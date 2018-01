SER Deportivos: Yerry Mina llega al Barça (11/01/2018)

Voz 1 00:00 hola qué tal bienvenidos al deporte en las

Voz 1643 00:02 SER Hoy me vais a permitir que le dedique el primer minuto de estas deportivos al Leganés un equipo que por primera vez en su historia se ha metido en los cuartos de final de la Copa del Rey y lo han hecho como siempre con humildad con trabajo con sacrificio y sufriendo como dice su himno jugando con mucha fe desde ayer en la memoria de los pepineros ya está también la derrota sucede Villarreal y el gol del zar que ese su más al gol del Guaje Carlos Álvarez en Hospital en el ascenso a Segunda al gol de Pablo Insua en Anduva al ascenso a Primera ya el gol de si manos que para mira permanencia en San Mamés todo esto en cuatro años con el mismo técnico yo me pregunto a qué esperan al Leganés para ponerle una calle a Asier Garitano desde hace tiempo el Leganés dicen que los sueños se cumplen

Voz 2 00:43 esta afición este equipo no quieren despertar sólo quieren seguir soñando hasta que su sueño se cumpla otra vez solas ha sido uno Arranca SER Deportivos

a qué hacemos aquí bienvenidos al deporte en la SER ya sabéis que puedes escucharlos en la radio de toda la vida en cadenaser punto com o en la aplicación de la Cadena Ser Ike puede ser de en Twitter en arroba SER Deportivos o en nuestra página de Facebook que es facebook punto com barra Ser Deportivos con Sonia Lus son Icon Alicia Molina de Juan Carlos Ingelmo en la parte técnica un saludo de Óscar Egido en nombre de todo el equipo que hace deportivos y que desde ahora y hasta las tres y veinte no os vamos a llevar por toda la geografía española para conocer cómo ha sido la mañana ICO gobiernan la tarde de este jueves once de enero el día en el que el Barça ha hecho oficial su segundo fichaje en este mercado de invierno es Jerry mina central colombiano por el que ha pagado algo más de doce millones de euros firma lo que queda de temporada De5 más iba a tener una cláusula de cien millones de euros se le acumula los juegas a Valverde dice el técnico del Barça que bendito problema

Voz 4 01:58 aquí todos son problemas antes porque no tiene jugadores luego porque te sobran el fútbol da para mucho no para hablar mucho desde mucho de muchas cosas de muchos temas y para generar muchas expectativas positivas o negativas bueno pues ya veremos supongo que la gente se puede preguntar cómo se van a conjugar todos esos jugadores hoy la llegada de este jugador ahora que se pone pues como todo lo veremos con el tiempo

Voz 1643 02:19 el Barcelona que juega esta noche a las nueve y media con el Celta con empate a uno en la ida es el partido más igualado de Copa de los trenes que se juegan en la tarde de este jueves porque a las siete y media se juegan otros dos Levante Espanyol con dos uno en la ida para los valencianos y Sevilla Cádiz con dos cero en el Carranza la pasada semana los seis equipos buscan estar mañana en el sorteo de los acuerdos de final de la Copa del Rey que va a ser a las doce y media en la Federación ronda de cuartos en la que ya están desde anoche el Real Madrid en Alavés ir por primera vez en su historia está el Club Deportivo Leganés dicen que en una crisis

Voz 0962 02:54 la mejor medicina es una victoria cuanto

Voz 1643 02:57 les pues el Madrid anoche no encontró el antídoto a todos los problemas que tiene pasa de ronda empatados con el Numancia y parece que los que mejor entrenan tampoco han sido capaces de ganar la unidad B no aprovechó los minutos que le pidieron a Zidane en la reunión el pasado martes

Voz 1994 03:13 no es fácil para los jugadores que juegan menos yo creo que hicimos un buen partido al final no deja falta un poco de de Haro mejor de gasolina Institut físicamente bajo bajas un poco puede puede suceder eso me alegro por eso y me alegro por la por la eliminatoria porque al final el partido de ida ha sido importante estamos recuperando las cosas giro y lo vamos a hacer sabes con mis jugadores y con tranquilidad sin problema además pero nosotros estamos convencido de que esto lo vamos a sacar adelante

Voz 1643 03:43 como esperamos que saque adelante Rafa Nadal su primer partido en el Open de Australia esta mañana ha sido sorteo del cuadro del primer Grand Slam de la temporada ahí el mallorquín debuta ante el dominicano Víctor Estrella veterano de treinta y siete años al que Rafa Nadal nunca se ha enfrentado hasta ahora tanto Federer como Djokovic juegan por la otra parte del cuadro esta tarde además de Copa tenemos baloncesto en la Euroliga décimo séptima jornada dos partidos a las ocho Panathinaikos Barcelona Lassa ya las nueve menos cuarto Valencia Fenerbahce Con todo esto y mucho más son las tres y cuatro vamos al lío que está pasando con esas

Voz 1643 05:14 el vaso de fichajes un fichaje mientras el Real Madrid no ficha ni se espera que fiche el Barça ha anunciado su segundo fichaje en los últimos cinco días vamos a un fichaje por su fichaje son dos fichajes tras el pasado domingo llega el sustituto para cuando se marche marcharán hoy han hecho oficial Adriá Albets la llegada del defensa colombiano Aguirre mira muy buenas

Voz 0017 05:36 qué tal Óscar muy buena si lo adelantamos ayer en El Larguero a las doce de la noche justo cuando se cerró definitivamente el acuerdo entre Barça y Palmeiras y el Barça lo ha hecho oficial esta mañana el central colombiano llega esta tarde a Barcelona y en las próximas horas posiblemente mañana firmará su nuevo contrato con el Barça por cinco temporadas y media hasta dos mil veintitrés será presentado en el Camp Nou el Barça dice que el fichaje le cuesta once coma ocho millones de euros pero fuentes del Palmeiras reconocen a la SER que la operación se eleva hasta los doce coma cuatro millones es decir seiscientos mil euros más por los mecanismos de sólido

Voz 0017 06:16 la FIFA Ike según el Palmeiras va a pagar el Barça en cualquier caso Valverde ya tiene al recambio de Mascherano un Jerry mina que hoy no estará en el palco del Camp Nou porque el Barça quiere que toda la atención esté en el partido frente al Celta

Voz 1643 06:30 doce coma cuatro millones de euros para hacer que digo broma pero quizás sea el fichaje más transparente del Barça en los últimos tiempos sino quiero poner ejemplos el Barça que tiene partido de Copa esta tarde con la vuelta ante el Celta IS empate a uno en la ida es el partido más igualado de los trenes se juegan este jueves a las nueve y media va volver a confiar Valverde en los que menos juegan como hizo en la ida Adrià

Voz 4 07:23 uno a uno de la ida les favorece sería un error ya ha elogiado muchísimo a Yago Aspas de escuchamos miramos pero retiene es que sopor extraordinaria de un nivel enorme no sólo no hace goles a nosotros sin goles a todo el mundo que tiene facilidad para jugar al espacio para jugar por dentro para jugar por fuera es un ganador nato tengo un gran carácter por lo que a mí me encanta yo creo que a mucha gente y está en un gran momento de forma pues Yago

Voz 0017 07:48 aspas que es sin duda la gran amenaza del Celta que ya le ha marcado cuatro goles al Barça en sólo seis partidos N

Voz 1643 07:55 el Celta Un ha viajado a Barcelona con toda la plantilla así que tendrá que hacer descartes esta noche para jugar en el Camp Nou muy buenas

Voz 9 08:02 sí es muy buenas Oscar descarta pero en tantas eran diez ya como Alfonso ya lo tiene claro Juan Carlos Unzué que no se esperan demasiadas sorpresas Arcila rotación en la portería Sergio Álvarez volver a ser el titular y alguna que otra sorpresa seguro que no sea el técnico navarro como a lo mejor de como hizo ella en el partido de Liga en el Camp Nou que nos sorprendía con esa alineación mientras tiene que hacer algún descarte sigue esperando la llegada de este delantero que supla a John Guidetti está trabajando Felipe Miñambres pero todavía no así que arriba tampoco tiene demasiadas rotaciones lo decisiones sito ella se lo sabe la gente Carles

Voz 1643 08:40 pues Barcelona Celta el Celta que el año pasado dejó fuera de la Copa al Real Madrid hoy puedo hacer lo mismo con el Barça va a ser el partidazo de esta tarde pero hay otros dos los dos juegan a las siete y media en el Ciudad de Valencia el Levante recibe al Español los de Muñiz ganaron uno dos en la ida iban a rotar situación que los pericos quieren aprovechar para remontar fuera de casa José Bono además buenas tardes buenas tardes

Voz 0298 09:00 es el Levante que va a tratar de rentabilizar esa ventaja de uno dos tras la victoria en Cornellà un español que viene obligado a tratar de salir al ataque Muñiz va a tirar de rotaciones aunque va a alinear de Mina diferentes jugadores que vienen siendo habituales porque no pueden jugar en la Liga en el último partido como Morales Vardy o campaña Lange ha quedado fuera de la convocatoria porque está a punto de cristalizar su traspaso a Japón por su parte Quique Sánchez Flores viene con todo para tratar de voltear esa eliminatoria sólo se ha dejado en Barcelona a Óscar Duarte Víctor Sánchez y Pablo Piatti por diferentes molestias músculo

Voz 1643 09:31 Ares ya a las seis y media económico más de ventaja el Sevilla recibe al Cádiz cero dos los en el Carranza los dos piensan más en la Liga el Sevilla tras esa derrota en el derbi ante el Betis del pasado fin de semana el Cádiz porque este fin de semana puede ser líder de Segunda Fran Rondilla buenas tardes hola

Voz 0962 09:46 ahora buenas tardes antes permíteme que te dé una ultimísima

Voz 1643 09:49 mima ahora ahora mismo los agentes de la ley

Voz 0962 09:51 sí Vidal están negociando que el Sánchez Pizjuán

Voz 1643 09:54 la llegada del futbolista del Barça al

Voz 0962 09:56 Sevilla un Sevilla que tú lo has dicho juega la Copa van a entrar Pizarro y Karol como novedades en la lista salen Escudero y Krohn Dehli no aparece todavía el fichaje Guillerme Arana Ganso sigue siendo un descarte para Monterrei en el Cádiz que va a jugar con los no habituales va a debutar Eugene el último fichaje vuelve Carrillo a la que fue su casa Innova estar Salvi la incógnita era Si Álvaro se iba a sentar con un proceso febril alto en el banquillo finalmente va a estar aunque enfermo dirigiendo a su equipo en Nervión

Voz 1643 10:25 Barcelona Celta Levante Espanyol Sevilla y Cádiz buscan hoy unos cuartos de final en los que ya están el Valencia el Atlético de Madrid el Real Madrid el Alavés y Leganés los blancos no ganaron ayer ante el Numancia pero sí que hicieron valer el resultado de la ida en Soria noche empatados en en el Bernabéu Illa unidad de nuevo aprovechó los minutos que le pidieron a ciudad en la reunión del pasado martes Javierre muy buenas

Voz 10 10:48 hola qué tal Óscar no levanta cabeza el Real Madrid otro empate otro pinchazo en casa la mitad de los jugados en el Bernabéu cualquier equipo les genera peligro ayer el Numancia el partido anterior de Copa del Rey ante el Fuenlabrada

Voz 1643 11:01 en la en el Mundial de Clubes el Yasir aún

Voz 10 11:03 que luego hizo un gran encuentro en Madrid frente al Gremio de Porto Alegre para llevarse el trofeo pero es un equipo muy irregular cualquier equipo en el Bernabéu ante Betis le crea le crea problemas Zidane ayer muy tocado en la rueda de prensa justificó el pase a cuartos incluso dijo que le gustó el partido la verdad es que eso luego le gustó a él quitó a Borja Mayoral un delantero para meter a Casemiro quiso ganar el partido dos dos uno con ese cambio y al final lo empató un gran técnico Zidane un gran gestor debe Mario dos años inmejorables pero ahora mismo Oscar está completamente bloqueado el equipo no funciona sea un tema mental por un tema físico y sólo ayer pues algún bueno algún detalle de calidad de hombres como Lucas Vázquez caso de Isco de Ceballos Asensio todos ellos merecen jugar estos cuatro al menos tal y como está el Madrid que no ve ningún momento de lucidez en estos últimos partidos

Voz 1643 11:57 lo que viene ahora también tiene un poquito de relación con el Real Madrid porque ayer os contábamos que con la incertidumbre de Kepa el Athletic ha renovado a Yago Herrerín el portero ha pasado por la sala de prensa esta mañana Iván Martín le han preguntado por Kepa mucho muy buena

Voz 0200 12:11 suena así ya está ya es difícil hay que Yago sedes

Voz 11 12:14 espero es buen tipo pero casi ha llegado ese punto sobre todo cuando se le ha cuestionado si la falta de respuesta a la reclamación de Kepa Arrizabalaga ha podido influir en

Voz 12 12:21 suya iguales más tan porque yo estoy jugando bien que que pensar en que pasa estoy todo el día compensado que va densa de Kepa yo creo que lo sacáis vosotros más que yo sigue siendo nuestro equipo y a defender de aquí la guía hasta donde sea porque se lo merece porque no daba algún motivo para lo contrario

Voz 11 12:35 incluso ha admitido que quepa está triste porque no puede entrenar con el grupo

Voz 13 12:40 el Athletic de Bilbao que no va a estar mañana en el bombo de Copa en eso

Voz 1643 12:44 sorteo mañana a las doce y media donde sí va a estar por primera vez en su historia el Club Deportivo Leganés no ganó en Villarreal pero supo sufrir hasta el final como el Madrid José Palacio hizo buena su victoria en Butarque el pasado jueves muy buena qué tal muy buenas Óscar si esa derrota dos a uno ante el Villarreal ayer en el estadio la cerámica hizo bueno el uno pero con tanto de and Rabat en la ida la eliminatoria con sabor marroquí porque ayer marcó Nabil El Zhar en el minuto treinta y uno pica edita por encima de Barbosa después de una gran existencia de José Naranjo muchas ocasiones eso sí de los amarillos mucho sufrimiento pero un gran héroe Nereo champán el portero argentino que es el meta suplente en Liga pero es titular en Copa que tuvo cuatro intervenciones de mucho mérito sobre todo dos de ellas a Pablo Farnals luego los goles de Rabei se puso en un poquito de emoción al partido pero finalmente por primera vez en su historia ochenta y nueve años de historia va a estar en unos cuartos de final de la Copa del Rey mañana en el sorteo el Club Deportivo Leganés pero también champán que Fornel llegó a decirle después del partido que le iba a convocar la selección de Argentina gracias a los tiros que le había hecho al portero del Leganés que ya está en cuartos también está en cuartos uno de los finalistas de la pasada edición de la Copa del Alavés que desde que está Abelardo ha pasado a la ronda de Copa ya ganado quería Fernández tres de sus últimos cinco partidos en Liga buenas tardes eso es

Voz 1264 13:55 la Óscar las rachas extiende a seis victorias en ocho partidos con el Pitu Abelardo como entrenador ha ganado seis partidos y sólo ha perdido en el Metropolitan hoy en San Mamés la plantilla está encantada con Abelardo con la normalidad que la dado equipo y sobre todo el sentido común y el quitarle presión a un conjunto que cogió último clasificado los futbolistas encantados Abelardo también con el pase a la siguiente ronda de una copa que hace mucha ilusión pero al Pitu ayer en El Larguero no se olvida lo importante la Liga

Voz 14 14:20 estamos ahí no con quince puntos cómputo punto de la salvación ganando extrañamente partidos lo importante es que estamos ahí que sabemos que esto es muy duro que que realmente finales

Voz 1264 14:31 es que el equipo véngame para esas veinte finales te cuento que bastaría Hernán Pérez que hoy ha llegado a Vitoria pasado reconocimiento médico y en las próximas horas se va a convertir en el segundo refuerzo de invierno por detrás de John Guidetti

Voz 1643 14:43 y cuarto allí la Copa enseguida más fútbol y más cosas

Voz 6 14:45 mi sobrina Anaya juega muy bien al baloncesto pero su equipo no han impartido el domingo al terminar de jugar tomamos un refresco les digo oye hoy no ha sido justo aviso

Voz 15 14:53 ha jugado muy bien y me dice ya hemos jugado como nunca pero hemos perdido como siempre

Voz 16 14:57 nos acabamos los refrescos no supe qué hacer con los envases de vidrio mis sobrinas empezó a partir de risa

Voz 15 15:02 y me dijo que tiene un contenedor detrás de Ci y añadió bueno al menos hemos reciclado como nunca hemos ganado como siempre y sonrió Ecovidrio te invita a jugar otra Liga la única en la que vas a reciclar vidrio como nunca ibas a ganar como siempre

Voz 1643 15:21 el Valencia presenta esta tarde a su último fichaje el lo venimos contando toda la semana el de Francisco mano muy buenas

Voz 6 15:29 hola muy buenas con todo el sigilo de desvelando capítulos en redes sociales el Valencia está mostrando nos lo que está haciendo Koke

Voz 0962 15:35 hoy le hemos visto el por la mañana en la revisión médica satisfactoria a esta hora está en las oficinas del club firmando el contrato que le va a unir con el Valencia ya libre de contrato con el Arsenal le va a unir Valencia las próximas cuatro temporadas y media de esta tarde coincide que va a entrenar el Valencia entrenará el ya y además habrá acto de presentación por tanto el medio centro que quería ya este verano lo tiene ya a sus órdenes Marcelino ya tiene aquí en Valencia su segundo fichaje de invierno Francis el se

Voz 1643 16:06 Villa va a denunciar a la UEFA la subida del precio de las entradas que ha puesto el Manchester United para el partido de vuelta de los octavos de la Liga de Campeones precio de las localidades fueron rodillo que va a sufragar el propio Sevilla porqué cuéntanos

Voz 0962 16:17 bueno no te cuento lo intentó aplicarlo lo mejor posible el primero intentaron pactar un precio en la sede del sorteo cuando se conoció la eliminatoria para el Sevilla contra el Manchester United pero el Manchester no quiso llegar a un acuerdo y el Sevilla puso a cien euros las entradas para los aficionados ingleses que vengan a Nervión al Sánchez Pizjuán la reacción de los ingleses ha sido fijar el mismo precio para Old Trafford is subvencionar con una parte las entradas de los que viajen a Sevilla con el Manchester

Voz 10 16:47 pero ojo además ha ofrecido al Sevilla

Voz 0962 16:50 para Old Trafford un cuatro por ciento del aforo cuando UEFA obliga como mínimo un cinco por ciento para los aficionados visitantes el Sevilla ha querido negociar de nuevo volver a pactar un precio más bajo de esos cien euros iniciales in y les han respondido con una tremenda altanería Hay más o menos

Voz 10 17:07 empezando a sembrar una guerra que no lleva ninguna

Voz 0962 17:10 que al final acabará costando el el dinero los dos clubes porque los dos clubes van a tener que subvencionar a los aficionados y quieren que bien

Voz 1643 17:16 en calentita esa eliminatoria de H cambio Marcos a Europa porque hoy la UEFA anuncia el mejor equipo de dos mil diecisiete que qué equipo Álvarez volverá qué tal

Voz 17 17:25 Óscar continúan reconocimientos para el Real Madrid aunque el equipo de Zidane actualmente no pasa por su mejor momento lo deportivo los usuarios de UEFA punto com sí que han querido premiar con sus votos el gran año del conjunto blanco incorporando un total de cinco jugadores madridistas el el mejor equipo de dos mil diecisiete Sergio Ramos que ha sido el jugador más votado Marcelo Kroos Modric y Cristiano Ronaldo representan al vigente campeón de Europa en el once uno alineación que completan otros futbolistas como el portero de la Juve Buffon Dani Alves que limit De Bruyne Hazard

Voz 1643 17:51 crack del Barcelona Leo Messi trece dieciocho hasta

Voz 7 17:54 el fútbol

Voz 1643 17:58 dos dos y cuatro conexiones polideportivas hoy en el Dakar kilometraje en la sexta etapa con final en La Paz la capital de Perú José Andrés Ponseti muy buenas

Voz 19 18:06 qué tal cómo si dejamos pero tras tramos el policía y cambiamos la arena por la altitud atentos porque a partir de ahora no sólo van a sufrir otomanos sino que en el piloto no Ike los motores pueden suplir impulso seguimos teniendo el coche sacar segundo a ver qué tal dicen que igual habrá órdenes de equipo pagodas carros de los de siempre hemos que no porque trineo más equipo pese al frente del en motos debemos acaparará cuarto así que alguien crucemos los dedos de haber sido también las sí cuando se tiene muchas gracias y felicidades gracias sí muchas gracias por tu regalo de de verdad me emociona

Voz 1643 18:46 te llegar llegar a otro gracias a Seppi quedarse en tenis hoy ha conocido el cuadro del Open de Australia en cuéntanos

Voz 19 18:55 hola muy buenas bueno me da lo primero uno debuta con Víctor Estrella que no debe ser demasiado rival por esa parte alta del cual no que hay rivales complicados quisquilloso Cilic dimito pero bien es cierto que por la parte de abajo con la que van Federer aparecen quien Del Potro brinca Djokovic Verdasco Bautista yo creo que más asequible y jugando bien si se encuentra bien físicamente con lo demás españoles la juegan cada año con Hubble se va a ver con Blair Bautista hemos dicho Verdasco Moltó no son que en el cual no hubo cruzaba de número tres por lo tanto le ha tocado el cual podría jugar con Hall el número uno

Voz 20 19:39 una semifinales

Voz 19 19:41 si Dios quiere por la parte de abajo va

Voz 20 19:45 aquí que la número dos

Voz 19 19:46 también está el palo a Kosovo Juncal Suárez de momento va

Voz 1643 19:52 bueno pues así será el cuadro de Australia que comienza el próximo lunes seamos a sea hacerse veinte ahora hace pasan para que los compañeros de la SER

Voz 21 20:00 SER Deportivos

Voz 22 20:09 a también eh por las tardes y por las noches es es algo que me que me acompaña constantemente no salgo el trabajo y en el coche no puedo componer la radio no al acostarme me pasa lo mismo nos ha aquí necesito saber qué ha pasado durante el día porque mejor esta un poco más desconectado y bueno que tenga esa inmóvil la radio siempre está ahí no siempre se acompaña el valor de la radio

Voz 7 20:31 es su mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión

Voz 3 20:34 comercial ahora y hasta las cuatro vamos con la información más cercana y con toda la actualidad del deporte madrileño con las resacas de ramas dicho de Leganés tras meterse en la final de la Copa con

Voz 1643 20:58 el Atlético pendientes de ese apelación le quita Diego Costa la segunda amarilla que vio el sábado en el derbi ante el Getafe para que pueda jugar ante el Eibar ha hablado Bordalás en el Getafe en la previa de su partido de mañana ante el Málaga tenemos cita cómodos

Voz 0962 21:11 jueves con Antoni Daimiel para hablar de la NBA

Voz 1643 21:14 tenemos un club de voleibol madrileño hay que las lluvias le han perjudicado este fin de semana además queremos dar una sorpresa a un oyente que qué tal los sale dentro de un ratillo pero lo primero la Copa sigue Hay Javi Herráez

Voz 10 21:27 porque seguimos Óscar jugando con las palabras

Voz 1643 21:29 puedo decir que en el Madrid no funcionaba la meritocracia anoche la meritocracia no funcionó

Voz 23 21:34 sí

Voz 10 21:35 bueno pero los chavales por ejemplo a mí me gustó Ceballos yo creo que hizo un buen partido y trabajó hizo aún bueno una cola de vaca un detalle de calidad

Voz 7 21:45 eso no es solamente lo importante sino que hay que trabajar para el equipo pero creo que Ceballos lo hizo y a mí las veces que juega Dani Ceballos me me gusta tiene aparte que tiene mucha calidad lo intenta ahí digital Lala o poca bola me gustó mucho Lucas Vázquez hizo dos goles

Voz 10 22:01 eh siempre pelea trabaja este nunca está cansado ni en la Cábala gasolina como escuchábamos a Zidane que al equipo le pasó en el día de ayer como le ha ocurrido en este primer tercio de la temporada Isco cuando salió pues también me gustó aunque IFE de la gente que se adorna que juega para él me parece que Isco ha sido el mejor del Madrid en este también primer de temporada sujetando al equipo en partidos horrorosos me acuerdo de Girona donde perdió Maric que fue el mejor en Getafe le dio el pase a Cristiano para que hiciera el gol en Anoeta a Gareth Bale para que anotara siempre existe siempre es un futbolista diferente me gustó Asensio luego se se desdibuja un poco este este grandísimo jugador que para mí también fue un error de de los técnicos al dejarle fuera cuando estaba en su mejor momento en el mes de septiembre por aquello de los galones pero esta gente debe de jugar yo creo que ahora Zidane debe de tomar decisiones yo entiendo que no va a echar como el dice la mierda o no va a criticar a un futbolista porque lo quite pero aún porque Del Bosque de descanso a Marcelo a Toni Kroos no va a pasar nada Benzema está lesionado ojalá se recupere pronto llegó pues al banquillo que juegue pues eso Marco Asensio que juegue Nacho más aunque ayer por ejemplo también la partida Guillermo en ese remate de cabeza que esto es fútbol cosa que todo el mundo tiene derecho a fallar pero hay algunos futbolistas que llevan muy mala racha hay porque descansen dos o tres partidos no va a pasar nada creo yo tampoco les va a señalar Zidane ayer el técnico francés yo les vi muy tocado hemos vivido un en nada en treinta horas de verle con mucha tensión con vehemencia en la sala de prensa diciendo sus verdades y yo creo que estuvo fenomenal ciudad en esa rueda de prensa en Valdebebas pero ayer estuvo estuvo muy flojo justificó la victoria ante bueno victoria el empate para pasar a la siguiente ronda frente al Numancia creo que se equivocó en el cambio claramente para quitar a un delantero imponer a Casemiro Ivan Dando Madrid dos uno le llegaban fácil es verdad pero si cometes a Casemiro mensajes terrible encima dos dos tarjeta para Casemiro sea que cuando juegas a unas cosas las pagas así que Zidane que para mí es un gran técnico que la cosa va mal lo sigo diciendo aunque tenga errores es un gran gestor de vestuarios alguno le llama alineado

Voz 0962 24:00 porque no es capaz de reaccionar lo veremos

Voz 10 24:03 el futuro más inmediato no solamente en el partido de Champions frente al Sellés sino antes porque Madrid tiene un partido sin más lejos el próximo sábado Villarreal muy importante para intentar coger la senda de la victoria del Bernabéu ha pinchado en la mitad de los partidos que ha jugado en su feudo íbamos a escucha si te parece a Lucas Vázquez el mejor de Madrid un día más anoche en el Bernabéu

Voz 1313 24:23 el Real Madrid siempre está obligado a darlo todo está claro y ahora mismo pues la situación no es la mejor pero pero bueno yo creo que estamos a tiempo de poder remediarlo de poder hacer mejor las cosas de enchufar Nos todos tanto la afición el equipo todos juntos y formar ese equipo que éramos el año pasado oí ya por todo

Voz 1643 24:43 en el que vuelve a jugar el sábado a las cuatro y cuarto recibe al Villarreal y tendrá que cerrar la primera vuelta de la forma más digna posible y a ser posible también no dejar escapar más puntos

Voz 10 24:52 sí sí porque la gente pitó a a los chavales bueno está mosqueada pero también este equipo tiene mucho crédito es que ayer que lo haga no todos menos la Copa del Rey el pasado año que es verdad que lleva a un mal inicio que es horroroso Benicio no hay que poner de ningún paño caliente pero bueno pues son capaces de reaccionar a la Liga no la van a ganar lo sabe todo el mundo aunque ellos tienen que ganar partidos pero eso no significa dejarse ir todo lo contrario sea uno no yo creo que no es capaz el Madrid lo hizo en la SER imagino que no le ganaba nadie en en la Liga y lo ganó la Champions pero ya fue la recta final si en el mes de enero nueve es capaz de ganar partidos en el Bernabéu de tener un una cierta lógica en los encuentros ligueros luego en Champions a poner el botón de de Champions ibas a ganar los partidos puede pasarte hundía peor normal es que no consigas esa regla

Voz 0200 25:35 verdad si está bien pero pues ganar

Voz 10 25:38 temen ser mayor elimina no gana la Champions eh pues a que luego serían cuartos semifinales Sagrera que tener un ritmo de competición de partido si de triunfos que el Madrid ahora mismo no tiene

Voz 1643 25:47 ya estamos en enero y queda mucha temporada a muchas gracias

Voz 10 25:50 ah de Óscar el padre Guardo Real Madrid

Voz 1643 25:52 el Villarreal y cuando acaba ese partido a las seis y media el Atlético de Madrid visita Ipurúa para jugar contra el Eibar y que está en cuartos y que piensa sólo ya en ese partido del sábado Marta Casas muy buenas

Voz 1509 26:02 Óscar muy buena es lo primero hoy se reúne apelación

Voz 1643 26:05 después de que ayer Competición fallará y cuando digo fallaran no me refiero a que se equivocara dijo que diera su veredicto que era el que contábamos aquí es que esperaba sí pues

Voz 1509 26:13 les van a estar muy pendientes en las próximas horas de la decisión que tome el Comité de Apelación en el Atlético de Madrid después de que ayer competición decidiera finalmente como habíamos intuido todos a lo largo de las últimas horas no retirarle la segunda cartulina amarilla a Diego Costa la que vio en el partido contra el Getafe por celebrar el gol con la grada aunque desde el club tampoco es que estén muy esperanzados de que Apelación Se la retire estaremos pendientes de la decisión si se mantiene la amarilla pues Diego Costa será una baja más para el Cholo Simeone de cara a ese partido contra el Eibar

Voz 1643 26:41 el sábado que visita al Eibar con muchas bajas aparte de la de la de Diego Costa hubo gente ante el Getafe que dio quinta amarilla que se pierde este partido el fin de San

Voz 1509 26:49 ahora sí y por eso el Cholo Simeone ha empezado a preparar hoy el partido buscando cómo va a mover las piezas para cubrir todas esas bajas enseguida te cuento que ha habido invitados de excepción hoy en el entrenamiento del Atlético de Madrid que que pensando en ese partido contra el Eibar va a tener que buscar una solución a las ausencias de Gabi y Savic por

Voz 1643 27:08 por sanción por acumulación de tarjetas Diego Costa que previsible

Voz 1509 27:11 mente tampoco va a estar If Filipe Luis que sigue recuperándose de una lesión muscular y que hoy tampoco ha estado en el entrenamiento también ha perdido la sesión Diego Costa por unas molestias estomacales una sesión de entrenamiento que han tenido dos invitados de excepción el primero Giovanni Simeone el hijo del Cholo aprovechando que este fin de semana no hay partidos en la Serie A está en Madrid para pasar unos días con su padre y el otro ha sido Jorge Sampaoli el seleccionador de Argentina que ha conversado con el Cholo Simeone con el Mono Burgos ha hablado con Ángel Correa ha podido saludar también a Nico Gaitano Augusto Fernández ya ha presenciado toda la sesión el Atlético de Madrid que todo lo contrario de lo que nos decía Javier Herráez ahora mismo vive un buen momento es segundo en la clasificación en la Liga está metido en los cuartos de final de la Copa del Rey viven con esa felicidad que han traído sobre todo los dos últimos refuerzos como son Diego Costa y Vitolo de todo eso ha hablado el presidente Enrique Cerezo en un acto en Talavera de la Reina

Voz 0571 27:59 estamos encantados la verdad son dos refuerzo magníficos dos grandes jugadores uno ya le conocíamos el otro le conocimos el otro ya que jugó por funerarias un partido oficial y creo que realmente va a ser importante estas dos incorporaciones para afrontar muy bien lo que queda de Liga lo que queda de copero que queda de Europa League yo en el fútbol no nunca descarto nada no no que dejar porque el fútbol es imprevisible que intentamos pero magnífico en la Liga quedar entre los tres primeros

Voz 1643 28:26 ya estamos segundos y si podemos ganarla

Voz 0571 28:29 vamos a intentar ir a ganarla intentaremos también llegar a la final de la Copa del Rey en la Europa y pues vamos a intentar jugarla como siempre empujó estas competiciones no intenta llegar hasta el final y si puede ser a la final mejor

Voz 1643 28:40 pues Enrique Cerezo que confía en ver a su equipo peleando

Voz 1509 28:43 para absolutamente todo de aquí al final de temporada el primer paso lo van a tener que dar este sábado tres puntos importantes para seguir la estela del Barcelona contra el Eibar que ha sumado

Voz 1643 28:50 dieciséis de los últimos dieciocho puntos posible

Voz 1509 28:53 les en un partido que sobre todo va a ser especial para uno de los jugadores de Mendilibar que salió de la cantera del Atlético de Madrid

Voz 1643 28:58 muchas de Marta hasta luego pues cuenta está en el rival del Atlético de Madrid que es el Eibar hay un jugador al que la elusión este partido el proximo sábado extremo del Eibar Iván Alejo muy buenas o la digo que es un partido especial porque jugaste en el Atlético de Madrid durante cuántos años durante cuatro temporadas y además conoce al Cholo creo

Voz 23 29:21 sí bueno tuve la fortuna de hacer dos pretemporadas son sólo un entrenador o porque esto alguno pues pues he aprendido muchas cosas de aquí espero espero que seamos gana

Voz 1643 29:32 bueno el Cholo francés del Atleti con otras a media plantilla porque hace tan sólo cuanto dos temporadas allí muchos siguen todavía

Voz 23 29:39 sí bueno se lo corporal tuvo en Alcorcón y antes en el Villarreal hace un par de tres temporadas si quedan bastantes jugadores de la plantilla tengo tengo algún que otro amigo también en en en en en el equipo de alguna manera que va contra Madrid

Voz 1643 29:56 se puede decir que luego mejores amigos que deja allí o no

Voz 23 30:00 sí me me me llevo muy bien con con Lucas Hernández como que se permita mantener una buena relación pero sobre todo con con Lucas Hernández es muy buen amigo mío de un momento bueno de una que una una suele pegar a enfrentarme contra él

Voz 1643 30:13 tenemos que el sábado no hay no hay amigos enemigos deportivos

Voz 23 30:18 no está claro no una vez que una vez que entremos al al PP durante los noventa minutos de un partido muy competido un partido de los equipos llevamos suelen ser muy bueno de forma pero bueno nosotros estamos estamos ante nuestra gente y vamos a intentar sacar los tres puntos para continuar con la buena dinámica de digamos

Voz 1643 30:35 cuatro temporadas en el Atlético de Madrid dos pretemporadas con el Cholo amigos en el Atleti luego te fuiste al Villarreal estuviese en el filial esté muy bien pedazo de temporada pasada en el Alcorcón yo me atrevo a decir que el Alcorcón se salva antes otras cosas porque iban Alejo hace un temporal y eso te valió para dar el salto a Primera División A era muy jovencito

Voz 23 30:56 bueno la verdad es que todo muy rápido con el Villarreal tuve la fortuna de recalar en Alcorcón gracias a a Quique Pérez que se una para ella Cosmin Contra

Voz 8 31:08 no era individualmente

Voz 23 31:10 las cosas me salieron muy bien a pesar de que no todo sabes pues el año no no fue todo lo que lo que hubiésemos querido pero bueno al final asignaturas salvación individualmente entonces yo soy soy y me va para para que le iba a dejar a mi yo estoy aquí gracias a Dios

Voz 1643 31:24 además la el último tramo de temporada en el Alcorcón no fue fácil ni por la situación deportiva ni creo yo un poquito más la persona que tenía

Voz 23 31:32 bueno sí porque es de desde enero tenía que a la oferta de de libros encima de la mesa incluso ya en enero febrero se había llegado a un acuerdo con el Alcorcón una yo yo preferí seguir jugando para miedo que se hubiese sido quitarme del medio para no lesionando pero pero después de todo lo que hizo Alcorcón para mí pues pues pienso que que lo que hizo lo correcto y vi vi todo lo que lo que tenía de mí hasta hasta el último luego yo estoy satisfecho y contento por por lo que dice si yo como

Voz 1643 32:04 digo creo que una de las claves del Congo se queda en la segunda fue el gran final de Iván Alejo que dio la cara que estuvo dando guerra hasta al final ya estás en el Eibar porque te quiere mucho Mendilíbar porque se empeñó en que te quería a pesar de que ahora ha traído competencia con Orellana

Voz 23 32:19 bueno sí pero me lo hizo ayer no la competencia creo que siempre es bueno además no es mejor porque al tiene muchísima experiencia en títulos y en te que el que Juanes en Valencia Juan la selección chilena yo te digo aparte de eso es eso cuanto ha sido compañero lo vemos nosotros y bueno a pesar de que no podía o Ari de lo que decida admite el pues pues adelante

Voz 1643 32:46 el sábado contra el Atleti no está Diego Costa no va a estar Gabi de alguna baja más mejor para el Eibar

Voz 23 32:54 tú no hubiesen preguntado antes de de la semana pasada que jugador que viene qué sanción hacen para para nuestro partido te hubiese dicho bogotana porque es un jugador que te in ya que te desgasta no que que psicológicamente bueno la verdad que es una baja muy muy importante para ellos pero de todas maneras tienen jugadores muy muy bueno como correa como como Griezmann como es y obviamente va a ser un partido muy complicado

Voz 0962 33:18 aunque el Eibar nunca ha ganado al Atleti y Mendilibar nunca ha ganado al Cholo

Voz 23 33:24 bueno pero las estadísticas están para romperlas nos dicen venimos él era una dinámica muy positiva íbamos diecinueve puntos posibles una cosa que que incluso también en Madrid este bueno creo que que la gente debe debe darle un un mes importante deshonor coces al Atlético de Madrid estoy seguro que que sabe que no Dios son muy muy difíciles de batir pero pero bueno va a ser un partido y seguro que vamos

Voz 1643 33:51 siete victorias y un empate en los últimos ocho partidos utilizas diecinueve puntos de los últimos veintiuno tuvisteis hubo un bajón antes de antes esa racha alguno desconfía de Lady pero sería muy que éstos habían para abajo pero la reacción que te hubiese esas sería impresionante

Voz 23 34:05 sí está claro no al final cuando un equipo pequeño como que pasó ya cuatro temporadas la gente ya empieza a haber abajo a principio de temporada pues obviamente las la gente pensaría que un candidato al descenso aquí en El Vestuario pero que no es un tópico no bien ahí hubo que Nagin me dejan dormir los los jugadores del míster pero nosotros no yo creo que eso es lo más importante no nos mantenemos unidos llevaron las las victorias si yo ahora pues obviamente estamos muy contentos

Voz 1643 34:36 bueno ahora de hecho ahora que no se escucha casi nadie sueña con jugar en Europa la próxima temporada

Voz 23 34:42 bueno obviamente porque siempre está la ilusión no pero pero hay que ser realistas para conseguir la permanencia esperemos que que los consigamos propia y a partir de ahí porque obviamente vamos a quedar lo más arriba posible porque creo que tenemos equipo y capacidad para ellos

Voz 1643 34:57 pues vamos a ver qué es lo que sucede que al final de temporada yo siempre le contara a mi nieto que yo vi jugar a Iván Alejo en la Agrupación Deportiva Alcorcón dar el salto a la primera división hace ha demostrado que tiene su futuro por delante muy muy prometedor Iván de muchas gracias que disfruté muchísimo de ese partido de sábado y luego da la vuelta en el Metropolitano que te va a ser un partido oficial

Voz 23 35:19 mal emitimos por primera

Voz 1643 35:22 parece ofrecía especial para iban Alejo es sea el Atlético de Madrid en Eibar el sábado a las seis y media de la tarde más tiene que esperar el Leganés que juega el lunes en Sevilla ante el Betis aunque yo creo que el Leganés todavía están celebrando el pase de anoche a los cuartos de Copa seguida estamos a

Voz 25 36:33 Garrido corren nuevos tiempos vamos

Voz 1643 37:50 es decía que el Leganés tiene que todavía celebrando su pase a los cuartos de final de la Copa del Rey después de esa derrota ayer en Villarreal pero les sirvió el resultado del partido de ida en Butarque de la semana pasada porque José Palacio muy buenas qué tal muy buenas Oscar lo que hizo anoche el Leganés aún perdiendo es Historia del equipo si no es sin sufrimiento no hay historia decía esta mañana por Butarque que sigue sufrió mucho sobre todo con ese gol de Denis Cheryshev que llegó en el minuto ochenta y ocho daba un poquito de dudas cometió un poquito dudas al conjunto pepineros pero finalmente se pitó el final del partido ese dos a uno el golazo de Nabil El Zhar después de una gran asistencia de José Naranjo que también es otra de las notas positivas que puede sacar en el día de ayer Asier Garitano que vaya enganchando a jugadores que tienen menos en minutos pues le da por primera vez en la historia minera ochenta y nueve años de historia el pase a los cuartos de final hoy se veían las caras de alegría de hecho cuando han saltado a entrenar ha sido una sesión de entrenamiento para los suplentes aunque también se han sumado el héroe Nereo champán y Javier Eraso que fueron titulares ayer los titulares en el banquillo cuando los hemos visto salir

Voz 1264 38:54 la a calentar al entrenamiento también veíamos a Víctor

Voz 1643 38:57 llevaba una la presidenta de Asier Garitano hablando todos felices todos contentos porque es un hecho histórico que éste del Leganés mañana en ese sorteo de cuartos de final también una hemos visto sobre el terreno de juego hoy en entrenamiento así manos aquí a buen ritmo es verdad que se ha retirado unos minutitos antes así que veremos si llega ese partido contra el Betis del próximo lunes después hemos tenido un acto nuevo patrocinador vi Soccer la empresa que va a ser Partner tecnológico del Leganés hasta dos mil diecinueve va a estar en una de las piernas del pantalón del conjunto pepineros la parte izquierda que además va a hacer la aplicación oficial del Leganés lo han anunciado así en rueda de prensa una rueda de prensa en la que estaba Un miembro del Club Deportivo Leganés un jugador que va a ser cuartofinalista como un Airbus cita el Leganés que sigue haciendo historia abrace muchas gracias un abrazo yo pues bueno está contando José Palacio el Leganés ha hecho historia por primera vez ha metido en los cuartos de final de la Copa del Rey tras esa derrota en Villarreal pero quiso bueno hizo valer el resultado de la ida en Butarque de la semana pasada defensa de Leganés una muy buenas muy buenas Si y enhorabuena porque habéis hecho historia que habéis hecho historia otra vez con el Club Deportivo Leganés

Voz 27 40:04 sí gracias pero pero bueno muy bonito lo de historial

Voz 19 40:07 esperemos a temprana para repasar eso

Voz 28 40:11 estoy aquí valorarlo pero bueno

Voz 27 40:15 el próximo partido oí

Voz 28 40:17 sí la verdad es que él esté suelen

Voz 19 40:19 al teléfono no de todo

Voz 1643 40:22 con en el Leganés era casi la frase habitual si estamos en cuartos de Copa muy bien pero hay que pensar en el Betis el lunes esas el discurso

Voz 27 40:30 discurren pues bueno me está claro que que no nos podemos despistar para nada Hay y el hecho de que vengo para que que es muy triste que nos hemos vi que eviten la queremos competir tan nos puede despistar de cada fin de semana

Voz 1643 40:47 vaya sufrimiento a la cerámica desde que marca Chery ser ya el segundo gol y el tercero pudo echar al Leganés de de la Copa bueno algunos desfibrilador leyeron tu taquicardias lleve a un nuevo mundo el infarto

Voz 27 40:59 parte el tema aquí es que parece que Si

Voz 19 41:08 no lo he bueno no sufre a veces sabes mejor que nadie

Voz 1643 41:13 no cayera al tercero

Voz 27 41:15 sí por supuesto al final siempre

Voz 19 41:18 detentan dudas como como a todos pero

Voz 27 41:21 pero pero bueno mi aquí es que así fue

Voz 1643 41:29 sí ya que estaba el de ganarse en cuartos y que sufrimiento ya pasado Augustine Kim quieres que os toque en cuartos es una preferencia hemos la la B es el Levante el España el uno que puedas decir pudo meterme en semifinales o grande que sea lo que Dios quiera

Voz 27 41:43 ya los equipos que ahí son son muy cañero Si

Voz 19 41:46 siempre te robe uno de los escritores dicho eso

Voz 27 41:50 tiene en la final decimos es que el más doloroso le pues estamos preparados para que para que venga cualquiera hay tratar de competir porque pensamos que que con todos los equipos ponemos nuestro sus piernas

Voz 1643 42:03 que está en todo el ghanés de de su bidón y te voy a presentar a alguien que yo creo que al menos el fin de semana en no estuvo tan contento ya verás aficionado del Leganés Cayetano García buenas tardes

Voz 23 42:15 para eso hay mucha más historia en el pasado

Voz 1643 42:18 bueno en Carrusel deportivo durante el partido ante el Leganés y Real Sociedad Un partido que tú tenían la esperanza de verde estará en Butarque estarán estadio que no pudo ser que fue cuanto antes

Voz 29 42:26 pues fue porque me pilló la nevada estaba en Soria a las vacaciones

Voz 9 42:33 cuando me levanté para preparar el partido

Voz 29 42:36 pues no pude salir porque estaba con la cabeza nevada ahí estaba cortara

Voz 1643 42:39 además el tenías unas entradas eh que te hacía mucha ilusión como la que para generar

Voz 8 42:47 me dijo que el niño que tiene doce años

Voz 1643 42:51 por el aficionado de Leganés incluso

Voz 19 42:54 sí

Voz 8 42:55 sí que es verdad que bueno a principio eso

Voz 29 42:59 como mal luego estuvo jugando con sus primos en la nieve hizo de otra manera pero luego ya cuando yo que les ha negado que fue un buen partido desde chico Garitano pues devolvió otra vez

Voz 8 43:11 ha visto al Leganés alguna vez en el estadio si si habrá o no no lo primero al menos él

Voz 29 43:16 era hasta el año pasado era era socio lo que pasa que por la mala nota donde tuvimos que castiga

Voz 8 43:21 my time el abono pues las ha mejorado

Voz 1643 43:27 bueno ante todo voz está ocurriendo que lo está intentando que se le puede dar un premio ocurre algo que podamos hacer para que el hijo de Cayetano recupera la revisión por los Reyes Magos pepineros

Voz 27 43:38 bueno tengo razón para el partido de Liga

Voz 1643 43:42 al verlos ir animar no toma ya dos entradas para el Leganés Espanyol Cayetano qué te parece que te regala dos entradas para que tú y el niño ve ese partido

Voz 8 43:52 pues muchas gracias Agustín hombre desempleo

Voz 27 43:55 me había dato que subir a Bilbao y se quedó atascada en Burgos una que que ya sé lo que lo que también se sorprende

Voz 1643 44:04 ha sufrido en sus carnes ese problema de la nieve pues Cayetano ahí está dos entradas que te regala Agustina de Club Deportivo Leganés para que tú te dijo pues estarán ese Leganés Espanyol dentro de un par de semanas en Butarque hago muchas gracias y que disfrutes del partido

Voz 8 44:20 muchas gracias a vosotros soy Burstyn canta

Voz 1643 44:23 quería terminar con dos partidos que hizo Guillermo en el Bernabéu que conoce bien a Guille tenía que estar resultante anoche