SER Deportivos (04/01/2018)

Voz 0699 00:00 hola a todos buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER pues ya está aquí Diego Costa regresó al fútbol español y al Atlético de Madrid digamos como solía primer balón que toca salir del banquillo primer gol de raza incluso jugándose una lesión con el taco de la defensa hoy el delanteros portada de todos los periódicos todos le ponen como la nueva esperanza rojiblanca somos así somos urgentes tenemos urge decía por hacer nuevos ídolos a veces demasiada siete lo cierto que fue salir tocar el primer balón y marcar siendo verdad que LB fino es imposible juzgará a costa por treinta minutos de un partido que ya estaba de cara para su equipo en la ida de la Copa ya ante un Segunda B Un poquito de por favor que diga que lo hará genial seguramente y provoca ilusión fijo pero pronto para juzgarle delante tiene a Griezmann a Torres y a Gameiro con lo que va a competir ha puesto así que haciendo un juego con su apellido mejor a Diego le dejamos llegara a la costa no sea que entre todos logremos antes de tocarla la extracción minuto comentamos aquí ser deporte

Voz 2 01:02 el Deportivo no Francisco José Delgado

Voz 0699 01:07 pues nada aquí estamos los de SER Deportivos comenzamos una hora de radio aproximadamente en donde resumimos todo el deporte del día gracias por escucharnos como más cuadre por la radio de toda la vida por vuestro móvil a través de la aplicación de la SER por la tele por la TDT nuestros enlaces en redes o la web tres W la Ser punto com que cualquier forma no parece genial para sentiros ahí un saludo desde aquí en nombre de toda la redacción de deporte de esta casi del equipo del programa con Paco Hernández en la producción y con Borja González Julio Hernández como cracks de uno que vuelve toque fuera año que regresa en su casa sólo futbolista noticia del día voy a resolver el jeroglífico sin tardar el nombre del que más se habla es el de Diego Costa el jugador de las Atlético de Madrid que fue red debutar y besar el santo justo volver y primer balón que toca pues directamente a la portería

Voz 3 01:55 ciudad contundencia fortaleza física y eso cuando veo el equipo responde colectivamente a un partido duro como fue sobre todo el primero en los primeros veinte minutos

Voz 0699 02:06 eso es lo que ha entusiasmado el Cholo con Diego Costa el equipo con Diego Costa el aficionado con Diego Costa i Costa con la pierna morada precisamente por el gol que metió vuelve en plan gladiador pero sólo ha jugado treinta minutos así que vamos a esperar un poquito más para hacer juicios no esperaremos para preguntar si a pesar del golpe está para jugar este pronto como fin de semana en la Liga con el Atlético de Madrid aunque antes del fin de tenemos hoy cuatro partidos para pasar una tarde muy entretenida en Carrusel empezará en Vigo con un Celta Barça sin Messi sin Luis Suárez pero atención con den Belén ya convocado

Voz 0962 02:39 sabemos que se lesionó practicamente cuadros está la sexta va adaptando al equipo tiene que volver a empezar ese punto de adaptación ya lo está demostrando en los entrenamientos que hay que complejo de de en el sentido de ir dándole poco a poco minutos Ryan tanto pero luego también tienen que ir ganando eh establecer las pautas que tú crees que son buenas para que el jugador vaya avanzando pero desde luego que tiene que dar los pasos es el jugador

Voz 5 04:25 eh era prácticamente todo camino a este año tras un Dakar con mucho fuera vista allá donde la navegación más importante y no me gustaría arrancar el la carta pensando que si va a ser el último no quieren arrancar el Dakar pensando en ganar solo nada más

Voz 0699 04:40 el ahora menos nosotros lo que arrancamos el Dakar es esta edición de primer jueves del año de Ser Deportivos así que son las tres y cuatro minutos va más allá en la rebaja esa conforma

Voz 8 05:24 bueno convencido de PSP

Voz 0699 05:30 esto que viene ahora es una especie de aperitivo el Carrusel deportivo que arranca con Dani Garrido a las siete de la tarde en la sintonía de la Cadena SER porque hoy el día viene muy muy de Copa se juegan cuatro encuentros de ida de los octavos de final de esta competición siete equipos de Primera División están hoy en liza de hecho el único segunda va a ser el que tenga la fiesta en casa en Soria en Los Pajaritos enfrentan a las nueve de esta noche el Numancia y un Real Madrid con muchas ausencias novedades Última hora de tal

Voz 4 05:55 desde el partido Soria Javier Herráez muy buenas tardes hola qué tal Pacojo muy buenas tardes no

Voz 9 06:02 hace mucho frío dicen que cada vez que hay calefacción en el campo de Los Pajaritos muy buena noticia porque creo que eso es bueno para que la grada al margen de que esté llena esté cómoda para el partido a las nueve frente al Real Madrid no está Cristiano pero está Gareth Bale que va a ser la principal atracción del del encuentro también Marco Asensio Borja Mayoral que busca un hueco en el once del Real Madrid con la baja de Benzema y a la la espera Pacojó de que el mercado invernal se cierre porque siempre que está abierto todo puede pasar aunque el Mari sólo piensa en Kepa Hinault en un delantero centro de momento insisto de momento porque uno de enero todo puede pasar en el Real Madrid y en defensa bajó a Carvajal porque está sancionado en el partido de Liga el próximo domingo frente al Celta de Vigo que se va a jugar en Balaídos la defensa conteo con Vallejo con Nacho centro del campo con la presencia de Ceballos que vaya dar la manija y arriba como te decía Mayoral BI Sensio van a ser los protagonistas han quedado en casa futbolistas como Sergio Ramos como cristiano como Cross o como Luka Modric el equipo llegaba a las doce cuarenta en autobús desde Madrid dos horas y cuarto pensando ya en el hotel de concentración en ese partido a las nueve frente al Numancia recuerden hoy se cumplen dos años de Zidane en el banquillo del Real Madrid ha conseguido Champions una Liga dos Copas Mundiales dos Supercopas de Europa así que se le caen los títulos a Zidane que ahora pasa quizá por su momento más bajo

Voz 0699 07:25 Zidane que pone el equipo B para jugar esa la tarde noche contra el Numancia Soria periodos si el equipo B es con la P de Bale siempre tiene su atractivo partido a las nueve con mucha expectación en Soria también tiene mucho tirón el choque entre el Celta y el Fútbol Club Barcelona los azulgranas han dejado a Messi a Luis Suárez en Kassel la delantera puede ser de lo más curiosa para oír también buscamos detalles del partido de Balaídos a las siete de la tarde con Belén la convocatoria Adriá Albets muy buenas

Voz 0017 07:51 qué tal va muy buenas si esta convocatoria hace que habrá cambios en el once del Barça frente a un rival que le tiene tomada la medida el Celta que ya puntuó en el Camp Nou esta temporada y el Barça ha perdido en sus dos sus últimas visitas a Balaídos así que Valverde deja en casa a los pesos pesados del equipo como Messi Suárez y Andrés Iniesta también eh hartado a Deulofeu Rafinha Arda Turan jugadores con los que no cuenta el técnico azulgrana sí han viajado a Vigo dos chavales del filial Arnáiz isleña pero el gran protagonista de la tarde como decías podría ser Ousmane en Belén no se espera que el francés sea titular pero sí podría tener sus primeros minutos después de tres meses y medio sin jugar el franceses el primer fichaje podríamos decir del Barça en el mercado de invierno y el segundo puede ser Coutinho del que ha hablado Valverde en la previa de este partido

Voz 0962 08:41 no la escúchanos entero allí de muchas cosas que ocurren que no lo sabía si es que desconcierta son Rosa pero bueno porteño es un jugador de otro equipo es un buen jugador desde luego no sabemos lo que pasará en el futuro pero desde luego me gustan mucho más los que tengo ahora mismo en el en el miedo que son los más me preocupan y lo que venga pues vendrá

Voz 0699 08:59 que ya vendrá si es que viene como dice Valverde lo que le viene encima es un partido muy bonito entre el Celta y el Fútbol Club Barcelona también año pero duelo de primera en Barcelona volvemos también a las nueve de la noche partido que suena bonito ante el Espanyol del Levante con los dos equipos intuyo más preocupado por su irregular trayectoria en Liga porque por la competición de Copa pero no Juanda Joan Tejedor muy buenas

Voz 4 09:18 tarde muy buenas tardes Pacojo pues sí

Voz 1663 09:21 ya con el subidón de la victoria contra el Atlético que les dio aire en la mente de los jugadores son con las que están se ha quedado en el olvido el español saldrá con un once bastante parecido al de gala eso sí con Diego López en la portería de los actuales sólo quedó fuera de la convocatoria Mario Hermoso además de Hernani Álvaro que estará en la rampa de salida viene el Levante espera el debut en lateral que único fichaje pero los que la nota a la espera de que lleguen nueve Rose no suele espera hasta finales de mes pasa por un proceso gripal por lo que hoy sólo estará Boateng en el partido de Liga empataron a cero con un gol anulado con polémica al Moreno veremos qué pasa esta noche a partir de las nueve de Cornellà El Prat lo quitará el andaluz Fernández Borbalán

Voz 0699 09:55 gracias recuerdo el otro partido entre el Leganés y el Villarreal se juega a las siete de la tarde el Villarreal con muchísima vastas hasta ocho ausencias para ese partido lo que jugará el conjunto del sur de Madrid contra el Villarreal equipos separados por seis puntos en la tabla de clasificación recuerdo con horas Celta Barcelona ilegal Villarreal dará siete Numancia Real Madrid Espanyol Levante a las nueve de ayer lo más llamativo fue la goleada del Atlético de Madrid en Lleida con Diego Costa

Voz 0699 11:19 tras la Copa lo nombre propios del día el primero es Diego Costa han protagonista por su gol ayer hizo lesión al final tiene que pasar pruebas odio hasta bien Miguel Martín Talavera buenas tardes

Voz 13 11:28 eh

Voz 1576 11:28 qué tal buenas tardes Pacojó pues en principio no va a pasar pruebas ha entrenado en el gimnasio como el resto de sus compañeros y en principio salvo que la molestia en latín

Voz 0699 11:36 Siria vaya a más a pasar pruebas radiológicas

Voz 1576 11:39 es un golpe un golpe muy doloroso Un golpe que lo va a tener con hematoma y con esa herida durante un tiempo pero que a priori no le descarta incluso para jugar el fin de semana el día seis día de reyes frente al Getafe por lo tanto pendiente devolución pero mejores noticias más tranquilizadoras que las que teníamos ayer después del partido

Voz 0699 11:56 Vitolo habló sobre Diego Costa después del partido y habló de que la dureza desde luego a Diego Costa no les va

Voz 0107 12:02 hasta tenía ganas de de la la la

Voz 1963 12:04 la miserable de Madrid para mí es un grandísimo un grandísimo equipo lo que lo que siempre quería Hay con mucha ilusión muchas ganas de aportar al equipo y que me alegro mucho por Diego Costa que sabemos que que un jugador que que no puede dar mucho hoy lo bueno que yo creo que todo ha quedado en un susto sabemos que el mete la de la pierna de un ventilador

Voz 0699 12:25 me alegro mucho por él porque unas diez

Voz 1963 12:27 sí sobre todo que ese gol ha confiado

Voz 0699 12:29 entre la pierna un ventilador es una frase para cerrarlo grandes nombren Ojeda el de el grande de las Navidades vuelve Harry Kane a jugar en Wembley ha dicho Pochettino su técnico Si que impide salir como hicieron Bale y Modric tendremos que verlo cuéntanos qué seguid en Inglaterra Álvaro de Grado muy buenas tardes

Voz 0107 12:45 hola buenas tardes efectivamente hoy vuelve y probablemente como titular el otro día fue suplente jugó Fernando Llorente delantero hoy Harry Kane volverá ser titular en el derbi de Londres contra el West Mis importantes que partió para el Tottenham para la situación de Cain porque ahora mismo con un partido menos están fuera de la Champions a cuatro puntos esto puede influir sobre todo de cara al verano porque si el Tottenham no entra en la Champions League y un jugador como Hurricane no juega en la Champions League pues podría facilitar su salida del equipo

Voz 0699 13:11 por cierto acaba de hablar Courtois Jeff para cerrar casi la puerta al Real Madrid Álvaro

Voz 0107 13:15 sí habló concretamente ayer después del partido entre el Chelsea y el Arsenal dijo que ahora con el nuevo año va a empezar otra vez a negociar su nuevo contrato con el Chelsea el equipo londinense le va a ofrecer un contrato para convertirlo en el portero mejor pagado del mundo doscientas mil libras a la semana superando a De Gea en el Manchester United y acabaría su contrato en dos mil veintitrés ahora mismo acaba en dos mil diecinueve es decir la temporada que viene y ese nuevo contrato sería hasta dos mil veintitrés bromeaba diciendo que en los entrenamientos tanto él como Hazard Se dicen Si firmas tú firmó John subir más tú firmo yo son los dos así que están pendientes de renovar con el Chelsea Courtois para negociar en las próximas semanas muchas

Voz 0699 13:53 Doña en el Chelsea con la renovación renovaciones poca en la portería del Real Madrid porque además de Courtois que su nombre que sonó suena muy fuerte el de Kepa eh que padece protagonizada por eso por cómo está su situación en el Athletic bueno novedades de Bilbao Íñigo Marquínez buenas tardes

Voz 0802 14:06 muy buenas pues que el culebrón continúa que llevamos ya demasiados días con este asunto y lo que te rondaré morena no porque cada día surge una noticia no un rumor más concretamente la plantilla eso sí vive ajena absolutamente a todo este asunto Kepa sigue entrenando aparte fíjate hoy han entrenado todo dos en San Mamés entrenado en Lezama irse continúa recuperándose de su lesión bueno todos Balenciaga otros lesionados también han entrado en el entrenado en Lezama con Kepa Arrizabalaga la última que el Madrid podría esperar hasta final de temporada para incorporar al jugador algo que en principio parece muy poco probable por no decir imposible hay que tener en cuenta de que si Kepa sigue hasta junio el ambiente en la catedral con Reporteros sin renovar podría volverse irrespirable en recuerda por ejemplo cuando en la misma situación estaba Fernando Llorente de paso en la grada toda la temporada y los pitos y cánticos contra el riojano se escuchaban así casi desde Logroño no cada vez que asomaba la cara por San Mames cabría la posibilidad de que quepa sigue hasta final de temporada estuviera en la grada en el banquillo así respondía Urrutia esta pregunta hace apenas unos días

Voz 14 15:06 los en ese caso no de momento estamos esperando la respuesta eh muchas veces lo que pretendemos es saber cómo está la situación y luego ir preguntando por el futurible adivinarlo no sabemos que dé respuesta más ver esa respuesta veremos pues ya veremos el culebrón

Voz 0699 15:21 presión tiene Kepa eh vamos con operaciones en más claras por ejemplo la de Vietto y el Valencia Pedro Morata

Voz 15 15:27 se ha cerrado ya la cesión del futbolista con préstamo dos millones de euros paga el Valencia el Atlético de Madrid a final de temporada el Valencia tiene una opción de compra de trece coma cinco millones de euros que es una opción de compra no obligatoria y el Atlético de Madrid caso de ejercerla el Valencia se guarda un diez por ciento de un futuro traspaso lo van a presentar esta tarde oficialmente y por lo tanto Vietto llega al Valencia ya cedido hasta finales

Voz 0699 15:50 la noticia en el Valencia va a Cambó en el Villarreal se va a ir a China se está buscando sustituto Xavi Sidrón

Voz 0107 15:55 así es Pacojó porque estamos a la espera de que desde China pongan encima de la mesa los cuarenta millones de euros que van a llevar a Bakambu hasta Alves Llingua aún si eso ocurre el Villarreal ya tiene en principio encaminado un posible sustituto que sería el delantero colombiano Roger Martínez que juegan el Jiang de la liga china y que pertenece al Inter de Milán tiene veintitrés años es internacional sería una de las opciones que baraja a día de hoy el Villarreal de fútbol

Voz 0699 16:19 todo pasa por China en el Villarreal en el al

Voz 16 16:21 a veces tenemos lío con Bojan Kevin Fernández pues sí porque ayer iba a ser titular pero tuvo una fuerte excursión con el director deportivo Sergio

Voz 0962 16:28 Fernández Yeste le dijo a Abelardo que no le no le alinearse ni un solo segundo así lo explicaba el entrenador hace una decisión del club queman comunicado la decisión de del grupo alemán comunicado lo para así que el Deportivo Alavés parece querer poner salida la Bojan Krkic las fichas más altas de la plantilla y sobre todo porque va a llegar John Guidetti que acaba de llegar a Vitoria que en las próximas horas va a hacer oficial su cesión desde el Celta con opción de compra no obligatoria a final de temporada

Voz 0699 16:57 de fútbol internacional el nombre del día es el de Diego Forlán que firmó un nuevo contrato en Hong con Andoni De la Torre Holanda

Voz 17 17:03 yo después de haber jugado en India hasta diciembre dos mil dieciséis ha encontrado otro destino exótico a sus treinta y ocho años y tras un año en blanco ficha por el quite de Hong Kong campeón de dicho país con la incorporación del ariete es del Atlético Villarreal entre otros los asiáticos pretenden dar un plus a su ataque y aspira a lo máximo en su primera participación en la Champions de Asia relacionado con Peñarol equipo que vio crecer al charrúa para poder disputar la Copa Libertadores pero finalmente Diego Forlán con treinta y ocho años seguirá metiendo goles en Hong Kong al menos hasta el mes de mayo

Voz 0699 17:29 estamos en el mercado y mirando al fin de no olvidamos uno de los partidos grandes el Sevilla Betis que va cogiendo color en la capital andaluza Manolo Aguilar

Voz 18 17:34 qué tal buenas tardes sin duda alguna ya hay que le parece más igualado que en otras ocasiones el sevillano está en su mejor momento tampoco el Betis últimamente está bien pero tiene mejores jugadores que otros años Rubén Castro será novedad en la convocatoria del Betis N'Zonzi por supuesto la del Sevilla ya hay jugadores que hablan de resultado Muriel y feudal en el día de hoy

Voz 9 17:54 a favor de otros dos cero tres cero sería

Voz 0962 17:57 la seriedad

Voz 19 17:59 me conformo con ganas de que el meta el árbitro sigue algo ha declarado cinco me conformo con ganar que que sea un buen pan

Voz 0699 18:06 Teo para todo sería una manera exótica desde luego de hacerlo terminamos el fútbol con un lío en La Coruña el dio va sobre la anterior derbi va con dinero de por medio

Voz 18 18:15 sí fuentes del derbi ante el Celta Pacojó un jugador

Voz 20 18:18 de la plantilla del Depor uno de los capitanes en este caso según ha sabido Radio Coruña realizó una petición al Consejo de administración quería una prima por haber ganado al Celtic es que al final el Depor incluso perdió por goleada bueno esto ha sentado muy mal en Coruña hoy decía Tino Fernández y que hay que quitarle hierro que se trata de un comentario de los postres la realidad es que ese jugador insisto ese capitán hizo esta petición sin el consenso del resto del vestuario del D

Voz 0699 18:40 por van a tener buena liada con ese jugador las trece dieciocho al polideportivo al polideportivo hoy en baloncesto mezclamos dos encuentros de Euroliga con uno de Liga Endesa todos han encuentra atractivo pero el que más cartel tiene a priori es el Barça CSKA Javier seis

Voz 1157 18:55 así es Pacojó a partir de las nueve de la noche en el Palau Blaugrana una auténtica prueba de fuego para el Barcelona porque recordemos viene de tres victorias consecutivas pero ahora juega frente al líder del Chacho

Voz 0962 19:05 CSKA de Moscú Raquel Sanders se va a quedar no

Voz 1157 19:08 mente fuera de la convocatoria en el Barça esperan ganar para seguir la enganchados a lo que sería intentar meterse entre los ocho primeros eso será a partir de las nueve antes se jugará ese Unicaja Valencia que hace cuarenta y ocho horas ya jugaron en Liga Endesa

Voz 0699 19:22 en baloncesto en tenis es noticia Andy Murray que se cae del cartel del Open de Australia de tenis José Antonio Duro si Pacojó ha sido

Voz 21 19:30 el siguiente en la lista Murray que últimamente no pasaba por su mejor momento y que tampoco va a poder estar en Australia el escocés que lleva sin jugar desde Wimbledon que había parado en el final del año anterior y que a pesar de todo no consigue que les remita un dolor que le viene dando el año en la cadera lo ha anunciado hoy ha recibido el apoyo de varios tenistas entre otros se une al japonés Nishikori que tampoco va a poder estar en el primer Grand

Voz 0699 19:52 Lang de la rebaja Djokovic Nadal Garbiñe en estado de forma dudoso esperemos que la cosa mejor el paro sólo lea porque sino la cosa va a ir regular lo que Páramo vaya mejores a SER Deportivos tenemos hasta las cuatro para comprobarlo SER Deportivos

Voz 0962 20:06 en hace

Voz 22 20:08 si hace unos días

Voz 0962 20:10 en fin navideña Roberto Sánchez intentaba explicar tocado trabajar

Voz 8 20:16 del uno al cinco de enero que sería el primero en abrir la ventana en dos mil dieciocho

Voz 0962 20:23 esta medida desde luego piloto una nueva experiencia o y la reacción familia mira uno de sus cuñados se puso incluso pesa

Voz 22 20:41 sí será

Voz 0962 20:44 Berto Sánchez el hombre del año nuevo rey mago que prepara

Voz 0699 21:01 o como siempre hasta ahora vamos con lo más próximo hasta las cuatro de la tarde tras el aluvión de velocidad en el primer tramo éste lo hacemos más calma adictos repasando lo que nos queda más cerca por ejemplo el Numancia Real Madrid lo tenemos cerca Javier Herráez también está cerca aunque no está en los estudios

Voz 0962 21:18 hola Javi de nuevo buenas tardes estamos a tiro

Voz 9 21:21 de piedra a venir aquí a Soria que bueno que es una ciudad en la que recordaba con con Romero aquel viaje hace ya unos cuantos años Llera Boluda recién nombrado presidente gente de de la del Real Madrid interino y bueno el Madrid vino aquí con Heinfield recuerdo aquella frase de Javi Javi el mejor argentino que era mi amigo de Raúl unos arrimó rápidamente al árbol que más cobija Baker a Raúl González para jugar aquí aquella frase famosa de que nos partimos Lord el compañero no hacía muchísimo frío el campo estaba helado hoy no va a ser así porque va a hacer frío en torno a siete ocho grados en la grada la calefacción también va a ayudar para este encuentro en el que el Madrid sonaba muy bien serio o Pacojó el el equipo blanco o la Liga tiene muy complicada esos acciones son evidentemente la Champions con un rival también muy complicado el PSD y la copa que nunca ha ganado Zidane que jugó

Voz 4 22:12 dos de Madrid

Voz 0699 22:15 a un examen no pero tiene especial ganas a volver a tocar el balón en el partido así como tú

Voz 9 22:21 pues yo espero que sea Gareth Bale no es un futbolista diferente que le gusta mucho a Zidane que por un motivo u otro bueno el motivo son las lesiones eh le podemos ver pues con cuentagotas fue titular la última vez fue precisamente el encuentro en Dortmund donde hizo un gran partido pero

Voz 4 22:36 hay recayó de la lesión no ha vuelto a jugar nada más

Voz 9 22:39 eh bueno pues cachito no frente al Fuenlabrada que lo hizo bien tocando un balón y dejando para Mayoral un gol claro oí Ifrán com otro rato frente al Dortmund saquemos visto pues nada con cuentagotas Si tiene ganas el el galés vamos a ver si es el de hace dos años que cogió una buena racha cuando estaba Cristiano lesionado cogió también bueno pues esa esa velocidad crucero que le hizo a Gales hacer una una gran Eurocopa de Francia no es el futbolista en mirar porque de aquí al verano sabemos lo que va a dar Benzema de sí lo que va a dar Cristiano pero la incógnita es saber lo que va a hacer Gareth Bale y otro Marco Asensio no que yo siempre digo que es el ahí un poco el brillo no es un futbolista descomunal y que tiene que jugar osea en Pisco y Asensio tienen que jugar osea no sé qué tiene que hacer Zidane en el once del Real Madrid yo entiendo que que son intocables con Kroos Luka Modric Casemiro eso todo eso lo entiendo pero hay futbolistas como Isco y como Asensio que deben de ser no sé si indiscutibles pero sí futbolistas fundamentales

Voz 0699 23:35 Madrid hoy es un día especial porque es el primer partido del año debería Madrid pero es especial por alguna cosa más eh Antonio pero muy buenas tardes

Voz 0239 23:43 hola yo como la canción en euskera

Voz 0699 23:47 Zidane cumple hoy dos años Romero e al frente del banquillo el Madrid

Voz 0239 23:50 además amor dando no en el fútbol y ya prácticamente nadie se acuerda de iba a decir de los últimos éxitos de Año Greco es de esos esos acuerdos sobre todo el madridismo pero yo creo que prácticamente ya nadie se acuerda de del equipo que cogió absolutamente descoyuntar con un vestuario roto con un Rafa me dices que fracasó prácticamente en todas sus decisiones desde que llegó al Real Madrid que que Florentino Pérez tomó la decisión de meter al francés y cuando tomó la decisión de meter al francés yo creo que ni el más optimista Pacojó de de los admiradores de Zinedine Zidane pensaba que la cosa podía irle también se ha equivocado como todos reconoce sus errores no como todos para mí es el mejor embajador del club cada vez que se pone delante de un micrófono una rueda de prensa

Voz 4 24:37 Stark amenaza lo que tiene que de vez en cuando la la cobertura se está

Voz 0699 24:41 Romero hablando de los grandes secretos de Zidane y por ahí siguen no Antonio eh pues lo de reconocer los errores

Voz 0239 24:51 claro hundió que reconocer los errores en el Real Madrid que no es nada sencillo que los tiene y lo reconoce que es el mejor portavoz del club y eso también es muy importante y nada fácil como otros entrenadores que han ganado mucho menos se han hablado mucho más que tiene incluirán lo más importante para todos en dos años ha ganado un montón de títulos a la altura de lo mejor desde el Real Madrid y eso ya pase lo que pase de aquí a final de temporada contrato nadie sólo solo dar la mejor frase que resume la filosofía de Zidane para mí Pacojó la dijo ayer en la sala de prensa

Voz 0699 25:24 cuando le pregunto algún compañero tiene como entonces

Voz 0239 25:27 Igor creo que son dos años más mal lo que resta de temporada pero el hijo eso es el Real Madrid yo eso me fijo en los próximos seis meses no tiene así no

Voz 0699 25:34 si no sabe como decíamos ayer lo que es el Real Madrid desde luego lo sabe como jugador y lo ha visto como jugador lo que le pasaba sus entrenadores así que es lógico que saca úteros a te dejo Camino Soria un abrazo Romero

Voz 0239 25:46 otro fuerte para otra hasta luego

Voz 0699 25:48 hace algo más en la previa de ese partido ante el Numancia por parte del Real Madrid

Voz 9 25:53 bueno pues que que Zidane ve efectivamente con sus errores eh creo pongáis frente al Barça que de poca bola a Morata el pasado año pues a negociar entre comillas perfectamente lo que es El Vestuario conoce muy bien lo que es el Real Madrid fundamental no tiene apego al cargo está encantado de entrenar al Real Madrid pero el día que lo deje va a ser igual de feliz y eso es muy importante para Zidane para el Madrid

Voz 0699 26:15 es decir abrigados pero bueno viendo que en Soria también se disfruta de este invierno primaveral pues pasarlo bien qué es

Voz 16 26:21 la buena noticia estoy como loco por conocer la calefacción de los Pajaritos parecía vais a pasar calor por primera vez en Soria han hecho mil vecinos que son de Soria así

Voz 9 26:29 que bueno ahí están allí ya en el campo Alex Sonia P P I Guille me han dicho que tranquilo que esté habiendo paso fría

Voz 0699 26:38 por ejemplo a los vecinos de Xavi hasta luego arreglos salga aquí

Voz 9 26:41 Puerta así que nada yo llevo poca ropa me la voy a jugar

Voz 0699 26:44 vale hasta luego que parece bien sin si llegas constipado sabremos porque dejamos el Madrid vamos al Athletic al equipo del Cholo que dejó los octavos de Copa sentenciados en la ida tras el Lleida cero Atlético de Madrid cuatro tará con muy buena impresión de el equipo del Cholo en el regreso en este mes de enero no

Voz 1576 26:58 pues sí no era fácil no porque venía con bajas dejó mucha gente en Madrid sobre todo debutaban dos jugadores la ansiedad de estos por intentar hacerlo bien y sin embargo bueno pues muy buenas sensaciones yo creo que en el caso Vito le va a costar un poco más porque evidentemente no es un jugador que conociera sus compañeros que conociera la formas jugador de de de Diego Pablo Simeone pero sí embargo yo creo que el divo Costa teníamos todo claro que conoces compañeros conoce al entrenador conoce lo que quieren de él y ayer bueno pues yo creo que ese salió en esa media hora siendo el divo genuino el que choca el que va todas así que las pelea todas y luego la que tuvo fue fue para dentro yo creo que es le va a dar un salto de calidad tremendos los dos jugadores al Atlético de Madrid yo creo que ayer bueno pues si estaban ilusionados la previa mucho rojiblancos Pacojó como te puedes imaginar a partir de de de ayer están todavía

Voz 0699 27:48 un poquito más lo que tengo claro es que la competencia los de arriba siempre les ha ido bien pero que Griezmann y Torres no semana despistar ya lo vimos porque los dos marcaron Talal

Voz 1576 27:57 sí sí sí y sobre todo yo creo te acuerdas lo que decíamos en la previa yo creo que costaba hacer mejoras Griezmann Grima Yahoo Cairo banda derecha descargado bastar de segundo delantero no va a tener que ser la referencia el foco va a tener más espacio va a tener más contacto con el balón eso a ser bueno para él va a ser bueno para costaba Sérvulo para el Athletic yo creo que en ese sentido va a ser muy positivo yo creo que ayer vimos un esbozo de lo que puede ser fíjate que terminó

Voz 9 28:20 jugando con Griezmann una banda con Vitolo en la otra

Voz 1576 28:22 Icon Gameiro y Costa arriba notorio que siempre vaya a ser así pero yo creo que la llegada de coste evitó levantar tantas alternativas al Atlético de Madrid el Cholo que va a poder hacer

Voz 0107 28:32 tiples combinaciones y todas ellas de mucha calidad

Voz 0699 28:34 tienen motivos para estar contento los seguidores del Atlético de Madrid con los fichajes de invierno han tardado este año porque era así con la sanción pero ya están aquí levantada la alternativas Diego Costa bien Vitolo le va a costar un poquito más central pero todavía hay que ir con calma ya que el partido de ayer era contra el Lleida hay que verles contra rivales de más entidad ya no será dotarla un abrazo un abrazo hasta luego por completar la Copa hoy no nos olvidamos del partido de Butarque en Leganés enfrenta el Villarreal Óscar Egido el Lega acoja un Villarreal con muchísima baja no

Voz 9 29:02 si bien la llega con nueve ausencias hace algo más de un

Voz 1643 29:06 ese decían que el partido de Copa va a ser más complicado más difícil porque esperaban un Villarreal completo y resulta que el equipo de Javi Calleja viene con ocho bajas con cuatro chavales de la cantera en la convocatoria de partidos a las siete Un partido gratis para los socios de Leganés que busca hacer historia porque el Lega nunca ha estado en los cuartos de final de la Copa porosas Garitano se la toma muy en serio iba a abonar siete titulares habrá rotación en la portería juegan el champán en vez de Cuéllar la principal novedad es la vuelta de centro de la defensa un mes después de su lesión griego va a jugar con Bush Tinsa con Tito Icon Raúl García la línea defensiva va a ser la que más cambios tenga esta noche mientras que en el centro del campo vana entrar Naranjo

Voz 0699 29:42 por la izquierda Gusenbauer en medio punta Rubén Pérez

Voz 1643 29:44 el por la derecha arriba bastar Gabriel por detrás del marroquí Rabat no llegan a partido los lesionados si manos que Ibrahim son las únicas bajas que tiene Garitano semanal que por cierto que ha sido protagonista esta mañana en la visita de Leganés a los Severo Ochoa en la que junto a Zaldúa Mauro Dos Santos han hecho de Reyes Magos ya han estado repartiendo regalos a los niños que estaban en el hospital luego Ab2 y manos que ir por primera vez ha reconocido que su renovación con el Lega está más cerca

Voz 23 30:10 no estamos ahí hablábamos llevamos tiempo hablando oí bueno esto es otro caballo Rey bueno o no tanto ahora a veces Si bueno en poquito a poco hemos llegado a un acuerdo yo creo que es lo importante está no que esos quieren que yo continúe y quiero continuar y cuando está en las voluntad Prados parte seguro que toda a buen puerto es eso eso es continuar pero te llegan ofertas que que yo sepa al momento no

Voz 1643 30:31 es la primera vez que reconoce abiertamente a la puerta la novación diciendo que puedan llegar a buen rumbo hoy no puede jugar porque está lesionado eso sí ha dicho que está en la recta final de su recuperación

Voz 0699 30:42 gracias Óscar inmediata queda Getafe que desgraciadamente es el único de nuestros equipos de Primera que vive de semana sin Copa aunque a cambio el sábado desemboca en un Atlético de Madrid jeta que el equipo de Bordalás prepara bien en serio tanto que hoy el entrenamiento es alargado y está iban Álvarez con un protagonista hasta ahora hola Eva muy buenas tardes

Voz 24 30:58 no Alba como ha finalizado ya la sesión preparando ya de el Getafe tenemos un protagonista es aquí nosotros Francisco Gordillo qué tal buenas tardes bueno lo bueno del sábado se enfrentará al Atlético de Madrid como encuentras Vestuario

Voz 25 31:09 hombre de partido especial teniendo en cuenta que que Villa

Voz 26 31:12 homologan y que además

Voz 24 31:14 es el último partido homicidio de esta gran primera vuelta acosando Getafe bueno me condena nuevo

Voz 25 31:19 después de pararle el parón navideño con una de de poder consigue una victoria de un nuevo hombre donde te vamos a me lleva uno jueves yo no voy mucho a Nighy mucho BM

Voz 24 31:31 te pueden conseguir una diferencia poco voy a Francisco Gordillo la sintonía de la Cadena SER

Voz 0699 31:35 venga vamos a preguntarle un par de cosas al jugador del Getafe hola Portillo muy buenas tardes

Voz 25 31:40 hola se te pone lo de estrenar para sepa mal

Voz 0699 31:43 Trípoli es siempre de estrenar un campo de chulo está bien no

Voz 25 31:47 bueno si no que no haya dicho no pues más no es cierto eso es sabido no hay sobre todo con ganas de que vuelva a la competición mi quiere conseguir una quizá de que todavía hay mucha tranquilidad pues ya en dos mil dieciocho

Voz 0699 31:59 yo no sé cómo será pero el dos mil diecisiete para el Getafe ha sido buen año eh

Voz 25 32:03 sí la verdad es que ha sido un año estupendo no ojalá que quedó mi Dios eso se ha llevado o mejor no siempre hay que que aspirar a más pero bueno como ya se llevan algo con lo tienen en suelos con muchas ganas de de de ellos el partido del sábado oí ir a conseguir una victoria

Voz 0699 32:19 veintitrés puntos a estas alturas de ligas muy por encima del objetivo el objetivo o han no quiere imponer sus objetivos

Voz 25 32:26 bueno nuestro objetivo al final de la permanencia no una vez que la consigamos a partir de ahí pues aspira a lo máximo posible pero sobre todo partido Martine no piensa más allá de próximos próximo sábado

Voz 0699 32:38 si el partido de ayer contra el Lleida o te ha llegado un poco de cómo jugaron este nuevo Atlético así entre comillas de Diego Costa y Vitolo

Voz 25 32:46 bueno un poco no no puedo de Santiago comprando pero bueno ya sabemos que es con la de ellas ya era mi gran esquivó con la llegada de ver sólo futbolista fue seamos más fuerte y como ya te digo va a ser muy complicado oí para ganar pues me quedaré en los ciento por cien no te digo con nosotros vamos a utilizar nuestra alma ahí tengo toda toda la división de muy mal

Voz 0699 33:06 a ver datos sois el único equipo que no habéis encajado de córner jugáis contra el Atleti eh pondrá especial atención a eso a que a ellos se les da bien el juego así a balón parado

Voz 25 33:14 no bueno como ya te digo no cada partido lo preparamos de de la misma manera con muchas ganas mucha ilusión sí que es cierto que que el Atlético a balón parado Ribarroja fuerte por lo tanto hay que estar también hacen

Voz 0699 33:25 pero eran Le diré

Voz 25 33:27 Xavier Tudela fuera como te digo para ganar el partido van a tener que te hace lo francamente bien en el último pues

Voz 0699 33:34 más datos jamás jamás ha ganado el Getafe el Cholo datos jorobado eh

Voz 25 33:39 bueno de finales son ganó ojalá que que el sábado fue otro vamos decir que que hemos conseguido la victoria ante un rival importante no es necesario espectacular Hay y como ya te digo no con muchas ganas con mucha ilusión

Voz 0699 33:52 es verdad que el Getafe una primera vueltas haciendo la primera puerta muy buena yo creo que está reconocido por todo el mundo pero yo no sé si es molesta que cada vez que se habla de vuestra buena racha se ponga al lado no se la intensidad así entre comillas o el césped eh que me parece que es un poco aceros de menos Portillo

Voz 25 34:09 bueno defina de la gente puede puede hablar lo que quieren no nosotros somos somos conscientes de que estamos trabajando bien intensidad a los llamamientos e todos los equipos ponen nosotros también es el equipo que te pone mucha intensidad hay y no nos quejamos Nacho nuestro juego creo que que no se basa solo en el la intensidad no sí que es cierto que son un equipo muy intenso pero no creo que que tengamos a punto solo gol porque tenemos tenemos intensidad ir jefe pues la verdad es que doce más fue llamo a hablar somos nosotros lo que somos lo que lo que entrábamos hay de había hay y creo que que para todo el final fue nosotros también muy redondas de transforma Mali ignoramos que no

Voz 0699 34:48 no no puedo decir otra cosa es que no sé que estoy de acuerdo con contigo oye por cierto la semana que viene visto jugáis contra el Málaga puede ser ese lo tendrá marcado en rojo no

Voz 25 35:00 bueno al final que será un partido

Voz 27 35:03 a me apreciada para mí

Voz 25 35:06 porque a mi tierra por ser el equipo que medio medios la tímido se de se futbolista profesionales nada bueno puede nivel todo el ánimo posible

Voz 0699 35:16 nueve hombres

Voz 25 35:18 un mal momento y ojalá que bueno cualquier parecido de de nosotros de fue pues toca ganarlo todo oí que logren la permanencia

Voz 0699 35:27 finalizó Portillo como esa entrevista de principio del año te voy a hacer una clásica que es que le pide a dos mil dieciocho en lo personal también en lo colectivo

Voz 25 35:35 bueno en lo personal sobre todo sigue teniendo minutos sigue teniendo a la confianza de la entrenador sentirme importante en lo colectivo pues que siga todo como ellas ahora Jomon fue el dos mil diecisiete incluso mejor no porque como ya te digo siempre hay que intentar mejorar siempre

Voz 0699 35:53 vale pues que pregunta clásica con una despedida clásica que te vaya bien y que se cumplan dos deseos vale

Voz 25 35:59 muchas gracias un abrazo abrevió

Voz 0699 36:01 Francisco Portillo el jugador del Getafe que estrenará el metropolitano como el Geta este próximo sábado a la una de la tarde recuerdo el horario algo más que recordarle el Getafe Iván

Voz 24 36:12 cuál es esta mañana se ha dado el equipo benditas futbolistas a las órdenes de Bordalás veinte jugadores de campo más los reporteros la única ausencia la de Markel Bergara centrocampista que continúa recuperándose de su lesión en el menisco bueno mañana último última sesión preparatoria antes del partido del sábado

Voz 0699 36:29 gracias iban pues el fútbol contado vamos con el baloncesto que hay mucho también de lo que hablar alrededor de lo que pasa ha pasado iba a pasar en Madrid para eso está aquí Borja Cuadrado por dónde empezamos muy buenas qué tal Pacojó muy buenas bueno pasa es una

Voz 0298 36:39 semana de partidos aplazados en la Liga Endesa vamos a empezar con la victoria del Real Madrid ayer en campo del Baskonia seis nueve ocho uno es la octava victoria consecutiva entre Liga y Euroliga el máximo anotador fue el francés con quince puntos gran partido de nuevo de Luka Doncic doce puntos y veinte de valoración y también mención especial para Rudy Fernández reapareció tras estar dos semanas de baja anotó doce tantos sobre el habló el entrenador Pablo Laso

Voz 28 37:00 es lo que habíamos con eso que ser que sea encontrar lo mejor posible pero ya venía entrenando con el equipo esta semana había entrenado muy bien y bueno yo me alegro que su primera entrada campo fuera con esos dos triples eso muchas de desacuerdo las está esa confianza para encontrarse viene a ahí estuvo la verdad que muy bien y me alegro ponerle

Voz 0298 37:15 el a Marije no para mañana nueva cita en la Euroliga en el Wisin Center ante el Maccabi en el incendio hoy va a jugar Movistar Estudiantes partido aplazado de la jornada uno de la Liga Endesa del gesto es un puzzle muy difícil a veces de deje de encajar un clásico Estudiantes y Joventut los del Ramiro que vienen de perder tras dar buena imagen ante el Madrid a buscar una victoria que les coloque a un triunfo de las posiciones de Copa a falta de tres jornadas para conocer los equipos que estarán en la fase final de Gran Canaria

Voz 0699 37:38 hay mucho baloncesto ya que estamos con el baloncesto vamos a completar como bonzo vejez pero con el baloncesto americano

Voz 29 37:47 eh

Voz 0699 39:53 nos vamos como cada jueves al tiempo que dedicamos a la NBA la competición que no sólo no para por Navidades sino que acelera estos días para mostrar al mundo grandes encuentro este baloncesto hemos tenido una muy buena esta madrugada vamos a tener otro muy chulo en veinticuatro horas e o cuenta mejor que yo o para contar un crack de Movistar Plus al que hemos incluido en la rotación NBA por digamos viaje este Anthony David Hall al señor José Ajero muy buenas tardes

Voz 13 40:14 hola qué tal muy buenas tardes enganchado como sí

Voz 34 40:17 el hecho un suplente de lujo para no no no se puede ser de otra manera que les suplente ante sabes

Voz 0699 40:23 oye cuanto partidos NBA podido consumir toda esta Navidad

Voz 34 40:26 se han sido los cuartos y eso es de lo buenos que no voy a poder esta la empresa para ver los partidos que lo valiente lo vería cómo llegas a casa tarde pues ya sabes para qué se va a sentir pues a Efe el citado en la conducta que tomar pues te quedas a ver el partido pero pensamos que le dio por ahí va el día de Navidad que te cuantos seguidas pues se puede

Voz 4 40:55 vale no está mal de oye esta madrugada habido partidazo entre Cleveland y Boston ovación para Isaiah Thomas siete meses después de no jugar un partido ha ido a reaparecer justo ahí eh

Voz 34 41:07 sí la verdad es que el acuerdo por el ya sabéis que volvió justamente hace seis horas al partido ruta Morlán diecisiete puntos y él como todo el revuelo que a su vuelta a casa escribió marcadores encontrarse su equipo con el que el último partido en el que no lo hicieron demasiado homenajes no obstante se pusieron de acuerdo con él para que para que los sino verle parece que es alrededor del diario saludados en febrero ya que buen dato que es donde Si alguien ahí hacerle el vestido de luces vestido de una importante en sugiere un buen rapapolvo

Voz 35 41:49 sí se llevaron una buena pero

Voz 4 41:52 por lo menos ya tienen un nuevo refuerzo como es el caso Tomás que yo no sé qué papel y qué papel va a tener uno muy importante en los Cavs no

Voz 34 42:01 sí de hecho hay cuando acaba el partido me preguntaron que qué le parece esto y Coca y que le el año pasado la esté cuando ellos cargan para jugar la final contra valerse por cuatro si uno no con una única victoria los satélites dice que hubiera sido más peligrosos y hacemos a tope que esos Celtis por decía somos más peligrosos que esto el CIS con Bill ahora yo no sé si es reforzar para su nuevo compañero o ex Palito para su excompañero pero según el revés los Celtics el año pasado mejores estos ser pisado

Voz 4 42:38 no las dos cosas haber pueden ser que es el de hambre con las ganas de comer de todo lo lo malo del regreso de Thomas es que el acalde le va a poner en un papel más secundario después de lo bien que lo ha hecho el tiempo que ha estado sin Isaiah Thomas C

Voz 34 42:53 desde luego que sí es en cambio de FON de forma periódica de fondo no mira Gemma

Voz 4 42:57 alguien con respecto al de pregunta bueno