto a lo que hemos tenido en los últimos años o no

Voz 1853 28:27 bueno yo creo que es una innovación es una sorpresa pero es una innovación ya hay algunos que siempre hemos creído en Pedro Sánchez como o joven como innovador

Voz 0927 28:40 muy bien pues Manuel Pardos seguiremos hablando de todo esto dice el Gobierno como decíamos a nuestro primer invitado eh gratis gracias hasta la próxima adiós ley veneciano buenos días buenos días a su portavoz de OCU Organización de consumidores usuarios qué te parece la nueva ministra de Sanidad

Voz 35 28:58 bueno pues a priori nos parece bien lo justo también que sea una mujer consta que sea una persona

Voz 36 29:05 que sea sensible a los temas

Voz 35 29:08 el consumo por supuesto y además bueno pues nuestro presidente trabajo también es nuestras filas en la OCU con lo cual entendemos que va a nacer ambos muy sensible a las peticiones de los consumidores

Voz 0927 29:18 es verdad de hecho hablo el otro día en la en la en la investidura habló de consumo que no es habitual los presidentes Gobierno no no hemos hablado alguna vez que estuvo hace no sé cuántos

Voz 35 29:27 claro en nuestro departamento en concreto

Voz 26 29:30 relaciones y bajando

Voz 35 29:32 los otros con los Reyes con lo cual seguramente que va a estar muy de acuerdo con las peticiones que les a ser sensible como Carmen Montón

Voz 0927 29:39 bueno qué peticiones harías ahora mismo

Voz 35 29:42 rápidamente en los últimos meses las directivas muy importantes de consumo como pueden ser la ley de servicios de pagos es importante que limita la responsabilidad del consumidor de ciento cincuenta a cincuenta euros es decir que si somos víctimas en Internet

Voz 37 29:58 tendríamos que pagar víctima donde

Voz 35 29:59 no sólo tendremos que pagar hasta cincuenta eso está pendiente la ley de viajes combinados también está pendiente la transposición algo que no surge muchísimo una ley para el consumidor menos agua menos favorecido el consumidor sensible como pueden ser la gente mayor que es víctima

Voz 36 30:16 de Sweet de personas de

Voz 35 30:18 gente con muy poca vergüenza que vas a tu casa a casa de las señoras mayores especialmente lo pilló desprevenidos respire el número de cuenta en algún caso recientemente cuando hemos tenido noticias los roban es algo muy importante ir sobre fue muy sensible una penalti que presentamos con ellos la petición de siempre Jesús que la recordara

Voz 1480 30:37 una agencia de consumo a la Italia

Voz 35 30:39 más decir que la feria se realmente sea cómo funcionan Italia que puede imponer sanciones ejemplarizantes en materia de consumo para que no nos atropella en acuérdate del caso de Apple que más en España impusieron una multa por lo de la Ley de Garantías que restringía dos años a uno y en España la multa fue de cuarenta y dos mil euros en Italia la misma agencia fue de tres millones de euros

Voz 8 31:01 fíjate tú imagínate la diferencia bueno

Voz 0927 31:03 a veces te veo Emiliana qué crees entonces que va a mejorar la cosa con respecto al Gobierno anterior si en consumo

Voz 35 31:09 tiene que mejorar pues pues todo hemos comentado porque sensible porque tiene que hacerlo mejor porque han estado con un varón ver la imposición de normas Owen y muy necesarias para los consumidores estaremos para recordárselo al presidente y nuestra administra

Voz 0927 31:23 muy bien Iliana Izverniceanu portavoz de OCU muchísimas gracias a Dios

Voz 35 31:28 gracias también hemos pedido dos asociaciones

Voz 0927 31:30 Logista es que nos digan que le piden a la nueva ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera en materia de Medio Ambiente que como vimos en especial del domingo pasado tiene mucho que ver con nuestros hábitos como consumidores esto es lo que pide Paco Segura coordinador estatal de Ecologistas en Acción el

Voz 16 31:46 cambio radical de estar con un Gobierno en el medioambiente la la prioridad que las políticas energéticas siempre favorecían a las grandes corporaciones por ejemplo a la grandes empresas eléctricas así a un gobierno en el que pueden cambiar bastante las cosas quiere decir la nueva ministra cosa una persona con sensibilidad reconocida en estos temas y que desde luego no va a poder mantener las políticas que que venía haciendo el anterior Gobierno seguro a buen seguro tendrán un buen cambio la expectativas que desde luego vamos a mejorar mucho en cuanto a poner en marcha medidas que realmente hagan que el cambio climático pues eh se tome en serio se tomen medidas para para abordarlo para intentar minimizarlo lo posible porque lo cierto es que ya lo tenemos aquí

Voz 0927 32:30 qué piensa Mario Rodríguez director de Greenpeace España

Voz 35 32:33 por lo menos una ventana de esperanza la oportunidad habrá cosa exprimir vamos por ejemplo la derogación del impuesto al sol o cuál va ser la posición de España en Bruselas de cara al escenario de renovables diez cosas concretas que lo van a permitirme vivir si realmente se pasar de las palabras a los hechos respecto a la nueva ministra Teresa Ribera comparte una compartimos una visión de que el cambio climático tiene que estar en la agenda de prioridades sí que tener una transición energética hace las energías limpias de forma justa tiene retos muy importantes poner fecha al fin de carbón y de las nucleares en España pero sí que tiene que haber un ministerio que lidere estoy y que además tenga las competencias de energía que fue el problema que existe en el anterior Gobierno Kennedy iba por un lado me veo ambiente pero estaba como paralizado

Voz 38 33:20 Jorge Morales buenos días buenos días ingeniero

Voz 0927 33:23 a nuestro experto en energías patrono de la Fundación nobles te hago la peor pregunta de todas la más complicada eh eh vamos con los socialistas va a bajar el precio de la luz

Voz 1621 33:32 pues depende de cómo lo va a tener como porque si como alto como decía ahora Mario de Greenpeace no es un reto muy importante además de su compromiso es de cerrar nucleares de carbón ya están incluso aventurado lo del calendario de cierre de forma casi simultánea de ambas tecnologías claro hay que tener en cuenta que estamos hablando de casi el cuarenta por ciento El País entonces a pesar de que tenemos ahora muchas de sino sobran si cerramos más de la mitad de las centrales lo que va a pasar es que la luz se va a disparar eh entonces lo que hay que hacer es inmediatamente un plan de sustituto

Voz 1853 34:01 John de energía e para que todo

Voz 1621 34:04 es energía que ahora sea aporta por esas centrales pues venga a a a ser generada por por el viento

Voz 0927 34:10 a ver Jorge que llevan muchos años quejándose de que si las renovables el impuesto al sol aquí tienes a Pedro Sánchez para que le pidas cosa pídele unas cuentas cositas

Voz 1621 34:18 bueno yo creo que lo que hay que hacer en el en el poco tiempo que tienen

Voz 1853 34:22 porque esto es clave hay que tener en cuenta que un real

Voz 1621 34:24 decreto típicamente tarda doce meses en gestionarse en tramitarse dentro de la por toda la burocracia que en España hay que seleccionar muy bien cuáles son las batallas e al ideas no y entonces bueno yo creo que no van a tener tiempo hacer una reforma en profundidad del sector pero hay unos cuantos aspectos críticos no cambia por ejemplo el funcionamiento de la hidroeléctrica en el mercado electricidad que tantos sustos nos da eh cada vez que tengamos agua tengamos agua pues aparece un problema en el precio que desde luego pues garantizar una estabilidad regulatoria renovables que permita eso hacer una sustitución lo más rápidamente posible de esas energías que son Karachi son contaminantes

Voz 35 34:59 lo que le estoy preguntando a todos crees de rearme

Voz 0927 35:02 antes que con un gobierno socialista va a cambiar las cosas con respecto a lo que ha pasado en los últimos años o no

Voz 1621 35:08 no hay que decir que en principio el en el equipo y en persona en particular la ministra de Transición Ecológica es un perfil muy diferente eh yo diría que es diametralmente opuesto al de ministro anterior no entonces bueno pues hay por lo menos hay algo más de esperanza no de que que bueno porque enmiende la plana al anterior que yo llamaría de política energética del anterior Gobierno no en cuenta por ejemplo en cuanto el que me paneles solares y demás recuerdo a los oyentes que tenemos la legislación más restrictiva del mundo en el país con más sol de Europa tiene la peor normativa del mundo insulares no así que no es muy difícil hacerlo mejor

Voz 1853 35:44 pero lo que pasa

Voz 0927 35:46 los anteriores algunos

Voz 1853 35:49 daremos aquí para exigir no que sea algo mejor eh sí creo que sea bueno que es muy diferente

Voz 0927 35:54 si nunca te van a faltar sitios donde contarlo donde denunciarlo sea contra quien se y por supuesto aquí en Ser Consumidor Jorge Morales como siempre un fuerte abrazo

Voz 1853 36:01 gracias a vosotros y queremos ahora hablar también con los agricultores

Voz 0927 36:04 pues porque también ellos tienen nuevo ministro y sus decisiones les afectan a ellos y también nosotros Miguel Blanco muy buenos días hola buenos tíos secretario general de COAG Coordinadora de Organizaciones Agrarias ustedes les gusta el ministro o no

Voz 1568 36:17 bueno a nosotros evidentemente el perfil del ministro si nos gusta porque pues bueno porque es conocedor del sector agrario gran conocedor es conocedor de las políticas agrarias comunitarias que son muy cómodo

Voz 26 36:29 lejos las están reformando

Voz 1568 36:32 estamos en un inicio de propuesta nueva de reforma para un nuevo periodo dos mil veinte dos mil veintisiete conoce las instituciones europeas de primera mano que es muy importante tener conocimiento de causa hay muy poquito tiempo para la negociación de la reforma de la PAC previsiblemente también va a ser corta la legislatura previsiblemente por lo tanto si viene preparado mucho mejor para todos

Voz 0927 36:53 ya vamos a escuchar lo que decía el ministro el día de la toma

Voz 39 36:56 no sé si en el jueves pasado obtenemos su sector agroalimentario que es realmente puntero en el mundo pero tenemos que continuar abriendo puertas y sobretodo tanto para uno como para otro hacer que la revolución digital se integre plenamente en todos los cambios que están producir está de acuerdo no

Voz 38 37:13 todo no porque de otra manera

Voz 1568 37:15 no puede ser de otra manera pero claro a todo eso hay que puntualizar habría que puntualizar cosas ya en la concreción porque así en términos generales estamos

Voz 0927 37:24 a Miguel para terminar que siempre os quejáis de los precios en el diferencial de precios lo poco que dos pagan a vosotros por los productos y lo mucho que pagamos los consumidores esto el Gobierno puede hacer mucho puede hacer poco cómo está la cosa

Voz 26 37:35 puedo hacer mucho el mes pasado el diferencial de precios por ejemplo cientos porfía respecto a lo que nos pagan a nosotros a los productos lo que para el consumidor que esto se tiene que terminar como pues eh modificando mejorando la Ley de Mejora de la cadena agroalimentaria eso sí se puede hacer y además en un tiempo récord incluyendo eh pues la venta y lo puto reclamo y otras medidas que desde nuestro punto de vista perjudican tanto al consumidor por una parte como los productores con el otro pelea también porque haya una regulación de la Cadena Alimentaria en la Unión Europea que hoy todavía no hay una propuesta de mínimos por parte de la Comisión Europea pero no hay esto con mucho a los eslabones más débiles de la cadena los productores por una parte los consumidores por la OTAN

Voz 0927 38:26 perfecto Pedro Sánchez Carmen Montón Luis Plana Reyes Maroto Akil han puesto muchas tareas hoy al nuevo Gobierno de estos a tres ministros y al presidente del Gobierno Miguel Blanco secretario general de COAG como siempre muchísimas gracias un fuerte abrazo hasta la próxima

Voz 26 38:39 muchísimas gracias un saludo

Voz 12 38:42 has engañado robado

Voz 0927 38:59 recuerden este nuestro Whatsapp seis siete nueve cero diecisiete cero catorce seis siete nueve cero diecisiete cero catorce para vuestras quejas denuncias llamadas Nos dejáis hay vuestro comentario la denuncia ya vemos si en ese sorteo que hacemos entre comillas pues puede salir o no pero todos los tenemos en cuenta nos vamos ya a las redes

Voz 40 39:40 Isabel Fernández Muñoz nos nos decía en Facebook soy responsable y siempre recicla muchísimo más después de haber visitado una planta de reciclaje todo el mundo tendría que visitar las para tomar conciencia Nieto Castro Vázquez en cambio también en Facebook señalaba

Voz 8 39:53 el reciclaje si el reutilizable el recicla

Voz 40 39:56 es una tomadura de pelo

Voz 40 40:21 esta de hoy planteamos la siguiente pregunta estaremos más protegidos los consumidores con el nuevo Gobierno socialista las respuestas posibles mucho más protegidos más igual en Pedro haremos será mucho peor y la encuesta la semana pasada resultados el preguntábamos eres un consumidor responsable con el medio ambiente el sesenta y tres por ciento de nuestros oyentes dicen que reciclan bastante un treinta y siete por ciento dice que reciclan mucho

Voz 0779 40:49 la semana pasada hablábamos en el programa de Día Mundial de Medio Ambiente

Voz 14 40:53 por eso hemos decidido traer a Jesús Alonso fue la Fundación Vida Sostenible para que nos hable de su calculadora de huella ecológica buenos días Jesús

Voz 16 41:00 hola buenos días qué tal cómo estáis gracias por estar

Voz 14 41:03 nosotros queríamos informar a nuestros oyentes de de cómo funciona explicarles cómo funciona y cómo pueden a través de su web calcular el impacto que tienen en el planeta

Voz 16 41:10 tenemos varias calculadoras ecológico colgaron hace algún tiempo son temáticas decir que miden nuestra huella de transporte de energía materiales de aquí de residuos pero hemos lanzado unas pocas semanas de lo cual estamos muy contentos porque es una una huella ecológica con pasta de se puede realizar en apenas un minuto y medio y lo que sí es cuántos planetas tendríamos que tener lugar del olivo que tenemos si todo el mundo tuviera el tren de vida que llevas tú

Voz 14 41:40 yo he usado esa calculador hay que aparte de ser muy visual de va guiando con distintas pautas no algunas ha sorprendido verdad de la frecuencia con la que comer carne en la edad que tiene si compartes vivienda o no los ingresos no

Voz 16 41:53 pero cuenta que antes y ya tenemos calculadoras hechas otros años son otro tiempo esta último calculadora con pasta es como un destilado de todas ellas entonces hemos visto las las preguntas clave digamos que definen decirles una personal de baja huella o de alta huella dio las claves claves son por ejemplo si eres carnívoro vegetariano si te gustan los perdón si utilizas un cochazo grande o vas caminando al trabajo ese tipo de cosas digamos fundamentales que distinguen una persona de cinco planetas de alguna huella ecológica descomunal de una persona más moderada digamos que tiene su huella es un planeta medio o tal vez dos

Voz 14 42:28 insiste es también mucho en el tema de los hábitos de climatización del hogar no cuando se usa el aire acondicionado

Voz 16 42:34 la climatización es algo realmente fundamental en cuenta que es algo así como digamos la tercera parte incluso de la huella ecológica energética de una de una viviendas ente entonces lo bueno es que hay cosas bastante sencillas es buena para reducir el derrocha energía por ejemplo aislar hábilmente puertas y ventanas incluso con creces o gastando poco dinero pues encargar sobre cristal etc y en verano ocurre lo mismo con aire acondicionado si tenemos una buena instalación digamos con un buen termostato lo utilizamos con con parsimonia o con prudencia pues en muchos llevó a García

Voz 14 43:08 si los oyentes que nos escuchan utilizan esta calculadora se puede sorprender de que en algunos aspectos sí que estén muy concienciados pero nosotros a lo mejor estén derrochando estén siendo más irresponsable

Voz 16 43:19 pues eso nos parecería maravilloso porque si conseguimos una sola persona haciendo la encuesta descubra que tienen un hábito por ejemplo que puede cambiar fácilmente que solera de relato cambia su hábito cambio asuma a vivir reduce su huella ido paso digamos ahorra a lo mejor su salud sería perfecto es nuestro festivo llevamos dentro

Voz 14 43:37 muchas gracias Jesús Alonso de la Fundación Vida Sostenible y que tengas un buen día

Voz 8 43:59 gente de su libro eh

Voz 0779 44:01 seguro que les va a interesar que es comer sano esta sucesión en SER Consumidor la etiqueta

Voz 0927 44:12 José Miguel buenos días buenos de moléculas del nombre tienes que colaborar a ver qué podemos dijiste en la etiqueta la etiqueta del que yo quiero que la gente aprenda a leer etiquetas era bueno ahí está menos de lo que nos gustaría pero esto lo tenemos que arreglar en cualquier momento y ya saben que Mulet es profesor de Biotecnología de la Politécnica de Valencia dirige un máster es autor de los productos naturales la Timo Comer sin miedo medicina sin engaños transgénicos sin miedo y ahora que es comer sano las dudas mitos y engaños más extendido sobre alimentación es la verdad es que la bomba eh

Voz 8 44:42 en la verdad es que yo creo que para los oyentes a ambas les va a ser muy útil porque reconocerá muchas cosas de las que hemos hablado aquí muchas

Voz 0927 44:50 cosas te parece que hagamos un repaso son ciento un dudas mitos engaños

Voz 0927 44:59 sin que nos salga taquicardia a la gente que está ahora mismo a estas horas de la mañana a ver vamos somos lo que comemos

Voz 0866 45:05 no

Voz 8 45:05 no haber comer es una expresión cultural y entonces nosotros comemos lo que somos porque es una parte de nuestra cultura

Voz 0927 45:12 este es uno de los primeros capítulos repito ciento uno o sea que si se compra el libro ya ya lo saben por cierto editado que es comer sano editado por Destino el tomate no sabe a tomate entonces dices tú

Voz 8 45:23 Nadal ha calado al pil pil au paella una cosa así a ver el tomates y lo coges en la matar el punto de maduración sabrá tomate y estará muy bueno también depende de que sea si te lo compras fuera de temporada pues estará insípido

Voz 0927 45:35 comía mejor nuestras abuelas temperaturas no habernos

Voz 8 45:38 las abuelas comían pregunta se lo eso es lo primero porque pasaron mucha hambre y luego comía lo que podía otra cosa es que le echamos mucha inventiva

Voz 0927 45:46 hay que beber ocho vasos de agua al día depende

Voz 8 45:48 de la SEC que tengas no necesariamente no hay que beber ocho vasos hay que ver los vasos que te pido al cuerpo

Voz 0927 45:54 es más sano beber agua embotellada no

Voz 8 45:56 ni para el medio ambiente es mucho peor los productos

Voz 0927 45:59 Lies no engordan engorda menos

Voz 8 46:01 pero engordan pero sí Kommersant doble en gordas más

Voz 0927 46:04 bueno esto son teatralmente todo esto está súper documentado en cada una de de estas cosas que nosotros estamos planteando

Voz 8 46:11 rápidamente ha explicado en detalle para que la gente sepa porque lo digo efectivamente osea que está documentado no es que el

Voz 0927 46:17 haga ala de repente se pone a hablar de cosas sino de mucho el azúcar moreno

Voz 8 46:21 no es mejor que el blanco no es igual es azúcar punto exactamente igual a ver el azúcar moreno puede estar teñido o puede estar menos purificado puede rastrear alguna vitamina mineral más pero al final es el chocolate del loro porque básicamente es noventa y nueve por ciento azúcar

Voz 0779 46:35 sí

Voz 8 46:36 un producto sin azúcares añadidos que es algo que vemos habitualmente en muchos productos exacto para diabéticos no ni mucho menos eh un producto sin azúcares añadidos puede tener Fructuoso glucosa que venga de ingredientes naturales pero sigue siendo no recomendable para diabéticos una duda que se plantea mucha gente dice los el duque antes artificiales son peligrosos no no son peligrosos lo que pasa que el problema que dicen los dietistas es que te acostumbrados a bordo UCE y quizás eso no sea lo mejor pero de de seguridad son seguros me ha gustado mucho un capítulo que digas a las grasas el colesterol las estatinas todo eso bueno quizá porque yo digo tengo este problema hay hablabas un poco hay de cómo se ha ido rebajando entre dos de doscientos veinte el niveles a doscientos Kay puede haber intereses detrás cuenta eh a ver es verdad que hará unos diez quince años se bajaron los niveles mínimos sí que es verdad que el tema del colesterol no acabamos de entender

Voz 0927 47:27 SER pero parece ser que no

Voz 8 47:29 Nos bueno tener el colesterol alto otra cosa es que hay muchas veces que tienes problemas cardiovasculares Hinault correlaciona con niveles altos de colesterol pero yo por si acaso conviene cuidarse la margarina es mejor que la mantequilla no necesariamente lo que nos venden todos los días pero unas propiedades diferentes de la mantequilla oye otra cosa que nos vende muy a menudo que además son

Voz 0927 47:49 necesario los suplementos omega tres omega seis

Voz 8 47:51 siete de lo recomiendo algún médico porque tiene algún problema salud sí pero haber es mucho más barato comer pescado que comprarse pastillas muy caras con el logo de alguna sociedad médica Händel que seguro

Voz 0927 48:02 pero por ponerlo sobre todo para personas ya de cierta edad o Mi caso los suplementos de colágeno magnesio son necesarios o no no no porque la mayoría de los casos no frenaba el pan engorda el integral no