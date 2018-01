SER Deportivos: Platos fuertes para la Copa (12/01/2018)

Voz 1 00:00 hola qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER hace un par de horas se ha celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas el sorteo de cuartos de final de Copa del Rey los emparejamientos Leganés Real Madrid Espanyol Barcelona el Atlético Sevilla Valencia Alavés la ida se jugará la semana que viene entre el martes miércoles y jueves IN esa necesidad de ubicar los encuentros se ha tenido que modificar la próxima jornada de Liga a la de los días diecinueve veinte y veintiuno de enero se han cambiado dos partidos el Real Madrid Deportivo que pasa del sábado a las cuatro y cuarto al domingo cuatro y cuarto y el Atlético Girona que es al revés pasa del domingo cuatro cuarto al sábado en ese mismo horario imagino que desde según que esferas no se contempla que algún aficionado alguna peña o alguna familia tuviera ya pensado y reservado el día de turno para ir a ver a su equipo pero por lo visto eso no importa ya nueve días vista se modifica el horario con el problema que ello supone al final el final de la historia de todo esto siempre es el mismo el que sale más perjudicado el de casi siempre el aficionado eh

Voz 3 01:00 sí deportivos encuentra Leyma se

Voz 1 01:13 a qué tal aquí empezamos SER Deportivos gracias por escuchar ya lo hagas a través de la radio de dispositivos móviles o de la página web tres W Cadena Ser punto com este mediodía hemos tenido el sorteo de cuartos de final de Copa del Rey con estos enfrentamientos Leganés Real Madrid Espanyol Barcelona el Atlético Sevilla y Valencia Alavés no tendrán que gastar en gasolina ni Real Madrid ni Barcelona enfrenta momentos cómodos en lo que al viaje se refiere en lo deportivo pues en teoría los dos son favoritos también el Valencia es favorito en su duelo ante el Alavés actual subcampeón el más igualado de hecho es la eliminatoria estrella el Atlético de Madrid Sevilla en lo que supondrá la vuelta de Vitolo al Pizjuán otra vuelta porque Vitolo ya jugó en Liga con Unión Deportiva Las Palmas estamos pendientes de las fechas de ese jugarán estos partidos entre el martes el miércoles y el jueves de la semana que viene tendrá que haber cambio en la jornada siguiente en los días diecinueve veinte y veintiuno de enero en la Liga todo esto en una mañana en la que ha hablado Zidane hablado Simeone también lo ha hecho Marcelino Zidane por ejemplo lanza el mensaje como dijo aquel de al loro que no estamos tan mal

Voz 1994 02:21 te voy a uno lo mismo también me gusta mi equipo no todo el partido pero a mí me ha gustado por los porque hay que escuchar un poco lo que digo lo que digo es que son jugadores que no juegan mucho yo lo que puedo hacer es ver lo positivo de mi equipo porque es fácil decir que todo está mal fase muy fácil vuestra posición Isabel si tú lo sabes perfectamente que que no es así no hay todo negativo uno aquí pero es muy bonito hablar de de negativo además de que el positivo muy bonito vende más

Voz 1 02:54 todo muy estilo también si nos ponemos un poquito Luis Vangal con tanto negativo y positivo tampoco está mal nada mal el Atlético de Madrid segundo en Liga prepara su visita a Eibar con el Sevilla en el horizonte partidos

Voz 4 03:07 sin Savic Godin Filipe sin Gabi sin

Voz 1 03:09 digo Costa al final no prosperó el recurso rojiblanco y el delantero hispano brasileño no podrá estar en Ipurúa a las órdenes del Cholo Simeone de quién el presidente de la Federación argentina de fútbol Coyote Tapia ha contado que era el favorito para el cargo de seleccionador pero que no pudo ser y eligieron a Sampaoli pero la albiceleste ya le ha echado el ojo a Simeone eso no es nuevo y desde luego es normal otro que está bien y cada día mejores el Barcelona ayer exhibición en la primera parte ante el Celta en la vuelta de octavos de final de Copa cinco cero al final del partido con un gran Messi un espectacular Jordi Alba que participó en tres goles con dos asistencias y un gol Jordi Alba lleva esta temporada

Voz 1 03:49 una cosa increíble el susto llegó con el pitido final con Denver echándose la mano a la misma zona de la que se tuvo que operar aunque parece que queda en un susto y esta mañana en el Barça han recibido a Jerry mina en sus instalaciones reconocimiento médico y posado ante el escudo del nuevo central blaugrana doce millones de euros mientras su rival copero el Espanyol pendiente del futuro de su entrenador Un Quique Sánchez Flores que podría cambiar Cornellà porel Stoke eso sí antes deberían llegar a un acuerdo entre clubes cuatro millones de euros costaría la salida de Quique que anoche vio como su Espanyol remontaba la eliminatoria de Copa ante el Levante cero dos tras el uno dos de la ida el cabreo se trasladó a Orriols Ésta es la reacción de uno de sus capitanes después del partido Ésta es la reacción de José Luis Moro

Voz 5 04:31 pues yo creo que al final

Voz 6 04:34 el que siempre está aquí dando a cada ciudadano sesgadas al mismo yo salgo me tengo que ponen aquí Colorado tengo que pedirle disculpas a la gente hoy el Levante ha hecho un partido desastroso oí a su estudio y hay gente ahí dentro ha dicho que es algo que no querían salir sino sino somos mayorcitos para dar aquilatada

Voz 1 04:54 directamente no hubo apostaron mucho hablando se queda a gusto ya enclave Liga hoy comienza la jornada diecinueve lo hace a las nueve con el Getafe Málaga el equipo malagueño en situación límite penúltimo y con el futuro de Míchel en entredicho el Getafe con una victoria se pondría a tiro de posiciones europeas en la Liga Un dos tres también hoy a las nueve Rayo Vallecano Oviedo fuera del Fútbol Baloncesto Euroliga Panathinaikos ochenta y cuatro Barcelona setenta y cinco jugado ayer y también ayer Valencia Basket sesenta y siete tener bache ochenta para hoy a las seis Khimki Real Madrid a las siete Zalgiris Kaunas Unicaja ya las ocho y media Baskonia Olympiacos en balonmano y comienza el Europeo de Croacia con un Suecia Islandia hay un corazón a Serbia España debuta mañana ante la República Checa en el Dakar hoy jornada de descanso victoria ayer de Carlos Sainz que sacó cuatro minutos a Peterhansel sigue como líder Peterhansel con veintisiete minutos de diferencia sobre el madrileño hoy se ha presentado la Vuelta a España tenemos cinco entradas dobles para el derbi murciano de la Liga Nacional de Fútbol Sala que jugarán mañana la una y media El Pozo Murcia hay plástico Romero Cartagena lo único que temo

Voz 4 05:53 es que hacer seguir la cuenta de SER Deportivos en Twitter red tutear el mensaje que acabamos de subir y entre los que Kerry tutee pues daremos las entradas tres y seis empezamos

Voz 9 06:48 bueno convencidos

Voz 1 06:51 doce y media Ciudad del Fútbol de las Rozas sorteo de los cuartos de final podemos decir que había expectación José Antonio Duro bueno no veo mucha gente al final son ocho equipos de la zona debuta que estaba vacía estamos ya en cuartos de final sólo ocho equipos ocho representantes sí que ha habido más expectación sobre todo cuando sale

Voz 10 07:09 todo el abuela de él el Leganés que es un equipo

Voz 1 07:11 Dante en esta ronda al avalar el Real Madrid un otras el emparejamiento entre el Espanyol y el Fútbol Club Barcelona también yo creo que todo el mundo pensado un poco en Vitolo cuando ha salido la bola del Sevilla para enfrentarse al Atlético de Madrid también da mucho que hablar el Deportivo Alavés que vuelve a hablar en la Copa del Rey llega de nuevo a los cuartos de final se enfrentará al Valencia no había mucha gente pero por ejemplo si estaba representando al Real Madrid el director de Relaciones Institucionales Emilio Butragueño sobre la presión del club blanco en este tramo de la temporada bueno

Voz 11 07:41 nosotros somos el Real Madrid siempre que afrontamos un partido pues es también los planteamientos siempre con la idea de tener la iniciativa de jugar de manera ofensiva de ganar jugar bien dentro de lo posible osea que estamos nosotros cada partido es muy parecido mucho ruido alrededor siempre el Madrid siempre también cuando yo jugaba o sea que estamos al Real Madrid tenemos que entender que esa

Voz 1 08:03 sí durísimas declaraciones de Butragueño luego hablado en rueda de prensa a lo primero Antón Meana qué tal muy buenas qué tal boreal como organizar un viaje como este decir la bolsa de aseo el pasaporte

Voz 1576 08:14 número de mudas para para ir a Leganés el problema no hay problema yo creo que el de los fáciles creo que nadie se va a dejar la documentación en Valdebebas el equipo lo agradecen no tienen que viajar y eso es mucho

Voz 0231 08:24 en un tramo complicado de temporada y encima se quitan del medio por ahora al Barça y al Atlético de Madrid no está el equipo mentalmente para jugar un clásico el próximo miércoles y creo que es una gran noticia enfrentarse al Leganés con la vuelta en el Bernabéu aunque del equipo de Garitano porque en la Copa el Madrid no ha sido capaz de ganar en casa ni al Numancia ni al Fuenlabrada era la pregunta recurrente qué le parece el emparejamiento Easy cree que van a enfrentarse a un gran rival en semifinales tal y como están Valencia Atlético Ibars ha pero Zidane sólo piensa en el equipo de Garitano

Voz 1994 08:57 en un partido difícil un partido complicado en su puerto de final lo bueno es que no no vamos a salir de él pero antes de mirar la semifinal ante tenemos que pensar en el cuarto y luego que esté al Barcelona que es el que estén todos bueno da igual nosotros somos el sabemos la dificultad cada partido todos los adversarios siempre es difícil pero puede venir cualquier equipo hoy no somos nosotros somos el mal

Voz 1 09:23 bueno su sorteo cómodo yo quiero para el Real Madrid tanto por el rival como por el viaje eh

Voz 1576 09:29 la Copa ahora mismo es una de las prioridades del Real Madrid visto que en la Liga

Voz 1 09:33 en complicado pero en Liga llega al Villarreal si llega mañana

Voz 1576 09:35 Villarreal hoy no han entrenado Ramos y Benzema

Voz 1 09:38 ambos por lesión Llorente tiene molestias y espera que haga algún cambio lo ha explicado en conferencia de prensa mínimas rotaciones para que el equipo llegue bien a la Liga la Copa bueno en el Villarreal pendientes del central Álvaro González que se ha recuperado del golpe que sufrió en el partido ante el Leganés y podrá estar en el once en el centro de la defensa el emparejamiento estrella de Copa eh nos ha tocado la buena Miguel Martín Talavera qué tal muy buenas

Voz 1576 10:00 qué tal muy buenas Xesco el partido más duro

Voz 1 10:02 son Atlético Sevilla sí cuatro equipos de

Voz 1576 10:05 de Champions uno de ellos Atlético de Madrid ya eliminado pero bueno nivel de Champions se enfrentan dos el Atlético de Madrid Sevilla era te puede tocar cualquiera bueno pues en el Atlético de Madrid ni para mí ni para mal señora por el que te toca toca al Sevilla y en este caso lo encajaba en rueda de prensa Diego Pablo Simeone

Voz 0501 10:21 bueno un rival importante rival copero como bueno fue Erika con un cambio de entrenador de hace poco tiempo que tiene muy buenas formas sobre todo el trabajo hecho tanto en Roma como un forense como en Milán más allá del era su última salida así que sí la mente para el ambiente para la gente para un partido de cuartos de final de Copa del Rey que seguramente un partido muy

Voz 1 10:47 por tanto Simeone que jugó en los dos fue jugador del Sevilla I del Atlético my corazón partío que no que es muy del Athletic hay muchas bajas para el partido de Eibar sábado a las seis

Voz 1576 10:56 ya pues hasta cuatro una por lesión Filipe Luis que hoy será visto trotando con botas por el Cerro del Espino pero todavía está muy lejos de volver ir otros tres futbolistas por sanción no basta el central Savic Basel sustituido por José Jiménez no va a estar Gabi va a ser sustituido por Thomas party en el centro del campo al lado de Saúl y no bastar Diego Costa ayer Apelación también le tumbó el recurso Atlético de Madrid por lo tanto Gameiro sea acompañante de Antoine Griezmann por cierto muy muy enfadada la afición del Atlético de Madrid con ese cambio de horarios ellos vieron que cambiar en el día de Reyes no se hizo caso por parte de la liga y ahora lo cambian simplemente para cubrir

Voz 1 11:31 toda la parrilla ahora es verdad en el partido ante el Girona el domingo cuatro y cuarto el sábado cuatro y cuarto le cambian el orden con el con el Real Madrid luego empleamos tala en Sevilla con ha caído el sorteo este emparejamiento frente al Atlético de Madrid hola qué tal buenas tardes no ha caído nada bien uno de los peores rivales posibles después del Barcelona sin duda el peor posible para este Sevilla que tiene tantas dudas a estas alturas de la temporada quería ser optimista Antonio Álvarez ya hablaba de las posibilidades de su equipo pero sobretodo de la eliminatoria más competida de todas las que han tocado

Voz 12 12:06 hemos fuerte no daban un equipo que se han enfrentado ya muchas veces una gran rivalidad a pesar de que nosotros no estamos en buen momento estamos hablando de cuartos de final y por lo tanto el Sevilla va a competir para tratar de de pasar a la siguiente fase

Voz 1 12:21 es la realidad de lo que se piensa en Sevilla que o cambia mucho el equipo que está esperando refuerzos o las posibilidades son mínimas en esta eliminatoria de cuartos de final gracias Manolo otro emparejamiento ese Barcelona español otro viaje largo como el del Madrid sorteo yo creo que es satisfactorio no Santé Ovalle muy buenas

Voz 1114 12:40 qué tal muy buenas se sobretodo por eso porque no va a tener que

Voz 1 12:43 anda que no y es menos desgaste

Voz 1114 12:45 habrá tres derbis en tres semanas con el recuerdo aún caliente de la eliminatoria copera que solventó el Barça hace tres temporadas fue una eliminatoria con mucha tensión y así ha valorado Guillermo Amor representante del Barça en el sorteo el cruce con el español

Voz 3 12:59 creo que hay un respeto mutuo es un club que conocemos bien estamos en casa no viajamos yo creo que que está bien en la vas en categorías inferiores Jackson son bonitos partidos

Voz 7 13:10 en primer equipo pues más de lo mismo por lo tanto

Voz 1114 13:12 en el club consideran que ha sido un buen sorteo para el Barça eso sí que deparará emociones fuertes durante las próximas tres semanas

Voz 1 13:18 esta mañana en la foto de Jerry Mina al lado del escudo del Barça claro el tío mide metro noventa y cinco el escudo del Barça parecía un pil menudo más grande

Voz 1114 13:27 sí la verdad es que ha sido una foto curiosa de Jerry central colombiano también le hemos visto por la mañana pasando la revisión médica posando como decías ante las oficinas del club mañana va a ser la presentación sobre las dos de la tarde rueda de prensa Unai cuarto en el Camp Nou llega para suplir a Mascherano dice que viene aprender de sus compañeros

Voz 13 13:47 primero que todo aprender no de de estos jugadores Tzipi que un Titi nace de todos los que están no es pero llevarme algo y y bueno ganar títulos que es lo más importante ha dicho que viene aprendes

Voz 1114 14:04 entre otros de Mascherano por lo tanto se da prisa

Voz 1 14:07 es como no sea una esponja lo lleva claro el bueno imagino que de la exhibición de ayer pues tranquilidad y buenos alimentos y todo el mundo encantado no con con en la exhibición que del Barça sobre

Voz 1114 14:17 de todo por qué va dando frutos esa conexión que cada vez está mejor la de Messi Jordi Alba conexión Rosario Hospitalet tres goles de los cinco ayer fueron fabricados por estos dos futbolistas minutos también para DVD que acabó renqueante pero en principio dijo de Valverde que no es nada con Piqué sustituido por precaución por cierto que hoy hemos visto entrenar a Coutinho sobre

Voz 1 14:38 de arena de playa esos entrenamientos de recuperación

Voz 1114 14:40 por tanto sigue con la recuperación el nuevo futbolista del Barça

Voz 1 14:43 gracias Santi que dice su rival en el sorteo El Espanyol que ayer remontó ante el Levante se encuentra durante un choque motivó ante vamos a decir no Elena

Voz 0545 14:51 pues sí Jorge al español le ha tocado al rival que no quería ni en pintura en estos cuartos de final el delantero del Espanyol Sergio García ha reconocido en declaraciones a la Cadena SER que su ex equipo el Barça es el claro favorito en esta eliminatoria

Voz 0097 15:04 que ahora mismo pues eh sea el mejor equipo

Voz 9 15:06 la Liga pero bueno nosotros no no va se gana anhelos y nosotros lo vamos a dejar todo en en el campo y luego no

Voz 1 15:14 en casa sabe la ida será en Cornellà con el Rey

Voz 0545 15:16 de eso de Ernesto Valverde a la que fue su casa ahora como técnico Laura

Voz 1 15:20 ahora mismo reunido el el la directiva con Quique Sánchez Flores

Voz 0545 15:22 sí lo violenta lo adelantaba nuestros compañeros de las está reunido con la cúpula directiva del español con la cúpula deportiva para resolver su futuro ya que la oferta del Stoke les seduce pero los clubes se tienen que poner de acuerdo para rescindir su contrato porque el técnico tiene una cláusula de cuatro millones de euros siente Quique Sánchez Flores que el Espanyol le han dañado cuando le vendió el proyecto y así lo ha trasladado hasta en dos ocasiones altos cargos del club de hecho hace unas semanas confesaba públicamente que en verano se planteó seriamente irse ahora pensando a largo plazo sobre todo en el proyecto sabe que en el Stoke no tendrá los problemas económicos que tanto le han frustrado aquí en el España

Voz 1 16:00 gracias Elena además el sorteo ha deparado un Valencia naves en Copa que se dice y que de hecho su entrenador esta mañana en rueda de prensa Carlos Martínez en la previa del partido de mañana ante el Depor hola Jorge

Voz 0341 16:09 muy buenas pues no creo que en Vitoria los jueves del Alavés y escuchan las palabras de Marcelino el les sienten demasiado bien porque el técnico asturiano ha reconocido sin ningún problema que es un rival que querían y que el Vestuario sea alegrado cuando ha conocido el emparejamiento entre el Valencia y el Alavés esto decía Marcelino ha sido

Voz 14 16:26 consorte aunque en el cual no hemos salido muy perjudicados puede ser uno de los equipos que a priori hubiéramos elegido el sorteo no lo vi en directo pero escuché algunos gritos cercanos justo cuando salió el enfrentamiento Sevilla Atlético de Madrid que eso ya propiciaba que sabíamos es el rival que nos tocaba

Voz 1 16:49 bueno pues eso es lo que decía Marcelino gracias Carlos ha habido cambios en los horarios lo comentábamos al principio que perjudican al aficionado que ya hubiera comprado las entradas reservado el hotel de cara al Real Madrid Deportivo que cambia del sábado al domingo o el aficionado que quisiera ir al Atlético Girona haya algo que puede hacer el aficionado que se sienta perjudicado Héctor González buenas tardes

Voz 1534 17:08 tal Escorial sí que se puede hacer porque claro con una aficionada visitante del Depor de Girona de puede haber afectado por el viaje la noche de hotel que tenga otro compromiso que puede hacer puede pedir la devolución de la entrada Rubén Sánchez portavoz de Facua

Voz 0311 17:21 cualquier aficionado que no pueda ir

Voz 15 17:23 sido otra fecha tiene derecho a recuperar el importe correspondiente pero si además pueda o no pueda ir seleçao son perjuicio económico tenía comprado ya billetes de transporte que no quiere recuperar que no puede sustituir pues ahí evidentemente también tendrán derecho al resarcimiento de los perjuicios económicos que esto le provoque no es una causa de fuerza mayor imprevisible e inevitable la que ha provocado las modificaciones hechas

Voz 1534 17:47 es decir se puede reclamar y a quién hay que hacerlo es importante es al club encargado de vender las entradas

Voz 1 17:52 gracias Héctor trece diecisiete Si no te gusta

Voz 1 18:48 hoy a las nueve ese abre la jornada con un Getafe Málaga situación extrema para el Málaga donde no sé si se la juega Míchel Enrique Aparicio buenas

Voz 17 18:56 hola buenas tardes yo creo que no porque el club adoptado por cambiar jugadores hasta seis futbolista espera que de fichar el Málaga en este mercado invernal en vez del entrenador pero ha sido una semana dura para el conjunto malaguista particularmente para el entrenador ya son contra el Málaga en Madrid no tiene ningún margen en la clasificación no se piensa en otra cosa que no sea en ganar Illa novedades Alberto Bueno que podría debutar en el día de hoy y en cuanto al Getafe quieran sumarse a los puestos de arriba ya en el aire la salida de Vicente Guaita

Voz 1 19:20 gracias Enrique lo que empieza ya en el Europeo de balonmano en Croacia

Voz 17 19:23 ah no en Coral el velado practicar

Voz 1 19:25 veinte está ya al lado que Talgo González muy buenas

Voz 18 19:29 hola qué tal muy buenas si la selección española ha conocido esta mañana la cancha de juego de mañana a europeos para sino aquí en para así todos incluido Rove Entre Ríos Colunga Sarmiento con un golpe que se me acaba el paquete nacionales van como motos porque es fundamental arrancar con victoria ante Chequia el europeo empieza hoy esta tarde en una zona con dos partidazos el redujo a nada más y nada menos hacia Serbia en el grupo B Francia Noruega

Voz 1 19:53 partidazos para el día de hoy para este Europeo que comienza en Croacia tres y veinte seguimos SER Deportivos

Voz 1643 20:00 están dando Nereo champán el portero del Leganés titular en la Copa del Rey y José Naranjo el extremo del Club Deportivo Leganés que también fue titular en Villarreal el pasado miércoles así que interrumpió los chavales si me permitís Podemos sí ha quedado claro en la charla uno minuto

Voz 1 20:16 sí es que que hoy no procede voy a presentar a

Voz 1643 20:19 si bien profesor además en un colegio y presentar al tipo que el pasado miércoles le tiraron a puerta veintinueve veces dieciséis es cierto que ya fuera pero trece iban dentro hizo once paradas cuatro de ellas espectaculares yo creo el gran culpable y el héroe de Castalia ganas de en cuartos de final de la Copa del Rey enfrente la próxima semana al Real Madrid enero champán muy buen

Voz 1293 20:39 has qué tal buenas tardes para toda la gente que los está escuchando bueno al que estamos contra el rival más difícil son como ciento veinte bueno chavalas de quinto y esa está fuera alta escuchan a Leo si nos dejan ellos hola qué tal muy buenas qué tal buenas tardes un la primera vez que me tocaba

Voz 1 20:57 así que que les estabas contando pero para nosotros los compañeros que les estabas contando a los chavales

Voz 1293 21:06 bueno empezando hoy bueno encontrando un poco cómo cómo era la la cosa de chico que había que que sino se estudiaba no se podía jugar al fútbol era lo que me decía a mí mi padre que primero el estudio después de fútbol y nosotros hemos la suerte de de poder jugar pero esta carrera deja mucha gente por el camino lo único que te prepara para para afrontar la vida luego el estudio así que era el Consejo de ese de que de que tomen el compromiso de aprender día a día de esforzarse que no es fácil pero que lo que le va a dar el día de mañana para para ser una una persona de bien y Iribar hace herramientas para desarrollarse en la vida

Voz 1 21:41 claro que sí hombre que que hay que formarse eh

Voz 1293 21:44 María es otras once paradas contra del Real Madrid en Copa si pasamos si miente lo importante de la de la de las actuaciones ya sean individuales o grupales que sirvan para conseguir objetivo y si se consigue el objetivo por supuesta qué te ha parecido el sorteo qué tal ha caído bien debían nosotros sabíamos que ver en estando en cuartos de final de una clase rivales que había podido tocar cualquiera que no que iba a ser iba a ser durísimo por supuesto el Real Madrid no es la excepción es el el último campeón de Europa y del mundo pero no es otro siempre dijimos que estábamos preparado para para afrontar ese el rival que nos toque porque para eso estamos para competir día a día para ser mejores día a día oí bueno ser mejor y que implica enfrentar esta clase rivales

Voz 1 22:31 hombre no no es mal momento para medirse al Real Madrid le cuesta ultimamente sacar adelante los partidos no

Voz 1293 22:38 sí bueno pero es el Real Madrid osea tiene una una categoría de jugadores que que que no conoce de momento bueno Somalo siempre tiene una capacidad de de de reaccionar ante cualquier adversidad por eso jugar en un club tan tan importante nivel mundial ahí esto va más allá de si están en un bueno o en un mal momento general es un conjunto de grandes jugadores importaba el momento en que se

Voz 1 23:01 si tú hubieras podido elegir rival de cuartos de final habría elegido el Real ya sí

Voz 1293 23:06 es una pregunta de género tonto porque no se puede elegir pero

Voz 1 23:09 si tú hubieras podido habrían elegido otro que no fuera el Real Madrid

Voz 1293 23:13 no no no porque nosotros estábamos como te dije preparado para competir con el que sea ni después en la cancha lo que tiene el fútbol que que tan impredecible por eso es para mí el deporte más lindo y más pasional que que te permite aunque uno en los papeles pueda aparecer que que un rivales es inferior a otro siempre existen las la sorpresa Si bueno para eso nos preparamos para que la ilusión nuestra realidad ir

Voz 1 23:38 has hablado con tus compañeros de vestuario cómo han recibido ya el sorteo se ha celebrado incluso nos ha dicho más allá

Voz 1293 23:45 no no era no acaba bueno nos encontramos con con José Naranjo acá en la en la charla con los chicos porque hoy tenemos libre sí pero bueno las sensaciones son la misma entre ciento de todos no de de saber que que vamos a competir que primero pensar en el partido del lunes del Betis porque esto es partido a partido el lunes es es muy importante y luego enfocarnos en en el día jueves y todos tenemos la misma ilusión y las mismas ganas de demostrar el trabajo que venimos haciendo

Voz 19 24:13 eso te iba a decir que estamos a viernes sí parece me internos que hay

Voz 1 24:16 todavía dos días y medio para el partido frente al Betis lunes nueve de la noche bueno estáis una gran situación pero no viene mal seguir sumando

Voz 1293 24:24 no que por supuesto de es partido a partido es Liga y Copa ahí el primer objetivo es mantener la categoría cuanto antes mejor que podamos reafirmar esa esa permanencia ahí está todo muy parejo en la Liga hay tres puntos más de tres puntos menos te te indican que puedes mirar para Europa lío humillar el descenso así que como te dije Si bien por lo que fue el sorteo está un poquito el tema de desde el partido con con el Madrid por copa pero en realidad ya a partir de esta tarde cita de mañana cuando empecemos entrenar es es él ve nuestro rival es lo único que pensamos estaremos en Copa el martes

Voz 1 25:02 oye que chavales tan educados Si bien no mirad cómo estaban aplaudiendo en cuanto a las empresas han callado todo la verdad que da gusto e podían hacer así todos

Voz 7 25:11 es impresionante cómo cómo serán

Voz 20 25:15 han hecho Silent sevillana entendió el mensaje habrá que muy bien

Voz 1 25:17 Tales ahora las gracias de parte de la cadena se enero y muchísima suerte para el campeonato y para la Copa del Rey

Voz 20 25:25 bueno muchísimas hacia usted pues la comunicación y chico lo la Cadena Ser lo felicita por el comportamiento de silencio del respeto que han guardado así que un aplauso para

Voz 3 25:38 Cayón

Voz 21 25:39 nada nada nada no hay manera les has tenido toda raya hay

Voz 1 25:42 también Nereo y los padres muy bien educados muchísimas gracias Oscar gracias a Nereo samba en esa previa de la eliminatoria de Copa del Rey Leganés Real Madrid porque anda que no he estado movida la semana en el Real Madrid entre lo de Balaídos el partido del Numancia el sorteo de Copa comentarista de Carrusel deportivo Álvaro Benito buenas tardes qué tal buenas tardes bueno el Leganés en Copa

Voz 0097 26:02 cómo lo ves bueno fue un rival difícil obviamente no es uno de los de los primeros espadas que que había en el en el bombo que bueno pues son un rival que que está haciendo una temporada espectacular pero que a priori bueno el Real Madrid está a un buen nivel pues tienen que superar

Voz 19 26:20 en un vestuario cuando sale un sorteo y un rival de estos es el futbolista cuando ve que que es al lado de casi que nos lo tiene que meterse un gran viaje eh bueno se queda Libia

Voz 1 26:30 se queda contento hueso ni ni lo piensa el futbolista

Voz 0097 26:33 no no si lo piensa Hay y sobre todo por lo del viaje a cuenta que

Voz 1 26:37 partir de ahora el calendario si aprieta muchísimo para

Voz 0097 26:40 para los equipos que que juegan competiciones europeas y el no tener que viajar es un día más de descanso de estar en tu casa y son dos partidos que que juegas aquí y entonces suma por supuesto primero porque porque seguramente al Real Madrid no no quería enfrentarse Ny los rivales por supuesto pelotazo con el Real Madrid Barcelona Atlético Madrid y Valencia que a los rivales más fuertes primero porque has has conseguido salvar a uno de esos rivales y lo segundo por no viajar

Voz 19 27:08 es de esos equipos que has dicho el Barça se enfrenta al Espanyol es favorito el Valencia se enfrentará alaveses favorito el Atlético pues quizás un poquito favorito ante el Sevilla es el duelo más igualado pero fíjate que semifinales pueden quedar eh

Voz 0097 27:21 sí sí sí la verdad es que no se han cruzado ninguno de los teóricos favoritos entre sí pero la Copa siempre ofrece sorpresas porque no todos los equipos salen con con los teóricos titulares ya que está muy cargado el calendario sobre todos los grandes no que priorizan unas competiciones en cuanto a las otras lo que pasa que bueno el Real Madrid por ejemplo que es lo que me toca de cerca pues viendo la Liga como la tiene a lo mejor sigue tiene que prioriza la Copa no que la tiene un poquito más asequible o por lo menos depende de sí mismo en la Liga no en la Liga depende de hacer prácticamente un pleno en lo que queda hay que que el Barça se deje y alguno más que se dejan muchísimos puntos

Voz 19 28:02 sí la verdad es que la legalidad la perdería el Barça más que más que otra cosa eh mañana el el Villarreal equipo duro llevar con alguna baja pero pero es un equipo que intenta jugar al fútbol y que el Real Madrid está como está a lo mejor un suscrito en el Bernabéu

Voz 0097 28:16 es de ese perfil de equipos que últimamente este curso al Real Madrid no equipos que que tengan la pelota el Real Madrid para mi en mi opinión su su principal problema es lo que sucede cuando no tiene el balón y bueno a un equipo que que juega en rombo que que trata muy bien las las alturas del juego y que que va a venir a ser protagonista Hay o el Real Madrid tiene que tiene que aplicarse en todo lo que sucede cuando pierde la pelota porque es donde están penalizando todos los equipos no esas transiciones ataque defensa que le cuesta donde pierdes la pelota cómo estás preparado para prepara prevenir esa pérdida esa posible pérdida de pelota es lo que el está penalizando al Real Madrid un poquito más de de Orde n sacrificio colectivo y actitud a la hora de de irá a buscar a los equipos arriba no pues para mí eso es lo que donde tiene que cimentar eh el la mejora el Real Madrid sobre todo empezar en en en el orden el sacrificio en ser más compactos en en conceder menos a los rivales y por ahí obviamente el Real Madrid en cuanto tenga la pelota si consigue recuperar la rápido con el talento que tiene debe debe de someter a los rivales

Voz 19 29:27 al final es es cuestión de confianza el que se está sacando un máster en ruedas de prensa de estas últimas semanas es Zidane

Voz 1 29:32 podía volvió a defender a ultranza a sus jugadores

Voz 19 29:35 E insiste que el equipo le gustó ante el Numancia

Voz 1293 29:38 está está bien Zidane en rueda de prensa últimamente es dijo bueno siempre en realidad eh

Voz 0097 29:44 Zidane yo creo que lo que hace es la obra lavar los trapos sucios dentro siempre hay de puertas para afuera pues da da un mensaje de unión y aquí de que estar con los jugadores a a muerte no pero obviamente el el mejor que nadie sabe que no que el equipo no funciona como como le ha funcionado en en el pasado reciente y como y como puede todos pensamos que puede funcionar no es el primero que obviamente estará manos a la obra para para darle vuelta a la situación otra cosa es que claro no es no es agradable no cuando las cosas no funcionan pues salir a rueda de prensa donde todo el mundo por supuesto menos tu tiene las soluciones singulares menos menos y claro aquí todo el mundo tiene las soluciones del Madrid que se fichará un delantero que si fichar un portero que si tienen que jugar este que si no tienes

Voz 19 30:29 otros en Carrusel también damos soluciones

Voz 0097 30:31 Haro bueno pues pues a eso a eso nos dedicamos no dar soluciones tenemos las soluciones de todo pero en realidad es es difícil por eso es tan difícil repetir éxitos en el en el deporte de alto nivel en lo que ha hecho el Real Madrid es único repetir éxitos en un año y medio de una manera espectacular eh el único equipo que aún ha sido dos Champions desde que es la la edición moderna pero es muy difícil mantenerse ahí no Si fuera fácil pues pues cualquier equipo lo lo lo

Voz 1 30:58 cobraría pero bueno el Real Madrid tiene cien

Voz 0097 31:00 me talento y tiene materia prima para para darle vuelta a la situación y agarrarse a la Champions como sea agarrarse a la Copa hay sobre todo transmitir unas sensaciones diferentes a las últimas fechas

Voz 19 31:11 sí luego ya la última pensando en mejorar el equipo a lo mejor la inclusión de nuevos nombres en el once es verdad que que la dichosa mal llamada Unidad B del Real Madrid no está funcionando como el año pasado pero sí que hay jugadores por ejemplo Lucas Vázquez que sí que están a buen nivel y que a lo mejor pues podrían tener más oportunidades más minutos no

Voz 0097 31:30 yo fíjate que no creo que el Real Madrid tenga un problema de de meter a un jugador o a otro sino cuando no funcionan y los teóricos titulares tampoco te funciona el banquillo es un tema de conjuntos un tema global es un tema de de muchas cosas juntas que hay que que hay que reconstruir otra vez no no es un problema de jugadores fíjate que el Barça el año pasado estábamos hablando de que no tenía banquillo de que la plantilla estaba justa que estaba años luz de la del Real Madrid llegar a todo le funciona sale Andre Gomes atención a Vermaelen función Nadiño funciona el otro funciona Alcácer este año ha funcionado pues al final son las dinámicas cuando tú consigues que que todo vaya bien que todos remen en la misma dirección que los resultados acompañan encima que todos se encuentran bien con confianza pues eh esto hace que la dinámica de tos parezcan mejores de lo que son ahora mismo el Real Madrid pues ya sabes parece que no hay delantera no que Cristiano no pues ya no vale que Bale hasta hace nada ya lo crea le queríamos vender ahora ahora es un fenómeno árabe y otra vez es un fenómeno ha jugado partidos a hasta buen nivel es un fenómeno a Benzema lo queremos matar entonces lo que hay que hacer es recuperar las buenas prestaciones de los buenos jugadores que tenemos y a partir de ahí yo creo que funcionarán todos como el año pasado va el año pasado la dinámica era tan buena que pusiera al que pusiera astenia

Voz 3 32:44 bueno tanto Bono Álvaro anda te para Valdebebas que tienes entrenamiento y quiero pedirles con tiempo que no creo que corra eso hay Álvaro Benito por Dios que es uno no

Voz 1 32:57 no no llega por cierto felicidades Ander miran Bale que se ha clasificado para los Juegos Olímpicos de invierno de Pyongyang tras clasificarse en vigésimo lugar en skeleton vamos a tener allá al bueno de Ander miran

Voz 1576 33:08 sí se lo merece un gran tipo que me precio es

Voz 22 33:11 eh amigo suyo y la verdad que sale

Voz 1576 33:14 how el alma cuando ahora tenía tiene más medios pero cuando aquí ni existía la posibilidad de hacerlo y se ponía los radiadores de de de pan de queso para poder arrancar bueno cosas tremendas y es un pionero ya estaba en otros Juegos Olímpicos va a volver a estar representando a nuestro país todo lo bueno que le pasándose lo merece

Voz 1 33:32 que disfruta allí de pie un Chani de la cultura de más en el Atlético tala un campo propicio este fin de semana ante ante el Eibar porque Simeone siempre que ha ido ha ganado sí la verdad que que si el

Voz 1576 33:43 Éibar no se lado al Atlético de Madrid en los últimos en los últimos tiempos pero es verdad que es un campo donde bueno pues la meteorología el rival Mendilibar que los tiene enchufadísimo sólo hay que ver cómo están esta temporada siempre le ha hecho sufrir No obstante el Atlético de Madrid como dices lavado bien aunque no se fía de eso Diego Pablo Simeone

Voz 0501 34:02 para que no ha tocado ganar pero siempre hemos sufrido mucho eleva tiene una entrenado muy inteligente hay obviamente se ven los resultados de estos últimos años en la regularidad porque lo más difícil en fútbol en mantener la regularidad y el Eibar con su entrenador a la cabeza lo a lo ha mantenido que mañana Nos encontraremos un partido importante difícil y que tendremos que llevarlo al lugar donde nosotros creemos puedes

Voz 1576 34:27 así para ese partido te decía antes no van a estar cuatro jugadores Filipe Luis que no se ha recuperado de sus problemas musculares tres bajas por sanción Stefan Savic cumple ciclo de amonestaciones Gabi cumple ciclo de amonestaciones hirió consta que tiene que por la doble amarilla por la roja del partido frente al Getafe ayer Apelación falló y no le dio la razón en ese recurso al Atlético de Madrid por lo tanto va a tener que mover fichas digo palos aunque tiene más once claro ya probó ayer ha vuelto a aprobar hoy con Jan Oblak bajo palos consigue versaron lateral derecho con Lucas en el lateral izquierdo pareja de centrales los dos Aguayo se Giménez Godín estará Saúl con Thomas en el doble pivote con Koke en banda izquierda con Correa en banda derecha en punta de ataque no estalló Costa estarán Griezmann al lado de Kevin Gameiro hoy le preguntó a Diego Pablo Simeone si es más difícil ser entrenador con todas las alternativas que tiene teniendo que elegir esta vez no porque tiene muchas bajas pero teniendo que dejar gente fuera del agrado fuera del equipo fíjate que contundente hasta haber

Voz 0501 35:26 no para mí lo más difícil fue a partir de que no se podía fichar futbolistas y convencer a a un montón de futbolistas de seguir creciendo es seguir mejorando a los más grandes para intentar seguir en la línea de crecimiento a los jóvenes a subirlos al tren de la oportunidad que aparecía el otro malo Lucas en la situación de hoy en gestionar de la mejor manera futbolistas importantes y obviamente seguir en la misma línea

Voz 1 35:53 cuál hemos trabajado haciendo no hay que ser ingeniero jefe para desear al Cholo Simeone en tu banquillo y eso es lo que quería la Federación de Fútbol Argentina se sabía no del interés que tenía de que fuera el seleccionador el Cholo Simeone pero Claudio Tapia el presidente de la AFA pues confirmó lo que se intuía que que fue la primera opción sí

Voz 1576 36:11 ese habló con él se habló con Sampaoli eran los dos que estaban en las quinielas incluso Simeone porque lo había hecho realmente ven en su periplo en el Atlético de Madrid también Argentina cuando empezó en Racing pero en cualquier caso lo ha dicho muchas de Simeone él cree que va a terminar dirigiendo a la selección argentina pero cree que es un cargo para la recta final como entró

Voz 19 36:29 porque a su cúpula mucha experiencia Él no se ve

Voz 1576 36:31 entrenando cada cierto tiempo el quiere todos los días sentir esa adrenalina por eso de momento no va a escapar del Atlético de Madrid al que le quedan todavía dos añitos de contrato

Voz 1 36:41 eso queda de que gana los colchoneros en asimilar el banquillo gracia está adaptado hasta luego tres y cuarenta y uno Ser Deportivos seguimos

Voz 23 36:54 hacer deportivos Cadena Ser punto com y en las redes sociales que incluirá arroba SER Deportivos habían estáis tú SER Deportivos

Voz 7 37:04 si te gusta correr escucha SER Runner el programa de Running de La Ser conocemos a Harriet que es danesa Land Art del trasfondo Il dieron su taller de Barcelona y abrimos el debate son los zumos además de una moda una bebida adecuada para corredores

Voz 1534 39:16 qué tal es que eso es en una semana en la que se hablado más del futuro de Guaita que del partido de esta noche el valenciano al que se le relaciona hace días con la Premier no ha completado además ningún entrenamiento esta semana por un problema en la mano así que parece que Emi Martínez va a ocupar de nuevo la portería esta noche tal y como ocurrió en el Wanda Metropolitano la otra duda es ver si por fin sí base aquí titular lleva ya jugando varios partidos pero siempre desde el banquillo así que Bordalás decidirá entre él y Ángel además Vergara sigue siendo baja por lesión IN lo es por sanción por acumulación de tarjetas amarillas así que Bruno González será el que juegue de inicio en el centro de la defensa acompañando a cal el resto pues los habituales de Bordalás es un partido clave en El Vestuario lo tienen claro tienen que aprovechar que en casa llevan sin cargas del mes de octubre que sumar tres puntos sería acabar la primera vuelta con veintiséis es decir estará cuatro cinco victorias del objetivo de la permanencia y que ya de paso sería dejaron rival directo como el Málaga con once puntos quince por detrás y cosas del destino podría ser el último partido de Michel como entrenador del Málaga Michel que debutó en Primera como entrenador con el Getafe allá por dos mil nueve así que veremos a esta noche Coliseum nueve de la noche Getafe Málaga

Voz 1 40:23 gracias story también a las nueve de la noche en la Liga hondos tres Rayo Vallecano Oviedo que contamos Paco Hernández hola qué tal

Voz 29 40:28 Escorial pues llegan los dos equipos separados por un solo punto lo vida va a ser un rival duro para el conjunto de Vallecas llevan trece de los últimos quince puntos pero si el Rayo Gun adelantaría al conjunto asturiano se colocaría cerca de Huesca y Cádiz para meter presión a los dos primeros clasificados así lo ve Michel entrenador del Rayo

Voz 30 40:43 todo viene una muy buena racha de resultados han partido muy complicado muy difícil condición leyes en casa y que venimos de una derrota bueno necesitamos dar el máximo rendimiento del equipo a lo mejor versión para pagan tres puntos que que necesitamos

Voz 1576 40:57 importante también el enfrentamiento directo al Rayo ganó

Voz 29 40:59 en el Tartiere en la primera vuelta si vuelve a ganar o a empatar se aseguraría el golaveraje que va a ser clave problemas en ataque el para Michel con Raúl de Tomás sancionado y con Javi Guerra lesionado y Manucho sin muchos minutos en los últimos cinco meses por lesión Trejo se perfila como la opción para el ataque sí estarán dorado y más río Mario Joni Montiel del filial también entre la convocatoria hice que hice cae Abdulá iba

Voz 1 41:21 el palo ellas estoy al palo para entre los gazapos gracias Paco Dati es en lo que respecta al partido del Rayo

Voz 31 41:27 por con que contamos Andoni De la Torre muy buenas muy buenas se ha ejercitado hoy a puerta cerrada para preparar la exigentes allá de mañana frente al Sporting de Gijón rival duro y con las máximas aspiraciones por mucho otra de las evitación no lo refleje en las iras alfareros pendiente de temas burocráticos podría debutar el extremo Mateo García que llega cedido por la Unión Deportiva Las Palmas Julio Velázquez míster de los madrileños se ha mostrado feliz por la incorporación

Voz 32 41:48 poder con un potencial extraordinario con muy buenas capacidades para el desborde para la relación joder vertical un jugador con una un perfil yo las capacidades que que seguro que nos van a aportar

Voz 31 42:05 quiere introducir al argentino a la lista de diecinueve jugadores para mañana hay deberá recomponer la medular ya que Jon Errasti fue expulsado la pasada jornada tampoco podrá contar con y Kadir ambos lesionados gracias Andoni en la Liga Iberdrola primera jornada de la segunda vuelta iban Álvarez qué tal muy buenas

Voz 1114 42:18 qué tal Escorial mañana arranca la segunda vuelta en la Liga Iberdrola Fecha dieciséis del campeonato el Atlético de Madrid colíder junto al Barcelona con cuarenta puntos recibe al Fundación Albacete a la una del mediodía en el Cerro del Espino

Voz 1 42:27 mañana sábado también juega el Madrid Club de Fútbol noveno clásica

Voz 1114 42:30 dado que se enfrentará en opinión era a las cuatro de la tarde al Levante de la pichichi mexicana Charlene mientras que el domingo llegará el turno del Rayo Vallecano el conjunto franjirrojo viajará hasta la isla de Tenerife para medirse al Granadilla la una del mediodía un rayo que buscará acabar con la racha de dos derrotas consecutivas y afianzarse en los puestos que dan acceso a la Copa de la Reina su entrenador Miguel quejido hace balance de la primera vuelta el curso con los compañeros de Unión Radio

Voz 33 42:50 para mí no hemos hecho una buena primera vuelta creo que podíamos haber dado un poco más en en varios partido contra Sevilla cuando Albacete es cierto como apuntó agota equipos a mitad de tabla para arriba de la de la clasificación entonces bueno para mí creo que podemos Havel de algún puntito más pero aún así de contento porque hemos hecho mejor el año pasado y ahora vamos a intentar que la segunda vuelta de mejores números

Voz 1114 43:12 a recordar a los oyentes que el martes se concentra la selección absoluta femenina para preparar el amistoso que disputará el próximo sábado

Voz 1 43:17 en San Pedro del Pinatar ante Holanda la vigente campeona de Europa gracias iban también tenemos baloncesto y con tres partidos de Euroliga desde las seis de la tarde con un partidazo Khimki Realmadrid luego Unicaja y Baskonia especialista directora de Play Basket en ausencia de Francisco José Delgado Marta Casas muy buenas

Voz 26 43:33 Jorge quedarían muy buenas bueno es de lo digo no sé muy buena te