SER Deportivos (25/12/2017)

Voz 0699 00:00 hola a todos buenas tardes feliz Navidad bienvenidos al deporte en la SER por un día me vais a permitir que olvidemos a Cristiano y a Messi a Madrid y a Barcelona a Gasol es ya Hernangómez a Nadal es ya contadores incluso a Mireya sigue viñas en una jornada así nuestra entrada del programa va dedicada a todos aquellos que representan la esencia pura del deporte la que sirve para formar y educar y la que sirve para ayudar este primer minuto va dedicado a todos los que corren para concienciar a la gente sobre una enfermedad va para los que nadan para recaudar fondos para los desfavorecidos a los que se hacen un Iron Man para concienciar sobre la violencia de género para todos aquellos deportistas que son héroes anónimos va el primer minuto de este SER Deportivos de Navidad es verdad que los periodistas deportivos usamos muy a la ligera la palabra Crack hasta la regalamos en exceso así que los verdaderos cracks sois todos los que con vuestro ejemplo deportivo y solidario aumenta indignidad a este mundo del deporte no es un regalo a vuestros oídos el regalo al deporte sois vosotros así que gracias lastres bueno comenzamos el deporte César Deportivo Francisco José Delgado pues feliz Navidad aquí estamos los de ser deportivo no podíamos faltar gracias por no hacerlo vosotros un día así un saludo desde aquí en nombre de toda la redacción de deportes de esta casa con Sonia Lus en la producción de Juan Carlos Ingelmo como cracks de la técnica bienvenidos a una hora de deporte un poco diferente porque el día de Navidad lo que sí tenemos que tirar de la actualidad entre la NBA y el Boxing Day de la Premier que es lo que tenemos básicamente el SER Deportivos duraría sólo hasta las tres y diez el abordaje Nos plan eso sí en uno minutos Toni López va a poner al día la agenda de la tarde noche entre polvorón y cuñado o dos parece bueno un ratito de deporte y desconectar y así saber dónde encontrarlo lo que vais Ancona en SER Deportivos es una entrevista especial on protagonista especial con el que pasamos el segundo año las Navidades entramos en año de Mundial en unos días llevo pensado en el técnico de los hizo campeones del mundo a ver si nos sirven de talismán y la cosa marcha mejor aunque a nadie le podrá marchar mejor que al que ha sido elegido el deportista del año el Comité Olímpico Español ha galardonado a SUR a Saúl Craviotto como el galardonado de este dos mil diecisiete el mejor deportista de del año y el cuádruple medallista en juego pues el dos veces campeón del mundo y el vencedor de programa Masterchef que todo hay que decirlo se va a pasar por este SER Deportivos especial de Navidad era que el día se presta pues le vamos a preguntar por deporte y cocina que yo creo que parece un buen vino tenemos preparado un buen rato de deporte y Radio uno aseguró así que no vamos a esperar nuestro primer protagonista empieza a ser una tradición nos está esperando un hombre que no se abrió sus puertas la pasada Navidad sigue queremos compensarles esta norma

Voz 0699 03:11 pues aquí seguimos en SER Deportivos vamos a meternos en casa esta Navidad del hombre que nos ha dado la alegría más grande de la década en el deporte español con en la selección española de fútbol que no nos engañemos es el equipo que más seguimiento global tiene en este país se proclamó campeona del Mundo en Sudáfrica en el año dos mil diez ha llovido desde entonces pero por mucho que caiga agua diluvio haga frío o calor los aficionados al deporte jamás podremos olvidar aquel Mundial y este año que arranca en una semana hay otro en Rusia pero para eso queda tiempo no va a ser de lo que queremos hablar con el protagonista un hombre de fútbol y hospitalario porque no ha recibido en su casa Jacobo Castro compañero de la Cadena Ser Feliz Navidad muy buenas tardes

Voz 6 03:49 muy buenas tardes Pacojo feliz Navidad para ti también donde

Voz 0699 03:52 Thaçi con quién

Voz 6 03:53 pues mira tengo aquí al lado al único hombre que puede decir que es ha sido seleccionador español que ha ganado mundial además se ha ganado Champions como entrenador ligas Bono una auténtica leyenda Vicente del Bosque que ahora mismo le voy a dar cola te vas a escuchar en sintonía de ser

Voz 0699 04:09 Deportivo mira qué bien qué bonito pero esta hora muy buenas Vicente feliz Navidad hombre es navideño Vicente del Bosque bueno me gusta sanos Gran Familia se han cambiado mucho las navidades desde que usted era pequeña al hasta ahora

Voz 1955 04:22 bueno bastante son yo creo que el Evangelio evolucionen en esta España ha sido muy positiva hay yo creo lo vemos desde otra óptica vamos

Voz 0699 04:29 lo mejor que verán mejores peores o eran sólo diferente Vicente

Voz 1955 04:33 bueno pues éramos más jóvenes yo lo había también ha vivido también muy bien no sé que no me puedo quejar pero vamos ahora lo veo de distinta forma y creo que ojalá que en todos los hogares pues ya una la posibilidad de disfrutar de ellas cuál es el recuerdo así de de la Navidad Vicente del Bosque cuando bueno no sé cuando era crío pues lo eh pero la verdad que íbamos toda la ahí hay en la fecha como le sucede al no poco más o menos como la de ahora no eran muchas

Voz 0699 05:01 la familia

Voz 1955 05:03 pues sí es importante de mi madre somos éramos muchos Ipar de mi padre también sí pero vamos estamos más con la parte de mi madre

Voz 0699 05:10 eran tiempos de familias muy numerosas eh

Voz 1955 05:13 entonces sí bueno ya con tres niños antes tenemos tres hijos en numerosas si usted cumple la media a la cosa como es es una multitud tres

Voz 0699 05:24 para para estas épocas desde luego hayan algún recuerdo futbolero de Navidad de antes separaba también hubo alguna vez fútbol Vicente en estas fechas

Voz 1955 05:31 sí sí sí

Voz 7 05:31 el jurado estando cedido en el Córdoba por ejemplo en el setenta y uno

Voz 1955 05:36 no setenta y dos jugamos el día uno por ejemplo el día de año Nuevo se si eso jugando partidos en estas fechas

Voz 0699 05:42 el cómo era ese fútbol de navidad era distinto

Voz 1955 05:45 si no lo que pasa es que vemos ahí tenemos el ejemplo de la

Voz 7 05:49 es verdad que es muy agradable bueno yo creo que

Voz 1955 05:52 podríamos dar una vuelta eso pero también los jugadores pues tienen derecho al descanso claro

Voz 0699 05:56 eh a usted no le importa jugar el día uno por ejemplo cuando era jugador o jugadores tan virgen

Voz 1955 06:01 esa noche a las doce y pico de la noche nos fuimos concentraron prosigue fue a un Parador Nacional que llamaba la Ruzafa que donde se concentraba el Córdoba jugamos luego el Valencia un acuerdo sobre el resultado que por vamos cero me acuerdo perfectamente

Voz 0699 06:17 claro empalmando uno al mando no te acuerdas casi

Voz 1955 06:33 tolerancia pues entonces era soltero vivía con otros dos compañeros del Córdoba ahí no pasamos en casa hasta ahora que nos tuvimos que ir concentrados

Voz 0699 06:41 que esta época de de Navidades es para Vicente del Bosque época de amigos son muy muy de familia

Voz 1955 06:47 bueno hay tiempo para todo de Familia principalmente también de amigos hay hicimos brazo

Voz 0699 06:51 era como la familia no tiene próxima habíamos pensado en esta SER Deportivos en rodearse de amigos si a usted le parece bien

Voz 1955 06:59 bueno pues encantado cuánto tiempo ha estado Vicente del Bosque

Voz 0699 07:01 activo en el fútbol como futbolista y con todo como entrenador tiene el cálculo uno lo pierde cuando son tantos años

Voz 1955 07:05 pues llegué a Madrid con diecisiete años en el año sesenta y ocho estamos en el diecisiete cuarenta y nueve cincuenta años

Voz 0699 07:13 madre mía en tanto tipazo

Voz 1955 07:16 dos años después la banca claro claro es que hay que contarlos

Voz 0699 07:18 todos ellos decidieron no estoy hablando sólo del Real Madrid eh por cincuenta y tres años en llegó a cincuenta y tres cincuenta y cuatro en tanto tiempo seguro que tiene un montón de amigos e nosotros hemos localizado unos cuantos que querían estar aquí en este día de Navidad con Vicente del Bosque está usted cómodo vale Vivienne vale pues para empezar le voy a llevar hasta Inglaterra que hay alguien que lo quiere mandar un mensaje

Voz 8 07:40 Vicente soy Pep Guardiola e felicitarles por el homenaje que te hace un reportaje que hace no sólo hay que te hacen is me piden que te pregunta y me gustaría que puedes mandar desde tu casa de su debes tener algunos vídeos de cómo jugabas porque no tuve la suerte de verte y me gustaría verte en ese jugador que era rápido potente que Picardo mucho al espacio y Busquets vaya que me gustaría verte jugar porque no tuve la suerte de haber de espero que aquí en mayo desde unidad esto es me lleve a algunos a unos DVDs de de estos grandes actuaciones no de los títulos que ganaste que aseguran haber muchos sino de cómo jugaba un abrazo de que este te echa de menos

Voz 1955 08:21 bueno qué quieres que te deja muy gracioso

Voz 0699 08:25 los nombres muy gracioso no quiere unos DVDs de cómo os dejo con acritud como jugaba Vicente del Bosque bueno

Voz 1955 08:33 pero centrocampista un poco decía aunque dice que los que me apreciaban dice que ve ya ve en el fútbol rápido pero vamos a muy lento aunque intentaba desarrollar el jugador tenía buen sentido de equipo luso Kungun

Voz 0699 08:45 decía Pep Guardiola sí fue

Voz 1955 08:48 no lo estaba no estaría mal en la comparación pero bueno hemos tenido en esa zona hay en medio campo tanto en época del Real Madrid y con el Fernando Redondo Makelele que no ha sido hemos tenido una selección Xabi Alonso Busquets que han sido para mí unos buenos ejemplos de lo que debe ser un centrocampista en esa zona así

Voz 0699 09:05 a usted le gustaba mucho

Voz 1955 09:08 no me hubiese gustado lamenta Xabi Alonso también de Ivano dice que era muy rápido es decir casi todo lo contrario de lo que era pero bueno se lo agradezco y de base en la admiro hoy adiós en una carrera profesional estupenda de ir representa muy bien lo que es el entrenador del fútbol español en el mundo no tiene

Voz 0699 09:31 los suyos de cuando jugaba

Voz 1955 09:33 me si tengo que tengo esas cintas de que yo creo que ya no se llevan pero me dado Pérez son poco ponerlas al día porque no me gustan y oírme nivel así que prefiero que estén ahí hice algún día alguien las que debe de los no revisar unas puede coger Palacios

Voz 0699 09:50 pues dele una Jacobo que Guardiola quiere una de Beta Max por lo que sea justo ya que estamos por las islas británicas Vicente que nos hemos puesto para que las vamos hablando

Voz 9 09:59 hola soy jugador del Chelsea de la selección española

Voz 10 10:02 sí bueno e quería preguntarle a él

Voz 0699 10:06 Vicente qué qué tal está

Voz 9 10:08 no Si hubiese algún día pues ahora aquí a entrenar con nosotros que que no sabíamos

Voz 0699 10:13 selección a la ahí lo tiene

Voz 1955 10:16 pues nada es también es uno de los chicos que hemos ido incorporando en nuestros últimos tiempos a a la selección que me alegra que se vaya consolidando que estaba haciendo una buena temporada en el Chelsea tenemos la fe puesta en ello cuando el año pasado hace dos años de llevamos a la a la Eurocopa verdad confiamos mucho en él y eso que tiene competencia en el fútbol español pero me alegro que todo vaya bien principalmente es un jugador muy muy buena persona que es muy importante trabajar con gente agradable

Voz 0699 10:44 como jugador la conocemos como personas muy buen chavales

Voz 1955 10:47 eh muy bueno social e hicieron una hervir en las para para cualquier joven y que además es un buen ejemplo sin ninguna duda

Voz 0699 10:56 hemos empezado diciendo que en una semana en tenemos un año de Mundial que el Mundial dos mil diez está en el recuerdo de todos y claro también tiene que pasar por sus amigos o por los que fueron sus jugadores amigos también Vicente Royo

Voz 11 11:10 Capdevila Xabi mi pregunta es respecto al Mundial de Sudáfrica dos mil diez si hubiera sido en Brasil o verás llamado Marcos Senna gracias por la respuesta un abrazo muy fuerte

Voz 1955 11:23 y además me parece muy bien que defienda porque decidida a Marcos porque ha sido de las decisiones más dolorosa hacemos toma más dolorosas pensamos que era lo que más convenía teníamos una gran confianza en este medio campo nuevo que bueno os reforzado con Sergio Busquets Xabi Alonso que no tendrá el protagonismo que ha tenido yo luego con nosotros hicimos que dejará Marcos Senna en una de las decisiones más dolorosas y que ahora todavía cuando lo veo me da un poco de de cosilla y como un fin de de de de que crean lo mejor pues nosotros le hicimos una faena gorda y me alegro que sea Joan Capdevila porque no es dudoso de que ha sido un excelente compañero crisis de acuerdo no sólo de los que estuvieron alrededor suyo sino de aquel que debió de estar a lo mejor

Voz 0699 12:06 no no pudo tengo un compañero de Capdevila que también se ha querido sumar al día

Voz 12 12:12 Carlos lo Marchena la pregunta es en qué se inspiró o cómo llegó a la conclusión de que era la más acertada la charla previa a la final del Mundial me mucha curiosidad por saber en qué se inspiró en ella ese acordó para darnos la la charla previo parecido magistral que que no veo

Voz 1955 12:38 bueno pues Carlos la claro rápidamente yo creo que más que un echará de motivación porque en ese momento yo creo ante el Mundial no había no hay palabras que superen lo que le podría yo decir sí pero sin embargo le toque la fibra de lo que es el deporte y lo que es el fútbol lo que representamos en aquel momento y queremos gente muy importante que íbamos a jugar el partido de nuestras vidas que seguramente alguno no lo a estar allí y que debíamos de disfrutarlo y al mismo tiempo poner por interés y luego poner imagino que hablaríamos de alguna cuestión técnica o táctica del rival para terminar pero lo más importante yo creo la parte humana parte sensible verdad de lo que nos estábamos jugando lo que representa vamos que no éramos Raúl Herrero ni que veníamos a defender a España hiciéramos futbolistas solamente

Voz 0699 13:29 en aquella charla uno mira a los ojos de los jugadores no tiene tiempo y tiene que recorrer los todo recuerda alguna cara especialmente que mientras usted estaba charlando le le impactara

Voz 1955 13:38 a un poco descreído en algunos momentos sobre todo si las charlas son muy largas que la concentración de los jugadores ante un partido sea máxima entonces hoy en centros en lo más breve posible lo más conciso posible porque creo que va en beneficio de la atención de los jugadores cuánto duraría aquella charla me acuerdo no durante doce quince minutos pero no más porque siempre eso pues colisiona con la atención de los de los jugadores jugadores ya lo han hecho un par de preguntas

Voz 0699 14:07 pero hay algo que no le he contado que siendo un día de amigos hoy el día de Navidad es un día más de fama

Voz 13 14:14 Elia hola Vicen nada sólo quería hacerte una pregunta qué te parece si ahora que hemos entrado en el gremio de los abuelos pues bajara un poquito el ritmo de trabajo no se dedicaran a lo que hacen todos los abuelos a pasear a los nietos por el parque te parece un beso

Voz 1955 14:35 bueno bueno pues una intentar aprender esa es decir se llegará el momento de que podamos pasea por el por el parque perdón la falta de una una responsabilidad más en la vida

Voz 0699 14:47 son mujeres que el echa de menos otros destinados al nuestro otra cosa

Voz 1955 14:50 eh

Voz 0699 14:52 no que digo que eso que dice su mujer mujeres que el echa de menos que que el que le falta tiempo

Voz 1955 14:56 bueno ha roto con la rutina de lo que tenía que hacer antes sí pero estoy dispuesta a colaborar con los jueces

Voz 0699 15:03 así los partidos eso cuesta es romper las rutinas de tanto tiempo de futbolista

Voz 1955 15:09 o de entrenador bueno en mi caso nosotros mucho porque sigo viendo los mismos partidos que antes la única cosa Paco pues es que no estoy pendiente todos los días de la próxima lista del próximo partido de la próxima convocatoria en el FIB del del del avance del retroceso de algunos jugadores Mora por lo veo todo con para disfrutar que por cierto porque esta selección está haciendo disfrutan muchísimo

Voz 0699 15:33 tanto que si de la mujer de sus ojos pues al niño esos son

Voz 14 15:36 sí bueno traza una politica Baixas lleguéis sino chófer

Voz 1955 15:44 giro de acceso le digo que debe ser suele Jorge pero bueno lo ha hecho el también con los otros con una pequeña así que no lo voy a hacer con él

Voz 0699 16:01 pero vamos que encantado de la vida no cae en el oficio de eso pero es de los más chulos eh no

Voz 1955 16:06 los levantamos temprano llevamos lleva llega de trabajar temprano hay está feliz que es lo más importante para nosotros pueda trabajar y estar incorporado al mundo laboral como cualquier otro chaval

Voz 0699 16:18 te vuelvo a los amigos que no soy yo de los que buscará lágrima y menos usted aunque el que viene le vas y mucho

Voz 15 16:23 pues hola Vicente soy Fernando Hierro como ahora que tienes tiempo lo puede disfrutar que sitio favorito de vacaciones que con un abrazo muy grande

Voz 1955 16:35 venga recomiéndanos once tiros eso no se dice al otro lado de la de dónde está Fernández donde nació Fernando del una nación en la en la parte oriental de Málaga ellos estoy en San Pedro Alcántara que es un pueblo

Voz 7 16:51 muy bonito hay muy andaluz y también muy de veraneo

Voz 1955 16:55 sí lo estamos muy cómodos el sitio preferido a buscar también cosa personales

Voz 16 17:00 en la lista de nada me gustaría preguntarle

Voz 0758 17:02 admite que que se cuál es su comida preferida va escolar

Voz 0699 17:07 no ha visto muy gordo y eso será en cuestiones personales de curiosidad

Voz 1955 17:15 como como de casi todo pero bueno hay cosas muy sencillas que son que son muy ricas Gento así una bueno como me gustan mucho un plato salmantino que no me gusta la paella un par de huevos fritos con un poquito de en cosa que hay en España la posibilidad de comer de todo en

Voz 0699 17:38 la Navidad en casa de Vicente del Bosque de alguna tradición culinaria o no

Voz 1955 17:42 buenos hemos por dinero otros todo un en fin una cosa de éstas sea siempre lo mismo sí

Voz 0699 17:51 darse Vicente del Bosque comiendo

Voz 1955 17:53 pues una llevamos unos discrecionales se llevó por lo menos quince días cuidando siempre recuerdo muchas cosas somos referente fue para nosotros que fue el señor Molowny que muchos días antes una o un mes antes de las vacaciones de Navidad que sabía ya que si iba a cobrar más de la cuenta entonces ponía a dieta los días previos a los días las semanas previas a la Navidad hay vídeo y este año estoy haciéndolo yo he bajado así que tengo la posibilidad de comer un poco más está muy bien yo creo que lo hacemos todos un poquito de la Semana Santa

Voz 0699 18:22 la Navidad y luego ya cuando llega estas semanas es mejor no sabemos lo que es mejor es evitar el cuarto de baño donde están a bascular en estos días pero bueno es que la etapa en el Real Madrid no lo hemos comentado aún yo creo que va siendo horita eh hola Vicente

Voz 17 18:35 digo los sábados como siempre el cariño que tengo yo la prefiero que te tengo solamente preguntarte cómo estás un abrazo muy fuerte hay como siempre a la Madrid si ir muchos recuerdos artículo Amelia

Voz 1955 18:51 el presidente de fue un hombre muy cariñoso con conmigo especialmente porque porque además estuvo muchos años en la Ciudad Deportiva todo horas tarde viendo los entrenamientos de la cantera cosa que yo estaba al cuidado de ella y pasamos muchas tardes de frío en la antigua Ciudad Deportiva luego cuando tuvo un momento de su presidente de una circunstancia como todos sabéis hacer me acercó al primer equipo y el primer equipo pues no renovó incluso antes de jugar la final de París sin saber todavía el resultado de lo que iba a suceder contra el Valencia en la en la final de la Copa de Europa no renuevo por la noche antes de vi con lo cual es decir siempre le tengo muchísimo aprecio a él a su familia espera otro fútbol no no tanto por otro fútbol tampoco porque el puerto no por porque el comportamiento de dirigentes era diferente una creo familiaridad de vida unas relaciones personales que un jugador y un entrenador de los directivos porque si las cosas funcionan desde la base de esa buena convivencia vale no seré yo voy a llevar la contraria al menos un día de Navidad de su presidente a uno de jugador

Voz 18 19:57 es hora se iban Helguera ahí quería hacerle una pregunta Vicente qué tal es la vida después de de no entrenar de jugadores de no entrenar como se ve desde fuera yo estoy quiere saber

Voz 1955 20:11 pues ya ha de jugar pues debía de saber un poco

Voz 0699 20:16 yo creo que se trate

Voz 7 20:17 la pero sí es verdad que no tengo ninguna

Voz 1955 20:21 la nostalgia quiero decir que estoy al tanto de todo lo que ocurre en el fútbol lo disfruto fin muy soy un apasionado del fútbol así yo creo que hasta el último momento de mi vida es lo que y luego pues atiendo unas cosas familiares y también desde luego pues las cosas particulares en en esa plantilla en la plantilla del Real Madrid también destacaba un chaval que jugaba en la posición de Iván Helguera o la gente

Voz 19 20:46 por favor que me gustaría preguntarte os voy a salir como como coordinador de cantera del del Real Madrid como entrenador del Real Madrid esto como entrenador de la de la selección

Voz 20 20:59 la reacción de un abrazo no es fácil no es fácil

Voz 1955 21:02 porque estuve diecisiete años ha huido de la cantera ahí fue una enriquecedor todo lo que me sucedió todo todo desde los chavales que teníamos que cuidar a aquellos que a lo mejor pues no tenían unos comportamientos adecuados y que teníamos que cuidar de ellos hacerle ver que el fútbol no es sólo y el Madrid no sólo estaba para hacer jugadores que está para eso principalmente pero que también tenían que tener buena conducta eso chicos que vinieron aquí una situación difícil fue muy gratificante el poderes poderles ayudar y en algún caso hombre puede ser en tantos jugadores que hemos tenido ya tantos jugadores que hemos tenido que darle la baja en algún momento de su proceso de formación pues en algún caso seguramente habrá un mal recuerdo pero líneas generales por lo que detecto entre todos los cuando los veo algunos de ellos siempre tienen un buen recuerdo de lo que fue de lo que en aquel momento fue la cantera

Voz 0699 21:55 no yo creo que eso sí que ha cambiado las canteras Si el modo de trabajar con la cantera sí que ha ido evolucionando va junto

Voz 1955 22:00 eso sí un poco porque sólo ve principalmente enfocado amor nuestro trabajo el no a Madrid en los alrededores de Madrid y también en España y ahora estamos viendo pues com

Voz 21 22:12 y el Madrid

Voz 1955 22:14 dice el Barcelona los grandes clubs pues van buscando en el extranjero también aquel futuro mes ya que el futuro Ronaldo en fin es algo distinto pero en el fondo es la formación de los jugadores de lo que se trata es de captar a los Juegos esos chicos que son buenos educarlos para llevar al primer equipo acuerdos de los zidanes y pavones esas cosas verdad Compaq y además Femme Pavón fue una excelente ejemplo oí ahora que les veo que el Estado con la edad hace poco comiendo y himno alegra que también es un chico muy forma hoy un chico muy

Voz 0699 22:47 otro buen chaval por cierto para ser un formador de cantera para ser entrenador de cantera hay que ser tan buen entrenador como buen psicólogo porque yo creo que hay que cuidar mucho si se me permite el coco debe de los chavales

Voz 1955 22:58 de los chavales también tener esa relación justa con los padres también que conoce saber que Madrid tiene unas exigencias profesionales muy muy grandes y eso pasa por tener una cantera con buena con buenos jugadores y que en el camino se van quedando pues algunos chavales que no en en ese momento no están para nosotros y eso tiene que hacer entender a a los padres pero dándole pues el debido respeto hoy en fin Hay eres esa ese tacto con lo con los padres

Voz 0699 23:27 no me enrolla pero aquí el protagonista de las preguntas no soy yo la etapa como entrenador Vicente del Bosque no acababan y mucho menos en el Real Madrid

Voz 22 23:33 hola Vicente soy pues Juanfran jugador que estuvo a solo en la en la época del Besiktas mi pregunta era si se acuerda hoy decir algo de cuando se tuvo que despedir tanto de la plantilla del Besiktas como de la gente que trabajaba en la Ciudad Deportiva lo lo que

Voz 1955 23:54 fue muy emotivo que es es verdad porque se portaron muy bien con nosotros en la sociedad el la entidad de si todas las personas que lo dirigieron los jugadores de tu vamos mucho afecto y tomamos Si ahora mismo por ejemplo pues estoy deseando que pase el Bayern de Múnich me parece y al Bayern o el Manchester ella no sé ahora ya no sé si el mal él vaya a ciertos ademanes además fíjate que hay mucho sabes que en Alemania hay muchos turcos muchísimos muchísimos que viven en Alemania en lo que va a ser pues una gozada para ellos llegar estas y eso lo pasan me alegraría muchísimo ir en cuanto a Fra a Juanfran son chico que llevamos con toda ilusión de día tú no estés aquí solo en la puerta del vestuario estará abierta siempre que quieras para ti para todos y lo tuvimos una verdad cuando nos fuimos allí fue muy doloroso no sentimos mucho porque le habíamos cogido mucho aprecio mucho gusto a lo que era el club vi a los jugadores y de verdad que fue una despedida muy sentida por parte de ellos yo creo

Voz 0699 25:00 pero también tengo que robarle también de su gente más cercana a los banquillos

Voz 23 25:04 hola mi nombre es Javier Miñano y me gustaría fórmula darle una pregunta a Vicente del Bosque centro opinión que te parece que el entrenador este prácticamente todo el partido de pie en el área técnica sin realizar ningún tipo de consulta o Fit inconcluso sangrantes

Voz 1955 25:27 qué gracioso a me gusta porque sabe que soy refractario aquel ex entrenadores estén en el teatro de la banda ahí de la de la zona técnica y todo el rato intentando teatralizada un poco la figura del entrenador no me gusta eso porque creo que no me parece muy positiva pero vamos no lo respete que cada uno haga lo que quiera pero sí es verdad que que de un entrenador está muy alterado muy agitado pues es difícil que tome decisiones y que además y esas decisiones son sólo de estar en la banda en la general ya técnica sin consultar con tus ayudantes con la jefe o con la gente de tu cuerpo técnico porque me parece una no me parece una un acierto porque una un hombre alterado es de difícil que tome decisiones oportunas y menos sino las consulta con sus compañeros

Voz 0699 26:12 que estaba tratando de echar atrás la memoria altillo pero es que yo no le estoy por preguntarle cuál fue el partido que recuerda así con más tensión con más nervios con más alteración

Voz 1955 26:25 alabado casi todos los casi ya pero que sí bueno un breve pero como todo el mundo por lo menos a mí me tildaban era una reacción física sino los metían un gol Nos poníamos en un recuerdo un partido Italia España por ejemplo en no así fue en San siro me parece que aquel día nos marcó y puso por delante de Italia fue en la Eurocopa la verdad de de de Kiev y luego empató Fábregas parece ir aquel día y como me pasaba habitualmente pues cuando recibíamos un gol había una reacción no se física de un calor todo el cuerpo que que tremenda yo no sé si eso es pasa mucha gente pero a mí desde luego era era la reacción que tenía siempre que nos poníamos con un resultado adverso

Voz 0699 27:13 no pasaba entonces mucho no

Voz 1955 27:17 hemos tenido una de las es que hemos tenido hemos tenido más bueno que malo es si veremos cómo todo como todo el mundo nos ha dado tiempo a todo a ganar y a perder bueno este seguro que le suena

Voz 24 27:31 la vigente ante todo gracias gracias por todos los momentos que me has hecho vivir a mí a mucha gente que los tengo que agradeceré siempre como parte muy importante de ahí ha ido todo todo aquello y no sólo momentos las de de las victorias digamos mi pregunta son dos una muy sencilla estoy tengo que preguntar por obligación que es que digas ahí públicamente donde has tomado el mejor pulpo de tu vida tanto en calidad como en cantidad cosa que me apetece mucho y en segundo lugar decirte como que que comentaras que bueno crees que tiene la el carácter humano las relaciones entre todos los miembros son equipo Masó jugadores médicos fisioterapeutas utillero todos la gente que lleva la logística de un equipo la buena relación humana entre ellos si crees que que a veces puede llegar a compensar pues otros problemas futbolísticos digamos Si y con ello mejorar los resultados deportivos un abrazo esa suerte hay gracias otra vez

Voz 0699 28:41 es el doctor Cota eh que él no siempre es pero ya lo hago yo para para que la gente sepa exactamente

Voz 1955 28:46 ha tenido un grupo de gente alrededor nuestro fantástica y entre ellos el doctor han sido el doctor ahí hay un el asturiano José Cela perdón pero Celada colegio y lo que él aprecia pero ya la memoria se va mira los dos médicos que no sé si sabían mucho de medicina porque yo no sé nada pero de relaciones humanas habían un montón y yo creo que eran nombres claves claves en la buena marcha de ese vestuario en todos los sentidos no siempre no estaré siempre muy agradecido a ellos y a toda la gente que nos acompañó porque han sido gente estupenda tenían un buen carácter eran buenos deportistas si nos ayudaban a estar más unidos el pulpo el pulpo pues ésta es de un pueblo que se precia de tener una fiesta del Pulpo ha podido acudir allí en Galicia de primero pulpo de segundo Pool puede póster Pulp a tiro de pulpo o no yo no sé qué homenaje le falta Vicente del Bosque

Voz 0699 29:50 de entrada varias habitaciones con premios homenajes y recuerdos

Voz 1955 29:54 no es la verdad que ha sido muy cariñoso todo el mundo hoy

Voz 20 29:58 sí la verdad del también edil no he dicho

Voz 1955 30:01 nadie que es verdad que no he acudido a todos los sitios intenta devolver yo creo creo que no hay ninguna provincia en España provincia e incluso habló de las islas que no haya que no haya ido José prácticamente a todos los de España

Voz 0699 30:13 de los reconocimientos que no son tan notables de no son de los que salen todos los días en los medios de comunicación hay alguno que le haya tocado especialmente

Voz 1955 30:22 pues sí pero me da un poco de apuro a toda la gente lo hace años pero cuando a lo mejor pues no han hecho pasear por la ciudad gente y eso me daba mucho lo digo comienza pero sí un poquillo de apuro y porque soy bastante tímido y me da un poco de corte pero lo ha hecho siempre creyendo que lo que tiene que hacer para representará al fútbol español yo lo que tengo que hacer es ponerlo otra pregunta

Voz 25 30:47 a la gente José Manuel Ochotorena entrenador porteros de la selección la pregunta sería con la afición que tienes con los definidos en mi duda es

Voz 20 30:58 sí realmente

Voz 25 30:59 quién es el más rápido Toni Grande otro gracias

Voz 1955 31:06 pues se teníamos un nombre dado a hacer números de todo determinado periódico me ha gustado mucho hacerlo y lo he hecho siempre y hemos intentado porque Tony también una de las primeras cosas que hace resolver el crucigrama de ese periódico

Voz 0699 31:27 que había un periódico ya a poner otro

Voz 1955 31:30 sobre todo el programa del domingo tanto ahora que se llama y no como antes que era un tal yo no los conozco no lo conozco pero lo nombró porque eran los autores de la fama Nos ha gustado siempre hacerlo si era una forma pues muchas yo todavía los guardó y cuando tengo tiempo pues lo resuelva no obligatoriamente el mismo domingo hubo el día que lo voy guardando más

Voz 0699 31:54 verde de crucigrama blanco de auto definido como me gusta este precioso asesino siempre sí pero me popas abrió todas las no no cesan más sencillitas ama

Voz 1955 32:11 que probar el blanco porque es mucho más entretenido ahí tienen que para Alzheimer es vuelve a decir que hay que cuidarse

Voz 0699 32:19 vale yo voy a prueba de chocolate blanco y luego ya veo si si llegó a otro definido o al al crucigrama ni quedan dos

Voz 26 32:25 si vigente soy Toni Grande compañero de estudios de toda vida amigo en fin que me dice quizá alguna pregunta ahí yo la que

Voz 20 32:37 me viene a la memoria

Voz 26 32:39 es que un tío que que ha ganado tanto como tú en diferentes etapas de la acción como es que el otro ha quedado ganas todavía de de seguir en este mundillo el fútbol

Voz 20 32:55 eso es lo bueno que era

Voz 1955 32:58 esto es mi amigo han sido excelentes excedentes compañeros en todos los sentidos y que gracias a ellos pues hemos también ganamos de forma parte de lo que ha sido un equipo yo conocí hace mucho los años el entrenador que era estaba solo y que sabía de todo vivida afortunadamente yo he tenido la suerte de estar rodeado Jaime ya no Ochotorena Toni Grande y que me han ayudado a a ser mejores son ayudar y ahora que están en una experiencia con Corea del Sur iban a jugar el próximo el Mundial y que están trabajando pues me alegro mucho por ellos y que les vaya bien estoy deseando que Corea del Sur llegue tan lejos como España ojalá

Voz 7 33:36 aquí no se no no he tenido además

Voz 1955 33:40 es que tenía siempre da idea de los sesenta y cinco años jubilarme yo soy un poco adictivo para hacer cosas es decir cinco años era era la edad para aceptar jubilados y entonces yo creo que ha puesto vacante un puesto jubilado puesto ocupado y eso es lo que he pretendido que la gente joven también pueda trabajar

Voz 0699 33:58 hay una última a medio camino entre ustedes y nosotros vamos a hablar con ustedes y nos dijo yo tengo que estar

Voz 14 34:03 hola Vicente soy Iturralde hay nada pues la pero

Voz 0758 34:06 cuenta no sé yo veo mucho de hacer preguntas pero mi pregunta es de los momentos duros que has tenido como entrenador que has aprendido como ha salido

Voz 27 34:15 de de ello venga un abrazo

Voz 1955 34:19 pues ha sido uno de los árbitros que siempre he tenido Iturralde es verdad muy buena relación con la buena relación que hemos intentado ayudarles para que hicieran el el mejor trabajo que he aprendido pues de cada derrota es una lección para el siguiente partido cada derrota lo que hay que intentar desdramatizar esas derrotas y buscar el lado positivo que es el aprendizaje para que no volvamos a caer en el error de que nos pase lo que eso es una enseñanza permanente que hemos hemos tenido que ir asimilando se ha sentido a gusto estoy muy cómoda y muy agradecido a todos los que han participado y que han tenido la delicadeza de unidos eh pues

Voz 0699 35:05 todos han querido estar pero el chaval que tiene a su lado ha sido el que los ha recopilado así que

Voz 1955 35:08 a Jacobo a esto el mejor de todos ha sido Álvaro eh no hombre por favor no mejores de todas no tenemos ninguna duda

Voz 0699 35:18 bien otra vez

Voz 14 35:21 sí decía que sin quitarle méritos creo claro que he visto

Voz 1955 35:27 gracias por habernos la puerta de su casa esta Navidad ha sido un placer

Voz 0699 35:31 prometemos no ser tan pesados el año que viene vale

Voz 1955 35:34 pues que nos podamos lo podemos hacer muchos años proseguir un abrazo muy fuerte y felices fiestas para todos para todos

Voz 0699 35:40 lo mismo digo un abrazo muy fuerte bueno

Voz 1955 35:43 gracias a Jacobo gasto lo que ha hecho posible

Voz 0699 35:45 la entrevista todas las preguntas que llevan un curso extraordinario de un grande a otro el próximo no es ni más ni menos que el que ha sido nombrado como el deportista del año

Voz 0758 39:20 igualmente da mucha guerra Alejandro esto primeros días bueno está siendo bastante buena la verdad come duerme no hace mucho más pero la verdad es que se porta bien se porta bien

Voz 0699 39:29 tan compra el babero ya para la ABAO no sí bueno estoy

Voz 0758 39:32 meando todo el día una pegué tres añitos y ya lo Alejandra estoy vamos super feliz mira

Voz 0699 39:37 han pasado Saúl cosas este año supongo que a lo mejor no

Voz 0758 39:42 hombre por supuesto yo creo que no no es comparable a cien medallas trofeos Bosnia nada eso yo creo que es la felicidad de la vida es resumida en una hija ahí y bueno pues yo ahora estoy en plenitud

Voz 0699 39:54 n felicidad como ha sido este dos mil diecisiete que cómo definirías Spence

Voz 0758 40:00 bueno pues muy bonito ha sido un año muy intenso de mociones duro a la vez pero pero muy bonito ha salido todo muy bien ya en dos mil dieciséis también fue un año redondo oí una etapa pues bien montada subrayando la ola yo creo que todos son rachas pero la verdad que en dos mil diecisiete está siendo es space

Voz 0699 40:20 la mejor que la ola dure no se llaman por supuesto ojalá Saúl has ganado cuatro medallas olímpicas ha sido dos veces campeón del mundo de piragüismo pregunto sin maldad e vuelta que Masterchef ha dicho ser más conocido que todos tus méritos deportivos

Voz 0758 40:34 vamos eso no te quepa la menor duda la verdad es que sí eso sin ninguna duda yo creo que al final es algo normal no en la final olímpica yo creo que la vieron ochocientas cincuenta mil personas creo que fue el dato final de Master Chef la vieron cuatro millones y medio había picos de audiencia de creo que ocho millones once de la noche los a Bono uno de cada dos espectadores está viéndose a final y bueno al final yo creo que eso lo vetó mucha gente no ahí lo ven desde niños a gente mayor gente que no le gusta el deporte y bueno de llega a un público completamente diferente al que alguien acostumbrado a Saúl

Voz 0699 41:08 es buena fuente no me conocen ni en Gijón

Voz 0758 41:10 se ha notado bastante cambio sigue la gente se me queda mirando mucho Craviotto donde ahí sí que veo que la gente comenta pero bueno me parece simpático y lo está llevando muy bien la gente es muy cariñosa Hay requiere muchos años

Voz 0699 41:29 cómo se hundía uno normal en la vida de Saúl Craviotto y este este año con entrenamiento patrulla de tele y ser padre es decir como perdón narices se compagina todo esto

Voz 0758 41:41 pues con mucho cuidado mucha organización iban a la etapa de la grabación de Master Chef estaba como en excedencia no estaba no podían trabajar entrenamiento lo lo lo deja un poco apartado la decisión también conjunta con el entrenador eh porque justo me me propusieron ardiera Masterchef Si bueno me coincide en un año pos olímpico después del éxito de los Juegos llevo diecisiete años sin descansar nunca desde que tenía quince años ahora que tengo XXXIII nunca descansaba a todos los Europeos Mundiales Juegos Olímpicos no he parado nunca Inma hacía falta descansar físicamente mentalmente bueno me tomé un año medio sabático porque seguía entrenando igual pero pero sin la presión de competir hecho cosas diferentes en estado cocinando de aprendido algo nuevo una experiencia televisiva espectacular hoy ya ha sido pues bueno un año diferente un año y medio de

Voz 0699 42:31 el año los años olímpicos quiero decir que parece que Piragüismo nos acordamos casi de cuatro años en cuatro años derribos de otras dos medallas mirar a Tokio está ya en tu pensamiento o prefiere ese todavía ir como el Cholo Simeone partido a partido año a año hombre lleno con

Voz 0758 42:47 treinta y tres años ya tengo que ir como el Cholo ya pensando año a año pero sí que es verdad que yo tengo la mira puesta en Tokio sí sino supiese claramente que puedo liarla en Tokyo y Osaka puedo ir allí a sacar una medalla no aguantaría cuatro años al final después de Río con cuatro medallas olímpicas algo que no había soñado en mi vida yo creo que sería un buen momento para retirarme si aguanto otros cuadros porque sé que lo puedo hacer bien físicamente estoy igual que siempre los tiempos están siendo muy buenos la ilusión que al final es lo que cuenta ilusión y motivación están intactas Si vamos viendo paso a paso pero con la vista puesta

Voz 0699 43:25 ya ni en esa quinta medalla en qué en qué categoría que distancia Alavés bueno ahora mi prioridad ahora mismo es intentarán meter en un barco de equipo

Voz 0758 43:35 el cuatro quinientos opciones al plan B que es el K uno doscientos pero bueno al final Mi deporte y deportes que es algo objetivo y el quemándose cronómetro al al final yo voy a pelear en el agua con mis compañeros del equipo nacional la embarcación que sea más rápida si me merezco en Cuenca cuatro en cuatro hoy si me ganan pues nada a dar la enhorabuena a los rivales si eso es lo bueno y lo bonito del deporte

Voz 0699 44:02 tú eres consciente de que por tu manera de ser y tu exposición mediática el pegado un impulso al piragüismo

Voz 0758 44:07 este hombre yo creo que sí que ha podido ayudar a la de Marcus la de Maialen de mi compañero toro que fue el que rompió un poco el el hielo en dos mil cuatro yo creo que que se habla de piragüismo en la gente ya no confunde el gesto de la gente

Voz 0699 44:25 hoy tu padre la piragüista sí

Voz 0758 44:28 sí lo es la banda que entrena casi más que el tío sesenta y cinco años va todos los días a es un es un crack

Voz 0699 44:33 tú crees que si tu padre no lo hubiera sido otro serias

Voz 0758 44:37 buf pues difícilmente yo creo que al final bueno y él fue el que me inculcó la pasión por el está claro yo de pequeño hacía muchos deportes a hacia kárate fútbol

Voz 0699 44:47 Piragüismo porno

Voz 0758 44:48 padre evidentemente ya al final el que mejor se medio y el que más me divertía era este pero está claro que bueno más difícil evidentemente

Voz 0699 44:56 Iker Piragüismo desde diera el el resto tuvieras multi deportista

Voz 0758 45:01 bueno me daba medallas en los otros al final pues me motivaba pero bueno es un deporte muy divertido es en contacto con él

Voz 37 45:09 naturaleza al aire libre

Voz 0758 45:11 sí bueno sobre todo en verano es más divertido que en invierno inviernos bastante duro es un deporte muy sacrificado pero bueno físicamente es muy completo es parecida a la natación es trabajar duro tanto piernas como brazos doctorales dorsales esas un deporte muy bueno para la salud y a mí me relaja mucho es la sensación de navegar por embalses ríos por el mar es algo muy muy bonito y que se lo recomendó a todo el mundo

Voz 0699 45:34 hablas de tu deporte con tal pasión que me entran ganas de coger una pira

Voz 0758 45:40 no no no

Voz 0699 45:43 tarde o lo que es lo que no da Dios

Voz 7 45:45 es el físico él mismo a unos y a otros no

Voz 0699 45:48 digo yo que qué es lo mejor del Piragüismo para TIC es lo peor porque habrá una cara B que que de la que nobles con tanta pasión no

Voz 0758 45:55 bueno la cara B son esas horas y ahora por ejemplo estamos en invierno esas horas que la gente no ve solamente de los treinta y dos segundos que dura la competición en la final olímpica si la gente no ve que en invierno cuando hay escarcha en el embarcadero tienes que ir a entrenar a las nueve la mañana está lloviendo ibas sales al agua no son momentos que caer que por mucho que me guste el piragüismo no soy masoca Jamis era sufrir a pasar frío es lo malo de deporte que no es como estar en un pabellón una piscina o no es un deporte muy duro físicamente hay que sufrir

Voz 0699 46:31 yo sé que compensa a nivel personal compensa a nivel económico uno uno que sólo se dedicaron el agua siendo muy bueno puede vivir hombre yo no puedo vivir de Piragüismo de por vida eh

Voz 0758 46:42 cuatro medallas olímpicas complicado pero yo no me voy a quejar ahora mismo estoy una etapa muy buena también está impulsando mucho ahora mismo lo de Masterchef me están cayendo ofertas de marcas que quieren colaborar que quieren hacer bueno pues yo la verdad estoy en un momento económico que no me atrevo a quejarme hay mucha gente que lo está pasando muchísimo peor y no seré yo que me queje pero bueno si comparas lo que yo gano con con otros deportes pues irrisorio pero al final el dinero es importante evidentemente pero yo no lo hay tanta importancia le doy más importancia a otras cosas

Voz 0699 47:15 yo creo que es un poco la vida de dos compañeros este año dijo

Voz 0758 47:19 bueno no lo menos pero hombre supongo que por dentro de hecho no para de ganar dada también en la cocina hay demandas pero bueno la verdad que siento mucho cariño a mis compañeros sí sí sí les algo un poco de ejemplo de o de motivación para intentar llegar a conseguir mis medallas pues bueno yo soy un poco del carro de los compañeros mejor

Voz 0699 47:41 este año ha tenido podemos decir recopilación de premios de reconocimientos cuál de todo de todo lo que has vivido este año ha hecho más especial ilusión vamos

Voz 0758 47:50 hombre quitando a mi hija evidentemente

Voz 0699 47:53 hombre eso eso está fuera de concurso

Voz 0758 47:55 eso ganada goleada pues no se hambre en Master Chef evidentemente yo creo que se lleva la palma sido algo diferente y muy bonito ha sido una experiencia espectacular y muy emocionante ahora que hicimos una piña yo creo que se vio la a la gente desde casa lo vio que nos hicimos amigos éramos doce amigos más que doce rivales sí fue muy bonito pues eso ganar a todos saltando sacado coreando mi nombre viviendo una sensación muy bonita ganar Masterchef

Voz 0699 48:23 ya que se mezcla la cocina y el deporte en esta entrevista el te propongo un test te atreves a ver a ver a qué famoso te apetecería invitar a cenar mañana por ejemplo

Voz 0758 48:37 tras invitar mañana pufo yo qué sé cuando ya admiro mucho a Rafa Nadal por ejemplo a Rafa Nadal por ejemplo decenas de los Rafa Nadal algo que no sé una buena la que aprendió a hacer Landa que te fastidia bastante