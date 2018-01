SER Deportivos: Los secretos de la reunión del Real Madrid (10/01/2018)

Voz 1 00:00 hola qué tal bienvenido al deporte

Voz 1643 00:03 en la SER Luciano Vietto ha vuelto a marcar una

Voz 1 00:05 año diecinueve días después

Voz 1643 00:08 anoche le hizo Teresa Las Palmas en su debut con el Valencia así que ya lleva en un solo partido los mismos goles que ha marcado con el Atlético de Madrid desde dos mil quince entremedias los sí marcó diez goles durante su cesión en el Sevilla antes de llegar al Atlético de Madrid había conseguido veinte goles en una sola temporada en el Villarreal sabéis quién estaba de entrenador Marcelino el mismo que le ha llevado al Valencia el técnico que confía en él y que sabe sacarle el mejor rendimiento siempre decimos que Simeone es capaz de sacar lo mejor de sus jugadores pero con Vietto no lo ha conseguido yeso que le ha dado más oportunidades que a Torres Kevin Gameiro Vietto no encajado en el engranaje del Cholo sin embargo sí que encajan su pude Diego Costa y es que parece que hay jugadores que son de un entrenador como Costa del Cholo o como Oviedo de Marcelino sólo haces y uno comienza SER Deportivos

Voz 2 01:01 el Deportivo

Voz 1643 01:09 sí ya estamos aquí bienvenidos al deporte en la SER ya sabes que puedes escucharlos en la radio de toda la vida en Cadena Ser punto como en la aplicación de la Cadena Ser y que puede servirnos en Twitter arroba SER Deportivos o en nuestra página de Facebook facebook punto com barra Ser Deportivos en la producción con Alicia Molina Juan Carlos Ingelmo la parte técnica un saludo de Óscar Egido en nombre de todo el equipo que hace este deportivos Deportivos Ike desde ahora ya hasta las tres veinte Os vamos a llevar por toda la geografía española para conocer cómo ha sido la mañana como bien a la tarde de este miércoles diez de enero hoy la mañana la verdad es que ha sido más tranquila que ayer pero seguimos con la resaca las consecuencias del martes de esa reunión de Zidane con la plantilla pasaron las horas y empezamos a conocer cómo fue ID que ese hablo como dice claro es que con que la reunión fue de buen rollo y segundo incluso un rollo que en ese tono a algún jugador le dijo a Zidane que no estaba siendo justo y que no jugaba en los que mejor estaban entrenando giras sin embargo va a morir con los suyos no habrá fichajes no vendrá a Kepa que como contábamos ayer se queda en una situación complicada en el Athletic el club vasco por cierto lo que ha hecho esta mañana es renovar al portero que si quieres seguir San Mamés le ha ampliado el contrato a ya Gorrín hasta el año dos mil veintiuno ya el Madrid no viene ni Kepa ni nadie nada hasta el verano y uno de los objetivos para este mes de agosto es Harry Kane del delantero del Tottenham nos habló anoche en El Larguero Fernando Llorente que es compañero suyo en el equipo inglés

Voz 0643 02:39 por más sorprendido de todos sus fondos nivel increíble está saliendo tiene muchísimo si entre entre los tres mejores delanteros del mundo un jugador como él encajaría en cualquier fútbol no

Voz 3 02:52 el encajaría bien arriba

Voz 0643 02:55 daría en todos los equipos del mundo

Voz 1643 02:57 Harry Kane encajaría en cualquier equipo eso es bueno porque hay jugadores que no encajan en todos los equipos mira Luciano Vietto tres goles desde el dos mil quince en el Atlético de Madrid y anoche marcó tres en su debut en Copa con el Valencia en su vuelta al cobijo de Marcelino no marcaba Vietto desde el veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis también anotó copa fue ante de forma entera con la camiseta del Sevilla ayer fue ante Las Palmas

Voz 4 03:24 pese raro sí sino cuántas es difícil entenderlo porque llevaba practicaron prácticamente un año sin marcar allí después que vuelve a marcar y tres goles a nada como dije recién muy contento porque hemos sido todo y ojalá que que sí ha con la racha confianza

Voz 1643 03:41 gracias a ese hattrick de Vietto del Valencia ya está en cuartos de final de la Copa ganó cuatro cero a Las Palmas y también lo está el Atlético de Madrid que ganó tres cero al Lleida para hoy tres partidos el único igualado es el Villarreal Leganés con uno cero en la ida para el equipo Pepín pero se juega a las siete y media lo mismo que él al haber Formentera con tres uno para los vitorianos ya a las nueve y media el Real Madrid recibe al Numancia después de el tres cero de Los Pajaritos de la semana pasada además es noticia de las últimas horas que el centrocampista del Real Madrid Luka Modric pagó ayer a Hacienda un millón de euros para evitar la cárcel a la cárcel no van a ir pero la han merecido esta noche el Espanyol Ibaka Johnson porque los dos jugadores de la NBA se liado a puñetazos en el partido entre los Raptors in Miami obviamente los dos han terminado o expulsados mejores noticias llegaban anoche desde Perú porque pudimos hablar en El Larguero con Nani Roma tras esa espectacular accidente el pasado lunes en el Dakar

Voz 5 04:34 que lo último que me acuerdo es Álex que me que teníamos que subir a buscar un dirigirá hiciéramos la derecha aquí a trescientos metros quinientos metros teníamos la Meca lo próximo día me acuerdo que Alex estaba la gritando me ha con la mano para despertarme pues con todo el coche roto sin saber qué caray había pasado no

Voz 1643 04:53 estos son los titulares ahora nos toca ampliar todo así que

Voz 6 04:55 con todo esto y mucho más olas es cinco tenemos poco tiempo y mucho que contar vamos al lío

Voz 7 05:00 hay frases que sin duda han pasado a la historia sólo sé que no sé nada mi reino por un caballo anoche tuve un sueño

Voz 8 05:08 Ari ganar ganar y volver a ganar

Voz 7 05:10 la son míticas Perelló pensado una también reciclar vidrio reciclar reciclar reciclar y volver a reciclar al se parece un poco anterior pero la mía la puede cumplir todo el mundo y así seguro que ganamos todos Ecovidrio te invita a jugar otra Liga la única en la que vas a reciclar vidrio como nunca iba a ganar como siempre llegan las rebajas

Voz 9 05:31 como informa más de diez mil artículos con descuentos de hasta el setenta por ciento del dos al veinticinco de enero en conformamos

Voz 7 05:38 con forma punto es

Voz 10 05:41 bonito convencido el triple pegue eh

Voz 1643 05:50 era el diez de enero el día después de la reunión decidan con la plantilla del Real Madrid durante la tarde de ayer fuimos conociendo de que se había hablado en esa charla entre técnico y jugadores y por la noche en el Larguero desvelamos que en un tono educado algún jugador del Real Madrid le había dicho a Zidane Javier Herráez que la meritocracia no funciona muy buenas

Voz 11 06:12 hola qué tal Oscar pues si con buen tono como es Zidane y como es la plantilla gente educada reunidos durante cuarenta y cinco minutos en el vestuario de Valdebebas la iniciativa de bueno pues de Ciudad de los capitanes y al final de todos no más participativos los los chaval los españoles contábamos que que bueno pues en ese tono educado alguno le dijo que no era cierto que el que mejor se entrenaba el que mejor se entrenaba al final jugaba no porque Zidane no engaña a nadie Zidane es una la persona educada pero que quiere vivir o morir entre comillas deportivamente hablando con los suyos con los que le han dado dos Champions que son todos toda la plantilla ni yo ni el equipo Annie el equipo B pero sí que es cierto que en los partidos importantes eh bueno el equipo está hecho y aunque no estén físicamente o mentalmente a tope lo sigue poniendo sigue confiando en ellos así que bueno pues a partir de ahora veremos si el Madrid reacciona en este inicio de campaña dieciséis puntos les saca el Barça eso sí en Madrid con un partido menos la Liga está casi imposible pero ésta la Copa del Rey

Voz 1643 07:13 ahí está la Champions ilusión

Voz 11 07:15 con iba decir renovada bueno al menos intentan los futbolistas del Real Madrid y su técnico Zidane que esto de ungir hoy que el Madrid sea

Voz 1293 07:23 más reconocibles Zinedine Zidane que sigue repitiendo que no quiere fichajes eso deja a Kepa en Bilbao

Voz 1643 07:31 porteros qué quedarse al menos de momento en el Athletic hasta que acabe contrato el próximo treinta de junio ahora veremos y luego juega o no juega hay un jugador que vivió una situación similar en el Athletic Fernando Llorente decidió no renovar estuvo meses en el conjunto bilbaíno jugando menos de lo que lo hacía habitualmente su experiencia no la cantaba anoche en El Larguero con Manu Carreño

Voz 0643 07:50 de muy buena relación con él cuando estaba en Bilbao que decida lo que crea que que es mejor para su futuro es una decisión difícil no no sé tú que has vivido es difícil como es el Madrid y en este caso no todos los jugadores tienen ambiciones porque no no si es capaz de llegar tan alto como para jugar en el Real Madrid pues yo le deseo lo mejor hay que ojalá que así extenso de V en su decisión de no sé si ha servido a hoy y no quiere porque no quiere nada no sé si esto puede afectaron uno a un chaval tan joven como él se puede afectar igual sí porque igual para el si quiere salir hubiese sido mejor hacerlo ahora y no tener que que estar estos seis meses ahí igual ahora que durante es un marrón allí no dependen de la verdad es que

Voz 12 08:32 para mí fue complicado pero

Voz 0643 08:34 por eso tiene que ser para para todos no

Voz 1643 08:37 no sé qué va a hacer Kepa pero sí sé lo que va a hacer el Athletic de Bilbao y lo que ha hecho es renovar al portero que si quiere jugar en el Athletic y que si quiere decir pues portería de San Mamez Verónica Gómez muy buenas y muy buenas ahí

Voz 1509 08:49 llegó Herrerín que tenía contrato hasta dos mil diecinueve hoy ha anunciado el club que renueva por dos años más hasta dos mil veintiuno con una cláusula de cincuenta millones de euros al que ahora mismo es el portero titular del Athletic por la lesión de Kepa negociación rápida decía Yago no ha tenido ninguna duda

Voz 13 09:04 a mí estar donde siempre he querido estar cuando cuesta tanto estará muchas veces pues es valorarlo y sobre todo muy positivamente tenía claro que quería estar aquí que haya estar tranquilo el club también ha sido otro rápido y sencillo

Voz 1509 09:17 curioso pero en muchos aspectos son trayectorias similares las de los dos se formaron en Lezama después salieron vía haces

Voz 1643 09:22 en ese y demás Yago volvió hace cinco

Voz 1509 09:25 además es cierto que desde entonces siempre ha sido el segundo portero primero a la sombra de Iraizoz y después a la de Kepa ahora habrá que ver por quién opta Cuco una vez que el de Ondarroa ya este recurso

Voz 1643 09:33 Prado pues esa va a ser la duda va a jugar que paga más eh recuperado va a seguir jugando llego eh ya Gorrín ya veremos para resolver el futuro de su portería el Real Madrid tiene tiempo para lo que tienen que esperar menos es para saber si está en los cuartos de final de la Copa del Rey esta noche a las nueve y media Herráez el Madrid recibe al Numancia con tres cero en la ida

Voz 11 09:53 sí señor y lo hace sin Gareth Bale que estuvo en el partido jugado los pajaritos y que lo hizo francamente bien y en esta ocasión pues dará descanso porque la eliminatoria está ya evidentemente en el bolsillo con todo el respeto para el Numancia que hizo un buen partido allí en Soria en Los Pajaritos y en la segunda parte el Numancia con diez en Madrid conoce pues le sacó los colores al equipo de Zidane pero no cero tres Mari que hoy jugará con Ceballos en el centro del campo con Llorente arriba Lucas Vázquez la figura de Borja Mayoral en la portería Kiko Casilla y en defensa hombres como Nacho como Vallejo Theo Hernández y a Rafa Carvajal podría jugar veremos lo que decide finalmente Zidane que ya piensa en este partido en el siguiente en el que el equipo coja velocidad de Cruz

Voz 1643 10:33 pero el Madrid Numancia que está casi sentenciado más igualado está el Villarreal Leganés con victoria de los pepineros por uno cero el pasado jueves en Butarque empieza el partido a las siete y media en la cerámica Xavi Sandro muy buenas

Voz 14 10:47 qué tal Óscar muy buenas de hecho el Villarreal tiene como intención darle la vuelta a esa eliminatoria intentar que el Leganés no haga historia porque ya sabes que si pasa se mete por primera vez en los cuartos de final de esta competición para ello Javi Calleja va a reducir el número de rotaciones pese a jugar el sábado en el Bernabeu y no se descarta que haga debutar el último fichaje al colombiano Roger Martínez no podrá contar con Andrés Fernández remedo Bruno Roberto Soriano y Sansone por lesión al tiempo que da descanso a Jaume Costa por su parte el Leganés apelará a su seguridad defensiva para lograr el pase si sin nos y sin dar compras sana aunque recupera a Rabat del encuentro siete y media con arbitraje del catalán Álvarez Izquierdo

Voz 1293 11:22 a la misma hora a las siete y media de con tres uno en el partido de ida recibe

Voz 1643 11:26 el Alavés sale Formentera que dejará de buenas tardes hola

Voz 1264 11:29 Óscar buenas tardes no quiere confianzas el Deportivo Alavés al menos de puertas para afuera y quiere asegurar su pase a los cuartos de final de Copa del Rey por segundo año consecutivo no estará en el equipo Burgui que está lesionado pero volverá Víctor Laguardia ocho meses después de romperse la rodilla debutará John Guidetti aunque en principio entrará desde el banquillo frente en Formentera cuyo entrenador Tito García Sanjuán afirmó ayer que tenían tres por ciento de posibilidades de pasar la eliminatoria te cuento rápidamente que el Deportivo Alavés acaba de cerrar su segunda incorporación para el mercado de enero Se trata de Hernán Pérez extremo diestro paraguayo que llegará cedido desde el español hasta final de temporada sin opción de compra en las próximas horas viajará a Vitoria será oficial que Hernán Pérez se suma Guidetti como refuerzos del Deportivo

Voz 1643 12:07 pues esa es la noticia en el Alavés vez Santero su partido de Copa de esta noche estos tres partidos que acabamos de comentar son para hoy para mañana hay otros tres Levante Espanyol Sevilla Cádiz los dos a jugar a las siete y media y a las nueve y media se va a jugar el Barcelona Celta con empate a uno en la ida última hora del Barça antes de ese partido de mañana hay novedades en la operación salida Adrià Albets muy buenas

Voz 0017 12:28 hola Óscar qué tal muy buenas bueno sigue trabajando el Barça para cerrar las salidas de Arda Turan de Rafinha de Aleix Vidal y de Deulofeu que son los que tienen más opciones de marcharse sobre Arda el entrenador del Barça exigir turco ha confirmado que lo quieren y ha dicho que entre mañana y pasado sabrán si la operación se puede cerrar el club turco busca una cesión el Barça quiere intentar hacer caja con Arda Turan y sobre Rafinha el brasileño le ha trasladado al Barça una propuesta del Inter que busca una cesión con opción de compra

Voz 11 12:56 ese están negociando las condiciones en ningún

Voz 0017 12:59 de estos cuatro jugadores en principio estará en la lista para el partido de mañana Sí Se espera que estén Messi Suárez Iniesta que descansaron en Vigo pero mañana el Barça se juega la clasificación en Copa contra un Celta que ella ha puntuado en el Camp Nou esta temporada el equipo entrena esta tarde a las seis en la ciudad deportiva ya antes a las cinco hablará Valverde en rueda

Voz 1643 13:19 de prensa de los partidos de ayer hay dos nombres propios el primero el de Luciano Vietto el héroe del paso Valencia a cuartos con ese hat trick ante la nota muy buenas la buena

Voz 1716 13:29 las tardes llevaba un año un año completo sin marcar Luciano Vietto estaba negado frente al gol otra cosa es que se le hubiese olvidado marcar gol porque el que tuvo retuvo tres goles como indicabas el inicio del programa había marcado en el Atlético de Madrid desde dos mil quince y ayer hizo tres goles así que el Valencia está más que contento porque sabe que el futbolista puede ser de Valencia el treinta de junio si continúa esta trayectoria pagando trece coma cinco millones de euros aprovechamos para adelantar también Óscar que Francis Lan mediocampista defensivo del Arsenal va a ser jugador del Valencia en breves horas el Valencia lo va a hacer oficial pues

Voz 1643 14:06 para confirmar la noticia que adelantaba Pedro Morata ser Deportivo Valencia el pasado lunes debutó con gol el Vietto en el Valencia y en su exequipo debutó Vitolo en el Metropolitano con gol para el Atlético de Madrid en la victoria por tres cero ante el Lleida Marta Casas

Voz 1509 14:18 sí muy buenas Óscar en su primer partido como titular en el Atlético de Madrid en su estreno ante su nueva afición después de los treinta minutos que ya jugó en el partido de ida de Lleida ayer jugó los noventa minutos y lo pudo celebrar con una buena actuación muy participativo con ganas y sobre todo con ese su primer gol fue el que cerró el marcador el tres a cero tras los primeros tantos de Carrasco y de Gameiro en un partido serio de los rojiblancos que ni mucho menos el el se relajaron tras el cero cuatro de la ida todas las miradas como dices estarán puestas en Vitolo que hablaba así feliz tras su primer gol como rojiblanco

Voz 1963 14:47 que dan el equipo y que meta gol siempre importante pero la verdad que tú ves y lo pone con el corazón que que han tratado

Voz 15 14:55 muy bien se nota que hay un vestuario buenísimo eh

Voz 1963 14:59 bueno eso así yo la la clave del éxito de estas les diez último años para que un equipo tenga éxito mental que haya competencial en ahí a ningún bando que se relajen ahí al futbolista también le gusta le gusta ese tipo de de reto oí la que esta competencia interna pues nada bien al equipo y que y que sigamos cosechando es

Voz 1293 15:20 pues con Vietto hoy Vitolo protagonistas de

Voz 1643 15:24 la Copa cerramos dos capítulo copero hasta aquí en la Copa ahora al resto

Voz 16 15:29 hola soy tu motor espero que conozcas la oferta dinero de Ford con la que me puedes cambiar el aceite y el filtro motor creativo por sólo setenta y nueve euros porque a medida que mis piezas lo ubicando me voy notando con más fuerza quizás no te descuenta pero cuando el aceite está limpio me mantengo más joven y saludable con el cambio de año cambia el aceite

Voz 17 15:46 sólo este mes en Fort el cambio de aceite filtros Kraft te sale por setenta y nueve euros qué cojones está pasando con estas putas fallas merece la policía está mucho ocupando torturando a negros como para resolver un crimen capitán en Aveiro de cuatro Globos de Oro mejor película mejor actriz y mejor actor de reparto y mejor guión esta vez Chicano pierden tres anuncios en las afueras doce de enero en cines

Voz 1643 16:07 cuatro conexiones antes de el polideportivo en Sevilla ha culpado a Antonio Adán después de que el portero del Betis se le fuera la lengua pero la victoria en el derbi y le faltó al respeto a su novia Efron rojillo muy buenas bueno

Voz 18 16:18 más que el la maldad en el mensaje yo casi le atribuyo a la hora de criticar la actitud de Adán la torpeza con la que

Voz 11 16:25 eh hace eso cánticos llevados por la euforia

Voz 18 16:28 que no voy a reproducir que es tan horrible que el propio Adán noble

Voz 1621 16:31 ayer ya se rechazó en red

Voz 18 16:35 de sociales y que hoy ha vuelto a reiterar con su petición de Di

Voz 11 16:38 con pájaro cómo se puede ser tan torpe madre mía en fin

Voz 18 16:40 en que dijo que la novia ex sevillista hay una pe pe pe también por ser sevillista llevado por la euforia se dio cuenta que había patinado en la celebración porque no está nada bien soltar eso en medio de la fiesta aunque se ceden el ambiente que se Cee lo peor es que además estaban grabando y ha salido a alguien lo ha filtrado pero anoche reaccionó y hoy lo ha hecho ante los medios de comunicación

Voz 19 17:03 eh como hizo ayer reiteran

Voz 1643 17:05 Mills

Voz 19 17:06 mis disculpas a a todas la persona que se haya podido ofender y cántico de del sábado que ya está eh me equivoqué Reed

Voz 1643 17:19 que el portero del Betis hemos tenido presos en Málaga aunque bueno yo creo que hacen falta presentaciones primero porque Alberto Bueno ya le conocemos en la Liga española II Enrique Aparicio porque llevaba casi diez días en Málaga muy bueno

Voz 20 17:30 las ahora muy bueno y además que todo el mundo tiene asimilado que sigue Michel hay una expectación por ver si vienen más jugadores para intentar arreglar la situación el último ha sido Alberto Bueno ha sido presentado llevar dos al número diecinueve cedido por parte del Oporto hasta final de la temporada quiere revitalizar su carrera considera el Málaga uno de los históricos ya ha hablado con Michel al que conoce del Castilla ya está disponible

Voz 1643 17:51 Alberto Bueno que jugó la temporada pasada la mitad del año en el Club Deportivo Leganés Leganés en el que Antonio de la Torre ha confirmado la salida que contábamos ayer la de Koné a Bélgica

Voz 21 18:00 tiene nuevo destino y finalmente Óscar recala en un equipo extranjero el European belga no ha habido acuerdo entre Leganés y Oviedo que no ha querido asumir la ficha el ariete pepineros

Voz 1643 18:08 con eh no que ir a otro club de la Liga Un dos tres

Voz 21 18:10 se va fuera de España el Lega hoy lo ha hecho oficial la cesión del marfileño hasta final de temporada a los belgas por cierto los entrena un viejo conocido el Real Madrid Claude Makelele

Voz 1643 18:18 y en el Eibar es noticia Roberto Ramajo que han operado otra vez a Fran Rico buenas tardes

Voz 1825 18:24 hola qué tal muy buenas ha sido operado de una cirugía pero cutánea guiada por ecografía para limar una hostio Fito es existentes en su rodilla derecha vamos que la lesión que le lleva toda la temporada sin poder estar a las órdenes de José Luis Mendilibar se ha complicado ha tenido que pasar por quirófano otra vez se confirma Óscar Qué Fran Rico no podrá jugar en toda la temporada

Voz 1643 18:46 a eso de la cirugía ídolos a Roberto Ramajo sobre fan rico tres trece dieciocho Daniel fútbol en ganar seguimos pendientes de la evolución de Nani Roma ahí de esa quinta etapa cuenta y muy buena

Voz 1025 19:01 qué tal cómo estáis bueno pues Nani va mejor con un poco de suerte esta tarde podría salir del hospital al menos a última hora de ayer es lo que le dijo el médico así que nos alegramos mucho buenas noticias un Dani Roma que estuvo con nosotros anoche en El Larguero y hoy es la última etapa dentro del Perú porque ya mañana cruzaremos hacia Bolivia es el último día que tenemos dunas y arena de esta manera tan espectacular que han sido los Ting o primeros días así que vamos a cruzar los dedos y a ver si le va bien a todos los nuestros ayer Sainz fue segundo a ver qué tal

Voz 1643 19:31 en edad como hemos contado al inicio este SER Deportivos esta madrugada Xavi cesó hemos tenido tortas con protagonista Ibaka

Voz 23 19:38 sí es Ibaka ha protagonizado la primera pelea del dos mil dieciocho en la NBA el hispano congoleño ha tenido un rifirrafe con James Johnson que ha acabado con los dos descalificados los dos querían ganar la oposición han chocado fuerte y luego festival de puñetazos Toronto ha acabado perdiendo el partido ya iba

Voz 6 19:56 así llegamos a las tres y veinte de la tarde a la escuadra seguimos en SER Deportivos en la SER

Voz 24 20:01 SER Deportivos

Voz 1643 20:08 belleza consigue el cuerpo perfecto entrena

Voz 25 20:10 no media o allí ha con Photoshop ciencia un meteorito colisiona con el Meteosat por detrás cuando estaba mirando a cuenta Harden agujero negro Ambrosetti sociales

Voz 26 20:20 Sete pasa nada bueno ya miraré luego en Twitter por supuesto oído usted hablar del atrás

Voz 24 20:24 Mahmud decidido lo que dice el sentido común dice el sentido común un vaso es un base y un plan de política de lunes a jueves de cinco a seis de la tarde los humos todo todo todo por la radio con Toni Martínez Especialistas secundarios El Mundo Today Iturriaga

Voz 27 20:45 Katrina ser

Voz 1643 20:55 desde ahora y hasta las cuatro de la tarde vamos con la información más cercana y con toda la actualidad del deporte madrileño ahora ampliamos loco que ha trascendido de esa reunión de ayer Irán y la plantilla del Real Madrid escuchamos a Vitolo tras su primer gol de rojiblanco tenemos la última hora tanto de Madrid como de Leganés antes de sus partidos de Copa de esta noche hablado Moura Arambarri en Getafe y claro le han preguntado pues Guaita luego escuchamos lo que ha hecho el uruguayo vamos a hablar con el entrenador del Madrid Club de Fútbol Femenino aquí tenemos un club de voleibol madrileño al que las lluvias han perjudicado este último fin de semana vamos con todo tres XXI empezando por el Real Madrid en el que aún resuenan los ecos de esa reunión de ayer entre Zidane del Vestuario sigue por ahí Javier Herráez hola Javi por aquí soy Óscar el titular de esa reunión como hemos contado nacional es que en el Real Madrid parece que no funciona el amiguito gracia lo jugadores el han dicho al míster

Voz 1293 21:49 Hay como tú afrontando serán dicho de buen

Voz 1643 21:52 rollo mirándole a la cara y con educación

Voz 11 21:54 sí señor yo no ve un un buen Se habla mucho de la diferencia de puntos con otros entrenadores no eh bueno aquí no hay una mala relación con Zidane los futbolistas tienen buena relación con con Cosi su si hace unos meses el mes de agosto y septiembre Se decía que a una plantilla muy unida que conseguía ganar todos los títulos que de imparable que venía de ganar Liga y Champions en cuatro meses con mimo futbolistas con cuatro ausencias de grandes futbolistas jugadores eso sí como James Morata a PP o Mariano el equipo no puede perderlo todo por esas ausencias como digo importantes no es el caso de Morata ahí creo que Zidane fue injusto lo hemos repetido muchas veces porque me decía jugar mucho más de lo que jugó la pasada campaña incluso Morata se quería marchar ya en el mes de noviembre y había llegado en el mes de junio porque veía que no iba a jugar y que deben iba a ser así iba a ser intocable bueno pues con esa forma de trabajar Zidane consiguió Liga hay Champions que para eso está el Real Madrid para conseguir títulos y ahora mismo pues cuando el equipo no consigue pues hacer buenos partidos de forma continuada se hunden las segundas partes se ve que los jugadores alguno puede tener quizá el estómago deportivamente hablando un poco lleno y eso pues se nota no porque cuando nuevas importancia un tropiezo frente al Levante o frente al Betis su frente al Valencia y crees que es un accidente al final el Barça se va distanciando el Atlético de Madrid consigue coger pues lo que hace el Cholo motivar a los suyos para no perder nunca desengancharse de la Liga siempre está ahí el Madrid si sabes enganchado durante un tiempo y cuando aquello pero no ha podido es a la realidad ya eso dijeron a la cara no con buen tono ir reconocieron sus errores los futbolistas saben que tienen que poner mucho más Zidane sabe que tiene que poner mucho más acertar con los cambios pues eso deja disco frente al Barça cuando era el mejor de la primera parte todas estas cosas que vemos cuando vemos los partidos del Real Madrid que contamos de forma educada pueblo futbolistas también lo ven porque son los implicados en este tema pero es que ciudad no es perfecto y tampoco los futbolistas quizá

Voz 1293 23:51 como dice el Madrid este año pueda llegar a ser un año de

Voz 11 23:53 de transición algo que duele mucho decirlo pero es que el fútbol el Madrid que tiene cree que son ciento dieciséis años de historia ha ganado dos Champions League dos de forma consecutiva que tiene mucho mérito en los últimos años del Real Madrid porque lleven unos meses malos tampoco se puede dramatizar y eso fue lo que quiso hacer ya ayer Zidane de forma pública ostensible decir eso a los cuatro vientos lo dijo de forma vehemente pero no dijo nada que no hubiera dicho antes es lo que yo creo que Zidane no dijo nada de prensa que no haya dicho de otra forma no pues ahí estaba mosqueado quería decirlo para que todo mundo lo lleva de forma clara y contundente y es bueno pues se refuerza con la plantilla no trayendo a Kepa yo creo que sinceramente lo de Kepa

Voz 1621 24:32 a mí no he influido ni va a influir en que el Madrid juegue

Voz 11 24:35 qué mejor o peor con Kepa o sin Kepa Mary quiere al futbolista al futbolista en este mercado invernal quizá venga en verano veremos lo que ocurre pero con que Pauline Kepa el Madrid esta hay de ese punto de Barça o Leganés no por el asunto del portero del Athletic de Bilbao

Voz 1293 24:50 yo tampoco creo que la llegada de Kepa fue

Voz 1643 24:53 mira mal a mí tampoco hubiera mejorado la plantilla pero tampoco creo que hubiera sido contra producentes ponernos en buena más si se aprovechan vamos a ver cómo lo aprovecha el Real Madrid después de esa reunión centrándose en los torneos en los que todavía está vivo que son la Copa la Champions hoy partido de Copa lo tiene prácticamente hecho ante el Numancia que jugar el partido así que supongo saber que se espera mucha rotación y la presencia de jugadores no habituales de esos que entrena muy bien que merecen estar también en el once

Voz 11 25:20 sí señor pero déjame que te diga que lo que no se pueden es enganchar de la liga ligas la Liga es el el el el pan de cada día para un club y sí lo es cuando ganas también cuando no consigue la victoria si tú te ves en completamente Liga logró pones el chip de la Champions y la Copa del Rey funciona las cosas tienes que conseguir hacer buenos partidos todas las semanas incluida la Liga e ir restando puntos como apuntó ayer un canterano del Real Madrid en esa reunión para hoy como tú decías pues vamos a ver a Casillas la portería vamos a ver la Vallejo a Nacho ateo podría jugar Carvajal pero a lo mejor lo ha descanso y juega rap toda vez que el marcadores muy favorable va a jugar Llorente con hombres arropando le como es el caso de El que fuera futbolista del Betis y que juega muy poco como es Ceballos cuando juega lo hace lo hace bien modo de ver también veremos a Kovacic al croata arriba Lucas Vázquez Borja Mayoral es decir los menos habituales y Marco Asensio que para mí sigue siendo uno de los grandes problemas de este Real Madrid si Marco Asensio estaba que la rompía de mes de agosto ya alguien bueno alguien no Sergio Ramos como capitán Zidane como entrenador Lopetegui la selección insistieron a mí a mí de forma equivocada en quitarle las piedras de la mochila de un futbolista que la estaba rompiendo creo cuando uno la rompe tiene que seguir jugando este chico les entraban en el banquillo después de ser el mejor en el mes de agosto uno de los mejores para mi ha sido un retroceso absurdo toda vez que este chaval debe de jugar mucho más así que hay veremos a Marco Asensio a ver si coge el brillo porque es verdad que los últimos partidos tampoco ha jugado bien el futbolista mallorquín

Voz 1643 26:48 como hemos dicho al principio noticia que Luka Modric ha pagado un millón Hacienda ha pasado por caja para evitar la prisión nace Javi hasta luego echó a esta hora en SER Deportivos las trece veintisiete de la tarde nos escucha un jugador del Numancia no está convocado para el partido de esta noche y por eso podemos hablar con él en día de partido es uno que conocemos en Madrid porque estuvo en el Getafe

Voz 1293 27:09 Manuel Moral muy buenas hola muy bueno lo primero cómo estás porque el lunes Si bueno algunos debo decir que te había roto la tibia peroné

Voz 1323 27:19 de de cola de la que hay como no te has cuidado todo rápido yo que soy yo que no timo acostumbrar estará hacer reír consultas ya estoy ya te bien

Voz 1293 27:32 bueno el equipo juega en el Bernabéu en la Copa tu ya saben lo que jugar en ese estadio

Voz 1323 27:38 este la verdad que tenía la suerte de la buena gente con varios equipos y la verdad es que haga una experiencia inolvidable para muchos de nosotros incluso que era la primera vez pues pues será un partido bonito

Voz 1293 27:51 dos jugadas llegó el Getafe con el Sevilla y con el Eibar si no me equivoco

Voz 29 27:56 por este con el también con el hecho también en primera esposa

Voz 1643 28:01 hable la remontada es una machada

Voz 1323 28:07 está muy muy muy muy complicado luego bueno viendo el resultado tenemos que pensar que no tenemos nada que par de ir cómodo partido jugo que para muchos es muy especial y muy bonito tanto para para lo personal como para el club como para todo el mundo la pena es que el resultado no fuera pero si luego qué resultado te da probó intentasen pues partido verlo verlo buena

Voz 1293 28:34 de hecho en la ida el Numancia estuvo muy bien si no llega a ser porque pitan el segundo penalti que posiblemente uno es decir que el tercero que quizás sea fuera de juego no lo dan por bueno la renta del Madrid sería mínima

Voz 1323 28:48 es que no yo creo que que dio muy buena eje no dimos y generalmente no tuvimos suerte no pongo por una decisión arbitral pero bueno ya se nota el árbitro este España tanto a favor como como el yo creo que ese día contagió perjudicado a partir peras y también claro a nuestro favor con cero cero luego su segundo penalti el último gol el tanto de penalti no fue como segundo motivo fue fuera juego pero bueno quedamos así hacía el fútbol

Voz 1293 29:20 te voy a hacer una difícil Manuel tú te acuerdas de cuántas veces Sagra has ganado al Madrid hice alguno de esos resultados de los que ha ganado te hubiera dado para pasar la eliminatoria

Voz 1323 29:32 eh pues yo creo que parece una nave únicamente nos quedáramos cero uno con el Getafe Deutsche Evening el vino desde un forofo desde un total celebrando estaríamos rápido el vestimos gol una contra pero no para pasar eliminatoria

Voz 1293 29:53 un gol de picardía nuevo dicen no habría dado para pasar la creadora de lo difícil que es la remontada aunque luego el fútbol todo es posible en la Liga el Numancia es se cayó de los puestos en las últimas semanas de play off ha vuelto otra vez a meterse a ahí arriba pese que la copas ha podido distraen un poquito en el último mes y pico para la Liga

Voz 1323 30:16 para nada para nada yo creo que el equipo en Liga ha hecho una gran primera vuelta estaba hablando de de tres mil seis puntos y hacemos lo mismo punto Es la segunda somos equipos prácticamente casi de primera Si lo comparamos con con apuntó el año pasado no he ahí yo creo que tenemos que está orgullosos tanto bueno tanto en Liga Copa hemos hecho eco de unos grandes resultados oí diga yo creo que el equipo de dedo hasta ahora está siendo un Granada yo y esperemos que siga así

Voz 1293 30:47 vaya a los partidos del Madrid en el Bernabéu luego visita al líder

Voz 1323 30:53 sí pero ya no no únicamente todos los partidos que tenemos ahora tiro conocemos jugado no la verdad que él estaba últimas fechas tanto como lo que viene por por jugaba el equipo se está jugando muchísimo muy bueno eso también gracias al buen trabajo que hemos hecho no es verdad que estamos muy yo con la campaña que estamos haciendo y cómo te acabo de podamos seguir todo el proceso de regularidad no que que no te entiendo que bueno Copa hayamos Chumberas Pape y que él diga porque estemos me temo puestos de play off

Voz 1293 31:28 no te iba a preguntar si el objetivo era los cincuenta puntos y luego ya se verá pero es que me han dicho si repetimos nuevos puntos somos prácticamente equipo de Primera División y de hecho llegará esa lidere este fin de semana la salvación es cercana que el objetivo que se hacen ver

Voz 1323 31:44 en una comparativa de Dionisio esté más que la primera

Voz 1293 31:48 segunda vuelta son más complicadas siempre

Voz 1323 31:50 es muy complicado pero sí que es cierto que para llegar cincuenta punto no queda muy poquito nuestra mente está está ahora mismo eso ha llegado cincuenta puntos lo antes posible y una vez que consigamos el objetivo de la permanencia que sí que es cierto que lo tenemos cerca pues tenemos que aspirar a mayores y hemos jugado contra todo el equipo he de la Liga ya hemos visto que no somos inferiores tampoco a ninguno que podemos estar ahí tenemos que que visionando pero siempre por los pueblos que la tierra sabiendo que que las una vuelta a veces muy complicada y que ahora mismo tenemos que lleva título cincuenta

Voz 1293 32:26 hielo personal en mano año con Guillerme con competencia la mitad de la temporada pasada la estuviese lesionado extraña raza atentados unificado oí llega ahora mismo a la segunda vuelta

Voz 1323 32:39 la verdad es que me encuentro bien el año pasado y bastante buena pero una lesión le dejó fuera fuera una segunda vuelta este año sí que es cierto que que desde un principio he hecho toda la pretemporada para comprar una base trabajo oí una base de derribo bueno ahora mismo me encuentro bien hubiera persona también tiene mucha culpa de que el equipo bueno lo colectivo puede estar al final cuando colectivos como podemos mejorar

Voz 1293 33:05 bueno estamos ya en enero bajo contrato sabes algo va a seguir el Numancia no te han dicho nada no pensado

Voz 1323 33:12 quiere momentos esto lo que tiene todo a partir de mañana Ender de western como te digo ahora en este aspecto estamos jugando muchísimo y luego bueno ya ya ya veremos porque al fin a hablar de renovación habla de otro tipo de cosas sabiendo que que llegó de leo y me ocurre casi me rompo la rodilla pues bueno me dejó a vivir día a día ya veremos qué es lo que pasa es todo lo que pueda el club estoy Fausto he con mi compañero oí bueno ya lo era

Voz 1293 33:45 pues es lo que te va a deparar el futuro está en cómo estamos en el tramo local de Madrid me está haciendo algún compañero que bueno que para el partido de el Bernabéu que no pasa nada porque repita esa ese cero uno que selló la victoria al Numancia pero que Madrid pase de Copa

Voz 1323 33:59 bueno yo no a lo mejor pidió que no lo ventiló con pero yo prefiero prefiero esperar partido contra muchas resulta

Voz 1293 34:09 pues no estaría mal puede a muchísimas gracias por este ratito SER Deportivos Si nada que disfrutar mucho de aviso

Voz 1643 34:17 da el Bernabéu y luego en el campo que pasa lo que pasa es un abrazo

Voz 30 34:21 muy bien muchísimas gracias a una orando

Voz 1643 34:33 el Real Madrid que busca los cuartos de la Copa

Voz 31 34:35 la ronda en la que ya está el Atlético de Madrid Tabor aquí Marta Casas como decíamos ayer iba a ser un trámite y al final al final lo fue un trámite en el que mojó Vitolo en su debut

Voz 1643 34:47 tener el Metropolitan si mejor estreno imposible

Voz 1509 34:49 para Vitolo su primer partido como titular en el Metropolitano una buena actuación estuvo muy activo desde el primer momento imputa además ponerle el broche con un buen gol disparo fuerte con la pierna derecha pase de Fernando Torres protagonista Vitolo ir como no Diego Costa también volvió a ser de la partida saliendo en el once titular junto a Fernando Torres en la delantera con esa garra y esa lucha a la que nos tiene acostumbrados aunque en esta ocasión no pudo marcar el que abría su tercer habría sido su tercer gol en tres partidos aunque Simeone tiene muy claro lo que significa Diego Costa lo que significa su regreso al Atlético de Madrid valoraba también la actuación de Bitton

Voz 0501 35:22 no tengo ninguna duda que Costa ha sido el futbolista más importante que ha llegado al Atlético de Madrid en los últimos años hizo un muy buen partido se va a integrando de a poco a lo que el equipo tendrá que tener continuidad tendrá que seguir de atrás aprovechando los minutos que que el equipo lo necesite

Voz 1509 35:43 destacaba Simeone a Diego Costa ya a Vitolo pero no fueron los únicos ayer jugadores veteranos que tampoco están teniendo demasiados minutos como Fernando Torres como Juanfran como Augusto como Gabi completaron un partido muy muy serio desde el principio hasta el final para ellos también tuvo palabras de elogio Simeone

Voz 0501 35:59 lo más grande derogar Fernando lo Juanfran Augusto que está hoy en campo que son lo más grandes marcan el camino de del grupo la forma de manejar el grupo que tienen lo más grande del equipo son los que no permiten tener esa regularidad la en tantos años de esos son los principales artífices de que la gente que viene sepa dónde viene ahí

Voz 1643 36:23 del grupo se fue la semana pasada que debutó ayer con el Valencia en Copa ante Las Palmas hizo un hat trick marcó los tres goles que le daban el pase al Valencia cuartos que les ha parecido una el Athletic no sólo ahora sino sobre todo las declaraciones por partido del jugador

Voz 1509 36:37 mañana pues hombre no son unas declaraciones que hayan hecho mucha gracia en el entorno del Atlético de Madrid decía Vietto que Marcelino es un entrenador que le conoce y sabe sacarle rendimiento que necesitaba confianza bueno dejando entrever que Simeón en Ile conocida ni supo darle confianza para que rindiera en el Atlético de Madrid bueno es innegable que oportunidades a Luciano Vietto no le han faltado en estos meses sólo en esta temporada ha jugado siete partidos como titular tres más saliendo desde el banquillo escuchamos eh

Voz 1643 37:00 escuchábamos antes a Pedro Morata decir que desde que yo

Voz 1509 37:02 llega el Atlético de Madrid en dos mil quince Luciano Vietto sólo había marcado tres goles tampoco en los meses en dos mil diecisiete los que estuvo en el Sevilla marcó ningún gol así que bueno el jugador sabía metido en un bucle del que no ha podido salir seguro que es verdad que necesitaba un cambio de aires para volver a su mejor versión pero de ahí a señalar a Simeone y el Atlético de Madrid yo creo que hay muchísima diferencia

Voz 1293 37:23 sabemos ya si hay resolución del Comité de Competición sobre las tarjetas de Costa ahí de Griezmann no

Voz 1509 37:28 pendientes estamos de que haya resolución yo te contaba Talavera en estos días que el Atlético de Madrid había presentado recurso por la segunda cartulina que vio Diego Costa en el partido contra el Getafe por celebrar el gol en con la grada entendiendo que hay precedentes de otros jugadores que han hecho exactamente lo mismo y que no fueron sancionados in también por la cartulina amarilla que vio Antoine Griezmann por una entrada que viendo posteriormente el vídeo viendo las imágenes fue limpias es optimista en el caso del francés porque las imágenes están ahí mientras que en el caso de Diego Costa asumen que hay pocas opciones de que Competición le retire esa amarilla aún así vamos a estar pendientes de la decisión del Comité en las próximas horas

Voz 1643 38:01 muchas gracias Marta hasta luego aparte del Madrid jugaba copa el Leganés quiere hacer historia de defiende el uno cero de la ida ante el Villarreal con qué novedades Antonio de la Torre

Voz 21 38:09 pues pocas novedades Pardo que dices tú hacer historia eso sí máxima ilusión y concentración para intentar llegar a los cuartos de final de la Copa por primera vez en la historia del club el Lega recordamos llega con ventaja después del uno cero el partido de ida un gol que puede valer su peso en oro Asier Garitano no podrá contar ni con Darko brasa Nat Nikon que ambos lesionados

Voz 1643 38:27 que se estará será Rabat autor del gol del partido de ida

Voz 21 38:30 pero que por sanción no podrá jugar este fin de semana frente a la Real Sociedad no se esperan cambios respecto al partido la semana pasada Si acaso podrían Eraso en lugar de El Zhar un once que se enfrentará a Roger Martínez nuevo fichaje del Villarreal que ha venido para reemplazar a Bakambu que podría debutar hoy en el exterior hacia América a partir de las siete y media

Voz 1643 38:46 no ha viajado a Villarreal con el Leganés con él que como ayer contábamos se ha marchado cedido al escupen belga hoy lo han hecho oficial tras las salidas de Koné Erik Morán momento separa las salidas a Guerrero Leganés ahora mismo mientras no

Voz 32 38:57 pero sustituto no le deja salir solas entre nueve como todos los miércoles en SER Deportivos hablamos de deporte femenino

Voz 2 39:10 le sigue a SER Deportivos en Cadena Ser punto com y en las redes sociales que inquiete arroba SER Deportivos Facebook SER Deportivos

Voz 33 39:22 hola me llamo Myriam IMI voz busque emocionar

Voz 34 39:26 cero José voz busque sorprender me llamo al inhiba busca sugerir Julio Cruz buscaba seducir

Voz 0501 39:36 me llamo Ana busca ilusionar

Voz 35 39:41 estas voces no tengan ya trabajan cada día para sorprender sugerir emocionar seducir a su aunque confía en ellos para dar a conocer tu empresa único aducía en la SER credibilidad y eficacia aparatos anuncios por cierto me llamó

Voz 1293 40:03 eh

Voz 3 40:10 a ellos se han visto

Voz 26 40:13 a ellos se señalaron a las luces de colores elevan la que dichos se emocionaron contuvieron la respiración daba esos ellos opinaron

Voz 37 40:26 todo esto lo Criscaut implicado todos estos años está busque yo estoy convencida Kinder Ros huelas estrella una nave extraterrestre hay algo ahí arriba no estamos solos de ellos gritando

Voz 26 40:39 tras

Voz 38 40:45 ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 24 40:49 las emisoras de la Cadena SER no pagan a cambio de obtener información o determinados testimonios

Voz 2 40:55 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 24 41:03 Ayna este corren nuevos tiempos vamos a escuchar no

Voz 39 41:10 hasta tres

Voz 1293 41:18 como cada miércoles vamos a dedicarle unos minutos al deporte femenino en este SER Deportivos este miércoles vamos a hablar de deporte femenino pero con un nombre que suene la cosa rara

Voz 1643 41:28 que este pasado fin de semana sea entrenador

Voz 1293 41:31 el banquillo del Real Madrid femenino Víctor Miguel Fernández que además ha debutado con victoria en el derbi ante el Rayo Vallecano Víctor Miguel muy buenas buenos días lo primero enhorabuena por la victoria ese dos cero ante el Rayo que es un gran comienzo

Voz 3 41:47 sí la verdad es que sí muchas gracias porque fue larga un partido muy disputado y que contra un equipo muy bueno y que yo creo que la manera mejor de empezar un nuevo proyecto que que con ese resultado

Voz 1293 42:02 me porque son lleva razón no es Real Madrid femeninos sino en Madrid Club de Fútbol que lleva dos victorias consecutivas aunque la anterior no fue contigo en el banquillo sino que dejó con Víctor Martín pero dieciocho puntos en los últimos seis en los últimos dos partidos es una buena racha

Voz 3 42:18 sí la verdad es que han servido para para trabajar con un poquito más de tranquilidad estando un poco más lejos del de los puestos de descenso entonces al final eso siempre ayuda que el club es un club recién ascendido que que tiene como objetivo principal seguir en la categoría el año que viene entonces ya te digo los dos triunfos han servido para para poder trabajar con más tranquilidad porque verte con un más siete con respecto al descenso pues la verdad es que ayuda a que a que no entre los nervios no entre las prisas y la gente pueda trabajar mejor

Voz 1293 42:51 es porque venía al equipo de tres derrotas consecutivas ahora suma seis puntos el derbi ante el Rayo con goles de dos jugadores que estuvieron en el Rayo Vallecano de Alba Mellado de Patricia Mascaró bueno digo yo de dos jugadores suelen al Rayo y tú también te gusta entrenador del Rayo femenino y además esto segunda etapa también en el Madrid Club de Fútbol

Voz 3 43:11 sí es prácticamente la plantilla que tenemos casi todas han pasado por el Rayo el el fútbol femenino de jugadoras madrileñas al final tiene dos tres cientos y los que han podido podido estar porque no hay más equipos de elite en Madrid y al final pues siempre hace que que todas las hayan estado Atlético de Madrid y con el Rayo Vallecano o cuando el Madrid femenino nada hay muchas que han estado ahí incluyó yo yo estuve once años en el en el Rayo Vallecano con el equipo femenino y con con equipos de cantera de fútbol base la verdad es que para todos fue un partido especial y muy bonito

Voz 1293 43:46 juntos todo el Madrid Club de Fútbol al Rayo en bonos ha pasado por medio Madrid

Voz 3 43:51 si te decía que te digo lo mismo que antes al final en Madrid hay hay pocos equipos que permitan vivir del fútbol y bueno siempre siempre es un una suerte el poder el poder rezar en clubes privados

Voz 1293 44:07 la llegada al banquillo de del Madrid con Rafael Cid en el cuerpo técnico que viene de el Fútbol Sala ha sido profesional de fútbol sala además no sé si debuta en el fútbol once que parece que no es su especialidad

Voz 3 44:20 el trabaja con con equipos de fútbol base que eh chicos también bueno tiene una experiencia en fútbol sala espectacular es bueno tener un segundo entrenador así porque ha vivido mil Vestuario los profesionales además los años buenos que el fútbol es del fútbol salgan a España cuando había muchos jugadores internacionales cuando la Liga no era sólo de de dos equipos sino que había muchos equipos que que peleaban por ganar la Liga y toda esa experiencia que tienen deporte de elite unas

Voz 0643 44:50 las que suman mucho al equipo entre Alonso uno entrenador con esa experiencia es es un lujo la verdad la verdad que sí que experiencia no un vestuario a Rafa de sobra