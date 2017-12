SER Deportivos (28/12/2017)

Voz 0699 00:00 todos muy buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER lo que hoy es veintiocho de diciembre vamos que hoy es el día de los Santos Inocentes días de gastar bromas Higuero periodistas solemos hacerlo a base de noticias suena a broma que los dos futbolistas que más pasta ganan defraude en Hacienda verdad sonaría también a eso que un técnico pusiera a caldo a su estrella en el plazo de una semana dijera justo lo opuesto los sería que el futbolista que más ha criticado la prensa en el último año Le de ser ahora periodista entrevistara compañeros OC un presidente al que no le quiere nadie acuda por su federación a tomarse una copa para celebrar la Navidad todo eso suena inocentada y sin embargo todo eso es o ha sido real Cristiano Messi Simeone Piqué Villar han sido protagonistas de noticias que suenan a coña y que son reales ellos son la prueba palpable de que en días como éste todos los días a veces la realidad supera la posible afición qué lástima que todo esto no sea no hayan sido buenas inocentadas las tres uno minutos comenzamos a ser deportivos

era seguir Deportivo Francisco José Delgado

Voz 0699 01:09 pues nada aquí estamos los de SER Deportivos arrancamos una hora de radio en donde resumimos todos deporte de este jueves último de diciembre gracias por habernos como más cuadre por la radio por vuestro móvil a través de la aplicación de la SER la televisión la TDT nuestros enlaces en redes a la web tres W Cadena Ser punto com que cualquier forma Nos encanta para sentiros ahí un saludo desde aquí en nombre de toda la redacción de deportes de esta casa hay del equipo del programa con Marta Casas como la que dirige esto desde la producción y Alicia Molina el Julio Hernández como cracks de la técnica de la lupa puesta sobre eh Hurricane en el el Real Madrid que contamos ayer en este programa sacude Premier en estos días de Navidad él donde Nam precisamente es el equipo que estos días no juega y no tendremos una reacción contraria a la salida del crack desde el club hasta el día dos o hasta el día cuatro cuando los de Pochettino vuelven a disputar encuentros la cifra que está colocada encima de la mesa es de doscientos millones de euros abaratar hables con jugadores que nunca serían un Marco Asensio o un disco por poner dos ejemplos llegada la de el jugador del Tottenham provocaría una fiesta en Mail al que seré como el galáctico lo con más recorrido si le respetan las lesiones ante el interés él doten eran prepara un aumento en la ficha de su jugador para convencerle de que se quede sería el cuarto aumento de ficha en cuatro años pero luego vamos a contar desde Inglaterra lo que os cuento ya son quiénes son los otro nombres de este veintiocho de diciembre iba sin inocentadas al Atlético de Madrid le llega la mente para idear el hacer un intento para retener a Griezmann a pesar de la oferta del Barça habla Gil Marín en mega

Voz 4 02:40 no no depende de nosotros nosotros el verano pasado hemos hecho un esfuerzo muy por encima de las posibilidades reales del Atlético para que se quede en lo volveremos a hacer en el próximo verano hasta deberán evidentemente no es imposible que salga aquí nudos y lo que nos encantaría de nos ha costado muchos juntar juntos a esto de los jugadores y ya Diego Costa yo creo que va a ser muy bueno para los dos y me encantaría que él siga con nosotros Griezmann noticia en el Athletic

Voz 0699 03:04 el Barça en Sevilla noticia el anuncio del técnico del equipo hispalense que se va a producir en las próximas horas que va a ser Montella si nada se tuerce el anuncio del Betis de la renovación de Joaquín bueno anuncio al estilo Joaquín

Voz 1 03:17 no yo creo que para siempre tabú al que nadie lo mío no yo no cogido una raqueta me viva que lo veo a ver fútbol por eso me gustaría anunciado mi renovación hasta el dos mil veinte y espero que bueno que al igual que yo pues lo disfruta de que por supuesto engaño maravilloso un habrá

Voz 0699 03:41 como tramposa la noticia Joaquín renovado noticia hoy vuela a entrenar y Reche en la Real Sociedad tras dos años noticia ha presentado el primer refuerzo de La Palmas noticia bandido ha roto el mercado de la Premier con ochenta y cinco millones de euros pagado por el Liverpool por un defensa en Inglaterra noticias en movimiento de mercado el aplastante liderazgo del City que tras su victoria anoche mete quince puntos al segundo aunque Guardiola anoche tras el partido le preguntó nuestro compañero de las Hermanitas Juani no por la Premier sino forrado la Champions MR el sitio

Voz 0760 04:11 el favorito a ganar la Liga de Campeones vistos los cruces visto el nivel que está ofreciendo la Liga la Liga de la Liga de Campeones el Barcelona presidido el favorito me aproveché para preguntarle por el posible fichaje de Caine con el Madrid parece Harry Harry Kane

Voz 6 04:27 con el Madrid

Voz 0699 04:29 pues lo mismo con Cain un fichaje Guardiola será escapado por esos atacase con la respuesta no valdría de noticias e en la Unión Deportiva Las Palmas han presentado un fichaje a Setién la han caído tres partidos resulta que hay problemas para que el bar simple ante el año que viene en el fútbol español y no a pesar del día no es broma en nuestra consulta diaria los oyentes del programa hoy otra de balance votación entre los oyentes de la SER deportivo para elegir los mejores deportistas revelación del año que tienen que ver con el deporte español os dejó el teléfono del Whatsapp como siempre en notas de voz al seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis hay aviso nosotros no hemos puesto futbolistas que podíamos haber Boston José Marco Asensio Lucas Sergi Roberto o Carlos Soler pero vosotros poder darles en el seis treinta nueve dos de seis cuatro seis a nosotros en los acuerdo gente como Doncic como Joan Mir como Garbiñe como John Rahm pero queremos que nos contéis con notas de voz en el Whatsapp en ese número seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis vuestra opinión en nuestra opinión el deporte Evo va hoy muy de baloncesto con tres encuentros con españoles en la Euroliga con otros dos grandes protagonistas de nuestro deporte fuera del fútbol Rafa Nadal que anuncia que no va Brisbane iba a reaparecer en Melbourne y Fernando Alonso que se marcha a Estados Unidos para realizar los test de cara las veinticuatro horas de Daytona que son a final del mes de enero y tengo más pero no plan de reventar el programa en el primer minuto o en los primeros cinco porque son las tres y cinco vamos a ella

Voz 0699 06:47 Nos allá empezamos por la noticia sobre el interés del Real Madrid en Harry Kane que ayer avanzábamos en este SER Deportivos el delantero del Tottenham se ha convertido en el primer candidato a reforzar la plantilla el año que viene la noticia llegada Inglaterra y en los medios de comunicación británicos ya hablan de la reacción del Tottenham ante el interés de Florentino Pérez reacción

Voz 1 07:05 que no es otra que un nueva

Voz 0699 07:08 momento de sueldo llevan bastantes eh

Voz 1 07:10 qué cuéntanos Inglaterra Álvaro de Grado muy buenas tardes

Voz 13 07:13 hola buenas tardes pues efectivamente el contrato de Harry Kane y hasta dos mil veintidós lo que

Voz 14 07:19 Torres es que esta renovación sería más enfocada

Voz 13 07:22 al aumento de sueldo porque años le quedan muchos de contrato pero el Tottenham que vende muy caros a sus jugadores no es uno de los equipos que más paga en Inglaterra Hurricane está cobrando alrededor de ciento veinte mil libras a la semana que si lo comparamos por ejemplo con un Agüero con pompa es menos de la mitad los mejores jugadores de la Premier casi llegan a los trescientos mil doscientos cincuenta mil libras a la semana Hurricane está en ciento veinte mil que son unos seis millones de libras seis millones y medio de euros menos al año lo que planea es por lo menos subirle el sueldo a lo que pasa es que como digo el equipo de los spammers no es uno de los equipos que más paga en la Premier y tanto

Voz 15 07:56 pero Hurricane como del Leal los mejores usuales

Voz 13 07:59 estas serie cobran todos menos de cien mil libras a la semana así que esa es la decisión de Trump intentar blindar en términos de sueldo a su mejor jugador

Voz 0699 08:07 el Tottenham responde al Real Madrid con un blindaje de sueldo que para el Real Madrid no sería problema porque para el Real Madrid el sueldo que tiene preparado Hurricane sería superior incluso al de ese blindaje pero bueno la reacción del tótem han era esperada y el Real Madrid sabe que tendrá que luchar contra la presión del club el entorno e incluso de la Premier que no querrá perder Antón Meana a su estrella más prometedora no

Voz 0760 08:29 correcto derecho en Madrid tiene un objetivo claro no pagar doscientos millones por Harry Kane no quiere pagar doscientos ni más de doscientos Florentino sabe lo duro que es negociar con Levi pero también sabe que es un presidente negociador la idea es recuperar de aquí a mayo a jugadores en horas bajas para que tengan mejor caché y luego Zidane tendrá su peso en la operación pero sabiendo que la decisión final no será del francés cuentan con el banquillo pero cuentan con

Voz 0699 08:54 en para la delantera cien millones You jugador muy apuntabas ayer es lo que el Madrid quiere convencer al Tottenham de Poquetino habla uno de los refuerzos del Real Madrid el que va a llegar antes de el mercado de verano va a ser Kepa hay alguna novedad en tonos blancos sobre eso Anton el Madrid sólo está pendiente de la lesión

Voz 0760 09:12 de cómo se recupera Kepa que no va a jugar ningún partido más con la camiseta del Athletic de Bilbao y luego pagar en la sede de la Liga veinte millones de euros operación cerrada lo que va a traer consigo la salida de hecho Kiko Casilla del Real Madrid el portero de Zidane sigue siendo Keylor Navas a Kepa no viene ser no viene para ser portero titular ya en el Real Madrid salvo esas últimas dudas por lesión que arrastra Kepa por si le podía tener fuera un mes mes y pico de los terrenos de juego la operación está cerrada el acuerdo es total y el Madrid está convencido de pagar los veinte millones

Voz 0699 09:45 la cláusula del Real Madrid que tiene actualidad pero el entorno del Sevilla tiene tanta o más que el Real Madrid hoy en teoría debe ser ya el día en el que se anuncia la llegada del italiano Montella al banquillo del Sevilla Fran rojillo

Voz 0700 09:56 pero hay un escollo Pacojó que que ralentiza todo y es que el técnico italiana está todavía en las oficinas del Milan con su agente intentando pelear lo que es suyo su finiquito el Milán quiere que perdone un auténtico pastón eso no solo puede permitir casi nadie porque les adeudan unos cuatro millones de euros así que os salvan este escollo o al final acaban tirando del plan B que es Javi Gracia de momento Montera no se desvincula y el Sevilla no lo puede anunciar

Voz 0699 10:23 en el monte la que trayectoria tiene el fútbol italiano porque es un poco una de cal y optara de arena vamos a que nos ayudan desde Italia compañero de la Alberto Cerruti cuenta no muy buenas tardes

Voz 14 10:33 muy buenos lances de todo es un caballero un hombre que siempre sonríe que no se polémica tampoco cuando pierde que ETA también la prensa los aficionados a nivel técnico le gusta mucho el tiqui taca el toque de la Artero sólo dos por una banda un juego en el campo ha tenido buenos resultados con el Catania con la Fiorentina con el el año pasado su primera temporada ha llegado al sexto puesto miran ha vuelto a las competiciones europeas después de tres años en esa temporada no ha tenido suerte porque han comprado demasiados futbolistas y al final ha pagado a él para todos pero el Milán tiene problemas y los problemas no son culpa de Montecarlo por supuesto

Voz 0699 11:21 todo lo jondo que no cuenta Alberto Cerruti sobre Montera son buenas cosas ya veremos esa operación acaba concretando los gracias Alberto ya puesto vamos a cerrar el fútbol internacional con un nombre en Inglaterra del que se habla hoy casi tanto con

Voz 16 11:32 el de Harry Kane el del defensa Van dijo fichado bueno fichado Álvaro de Grado a precio de delantero no

Voz 13 11:38 a precio delantero ni más ni menos que ochenta y cinco millones de euros un fijo primero de ochenta y luego cinco millones en variables para reforzar la defensa del Liverpool la posición que más necesitaba el equipo de Jurgen Klopp y viene del Southampton un jugador más que llega el sol de camino al Liverpool Iker a un futbolista además que las últimas semanas también había suscitado el interés de equipos como el Manchester City así que es el defensa más caro del mundo desde ayer es un holandeses Van Dyke veintiséis años excelsa

Voz 0699 12:05 el mercado en Inglaterra se mueve mucho en España lo va a mover un equipo desde ya el Atlético de Madrid que tiene dos protagonistas Vietto y su salida Griezmann y su futuro entre otras cosas Pedro Fullana

Voz 17 12:13 si iban a forzar reforzarse en verano para que Griezmann continúe más allá del próximo mes de junio como escuchábamos a Gil Marín en la portada del programa que se va a ir seguro es Vietto ya te contaba días atrás que tenía sobre la mesa una oferta una cesión del Sporting de Lisboa con opción de compra de diez billones para el próximo verá el acuerdo entre clubes es una realidad sólo falta que el futbolista confirma que acepta algo que ya le ha dicho al Atlético de Madrid de palabra así lo ha confirmado el propio Gil Marín en mega además también cierra la puerta de salida a Carrasco para este mercado de invierno

Voz 4 12:44 de Jeanette no de Luciano si hemos alcanzado un acuerdo con Sporting de Portugal para la fusión con una opción de compra y estamos a la espera de un de la aceptación por parte del jugador en principio el director deportivo cuando ha hablado con el ha manifestado su predisposición a a salir en calidad de cedido allí pero hasta mañana que llegando de los jugadores lo podemos saber

Voz 17 13:04 bueno pues si se ejerce esa opción de compra de diez millones en verano el club recuperaría tan sólo la mitad de los veinte que invirtió en su día por comprar el futbolista al Villarreal por tanto Vietto practicamente caso cerrado falta ahora también que se marchen Nico Gaitán que es la segunda operación que quiere llevar a cabo el Atlético de Madrid en la puerta de salida para este mercado invierno del conjunto rojiblanco que por cierto a las cinco de la tarde vuelve a los entrenamientos tras la vocación

Voz 0699 13:25 yo la noticia además antes de la primera pausa eh que va sobre Joaquín el regalo de Navidad que reciben los béticos en forma de su renovación Florencio Ordóñez

Voz 18 13:34 sí efectivamente anunciado oficialmente la renovación de Joaquín era un secreto a voces pero el club anuncia esta renovación hasta el año dos mil veinte así que mañana mismo se va a escenificar cuando vuelva al equipo a los entrenamientos esa renovación con la presencia de Joaquín en sala de prensa junto al presidente Ángel Garó y al vicepresidente deportivo Lorenzo Serra Ferrer son dos años más que firma el accionista ya del Corujo aquí que los desempeñará como futbolista de terminar el contrato de cumplirlo finalmente porque le respeten las lesiones que el cuerpo aguante acabaría con

Voz 13 14:09 casi un treinta y nueve años XXXVIII

Voz 18 14:12 ocho años y once meses su vinculación con el Betis

Voz 0699 14:51 muchas cosas antes de la página polideportiva así que ruego brevedad a los compañeros está en peligro el bar para la próxima temporada como contábamos anoche en El Larguero Jordi Martí

Voz 6 14:58 pues sí porque difícilmente los árbitros estarán preparados el próximo mes de agosto sino el mejor de los casos la formación teórica Pacojo comenzará en febrero en otros países como Alemania o Italia la formación duró más de un año con una federación hoy más pendiente de Villar de la Asamblea de las selecciones cunde la dejadez hizo no hay un fuerte acelerón no se podrá completar la formación de unos árbitros que ahora mismo no saben nada del bar

Voz 0699 15:22 suena a coña por el día pero es muy serio también es sería la sanción que la caido a Quique Setién en el Betis Florencio Ordóñez

Voz 18 15:31 al árbitro durante el partido entre el Betis y el Atlético de Bilbao el pasado día veintidós y otro más por quedarse en la zona de Manquillo así que no podrá sentarse en el banquillo no encontrarse bien y contra el Leganés ni contra el Fútbol Club Barcelona ni él ni su segundo eres Sarabia que también ha sido sancionado con dos encuentros

Voz 0699 15:46 tres partidos para Quique Setién el resto de las sanciones por dónde han ido

Voz 6 15:49 cómodas tras un partido para calva para Carvajal borde expulsan el clásico no va a poder jugar contra el Celta un partido también para Bosquese para Saúl destacan también la de Pizarro el Sevilla llama del Betis que con un partido de sanción cada uno se van a perder el derbi el Levante el más perjudicado con tres suspendidos campaña Vardy Morales además un partido de sanción para el resto expulsados la pasada jornada Zaza Trigueros sean Rabat

Voz 0699 16:08 hay jugadores que no podrán jugar por sanción el primer partido de dos mil dieciocho no se sabe la causa porque el titular en Barcelona sería algo así como de embeleso cartel Sandy

Voz 1 16:16 oye así así literalmente porque ayer por la tarde el Barça sacó un cartel promocional para el partido contra el Levante el día siete en el que se podía leer no te pierdas el regreso de decirle al Camp Nou esta campaña fue retirada a las pocas horas porque se armó revuelo con la posible vuelta del francés en Liga porque el Barça no quiere correr ningún riesgo con DVD serán el rival Valverde esconden vele y el cuerpo técnico el que después de vacaciones valorarán cómo se encuentra de envíele cuando tiene que volver a jugar con el Barça

Voz 0699 16:41 bueno en Vélez será casi un fichaje de invierno para el Barça fichaje que va a llevarle al Getafe también desde Valencia Ximo

Voz 0760 16:47 bueno sí Rober Ibáñez está a punto de rescindir con el Valencia se marcha libre contrato al Getafe esto es lo que se ha preparado la operación que ha preparado en los últimos días el Valencia se reserva una opción de recompra hasta el año

Voz 0962 17:00 dos mil veinte is sino la ejerció ese el jugador fuese vendido a otro club el Valencia cobraría un quince por ciento Ese futuro traspaso ojo que el Getafe podría no quedárselo en lo que resta de temporada sino a su vez cederlo al Osasuna que tiene como director deportivo Braulio Vázquez es su gran valedor veremos eso se decidirá en las próximas horas enseres

Voz 0699 17:18 ahí nosotros lo contaremos abordarlas le llegarían refuerzos a la Unión lleva la palma ya le ha llegado el primero a Paco Francisco Matas qué tal sí Gabriel Peñalba ha sido presentado en el día de hoy llega ante la Liga mexicana del Cruz Azul equipo que entrenaba Paco Jémez se considera un estratega de fútbol y agradecido al técnico la Unión Deportiva Las Palmas su confianza jugó también en ligas europeas como la francesa e italiana sin mucha fortuna de uno que llega a Las Palmas al antes de entrar dejen salir del Málaga Justo Rodriguez

Voz 21 17:43 así es porque el centrocampista argentino de Manuel el Cecchinello iba a jugar cedido en el León de México hasta final de la presente temporada va como cedido sin opción de compra volverá el treinta de junio y Quini el Málaga pagó por él nada más y nada menos que cuatro

Voz 0699 17:57 millón y medio de Tejada uno de los protagonistas grandes para el final su jugador que retorna entrenar hoy dos años después Roberto Ramajo

Voz 22 18:04 hola qué tal Pacojó muy buena Se trata de Aguirre es es verdad que lleva ya unas cuantas semanas haciendo parte del trabajo con todos sus compañeros pero esta tarde a partir de las cuatro cubierta se pone a las órdenes de Eusebio Sacristán para completar todas las sesiones y a partir de ahí cuando la competición ya en dos mil dieciocho se pudo más que ocupar seguramente el Golfo en las convocatorias que deja Cardo tela que hoy se despide compañeros tiene acogen pertenecía estuvieron

Voz 0699 18:29 cierre con la que podría ser la inocentada del día Cristiano Ronaldo celebra su propia gala de premios ahí lo dejó pero cuéntanos Jesús Jiménez

Voz 23 18:35 la noticia es que Cristiano Ronaldo ha creado una gala homenaje así

Voz 0760 18:38 asimismo al portugués celebrado el año dos mil diecisiete Renault

Voz 23 18:40 tenemos cinco títulos con el Real Madrid Balón de Oro premio de ves lo ha hecho acompañado de familiares y amigos no le faltan galardones a jugador blanco porque hoy Pacojó va a ser nombrado en Dubai premio al mejor jugador del mundo

Voz 0699 18:50 es innegable que es un pedazo futbolista pero tiene un ego que no le cabe en el planeta para qué engañarnos en lo que no engañó a nadie es que tenemos que abrir un minuto para la página polideportiva y hoy el polideportivo como escucháis de fondos muy de baloncesto tenemos jornada de Euroliga ya con tres partidos para los equipos españoles y la verdad es que uno de ellos es un partidazo ante el Fenerbahce ya al Real Madrid cuéntanos Javier Saisó buenas tardes

Voz 1982 19:19 hola buenas tardes Pacojó siete menos cuarto empieza este partido Fenerbahce en Madrid los blancos buscarán acercarse a la cuarta posición las bajas habituales más Rudi

Voz 6 19:28 claro que tampoco ha viajado a las ocho y cinco

Voz 1982 19:30 cabe Unicaja tres victorias consecutivas de los malagueños baja de Vic en el equipo de Joan Plaza y a las nueve de la noche una Fonteta Valencia Panathinaikos Valencia diez derrotas consecutivas plaga de lesiones Vives Diot Sergi García Sastre y Williams cadetes también lesionado en el partido

Voz 0699 19:47 gracias vivían muy de basket este jueves de mucho deporte que contar hasta las cuatro que es precisamente lo que vamos a seguir haciendo en este SER Deportivos

Voz 7 19:55 SER deportivos en hacer

Voz 0699 21:24 ah y llegan las claves del dieciocho vamos a seguir contando las claves de este veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete en el mundo del deporte ahora el momento oyentes como cada día de esta semana en este tramo de SER Deportivos trasladamos una pregunta a la audiencia en realidad más con una pregunta estamos un poquito votando estos días sobre los deportistas destacados del año hoy el premio entre comillas SER Deportivos va sobre el deportista revelación de la temporada relacionado con el deporte español como siempre aplico los modos de participar hasta eso de las tres y media en este tramo de SER Deportivos tenemos un guasa seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis que utilizamos con notas de voz para escuchar un poquito más tarde tenemos un teléfono directo en antena el nueve cero dos cuarenta sesenta sesenta claro o cogen más la casa para coger puesto número de teléfono llamaros si queréis opinar más de votar en nuestra encuesta en Twitter tenemos una apuesta desde diez diez y media de la mañana con cuatro opciones y en esas cuatro opciones tenemos a cuatro deportistas que harán no pasa a contar

Voz 0159 22:20 hasta que Gale Marta muy buenas fue buena buenas Pacojo pues como dices quién ha sido la revelación del año eso es lo que estamos preguntando hoy como siempre hemos dado cuatro opciones siguió como siempre te lo voy a empezar contando con las opciones de menos votadas a más votado

Voz 1 22:31 en galope la menos votada con el ocho por cien

Voz 0159 22:34 todos los votos ha sido Joan Mir del campeón del mundo de Moto tres seguido con el catorce por ciento de los votos de Joan run el treinta por ciento ha sido para Garbiñe Muguruza la opción más votada la opción mayoritaria con el

Voz 0760 22:48 cuarenta y ocho por ciento de los votos Luka Doncic

Voz 1 22:50 sin Si nos dado la cifra de votos que no llegamos a dos mil no votamos en

Voz 0159 22:54 mil trescientos treinta y cinco ahora mismo pero bueno tenemos

Voz 1 22:57 para llegar a los dos mil ballet estará Sonia Lus en la redacción apuntándose eres capaz de superarlo

Voz 0699 23:01 al lío de la Gran Vía vamos al micrófono inalámbrico intuyo en la Gran Vía llena de compradores y dentro de poco

Voz 1 23:07 Paradores seguro que mucho opina verdad que si Laura Ortega

Voz 0699 23:09 buenas tardes muy buenas tardes sí aquí están Anes

Voz 0159 23:12 Duran a que llegue la familia estoy con Javi que está con sus hijos Sergio y Carlos hizo bueno tiene diversas opiniones eh

Voz 1 23:19 así que he preguntado que qué deportistas

Voz 0159 23:22 ha quedado con España ha sido para ellos la revelación se Luka Doncic Juanmi Garbiñe Muguruza o John Rambo a ver qué nos dicen

Voz 25 23:29 bueno pues yo creo que así Luka Doncic básicamente porque va a ser el Emmy de la Loriga el envite de la Liga Endesa lo tengo clarísimo rompió Claver tres veces se ventiló al Barça solo en en el Eurobasket con han los una lo venía que sólo llevaba Raich esto

Voz 0699 23:43 escucha Play Basket seguro sí sí sí diré que escuchas

Voz 1 23:45 Play Basket Basketball que sabe saber el tema a ver yo creo que también Luka Doncic porque ha hecho muy buena hubiera Eurobasket con Eslovenia ahí está jugando muy bien con el Real Madrid

Voz 0159 23:56 vamos a escuchar el Puppy que creo que piensa diferente a sus hijos

Voz 1 23:59 producto nacional Garbiñe Muguruza venció en Roland Garros número uno indiscutible diversas opiniones caso escuchaba Pacojo o lo que es lo que he escuchado

Voz 0699 24:09 es una familia muy deportista eh saben de qué hablan y lo argumentan además pero pero bien bien pero bueno Doncic dos votos Garbiñe un voto en en realidad son las opciones mayoritarias de momento

Voz 1 24:20 en nuestra encuesta cuarenta y ocho por ciento para Luka Doncic treinta por ciento para Garbiñe darle las gracias a nuestro nombre Laura he opiniones a través de Twitter a través de Facebook Jacobo empezamos con el asesor Twitter mira

Voz 26 24:31 el agente se moja bastante por dosis pero por ejemplo Charles dice que la mayor revelación de este año ha sido Carlos Soler Gayá Toni y Rafa el Valencia como imagen del perfil cierto dice Pacojo te veo narrando a los goles de Zaza en la final de la Copa

Voz 1 24:48 bueno a ver si es verdad después azote

Voz 26 24:50 pues los da un palito vaya a estas ya no sabéis qué hacer para que gane la opción madridistas sea cual sea la pregunta o David Muñoz que hice relata

Voz 1 24:58 que no con España ese don chiís metida ahí con calzador bueno seis Juan

Voz 6 25:02 en España no sé contestar contestar los efectivamente después en Facebook muchas opciones me quedo con dos comentarios uno de Yago Fernández Joan Mir sin duda un futuro prometedor y Carlos Rodríguez que nadie está soltura vale hay muchos Doncic

Voz 0699 25:16 las relacionado con el deporte español quiero decir además no parece una de las revelaciones del año pero que creo que no sólo no parece a nosotros sino que también les parece a los oyentes puesto que está haciendo opción mayoritaria vamos a escuchar un ratito de aguas mensajes al seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis los que nos dejáis con notas de voz que seguimos recibiendo a lo largo del programa y que de momento son todos estos

Voz 24 25:36 buenas tardes Pacojó hola buena para mi favorito de este año para mí sin duda alguna ha sido

Voz 6 25:42 a se va a Heredia

Voz 24 25:45 es que ese niño apunta muy buenas maneras para mí es una cosa parece

Voz 0760 25:52 vida Carrie

Voz 24 25:55 sí pero claro Stephen Garrett

Voz 27 25:57 ya es a nivel Dios

Voz 1 26:00 ya lo ha hecho

Voz 24 26:02 le está cansando si puede ser también el hijo a Joan Rande también en golf ese ese chaval también apunta manera vengan saludito y felices fiestas empleo que por el año dos porque es capaz de remontar sólo un partido y luego también han porque porque en España hace tiempo Sergio García pero hace años que como pista pues el nuestro ha llevado

Voz 1 26:33 a lo más alto buenos días buenas tardes vecinos familia buenas espero que os haya gustado a galletas que os he dejado a mí no me han llegado según mis últimas Noticias el amigo Dani os hubiera unas pocas líneas vida igual el año lo mismo iraquí de aquí a poco tiempo tenga otro poco tiempo para poder os hacer más vale venga seis Los Chacho y Piru y de la radio somos los te y Pirulí pero la galleta se lo ha comido Dani yo te digo yo que el equipo de Ser Deportivos no le han llegado las galletas así que aparte del equipo si Jacobo dice que se ha comido alguna bueno pues nada manda más vale que nosotros haremos buenas cuenta de vamos

Voz 0699 27:10 a dar buena cuenta del micrófono inalámbrico vamos nuevamente a la Gran Vía a buscar oyentes que quieren opinar sobre el deportista revelación de la temporada Laura

Voz 0159 27:17 hola pues me hola y con otro padre con sus dos hijos aquí hay muchos en Gran Vía esperando a que salgan las mujeres de comprar mira a ver creo que tenemos diversas opiniones vamos a dar por el padre Juanma quienes el deportista revelación John Rambo

Voz 1 27:32 pues porque el gol desde que Sergio García no estaba al nivel que estaba pues éste ha devuelto al gol español estar en donde se merece estar hizo es hijos donaron Tomás Tomás practiquen ácidas hacia el lugar porque he pues en el Madrid

Voz 0760 27:50 sí lo está haciendo muy bien el verano

Voz 1 27:53 basado en el Eurobasket lo ganó con su selección imparable otro hijo igual Luka Doncic porque porque ahora mismo en el Real Madrid es para mí el mejor el otro día metió un todo muy muy bueno

Voz 0159 28:06 bueno Pacojo ya vemos que la gente escucha Play Basket

Voz 1 28:09 sí que está que lo tira no Marta

Voz 0699 28:11 sí yo no sentimos muy orgullosos de la gente que escuche Play Basket aunque Nos da igual quién elijan como deportista revelación así que Juanma elige a Tomás elija Doncic y el otro hijo como

Voz 0159 28:21 me llamó Laura Nadal es tu nombre Daniel Daniel Daniel Ek ha llegado justo en el momento y no me da tiempo a preguntarles no

Voz 0699 28:28 lo que está bien que hay que estar espontáneos nada Daniel Doncic retomando así Juanma John no

Voz 6 28:34 no no sé si bajaran otra vez y pillar a Laura sí sí

Voz 0699 28:37 no bueno te doy un minuto Laura vale venga

Voz 0159 28:39 que buscará venga va a ver a ver que no sale hacer

Voz 0699 28:41 Óscar Egido de estos una una en directo entregue Laura encuentra alguien Marta Casa de vamos a repasar cómo vamos a dejar la encuesta del deportista revelación que dado lo porcentaje que teníamos en la primera lectura me da a mí que va a ser difícil que Cannes Villa de dueño el premio

Voz 1509 28:57 está difícil hemos subido un poquito en votos estamos ya casi en mil trescientos cincuenta pero los porcentajes no sean movido ocho por ciento Joan Mir catorce por ciento John RAN con el treinta por ciento Garbiñe Muguruza y como nos está contando Laura desde la calle también en Twitter el más elegido es Luka Doncic con el cuarenta y ocho por ciento

Voz 0699 29:14 los dos insisto no hemos querido poner futbolistas en esto que habría bastantes que no sale el caso de Marco Asensio de Lucas jugador de del Atlético de Madrid pero hemos querido no hablar de fútbol todos los días en SER Deportivos y hemos ampliado un poquito el arco para dar otras opciones un minuto a exacto decíamos que les vamos a dar a Laura pega así que en ese minuto veremos sean encontrar bueno a ver la Gran Vía está llena de gente el tema es que ha encontrado a alguien que parar para preguntar Laura

Voz 0159 29:39 pues mira acabo de encontrar a un señor como se llama Mi idea Félix bien ahí es para saber el que deportistas relacionado con España para sido para usted el revelación del año para la brusca Don si Joan Mir Garbiñe Muguruza honra

Voz 1 29:52 los porque no no soy no es muy duro no sigo el deporte de la Garbiñe Muguruza que un número uno

Voz 0159 29:58 el año no no no lo conozco dos y campeón con Eslovenia el Eurobasket tampoco bueno

Voz 0699 30:04 de buena suerte es lo que tiene hacer un Óscar Egido es improvisado y puede pasar cualquier cosa gracias a todos los oyentes por participar que siempre es un lujo tenerlo Said son un lujazo los atracos qué hacemos ahí en la Gran Vía ganador Luka Doncic como deportista revelación las tres y media hablando de Doncic vamos a hablar de basket llegan fans de Luka Doncic ahí al estudio pasa lo que pasa bajo el salen semanal que pasamos hablando de la NBA en SER Deportivos eres el momento para que Antoni Daimiel se pasa nosotros y comentar cómo está la actualidad del baloncesto americano que es algo que no paran absoluto por estas fechas de hecho en la Navidad ese juegan casi los mejores partidos de la primera fase de campeonato hola Anthony muy buenas tardes

Voz 15 30:59 qué tal muy buenas tardes Pacojo piensa Morte dejó este

Voz 0699 31:02 año el día de Navidad Anthony de la NBA

Voz 15 31:05 bueno bueno un buen sabor porque como dice siempre hay buenos partidos compiten muy buenos equipos de los equipos que han jugado las tres últimas finales no habían jugado desde la última final en junio pasado hoy volvieron a enfrentarse no UCLA en Los ocurrió si los gags quizá no fue un partido muy espectacular pero sí fue un partido muy intenso muy tarde

Voz 0760 31:26 dijo diría yo

Voz 15 31:29 los muy aficionados al baloncesto los entendidos disfrutaron más de la cuenta con un partido de la NBA en estas fechas hay bueno pues las audiencias en Estados Unidos muy bien aquí en España también hubo mucha expectación creo que es una gran oportunidad ella es casi una tradición que la gente de las familias sienten a ver un partido que NBA en Estados Unidos y aquí en esa fecha hablando

Voz 0699 31:51 ese partido entre Cleveland y Golden State lo de la faltas de Durana al Bronx ha comentado mucho Antoni

Voz 15 31:57 sí se ha comentado mucho porque bueno nosotros aquí en Ser Deportivos lo hemos hablado en ocasiones la NBA tiene por por norma costumbre sacar un informe de lo que ha ocurrido en los dos últimos minutos a nivel arbitral en cada partido a la NBA reconoce que hubo faltas de Kevin Durant dos seguidas sobre Le Bron James pero esto sólo reconoce a posteriori hay mucha gente que no está de acuerdo con con esta medida de la NBA muchos jugadores que piden que la aquí pero a mí no me extrañaría

Voz 17 32:27 sí que dejarán de hacerlo en la próxima semana

Voz 15 32:30 la próxima temporada el caso es que bueno pues es simplemente un gesto de de honradez de la propia NBA que sirve para que haya más polémica porque al final Lebron reclama que lo hicieron falta y dice que esto no sirve para nada pero fueron jugadas determinantes no que oficialmente acabaron como pérdida de balón de del Ebro

Voz 0699 32:50 por cierto hablando de Kevin Durant está un nivel defensivo impresionante que lleva dos tampones promedio mínimo en los último partido

Voz 15 32:55 ese es él ha cambiado el chip en realidad nunca nunca había necesitado defender esto suena fuerte decirlo pues él había sido se había convertido en uno de los mejores jugadores del mundo simplemente tomando descansos en defensa para luego atacar a un gran nivel desde que ha llegado augurios pues en le ha cogido el gusto a defender es un jugador con un físico privilegiado en cuanto a envergadura que estatura se lo está tomando con mucha voluntad como Prince es es uno de los principales formadores pues está primero segundo a día de hoy el alta esta zona de la NBA pero luego además es que es muy difícil superarlo en uno contra uno y él además liberaba con con gusto este duelo contra Le Bron

Voz 0699 33:38 intuyo eh hablando de Golden State Warriors que la baja de carreras se notando porque esta madrugada han masacrado los Jazz con cuarenta y dos veintidós por ejemplo en el tercer cuarto

Voz 15 33:48 el falso verter cuartito vacío en cuanto a sus parciales el tercer cuarto resuelto en muchos partidos en ese periodo y en este partido como dice sin Carrie pero bueno pues tampoco necesitaron jugar más de treinta minutos en y Clayton Kevin Duran miré desde el banquillo hubo mucha aportación jugadores como patria un fantástico partido ni chao tiraron el banquillo Jutta no pasa por el mejor momento bueno pues pudieron estar tranquilos

Voz 0699 34:19 a los que han tenido una mala noche Anthony son los Cavs bueno han tenido una mala noche coincidiendo con una buena de un cuarentón si se me permite la expresión

Voz 15 34:30 Escarp pero un cuarentón que está a punto ya de cuarenta gris no visitar veinticuatro puntos un fantástico partido contra Le Bron Le Bron y un triple doble pero él es superó en ocho puntos en anotación con cartera creo que sólo hay referencias históricas a este nivel y todo jugando menos de treinta minutos son partido de Kareem Abdul Jabbar pero sólo a esta edad han metido veinticuatro puntos Stockton Robert Paris y Michael York

Voz 0699 35:01 no no exige estamos hablando de unos números impresionantes a esa edad los de cuarentón lo he dicho con con todos los respetos ya de hecho ya me gustaría a mí tener cuarenta años pero es verdad que ahora mismo al nivel de Vince Carter en números sólo está Karina pero hablando de veteranos en forma bueno este es un poco menos veterano Ray Rondón tampoco han tenido una mala noche de Daimiel

Voz 15 35:21 sí sí ha sorprendido no porque no estaba a este nivel de excelencia en cuanto asistencias en los últimos tiempos Si bueno pues algo veinticinco la asistencia en esta nueva victoria de los Pellicano el récord histórico de las algas son treinta asistencias en un partido como nadie con la edad de Rondón G8 ejemplo de de longevidad con treinta y un años un rondo cuenta ha sido capaz de dar esas veinticinco asistencias

Voz 0699 35:47 ha sido una noche de viejos rockeros por decirlo de alguna manera también está siendo un mes de diciembre muy bueno para un equipo que empieza a carburar que son los Thunder en este diciembre creo que son doce tres el balance entre victorias y derrotas yo creo que ya podemos decir que el Victory funciona eh

Voz 15 36:04 funciona está funcionando han cambiado de registro y han cambiado muchos sistemas de ataque por ejemplo eh Carmelo Anthony tiene ya mucho menos tiempo el balón en las manos está metiendo los tiros simplemente recibiendo y tirando saliendo de bloqueos tienen mayores licencia eso ya se las ha tomado un poco casi al nivel del año pasado Paul Jones está jugando también con más confianza el equipo ha mejorado mucho en ataque en defensa estaba inmóvil de ahí ese récord positivo vamos a ver si logran ponerse a la altura definitiva de de Houston The World de San Antón

Voz 16 36:37 en las últimas horas había un duelo por todo lo bajo de

Voz 0699 36:39 dos equipos que bueno esperábamos que estuvieron un poco más arriba entre Lakers y Grizzlies cómo cómo acabó eso

Voz 15 36:45 venga muy bien para verles ganar en en casa de Lakers con un muy buen partido y que Evans algo más discreto de lo habitual en anotación Marc Gasol pero aportó en un tapón en los en asistencias es un alivio para Cruise Lines porque ingresó Luis no está tan quedando todavía es decir no nos está dejando ir sino que quiere ganar cada partido pero no les salen las cosas sigue sin jugar es verdad que faltaban todavía dos titulares en los Lakers Brook golpe jugaron volvió Brandon England pero fue más serio sobre todo en el último cuarto muy superior Menchú

Voz 0699 37:17 sin embargo eh sobre Grizzlies el lo que más se ha comentado han sido la canasta de Chandler en medio segundo para ganarles que bueno en realidad la canasta nadó Anthony la vuelta al mundo

Voz 15 37:29 sí porque es una una canasta muy curiosa Pacojó

Voz 13 37:32 ya que el entrenador en fin que incidía

Voz 15 37:35 nunca nadie se expuso que miles me habían comer quince años que en un saque de banda no había posibilidad de anular una acción en la que un jugador toque el balón justo encima de claro Ivonne bueno pues hace lo hicieron quedaban décimas de segundo sacan de banda Tyson Chandler hubo algunas protestas de de jugadores de Memphis diciendo que pudo hacer pero acogió arriba claro esto

Voz 0699 38:01 a un ratito con Antoni Daimiel nuestro cobrando mucho de Bruno no de Bruno alemán sino de la tormenta porque no está entrando la tormenta perfecta a través de del teléfono de de Anthony un poquito de hacer patria antes de de pedirte esta noche ha sido mala para los nuestros cómo está siendo la Navidad e hispana en la NBA qué tal se está dando

Voz 15 38:21 pues yo creo que en términos generales no demasiado bien hay que destacar el mes de diciembre de de Mirotic Ibaka por supuesto esto basó que ha hace escasos días y un triple doble en la última victoria contra Brooklyn jugó a un muy buen nivel igual no pues no hay buenas noticias con Abrines con los hermanos Hernangómez y bueno pues satisfechos de que Calderón siga siendo titular en Cleveland

Voz 0699 38:45 bueno por cierto ahora que no entra Bruno en en eh antena se han abierto las votaciones del All Star ha estado gracias ante todo Kun porque he dicho tendría un millón de votos más si tuvieran detrás minutos

Voz 15 38:56 pues sí claro como hay mucha votación a través de redes sociales ponen correctamente el nombre Dante todo cumplir para que cuente como otro oí eso bueno pues aunque suena a broma nulos bulevar restar muchísimos votos al jugador de EMI wiki pero bueno la gente que lo haga a través de es de El ordenador puede copiar pegar Requejo truco si tanto

Voz 0699 39:17 pues es es fácil que quiera votar ya sabe que mejor copia pega que muy complicado el nombre y el apellido de antes ocupar recuerdo que este año e Antoni no habrá Este contra Oeste para que la gente no se pierda cuando el partido eh

Voz 15 39:31 eso es la gente hay que votar sí por cada conferencia pero luego los capitanes los que sean elegidos también por votación capitanes serán un poco como se hace en la calle los que vayan eligiendo alternativamente los que quieren que sean sus compañeros en cada equipo de momento no hay confirmación de si eso se va a televisar es decir si se va a ver a los capitanes de del equipo de un lado ni del otro eligiendo a sus propios compañeros sería fantástico que se pudiera haber yo creo que ya se han tomado esta medida pues habrá que verlo en directo no y me imagino que sería dos semanas antes tres semanas antes del propio All Star

Voz 0699 40:05 me extraña que no lo hagan porque sería un nuevo estupendos desde luego por cierto enhorabuena bueno que el partido de Navidad entre y Camps aquí en España en España fue el cuarto programa más visto en la franja de de Televisión del día eh

Voz 15 40:16 sí sí sí bueno a las ha dado unos datos tremendos y eso que sólo sólo contamos y de momento emisión lineal es decir quién lo está viendo a través de la televisión pero sumando lo que fue ganas cero más Movistar deportes creo que pasaron de ciento veinte mil espectadores

Voz 17 40:34 sí bueno pues es una

Voz 15 40:36 es un dato magnífico para la televisión de pago y eso sin contar insisto los que por no estar en casa en ese momento lo estuvieran viendo en directo por dispositivos

Voz 0699 40:44 no hay termino hoy es el Día de los Inocentes en España en Estados Unidos cuando llega ese día hay inocentadas en la NBA Daimiel

Voz 15 40:52 ahí inocentadas pero no tanto como aquí no hay tanta tradición pero pero suele haber algunas eh bueno entre compañeros de equipo e los medios de comunicación yo creo que son menos dados que que aquí a a jugar corsos no aquí tenemos una larga tradición aunque hoy en día bueno pues hay que tener mucho cuidado con lo que se le con lo que se transmite en un día como hoy

Voz 0699 41:13 tú eres muy de inocentadas uno

Voz 15 41:15 pues bueno las acepto soy tolerante no pero te juro que el viento que has escuchado es real

Voz 16 41:23 Nos ya sé que no es broma los de dónde está pero estás en medio de la tormenta perfecta sic

Voz 15 41:28 es bueno que si me viera ahí sería Trending Topic porque estoy metido entrenos coches sentado en una Fedra y algunas y fíjate como se que las

Voz 16 41:36 a que no haya nadie que esté cerca que sacar una foto porque efectivamente seríamos Trending Topic en el mundo alas salde entre los coches un abrazo Landry

Voz 15 41:44 feliz año un abrazo igualmente dejamos el qué

Voz 28 41:46 la semana que viene pero al ser deportivos le queda un rato más entrega un rato más bueno

sigue a SER Deportivos en Cadena Ser punto com y en las redes sociales arroba SER Deportivos quien Facebook SER Deportivos

Voz 1 42:08 de lunes a jueves My Lol se habló de una manera trivial como incluso despectiva faltón de Eliseu Parra seguir metiendo

Voz 6 42:18 con el barro hombre como nunca me lo voy a encontrar en la vida

Voz 26 42:21 más Eliseo Parra hola qué tal cómo estás

Voz 1 42:26 la vida moderna con David Broncano sabes quién estás hablando no bailo después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Atenas nacer y dígame querida oyente que programas de la cadena SER le gusta usted más

Voz 31 42:50 no estado en lo me levanto con Pepa Bueno muy bien me acuesto con Macarena Berlín muy bien señor mira físicamente estoy hablando físicamente me levanto en la cama de Pepa Bueno ha puesto la cama de Macarena Berlín pero como que sea cuesta en las cámaras

Voz 15 43:03 ella no caben es porque yo voy

Voz 31 43:06 copia de la que tengo me meto en sus sábanas pero procuro no moverme que aquí

Voz 1 43:13 cadena se te abrimos las puertas de nuestra casa

Voz 31 43:17 la fiesta que me pego yo con Carles Francino madre mía con él me voy cuando duermen cinco guarderías pero me lo dejé hacerlo en la cama de Iñaki

Voz 32 43:29 bueno

Voz 1 43:30 por desgracia uno no siempre puede estar escuchando la radio estamos la Cadena Ser que estamos leyendo a Dostoievski o en la cama durmiendo o interpreta a la cama con fiebre interpretando a Bach y a Rachmaninov Alavés Dostoievski confía descargas de la App de la Cadena SER llenos cuando te dé la gana

Voz 33 43:56 hoy lo miró

Voz 0699 44:05 cada jueves vamos al turno para la tecnología y el deporte que es una sección que nos hemos entre comillas cimentado este año y no sirve para hablar de innovaciones aplicados al mundo deportivo la debemos la mucho no iba sobre algo que bueno ha sido una tortura para las clases de gimnasia de los chavales de algunas generaciones es el llamado balón medicinal sólo que con novedad Jesús Jiménez